10 อันดับโปรแกรมสร้างแผนภาพที่ควรลองในปี 2025

เพื่อนสนิทของฉันแทบจะไม่เคยอ่านอะไรเลยถ้าไม่มีรูปภาพ
แต่ทำไมฉันถึงเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังล่ะ? เพราะมันไม่ใช่แค่เธอเท่านั้น ผู้คนสามารถประมวลผลภาพได้ในเวลาเพียง13 มิลลิวินาที ในขณะที่คำพูดต้องใช้เวลานานกว่ามาก
มนุษย์เข้าใจความหมายได้ดีขึ้นเมื่อมีการใช้การผสมผสานระหว่างข้อความและภาพประกอบ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณ ผู้สร้างแผนภาพเป็นตัวเลือกที่ดี
ฉันได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิด และระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างแผนภาพออนไลน์และอินโฟกราฟิกได้ บทความบล็อกนี้จะอธิบายรายละเอียดสิ่งที่ฉันค้นพบ
อ่านต่อ; คุณอาจพบซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
พิจารณาโปรแกรมสร้างแผนภาพเหล่านี้เพื่อสร้างแผนผังงาน แผนผังกระบวนการ แผนผังเครือข่าย หรือแสดงภาพกระบวนการทำงานอื่นๆ ของคุณ:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
- Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังและแผนผังเครือข่าย)
- Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบสำหรับทีมระยะไกล)
- Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ)
- Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบที่รวดเร็วและดึงดูดสายตา)
- SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังมืออาชีพในทุกอุตสาหกรรม)
- ฟิกมา (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบร่วมกันและการสร้างต้นแบบ)
- Draw. io (เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังพื้นฐานถึงปานกลาง)
- วิสิวล พาราไดม์ (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจำลองกระบวนการทางธุรกิจ)
- Microsoft Visio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้และทีมในองค์กร)
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนภาพ?
การแยกแยะระหว่างโปรแกรมสร้างแผนผังออนไลน์ที่ดีกับโปรแกรมที่ธรรมดาเป็นเรื่องง่าย คุณเพียงแค่ต้องมองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาตัวแก้ไขแบบลากและวาง, แม่แบบแผนผังที่สามารถปรับแต่งได้, และการนำทางที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่
- ประเภทของแผนภูมิที่รองรับ: ค้นหาเครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์ที่มีประเภทของแผนภูมิที่คุณต้องการ เช่น แผนภูมิปลา, แผนผัง, แผนผังข้อมูล, แผนผังความคิด, หรือแผนภูมิเวนน์
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกใช้โปรแกรมสร้างแผนภาพฟรีที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การควบคุมเวอร์ชัน, และคุณสมบัติการให้ความคิดเห็น
- การเข้าถึงบนคลาวด์เทียบกับเดสก์ท็อป: ตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างแผนผังออนไลน์บนเครื่องมือบนเว็บเพื่อเข้าถึงได้จากทุกที่หรือเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับใช้งานออฟไลน์ (เครื่องมือบางตัวเช่น SmartDraw หรือ Microsoft Visio เป็นต้น มีทั้งสองแบบ)
- การปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูง: ค้นหาเทมเพลตแผนภาพที่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดวางแบบอัตโนมัติ, การเชื่อมโยงข้อมูลแบบไดนามิก, หรือตัวเลือกการส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น PDF, SVG, หรือ PNG), และตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับตัวอักษร, สี, และองค์ประกอบทางการออกแบบ
- ไลบรารีเทมเพลต: ประหยัดเวลาและรับแรงบันดาลใจด้วยไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย โดยเฉพาะสำหรับแผนภาพที่ใช้บ่อย เช่น แผนผังกระบวนการ
- ประสิทธิภาพและความสามารถในการขยาย: เลือกโปรแกรมสร้างแผนภูมิที่สามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้โดยไม่ทำให้ช้าลง
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: เลือกโปรแกรมสร้างแผนภาพที่สามารถผสานรวมกับระบบซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ เช่น Microsoft Office, Google Workspace, Slackหรือเครื่องมือจัดการโครงการ
- ค่าใช้จ่ายและใบอนุญาต: พิจารณาถึงงบประมาณของคุณเพื่อทราบว่าคุณต้องการโปรแกรมสร้างแผนภาพฟรี, การซื้อใบอนุญาตครั้งเดียว, หรือแบบสมัครสมาชิก
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ให้ความสำคัญกับผู้สร้างแผนภาพที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการแชร์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดของแผนผังงาน (flowchart) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนภาพที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปถึงช่วงต้นทศวรรษ 1920โดยวิศวกรแฟรงค์และลิเลียน กิลเบรธเป็นผู้ริเริ่มใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 โปรแกรมสร้างแผนภาพที่ดีที่สุด (ฟรี + เสียค่าใช้จ่าย)
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าต้องมองหาอะไรต่อไป มาสำรวจ 10 โปรแกรมสร้างแผนผังออนไลน์ที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนผังที่น่าทึ่งและดึงดูดความสนใจจากทุกคนได้!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการ, สื่อสาร, และร่วมมือกัน—ทุกอย่างในที่เดียว
ClickUp Whiteboards และClickUp Mind Maps คือคู่หูการสร้างแผนภาพที่ทีมของคุณต้องการเพื่อเปลี่ยนจาก 'ถ้าเกิดอะไรขึ้น?' เป็น 'เสร็จแล้ว!' ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วย Whiteboards คุณสามารถระดมความคิดอย่างอิสระ วาดภาพไอเดีย ลากและวางองค์ประกอบต่างๆ เช่น รูปร่าง ข้อความ ตัวเชื่อมต่อ ฯลฯ
ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? คุณสามารถเชื่อมโยงไอเดียที่ได้จากการระดมสมองในเซสชันไวท์บอร์ดไปยังงานใน ClickUp ได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน แผนผังความคิด เป็นเครื่องมือที่คุณควรใช้สำหรับการจัดระเบียบความคิดและเชื่อมโยงความเกี่ยวข้อง ไม่ว่าคุณจะวางแผนขั้นตอนการทำงานสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือคิดหาวิธีเอาตัวรอดในวันจันทร์ ทั้งสองเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ดังนั้นทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในความคิดอันชาญฉลาดได้จากทุกที่
ด้วยโซลูชันที่สะดวก, คุณสมบัติการจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้, และความสามารถของ AI, ClickUp มีศักยภาพที่จะกลายเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่คุณไว้วางใจ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมโยงงานและสร้างการพึ่งพาทางสายตาเพื่อวางแผนกระบวนการที่ซับซ้อนและกำหนดเวลาของโครงการ
- ระดมความคิด (และแก้ไขเนื้อหา) กับทีมของคุณพร้อมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมการติดตามเคอร์เซอร์สดและการอัปเดตทันทีบนไวท์บอร์ด
- สร้างภาพด้วย AI บนกระดานไวท์บอร์ดด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
- ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบ รวมถึงรายการ บอร์ดคัมบัง และปฏิทิน
- ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์และแผนภาพกระบวนการที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น
- ฝังแผนภาพลงในงานหรือเอกสารได้อย่างง่ายดาย และผสานการทำงานกับเครื่องมือภายนอก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ฟีเจอร์ความสัมพันธ์ของ ClickUpสามารถเสริมแผนผังของคุณได้โดยการเชื่อมต่องาน เอกสาร หรือความพึ่งพาข้ามโครงการ ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อแสดงภาพว่าองค์ประกอบต่างๆ ในเวิร์กโฟลว์ของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชัดเจนและการจัดระเบียบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซอาจซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ClickUp Whiteboards และ ClickUp Mind Maps มีให้บริการเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นเรื่องง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ล้วนเป็นไปอย่างราบรื่น
อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ดีที่สุด
2. Lucidchart (ดีที่สุดสำหรับแผนผังและแผนผังเครือข่าย)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ช่วยให้คุณวางแผนแนวคิดได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบโดยไม่มีสิ่งรบกวน Lucidchart เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันเป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเป็นระเบียบ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังการทำงาน โมเดลกระบวนการทางธุรกิจ และแผนภาพด้านไอที
เครื่องมือแผนภาพช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน, ทำการอัปเดตได้ทันที, และทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันได้อย่างง่ายดาย สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Google Workspace และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ทำให้เหมาะกับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- แก้ไขด้วยผู้ใช้หลายคนและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- สร้างแผนผังที่สวยงามได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
- เข้าถึง Lucidchart จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ไม่เหมาะที่สุดสำหรับการนำเทคนิคการระดมความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างแผนผังแบบอิสระมาใช้ เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ บางตัว
- ตัวเชื่อมต่อจะไม่ปรับตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อรูปร่างถูกย้ายตำแหน่ง ซึ่งอาจทำให้การปรับแผนภาพให้เหมาะสมซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบสำหรับทีมระยะไกล)
Miro ยอมรับความยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมสามารถร่าง ระดมความคิด และปรับปรุงแนวคิดได้อย่างง่ายดาย เป็นกระดานการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่เติบโตจากการระดมความคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าคุณจะสร้างแผนผังความคิด สร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้า หรือวางแผนผลิตภัณฑ์ Miro มีพื้นที่ว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้คุณทำทุกอย่างได้
เหมาะสำหรับการประชุมระดมความคิดและเวิร์กช็อป ช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลสามารถมีส่วนร่วมพร้อมกันได้ด้วยการแปะโน้ต ความคิดเห็น และภาพวาด
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- เลือกจากหลากหลายประเภทของแผนภาพที่แตกต่างกัน รวมถึงแผนผังองค์กร แผนภาพเวนน์ และโครงร่าง
- เข้าถึงผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่สามารถซูมได้เพื่อสร้างแผนภาพโดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่
ข้อจำกัดของ Miro
- เมื่อบอร์ดมีความซับซ้อนมากขึ้น แพลตฟอร์มอาจเกิดการล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งาน
- แม้ว่า Miro จะมีเทมเพลต แต่ไลบรารีของมันอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือสร้างไดอะแกรมเฉพาะทางบางตัว
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษ (เริ่มต้นที่ 30 สมาชิก)
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่าผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Miro คือจุดแข็งที่สุด เพราะมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผืนผ้าใบนี้เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นแห่งความคิดสร้างสรรค์อันกว้างใหญ่ ที่สามารถรองรับการระดมสมอง การทำแผนผังความคิด และโครงการกลุ่มได้อย่างไม่จำกัด
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนผังความคิดที่น่าทึ่ง
4. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ)
คุณกำลังเริ่มต้นโครงการใหม่และต้องการสร้างภาพกระบวนการ แต่เครื่องมือสร้างแผนภาพแบบดั้งเดิมรู้สึกใช้งานยากและใช้เวลามาก Creately มอบสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความเรียบง่ายและประสิทธิภาพ
เครื่องมือออกแบบแผนภาพนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบสำหรับการสร้างแผนภาพต่าง ๆ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการลากและวาง ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและปรับปรุงโครงการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- ใช้ประโยชน์จากแผนภาพมากกว่า 40 ประเภท รวมถึงแผนผังขั้นตอน แผนผังองค์กร แผนผังความคิด กรณีการใช้งาน และแผนภาพทางเทคนิค
- ส่งออกไฟล์ของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น JPEG, PNG, และ PDF
- เข้าถึงทั้งการใช้งานบนคลาวด์และแบบออฟไลน์ พร้อมรับประโยชน์จากความยืดหยุ่นตามสถานที่และสถานะการเชื่อมต่อของคุณ
ข้อจำกัดของ Creately
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการสร้างแผนผังขั้นสูงไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากกว่า
- Creately อาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อจัดการแผนภาพขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน
ราคาของ Creately
- ส่วนบุคคล: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
5. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบที่รวดเร็วและดึงดูดสายตา)
แม้ว่า Canva จะเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถด้านการออกแบบกราฟิก แต่จริง ๆ แล้ว Canva ยังเป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่หลากหลายอย่างน่าประหลาดใจอีกด้วย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพที่น่าทึ่ง แผนผังงานง่าย ๆ แผนผังความคิด และแผนภาพประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย
Canva โดดเด่นด้วยความสวยงาม มีเทมเพลตแผนภาพที่มีสไตล์ให้เลือกมากมายทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรี พร้อมสีและแบบอักษรที่หลากหลายซึ่งช่วยให้แผนภาพของคุณดูโดดเด่น ฟีเจอร์ AI ในตัวก็มีประโยชน์เมื่อคุณมีเวลาจำกัดและต้องการสร้างแผนภาพให้เสร็จเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ใช้ประโยชน์จากรูปแบบแผนภาพที่หลากหลาย รวมถึงแผนภาพบล็อก แผนภาพการไหลของกระบวนการ แผนภาพ UML แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (ER) และแผนภาพการไหลของข้อมูล
- เพลิดเพลินกับคอลเลกชันขนาดใหญ่ของเทมเพลตแผนภาพที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายหมวดหมู่ และค้นหาดีไซน์ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยการเก็บรักษาสินทรัพย์ของแบรนด์ เช่น โลโก้, สี, และฟอนต์ ด้วย Canva's Brand Kit
ข้อจำกัดของ Canva
- มันเสนอรูปแบบไฟล์สำหรับการส่งออกในจำนวนจำกัด เช่น รูปแบบ PDF หรือ doc
- บางการออกแบบอาจปรากฏเป็นแบบทั่วไปหรือถูกใช้มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหาภาพของแบรนด์
ราคาของ Canva
- ฟรี
- Canva Pro: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Canva Teams: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Canva Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
แม้ว่าเราจะมีทีมกราฟิกภายในองค์กรอยู่แล้ว แต่ก็เป็นเรื่องดีที่สามารถทำงานร่วมกับผลงานของพวกเขาผ่านเครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิก CANVA คือเครื่องมือนั้น ทีมการตลาด ทีมความสำเร็จของลูกค้า และทีมให้ความรู้แก่ลูกค้าของเราที่นี่ ต่างก็ใช้ Canva กันทั้งหมด—ครอบคลุมหลากหลายกรณีการใช้งาน ไม่มีกรณีใดเลยที่เราไม่สามารถใช้ Canva ได้
อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมและซอฟต์แวร์สร้างแผนผังแนวคิดฟรีที่ดีที่สุด
6. SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังมืออาชีพในทุกอุตสาหกรรม)
SmartDraw สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังเพื่อสร้างแผนผังเครือข่ายหรือแผนผังองค์กรได้ คุณสมบัติการจัดรูปแบบอัตโนมัติของมันช่วยให้แผนผังของคุณดูเป็นมืออาชีพได้ด้วยความพยายามน้อยที่สุด
ผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Office และ Google Workspace ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าและส่งออกแผนผังได้โดยไม่สะดุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- สร้างแผนภาพที่หลากหลาย เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น และแผนภูมิวงกลม ด้วยไลบรารีของเทมเพลตแผนภาพและสัญลักษณ์
- นำเข้าข้อมูลได้อย่างราบรื่นจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Azure, AWS และ GitHub
- อนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานได้บนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นทั้งแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและบริการบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- อาจเกิดปัญหาซอฟต์แวร์ขัดข้องเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงานและอาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหายได้
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งองค์ประกอบบางอย่าง ซึ่งเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องการคุณสมบัติที่ปรับแต่งเฉพาะตัวและมีความเป็นเอกลักษณ์สูง
ราคาของ SmartDraw
- บุคคล: $9. 95/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $8. 25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไซต์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กุญแจสำคัญในการสร้างแผนภูมิวงกลมที่มีประสิทธิภาพคือการจำกัดจำนวนส่วนให้เหลือเพียง 5-7 ส่วน และจัดเรียงจากใหญ่ไปเล็ก โดยเริ่มจากด้านบนสุด วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมูลชัดเจน สมดุลทางสายตา และเข้าใจง่าย!
7. Figma (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบร่วมกันและการสร้างต้นแบบ)
จากแบบร่างลวดลายไปจนถึงต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้ Figma ช่วยให้ทีมสามารถออกแบบและมองเห็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย
สมาชิกในทีมสามารถระดมความคิด ออกแบบ และให้ข้อเสนอแนะได้ทั้งหมดภายในไฟล์เดียวกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน การแก้ไขแบบเวกเตอร์และการออกแบบที่ใช้ส่วนประกอบของ Figma ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนภูมิที่ดูเรียบหรูและปรับขนาดได้
แม้ว่า Figma จะไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจแบบดั้งเดิม แต่ความสามารถในการจัดการระบบออกแบบที่ซับซ้อนและไวร์เฟรมแบบอินเทอร์แอกทีฟของ Figma ทำให้เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
คุณสมบัติเด่นของ Figma
- สร้างไลบรารีที่ใช้ร่วมกันขององค์ประกอบการออกแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ปุ่ม ไอคอน และแบบฟอร์ม
- ใช้ปลั๊กอินจำนวนมาก เช่น 'Autoflow' สำหรับแผนผังงาน, 'Content Reel' สำหรับข้อความ/รูปภาพตัวแทน, และตัวตรวจสอบการเข้าถึง
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนฉาก, การเคลื่อนไหว, และการแสดงตัวอย่างที่เหมาะกับอุปกรณ์ และลดการพึ่งพาเครื่องมือสร้างต้นแบบจากผู้ให้บริการภายนอก
- ใช้งานได้บนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลากหลาย รวมถึง Windows, macOS, Linux และแม้แต่ Chromebook
ข้อจำกัดของ Figma
- การเชี่ยวชาญในคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้นของมัน—เช่น การจัดวางอัตโนมัติ, ตารางการออกแบบที่ตอบสนอง, และการสร้างต้นแบบขั้นสูง—ต้องการเวลาและประสบการณ์อย่างมาก
- การใช้งานหรือจัดการกับการออกแบบที่ซับซ้อนเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป, เสียงของพัดลม, และประสิทธิภาพที่ช้าลงสำหรับอุปกรณ์ที่มีสเปคต่ำ
ราคาของ Figma
- ทีมเริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/ที่นั่งเต็มต่อเดือน
- องค์กร: $45/ที่นั่งเต็มต่อเดือน
- องค์กร: $75/ที่นั่งเต็มต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Figma อย่างไรบ้าง?
เราทำงานออกแบบทั้งหมดของเราใน Figma อย่างแท้จริง และมันได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ประการแรก การทำงานร่วมกันนั้นยอดเยี่ยมมาก สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการทำงานซ้ำๆ เป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องมือต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงร่าง การทำต้นแบบ หรือการออกแบบขั้นสุดท้าย การสามารถแชร์การออกแบบได้ทันทีและรับข้อเสนอแนะได้ทันทีช่วยประหยัดเวลาได้มากและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
8. Draw.io (เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)
Diagrams.net (เดิมชื่อ draw.io) เป็นโปรแกรมสร้างแผนภาพออนไลน์ฟรีที่เน้นความเรียบง่ายและความยืดหยุ่น ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ผู้เริ่มต้นสามารถสร้างแผนภาพมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
การผสานระบบคลาวด์กับแพลตฟอร์มเช่น Google Drive และ OneDrive ทำให้การบันทึกและแบ่งปันผลงานของคุณเป็นเรื่องง่าย และช่วงของรูปร่างที่หลากหลายรวมถึงเทมเพลตฟรีที่พร้อมใช้งานช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการสร้างแผนภาพทางเทคนิคและธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับแผนภาพและอนุญาตให้ผู้ใช้ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า
- เข้าถึงแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและทำงานบนแผนผังโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ปล่อยวางความยุ่งยากเช่นการลงทะเบียนผู้ใช้หรือการสร้างบัญชี และเริ่มทำงานโดยตรง
ข้อจำกัดของ Draw.io
- ในขณะที่ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์หรืออีเมลได้ แต่ขาดฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่มีอยู่ในตัว
- การขาดเอกสารการฝึกอบรมหรือคุณสมบัติการแนะนำผู้ใช้แบบบูรณาการอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การสร้างแผนภาพมีความท้าทาย
ราคา Draw.io
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Draw.io
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (750+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กราฟเส้นเหมาะที่สุดสำหรับการแสดงแนวโน้มตามเวลา เช่น การเติบโตของยอดขายในแต่ละเดือน ในขณะที่กราฟแท่งเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบปริมาณในแต่ละหมวดหมู่ เช่น รายได้ตามประเภทสินค้า เลือกใช้กราฟที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่ข้อมูลของคุณต้องการสื่อ!
9. Visual Paradigm (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ)
สำหรับทีมที่เผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ธุรกิจ Visual Paradigm นำเสนอชุดเครื่องมือการสร้างแบบจำลองที่แข็งแกร่ง ด้วย Visual Paradigm คุณสามารถออกแบบแผนภาพ UML, แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี และแบบจำลองกระบวนการธุรกิจ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองขั้นสูงสำหรับทีมในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ธุรกิจ
เครื่องมือนี้มีแม่แบบแผนผังหลากหลายรูปแบบ ตัวเลือกการแสดงผลขั้นสูง และการควบคุมเวอร์ชันสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนี้ยังรองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Jira และ Confluence ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ใช้งานอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm
- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติการสร้างโค้ดและการวิศวกรรมย้อนกลับสำหรับการเปลี่ยนระหว่างแบบจำลองการออกแบบและซอร์สโค้ด และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์
- เข้าถึงแบบจำลองและสัญลักษณ์กระบวนการธุรกิจ (BPMN) เพื่อช่วยในการมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
- ใช้ประโยชน์จากการแสดงภาพ การสร้างโครงร่าง และการทำสตอรี่บอร์ดของ DevOps ด้วยแผนสำหรับองค์กร
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm
- Visual Paradigm อาจใช้ทรัพยากรของระบบมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับโมเดลขนาดใหญ่
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยและไม่เป็นธรรมชาติเท่าเครื่องมือสร้างแผนภาพออนไลน์สมัยใหม่อื่น ๆ
การกำหนดราคาของ Visual Paradigm
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- ผู้สร้างแบบจำลอง: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 89 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Visual Paradigm
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Microsoft Visio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้และทีมในองค์กร)
เมื่อความแม่นยำและรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในแผนภาพของคุณ Microsoft Visio มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ที่คุณต้องการ มันผสานเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนแผนภาพได้โดยตรงภายในแอปต่างๆ เช่น Word, Excel และ Teams
แม่แบบแผนผัง Visio ที่มีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้การจัดเรียงรูปร่างและการเชื่อมต่อองค์ประกอบในแผนผังของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- เข้าถึงคลังเทมเพลตออนไลน์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและใช้งานฟรี สำหรับการสร้างทุกอย่างตั้งแต่แผนผังงานแบบง่ายไปจนถึงแผนผังเครือข่ายที่ละเอียดและแผนผังอาคาร
- เชื่อมโยงแผนภาพกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ไฟล์ Excel ทำให้สามารถอัปเดตรูปร่างและการแสดงข้อมูลได้แบบไดนามิก
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams และ SharePoint
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- คุณสมบัติพรีเมียมของ Visio ต้องการการสมัครสมาชิก Office 365 หรือแพ็กเกจเฉพาะของ Visio ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์
- การเรียนรู้ Visio อาจมีความชันสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ Microsoft Office
- Visio ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Windows และมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบน Mac หรือ Linux
ราคาของ Microsoft Visio
- รวมอยู่ใน Microsoft 365
- Visio Plan 1: 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Visio Plan 2: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Microsoft Visio
- G2: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Visio อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ MS Visio คือมีเทมเพลตและรูปร่างที่หลากหลายสำหรับการสร้างแผนภาพมืออาชีพ มันทำให้การสร้างภาพที่ซับซ้อน เช่น แผนผังงานและแผนผังเครือข่าย ง่ายต่อการสร้างและปรับแต่ง เราใช้ Visio เป็นหลักในการสร้างภาพกระบวนการทำงานสำหรับทีมย่อยและมีประสิทธิภาพ
🧠 เกร็ดความรู้: เวอร์ชันแรกของ Microsoft Visioถูกเปิดตัวในปี 1992ภายใต้ชื่อ Visio 1.0
ทำให้การออกแบบแผนภาพของคุณสมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
ผู้สร้างแผนภาพเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและการสื่อสาร. พวกเขาช่วยคุณอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ และแบ่งปันความคิด.
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือสร้างแผนภาพหลายตัวมีข้อจำกัด—บางตัวไม่รองรับการผสานกับกระบวนการทำงานของคุณ บางตัวมีปัญหาในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และหลายตัวไม่สามารถเชื่อมโยงแผนภาพกับงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในโครงการ
การแตกแยกนี้อาจทำให้กระบวนการทำงานช้าลงและขัดขวางการทำงานของทีม
อย่างไรก็ตาม ClickUp ช่วยให้คุณรวมความสามารถในการสร้างแผนภาพเข้ากับฟีเจอร์การจัดการงานได้ ทีมงานสามารถสร้าง แก้ไข และเชื่อมโยงแผนภาพกับงานได้โดยตรง ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มเดียว
สมัครใช้ ClickUpฟรี และเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินการได้เร็วขึ้น 10 เท่า!