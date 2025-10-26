10 อันดับทางเลือก ShotGrid สำหรับการจัดการโครงการสร้างสรรค์ในปี 2025

เมื่อกระบวนการทำงานสร้างสรรค์มีความซับซ้อนมากขึ้นและระยะเวลาในการทำงานถูกบีบให้แคบลง ทีมงานจึงต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการอนุมัติที่ราบรื่น
แม้ว่า ShotGrid จะเป็นโซลูชันที่แข็งแกร่ง แต่อาจไม่เหมาะกับทุกทีม โดยเฉพาะทีมที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยกว่า การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายขึ้น หรือตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายมากขึ้น
ในบล็อกนี้ เราได้คัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ShotGrid—เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการฟีเจอร์ทรงพลังเช่นเดียวกัน พร้อมประสบการณ์การใช้งานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ ShotGrid?
ShotGrid ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นเสมอไป นี่คือเหตุผลที่ทีมสร้างสรรค์หลายทีมกำลังมองหาทางเลือกอื่น:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและการตั้งค่าทางเทคนิคของ ShotGrid อาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานช้าลง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ค่าใช้จ่ายสูง: ราคาของมันมักเหมาะกับสตูดิโอขนาดใหญ่ แต่อาจสูงเกินไปสำหรับทีมอินดี้ ฟรีแลนซ์ หรือเอเจนซี่ที่มีงบประมาณจำกัด
- ขั้นตอนการทำงานที่เข้มงวด: ShotGrid ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานของภาพยนตร์, VFX, และแอนิเมชัน อาจรู้สึกไม่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่มีกระบวนการทำงานที่หลากหลายหรือผสมผสาน
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่จำกัด: อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
- การพึ่งพาการปรับแต่งอย่างหนัก: หลายทีมพบว่าพวกเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเองเพียงเพื่อให้แพลตฟอร์มเข้ากับความต้องการของพวกเขา
- มีตัวเลือกที่ดีกว่าในตอนนี้: เครื่องมือรุ่นใหม่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย,การทำงานร่วมกันในที่ทำงานในตัว, คุณสมบัติที่เป็นคลาวด์เนทีฟ, และการผสานรวมที่ง่ายดาย, โดยไม่มีภาระของ ShotGrid
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ShotGrid ที่ควรใช้
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? สำรวจโซลูชันการจัดการโครงการที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งคุณสามารถใช้แทน ShotGrid ได้:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการติดตามโครงการและการทำงานร่วมกัน)
หากงานของทีมสร้างสรรค์ของคุณอยู่ในกระทู้ Slack ที่วุ่นวาย เอกสาร Google ที่กระจัดกระจาย และอีเมล "ไฟล์ล่าสุดอยู่ที่ไหน?"ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, คือช่วงเวลาแห่งความชัดเจนที่คุณรอคอย
มันถูกสร้างขึ้นไม่เพียงแค่สำหรับผู้จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักออกแบบ, บรรณาธิการวิดีโอ, นักเขียนคำโฆษณา, และผู้กำกับศิลป์ที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วเท่าที่พวกเขาต้องการ ในความเป็นจริง องค์กรอย่าง Sequeent ได้รวมศูนย์การทำงานของพวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นถึง 50%ด้วย ClickUp
ศูนย์กลางการจัดการโครงการออกแบบของ ClickUp ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย กำหนดเวลาที่แน่น และความคิดเห็นที่ไม่สิ้นสุด ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่สะอาดตา มองเห็นภาพโครงการตั้งแต่การรับบรีฟจนถึงการส่งมอบ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—โดยไม่ต้องสลับแท็บไปมาหรือเล่นเกม "หาเวอร์ชันล่าสุด"
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถ จัดการงานสร้างสรรค์และสร้างคลังสินทรัพย์ใน ClickUp 👇
และด้วยชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp คุณจะได้รับอิสระในการออกแบบกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการโครงการแอนิเมชัน การผลิตหลังการถ่ายทำ การตรวจสอบทรัพยากรเกม หรือการเปิดตัวแคมเปญ
คุณยังได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าโครงการจะเคลื่อนไปอย่างไร—จาก "แนวคิด" ไปยัง "ส่งมอบแล้ว" (หรือ "ลูกค้าเปลี่ยนใจอีกครั้ง") คุณสามารถปรับแต่งสถานะงาน, กำหนดความสำคัญ, เพิ่มการพึ่งพา, และแม้กระทั่งตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อจัดการขั้นตอนที่ซ้ำซาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกระบวนการพัฒนาเกมหรือการผลิตที่มีสองขั้นตอนหรือยี่สิบขั้นตอน มันก็เหมาะกับคุณ
⭐ โบนัส
ผู้ใช้จะได้รับ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกด้วยClickUp AI ซึ่งช่วยขจัดปัญหา AI ที่กระจายตัวออกไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการตอบสนองทุกความต้องการด้าน AI ของผู้ทำงานยุคใหม่
จากตัวแทน AI ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ และการเข้าถึงโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียมได้โดยตรงจาก ClickUp Workspace เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude คุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปหรือค้นหาบริบทอีกต่อไป นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ AI ใน ClickUp สามารถช่วยโครงการสร้างสรรค์ของคุณได้:
- วิเคราะห์ความต้องการของโครงการและสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และกำหนดเส้นตายตามปริมาณงานและความสำคัญโดยใช้ClickUp AutomationsและAI Agents อัตโนมัติการกระทำที่ทำเป็นประจำ เช่น การย้ายงานระหว่างขั้นตอน การส่งการแจ้งเตือน หรือการอัปเดตสถานะ เพื่อปลดปล่อยทีมสร้างสรรค์ให้ทำงานที่มีมูลค่าสูง
- สร้างไอเดีย โครงร่าง และร่างเนื้อหาสำหรับบล็อก แคมเปญ หรือบรีฟงานสร้างสรรค์ เพื่อเร่งกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้ClickUp Brain
- ถอดความการสนทนา สรุปประเด็นสำคัญ และบันทึกข้อปฏิบัติจากการประชุมเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้ClickUp AI Notetaker
- ค้นหาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง, โครงการที่ผ่านมา, หรือเอกสารอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและนำความคิดกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ClickUp Enterprise Search
- ใช้ฟีเจอร์ Talk to TextในClickUp Brain MAXเพื่อพูดอย่างเป็นธรรมชาติในการมอบหมายงาน จดบันทึกไอเดีย หรือร่างเอกสาร พร้อมคงบริบทครบถ้วน เพราะ Brain MAX รู้จักโครงการ ทีม และไฟล์ของคุณทั้งใน ClickUp และเครื่องมืออื่น ๆ
นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain👇
สร้างมุมมอง ClickUpที่แตกต่างกันสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ—เช่น กระดานคัมบังสำหรับทีมออกแบบ แผนภูมิแกนต์สำหรับโปรดิวเซอร์ และรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ สำหรับฟรีแลนซ์—เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ทำให้ระบบเสียหาย
ClickUp Docsช่วยให้คุณเขียน จัดระเบียบ และแชร์บรีฟงานสร้างสรรค์ได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ—เชื่อมโยงกับงาน มอบหมายสมาชิกในทีม และแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่โครงร่างบทไปจนถึงคู่มือแบรนด์ พร้อมการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ รายการตรวจสอบ และสื่อที่ฝังไว้
กำลังระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหม่หรือกำลังวางแผนเส้นทางการเดินทางของตัวละครอยู่หรือเปล่า?
ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่เล่นเชิงภาพให้กับทีมของคุณเพื่อลาก, วาง, วาด, วางแผน, และคิดออกเสียง—โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม. คุณสามารถเปลี่ยนโน้ตติดผนังเป็นงานได้ทันที, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และรักษาการไหลจากความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติ.
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอแนวคิดให้กับลูกค้าหรือการวางแผนภาพในระหว่างขั้นตอนก่อนการผลิต
ด้วยระบบติดตามเวลาของ ClickUp นักออกแบบและบรรณาธิการสามารถบันทึกเวลาทำงานสำหรับทุกงานได้โดยตรง และผู้จัดการโครงการสามารถหยุดใช้แอปสามตัวเพื่อบริหารโครงการเดียวได้ในที่สุด คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมาย และมองเห็นภาพรวมว่าโครงการกำลังดำเนินไปอย่างไรเมื่อเทียบกับกำหนดเวลาหรืองบประมาณ
ต้องการติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้กับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่? นั่นก็ครอบคลุมไว้แล้วเช่นกัน
การใช้การผสานการทำงานของ ClickUpกับ Figma, Adobe Creative Cloud, InVision และอื่นๆ คุณสามารถแนบไฟล์การออกแบบ วางตัวอย่างสดลงในงาน และรวบรวมความคิดเห็นในที่เดียว นักออกแบบไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานเพื่ออัปเดตทีม และผู้จัดการโครงการไม่จำเป็นต้องถามซ้ำๆ ว่า "เสร็จหรือยัง?"
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จำกัดการเข้าถึงด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวขั้นสูงและสิทธิ์ตามบทบาท
- แชร์ลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัวสำหรับงาน เอกสาร และแดชบอร์ด
- วางแผนกำลังการผลิตด้วยการจัดการปริมาณงานและการประมาณเวลา
- ซิงค์ปฏิทิน Google และปฏิทิน Outlook ของคุณกับปฏิทิน ClickUpเพื่อติดตามการประชุมและตารางเวลาของคุณอย่างใกล้ชิด
- บันทึกการสาธิตหน้าจอด้วยคุณสมบัติการบันทึกหน้าจอในตัวของ ClickUp Clipsในงาน
- กำหนดเวลาการทำงานซ้ำด้วยตัวเลือกการวนซ้ำที่ยืดหยุ่น
- นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana, Trello, Jira และ Excel ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนจากเครื่องมือพื้นฐานมากขึ้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย, และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การร่วมมือของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana, และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp Docs เชื่อมต่อโดยตรงกับงานต่างๆ ดังนั้นเอกสารสรุปงานออกแบบของคุณจึงไม่ใช่แค่ไฟล์ธรรมดา—แต่เป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกับงานจริง
2. Prism Pipeline (เหมาะที่สุดสำหรับทีมผลิตงาน 3D และ VFX)
Prism Pipeline เป็นโซลูชันน้ำหนักเบาที่ให้ความสำคัญกับศิลปินเป็นอันดับแรก ช่วยจัดระเบียบโครงการสื่อทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานอย่างเงียบ ๆ จัดระเบียบทรัพยากร จัดการเวอร์ชัน และเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว—มอบการจัดการทรัพยากรดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการ CG ใน Maya, Blender, Houdini, Nuke และ Unreal เพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการคิด การจัดการไฟล์ การควบคุมเวอร์ชัน และการเรนเดอร์ โดยไม่ต้องมีปริญญาเอกด้านการพัฒนาท่อส่งข้อมูล เป็นโอเพนซอร์สที่แกนหลักและเติบโตเป็นเครื่องมือพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจจากทีมอินดี้และบริษัท VFX ขนาดใหญ่ รวมถึงผู้ที่ทำงานในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
สำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจน Prism รองรับกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติ รวมถึงการจัดการงานแบบบูรณาการภายใน DCCs—เพื่อให้คุณสามารถบริหารทีมสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Prism Pipeline
- จัดระเบียบไฟล์สื่อและเวอร์ชันโดยอัตโนมัติด้วยการใช้รูปแบบการตั้งชื่ออัจฉริยะและโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้าง
- มอบหมายและจัดการงานได้โดยตรงภายใน DCCs (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)
- ตรวจสอบงานในเครื่องเล่นสื่อในตัวพร้อมคำอธิบายประกอบและบันทึกสำหรับข้อเสนอแนะภายใน
- ทำงานร่วมกันข้ามระบบปฏิบัติการด้วยการรองรับ Windows, Mac และ Linux
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานผ่านความยืดหยุ่นของโอเพ่นซอร์สสำหรับการขยายและเครื่องมือภายในองค์กร
ข้อจำกัดของท่อส่ง Prism
- ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่น ไทม์ไลน์หรือรายงานปริมาณงาน
- อาจรู้สึกเน้นไปที่นักพัฒนาในบางส่วน โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่มีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
ราคาของ Prism Pipeline
- ฟรี
- บวก: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 52 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Prism Pipeline
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Prism Pipeline อย่างไรบ้าง?
ฉันเองก็ใช้ Prism มาหลายปีแล้วที่บ้าน และมันทำงานได้อย่างมั่นคงมาก
ฉันเองก็ใช้ Prism มาหลายปีแล้วที่บ้าน และมันทำงานได้อย่างมั่นคงมาก
👀 คุณรู้หรือไม่? เทคนิคพิเศษ VFX ใน Avengers: Endgameมีฉากวิชวลเอฟเฟกต์มากกว่า 2,500 ฉาก โดยมีการร่วมงานกันระหว่างสตูดิโอหลายแห่งจากทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์
3. Frame.io (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบวิดีโอและรับความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว)
กำหนดเวลาไม่รอการตอบกลับทางอีเมล และ Frame.io ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยจัดการปัญหานั้นโดยเฉพาะ
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับคนสร้างสรรค์ที่ทำงานกับวิดีโอและไม่สามารถเสียเวลาไล่ตามการอนุมัติ ขุดหาข้อความใน Slack หรืออธิบายเป็นครั้งที่ห้าว่าเวอร์ชันไหนคือ "final_final3. mp4" (*ใช่ เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้)
Frame.io ถูกใช้โดยบรรณาธิการ ผู้ผลิต นักออกแบบโมชั่น และลูกค้าทุกคน—และมันเชื่อมต่อโดยตรงกับซอฟต์แวร์ตัดต่อและซอฟต์แวร์บันเทิงของคุณ ทำให้การตอบกลับที่รวดเร็วทันใจอยู่ตรงจุดที่งานเกิดขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frame.io
- อัปโหลดและจัดระเบียบฟุตเทจได้ทันทีด้วยพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิดีโอความละเอียดสูง
- รวบรวมความคิดเห็นที่แม่นยำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์พิสูจน์อักษรออนไลน์ด้วยความคิดเห็นที่แม่นยำถึงเฟรมและคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ (ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่า "ส่วนไหน?")
- แปลงสื่อโดยอัตโนมัติเพื่อให้เล่นได้อย่างราบรื่นในเบราว์เซอร์ ในขณะที่รักษาไฟล์ต้นฉบับให้สมบูรณ์สำหรับการส่งมอบขั้นสุดท้าย
- ผสานการทำงานโดยตรงกับ Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects และ DaVinci Resolve เพื่อการตรวจสอบในไทม์ไลน์ที่ราบรื่น
- จัดการเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ พร้อมเก็บประวัติการแก้ไขไว้อย่างสะอาดเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- ควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์การเข้าถึง, การทำน้ำประทับ, และการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับเนื้อหาที่แสดงต่อผู้ใช้บริการ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกที่—บนเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือแม้กระทั่ง iPad
ข้อจำกัดของ Frame.io
- เหมาะที่สุดสำหรับทีมวิดีโอ; มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับการวางแผนโครงการสร้างสรรค์ที่กว้างขึ้น
- แผนฟรีอาจรู้สึกจำกัดสำหรับทีมที่มีไฟล์มีเดียขนาดใหญ่หรือมีรอบการตรวจสอบที่หนัก
ราคาของ Frame.io
- ฟรี
- ข้อดี: $15/สมาชิก + ภาษี
- ทีม: $25/สมาชิก + ภาษี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Frame. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Frame.io อย่างไรบ้าง?
ผมคิดว่ามุมมองของผมในการใช้ Frame นั้นค่อนข้างไม่เหมือนใครสักหน่อย เพราะผมไม่ได้ใช้มันโดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงาน อย่างไรก็ตาม ผมใช้มันในการแบ่งปันและนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกค้า และมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับจุดประสงค์นี้ ใช้งานง่ายและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ผมคิดว่ามุมมองของผมในการใช้ Frame นั้นค่อนข้างไม่เหมือนใครสักหน่อย เพราะผมไม่ได้ใช้มันโดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงาน อย่างไรก็ตาม ผมใช้มันในการแชร์และนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกค้า และมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับจุดประสงค์นี้ ใช้งานง่ายและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
👀 คุณรู้หรือไม่: Mad Max: Fury Road ถ่ายทำฟุตเทจดิบกว่า 480 ชั่วโมง—สำหรับภาพยนตร์ความยาวเพียงสองชั่วโมงเท่านั้น นั่นคืออัตราส่วนการถ่ายทำต่อตัดต่อประมาณ 240:1 ซึ่งถือว่าสูงมากในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ยุคใหม่ บรรณาธิการตัดต่อต้องจมอยู่กับฟุตเทจดิบเป็นเวลาหลายเดือน
4. ftrack (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการผลิตเชิงสร้างสรรค์แบบครบวงจร)
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีม VFX, แอนิเมชัน และทีมหลังการผลิต ftrack ผสานการติดตามการผลิต, การตรวจสอบ, และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้างเดียว สร้างขึ้นเพื่อเข้าใจวิธีการทำงานของครีเอทีฟ
ได้รับการใช้งานแล้วโดยสตูดิโอชื่อดัง รวมถึงผู้ให้บริการของ Netflix, ftrack นำความชัดเจนมาสู่กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ผลิตและศิลปินสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไร กำหนดส่งเมื่อใด และงานนั้นเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร โดยปราศจากความวุ่นวายที่มักเกิดขึ้นในการจัดตารางงานสร้างสรรค์
และมันสามารถปรับขนาดได้—ตั้งแต่ทีมภายในขนาดเล็กไปจนถึงสตูดิโอระยะไกลเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ftrack
- ติดตามงานและสินทรัพย์ต่างๆ ตลอดกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่ไทม์ไลน์โดยละเอียดและความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
- ตรวจสอบสื่อในเบราว์เซอร์พร้อมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการเปรียบเทียบเวอร์ชัน
- ทำงานร่วมกันข้ามทีมด้วยบันทึก การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนของโครงการ
- สร้างภาพความคืบหน้าของโครงการโดยใช้ไทม์ไลน์และแดชบอร์ดแบบแกนต์ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ DCC เช่น Maya, Nuke และ After Effects เพื่อให้ศิลปินสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย Python API และการผสานรวมเพื่อการปรับแต่งขั้นสูง
ข้อจำกัดของ ftrack
- อาจรู้สึกหนักเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการติดตามในระดับการผลิตที่ลึกซึ้ง
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับสตูดิโออินดี้หรือฟรีแลนซ์ที่เพิ่งเริ่มต้น
ราคา ftrack
- รีวิว: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- สตูดิโอ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ftrack
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ftrack อย่างไรบ้าง?
การมองเห็นทรัพยากรที่ดีและภาพรวมของงาน ชอบที่สามารถปรับแต่งได้มากและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันได้ อินเทอร์เฟซดี
การมองเห็นทรัพยากรที่ดีและภาพรวมของงาน ชอบที่สามารถปรับแต่งได้มากและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันได้ อินเทอร์เฟซดี
👀 คุณรู้หรือไม่:20% ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระบุว่าความไม่เป็นระเบียบเป็นปัจจัยที่ลดประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด—ซึ่งเป็นความท้าทายที่ทีมสร้างสรรค์ในขั้นตอนหลังการผลิตและ VFX มักเผชิญเมื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
5. Krock (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันในสตอรี่บอร์ด)
สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงเอเจนซี่ ผู้ผลิตวิดีโอ นักวาดภาพประกอบ และนักวาดสตอรี่บอร์ด Krock ช่วยให้การรีวิวงานสร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนหรือมีตัวเลือกมากเกินไป
มันเปล่งประกายเมื่อภาพและกระบวนการอนุมัติของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทำงานของคุณ คิดถึงมันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับภาพเป็นอันดับแรก ที่ซึ่งไทม์ไลน์, กระทู้ความคิดเห็น, และการมอบหมายงานอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีวุ่นวาย
คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้, แชร์สินทรัพย์, รับข้อเสนอแนะแบบเฟรมต่อเฟรม, และให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องวนเวียนกับอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสมบัติเด่นของ Krock
- สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละขั้นตอนของโครงการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ร่างไปจนถึงการส่งมอบ ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- รวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่แม่นยำถึงระดับเฟรมและสอดคล้องกับบริบทสำหรับวิดีโอ, รูปภาพ, PDFและเทมเพลตสตอรี่บอร์ด
- มอบหมายงานและจัดการสิ่งที่ต้องทำข้างๆ แอสเซทภาพ
- แชร์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านพอร์ทัลที่มีแบรนด์และลิงก์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- ติดตามเวอร์ชันของแทร็กโดยอัตโนมัติพร้อมการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับลูกค้า, เพื่อนร่วมทีม, และฟรีแลนซ์
ข้อจำกัดของ Krock
- ไม่เหมาะสำหรับสายการผลิตขนาดใหญ่หรือการผสานรวมทางเทคนิค
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือมีจำกัด—แนะนำให้ใช้งานบนเดสก์ท็อปเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด
การกำหนดราคาแบบคร็อก
- ฟรี
- ข้อดี: $14 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $400/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Krock
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krock อย่างไรบ้าง?
มันช่วยส่งเสริมการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมและลูกค้าภายนอก. เพื่อนร่วมงานของเราได้ชมเชยแพลตฟอร์มนี้สำหรับระบบการติดตามโครงการที่แข็งแกร่งและฟังก์ชันการให้คำแนะนำ.
มันช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมและลูกค้าภายนอก. เพื่อนร่วมงานของเราได้ชื่นชมแพลตฟอร์มนี้สำหรับระบบการติดตามโครงการที่แข็งแกร่งและฟังก์ชันการให้คำแนะนำ.
6. ReviewStudio (เหมาะที่สุดสำหรับการรีวิวเชิงสร้างสรรค์และการอนุมัติจากลูกค้า)
หากโครงการของคุณกำลังจมอยู่ในความคิดเห็นที่กระจัดกระจายไปทั่วอีเมล, กระทู้ใน Slack, และโน้ตติดหน้าจอ ReviewStudio สามารถช่วยได้ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ที่มีโครงสร้างและควบคุมเวอร์ชันได้สำหรับทุกโครงการสื่อของพวกเขา โดยไม่มีความยุ่งยากจากฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ไม่จำเป็น
ReviewStudio มุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือครีเอทีฟ เอเจนซี่ และทีมวิดีโอในการรวบรวม จัดระเบียบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกประเภทสื่อ—อัปโหลดวิดีโอ รูปภาพ PDF หรือแม้แต่เว็บไซต์—และเปลี่ยนการสื่อสารที่สับสนวุ่นวายให้กลายเป็นบทสนทนาที่ชัดเจนและสอดคล้องตามบริบท
แทนที่จะเดาว่าลูกค้าหมายถึงอะไรเมื่อพูดว่า "ทำให้โดดเด่น", คุณจะได้รับความคิดเห็นและเครื่องมือทำเครื่องหมายที่มีเวลาประทับและภาพประกอบ ซึ่งไม่ทิ้งช่องว่างให้เกิดความสับสนเลย และเนื่องจากมันไม่ได้พยายามเป็นทุกอย่าง มันจึงมีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว ง่ายสำหรับลูกค้าในการใช้งาน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ถนัดเทคโนโลยีก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ ReviewStudio
- รวบรวมความคิดเห็นเชิงภาพบนวิดีโอ, PDF, รูปภาพ และหน้าเว็บด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายที่แม่นยำ
- เปรียบเทียบเวอร์ชันเคียงข้างกันเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นและบริบทที่ชัดเจน
- ติดตามขั้นตอนการตรวจสอบด้วยการอัปเดตสถานะและการมอบหมายผู้ตรวจสอบ
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยบทบาท, สิทธิ์, และการสร้างแบรนด์
- แชร์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย—ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ไม่มีใครพลาดรอบการรีวิว
ข้อจำกัดของ ReviewStudio
- มุ่งเน้นเฉพาะกระบวนการตรวจสอบ/อนุมัติเท่านั้น—ไม่มีเครื่องมือจัดการงานหรือโครงการในตัว
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยไปบ้างสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับแดชบอร์ดสมัยใหม่
ราคาของ ReviewStudio
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ReviewStudio
- G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ReviewStudio อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
รีวิวสตูดิโอใช้งานง่ายมาก ทุกฟีเจอร์ที่เราต้องการมีอยู่ในเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนี้ ลูกค้าของเราทุกคนอนุมัติ 100% มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า เราใช้มันทุกวันและในทุกโปรเจกต์ (CGI หรือแอนิเมชัน)
รีวิวสตูดิโอใช้งานง่ายมาก ทุกฟีเจอร์ที่เราต้องการมีอยู่ในเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนี้ ลูกค้าของเราทุกคนอนุมัติ 100% มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า เราใช้มันทุกวันและในทุกโปรเจกต์ (CGI หรือแอนิเมชัน)
7. Cage (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในสินทรัพย์การขายที่เน้นภาพและการให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้า)
สำหรับทีมขายที่ต้องทำงานกับวัสดุที่มีงานออกแบบหนัก เช่น พิตช์เด็ค ข้อเสนอที่มีแบรนด์ หรือวิดีโอสาธิต การมีเครื่องมือที่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะทางภาพง่ายขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น นี่คือจุดที่ Cage เข้ามาช่วย
มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ทีมภายในและลูกค้าสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และอนุมัติเนื้อหาภาพได้โดยไม่เกิดความสับสน ต่างจาก CRM หรือผู้จัดการงานแบบดั้งเดิม Cage ทำงานได้ดีในกระบวนการทำงานที่เน้นภาพเป็นหลัก ซึ่งความชัดเจนและการปรับปรุงอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการปิดดีล
คุณสมบัติเด่นของ Cage
- แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนวิดีโอ, PDF และรูปภาพ พร้อมคำอธิบายที่แม่นยำถึงระดับพิกเซล
- มอบหมายงานจากความคิดเห็นในข้อเสนอแนะให้กับนักออกแบบหรือตัวแทนฝ่ายขาย
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอนุมัติด้วยประวัติเวอร์ชันและกระบวนการลงนามอนุมัติ
- เชิญลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องใช้บัญชี
- รวมการสนทนาและการอัปเดตทางภาพไว้ในที่เดียวที่สามารถติดตามได้
- ผสานการทำงานกับ Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของกรง
- มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับทีมขายที่มีเนื้อหาข้อความมากหรือเน้นการสนทนา
- เครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือในกระบวนการที่จำกัด ควรใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มการขาย
การกำหนดราคาแบบกรง
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและบทวิจารณ์ของกรง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cage อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Cage มีประโยชน์มากในการดูแลการจัดการโครงการและมอบหมายงานให้กับบุคคลในทีมของคุณ มันสามารถช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ และทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
Cage มีประโยชน์มากในการดูแลการจัดการโครงการและมอบหมายงานให้กับบุคคลในทีมของคุณ มันสามารถช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ และทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
8. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานแบบมีภาพพร้อมเทมเพลตที่ยืดหยุ่น)
Monday.com มอบความชัดเจนที่แท้จริงให้กับทีม—ไม่ใช่แบบที่ซ่อนอยู่ในแท็บและกราฟ แต่เป็นแบบที่แสดงให้เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและใครกำลังทำอะไรอยู่
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องจัดการกับตารางการผลิตภาพยนตร์, ปฏิทินเนื้อหา, และการเปิดตัวแคมเปญพร้อมกัน ด้วยบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการผลิตหลังการถ่ายทำ, ตัวติดตามการตัดต่อวิดีโอ, หรือกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาได้—โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
ส่วนที่ดีที่สุด? มันเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทั้งนักวางแผนและนักสร้างสรรค์
แม้ว่าจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์หรือการควบคุมเวอร์ชัน แต่ก็สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างดี เมื่อเพิ่มไทม์ไลน์ ระบบอัตโนมัติ แบบฟอร์ม และแดชบอร์ดเข้าไป ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่ชอบโครงสร้างแต่ไม่ต้องการกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างบอร์ดภาพเพื่อจัดการโครงการ งาน กำหนดเวลา และสถานะ
- ปรับแต่งเทมเพลตสำหรับการออกแบบกราฟิก, การตลาด, วิดีโอ, หรือทีมการผลิต
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้คอลัมน์สถานะ, ระบบอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ทำงานร่วมกันในบริบทพร้อมไฟล์แนบ ความคิดเห็น และรายการตรวจสอบ
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Adobe CC, Google Drive และ Dropbox
- สร้างแดชบอร์ดสำหรับมุมมองระดับสูงครอบคลุมหลายโครงการ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ขาดเครื่องมือตรวจสอบงานสร้างสรรค์ในตัวหรือเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่แม่นยำถึงเฟรม
- อาจรู้สึกท่วมท้นหากมีการเพิ่มระบบอัตโนมัติหรือคอลัมน์มากเกินไป
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
แพลตฟอร์มนี้มีความสวยงามและใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่ง สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง และช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง — ตั้งแต่การติดตามงานประจำวันไปจนถึงการวางแผนโครงการระยะยาว
แพลตฟอร์มนี้มีความสวยงามและใช้งานง่ายอย่างแท้จริง สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง และช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างแท้จริง — ตั้งแต่การติดตามงานประจำวันไปจนถึงการวางแผนโครงการระยะยาว
9. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานเบาๆ ด้วยบอร์ดภาพ)
Trello ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น หากทีมของคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้หรือตั้งค่า บอร์ดสไตล์ Kanban ของ Trello นั้นตรงไปตรงมาและเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่วันแรก
เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, หรือสตูดิโอที่ต้องการติดตามว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ บัตรแต่ละใบสามารถเก็บรายการตรวจสอบ, วันที่ครบกำหนด, ไฟล์แนบ (เช่น แบบจำลองการออกแบบหรือร่างวิดีโอ), และการสนทนาได้ ทำให้การให้คำแนะนำอยู่ในที่เดียวกับงาน มันเป็นระบบภาพ, ง่ายต่อการลากและวาง, และไม่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่คุณจะไม่เคยใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบโครงการโดยใช้กระดานและรายการแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- แนบสินทรัพย์และเก็บความคิดเห็นไว้บนบัตรงาน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และรายการตรวจสอบ
- อัตโนมัติการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ Butler ที่ติดตั้งไว้
- ใช้เทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการออกแบบ ปฏิทินเนื้อหาสื่อ และการตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์
- ปรับใช้ Power-Ups เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์วิดีโอสมัยใหม่ของคุณ
ข้อจำกัดของ Trello
- โครงสร้างแบบจำกัดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการประสบการณ์ดิจิทัลที่ละเอียด, กระบวนการทำงาน หรือขั้นตอนการอนุมัติ
- พลังเสริมอาจรู้สึกจำเป็น แต่หลายอย่างต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อเข้าถึงอย่างเต็มที่
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
รู้สึกดีเมื่อใช้งาน. หน้าตาผู้ใช้สบายตา.
รู้สึกดีเมื่อใช้งาน. หน้าตาผู้ใช้สบายตา.
10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขายที่ซับซ้อนและการส่งต่องานในระดับใหญ่)
การจัดการกระบวนการขายที่มีปริมาณสูงหรือหลายขั้นตอนมักเกี่ยวข้องกับทีมการตลาด, ทีมกฎหมาย, ทีมการจัดส่ง, และทีมการรับเข้าทำงาน—และนี่คือจุดที่ Wrike มอบคุณค่ามากที่สุด
มันช่วยให้ทีมปฏิบัติการขายออกแบบและดูแลทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการทำงานของ RFP ไปจนถึงลำดับการเริ่มต้นใช้งาน ด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ Wrike สามารถระบุความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่มันจะลุกลาม และช่วยให้ทีมขนาดใหญ่สามารถดำเนินข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกแผนก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- อัตโนมัติการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI และการตรวจจับความเสี่ยง
- ปรับแต่งกระบวนการขายด้วยแบบฟอร์มคำขอ การอนุมัติ และความเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอน
- ติดตามเอกสารการขายและกำหนดเวลาการเสนอราคาของทีมที่กระจายอยู่
- สร้างภาพเส้นเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบและมุมมองปริมาณงาน
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลการเจรจาที่มีความอ่อนไหว
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขาย
- เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีของคุณผ่านการผสานการทำงานกับ Salesforce, Google Workspace, Outlook และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Wrike
- เหมาะสำหรับการดำเนินงานขายหลังบ้านมากกว่าการขายตรง
- เหมาะที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับระบบ CRM หรือเครื่องมือสำหรับการติดต่อออก เพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (2,800 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Wrike คือการที่สามารถเก็บโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ ทุกการสนทนาและไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้ในโครงการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำโครงการเดิมในปีถัดไปได้หากจำเป็น ทุกการสื่อสารภายในทีมจะเกิดขึ้นใน Wrike และไม่ใช่ทางอีเมล บางครั้งเราจะเพิ่มการสื่อสารจากผู้ขายหรือลูกค้าที่มาจากอีเมลเข้าไปในโครงการเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Wrike คือการที่สามารถเก็บโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ ทุกการสนทนาและไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้ในโครงการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำโครงการเดิมในปีถัดไปได้หากจำเป็น ทุกการสื่อสารภายในทีมจะเกิดขึ้นใน Wrike และไม่ใช่ทางอีเมล บางครั้งเราจะเพิ่มการสื่อสารจากผู้ขายหรือลูกค้าที่มาจากอีเมลเข้าไปในโครงการเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
