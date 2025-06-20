วิธีใช้ AI สำหรับการพัฒนาธุรกิจ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจเติบโต เชื่อมต่อกับลูกค้า และปิดการขายได้เร็วขึ้น ตั้งแต่การเขียนอีเมลขายที่มีอัตราการแปลงสูงไปจนถึงการระบุลูกค้าเป้าหมายใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทำงานได้อย่างชาญฉลาดในทุกขั้นตอนของการพัฒนาธุรกิจ
แมคคินซีย์ประมาณการว่าAI อาจเพิ่มกำไรของบริษัททั่วโลกได้ถึง 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการเปลี่ยนวิธีการที่ทีมทำการตลาด, ขาย, และสนับสนุนสินค้าของตน
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะใช้ AI ในการเติบโตของธุรกิจของคุณได้อย่างไรบล็อกนี้จะช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง เครื่องมือ และตัวอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
เข้าใจปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสร้างและนำไปใช้กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตโดยมุ่งเน้นที่การดำเนินงานภายในของธุรกิจและโอกาสทางการตลาดภายนอก ซึ่งหมายถึงการทำการวิจัยตลาด การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การติดตามคู่แข่งขัน และการรวบรวมการคาดการณ์ในอนาคต
กระบวนการนี้มีผลกระทบต่อทุกแผนกของบริษัทคุณ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงทรัพยากรบุคคล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล และวางแผนการดำเนินการในอนาคตตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้มา
ปัญญาประดิษฐ์คือผู้ช่วยของคุณช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการเหล่านี้ นี่คือวิธีที่มันช่วยคุณ:
- การเรียนรู้ของเครื่อง: ระบุแนวโน้มและความผิดปกติในข้อมูลเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
- การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์: ปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อทำนายความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของตลาด และโอกาสในการขาย
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ใช้แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนสำหรับการบริการลูกค้าและการสนับสนุนแบบเรียลไทม์
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: ติดตามสื่อสังคมออนไลน์และข้อเสนอแนะเพื่อประเมินความรู้สึกของลูกค้าและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
- การวิเคราะห์สถานการณ์: จำลองสถานการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อช่วยวางแผนกลยุทธ์และคาดการณ์ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในขณะที่76% ของผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดพลาดจากปัญญาประดิษฐ์ 65% ของคนอื่นๆ เลือกที่จะไว้วางใจมัน
วิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาธุรกิจ
คำกล่าวต่อไปนี้โดยแซม อัลท์แมน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอเพนเอไอ สรุปเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีเอไอผสานเข้ากับแผนการพัฒนาธุรกิจของคุณ:
ตอนนี้ ผู้คนพูดถึงการเป็นบริษัท AI. มีช่วงเวลาหนึ่งหลังจากเปิดตัว iPhone App Store ที่ผู้คนพูดถึงการเป็นบริษัทมือถือ. แต่ไม่มีบริษัทซอฟต์แวร์ใดที่บอกว่าพวกเขาเป็นบริษัทมือถือในตอนนี้ เพราะมันจะเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงหากไม่มีแอปมือถือ. และมันจะกลายเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงหากไม่มีการผสานปัญญาเข้ากับทุกผลิตภัณฑ์และบริการ. มันจะกลายเป็นสิ่งที่คาดหวังและชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัย.
AI ไม่ใช่แค่เทรนด์อีกต่อไป ไม่ว่าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือโทรศัพท์ AI ก็อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่คือหกกรณีการใช้งาน AIที่สามารถลดภาระงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน:
1. อัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำ
งานเช่น การนัดหมาย การติดตามอีเมล และการป้อนข้อมูล เป็นงานที่ใช้เวลาและน่าหงุดหงิด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากการทำงานซ้ำซากเป็นเวลานานสามารถลดช่วงความสนใจของบุคคลได้
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้ามาแทนที่งานที่ทำซ้ำๆ และเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดได้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานต่างๆเช่น ผู้ช่วยเสมือน ยังสามารถวิเคราะห์ปฏิทินของคุณและจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาและความสำคัญของโครงการ เพื่อลดสิ่งรบกวนสมาธิ
วิธีการนำระบบอัตโนมัติด้วย AI มาใช้:
- การผสานระบบ CRM: ใช้ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ อัปเดตข้อมูลติดต่อ และทำเครื่องหมายงานที่มีความสำคัญสูง
- แชทบอท: ติดตั้งแชทบอทบนเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อจัดการกับคำถามทั่วไปและรักษาความสนใจของลูกค้าที่มีศักยภาพแม้ในช่วงนอกเวลาทำการ
2. ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วย AI ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มตลาด พฤติกรรมของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณคาดการณ์โอกาสและความท้าทายได้ล่วงหน้า ทำให้คุณสามารถวางแผนการดำเนินการครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่ระบบ AI ทำการวิเคราะห์ข้อมูล:
- การพยากรณ์ยอดขาย: ตรวจสอบข้อมูลยอดขายในอดีตและสภาวะตลาดโดยใช้แบบจำลอง AI เพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต นำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกลยุทธ์ของคุณ
- การระบุแนวโน้ม: ติดตามสื่อสังคมออนไลน์, ข่าวสาร, และรายงานอุตสาหกรรมเพื่อระบุแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของลูกค้า
- การจัดการความเสี่ยง: ใช้ AI เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการของคุณโดยการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ เช่น ความผันผวนของตลาดและการกระทำของคู่แข่ง
3. ปรับแต่งการโต้ตอบและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าให้เป็นส่วนตัว
หากไม่มีลูกค้าที่ภักดี ก็ไม่มีการขายหรือชื่อแบรนด์ วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างฐานผู้บริโภคของคุณคือการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
ปัญญาประดิษฐ์สามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณและปรับแต่งประสบการณ์ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมโดยการศึกษาความชอบเฉพาะตัว การมีปฏิสัมพันธ์ และพฤติกรรมของแต่ละคน
แนวทางที่ปรับให้เหมาะสมกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการรับฟังและใส่ใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้น
นำ เครื่องมือ AI มาที่นี่เพื่อ:
- ปรับแต่งกลยุทธ์การตลาด: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและทำการตลาดอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ รวมถึงแคมเปญบนโซเชียลมีเดียและคำแนะนำสินค้า
- แผนที่การเดินทางของลูกค้า: ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อระบุจุดปวดและโอกาสในการมีส่วนร่วม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อย่างน้อย65% ของบริษัทได้นำAI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ในฟังก์ชันธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ในขณะที่บางบริษัทใช้มากกว่าหนึ่งฟังก์ชัน กรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดสองประการคือ การตลาดและการขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
4. ปรับปรุงการหาลูกค้าเป้าหมายและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
ในการค้นหาลูกค้าที่มีคุณภาพสูง คุณจำเป็นต้องสร้างสื่อการตลาดที่ตรงเป้าหมาย แม้ว่าการวิจัยอาจดูซับซ้อนสำหรับทุกคน แต่ระบบอัลกอริทึมถูกพัฒนาขึ้นแตกต่างกัน
ระบบ AI สามารถค้นหาผ่านข้อมูลปริมาณมากเพื่อระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของทีมขายของคุณ
ใช้ระบบ AI เพื่อปรับปรุงยอดขายในอนาคตของคุณ:
- ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามการมีส่วนร่วม, พฤติกรรม, และข้อมูลประชากร, ทำให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีศักยภาพสูง
- การวิเคราะห์พฤติกรรม: วิเคราะห์วิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับช่องทางดิจิทัลของคุณ เพื่อกำหนดเวลาและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการติดต่อ
- การแบ่งส่วนตลาด: แบ่งตลาดของคุณให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การสื่อสารที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ
5. ดำเนินการวิเคราะห์การแข่งขันและวิจัยตลาด
คุณจะโดดเด่นได้อย่างไรหากมีธุรกิจมากกว่าสองแห่งที่ขายสินค้าเดียวกันหรือให้บริการที่คล้ายกับของคุณ? ผ่านการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์—การตลาดจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ!
สิ่งนี้ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของตลาด ซึ่งรวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อนของคู่แข่ง และความคาดหวังของลูกค้า เครื่องมือ AI สามารถช่วยคุณติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์
นี่คือวิธีที่โมเดล AI ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน:
- เครื่องมือการฟังทางสังคม: ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ คู่แข่ง และแนวโน้มในอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของตลาด
- การเปรียบเทียบมาตรฐานเชิงแข่งขัน: เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยระบุจุดที่คุณสามารถปรับปรุงหรือสร้างนวัตกรรมได้
- การวิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหา: วิเคราะห์กลยุทธ์เนื้อหาของคู่แข่งและค้นหาช่องว่างในเนื้อหาของคุณเพื่อตอบสนองหัวข้อที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการเติบโตเพื่อสร้างกลยุทธ์การเติบโต
6. ตั้งราคาที่แข่งขันได้
ไม่มีใครต้องการที่จะขายของในราคาที่ต่ำเกินไปหรือทำให้ลูกค้าหนีไปด้วยป้ายราคาที่ไม่สมจริง การบาลานซ์ที่เหมาะสมในกลยุทธ์การตั้งราคาของคุณจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
AI สามารถแนะนำราคาใหม่ตามความต้องการของตลาด, ราคาคู่แข่ง, และพฤติกรรมของลูกค้า. รักษาความสามารถในการแข่งขันในขณะที่เพิ่มรายได้ให้สูงสุด.
นี่คือ วิธีใช้ AI ในการขาย:
- การป้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์: ศึกษาสภาพตลาดและราคาของคู่แข่งเพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด
- การสร้างแบบจำลองสถานการณ์: จำลองสถานการณ์การกำหนดราคาต่าง ๆ และผลกระทบต่อรายได้เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งสามารถบาลานซ์ระหว่างกำไรกับคุณค่าของลูกค้าได้
- ส่วนลดส่วนบุคคล: ทำความเข้าใจพฤติกรรมและความเป็นมาในการซื้อของลูกค้าเพื่อมอบส่วนลดหรือสิ่งจูงใจที่เหมาะสม เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการรักษาลูกค้า
📌 ตัวอย่าง: AI ในการพัฒนาธุรกิจ
มาดูกันว่าAccenture ช่วย Procter & Gamble(P&G) นำ AI มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้อย่างไร
ความท้าทายที่ P&G เผชิญ:
- การตามให้ทันความต้องการของตลาด
- สูตรผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน
- กระบวนการพัฒนาที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้เวลานาน
- ความไม่สมดุลของตัวแปร เช่น ส่วนผสม ข้อจำกัด และความชอบในภูมิภาค
โซลูชันโดย Accenture:
Accenture ร่วมสร้างชุดเครื่องมือ Human + Machineกับ P&G ซึ่งช่วยให้พวกเขาพัฒนาแนวทางสำคัญสองประการ ได้แก่ AI ที่อธิบายได้ และ เครือข่ายเชิงสร้างสรรค์
ในขณะที่ AI ที่อธิบายได้ ได้นำการปรับปรุงเล็กน้อยและมีความหมายมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่โดยการปรับแต่งสูตรอย่างละเอียด เครือข่ายเชิงสร้างสรรค์ ได้ชี้นำนักพัฒนาให้ค้นพบสูตรใหม่ทั้งหมด
ระบบหลังนี้ได้รวบรวมส่วนผสมที่ไม่เคยพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อเสนอส่วนผสมใหม่ ๆ ดังนั้น P&G จึงสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดและมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของความร่วมมือครั้งนี้:
- การสร้างและทดสอบแนวคิดสูตรใหม่
- แนะนำทางเลือกในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนผสม
- ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานได้รวดเร็วขึ้น
- การประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขจัดความจำเป็นในการทดสอบทางกายภาพ
- สร้างผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับตลาดเฉพาะได้เร็วขึ้น
เครื่องมือในการใช้ประโยชน์จาก AI ในการพัฒนาธุรกิจ
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีใช้ AI สำหรับการจัดการการดำเนินงานแล้ว ลองสำรวจเครื่องมือเหล่านี้เพื่อผสาน AI เข้ากับการพัฒนาธุรกิจ
1. บัฟเฟอร์
หากคุณกังวลว่าAI จะช่วยธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างไร เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับคุณ
คุณสามารถใช้ Buffer และผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อเขียน, กำหนดเวลา, และเผยแพร่เนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ในเวลาเดียวกันพร้อมกับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก. แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายของมันช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้บนหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากของการโพสต์ด้วยตนเอง.
2. DreamHost AI Business Advisor
DreamHost AI Business Advisor เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจ หากคุณมีธุรกิจหลายแห่งและต้องการคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ลองใช้เครื่องมือนี้
มันใช้ ChatGPT 4.0 ในการตอบคำถามของคุณ มีห้องสมุดคำสั่งในตัว และจดจำบริบทของคุณได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
3. ไม่
Notta บันทึก, ถ่ายทอด, และสรุปการสนทนาในที่ประชุมของคุณ พร้อมให้ไฮไลท์สำหรับแนวคิดหลักและรายการที่ต้องดำเนินการ. หยุดเสียเวลาไปกับเอกสารบันทึกที่ยาว—ให้เครื่องมือ AI นี้ช่วยทำงานหนักให้คุณ.
4. ClickUp
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงการดำเนินงาน จัดการโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp มอบฟีเจอร์อัจฉริยะที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ซ้ำซาก ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น แอปนี้ที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงานนี้ *จัดการความรู้ การสื่อสารในทีม และการจัดการโครงการอย่างครบถ้วน ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสามารถผสานระบบซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจของมันเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณได้ และจัดการทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณด้วย AI. มาดูลึกเข้าไปในความสามารถบางอย่างของมันกัน.
ClickUp สำหรับ AI ในการพัฒนาธุรกิจ
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เป็นโซลูชันการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลาย นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยคุณได้:
1. การทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ
ClickUp Brain รับผิดชอบงานซ้ำซากและใช้เวลามากโดยอัตโนมัติด้วยการสร้างสรุปโครงการ อัปเดตรายงานความคืบหน้า และสร้างรายการงานตามบันทึกการประชุม
ระบบอัตโนมัติด้วย AI ช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงกับงานธุรการและมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
โบนัส: ผู้ใช้สมองสามารถเลือกจากโมเดล AI ที่หลากหลาย เช่น ChatGPT และ Claude
2. การสร้างและอัปเดตงานแบบเรียลไทม์
ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยที่จัดเตรียมงานของคุณและติดตามความคืบหน้า ClickUp Brain's AI สร้างงานย่อย, กำหนดการประชุมสแตนด์อัพอัตโนมัติ, และส่งการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลบริบทในกระบวนการทำงานของคุณ
มันช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และลดความจำเป็นในการประชุมมากเกินไปและการตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง
3. ศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์
ClickUp Brain สร้างพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับองค์กรของคุณโดยเชื่อมโยงงาน เอกสาร และการสื่อสารของทีมเข้าด้วยกัน ทำให้การระดมความคิดของคุณมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเข้าถึงบริบททางประวัติศาสตร์และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพื่ออภิปรายแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด
📮ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ความท้าทายนี้เป็นเรื่องจริง—การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน และช่องว่างในการมองเห็นข้อมูลทำให้ประสิทธิภาพของทีมลดลง แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่นClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
4. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ClickUp Brain ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการโครงการภายในเท่านั้น—แต่ยังขยายความสามารถไปยังการวิจัยตลาดภายนอกอีกด้วย เครื่องมือนี้สามารถรวบรวมข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, GitHub และ Salesforce เพื่อดูแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
ตัวอย่างเช่น สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดล่าสุดและแนะนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแคมเปญในอนาคต หรือสร้างการแจ้งเตือนสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่
5. การมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ปรับให้เหมาะสม
ClickUp Brain ผสานการทำงานกับระบบ CRM ของคุณเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย AI สามารถติดตามการโต้ตอบ ทำนายความต้องการ และแม้กระทั่งทำการติดตามผลอัตโนมัติ ซึ่งสัญญาว่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ลองดูว่าคุณสามารถพิมพ์ @𝗕𝗿𝗮𝗶𝗻 ใน ClickUp เพื่อรับการสนับสนุนทันทีและคำแนะนำอัจฉริยะได้อย่างไร 👇
นอกเหนือจาก ClickUp Brain คุณสามารถเข้าถึงClickUp Dashboardsเพื่อดูภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความคืบหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพของทีม และกระบวนการดำเนินงานต่างๆ นี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกสร้างขึ้นและถูกนำไปใช้อย่างจริงจังเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือวิธีที่แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้:
- สร้างภาพแดชบอร์ดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล พร้อมแผนภูมิ กราฟ รายการ และบัตรข้อมูลที่ออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ปริมาณงานของทีม, และตัวชี้วัดที่สำคัญ (KPIs) พร้อมการอัปเดตเพื่อการตัดสินใจที่ทันเวลาและการตอบสนองที่รวดเร็ว
- ใช้เทมเพลตแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ เช่น แคมเปญการตลาด, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสปรินต์, ภาพรวมการขาย, และการแสดงภาพข้อมูล CRM
- ถามคำถาม AI และรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทในทุกแดชบอร์ดของคุณ ลดความจำเป็นในการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
- ตั้งค่าแดชบอร์ดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมส่วนบุคคลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามเป้าหมายประจำวัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเคียงข้างกัน ให้คุณเห็นแนวโน้ม ความคืบหน้า และจุดที่ควรให้ความสนใจได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้โดยการเปรียบเทียบชุดข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั่วทั้งทีม หรือระหว่างโครงการ
นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยของข้อมูลด้วยคุณสมบัติการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งของ ClickUp ซึ่งได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยการตรวจสอบและการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แมรี ซาร์กาเรียน, ซีอีโอ และผู้อำนวยการที่ปรึกษาหลัก ที่ Zargarian Consulting LLC, ได้แบ่งปันว่า:
ClickUp คือหัวใจของธุรกิจเรา – แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่เราเลือกใช้เป็นอันดับแรก เราสามารถรวมการร่วมมือและการรายงานไว้ในระบบเดียว ทำให้ทีมของเราสามารถมองเห็นงานของเราได้ และลูกค้าของเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อธุรกิจของพวกเขาได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ
ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพัฒนาธุรกิจ
เครื่องมือ AI ช่วยคุณจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจของคุณ.89% ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้ตัดสินใจทางธุรกิจเชื่อว่าAI และการเรียนรู้ของเครื่องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ. นี่คือห้าเหตุผลที่คุณไม่ควรละเลยการใช้ AI:
- เปิดใช้งานการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก: ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น แทนที่จะอาศัยเพียงสัญชาตญาณของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: มอบหมายชุดข้อมูลขนาดใหญ่และงานต่าง ๆ ให้กับ AI และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่าขีดจำกัดพื้นฐานของมนุษย์
- มอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล: ให้ AI จดจำและเขียนข้อความสำหรับผู้บริโภคแต่ละราย เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบกับธุรกิจของคุณให้เหมาะสมและสร้างความภักดีจากลูกค้า
- ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์: เร่งความเร็วงานที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง โดยไม่ต้องกลัวการสร้างความผิดพลาด
- รู้จักธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น: วิเคราะห์ทุกแง่มุมของบริษัทคุณและค้นพบขอบเขตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบูรณาการบริการ และอื่นๆ อีกมากมาย
👀 คุณทราบหรือไม่?ผู้นำด้านเทคโนโลยีประมาณ 49%ได้ผสาน AI เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจหลักของพวกเขาแล้ว ในขณะที่หนึ่งในสามได้รวม AI เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา
ความท้าทายของปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาธุรกิจ
ก่อนนำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิวัติการพัฒนาธุรกิจ ควรตระหนักถึงความท้าทายทั้งสามประการนี้ พิจารณาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อรับรองการปฏิบัติด้าน AI อย่างมีความรับผิดชอบ
1. ขาดทักษะ
ในขณะที่ 75% ของบริษัทได้นำ AI มาใช้แล้วแต่มีเพียง 35% เท่านั้นที่มีทักษะและการฝึกอบรมที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่องว่างในความรู้เฉพาะทางนี้มักเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการนำกระบวนการ AI ไปใช้ในธุรกิจ ซึ่งอาจทำให้การนวัตกรรมและการเติบโตหยุดชะงักได้
โปรแกรมฝึกอบรมและเวิร์กช็อปเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน AI สามารถช่วยจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ ธุรกิจยังสามารถนำผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้าน AI มาช่วยเชื่อมช่องว่างของความรู้ในระหว่างการดำเนินการได้อีกด้วย
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง
โซลูชัน AI อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อซอฟต์แวร์ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจจำนวนมาก การลงทุนเบื้องต้นเหล่านี้อาจเป็นข้อจำกัด
พิจารณาเริ่มต้นจากขนาดเล็กและทดลองใช้ AI ในพื้นที่เฉพาะของธุรกิจของคุณเพื่อยืนยันผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนที่จะขยายการใช้งาน การแก้ปัญหา AI บนคลาวด์มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่าและตัวเลือกการปรับขนาด ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการแก้ปัญหาแบบติดตั้งในสถานที่
3. คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูล
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาศัยข้อมูลในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาด ครบถ้วน สม่ำเสมอ และเกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรประสบปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลคลาดเคลื่อนและการตัดสินใจที่ผิดพลาด
การจัดตั้งมาตรฐานข้อมูลที่ชัดเจน การรับประกันความสอดคล้องกันระหว่างแหล่งข้อมูล และการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ สามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างมีนัยสำคัญ
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจการพัฒนา
รายงานการประเมิน ขนาด ของรางวัลการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ PWCได้กล่าวถึงประโยชน์สูงสุดของการนำ AI มาใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ:
รางวัลนี้มีความสามารถมากกว่าในทางที่มีความเกี่ยวข้องมากกว่าที่ธุรกิจของคุณจะเคยเป็นได้ โดยปราศจากความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ AI
รายงานยังเปิดเผยว่า AI สามารถมีส่วนช่วยเศรษฐกิจโลกได้ถึง 15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ซึ่งมากกว่าผลผลิตปัจจุบันของจีนและอินเดียรวมกัน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขเหล่านี้ มาดูกันว่าเทรนด์ AI ใดบ้างที่คุณต้องติดตาม!
1. กลยุทธ์บุคคลบวก AI
ตามชื่อของมัน กลยุทธ์ Person Plus AI มุ่งเน้นการผสานความเชี่ยวชาญของมนุษย์กับเทคโนโลยี แทนที่จะให้ทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันเอง ขณะที่เครื่องมือ AI วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การนำแนวทางแก้ไขที่แนะนำไปใช้
2. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว AI เชิงสร้างสรรค์ยังมีศักยภาพที่จะทำได้มากกว่านั้นอีกมาก ในขณะที่นักการตลาด 76% ใช้มันในการเขียน53% ยังชื่นชมความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแต่งข้อความ สร้างแคมเปญการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ SEO
นักการตลาดกลุ่มเดียวกันยังได้แบ่งปันว่า AI เชิงสร้างสรรค์มีศักยภาพในการกำจัดงานที่ซ้ำซากและช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่าห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่าหนึ่งเดือนต่อปี
3. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา
คุณเคยโต้ตอบกับ Alexa หรือ Siri ไหม? ผู้ช่วยเสมือนจริงและแชทบอทเหล่านี้ใช้ข้อมูลจำนวนมาก การเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อเลียนแบบการสนทนาที่คล้ายมนุษย์ รู้จักเสียง และเข้าใจข้อความที่ป้อนเข้ามาในหลายภาษา
การวนซ้ำอย่างต่อเนื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกระบวนการเรียนรู้ของเครื่องจักรช่วยปรับปรุงความจำและบริบท ทำให้สามารถให้คำตอบที่ดีขึ้นได้
การนำทางผ่านแนวโน้มเหล่านี้พร้อมกับการวางแผนวิธีต่อสู้กับความท้าทายสามารถช่วยคุณวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของคุณด้วย AI! คุณพร้อมหรือยัง?
👀 คุณรู้หรือไม่? 78% ของผู้คนเชื่อว่าประโยชน์ของAI มีมากกว่าความเสี่ยงของมัน
เพิ่มพลังให้ธุรกิจของคุณด้วย ClickUp Brain
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการพัฒนาธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้กลายเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป หากต้องการก้าวล้ำหน้า คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือและทักษะที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพอย่างเต็มที่
ClickUp ร่วมกับ ClickUp Brain นำเสนอโซลูชันครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้วยฟีเจอร์ AI อันทรงพลัง คุณสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ซ้ำซาก รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต้องการให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรือไม่?ClickUp Universityให้การฝึกอบรมอย่างครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงคุณสมบัติขั้นสูง ทำให้ทีมของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสำรวจ ClickUp ได้ฟรีและสัมผัสกับความสามารถของมันได้ด้วยตัวเอง
ด้วยการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการ ClickUp สามารถปรับเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ—กลายเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นสมัครใช้ ClickUpวันนี้และปลดล็อกอนาคตของการพัฒนาธุรกิจ!