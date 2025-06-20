เทมเพลต Excel ฟรีสำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเงิน

ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการสเปรดชีตทุกเดือนใช่ไหม? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว!
พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมงในการจัดระเบียบข้อมูลเพียงอย่างเดียว เวลาที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าในการจัดลำดับความสำคัญของงานและเป้าหมายของคุณ
เทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจสามารถช่วยให้การวางแผนธุรกิจง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะติดตามการเงิน, จัดการโครงการ, หรือสร้างแผนการตลาด, เทมเพลตให้รูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
เราได้รวบรวมเทมเพลต Excel ฟรี 15 แบบเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และหากเทมเพลตเหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ เรายังมีเทมเพลตจากทางเลือกยอดนิยมอื่น ๆ ให้คุณเลือกใช้ด้วย!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจดี?
เทมเพลต Excel ฟรีที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างและจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน มีคอลัมน์ แถว และส่วนต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการป้อนข้อมูลและการจัดระเบียบ
ด้วยสูตรและฟังก์ชันที่ติดตั้งไว้แล้ว พวกเขาสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และจัดการกับการดำเนินการทางตรรกศาสตร์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เทคนิค Excelสำหรับผู้จัดการธุรกิจ—แทนที่จะใช้ VLOOKUP ให้ใช้ INDEX-MATCH แทน VLOOKUP จะทำงานได้เฉพาะจากซ้ายไปขวาเท่านั้น แต่ INDEX-MATCH สามารถค้นหาข้อมูลได้ในทุกทิศทาง
เทมเพลต Excel สำหรับธุรกิจ
เทมเพลตธุรกิจช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในโครงการและทีมต่างๆ เลือกจากรายการเทมเพลตฟรีจาก Microsoft Excel และเริ่มทำงานในแผนโครงการของคุณ
1. แม่แบบกำหนดการประชุม Excel ที่ปรับแต่งได้ โดย Microsoft
การประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำส่วนใหญ่ไม่มีวาระการประชุม ซึ่งนำไปสู่การสนทนาที่ยาวนานและไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเริ่มจัดการสนทนาที่สั้นลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยเทมเพลตวาระการประชุม Excel ที่ปรับแต่งได้
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้เข้าร่วม โดยให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบต่อแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม
- บันทึกผลลัพธ์การประชุมด้วยส่วนบันทึกในตัวสำหรับคำตัดสินและการติดตามผล
- คำนวณเวลาที่จัดสรรให้กับผู้พูดแต่ละคนและหลีกเลี่ยงการพูดทับซ้อนกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: การประชุมทีมประจำ การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมกับลูกค้าที่ต้องการความยืดหยุ่น
2. ตารางกำหนดการงาน Excel โดย Microsoft
เหมาะสำหรับนักเรียน, ครู, และผู้จัดการโครงการ, แบบแผนตารางการบ้าน Excelจัดการการบ้านและกำหนดส่งในรูปแบบที่มีโครงสร้าง.
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ คุณสามารถ:
- วางแผนและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมวันที่ครบกำหนด ระดับความสำคัญ และการอัปเดตสถานะการเสร็จสิ้น
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่เน้นงานที่ล่าช้า
- ปรับปรุงการจัดการเวลาโดยการมองเห็นงานที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและครูผู้สอนที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีเพื่อติดตามการบ้าน, โครงการ, และกำหนดเวลาส่งงาน.
3. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์โดย Microsoft Excel
ต่างจากบันทึกเวลาทั่วไป,แบบฟอร์มตารางเวลาทำงานรายสัปดาห์ของ Excelให้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงานประจำวัน, ชั่วโมงล่วงเวลา, และชั่วโมงทั้งหมดในสัปดาห์. ซึ่งช่วยให้บันทึกข้อมูลถูกต้องและทำให้การคำนวณเงินเดือนง่ายขึ้น.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- คำนวณเงินเดือนรวมด้วยสูตรสำเร็จสำหรับเวลาทำงานปกติ, ค่าล่วงเวลา, และการหักเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนโดยอัตโนมัติด้วยการรวมชั่วโมงการทำงานเพื่อออกใบแจ้งหนี้หรือใช้ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ติดตามการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านแรงงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและฟรีแลนซ์ที่ต้องบันทึกชั่วโมงการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเดือนและการออกใบแจ้งหนี้
4. แม่แบบติดตามยอดขาย Excel โดย Microsoft
แทนที่จะจมอยู่กับการคาดเดาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการคาดการณ์ทางการเงินของคุณด้วยการคำนวณรายได้รวมและกำไรโดยอัตโนมัติใน เทมเพลตติดตามยอดขาย Excel
เครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ติดตั้งมาในตัวช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลเชิงลึกของคุณด้วยรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ:
- ระบุสินค้าขายดีด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายที่เข้าใจง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังโดยการระบุสินค้าที่ขายดีและสินค้าที่ขายช้า
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมโดยการประเมินการมีส่วนร่วมในการขายของแต่ละบุคคล
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและผู้ขายออนไลน์ที่ต้องการติดตามแนวโน้มยอดขายและธุรกรรมแบบเรียลไทม์
5. แม่แบบติดตามการคาดการณ์ยอดขายด้วย Excel โดย Microsoft
ผู้นำฝ่ายขายมากกว่าครึ่ง (55%)ขาดความมั่นใจในความแม่นยำของการคาดการณ์ยอดขายขององค์กร พวกเขามักพึ่งพาการคาดเดามากกว่าข้อมูล ส่งผลให้เสี่ยงต่อการสูญเสียลูกค้าสำคัญ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้แบบฟอร์มติดตามการคาดการณ์ยอดขาย Excel ซึ่งออกแบบมาเพื่อแนวทางที่มองไปข้างหน้า แทนที่จะบันทึกยอดขายในอดีตเพียงอย่างเดียว มันช่วยทำนายผลการขายในอนาคต ทำให้เป้าหมายทางธุรกิจของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับการคาดการณ์
- กำหนดเป้าหมายการขายที่เป็นไปได้จริงโดยอิงจากผลการดำเนินงานในอดีตและแนวโน้มตามฤดูกาล
- ปรับการคาดการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ธุรกิจและนักวางแผนการเงินที่ต้องการคาดการณ์แนวโน้มรายได้และตั้งเป้าหมายยอดขาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณใช้รูปแบบเดิมบ่อย ๆให้สร้างเทมเพลต Excel ของคุณเองและบันทึกไว้—ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับโครงการในอนาคต ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
6. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังใน Excel โดย Microsoft
ต่างจากบันทึกพื้นฐาน,แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลัง Excelจะไฮไลต์สินค้าที่มีสต็อกต่ำและสินค้าหมดโดยอัตโนมัติผ่านการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข. สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลัง, หลีกเลี่ยงการขาดแคลน, และทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น.
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยการติดตามรูปแบบการใช้งานและระยะเวลาการจัดหาจากผู้จัดจำหน่าย
- ลดสินค้าคงคลังเกินและสินค้าขาดด้วยระบบแจ้งเตือนสำหรับสินค้าที่มีปริมาณต่ำ
- จัดหมวดหมู่สินค้าได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนที่มีมาให้สำหรับรหัสสินค้า (SKU), ผู้จัดจำหน่าย, และราคา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการคลังสินค้าและเจ้าของร้านค้าปลีกที่ต้องการติดตามระดับสต็อกและหลีกเลี่ยงการขาดแคลนสินค้า
👀 คุณรู้หรือไม่: สินค้าคงคลังมูลค่า 163 พันล้านดอลลาร์ถูกทิ้งทุกปีเนื่องจากหมดอายุหรือผลิตเกิน การติดตามระดับสินค้าคงคลังด้วยเทมเพลตรายการสินค้าคงคลังสามารถช่วยลดของเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจได้
7. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย Excel โดย Microsoft
สงสัยว่าเงินของบริษัทหายไปไหนหมด? การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายช่วยให้คุณเห็นรูปแบบการใช้จ่ายและค้นพบโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายใช้เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายใน Excelเพื่อติดตามทุกการใช้จ่ายและควบคุมการใช้จ่ายเกินงบ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดหมวดหมู่การใช้จ่ายตามแผนก, ผู้ขาย, หรือประเภทของค่าใช้จ่าย
- เพิ่มความโปร่งใสทางการเงินด้วยการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน
- สร้างรายงานสรุปสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินและการเตรียมภาษี
🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานบริษัทและทีมการเงินที่ต้องบันทึกและเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
8. แม่แบบงบประมาณรายเดือนธุรกิจ Excel โดย Microsoft
ใช้เทมเพลตงบประมาณรายเดือนธุรกิจ Excelเพื่อจัดการการเงินธุรกิจของคุณ มันให้ภาพที่แม่นยำโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงกับงบประมาณที่วางแผนไว้ ช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายธุรกิจทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง
ใช้เทมเพลตนี้หากคุณต้องการ:
- ระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่าย
- ปรับกลยุทธ์งบประมาณตามความต้องการทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง
- วางแผนและจัดสรรเงินทุนโดยการกำหนดขีดจำกัดรายรับและรายจ่ายรายเดือน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการและผู้วางแผนการเงินที่ต้องการวิธีการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ
9. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Excel โดย Microsoft
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excelแสดงให้เห็นว่าใครรับผิดชอบอะไร ช่วยให้ทีมทำงานอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผนตลอดทั้งโครงการ
ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:
- สร้างภาพตารางเวลาโครงการด้วยรูปแบบโครงสร้างระยะเวลาสี่สัปดาห์
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามโครงการด้วยหมุดหมายและตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่มีรหัสสี
- ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการแผนที่ นำทางโครงการ Excelสำหรับระยะสั้น
10. แม่แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้วย Excel โดย Microsoft
85% ของผู้จัดการโครงการรู้สึกถูกกดดันจากโครงการที่มีจังหวะรวดเร็วและกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด
หากคุณเป็นเช่นนั้น ลองใช้เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพโครงการใน Excel ติดตามงาน งบประมาณ และสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระบบและควบคุมได้
ใช้แนวทางที่มีโครงสร้างนี้เพื่อ:
- ระบุจุดคอขวดของโครงการโดยการระบุความล่าช้าและประสิทธิภาพที่ต่ำ
- สรุปความคืบหน้าของโครงการด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเหตุการณ์สำคัญ
- สร้างรายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยรูปแบบที่เป็นมืออาชีพและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการ แดชบอร์ดโครงการเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า ความเสี่ยง และผลลัพธ์
11. แม่แบบวางแผนงานอีเวนต์ด้วย Excel โดย Microsoft
98% ของนักการตลาดประสบปัญหาในการวางแผนงานอีเวนต์—อย่าปล่อยให้การจัดการที่ไม่ดีทำลายงานของคุณ!
แม่แบบผู้จัดงาน Excel Event Plannerช่วยติดตามทุกสิ่งตั้งแต่การประชุมองค์กรไปจนถึงการเฉลิมฉลองส่วนตัว ทำให้ทุกรายละเอียดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในกรอบทางการเงิน
- ให้แน่ใจว่ามีการดำเนินงานอย่างราบรื่นโดยให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องกันในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยการจัดทำรายชื่อตอบรับอย่างละเอียด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานกิจกรรมและผู้วางแผนงานแต่งงานที่ต้องจัดการด้านโลจิสติกส์ งบประมาณ และรายชื่อแขก
12. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในโครงการ Excel โดย Microsoft
การรีบเร่งทำงานที่คุณลืมไปให้เสร็จเป็นความคิดที่เครียดใช่ไหม?
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการ Excelช่วยให้คุณติดตามงาน ตรงตามกำหนดเวลา และมองเห็นความคืบหน้าด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข รักษาความเป็นระเบียบและให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น—ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ในนาทีสุดท้าย!
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตสถานะสำหรับแต่ละรายการ
- ปรับแต่งหมวดหมู่ของงานสำหรับทีมหรือระยะของโครงการที่แตกต่างกัน
- ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิดด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ล่าช้า
🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและทีมที่เน้นการทำงานเป็นทีมที่ต้องการ เครื่องมือติดตามโครงการเพื่อแยกแยะรายละเอียดที่สำคัญให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้
13. แม่แบบแผนงานโครงการแบบแกนต์ใน Excel โดย Microsoft
คุณเป็นคนที่คิดด้วยภาพมากกว่าใช่ไหม? แม่แบบแผนงานโครงการแบบแกนต์ใน Excelมอบมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระบบของความสัมพันธ์ระหว่างงานและขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ ให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ ติดตามความคืบหน้า และขับเคลื่อนโครงการถัดไปของคุณให้ราบรื่น—โดยไม่ต้องเดาอีกต่อไป!
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ปรับกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างง่ายดายเมื่อเกิดความล่าช้าหรือมีลำดับความสำคัญใหม่
- จัดการการพึ่งพาของงานโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น
- ติดตามความคืบหน้าตามระยะเวลาโดยการทำเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสิ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการก่อสร้างและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการแบบจำลองเทมเพลตแผนงานกานท์ (Gantt Chart) เพื่อแสดงขั้นตอนของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจน
14. รายงานกำไรขาดทุนและรายได้โดย Excel ของ Microsoft
แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน Excelช่วยติดตามรายได้และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินตลอด 12 เดือน สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและรักษาสถานะทางการเงินของธุรกิจให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทโดยการติดตามรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย
- เปรียบเทียบรายได้รายเดือนหรือรายปีเพื่อประเมินการเติบโตทางการเงิน
- คำนวณกำไรสุทธิโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรายงานทางการเงินโดยละเอียดเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไร
15. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้บริการ Excel โดย Microsoft
แม่แบบใบแจ้งหนี้บริการ Excelช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งใบแจ้งหนี้ด้วยโลโก้ สี และแบบอักษรของคุณเอง เพื่อเพิ่มความมืออาชีพให้กับเอกสารของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นอยู่เสมอ ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่จดจำสำหรับลูกค้า
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- คำนวณยอดรวมและภาษีโดยอัตโนมัติเพื่อการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง
- แก้ไขข้อความ สี และการจัดรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- รวมการคำนวณภาษีเพื่อการเรียกเก็บเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และธุรกิจบริการที่ต้องการสร้างใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้า
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับธุรกิจและการเงิน
ก่อนที่คุณจะเริ่มปรับแต่ง เทมเพลตสเปรดชีตฟรีเหล่านี้ ขอให้เราทบทวนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้:
นี่คือห้าเหตุผลที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Excel:
- การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ซึ่งอาจนำไปสู่รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือการคำนวณงบประมาณโครงการผิดพลาด
- การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพช้าลง, ทำให้ระบบล่ม, และทำให้การค้นหาข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ
- มาโครและสูตรคำนวณช่วยทำงานอัตโนมัติ แต่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค
- การสร้างรายงานขั้นสูงและแดชบอร์ดต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองและขาดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- การจัดการกระบวนการทางธุรกิจขั้นสูง เช่น CRM หรือ ERP ต้องอาศัยการปรับแต่งอย่างละเอียด ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
โจดี้ ซาลิส, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ที่ ยูไนเต็ด เวย์ ซันโคสต์, ทบทวน ClickUp:
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
เทมเพลต Excel ทางเลือกสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน* ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันมอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการทำงานของคุณ พร้อมให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ต่างจากตารางแบบดั้งเดิม, มุมมองตารางของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลที่นิ่งให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่สามารถโต้ตอบได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินได้อย่างง่ายดาย ตั้งวงเงินการใช้จ่าย และติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อการบัญชีโครงการที่แม่นยำ ฟีเจอร์การจัดเรียงและกรองข้อมูลสามารถช่วยวิเคราะห์ต้นทุน ความสามารถในการทำกำไร และการคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และบันทึกต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น!
และด้วยเทมเพลต ClickUp คุณสามารถทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจและการเงินของคุณรวดเร็วขึ้นได้อีกขั้น นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
1. แม่แบบแผนธุรกิจ ClickUp
รูปแบบที่เป็นมิตรกับนักลงทุนของเทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUpช่วยให้สตาร์ทอัพและธุรกิจที่ก่อตั้งแล้วสามารถสร้างแผนงานที่ดูดีและเป็นมืออาชีพได้ จัดวางเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการเงินของคุณอย่างชัดเจน เพราะแผนที่แข็งแกร่งจะสร้างความประทับใจที่ยาวนาน!
การใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์ตลาด การคาดการณ์ทางการเงิน และเป้าหมายของบริษัท
- ใช้ClickUp Milestonesเพื่อติดตามแต่ละขั้นตอนของการดำเนินแผนธุรกิจของคุณ
- สร้างรายงานและส่งออกแผนธุรกิจที่ผ่านการขัดเกลาแล้วสำหรับนักลงทุนหรือพันธมิตร
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างแผนธุรกิจที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมนำเสนอแก่ผู้ลงทุน
2. แม่แบบแผนที่ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ClickUp
การวางแผนเป้าหมายใหญ่ของคุณไม่ควรใช้เวลาหลายวันในการออกแบบ.แม่แบบแผนที่ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย! วางแผนวิสัยทัศน์ของคุณ, ติดตามความคืบหน้า, และทำให้ทุกโครงการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วางแผนเป้าหมายสำหรับการเติบโต การขยายตัว และนวัตกรรม
- ปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงโดยไม่สูญเสียข้อมูลในอดีต
- ใช้แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์เพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและทีมผู้นำที่กำลังวางแผนวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท, โครงการริเริ่ม, และกลยุทธ์การเติบโต
3. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp
ต้องการควบคุมงบประมาณของคุณให้อยู่ในกรอบหรือไม่?เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpช่วยให้คุณใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว และปรับงบประมาณได้แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องเดาอีกต่อไป!
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้เพื่อ:
- ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อคาดการณ์การใช้จ่ายและรายได้ในอนาคต
- สร้างรายงานงบประมาณที่ทันสมัยได้เพียงคลิกเดียว
- สร้างงบประมาณที่มีโครงสร้างสำหรับแผนกหรือโครงการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและนักบัญชีที่ดูแลการจัดทำงบประมาณ การติดตามค่าใช้จ่าย และการคาดการณ์ทางการเงินทั่วทั้งองค์กร
4. แม่แบบการเปิดตัวธุรกิจ ClickUp
เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นบริษัทที่ดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบด้วย เทมเพลตเริ่มต้นธุรกิจ ClickUp. เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้มีการดำเนินการที่เป็นระบบของทุกกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การวิจัยตลาดไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์.
ใช้เพื่อ:
- กำหนดเส้นตายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการดำเนินงาน
- วัดความสำเร็จผ่านการวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ
- กระจายบทบาทและความรับผิดชอบไปยังทีมต่างๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังจัดระเบียบขั้นตอนทีละขั้นในการนำธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด
5. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
ต่างจากสเปรดชีตหรือรายการทั่วไป แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางองค์ประกอบต่างๆ ทำเครื่องหมายการพึ่งพา และปรับตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและยอมรับวิธีการอัปเดตแผนธุรกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ให้เทมเพลตนี้เป็นแนวทางสำหรับคุณ:
- ใช้มุมมองกระดานไวท์บอร์ดร่วมของClickUpเพื่อระดมความคิดและปรับแผนงาน
- แปลงองค์ประกอบบนบอร์ดให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที
- ระบุจุดคอขวดโดยการแผนผังความสัมพันธ์ของงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการวิธีการวางแผนและติดตามไทม์ไลน์โครงการที่มีความยืดหยุ่นและเน้นภาพสูง
6. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
ชอบตารางที่มีโครงสร้างและการติดตามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลใช่ไหม?เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUpจัดเรียงทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน—งาน, กำหนดเวลา, และทรัพยากร—เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตนี้และ:
- จัดหมวดหมู่โครงการ กำหนดเวลา และสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ
- เชื่อมต่อสเปรดชีตกับแดชบอร์ด ClickUpเพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- ใช้สูตรเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งชอบการติดตามงานและการตรวจสอบความคืบหน้าในรูปแบบตารางที่เป็นระบบ
👀 คุณรู้หรือไม่? 71% ของผู้จัดการโครงการที่นำวิธีการแบบ Agile มาใช้ได้เห็นการส่งมอบโครงการที่ดีขึ้น
7. แม่แบบรายงานโครงการ ClickUp
ผู้จัดการโครงการอาจใช้เวลาหลายวันในการรวบรวมรายงาน—พูดถึงการเสียเวลา! ข้ามความยุ่งยากด้วยเทมเพลตรายงานโครงการของ ClickUp มันรวบรวมข้อมูลจากหลายโครงการเป็นรายงานความคืบหน้าที่ชัดเจนและครอบคลุมในเวลาไม่นาน
ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกโดยใช้กราฟและแผนที่ความร้อน
- ตั้งค่าการรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
🔑 เหมาะสำหรับ: การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปตามเป้าหมายด้วยตัวชี้วัด KPI ที่สามารถวัดผลได้
8. แม่แบบการติดตามการผลิต ClickUp
มุ่งเน้นประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตติดตามการผลิตของ ClickUpและทำให้โครงการและการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้า จัดการทรัพยากร และรับรองว่าทุกกำหนดเวลาจะเสร็จสิ้นโดยไม่มีความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย
ทำตามแม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามกระบวนการผลิต, ห่วงโซ่อุปทาน, หรือการผลิตเนื้อหา
- รับการแจ้งเตือนเมื่อขั้นตอนล่าช้าหรือเสร็จสมบูรณ์
- เชื่อมโยงการผลิตกับสต็อกที่มีอยู่สำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการผลิตและการผลิตสื่อที่ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ความตรงต่อเวลา และการควบคุมคุณภาพ
9. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUpไม่ใช่แค่ตัวติดตามทั่วไป—มันบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ติดตามโครงการ และช่วยในการออกใบแจ้งหนี้ด้วย ลดความยุ่งยาก เพิ่มรายได้!
คุณสามารถใช้แนวทางที่มีโครงสร้างของมันเพื่อ:
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับลูกค้าหรือโครงการแต่ละราย
- แปลงชั่วโมงที่ติดตามเป็นใบแจ้งหนี้มืออาชีพ
- ระบุสัญญาที่มีมูลค่าสูงและปรับอัตราให้เหมาะสม
🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาและฟรีแลนซ์ที่ต้องการระบบสำหรับบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และติดตาม เทคนิคการจัดการเวลา.
10. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
กำลังประสบปัญหาความวุ่นวายจากแคมเปญการตลาดอยู่หรือไม่?แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย อีเมล หรือ PPC แม่แบบนี้ช่วยให้ทุกอย่าง—และทุกคน—ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณสามารถ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ, ติดตามการใช้จ่ายโฆษณา, ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการลงทุน
- จัดทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกันเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
- ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อกำหนดความรับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ประสานงานแคมเปญหลายช่องทาง ติดตามประสิทธิภาพ และเพิ่ม ROI ให้สูงสุด
11. แม่แบบรายงานสถานะธุรกิจรายเดือนของ ClickUp
เทมเพลตรายงานสถานะธุรกิจรายเดือนของ ClickUpช่วยให้การวางแผนภาพรวมเป็นเรื่องง่ายขึ้น ต้องการทราบว่าการตลาดบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกำหนดเวลาหรือไม่? ติดตามการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว—ไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจายอีกต่อไป!
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สรุปผลการดำเนินงานทางธุรกิจโดยการติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร
- เปรียบเทียบความคืบหน้าของเดือนปัจจุบันและเดือนที่ผ่านมาเพื่อระบุแนวโน้ม
- ดึงข้อมูลจากงานต่าง ๆใน ClickUpมาไว้ในรายงานเดียว และทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการแผนกสร้างสรุปผู้บริหารสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและความสำเร็จสำคัญประจำเดือน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แอนดรูว์ คาร์เนกี้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ทางธุรกิจการบูรณาการในแนวตั้งนานก่อนที่มันจะเป็นคำฮิต เขาลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างอาณาจักรเหล็กโดยการควบคุมทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงทางรถไฟ
12. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
40% ของลูกค้าบอกว่าพวกเขาเปลี่ยนแบรนด์เนื่องจากคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ—แย่จัง! อยู่ในตำแหน่งผู้นำด้วยการติดตามความชอบของผู้บริโภค ติดตามกลยุทธ์การขายและแนวโน้มตลาดด้วยเทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp ทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขและธุรกิจของคุณเติบโต!
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตนี้และ:
- วิเคราะห์ข้อเสนอใดที่สร้างยอดขายได้มากที่สุดเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ใช้แนวโน้มข้อมูลเพื่อทำนายปริมาณการขายในอนาคต
- เชื่อมต่อกับClickUp CRMเพื่อจัดการรายงานการขาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและนักวิเคราะห์ที่ติดตามรายได้ อัตราการแปลง และประสิทธิภาพของทีมขายในระยะยาว
13. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
การปิดดีลนั้นยากพออยู่แล้ว—ทำไมต้องทำให้ยากขึ้นไปอีกด้วยบอร์ดที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้?เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineช่วยให้คุณมองเห็นภาพลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขายของคุณได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณรู้ว่าควรโฟกัสที่จุดใด
ด้วยเทมเพลตที่มีโครงสร้างนี้ คุณจะสามารถ:
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อตั้งการแจ้งเตือนและไม่ให้พลาดข้อเสนอใด ๆ
- ระบุแนวโน้มและปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย
- วิเคราะห์ว่าลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนที่ผ่านกระบวนการอย่างไร
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่จัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามความคืบหน้าของดีล, และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย
14. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของClickUpช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ใบสั่งซื้อ และระดับสินค้าคงคลังเป็นระเบียบในที่เดียว
หลีกเลี่ยงปัญหาห่วงโซ่อุปทานและใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังเพื่อป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าเกิน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำเพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้ขายและแนวโน้มการซื้อเพื่อจัดทำรายงานผู้จัดหา
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังที่ดูแลระดับสต็อก คำสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย และโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทาน
15. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
นอกเหนือจากการจัดทำงบประมาณแล้วแม่แบบการจัดการการเงินของ ClickUpยังให้ภาพรวมทางการเงินที่ครบถ้วนแก่คุณ—ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และสุขภาพโดยรวมของธุรกิจในที่เดียว!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างสรุปทางการเงิน, อัตโนมัติงบดุล, และจัดการงบกระแสเงินสด
- ให้แน่ใจว่าแผนกต่างๆ อยู่ภายใต้ขีดจำกัดการใช้จ่าย
- เก็บเอกสารทางการเงินให้เป็นระเบียบในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: CFO และฝ่ายการเงินที่มีหน้าที่ดูแลกระแสเงินสด รายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ และสุขภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัท
16. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มการรักษาลูกค้าไว้หรือไม่?เทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามการติดต่อสื่อสาร, ดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพ, และสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีได้อย่างง่ายดาย!
มันช่วยให้คุณ:
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อระบุแนวโน้มและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดูแลและเปลี่ยนโอกาสทางการขายให้เป็นลูกค้า
- รวมศูนย์การติดต่อและประวัติลูกค้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมบริการลูกค้าและทีมขายที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามการติดต่อ และจัดการการติดตามผล
17. แม่แบบแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUp
บางสิ่งก็ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อคุณได้เห็นมันด้วยตาตัวเองแม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงาน, SOPs และกระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย—หมดปัญหาการคาดเดาขั้นตอนถัดไป!
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ:
- สร้างแผนผังขั้นตอนสำหรับ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
- พัฒนากระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้และขยายขนาดได้สำหรับทีม
- ตรวจพบความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ธุรกิจและทีมปฏิบัติการที่ออกแบบเวิร์กโฟลว์ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
18. แม่แบบเป้าหมายบริษัทและ OKR ของ ClickUp
กำลังไล่ตามเป้าหมายบริษัทที่ทะเยอทะยานอยู่หรือไม่? เปลี่ยนเป้าหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่สามารถวัดผลและติดตามได้ด้วยเทมเพลตเป้าหมายบริษัทและ OKRs จาก ClickUp พูดให้น้อย ทำให้น้อย แต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น!
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับทีม
- จัดทีมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อให้ทุกแผนกทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
- ใช้แดชบอร์ด ClickUp และติดตามอัตราการบรรลุเป้าหมาย OKR
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำ ในการติดตามเป้าหมายและปรับวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับผลลัพธ์สำคัญที่สามารถวัดได้
19. แม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUp
สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรแม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUpช่วยให้คุณจัดโครงสร้างข้อความทั่วทั้งบริษัท รักษาความสอดคล้องของทีม และมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างการสื่อสาร
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดการสื่อสารสำหรับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นขึ้น
- ติดตามอีเมล การประชุม และความพยายามด้านประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่เป็นระเบียบ
- ประเมินอัตราการตอบสนอง ปรับปรุงข้อความ และเพิ่มการมีส่วนร่วม
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมประชาสัมพันธ์และผู้จัดการฝ่ายสื่อสารภายในที่ต้องการสร้างความชัดเจนและรักษาความสอดคล้องของข้อความกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
20. แม่แบบการจัดการการประชุม ClickUp
การประชุมมักวนเวียนไปมาโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUpช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็น มุ่งเน้นการลงมือทำ และเกิดประสิทธิผล—เพราะไม่มีใครชอบการประชุมที่เหมือนกับอีเมล!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- กำหนดวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และประเด็นการหารือให้ชัดเจน เพื่อวางแผนและจัดโครงสร้างการประชุม
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นการติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายงานทันที
- ลดการไม่มาตามนัดด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้บริหารที่จัดประชุมอย่างเป็นระบบ พร้อมวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และติดตามผล
เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วย ClickUp: ตั้งแต่การวางแผนงบประมาณไปจนถึงการติดตามโครงการและมากกว่านั้น
แม่แบบ Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบการดำเนินงานทางธุรกิจ แต่ต้องยอมรับว่ามันอาจให้ความรู้สึกเหมือนคนเก็บตัว ไม่ว่ามันจะดูดีแค่ไหน มันมักจะนั่งโดดเดี่ยวอยู่ห่างจากกระบวนการทำงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการของคุณ
เข้าสู่ ClickUp! มันเหมือนกับการให้ชีตงานของคุณมีชีวิตทางสังคม ClickUp ผสานเทมเพลตเข้ากับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยการแชร์ไฟล์และการทำงานอัตโนมัติในตัว ชีตงานของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทรงพลังที่ช่วยให้การดำเนินงานและการเงินของคุณราบรื่นอย่างไร้ที่ติ
