10 อันดับทางเลือก ShotGrid สำหรับการจัดการโครงการสร้างสรรค์ในปี 2025

26 ตุลาคม 2568

เมื่อกระบวนการทำงานสร้างสรรค์มีความซับซ้อนมากขึ้นและระยะเวลาในการทำงานถูกบีบให้แคบลง ทีมงานจึงต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการอนุมัติที่ราบรื่น

แม้ว่า ShotGrid จะเป็นโซลูชันที่แข็งแกร่ง แต่อาจไม่เหมาะกับทุกทีม โดยเฉพาะทีมที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยกว่า การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายขึ้น หรือตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายมากขึ้น

ในบล็อกนี้ เราได้คัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ShotGrid—เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการฟีเจอร์ทรงพลังเช่นเดียวกัน พร้อมประสบการณ์การใช้งานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

ทางเลือกยอดนิยมของ ShotGrid ในพริบตา

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับ*ราคา
คลิกอัพ• AI ครอบคลุมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ • ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ด, แดชบอร์ดในที่เดียว • ระบบอัตโนมัติและเทมเพลตสำหรับกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนทีมครีเอทีฟข้ามสายงานที่ต้องการโครงการ, ทรัพยากร, AI และเครื่องมืออัตโนมัติ รวมถึงการจัดการความรู้ในที่เดียวแผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ไพรซิม ไพพ์ไลน์• การติดตามทรัพย์สินและการควบคุมเวอร์ชัน• ความยืดหยุ่นของโอเพนซอร์สและเทมเพลตของกระบวนการ• รองรับการใช้งานข้ามระบบปฏิบัติการทีม VFX และแอนิเมชัน 3 มิติที่ต้องการควบคุมกระบวนการทำงานภายในโปรแกรม DCCมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $22 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
เฟรม.ไอโอ• ความคิดเห็นที่แม่นยำถึงระดับเฟรมและคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ• การจัดเวอร์ชันและการเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ• การแชร์อย่างปลอดภัยพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงและการใส่ลายน้ำทีมวิดีโอที่ต้องการความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำถึงระดับเฟรมมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อสมาชิก
เอฟแทร็ก• การติดตามการผลิตพร้อมไทม์ไลน์และการพึ่งพา• การตรวจสอบในตัวพร้อมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์• มุมมองแบบแกนต์และแดชบอร์ดสำหรับสตูดิโอสตูดิโอที่ต้องการการติดตามและตรวจสอบการผลิตแบบครบวงจรแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
คร็อก• การตรวจสอบภาพและสตอรี่บอร์ด• ข้อเสนอแนะแบบเฟรมต่อเฟรมสำหรับวิดีโอ, รูปภาพ, และไฟล์ PDF• พอร์ทัลสำหรับลูกค้าพร้อมลิงก์แชร์ที่มีแบรนด์หน่วยงานและทีมสตอรี่บอร์ดที่ต้องการการตรวจสอบแบบเน้นภาพเป็นหลักมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
รีวิวสตูดิโอ• การทำเครื่องหมายที่แม่นยำบนวิดีโอ, รูปภาพ, PDF และหน้าเว็บ• เปรียบเทียบเวอร์ชันแบบเคียงข้างกันเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการการอนุมัติอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกสื่อมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
กรง• ความคิดเห็นในระดับพิกเซลสำหรับวิดีโอ, รูปภาพ, และไฟล์ PDF• เปลี่ยนคำแนะนำให้กลายเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้• กระบวนการอนุมัติและเซ็นรับรองพร้อมประวัติทีมขายและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องออกแบบอย่างหนักและต้องการการอนุมัติจากลูกค้ามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Monday.com• บอร์ดที่ปรับแต่งได้และเทมเพลตพร้อมใช้ • ระบบอัตโนมัติ, แบบฟอร์ม และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ • แดชบอร์ดสำหรับการมองเห็นในระดับสูงทีมที่ต้องการการวางแผนที่ยืดหยุ่นและมองเห็นภาพได้โดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อนมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
Trello• กระดานคัมบังแบบลากและวาง• รายการตรวจสอบการ์ด, วันที่ครบกำหนด, และไฟล์แนบ• พลังเสริมสำหรับปฏิทิน, มุมมอง, และอื่น ๆทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการการติดตามงานอย่างง่ายมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Wrike• การตรวจจับและจัดลำดับความเสี่ยงของ AI• แบบฟอร์มคำขอ, การอนุมัติ, และความเกี่ยวข้อง• แผนภูมิแกนต์, ปริมาณงาน, และแดชบอร์ดองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ประสานงานการทำงานข้ามทีมที่ซับซ้อนมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ ShotGrid?

ShotGrid ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นเสมอไป นี่คือเหตุผลที่ทีมสร้างสรรค์หลายทีมกำลังมองหาทางเลือกอื่น:

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและการตั้งค่าทางเทคนิคของ ShotGrid อาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานช้าลง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ค่าใช้จ่ายสูง: ราคาของมันมักเหมาะกับสตูดิโอขนาดใหญ่ แต่อาจสูงเกินไปสำหรับทีมอินดี้ ฟรีแลนซ์ หรือเอเจนซี่ที่มีงบประมาณจำกัด
  • ขั้นตอนการทำงานที่เข้มงวด: ShotGrid ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานของภาพยนตร์, VFX, และแอนิเมชัน อาจรู้สึกไม่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่มีกระบวนการทำงานที่หลากหลายหรือผสมผสาน
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่จำกัด: อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
  • การพึ่งพาการปรับแต่งอย่างหนัก: หลายทีมพบว่าพวกเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเองเพียงเพื่อให้แพลตฟอร์มเข้ากับความต้องการของพวกเขา
  • มีตัวเลือกที่ดีกว่าในตอนนี้: เครื่องมือรุ่นใหม่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย,การทำงานร่วมกันในที่ทำงานในตัว, คุณสมบัติที่เป็นคลาวด์เนทีฟ, และการผสานรวมที่ง่ายดาย, โดยไม่มีภาระของ ShotGrid

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ShotGrid ที่ควรใช้

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? สำรวจโซลูชันการจัดการโครงการที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งคุณสามารถใช้แทน ShotGrid ได้:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการติดตามโครงการและการทำงานร่วมกัน)

ClickUp Whiteboards
สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนด้วย AI บน ClickUp

หากงานของทีมสร้างสรรค์ของคุณอยู่ในกระทู้ Slack ที่วุ่นวาย เอกสาร Google ที่กระจัดกระจาย และอีเมล "ไฟล์ล่าสุดอยู่ที่ไหน?"ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, คือช่วงเวลาแห่งความชัดเจนที่คุณรอคอย

มันถูกสร้างขึ้นไม่เพียงแค่สำหรับผู้จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักออกแบบ, บรรณาธิการวิดีโอ, นักเขียนคำโฆษณา, และผู้กำกับศิลป์ที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วเท่าที่พวกเขาต้องการ ในความเป็นจริง องค์กรอย่าง Sequeent ได้รวมศูนย์การทำงานของพวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นถึง 50%ด้วย ClickUp

ศูนย์กลางการจัดการโครงการออกแบบของ ClickUp ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย กำหนดเวลาที่แน่น และความคิดเห็นที่ไม่สิ้นสุด ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่สะอาดตา มองเห็นภาพโครงการตั้งแต่การรับบรีฟจนถึงการส่งมอบ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—โดยไม่ต้องสลับแท็บไปมาหรือเล่นเกม "หาเวอร์ชันล่าสุด"

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถ จัดการงานสร้างสรรค์และสร้างคลังสินทรัพย์ใน ClickUp 👇

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ประสานงานทีมสร้างสรรค์และแคมเปญด้วย ClickUp Project Management

และด้วยชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp คุณจะได้รับอิสระในการออกแบบกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการโครงการแอนิเมชัน การผลิตหลังการถ่ายทำ การตรวจสอบทรัพยากรเกม หรือการเปิดตัวแคมเปญ

คุณยังได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าโครงการจะเคลื่อนไปอย่างไร—จาก "แนวคิด" ไปยัง "ส่งมอบแล้ว" (หรือ "ลูกค้าเปลี่ยนใจอีกครั้ง") คุณสามารถปรับแต่งสถานะงาน, กำหนดความสำคัญ, เพิ่มการพึ่งพา, และแม้กระทั่งตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อจัดการขั้นตอนที่ซ้ำซาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกระบวนการพัฒนาเกมหรือการผลิตที่มีสองขั้นตอนหรือยี่สิบขั้นตอน มันก็เหมาะกับคุณ

⭐ โบนัส

ผู้ใช้จะได้รับ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกด้วยClickUp AI ซึ่งช่วยขจัดปัญหา AI ที่กระจายตัวออกไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการตอบสนองทุกความต้องการด้าน AI ของผู้ทำงานยุคใหม่

จากตัวแทน AI ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ และการเข้าถึงโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียมได้โดยตรงจาก ClickUp Workspace เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude คุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปหรือค้นหาบริบทอีกต่อไป นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ AI ใน ClickUp สามารถช่วยโครงการสร้างสรรค์ของคุณได้:

  • วิเคราะห์ความต้องการของโครงการและสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และกำหนดเส้นตายตามปริมาณงานและความสำคัญโดยใช้ClickUp AutomationsและAI Agents อัตโนมัติการกระทำที่ทำเป็นประจำ เช่น การย้ายงานระหว่างขั้นตอน การส่งการแจ้งเตือน หรือการอัปเดตสถานะ เพื่อปลดปล่อยทีมสร้างสรรค์ให้ทำงานที่มีมูลค่าสูง
  • สร้างไอเดีย โครงร่าง และร่างเนื้อหาสำหรับบล็อก แคมเปญ หรือบรีฟงานสร้างสรรค์ เพื่อเร่งกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้ClickUp Brain
  • ถอดความการสนทนา สรุปประเด็นสำคัญ และบันทึกข้อปฏิบัติจากการประชุมเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้ClickUp AI Notetaker
  • ค้นหาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง, โครงการที่ผ่านมา, หรือเอกสารอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและนำความคิดกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ClickUp Enterprise Search
  • ใช้ฟีเจอร์ Talk to TextในClickUp Brain MAXเพื่อพูดอย่างเป็นธรรมชาติในการมอบหมายงาน จดบันทึกไอเดีย หรือร่างเอกสาร พร้อมคงบริบทครบถ้วน เพราะ Brain MAX รู้จักโครงการ ทีม และไฟล์ของคุณทั้งใน ClickUp และเครื่องมืออื่น ๆ

นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain👇

สร้างมุมมอง ClickUpที่แตกต่างกันสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ—เช่น กระดานคัมบังสำหรับทีมออกแบบ แผนภูมิแกนต์สำหรับโปรดิวเซอร์ และรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ สำหรับฟรีแลนซ์—เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ทำให้ระบบเสียหาย

ClickUp Docsช่วยให้คุณเขียน จัดระเบียบ และแชร์บรีฟงานสร้างสรรค์ได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ—เชื่อมโยงกับงาน มอบหมายสมาชิกในทีม และแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่โครงร่างบทไปจนถึงคู่มือแบรนด์ พร้อมการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ รายการตรวจสอบ และสื่อที่ฝังไว้

ClickUp Whiteboards
ร่างแนวคิด, รวบรวมความคิดเห็นแบบรวมศูนย์, และสร้างกระบวนการทำงานบน ClickUp Whiteboards

กำลังระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหม่หรือกำลังวางแผนเส้นทางการเดินทางของตัวละครอยู่หรือเปล่า?

ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่เล่นเชิงภาพให้กับทีมของคุณเพื่อลาก, วาง, วาด, วางแผน, และคิดออกเสียง—โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม. คุณสามารถเปลี่ยนโน้ตติดผนังเป็นงานได้ทันที, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และรักษาการไหลจากความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติ.

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอแนวคิดให้กับลูกค้าหรือการวางแผนภาพในระหว่างขั้นตอนก่อนการผลิต

ด้วยระบบติดตามเวลาของ ClickUp นักออกแบบและบรรณาธิการสามารถบันทึกเวลาทำงานสำหรับทุกงานได้โดยตรง และผู้จัดการโครงการสามารถหยุดใช้แอปสามตัวเพื่อบริหารโครงการเดียวได้ในที่สุด คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมาย และมองเห็นภาพรวมว่าโครงการกำลังดำเนินไปอย่างไรเมื่อเทียบกับกำหนดเวลาหรืองบประมาณ

ต้องการติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้กับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่? นั่นก็ครอบคลุมไว้แล้วเช่นกัน

การใช้การผสานการทำงานของ ClickUpกับ Figma, Adobe Creative Cloud, InVision และอื่นๆ คุณสามารถแนบไฟล์การออกแบบ วางตัวอย่างสดลงในงาน และรวบรวมความคิดเห็นในที่เดียว นักออกแบบไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานเพื่ออัปเดตทีม และผู้จัดการโครงการไม่จำเป็นต้องถามซ้ำๆ ว่า "เสร็จหรือยัง?"

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จำกัดการเข้าถึงด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวขั้นสูงและสิทธิ์ตามบทบาท
  • แชร์ลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัวสำหรับงาน เอกสาร และแดชบอร์ด
  • วางแผนกำลังการผลิตด้วยการจัดการปริมาณงานและการประมาณเวลา
  • ซิงค์ปฏิทิน Google และปฏิทิน Outlook ของคุณกับปฏิทิน ClickUpเพื่อติดตามการประชุมและตารางเวลาของคุณอย่างใกล้ชิด
  • บันทึกการสาธิตหน้าจอด้วยคุณสมบัติการบันทึกหน้าจอในตัวของ ClickUp Clipsในงาน
  • กำหนดเวลาการทำงานซ้ำด้วยตัวเลือกการวนซ้ำที่ยืดหยุ่น
  • นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana, Trello, Jira และ Excel ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนจากเครื่องมือพื้นฐานมากขึ้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว

ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย, และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การร่วมมือของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana, และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp Docs เชื่อมต่อโดยตรงกับงานต่างๆ ดังนั้นเอกสารสรุปงานออกแบบของคุณจึงไม่ใช่แค่ไฟล์ธรรมดา—แต่เป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกับงานจริง

2. Prism Pipeline (เหมาะที่สุดสำหรับทีมผลิตงาน 3D และ VFX)

ไพรซิม ไพพ์ไลน์
ผ่านทางPrism Pipeline

Prism Pipeline เป็นโซลูชันน้ำหนักเบาที่ให้ความสำคัญกับศิลปินเป็นอันดับแรก ช่วยจัดระเบียบโครงการสื่อทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานอย่างเงียบ ๆ จัดระเบียบทรัพยากร จัดการเวอร์ชัน และเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว—มอบการจัดการทรัพยากรดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการ CG ใน Maya, Blender, Houdini, Nuke และ Unreal เพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการคิด การจัดการไฟล์ การควบคุมเวอร์ชัน และการเรนเดอร์ โดยไม่ต้องมีปริญญาเอกด้านการพัฒนาท่อส่งข้อมูล เป็นโอเพนซอร์สที่แกนหลักและเติบโตเป็นเครื่องมือพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจจากทีมอินดี้และบริษัท VFX ขนาดใหญ่ รวมถึงผู้ที่ทำงานในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

สำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจน Prism รองรับกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติ รวมถึงการจัดการงานแบบบูรณาการภายใน DCCs—เพื่อให้คุณสามารถบริหารทีมสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Prism Pipeline

  • จัดระเบียบไฟล์สื่อและเวอร์ชันโดยอัตโนมัติด้วยการใช้รูปแบบการตั้งชื่ออัจฉริยะและโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้าง
  • มอบหมายและจัดการงานได้โดยตรงภายใน DCCs (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)
  • ตรวจสอบงานในเครื่องเล่นสื่อในตัวพร้อมคำอธิบายประกอบและบันทึกสำหรับข้อเสนอแนะภายใน
  • ทำงานร่วมกันข้ามระบบปฏิบัติการด้วยการรองรับ Windows, Mac และ Linux
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานผ่านความยืดหยุ่นของโอเพ่นซอร์สสำหรับการขยายและเครื่องมือภายในองค์กร

ข้อจำกัดของท่อส่ง Prism

  • ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่น ไทม์ไลน์หรือรายงานปริมาณงาน
  • อาจรู้สึกเน้นไปที่นักพัฒนาในบางส่วน โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่มีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี

ราคาของ Prism Pipeline

  • ฟรี
  • บวก: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 52 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Prism Pipeline

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Prism Pipeline อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวในRedditกล่าวว่า:

ฉันเองก็ใช้ Prism มาหลายปีแล้วที่บ้าน และมันทำงานได้อย่างมั่นคงมาก

ฉันเองก็ใช้ Prism มาหลายปีแล้วที่บ้าน และมันทำงานได้อย่างมั่นคงมาก

👀 คุณรู้หรือไม่? เทคนิคพิเศษ VFX ใน Avengers: Endgameมีฉากวิชวลเอฟเฟกต์มากกว่า 2,500 ฉาก โดยมีการร่วมงานกันระหว่างสตูดิโอหลายแห่งจากทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์

3. Frame.io (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบวิดีโอและรับความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว)

เฟรม.ไอโอ
ผ่านทางFrame.io

กำหนดเวลาไม่รอการตอบกลับทางอีเมล และ Frame.io ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยจัดการปัญหานั้นโดยเฉพาะ

มันถูกสร้างขึ้นสำหรับคนสร้างสรรค์ที่ทำงานกับวิดีโอและไม่สามารถเสียเวลาไล่ตามการอนุมัติ ขุดหาข้อความใน Slack หรืออธิบายเป็นครั้งที่ห้าว่าเวอร์ชันไหนคือ "final_final3. mp4" (*ใช่ เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้)

Frame.io ถูกใช้โดยบรรณาธิการ ผู้ผลิต นักออกแบบโมชั่น และลูกค้าทุกคน—และมันเชื่อมต่อโดยตรงกับซอฟต์แวร์ตัดต่อและซอฟต์แวร์บันเทิงของคุณ ทำให้การตอบกลับที่รวดเร็วทันใจอยู่ตรงจุดที่งานเกิดขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frame.io

  • อัปโหลดและจัดระเบียบฟุตเทจได้ทันทีด้วยพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิดีโอความละเอียดสูง
  • รวบรวมความคิดเห็นที่แม่นยำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์พิสูจน์อักษรออนไลน์ด้วยความคิดเห็นที่แม่นยำถึงเฟรมและคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ (ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่า "ส่วนไหน?")
  • แปลงสื่อโดยอัตโนมัติเพื่อให้เล่นได้อย่างราบรื่นในเบราว์เซอร์ ในขณะที่รักษาไฟล์ต้นฉบับให้สมบูรณ์สำหรับการส่งมอบขั้นสุดท้าย
  • ผสานการทำงานโดยตรงกับ Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects และ DaVinci Resolve เพื่อการตรวจสอบในไทม์ไลน์ที่ราบรื่น
  • จัดการเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ พร้อมเก็บประวัติการแก้ไขไว้อย่างสะอาดเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • ควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์การเข้าถึง, การทำน้ำประทับ, และการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับเนื้อหาที่แสดงต่อผู้ใช้บริการ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกที่—บนเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือแม้กระทั่ง iPad

ข้อจำกัดของ Frame.io

  • เหมาะที่สุดสำหรับทีมวิดีโอ; มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับการวางแผนโครงการสร้างสรรค์ที่กว้างขึ้น
  • แผนฟรีอาจรู้สึกจำกัดสำหรับทีมที่มีไฟล์มีเดียขนาดใหญ่หรือมีรอบการตรวจสอบที่หนัก

ราคาของ Frame.io

  • ฟรี
  • ข้อดี: $15/สมาชิก + ภาษี
  • ทีม: $25/สมาชิก + ภาษี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Frame. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Frame.io อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ผมคิดว่ามุมมองของผมในการใช้ Frame นั้นค่อนข้างไม่เหมือนใครสักหน่อย เพราะผมไม่ได้ใช้มันโดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงาน อย่างไรก็ตาม ผมใช้มันในการแบ่งปันและนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกค้า และมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับจุดประสงค์นี้ ใช้งานง่ายและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ผมคิดว่ามุมมองของผมในการใช้ Frame นั้นค่อนข้างไม่เหมือนใครสักหน่อย เพราะผมไม่ได้ใช้มันโดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงาน อย่างไรก็ตาม ผมใช้มันในการแชร์และนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกค้า และมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับจุดประสงค์นี้ ใช้งานง่ายและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

👀 คุณรู้หรือไม่: Mad Max: Fury Road ถ่ายทำฟุตเทจดิบกว่า 480 ชั่วโมง—สำหรับภาพยนตร์ความยาวเพียงสองชั่วโมงเท่านั้น นั่นคืออัตราส่วนการถ่ายทำต่อตัดต่อประมาณ 240:1 ซึ่งถือว่าสูงมากในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ยุคใหม่ บรรณาธิการตัดต่อต้องจมอยู่กับฟุตเทจดิบเป็นเวลาหลายเดือน

4. ftrack (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการผลิตเชิงสร้างสรรค์แบบครบวงจร)

เอฟแทร็ก
ผ่านทางftrack

ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีม VFX, แอนิเมชัน และทีมหลังการผลิต ftrack ผสานการติดตามการผลิต, การตรวจสอบ, และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้างเดียว สร้างขึ้นเพื่อเข้าใจวิธีการทำงานของครีเอทีฟ

ได้รับการใช้งานแล้วโดยสตูดิโอชื่อดัง รวมถึงผู้ให้บริการของ Netflix, ftrack นำความชัดเจนมาสู่กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ผลิตและศิลปินสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไร กำหนดส่งเมื่อใด และงานนั้นเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร โดยปราศจากความวุ่นวายที่มักเกิดขึ้นในการจัดตารางงานสร้างสรรค์

และมันสามารถปรับขนาดได้—ตั้งแต่ทีมภายในขนาดเล็กไปจนถึงสตูดิโอระยะไกลเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ftrack

  • ติดตามงานและสินทรัพย์ต่างๆ ตลอดกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่ไทม์ไลน์โดยละเอียดและความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
  • ตรวจสอบสื่อในเบราว์เซอร์พร้อมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการเปรียบเทียบเวอร์ชัน
  • ทำงานร่วมกันข้ามทีมด้วยบันทึก การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนของโครงการ
  • สร้างภาพความคืบหน้าของโครงการโดยใช้ไทม์ไลน์และแดชบอร์ดแบบแกนต์ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือ DCC เช่น Maya, Nuke และ After Effects เพื่อให้ศิลปินสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย Python API และการผสานรวมเพื่อการปรับแต่งขั้นสูง

ข้อจำกัดของ ftrack

  • อาจรู้สึกหนักเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการติดตามในระดับการผลิตที่ลึกซึ้ง
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับสตูดิโออินดี้หรือฟรีแลนซ์ที่เพิ่งเริ่มต้น

ราคา ftrack

  • รีวิว: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สตูดิโอ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ftrack

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ftrack อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

การมองเห็นทรัพยากรที่ดีและภาพรวมของงาน ชอบที่สามารถปรับแต่งได้มากและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันได้ อินเทอร์เฟซดี

การมองเห็นทรัพยากรที่ดีและภาพรวมของงาน ชอบที่สามารถปรับแต่งได้มากและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันได้ อินเทอร์เฟซดี

👀 คุณรู้หรือไม่:20% ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระบุว่าความไม่เป็นระเบียบเป็นปัจจัยที่ลดประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด—ซึ่งเป็นความท้าทายที่ทีมสร้างสรรค์ในขั้นตอนหลังการผลิตและ VFX มักเผชิญเมื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

5. Krock (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันในสตอรี่บอร์ด)

Krock: ทางเลือกของ Shotgrid
ผ่านทางKrock

สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงเอเจนซี่ ผู้ผลิตวิดีโอ นักวาดภาพประกอบ และนักวาดสตอรี่บอร์ด Krock ช่วยให้การรีวิวงานสร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนหรือมีตัวเลือกมากเกินไป

มันเปล่งประกายเมื่อภาพและกระบวนการอนุมัติของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทำงานของคุณ คิดถึงมันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับภาพเป็นอันดับแรก ที่ซึ่งไทม์ไลน์, กระทู้ความคิดเห็น, และการมอบหมายงานอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีวุ่นวาย

คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้, แชร์สินทรัพย์, รับข้อเสนอแนะแบบเฟรมต่อเฟรม, และให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องวนเวียนกับอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด

คุณสมบัติเด่นของ Krock

  • สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละขั้นตอนของโครงการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ร่างไปจนถึงการส่งมอบ ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • รวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่แม่นยำถึงระดับเฟรมและสอดคล้องกับบริบทสำหรับวิดีโอ, รูปภาพ, PDFและเทมเพลตสตอรี่บอร์ด
  • มอบหมายงานและจัดการสิ่งที่ต้องทำข้างๆ แอสเซทภาพ
  • แชร์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านพอร์ทัลที่มีแบรนด์และลิงก์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  • ติดตามเวอร์ชันของแทร็กโดยอัตโนมัติพร้อมการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับลูกค้า, เพื่อนร่วมทีม, และฟรีแลนซ์

ข้อจำกัดของ Krock

  • ไม่เหมาะสำหรับสายการผลิตขนาดใหญ่หรือการผสานรวมทางเทคนิค
  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือมีจำกัด—แนะนำให้ใช้งานบนเดสก์ท็อปเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การกำหนดราคาแบบคร็อก

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $400/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Krock

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Krock อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวในRedditกล่าวว่า:

มันช่วยส่งเสริมการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมและลูกค้าภายนอก. เพื่อนร่วมงานของเราได้ชมเชยแพลตฟอร์มนี้สำหรับระบบการติดตามโครงการที่แข็งแกร่งและฟังก์ชันการให้คำแนะนำ.

มันช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมและลูกค้าภายนอก. เพื่อนร่วมงานของเราได้ชื่นชมแพลตฟอร์มนี้สำหรับระบบการติดตามโครงการที่แข็งแกร่งและฟังก์ชันการให้คำแนะนำ.

📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการกระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วิสัยทัศน์ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!

6. ReviewStudio (เหมาะที่สุดสำหรับการรีวิวเชิงสร้างสรรค์และการอนุมัติจากลูกค้า)

รีวิวสตูดิโอ: ทางเลือกของช็อตกริด
ผ่านทางReviewStudio

หากโครงการของคุณกำลังจมอยู่ในความคิดเห็นที่กระจัดกระจายไปทั่วอีเมล, กระทู้ใน Slack, และโน้ตติดหน้าจอ ReviewStudio สามารถช่วยได้ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ที่มีโครงสร้างและควบคุมเวอร์ชันได้สำหรับทุกโครงการสื่อของพวกเขา โดยไม่มีความยุ่งยากจากฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ไม่จำเป็น

ReviewStudio มุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือครีเอทีฟ เอเจนซี่ และทีมวิดีโอในการรวบรวม จัดระเบียบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกประเภทสื่อ—อัปโหลดวิดีโอ รูปภาพ PDF หรือแม้แต่เว็บไซต์—และเปลี่ยนการสื่อสารที่สับสนวุ่นวายให้กลายเป็นบทสนทนาที่ชัดเจนและสอดคล้องตามบริบท

แทนที่จะเดาว่าลูกค้าหมายถึงอะไรเมื่อพูดว่า "ทำให้โดดเด่น", คุณจะได้รับความคิดเห็นและเครื่องมือทำเครื่องหมายที่มีเวลาประทับและภาพประกอบ ซึ่งไม่ทิ้งช่องว่างให้เกิดความสับสนเลย และเนื่องจากมันไม่ได้พยายามเป็นทุกอย่าง มันจึงมีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว ง่ายสำหรับลูกค้าในการใช้งาน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ถนัดเทคโนโลยีก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ ReviewStudio

  • รวบรวมความคิดเห็นเชิงภาพบนวิดีโอ, PDF, รูปภาพ และหน้าเว็บด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายที่แม่นยำ
  • เปรียบเทียบเวอร์ชันเคียงข้างกันเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นและบริบทที่ชัดเจน
  • ติดตามขั้นตอนการตรวจสอบด้วยการอัปเดตสถานะและการมอบหมายผู้ตรวจสอบ
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยบทบาท, สิทธิ์, และการสร้างแบรนด์
  • แชร์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย—ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ไม่มีใครพลาดรอบการรีวิว

ข้อจำกัดของ ReviewStudio

  • มุ่งเน้นเฉพาะกระบวนการตรวจสอบ/อนุมัติเท่านั้น—ไม่มีเครื่องมือจัดการงานหรือโครงการในตัว
  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยไปบ้างสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับแดชบอร์ดสมัยใหม่

ราคาของ ReviewStudio

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ReviewStudio

  • G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ReviewStudio อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

รีวิวสตูดิโอใช้งานง่ายมาก ทุกฟีเจอร์ที่เราต้องการมีอยู่ในเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนี้ ลูกค้าของเราทุกคนอนุมัติ 100% มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า เราใช้มันทุกวันและในทุกโปรเจกต์ (CGI หรือแอนิเมชัน)

รีวิวสตูดิโอใช้งานง่ายมาก ทุกฟีเจอร์ที่เราต้องการมีอยู่ในเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนี้ ลูกค้าของเราทุกคนอนุมัติ 100% มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า เราใช้มันทุกวันและในทุกโปรเจกต์ (CGI หรือแอนิเมชัน)

7. Cage (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในสินทรัพย์การขายที่เน้นภาพและการให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้า)

กรง: ทางเลือกของช็อตกริด
ผ่านทางCage

สำหรับทีมขายที่ต้องทำงานกับวัสดุที่มีงานออกแบบหนัก เช่น พิตช์เด็ค ข้อเสนอที่มีแบรนด์ หรือวิดีโอสาธิต การมีเครื่องมือที่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะทางภาพง่ายขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น นี่คือจุดที่ Cage เข้ามาช่วย

มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ทีมภายในและลูกค้าสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และอนุมัติเนื้อหาภาพได้โดยไม่เกิดความสับสน ต่างจาก CRM หรือผู้จัดการงานแบบดั้งเดิม Cage ทำงานได้ดีในกระบวนการทำงานที่เน้นภาพเป็นหลัก ซึ่งความชัดเจนและการปรับปรุงอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการปิดดีล

คุณสมบัติเด่นของ Cage

  • แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนวิดีโอ, PDF และรูปภาพ พร้อมคำอธิบายที่แม่นยำถึงระดับพิกเซล
  • มอบหมายงานจากความคิดเห็นในข้อเสนอแนะให้กับนักออกแบบหรือตัวแทนฝ่ายขาย
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอนุมัติด้วยประวัติเวอร์ชันและกระบวนการลงนามอนุมัติ
  • เชิญลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องใช้บัญชี
  • รวมการสนทนาและการอัปเดตทางภาพไว้ในที่เดียวที่สามารถติดตามได้
  • ผสานการทำงานกับ Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของกรง

  • มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับทีมขายที่มีเนื้อหาข้อความมากหรือเน้นการสนทนา
  • เครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือในกระบวนการที่จำกัด ควรใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มการขาย

การกำหนดราคาแบบกรง

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและบทวิจารณ์ของกรง

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Cage อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

Cage มีประโยชน์มากในการดูแลการจัดการโครงการและมอบหมายงานให้กับบุคคลในทีมของคุณ มันสามารถช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ และทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

Cage มีประโยชน์มากในการดูแลการจัดการโครงการและมอบหมายงานให้กับบุคคลในทีมของคุณ มันสามารถช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ และทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คาดว่า AI จะสามารถจัดการงานด้านการบริหารโครงการได้ถึง80%—ทำให้เครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์มีความสำคัญมากกว่าที่เคย

8. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานแบบมีภาพพร้อมเทมเพลตที่ยืดหยุ่น)

Monday.com: ทางเลือกของ Shotgrid
ผ่านทางMonday.com

Monday.com มอบความชัดเจนที่แท้จริงให้กับทีม—ไม่ใช่แบบที่ซ่อนอยู่ในแท็บและกราฟ แต่เป็นแบบที่แสดงให้เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและใครกำลังทำอะไรอยู่

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องจัดการกับตารางการผลิตภาพยนตร์, ปฏิทินเนื้อหา, และการเปิดตัวแคมเปญพร้อมกัน ด้วยบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการผลิตหลังการถ่ายทำ, ตัวติดตามการตัดต่อวิดีโอ, หรือกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาได้—โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

ส่วนที่ดีที่สุด? มันเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทั้งนักวางแผนและนักสร้างสรรค์

แม้ว่าจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์หรือการควบคุมเวอร์ชัน แต่ก็สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างดี เมื่อเพิ่มไทม์ไลน์ ระบบอัตโนมัติ แบบฟอร์ม และแดชบอร์ดเข้าไป ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่ชอบโครงสร้างแต่ไม่ต้องการกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • สร้างบอร์ดภาพเพื่อจัดการโครงการ งาน กำหนดเวลา และสถานะ
  • ปรับแต่งเทมเพลตสำหรับการออกแบบกราฟิก, การตลาด, วิดีโอ, หรือทีมการผลิต
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้คอลัมน์สถานะ, ระบบอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ทำงานร่วมกันในบริบทพร้อมไฟล์แนบ ความคิดเห็น และรายการตรวจสอบ
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Adobe CC, Google Drive และ Dropbox
  • สร้างแดชบอร์ดสำหรับมุมมองระดับสูงครอบคลุมหลายโครงการ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ขาดเครื่องมือตรวจสอบงานสร้างสรรค์ในตัวหรือเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่แม่นยำถึงเฟรม
  • อาจรู้สึกท่วมท้นหากมีการเพิ่มระบบอัตโนมัติหรือคอลัมน์มากเกินไป

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (13,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

แพลตฟอร์มนี้มีความสวยงามและใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่ง สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง และช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง — ตั้งแต่การติดตามงานประจำวันไปจนถึงการวางแผนโครงการระยะยาว

แพลตฟอร์มนี้มีความสวยงามและใช้งานง่ายอย่างแท้จริง สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง และช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างแท้จริง — ตั้งแต่การติดตามงานประจำวันไปจนถึงการวางแผนโครงการระยะยาว

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มากกว่า85% ของธุรกิจในปัจจุบันพึ่งพาซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการบริหารโครงการและการดำเนินงานของพวกเขา

9. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานเบาๆ ด้วยบอร์ดภาพ)

Trello: ทางเลือกของ Shotgrid
ผ่านทางTrello

Trello ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น หากทีมของคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้หรือตั้งค่า บอร์ดสไตล์ Kanban ของ Trello นั้นตรงไปตรงมาและเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่วันแรก

เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, หรือสตูดิโอที่ต้องการติดตามว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ บัตรแต่ละใบสามารถเก็บรายการตรวจสอบ, วันที่ครบกำหนด, ไฟล์แนบ (เช่น แบบจำลองการออกแบบหรือร่างวิดีโอ), และการสนทนาได้ ทำให้การให้คำแนะนำอยู่ในที่เดียวกับงาน มันเป็นระบบภาพ, ง่ายต่อการลากและวาง, และไม่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่คุณจะไม่เคยใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • จัดระเบียบโครงการโดยใช้กระดานและรายการแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • แนบสินทรัพย์และเก็บความคิดเห็นไว้บนบัตรงาน
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และรายการตรวจสอบ
  • อัตโนมัติการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ Butler ที่ติดตั้งไว้
  • ใช้เทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการออกแบบ ปฏิทินเนื้อหาสื่อ และการตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์
  • ปรับใช้ Power-Ups เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์วิดีโอสมัยใหม่ของคุณ

ข้อจำกัดของ Trello

  • โครงสร้างแบบจำกัดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการประสบการณ์ดิจิทัลที่ละเอียด, กระบวนการทำงาน หรือขั้นตอนการอนุมัติ
  • พลังเสริมอาจรู้สึกจำเป็น แต่หลายอย่างต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อเข้าถึงอย่างเต็มที่

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

รู้สึกดีเมื่อใช้งาน. หน้าตาผู้ใช้สบายตา.

รู้สึกดีเมื่อใช้งาน. หน้าตาผู้ใช้สบายตา.

10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขายที่ซับซ้อนและการส่งต่องานในระดับใหญ่)

Wrike: ทางเลือกของ Shotgrid
ผ่านทางWrike

การจัดการกระบวนการขายที่มีปริมาณสูงหรือหลายขั้นตอนมักเกี่ยวข้องกับทีมการตลาด, ทีมกฎหมาย, ทีมการจัดส่ง, และทีมการรับเข้าทำงาน—และนี่คือจุดที่ Wrike มอบคุณค่ามากที่สุด

มันช่วยให้ทีมปฏิบัติการขายออกแบบและดูแลทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการทำงานของ RFP ไปจนถึงลำดับการเริ่มต้นใช้งาน ด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ Wrike สามารถระบุความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่มันจะลุกลาม และช่วยให้ทีมขนาดใหญ่สามารถดำเนินข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกแผนก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • อัตโนมัติการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI และการตรวจจับความเสี่ยง
  • ปรับแต่งกระบวนการขายด้วยแบบฟอร์มคำขอ การอนุมัติ และความเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอน
  • ติดตามเอกสารการขายและกำหนดเวลาการเสนอราคาของทีมที่กระจายอยู่
  • สร้างภาพเส้นเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบและมุมมองปริมาณงาน
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลการเจรจาที่มีความอ่อนไหว
  • สร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขาย
  • เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีของคุณผ่านการผสานการทำงานกับ Salesforce, Google Workspace, Outlook และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • เหมาะสำหรับการดำเนินงานขายหลังบ้านมากกว่าการขายตรง
  • เหมาะที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับระบบ CRM หรือเครื่องมือสำหรับการติดต่อออก เพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วน

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (4,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (2,800 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวในRedditกล่าวว่า:

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Wrike คือการที่สามารถเก็บโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ ทุกการสนทนาและไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้ในโครงการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำโครงการเดิมในปีถัดไปได้หากจำเป็น ทุกการสื่อสารภายในทีมจะเกิดขึ้นใน Wrike และไม่ใช่ทางอีเมล บางครั้งเราจะเพิ่มการสื่อสารจากผู้ขายหรือลูกค้าที่มาจากอีเมลเข้าไปในโครงการเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Wrike คือการที่สามารถเก็บโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ ทุกการสนทนาและไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้ในโครงการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำโครงการเดิมในปีถัดไปได้หากจำเป็น ทุกการสื่อสารภายในทีมจะเกิดขึ้นใน Wrike และไม่ใช่ทางอีเมล บางครั้งเราจะเพิ่มการสื่อสารจากผู้ขายหรือลูกค้าที่มาจากอีเมลเข้าไปในโครงการเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

ออกแบบให้ดียิ่งขึ้น ร่วมมืออย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp

คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเครื่องมือที่ทำให้ทุกอย่างช้าลงหรือทำให้การทำงานร่วมกันในสื่อทั้งหมดของคุณยากกว่าที่ควรจะเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมงานวิดีโอขนาดเล็กสตูดิโอแอนิเมชันไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ หรือทีมการตลาดภายในองค์กร เครื่องมือในรายการนี้มอบความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และพื้นที่สร้างสรรค์ที่เพียงพอ

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวที่ทำได้มากกว่าการจัดระเบียบ—บางสิ่งที่รวบรวมข้อมูลสรุป, ไทม์ไลน์, การจัดเก็บทรัพย์สินของโครงการ, ข้อเสนอแนะ และการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว—ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นอย่างแท้จริง มันมอบโครงสร้างโดยไม่มีความแข็งทื่อ, การปรับแต่งโดยไม่มีความวุ่นวาย และที่ดีที่สุดคือ มันเติบโตไปพร้อมกับทีมสร้างสรรค์ของคุณ (ไม่ใช่ขัดขวาง)

