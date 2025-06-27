11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดเพื่ออัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณได้ถึง 10 เท่าโดยไม่ต้องทำงานหนักขึ้นสิบเท่า?
ดีแล้ว ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาดกำลังทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหา ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย หรือเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ ตัวแทน AI จะทำทุกอย่างได้เร็วกว่า ฉลาดกว่า และให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
แต่คำถามที่แท้จริงคือ—คุณจะเลือกตัวแทน AI ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
คุณควรลงทุนในนักเขียนเนื้อหา AI เพื่อเพิ่มการผลิตเนื้อหาหรือเอเจนต์การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในโฆษณา? เอเจนต์ AI หนึ่งตัวสามารถทำได้ทั้งหมดหรือคุณต้องการการผสมผสานของเครื่องมือการตลาด AIเพื่อขยายความพยายามทางการตลาดของคุณ?
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ เราได้รวบรวมรายชื่อตัวแทน AI ที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับการตลาด มาให้คุณแล้ว มาเริ่มกันเลย!
ตัวแทน AI ชั้นนำสำหรับการตลาดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การดำเนินโครงการการตลาดขนาดใหญ่ด้วยระบบ AI ที่ผสานการทำงานในตัว ซึ่งเชื่อมโยงงาน เอกสาร และทีมงานเข้าด้วยกัน
|ClickUp Brain สำหรับคำตอบทันที, ตัวแทนอัตโนมัติ, เอกสาร AI, แดชบอร์ด, แชท, การผสานรวม MarTech
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|HubSpot AI
|การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและแคมเปญด้วยระบบอัตโนมัติและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์, การติดตามผลทางอีเมลอัตโนมัติ, การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, การผสานระบบ CRM
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Jasper AI
|การสร้างเนื้อหาการตลาดจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่บล็อกไปจนถึงอีเมลและโฆษณา
|การสร้างบล็อก/โฆษณา/อีเมล, การปรับแต่ง SEO, การปรับแต่งโทนเสียง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ที่นั่ง/เดือน
|ดริฟท์ เอไอ
|เปลี่ยนการเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เป็นการสนทนาด้วยแชท AI ที่พร้อมให้บริการตลอดเวลาและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
|แชทบอท AI ตลอด 24/7, การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, การเชื่อมต่อกับระบบ CRM
|ราคาตามความต้องการ
|มาร์เก็ตมิวส์
|การวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO ด้วยข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|สรุปเนื้อหา, การปรับแต่ง SEO, การสร้างแบบจำลองประสิทธิภาพเชิงคาดการณ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99
|แกรมม่า
|การขัดเกลาข้อความทางการตลาดและรักษาโทนเสียงของแบรนด์ด้วยการแก้ไขที่เสริมด้วย AI
|คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และน้ำเสียง, การตรวจจับการลอกผลงาน, การผสานกับ Docs และ Word
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือน
|บอตเพรส
|สร้างประสบการณ์แชทบอทแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือ AI และระบบวิเคราะห์แบบโอเพนซอร์ส
|การทดสอบ A/B, การผสานรวมเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม, การวิเคราะห์ข้อมูล
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $89/เดือน
|ตอบกลับ. io
|ขยายการขายขาออกและการติดต่อทางอีเมลโดยใช้ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
|ลำดับการทำงานอัตโนมัติ, การปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานระบบ CRM
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/ผู้ใช้/เดือน
|อัลโกลีอา
|ขับเคลื่อนการค้นหาภายในเว็บไซต์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาหนัก
|การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วย AI, ผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, การผสานรวมกับอีคอมเมิร์ซ
|ราคาตามความต้องการ
|Lexica. ศิลปะ
|การสร้างภาพที่สร้างโดย AI สำหรับแคมเปญโดยไม่ต้องพึ่งพาทีมออกแบบ
|การสร้างภาพจากข้อความ, ภาพสำหรับโซเชียลมีเดีย, ไลบรารีภาพ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10
|อัลเบิร์ต. เอไอ
|การรันแคมเปญโฆษณาอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะสมข้ามช่องทางต่างๆ แบบเรียลไทม์
|การจัดการโฆษณาอัตโนมัติ, การขยายตัวข้ามแพลตฟอร์ม, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
|ราคาตามความต้องการ
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด
นี่คือ 11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการการตลาดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางการตลาดด้วยศักยภาพ AI ขั้นสูงClickUp สำหรับทีมการตลาดเปรียบเสมือนมีเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จัดการงานยุ่งๆ ให้คุณ ตอบคำถามได้ทันที และทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
หัวใจสำคัญของทุกสิ่งคือClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์ทรงพลังที่พร้อมใช้งานทุกที่ภายใน ClickUp ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบรีฟแคมเปญ ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหา หรือเพียงแค่ต้องการค้นหาว่าใครรับผิดชอบอะไร ClickUp Brain ก็สามารถช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp Brain คือชุดฟีเจอร์ AI ที่ทำงานด้วยบทสนทนา มีบริบท และอิงตามบทบาท ซึ่งเชื่อมต่อผู้คน งาน และความรู้ของคุณเข้าด้วยกัน ทำให้ทุกส่วนของกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดูว่า ClickUp Brain สร้างประสิทธิภาพได้ทันทีด้วยเพียงคำสั่งเดียว👇
ClickUp Autopilot Agentsจะทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดของคุณและจัดการงานต่างๆ เช่น การโพสต์อัปเดตแคมเปญ การสรุปการประชุมประจำวัน หรือการตอบคำถามของทีมในClickUp Chat คุณยังสามารถสร้าง Custom Agents เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ มอบหมายลูกค้าเป้าหมาย หรือทำเครื่องหมายเนื้อหาที่ต้องการตรวจสอบแบรนด์ได้อีกด้วย
ชมวิดีโอสั้นนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทน Autopilot ที่ ClickUp👇
คุณสามารถร่างและปรับปรุงบทความบล็อก, สรุปแคมเปญ, และข้อความโฆษณาด้วยClickUp Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบุผู้ตรวจสอบ, มอบหมายความคิดเห็น, และติดตามการแก้ไข—ทั้งหมดในที่เดียว คุณยังสามารถเปลี่ยนประเด็นสำคัญให้เป็นงานหรือสร้างรายการดำเนินการจากบันทึกการประชุมได้อีกด้วย
แดชบอร์ด ClickUpนำข้อมูลแคมเปญของคุณมาสู่ชีวิต ใช้การ์ด AI เพื่อสร้างสรุปแบบสแตนด์อัพ แสดง KPI เป็นภาพ และทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติ—ประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมง
ด้วย ClickUp Chat การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ สรุปหัวข้อที่ยาว ตอบคำถาม หรือเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ในไม่กี่วินาที—ไม่มีอะไรสูญหายไประหว่างการเลื่อนดู
ClickUp ยังเชื่อมต่อกับระบบ MarTech ที่คุณมีอยู่ เช่น HubSpot, Figma และ Slack เพื่อให้คุณสามารถกระตุ้นการทำงานข้ามแพลตฟอร์มและขจัดความจำเป็นในการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Brain
- ทำให้การดำเนินการและการอัปเดตแคมเปญเป็นอัตโนมัติด้วย Autopilot Agents
- ร่าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเนื้อหาด้วย Docs ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI
- ติดตาม KPI และสร้างรายงานได้ทันทีด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- รักษาการสนทนาของแคมเปญให้อยู่ในบริบทโดยใช้ ClickUp Chat
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot, Figma, Slack และอื่นๆ
- รักษาการมองเห็นและการควบคุมเวอร์ชันของทรัพย์สินทางการตลาดทั้งหมด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันใช้มันตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain!มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
2. HubSpot AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ HubSpot AI สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าผ่านการอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น ความสามารถของ AI ของมันรวมถึงการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ล่วงหน้า การติดตามทางอีเมลอัตโนมัติ และการแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง
📮ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในการทำงาน อุปสรรคหลักสามประการ? การขาดการบูรณาการอย่างราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้าหาก AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยแล้วล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามประการ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI HubSpot
- ระบุแนวโน้ม, ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- ปรับแต่งเนื้อหาตามพฤติกรรมของลูกค้า
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM อันทรงพลังของ HubSpot
ข้อจำกัดของ AI HubSpot
- คุณสมบัติ AI ที่จำกัดในแผนการตลาดฟรี
ราคาของ HubSpot AI
- ฟรี
- Marketing Hub Starter: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน
- Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก AI ของ HubSpot
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
👀 คุณทราบหรือไม่?การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในธุรกิจทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นถึง 72% แล้ว โดยองค์กรต่างๆ ได้ผสาน AI เข้ากับอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการทางธุรกิจ
3. Jasper AI (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI)
เครื่องมือสร้างเนื้อหาชั้นนำ Jasper AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ต้องการขยายการผลิตเนื้อหา ด้วยความสามารถในการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI Jasper สามารถสร้างบทความบล็อก ข้อความโฆษณา ลำดับอีเมล และเนื้อหาโซเชียลมีเดียได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- สร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับ SEO โดยใช้คำแนะนำจาก AI
- ปรับโทนเสียงให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- อาจต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติการสร้างเนื้อหาขั้นสูง
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/ที่นั่งต่อเดือน
- ทีม: $69/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
แจสเปอร์เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงเกมได้ ซึ่งได้ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แจสเปอร์เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงเกมได้ ซึ่งได้ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? แคมเปญการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยเพิ่มยอดขายและลดอัตราการสูญเสียลูกค้าให้กับแบรนด์ชั้นนำหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น Yum Brands บริษัทแม่ของ Taco Bell และ KFC รายงานว่าโครงการการตลาดที่ใช้ AI ของพวกเขาช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและยอดขาย
4. Drift AI (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทและกลยุทธ์การตลาดเชิงสนทนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
Drift AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ผ่านแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ นัดหมายการประชุม และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงผ่านการสนทนาอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Drift AI
- เชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายตลอด 24/7 ด้วยแชทบอท AI
- วิเคราะห์พฤติกรรมและข้อมูลของผู้เข้าชมเพื่อประเมินและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจ
- ผสานรวมกับเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot
ข้อจำกัดของ Drift AI
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคา Drift AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Drift AI
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Drift AI อย่างไร
A การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันให้รูปแบบการสอบถามที่จัดหมวดหมู่และมีโครงสร้างชัดเจน การทำงานกับมันทำให้งานง่ายขึ้นมาก ฉันใช้มันทุกวันติดต่อกัน 8 ชั่วโมง มันทำงานได้ดี ง่ายมาก!
มันให้รูปแบบการสอบถามที่จัดหมวดหมู่และมีโครงสร้างชัดเจน การทำงานกับมันทำให้งานง่ายขึ้นมาก ฉันใช้มันทุกวันติดต่อกัน 8 ชั่วโมง มันทำงานได้ดี ง่ายมาก!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การผสานแชทบอท AI เข้ากับบริการลูกค้าของคุณสามารถจัดการกับคำถามที่พบบ่อยได้ ทำให้เจ้าหน้าที่มนุษย์มีเวลาสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย
5. MarketMuse (ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาและการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI)
สร้างขึ้นเพื่อยกระดับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, MarketMuse ช่วยให้ผู้ทำการตลาดวางแผน, ปรับปรุง, และสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหา.
มันสามารถแนะนำโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างเนื้อหาได้โดยการวิเคราะห์ช่องว่างของเว็บไซต์คุณ และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับเจตนาการค้นหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarketMuse
- สร้างบทสรุปเนื้อหาพร้อมคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย SEO
- ปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
- ทำนายความสำเร็จของเนื้อหาโดยใช้โมเดล AI
ข้อจำกัดของ MarketMuse
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ MarketMuse
- ฟรี
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $99 /เดือน
- การวิจัย: $249/เดือน
- กลยุทธ์: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MarketMuse
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MarketMuse อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ได้แนวคิดที่ดีขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นว่าบล็อกควรมีความยาวเท่าไรจึงจะสามารถแข่งขันกับบล็อกอื่น ๆ ที่ติดอันดับได้ โดยใช้เครื่องมือวิจัย ฉันสามารถวิเคราะห์ SERP สำหรับคีย์เวิร์ดเฉพาะและเข้าใจได้ว่าบล็อกควรมีความยาวเท่าไร ควรมีรูปภาพแทรกกี่ภาพ ฯลฯ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเนื้อหาที่ติดอันดับต้น ๆ ได้ สิ่งนี้ทำให้ฉันเข้าใจได้ดีขึ้นว่าควรขออะไรเมื่อทำงานร่วมกับนักเขียนเนื้อหาและนักออกแบบกราฟิก
ได้แนวคิดที่ดีขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นว่าบล็อกควรมีความยาวเท่าไรจึงจะสามารถแข่งขันกับบล็อกที่ติดอันดับอื่นๆ ได้ โดยใช้เครื่องมือวิจัย ฉันสามารถวิเคราะห์ SERP สำหรับคีย์เวิร์ดเฉพาะและเข้าใจได้ว่าบล็อกควรมีความยาวเท่าไร ควรมีรูปภาพในเนื้อหาจำนวนเท่าใด ฯลฯ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเนื้อหาที่ติดอันดับต้นๆ ได้ สิ่งนี้ทำให้ฉันเข้าใจได้ดีขึ้นว่าควรขออะไรเมื่อทำงานร่วมกับนักเขียนเนื้อหาและนักออกแบบกราฟิก
👀 คุณทราบหรือไม่? 72% ของผู้บริหารระดับสูงที่มีผลงานยอดเยี่ยมเชื่อว่าการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ขั้นสูงที่สุด
6. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการเขียนและแก้ไขด้วย AI)
Grammarly เป็นตัวแทน AI ที่เชื่อถือได้สำหรับการปรับปรุงเนื้อหาที่เขียน ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงแคมเปญอีเมล Grammarly ช่วยให้ข้อความของคุณชัดเจน กระชับ และปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังมีการปรับโทนเสียงด้วย AI เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ไวยากรณ์และการสะกดคำที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์
- ปรับปรุงสไตล์การเขียนด้วยคำแนะนำโทนเสียงจาก AI
- ตรวจจับการลอกเลียนแบบและรับรองความเป็นต้นฉบับ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการเขียน เช่น Google Docs และ MS Word
ข้อจำกัดของ Grammarly
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- การปรับโทนเสียงอาจทำให้รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ได้บางครั้ง
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- พรีเมียม: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันช่วยพัฒนาการเขียนของฉันได้มากจริงๆ มันให้ข้อเสนอที่ซับซ้อนและละเอียดมาก ใช้งานง่ายมาก และการนำไปใช้ก็รวดเร็ว
มันช่วยพัฒนาการเขียนของฉันได้มากจริงๆ มันให้ข้อเสนอที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมาก ใช้งานง่ายมาก และการนำไปใช้ก็รวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
7. Botpress (ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแชทบอท AI)
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส Botpress ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถทำงานอัตโนมัติด้านการสนับสนุนลูกค้า การคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการสนทนาที่ชาญฉลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Botpress
- ดำเนินการทดสอบ A/B บนเวิร์กโฟลว์หรือการตอบสนองของแชทบอทที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดแนวทางใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในด้านการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
- ผสานแชทบอทเข้ากับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- ติดตามประสิทธิภาพของแชทบอทโดยใช้การวิเคราะห์ในตัว
ข้อจำกัดของ Botpress
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคบ้าง
- เทมเพลตสำเร็จรูปที่มีจำกัด
ราคาของ Botpress
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มใช้งานฟรี
- บวก: $89/เดือน
- ทีม: $495/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Botpress
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. Reply.io (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการขายด้วย AI)
Reply. io ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถทำงานอัตโนมัติในการติดต่อครั้งแรก การส่งอีเมลตามลำดับ และการติดตามผล ระบบ AI ของมันวิเคราะห์การตอบกลับอีเมลเพื่อปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม
ตอบกลับ. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับลำดับอีเมลเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงผ่านการปรับให้เหมาะกับบุคคล
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM เช่น HubSpot และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Reply.io
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ตอบกลับ. ราคาของ io
- ผู้เริ่มต้นด้านการเข้าถึง: เริ่มต้นที่ $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
- หลายช่องทาง: เริ่มต้นที่ $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- จ้าง Jason AI SDR: $500/เดือน
ตอบกลับ. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
💟 โบนัส: ต้องการเปิดตัวแคมเปญที่ชาญฉลาดขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp— ช่วยให้คุณวางแผน, ร่วมมือ, และติดตามทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบในที่เดียว
9. Algolia (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและค้นพบเว็บไซต์ด้วย AI)
แพลตฟอร์มการค้นหาและการค้นพบที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Algolia ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาบนเว็บไซต์ของตน. มันช่วยเพิ่มความเร็ว, ความถูกต้อง, และความเกี่ยวข้องของการค้นหา, ทำให้ผู้เข้าชมสามารถหาสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาได้อย่างรวดเร็ว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Algolia
- เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในเว็บไซต์ด้วยอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับแต่งผลการค้นหาตามบุคลิกภาพของผู้ใช้
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopify และ Magento
ข้อจำกัดของ Algolia
- ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Algolia
- สร้าง: ราคาที่กำหนดเอง
- เติบโต: ราคาที่กำหนดเอง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- ยกระดับ: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Algolia
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. เลกซิก้า. ศิลปะ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาภาพที่สร้างโดย AI)
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, Lexica. art ช่วยนักการตลาดสร้างเนื้อหาภาพคุณภาพสูงโดยใช้ข้อความเป็นคำสั่ง เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อหาภาพโดยไม่ต้องจ้างนักออกแบบ
Lexica. จุดเด่นของศิลปะ
- สร้างภาพคุณภาพสูงจากข้อความสั้น ๆ
- สร้างภาพสำหรับโซเชียลมีเดียได้ในไม่กี่วินาที
- เข้าถึงคลังภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
Lexica. ข้อจำกัดทางศิลปะ
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับภาพที่สร้างขึ้น
- อาจต้องแก้ไขด้วยตนเองสำหรับการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงกับแบรนด์
Lexica. การกำหนดราคาศิลปะ
- แผนเริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน
- แผนโปร: $30/เดือน
- แผนสูงสุด: $60/เดือน
Lexica. การจัดอันดับและรีวิวศิลปะ
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: AI กำลังจะครองตลาดการซื้อโฆษณา โดยมีการคาดการณ์ว่าระบบ AI จะสามารถทำงานหลักต่างๆ เช่น การวางตำแหน่งโฆษณา การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการออกแบบได้อย่างอัตโนมัติในเร็วๆ นี้การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลในการโฆษณาดิจิทัล
11. Albert. ai (เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญโฆษณาดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Albert. ai เป็นตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแคมเปญโฆษณาดิจิทัล มันจัดการและปรับแต่งโฆษณาแบบชำระเงินบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google, Facebook และ YouTube ได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยกระบวนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI นักการตลาดสามารถลดการจัดการโฆษณาด้วยตนเองในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Albert. ai
- อัตโนมัติแคมเปญโฆษณาดิจิทัลบนหลายแพลตฟอร์ม
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ขยายขนาดแคมเปญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Albert. ai
- ต้องมีการอบรมเพื่อทำความเข้าใจความสามารถทั้งหมด
อัลเบิร์ต. ai ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Albert. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
คุณควรมองหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับการตลาด?
การเลือกตัวแทน AI ที่เหมาะสมสำหรับการตลาดขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับเป้าหมายและกระบวนการทำงานของคุณ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ:
- ความสามารถ: มองหาตัวแทน AI ที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การปรับแต่งแคมเปญ และการปรับแต่งเนื้อหาแบบไดนามิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางการตลาด
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: ให้แน่ใจว่าตัวแทนมีความเชี่ยวชาญในการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการปรับให้เหมาะกับบุคคลโดยใช้การคาดการณ์ตามพฤติกรรมของลูกค้า
- ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับตัว: มองหาตัวแทนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวตามความต้องการทางธุรกิจของคุณและสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
- การติดตามประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนมีการติดตามข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ เช่น ROI, อัตราการมีส่วนร่วม, และอัตราการเปลี่ยนแปลง พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ระบบอัตโนมัติ: ให้ความสำคัญกับตัวแทน AI ที่ช่วยทำงานอัตโนมัติ เช่น การสร้างโอกาสทางการขาย การทดสอบ A/B การจัดลำดับแคมเปญ และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การผสานรวม: ตรวจสอบการผสานรวมที่ราบรื่นระหว่างช่องทางการตลาดต่างๆ (โซเชียลมีเดีย, อีเมล, เว็บไซต์) เพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์และข้อความที่สอดคล้องกัน
- การมีส่วนร่วมของลูกค้า: เลือกใช้ตัวแทน AI ที่สามารถจัดการการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ผ่านแชทบอทหรือผู้ช่วยเสมือน เพื่อยกระดับการสนับสนุนและความพึงพอใจของลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขัน: เลือกใช้ตัวแทน AI ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่งและแนวโน้มของตลาด เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการโครงการการตลาด: คู่มือสำหรับผู้จัดการโครงการ
เพิ่มศักยภาพของตัวแทน AI อย่างสูงสุดด้วย ClickUp
ตัวแทนการตลาด AI สามารถช่วยแคมเปญการตลาดของคุณได้มาก—ทำงานอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแคมเปญ และปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าให้เหมาะสม แต่ทุกอย่างอาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีระบบที่มั่นคงในการจัดการส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวเหล่านี้
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น—แต่เป็น แอปเดียวที่ครบทุกอย่าง สำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณ
คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานของแคมเปญอย่างละเอียด ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติได้ในที่เดียว
ส่วนที่ดีที่สุด?คุณสามารถผสานรวมตัวแทน AI ต่างๆเข้ากับเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณโดยตรง ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และแม่นยำยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpฟรี และดูว่ามันสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AIให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้อย่างไร!