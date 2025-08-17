10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Samsung Notes สำหรับการจดบันทึกดิจิทัล

Samsung Notes ทำงานได้ดี—จนกระทั่งมันไม่สามารถทำได้ บางทีคุณอาจเริ่มต้นด้วยรายการซื้อของอย่างรวดเร็วหรือการวาดเล่นในระหว่างการประชุม แต่เมื่อความต้องการในการจดบันทึกของคุณเพิ่มขึ้น—บันทึกการเรียน แผนโครงการ โครงร่างการวิจัย—คุณอาจสังเกตเห็นข้อจำกัดที่ค่อยๆ เข้ามา
การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก การทำงานร่วมกันรู้สึกเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อม และบันทึกของคุณล่ะ? ติดอยู่ในระบบเดียว
ความจริงนั้นเรียบง่าย: สิ่งที่ใช้ได้ดีกับรายการง่ายๆ หรือบันทึกที่เขียนด้วยมือ มักจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้เมื่อคุณต้องจัดการไฟล์ข้อความดิจิทัลที่ซับซ้อน หรือพยายามรักษาความเป็นระเบียบระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
นั่นคือเหตุผลที่นักเรียน นักวิชาชีพ และผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากเริ่มมองหาเครื่องมือจัดระเบียบที่ดีกว่าพวกเขาต้องการแอปจดบันทึกที่ไม่เพียงแต่จัดการบันทึกได้เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกัน การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการเข้าถึงอย่างไร้รอยต่อจากทุกที่
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Samsung Notes เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สปอยล์: ClickUp ครองอันดับหนึ่ง!
ข้อจำกัดของ Samsung Notes
แอป Samsung Notes ได้รับการออกแบบอย่างประณีตและมีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมหลายอย่าง แต่พูดกันตามตรง: มันถูกสร้างมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้ Samsung เป็นหลัก ซึ่งนั่นนำมาซึ่งข้อจำกัดบางประการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้:
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มอย่างจำกัด: เหมาะที่สุดสำหรับโทรศัพท์ Samsung และ S Pen, อาจมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่นหรือไม่มีเลยบน Windows, iOS และเว็บเบราว์เซอร์
- การร่วมมือขั้นพื้นฐาน: ไม่มีเครื่องมือการร่วมมือในทีมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า หรือเครื่องมือสำหรับการแบ่งปันแบบเรียลไทม์
- การเก็บข้อมูลแบบผูกขาด: บันทึกจะถูกซิงค์หลักผ่าน Samsung Cloud ซึ่งอาจทำให้การย้ายไปยังระบบนิเวศอื่นซับซ้อนขึ้น
- ความเรียบง่ายของฟีเจอร์: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นเครื่องมือจดบันทึกพื้นฐาน แต่แอปฟรีนี้ขาดตัวเลือกขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงาน สรุปโดย AI หรือการจัดการแบบฐานข้อมูล
- ข้อจำกัดในการเขียนด้วยลายมือ: แม้ว่าจะมีความแม่นยำ แต่การจดจำลายมือยังไม่ล้ำหน้าเท่ากับคู่แข่งอย่าง GoodNotes
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:วิธีการจดบันทึกแบบโครงร่างเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการจัดระเบียบบันทึกให้เป็นระเบียบและมีลำดับที่ชัดเจน ด้วยการจัดโครงสร้างบันทึกของคุณเป็นลำดับชั้น—โดยใช้หัวข้อ หัวข้อย่อย และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย—คุณสามารถจับประเด็นสำคัญและรายละเอียดต่างๆ ได้ในลักษณะที่ง่ายต่อการสแกนและทบทวนในภายหลัง มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุม การบรรยาย หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ข้อมูลถูกส่งมาอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องถูกแยกแยะอย่างรวดเร็ว
ทางเลือกของ Samsung Notes ที่คุณควรรู้
นี่คือชีทสรุปทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Samsung Notes—ใครที่เหมาะกับพวกเขาที่สุด, สิ่งที่พวกเขาเสนอ, และค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่าย (ราคาทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ)
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|แปลงบันทึกเป็นงาน, เอกสารที่ทำงานร่วมกัน, และกระดานไวท์บอร์ดได้ทันที สร้างสรุปการประชุมด้วย AI และค้นหาบันทึกทั้งหมดของคุณด้วยการค้นหาที่เชื่อมต่อ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เอเวอร์โน้ต
|แปลงบันทึกเป็นงาน, เอกสารและกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ, สรุปการประชุมด้วย AI และการค้นหาแบบสากลได้ทันที
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.99
|โนชั่น
|พื้นที่ทำงานและฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ หน้าและเทมเพลตที่เชื่อมโยง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การผสานรวม
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12
|ออบซิเดียน
|รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์, การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องและความเป็นส่วนตัว, มุมมองกราฟสำหรับเชื่อมโยงโน้ต, ระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แพ็กเกจเสริมแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5
|ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
|การเขียนด้วยลายมือและการวาดภาพ, การผสานการทำงานกับ MS Office อย่างลึกซึ้ง, บันทึกเสียง, การซิงค์ข้ามอุปกรณ์
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; รวมอยู่ใน Microsoft 365
|Google Keep
|บันทึกย่อและรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว, การแปลงเสียงเป็นข้อความ, การเข้ารหัสสีและป้ายกำกับ, การแจ้งเตือนสถานที่/เวลา
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ
|แอปเปิล โน้ต
|การซิงค์ iCloud, การเขียนด้วยลายมือ/การวาดภาพ, การล็อกโน้ต, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ฟรี (พร้อมอุปกรณ์ Apple)
|จ็อปลิน
|การเข้ารหัสแบบครบวงจร, รองรับ Markdown, ไลบรารีปลั๊กอิน, เว็บคลิปเปอร์
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ราคาที่กำหนดเอง
|GoodNotes
|การแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์, การทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF, สมุดบันทึกดิจิทัล, ค้นหาบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $6.99
|บันทึกมาตรฐาน
|การเข้ารหัสแบบครบวงจร, Markdown & ข้อความแบบสมบูรณ์, การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม, ส่วนขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $63
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Samsung Notes ที่ควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
หากคุณจริงจังกับการยกระดับการจดบันทึกของคุณ การรู้ว่าแต่ละแอปมีอะไร จริงๆ ที่นำเสนอ (และจุดที่อาจทำให้คุณสะดุด) เป็นเรื่องที่ควรรู้
เครื่องมือบางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อการเขียนที่มุ่งเน้นอย่างเข้มข้น ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ ชื่นชอบความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว
เราได้แยกแยะทางเลือกแต่ละตัวสำหรับ Samsung Notes ไว้ด้านล่างนี้แล้ว—จุดเด่นที่แต่ละตัวทำได้ดีที่สุด สิ่งที่ควรระวัง และความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง—เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรพร้อมการจัดการงาน)
Samsung Notes เหมาะสำหรับการจดรายการอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าบันทึกของคุณต้องการ ทำอะไรบางอย่าง ล่ะ? นั่นคือจุดที่ClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว, เปลี่ยนเกมไปเลย คุณไม่ได้แค่จดความคิด แต่กำลังเปลี่ยนมันเป็นงาน เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ และโครงการเต็มรูปแบบ
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด, จดบันทึกการประชุม, หรือจัดการโครงการเต็มรูปแบบ, ClickUp ให้คุณทำทุกอย่างได้—โดยไม่ต้องสลับแท็บเลย.
นอกจากนี้ ด้วยสรุปที่สร้างโดย AI ผ่านClickUp Brainใน Docs และ Notepad คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกของคุณได้ในไม่กี่วินาที
คลิกอัพ ด็อกส์
เข้าสู่ClickUp Docs ที่ซึ่งบันทึกของคุณจะเปลี่ยนเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาและสามารถทำงานร่วมกันได้ คุณสามารถสร้างหน้าย่อย เพิ่มข้อความที่สมบูรณ์ ฝังสื่อ และแม้กระทั่งเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้โดยตรงในเอกสารของคุณ ตอนนี้ การระดมความคิดและการดำเนินการของคุณจะอยู่เคียงข้างกัน
ไม่เหมือนกับ Samsung Notes ที่เก็บโน้ตของคุณไว้แบบคงที่ ClickUp จะทำให้โน้ตของคุณสามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อปรับปรุงโน้ตและการเขียนของคุณด้วย ClickUp Brain!
ClickUp Notepad
และถ้าคุณต้องการอะไรที่พื้นฐานกว่านี้?ClickUp Notepadเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับจดบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็ว มันมีน้ำหนักเบา ปราศจากสิ่งรบกวน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกความคิดเมื่อแรงบันดาลใจมาเยือน แต่สิ่งที่ ClickUp ทำได้ดีจริงๆ คือความสามารถในการให้คุณ ทำมากกว่า กับบันทึกของคุณ
เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานได้โดยใช้ClickUp Tasks— พร้อมวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และการแจ้งเตือน ลาก่อน ไอเดียที่ลืมไป
ClickUp Whiteboards
สำหรับผู้คิดแบบภาพ ClickUp ยังมีWhiteboards— พื้นที่ที่ยืดหยุ่นสำหรับการระดมความคิด, วางแผนการทำงาน, หรือร่างแผนโครงการ. เหมาะอย่างยิ่งเมื่อโน้ตติดผนังและรายการเชิงเส้นไม่สามารถตอบโจทย์ได้.
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
และอย่าลืมผู้เล่นดาวเด่น:ClickUp AI Notetaker
เครื่องมือนี้จะบันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ—ช่วยให้คุณไม่ต้องเร่งจดบันทึกทุกอย่างในเวลาเดียวกันอีกต่อไป ไม่ต้องสลับความสนใจระหว่างจดโน้ตกับการฟังอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีด้วย AI
- ปรับแต่งเอกสารด้วยเทมเพลต, บุ๊กมาร์ก, และการฝังสื่อหลากหลายรูปแบบ
- รักษาการจัดระเบียบการระดมความคิดด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบลากและวาง
- สร้างหน้าย่อยแบบซ้อนในเอกสารเพื่อจัดโครงสร้างโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
- จัดการสถานะงานและความสำคัญได้โดยตรงในบันทึกของคุณ
- ค้นหาข้ามงาน บันทึก และเอกสารได้ทันทีด้วยการค้นหาที่เชื่อมต่อ
- ซิงค์การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณทุกคนทำงานสอดคล้องกันได้ทุกที่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติการแก้ไขน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า-
ฉันใช้มันทุกวันเพื่อจัดการงานและจัดระเบียบบันทึก รวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับเวิร์กโฟลว์... ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสามารถเก็บบันทึกทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้
ฉันใช้มันทุกวันเพื่อจัดการงานและบันทึกข้อมูล รวมถึงเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เป็นระบบ... ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสามารถเก็บบันทึกทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:วิธีการจดบันทึกแบบ Cornell เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ตพร้อมการทบทวนในตัว มันแบ่งหน้าของคุณออกเป็นส่วนต่างๆ: พื้นที่บันทึกหลัก, คอลัมน์คำสำคัญหรือคำถาม, และพื้นที่สรุปที่ด้านล่าง การจัดวางนี้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับโน้ตของคุณอย่างกระตือรือร้น ทำให้ง่ายต่อการเรียกคืนและศึกษาในภายหลัง—เหมาะสำหรับนักเรียนหรือมืออาชีพที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมและการนำเสนอ
2. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดเว็บและการบันทึกโน้ตหลายรูปแบบ)
มีแท็บเปิดไว้เป็นล้านแท็บแล้วไม่มีที่เก็บไว้ใช่ไหม? Evernote ช่วยคุณได้ ด้วยเครื่องมือตัดเว็บที่ทรงพลัง Evernote ทำให้การจับบทความ, PDF, รูปภาพ—แม้กระทั่งหน้าเว็บทั้งหมด—เป็นเรื่องง่าย และเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อใช้ในภายหลัง เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักวิจัย, นักเขียน, และใครก็ตามที่ชอบเก็บรวบรวมไอเดียจากทุกที่
ในขณะที่ Samsung Notes เน้นที่ข้อความพื้นฐานและการวาดภาพ Evernote มอบความหลากหลายอย่างจริงจัง คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาของคุณเป็นสมุดบันทึก ติดแท็กโน้ตเพื่อการค้นหาที่ง่าย และแม้กระทั่งฝังรายการตรวจสอบ เสียง และไฟล์แนบทั้งหมดในที่เดียว การเข้าถึงแบบออฟไลน์หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงโน้ตของคุณได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางหรืออยู่บนเครื่องบิน
หากคุณต้องการตู้เอกสารดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวม ทุกอย่าง—ไม่ใช่แค่ความคิดของคุณเอง—Evernote สามารถเอาชนะ Samsung Notes ได้อย่างง่ายดายทั้งในด้านความลึกและความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ปักหมุดบันทึกสำคัญไว้ที่ด้านบนของสมุดบันทึกใด ๆ เพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- กำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือนเพื่อติดตามกำหนดเวลาของงาน
- ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ได้โดยตรงในบันทึกของคุณ
- สแกนบันทึกหรือโน้ตที่เขียนด้วยลายมือและทำให้สามารถค้นหาได้
- แชร์โน้ตหรือสมุดบันทึกทั้งหมดกับเพื่อนร่วมทีมได้เพียงคลิกเดียว
- ซิงค์อัตโนมัติข้ามหลายอุปกรณ์เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Evernote
- แผนฟรีจำกัดการซิงค์ไว้ที่สองอุปกรณ์
- อาจรู้สึกยุ่งเหยิงหากไม่มีนิสัยการจัดระเบียบที่ดี
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
A บทวิจารณ์ G2 ระบุว่า:
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์ไว้ บทความจากเว็บไซต์ ไฟล์ pdf รูปภาพ ฯลฯ ฟีเจอร์ Web Clipper และ "ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย" มีประโยชน์กับฉันเป็นพิเศษ
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์ไว้ บทความจากเว็บไซต์ ไฟล์ pdf รูปภาพ ฟีเจอร์ Web Clipper และ "ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย" มีประโยชน์มากสำหรับฉัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:วิธีการจดบันทึกแบบประโยคเน้นที่ความเร็วและความเรียบง่าย คุณจดทุกข้อมูลใหม่เป็นประโยคแยกกัน ช่วยให้คุณสามารถจับรายละเอียดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้าง เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีเมื่อข้อมูลไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว เช่น ในการบรรยาย การระดมความคิด หรือการประชุมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
3. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้)
ไม่เหมือนกับ Samsung Notes ที่เน้นความเรียบง่ายด้วยโฟลเดอร์และข้อความ Notion ช่วยให้คุณสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันได้อย่างอิสระ คุณสามารถเชื่อมโยงโน้ต ฝังวิดีโอ สร้างตารางแบบไดนามิก และแม้แต่แสดงแดชบอร์ดโครงการแบบเต็มรูปแบบได้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถขยายระบบของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม
หากคุณพร้อมที่จะละทิ้งโน้ตแบบเรียบๆ และเริ่มสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า Notion มอบอิสระและความยืดหยุ่นที่ Samsung Notes ไม่มีให้คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเพื่อเนื้อหาที่เป็นระเบียบและยืดหยุ่น
- ลากและวางรูปภาพ, บล็อกโค้ด, และสิ่งที่ฝัง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมบนหน้าเว็บที่แชร์ร่วมกัน
- ตั้งค่างานและตัวเตือนซ้ำ
- เชื่อมต่อ Notion กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และ Trello
- คัดลอกแม่แบบที่สร้างโดยชุมชนเพื่อประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของ Notion
- โหมดออฟไลน์อาจใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง
- การค้นหาช้าลงเมื่อมีการตั้งค่าจำนวนมาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ความยืดหยุ่นในการสร้างเครื่องมือที่คุณต้องการได้ไม่จำกัด การอัปโหลดข้อมูลและไฟล์ไม่จำกัด แผนภูมิ Notion และการทำงานอัตโนมัติ
ชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ความยืดหยุ่นในการสร้างเครื่องมือที่คุณต้องการได้ไม่จำกัด การอัปโหลดข้อมูลและไฟล์ไม่จำกัด แผนภูมิ Notion และการทำงานอัตโนมัติ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ทำงานได้มากขึ้น
4. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ชอบทำเครื่องหมายและบันทึกแบบเน้นท้องถิ่น)
Obsidian คือที่ที่บันทึกของคุณหยุดนิ่งและเริ่มมีชีวิตชีวา ออกแบบมาสำหรับนักเขียน นักวิจัย และนักคิดใหญ่ มันเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นเครือข่ายของความคิดที่เชื่อมโยงกันซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ
ทุกบันทึกจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ Markdown ท้องถิ่น ให้คุณมีความเป็นส่วนตัวและควบคุมได้เต็มที่—ไม่ต้องใช้คลาวด์. มุมมองแบบกราฟของมันเป็นจุดเด่น ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกของคุณเหมือนแผนภาพความคิดแบบภาพ. คุณสามารถเชื่อมโยงความคิดได้ทันที ปรับแต่งการตั้งค่าของคุณด้วยปลั๊กอินที่ทรงพลัง และปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงตามที่คุณต้องการ.
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิกิส่วนตัว เขียนหนังสือ หรือแค่ชอบแนวคิดของการมีสมองที่สอง Obsidian มอบความยืดหยุ่นและอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ที่ Samsung Notes ไม่สามารถเทียบได้
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยปลั๊กอินและธีมจากชุมชน
- ดูตัวอย่างการแสดงผลรูปแบบ Markdown แบบเรียลไทม์ขณะที่คุณพิมพ์
- สร้างลิงก์ภายในระหว่างบันทึกด้วยทางลัด [[ ]] ที่ง่าย
- จัดระเบียบบันทึกเป็นโฟลเดอร์หรือใช้แท็กเพื่อการจัดเรียงที่ยืดหยุ่น
- นำทางได้อย่างง่ายดายด้วยแผงนำทางแบ็กลิงก์และกราฟ
- ส่งออกฐานความรู้ทั้งหมดของคุณเป็นข้อความธรรมดาเพื่อความสะดวกในการพกพา
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ไม่มีการทำงานร่วมกันในตัว
- ปลั๊กอินบางตัวต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ราคาของโอปอล
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
ตัวเลือกเสริม: ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้ เผยแพร่: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เผยแพร่: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เผยแพร่: $10/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Obsidian เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่เรียบง่าย แม้จะไม่มีฟีเจอร์ครบครันเท่าแอปจดบันทึกที่มีมานานอย่าง OneNote แต่ความสามารถของ Obsidian ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม การขาดการซิงค์แม้แต่ในเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตมาตรฐานก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญ
Obsidian เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่เรียบง่าย แม้จะไม่มีฟีเจอร์ครบครันเท่าแอปจดบันทึกที่มีมานานอย่าง OneNote แต่ความสามารถของ Obsidian ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม การขาดระบบซิงค์แม้แต่ในเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตมาตรฐานก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:วิธีการทำแผนผังความคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คิดเชิงภาพที่ชอบเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้ในทันที แทนที่จะจดบันทึกแบบเรียงลำดับ คุณเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักแล้วแตกแขนงไปสู่หัวข้อที่เกี่ยวข้อง หัวข้อย่อย และรายละเอียดต่างๆวิธีการจดบันทึกนี้มีประโยชน์สำหรับการวางแผนโครงการ การระดมความคิดสร้างสรรค์ หรือการจัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดมีความสำคัญ
5. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกด้วยลายมือและแฟนๆ MS Office)
Microsoft OneNote ให้ความรู้สึกเหมือนสมุดบันทึกจริง—แต่ฉลาดกว่า มันถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่ชอบขีดเขียน วาดภาพ และบันทึกไอเดียด้วยมือ ในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกอุปกรณ์
ไม่เหมือนกับ Samsung Notes ที่ส่วนใหญ่จะผูกติดกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ OneNote สามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับอุปกรณ์ Windows, Mac, iOS และ Android การจัดวางในรูปแบบสมุดบันทึกและส่วนต่างๆ รู้สึกเป็นธรรมชาติ ช่วยให้คุณสลับระหว่างบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ รายการที่พิมพ์ และไฟล์ที่ฝังไว้ได้อย่างง่ายดาย
โบนัส: ทำงานได้ดีกับชุดโปรแกรม Microsoft 365 ครบชุด ทำให้การดึงอีเมล, สเปรดชีต,และบันทึกการประชุมเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- บันทึกข้อความและภาพวาดที่เขียนด้วยลายมือได้อย่างง่ายดาย
- ซิงค์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายบนทุกอุปกรณ์หลัก
- จัดระเบียบด้วยสมุดบันทึก, หมวดหมู่, และแท็บหน้า
- ติดแท็กข้อมูลสำคัญเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงานกับ Outlook, Excel และ Teams
- บันทึกเสียงโน้ตได้โดยตรงภายในหน้าเอกสารของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- คุณสมบัติที่ดีที่สุด—เช่น การซิงค์ขั้นสูงและการผสานรวมอย่างสมบูรณ์—เชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิก Microsoft 365
- ไม่รองรับ Markdown ซึ่งนักเขียนและนักพัฒนาบางคนอาจรู้สึกขาดไป
ราคาของ Microsoft OneNote
- ฟรี
- รวมอยู่ใน Microsoft 365 (9.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft OneNote อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันใช้ onenote ทุกวันเพื่อติดตามงานประจำวันและการติดตามผลต่างๆ เป็นเรื่องดีมากที่เราสามารถเพิ่มรูปภาพและแผนภาพลงในบันทึกเพื่ออธิบายบริบทได้ ด้วยตัวเลือกการซิงค์ ฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆ
ฉันใช้ onenote ทุกวันเพื่อติดตามงานประจำวันและการติดตามผลต่างๆ เป็นเรื่องดีมากที่เราสามารถเพิ่มรูปภาพและแผนภาพลงในบันทึกเพื่ออธิบายบริบทได้ ด้วยตัวเลือกการซิงค์ ฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆ
6. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกข้อความสั้น ๆ และรายการตรวจสอบ)
Google Keep รวดเร็ว สีสันสดใส และใช้งานง่าย—คิดว่าเป็นกระดานบันทึกโน้ตดิจิทัลของคุณ ที่พร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณต้องการ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและสามารถทำต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อของ ความคิดที่เกิดขึ้นกะทันหัน หรือบันทึกเสียงขณะเดินทาง
แม้ว่า Samsung Notes จะให้ความรู้สึกในการจดบันทึกอย่างรวดเร็วคล้ายกัน แต่ Google Keep ก็โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Google โน้ตของคุณจะซิงค์ทันทีในทุกอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของคุณ—ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่มีขีดจำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- จดบันทึกและรายการต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
- ใช้การแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อจดบันทึกโดยไม่ต้องใช้มือ
- รหัสสีและติดฉลากบันทึกเพื่อความสะดวกในการจัดเรียง
- ตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งหรือตามเวลา
- แชร์บันทึกได้ทันทีกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทีม
- ซิงค์อัตโนมัติกับ Google Drive
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ไม่มีการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์—คุณสามารถใช้ได้เพียงบันทึกพื้นฐานและรายการตรวจสอบ
- ไม่มีโครงสร้างโฟลเดอร์; คุณต้องพึ่งพาการเข้ารหัสสีและป้ายกำกับ ซึ่งอาจยุ่งเหยิงได้เมื่อมีบันทึกจำนวนมาก
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ทฤษฎีการเข้ารหัสคู่ ซึ่งใช้ทั้งภาพและคำพูดร่วมกันเพื่อช่วยผู้เรียนในการจดจำได้ดีขึ้น พิสูจน์ให้เห็นว่าการจดบันทึกด้วยภาพเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก
7. Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple)
Apple Notes ช่วยให้ทุกอย่างสะอาด เรียบง่าย และสะดวกสุดๆ—ตรงตามที่คุณคาดหวังจาก Apple หากคุณมี iPhone, iPad หรือ Mac มันคือผู้ช่วยในตัวสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่รายการซื้อของไปจนถึงการระดมความคิดครั้งใหญ่
ส่วนที่ดีที่สุด? มันแค่ ใช้งานได้จริง โน้ตของคุณจะซิงค์ทันทีในทุกอุปกรณ์ Apple ของคุณด้วย iCloud ทำให้คุณอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องคิดถึงมันเลย เมื่อเทียบกับ Samsung Notesและทางเลือกอื่น ๆ ของ Apple Notes ที่ติดอยู่ในระบบของตัวเอง Apple Notes ทำงานได้อย่างลงตัวกับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมด—และดูดีในขณะที่ใช้งาน
คุณสามารถวาดภาพด้วยนิ้วหรือ Apple Pencil สแกนเอกสาร ล็อกข้อมูลสำคัญด้วย Face ID และแม้กระทั่งแชร์โน้ตกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานได้ มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจ และถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Apple มันยากที่จะหาอะไรมาเทียบได้จริงๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes
- ซิงค์อัตโนมัติผ่าน iCloud บนอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ
- เพิ่มลายมือ, ภาพร่าง, และเอกสารที่สแกนได้อย่างง่ายดาย
- ล็อกบันทึกส่วนตัวด้วยรหัสผ่านหรือ Face ID
- จัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์, แท็ก, และการค้นหาอัจฉริยะ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนบันทึกที่แชร์
- สร้างรายการตรวจสอบพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบแตะเพื่อทำเสร็จ
ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต
- การส่งออกบันทึกมีข้อจำกัด—คุณสามารถแชร์หรือคัดลอกเนื้อหาได้ แต่การย้ายบันทึกไปยังแอปหรือแพลตฟอร์มอื่นอาจไม่ราบรื่นเสมอไป
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือขั้นสูงอย่าง Notion หรือ ClickUp
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ฟรี (พร้อมอุปกรณ์ Apple)
Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
📮 ClickUp Insight: 49% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรายังคงจดบันทึกด้วยลายมือ—แนวโน้มที่น่าประหลาดใจในยุคที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก การพึ่งพาปากกาและกระดาษนี้อาจเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือเป็นสัญญาณว่าเครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลยังไม่ได้รับการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งพบว่า 35% ของผู้คนใช้เวลา 30 นาทีหรือมากกว่าในการสรุปการประชุม แบ่งปันรายการที่ต้องดำเนินการ และแจ้งให้ทีมทราบข้อมูลล่าสุด 👀ClickUp AI Notetakerช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการนี้! ให้ AI บันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งระบุและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ—ไม่ต้องจดบันทึกด้วยมือหรือติดตามงานซ้ำอีกต่อไป! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 30% ด้วยสรุปการประชุมแบบทันที งานอัตโนมัติ และกระบวนการทำงานแบบศูนย์กลางจาก ClickUp
8. Joplin (ดีที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวและการเข้ารหัสแบบโอเพนซอร์ส)
เมื่อพูดถึงความเป็นส่วนตัว Joplin ไม่เล่นๆ แอปโอเพนซอร์สนี้สร้างขึ้นสำหรับคนที่ต้องการควบคุมอย่างเต็มที่—ไม่มีตัวติดตาม ไม่มีขุดข้อมูล มีเพียงบันทึกของคุณเท่านั้น ที่ถูกล็อกไว้อย่างปลอดภัย
Samsung Notes ทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายแต่ผูกคุณไว้กับระบบคลาวด์ของมัน Joplin กลับตาลปัตรด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและตัวเลือกในการจัดเก็บโน้ตของคุณไว้ในเครื่องหรือซิงค์ผ่านบริการที่เชื่อถือได้เช่น Dropbox หรือ OneDrive
นี่คือความฝันที่เป็นจริงสำหรับแฟน ๆ ของ Markdown ที่มอบการเขียนที่สะอาดตา, การแท็กที่ทรงพลัง, และคลังปลั๊กอินที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ให้คุณปรับแต่งได้ตามใจชอบ หากคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและชอบการปรับแต่ง Joplin มอบความยืดหยุ่นที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ซึ่ง Samsung Notes ไม่สามารถเทียบได้
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- ล็อกบันทึกของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางที่แข็งแกร่ง
- เขียนอย่างไม่มีสิ่งรบกวนพร้อมรองรับ Markdown อย่างเต็มรูปแบบ
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์โดยใช้บริการที่คุณเลือก
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยปลั๊กอินและธีมที่ทรงพลัง
- คลิปหน้าเว็บทั้งหมดลงในบันทึกของคุณโดยตรง
- ติดแท็ก, จัดเรียง, และค้นหาเพื่อการจัดระเบียบอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Joplin
- อินเทอร์เฟซสะอาดตาแต่รู้สึกเรียบง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับแอปที่ดูทันสมัยกว่าอย่าง Notion หรือ Evernote
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว—เหมาะสำหรับการใช้งานคนเดียวแต่ไม่เหมาะสำหรับทีม
การกำหนดราคาของ Joplin
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
🧠 คุณรู้หรือไม่? วอลเตอร์ พอกนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ได้พัฒนาวิธีการคอร์เนลล์ในช่วงทศวรรษ 1950
9. GoodNotes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยลายมือดิจิทัล)
GoodNotes นำความรู้สึกของการเขียนบนกระดาษมาเพิ่มพลังด้วยเวทมนตร์ดิจิทัล เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน ศิลปิน และทุกคนที่รักการเขียนด้วยลายมือแต่ต้องการข้อดีทั้งหมดของการใช้ดิจิทัล เช่น การค้นหาข้อความที่เขียนด้วยลายมือและการใส่เครื่องหมายในไฟล์ PDF
Samsung Notes มีฟีเจอร์การเขียนด้วยลายมือพื้นฐาน แต่ GoodNotes ยกระดับด้วยเครื่องมือที่แม่นยำ เทมเพลตที่สวยงาม และการแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ที่รวดเร็วทันใจ คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นสมุดโน้ตดิจิทัลที่ดูทันสมัย ใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF อย่างมืออาชีพ และยังสามารถค้นหาเนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือได้ (ใช่แล้ว แม้แต่ลายมือที่เขียนเลอะเทอะของคุณ)
หากคุณต้องการให้แท็บเล็ตของคุณรู้สึกเหมือนสมุดบันทึกกระดาษที่ดีที่สุด โดยไม่มีความวุ่นวาย GoodNotes นั้นเหนือกว่า Samsung Notes อย่างมากทั้งในด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodNotes
- แปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ด้วยความแม่นยำระดับสูงสุด
- ทำเครื่องหมายใน PDF, สไลด์ และเอกสารโดยตรง
- จัดระเบียบด้วยสมุดบันทึกดิจิทัลพร้อมปกที่ออกแบบเอง
- เข้าถึงเทมเพลตกระดาษและสติกเกอร์หลากหลายรูปแบบ
- ค้นหาบันทึกทั้งที่เขียนด้วยลายมือและพิมพ์
- ร่วมมือโดยการแชร์สมุดบันทึกกับผู้อื่น
ข้อจำกัดของ GoodNotes
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—การแชร์เป็นแบบดูเท่านั้น
- ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือบน iPad; การรองรับ Android และ Windows ยังคงอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ราคาของ GoodNotes
- iOS อุปกรณ์ครั้งเดียว: $9. 99
- อุปกรณ์ Android: $6. 99 ต่อเดือน
- ซื้อครั้งเดียวจาก App Store: $29.99
คะแนนและรีวิวของ GoodNotes
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการจดบันทึก: เครื่องมือและกรณีการใช้งาน
10. Standard Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตที่ปลอดภัยและเข้ารหัส)
หากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่คุณกังวลเป็นหลัก Standard Notes ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ต่างจาก Samsung Notes ที่เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ มีดีไซน์ที่สะอาด เรียบง่าย และรองรับ Markdown และข้อความแบบมีรูปแบบ
ด้วยการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มและส่วนขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามความต้องการ Standard Notes เหมาะสำหรับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความปลอดภัย แม้ว่าจะมีความสามารถพื้นฐานที่พร้อมใช้งานทันที แต่ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถอัปเกรดเพื่อใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ธีม การแนบไฟล์ และเครื่องมือสำรองข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Standard Notes
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์และข้อความแบบจัดรูปแบบ
- การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
- ส่วนขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของบันทึกมาตรฐาน
- บันทึกขนาดใหญ่มาก (เกิน 1MB) อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากกระบวนการเข้ารหัสบนอุปกรณ์ของคุณ
ราคาของ Standard Notes
- มีแผนฟรีให้บริการ
- แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: $63/ปี
- แผนมืออาชีพ: $84/ปี
คะแนนและรีวิวของ Standard Notes
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ทำให้การจดบันทึกของคุณโดดเด่นด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็วหรือต้องการนำเข้าบันทึกที่มีอยู่แล้ว การหาแอปจดบันทึกที่ เหมาะสม นั้นสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก Samsung Notes เป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ใช้ที่ภักดีต่อระบบนิเวศของ Samsung—แต่พูดตามตรง บางครั้งคุณก็ต้องการความยืดหยุ่นมากกว่านี้
บางทีอาจเป็นการซิงค์ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ บางทีอาจเป็นการจัดระเบียบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การทำงานร่วมกัน หรือเครื่องมือ AIอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น นั่นคือจุดเด่นของแอปจดบันทึกทางเลือกเหล่านี้
ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่งหากคุณต้องการทุกอย่าง—บันทึก งาน โครงการ—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง Notion และ Obsidian มอบอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ส่วน GoodNotes และ Apple Notes ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ชื่นชอบการเขียนด้วยลายมือที่ต้องการความแม่นยำและความสวยงาม
แอปจดบันทึกส่วนใหญ่เหล่านี้มีแผนฟรีให้ใช้งาน คุณสามารถทดลองใช้และค้นหาแอปที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณมากที่สุดได้
พร้อมที่จะยกระดับการจดบันทึกของคุณหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับการจดบันทึกของคุณไปอีกขั้น