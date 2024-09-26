ความไม่แน่นอนในตลาดงาน ความชื่นชอบในการใช้ชีวิตแบบช้าๆ ของคนรุ่น Gen Z และโอกาสในระดับโลกที่ไม่จำกัดสถานที่ทำงาน ได้กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจแบบกิ๊ก บุคคลต่างๆ กำลังแสวงหาความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นมากขึ้น—สิ่งที่บทบาทงานประจำแบบดั้งเดิมไม่สามารถมอบให้ได้
ในความเป็นจริง ร้อยละ 36 ของผู้ตอบแบบสำรวจโอกาสชาวอเมริกันประจำปี 2022 ของ McKinseyระบุว่าตนเองเป็นผู้ทำงานอิสระ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 58 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา
การจัดตั้งกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการผู้รับเหมาอิสระมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับผู้จัดการภายในองค์กร หรือทีมที่มีเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีการจัดการกับผู้รับเหมาอิสระ และตำแหน่งที่คุณสามารถผสานพวกเขาเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้ในขณะที่รักษาขอบเขตที่ดีไว้
ท้ายที่สุดแล้ว กฎดั้งเดิมสำหรับการบริหารจัดการผู้รับเหมาที่ประสบความสำเร็จคือการยอมรับว่าพวกเขาไม่ใช่พนักงานประจำ
วิธีบริหารจัดการผู้รับเหมาอย่างมีประสิทธิภาพ: 10 เคล็ดลับ
การบริหารจัดการผู้รับเหมาอย่างดีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย. เมื่อคุณกำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจนและสื่อสารอย่างเปิดเผย ผู้รับเหมาจะส่งมอบงานที่ดีขึ้นและยังคงมีส่วนร่วม. สำหรับคุณ นั่นหมายถึงโครงการที่ราบรื่นและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง.
มาสำรวจวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์
1. ประเมินและคัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม
ขั้นตอนแรกคือการหาผู้รับเหมาที่เหมาะสม—บุคคลที่มีความสามารถตรงตามข้อกำหนดของงาน ทำงานอย่างมีคุณภาพ และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของคุณ น่าเสียดายที่เรื่องนี้พูดง่ายกว่าทำ
ไม่เหมือนกับพนักงานประจำที่อาจยินดีที่จะนั่งผ่านการสัมภาษณ์หลายรอบและโครงการทดสอบ ผู้รับเหมาชอบกระบวนการสัมภาษณ์ที่รวดเร็ว—ที่คุณจ้างพวกเขาตามผลงานที่ผ่านมา (พอร์ตโฟลิโอของพวกเขา)
นี่คือคำแนะนำสำหรับการสัมภาษณ์และรับผู้รับเหมาอิสระเข้าทำงานอย่างรวดเร็ว:
- วางแผนการสัมภาษณ์ตามประสบการณ์ของพวกเขา: ปรับคำถามของคุณตามระดับประสบการณ์ของพวกเขา สำหรับผู้เริ่มต้น ให้เน้นทักษะทางเทคนิค ในขณะที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ให้เน้นที่สไตล์การทำงานและวิธีการจัดการโครงการของพวกเขา
- เริ่มต้นด้วยโครงการทดลองแบบชำระเงิน: วิธีนี้จะช่วยให้คุณประเมินคุณภาพงานของผู้รับจ้าง ทักษะการสื่อสาร และความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรมกับทีมของคุณ
- ขอข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้าเก่า: ติดต่อลูกค้าเก่าเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับคุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ และทักษะการสื่อสารของผู้รับเหมา
นี่คือคำถามที่เน้นวัฒนธรรมจากผู้ก่อตั้ง 37 Signals, Jason Fried เขาถามคำถาม 'ที่ไม่ชัดเจน' เพื่อประเมินความเหมาะสมทางวัฒนธรรมและสไตล์การทำงานของผู้สมัคร
2. จัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย
เมื่อคุณได้จ้างผู้รับเหมาที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นทางการผ่านสัญญาที่มีข้อกำหนดชัดเจนและมีผลผูกพันทางกฎหมาย ข้อตกลงเหล่านี้จะระบุขอบเขตของงาน เงื่อนไขการชำระเงิน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล และแง่มุมอื่นๆ ของความร่วมมือ
สิ่งนี้สามารถ ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณ สร้างความคาดหวังที่ชัดเจน และลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดหรือข้อพิพาททางกฎหมาย
หากคุณต้องพึ่งพาผู้รับเหมาสำหรับงานส่วนใหญ่ของคุณ คุณจะต้องส่งสัญญาจำนวนมากวิธีหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้นคือการใช้ซอฟต์แวร์และเทมเพลตการจัดการสัญญาเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณทำให้กระบวนการเป็นมาตรฐาน ลดข้อผิดพลาด และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและสัญญา—เครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการผู้รับเหมาอิสระ
ในความเป็นจริงเทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpสามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม และคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการและสถานที่ต่าง ๆ ได้
แบบสัญญาฉบับนี้ครอบคลุมทุกส่วนที่สำคัญ รวมถึง:
- ข้อผูกพันของลูกค้า: ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็น กระบวนการอนุมัติ และอื่นๆ
- ขอบเขตของโครงการ: กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนของโครงการ รวมถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และความคาดหวัง
- เงื่อนไขการชำระเงิน: ระบุตารางการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, และค่าปรับกรณีชำระเงินล่าช้า
- ข้อกำหนดการรักษาความลับ: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีการแบ่งปันระหว่างทั้งสองฝ่าย
- เงื่อนไขการแยกส่วน: กำหนดเงื่อนไขในสัญญาซึ่งจะมีผลบังคับใช้แม้ในกรณีที่สัญญาถูกพิจารณาว่าไม่มีผลบังคับใช้ในระหว่างการโต้แย้ง
- กฎหมายที่ใช้บังคับ: ระบุเขตอำนาจศาลที่จะใช้บังคับสัญญานี้ในกรณีที่มีข้อพิพาท
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบสำหรับฟรีแลนซ์เพื่อจัดการปริมาณงาน
3. จัดตั้งกระบวนการรับและยกเลิกการรับผู้รับเหมา
เช่นเดียวกับพนักงานประจำ ควรมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนในการรับผู้รับเหมาเข้ามาทำงานด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ แม้ว่าคุณจะสามารถนำบางส่วนจากกระบวนการรับพนักงานประจำมาใช้ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วกระบวนการสำหรับผู้รับเหมาจะสั้นและรวดเร็วกว่า
นี่คือกระบวนการ 3 ขั้นตอนในการรับพนักงานสัญญาจ้างเข้าทำงาน:
- เอกสารการเริ่มต้น: คุณสร้างเอกสารเพื่อสรุปขอบเขตของโครงการ, กำหนดเวลา, จุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง, และวิธีที่ทีมภายในจะให้การสนับสนุน. คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ และเพิ่มพวกเขาเข้าสู่ช่องทางการสื่อสารของคุณได้
- การประชุม: จัดการประชุมทางโทรศัพท์กับฟรีแลนซ์และทีมงานภายในที่เกี่ยวข้องในโครงการ นี่เป็นโอกาสที่ดีในการย้ำวัฒนธรรมการทำงานและกระบวนการทำงานของคุณ และบอกฟรีแลนซ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
- ก้าวแรกที่สำคัญ: นี่คือจุดที่คุณจะทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์ในโครงการแรก—ช่วยพวกเขาแก้ไขอุปสรรคเริ่มต้นและสร้างแรงผลักดัน
ในทำนองเดียวกัน ควรมีกระบวนการเลิกจ้างที่ดีเพื่อทำให้การส่งมอบโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและจัดการเรื่องกฎหมายที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถรวมไว้ในกระบวนการเลิกจ้างของคุณ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินทั้งหมดได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- วางแผนการส่งมอบงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างราบรื่นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
- รับข้อเสนอแนะผ่านการสัมภาษณ์ออกเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
อ่านเพิ่มเติม:10 แบบฟอร์มสัญญาบริการฟรีใน Word & ClickUp
4. กำหนดความคาดหวังของคุณไว้ล่วงหน้า
ผู้รับเหมาส่วนใหญ่เคยประสบกับเรื่องราวสยองขวัญอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ที่โครงการเริ่มต้นเป็นอะไรบางอย่างและจบลงเป็นสิ่งที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง อย่าเป็นลูกค้าแบบนั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตของโครงการและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายและเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมเอกสารคำชี้แจงงานตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้โครงการเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางและทำให้แน่ใจว่าคุณและผู้รับเหมาอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
นี่คือสองวิธีในการทำสิ่งนี้:
- กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนเมื่อร่างข้อตกลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อโครงการดำเนินการไปแล้วครึ่งทาง
- ตั้งค่าตัวติดตามเป้าหมายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณเพื่อทบทวนความคืบหน้าของโครงการที่จุดสำคัญต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ติดตามเป้าหมายโครงการด้วย ClickUp Goals
เพิ่มรายละเอียดโครงการและผลลัพธ์สำคัญของคุณลงในเป้าหมายของ ClickUp แต่ละเป้าหมายหลักสามารถแบ่งย่อยออกเป็นงานและงานย่อยได้ โดยระบุอย่างชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนสำคัญและสร้างความรับผิดชอบได้
คุณสามารถใช้เป้าหมายเพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและวัดระดับประสิทธิภาพของผู้รับเหมาของคุณได้
อ่านเพิ่มเติม:การจ้างบริหารโครงการภายนอก: ประโยชน์ของการจ้างบริหารโครงการภายนอกเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ
5. กำหนดช่องทางการสื่อสารของคุณ
ผู้รับเหมาอาจรู้สึกห่างไกลจากสมาชิกทีมภายในองค์กรอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ก็เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกทีมอย่างเป็นทางการ—อาจไม่มีโอกาสเข้าร่วมการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการทั้งในออฟฟิศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในทีม
คุณต้องก้าวแรกและทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับ คุณสามารถทำได้โดยการระบุอย่างชัดเจนถึงรูปแบบการสื่อสารที่คุณต้องการ เช่น ช่องทาง ความถี่ในการประชุม และผู้ติดต่อหลัก
นี่คือคำแนะนำสำหรับการกำหนดช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ:
เลือกช่องทางการสื่อสารของคุณ
เลือกแพลตฟอร์มการสื่อสารหลักของคุณ ตามความชอบของทีมและข้อกำหนดของโครงการ (เช่น อีเมล, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, การส่งข้อความทันที) จากนั้นให้ดำเนินการต่อไปและรวมช่องทางสำรองเพื่อให้คุณสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
คุณยังสามารถพิจารณาเสนอเครื่องมือแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัสที่ได้รับความนิยมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังตรวจสอบเอกสารหรือแก้ไขฐานข้อมูล ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpเช่น ความคิดเห็น แท็ก และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การสนทนาอยู่ภายในเอกสารเดียวกัน
เมื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ ลองให้มีการสนทนาทั้งหมดในที่เดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการแยกข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่มในClickUp Chatและกำหนดให้มีการอัปเดตเฉพาะในช่องทางนั้นเท่านั้น วิธีนี้ทุกคนจะได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วน
กำหนดเวลาการตรวจสอบเป็นประจำ
วางแผนการประชุมติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ข้อเสนอแนะ คุณสามารถกำหนดความถี่ของการติดตามผลได้ตามความซับซ้อนและระยะเวลาของโครงการ
แบ่งปันนโยบายการสื่อสารของคุณ
หากคุณมีนโยบายการสื่อสารภายในบริษัท ให้แบ่งปันกับฟรีแลนซ์ของคุณด้วย วิธีนี้จะช่วยให้พวกเขารู้ว่าจะพูดคุยกับคุณอย่างไร—เป็นทางการ เป็นกันเอง หรือรูปแบบอื่น ๆ—และหากบริษัทของคุณต้องการให้อัปเดตสถานะแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างเทมเพลตเอกสาร 'วิธีการทำงานร่วมกับฉัน' และขอให้ผู้รับเหมาของคุณกรอกข้อมูลนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุความต้องการและความคาดหวังของคุณ และเข้าใจสไตล์การทำงานของกันและกัน สามารถรวมข้อมูลเช่น ช่องทางการสื่อสารที่ต้องการและเวลาการตอบกลับ
คุณยังสามารถแชร์เทมเพลต ClickUp Working With Me [ผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล]และขอให้พวกเขาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อสร้างเอกสารของพวกเขาได้
6. สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้คุณระบุจุดที่ควรปรับปรุงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเหมากับลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้นได้ แต่อย่าลืมว่าข้อเสนอแนะเป็นกระบวนการสองทาง—คุณจำเป็นต้องจัดตั้งระบบการทำงานที่เปิดโอกาสให้คุณให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับเหมา และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แบ่งปันข้อเสนอแนะของตนด้วย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์: ให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการวิจารณ์
- ขอความคิดเห็น: ขอความคิดเห็นจากผู้รับเหมาเกี่ยวกับผลงานของคุณในฐานะลูกค้าหรือผู้จัดการโครงการในระหว่างการตรวจสอบ
- ใช้เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ: พิจารณาใช้แบบฟอร์มหรือแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตนจากผู้รับเหมา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Formsสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าประจำเดือนหรือรายไตรมาสกับผู้รับเหมาของคุณได้ ตัวสร้างแบบฟอร์มมีประเภทของฟิลด์ต่าง ๆ และคำถามแบบมีเงื่อนไขเพื่อช่วยให้ประสบการณ์การสำรวจเป็นส่วนตัวมากขึ้น
คุณยังสามารถจัดระเบียบคำตอบไว้ในฐานข้อมูลได้เช่นกัน ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการ ค้นหาลักษณะหรือรูปแบบที่ปรากฏในคำตอบของผู้รับเหมาแต่ละรายเมื่อเวลาผ่านไป หรือเพื่อตรวจสอบว่าผู้รับเหมาทั้งหมด (โดยรวม) มองเห็นกระบวนการของคุณอย่างไร
สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือและเกิดประสิทธิผลกับผู้รับเหมาของคุณ
7. มาตรฐานนโยบายการชำระเงินและกระบวนการของคุณ
นโยบายและกระบวนการชำระเงินที่เป็นมาตรฐานสามารถช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาอิสระได้ เมื่อคุณระบุวิธีการทำงานไว้อย่างชัดเจน คุณไม่จำเป็นต้องติดตามพวกเขาเพื่อขอใบแจ้งหนี้ และพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องตามคุณเพื่อขอชำระเงิน
นี่คือบางสิ่งที่ควรรวมไว้ในนโยบายการชำระเงินของคุณ:
- ความถี่ในการชำระเงิน: กำหนดตารางการชำระเงิน (เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน)
- วิธีการชำระเงิน: เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ (เช่น การโอนเงินโดยตรง, เช็ค, PayPal)
- แม่แบบใบแจ้งหนี้: สร้างแม่แบบใบแจ้งหนี้มาตรฐานที่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อใช้แบ่งปันกับผู้รับเหมา
- การส่งใบแจ้งหนี้: ระบุเวลาที่ผู้รับเหมาต้องส่งใบแจ้งหนี้
- การอนุมัติใบแจ้งหนี้: ดำเนินการกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องและการชำระเงินที่ทันเวลา
ร่างนโยบายของคุณด้วย ClickUp Docs
ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Docsเพื่อจัดทำโครงสร้างนโยบายการชำระเงินและกระบวนการของคุณ และแบ่งปันกับทีมภายในและผู้รับเหมาอิสระของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ และให้ความชัดเจนแก่ผู้รับเหมาเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงินของคุณ.
ยิ่งไปกว่านั้น: ClickUp มาพร้อมกับเครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นClickUp Brain คุณสามารถแก้ไขและแปลนโยบายของคุณเป็นภาษาต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณจ้างผู้รับเหมาทั่วโลก
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับงานสัญญาแต่ละประเภทให้ชัดเจนและอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อรองกับผู้รับเหมาซ้ำซ้อน และช่วยให้งบประมาณของคุณสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาว
วงจรข้อเสนอแนะเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างผู้รับเหมาและลูกค้า ท้ายที่สุดแล้ว สัญญาฟรีแลนซ์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์และความเคารพซึ่งกันและกัน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถแสดงให้ฟรีแลนซ์เห็นว่าคุณเคารพพวกเขาและวางรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนาน:
- ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม: ให้การจ่ายเงินที่เป็นธรรมและตรงเวลา โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้
- หลีกเลี่ยงการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป: มอบอิสระให้กับผู้รับเหมาในการทำงานเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยืดหยุ่น: ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานของพวกเขา รวมถึงเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นหรือการนัดหมายประชุม ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาบางรายอาจไม่ทำงานตามเวลา 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ในขณะที่บางรายอาจต้องการแจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
- ส่งของที่ระลึก: แสดงความขอบคุณต่อผู้รับเหมาที่ทำงานระยะยาวด้วยการส่งของที่ระลึกส่วนตัวเพื่อเป็นการยกย่องในผลงานของพวกเขา
9. รักษาฐานข้อมูลผู้รับเหมา
ฐานข้อมูลผู้รับเหมาคือแหล่งข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทีมฟรีแลนซ์ของคุณไว้ทั้งหมด—ครอบคลุมทุกแผนก—เพื่อให้ทีมบริหารงาน เช่น ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถติดตามรายละเอียดของผู้รับเหมาได้อย่างครบถ้วน และมั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงาน
เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp แทนการใช้สเปรดชีตหรือเครื่องมือเอกสารแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติการจัดการฐานข้อมูลที่มีประโยชน์มาก เช่น ตัวกรองและแท็ก เพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่ผู้รับเหมา
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อสร้าง ฐานข้อมูลผู้รับเหมาแบบรวมศูนย์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยคุณสมบัติการจัดเรียงขั้นสูง การกรอง และฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถ แบ่งกลุ่มผู้รับเหมาตามแผนก รวบรวมรายละเอียดเฉพาะ และปรับแต่งรูปแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
นี่คือบางฟิลด์ที่ควรรวมไว้ในฐานข้อมูลผู้รับเหมาของคุณ:
- ข้อมูลผู้รับเหมา: ชื่อ, ข้อมูลติดต่อ, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, และรายละเอียดการชำระเงิน
- ข้อกำหนดของสัญญา: ระยะเวลาของสัญญา, ขอบเขตของงาน, เงื่อนไขการชำระเงิน, และลิงก์ไปยังข้อตกลงสัญญา, NDA, และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ
- รายละเอียดการปฏิบัติตาม: แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทภาษีและพนักงาน, บันทึกการเรียกเก็บเงิน, และเอกสารราชการอื่น ๆ
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์บันทึก (Notes) ในฐานข้อมูลเพื่อบันทึกทักษะเฉพาะทาง รายละเอียดการติดต่อ และลิงก์ผลงานของพวกเขาได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณวางแผนที่จะติดต่อผู้รับเหมาเก่าอีกครั้ง
นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ HR และระบบเงินเดือนส่วนใหญ่ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตข้อมูลผู้รับเหมาหรือการทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ว่าชำระแล้วภายใน ClickUp เมื่อดำเนินการในระบบเงินเดือนของคุณ
หมายเหตุ: เนื่องจากฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน กรุณาใช้การควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลและรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
10. ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นแง่มุมที่สำคัญของการจ้างผู้รับเหมา และอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค. ในสหรัฐอเมริกา, IRS มีเกณฑ์เฉพาะสำหรับการตัดสินว่าผู้ทำงานเป็นผู้รับเหมาอิสระหรือพนักงาน.
คุณจะต้องออก แบบฟอร์ม 1099-NEC เพื่อรายงานการชำระเงินที่ทำกับผู้รับจ้างอิสระ เครื่องมือจัดการผู้รับจ้างสามารถช่วยคุณในการทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติและจัดการกับปัญหาเหล่านี้ รวมถึงทำให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและภาษีท้องถิ่น
🌈 คุณทราบหรือไม่? บางรัฐในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่กำหนดให้มีการเชื่อมโยงภาษีการขาย (sales tax nexus) เมื่อมีการจ้างผู้รับเหมาอิสระ? ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจำเป็นต้องเก็บและนำส่งภาษีการขายจากการซื้อของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่มีสำนักงานจริงตั้งอยู่ในรัฐนั้นก็ตาม
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อีกด้านหนึ่งที่เทคโนโลยีสามารถช่วยได้คือการทำให้งานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นงานบริหารโครงการฟรีแลนซ์หรือกระบวนการที่เป็นระบบ เช่น การให้ลงนามในสัญญา หนึ่งในตัวเลือกคือการทำให้การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การเริ่มต้นการตรวจสอบกับผู้รับเหมา และการจัดการงานธุรการอื่นๆ เป็นอัตโนมัติ
ทีมกฎหมายสามารถพิจารณาการรวมศูนย์กระบวนการขอสัญญาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ส่งแบบฟอร์มคำขอ: เพียงกรอกแบบฟอร์มคำขอสัญญา โดยระบุวัตถุประสงค์และประเภทของสัญญา พร้อมกำหนดเวลาที่ต้องการ
- การตรวจสอบทางกฎหมาย: ทีมกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดของคำขอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการจัดเตรียมไว้แล้ว
- การจัดทำร่างและการอนุมัติ: ทีมกฎหมายจัดทำร่างสัญญา โดยรวมข้อกำหนดที่ระบุไว้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ดียิ่งกว่า: เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองคณะกรรมการที่ช่วยให้ทีมกฎหมายสามารถติดตามสถานะของสัญญาแต่ละฉบับได้—เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสัญญาได้รับการปิดตามกำหนดเวลา
ทำให้การจัดการผู้รับเหมาง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ตามคำกล่าวที่ว่า "ความสำเร็จสร้างขึ้นจากระบบ" ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างกรอบการทำงานที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการผู้รับเหมา—ระบบที่รวมศูนย์ จัดระเบียบ และปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของทีมต่างๆ ได้
ตั้งแต่การร่างสัญญาและการจัดการโครงการ ไปจนถึงการสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะและการรวมข้อมูลผู้รับเหมาไว้ที่เดียว ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการทุกกระบวนการได้จากที่เดียว ดังนั้น คุณจึงสามารถตั้งระบบที่เหมาะกับคุณได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปีที่ 10
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและดูว่ามันช่วยในการจัดการผู้รับเหมาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร