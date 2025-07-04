บล็อก ClickUp

เครื่องมือสร้าง SVG ด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับกราฟิกเวกเตอร์แบบปรับขนาดได้

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
4 กรกฎาคม 2568

การออกแบบกราฟิกเวกเตอร์แบบปรับขนาดได้ (SVG) อาจเป็นกระบวนการที่น่าหงุดหงิด ไม่ว่าคุณจะสร้างไอคอน โลโก้ องค์ประกอบ UI หรือภาพประกอบ คุณจำเป็นต้องมีเวกเตอร์ที่สะอาดและแม่นยำซึ่งสามารถปรับขนาดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ

แต่การวาดภาพด้วยมือ ปรับจุดยึด และปรับแต่งเส้นทางนั้นต้องใช้เวลา เวลาที่คุณสามารถนำไปใช้กับงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ได้

เครื่องมือสร้าง SVG ด้วย AI ช่วยลดภาระงานหนักของคุณ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณแปลงภาพแรสเตอร์เป็นเวกเตอร์ สร้าง SVG แบบกำหนดเองจากข้อความ และปรับปรุงการออกแบบได้ในไม่กี่คลิก

เพียงอัปโหลดรูปภาพ, ป้อนคำสั่ง, หรือปรับแต่งการตั้งค่าเพียงไม่กี่อย่าง. AI จะจัดการทุกอย่างให้คุณ พร้อมส่งมอบเวกเตอร์ที่คมชัดและปรับขนาดได้ภายในไม่กี่วินาที. ไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเองอย่างน่าเบื่อหรือใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบที่ซับซ้อนเช่น Adobe Illustrator อีกต่อไป.

เมื่อคุณสร้างไฟล์ SVG ที่สมบูรณ์แบบแล้ว ให้ใส่ไฟล์นั้นลงในClickUpทันที เพื่อรักษาขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบให้คมชัด สอดคล้อง และปราศจากความเครียด

มาสำรวจเครื่องมือสร้าง SVG ด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างกราฟิกเวกเตอร์คุณภาพสูงและปรับขนาดได้! ถึงเวลาสร้างภาพที่น่าทึ่งแล้ว 💃🏽

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้าง SVG ด้วย AI?

คุณต้องการกราฟิกเวกเตอร์ที่สะอาดและปรับขนาดได้ (รวดเร็ว) แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือ AI จะทำได้ถูกต้อง บางเครื่องมือสร้างเส้นทางการวาดที่ยุ่งเหยิง บางเครื่องมือมีปัญหาในการจัดการรายละเอียด และบางเครื่องมือไม่ให้การควบคุมเพียงพอ แล้วอะไรที่ แท้จริง สำคัญ?

มาดูคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่คุ้มค่ากับเงินของคุณ

  • ผลลัพธ์คุณภาพสูง: สร้างไฟล์ SVG ที่คมชัดและสมบูรณ์แบบทุกครั้ง คุณไม่ต้องการต้องมาแก้ไขรูปทรงแปลกๆ หรือเส้นที่ขรุขระอีกต่อไป
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ให้คุณใช้ทุกฟีเจอร์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้วิธีการนำทางมากนัก ส่วนสำคัญของการใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิกคือการประหยัดเวลา และการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเกินไปก็ทำให้จุดประสงค์นี้ลดน้อยลง
  • เทมเพลตการออกแบบ:นำเสนอเทมเพลตการออกแบบกราฟิกเพื่อให้คุณสามารถสร้างภาพเวกเตอร์คุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่
  • คำแนะนำสำหรับ AI: ให้ตัวเลือกหลายอย่างสำหรับคำแนะนำภาพ AI คำแนะนำข้อความเหล่านี้สามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นแก่คุณได้
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ให้คุณปรับแต่งสี รูปร่าง หรือสไตล์ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้ เครื่องสร้าง SVG ด้วย AI ที่ดีไม่ควรจำกัดคุณไว้แค่ดีไซน์ทั่วไป
  • ตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบ: มีรูปแบบการส่งออกหลายแบบ เช่น SVG, PNG, JPEG และ PDF สำหรับภาพเวกเตอร์ที่คุณสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ภาพเหล่านี้ในเนื้อหาได้หลากหลายช่องทาง

👀 คุณรู้หรือไม่? ไฟล์ SVG ไม่ขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอ ซึ่งหมายความว่ามันจะคมชัดอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะซูมเข้าแค่ไหนก็ตามคุณสามารถปรับขนาดให้ใหญ่หรือเล็กได้อย่างไม่มีขีดจำกัดโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ!

เครื่องมือสร้าง SVG ด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของเครื่องมือสร้าง SVG ด้วย AI ที่ดีที่สุด:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพทีมทุกขนาด; กระบวนการทำงานและระบบการทำงานแบบ SVG ที่ขับเคลื่อนด้วย AIเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI, กระดานไวท์บอร์ด, การเชื่อมต่อกับ Figma, ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์, เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ, แม่แบบ, การจัดการงานฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
Adobe (Express/Firefly)บุคคลและทีม; แปลงภาพเป็น SVGPNG/JPG เป็น SVG, เครื่องสร้างภาพ AI, เทมเพลต, ข้อความเป็นภาพ, รองรับไฟล์ขนาดสูงสุด 40MBมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
Canvaบุคคลและทีม; การแก้ไขกราฟิกเวกเตอร์โปรแกรมแก้ไข SVG, ลากและวาง, เครื่องมือสี, เทมเพลต, ยางลบอัจฉริยะ, เข้าถึงผ่านมือถือ/เว็บมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
Vectrบุคคลและทีมขนาดเล็ก; เวกเตอร์จากคำแนะนำที่ละเอียดคำสั่งสำหรับ AI (เชิงบวก/เชิงลบ), ศิลปะ 3 มิติ, สติกเกอร์, การลบพื้นหลัง, PNG/JPG เป็น SVGมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3.99 ต่อเดือน
SVGatorบุคคลและทีม; แอนิเมชันเวกเตอร์สร้างแอนิเมชัน SVG ส่งออกเป็น SVG/Lottie/GIF/วิดีโอ ควบคุมแบบโต้ตอบ แผนภูมิแคนวาสมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $38 ต่อเดือน
ฟิกมา เอไอทีม; งานศิลปะเวกเตอร์สำหรับ UI, แบรนด์, การนำเสนอคำสั่ง AI, แปลงภาพราสเตอร์เป็นเวกเตอร์, กระดานไวท์บอร์ด, ชุดภาพประกอบมากกว่า 150 ชุด, การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
Inkscape (ส่วนขยาย AI)บุคคลและทีม; แผนภาพเวกเตอร์, โอเพนซอร์สส่วนขยาย AI, ชุดสี, บรรทัดคำสั่ง, เครื่องมือสำหรับส่วน/แผนภูมิ SVGฟรี
Vecta. ioบุคคลและทีม; โลโก้, ไอคอน, แผนภาพตัวลดขนาดไฟล์ SVG, ลากและวาง Visio/AutoCAD, การสร้างเส้นรอบข้อความ, การปรับขนาด/การวัดฟรี
เวกเตอร์ไรเซอร์. aiบุคคลและทีม; การจัดเรียงซ้อนในเวกเตอร์PNG/JPG เป็น SVG, การซ้อนรูปทรงเรขาคณิต, การปรับแต่งเส้นโค้ง/ช่องว่างแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
SVG แบบเหลี่ยมบุคคล: การออกแบบเวกเตอร์พื้นฐานสัญลักษณ์ในตัว, การปรับสี, เอฟเฟกต์, ฟอนต์, การสร้างข้อมูลเมตาแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

10 อันดับเครื่องมือสร้างไฟล์ SVG ด้วย AI ที่ดีที่สุด

ตอนนี้ มาสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคา เพื่อดูว่าตัวสร้าง SVG ตัวใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด เราได้รวมคะแนนและรีวิวจากลูกค้าจริงไว้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานรวม SVG)

ลองใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างภาพด้วย AI
ลองตอนนี้
สร้างภาพได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างภาพ AI ใน ClickUp Brain

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการทั่วไป แต่เป็น แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงานของคุณ หากคุณกำลังประสบปัญหาการจัดการงานออกแบบ SVG ที่กระจัดกระจาย กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือวิธีการทำงานร่วมกันที่ล้าสมัย ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรด!

สมมติว่านักออกแบบกราฟิกของคุณกำลังประสบปัญหาในการตกลงแผนการออกแบบ SVG เดียวกันเนื่องจากการสื่อสารที่กระจัดกระจายและการระดมความคิดที่ไม่เชื่อมโยงกัน ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อข้ามปัญหาดังกล่าวและเข้าสู่การประชุมโต๊ะกลมสร้างสรรค์ร่วมกันได้ทันที

ClickUp Whiteboards
ให้ทีมออกแบบของคุณสร้างสรรค์ไอเดียให้กลายเป็นจริงบน ClickUp Whiteboards

เพิ่มองค์ประกอบสำหรับการระดมความคิด เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม และสามเหลี่ยม จากแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายของกระดานไวท์บอร์ด ClickUp เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดการออกแบบด้วยภาพ เพียงใช้ตัวเชื่อมต่อบนแถบเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงงานและแนวคิดการออกแบบด้วยลูกศร

ทีมของคุณสามารถเพิ่มโน้ตแบบติด, แนบไฟล์, และวาดภาพประกอบได้โดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ดเพื่อแบ่งปันแบบจำลองและแรงบันดาลใจ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ก็สามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อให้คำแนะนำได้เช่นกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถแนบเอกสารสรุปและทำให้การอัปเดตเป็นระบบอัตโนมัติได้

แต่แผนการออกแบบที่มั่นคงเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น คุณต้องมั่นใจว่าทุกทีมของคุณกำลังทำอย่างเต็มที่ในทุกๆ การออกแบบ SVGClickUp Tasksช่วยให้คุณเปลี่ยนทุกขั้นตอนในบรีฟการออกแบบของคุณให้กลายเป็นงานได้ แบ่งงานออกเป็นโฟลเดอร์ เพิ่มงานย่อย และแนบคู่มือสไตล์และทรัพยากรอื่นๆ ได้โดยตรงในงานนั้นๆ

สมมติว่าคุณต้องการออกแบบภาพเวกเตอร์สำหรับอีเมลส่วนลดสำหรับการขาย BFCM ที่กำลังจะมาถึง เพิ่มคำแนะนำพร้อมรายละเอียดข้อกำหนดลงในClickUp Brain แล้วระบบจะสรุปแผนขั้นตอนโดยละเอียดให้ภายในไม่กี่วินาที

คลิกอัพ ไบร
ขอให้ ClickUp Brain สร้างแผนการทำงานสำหรับการสร้างไฟล์ SVG

ต้องการตรวจสอบว่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องหรือไม่? ระบบเครือข่ายประสาทเทียมในตัวของ ClickUp จะสร้างสรุปอย่างรวดเร็ว ตรวจหาส่วนที่ขาดหายไปในแผนของคุณ และแนะนำการปรับปรุงที่สามารถนำไปใช้ได้จริง คุณยังสามารถถาม Brain เกี่ยวกับแนวโน้มการออกแบบกราฟิกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้าง SVG ได้อีกด้วย เพื่อให้เวกเตอร์ของคุณมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมอยู่เสมอ

คุณสามารถเพิ่มลำดับความสำคัญของงานออกแบบ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเข้าถึงมุมมองที่ครบถ้วนของไทม์ไลน์ การมอบหมายงานในทีม และความคืบหน้าได้ทั้งหมด คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationเพื่อทำงานออกแบบเหล่านี้โดยอัตโนมัติ และหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละอย่างให้กับทีมออกแบบของคุณ

ClickUp Brain
อัตโนมัติการออกแบบ SVG ด้วย ClickUp Brain

ไม่มีเวลาตั้งค่าทริกเกอร์แต่ละรายการใช่ไหม? เพียงแค่อธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ระบบทำงานอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา แล้ว AI ในตัวClickUp Brain จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการทริกเกอร์ให้คุณทันที พร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลและการแจ้งเตือนในแอป!

และนั่นยังไม่หมด! ClickUpยังผสานการทำงานกับ Figma AI ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเวกเตอร์ AI ที่ได้รับความนิยมอีกด้วย

ศูนย์แอปพลิเคชัน ClickUp
เชื่อมต่อบัญชี Figma ของคุณบน ClickUp App Center

ไปที่ศูนย์แอปของ ClickUp ค้นหา Figma แล้วคลิกที่ เชื่อมต่อ คุณและผู้ดูแลระบบของคุณสามารถดูโฟลเดอร์ Figma ทั้งหมดได้โดยตรงใน ClickUp ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนเวิร์กโฟลว์ การมอบหมายงาน และการจัดตารางงาน SVG ง่ายขึ้นมากClickUp สำหรับทีมออกแบบยังสามารถนำเข้าและรวมศูนย์โปรเจกต์เวกเตอร์ทั้งหมดของคุณจาก Figma ได้อีกด้วย!

การผสานรวมนี้ช่วยให้ผู้ออกแบบและนักพัฒนาสามารถทำงานกับภาพเวกเตอร์และต้นแบบได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่การคิดค้นการออกแบบไปจนถึงการส่งออกไฟล์ SVG ฉบับสมบูรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างบุคลิกภาพการออกแบบ, องค์ประกอบ, สรุปแนวคิดสร้างสรรค์ และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Brain
  • แชร์ต้นแบบการออกแบบของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านข้อความวิดีโอพร้อมเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบเช่นClickUp Clips
  • ทำให้การอนุมัติ SVG เป็นอัตโนมัติเพื่อให้โครงการออกแบบดำเนินต่อไปได้โดยไม่ล่าช้า
  • สร้างเวิร์กโฟลว์การทำงานแบบภาพสำหรับทีมออกแบบของคุณด้วย ClickUp Whiteboards
  • สื่อสารรายละเอียดของโครงการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตสรุปงานออกแบบ
  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในทีมออกแบบของคุณสอดคล้องกับเทมเพลตคู่มือสไตล์
  • สร้างไฟล์ Figma สำหรับการออกแบบ SVG ของคุณโดยตรงบน ClickUp ด้วยการผสานรวมที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายที่ไม่มีประสบการณ์กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงอาจรู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้ซับซ้อนเกินไปในช่วงแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นิโคล เปลาเอซ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Wild Me รีวิว ClickUp:

จากโครงการออกแบบใหญ่ไปจนถึงรายการที่ต้องทำง่ายๆ เราใช้ ClickUp เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง มันถูกใช้ทั่วทั้งบริษัทและแก้ไขปัญหาการจัดการงานเพื่อให้เห็นความคืบหน้าและงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มคำอธิบายงานในแต่ละงานใน ClickUp โดยอธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพื่อให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์พิมพ์เครื่องหมายทับ(/) ในช่องคำอธิบายงานแล้วเลือกตาราง, แบนเนอร์, แม่แบบ และอื่นๆ เพื่อสรุปคำแนะนำอย่างรวดเร็ว

2. Adobe (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงภาพที่มีอยู่เป็น SVG)

Adobe
ผ่านทางAdobe

คุณได้สร้างกราฟิกที่สวยงามอย่างเหลือเชื่อแล้ว แต่พวกมันจะกลายเป็นพิกเซลเมื่อใดก็ตามที่คุณปรับขนาดหรือนำไปใช้กับเนื้อหาที่ต่างกัน ให้ใช้เครื่องมือสร้างเวกเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Adobe เพื่อเปลี่ยนภาพแรสเตอร์ให้กลายเป็นกราฟิกเวกเตอร์ที่สามารถปรับขนาดได้ ด้วยวิธีนี้ ภาพทั้งหมดของคุณจะดูคมชัด ไม่ว่าคุณจะปรับขนาดหรือเพิ่มพวกมันลงไปในเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe

  • แปลงไฟล์ PNG, JPEG และ JPG เป็นไฟล์ SVG
  • แปลงข้อความและข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพด้วยเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI
  • สร้างโปสเตอร์ด้วยเทมเพลตฟรี

ข้อจำกัดของ Adobe

  • การเพิ่มวันที่ในโครงการออกแบบนั้นค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย
  • สามารถแปลงภาพที่มีขนาดสูงสุด 40 MB

ราคาของ Adobe

  • ฟรี
  • Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Adobe

  • G2: 4. 5/5 (51000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (7300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันใช้ Illustration ทุกวันสำหรับงานและโปรเจ็กต์ส่วนตัว และชอบมากที่การทำงานนั้นง่ายมาก หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Illustrator คือความแม่นยำของมัน กราฟิกเวกเตอร์ประกอบด้วยเส้นทาง ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดรูปร่างและลักษณะของวัตถุ วัตถุใน Illustrator สามารถปรับขนาดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับกราฟิกแบบแรสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยพิกเซลและอาจเบลอหรือเป็นรอยหยักเมื่อขยายใหญ่ขึ้น

3. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขกราฟิกเวกเตอร์)

Canva
ผ่านทางCanva

Canvaนำเสนอซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพพร้อมเครื่องมือสร้างเวกเตอร์ AI ฟรี ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถแก้ไขไฟล์กราฟิกเวกเตอร์ของคุณออนไลน์ได้ทุกขนาด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโลโก้ ไอคอน และภาพประกอบที่คมชัดสำหรับเนื้อหาของคุณ และเผยแพร่ได้โดยตรงโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • ลากและวางไฟล์ SVG ของคุณในตำแหน่งที่ต้องการบนผืนผ้าใบ
  • ปรับสีเอกสารและรูปภาพด้วยเครื่องมือปรับสีเพียงคลิกเดียว
  • ปรับแต่งชุดสีของคุณเองสำหรับไฟล์ SVG ที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • ทำความสะอาดภาพในคลิกเดียวด้วยยางลบวิเศษ

ข้อจำกัดของ Canva

  • เวอร์ชันฟรีขาดเทมเพลตกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์

ราคาของ Canva

  • ฟรี
  • ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • ทีม: $10/เดือนต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำ 3 ที่นั่ง)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชอบที่สามารถสร้างกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความรู้สึก. ช่วงกว้างของเทมเพลต, รูปภาพ, และตัวเลือกการปรับแต่งทำให้การสร้างดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับสิ่งที่ฉันต้องการง่ายขึ้นพร้อมกับการนำไปใช้ที่สะดวกสำหรับสื่อสังคม, การนำเสนอ, หรือโปรเจ็กต์ส่วนตัว. นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมที่ฉันสามารถใช้ได้บนโทรศัพท์หรือแลปท็อปของฉัน ทำให้ฉันสามารถออกแบบได้ทุกที่ทุกเวลา.

📖 อ่านเพิ่มเติม:Canva vs. Figma: แอปไหนดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ?

4. Vectr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเวกเตอร์พร้อมคำแนะนำที่ละเอียด)

Vectr
ผ่านทางVectr

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างไฟล์ SVG ด้วย AI ฟรี ที่ทำให้การสร้างกราฟิกง่ายเหมือนการพิมพ์ Vectr คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่คุณต้องการ และสิ่งที่คุณไม่ต้องการ ในภาพเวกเตอร์ AI ของคุณ ปรับแต่งไฟล์ SVG และรูปแบบเวกเตอร์ได้ตามต้องการ และดาวน์โหลดได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vectr

  • เพิ่มคำแนะนำคำอธิบายและคำแนะนำเชิงลบเพื่อสร้างงานศิลปะเวกเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ
  • ใช้ศิลปะ 3 มิติและสติกเกอร์เพื่อทำให้กราฟิกน่าสนใจยิ่งขึ้น
  • ลบพื้นหลังเพื่อให้ได้ภาพที่สะอาดตาในการสร้างเวกเตอร์ของคุณ
  • แปลงภาพ PNG แบบแรสเตอร์เป็น SVG และ JPG เป็นไอคอนเวกเตอร์

ข้อจำกัดของ Vectr

  • โฆษณาในเวอร์ชันฟรีอาจรู้สึกเป็นการรบกวน

ราคาของ Vectr

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $3. 99/เดือน
  • พรีเมียม: $7. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Vectr

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Vectr อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ใช้งานง่ายด้วยเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการแก้ไขพื้นฐานหรือการสร้างงานศิลปะ; มันช่วยฉันหลายครั้ง และอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้เข้าใจได้ง่าย

🧠 เกร็ดความรู้: รูปแบบแรกสุดของข้อความที่เขียนขึ้นเริ่มจากภาพหรือพิกโตแกรมที่ใช้แทนวัตถุและแนวคิดต่างๆ เพื่อถ่ายทอดชื่อชาวสุเมเรียนใช้โลโกแกรม ซึ่งเป็นภาพที่วาดได้ง่ายและแทนเสียงที่ใกล้เคียงกับคำที่ต้องการสื่อสาร

5. SVGator (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอนิเมชันเวกเตอร์)

SVGator: เครื่องสร้าง SVG ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางSVGator

ผู้คนเรียนรู้ได้ดีกว่าจากภาพเคลื่อนไหวมากกว่าภาพนิ่ง ดังนั้น ทำไมต้องจำกัดงานเวกเตอร์ของคุณไว้แค่ภาพนิ่ง ในเมื่อคุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย SVGator? เครื่องมือสร้างเวกเตอร์นี้ช่วยให้คุณเพิ่ม รวม และทำให้องค์ประกอบแต่ละชิ้นในภาพเวกเตอร์ของคุณเคลื่อนไหวได้ตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ SVGator

  • สร้างภาพเวกเตอร์ ภาพประกอบ และโลโก้ให้มีชีวิตชีวา
  • ส่งออกภาพเวกเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น SVG, Lottie, Dart, วิดีโอ และ GIF
  • ปรับแต่งการกระทำของแต่ละคลิกเพื่อให้คุณควบคุมภาพเวกเตอร์และแอนิเมชันของคุณได้มากขึ้น
  • ค้นหาตำแหน่งที่ถูกต้องโดยใช้ผังกราฟแบบง่าย

ข้อจำกัดของ SVGator

  • เครื่องกำเนิด AI มักล่าช้าเนื่องจากองค์ประกอบภาพเวกเตอร์ที่หนัก

ราคาของ SVGator

  • ฟรี
  • ข้อดี: $38/เดือน

คะแนนและรีวิวของ SVGator

  • G2: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SVGator อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

SVGator animated builder ได้ทำให้กระบวนการเริ่มต้น/หยุด หรือแอนิเมชันอื่น ๆ ง่ายขึ้นเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์หรือคลิกที่ภาพ ฟังก์ชันการทำงานมีความหลากหลายมาก และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันก็สามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้ เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ จึงใช้งานได้ดีเยี่ยม ไม่ต้องดาวน์โหลด

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการใส่คำอธิบายประกอบภาพที่ดีที่สุด

6. Figma AI (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบงานศิลปะเวกเตอร์สำหรับ UI, แบรนด์, และการนำเสนอ)

Figma AI: เครื่องสร้าง SVG ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านFigma AI

ต้องการงานเวกเตอร์สำหรับโปรเจกต์เร่งด่วนหรือไม่? ใช้เครื่องมือสร้างเวกเตอร์ AI ของ Figma เพื่อสร้างไฟล์ SVG ที่สมบูรณ์แบบด้วยเพียงไม่กี่คำ เครื่องมือสร้างภาพเวกเตอร์นี้ยังช่วยทำงานออกแบบอัตโนมัติและสร้างกราฟิกได้โดยตรงในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • เพิ่มข้อความคำสั่ง AI และสร้างเวกเตอร์ได้ในไม่กี่วินาที
  • เปลี่ยนภาพแรสเตอร์เป็นงานศิลปะเวกเตอร์ในรูปแบบ SVG ที่สมบูรณ์แบบ
  • ร่วมมือกับทีมออกแบบของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
  • เข้าถึงชุดภาพประกอบเวกเตอร์ฟรี 150 ชุด สำหรับการสร้างไฟล์ SVG อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Figma

  • คุณอาจรู้สึกหนักใจเล็กน้อยหากคุณไม่มีประสบการณ์กับเครื่องมือออกแบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ราคาของ Figma

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มืออาชีพ: $5/เดือน สำหรับ ที่นั่งสำหรับร่วมงาน, $15/เดือน สำหรับที่นั่งสำหรับนักพัฒนา, และ $20/เดือน สำหรับที่นั่งเต็มรูปแบบ
  • องค์กร: 5 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ ที่นั่งแบบร่วมมือ, 25 ดอลลาร์/เดือน สำหรับที่นั่งแบบนักพัฒนา, และ 55 ดอลลาร์/เดือน สำหรับที่นั่งแบบเต็มรูปแบบ
  • องค์กร: $5/เดือน สำหรับ ที่นั่งแบบ Collab, $35/เดือน สำหรับที่นั่งแบบ Dev, และ $90/เดือน สำหรับที่นั่งแบบ Full

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (790+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Figma อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

แม้ว่าแนวคิดเบื้องหลัง Figma จะยอดเยี่ยม แต่การใช้งานจริงกลับไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เลย เริ่มจากการที่บริษัทของเราต้องจัดอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้หลายสิบครั้งติดต่อกันเป็นเดือน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยากของซอฟต์แวร์ใหม่นี้ การใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน เช่น การดูหน้าจอ ก็ยังเป็นเรื่องยากมาก แต่ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมของเราคือการติดตามเวอร์ชันต่าง ๆ ของเอกสารที่ถูกแก้ไข และการค้นหาสิ่งของเฉพาะบนหน้าจอเพื่อแก้ไข หลายคนในทีมของเราต้องการกลับไปใช้ Excel และ Word แบบดั้งเดิมเพื่อความสะดวกในการควบคุมเวอร์ชันของเอกสาร และฟังก์ชันการค้นหา ฉันคิดว่า Figma ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข แม้ว่าความคิดจะยอดเยี่ยมก็ตาม

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ

7. Inkscape พร้อมส่วนขยาย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพเวกเตอร์)

Inkscape: เครื่องสร้าง SVG ด้วย AI
ผ่านทางInkscape

Inkscape เป็นเครื่องมือออกแบบฟรีที่มีส่วนขยาย AI สำหรับการสร้างภาพเวกเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากตัวจัดการส่วนขยายของ Inkscape หรือแยกไฟล์จากไฟล์เก็บถาวรเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Figmaที่มีการออกแบบส่วนโค้ง SVG, แอนิเมชัน และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Inkscape พร้อมส่วนขยาย AI

  • สร้างชุดสี
  • สร้างคำสั่งบรรทัดคำสั่งด้วยการลากและวาง
  • สร้างวงกลมและส่วนของรูปหลายเหลี่ยมสำหรับงานศิลปะเวกเตอร์ของคุณ
  • แก้ไขไฟล์ SVG และแอตทริบิวต์รูปแบบเวกเตอร์ด้วยโปรแกรมสร้างแผนภาพ

ข้อจำกัดของ Inkscape พร้อมส่วนขยาย AI

  • อินเทอร์เฟซล้าสมัยและใช้งานยาก

ราคาของ Inkscape พร้อมส่วนขยาย AI

  • ฟรี

Inkscape พร้อมส่วนขยาย AI รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Inkscape อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ดีมากกับ Inkscape มันช่วยให้ฉันสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารและภาพ SVG ที่ฉันต้องการได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:Sketchpad ของ Ivan Sutherlandวิศวกรชาวอเมริกัน เป็นหนึ่งในอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกแรกๆ มันเริ่มต้นจากโครงการวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Sutherland แต่ทำให้เขาได้รับรางวัล Turing Award!

8. Vecta. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโลโก้ ไอคอน และแผนผัง)

Vecta.io: เครื่องสร้าง SVG ด้วย AI
ผ่านทางVecta.io

ต้องการเครื่องมือสร้างไฟล์ SVG ที่เหมาะกับสไตล์ศิลปะหลากหลายและมีความแม่นยำไร้ที่ติหรือไม่? Vecta.io คือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับคุณ เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งคุณสามารถนำข้อมูลทั้งหมดของคุณมาวางไว้ แล้วระบบจะสร้างภาพวาดให้คุณโดยอัตโนมัติ

เพียงอัปโหลดรูปภาพและภาพวาดของคุณ เครื่องสร้างเวกเตอร์นี้จะแปลงเป็นไฟล์ SVG ให้คุณ!

Vecta. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างโลโก้ ไอคอน และอื่น ๆ ในไฟล์เวกเตอร์ขนาดเล็ก พร้อมเครื่องมือย่อขนาด SVG ในตัว
  • ลากและวางแม่แบบ Visio และแบบ AutoCAD เพื่อแก้ไข
  • เลือกข้อความเพื่อแปลงเป็นเส้นขอบสำหรับปรับขนาดได้ง่ายและพกพาได้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับอัตราส่วนภาพ พิกเซล และขนาดในงานภาพประกอบของคุณด้วยหน่วยการวัด การปรับขนาด และฟีเจอร์การวัด

ข้อจำกัดของ Vecta. io

  • มันไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างและแก้ไขกราฟิกเวกเตอร์ที่ซับซ้อน

Vecta. io ราคา

  • ฟรี (ในระยะเบต้าปัจจุบัน)

Vecta. io คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

👀 คุณรู้หรือไม่?กว่า 90% ของข้อมูลที่เราประมวลผลในแต่ละวันมาจากตัวรับภาพทางสายตา

9. Vectorizer. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเรียงรูปร่างในเวกเตอร์)

Vectorizer.ai: เครื่องสร้าง SVG ด้วย AI
ผ่านทางVectorizer.ai

คุณทำงานกับการออกแบบเรขาคณิตหรือไม่? ถ้าใช่ คุณคงทราบดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะปรับให้เข้ากับ SVG ด้วยเครื่องมือทั่วไป

Vectorizer AI เป็นตัวแปลง SVG ที่รวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สิ่งที่คุณต้องทำคืออัปโหลดรูปภาพ ใช้เวลาเพียง 5 ถึง 10 วินาทีในการแปลงเป็นเวกเตอร์ที่มีการซ้อนรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vectorizer. ai

  • อัปโหลดหรือลากและวางรูปภาพลงบนหน้า
  • แปลงภาพ PNG และ JPG เป็นรูปแบบเวกเตอร์
  • จัดวางรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนให้พอดีในผลงานเวกเตอร์ของคุณ
  • ปรับแต่งประเภทของเส้นโค้ง, รูปแบบการวาด, ตัวเติมช่องว่าง, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Vectorizer. ai

  • คุณไม่สามารถสร้างภาพเวกเตอร์จากศูนย์ได้

Vectorizer.ai ราคา

  • เว็บแอป: $9.99/เดือน
  • API: เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน

Vectorizer.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบบรีฟการออกแบบที่ดีที่สุดที่ควรใช้

10. กล่อง SVG (เหมาะสำหรับการออกแบบเวกเตอร์พื้นฐาน)

Boxy SVG: เครื่องสร้าง SVG ด้วย AI
ผ่านBoxy SVG

Boxy SVG เป็นเครื่องมือแก้ไขเวกเตอร์ที่ใช้งานง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานออกแบบพื้นฐาน สามารถใช้สร้างภาพเวกเตอร์บนระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ใดก็ได้

คุณสมบัติเด่นของ Boxy SVG

  • เลือกสัญลักษณ์, องค์ประกอบ, และวัตถุที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มเข้าไปในภาพของคุณ
  • ปรับสีวัตถุและพื้นหลัง
  • เพิ่มเอฟเฟกต์, ฟอนต์, และแอนิเมชัน
  • สร้างข้อมูลเมตาและคำอธิบายภาพ

ข้อจำกัดของไฟล์ SVG แบบทรงเหลี่ยม

  • คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติการเวกเตอร์ขั้นสูงของ AI ได้ เช่น คำสั่งและระบบปรับแต่งอัตโนมัติ

ราคา Boxy SVG

  • มาตรฐาน: $9. 99/ปี
  • พรีเมียม: $9.99/เดือน

กล่อง SVG รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของงานออกแบบ: สำรวจอาชีพสร้างสรรค์ที่หลากหลาย

ทำให้การสร้าง SVG ง่ายและแม่นยำด้วย ClickUp

เครื่องมือสร้างเวกเตอร์ AI ทั้งหมดที่เราได้ระบุไว้มีข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเอง เพื่อให้การสร้างเวกเตอร์ประสบความสำเร็จทุกครั้ง คุณต้องเลือกเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบและทำให้การจัดการโครงการ SVG ง่ายขึ้น

นั่นคือสิ่งที่ ClickUp นำเสนอ ระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานรวม SVG มอบโซลูชันครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันของกราฟิกเวกเตอร์ที่สามารถปรับขนาดได้อย่างเต็มรูปแบบ

มันสามารถทำให้งานออกแบบของคุณเป็นอัตโนมัติ, กำหนดโครงสร้างของกระบวนการทำงาน, และปรับปรุงการร่วมมือในทีมได้ คุณสามารถวาดแผนและรับคำแนะนำเกี่ยวกับแบบจำลองของคุณได้ หากคุณใช้ Figma, คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp และจัดการโครงการออกแบบทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว

และแน่นอน คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างสรุป ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และแม้แต่บทสรุปการออกแบบได้!

ลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อสร้างภาพเวกเตอร์และงานศิลปะคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล!