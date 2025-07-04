Zulip vs. Slack: แอปแชททีมไหนเหมาะกับคุณที่สุด?

คุณทราบหรือไม่ว่ามีเครื่องมือในที่ทำงานน้อยกว่า 28%ที่ถูกผสานรวมเข้าด้วยกัน? สิ่งนี้บังคับให้พนักงานของคุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว ในขณะที่พวกเขาสามารถใช้เวลาในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
เหตุผล? เครื่องมือสื่อสารที่ออกแบบมาไม่ดีและไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
บ่อยครั้งที่พนักงานสูญเสียบริบทระหว่างการสนทนาหลายครั้ง การค้นหาข้อความหรือการสนทนาที่ถูกต้องท่ามกลางข้อความที่เลื่อนไปมาเหมือนกับการหาเข็มในมหาสมุทร ซึ่งเป็นการเสียเวลาและความพยายาม
คุณแก้ไขมันอย่างไร? ด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เหมาะสม. Slack และ Zulip คือสองตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่พวกมันมีแนวทางที่แตกต่างกันมากในการสื่อสารทีม. ดังนั้นตัวเลือกใดที่เหมาะกับคุณ?
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Zulip และ Slack โดยแยกแยะคุณสมบัติ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละแพลตฟอร์ม และหากทั้งสองตัวเลือกยังไม่ตรงกับความต้องการของคุณ เรามีClickUp ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถเอาชนะทั้งสองได้!
Zulip vs. Slack ในมุมมองที่รวดเร็ว
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วสำหรับคุณ:
|คุณสมบัติ
|ขี้เกียจ
|ซูลิป
|โบนัส+ ClickUp
|ประสบการณ์ของผู้ใช้
|แชทสมัยใหม่ ทันสมัย และเรียลไทม์
|กระทู้ที่สะอาดและมีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง
|พื้นที่ทำงานแบบรวม, แชทและงานที่ผสานรวม
|การสนับสนุนหลายภาษา
|9 ภาษา, ไม่รองรับ RTL
|20+ UI, 30+ การส่งข้อความ
|หลายภาษา รองรับภาษาเขียนจากขวาไปซ้าย
|การออกใบอนุญาต
|เฉพาะกรรมสิทธิ์, บนคลาวด์เท่านั้น
|โอเพนซอร์ส, โฮสต์เอง
|เฉพาะกรรมสิทธิ์, บนคลาวด์เท่านั้น
|การผสานรวม
|2600+ ภาษาท้องถิ่น, บอท
|120+ ภาษาพื้นเมือง, Zapier, API
|1000+ ภาษาท้องถิ่น, API, ระบบอัตโนมัติ
|ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
|การเข้ารหัสแบบครบวงจร, ไม่มีการโฮสต์ด้วยตนเอง
|โฮสต์ด้วยตนเอง ควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์
|SOC 2, GDPR, HIPAA, ไม่มีการโฮสต์ด้วยตนเอง
|แอปพลิเคชันมือถือ
|iOS, แอนดรอยด์
|iOS, แอนดรอยด์
|iOS, แอนดรอยด์
|ค้นหา
|ทรงพลัง, ตัวกรอง, ค้นหาไฟล์
|ข้อความเต็ม, ตามหัวข้อ
|ระดับโลก, ตัวกรอง, การค้นหาด้วย AI
|การแจ้งเตือน
|ปรับแต่งได้, กรุณาอย่ารบกวน
|ละเอียดเป็นรายหัวข้อ
|กำหนดเอง ต่องาน ต่อแชท
|การแชร์ไฟล์
|ลากและวาง, ดูตัวอย่าง
|ไฟล์แนบ, แบบฝัง
|ไฟล์แนบ เอกสาร ความคิดเห็น
|ความร่วมมือ
|ช่องทาง, กระทู้, กลุ่มสนทนา
|สตรีม, หัวข้อ
|งาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แชท
|การจัดการงาน
|การแจ้งเตือนพื้นฐาน, การผสานรวม
|ไม่มีในตัว
|ขั้นสูง: งาน, สปรินต์, เอกสาร
|การปรับแต่ง
|ธีม, อีโมจิ, เวิร์กโฟลว์
|บอทที่กำหนดเอง, ปลั๊กอิน
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, ระบบอัตโนมัติ
|การกำหนดราคา
|ระดับฟรีและระดับชำระเงิน
|โฮสติ้งฟรี, โฮสติ้งแบบเสียค่าใช้จ่าย
|ระดับฟรีและระดับชำระเงิน
Zulip คืออะไร?
Zulip เป็นแพลตฟอร์มแชทและการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่ผสานการแชทแบบทันทีเข้ากับการจัดลำดับข้อความแบบอีเมล ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา ช่วยให้ทีมจัดการการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่หลงอยู่ในกลุ่มแชทที่ยุ่งเหยิง
ส่วนที่โดดเด่นของ Zulip คือเป็นโซลูชันแชทแบบโอเพ่นซอร์ส ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามมากเกินไป คุณสามารถโฮสต์เองและสร้างอินเทอร์เฟซแชทภายในสำหรับทีมของคุณได้
คุณสมบัติของ Zulip
Zulip ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบกระทู้เพื่อให้การสนทนาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ. มันมีการจัดรูปแบบแบบไดนามิก, ข้อความแบบร่วมมือเช่นโพลและสิ่งที่ต้องทำ, การจัดตารางข้อความ, และอื่น ๆ.
นี่คือรายละเอียดของฟีเจอร์ต่างๆ:
คุณสมบัติ #1: การสนทนาแบบมีหัวข้อ
Zulip, เช่นเดียวกับ Slack, ก็มีช่องทางให้ใช้เช่นกัน แต่คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการจัดระเบียบข้อความให้เป็นหัวข้อภายในสตรีม และทำให้การสนทนาชัดเจนและติดตามได้ง่าย คุณสมบัติการจัดระเบียบข้อความเป็นหัวข้อของ Zulip คล้ายกับหัวข้อในอีเมล ทำให้ทุกการสนทนาอยู่ในบริบทเดิม แม้ในแชทที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถ:
- ตอบกลับข้อความเฉพาะพร้อมบริบทในระหว่างการสนทนาหลายรายการที่กำลังดำเนินอยู่
- ติดตามการสนทนาหลายรายการที่เกิดขึ้นในสตรีมเดียวกัน
- ค้นหาประวัติข้อความและกลับไปดูหัวข้อต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านข้อความจำนวนมาก
- เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบสำรวจและรายการสิ่งที่ต้องทำ ลงในหัวข้อและกระทู้
แทนที่จะพยายามค้นหาการสนทนาเฉพาะในช่อง คุณสามารถกระโดดเข้าสู่หัวข้อเฉพาะได้ทันที ระบุเกณฑ์ที่ต้องการ และค้นหาการสนทนาที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ #2: แชทแบบโฮสต์เองพร้อมโค้ดโอเพนซอร์ส
Zulip เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 100% ที่มอบอำนาจให้ทีมและองค์กรสามารถควบคุมแพลตฟอร์มการสื่อสารของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ต่างจากเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณสามารถโฮสต์เอง ปรับแต่ง และขยาย Zulip ตามความต้องการของคุณได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขยายธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่
มันช่วยให้คุณ:
- โฮสต์ Zulip บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีขึ้น
- ปรับแต่งคุณสมบัติและการผสานรวมให้ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ร่วมสนับสนุนชุมชน Zulip และช่วยปรับปรุงแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติ #3: แชทแบบไม่พร้อมกันพร้อมการค้นหาที่ทรงพลัง
ออกแบบมาสำหรับทีมระยะไกล, Zulip มอบเครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันสำหรับพนักงานที่อยู่ในเขตเวลาต่างกัน. เนื่องจากข้อความถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบในหัวข้อ, สมาชิกสามารถตอบกลับการหารือที่เหมาะสมได้ตามความสะดวกโดยไม่ต้องเสียบริบท.
คุณจะได้รับภาพรวมของทุกการสนทนาพร้อมข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในกล่องขาเข้าของคุณ นอกจากนี้ยังมีปุ่มค้นหาพร้อมตัวกรองที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณค้นหาหัวข้อที่ถูกต้อง
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่เสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชท 😱ถ้าเพียงแต่คุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน โครงการ แชท และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว แต่คุณมีอยู่แล้ว:
คุณสมบัติ #4: การแปลภาษาหลายภาษา
83% ของพนักงานระบุว่าการทำงานจากที่บ้านมีประสิทธิภาพและผลผลิตมากขึ้นสำหรับพวกเขา. รูปแบบการทำงานทางไกลช่วยให้ธุรกิจสามารถจ้างบุคลากรที่มีความสามารถได้ไกลเกินขอบเขต.
แต่ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้ มันก็มาพร้อมกับอุปสรรคทางภาษา Zulip สามารถช่วยป้องกันปัญหานั้นได้ด้วยภาษาที่รองรับมากกว่า 20 ภาษา คุณสามารถแปลอินเทอร์เฟซเพื่อรองรับพนักงานแต่ละคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษได้
ราคา Zulip
Zulip Cloud:
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
โฮสต์ด้วยตนเอง:
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $3.50/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งมักเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดี ทำให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียผลผลิตไปประมาณ 8.9 ล้านล้านดอลลาร์
Slack คืออะไร?
Slack เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมฟีเจอร์การส่งข้อความแบบทันทีที่ใช้ระบบช่องทาง คุณสามารถสร้างช่องทางสื่อสารแบบทันทีกับลูกค้าและพันธมิตรได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การสนทนาของทีมเป็นระเบียบระหว่างช่องทางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณสามารถแชร์เอกสาร แผ่นงาน การนำเสนอ และอื่นๆ ได้อีกด้วย
Slack เป็นที่นิยมในหมู่แอปสำหรับการสื่อสารในทีมเพราะใช้งานง่ายมาก สมาชิกในทีมสามารถแชทกันหรือจัดประชุมในช่องทางต่างๆ แบ่งปันไฟล์ ค้นหาประวัติการแชท และจัดระเบียบรายละเอียดทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ เช่นเดียวกับ Zulip ยังมีแอปมือถือให้บริการอีกด้วย
🧠 เกร็ดความรู้: Slackเริ่มต้นเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในสำหรับบริษัทพัฒนาเกมชื่อTiny Speck ขณะกำลังทำงานในโปรเจกต์ Glitch เกมนั้นล้มเหลว แต่ Slack กลับประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล!
คุณสมบัติของ Slack
จุดแข็งที่สุดของ Slack คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สูง ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งธีมและตั้งค่าความชอบส่วนตัวในแถบเมนูได้
นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว Slack ยังมีคุณสมบัติการแชทและการจัดการงานที่น่าประทับใจ เช่น:
คุณสมบัติ #1: การแชทตามช่องทาง
ต่างจาก Zulip ที่เน้นการสนทนาตามหัวข้อ Slack มีช่องทาง (channels) สำหรับเก็บการสนทนาไว้ที่เดียว แทนที่จะต้องค้นหาข้อความส่วนตัวจำนวนมาก คุณสามารถตั้งค่าช่องทางเหล่านี้สำหรับทีม โครงการ หรือการสนทนาระหว่างแผนกต่างๆ ได้
คุณยังสามารถใช้เทคนิคพิเศษของ Slackได้ เช่น การตั้งการแจ้งเตือนโดยพิมพ์เครื่องหมายทับ (/) ตามด้วยคำว่า 'remind' (/remind) จากนั้นให้ระบุชื่อบุคคลหรือช่องที่ต้องการแจ้งเตือน และเวลาและวันที่สำหรับการแจ้งเตือน
แชทแบบช่องทางของ Slack ช่วยให้คุณ:
- สร้างช่องทางส่วนตัวสำหรับทีมภายใน
- สร้างช่องทางการสื่อสารภายนอกเพื่อติดต่อกับลูกค้า ผู้ขาย และพันธมิตร
- ปักหมุดข้อความสำคัญและแชร์ไฟล์ได้อย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดเวลาทำงานกับทีมของคุณและตั้งค่าโปรไฟล์ Slack เป็น 'ไม่รบกวน' หากมีใครส่งข้อความในช่วงเวลานี้ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนข้อความ ในกรณีที่ผู้ส่งคิดว่าเรื่องนั้นเร่งด่วนเพียงพอ พวกเขาสามารถเลือกที่จะแจ้งเตือนคุณได้
คุณสมบัติ #2: การโทรเสียงและวิดีโอแบบเนทีฟ
คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาด้วยเสียงอย่างรวดเร็วหรือเริ่มการประชุมวิดีโอได้โดยตรงจาก Slack แอปแชทนี้มีฟีเจอร์ฮัดเดิลส์ (huddles) ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อในการสนทนาแบบตัวต่อตัวทันทีจากข้อความโดยตรงหรือเริ่มการสนทนาในช่องสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถแชร์หน้าจอของคุณเพื่ออภิปรายการนำเสนอและเอกสาร Google Docs ได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติ #3: กระบวนการทำงานอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติบน Slack ได้โดยการพิมพ์คำสั่งง่าย ๆ หรือใช้คุณสมบัติการลากและวาง ซอฟต์แวร์สื่อสารนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ด้วย AI เพียงแค่ขอให้ AI ในตัวของ Slack สร้างการทำงานอัตโนมัติที่คุณต้องการ ซึ่งจะตั้งค่าให้คุณในช่องทางที่เหมาะสมภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติ #4: แบบฟอร์มสำเร็จรูป
เทมเพลตของ Slack ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดระเบียบโครงการ การปฐมนิเทศพนักงาน แคมเปญการตลาด และอื่นๆ อีกมากมายแพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อช่วยคุณในการจัดเตรียมวาระการประชุม คำขอความช่วยเหลือ และทรัพยากรต่างๆ
คุณสมบัติ #5: สรุปและค้นหาด้วยระบบ AI
Slack AIช่วยให้การสื่อสารและการจัดการงานในทีมเป็นเรื่องง่ายด้วยสรุปช่องสนทนา นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกการประชุมและโน้ตให้คุณในระหว่างการประชุมสั้น ๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้อย่างเต็มที่
ต้องการค้นหาข้อมูลเฉพาะหรือไม่? บอก Slack AI สิ่งที่คุณกำลังมองหา; มันจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องจากทุกที่ในแอปแชท
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
- คุณสามารถเพิ่ม Slack AI ให้กับทุกแผนการชำระเงินได้โดยเพิ่มค่าใช้จ่าย $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
🧠 เกร็ดความรู้:Microsoft Teams ประสบปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ทั่วโลกเพียงเพราะมีคนลืมต่ออายุใบรับรองการยืนยันตัวตน
Zulip Vs Slack: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
หากคุณยังคงลังเลระหว่าง Slack กับ Zulip อยู่ นี่คือตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและข้อดีของแต่ละแพลตฟอร์ม:
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Slack กับ Zulip แล้ว ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบอย่างละเอียดพร้อมผู้ชนะที่ชัดเจนในแต่ละด้าน:
1. ประสบการณ์ของผู้ใช้และอินเตอร์เฟซ
Zulip มุ่งเน้นที่การใช้งานและการสื่อสารที่มีโครงสร้าง อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาของมันเน้นการออกแบบที่ใช้งานได้จริง โดยให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบมากกว่าความสวยงาม ระบบสตรีมและหัวข้อที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มความชัดเจนของข้อความ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย การปรับแต่งมีน้อยมาก โดยมีตัวเลือกการออกแบบที่จำกัด
เมื่อเปรียบเทียบกับ Zulip, Slack เป็นแพลตฟอร์มแชทที่มีความเงางามและทันสมัยกว่า พร้อมด้วย UI ที่ใช้งานง่ายกว่า. แอนิเมชั่นที่ลื่นไหลสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจทางสายตา. การนำทางง่ายขึ้น และรูปแบบแชทแบบเรียลไทม์ของ Slack ทำให้รู้สึกเร็วขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้น.
🏆 ผู้ชนะ: Slackหากความสวยงามมีความสำคัญต่อคุณไม่แพ้ฟังก์ชันการใช้งาน Slack คือผู้ชนะของคุณ
2. การสนับสนุนหลายภาษา
เมื่อคุณพิจารณา Slack กับ Zulip, Zulip ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 20 ภาษา นั่นหมายความว่าคุณสามารถแปลอินเทอร์เฟซทั้งหมดของแพลตฟอร์มเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งจากภาษาเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ Zulip ยังรองรับภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา ทำให้คุณสามารถส่งและรับข้อความได้แม้ว่าภาษาที่คุณต้องการจะไม่ใช่หนึ่งในภาษาที่ได้รับการแปลก็ตาม โดยรวมแล้วคุณสามารถรองรับได้ถึง 64 ภาษาใน Zulip
อย่างไรก็ตาม Slack รองรับเพียงเก้าภาษาในขณะนี้ แพลตฟอร์มยังไม่ได้รวมภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถส่งและรับข้อความในภาษาที่ Slack ไม่รองรับได้โดยการปรับการตั้งค่าการตรวจสอบการสะกด
🏆 ผู้ชนะ: Zulipหากคุณมีสมาชิกทีมที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาและทำงานจากประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างกัน Zulip คือตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด
3. รูปแบบการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
คุณสมบัติเด่นของ Zulip คือเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส คุณสามารถใช้ซอร์สโค้ดเพื่อปรับแต่งและสร้างอินเทอร์เฟซแชทของคุณเองได้ ความสามารถในการโฮสต์เองนี้มอบความยืดหยุ่นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่เข้มงวด
ตรงกันข้ามกับนั้น Slack เป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์. คุณไม่สามารถเข้าถึงโค้ดที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแชทภายในได้.
🏆 ผู้ชนะ: Zulipหากคุณเป็นนักพัฒนา, ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว, หรือทีมที่ชอบการโฮสต์เองและการปรับแต่งมากกว่าการผูกมัดกับผู้ให้บริการ Zulip คือผู้ชนะ
4. การผสานรวมอย่างกว้างขวาง
Zulip มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟมากกว่า 120 รายการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถซิงค์แพลตฟอร์มเพิ่มเติมได้ผ่าน Zapier และ IFTTT Zulip ยังอนุญาตให้คุณเขียนการผสานการทำงานของคุณเองโดยใช้โค้ดโอเพนซอร์ส แต่จะค่อนข้างซับซ้อนหากคุณไม่มีทีมพัฒนา
ในทางกลับกัน Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,600 รายการการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดของ Slackได้แก่ Microsoft Teams, Asana และ ClickUp ซึ่งสร้างระบบนิเวศการจัดการโครงการและการสื่อสารแบบศูนย์กลาง แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดก็ตาม
🏆 ผู้ชนะ: SlackSlack เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบส่งข้อความตรงที่ไม่ยุ่งยากและสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย Zulip เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบสื่อสารภายในองค์กรและมีทีมพัฒนาที่เหมาะสมในการออกแบบการผสานรวม
📖 อ่านเพิ่มเติม:Slack vs. ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?
5. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
Slack มอบความปลอดภัยระดับองค์กรพร้อมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น SOC 2 และ ISO 27001 โดยรับประกันว่าข้อมูลการสนทนาของคุณจะปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลแบบปลายทางถึงปลายทาง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณจึงไม่มีอำนาจควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Slack มากนัก
Zulip, ในทางกลับกัน, อนุญาตให้คุณสร้างระบบที่ปลอดภัยของคุณเองโดยใช้โค้ดโอเพนซอร์สของมัน. ฟังก์ชันการโฮสต์ตัวเองให้คุณมีการควบคุมมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ, ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรใหญ่.
🏆 ผู้ชนะ: Zulipในการเปรียบเทียบระหว่าง Slack กับ Zulip, Zulip เป็นผู้ชนะในด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เนื่องจากคุณสามารถสร้างระบบสื่อสารของคุณเองได้ด้วยโค้ดโอเพนซอร์สของ Zulip
Zulip เทียบกับ Slack บน Reddit
ความคิดเห็นของผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Slack กับ Zulip มีความแตกต่างกันอย่างมาก บางคนชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ดูเรียบร้อยและการเชื่อมต่อกับระบบอื่นของ Slack ในขณะที่บางคนชอบ Zulip เนื่องจากมีโครงสร้างการสนทนาที่เป็นระเบียบและความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
ตัวอย่างเช่น นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวถึง Zulip ในฐานะทางเลือกของ Slack บนr/programming:
ฟังนะ มันดีที่มันเป็นโอเพนซอร์สและโฮสต์เองได้ แต่ปัญหาของ "ผลิตภัณฑ์" การส่งข้อความทั้งหมดไม่ได้มาจากแค่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นแบบกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่มันมาจากการที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างโซลูชันสำหรับลูกค้าเพียงรายเดียว IRC และ XMPP มีปัญหาหลายอย่าง แต่พวกมันคือโปรโตคอล ดังนั้นใคร ๆ ก็สามารถเขียนไคลเอนต์ที่ต้องการได้ (กราฟิก, คอมมานด์ไลน์, บอท, …) และใช้กับบริการใด ๆ ที่ใช้โปรโตคอลเหล่านี้ได้ ด้วยการสร้างโปรโตคอลไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงกับโดเมนใหม่ ๆ คุณก็แค่ให้ผู้คนมีตัวเลือกน้อยลง
ฟังนะ มันดีที่มันเป็นโอเพนซอร์สและโฮสต์เองได้ แต่ปัญหาของ "ผลิตภัณฑ์" การส่งข้อความทั้งหมดไม่ได้มาจากแค่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นแบบกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่มันมาจากการที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างโซลูชันสำหรับลูกค้าเพียงรายเดียว IRC และ XMPP มีปัญหาหลายอย่าง แต่พวกมันคือโปรโตคอล ดังนั้นใคร ๆ ก็สามารถเขียนไคลเอนต์ที่ต้องการได้ (กราฟิก, คอมมานด์ไลน์, บอท, …) และใช้กับบริการใด ๆ ที่ใช้โปรโตคอลเหล่านี้ได้ ด้วยการสร้างโปรโตคอลไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงกับโดเมนใหม่ คุณก็แค่ให้ทางเลือกน้อยลงแก่ผู้คน
อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้ Reddit บางคนก็พูดถึง Zulip อย่างกระตือรือร้นเช่นกัน เช่นเดียวกับผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งที่ทำในr/self-hosted:
...ฉันชื่นชอบช่องและรูปแบบหัวข้อย่อยของ Zulip อย่างมาก มันเป็นอันดับแรกในรายการที่จะนำเสนอให้ทีมของฉันในสัปดาห์หน้า มันใช้งานง่ายมาก และฉันชอบมัน...
...ฉันชื่นชอบช่องและรูปแบบหัวข้อย่อยของ Zulip อย่างมาก มันเป็นอันดับแรกในรายการที่จะนำเสนอให้ทีมของฉันในสัปดาห์หน้า มันใช้งานง่ายมาก และฉันชอบมัน...
ในทางกลับกัน ผู้ใช้ Reddit ชื่นชม Slack ในเรื่องความเรียบง่ายในฐานะซอฟต์แวร์สื่อสาร พวกเขาพบว่าการสื่อสารที่มีโครงสร้างและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้ชี้ให้เห็นสิ่งนี้ในr/Slack:
เมื่อดูผิวเผิน มันทำงานอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา... แต่ผลิตภัณฑ์นี้มีความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะไม่รบกวนหากคุณต้องการเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารที่ง่าย ๆ มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวมตัวแบบฉับพลันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (ออกเสียงคล้ายกับคำว่า "บีม") มักจะเพิ่มโครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปลงไปในหลาย ๆ จุดสำหรับข้อความ...
ฟีเจอร์ที่ฉันชอบโชว์ให้คนอื่นดูมากที่สุดคือเครื่องมือ /remind ที่คุณสามารถใช้ภาษาธรรมชาติได้เลย แล้ว Slack จะส่งการแจ้งเตือนเตือนคุณ...
เมื่อดูผิวเผิน มันทำงานอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา... แต่ผลิตภัณฑ์นี้มีความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะไม่รบกวนหากคุณต้องการเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารที่ง่าย ๆ มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวมตัวแบบฉับพลันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (ที่ออกเสียงคล้ายกับคำว่า "beams") มักจะเพิ่มโครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปลงไปในหลาย ๆ จุดสำหรับข้อความ...
ฟีเจอร์ที่ฉันชอบโชว์ให้คนอื่นดูมากที่สุดคือเครื่องมือ /remind ที่คุณสามารถใช้ภาษาธรรมชาติได้เลย แล้ว Slack จะส่งการแจ้งเตือนเตือนคุณ...
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack เทียบกับ Zulip
ทั้ง Slack และ Zulip ต่างก็มีข้อเสียของตัวเอง หากคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก ที่คุณได้รับความยืดหยุ่นและความร่วมมือของ Zulip พร้อมคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Slack ให้เลือก ClickUp แอปสำหรับทุกการทำงาน
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชท WhatsApp ไปยังที่เดียว ดังนั้นคุณจะรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชท WhatsApp ไปยังที่เดียว ดังนั้นคุณจะรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
👀 คุณรู้หรือไม่? 75% ของพนักงานใช้เครื่องมือAI และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่นายจ้างไม่ทราบหรือควบคุมแต่อย่างใด
ClickUp One Up #1: ClickUp Chat
Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติการจัดการงานสำหรับการขยายองค์กรที่มีกระบวนการทำงานแบบไดนามิกClickUp Chatช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยรวมการสนทนาของทีม งาน และโครงการไว้ในที่เดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถ:
- สร้างการสนทนาตามช่องทางสำหรับหัวข้อและโครงการเฉพาะ
- ประกาศและ "ติดตาม" ข้อความก่อนหน้านี้
- ส่งข้อความถึงสมาชิกทีมแต่ละคนหรือทั้งทีม
- เชื่อมต่อบทสนทนาแต่ละรายการกับงานที่เกี่ยวข้อง และจัดระเบียบไว้ในโฟลเดอร์และรายการเฉพาะ
- ใช้ประโยชน์จาก AI ในการแชทเพื่อตอบคำถาม สรุปหัวข้อสนทนา และแม้กระทั่งสร้างตัวแทนที่สามารถคัดกรองคำถามเฉพาะได้
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานด้วยคลิกเดียว
ClickUp One Up #2: ClickUp Brain
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คืออะไร? มันคือผู้ช่วย AI!ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการแชทและงาน ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมราบรื่น มันช่วยให้คุณเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน และมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น
- สร้างงานจากข้อความแชทได้ทันที
- กล่าวถึงและหารือเกี่ยวกับงานโดยตรงในแชท
- สรุปหัวข้อสนทนาหรือการหารือเกี่ยวกับงานด้วย AI
- รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อสร้างหรือปรับปรุงงานตามบริบทการแชท
- อัปเดตรายละเอียดงาน (สถานะ, ผู้รับผิดชอบ, วันครบกำหนด) ได้ทันทีจากแชท
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ในแชทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงาน
- ดูงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร และความคิดเห็นควบคู่กับการแชท
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการติดตามผลสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการ
- ค้นหาทั้งแชทและงานด้วยระบบค้นหา AI แบบรวม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณรู้หรือไม่ว่า ClickUp Brain ใช้มากกว่าหนึ่งโมเดล AI และยังค้นหาข้อมูลบนเว็บให้คุณด้วย? นั่นหมายความว่าเมื่อคุณถามคำถาม มันจะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณ ให้ตัวเลือกในการตรวจสอบกับโมเดล AI ที่แตกต่างกัน และค้นหาออนไลน์เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะหรือเพียงแค่ต้องการข้อมูลล่าสุด Brain ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ!
ClickUp's One Up #3: ความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUp
การมอบหมายงานในแชทเป็นเรื่องที่ท้าทาย. เพื่อนร่วมทีมของคุณอาจพลาดคำแนะนำ. พวกเขาอาจไม่สังเกตเห็นข้อความเฉพาะแม้จะมีการแจ้งเตือนแชทแบบเรียลไทม์ของ Slack.
ด้วยฟีเจอร์ความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นของคุณได้โดยตรงในภารกิจ คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- สร้างรายการดำเนินการโดยตรงในความคิดเห็น
- ระบุสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ
- แก้ไขหรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่โดยตรงในความคิดเห็น
- จัดระเบียบความคิดเห็นตามโครงการไว้ในที่เดียวและค้นหาความคิดเห็นที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถขอให้ClickUp Brainสรุปความคิดเห็นและการสนทนาที่คุณได้รับมอบหมายได้อีกด้วย
ClickUp One Up #4: งานใน ClickUp
Zulip เป็นแพลตฟอร์มแชทเป็นหลักที่มีฟีเจอร์การจัดการงานอย่างจำกัด ในขณะที่ Slack ช่วยให้คุณกำหนดเวลาทำงานได้ แต่ขาดการจัดระเบียบแบบโครงการ
อย่างไรก็ตามClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบทุกขั้นตอนของโครงการของคุณให้เป็นรายการงานที่ติดตามได้ง่าย คุณสามารถ:
- ปรับแต่งมุมมองงานระหว่างมุมมองที่กำหนดเอง กว่า 15แบบ เช่น กระดาน รายการ หรือปฏิทิน
- ลากและวางงานและติดตามความคืบหน้าบนแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- ติดตามกิจกรรมภายในแต่ละงานในคอลัมน์กิจกรรมทางด้านขวา
- กำหนดเวลาการทำงานอัตโนมัติด้วยตัวกระตุ้นการดำเนินการมากกว่า 50 รายการ
- เปลี่ยนเอกสารให้เป็นงานด้วย ClickUp Brain
- สร้างงานย่อยและรายการตรวจสอบภายในงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน แม้แต่รายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุด
ClickUp One Up #5: ปฏิทิน ClickUp
คุณสามารถสร้างตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยClickUp Calendar. มันให้คุณ:
- บล็อกเวลาอัตโนมัติในปฏิทินตามรายการที่ต้องทำสำหรับวันนั้น
- ซ้อนทับปฏิทินหลายรายการเพื่อดูแบบรวม
- กำหนดรหัสสีให้กับงาน กิจกรรม และรายการต่างๆ เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น
- กรองตามผู้รับมอบหมาย, สถานะ, ความสำคัญ, หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ผ่านClickUp's Notetakerและกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- ดูการพึ่งพาและปริมาณงานได้โดยตรงจากปฏิทิน
ร่วมมือกันในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
พนักงานถึง 61%ใช้เวลาไปกับการอัปเดต ค้นหา และจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบต่างๆ คุณสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ด้วยการลงทุนในเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบและเชื่อมต่อระบบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม
คุณจะได้รับประโยชน์บางอย่าง เช่น ความยืดหยุ่นของ Zulip ภายในที่สามารถสร้างโครงการโอเพนซอร์สของคุณเองบนอินเทอร์เฟซ Zulip ได้และการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ง่ายดายในที่ทำงานบนSlack แต่ทั้งสองอย่างก็มีข้อแลกเปลี่ยนเช่นกัน
ไม่อยากประนีประนอมใช่ไหม? ก้าวข้ามแอปแชทธรรมดาและเลือกฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันไร้คู่แข่งของ ClickUp เปลี่ยนการสนทนาในแชท เอกสาร และแม้แต่ความคิดเห็นให้กลายเป็นงานและรายการที่ต้องดำเนินการ
ClickUp Brain จะสร้างสรุปความคืบหน้าและการสนทนาให้คุณทันที นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับรายงานการประชุมที่ถูกต้อง การแชทที่ง่ายดาย และมุมมองแบบไดนามิกของรายการที่ต้องทำของคุณ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้ และให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย