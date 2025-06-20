บล็อก ClickUp

เทมเพลต Excel ฟรีสำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเงิน

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
20 มิถุนายน 2568

ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการสเปรดชีตทุกเดือนใช่ไหม? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว!

พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมงในการจัดระเบียบข้อมูลเพียงอย่างเดียว เวลาที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าในการจัดลำดับความสำคัญของงานและเป้าหมายของคุณ

เทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจสามารถช่วยให้การวางแผนธุรกิจง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะติดตามการเงิน, จัดการโครงการ, หรือสร้างแผนการตลาด, เทมเพลตให้รูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

เราได้รวบรวมเทมเพลต Excel ฟรี 15 แบบเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และหากเทมเพลตเหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ เรายังมีเทมเพลตจากทางเลือกยอดนิยมอื่น ๆ ให้คุณเลือกใช้ด้วย!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจดี?

เทมเพลต Excel ฟรีที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างและจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน มีคอลัมน์ แถว และส่วนต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการป้อนข้อมูลและการจัดระเบียบ

ด้วยสูตรและฟังก์ชันที่ติดตั้งไว้แล้ว พวกเขาสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และจัดการกับการดำเนินการทางตรรกศาสตร์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เทคนิค Excelสำหรับผู้จัดการธุรกิจ—แทนที่จะใช้ VLOOKUP ให้ใช้ INDEX-MATCH แทน VLOOKUP จะทำงานได้เฉพาะจากซ้ายไปขวาเท่านั้น แต่ INDEX-MATCH สามารถค้นหาข้อมูลได้ในทุกทิศทาง

เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ

เทมเพลตธุรกิจช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในโครงการและทีมต่างๆ เลือกจากรายการเทมเพลตฟรีจาก Microsoft Excel และเริ่มทำงานในแผนโครงการของคุณ

1. แม่แบบกำหนดการประชุม Excel ที่ปรับแต่งได้ โดย Microsoft

แม่แบบกำหนดการประชุม Excel ที่ปรับแต่งได้ โดย Microsoft: แม่แบบ Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

การประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำส่วนใหญ่ไม่มีวาระการประชุม ซึ่งนำไปสู่การสนทนาที่ยาวนานและไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเริ่มจัดการสนทนาที่สั้นลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยเทมเพลตวาระการประชุม Excel ที่ปรับแต่งได้

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้เข้าร่วม โดยให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบต่อแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม
  • บันทึกผลลัพธ์การประชุมด้วยส่วนบันทึกในตัวสำหรับคำตัดสินและการติดตามผล
  • คำนวณเวลาที่จัดสรรให้กับผู้พูดแต่ละคนและหลีกเลี่ยงการพูดทับซ้อนกัน

🔑 เหมาะสำหรับ: การประชุมทีมประจำ การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมกับลูกค้าที่ต้องการความยืดหยุ่น

2. ตารางกำหนดการงาน Excel โดย Microsoft

แบบฟอร์มตารางกำหนดการงาน Excel โดย Microsoft: แม่แบบ Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

เหมาะสำหรับนักเรียน, ครู, และผู้จัดการโครงการ, แบบแผนตารางการบ้าน Excelจัดการการบ้านและกำหนดส่งในรูปแบบที่มีโครงสร้าง.

ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ คุณสามารถ:

  • วางแผนและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมวันที่ครบกำหนด ระดับความสำคัญ และการอัปเดตสถานะการเสร็จสิ้น
  • ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่เน้นงานที่ล่าช้า
  • ปรับปรุงการจัดการเวลาโดยการมองเห็นงานที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและครูผู้สอนที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีเพื่อติดตามการบ้าน, โครงการ, และกำหนดเวลาส่งงาน.

3. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์โดย Microsoft Excel

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์โดย Microsoft: เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ต่างจากบันทึกเวลาทั่วไป,แบบฟอร์มตารางเวลาทำงานรายสัปดาห์ของ Excelให้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงานประจำวัน, ชั่วโมงล่วงเวลา, และชั่วโมงทั้งหมดในสัปดาห์. ซึ่งช่วยให้บันทึกข้อมูลถูกต้องและทำให้การคำนวณเงินเดือนง่ายขึ้น.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • คำนวณเงินเดือนรวมด้วยสูตรสำเร็จสำหรับเวลาทำงานปกติ, ค่าล่วงเวลา, และการหักเงิน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนโดยอัตโนมัติด้วยการรวมชั่วโมงการทำงานเพื่อออกใบแจ้งหนี้หรือใช้ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ติดตามการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านแรงงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและฟรีแลนซ์ที่ต้องบันทึกชั่วโมงการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเดือนและการออกใบแจ้งหนี้

4. แม่แบบติดตามยอดขาย Excel โดย Microsoft

เทมเพลตติดตามยอดขาย Excel โดย Microsoft: เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แทนที่จะจมอยู่กับการคาดเดาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการคาดการณ์ทางการเงินของคุณด้วยการคำนวณรายได้รวมและกำไรโดยอัตโนมัติใน เทมเพลตติดตามยอดขาย Excel

เครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ติดตั้งมาในตัวช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลเชิงลึกของคุณด้วยรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ:

  • ระบุสินค้าขายดีด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายที่เข้าใจง่าย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังโดยการระบุสินค้าที่ขายดีและสินค้าที่ขายช้า
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมโดยการประเมินการมีส่วนร่วมในการขายของแต่ละบุคคล

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและผู้ขายออนไลน์ที่ต้องการติดตามแนวโน้มยอดขายและธุรกรรมแบบเรียลไทม์

📮ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ใช้ความรู้อาจใช้เวลาเกือบ 308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมภายในองค์กรที่มีพนักงาน 100 คน!

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาการประชุมนี้ลงได้? พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUpช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก!

💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ลูกค้าอย่าง Trinetix สามารถลดการประชุมลงได้ถึง 50% ด้วยการรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการมองเห็นข้ามทีมผ่านแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา. จินตนาการถึงการได้คืนเวลาหลายร้อยชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพทุกสัปดาห์!

5. แม่แบบติดตามการคาดการณ์ยอดขายด้วย Excel โดย Microsoft

เทมเพลตติดตามการคาดการณ์ยอดขาย Excel โดย Microsoft: เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ผู้นำฝ่ายขายมากกว่าครึ่ง (55%)ขาดความมั่นใจในความแม่นยำของการคาดการณ์ยอดขายขององค์กร พวกเขามักพึ่งพาการคาดเดามากกว่าข้อมูล ส่งผลให้เสี่ยงต่อการสูญเสียลูกค้าสำคัญ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้แบบฟอร์มติดตามการคาดการณ์ยอดขาย Excel ซึ่งออกแบบมาเพื่อแนวทางที่มองไปข้างหน้า แทนที่จะบันทึกยอดขายในอดีตเพียงอย่างเดียว มันช่วยทำนายผลการขายในอนาคต ทำให้เป้าหมายทางธุรกิจของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับการคาดการณ์
  • กำหนดเป้าหมายการขายที่เป็นไปได้จริงโดยอิงจากผลการดำเนินงานในอดีตและแนวโน้มตามฤดูกาล
  • ปรับการคาดการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ธุรกิจและนักวางแผนการเงินที่ต้องการคาดการณ์แนวโน้มรายได้และตั้งเป้าหมายยอดขาย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณใช้รูปแบบเดิมบ่อย ๆให้สร้างเทมเพลต Excel ของคุณเองและบันทึกไว้—ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับโครงการในอนาคต ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม

6. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังใน Excel โดย Microsoft

เทมเพลตรายการสินค้าคงคลังใน Excel โดย Microsoft: เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ต่างจากบันทึกพื้นฐาน,แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลัง Excelจะไฮไลต์สินค้าที่มีสต็อกต่ำและสินค้าหมดโดยอัตโนมัติผ่านการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข. สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลัง, หลีกเลี่ยงการขาดแคลน, และทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น.

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยการติดตามรูปแบบการใช้งานและระยะเวลาการจัดหาจากผู้จัดจำหน่าย
  • ลดสินค้าคงคลังเกินและสินค้าขาดด้วยระบบแจ้งเตือนสำหรับสินค้าที่มีปริมาณต่ำ
  • จัดหมวดหมู่สินค้าได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนที่มีมาให้สำหรับรหัสสินค้า (SKU), ผู้จัดจำหน่าย, และราคา

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการคลังสินค้าและเจ้าของร้านค้าปลีกที่ต้องการติดตามระดับสต็อกและหลีกเลี่ยงการขาดแคลนสินค้า

👀 คุณรู้หรือไม่: สินค้าคงคลังมูลค่า 163 พันล้านดอลลาร์ถูกทิ้งทุกปีเนื่องจากหมดอายุหรือผลิตเกิน การติดตามระดับสินค้าคงคลังด้วยเทมเพลตรายการสินค้าคงคลังสามารถช่วยลดของเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจได้

7. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย Excel โดย Microsoft

แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย Excel โดย Microsoft: แม่แบบ Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

สงสัยว่าเงินของบริษัทหายไปไหนหมด? การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายช่วยให้คุณเห็นรูปแบบการใช้จ่ายและค้นพบโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายใช้เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายใน Excelเพื่อติดตามทุกการใช้จ่ายและควบคุมการใช้จ่ายเกินงบ

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • จัดหมวดหมู่การใช้จ่ายตามแผนก, ผู้ขาย, หรือประเภทของค่าใช้จ่าย
  • เพิ่มความโปร่งใสทางการเงินด้วยการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน
  • สร้างรายงานสรุปสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินและการเตรียมภาษี

🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานบริษัทและทีมการเงินที่ต้องบันทึกและเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

8. แม่แบบงบประมาณรายเดือนธุรกิจ Excel โดย Microsoft

แบบฟอร์มงบประมาณธุรกิจรายเดือน Excel โดย Microsoft: แบบฟอร์ม Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ใช้เทมเพลตงบประมาณรายเดือนธุรกิจ Excelเพื่อจัดการการเงินธุรกิจของคุณ มันให้ภาพที่แม่นยำโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงกับงบประมาณที่วางแผนไว้ ช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายธุรกิจทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

ใช้เทมเพลตนี้หากคุณต้องการ:

  • ระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่าย
  • ปรับกลยุทธ์งบประมาณตามความต้องการทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง
  • วางแผนและจัดสรรเงินทุนโดยการกำหนดขีดจำกัดรายรับและรายจ่ายรายเดือน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการและผู้วางแผนการเงินที่ต้องการวิธีการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

9. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Excel โดย Microsoft

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Excel โดย Microsoft: แม่แบบ Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excelแสดงให้เห็นว่าใครรับผิดชอบอะไร ช่วยให้ทีมทำงานอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผนตลอดทั้งโครงการ

ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:

  • สร้างภาพตารางเวลาโครงการด้วยรูปแบบโครงสร้างระยะเวลาสี่สัปดาห์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามโครงการด้วยหมุดหมายและตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่มีรหัสสี
  • ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการแผนที่ นำทางโครงการ Excelสำหรับระยะสั้น

10. แม่แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้วย Excel โดย Microsoft

แม่แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Excel โดย Microsoft: แม่แบบ Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

85% ของผู้จัดการโครงการรู้สึกถูกกดดันจากโครงการที่มีจังหวะรวดเร็วและกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด

หากคุณเป็นเช่นนั้น ลองใช้เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพโครงการใน Excel ติดตามงาน งบประมาณ และสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระบบและควบคุมได้

ใช้แนวทางที่มีโครงสร้างนี้เพื่อ:

  • ระบุจุดคอขวดของโครงการโดยการระบุความล่าช้าและประสิทธิภาพที่ต่ำ
  • สรุปความคืบหน้าของโครงการด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเหตุการณ์สำคัญ
  • สร้างรายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยรูปแบบที่เป็นมืออาชีพและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการ แดชบอร์ดโครงการเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า ความเสี่ยง และผลลัพธ์

11. แม่แบบวางแผนงานอีเวนต์ด้วย Excel โดย Microsoft

เทมเพลตวางแผนกิจกรรม Excel โดย Microsoft: เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

98% ของนักการตลาดประสบปัญหาในการวางแผนงานอีเวนต์—อย่าปล่อยให้การจัดการที่ไม่ดีทำลายงานของคุณ!

แม่แบบผู้จัดงาน Excel Event Plannerช่วยติดตามทุกสิ่งตั้งแต่การประชุมองค์กรไปจนถึงการเฉลิมฉลองส่วนตัว ทำให้ทุกรายละเอียดเป็นระเบียบเรียบร้อย

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในกรอบทางการเงิน
  • ให้แน่ใจว่ามีการดำเนินงานอย่างราบรื่นโดยให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องกันในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รักษาความเป็นระเบียบด้วยการจัดทำรายชื่อตอบรับอย่างละเอียด

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานกิจกรรมและผู้วางแผนงานแต่งงานที่ต้องจัดการด้านโลจิสติกส์ งบประมาณ และรายชื่อแขก

12. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในโครงการ Excel โดย Microsoft

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในโครงการ Excel โดย Microsoft: เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

การรีบเร่งทำงานที่คุณลืมไปให้เสร็จเป็นความคิดที่เครียดใช่ไหม?

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการ Excelช่วยให้คุณติดตามงาน ตรงตามกำหนดเวลา และมองเห็นความคืบหน้าด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข รักษาความเป็นระเบียบและให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น—ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ในนาทีสุดท้าย!

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตสถานะสำหรับแต่ละรายการ
  • ปรับแต่งหมวดหมู่ของงานสำหรับทีมหรือระยะของโครงการที่แตกต่างกัน
  • ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิดด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ล่าช้า

🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและทีมที่เน้นการทำงานเป็นทีมที่ต้องการ เครื่องมือติดตามโครงการเพื่อแยกแยะรายละเอียดที่สำคัญให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้

อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการงาน

13. แม่แบบแผนงานโครงการแบบแกนต์ใน Excel โดย Microsoft

เทมเพลตแผนงานโครงการแบบแกนต์ใน Excel โดย Microsoft: เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

คุณเป็นคนที่คิดด้วยภาพมากกว่าใช่ไหม? แม่แบบแผนงานโครงการแบบแกนต์ใน Excelมอบมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระบบของความสัมพันธ์ระหว่างงานและขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ ให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ ติดตามความคืบหน้า และขับเคลื่อนโครงการถัดไปของคุณให้ราบรื่น—โดยไม่ต้องเดาอีกต่อไป!

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ปรับกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างง่ายดายเมื่อเกิดความล่าช้าหรือมีลำดับความสำคัญใหม่
  • จัดการการพึ่งพาของงานโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น
  • ติดตามความคืบหน้าตามระยะเวลาโดยการทำเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสิ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการก่อสร้างและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการแบบจำลองเทมเพลตแผนงานกานท์ (Gantt Chart) เพื่อแสดงขั้นตอนของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจน

14. รายงานกำไรขาดทุนและรายได้โดย Excel ของ Microsoft

งบกำไรขาดทุนโดย Microsoft: แม่แบบ Excel สำหรับธุรกิจ
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน Excelช่วยติดตามรายได้และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินตลอด 12 เดือน สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและรักษาสถานะทางการเงินของธุรกิจให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทโดยการติดตามรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย
  • เปรียบเทียบรายได้รายเดือนหรือรายปีเพื่อประเมินการเติบโตทางการเงิน
  • คำนวณกำไรสุทธิโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรายงานทางการเงินโดยละเอียดเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไร

15. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้บริการ Excel โดย Microsoft

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้บริการ Excel โดย Microsoft
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม่แบบใบแจ้งหนี้บริการ Excelช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งใบแจ้งหนี้ด้วยโลโก้ สี และแบบอักษรของคุณเอง เพื่อเพิ่มความมืออาชีพให้กับเอกสารของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นอยู่เสมอ ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่จดจำสำหรับลูกค้า

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • คำนวณยอดรวมและภาษีโดยอัตโนมัติเพื่อการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง
  • แก้ไขข้อความ สี และการจัดรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • รวมการคำนวณภาษีเพื่อการเรียกเก็บเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และธุรกิจบริการที่ต้องการสร้างใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้า

ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับธุรกิจและการเงิน

ก่อนที่คุณจะเริ่มปรับแต่ง เทมเพลตสเปรดชีตฟรีเหล่านี้ ขอให้เราทบทวนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้:

นี่คือห้าเหตุผลที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Excel:

  • การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ซึ่งอาจนำไปสู่รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือการคำนวณงบประมาณโครงการผิดพลาด
  • การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพช้าลง, ทำให้ระบบล่ม, และทำให้การค้นหาข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ
  • มาโครและสูตรคำนวณช่วยทำงานอัตโนมัติ แต่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค
  • การสร้างรายงานขั้นสูงและแดชบอร์ดต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองและขาดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • การจัดการกระบวนการทางธุรกิจขั้นสูง เช่น CRM หรือ ERP ต้องอาศัยการปรับแต่งอย่างละเอียด ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

โจดี้ ซาลิส, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ที่ ยูไนเต็ด เวย์ ซันโคสต์, ทบทวน ClickUp:

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

เทมเพลต Excel ทางเลือกสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ

ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน* ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

มันมอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการทำงานของคุณ พร้อมให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ต่างจากตารางแบบดั้งเดิม, มุมมองตารางของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลที่นิ่งให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่สามารถโต้ตอบได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

มุมมองตาราง ClickUp
ลากและวางงานในมุมมองตารางของ ClickUp

คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินได้อย่างง่ายดาย ตั้งวงเงินการใช้จ่าย และติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อการบัญชีโครงการที่แม่นยำ ฟีเจอร์การจัดเรียงและกรองข้อมูลสามารถช่วยวิเคราะห์ต้นทุน ความสามารถในการทำกำไร และการคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และบันทึกต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น!

และด้วยเทมเพลต ClickUp คุณสามารถทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจและการเงินของคุณรวดเร็วขึ้นได้อีกขั้น นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:

1. แม่แบบแผนธุรกิจ ClickUp

สร้างวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของคุณในเทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของคุณในเทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUp

รูปแบบที่เป็นมิตรกับนักลงทุนของเทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUpช่วยให้สตาร์ทอัพและธุรกิจที่ก่อตั้งแล้วสามารถสร้างแผนงานที่ดูดีและเป็นมืออาชีพได้ จัดวางเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการเงินของคุณอย่างชัดเจน เพราะแผนที่แข็งแกร่งจะสร้างความประทับใจที่ยาวนาน!

การใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์ตลาด การคาดการณ์ทางการเงิน และเป้าหมายของบริษัท
  • ใช้ClickUp Milestonesเพื่อติดตามแต่ละขั้นตอนของการดำเนินแผนธุรกิจของคุณ
  • สร้างรายงานและส่งออกแผนธุรกิจที่ผ่านการขัดเกลาแล้วสำหรับนักลงทุนหรือพันธมิตร

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างแผนธุรกิจที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมนำเสนอแก่ผู้ลงทุน

2. แม่แบบแผนที่ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ClickUp

สรุปเป้าหมายหลักและโครงการสำคัญในแม่แบบแผนที่กลยุทธ์ธุรกิจ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สรุปเป้าหมายหลักและโครงการสำคัญในแม่แบบแผนที่กลยุทธ์ธุรกิจ ClickUp

การวางแผนเป้าหมายใหญ่ของคุณไม่ควรใช้เวลาหลายวันในการออกแบบ.แม่แบบแผนที่ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย! วางแผนวิสัยทัศน์ของคุณ, ติดตามความคืบหน้า, และทำให้ทุกโครงการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • วางแผนเป้าหมายสำหรับการเติบโต การขยายตัว และนวัตกรรม
  • ปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงโดยไม่สูญเสียข้อมูลในอดีต
  • ใช้แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์เพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและทีมผู้นำที่กำลังวางแผนวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท, โครงการริเริ่ม, และกลยุทธ์การเติบโต

3. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp

จัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และอัตรากำไรด้วยเทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และอัตรากำไรด้วยเทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp

ต้องการควบคุมงบประมาณของคุณให้อยู่ในกรอบหรือไม่?เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpช่วยให้คุณใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว และปรับงบประมาณได้แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องเดาอีกต่อไป!

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อคาดการณ์การใช้จ่ายและรายได้ในอนาคต
  • สร้างรายงานงบประมาณที่ทันสมัยได้เพียงคลิกเดียว
  • สร้างงบประมาณที่มีโครงสร้างสำหรับแผนกหรือโครงการ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและนักบัญชีที่ดูแลการจัดทำงบประมาณ การติดตามค่าใช้จ่าย และการคาดการณ์ทางการเงินทั่วทั้งองค์กร

4. แม่แบบการเปิดตัวธุรกิจ ClickUp

จัดการแต่ละขั้นตอนของการเปิดตัวอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตการเปิดตัวธุรกิจของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการแต่ละขั้นตอนของการเปิดตัวอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตการเปิดตัวธุรกิจของ ClickUp

เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นบริษัทที่ดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบด้วย เทมเพลตเริ่มต้นธุรกิจ ClickUp. เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้มีการดำเนินการที่เป็นระบบของทุกกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การวิจัยตลาดไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์.

ใช้เพื่อ:

  • กำหนดเส้นตายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการดำเนินงาน
  • วัดความสำเร็จผ่านการวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ
  • กระจายบทบาทและความรับผิดชอบไปยังทีมต่างๆ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังจัดระเบียบขั้นตอนทีละขั้นในการนำธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

5. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

สร้างภาพจำลองโครงการของคุณก่อนดำเนินการด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพจำลองโครงการของคุณก่อนดำเนินการด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp

ต่างจากสเปรดชีตหรือรายการทั่วไป แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางองค์ประกอบต่างๆ ทำเครื่องหมายการพึ่งพา และปรับตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและยอมรับวิธีการอัปเดตแผนธุรกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ให้เทมเพลตนี้เป็นแนวทางสำหรับคุณ:

  • ใช้มุมมองกระดานไวท์บอร์ดร่วมของClickUpเพื่อระดมความคิดและปรับแผนงาน
  • แปลงองค์ประกอบบนบอร์ดให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที
  • ระบุจุดคอขวดโดยการแผนผังความสัมพันธ์ของงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการวิธีการวางแผนและติดตามไทม์ไลน์โครงการที่มีความยืดหยุ่นและเน้นภาพสูง

6. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp

มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดโครงการอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดโครงการอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp

ชอบตารางที่มีโครงสร้างและการติดตามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลใช่ไหม?เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUpจัดเรียงทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน—งาน, กำหนดเวลา, และทรัพยากร—เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป

ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตนี้และ:

  • จัดหมวดหมู่โครงการ กำหนดเวลา และสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ
  • เชื่อมต่อสเปรดชีตกับแดชบอร์ด ClickUpเพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
  • ใช้สูตรเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งชอบการติดตามงานและการตรวจสอบความคืบหน้าในรูปแบบตารางที่เป็นระบบ

👀 คุณรู้หรือไม่? 71% ของผู้จัดการโครงการที่นำวิธีการแบบ Agile มาใช้ได้เห็นการส่งมอบโครงการที่ดีขึ้น

7. แม่แบบรายงานโครงการ ClickUp

จัดการข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์ด้วยเทมเพลตรายงานโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์ด้วยเทมเพลตรายงานโครงการ ClickUp

ผู้จัดการโครงการอาจใช้เวลาหลายวันในการรวบรวมรายงาน—พูดถึงการเสียเวลา! ข้ามความยุ่งยากด้วยเทมเพลตรายงานโครงการของ ClickUp มันรวบรวมข้อมูลจากหลายโครงการเป็นรายงานความคืบหน้าที่ชัดเจนและครอบคลุมในเวลาไม่นาน

ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:

  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกโดยใช้กราฟและแผนที่ความร้อน
  • ตั้งค่าการรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)

🔑 เหมาะสำหรับ: การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปตามเป้าหมายด้วยตัวชี้วัด KPI ที่สามารถวัดผลได้

8. แม่แบบการติดตามการผลิต ClickUp

ติดตามกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลตการติดตามการผลิตของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลตการติดตามการผลิตของ ClickUp

มุ่งเน้นประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตติดตามการผลิตของ ClickUpและทำให้โครงการและการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้า จัดการทรัพยากร และรับรองว่าทุกกำหนดเวลาจะเสร็จสิ้นโดยไม่มีความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย

ทำตามแม่แบบนี้เพื่อ:

  • ติดตามกระบวนการผลิต, ห่วงโซ่อุปทาน, หรือการผลิตเนื้อหา
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อขั้นตอนล่าช้าหรือเสร็จสมบูรณ์
  • เชื่อมโยงการผลิตกับสต็อกที่มีอยู่สำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการผลิตและการผลิตสื่อที่ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ความตรงต่อเวลา และการควบคุมคุณภาพ

9. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp

คิดค่าบริการรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลครบถ้วนในเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
คิดค่าบริการรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลครบถ้วนในเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาใน ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUpไม่ใช่แค่ตัวติดตามทั่วไป—มันบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ติดตามโครงการ และช่วยในการออกใบแจ้งหนี้ด้วย ลดความยุ่งยาก เพิ่มรายได้!

คุณสามารถใช้แนวทางที่มีโครงสร้างของมันเพื่อ:

  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับลูกค้าหรือโครงการแต่ละราย
  • แปลงชั่วโมงที่ติดตามเป็นใบแจ้งหนี้มืออาชีพ
  • ระบุสัญญาที่มีมูลค่าสูงและปรับอัตราให้เหมาะสม

🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาและฟรีแลนซ์ที่ต้องการระบบสำหรับบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และติดตาม เทคนิคการจัดการเวลา.

10. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp

ใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp สำหรับการดำเนินกลยุทธ์การตลาด
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp สำหรับการดำเนินกลยุทธ์การตลาด

กำลังประสบปัญหาความวุ่นวายจากแคมเปญการตลาดอยู่หรือไม่?แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย อีเมล หรือ PPC แม่แบบนี้ช่วยให้ทุกอย่าง—และทุกคน—ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสามารถ:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ, ติดตามการใช้จ่ายโฆษณา, ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการลงทุน
  • จัดทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกันเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
  • ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อกำหนดความรับผิดชอบโดยอัตโนมัติ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ประสานงานแคมเปญหลายช่องทาง ติดตามประสิทธิภาพ และเพิ่ม ROI ให้สูงสุด

11. แม่แบบรายงานสถานะธุรกิจรายเดือนของ ClickUp

ส่งออกรายงานสำหรับนักลงทุน ผู้บริหาร หรือทีมงานด้วยเทมเพลตรายงานสถานะธุรกิจรายเดือนของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ส่งออกรายงานสำหรับนักลงทุน ผู้บริหาร หรือทีมงานด้วยเทมเพลตรายงานสถานะธุรกิจรายเดือนของ ClickUp

เทมเพลตรายงานสถานะธุรกิจรายเดือนของ ClickUpช่วยให้การวางแผนภาพรวมเป็นเรื่องง่ายขึ้น ต้องการทราบว่าการตลาดบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกำหนดเวลาหรือไม่? ติดตามการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว—ไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจายอีกต่อไป!

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • สรุปผลการดำเนินงานทางธุรกิจโดยการติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร
  • เปรียบเทียบความคืบหน้าของเดือนปัจจุบันและเดือนที่ผ่านมาเพื่อระบุแนวโน้ม
  • ดึงข้อมูลจากงานต่าง ๆใน ClickUpมาไว้ในรายงานเดียว และทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติ

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการแผนกสร้างสรุปผู้บริหารสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและความสำเร็จสำคัญประจำเดือน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แอนดรูว์ คาร์เนกี้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ทางธุรกิจการบูรณาการในแนวตั้งนานก่อนที่มันจะเป็นคำฮิต เขาลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างอาณาจักรเหล็กโดยการควบคุมทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงทางรถไฟ

12. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp

วัดรายได้, การแปลง, และอัตราความสำเร็จของดีลด้วยเทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วัดรายได้, การแปลง, และอัตราความสำเร็จของดีลด้วยเทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp

40% ของลูกค้าบอกว่าพวกเขาเปลี่ยนแบรนด์เนื่องจากคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ—แย่จัง! อยู่ในตำแหน่งผู้นำด้วยการติดตามความชอบของผู้บริโภค ติดตามกลยุทธ์การขายและแนวโน้มตลาดด้วยเทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp ทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขและธุรกิจของคุณเติบโต!

ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตนี้และ:

  • วิเคราะห์ข้อเสนอใดที่สร้างยอดขายได้มากที่สุดเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ใช้แนวโน้มข้อมูลเพื่อทำนายปริมาณการขายในอนาคต
  • เชื่อมต่อกับClickUp CRMเพื่อจัดการรายงานการขาย

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและนักวิเคราะห์ที่ติดตามรายได้ อัตราการแปลง และประสิทธิภาพของทีมขายในระยะยาว

13. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

มุ่งเน้นการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการพัฒนาดีลด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline
รับเทมเพลตฟรี
มุ่งเน้นการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการพัฒนาดีลด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline

การปิดดีลนั้นยากพออยู่แล้ว—ทำไมต้องทำให้ยากขึ้นไปอีกด้วยบอร์ดที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้?เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineช่วยให้คุณมองเห็นภาพลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขายของคุณได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณรู้ว่าควรโฟกัสที่จุดใด

ด้วยเทมเพลตที่มีโครงสร้างนี้ คุณจะสามารถ:

  • ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อตั้งการแจ้งเตือนและไม่ให้พลาดข้อเสนอใด ๆ
  • ระบุแนวโน้มและปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย
  • วิเคราะห์ว่าลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนที่ผ่านกระบวนการอย่างไร

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่จัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามความคืบหน้าของดีล, และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย

14. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp

จัดการระดับสต็อกและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยเทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการระดับสต็อกและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยเทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp

แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของClickUpช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ใบสั่งซื้อ และระดับสินค้าคงคลังเป็นระเบียบในที่เดียว

หลีกเลี่ยงปัญหาห่วงโซ่อุปทานและใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังเพื่อป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าเกิน
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำเพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้ขายและแนวโน้มการซื้อเพื่อจัดทำรายงานผู้จัดหา

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังที่ดูแลระดับสต็อก คำสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย และโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทาน

15. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp

ติดตามสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp

นอกเหนือจากการจัดทำงบประมาณแล้วแม่แบบการจัดการการเงินของ ClickUpยังให้ภาพรวมทางการเงินที่ครบถ้วนแก่คุณ—ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และสุขภาพโดยรวมของธุรกิจในที่เดียว!

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • สร้างสรุปทางการเงิน, อัตโนมัติงบดุล, และจัดการงบกระแสเงินสด
  • ให้แน่ใจว่าแผนกต่างๆ อยู่ภายใต้ขีดจำกัดการใช้จ่าย
  • เก็บเอกสารทางการเงินให้เป็นระเบียบในที่เดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: CFO และฝ่ายการเงินที่มีหน้าที่ดูแลกระแสเงินสด รายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ และสุขภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัท

16. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp

จัดการลูกค้าเป้าหมายและปรับการติดตามลูกค้าให้เหมาะสมด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการลูกค้าเป้าหมายและปรับการติดตามลูกค้าให้เหมาะสมด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp

ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มการรักษาลูกค้าไว้หรือไม่?เทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามการติดต่อสื่อสาร, ดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพ, และสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีได้อย่างง่ายดาย!

มันช่วยให้คุณ:

  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อระบุแนวโน้มและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดูแลและเปลี่ยนโอกาสทางการขายให้เป็นลูกค้า
  • รวมศูนย์การติดต่อและประวัติลูกค้า

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมบริการลูกค้าและทีมขายที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามการติดต่อ และจัดการการติดตามผล

17. แม่แบบแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUp

ทำความเข้าใจโครงสร้างของกระบวนการทำงานอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำความเข้าใจโครงสร้างของกระบวนการทำงานอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp

บางสิ่งก็ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อคุณได้เห็นมันด้วยตาตัวเองแม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงาน, SOPs และกระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย—หมดปัญหาการคาดเดาขั้นตอนถัดไป!

เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ:

  • สร้างแผนผังขั้นตอนสำหรับ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
  • พัฒนากระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้และขยายขนาดได้สำหรับทีม
  • ตรวจพบความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ธุรกิจและทีมปฏิบัติการที่ออกแบบเวิร์กโฟลว์ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

18. แม่แบบเป้าหมายบริษัทและ OKR ของ ClickUp

ปรับปรุงเป้าหมายตามแนวโน้มของประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตเป้าหมายบริษัทและ OKR ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงเป้าหมายตามแนวโน้มของประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตเป้าหมายบริษัทและ OKR ของ ClickUp

กำลังไล่ตามเป้าหมายบริษัทที่ทะเยอทะยานอยู่หรือไม่? เปลี่ยนเป้าหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่สามารถวัดผลและติดตามได้ด้วยเทมเพลตเป้าหมายบริษัทและ OKRs จาก ClickUp พูดให้น้อย ทำให้น้อย แต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น!

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับทีม
  • จัดทีมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อให้ทุกแผนกทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
  • ใช้แดชบอร์ด ClickUp และติดตามอัตราการบรรลุเป้าหมาย OKR

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำ ในการติดตามเป้าหมายและปรับวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับผลลัพธ์สำคัญที่สามารถวัดได้

19. แม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUp

ป้องกันการสื่อสารผิดพลาดด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ป้องกันการสื่อสารผิดพลาดด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp

สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรแม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUpช่วยให้คุณจัดโครงสร้างข้อความทั่วทั้งบริษัท รักษาความสอดคล้องของทีม และมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างการสื่อสาร

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดการสื่อสารสำหรับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นขึ้น
  • ติดตามอีเมล การประชุม และความพยายามด้านประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่เป็นระเบียบ
  • ประเมินอัตราการตอบสนอง ปรับปรุงข้อความ และเพิ่มการมีส่วนร่วม

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมประชาสัมพันธ์และผู้จัดการฝ่ายสื่อสารภายในที่ต้องการสร้างความชัดเจนและรักษาความสอดคล้องของข้อความกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

20. แม่แบบการจัดการการประชุม ClickUp

บันทึกการตัดสินใจสำคัญจากการประชุมด้วยเทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
บันทึกการตัดสินใจสำคัญจากการประชุมด้วยเทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUp

การประชุมมักวนเวียนไปมาโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUpช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็น มุ่งเน้นการลงมือทำ และเกิดประสิทธิผล—เพราะไม่มีใครชอบการประชุมที่เหมือนกับอีเมล!

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • กำหนดวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และประเด็นการหารือให้ชัดเจน เพื่อวางแผนและจัดโครงสร้างการประชุม
  • เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นการติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายงานทันที
  • ลดการไม่มาตามนัดด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้า

🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้บริหารที่จัดประชุมอย่างเป็นระบบ พร้อมวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และติดตามผล

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วย ClickUp: ตั้งแต่การวางแผนงบประมาณไปจนถึงการติดตามโครงการและมากกว่านั้น

แม่แบบ Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบการดำเนินงานทางธุรกิจ แต่ต้องยอมรับว่ามันอาจให้ความรู้สึกเหมือนคนเก็บตัว ไม่ว่ามันจะดูดีแค่ไหน มันมักจะนั่งโดดเดี่ยวอยู่ห่างจากกระบวนการทำงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการของคุณ

เข้าสู่ ClickUp! มันเหมือนกับการให้ชีตงานของคุณมีชีวิตทางสังคม ClickUp ผสานเทมเพลตเข้ากับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยการแชร์ไฟล์และการทำงานอัตโนมัติในตัว ชีตงานของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทรงพลังที่ช่วยให้การดำเนินงานและการเงินของคุณราบรื่นอย่างไร้ที่ติ

พร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณแล้วหรือยัง?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและรวมกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณเข้าด้วยกันอย่างมีสไตล์!