บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกของ Join.me สำหรับการประชุมที่ง่ายดาย

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
9 พฤษภาคม 2568

หากคุณได้ใช้ Join.me ไปไม่นานมานี้ คุณคงทราบดีว่ามันไม่สามารถตามทันวิธีการประชุมของทีมสมัยใหม่ได้ ด้วยคุณสมบัติที่จำกัด การแชร์หน้าจอที่ล่าช้า และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่น้อยนิด จึงไม่น่าแปลกใจที่คุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีกว่า

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, ผู้นำทีมระยะไกล, หรือฟรีแลนซ์ที่ต้องรับมือกับลูกค้าหลายคน, คุณต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอเพื่อให้งานที่มีความหมายสำเร็จลุล่วง—คุณต้องการที่ที่การประชุมกลายเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การกระทำ

นั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้กล่าวถึงอย่างแท้จริง

ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการลองใช้ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ทำได้มากกว่าการเชื่อมต่อใบหน้าบนหน้าจอ ในโพสต์นี้ ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Join.me—เครื่องมือที่มีคุณภาพวิดีโอที่ดีกว่า ฟีเจอร์ที่ชาญฉลาดกว่า (เช่น การจดบันทึกด้วย AI และกระดานไวท์บอร์ด) และเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ไม่มีอะไรเกินจำเป็น มีเพียงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

⚡️ อัปเดตด่วน: Join. me เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซอฟต์แวร์ GoTo Meeting แล้ว ซึ่งหมายความว่าข้อจำกัดบางประการ—แต่ไม่ใช่ทั้งหมด—สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือ GoTo Meeting

ทางเลือกยอดนิยมของ Join.me ในพริบตา

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่การโทรผ่านวิดีโอในตัวพร้อมการจดบันทึกด้วย AI, ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการนัดหมายประชุม, การสื่อสารผ่านวิดีโอแบบไม่พร้อมกันแผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรี; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
ซูมบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางวิดีโอ/เสียงคุณภาพสูง, ห้องย่อย, การบันทึกบนคลาวด์พร้อมคำบรรยายแผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ไมโครซอฟต์ ทีมส์บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่การผสานรวม Microsoft 365 อย่างลึกซึ้ง, โหมด Together สำหรับพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่ไร้รอยต่อมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Google Meetบุคคลทั่วไปถึงบริษัทขนาดกลางการเข้าร่วมผ่านเบราว์เซอร์, การตัดเสียงรบกวน, การปรับแสงด้วย AI, คำบรรยายสดมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Webexบริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่การควบคุมด้วยท่าทาง, การแปลภาษาแบบเรียลไทม์, ห้องย่อยพร้อมการวิเคราะห์แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ล้อหมุนบุคคลและทีมขายการแชร์หน้าจอแบบทันที, ลิงก์ประชุมทาง SMS/อีเมล, ประสบการณ์ที่เหมาะกับมือถือทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
การประชุม Dialpadบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางข้อมูลเชิงลึกและสรุปโดยปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การยกระดับการโทรอย่างราบรื่นทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ทีมวิวเวอร์ทีมไอทีและองค์กรธุรกิจการเข้าถึงระยะไกลข้ามแพลตฟอร์ม, การถ่ายโอนไฟล์, การพิมพ์ระยะไกลทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
GoTo Meetingบริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่การถอดเสียงด้วย AI, ห้องประชุมถาวร, เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Jitsiบุคคลและทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวโอเพนซอร์สและโฮสต์เอง, การประชุมฟรีไม่จำกัด, การถ่ายทอดสด YouTubeมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้; มีตัวเลือกให้โฮสต์เอง; เวอร์ชันเชิงพาณิชย์พร้อมราคาที่กำหนดเอง

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Join.me?

หากคุณกำลังเปลี่ยนจาก Join.me นี่คือความสามารถหลักที่ควรให้ความสำคัญ:

  • คุณภาพวิดีโอและเสียงที่คมชัดระดับคริสตัล: การโทรที่สะดุดทำลายจังหวะการทำงาน มองหาแพลตฟอร์มที่มีวิดีโอ HD, การตัดเสียงรบกวน และการสตรีมแบบปรับอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายที่ไม่เสถียร
  • แชร์และบันทึกหน้าจอในตัว: การแชร์หน้าจอของคุณควรรวดเร็วและไร้ปัญหา หากสามารถบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในคลาวด์ได้ จะยิ่งดี
  • บันทึกการประชุมและสรุปด้วยระบบ AI: เครื่องมือที่มีระบบบันทึกโน้ตด้วย AI ในตัวช่วยให้คุณไม่ต้องรีบจดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจระหว่างการประชุมสด
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่มากกว่าวิดีโอ: คิดถึงกระดานไวท์บอร์ด, แชทสด, แบบสำรวจ, การมอบหมายงาน, และการผสานกับเครื่องมือเช่น Google Drive, Slack, หรือ ClickUp. การประชุมควรนำไปสู่การกระทำ
  • ประสบการณ์ที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือเข้าร่วมได้ง่าย: หลีกเลี่ยงเครื่องมือที่ต้องดาวน์โหลดหรือเข้าสู่ระบบที่ซับซ้อน การเข้าถึงที่เป็นมิตรกับผู้เยี่ยมชมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประชุมกับลูกค้าและทีมข้ามสายงาน
  • ระบบความปลอดภัยและการควบคุมของผู้ดูแลที่แข็งแกร่ง: ค้นหาระบบการเข้ารหัส, ห้องรอ, การเข้าถึงตามบทบาท, และการปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น SOC 2 หรือ GDPR โดยเฉพาะสำหรับทีม
  • ราคาที่ยืดหยุ่นพร้อมระดับฟรีที่มั่นคง: คุณไม่ควรต้องจ่ายแพงเพียงเพื่อจัดการประชุมทีมขั้นพื้นฐาน มองหาเครื่องมือที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ

10 อันดับทางเลือกของ Join.me สำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยรายการตรวจสอบข้างต้นในใจ ทีมงานของฉันและฉันได้ทำการวิจัยและรวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Join.me นี้เพื่อให้คุณมีการประชุมและกิจกรรมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร การจัดการงาน และการประชุมผ่านวิดีโอในตัว)

ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
เริ่มใช้ ClickUp
วางแผน, กำหนดเวลา, และเข้าร่วมการประชุมจากภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp

หลังจากที่ได้ประสานงานการประชุมออนไลน์นับไม่ถ้วน ฉันพบว่าการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประชุมทางวิดีโอ การจดบันทึก และการจัดการงาน เป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่นเหนือแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างแท้จริง

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือประชุมทางวิดีโอหรือซอฟต์แวร์จัดการประชุมทั่วไป — แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสานการประชุมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ

คุณเริ่มต้นโดยใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ตารางเวลาของคุณและทีมได้อย่างรวดเร็ว หาเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคนในการประชุมได้อย่างง่ายดาย นั่นคือการลดจำนวนอีเมลที่ต้องตอบโต้กันไปมา! คุณยังสามารถแนบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องใน ClickUpไปยังคำอธิบายการประชุมของคุณภายในกิจกรรมปฏิทินได้อีกด้วย

ClickUp Calendar: กำหนดเวลาการประชุมด้วยภาษาธรรมชาติโดยใช้ AI
กำหนดการประชุมด้วยภาษาธรรมชาติโดยใช้ ClickUp

จากนั้น เพียงถาม AI ในตัวของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain เพื่อกำหนดเวลาประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่กำหนด โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ และดู AI ทำงานให้คุณโดยไม่ต้องแทรกแซงด้วยตนเองเลย! นอกจากนี้ยังสามารถร่างวาระการประชุมสำหรับการประชุมของคุณได้ด้วยคำแนะนำง่ายๆ

ClickUp Brain
ร่างวาระการประชุมที่ครอบคลุมภายในไม่กี่วินาทีด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain

และเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าร่วมการโทร คุณสามารถทำได้โดยตรงจากภายใน ClickUp เช่นกัน โดยไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป

ClickUp's Notetaker
บันทึกทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp's Notetaker

อย่าลืมเปิดใช้AI Notetaker ใน ClickUpหากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การสนทนาและมี AI บันทึกโน้ตให้คุณโดยอัตโนมัติ พร้อมการบันทึกเสียง บทถอดความ และรายการการดำเนินการสำคัญที่สรุปไว้!

ผมรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับฟีเจอร์การประชุมของ ClickUpที่ช่วยให้ทีมของผมสามารถเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การลงมือทำได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาสลับบริบทเหมือนที่เคยเจอในการทำงานร่วมกันทางไกล ปกติแล้วระหว่างการประชุม เราสามารถอ้างอิงเอกสารที่แชร์กัน วิเคราะห์ไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบเรียลไทม์ และมอบหมายงานได้ทันที

ClickUp Brain
ทำให้บันทึกการประชุมค้นหาได้ด้วยการคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจากเครื่องมือประชุมเฉพาะทางอย่าง Join.me อย่างแท้จริง คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสายการประชุมสิ้นสุดลง แทนที่จะต้องมีบันทึกการประชุมและการตัดสินใจกระจัดกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม ClickUp จะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ฉันสามารถถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่ผ่านมา เปลี่ยนประเด็นการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และตรวจสอบความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้ภายในระบบเดียวกัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตการประชุม ClickUp เพื่อช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตเหล่านี้มีโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการร่างวาระการประชุม การจัดการประเด็นการสนทนา และการติดตามความคืบหน้าของงานที่ต้องติดตามผล

จัดการประชุมได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตการประชุมของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการประชุมได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนการประชุมประจำเดือนของคุณ—ทั้งการประชุมแบบตัวต่อตัวและการประชุมทีมรับภาพรวมของการประชุมที่กำลังจะมาถึงและการประชุมที่เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมด้วยสิ่งที่ต้องทำและลำดับความสำคัญที่เกี่ยวข้องแนบมาด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • คลิป ClickUp: บันทึกและแชร์ข้อความวิดีโอแบบอะซิงโครนัสพร้อม ความสามารถในการบันทึกหน้าจอ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถรับข้อมูลตามเวลาที่สะดวกของตนเอง
  • ClickUp Chat: เชื่อมต่อบทสนทนาเข้ากับงาน ส่งข้อความส่วนตัวหรือกลุ่มโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ และใช้ AI เพื่อสรุปและติดตามบทสนทนาที่พลาดไป เพื่อให้คุณมีบริบทที่ครบถ้วนอยู่เสมอ
  • SyncUps: เข้าร่วมการสนทนาเสียง/วิดีโอแบบทันทีกับเพื่อนร่วมงานของคุณจากภายใน ClickUp Chat และแชร์หน้าจอของคุณเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
  • แม่แบบการประชุม: ใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานของการประชุม รวมถึงวาระการประชุม บันทึก และติดตามผล
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1000+:เชื่อมต่อ ClickUp ได้อย่างง่ายดายกับปฏิทินภายนอกและเครื่องมือประชุม เช่น Zoom, Google Meet, Google Calendar, Outlook และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้ทีมที่เปลี่ยนจากเครื่องมือประชุมแบบง่ายรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเฉพาะที่มุ่งเน้นเฉพาะการประชุมทางวิดีโอมาเป็นเวลาหลายปี

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:

มันง่ายมากสำหรับทีมที่จะเรียนรู้และเริ่มใช้งานเมื่อเราเริ่มใช้งานครั้งแรก เราใช้มันทุกวัน ตอนนี้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – งานทั้งหมดและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต

มันง่ายมากสำหรับทีมที่จะเรียนรู้และเริ่มใช้งานเมื่อเราเริ่มใช้งานครั้งแรก เราใช้มันทุกวัน ตอนนี้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – งานทั้งหมดและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนรายการที่ต้องทำจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต

📮ClickUp Insight: ข้อมูลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของ ClickUp ชี้ให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมด (46%) มีผู้เข้าร่วมเพียง 1-3 คนเท่านั้น แม้ว่าการประชุมขนาดเล็กเหล่านี้อาจมีความมุ่งเน้นมากขึ้น แต่ก็อาจถูกแทนที่ด้วยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การจัดทำเอกสารที่ดีขึ้น การบันทึกการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส หรือการจัดการความรู้

ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในภารกิจของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริบทได้โดยตรงภายในภารกิจ, แชร์ข้อความเสียงสั้น ๆ, หรือบันทึกวิดีโออัปเดตด้วยClickUp Clips—ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาอันมีค่าในขณะที่ยังมั่นใจว่าการหารือที่สำคัญจะเกิดขึ้น—โดยไม่ต้องเสียเวลา!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง Trinetrix กำลังประสบกับการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50% ด้วย ClickUp!

📚อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

คุณชอบเรียนรู้ด้วยภาพมากกว่าใช่ไหม? ลองดูวิดีโอนี้แทน!

2. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงในระดับใหญ่)

ซูม
ผ่านทางZoom

หากคุณเคยเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณน่าจะเคยใช้ Zoom มาแล้ว จากประสบการณ์ของฉันในการทดสอบแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหลายแห่ง มีเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเทียบได้กับความน่าเชื่อถือและคุณภาพการโทรของ Zoom โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มคนจำนวนมาก

สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Zoom คือวิธีที่มันให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมออนไลน์: การเชื่อมต่อที่เสถียรและการสื่อสารที่ชัดเจน เมื่อฉันเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาออนไลน์หรือการประชุมทั่วทั้งบริษัทที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน Zoom ส่งมอบวิดีโอและเสียงที่ราบรื่นอย่างสม่ำเสมอ แม้ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมบางคนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก ฟีเจอร์การลดเสียงรบกวนพื้นหลังของแพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมมาก เพราะสามารถกำจัดเสียงรบกวนที่รบกวนสมาธิได้โดยไม่ทำให้เสียงพูดฟังดูเป็นหุ่นยนต์

สำหรับทีมที่กำลังย้ายจาก Join.me, Zoom มอบความสามารถในการแชร์หน้าจอที่คุ้นเคยพร้อมด้วยเครื่องมือการบันทึกเพิ่มเติมที่ทำให้การนำเสนอมีความโต้ตอบมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายกลุ่มเล็ก จากนั้นนำทุกคนกลับมายังห้องหลัก—เหมาะสำหรับเวิร์กช็อปและการฝึกอบรม
  • บันทึกการประชุมไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติพร้อมถอดความที่สามารถค้นหาได้เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
  • ป้องกันผู้เข้าร่วมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการคัดกรองก่อนเข้า, ห้องรอ, และตัวเลือกความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • ถ่ายทอดสดการประชุมไปยัง YouTube, Facebook Live หรือบริการสตรีมมิ่งที่กำหนดเองได้โดยตรง เพื่อขยายการเข้าถึงผู้ชมให้กว้างขึ้น

ข้อจำกัดของ Zoom

  • แผนฟรีจำกัดการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาที ทำให้ต้องเริ่มใหม่บ่อยครั้งสำหรับการประชุมที่ยาวนานขึ้น
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น SSO และโดเมนที่จัดการได้ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น

ราคา Zoom (Workplace)

  • พื้นฐาน (ฟรี): ผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน; จำกัดเวลาการประชุมกลุ่ม 40 นาที
  • ข้อดี: $15.99 ต่อเดือน; ระยะเวลาการประชุม 30 ชั่วโมง
  • ธุรกิจ: $21.99/เดือน (ขั้นต่ำ 10 โฮสต์); ผู้เข้าร่วม 300 คน
  • บิสิเนส พลัส: $26.99/เดือน; ผู้เข้าร่วม 1,000 คน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zoom (Workplace)

  • G2: 4. 6/5 (55,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)

👀 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราพบว่า ในขณะที่ 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แต่ 14% ของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสรุปการประชุมได้ภายในเพียง 15 นาทีเท่านั้น เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแต่โดดเด่น ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการประชุมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นไปได้

3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างลึกซึ้ง)

ห้องประชุมย่อยใน Microsoft Meetings
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teams เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Zoom ในสภาพแวดล้อมองค์กรสำหรับองค์กรที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft เหตุผลนั้นชัดเจน: มันเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น ในระหว่างการประชุมวิดีโอ คุณสามารถทำงานร่วมกันในสเปรดชีต Excel หรือนำเสนอ PowerPoint ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากสายการโทร

ลิงก์การประชุมจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำหนดตารางใน Outlook และคุณสามารถเข้าร่วมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากอุปกรณ์ใดก็ได้ นวัตกรรมของ Teams ในการเบลอพื้นหลังได้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมแล้ว และโหมด Together ของมันสร้างพื้นที่เสมือนจริงที่แบ่งปันได้ซึ่งน่าสนใจยิ่งขึ้น ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการใช้กล้องวิดีโอในระหว่างการประชุมที่ยาวนาน

🧠 เกร็ดความรู้: Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มแรกที่แนะนำฟีเจอร์เบลอพื้นหลังสำหรับการประชุมวิดีโอ โดยเปิดตัวฟีเจอร์นี้ในเดือนกันยายน 2018

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • ค้นหาข้อความ ไฟล์ และบันทึกการประชุมด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังครอบคลุมทุกช่องทางและการสนทนา
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสะดวกในการเข้าถึง และการทำงานร่วมกันของทีมนานาชาติด้วยการถอดเสียงและแปลภาษาแบบเรียลไทม์
  • จัดสัมมนาออนไลน์แบบมีโครงสร้างพร้อมการลงทะเบียน รายงานการเข้าร่วม และฟีเจอร์ถาม-ตอบ

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ประสิทธิภาพอาจใช้ทรัพยากรมากบนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เบากว่า
  • การนำทางอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ด้วยอินเทอร์เฟซที่มีหลายชั้น

ราคาของ Microsoft Teams

  • ฟรี
  • Microsoft Teams Essentials: $4/ผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Microsoft 365 Business Premium: $22/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 4/5 (15,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ฉันชอบมากที่การแชทถูกจัดระเบียบไว้อย่างดี โดยมีการจัดกลุ่มข้อความและไฟล์ไว้ด้วยกัน และมีกลุ่มทีมต่าง ๆ แยกไว้ ทำให้การสื่อสารชัดเจนขึ้น

ฉันชอบวิธีการจัดระเบียบการสนทนามาก ข้อความและไฟล์ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน และการมีกลุ่มทีมต่างๆ ทำให้การส่งข้อความชัดเจนขึ้น

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Microsoft Teams สำหรับการทำงานร่วมกัน

4. Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ที่ต้องการความเรียบง่าย)

ผ่านGoogle Meet

ในฐานะผู้ที่ทำงานร่วมกับทีมโดยใช้ Google Workspace เป็นประจำ ผมพบว่า Google Meet เป็นประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่นที่สุดสำหรับการประชุมที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ต่างจาก Join.me ที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบแยกต่างหาก Meet ได้ผสานรวมกับบัญชี Google ของผมโดยตรง ทำให้การเข้าร่วมการโทรง่ายเพียงแค่คลิกที่ลิงก์

เมื่อฉันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับพันธมิตรภายนอกหรือลูกค้า พวกเขาสามารถเข้าร่วมได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์ของพวกเขา การออกแบบที่เบาของแพลตฟอร์มทำให้การประชุมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีการล่าช้าที่ฉันเคยประสบกับทางเลือกที่มีฟีเจอร์หนักกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet

  • กรองเสียงรบกวนพื้นหลังโดยอัตโนมัติ เช่น เสียงพิมพ์คีย์บอร์ด เสียงสุนัขเห่า หรือเสียงก่อสร้าง
  • ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอในสภาพแสงน้อยผ่านการปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • รับคำบรรยายแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • รวบรวมความคิดเห็นและจัดการคำถามจากผู้เข้าร่วมระหว่างการนำเสนอด้วยระบบโหวตและถาม-ตอบที่ผสานรวม
  • อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมผ่านโทรศัพท์ด้วยหมายเลขท้องถิ่นในหลายประเทศ (ตัวเลือกการโทรตรง)

ข้อจำกัดของ Google Meet

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการประชุมไว้ที่ 60 นาที พร้อมผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน
  • การควบคุมการตรวจสอบขั้นสูงและห้องประชุมย่อยมีให้บริการเฉพาะในแผน Google Workspace ระดับสูงเท่านั้น

ราคาของ Google Meet

  • Google Meet (ฟรี): รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน, การประชุมนานสูงสุด 60 นาที
  • Google Workspace สำหรับบุคคล: $7.99/เดือน
  • Google Workspace Business Starter: $6/ผู้ใช้/เดือน
  • Google Workspace Business Standard: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • Google Workspace Business Plus: $18/ผู้ใช้/เดือน
  • Google Workspace Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Google Meet

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,900+ รีวิว)

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet

5. Webex โดย Cisco (เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยระดับองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด)

Webex: ทางเลือกของ join.me
ผ่านทางCisco Webex

Webex โดดเด่นด้วยความปลอดภัยระดับองค์กรและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม หากคุณมีการประชุมธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนอยู่บ่อยครั้ง แพลตฟอร์มการประชุมทางเว็บนี้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นรากฐาน ไม่ใช่เพียงส่วนเสริม สำหรับองค์กรที่กังวลเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการควบคุมการดูแลระบบของ Webex มอบความอุ่นใจที่ Join.me ไม่สามารถเทียบได้

ใช้การจดจำท่าทางเพื่อควบคุมการนำเสนอแบบไม่ต้องใช้มือ และใช้การแปลภาษาแบบเรียลไทม์เพื่อทำงานร่วมกับทีมนานาชาติ

ต่างจากแนวทางที่เรียบง่ายกว่าของ Join.me, Webex สร้างพื้นที่ทำงานที่คงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการประชุมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการส่งข้อความของมันช่วยให้คุณดำเนินการสนทนาต่อได้หลังจากสายการโทรสิ้นสุดลง และความสามารถในการสลับระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นระหว่างการประชุมนั้นมีประโยชน์เมื่อต้องเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex

  • ควบคุมการประชุมด้วยท่าทางมือตามธรรมชาติ—ยกมือ, หัวแม่มือขึ้น, หรือปรบมือโดยไม่ต้องกดปุ่ม
  • แปลการประชุมเป็นภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษาโดยอัตโนมัติพร้อมคำบรรยายสด
  • ใช้การสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบ, ถาม-ตอบ, และห้องประชุมย่อย พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
  • แชร์ส่วนของหน้าจอหรือแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณพร้อมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและการโฟกัส
  • ใช้การผสานรวมฮาร์ดแวร์ Webex เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับอุปกรณ์เฉพาะของ Webex สำหรับห้องประชุมและสำนักงานที่บ้าน

ข้อจำกัดของ Webex

  • ชุดคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดต้องการเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ง่ายกว่า
  • คุณสมบัติพรีเมียม เช่น การแปลแบบเรียลไทม์ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น

ราคาของ Webex (Meetings)

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พบกัน: $14.50/ผู้ใช้/เดือน
  • ห้องสวีท: $25/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Webex (Suite)

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 18,300+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,400 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Webex (Suite) อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

ฉันชอบที่คุณสามารถบันทึกวิดีโอและหยุดชั่วคราวเพื่อถ่ายภาพหน้าจอได้ และภาพหน้าจอมีความชัดเจน อีกคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถโทรเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือได้หากจำเป็น

ฉันชอบที่คุณสามารถบันทึกวิดีโอและหยุดชั่วคราวเพื่อถ่ายภาพหน้าจอได้ และภาพหน้าจอมีความชัดเจน อีกคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถโทรเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้หากจำเป็น

📚 อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด

6. CrankWheel (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์หน้าจอแบบทันทีและการสาธิตการขาย)

ทางเลือกอื่นสำหรับ CrankWheel join.me
ผ่านทางCrankWheel

CrankWheel ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์ที่คุณต้องการแชร์หน้าจอของคุณได้ทันที—ไม่ต้องนัดหมาย ดาวน์โหลด หรือเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคใด ๆ สำหรับผู้ชมของคุณ

สิ่งที่ทำให้ CrankWheel โดดเด่นคือฟีเจอร์ "Instant Demos" หากคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้าและต้องการแสดงบางสิ่งให้ดู คุณสามารถส่งลิงก์ให้พวกเขาผ่าน SMS หรืออีเมล ซึ่งใช้งานได้ทันทีบนทุกอุปกรณ์—แม้แต่เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัยหรือระบบองค์กรที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงซึ่ง Join.me อาจไม่สามารถใช้งานได้

นี่ช่วยกำจัดความขัดแย้งที่พบได้บ่อยเช่น "ให้ฉันส่งลิงก์ประชุมให้คุณ ดาวน์โหลดแอปนี้ แล้วเจอกันใน 10 นาที" ซึ่งมักทำลายโมเมนตัมการขาย

คุณสมบัติเด่นของ CrankWheel

  • ติดตามการมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้ชมระหว่างการสาธิต
  • ให้ผู้ชมสามารถโต้ตอบกับหน้าจอของคุณได้เมื่อต้องการสำหรับการสาธิต
  • ปรับขนาดหน้าจออัตโนมัติเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ข้อจำกัดของล้อหมุน

  • มีความเฉพาะทางสำหรับการสาธิตการขายมากกว่าการทำงานร่วมกันของทีมที่มีฟีเจอร์ครบครัน
  • ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเฉพาะทาง

ราคาของ CrankWheel

  • เดี่ยว: $29/เดือน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ CrankWheel

  • G2: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

📮ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากวิธีการที่แต่ละทีมใช้ในการติดตามงานของตนเองผลสำรวจการสื่อสารภายในทีมของเราพบว่าเกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญติดตามรายการงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ขณะที่ 38% ใช้วิธีการที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและการพลาดกำหนดเวลา

ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายของรายการที่ต้องดำเนินการ! เปลี่ยนการตัดสินใจจากการประชุมให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันที—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนทำงานอยู่

7. Dialpad Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการวิเคราะห์การสนทนาและการโค้ช)

ผ่าน Dialpad: ทางเลือกของ join.me
ผ่านทางDialpad

หลังจากทดสอบทางเลือกของ Join.me หลายตัวแล้ว ฉันพบว่าความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์การสนทนาของ Dialpad Meetings เป็นหนึ่งในความสามารถที่ทรงพลังที่สุด ในขณะที่ Join.me เสนอการประชุมทางวิดีโอขั้นพื้นฐาน Dialpad เปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ในตัวที่จับข้อมูลเชิงลึกที่คุณอาจพลาดไปได้

ความสามารถของแพลตฟอร์มในการตรวจจับความรู้สึกของลูกค้าในระหว่างการขายหรือการให้การสนับสนุนยังมอบโอกาสการให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอีกด้วย

Dialpad มอบการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบโทรศัพท์ธุรกิจและศูนย์บริการลูกค้าของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นการสนทนาผ่านแชท ยกระดับเป็นเสียง และเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้อย่างราบรื่นเมื่อจำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad Meetings

  • เพลิดเพลินกับการจดบันทึกแบบร่วมมือกันพร้อมการเน้นข้อความสำคัญโดยอัตโนมัติ
  • ระบุแนวโน้มในแบบแผนการสนทนา, เวลาในการพูด, และการมีส่วนร่วม
  • เปลี่ยนผ่านระหว่างการโทรศัพท์ การประชุมผ่านวิดีโอ และการส่งข้อความโดยไม่มีการขัดจังหวะ

ข้อจำกัดของการประชุม Dialpad

  • คุณค่าที่แท้จริงของแพลตฟอร์มจะได้รับการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สุดเมื่อใช้ชุดการสื่อสารครบวงจรของ Dialpad
  • คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางประการต้องการแผนระดับสูงกว่า

ราคาการประชุม Dialpad Meetings

  • มาตรฐาน: 27 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $35/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวการประชุม Dialpad

  • G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Dialpad Meetings อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2แบ่งปันว่า:

การเข้าถึงด้วยคลิกเดียวของแพลตฟอร์มนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการตั้งค่าที่ซับซ้อน และฟีเจอร์การถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์

การเข้าถึงด้วยคลิกเดียวของแพลตฟอร์มนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการตั้งค่าที่ซับซ้อน และฟีเจอร์การถอดความด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการบันทึกบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์

8. TeamViewer (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนระยะไกลและการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม)

ทางเลือกแทน TeamViewer join.me
ผ่านทางTeamViewer

ต่างจากการเน้นการประชุมตามกำหนดการของ Join.me, TeamViewer โดดเด่นในสถานการณ์การสนับสนุนตามคำขอ ฟังก์ชันการเข้าถึงระยะไกลของมันช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคสำหรับสมาชิกในทีมและลูกค้าได้โดยไม่ต้องให้พวกเขาอยู่ในที่เดียวกัน นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมไอทีและองค์กรที่ให้บริการสนับสนุนทางเทคนิค

เมื่อพวกเขาเผชิญกับปัญหา คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของพวกเขาได้ทันที (โดยได้รับอนุญาต) และแก้ไขปัญหาโดยตรงแทนที่จะต้องแนะนำด้วยวาจา ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มของเครื่องมือนี้น่าประทับใจมาก มันเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นทั้งบน Windows, Mac, Linux, Android และ iOS

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer

  • ดูและควบคุมหลายจอภาพในระหว่างการเชื่อมต่อระยะไกลด้วยการนำทางที่ง่ายดาย
  • ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์อย่างปลอดภัยในระหว่างการเชื่อมต่อระยะไกลโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
  • พิมพ์เอกสารจากเครื่องระยะไกลไปยังเครื่องพิมพ์ในเครื่องของคุณ

ข้อจำกัดของ TeamViewer

  • ราคาสูงกว่าโซลูชันที่มุ่งเน้นเฉพาะการประชุมทางวิดีโอ

ราคา TeamViewer

ผู้ใช้รายบุคคล

  • การเข้าถึงระยะไกล: $24.90/เดือน
  • ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์ 90 ต่อเดือน

ทีม

  • พรีเมียม: $112.90/เดือน
  • องค์กร: $229. 90/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานในขนาดใหญ่

คะแนนและรีวิวของ TeamViewer

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
  • Capterra: 4. 6/5 (11,500+ รีวิว)

9. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการนำเสนอระดับมืออาชีพ)

GoTo Meeting: ทางเลือกของ join.me
ผ่านทางGoTo Meeting

GoToMeeting มอบประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่การนำเสนอที่มีความสำคัญสูงต้องการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Join.me เน้นความเรียบง่ายในฐานะเครื่องมือเดี่ยว ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ GoTo Meeting และมอบความน่าเชื่อถือและเครื่องมือการนำเสนอขั้นสูงที่ผู้ใช้ธุรกิจจริงต้องการ

ฉันให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถในการบันทึกที่แข็งแกร่งของมัน ซึ่งบันทึกโดยอัตโนมัติไปยังคลาวด์และให้คำถอดความเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย การผสานรวมอย่างราบรื่นของแพลตฟอร์มกับ GoToWebinar สร้างเส้นทางการอัปเกรดที่เป็นธรรมชาติเมื่อคุณต้องการขยายการนำเสนอของคุณไปยังผู้ชมที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกระบวนการลงทะเบียนและการติดตามผลที่เป็นทางการมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting

  • เข้าถึง การถอดความและการสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจับประเด็นสำคัญได้โดยอัตโนมัติ
  • ใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอของคุณระหว่างการนำเสนอเพื่อเน้นจุดสำคัญ
  • สร้างพื้นที่ประชุมที่กำหนดเองและคงอยู่ถาวรด้วย URL ที่มีแบรนด์ของคุณเอง
  • แปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการแชร์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • เชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์ห้องประชุมกับระบบประชุมออนไลน์สำหรับสถานการณ์แบบผสมผสาน

ข้อจำกัดของ GoTo Meeting

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายที่ใหม่กว่า
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่รวมฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคา GoToMeeting

  • มืออาชีพ: $12/ผู้จัด/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $16/ผู้จัด/เดือน, สูงสุด 250 ผู้เข้าร่วม
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • มีบริการเสริมสำหรับฟังก์ชันการทำงานของ GoToWebinar

คะแนนและรีวิว GoTo Meeting

  • G2: 4. 2/5 (13,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (11,600+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GoTo Meeting อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ไม่มีการขัดจังหวะ, ความล่าช้า หรือความช้าที่น่าหงุดหงิด. ทุกอย่างชัดเจน: เสียง, ภาพ, และคุณสมบัติการแชร์หน้าจอ.

ไม่มีการขัดจังหวะ, ความล่าช้า หรือความช้าที่น่าหงุดหงิด. ทุกอย่างชัดเจน: เสียง, ภาพ และคุณสมบัติการแชร์หน้าจอ.

10. Jitsi Meet (ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Join.me ที่ฟรีและโอเพนซอร์ส)

ทางเลือกอื่นสำหรับ Jitsi Meet join.me
ผ่านJitsi Meet

เราพบว่า Jitsi Meet เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมและฟรีสำหรับ Join. me สำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัดหรือมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ต่างจาก Join. me ที่มีระดับฟรีซึ่งมีข้อจำกัดอย่างมาก Jitsi ให้บริการการประชุมไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีข้อจำกัดทางเวลา

สิ่งที่ทำให้ Jitsi โดดเด่นคือความมุ่งมั่นต่อหลักการโอเพนซอร์สและความเป็นส่วนตัว ผมชื่นชมที่ Jitsi สามารถโฮสต์เองบนเซิร์ฟเวอร์ของผมเองได้ พร้อมควบคุมข้อมูลและนโยบายความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ วิธีการที่ใช้เบราว์เซอร์ของแพลตฟอร์มหมายความว่าผู้เข้าร่วมสามารถคลิกที่ลิงก์และเข้าร่วมได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการสร้างบัญชีหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจาก Join.me และทางเลือกอื่น ๆ

แม้ว่าจะขาดคุณสมบัติบางอย่างสำหรับองค์กรที่มีในทางเลือกที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอหลักของ Jitsi ก็มีความเสถียรอย่างน่าทึ่งสำหรับแพลตฟอร์มฟรี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi Meet

  • รันแพลตฟอร์มทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเพื่อการควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์
  • ถ่ายทอดสดการประชุมไปยัง YouTube โดยตรงเพื่อขยายการเข้าถึงผู้ชมให้กว้างขึ้น
  • ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณเมื่อโฮสต์ด้วยตนเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกัด

ข้อจำกัดของ Jitsi Meet

  • อาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก (50 คนขึ้นไป)
  • การสนับสนุนทางเทคนิคที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกเชิงพาณิชย์

ราคาของ Jitsi Meet

  • ฟรี
  • โฮสต์ด้วยตนเอง: ซอฟต์แวร์ฟรี แต่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง
  • 8×8 Meet (เวอร์ชันเชิงพาณิชย์ที่ใช้ Jitsi): ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Jitsi Meet

  • G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ClickUp เปลี่ยนแปลงการประชุมออนไลน์อย่างไรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการลิงก์การประชุม, บันทึก, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผลผ่านหลายแพลตฟอร์มนั้นเหนื่อยมาก. เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิมเช่น Join.me บังคับให้คุณต้องสลับแอปอยู่ตลอดเวลา, โอนถ่ายข้อมูลด้วยตนเอง, และตามหาการอัปเดต—ทำให้เสียเวลาที่มีค่าและทำให้รายละเอียดที่สำคัญหลุดลอยไป.

ClickUp เปลี่ยนทุกสิ่งด้วยการนำเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน กำหนดเวลาการประชุมโดยตรงในปฏิทิน ClickUp ใช้ AI เพื่อสร้างวาระการประชุมจากงานที่มีอยู่ จัดการประชุมทางวิดีโอและกิจกรรมออนไลน์พร้อมการบันทึกในตัว และแปลงประเด็นการสนทนาให้เป็นงานที่ติดตามได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

พร้อมที่จะทำให้การทำงานร่วมกันออนไลน์ราบรื่นแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!