ทางเลือกและคู่แข่งของ Quickbase 10 อันดับแรกในปี 2025

ตลาดแพลตฟอร์มแบบโลว์โค้ดกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และ Quickbase เป็นชื่อใหญ่ในวงการนี้
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชอบ บางทีอินเทอร์เฟซอาจดูใช้งานยาก ราคาอาจสูงเกินไป หรือคุณแค่ต้องการอะไรที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ไม่ว่ากรณีใด คุณไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่แพลตฟอร์มพัฒนาแอปพลิเคชันเพียงหนึ่งเดียว
มีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมาย ตั้งแต่ระบบที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติไปจนถึงตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ ดังนั้น มาดูคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Quickbase และค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณกันเถอะ
Quickbase คืออะไร?
Quickbase เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับโค้ดที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ การจัดการโครงการ หรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจเฉพาะด้าน คุณสามารถทำทุกอย่างได้เพียงไม่กี่คลิก
มันดึงข้อมูลจากหลายระบบให้คุณได้เห็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในที่เดียว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต ระบบอัตโนมัติจัดการงานซ้ำๆ ให้คุณ เพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ และตัวสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายทำให้การออกแบบแอปพลิเคชันธุรกิจตามความต้องการเป็นเรื่องง่าย
คุณกำลังเดินทางตลอดเวลาหรือไม่? Quickbase มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android ที่ช่วยให้ทุกคนอยู่ในความสอดคล้องกันตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย บังคับใช้ความปลอดภัย และรับประกันความถูกต้องของข้อมูล ขณะที่ทีมทำงานอย่างชาญฉลาดผ่านรายงานที่มีปฏิสัมพันธ์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ข้อจำกัดของ Quickbase
Quickbase เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน นี่คือปัญหาที่คุณอาจพบเจอ:
- ข้อจำกัดของแซนด์บ็อกซ์: ฟีเจอร์แซนด์บ็อกซ์ของ Quickbase ซึ่งมีให้เฉพาะในแผนที่กำหนดเท่านั้น อนุญาตให้มีแซนด์บ็อกซ์ได้เพียงหนึ่งรายการต่อแอปที่ใช้งานจริง และไม่รองรับการดำเนินการ เว็บฮุค หรือตารางที่เชื่อมต่อ
- ความท้าทายในการดึงข้อมูล: การดึงข้อมูลจากตารางที่เชื่อมต่อกันมักมีความซับซ้อน ทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
- การตั้งค่าแบบฟอร์มแบบไดนามิก: การกำหนดค่าแบบฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนต้องใช้ความพยายามและเวลาเพิ่มเติม
- การส่งออกการกำหนดค่า: การสรุปหรือส่งออกการตั้งค่าการกำหนดค่าของแอปไม่ใช่เรื่องง่าย ทำให้การเขียนเอกสารมีความยากลำบากมากขึ้น
- ช่องว่างของแอปพลิเคชันมือถือ: เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติหลักของเว็บแอป ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เดินทาง
- เส้นทางการเรียนรู้: แม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด Quickbase ก็อาจมีความซับซ้อนในการเรียนรู้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อาจทำให้คุณกำลังมองหาคู่แข่งของ Quickbase ที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณอย่างลงตัว
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของกระทรวงแรงงานและสถิติของสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเติบโตขึ้น 17%ในทศวรรษหน้า (เร็วกว่าค่าเฉลี่ยมาก)!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Quickbase?
เมื่อเลือกทางเลือกแทน Quickbase ให้มุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณ
คุณกำลังสร้างขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายหรือต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้หรือไม่? คุณกำลังมองหาการปรับแต่งที่ง่ายหรือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ?
ไม่ว่าคุณต้องการอะไร นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง:
- ความสะดวกในการใช้งานและการปรับแต่ง: ไม่มีใครอยากต้องต่อสู้กับการตั้งค่าที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีควรให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ แบบฟอร์ม และแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแบบลากและวาง
- ความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณควรเติบโตไปพร้อมกับคุณ การจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลที่กำหนดเอง และกระบวนการที่ซับซ้อนไม่ควรทำให้สิ่งต่างๆ ช้าลง
- การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ: แพลตฟอร์ม low-code ที่แข็งแกร่งควรมีการผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบ CRM, ERP, Google Workspace, ฐานข้อมูล SQL และเครื่องมือจากบุคคลที่สามเพื่อการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- การทำงานร่วมกันและการจัดการผู้ใช้: การทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงตามบทบาท การทำงานในขั้นตอนอนุมัติ และการแจ้งเตือน ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันและโครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: แอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณต้องการการปกป้องระดับสูงสุด มองหาสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท การเข้ารหัส บันทึกการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, HIPAA และ GDPR
- การรายงานและการวิเคราะห์: โซลูชันซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นเพียงการจัดการข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้อีกด้วย เครื่องมือการรายงานในตัว แดชบอร์ด และการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ จะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: งานไม่ได้เกิดขึ้นที่โต๊ะทำงานเสมอไป แอปพลิเคชันที่ปรับให้เหมาะกับมือถือพร้อมการเข้าถึงแบบออฟไลน์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
- การกำหนดราคาและการอนุญาตใช้งาน: ไม่มีใครชอบค่าธรรมเนียมแอบแฝง การกำหนดราคาที่โปร่งใสและปรับตามขนาดธุรกิจของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดสำหรับการเชื่อมต่อระบบ ผู้ใช้เพิ่มเติม หรือฟีเจอร์ขั้นสูง เป็นสิ่งจำเป็น
ทางเลือกของ Quickbase ในพริบตา
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและงาน, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติแบบโค้ดต่ำ, ตัวแทน AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, มุมมองตาราง, แม่แบบ, การติดตามเวลา, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|การจัดการโครงการและกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|แอร์เทเบิล
|ระบบไฮบริดระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูล, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ตารางที่เชื่อมโยง, การทำงานอัตโนมัติ, มุมมองหลายแบบ, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น, แอปพลิเคชันบนมือถือ
|สร้างและจัดการฐานข้อมูลที่กำหนดเอง
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho Creator
|เครื่องมือสร้างแอปแบบ Low-code, Zia AI, การวิเคราะห์ข้อมูล BI, การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน, REST APIs, อัตราการทำงาน 99.9%
|การสร้างแอปด้วยโค้ดต่ำ & การทำงานอัตโนมัติ
|เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|สมาร์ทชีต
|อินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต, มุมมองแบบตาราง/การ์ด/แกนต์/ปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์, DataMesh, Brandfolder, ความปลอดภัยแบบ CMEK
|การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|แอปเปียน
|การประสานกระบวนการ, RPA, AI, โครงสร้างข้อมูล, การรายงานแบบไดนามิก, แอปที่พร้อมใช้งานบนมือถือ, การจัดการกรณี
|การทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ
|ราคาที่กำหนดเอง
|แพลตฟอร์ม Mendix
|IDE ขั้นสูง, ผู้ช่วย AI, สถาปัตยกรรมแบบประกอบ, การรวมระบบสำเร็จรูป, การปรับใช้อย่างรวดเร็ว
|การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $1,027+/เดือน
|แคสปีโอ
|เครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ผู้ช่วย AI, REST API, ฟังก์ชัน SQL, การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน, FileStor CDN
|ธุรกิจขนาดเล็กที่สร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง
|เริ่มต้นที่ $100/เดือน
|Oracle APEX
|เครื่องมือสร้างเว็บแอปแบบโลว์โค้ด, รายงานแบบโต้ตอบ, ผู้ช่วย AI, ข้อมูล REST, รองรับ PWA, การแปลภาษา
|แอปพลิเคชันระดับองค์กรด้วย Oracle Cloud
|ฟรีเสมอ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $122/เดือน
|Monday. com
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, สูตรการทำงานอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ, เฟรมเวิร์กสำหรับแอปพลิเคชัน, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, เครื่องมือ AI
|การสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ที่นั่ง/เดือน
|คินโทน
|แอปที่กำหนดเอง, 25+ ประเภทฟิลด์ข้อมูล, การอนุญาตแบบละเอียด, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, แผนภูมิ, ประวัติการแก้ไข
|แอปพลิเคชันและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|เริ่มต้นที่ $16/ผู้ใช้/เดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Quickbase
พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ตัวเลือก Quickbase 10 รายการนี้สามารถช่วยคุณสร้างแอปพลิเคชันตามความต้องการได้โดยไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเขียนโค้ด:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือก Quickbase ที่มีการจัดการงาน, กระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้, และการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด,ClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ. มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือ low-code ที่ทรงพลังโดยไม่ต้องปวดหัวกับแพลตฟอร์มฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม.
จุดเด่นของ ClickUp คือระบบอัตโนมัติแบบ Low-code และตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ระบบอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดกฎเฉพาะที่กำหนดเองได้ ซึ่งจะช่วยกำหนดงาน อัปเดตสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพช่วยให้ทุกคนสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและลดงานที่ทำซ้ำๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้: ClickUp AI Agents ที่มีให้ใช้งานในรายการและClickUp Chat จะยกระดับระบบอัตโนมัติไปอีกขั้น ผู้ช่วยอัจฉริยะเหล่านี้สามารถจัดการงานประจำ ตอบคำถาม และช่วยบริหารโครงการให้คุณได้ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ทุกอย่างนี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับClickUp Tasks คุณสามารถสร้างงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน ฟิลด์ที่กำหนดเอง ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และรายการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการได้รับการติดตามและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้รองรับการกรอง การจัดเรียง และการจัดกลุ่มขั้นสูง ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับกระบวนการเฉพาะและความต้องการในการรายงาน
นอกจากนี้การจัดการโครงการด้วย AI ของ ClickUpยังก้าวไปอีกขั้น มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการวางแผน ติดตาม และดำเนินงานตามแผนของคุณ ต้องการใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับไทม์ไลน์ใช่ไหม? ต้องการมุมมองภาระงานเพื่อปรับสมดุลทรัพยากรหรือไม่? ต้องการบอร์ดคัมบังที่เรียบง่ายใช่ไหม? คุณมีตัวเลือกมากมาย—มากกว่า 15 วิธีในการแสดงภาพโครงการของคุณอย่างชัดเจน
หากการจัดระเบียบข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญClickUp's Table Viewจะเปลี่ยน ClickUp ให้กลายเป็นฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง—เหมาะสำหรับระบบ CRM หรือการติดตามสิ่งอื่น ๆ ที่ทีมของคุณต้องการ และด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน การตั้งค่าจึงรวดเร็ว คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่งานแทนการจัดการรูปแบบ
การทำงานร่วมกันก็ง่ายดายเช่นกัน ความคิดเห็นในแอป การแชร์ไฟล์ และการกล่าวถึงช่วยให้การสนทนาอยู่ในบริบทที่เหมาะสมในขณะที่เทมเพลตแผนการสื่อสารช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่นาที และด้วยการผสานรวมกับ Slack และ Google Workspace ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
และแน่นอนว่ามีClickUp Project Time Tracking— เพราะการรู้ว่าชั่วโมงการทำงานของทีมคุณไปที่ไหนนั้นสำคัญพอๆ กับการจัดการงานเอง สร้างรายงาน ระบุจุดติดขัด และรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทุกนาทีมีคุณค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUp Brainและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- รักษาการสนทนาเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณให้สอดคล้องกับงานของคุณโดยใช้ ClickUp Chat. แท็กสมาชิกในทีม, เชื่อมโยงโปรเจกต์, และรักษาการสนทนาให้ตรงประเด็น
- ติดตามและบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยClickUp Goals ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายไตรมาส หรือรายปี ในพื้นที่เดียวที่เรียบง่าย
- วางแผนกลยุทธ์และกระบวนการใน ClickUp Whiteboards จากนั้นเชื่อมต่อโดยตรงกับงานและโครงการของคุณเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น
- เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองบางแบบใน ClickUp ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือ
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบ ClickUp และวิธีที่มันสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้ ตั้งแต่การเปลี่ยนเจ้าของตามสถานะของงานไปจนถึงการติดตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้ไปกับงานนั้น ๆ มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการที่ต้องการหลายคน รวมถึงบุคคลที่สามด้วย
ฉันชอบ ClickUp และวิธีที่มันสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้ ตั้งแต่การเปลี่ยนเจ้าของตามสถานะของงาน ไปจนถึงการติดตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้ไปกับงานนั้น ๆ มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการที่ต้องการหลายคน รวมถึงบุคคลที่สามด้วย
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ? ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
2. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง)
ในฐานะแพลตฟอร์ม SaaS บนเว็บ Airtable ช่วยให้การสร้างฐานข้อมูลจากศูนย์ ปรับแต่งฟิลด์ เชื่อมโยงตาราง และทำให้กระบวนการอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย มันผสมผสาน ความสะดวกของสเปรดชีตกับความแข็งแกร่งของฐานข้อมูล ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Quickbase
ด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ ตารางที่เชื่อมโยง และระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นโดยไม่มีความซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการ กระบวนการขาย หรือปฏิทินเนื้อหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่าย และจัดการได้อย่างสะดวก—โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟซสไตล์สเปรดชีตที่ใช้งานง่าย
- ทำงานอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานตามเงื่อนไขและการจัดการกระบวนการอัตโนมัติด้วย AI
- สลับระหว่างมุมมอง Kanban, Gantt, ปฏิทิน และตารางกริดเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
- ผสานการทำงานกับ Salesforce, Slack, Google Workspace และอื่น ๆ ผ่านการเชื่อมต่อแบบเนทีฟและ API แบบเปิด
- เข้าถึงและอัปเดตฐานข้อมูลได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ Airtable
- แผนของทีมอนุญาตให้มีข้อมูลสูงสุด 50,000 รายการต่อฐานข้อมูล โดยแต่ละตารางจะถูกจำกัดไว้ที่ 50,000 รายการเช่นกัน
- การแก้ไขหลายเซลล์หรือการเลือกข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องกันไม่ใช่ตัวเลือก ทำให้คุณทำงานช้าลง
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือน
- ธุรกิจ: $45/เดือน
- ระดับองค์กร: ราคาตามการตกลง
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ความยืดหยุ่นของ Airtable คือจุดแข็งที่สุดของมัน เราได้ใช้มันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การติดตามโครงการของลูกค้าไปจนถึงการอัตโนมัติของงาน ตัวอย่างที่น่าประทับใจคือเมื่อเราตั้งค่าการผสานระบบ Stripe แบบกำหนดเองให้กับลูกค้าโดยใช้คุณสมบัติการเขียนสคริปต์และเว็บฮุคของ Airtable—มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก
ความยืดหยุ่นของ Airtable คือจุดแข็งที่สุดของมัน เราได้ใช้มันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การติดตามโครงการของลูกค้าไปจนถึงการอัตโนมัติของงาน ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมคือเมื่อเราตั้งค่าการผสานระบบ Stripe แบบกำหนดเองให้กับลูกค้าโดยใช้คุณสมบัติการเขียนสคริปต์และเว็บฮุคของ Airtable—มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก
3. Zoho Creator (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปแบบ low-code สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงาน)
หากแอป low-code ของคุณสามารถทำได้มากกว่าแค่ทำตามคำสั่งล่ะ? Zia AI ของ Zoho Creator นำการคาดการณ์ที่ชาญฉลาด, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และข้อมูลเชิงลึกเข้ามาในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง ทำให้แอปของคุณไม่เพียงแค่ทำงาน—แต่ยังเรียนรู้ได้อีกด้วย
การเชื่อมต่อระบบชำระเงินในตัวเช่น PayPal และ Razorpay จัดการธุรกรรมได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม นี่เป็นข้อได้เปรียบเหนือ Quickbase ซึ่งต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อระบบชำระเงินผ่าน Zapier หรือ Pipedream
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Creator
- ลดความซับซ้อนในการพัฒนาแอปด้วยแพลตฟอร์มแบบ low-codeที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังเพียงพอสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจอัจฉริยะ (BI) และแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่โดยใช้การเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ REST APIs
- รับประกันความน่าเชื่อถือด้วยเวลาทำงาน 99.9% และความปลอดภัยระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ Zoho Creator
- การจำกัดการนำเข้าแบบฟอร์มย่อย, ฟิลด์สูตร, และการอัปโหลดไฟล์อาจทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นเรื่องยุ่งยาก
- คุณสมบัติของ AI เช่น การทำนาย, OCR, และ AR มีขีดจำกัดการใช้งาน ซึ่งจำกัดการทำงานขั้นสูง
ราคาของ Zoho Creator
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
- Flex: ราคาพิเศษตามความต้องการ; มีให้บริการรายปี
Zoho Creator คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Creator อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ส่วนที่ดีที่สุดของ Zoho Creator คือแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจของเราได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแบบตายตัว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ง่ายในการดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มและสร้างกราฟจากข้อมูลเหล่านั้น ราวกับว่าคุณมีแบบฟอร์มหลายแบบที่เชื่อมโยงกันและคุณสามารถดึงข้อมูลจากทั้งหมดออกมาได้
ส่วนที่ดีที่สุดของ Zoho Creator คือแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจของเราได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแบบตายตัว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ง่ายในการดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มและสร้างกราฟจากข้อมูลเหล่านั้น ราวกับว่าคุณมีแบบฟอร์มหลายแบบที่เชื่อมโยงกันและคุณสามารถดึงข้อมูลจากทั้งหมดออกมาได้
4. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต)
Smartsheet นำเสนออินเทอร์เฟซสไตล์สเปรดชีตที่ใช้งานง่าย พร้อมมุมมองแบบตาราง, การ์ด, แผนภูมิแกนต์ และปฏิทินในตัว—ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม ฟีเจอร์การติดตามเส้นทางวิกฤตช่วยให้ทีมสามารถระบุจุดติดขัดได้ทันที ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวที่ Quickbase ไม่มี
Smartsheet ยังช่วยให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยกฎแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการแจ้งเตือน, การอนุมัติ, และการมอบหมายงาน ทำให้กระบวนการทำงานดำเนินไปโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่มีโครงสร้าง, สามารถมองเห็นภาพได้, และใช้งานง่ายแทนที่แนวทางที่เน้นฐานข้อมูลของ Quickbase อย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับโครงการหลาย ๆ โครงการพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานและซิงค์ข้อมูลข้ามแอปด้วย Bridge เพื่อกระบวนการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- แผนที่และเชื่อมโยงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ข้ามแผ่นงานและรายงานด้วย DataMesh
- อัปโหลด, ดาวน์โหลด, และรวมศูนย์ข้อมูลจาก CRM, ERP, และฐานข้อมูลโดยใช้ Data Shuttle
- จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างง่ายดายด้วย Brandfolder เพื่อการจัดระเบียบและการแจกจ่ายที่ราบรื่น
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยกุญแจเข้ารหัสที่ลูกค้าจัดการเอง (CMEK) เพื่อการควบคุมอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ขาดความสามารถขั้นสูงบางอย่างที่ Excel หรือ Google Sheets มี เช่น การคัดลอกคอลัมน์หรือการแทรกข้อมูลในหลายเซลล์พร้อมกัน
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีข้อบกพร่อง และอาจต้องติดตั้งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการล่ม
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Smartsheet มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท บางครั้งฉันก็ใช้มันเป็นเวอร์ชันที่ก้าวหน้ากว่าและมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าของ Excel ในขณะที่บางครั้งคุณสามารถใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดและฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น
ฉันชอบที่ Smartsheet มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท บางครั้งฉันก็ใช้มันเป็นเวอร์ชันที่ก้าวหน้ากว่าและมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าของ Excel ในขณะที่บางครั้งคุณสามารถใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดและฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถทำให้งานง่ายขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น
5. Appian (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการธุรกิจที่ซับซ้อนด้วยระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์)
Appian โดดเด่นด้วยการประสานกระบวนการทำงานอย่างราบรื่น ทำให้การประสานงานระหว่างงานของมนุษย์กับระบบอัตโนมัติเป็นไปอย่างไม่มีรอยต่อ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่เทคโนโลยี data fabric ช่วยรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
เครื่องมือนี้ยังโดดเด่นในการประมวลผลเอกสารด้วยปัญญาประดิษฐ์และการจัดการกรณีขั้นสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ด้วยการอัตโนมัติในตัวสำหรับการอนุมัติ การมอบหมายงาน และการผสานรวมกับเครื่องมือองค์กรหลักต่างๆ มันช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่รักษาทุกอย่างให้เชื่อมต่อกัน
คุณสมบัติเด่นของ Appian
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย RPA, AI และ IDP เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
- รวมข้อมูลธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยโครงสร้างข้อมูลแบบบูรณาการ
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยการรายงานแบบไดนามิกและข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการ
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยแอปพลิเคชันและเว็บพอร์ทัลที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
- จัดการงานกรณีซับซ้อนด้วยแอปพลิเคชันแบบโมดูลาร์และปรับขนาดได้
ข้อจำกัดของแอปเปียน
- จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
- ไม่มีฟังก์ชันในการมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
ราคาของแอปเปียน
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของแอปเปียน
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (70+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Appian อย่างไรบ้าง?
การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามนั้นง่ายมาก, รูปแบบมาตรฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและส่วนประกอบ UI รวมถึงความสามารถในการสร้างแบบจำลองกระบวนการที่ทรงพลังนั้นยอดเยี่ยมมาก
การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามนั้นง่ายมาก, รูปแบบมาตรฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและส่วนประกอบ UI รวมถึงความสามารถในการสร้างแบบจำลองกระบวนการที่ทรงพลังนั้นยอดเยี่ยมมาก
👀 คุณรู้หรือไม่? Accenture คาดการณ์ว่า AI อาจสนับสนุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 40%! ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองที่ใช้โค้ดน้อย นั่นหมายถึงกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และงานที่ต้องทำด้วยมือลดลง
6. Mendix Platform (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ)
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอื่น ๆ สามารถทำให้กิจกรรมการทำงานอัตโนมัติได้ถึง 60 ถึง 70% ซึ่งช่วยลดงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการจัดระเบียบไฟล์ Mendix ได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Maia ผู้ช่วย AI ของตน ซึ่งแนะนำไมโครโฟลว์ วิดเจ็ต และส่วนประกอบของตรรกะเพื่อเร่งการพัฒนา
สถาปัตยกรรมที่สามารถประกอบได้ของมันช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นแบบโมดูลาร์ ทำให้ทีมสามารถประกอบและนำส่วนประกอบของแอปพลิเคชันกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์ม Mendix
- จัดการงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วย IDE ขั้นสูงและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างองค์กรที่สามารถปรับแต่งได้ด้วยการผสานระบบสำเร็จรูป, แม่แบบ, และส่วนขยาย
- เร่งการพัฒนาด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยโดย AI และโมเดล ML ที่ปรับแต่งเอง
- ปรับใช้ได้ทุกที่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว—บนคลาวด์สาธารณะ, ส่วนตัว, หรือไฮบริด
ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม Mendix
- ตารางข้อมูลมีหัวตารางสำหรับการเรียงลำดับ แต่ไม่รองรับการดำเนินการเมื่อคลิก ดังนั้นการเปิดรายละเอียดในหน้าต่างป๊อปอัปโดยตรงจากตารางจึงไม่สามารถทำได้
ราคาของแพลตฟอร์ม Mendix
- ฟรี
- มาตรฐาน: $1027 ขึ้นไปต่อเดือน (€900 ต่อเดือน)
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแพลตฟอร์ม Mendix
- G2: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงแพลตฟอร์ม Mendix อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Mendix เป็นแพลตฟอร์ม low-code และ no code ที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีศักยภาพสูงในการช่วยให้เกิดรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วภายในธุรกิจ ส่วนที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Mendix คือ TAT (เวลาในการดำเนินการ) ของโครงการ ด้วยความช่วยเหลือของ Mendix เราสามารถส่งมอบแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปรับใช้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาหลายเดือนในกรณีของการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิม
Mendix เป็นแพลตฟอร์ม low-code และ no code ที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีศักยภาพสูงในการช่วยให้เกิดโมเดลการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วภายในธุรกิจ ส่วนที่ดีที่สุดที่ผมชอบเกี่ยวกับ Mendix คือ TAT (Turn around time) ของโครงการ ด้วยความช่วยเหลือของ Mendix เราสามารถส่งมอบแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้งานจริง ซึ่งโดยปกติแล้วการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลาหลายเดือน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รากฐานของการพัฒนาแบบโลว์โค้ดย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990กับการเกิดขึ้นของเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว (RAD) เช่น Delphi ของ Borland, PowerBuilder และ Visual Basic ของ Microsoft
7. Caspio (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด)
Caspio มอบประสบการณ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดอย่างแท้จริง ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย จุดเด่นที่เหนือกว่า Quickbase คือระบบอัตโนมัติ—คิดถึงทริกเกอร์ฐานข้อมูล, งานที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า, และเว็บฮุคที่ทำให้ข้อมูลไหลเวียนแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องยกนิ้วสัมผัส
เมื่อพูดถึงการผสานระบบ, REST API ของ Caspio ที่มาพร้อมกับระบบช่วยลดความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่น่ารำคาญซึ่งผู้ใช้ Quickbase มักเผชิญอยู่.
คุณสมบัติเด่นของ Caspio
- เร่งการพัฒนาด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะ AI สำหรับการวางแผนและออกแบบแอปพลิเคชัน
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย REST API และฟังก์ชัน SQL
- ประมวลผลการชำระเงินออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยการผสานรวม PayPal และ Stripe ในตัว
- จัดเก็บและจัดการไฟล์ด้วย FileStor CDN และบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล SQL ระดับองค์กรที่มีความสามารถในการปรับขนาดสูงและความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Caspio
- ลูกค้าบางรายพบว่าข้อจำกัดของ DataPage นั้นจำกัด แม้แต่ในแผนชำระเงินที่มีความต้องการหน้าสูง
- ข้อความ Webhook ถูกจำกัดไว้ที่ 10 MB
ราคาของ Caspio
- ไลท์: 100 ดอลลาร์/เดือน
- บวก: $300/เดือน
- ธุรกิจ: 600 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Caspio อย่างไรบ้าง?
แพลตฟอร์ม Caspio ใช้งานง่าย และฉันสามารถเริ่มสร้างแอปพลิเคชันได้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเรียนรู้ซอฟต์แวร์ การบริการลูกค้าของพวกเขายอดเยี่ยมและเต็มใจช่วยเหลือทุกปัญหาที่ฉันพบเจอ
แพลตฟอร์ม Caspio ใช้งานง่าย และฉันสามารถเริ่มสร้างแอปพลิเคชันได้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเรียนรู้ซอฟต์แวร์ การบริการลูกค้าของพวกเขายอดเยี่ยมและยินดีช่วยเหลือทุกปัญหาที่ฉันพบ
8. Oracle APEX (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่ผสานรวมกับ Oracle Cloud)
Oracle APEX เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้ โดยใช้การเขียนโค้ดน้อยที่สุด หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ Interactive Reports ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรอง ค้นหา เรียงลำดับ และปรับแต่งมุมมองข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้
แพลตฟอร์มนี้ยังรวมความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ด้วย ซึ่งรวมถึง APEX AI Assistant ที่ช่วยนักพัฒนาในการสร้าง ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง SQL รวมถึงปรับปรุง HTML, JavaScript และ PL/SQL
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle APEX
- แก้ไขหลายแถวพร้อมกันได้ทันทีด้วยตารางแบบโต้ตอบ—คลิก แก้ไข บันทึก เหมือนกับสเปรดชีต
- สร้างภาพข้อมูลด้วยแผนภูมิ Oracle JET—แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิเส้น และอื่นๆ
- ค้นหาและจัดการแหล่งข้อมูล REST โดยใช้ SQL; ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูล
- เปิดใช้งานฟังก์ชัน PWA ในขั้นตอนเดียวเพื่อการเข้าถึงแบบออฟไลน์และการปรับให้เหมาะสมกับมือถือ
- แปลภาษาได้อย่างง่ายดายด้วยระบบแปลที่ใช้ไฟล์ XLIFF พร้อมการจัดรูปแบบตัวเลขและการรองรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย
ข้อจำกัดของ Oracle APEX
- APEX อาจทำให้คุณรู้สึกถูกกันออกไปหากคุณอยู่นอกระบบนิเวศของ Oracle
- มีเส้นทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของ Oracle
ราคาของ Oracle APEX
- ฟรีเสมอ
- บริการพัฒนาแอปพลิเคชัน APEX: $122/เดือน
- APEX พร้อมฐานข้อมูลอัตโนมัติ: $502/เดือน
Oracle APEX คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Oracle APEX อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือการเปลี่ยนสเปรดชีตให้เป็นแอป, การแชร์ข้อมูลภายนอก, และความสามารถในการปรับขนาดและPLOYแอปได้ทั้งบนคลาวด์หรือบนระบบภายในองค์กร
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือการเปลี่ยนสเปรดชีตให้เป็นแอป, การแชร์ข้อมูลภายนอก, และความสามารถในการปรับขนาดและPLOYแอปทั้งบนคลาวด์หรือภายในองค์กร
9. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้)
ไม่เหมือนกับ Quickbase ที่ต้องการการเขียนโค้ดสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง Monday.com's Apps Framework ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอป, แดชบอร์ด และการผสานรวมได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดหรือใช้โค้ดเพียงเล็กน้อย
สูตรการทำงานอัตโนมัติของมันจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ลดความจำเป็นในการเขียนสคริปต์ ในขณะที่การผสานการทำงานแบบเนทีฟกว่า 200 รายการเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Workspace และ Salesforce
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- วางแผนและดำเนินการสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และการแสดงภาพแผนงาน
- อัตโนมัติงานของนักพัฒนาเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และระบุแนวโน้มในแต่ละสปรินต์
- จัดทีมให้สอดคล้องด้วยแผนงานที่สามารถแชร์ได้และวิกิผลิตภัณฑ์แบบร่วมมือกัน
- ผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk และอื่นๆ เพื่อซิงค์โค้ด ติดตามปัญหา อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และรวมศูนย์การทำงานร่วมกัน
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อบกพร่อง สรุปเอกสาร และมอบหมายงานได้ทันที
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ตัวเลือกการอัตโนมัติและการผสานรวมอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น ทำให้ผู้ใช้ใหม่มีความยากลำบากในการนำทาง
- ผู้ใช้ไม่สามารถดูบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานได้โดยไม่ต้องเปิดแต่ละรายการทีละรายการ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/ที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ข้อดี: $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday ว่าอย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
บางฟีเจอร์ต้องมีการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพึ่งพาหรือการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานของผู้ร่วมงานใหม่ช้าลง นอกจากนี้ แอปพลิเคชันบนมือถือยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรเมื่อต้องจัดการบอร์ดขนาดใหญ่หรือการอัปเดตจำนวนมาก ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในการใช้งานขณะเดินทาง
บางฟีเจอร์ต้องมีการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพึ่งพาหรือการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ร่วมงานใหม่ช้าลง นอกจากนี้ แอปพลิเคชันบนมือถือยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรเมื่อต้องจัดการบอร์ดขนาดใหญ่หรือการอัปเดตจำนวนมาก ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในการใช้งานขณะเดินทาง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Forrester Researchได้แนะนำคำว่า "การพัฒนาแบบ low-code" เป็นครั้งแรกในรายงานปี 2011 ที่กล่าวถึงแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
10. Kintone (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปและกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
Kintone เก็บรักษาการสื่อสารทั้งหมดไว้ภายในกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างการดำเนินงาน
อีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่? การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการเข้าถึงได้ทั้งในระดับฟิลด์ รายการ และแอปพลิเคชัน—เหนือกว่าสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของ Quickbase ต้องการซ่อนฟิลด์เฉพาะหรือปรับการมองเห็นตามเงื่อนไขหรือไม่? Kintone ทำให้เป็นเรื่องง่าย มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมในการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ในขณะที่ยังคงความราบรื่นในการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone
- ปรับแต่งประเภทฟิลด์ข้อมูลมากกว่า 25 ประเภท พร้อมเงื่อนไข
- สร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครและแสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟ
- เชื่อมโยงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนและรวมศูนย์ข้อมูล
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดและติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยประวัติการแก้ไข
ข้อจำกัดของ Kintone
- การระบุเงื่อนไขการกรองมากเกินไปอาจทำให้หน้าจอ "ดู" ไม่สามารถเปิดได้
- ไฟล์แนบแบบเดี่ยวมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 1 GB
ราคาของ Kintone
- มืออาชีพ: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- กำหนดเอง: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ต้องมีการใช้งานขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Kintone
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 240+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kintone อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เราจำเป็นต้องย้ายระบบการคาดการณ์และการกำหนดราคาของเราออกจาก Excel ไปยังรูปแบบฐานข้อมูล ฉันชอบมากที่เรามีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ Excel พร้อมด้วยสิทธิ์การเข้าถึงและความยืดหยุ่นทั้งหมดของฐานข้อมูล เราสามารถนำระบบที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มาใช้ได้ภายในเวลาเพียงเล็กน้อย และยังคงมีความยืดหยุ่นทั้งหมดที่เราชื่นชอบจาก Excel การย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และการตั้งค่าก็ง่ายดายมาก ผมได้บอกเพื่อนในวงการหลายคนแล้วว่าพวกเขาควรลองศึกษา Kintone ดู เราใช้มันทุกวันกับทีมงานทั้งหมดของเรา และเรายังเชื่อมต่อเข้ากับระบบ domo ของเราเพื่อใช้ในการรายงานผลด้วย
เราจำเป็นต้องย้ายระบบคาดการณ์และกำหนดราคาของเราออกจาก Excel ไปยังรูปแบบฐานข้อมูล ฉันชอบมากที่เรามีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ Excel พร้อมด้วยสิทธิ์การเข้าถึงและความยืดหยุ่นของฐานข้อมูล เราสามารถนำระบบที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มาใช้ได้ภายในเวลาเพียงเล็กน้อย และยังมีความยืดหยุ่นทั้งหมดที่เราชื่นชอบจาก Excel การย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และการตั้งค่าก็ง่ายดายมาก ผมได้บอกเพื่อนในวงการหลายคนแล้วว่าพวกเขาควรลองศึกษา Kintone ดู เราใช้มันทุกวันกับทีมงานทั้งหมดของเรา และเรายังเชื่อมต่อมันเข้ากับระบบ domo ของเราเพื่อใช้ในการรายงานผลด้วย
ค้นหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Quickbase สำหรับทีมของคุณ
Quickbase เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง แต่หากข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ราคา ช่องว่างในการเชื่อมต่อ หรือความซับซ้อนในการเรียนรู้ กำลังเป็นอุปสรรคต่อคุณ อาจถึงเวลาที่ควรพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่น
ทางเลือกที่เหมาะสมควรสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ ขยายตัวได้ตามขนาดธุรกิจ และมอบความยืดหยุ่นโดยไม่มีโครงสร้างที่ตายตัว
ClickUp ผสมผสานการจัดการโครงการเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สร้างเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด, ติดตามโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น, และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน—ทั้งหมดในที่เดียว
