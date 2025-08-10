เทมเพลตแผ่นขายฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณ

ลองนึกภาพว่าคุณมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยอดเยี่ยม แต่กลุ่มเป้าหมายของคุณไม่เคยเข้าใจมันอย่างแท้จริง นั่นคือจุดที่แผ่นนำเสนอขาย (sell sheet) เข้ามามีบทบาท เอกสารหนึ่งหน้าที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารทันทีว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ปัญหาอะไรและทำไมจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด
แต่หากการออกแบบแผ่นขายของคุณไม่ดึงดูดใจ ขาดข้อมูลสำคัญ มีภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจ คุณอาจเสี่ยงที่จะทำให้ลูกค้าเป้าหมายสับสนหรือสูญเสียพวกเขาไปทั้งหมด
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการใช้เทมเพลตแผ่นขายสินค้าที่ออกแบบมาอย่างดีจึงมีความสำคัญ มันช่วยให้คุณเน้นคุณสมบัติเฉพาะ ใส่รูปภาพสินค้าที่โดดเด่น และนำเสนอข้อเท็จจริงด้านประสิทธิภาพ ราคา และประโยชน์ในรูปแบบที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังสื่อสารคุณค่าของคุณไปยังลูกค้าและผู้ตัดสินใจหลักได้อย่างชัดเจน
ในคู่มือนี้ คุณจะได้ค้นพบเทมเพลตแผ่นขายสินค้าที่สามารถปรับแต่งได้ 10 แบบ ฟรี เพื่อช่วยคุณสร้างเอกสารการตลาดที่สวยงามและมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
🔎 คุณรู้หรือไม่?สีในการตลาดกระตุ้นอารมณ์ที่แตกต่างกันและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ตัวอย่างเช่น สีน้ำเงินมักสื่อถึงความไว้วางใจ ในขณะที่สีแดงสร้างความรู้สึกเร่งด่วน มันเหมือนกับภาษาลับแห่งการโน้มน้าวใจ!
เทมเพลตแผ่นขายคืออะไร?
เทมเพลตแผ่นนำเสนอขายคือเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า หนึ่งหน้า ซึ่งช่วยให้คุณนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นทางลัดที่ชาญฉลาดในการสร้างแผ่นนำเสนอขายที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ และช่วยให้คุณเน้นจุดขายได้อย่างชัดเจนในรูปแบบที่อ่านง่าย
ดังนั้น เมื่อคุณใช้แม่แบบแผ่นขายสินค้า คุณจะได้รับ:
- สร้างแผ่นนำเสนอขายบริษัทอย่างรวดเร็วที่สะท้อนอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ
- เน้นคุณสมบัติเด่นและข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยรูปภาพของคุณเอง, ราคา, และโลโก้บริษัท
- รวมการเรียกร้องให้ดำเนินการที่เรียบง่าย เช่น QR code ไปยังแหล่งข้อมูลหรือลิงก์เว็บไซต์
- มุ่งเน้นที่องค์ประกอบในการออกแบบที่ช่วยเสริมสร้างความประทับใจแรกพบ
การใช้แผ่นข้อมูลการขายมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ทำไม?
สมมติว่าคุณเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังเตรียมตัวสำหรับงานแสดงสินค้า แทนที่จะเร่งรีบทำอย่างลวก ๆ คุณใช้เทมเพลตแผ่นนำเสนอสินค้าฟรีเพื่อสร้างแผ่นข้อมูลสินค้าที่ดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพและลูกค้าเป้าหมายได้ ก่อนที่พวกเขาจะได้พูดคุยกับคุณด้วยซ้ำ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการขายง่าย ๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผ่นขายดี?
แม่แบบแผ่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เตรียมอย่างพิถีพิถันช่วยให้คุณนำเสนอได้อย่างมั่นใจและชัดเจน มันบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของคุณ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันลูกค้าที่มีศักยภาพให้เข้าใกล้การซื้อมากขึ้นอีกขั้น
นี่คือคุณสมบัติหลักที่แม่แบบแผ่นขายควรมีสำหรับลูกค้าเป้าหมาย:
- หัวข้อที่โดดเด่น ดึงดูดความสนใจ: มองหาแม่แบบแผ่นขายที่มีดีไซน์ดึงดูดผู้อ่านโดยระบุประโยชน์สูงสุดที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมอบให้ทันที ✅
- คำอธิบายสินค้าที่ชัดเจน: ค้นหาเทมเพลตแผ่นขายสินค้าที่ประสบความสำเร็จ โดยเน้นย้ำว่าสินค้าของคุณคืออะไร ทำงานอย่างไร และแก้ปัญหาเฉพาะใดได้บ้าง ✅
- รายการคุณสมบัติการสแกนอย่างรวดเร็ว: เลือกเทมเพลตแผ่นขายที่แยกคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์, ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์, หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ด้วยจุดสั้น ๆ ✅
- ภาพสินค้าที่โดดเด่นหรือภาพลักษณ์ที่ดึงดูด: เลือกเทมเพลตแผ่นขายที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีพื้นที่สำหรับภาพคุณภาพสูงหรือภาพถ่ายของคุณเสมอ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพเชื่อมต่อกับสินค้าได้ ✅
- การจัดวางและลำดับชั้นอย่างเป็นระบบ: เลือกเทมเพลตแผ่นขายที่ช่วยให้สแกนได้ง่ายโดยแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ที่ชัดเจนในแผ่นเดียวของคุณ ✅
- ข้อความที่โน้มน้าวใจพร้อมการเรียกร้องให้ดำเนินการ: ตัดสินใจเลือกแม่แบบแผ่นขายที่มีคำกระตุ้นให้ดำเนินการ ตัวอย่างแผ่นขายแบบคลาสสิกอาจเป็นการเรียกร้องง่ายๆ เช่น 'จองเดโม', 'เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา', หรือ 'สแกน QR นี้' ✅
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โดยบังเอิญตัวแทนขายใช้เวลาเพียง35% ของเวลาทั้งหมดในการขาย! ส่วนใหญ่ของวันพวกเขาใช้ไปกับงานธุรการ เช่น การป้อนข้อมูลและการสร้างรายงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ: กลยุทธ์และเครื่องมือ
เทมเพลตแผ่นขายที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ
นี่คือเทมเพลตแผ่นขายฟรีที่ดีที่สุดจาก ClickUp, แอป everything สำหรับการทำงาน, และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อช่วยทีมขายและการตลาดของคุณประหยัดเวลา.
กรอบการทำงานเหล่านี้หวังว่าจะช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้และไม่ต้องออกแบบเอกสารตั้งแต่ต้น
1. แม่แบบหน้าขายของ ClickUp
เทมเพลตหน้าขายของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ละเอียดและโต้ตอบได้ ซึ่งทีมขายสามารถจัดระเบียบข้อความ ภาพ และราคาในเอกสารเดียวที่ปรับแต่งได้และเข้าถึงได้จากที่เดียว มันไม่ใช่แค่หน้าเดียวแบบคงที่—แต่ยังรองรับการจัดวางที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เหมาะสมเพื่อเน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน และรูปแบบการเรียกร้องให้ดำเนินการที่หลากหลาย
ด้วยClickUp Docs, ClickUp Whiteboards และฟีเจอร์ติดตามโครงการที่ติดตั้งมาในตัว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายในการเน้นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดโครงสร้างหน้าให้เป็นบล็อกเนื้อหาที่ขยายได้ เช่น ไฮไลท์ฟีเจอร์ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และภาพหน้าจอผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการอัปเดตหรือทดสอบ A/B สำหรับเวอร์ชันที่แตกต่างกัน
💛 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- เพิ่มความโปร่งใสด้วยวิดเจ็ตแบบลากและวาง การจัดรูปแบบด้วยมาร์กดาวน์ และเธรดความคิดเห็น
- เน้นจุดเด่นที่แตกต่าง กรณีการใช้งาน และตรรกะด้านราคาผ่านการจัดรูปแบบที่สื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์
- เชื่อมโยงไปยังเดโม, การสาธิตผลิตภัณฑ์, หรือคำรับรองจากลูกค้าได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
- จัดการการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ประวัติเวอร์ชัน และข้อเสนอแนะจากทีม
เหมาะสำหรับ: ทีม SaaS และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตที่ต้องการปรับปรุงและขยายวิธีการสร้างและจัดการสื่อส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่ Blaine Labron รองประธานฝ่ายพาณิชย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีของ Pressed Juicery กล่าวถึง ClickUp:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19
➡️ อ่านเพิ่มเติม: คุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการการขายที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
2. แม่แบบข้อเสนอเหตุการณ์ ClickUp
การนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำหรือกิจกรรมสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมที่ใช้เวลาหลายวันนั้นต้องการมากกว่าแค่สไลด์นำเสนอเท่านั้นแม่แบบข้อเสนอโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณจัดโครงสร้างและนำเสนอแผนงานกิจกรรมของคุณได้อย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดงานประชุม งานเลี้ยง หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แม่แบบนี้มีรูปแบบที่ชัดเจนในการสื่อสารวัตถุประสงค์ของงาน รายละเอียดด้านโลจิสติกส์ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
แต่ละส่วนถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ: เพิ่มตารางเวลาประจำวัน ประวัติวิทยากร รายละเอียดสถานที่ ข้อมูลผู้สนับสนุน และบันทึกด้านโลจิสติกส์ รูปแบบที่ยืดหยุ่นยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งภาพ เส้นเวลา และงานต่างๆ ได้ เพื่อให้กระบวนการวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การเสนอโครงการไปจนถึงการดำเนินการ
💛 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- ฝังภาพจำลองหรือบอร์ดอารมณ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพประสบการณ์ของงาน
- รวมศูนย์รายชื่อผู้ขาย รายละเอียดการออกตั๋ว เอกสารสำคัญ และผลิตภัณฑ์ทางกายภาพอื่นๆ
- ประเมินคุณค่าและด้านโลจิสติกส์ควบคู่กันและให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน
- วางแผนด้านโลจิสติกส์ เช่น ความคาดหวังของผู้เข้าร่วม, องค์ประกอบเชิงโต้ตอบ, และแนวคิดของบรรยากาศ
เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงาน, ทีมองค์กร, เอเจนซี่การตลาด, และผู้จัดการสถานที่ ที่นำเสนอไอเดียให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
📮 ClickUp Insight: 26% ของพนักงานกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการพักผ่อนคือการหมกมุ่นกับงานอดิเรกหรือการออกกำลังกาย ในขณะที่ 22% ใช้พิธีกรรมตอนสิ้นวัน เช่น ปิดแล็ปท็อปในเวลาที่กำหนดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อทำงานจากที่บ้าน แต่ 30% ยังคงพบว่าการตัดขาดจากงานเป็นเรื่องยาก!ClickUp Remindersช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดี ตั้งการแจ้งเตือนสรุปสิ้นวัน อัปเดตงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้ทีมโดยอัตโนมัติด้วย AI standups และใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว เพื่อตรวจสอบงานประจำวันของคุณ เพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญที่สุด
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการเริ่มต้นระบุประโยชน์หลักและจุดขายของผลิตภัณฑ์ เพียงขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วย AI ของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันสามารถเป็นคู่คิดในการระดมสมองของคุณจนกว่าคุณจะกำหนดข้อความและกลยุทธ์การขายขั้นสุดท้ายได้
3. แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUp
แคมเปญการตลาดและการขายที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยบรีฟเชิงสร้างสรรค์ที่ชัดเจนเทมเพลต ClickUp Campaign Briefทำหน้าที่เป็นเอกสารแบบเรียลไทม์ที่สรุปเป้าหมายของแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) พร้อมเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย น้ำเสียงในการสื่อสาร และกำหนดเวลาในการส่งมอบงาน
เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้น กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดโปรโมชั่นตามฤดูกาล หรือเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ทุกองค์ประกอบเป็นแบบโมดูลาร์: กำหนดเป้าหมายหลัก แบ่งกลุ่มเป้าหมาย เน้นลำดับความสำคัญของข้อความ และแนบตัวอย่างงานสร้างสรรค์
💛 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- เพิ่มลิงก์ไปยังสินทรัพย์ของแคมเปญ, เอกสารอ้างอิง, และคู่มือแบรนด์
- จัดระเบียบองค์ประกอบของแคมเปญโดยใช้ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ข้อความ ช่องทาง และ KPI
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองหลากหลาย เช่น ตาราง ปฏิทิน แผนกานท์ และปริมาณงาน
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมพร้อมกำหนดเส้นตาย ลำดับความสำคัญ และงานย่อยแบบซ้อนเพื่อความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, เอเจนซี่สร้างสรรค์, และแผนกขายที่วางแผนแคมเปญเชิงกลยุทธ์ครอบคลุมทั้งดิจิทัล, พิมพ์, หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และต้องการรวมกลยุทธ์, นวัตกรรม, และการจัดจำหน่ายไว้ในเอกสารเปิดตัวที่ศูนย์กลางเดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม:การสำรวจชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายขาย: หน้าที่ ความท้าทาย และทรัพยากรสู่ความสำเร็จ
4. แม่แบบกรณีศึกษา ClickUp
เทมเพลตกรณีศึกษาของ ClickUpเปลี่ยนความสำเร็จให้กลายเป็นเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราว พร้อมการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และข้อมูลประสิทธิภาพที่ฝังอยู่ภายใน เหมาะสำหรับการใช้งานในสื่อต่างๆ ตั้งแต่สไลด์การขายไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจและอื่นๆ อีกมากมาย หลักฐานที่ดีที่สุดของคุณคือเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าจริง—ที่มีโครงสร้างชัดเจนและพร้อมสำหรับการสนับสนุนการขาย
รูปแบบนี้ประกอบด้วยช่องสำหรับใส่ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า จุดปัญหาที่ต้องการแก้ไข ทางออกที่เสนอ การดำเนินการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยให้กรอบการทำงานแบบทีละขั้นตอนสำหรับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของลูกค้า และนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเน้นย้ำคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
💛 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- สร้างโครงเรื่องที่สอดคล้องกัน—ปัญหา, วิธีแก้ไข, ผลลัพธ์—พร้อมเวอร์ชันเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น
- แชร์กรณีศึกษาเป็นเอกสารแยกต่างหากหรือผนวกเข้ากับข้อเสนอ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเองซึ่งแสดงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการศึกษาเคสของคุณ
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการร่างที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, บริษัท B2B SaaS, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักวิจัยทางวิชาการที่ต้องการบันทึกกรณีการใช้งานที่ประสบความสำเร็จและสร้างความไว้วางใจผ่านผลลัพธ์ในโลกจริง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณต้องการให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายยอดขายและปิดการขายได้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลในการขายของคุณ:
- 🎯 กำหนดเป้าหมายการขายที่ชัดเจนและเป็น SMART โดยใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMARTของClickUpเพื่อปรับความพยายามให้สอดคล้องกันและวัดความสำเร็จ
- 🛠️ ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและขจัดความซ้ำซ้อนด้วยเทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUp
- ⏱️ บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอัตโนมัติงานที่มีคุณค่าต่ำด้วยClickUp Automations
- 💬 เสริมสร้างการสื่อสารด้วยเครื่องมืออย่างClickUp Chat และClickUp Clipsเพื่อการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
5. แม่แบบสรุปแคมเปญการตลาดของ ClickUp
เมื่อวางแผนการตลาดแบบหลายแพลตฟอร์ม มักเกิดความสับสนเกี่ยวกับบทบาท การสื่อสาร หรือเวลาที่เหมาะสมอยู่เสมอClickUp Marketing Campaign Brief Templateช่วยป้องกันความไม่สอดคล้องนี้โดยการรวบรวมข้อมูลการตลาดทั้งหมดไว้ในรูปแบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการชี้แจงและเอกสารขายได้ มันช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และติดตามการตลาดของคุณตั้งแต่ต้นจนจบอย่างชัดเจนและแม่นยำ
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์แคมเปญและการทำงานร่วมกัน เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุกลุ่มเป้าหมาย วางแผนข้อความ และจัดการทรัพยากรทั้งหมดได้ในที่เดียว ทีมยังสามารถกำหนดเรื่องราวหลัก แนบผลงานตามวันที่ และชี้แจงการอนุมัติทั้งหมดในเอกสารศูนย์กลางเดียว
💛 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- แยกผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบตามแพลตฟอร์ม เจ้าของ และกรอบเวลาการผลิต
- สรุปเป้าหมายการขายของคุณโดยใช้ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เชื่อมโยงบรีฟสร้างสรรค์กับมุมมองปฏิทินและแดชบอร์ดรายงาน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็นที่ผสานรวม เครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอัปเดตสถานะ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, เอเจนซี่ดิจิทัล, และทีมสร้างสรรค์ที่วางแผนแคมเปญหลายช่องทางข้ามแพลตฟอร์มที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
🎥 นี่คือสรุปวิธีการสร้างแผนการตลาดบน ClickUp:
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
6. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
การนำเสนอระบบภายในใหม่หรือความร่วมมือภายนอกมักต้องการกรอบการทำงานที่ปรับแต่งได้แต่สามารถทำซ้ำได้ClickUp Project Proposal Templateเป็นแบบผสมผสานระหว่างข้อเสนอและแผ่นขายที่มีโครงสร้างชัดเจน มอบความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขต ผลลัพธ์ บทบาทของทีม และผลตอบแทนที่คาดหวัง
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด เช่น เป้าหมาย, คำแถลงคุณค่า, ระยะเวลา, และงบประมาณ ซึ่งช่วยให้ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ชัดเจน, สอดคล้อง, และตรงกับความคาดหวังของลูกค้า. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรูปแบบข้อเสนอที่สามารถทำซ้ำได้ พร้อมระบบอนุมัติในตัว และระบบการจัดการงานที่ผสานรวมไว้.
💛 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- แสดงมูลค่าโครงการปัจจุบันอย่างชัดเจนพร้อมไทม์ไลน์ในตัวและสรุปผลกระทบเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากร การประมาณการต้นทุน และแผนการลดความเสี่ยง
- กำหนดขอบเขตของโครงการของคุณโดยใช้ส่วนที่มีโครงสร้าง เช่น เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และข้อความแสดงคุณค่า
- กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยกรอกวันที่และระยะเวลาของข้อเสนอที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, ที่ปรึกษา, และผู้จัดการโครงการที่ต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการที่ละเอียดพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าเพื่อการอนุมัติและการสนับสนุน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีนำกลยุทธ์การขายที่เน้นผลิตภัณฑ์มาใช้สำหรับ SaaS
7. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUpช่วยในการจัดทำข้อเสนอที่ชัดเจน มีระเบียบ และสร้างผลกระทบสำหรับโครงการใหม่หรือการริเริ่มบริการต่างๆ แม่แบบนี้ผสานกลยุทธ์และโลจิสติกส์เข้าด้วยกันในเอกสารที่มีโครงสร้าง ซึ่งอ่านเหมือนแผ่นนำเสนอภายในองค์กร
สร้างขึ้นเพื่อขจัดความไม่แน่นอน เทมเพลตนี้มอบรูปแบบที่เป็นมืออาชีพสำหรับการระบุวัตถุประสงค์ การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการประเมินค่าใช้จ่าย
💛 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- เข้าถึงส่วนต่าง ๆ สำหรับการปรับให้สอดคล้องกับธุรกิจ, ผลลัพธ์ที่คาดหวัง, รูปแบบการฝึกอบรม, ความต้องการด้านบุคลากร, และการประมาณการงบประมาณ
- นำเสนอโปรแกรมในรูปแบบที่พร้อมสำหรับผู้บริหารเพื่อการทบทวนโดยผู้นำ
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อติดตามการอนุมัติและรอบการให้ข้อเสนอแนะ
- ประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองตารางที่ปรับแต่งได้ เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับวัสดุและแรงงาน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้ประสานงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, นักวางแผนภาครัฐ, และทีมองค์กรที่กำลังเปิดตัวหรือปรับโครงสร้างโครงการในด้านการศึกษา, การดูแลสุขภาพ, ผลกระทบทางสังคม, หรือการดำเนินงานภายในองค์กร.
🎥 เรียนรู้วิธีที่ทีม ClickUp ใช้ ClickUp:
8. แม่แบบแผ่นนำเสนอขายซอฟต์แวร์ HR สำหรับธุรกิจองค์กร โดย Canva
เทมเพลตแผ่นนำเสนอขายธุรกิจซอฟต์แวร์ HR สำหรับองค์กรโดย Canva เป็นแผ่นนำเสนอแบบหน้าเดียวที่ออกแบบอย่างทันสมัยและมืออาชีพ ซึ่งตรงใจผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับทีมการตลาดและตัวแทนขายในการเน้นคุณสมบัติหลัก ประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของบริษัท
เทมเพลตนี้ช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพในงานอีเวนต์ การนำเสนอ หรือแคมเปญดิจิทัล สร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารที่กระชับและน่าสนใจ มีพื้นที่สำหรับคำรับรอง ใบรับรองความปลอดภัย การเชื่อมต่อระบบ และข้อมูลติดต่อ
💛 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- สื่อสารโดยใช้ส่วนที่จัดระเบียบอย่างดีสำหรับคุณสมบัติ, จุดเด่น, และสรุปสินค้า
- นำเสนอข้อเสนอที่ซับซ้อนในรูปแบบที่สะอาดและอ่านง่าย
- ส่งออกในรูปแบบ PDF, JPG หรือรูปแบบที่เหมาะสำหรับเว็บเพื่อความยืดหยุ่น
- ปรับแต่งแบรนด์ด้วยสี โลโก้ และแบบอักษรของคุณเพื่อให้ดูเรียบร้อยและเป็นแบรนด์ของคุณ
เหมาะสำหรับ: บริษัทเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล, ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, หรือนักการตลาด B2B ที่โปรโมทผลิตภัณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้กับลูกค้าองค์กร หรือนำเสนอโซลูชันในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการธุรกิจ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือที่จำเป็นในชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ
9. การออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจองค์กร แผ่นนำเสนอขายโดย Canva
แผ่นนำเสนอธุรกิจออกแบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรโดย Canva เป็นเทมเพลตที่โดดเด่นและเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมบริการออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผสมผสานข้อความทางการตลาดกับโครงสร้างภาพได้อย่างลงตัว เพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของการมีตัวตนในโลกดิจิทัลต่อการเติบโตของธุรกิจ
เอกสารหน้าเดียวนี้ช่วยให้บริษัทออกแบบสามารถสื่อสารคุณค่าของตนได้อย่างชัดเจนและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งอาจยังไม่คุ้นเคยกับโลกออนไลน์ นำทางผู้ชมตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการตัดสินใจดำเนินการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอผลงาน หรือการให้คำปรึกษา
💛 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- นำเสนอการนำเสนอของคุณด้วยหัวข้อและหัวข้อย่อยที่สื่อสารคุณค่าของคุณได้ทันที
- อธิบายข้อเสนอของคุณผ่านส่วนที่เปรียบเทียบกันระหว่างบริการและเหตุผลที่ควรเลือกคุณ
- เน้นโครงการที่ผ่านมาด้วยภาพตัวแทนที่พร้อมจัดวางในรูปแบบเลย์เอาต์
- อธิบายบริการออกแบบ, รูปแบบการกำหนดราคา, และระยะเวลาอย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเว็บไซต์อิสระ, เอเจนซี่ดิจิทัล, หรือที่ปรึกษาการตลาดที่มุ่งเป้าไปยังเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในธุรกิจค้าปลีก, การบริการ, หรือบริการท้องถิ่นที่ต้องการสร้างหรือปรับปรุงการมีตัวตนบนเว็บไซต์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทีมขายที่นำ AI หรือเครื่องมืออัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการทำงาน รายงานว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพโดยรวมของทีมอย่างมีนัยสำคัญ โดย90% ประสบผลลัพธ์เชิงบวก
10. แม่แบบแผ่นขายสินค้าโดย Xtensio
เทมเพลตแผ่นขายโดย Xtensio เป็นแผ่นขายหน้าเดียวที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเพื่อสื่อสารคุณค่าหลักของสินค้าหรือบริการของคุณได้ในทันที ด้วยการผสมผสานข้อความที่โน้มน้าวใจ, รูปแบบที่สะอาดตา, และภาพที่น่าสนใจ, แผ่นขายนี้ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างรวดเร็วว่าสินค้าของคุณทำอะไร, ทำไมมันถึงมีความสำคัญ, และมันโดดเด่นอย่างไร
ไม่ว่าคุณจะนำเสนอให้กับลูกค้า นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณถ่ายทอดข้อเสนอของคุณได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงดูดความสนใจในช่วงการติดต่อครั้งแรกหรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์
💛 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- สร้างหน้าขายสินค้าที่รองรับมือถือได้เต็มรูปแบบ พร้อมแบรนด์ของคุณเอง โดยไม่ต้องเขียนโค้ด และฝังแผนภูมิ วิดีโอ คำรับรอง หรือไฮไลท์คุณสมบัติต่าง ๆ ได้ทันที
- ร่วมแก้ไขแบบเรียลไทม์และส่งเอกสารผ่านลิงก์ที่แชร์ได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรอบการเจรจาที่รวดเร็ว
- ส่งลิงก์ให้ลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดตแบบไดนามิกแทนไฟล์แบบคงที่
- ใช้บล็อกแบบลากและวางสำหรับจุดที่สร้างความเจ็บปวด คำอธิบายผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา และการเรียกร้องให้ดำเนินการ
เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, นักการตลาดผลิตภัณฑ์, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการนำเสนอข้อเสนอใหม่ให้กับลูกค้าเป้าหมาย, ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หรือต้องการรวมไว้ในเอกสารนำเสนอสำหรับนักลงทุน.
เชี่ยวชาญการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ด้วยเทมเพลต ClickUp
แผ่นนำเสนอขายแบบมืออาชีพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แผ่นนำเสนอเหล่านี้สื่อสารคุณค่า, เน้นประโยชน์, และดึงดูดความสนใจ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการดึงดูดลูกค้า, ปิดการขาย, และได้รับการลงทุน
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ช่วยให้ทีมขาย, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสามารถจัดระเบียบ, ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น, และดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น.
ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, การจัดการงาน, ระบบอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้าง, ติดตาม, และปรับปรุงทุกส่วนของกระบวนการทำงานทางธุรกิจของคุณได้
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบให้คุณเริ่มต้นเอกสารการขายและการตลาดของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อประหยัดเวลา, รักษาความสอดคล้อง, และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ!