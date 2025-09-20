บล็อก ClickUp
วิธีตั้งค่าตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ให้สวยงามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

Garima Behal
20 กันยายน 2568

เคยรู้สึกไหมว่าตัวเองกำลังจดจ่ออยู่กับงานอย่างเต็มที่ ทำแต่ละอย่างเสร็จไปทีละอย่าง—แต่พอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนาฬิกา ก็ดันเสียเวลาไปอีกสองสามนาทีกับการดูวิดีโอต่าง ๆ ใน Instagram แบบไม่รู้ตัว?

แม้ว่าคุณจะคิดอย่างไร การจัดการเวลาไม่ใช่ความท้าทายที่แท้จริง—แต่เป็นการรักษาความสม่ำเสมอในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน การแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเนื้อหาขนาดสั้นที่แย่งชิงความสนใจของคุณ

นาฬิกาจับเวลาแบบ Pomodoro ที่มีความสวยงาม เป็นทางออกในสถานการณ์นี้ พวกมันผสมผสานการออกแบบที่สวยงามเข้ากับฟังก์ชันการใช้งาน—ช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อแต่ละช่วงเสร็จสิ้น

เมื่อใดก็ตามที่คุณทำรอบ Pomodoro 25 นาทีเสร็จสมบูรณ์ คุณจะรู้สึกถึงความก้าวหน้า เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดรู้สึกสนุกสนานและน่าพึงพอใจมากขึ้น ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมตัวจับเวลา Pomodoro ที่มีประสิทธิภาพและสวยงามที่สุด ซึ่งเปลี่ยนหน้าจอของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรักษาสมาธิ

นาฬิกาจับเวลาโพอโดโรที่สวยงามที่สุดในพริบตา

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือที่เราได้พูดถึงในบล็อกของเรา:

ชื่อเครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
ClickUpนักเรียน, ผู้ทำงานทางไกล, ผู้เชี่ยวชาญ, และทีมทุกขนาดที่ต้องการทำงานให้เสร็จในรูปแบบ Pomodoro burst ภายในระบบการทำงานอัตโนมัติแยกงานออกเป็นส่วนย่อย ติดตามเวลา ช่วงเวลาทำงานด้วย AI และมุมมองรายการแผนฟรีตลอดไป, ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ความงามแบบโพโมโดโรฟรีแลนซ์ที่ต้องการแรงบันดาลใจทางสายตาธีมความงามหลากหลาย, การติดตามงานฟรี
โฟคัสผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการความมีสมาธิที่ดีขึ้น และการปรับแต่งระบบเสียงและภาพเสียงรอบข้าง, เพลย์ลิสต์, แดชบอร์ดงาน, และสถิติการโฟกัสฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
Pomodoro Kittyบุคคลที่ต้องการเซสชันการโฟกัสแบบอ่อนโยนธีมแมว, สัญลักษณ์ที่มองเห็น, และประวัติการเล่นฟรี
วันเดอร์สเปซผู้เชี่ยวชาญทางไกลที่ชอบบรรยากาศการทำงานที่มีสภาพแวดล้อมรอบตัว พร้อมฉากหลังแบบสดภาพเคลื่อนไหว, เสียงบรรยากาศ, และการบันทึกงานฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5.99/เดือนต่อผู้ใช้
สถานีอวกาศนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างนิสัยด้วยข้อมูลเชิงลึกวิดเจ็ตที่กำหนดเอง, โปโมโดโร + Spotify และตัวติดตามงานฟรี
ผู้รักษาสมาธินักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการสร้างนิสัยแผนภูมิ, เสียงขาว, รายการสิ่งที่ต้องทำ, เฉพาะมือถือฟรี
การไหลผู้ประกอบการเดี่ยว; เน้นความเรียบง่าย, ตัวบล็อกสิ่งรบกวนระบบนิเวศของ Apple, การบล็อกเว็บไซต์ และการติดตามเวลาฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99/เดือนต่อผู้ใช้
ป่ามืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่ชื่นชอบการมีส่วนร่วมในรูปแบบเกม และการปลูกต้นไม้ในโลกจริงปลูกต้นไม้, หารายได้, ซิงค์, และสถิติฟรี
มีสมาธินักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการสร้างนิสัยตัวจับเวลาแบบกำหนดเอง, ตัวจัดการงาน, ส่งออกเป็น CSVฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1.99/เดือนต่อผู้ใช้

นาฬิกาจับเวลาแบบ Pomodoro สวยงามคืออะไร?

ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรที่เน้นความสวยงามผสมผสานโครงสร้างของเทคนิคโพโมโดโรเข้ากับการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและเสียงบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์การใช้งานที่น่าดึงดูด

ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแอปพลิเคชัน, ส่วนขยายของเบราว์เซอร์, หรืออุปกรณ์ทางกายภาพ, ตัวจับเวลาเหล่านี้เปลี่ยนการจัดการเวลาของโครงการธรรมดา (หรือการจัดการเวลาประเภทอื่น ๆ) ให้กลายเป็นประสบการณ์การทำงานหรือการศึกษาที่คุณต้องการกลับมาทำอีกครั้ง

นี่คือสิ่งที่ตัวจับเวลาทำ:

  • รองรับวงจร Pomodoro แบบคลาสสิก โดยตั้งเวลาเป็น 25 นาทีสำหรับการทำงานอย่างตั้งใจ (หรือ 1 Pomodoro) พร้อมพักสั้น ๆ ระหว่างแต่ละช่วงการทำงาน โดยทั่วไปจะตามด้วยการพักที่ยาวนานขึ้นทุก ๆ 4 หรือ 5 Pomodoro
  • ให้คุณปรับแต่งธีม, เสียงบรรยากาศ, การตั้งค่าตัวจับเวลา, และระยะเวลา เพื่อโหมดโฟกัสที่ปรับให้เหมาะกับคุณมากขึ้น
  • รวมตัวติดตามงานและบันทึกความคืบหน้าในตัวเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานของคุณ รับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความก้าวหน้าของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เทคนิคโพโมโดโรได้ชื่อมาจากมะเขือเทศจริงๆ (Pomodoro เป็นภาษาอิตาลีแปลว่ามะเขือเทศ)! ผู้คิดค้นเทคนิคนี้คือ Francesco Cirillo ซึ่งใช้ตัวจับเวลาในครัวรูปมะเขือเทศในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ขณะเป็นนักเรียนเพื่อจับเวลาการเรียนของเขา ก่อนจะตั้งชื่อวิธีนี้ตามมะเขือเทศในภายหลัง

หนึ่งโพโมโดโรต่อวัน ช่วยขจัดความผัดวันประกันพรุ่ง

ทำไมตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่มีความสวยงามจึงมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต

เราได้กล่าวถึงวิธีที่ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่มีความสวยงามช่วยนำคุณเข้าสู่โหมดโฟกัสด้วยภาพที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน

ตอนนี้เรามาสำรวจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการทำงานของตัวจับเวลา Pomodoro:

  • ✅ กระตุ้นสมาธิผ่านสัญญาณทางสายตา เช่น การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนสี หรือแอนิเมชันที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นรอบ Pomodoro ซึ่งช่วยกระตุ้นสมองให้จดจำรูปแบบและเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการทำงานอย่างลึกซึ้ง
  • ✅ เพิ่มความอดทนทางจิตใจด้วยการจัดโครงสร้างช่วงเวลาโฟกัสที่มีตัวจับเวลา 25 นาทีและช่วงพักสั้น ๆ ในตัว ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงความสนใจและความจำเป็นในการรีเซ็ตจิตใจ
  • ✅ เพิ่มแรงจูงใจด้วยการเปลี่ยนการติดตามความก้าวหน้าให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มองเห็น ช่วยคุณติดตามงานที่เสร็จสิ้นและเห็นเวลาผ่านไปในรูปแบบที่สนุกสนานและให้รางวัลด้วยโดปามีน
  • ✅ ลดความต้านทานต่อการเริ่มงานโดยการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ ลดภาระทางความคิด และส่งเสริมการกระทำแทนการหลีกเลี่ยง
  • ✅ สร้างนิสัยที่ยั่งยืนด้วยการทำซ้ำวงจรการทำงาน พักผ่อน และรางวัลที่มองเห็นได้อย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการสร้างนิสัยผ่านกิจวัตรประจำวันและการเสริมแรงทางบวก

10 อันดับสุดยอดตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เพื่อเสริมสร้างสมาธิของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลที่ต้องการลดสิ่งรบกวน หรือเป็นนักเรียนที่ต้องการติดตามการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเครื่องมือยอดนิยม ออกแบบมาอย่างดี และมีประสิทธิภาพสูง ที่จะช่วยให้คุณอยู่ในโหมดโฟกัสและเพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลา 25 นาทีของการทำงาน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการมุ่งเน้นระยะยาวและกระบวนการทำงานแบบ Pomodoro อัตโนมัติ)

ClickUp: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรที่สวยงาม
จัดการงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและสร้างประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวด้วย ClickUp

นาฬิกาจับเวลาแบบ Pomodoro ส่วนใหญ่ช่วยให้คุณรักษาสมาธิอยู่กับปัจจุบัน แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณยาวเกินหนึ่งสัปดาห์ หรือหากงานของคุณกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล เอกสาร และบันทึกการประชุมต่างๆ?

ต่างจากตัวจับเวลาแบบมินิมอลที่สร้างมาเพื่อการทำงานในช่วงสั้น ๆ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว

ทำตามตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp Reminders

แม้จะเตรียมตัวอย่างเต็มที่แล้ว ก็ยังง่ายที่จะลืมเวลาหรือข้ามการพักเมื่อคุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการทำ Pomodoro แบบต่อเนื่อง

ClickUp Remindersแก้ไขปัญหานี้โดยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนที่กำหนดเองและเกิดขึ้นซ้ำได้สำหรับทั้งช่วงเวลาทำงานและการพัก เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้ตัวจับเวลาที่สอง

ClickUp Reminders: ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่สวยงาม
สร้างการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้คุณไม่พลาดการติดตามผลด้วย ClickUp Reminders

สร้างช่วงเวลาทำงานแบบ Pomodoro ด้วย ClickUp Brain

ระยะเวลาของช่วงโฟกัสและการพักของคุณส่งผลต่อความรู้สึกว่าวันของคุณสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนเพียงใด

ClickUp Brainสามารถแนะนำระยะเวลาการประชุมที่ใช้ AI ตามความต้องการของคุณได้ ช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางเวลาที่รู้สึกทั้งมีประสิทธิภาพและเป็นมนุษย์

ClickUp Brain
สร้างเวลาเซสชัน รวมถึงช่วงพักสำหรับงานของคุณ ด้วย ClickUp Brain

คุณยังสามารถลองใช้ตัวจับเวลา Pomodoro ออนไลน์ฟรีของ ClickUpซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นเพียงแท็บหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่คุณกำลังทำงานอย่างเต็มที่!

กำหนดบอร์ดโฟกัสบนปฏิทิน ClickUp

การจัดการเวลาด้วย ClickUp: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรที่สวยงาม
ทำงานอย่างชาญฉลาด รักษาความก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Time Management

หัวใจสำคัญของระบบการจัดการเวลาของ ClickUp คือปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp นี่คือวิธีที่มันช่วย:

✅ การบล็อกเวลาด้วย AI: บล็อกเวลาสำหรับงานสำคัญของคุณอย่างชาญฉลาดตามการประมาณเวลา กำหนดเวลาส่ง และความพร้อมใช้งาน จับคู่กับClickUp Brain และมันสามารถจัดตารางวันของคุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที

✅ การผสานงานแบบเรียลไทม์: ทุกงานใน ClickUp (จาก LineUp, backlog หรือรายการที่ค้าง) สามารถกำหนดเวลาลงในปฏิทินของคุณได้โดยตรง เพียงแค่ลากและวาง เสร็จแล้ว

✅ มุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเอง: กรองตามสมาชิกทีม, ความสำคัญ, หรือสถานะของงาน. ซูมเข้าสู่วันของคุณหรือซูมออกเพื่อดูสัปดาห์ของคุณในภาพรวม (ปฏิทินของคุณ, ในแบบของคุณ)

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการสร้าง Pomodoro เวอร์ชันของคุณเองตามนิสัยและกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? ภายในClickUp Chat คุณสามารถใช้ ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp เพื่อส่งการแจ้งเตือน พร้อมข้อความที่กำหนดเองได้ และยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่ต้องทำในช่วง 'pomo' ครั้งต่อไปของคุณได้อีกด้วย

บริหารเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามเวลาของ ClickUp

การติดตามเวลาของคุณช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการผลิตที่แท้จริงของคุณ. อาจใช้เวลาสอง Pomodoros ในการเขียน แต่การแก้ไขใช้เวลาเพียงหนึ่ง.

โดยการใช้ClickUp Time Tracking คุณสามารถบันทึกระยะเวลาของแต่ละเซสชันและวิเคราะห์การทำงานของคุณ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนช่วงเวลาการทำงานที่เป็นจริงในครั้งต่อไป

การติดตามเวลาด้วย ClickUp: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรที่สวยงาม
บันทึกเวลาอย่างแม่นยำว่าแต่ละงานหรือแต่ละเซสชัน Pomodoro ใช้เวลานานเท่าไรด้วย ClickUp Time Tracking

ClickUp ยังซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์ของคุณและผสานการทำงานกับแอปจับเวลาแบบ Pomodoro จากบุคคลที่สาม เช่น Pomodone เพื่อให้ทุกนาทีถูกบันทึกไว้ และทุกงานถูกติดตามอย่างต่อเนื่อง

เทมเพลตสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUp

เพื่อให้ข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ได้มากขึ้นClickUp's Editable Spreadsheet Templateช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกเวลา ติดตามความคืบหน้าของงาน และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

เทมเพลตสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการ ติดตาม และแสดงผลแบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตสเปรดชีตที่แก้ไขได้ของ ClickUp

นี่คือทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับตารางคำนวณแบบดั้งเดิม และคุณไม่ต้องรับมือกับแถวที่ตายตัวหรือการจัดรูปแบบด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ งานย่อยที่เหมาะกับ Pomodoro 25 นาที โดยใช้ลำดับชั้นของงานในClickUp Tasks
  • ติดตามทุกวงจร Pomodoro ด้วยการติดตามเวลาในตัวและการประมาณเวลาที่กำหนดเอง
  • รับเครื่องมือจับเวลา Pomodoro ออนไลน์ฟรีจาก ClickUp
  • ซิงค์กับเครื่องมือจับเวลาแบบ Pomodoro ภายนอก เช่น Pomodone ขณะบันทึกเวลาภายใน ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจต้องปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับการวางแผนแบบ Pomodoro
  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการอินเทอร์เฟซแบบตัวจับเวลาเท่านั้นแบบมินิมอลเสียสมาธิ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบการจัดการงานใน ClickUp มากที่สุด ฉันเคยตั้งกำหนดเวลาให้ตัวเองในปฏิทินด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันไม่จำเป็นต้องใช้พลังสมองในการพยายามจดจำและติดตามงานทั้งหมดของฉันอีกต่อไป ฉันสามารถใช้วันที่ครบกำหนดและหน้าแรกของฉันเป็นวิธีติดตามสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดในแต่ละวันได้

ฉันชอบการจัดการงานใน ClickUp มากที่สุด ฉันเคยตั้งกำหนดเวลาให้ตัวเองในปฏิทินด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องใช้พลังสมองในการพยายามจดจำและติดตามงานทั้งหมดของฉันอีกต่อไป ฉันสามารถใช้วันที่ครบกำหนดและหน้าแรกของฉันเป็นวิธีติดตามสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดในแต่ละวันได้

2. สุนทรียศาสตร์แบบ Pomodoro (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแรงจูงใจทางสายตาผ่านการปรับแต่งที่ชวนให้นึกถึงอดีต)

ความงามแบบ Pomodoro: ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่มีความสวยงาม
ผ่านทาง สไตล์ Pomodoro

ตัวจับเวลาส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานตามฟังก์ชัน ในขณะที่ Pomodoro Aesthetic มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานตาม ความรู้สึก สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาในการเริ่มต้นงาน ตัวจับเวลานี้จะเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงานให้กลายเป็นพิธีกรรมที่เพลิดเพลินทางสายตา

ไม่ว่าคุณจะหลงใหลในความสมบูรณ์แบบแบบพิกเซล (นึกถึง Windows 98 และ Nintendo) หรือชอบโทนสีอ่อนๆ อย่างสีชมพูและสีฟ้า ตัวจับเวลานี้จะสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นอารมณ์ให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของสไตล์ Pomodoro Aesthetic

  • สลับระหว่างธีมสุดคลาสสิกและทันสมัยนับสิบแบบ เช่น Mac OS, Cosmic และ Y2K เพื่อเข้ากับอารมณ์หรือรูปแบบการทำงานของคุณ
  • ใช้หน้าจอตัวจับเวลาโฟกัสที่สะอาดเพื่อติดตามวงจร Pomodoro แบบคลาสสิก 25/5 นาทีได้อย่างง่ายดาย
  • พึ่งพาการปั่นจักรยานอัจฉริยะเพื่อการเปลี่ยนผ่าน อัตโนมัติ ระหว่างช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิ, การพักสั้น, และการพักยาว
  • เพิ่มและจัดการงานของคุณได้โดยตรงในหน้าต่างตัวจับเวลาเพื่อการติดตามงานที่ง่ายดายโดยไม่รกรุงรัง
  • เพลิดเพลินกับแพลตฟอร์มที่ปราศจากสิ่งรบกวนและไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ซึ่งทำงานได้ทันทีบนทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดด้านสุนทรียศาสตร์ของ Pomodoro

  • ไม่มีเวอร์ชันออฟไลน์หรือแอปมือถือ/เดสก์ท็อปแบบเนทีฟ
  • การผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหรือการซิงค์ปฏิทินที่จำกัด
  • ไม่มีการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการติดตามความก้าวหน้าในระยะยาว

ราคาสไตล์ Pomodoro Aesthetic

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวความสวยงามแบบโพโมโดโร

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Flocus (เหมาะที่สุดสำหรับการโฟกัสแบบดื่มด่ำผ่านการปรับแต่งเสียงและภาพ)

โฟคัส: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรที่เน้นความสวยงาม
ผ่านทาง โฟคัส

Flocus คือสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อความมีสมาธิโดยเฉพาะ ในขณะที่เครื่องมือ Pomodoro ส่วนใหญ่หยุดเพียงแค่การติดตามเวลา Flocus สร้างพื้นที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกประสาทสัมผัส ผสมผสานเสียงบรรยากาศธรรมชาติ เพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดี แดชบอร์ดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล และภาพที่สร้างแรงบันดาลใจ

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อความสบายทางอารมณ์และการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส คุณไม่ได้แค่จับเวลาถอยหลัง 25 นาที—แต่คุณกำลังเลือกว่าคุณต้องการรู้สึกอย่างไรในขณะที่ทำมัน

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับจังหวะเบาๆ ของ lofi, เสียงบรรยากาศในคาเฟ่, หรือคำคมที่โดนใจ Flocus ช่วยให้คุณสร้างพิธีกรรมรอบการทำงานของคุณให้มีความสม่ำเสมอและสงบ

คุณสมบัติเด่นของ Flocus

  • สร้างเซสชันโฟกัสที่ดื่มด่ำอย่างเต็มที่ด้วย เสียงบรรยากาศ ที่คัดสรรมาอย่างดีและภาพพื้นหลัง
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยสถิติสำคัญ การติดตามสถิติต่อเนื่อง และโหมดเคลียร์สำหรับการทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวน
  • เพิ่มงานได้ไม่จำกัดและติดตามรอบ Pomodoro ของคุณผ่านสถิติรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • เชื่อมต่อแพลตฟอร์มเพลงโปรดของคุณ—Spotify, Apple Music, YouTube—เพื่อการผสานเพลย์ลิสต์อย่างไร้รอยต่อ
  • สลับระหว่างโหมดบ้าน, โหมดบรรยากาศ, และโหมดทำงานเพื่อสะท้อนสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนระหว่างประเภทของงาน

ข้อจำกัดของ Flocus

  • ให้บริการผ่านเว็บเท่านั้น ยังไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือมือถือ (ในขณะนี้)
  • ไม่มีการผสานปฏิทินขั้นสูงหรือรายงานระดับโครงการ
  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเสียงรอบข้าง จำนวนงาน และตัวเลือกธีม

ราคาของ Flocus

  • ฟรี
  • โฟคัส พลัส: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Flocus

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. Pomodoro Kitty (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกสมาธิแบบเบา ๆ ตามธีม)

Pomodoro Kitty: ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่สวยงาม
ผ่านทาง Pomodoro Kitty

ไม่ใช่ทุกตัวจับเวลาที่ต้องให้ความรู้สึกเหมือนนาฬิกานับถอยหลัง Pomodoro Kitty นำบรรยากาศที่นุ่มนวลและเป็นมิตรมาสู่ช่วงเวลาทำงานของคุณ ด้วยธีมแมวเคลื่อนไหวที่ช่วยสนับสนุนเทคนิคการจัดการเวลา

มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติตามเทคนิค Pomodoro โดยไม่มีความเข้มงวดของอินเทอร์เฟซแบบดั้งเดิม และหากความสบายตาช่วยให้คุณมีสมาธิ Pomodoro Kitty ก็พร้อมมอบสิ่งนั้นให้กับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Pomodoro Kitty

  • ปรับแต่งช่วงเวลาทำงาน, ช่วงพักสั้น, และช่วงพักยาวให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานตามธรรมชาติของคุณ
  • เลือกชุดสีที่มีธีมแมวหรือ สร้างธีมของคุณเอง โดยใช้การไล่สีและรูปแบบข้อความที่กำหนดเอง
  • จดจ่ออยู่กับสิ่งสำคัญด้วยการแจ้งเตือนเบา ๆ และสัญญาณภาพ แทนเสียงเตือนที่รุนแรงหรือเสียงนับถอยหลัง
  • ทบทวนงานที่ผ่านมาและติดตามจำนวน Pomodoros ที่คุณทำสำเร็จด้วย ประวัติการทำงาน
  • เรียกใช้ Pomodoro Kitty บน WebCatalog Desktop เพื่อการทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวนบน Mac และ Windows

ข้อจำกัดของ Pomodoro Kitty

  • ไม่มีตัวจัดการงานหรือการสนับสนุนรายการสิ่งที่ต้องทำในตัว
  • ขาดการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามหรือการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์
  • การวิเคราะห์ที่จำกัดหรือคุณสมบัติการติดตามความก้าวหน้าในระยะยาว

ราคาของ Pomodoro Kitty

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Pomodoro Kitty

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. WonderSpace (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานแบบบรรยากาศที่ดื่มด่ำพร้อมฉากหลังและเสียงสด)

WonderSpace: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรที่เน้นความสวยงาม
ผ่านทาง WonderSpace

สำหรับผู้ที่สามารถมีสมาธิได้เฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมรอบตัวรู้สึกเหมาะสม WonderSpace มอบสิ่งที่หายาก: ศูนย์กลางการทำงานที่ดื่มด่ำอย่างเต็มที่ ซึ่งผสมผสานแอนิเมชันบรรยากาศ เสียงที่ผ่อนคลาย และโครงสร้าง Pomodoro แบบคลาสสิกเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่เงียบสงบ

สิ่งที่ทำให้ WonderSpace แตกต่างคือการผสมผสานระหว่างการปรับแต่งทางสายตาและเสียง คุณไม่ได้แค่ติดตามเวลา—คุณกำลังสร้างบรรยากาศ

คุณสามารถซ้อนสิ่งเหล่านี้กับพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวได้ เช่น หิมะหรือฝน ทำให้หน้าจอของคุณรู้สึกเหมือนเป็นที่พักผ่อนที่อบอุ่นแทนที่จะเป็นเพียงตัวจับเวลาที่เย็นชา

คุณสมบัติเด่นของ WonderSpace

  • สร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เฉพาะตัวด้วย พื้นหลังแบบเคลื่อนไหวสด เช่น หิมะ ฝน และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เลือกจากเสียงบรรยากาศหลากหลายประเภท เช่น เสียงคาเฟ่ เสียงฝน เสียงพายุฝนฟ้าคะนอง เสียงพิมพ์คีย์บอร์ด และเสียงไวท์นอยส์
  • ติดตามเวลาและช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิด้วยตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่ติดตั้งไว้และตัวบ่งชี้ความคืบหน้าแบบภาพ
  • รักษาความเป็นระเบียบและทบทวนเซสชันของคุณด้วยสมุดบันทึกและ เครื่องมือติดตามงาน
  • เข้าถึงการซิงค์บนคลาวด์และการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยแผนระดับสูงเพื่อติดตามประสิทธิภาพในระยะยาว

ข้อจำกัดของ WonderSpace

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดเวลาการใช้งาน (สูงสุด 45 นาที/วัน) และจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือและการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบความเรียบง่ายมากกว่าการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่เข้มข้น

ราคาของ WonderSpace

  • ฟรี
  • ข้อดี: $5.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้

WonderSpace คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

6. Astrostation (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบโมดูลาร์ด้วยวิดเจ็ตที่สวยงามและการจัดวางแบบกำหนดเอง)

Astrostation: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรที่เน้นความสวยงาม
ผ่านทาง สถานีอวกาศ

ไม่เหมือนกับตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ส่วนใหญ่ที่มีรูปแบบตายตัว Astrostation เป็นวิดเจ็ตที่อิงตามโมดูลและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณสร้างเลย์เอาต์ที่กำหนดเองได้ พร้อมด้วยตัวติดตามงาน ตัวจับเวลา วิดเจ็ต Spotify กล่องคำคม โน้ตติดหน้าจอ และแม้กระทั่งวิดีโอ YouTube ที่ฝังไว้

สิ่งที่ทำให้ Astrostation โดดเด่นคือพื้นฐานที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาและโอเพนซอร์ส ผสานกับการปรับแต่งที่เน้นความสวยงามอย่างลึกซึ้ง

คุณสมบัติเด่นของ Astrostation

  • เพิ่ม แก้ไข และจัดเรียงวิดเจ็ตต่าง ๆ เช่น ตัวจับเวลา Pomodoro, คำคม, Spotify, Twitch, YouTube และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ปรับแต่งช่วงเวลา Pomodoro, ช่วงพักสั้น และช่วงพักยาวของคุณด้วยการตั้งค่าเวลาที่ยืดหยุ่น
  • กำหนดเป้าหมายด้วยตัวติดตามงานในตัวและกำหนดจำนวน Pomodoro ต่องาน
  • เปิดวิทยุโลว์ไฟแบบแอมเบียนต์หรือเชื่อมต่อเพลย์ลิสต์ Spotify ของคุณเพื่อสร้างบรรยากาศเสียงที่ผ่อนคลาย
  • ควบคุมการจัดวางโดยใช้การล็อกกริดและการตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อลดความรกรุงรังและการรบกวน

ข้อจำกัดของสถานีอวกาศ

  • มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบเว็บแอปและแอปเดสก์ท็อปแบบโอเพ่นซอร์สเท่านั้น—ยังไม่มีแอปสำหรับมือถือ
  • ไม่มีการวิเคราะห์ในตัวหรือการติดตามความคืบหน้าในระยะยาว
  • ต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อกำหนดค่าวิดเจ็ตและการตั้งค่าเค้าโครง

ราคาของสถานีอวกาศ

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวสถานีอวกาศ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Focus Keeper (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยการมีสมาธิในระยะยาวพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ)

โฟกัสคีปเปอร์: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรเพื่อความสวยงาม
ผ่านทาง ผู้รักษาสมาธิ

หากคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการมีสมาธิเพียงอย่างเดียว และสร้างนิสัยการทำงานที่ยั่งยืนได้จริง Focus Keeper ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง

ในขณะที่ตัวจับเวลาหลายตัวหยุดที่การนับถอยหลัง Focus Keeper เพิ่มชั้นการติดตามความก้าวหน้า การตั้งเป้าหมาย และแผนภูมิเชิงลึกที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าพวกเขาจดจ่ออย่างไร—และวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

คุณสมบัติเด่นของ Focus Keeper

  • ใช้ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เพื่อติดตามช่วงเวลาการทำงาน โดยแบ่งเป็นรอบละ 25 นาที พร้อมพักสั้น ๆ ระหว่างรอบ
  • ดูแผนภูมิและสถิติประสิทธิภาพโดยละเอียดเพื่อแสดงรูปแบบการมีสมาธิและความสำเร็จในแต่ละวัน
  • ตั้งค่าและจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำภายในแอปเพื่อเชื่อมโยงงานกับรอบ Pomodoro ของคุณ
  • เปิดใช้งาน เสียงรบกวนสีขาวเพื่อลดสิ่งรบกวน และสร้างสภาพแวดล้อมเสียงที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงอินเทอร์เฟซมือถือที่เรียบง่ายบน iOS และ Android เพื่อการติดตามที่สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน

ข้อจำกัดของ Focus Keeper

  • มีให้บริการเฉพาะบนมือถือ (iOS และ Android) เท่านั้น ไม่มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือเว็บ
  • ขาดการผสานการทำงานขั้นสูงกับเครื่องมือภายนอก เช่น แอปปฏิทินหรือโปรแกรมจัดการงาน
  • เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่า—มีฟีเจอร์สำหรับทีมหรือการทำงานร่วมกันอย่างจำกัด

ราคาของ Focus Keeper

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Focus Keeper

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Flow (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวน ด้วยดีไซน์เรียบง่ายและการบล็อกแอป)

โฟลว์: ตัวจับเวลาแบบพอโมโดโรที่สวยงาม
ผ่านทาง การไหล

สำหรับผู้ที่ต้องการมีสมาธิโดยไม่ลดทอนความเรียบง่าย Flow มอบพื้นที่ทำงานที่สะอาดตาและสง่างาม พร้อมการควบคุมในระดับที่พอดี

มันไม่ได้เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมาย—นี่คือสิ่งที่ตั้งใจไว้ Flow โดดเด่นด้วยความสามารถในการดึงดูดความสนใจของคุณไว้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสมผสานการแบ่งเวลาแบบ Pomodoro การป้องกันการเสียสมาธิ และการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ Apple ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Flow

  • ใช้ตัวจับเวลาแบบมินิมอลที่สามารถปรับช่วงเวลาได้ พร้อม การพักสั้น ๆ ซ้ำ ๆ เพื่อจัดระเบียบวันของคุณ
  • บล็อกเว็บไซต์และแอปที่รบกวนสมาธิโดยใช้ตัวบล็อกแอปและเว็บไซต์ในตัว (Pro)
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิที่แสดงสถิติเซสชันรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
  • ซิงค์ตัวจับเวลา ประวัติการใช้งาน และข้อมูลข้ามอุปกรณ์ผ่านการซิงค์ iCloud
  • ผสานกับ Apple Calendar ตั้งชื่อเซสชันตามต้องการ และส่งออกใบลงเวลาทำงาน (Pro)

ข้อจำกัดการไหล

  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple (iOS, iPad, Mac และ Watch)
  • ไม่มีตัวจัดการงานหรือฟังก์ชันรายการสิ่งที่ต้องทำในแอป
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบโปร

การกำหนดราคาแบบไหล

  • ฟรี
  • ข้อดี: $2.99/เดือน ต่อผู้ใช้

อัตราการไหลและการรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการโฟกัสแบบเกมมิ่งพร้อมผลกระทบจริงในการปลูกต้นไม้ในโลกจริง)

Forest: ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่สวยงาม
ผ่านทาง ป่า

สำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่านาฬิกาที่เดินไปเรื่อย ๆ เพื่อรักษาสมาธิ Forest เพิ่มชั้นของความตั้งใจและความรับผิดชอบโดยเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานของคุณให้กลายเป็นต้นไม้—อย่างแท้จริง ทุกครั้งที่คุณเริ่มช่วงเวลาโฟกัส คุณจะปลูกต้นไม้เสมือนจริงหนึ่งต้น

หากคุณออกจากแอปก่อนเวลา ต้นไม้ของคุณจะตาย แต่ถ้าคุณตั้งใจอยู่ต่อ ต้นไม้จะเติบโต และเมื่อเวลาผ่านไป ป่าเสมือนจริงของคุณก็จะเติบโตเช่นกัน

คุณสมบัติเด่นของป่า

  • ปลูกต้นไม้เสมือนจริงที่เติบโตขึ้นทุกครั้งที่คุณทำเซสชั่นสไตล์ Pomodoro สำเร็จ
  • รับเหรียญผ่านช่วงเวลาที่ตั้งใจ และใช้เหรียญเพื่อปลูกต้นไม้จริงในโลก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการดูป่าของคุณเติบโตขึ้นตามกาลเวลา
  • ใช้แอปนี้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้—บ้าน, สำนักงาน, หรือห้องสมุด—พร้อมการซิงค์ข้ามอุปกรณ์
  • ติดตามประวัติการใช้งานและดูภาพรวมว่าพฤติกรรมดิจิทัลของคุณสร้างผลกระทบในระยะยาวอย่างไร

ข้อจำกัดของป่า

  • การออกจากแอปหรือสลับไปยังงานอื่นจะหยุดเซสชันของคุณและทำลายต้นไม้ของคุณ
  • การปรับแต่งช่วงเวลาของตัวจับเวลาได้จำกัดเมื่อเทียบกับแอป Pomodoroขั้นสูง
  • คุณสมบัติบางอย่าง (เช่น การปลูกต้นไม้จริง) ต้องใช้การซื้อแบบพรีเมียมหรือการซื้อภายในแอป

การกำหนดราคาป่าไม้

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง:การสร้างภาพในใจช่วยลดการสลับงานได้ถึง 40% สัญญาณทางสายตาช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่ต้องทำต่อไป แทนที่จะวอกแวกไปมาระหว่างเครื่องมือหรือแท็บต่างๆ

10. มีสมาธิ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการซิงค์ตัวจับเวลาข้ามอุปกรณ์)

มีสมาธิ: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรเพื่อความสวยงาม
ผ่านทาง มีสมาธิ

Be Focused เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่เรียบง่ายแต่ยังคงควบคุมได้

คุณสามารถแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่เน้นเป้าหมาย จัดการงาน และเข้าถึงทุกอย่างได้จาก iPhone, iPad, Mac หรือแม้แต่ Apple Watch ของคุณ

สิ่งที่ทำให้ Be Focused แตกต่างคือการผสมผสานระหว่างการควบคุมอย่างละเอียด (เช่น การตั้งค่าตัวจับเวลาต่อแต่ละงาน การวางแผนจำนวน Pomodoros ที่คุณต้องการ หรือส่งออกข้อมูลเซสชัน) โดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Be Focused

  • กำหนดระยะเวลาสำหรับช่วงทำงาน ช่วงพักสั้น และช่วงพักยาว รวมถึงรอบการทำงานต่อหนึ่งงาน
  • กำหนดการตั้งค่าตัวจับเวลาแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละงานและติดตามการบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลา
  • ใช้การจัดการงานในตัวที่มีแท็ก, วันที่ครบกำหนด, และตัวกรอง
  • เข้าถึงรายงานประสิทธิภาพการทำงานและการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV เพื่อติดตามแนวโน้มการโฟกัสของคุณ
  • ซิงค์เซสชัน ระหว่าง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ด้วยเวอร์ชัน Pro
  • อัตโนมัติการกระทำผ่านการผสานกับ Apple Shortcuts และควบคุมตัวจับเวลาจากหน้าจอล็อกหรือ Dynamic Island

ข้อจำกัดของการมีสมาธิ

  • เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาและการปรับแต่งที่จำกัด
  • อินเทอร์เฟซดูเก่าไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแอปจับเวลาที่มีดีไซน์ใหม่ ๆ
  • การซิงค์ระหว่างอุปกรณ์อาจต้องรีเฟรชด้วยตนเองหรือรีสตาร์ทแอป

ราคาแบบมุ่งเน้น

  • ฟรี
  • รายเดือนโปร: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Lifetime Pro: $24.99 ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Be Focused

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

วิธีตั้งค่าและใช้ตัวจับเวลา Pomodoro สไตล์สวยงาม

การใช้ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่มีความสวยงามจะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับระบบการจัดการงานอย่าง ClickUp ในขณะที่ตัวจับเวลาแบบภาพช่วยลดความต้านทาน ClickUp จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาไปกับงานที่ถูกต้อง ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับให้เหมาะสมตลอดเวลา

นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดโครงสร้างและติดตามเซสชัน Pomodoro ของคุณโดยตรงภายใน ClickUp:

1. สร้างรายการเฉพาะ

สร้างรายการเฉพาะ

เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการที่มีชื่อว่า "เซสชัน Pomodoro" หรือชื่อที่สอดคล้องกับโครงการปัจจุบันของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้เซสชันของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนและช่วยรวมสมาธิของคุณไว้ที่จุดเดียว

2. เพิ่มงานและแบ่งเป็นงานย่อยย่อยละ 25 นาที

แยกเป้าหมายใหญ่เป็นงานหลัก จากนั้นแบ่งงานหลักออกเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้จริงภายในหนึ่ง Pomodoro (ประมาณ 25 นาที) วิธีการนี้จะช่วยป้องกันความเครียดและเพิ่มความชัดเจนของงาน

ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับตัวคุณเองด้วยการอัตโนมัติภารกิจโดยใช้คู่มือฉบับรวดเร็วนี้:

3. ใช้คำอธิบายงานเพื่อกำหนดเป้าหมายของเซสชันของคุณ

ใช้คำอธิบายงานเพื่อกำหนดเป้าหมายของเซสชันของคุณ

ในแต่ละงานหรืองานย่อย ให้ใช้ช่องคำอธิบายเพื่อจดบันทึกเป้าหมายของเซสชันเมื่อคุณใช้ClickUp Tasks เทคนิคนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเดาว่าจะทำอะไรเมื่อเริ่มจับเวลา ทำให้คุณมีสมาธิกับงานได้อย่างเต็มที่

4. กำหนดลำดับความสำคัญและป้ายสถานะ

กำหนดลำดับความสำคัญและป้ายสถานะ

ใช้เครื่องหมายลำดับความสำคัญและแท็กสถานะของ ClickUp เพื่อจัดเรียงงานเร่งด่วนและจัดระเบียบวันของคุณอย่างชัดเจน คุณสามารถลากและวางได้ในมุมมองบอร์ดหรือกรองตามลำดับความสำคัญเมื่อหน้าต่างโฟกัสของคุณเริ่มทำงาน

5. ติดตาม Pomodoros ของคุณโดยใช้การติดตามเวลา

ติดตาม Pomodoros ของคุณโดยใช้การติดตามเวลา

ใช้ClickUp Time Trackingเพื่อบันทึกทุก Pomodoro หลังจากเสร็จสิ้นเซสชั่น ให้หยุดตัวจับเวลาและบันทึกโน้ตของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป วิธีการนี้จะช่วยระบุได้ว่างานใดใช้เวลานานกว่าและเวลาของคุณควรใช้ไปกับอะไรดีที่สุด

6. อัตโนมัติเซสชั่นที่เกิดซ้ำและแจ้งเตือนการหยุดพัก

อัตโนมัติเซสชั่นที่เกิดซ้ำและแจ้งเตือนการหยุดพัก

ตั้งค่างานประจำสำหรับช่วงเวลาโฟกัสในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ จับคู่กับ ClickUp Automations เพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาพักสั้นหรือพักยาว

7. ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างช่วงเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติ

ขอให้ ClickUp Brain สร้างตารางการทำงานแบบ Pomodoro ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

หากคุณต้องการทดลองกับการจัดสรรเวลา ให้ ClickUp Brain ช่วยแนะนำช่วงเวลาทำงาน/พักที่เหมาะสมกับประเภทงานและเวลาของคุณ เพียงอธิบายเป้าหมายการโฟกัสของคุณในแชทของ Brain แล้วมันจะเสนอจังหวะ Pomodoro ที่เหมาะกับจังหวะการทำงานของคุณ

ทำไมการติดตามเวลาของ ClickUp ถึงเป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการทำงานแบบ Pomodoro ของคุณ

เทคนิคโพโมโดโรสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง: ทำงานเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความตั้งใจสูง แล้วพักเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงาน

แต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้น ซ่อนอยู่ซึ่งความสมดุลที่สำคัญ—การวัดเวลาของคุณด้วยความชัดเจน

ฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัวของ ClickUp แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปหรือนาฬิกาจับเวลาแยกต่างหาก

คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงจากงานใด ๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน บนมือถือ หรือใช้ส่วนขยาย Chrome คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเริ่มเซสชั่น 25 นาทีได้โดยไม่ทำให้การทำงานของคุณสะดุด

การติดตามเวลาของ ClickUp: ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโระที่สวยงาม
รักษา Pomodoros ของคุณให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงด้วยการติดตามเวลาของ ClickUp

หากคุณลืมติดตามเซสชั่น, ไม่มีปัญหา—ClickUp ให้คุณสามารถบันทึกหรือปรับเวลาภายหลังได้ด้วยตัวเอง, ทำให้ทุก Pomodoro นับได้.

แต่ละรายการที่บันทึกสามารถติดป้ายกำกับ, ใส่คำอธิบาย, และแม้กระทั่งทำเครื่องหมายเป็นรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หากคุณกำลังทำงานกับลูกค้า

เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลการติดตามเซสชันของคุณจะถูกป้อนเข้าสู่ตารางเวลาและรายงานแบบภาพ ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่างานแต่ละอย่างใช้เวลานานเท่าใด คุณกำลังใช้ความพยายามมากเกินไปในส่วนใด หรือควรปรับเปลี่ยนกิจวัตรของคุณเมื่อใด

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่สวยงาม

นี่คือเคล็ดลับบางประการในการใช้ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro อย่างยั่งยืนและเปลี่ยนสมาธิให้เป็นนิสัย:

  • ✅ เลือกตัวจับเวลาที่ตรงกับสไตล์ของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซโทนสีพาสเทล ธีมย้อนยุคแบบ Windows 98 หรือดีไซน์เรียบง่าย—เพราะความสวยงามที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความลังเลในการเริ่มงาน และทำให้การมีสมาธิรู้สึกน่าดึงดูดมากกว่าการฝืนทำ
  • ✅ จับคู่ตัวจับเวลาของคุณกับองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ เช่น โหมดโฟกัสบนอุปกรณ์ของคุณ เพลงบรรเลง หรือพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างเต็มที่ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง
  • ✅ ใช้ตัวจับเวลาของคุณเป็นตัวกระตุ้นพิธีกรรม—เปิดใช้งานเมื่อเริ่มต้นทุกช่วงเวลาทำงานเพื่อส่งสัญญาณให้สมองของคุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเข้าสู่โหมดโฟกัส สร้างความสม่ำเสมอผ่านการทำซ้ำ
  • ✅ ยึดโครงสร้างเดิม—ช่วงเวลาโฟกัส 25 นาที ตามด้วยช่วงพักสั้น ๆ คือจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรักษาพลังงานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า และการใช้ตัวจับเวลาที่คุณชอบมองจะทำให้ง่ายต่อการยึดมั่นในวงจรนี้
  • ✅ ติดตาม Pomodoros ของคุณและสะท้อนความก้าวหน้าของคุณ; ตัวจับเวลาหลายตัวมีสัญญาณเตือนแบบละเอียดหรือบันทึกที่สามารถช่วยเสริมแรงจูงใจและให้ความรู้สึกของการบรรลุเป้าหมายที่จับต้องได้ตลอดทั้งวัน

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

นี่คือรายการของตัวจับเวลา Pomodoro ที่มีดีไซน์สวยงามเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้ติดอันดับ 10 อันดับแรกของเรา แต่มีคุณสมบัติเฉพาะที่น่าสนใจและใช้งานได้อย่างมีประโยชน์:

  • Tide: ผสมผสานการจับเวลาแบบ Pomodoro กับเสียงธรรมชาติ อินเทอร์เฟซแบบมินิมอล และโหมดสำหรับการนอนหลับ/การทำสมาธิ
  • Marinara Timer: มีตัวเลือกการแชร์สำหรับทีมและโหมดการจับเวลาหลายรูปแบบผ่านแพลตฟอร์มบนเว็บ
  • PomoDone: ซิงค์กับแอปงานยอดนิยมอย่าง Todoist และ Trello เพื่อรันเซสชัน Pomodoro ได้โดยตรงจากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

ใช้ ClickUp เพื่อโฟกัสอย่างมืออาชีพ

เทคนิคโพโมโดโรทำงานได้เพราะมันง่ายและมีโครงสร้าง ด้วยการแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มุ่งเน้น 25 นาที ตามด้วยช่วงพักสั้น ๆ คุณจะช่วยให้สมองของคุณมีจังหวะที่จำเป็นในการรักษาความคมชัด

ClickUp ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ในแต่ละช่วงเวลาแบบ Pomodoro ติดตามทุกเซสชันด้วยระบบติดตามเวลาในตัว และใช้ AI เพื่อสร้างจังหวะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ClickUp นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่ทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและปรับแต่งได้ตามต้องการ

และบางครั้ง ช่วงเวลาเล็ก ๆ ของการเฉลิมฉลองก็คือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คุณก้าวต่อไปได้สมัครใช้ ClickUp ตอนนี้เลย!