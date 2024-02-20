การพัฒนาแบบ Low-Code: เพิ่มความคล่องตัวในการสร้างแอปพลิเคชัน

ลองนึกภาพนี้ คุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่พัฒนาขึ้นเฉพาะซึ่งช่วยให้คุณตั้งค่าสถานะงานเป็น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', หรือ 'เสร็จแล้ว' เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ คุณต้องการสถานะเพิ่มเติม สมมติว่า 'รอการอนุมัติ'
ตามประเพณี การเพิ่มสิ่งใด ๆ แม้กระทั่งสิ่งที่ง่าย ๆ เช่นนี้ จะต้องใช้ความพยายามทางวิศวกรรม ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรืออาจนานถึงหลายเดือน ขึ้นอยู่กับแผนงาน
ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว การพัฒนาแบบ Low-code ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ในบทความบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการเหล่านั้น
Low Code คืออะไร?
Low code คือกระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการเขียนโค้ดด้วยมือให้น้อยที่สุด โดยอาศัยส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกเป็นหลัก เป็นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่ใช้การสร้างแอปพลิเคชันด้วยข้อความแทนการใช้วิธีการแบบภาพ
มันช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถลากและวางองค์ประกอบเพื่อปรับแต่งแอปพลิเคชันได้ มันทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนหลักการซอฟต์แวร์แบบลีน
Low code ไม่ควรสับสนกับแนวคิดที่กำลังเกิดขึ้นใหม่เรียกว่า 'no code' มาดูความแตกต่างกัน
Low-Code vs No-Code: ความแตกต่างคืออะไร?
ในระดับพื้นฐานที่สุด การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบใช้โค้ดน้อยจำเป็นต้องมีทักษะทางวิศวกรรมบางอย่างที่แอปแบบไม่ต้องใช้โค้ดไม่มี ซึ่งสร้างความแตกต่างอื่นๆ ขึ้นมาด้วย
|แพลตฟอร์มโค้ดต่ำ
|ไม่มีแพลตฟอร์มโค้ด
|มุ่งเป้าไปที่นักพัฒนาอาชีพ
|มุ่งเน้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ
|ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนซึ่งอาจต้องการการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยตนเอง
|ใช้สำหรับการใช้งานที่ง่ายซึ่งสามารถสร้างได้ด้วยส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
|สามารถปรับแต่งได้อย่างซับซ้อน
|การปรับแต่งที่จำกัดซึ่งมีลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงระบบเดิมให้ทันสมัย
|ไม่เหมาะสำหรับการปรับปรุงระบบเก่าให้ทันสมัย
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ระบบอัตโนมัติภายในองค์กร ฯลฯ
|เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันบริการตนเอง, แดชบอร์ด, ท่อข้อมูล, เป็นต้น
ทำไมการพัฒนาแบบ Low-Code ถึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น?
แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแบบ Low Code คาดว่าจะเติบโต 20% ในปีนี้ โดยมีมูลค่าตลาดเกิน 12,000 ล้านดอลลาร์ ตามการคาดการณ์ของGartner ในโลกของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Agile, Low Code ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแบบ Low-code ซึ่งให้ประโยชน์หลายประการ นี่คือเหตุผล
ความเร็วในการพัฒนา: การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโค้ดต่ำเร็วกว่า 40-60% ส่งผลให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ทดลองได้มากขึ้น ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปตามความต้องการของตลาด
ต้นทุนการพัฒนา: แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบโค้ดต่ำทำงานโดยการสร้างองค์ประกอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น เทมเพลต ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือปรับแต่งเพื่อสร้างแอปพลิเคชันใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ได้อย่างมาก
การกระจายอำนาจในการพัฒนาแอปพลิเคชัน: โดยทั่วไปแล้ว มีเพียงนักพัฒนาที่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ดในภาษาโปรแกรมเฉพาะเท่านั้นที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ ด้วยวิธีการแบบภาพของระบบ low code ผู้ใช้ทางธุรกิจก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่งและปลอดภัยได้ในปัจจุบัน
ความพร้อมของทรัพยากร: IDCคาดการณ์ว่าจะมีการขาดแคลนนักพัฒนาถึงสี่ล้านคนภายในปี 2025 องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการจ้างงาน ฝึกอบรม และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ โค้ดต่ำช่วยเอาชนะความท้าทายนี้ได้ โดยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: แพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดต่ำช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจและทางเทคนิคสามารถทำงานร่วมกันได้ สร้างแอปพลิเคชันร่วมกัน พวกเขาสามารถทำงานบนข้อเสนอแนะและสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นทีละน้อย
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว: แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์ม low code สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันภายนอกและข้อมูลได้โดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและ API ซึ่งยังช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีของผู้ให้บริการและพันธมิตรเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ความสามารถในการบำรุงรักษา: แพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดต่ำรองรับทุกขั้นตอนของการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่เพียงแต่สามารถสร้างแอปได้เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้งาน มีระบบควบคุมเวอร์ชัน และอื่นๆ ได้อีกด้วย
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี Low Code
เทคโนโลยี Low code เป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทรงพลังที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ บริษัทที่ให้บริการหรือผลิตสินค้า ธุรกิจซอฟต์แวร์ หรืออื่น ๆ พวกมันสามารถมอบประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่นต่อไปนี้
การประหยัดค่าใช้จ่าย
หลักการสำคัญของระบบโค้ดต่ำคือความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่, ความสามารถในการทำซ้ำ, และการอัตโนมัติ. ระบบโค้ดต่ำช่วยประหยัดความพยายามในการพัฒนาโดยการทำซ้ำกระบวนการ, นำส่วนประกอบกลับมาใช้ใหม่, และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ. สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดต้นทุน. นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการจ้างทีมพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนเพิ่มเติม.
ประสิทธิภาพของนักพัฒนา
แพลตฟอร์มแบบ Low code เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา ด้วย Low code นักพัฒนาสามารถลากและวางคอมโพเนนต์เพื่อสร้างแอปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ใช้ทางธุรกิจยังสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่เรียบง่ายได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากทีมวิศวกรรม
เวลาที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, การปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของนักพัฒนา
การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ
แพลตฟอร์มแบบ Low code เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ นักพัฒนาพลเมือง และผู้ที่กำลังเปลี่ยนสายงาน มันมอบกรอบการทำงานที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้ลองทำผิดพลาดและเรียนรู้ พร้อมทั้งเร่งกระบวนการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม
การร่วมมือข้ามสายงาน
แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบโค้ดต่ำ (Low Code Development Platform) ช่วยรวมทีมธุรกิจและทีมเทคนิค ซึ่งมักมีความขัดแย้งกัน ให้มาทำงานร่วมกันได้ แพลตฟอร์มนี้มอบภาษาและคำศัพท์ที่เหมือนกันให้แก่พวกเขา ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างต่อยอดจากผลงานของกันและกันได้
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถสร้างแอปที่นักพัฒนาสามารถอัปเดต/ปรับปรุงได้บนตัวแก้ไขโค้ดในตัว
ความคล่องตัวในการจัดการองค์กร
ความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และนำออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิมตามข้อเสนอแนะจากตลาดได้อีกด้วย
การบำรุงรักษาและการกำกับดูแล
ระบบ Low code ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มแพตช์ ปรับปรุง และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสร้างโครงสร้างสำหรับฟังก์ชันการกำกับดูแล เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ การอนุญาต ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เป็นต้น ระบบนี้ช่วยให้ทีมDevOps และทีมที่ทำงานแบบ Agileสามารถจัดการกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประสบการณ์ของพนักงาน
เครื่องมือแบบ Low code ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในองค์กร เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล [HRMS] ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการภายในและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
แม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่การนำระบบ low code มาใช้ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย มาดูกันว่าความท้าทายเหล่านั้นคืออะไรและคุณจะเอาชนะได้อย่างไร
กรณีการใช้งาน Low Code
การออกแบบ UI
ทีมออกแบบสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ปุ่ม, พื้นหลัง, สี, รูปร่าง, เป็นต้น, โดยใช้แพลตฟอร์มที่มีโค้ดต่ำ.
พอร์ทัลสำหรับพนักงาน
แอปพลิเคชันภายในที่มอบประสบการณ์แบบบริการตนเอง เช่น การขอเบิกค่าใช้จ่าย การยื่นคำร้องลา การจองการเดินทาง เป็นต้น เป็นกรณีการใช้งานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้โค้ดต่ำ
การปรับปรุงระบบเก่าให้ทันสมัย
องค์กรที่มีแอปพลิเคชันเก่าอยู่แล้วจะมีตรรกะทางธุรกิจและข้อมูลที่เข้าใจชัดเจน แพลตฟอร์มแบบ low code จะช่วยให้การปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อไม่สามารถแทนที่แอปพลิเคชันเก่าได้ แพลตฟอร์ม low code ยังสามารถใช้สำหรับการขยายและบูรณาการได้อีกด้วย
การสร้าง API
เครื่องมือสร้าง API แบบ Low code สามารถทำให้กระบวนการที่กินเวลามากที่สุดอย่างหนึ่งในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการปรับปรุงระบบเก่าให้เป็นปัจจุบันเป็นไปโดยอัตโนมัติ
การสร้างต้นแบบ
ก่อนที่จะลงทุนเวลาและพลังงานในการพัฒนาแอปพลิเคชันระดับการผลิต องค์กรจะใช้แพลตฟอร์มแบบ low code สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงขั้นต่ำ
รายงาน
แพลตฟอร์มแบบ Low code เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสานแหล่งข้อมูลและการสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามทางวิศวกรรมเพิ่มเติม
การปรับแต่งระดับธุรกิจ
เมื่อผู้ใช้ทางธุรกิจต้องการการปรับแต่งเฉพาะ แพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดต่ำสามารถช่วยได้ ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถเพิ่มหรือแก้ไขสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทีมวิศวกรรม
ความท้าทายของการผสานการพัฒนาแบบ Low Code และเทคโนโลยี
ในฐานะที่เป็นวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ โค้ดต่ำติดอยู่ในขั้นตอนการประเมินในองค์กร เนื่องจากมันนำเสนอความท้าทายใหม่และไม่เหมือนใคร
- อิสระที่จำกัด: โค้ดที่กำหนดเองมอบอิสระอย่างไม่จำกัดในการสร้างสิ่งใดก็ตามที่แอปพลิเคชันแบบโลว์โค้ดไม่สามารถทำได้
- ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม: ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้แพลตฟอร์ม low code แบบใด คุณจะถูกจำกัดด้วยฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มนั้น นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำได้เพียงเท่าที่แพลตฟอร์มอนุญาตเท่านั้น
- การผูกขาดกับผู้ให้บริการ: แพลตฟอร์ม low code ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นได้ ทำให้ต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการสูงเกินไป
- ข้อจำกัดในการผสานรวม: แพลตฟอร์ม low code สมัยใหม่อาจไม่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เก่าได้ดีนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความซับซ้อนที่นักพัฒนาต้องจัดการ
- ความสามารถในการขยายขนาด: แอปที่สร้างโดยใช้แพลตฟอร์มแบบ low code อาจไม่สามารถรองรับความต้องการในระดับองค์กรได้
- ค่าใช้จ่าย: แพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดต่ำอาจมีโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุณต้องการ
เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายเหล่านี้ การเลือกเครื่องมือ low code ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ต่อไปนี้คือข้อแนะนำที่มีคุณค่า
วิธีเลือกเครื่องมือ Low-Code
ก่อนที่คุณจะมองหาเครื่องมือ low code ให้ระบุความต้องการของคุณอย่างชัดเจน ถามตัวเองว่า:
- คุณตั้งใจจะใช้เครื่องมือนี้เพื่ออะไร?
- ผู้ใช้เครื่องมือนี้คือใคร?
- คุณตั้งใจจะสร้างแอปพลิเคชันอะไร?
- กรณีการใช้งานที่ควรรองรับคืออะไร?
- คุณยินดีจะจ่ายเท่าไหร่?
- คุณมีเกณฑ์วัดความสำเร็จของเครื่องมือ low code อย่างไรบ้าง?
สมมติว่าคุณต้องการให้ผู้ใช้ทางธุรกิจของคุณสามารถสร้างการปรับแต่งและการปรับปรุงที่เรียบง่ายในเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ คุณต้องการคุณสมบัติต่อไปนี้
ระบบการทำงานอัตโนมัติ
ทุกทีมมีกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง หลายอย่างสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วยตัวกระตุ้นแบบง่าย ๆ ที่เรียกว่า "ถ้า-ทำ-ถ้า" ให้เลือกแพลตฟอร์มที่มีระบบโค้ดต่ำซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ให้ทำงานโดยอัตโนมัติได้
ClickUp Automations เป็นเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า ClickUp ให้เปลี่ยนสถานะงานทุกครั้งที่มีการทำซับทาสก์เสร็จสิ้น หรือกำหนดงานให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือสร้างงานใหม่เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มคำขอสำหรับทีมซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
โครงการในปัจจุบันมีงานที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันซึ่งส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณจำเป็นต้องรองรับความสัมพันธ์เหล่านี้ ต้องสามารถเชื่อมต่องานหรือเอกสาร เพิ่มการพึ่งพาของงาน เชื่อมโยงทรัพยากร และฝังเครื่องมือภายนอกได้
ClickUp นำเสนอการจัดการความสัมพันธ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างลิงก์ระหว่างงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ที่จำเป็น เพื่อเข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ในที่เดียว
การผสานรวม
ขณะที่คุณใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายของคุณ คุณไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือทางวิศวกรรมได้ทุกครั้งที่ต้องการให้เครื่องมือเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้ เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณจำเป็นต้องมีวิธีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันภายนอกที่มีการใช้โค้ดน้อย
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย ตั้งแต่เครื่องมือสื่อสารอย่าง Gmail และ Slack ไปจนถึงแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง Harvest และเครื่องมือทางธุรกิจอย่าง HubSpot และ GitHub ClickUp สามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับเกือบทุกสิ่งที่คุณนึกออก
หลายรายการเหล่านี้เป็นการผสานการทำงานแบบสองทาง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์อัตโนมัติเพื่ออัปเดตเครื่องมือภายนอกจาก ClickUp หรือในทางกลับกันก็ได้
แดชบอร์ด
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพเพียงเท่าที่ความสามารถในการมองเห็นที่มอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เท่านั้น เพื่อให้ได้มุมมองแบบ 360 องศาของโครงการ ผู้จัดการจำเป็นต้องมีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อพวกเขา
แผนภูมิที่กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแสดงภาพงานของคุณได้ตามต้องการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเขียนโค้ดเพิ่มเติม
ด้วย ClickUp คุณสามารถเลือกจากวิดเจ็ตมากกว่า 50 แบบที่ติดตามเวลา งาน ความคืบหน้า ปริมาณงาน สปรินต์ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถแปลงแดชบอร์ดของคุณให้เป็นเครื่องคิดเลขสำหรับคำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย และอื่นๆ สำหรับงานใดๆ ของคุณได้อีกด้วย
ใช้เทมเพลตที่คล่องตัวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับแดชบอร์ดที่คุณต้องการสร้าง
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณภาพของงานขึ้นอยู่มาตรฐานที่ทีมตั้งไว้สำหรับตัวเอง. แม้จะมีความพยายามอย่างดีที่สุดและมีรายการตรวจสอบที่ทำไว้อย่างดี บางสิ่งอาจหลุดรอดไปได้. ระบบการจัดการโครงการที่ดีสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ด้วยการอัตโนมัติที่ชาญฉลาด.
ClickApps—แอปสำเร็จรูปที่ไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp—ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ นี่คือตัวอย่างบางส่วน
- คำเตือนเกี่ยวกับการพึ่งพาจะแจ้งให้คุณทราบก่อนปิดงานที่กำลังรอการดำเนินการจากงานอื่น
- คำเตือนที่ไม่สมบูรณ์จะป้องกันไม่ให้คุณปิดงานที่มีงานย่อยที่ยังไม่เสร็จ ความคิดเห็น หรือรายการตรวจสอบ
- แอป The Who's Online? ช่วยให้คุณเห็นใครออนไลน์อยู่เพื่อพูดคุยอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์
ความสามารถในการปรับแต่ง
ทุกแอปที่คุณใช้มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ในตัว. หากคุณต้องการคุณสมบัติเหล่านั้นแต่ต้องการเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยล่ะ? ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจต้องการรหัสงานที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าแต่ละราย.
ClickApps ช่วยให้คุณสร้างรหัสงานที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในหลากหลายรูปแบบ เช่น วันที่ ข้อมูลติดต่อ รายการแบบเลือก กล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ สูตร แท็ก และอื่นๆ อีกมากมาย
ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในทศวรรษนี้ คุณไม่จำเป็นต้องจ้างทีมวิศวกรขนาดใหญ่เพื่อให้เทคโนโลยีนี้ทำงานให้คุณ
ClickUp AIช่วยเร่งรัดแผนการพัฒนาและเอกสารให้รวดเร็วขึ้น ด้วยคำสั่งเพียงไม่กี่คำ คุณสามารถสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์ แผนงาน และอื่น ๆ ได้ด้วยเครื่องมือ AIที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับทีมซอฟต์แวร์ภายใน ClickUp ได้ทันที
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณด้วยวิธี No Code ผ่าน ClickUp
ชีวิตและงานของเราในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยเทคโนโลยี แม้แต่ธุรกิจที่เราคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น ศิลปะหรือบริการความงาม ก็ยังใช้เครื่องมือดิจิทัลในการรับคำสั่งซื้อ จัดการการดำเนินงาน การตลาด ฯลฯ
เครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับการจัดการโครงการอาจไม่เหมาะสำหรับทุกวัตถุประสงค์ อาจไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับลักษณะเฉพาะของโครงการของคุณ นี่คือจุดที่การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเข้ามาช่วย!
ฟีเจอร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน การบริหารทรัพยากร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้
ด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งตาม GUI, ระบบอัตโนมัติ, และการลากและวางของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณและเพิ่มผลผลิตได้. ทดลองใช้ด้วยตัวคุณเอง.ลงทะเบียนเพื่อใช้ ClickUp ฟรี.