10 อันดับทางเลือกของ Join.me สำหรับการประชุมที่ง่ายดาย

หากคุณได้ใช้ Join.me ไปไม่นานมานี้ คุณคงทราบดีว่ามันไม่สามารถตามทันวิธีการประชุมของทีมสมัยใหม่ได้ ด้วยคุณสมบัติที่จำกัด การแชร์หน้าจอที่ล่าช้า และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่น้อยนิด จึงไม่น่าแปลกใจที่คุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีกว่า
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, ผู้นำทีมระยะไกล, หรือฟรีแลนซ์ที่ต้องรับมือกับลูกค้าหลายคน, คุณต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอเพื่อให้งานที่มีความหมายสำเร็จลุล่วง—คุณต้องการที่ที่การประชุมกลายเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การกระทำ
นั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้กล่าวถึงอย่างแท้จริง
ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการลองใช้ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ทำได้มากกว่าการเชื่อมต่อใบหน้าบนหน้าจอ ในโพสต์นี้ ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Join.me—เครื่องมือที่มีคุณภาพวิดีโอที่ดีกว่า ฟีเจอร์ที่ชาญฉลาดกว่า (เช่น การจดบันทึกด้วย AI และกระดานไวท์บอร์ด) และเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ไม่มีอะไรเกินจำเป็น มีเพียงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
⚡️ อัปเดตด่วน: Join. me เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซอฟต์แวร์ GoTo Meeting แล้ว ซึ่งหมายความว่าข้อจำกัดบางประการ—แต่ไม่ใช่ทั้งหมด—สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือ GoTo Meeting
ทางเลือกยอดนิยมของ Join.me ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|การโทรผ่านวิดีโอในตัวพร้อมการจดบันทึกด้วย AI, ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการนัดหมายประชุม, การสื่อสารผ่านวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรี; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|ซูม
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|วิดีโอ/เสียงคุณภาพสูง, ห้องย่อย, การบันทึกบนคลาวด์พร้อมคำบรรยาย
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การผสานรวม Microsoft 365 อย่างลึกซึ้ง, โหมด Together สำหรับพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่ไร้รอยต่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Google Meet
|บุคคลทั่วไปถึงบริษัทขนาดกลาง
|การเข้าร่วมผ่านเบราว์เซอร์, การตัดเสียงรบกวน, การปรับแสงด้วย AI, คำบรรยายสด
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Webex
|บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การควบคุมด้วยท่าทาง, การแปลภาษาแบบเรียลไทม์, ห้องย่อยพร้อมการวิเคราะห์
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ล้อหมุน
|บุคคลและทีมขาย
|การแชร์หน้าจอแบบทันที, ลิงก์ประชุมทาง SMS/อีเมล, ประสบการณ์ที่เหมาะกับมือถือ
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|การประชุม Dialpad
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ข้อมูลเชิงลึกและสรุปโดยปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การยกระดับการโทรอย่างราบรื่น
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ทีมวิวเวอร์
|ทีมไอทีและองค์กรธุรกิจ
|การเข้าถึงระยะไกลข้ามแพลตฟอร์ม, การถ่ายโอนไฟล์, การพิมพ์ระยะไกล
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|GoTo Meeting
|บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การถอดเสียงด้วย AI, ห้องประชุมถาวร, เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบ
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Jitsi
|บุคคลและทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
|โอเพนซอร์สและโฮสต์เอง, การประชุมฟรีไม่จำกัด, การถ่ายทอดสด YouTube
|มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้; มีตัวเลือกให้โฮสต์เอง; เวอร์ชันเชิงพาณิชย์พร้อมราคาที่กำหนดเอง
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Join.me?
หากคุณกำลังเปลี่ยนจาก Join.me นี่คือความสามารถหลักที่ควรให้ความสำคัญ:
- คุณภาพวิดีโอและเสียงที่คมชัดระดับคริสตัล: การโทรที่สะดุดทำลายจังหวะการทำงาน มองหาแพลตฟอร์มที่มีวิดีโอ HD, การตัดเสียงรบกวน และการสตรีมแบบปรับอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายที่ไม่เสถียร
- แชร์และบันทึกหน้าจอในตัว: การแชร์หน้าจอของคุณควรรวดเร็วและไร้ปัญหา หากสามารถบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในคลาวด์ได้ จะยิ่งดี
- บันทึกการประชุมและสรุปด้วยระบบ AI: เครื่องมือที่มีระบบบันทึกโน้ตด้วย AI ในตัวช่วยให้คุณไม่ต้องรีบจดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจระหว่างการประชุมสด
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่มากกว่าวิดีโอ: คิดถึงกระดานไวท์บอร์ด, แชทสด, แบบสำรวจ, การมอบหมายงาน, และการผสานกับเครื่องมือเช่น Google Drive, Slack, หรือ ClickUp. การประชุมควรนำไปสู่การกระทำ
- ประสบการณ์ที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือเข้าร่วมได้ง่าย: หลีกเลี่ยงเครื่องมือที่ต้องดาวน์โหลดหรือเข้าสู่ระบบที่ซับซ้อน การเข้าถึงที่เป็นมิตรกับผู้เยี่ยมชมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประชุมกับลูกค้าและทีมข้ามสายงาน
- ระบบความปลอดภัยและการควบคุมของผู้ดูแลที่แข็งแกร่ง: ค้นหาระบบการเข้ารหัส, ห้องรอ, การเข้าถึงตามบทบาท, และการปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น SOC 2 หรือ GDPR โดยเฉพาะสำหรับทีม
- ราคาที่ยืดหยุ่นพร้อมระดับฟรีที่มั่นคง: คุณไม่ควรต้องจ่ายแพงเพียงเพื่อจัดการประชุมทีมขั้นพื้นฐาน มองหาเครื่องมือที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ
10 อันดับทางเลือกของ Join.me สำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยรายการตรวจสอบข้างต้นในใจ ทีมงานของฉันและฉันได้ทำการวิจัยและรวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Join.me นี้เพื่อให้คุณมีการประชุมและกิจกรรมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร การจัดการงาน และการประชุมผ่านวิดีโอในตัว)
หลังจากที่ได้ประสานงานการประชุมออนไลน์นับไม่ถ้วน ฉันพบว่าการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประชุมทางวิดีโอ การจดบันทึก และการจัดการงาน เป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่นเหนือแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างแท้จริง
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือประชุมทางวิดีโอหรือซอฟต์แวร์จัดการประชุมทั่วไป — แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสานการประชุมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ
คุณเริ่มต้นโดยใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ตารางเวลาของคุณและทีมได้อย่างรวดเร็ว หาเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคนในการประชุมได้อย่างง่ายดาย นั่นคือการลดจำนวนอีเมลที่ต้องตอบโต้กันไปมา! คุณยังสามารถแนบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องใน ClickUpไปยังคำอธิบายการประชุมของคุณภายในกิจกรรมปฏิทินได้อีกด้วย
จากนั้น เพียงถาม AI ในตัวของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain เพื่อกำหนดเวลาประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่กำหนด โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ และดู AI ทำงานให้คุณโดยไม่ต้องแทรกแซงด้วยตนเองเลย! นอกจากนี้ยังสามารถร่างวาระการประชุมสำหรับการประชุมของคุณได้ด้วยคำแนะนำง่ายๆ
และเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าร่วมการโทร คุณสามารถทำได้โดยตรงจากภายใน ClickUp เช่นกัน โดยไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป
อย่าลืมเปิดใช้AI Notetaker ใน ClickUpหากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การสนทนาและมี AI บันทึกโน้ตให้คุณโดยอัตโนมัติ พร้อมการบันทึกเสียง บทถอดความ และรายการการดำเนินการสำคัญที่สรุปไว้!
ผมรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับฟีเจอร์การประชุมของ ClickUpที่ช่วยให้ทีมของผมสามารถเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การลงมือทำได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาสลับบริบทเหมือนที่เคยเจอในการทำงานร่วมกันทางไกล ปกติแล้วระหว่างการประชุม เราสามารถอ้างอิงเอกสารที่แชร์กัน วิเคราะห์ไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบเรียลไทม์ และมอบหมายงานได้ทันที
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจากเครื่องมือประชุมเฉพาะทางอย่าง Join.me อย่างแท้จริง คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสายการประชุมสิ้นสุดลง แทนที่จะต้องมีบันทึกการประชุมและการตัดสินใจกระจัดกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม ClickUp จะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ฉันสามารถถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่ผ่านมา เปลี่ยนประเด็นการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และตรวจสอบความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้ภายในระบบเดียวกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตการประชุม ClickUp เพื่อช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตเหล่านี้มีโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการร่างวาระการประชุม การจัดการประเด็นการสนทนา และการติดตามความคืบหน้าของงานที่ต้องติดตามผล
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนการประชุมประจำเดือนของคุณ—ทั้งการประชุมแบบตัวต่อตัวและการประชุมทีมรับภาพรวมของการประชุมที่กำลังจะมาถึงและการประชุมที่เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมด้วยสิ่งที่ต้องทำและลำดับความสำคัญที่เกี่ยวข้องแนบมาด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลิป ClickUp: บันทึกและแชร์ข้อความวิดีโอแบบอะซิงโครนัสพร้อม ความสามารถในการบันทึกหน้าจอ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถรับข้อมูลตามเวลาที่สะดวกของตนเอง
- ClickUp Chat: เชื่อมต่อบทสนทนาเข้ากับงาน ส่งข้อความส่วนตัวหรือกลุ่มโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ และใช้ AI เพื่อสรุปและติดตามบทสนทนาที่พลาดไป เพื่อให้คุณมีบริบทที่ครบถ้วนอยู่เสมอ
- SyncUps: เข้าร่วมการสนทนาเสียง/วิดีโอแบบทันทีกับเพื่อนร่วมงานของคุณจากภายใน ClickUp Chat และแชร์หน้าจอของคุณเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- แม่แบบการประชุม: ใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานของการประชุม รวมถึงวาระการประชุม บันทึก และติดตามผล
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1000+:เชื่อมต่อ ClickUp ได้อย่างง่ายดายกับปฏิทินภายนอกและเครื่องมือประชุม เช่น Zoom, Google Meet, Google Calendar, Outlook และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้ทีมที่เปลี่ยนจากเครื่องมือประชุมแบบง่ายรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเฉพาะที่มุ่งเน้นเฉพาะการประชุมทางวิดีโอมาเป็นเวลาหลายปี
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
มันง่ายมากสำหรับทีมที่จะเรียนรู้และเริ่มใช้งานเมื่อเราเริ่มใช้งานครั้งแรก เราใช้มันทุกวัน ตอนนี้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – งานทั้งหมดและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต
มันง่ายมากสำหรับทีมที่จะเรียนรู้และเริ่มใช้งานเมื่อเราเริ่มใช้งานครั้งแรก เราใช้มันทุกวัน ตอนนี้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – งานทั้งหมดและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนรายการที่ต้องทำจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต
📮ClickUp Insight: ข้อมูลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของ ClickUp ชี้ให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมด (46%) มีผู้เข้าร่วมเพียง 1-3 คนเท่านั้น แม้ว่าการประชุมขนาดเล็กเหล่านี้อาจมีความมุ่งเน้นมากขึ้น แต่ก็อาจถูกแทนที่ด้วยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การจัดทำเอกสารที่ดีขึ้น การบันทึกการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส หรือการจัดการความรู้
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในภารกิจของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริบทได้โดยตรงภายในภารกิจ, แชร์ข้อความเสียงสั้น ๆ, หรือบันทึกวิดีโออัปเดตด้วยClickUp Clips—ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาอันมีค่าในขณะที่ยังมั่นใจว่าการหารือที่สำคัญจะเกิดขึ้น—โดยไม่ต้องเสียเวลา!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง Trinetrix กำลังประสบกับการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50% ด้วย ClickUp!
📚อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม
คุณชอบเรียนรู้ด้วยภาพมากกว่าใช่ไหม? ลองดูวิดีโอนี้แทน!
2. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงในระดับใหญ่)
หากคุณเคยเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณน่าจะเคยใช้ Zoom มาแล้ว จากประสบการณ์ของฉันในการทดสอบแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหลายแห่ง มีเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเทียบได้กับความน่าเชื่อถือและคุณภาพการโทรของ Zoom โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มคนจำนวนมาก
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Zoom คือวิธีที่มันให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมออนไลน์: การเชื่อมต่อที่เสถียรและการสื่อสารที่ชัดเจน เมื่อฉันเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาออนไลน์หรือการประชุมทั่วทั้งบริษัทที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน Zoom ส่งมอบวิดีโอและเสียงที่ราบรื่นอย่างสม่ำเสมอ แม้ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมบางคนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก ฟีเจอร์การลดเสียงรบกวนพื้นหลังของแพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมมาก เพราะสามารถกำจัดเสียงรบกวนที่รบกวนสมาธิได้โดยไม่ทำให้เสียงพูดฟังดูเป็นหุ่นยนต์
สำหรับทีมที่กำลังย้ายจาก Join.me, Zoom มอบความสามารถในการแชร์หน้าจอที่คุ้นเคยพร้อมด้วยเครื่องมือการบันทึกเพิ่มเติมที่ทำให้การนำเสนอมีความโต้ตอบมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นนำทุกคนกลับมายังห้องหลัก—เหมาะสำหรับเวิร์กช็อปและการฝึกอบรม
- บันทึกการประชุมไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติพร้อมถอดความที่สามารถค้นหาได้เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
- ป้องกันผู้เข้าร่วมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการคัดกรองก่อนเข้า, ห้องรอ, และตัวเลือกความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ถ่ายทอดสดการประชุมไปยัง YouTube, Facebook Live หรือบริการสตรีมมิ่งที่กำหนดเองได้โดยตรง เพื่อขยายการเข้าถึงผู้ชมให้กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของ Zoom
- แผนฟรีจำกัดการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาที ทำให้ต้องเริ่มใหม่บ่อยครั้งสำหรับการประชุมที่ยาวนานขึ้น
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น SSO และโดเมนที่จัดการได้ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคา Zoom (Workplace)
- พื้นฐาน (ฟรี): ผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน; จำกัดเวลาการประชุมกลุ่ม 40 นาที
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือน; ระยะเวลาการประชุม 30 ชั่วโมง
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน (ขั้นต่ำ 10 โฮสต์); ผู้เข้าร่วม 300 คน
- บิสิเนส พลัส: $26.99/เดือน; ผู้เข้าร่วม 1,000 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zoom (Workplace)
- G2: 4. 6/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราพบว่า ในขณะที่ 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แต่ 14% ของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสรุปการประชุมได้ภายในเพียง 15 นาทีเท่านั้น เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแต่โดดเด่น ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการประชุมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นไปได้
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างลึกซึ้ง)
Microsoft Teams เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Zoom ในสภาพแวดล้อมองค์กรสำหรับองค์กรที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft เหตุผลนั้นชัดเจน: มันเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น ในระหว่างการประชุมวิดีโอ คุณสามารถทำงานร่วมกันในสเปรดชีต Excel หรือนำเสนอ PowerPoint ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากสายการโทร
ลิงก์การประชุมจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำหนดตารางใน Outlook และคุณสามารถเข้าร่วมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากอุปกรณ์ใดก็ได้ นวัตกรรมของ Teams ในการเบลอพื้นหลังได้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมแล้ว และโหมด Together ของมันสร้างพื้นที่เสมือนจริงที่แบ่งปันได้ซึ่งน่าสนใจยิ่งขึ้น ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการใช้กล้องวิดีโอในระหว่างการประชุมที่ยาวนาน
🧠 เกร็ดความรู้: Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มแรกที่แนะนำฟีเจอร์เบลอพื้นหลังสำหรับการประชุมวิดีโอ โดยเปิดตัวฟีเจอร์นี้ในเดือนกันยายน 2018
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ค้นหาข้อความ ไฟล์ และบันทึกการประชุมด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังครอบคลุมทุกช่องทางและการสนทนา
- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสะดวกในการเข้าถึง และการทำงานร่วมกันของทีมนานาชาติด้วยการถอดเสียงและแปลภาษาแบบเรียลไทม์
- จัดสัมมนาออนไลน์แบบมีโครงสร้างพร้อมการลงทะเบียน รายงานการเข้าร่วม และฟีเจอร์ถาม-ตอบ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ประสิทธิภาพอาจใช้ทรัพยากรมากบนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เบากว่า
- การนำทางอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ด้วยอินเทอร์เฟซที่มีหลายชั้น
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft Teams Essentials: $4/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Premium: $22/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (15,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่การแชทถูกจัดระเบียบไว้อย่างดี โดยมีการจัดกลุ่มข้อความและไฟล์ไว้ด้วยกัน และมีกลุ่มทีมต่าง ๆ แยกไว้ ทำให้การสื่อสารชัดเจนขึ้น
ฉันชอบวิธีการจัดระเบียบการสนทนามาก ข้อความและไฟล์ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน และการมีกลุ่มทีมต่างๆ ทำให้การส่งข้อความชัดเจนขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Microsoft Teams สำหรับการทำงานร่วมกัน
4. Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ที่ต้องการความเรียบง่าย)
ในฐานะผู้ที่ทำงานร่วมกับทีมโดยใช้ Google Workspace เป็นประจำ ผมพบว่า Google Meet เป็นประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่นที่สุดสำหรับการประชุมที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ต่างจาก Join.me ที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบแยกต่างหาก Meet ได้ผสานรวมกับบัญชี Google ของผมโดยตรง ทำให้การเข้าร่วมการโทรง่ายเพียงแค่คลิกที่ลิงก์
เมื่อฉันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับพันธมิตรภายนอกหรือลูกค้า พวกเขาสามารถเข้าร่วมได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์ของพวกเขา การออกแบบที่เบาของแพลตฟอร์มทำให้การประชุมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีการล่าช้าที่ฉันเคยประสบกับทางเลือกที่มีฟีเจอร์หนักกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- กรองเสียงรบกวนพื้นหลังโดยอัตโนมัติ เช่น เสียงพิมพ์คีย์บอร์ด เสียงสุนัขเห่า หรือเสียงก่อสร้าง
- ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอในสภาพแสงน้อยผ่านการปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์
- รับคำบรรยายแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- รวบรวมความคิดเห็นและจัดการคำถามจากผู้เข้าร่วมระหว่างการนำเสนอด้วยระบบโหวตและถาม-ตอบที่ผสานรวม
- อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมผ่านโทรศัพท์ด้วยหมายเลขท้องถิ่นในหลายประเทศ (ตัวเลือกการโทรตรง)
ข้อจำกัดของ Google Meet
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการประชุมไว้ที่ 60 นาที พร้อมผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน
- การควบคุมการตรวจสอบขั้นสูงและห้องประชุมย่อยมีให้บริการเฉพาะในแผน Google Workspace ระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ Google Meet
- Google Meet (ฟรี): รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน, การประชุมนานสูงสุด 60 นาที
- Google Workspace สำหรับบุคคล: $7.99/เดือน
- Google Workspace Business Starter: $6/ผู้ใช้/เดือน
- Google Workspace Business Standard: $12/ผู้ใช้/เดือน
- Google Workspace Business Plus: $18/ผู้ใช้/เดือน
- Google Workspace Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,900+ รีวิว)
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet
5. Webex โดย Cisco (เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยระดับองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด)
Webex โดดเด่นด้วยความปลอดภัยระดับองค์กรและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม หากคุณมีการประชุมธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนอยู่บ่อยครั้ง แพลตฟอร์มการประชุมทางเว็บนี้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นรากฐาน ไม่ใช่เพียงส่วนเสริม สำหรับองค์กรที่กังวลเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการควบคุมการดูแลระบบของ Webex มอบความอุ่นใจที่ Join.me ไม่สามารถเทียบได้
ใช้การจดจำท่าทางเพื่อควบคุมการนำเสนอแบบไม่ต้องใช้มือ และใช้การแปลภาษาแบบเรียลไทม์เพื่อทำงานร่วมกับทีมนานาชาติ
ต่างจากแนวทางที่เรียบง่ายกว่าของ Join.me, Webex สร้างพื้นที่ทำงานที่คงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการประชุมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการส่งข้อความของมันช่วยให้คุณดำเนินการสนทนาต่อได้หลังจากสายการโทรสิ้นสุดลง และความสามารถในการสลับระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นระหว่างการประชุมนั้นมีประโยชน์เมื่อต้องเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex
- ควบคุมการประชุมด้วยท่าทางมือตามธรรมชาติ—ยกมือ, หัวแม่มือขึ้น, หรือปรบมือโดยไม่ต้องกดปุ่ม
- แปลการประชุมเป็นภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษาโดยอัตโนมัติพร้อมคำบรรยายสด
- ใช้การสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบ, ถาม-ตอบ, และห้องประชุมย่อย พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
- แชร์ส่วนของหน้าจอหรือแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณพร้อมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและการโฟกัส
- ใช้การผสานรวมฮาร์ดแวร์ Webex เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับอุปกรณ์เฉพาะของ Webex สำหรับห้องประชุมและสำนักงานที่บ้าน
ข้อจำกัดของ Webex
- ชุดคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดต้องการเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ง่ายกว่า
- คุณสมบัติพรีเมียม เช่น การแปลแบบเรียลไทม์ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Webex (Meetings)
- พื้นฐาน: ฟรี
- พบกัน: $14.50/ผู้ใช้/เดือน
- ห้องสวีท: $25/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Webex (Suite)
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 18,300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Webex (Suite) อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันชอบที่คุณสามารถบันทึกวิดีโอและหยุดชั่วคราวเพื่อถ่ายภาพหน้าจอได้ และภาพหน้าจอมีความชัดเจน อีกคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถโทรเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือได้หากจำเป็น
ฉันชอบที่คุณสามารถบันทึกวิดีโอและหยุดชั่วคราวเพื่อถ่ายภาพหน้าจอได้ และภาพหน้าจอมีความชัดเจน อีกคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถโทรเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้หากจำเป็น
📚 อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด
6. CrankWheel (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์หน้าจอแบบทันทีและการสาธิตการขาย)
CrankWheel ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์ที่คุณต้องการแชร์หน้าจอของคุณได้ทันที—ไม่ต้องนัดหมาย ดาวน์โหลด หรือเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคใด ๆ สำหรับผู้ชมของคุณ
สิ่งที่ทำให้ CrankWheel โดดเด่นคือฟีเจอร์ "Instant Demos" หากคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้าและต้องการแสดงบางสิ่งให้ดู คุณสามารถส่งลิงก์ให้พวกเขาผ่าน SMS หรืออีเมล ซึ่งใช้งานได้ทันทีบนทุกอุปกรณ์—แม้แต่เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัยหรือระบบองค์กรที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงซึ่ง Join.me อาจไม่สามารถใช้งานได้
นี่ช่วยกำจัดความขัดแย้งที่พบได้บ่อยเช่น "ให้ฉันส่งลิงก์ประชุมให้คุณ ดาวน์โหลดแอปนี้ แล้วเจอกันใน 10 นาที" ซึ่งมักทำลายโมเมนตัมการขาย
คุณสมบัติเด่นของ CrankWheel
- ติดตามการมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้ชมระหว่างการสาธิต
- ให้ผู้ชมสามารถโต้ตอบกับหน้าจอของคุณได้เมื่อต้องการสำหรับการสาธิต
- ปรับขนาดหน้าจออัตโนมัติเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ข้อจำกัดของล้อหมุน
- มีความเฉพาะทางสำหรับการสาธิตการขายมากกว่าการทำงานร่วมกันของทีมที่มีฟีเจอร์ครบครัน
- ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเฉพาะทาง
ราคาของ CrankWheel
- เดี่ยว: $29/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ CrankWheel
- G2: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
📮ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากวิธีการที่แต่ละทีมใช้ในการติดตามงานของตนเองผลสำรวจการสื่อสารภายในทีมของเราพบว่าเกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญติดตามรายการงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ขณะที่ 38% ใช้วิธีการที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและการพลาดกำหนดเวลา
ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายของรายการที่ต้องดำเนินการ! เปลี่ยนการตัดสินใจจากการประชุมให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันที—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนทำงานอยู่
7. Dialpad Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการวิเคราะห์การสนทนาและการโค้ช)
หลังจากทดสอบทางเลือกของ Join.me หลายตัวแล้ว ฉันพบว่าความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์การสนทนาของ Dialpad Meetings เป็นหนึ่งในความสามารถที่ทรงพลังที่สุด ในขณะที่ Join.me เสนอการประชุมทางวิดีโอขั้นพื้นฐาน Dialpad เปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ในตัวที่จับข้อมูลเชิงลึกที่คุณอาจพลาดไปได้
ความสามารถของแพลตฟอร์มในการตรวจจับความรู้สึกของลูกค้าในระหว่างการขายหรือการให้การสนับสนุนยังมอบโอกาสการให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอีกด้วย
Dialpad มอบการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบโทรศัพท์ธุรกิจและศูนย์บริการลูกค้าของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นการสนทนาผ่านแชท ยกระดับเป็นเสียง และเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้อย่างราบรื่นเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad Meetings
- เพลิดเพลินกับการจดบันทึกแบบร่วมมือกันพร้อมการเน้นข้อความสำคัญโดยอัตโนมัติ
- ระบุแนวโน้มในแบบแผนการสนทนา, เวลาในการพูด, และการมีส่วนร่วม
- เปลี่ยนผ่านระหว่างการโทรศัพท์ การประชุมผ่านวิดีโอ และการส่งข้อความโดยไม่มีการขัดจังหวะ
ข้อจำกัดของการประชุม Dialpad
- คุณค่าที่แท้จริงของแพลตฟอร์มจะได้รับการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สุดเมื่อใช้ชุดการสื่อสารครบวงจรของ Dialpad
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางประการต้องการแผนระดับสูงกว่า
ราคาการประชุม Dialpad Meetings
- มาตรฐาน: 27 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $35/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวการประชุม Dialpad
- G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dialpad Meetings อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
การเข้าถึงด้วยคลิกเดียวของแพลตฟอร์มนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการตั้งค่าที่ซับซ้อน และฟีเจอร์การถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์
การเข้าถึงด้วยคลิกเดียวของแพลตฟอร์มนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการตั้งค่าที่ซับซ้อน และฟีเจอร์การถอดความด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการบันทึกบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์
8. TeamViewer (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนระยะไกลและการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม)
ต่างจากการเน้นการประชุมตามกำหนดการของ Join.me, TeamViewer โดดเด่นในสถานการณ์การสนับสนุนตามคำขอ ฟังก์ชันการเข้าถึงระยะไกลของมันช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคสำหรับสมาชิกในทีมและลูกค้าได้โดยไม่ต้องให้พวกเขาอยู่ในที่เดียวกัน นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมไอทีและองค์กรที่ให้บริการสนับสนุนทางเทคนิค
เมื่อพวกเขาเผชิญกับปัญหา คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของพวกเขาได้ทันที (โดยได้รับอนุญาต) และแก้ไขปัญหาโดยตรงแทนที่จะต้องแนะนำด้วยวาจา ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มของเครื่องมือนี้น่าประทับใจมาก มันเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นทั้งบน Windows, Mac, Linux, Android และ iOS
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer
- ดูและควบคุมหลายจอภาพในระหว่างการเชื่อมต่อระยะไกลด้วยการนำทางที่ง่ายดาย
- ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์อย่างปลอดภัยในระหว่างการเชื่อมต่อระยะไกลโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
- พิมพ์เอกสารจากเครื่องระยะไกลไปยังเครื่องพิมพ์ในเครื่องของคุณ
ข้อจำกัดของ TeamViewer
- ราคาสูงกว่าโซลูชันที่มุ่งเน้นเฉพาะการประชุมทางวิดีโอ
ราคา TeamViewer
ผู้ใช้รายบุคคล
- การเข้าถึงระยะไกล: $24.90/เดือน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์ 90 ต่อเดือน
ทีม
- พรีเมียม: $112.90/เดือน
- องค์กร: $229. 90/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานในขนาดใหญ่
คะแนนและรีวิวของ TeamViewer
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
- Capterra: 4. 6/5 (11,500+ รีวิว)
9. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการนำเสนอระดับมืออาชีพ)
GoToMeeting มอบประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่การนำเสนอที่มีความสำคัญสูงต้องการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Join.me เน้นความเรียบง่ายในฐานะเครื่องมือเดี่ยว ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ GoTo Meeting และมอบความน่าเชื่อถือและเครื่องมือการนำเสนอขั้นสูงที่ผู้ใช้ธุรกิจจริงต้องการ
ฉันให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถในการบันทึกที่แข็งแกร่งของมัน ซึ่งบันทึกโดยอัตโนมัติไปยังคลาวด์และให้คำถอดความเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย การผสานรวมอย่างราบรื่นของแพลตฟอร์มกับ GoToWebinar สร้างเส้นทางการอัปเกรดที่เป็นธรรมชาติเมื่อคุณต้องการขยายการนำเสนอของคุณไปยังผู้ชมที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกระบวนการลงทะเบียนและการติดตามผลที่เป็นทางการมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- เข้าถึง การถอดความและการสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจับประเด็นสำคัญได้โดยอัตโนมัติ
- ใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอของคุณระหว่างการนำเสนอเพื่อเน้นจุดสำคัญ
- สร้างพื้นที่ประชุมที่กำหนดเองและคงอยู่ถาวรด้วย URL ที่มีแบรนด์ของคุณเอง
- แปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการแชร์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- เชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์ห้องประชุมกับระบบประชุมออนไลน์สำหรับสถานการณ์แบบผสมผสาน
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายที่ใหม่กว่า
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่รวมฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคา GoToMeeting
- มืออาชีพ: $12/ผู้จัด/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $16/ผู้จัด/เดือน, สูงสุด 250 ผู้เข้าร่วม
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- มีบริการเสริมสำหรับฟังก์ชันการทำงานของ GoToWebinar
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (13,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11,600+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GoTo Meeting อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ไม่มีการขัดจังหวะ, ความล่าช้า หรือความช้าที่น่าหงุดหงิด. ทุกอย่างชัดเจน: เสียง, ภาพ, และคุณสมบัติการแชร์หน้าจอ.
ไม่มีการขัดจังหวะ, ความล่าช้า หรือความช้าที่น่าหงุดหงิด. ทุกอย่างชัดเจน: เสียง, ภาพ และคุณสมบัติการแชร์หน้าจอ.
10. Jitsi Meet (ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Join.me ที่ฟรีและโอเพนซอร์ส)
เราพบว่า Jitsi Meet เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมและฟรีสำหรับ Join. me สำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัดหรือมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ต่างจาก Join. me ที่มีระดับฟรีซึ่งมีข้อจำกัดอย่างมาก Jitsi ให้บริการการประชุมไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีข้อจำกัดทางเวลา
สิ่งที่ทำให้ Jitsi โดดเด่นคือความมุ่งมั่นต่อหลักการโอเพนซอร์สและความเป็นส่วนตัว ผมชื่นชมที่ Jitsi สามารถโฮสต์เองบนเซิร์ฟเวอร์ของผมเองได้ พร้อมควบคุมข้อมูลและนโยบายความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ วิธีการที่ใช้เบราว์เซอร์ของแพลตฟอร์มหมายความว่าผู้เข้าร่วมสามารถคลิกที่ลิงก์และเข้าร่วมได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการสร้างบัญชีหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจาก Join.me และทางเลือกอื่น ๆ
แม้ว่าจะขาดคุณสมบัติบางอย่างสำหรับองค์กรที่มีในทางเลือกที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอหลักของ Jitsi ก็มีความเสถียรอย่างน่าทึ่งสำหรับแพลตฟอร์มฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi Meet
- รันแพลตฟอร์มทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเพื่อการควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์
- ถ่ายทอดสดการประชุมไปยัง YouTube โดยตรงเพื่อขยายการเข้าถึงผู้ชมให้กว้างขึ้น
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณเมื่อโฮสต์ด้วยตนเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกัด
ข้อจำกัดของ Jitsi Meet
- อาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก (50 คนขึ้นไป)
- การสนับสนุนทางเทคนิคที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกเชิงพาณิชย์
ราคาของ Jitsi Meet
- ฟรี
- โฮสต์ด้วยตนเอง: ซอฟต์แวร์ฟรี แต่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง
- 8×8 Meet (เวอร์ชันเชิงพาณิชย์ที่ใช้ Jitsi): ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Jitsi Meet
- G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ClickUp เปลี่ยนแปลงการประชุมออนไลน์อย่างไรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดการลิงก์การประชุม, บันทึก, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผลผ่านหลายแพลตฟอร์มนั้นเหนื่อยมาก. เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิมเช่น Join.me บังคับให้คุณต้องสลับแอปอยู่ตลอดเวลา, โอนถ่ายข้อมูลด้วยตนเอง, และตามหาการอัปเดต—ทำให้เสียเวลาที่มีค่าและทำให้รายละเอียดที่สำคัญหลุดลอยไป.
ClickUp เปลี่ยนทุกสิ่งด้วยการนำเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน กำหนดเวลาการประชุมโดยตรงในปฏิทิน ClickUp ใช้ AI เพื่อสร้างวาระการประชุมจากงานที่มีอยู่ จัดการประชุมทางวิดีโอและกิจกรรมออนไลน์พร้อมการบันทึกในตัว และแปลงประเด็นการสนทนาให้เป็นงานที่ติดตามได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
พร้อมที่จะทำให้การทำงานร่วมกันออนไลน์ราบรื่นแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!