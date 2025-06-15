บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Guidde ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
15 มิถุนายน 2568

คุณได้รับมอบหมายให้สร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนสำหรับทีมของคุณ คุณต้องการซอฟต์แวร์สำหรับทำวิดีโอเอกสารที่สามารถบันทึกกระบวนการบนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย เพิ่มคำอธิบายประกอบ และส่งออกในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ซับซ้อน

แน่นอน, มี Guidde. มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการทำทุกอย่างนี้. แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือทางเลือกที่มีคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง, การปรับแต่งแบรนด์, หรือองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้, คุณมาถูกที่แล้ว.

ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่ เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการฝึกอบรม เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล

ดังนั้น มาสำรวจ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Guidde ที่จะช่วยคุณสร้างวิดีโอมืออาชีพ, เผยแพร่เอกสารทางซอฟต์แวร์, และรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ให้สูง—ทั้งหมดนี้เพียงไม่กี่คลิก

👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "cut"มาจากการกระทำทางกายภาพของการตัดฟิล์ม แม้แต่การตัดต่อแบบดิจิทัล ผู้ตัดต่อก็ยัง "ตัด" วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของพวกเขา

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Guidde?

เมื่อการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเอกสารวิดีโอจึงต้องนำเสนอโซลูชันที่มีความเป็นมืออาชีพและสามารถปรับขนาดได้ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ Guidde:

  • การสร้างวิดีโออย่างมืออาชีพ: เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง, คำบรรยายที่ชัดเจน, การเคลื่อนไหวที่ราบรื่น, และการจัดโครงสร้างวิดีโอที่แม่นยำเพื่อเพิ่มความชัดเจนวิดีโอการฝึกอบรมอัตโนมัติช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI: มองหาข้อความที่สร้างโดย AI, การใส่คำบรรยายอัตโนมัติ และการสรุปเนื้อหาอย่างชาญฉลาด เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือที่ดีที่สุดจะใช้AI ในการจัดทำเอกสารเพื่อปรับปรุงสคริปต์, อัตโนมัติการแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพความชัดเจน—ระบบที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับเป็นข้อดีเพิ่มเติม
  • การส่งออกหลายรูปแบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับประเภทไฟล์ ความละเอียด และตัวเลือกการฝังที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุดโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีม: เนื้อหาที่สร้างโดย AI ควรผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อเอื้อให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยไม่จำเป็นต้องแทนที่การกำกับดูแลของมนุษย์
  • ความปลอดภัยขององค์กร: ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัส,การตรวจจับด้วย AI, และเส้นทางการตรวจสอบเพื่อปกป้องเนื้อหาและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • เนื้อหาพร้อมสำหรับการตลาด: เลือกเครื่องมือที่มีองค์ประกอบแบบโต้ตอบเพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและสามารถแชร์ได้ ช่วยเพิ่มการยอมรับในผลิตภัณฑ์และเพิ่มการผลิตวิดีโอสำหรับการจัดการโครงการ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานโดยทั่วไปใช้เวลาในการเรียนรู้เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิง ซึ่งมักใช้การสอนผ่านวิดีโอ40% ถึง 60% น้อยกว่าการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม

ทางเลือกยอดนิยมของ Top Guidde ในพริบตา

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับราคา
คลิกอัพเครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอและเนื้อหาด้วย AI การบันทึกหน้าจอและการถอดความทันที เอกสาร เทมเพลต และการจัดการโครงการแบบครบวงจร การทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่แผนฟรี; ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
นักเขียนการสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนด้วย AIภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายและคำแนะนำแม่แบบที่ปรับแต่งได้ส่งออกได้หลายรูปแบบ (PDF, HTML, วิดีโอ)บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางแผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง; ปรับแต่งได้สำหรับทีม
เครื่องทอผ้าบันทึกวิดีโออย่างรวดเร็วและแชร์ได้อัตโนมัติสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติและลบคำเติมที่ไม่จำเป็นเชื่อมต่อกับเครื่องมือในที่ทำงานแปลงวิดีโอเป็นคู่มือมาตรฐาน (SOP)บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
การบรรจบกันฐานความรู้บริษัทที่มีโครงสร้างชัดเจน75+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์การผสานกับ Jiraธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
โนชั่นเอกสารที่ยืดหยุ่น วิกิ และบอร์ดโครงการ การสร้างเนื้อหาด้วย AI การรองรับหลายภาษา การปรับแต่งด้วยการลากและวางบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
เทรเนวลการสร้างเอกสาร SOP และเอกสารการฝึกอบรมโดยใช้ระบบ AI โฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างและเส้นทางการฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้ การติดตามความคืบหน้าและการรับรองธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางทดลองใช้ฟรี; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
Snagitการจับภาพหน้าเต็มแบบเลื่อนได้ วิดีโอและคำอธิบายประกอบภาพหน้าจอ การตั้งค่าล่วงหน้าและทางลัดสำหรับเวิร์กโฟลว์ การซิงค์บนคลาวด์บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กทดลองใช้ฟรี; ราคาสำหรับการศึกษาและธุรกิจ; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
แทงโก้การบันทึกขั้นตอนการทำงานแบบเรียลไทม์ การนำทางในแอปที่สามารถคลิกได้ การวิเคราะห์การใช้งานคู่มือ เคล็ดลับและบันทึกที่ปักหมุดธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางแผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
Camtasiaชุดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอขั้นสูง แบบทดสอบและข้อความโต้ตอบ กรีนสกรีนและการเปลี่ยนฉาก เครื่องมือเสียงและพากย์เสียงธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่ทดลองใช้ฟรี; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
โฟลว์แชร์เอกสารกระบวนการทำงานอัตโนมัติ การแก้ไขและปรับแต่งเทมเพลตจำนวนมาก ส่งออกหลายรูปแบบ (PDF, PPTX, HTML) ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ไซท์บันทึกหน้าจอและแชร์ได้ทันที เพิ่มคำอธิบายประกอบและสร้าง GIF แชร์ผ่านระบบคลาวด์ เชื่อมต่อกับ Slack, Jira และ Trelloบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางแผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร

ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อย่างสำหรับ Guidde

มาเจาะลึกคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนน เพื่อค้นหาว่าทางเลือก Guidde ใดที่เหมาะกับคุณที่สุด:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)

คลิป ClickUp
บันทึก, แชร์, และจัดระเบียบการบันทึกหน้าจอโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณอย่างง่ายดายด้วย ClickUp Clips

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Guidde ที่ผสานการสร้างเอกสารวิดีโอแบบครอบคลุมด้วยพลังของ AI และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อClickUpคือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว นี้ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์สร้างวิดีโอเอกสารแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรระดับโลกสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ClickUp Clipsเป็นทางเลือกที่ราบรื่น ทำงานร่วมกันได้ และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสำหรับเครื่องมือบันทึกวิดีโอแบบสแตนด์อโลน มันเก็บการสื่อสารและข้อเสนอแนะทางวิดีโอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

มันช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอหน้าจอได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเขียนคำอธิบายยาว ๆ หรือต้องจัดการกับเครื่องมือบันทึกวิดีโอหลายตัว

ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินผ่านงานต่าง ๆ ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ หรือสร้างวิดีโออธิบาย Clips ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสื่อการฝึกอบรม คู่มือแบบทีละขั้นตอน และการแนะนำผู้ใช้ใหม่ คุณยังสามารถบันทึกและส่งคลิปเสียงเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ClickUp Clips ยังผสานการทำงานกับClickUp Brain ทำให้การบันทึกของคุณมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ClickUp Brain จะถอดเสียงวิดีโอโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูคลิปทั้งหมด—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ บันทึกโครงการ หรือเอกสารการฝึกอบรม

ClickUp Brain
ปรับปรุงงานเขียนของคุณด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ

ในขณะที่ Guidde มุ่งเน้นไปที่การบันทึกหน้าจอ ClickUp Brain ก้าวไปอีกขั้นด้วย Video Script Generator ที่ช่วยให้คุณสร้างสคริปต์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของวิดีโอ กลุ่มเป้าหมาย และโทนเสียง แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณจะได้รับคำแนะนำจาก AI ที่ดูเรียบร้อยและเป็นธรรมชาติ

นอกเหนือจากการเขียนแล้ว ClickUp Brain ยังปรับแต่งไวยากรณ์ ความชัดเจน และการมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าสคริปต์ของคุณจะเข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณ—ซึ่ง Guidde ไม่มีให้บริการ และหากคุณติดขัดกับไอเดียAIของ ClickUpBrain สำหรับการเขียนข้อความวิดีโอสามารถกระตุ้นแนวคิดใหม่ๆ และเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเนื้อหาและสร้างฐานความรู้ของบริษัทคุณไปพร้อมกับ ClickUp Docs

คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Guidde ได้แก่ClickUp Docs ซึ่งช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น, การร่างเอกสารโดยใช้ AI, และการจัดระเบียบเนื้อหา. คุณสามารถปรับปรุงเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์, ตาราง, บุ๊กมาร์ก, และการจัดรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ได้หน้าตาที่เป็นระบบและใช้งานง่าย.

ตัวตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์

นอกเหนือจากการบันทึกวิดีโอแล้ว ClickUpยังมีเทมเพลตการเขียนเนื้อหาหลากหลายรูปแบบสำหรับกลยุทธ์การตลาด การจัดการแคมเปญ และการวางแผนงานอีเวนต์

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการผลิตวิดีโอของ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนและประหยัดเวลาในกระบวนการผลิตวิดีโอที่มักจะยุ่งยากและใช้เวลานาน แม่แบบนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผน ตั้งแต่การวางแผนและเตรียมงานก่อนการผลิต ไปจนถึงการตัดต่อและส่งมอบงานขั้นสุดท้าย

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดวัตถุประสงค์เชิงสร้างสรรค์และติดตามความก้าวหน้า
  • จัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการก่อนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดสรรและกำหนดตารางเวลาทรัพยากรการผลิตและอุปกรณ์
  • กำกับดูแลกระบวนการทำงานหลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจวิธีการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาหรือต้องการเทมเพลตสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ครั้งต่อไปของคุณ เครื่องมือและฟีเจอร์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับคำตอบทันที สร้างเนื้อหา และอัปเดตอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือจาก AI
  • สร้างและถอดความวิดีโอหน้าจอเพื่อฝึกอบรมสมาชิกในทีมหรือนำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp Clips
  • ทำให้การอนุมัติเนื้อหาเป็นอัตโนมัติเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ทันทีหลังจากได้รับการตรวจสอบ
  • เข้าถึงเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยมากกว่า 100 รายการ พร้อมคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและงานเฉพาะ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งหมดนั้นมากเกินไปในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวอย่างแท้จริง บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน ... และฉันเคยใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่น ๆ ทุกแอปบนโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในองค์กรต่าง ๆ 10 แห่ง ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับมันเลย

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวอย่างแท้จริง บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน ... และฉันได้ใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่น ๆ ทุกแอปบนโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในองค์กรต่าง ๆ 10 แห่ง ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับมันเลย

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด

2. Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคู่มือทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ)

นักเขียน
ผ่านทางผู้จดบันทึก

ด้วยScribe คุณสามารถสร้างคู่มือขั้นตอนและเอกสารสำหรับผู้ใช้แบบอัตโนมัติได้ในคลิกเดียว เพียงกด "เริ่มบันทึก" ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ แล้วปล่อยให้ Scribe จัดการทุกอย่างให้—ทั้งภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบาย รายละเอียด และไฮไลท์สำคัญ คุณสามารถแก้ไข เรียงลำดับใหม่ หรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนแชร์

ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? รวมคู่มือ, เพิ่มภาพหน้าจอ, หรือฝังวิดีโอจาก YouTube, Loom, และ Vimeo ได้. ระบบสร้างเอกสารด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Scribe จะจัดรูปแบบทุกอย่างให้กลายเป็นเอกสารคุณภาพสูงพร้อมแบรนด์ที่กำหนดเอง.

ต่างจาก Guidde ที่จำกัดการจับภาพไว้ที่ 100 ขั้นตอน Scribe รองรับได้ถึง 200 ขั้นตอน ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดทำเอกสารที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ในขณะที่แอปเดสก์ท็อปของ Guidde ให้ความรู้สึกเป็นองค์กร Scribe มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การบันทึกกระบวนการรวดเร็วและง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Scribe

  • สร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมภาพหน้าจอและคำแนะนำ
  • บันทึกจำนวนก้าวได้ไม่จำกัด พร้อมคำอธิบายประกอบ การแจ้งเตือน และคำแนะนำ
  • แก้ไขคู่มือด้วยการทำเครื่องหมาย, รูปภาพที่ถูกตัด, และรายละเอียดที่ถูกปกปิด
  • จัดรูปแบบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • แชร์คู่มือโดยตรง, ฝังไว้ในแพลตฟอร์ม, หรือส่งออกเป็น HTML, PDF, หรือวิดีโอ

ข้อจำกัดของผู้บันทึก

  • Scribe อาจมีราคาสูง โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง
  • คุณสมบัติและการปรับแต่งที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริธึมขั้นสูง ซึ่งมีให้เฉพาะสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Scribe

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ทีมมืออาชีพ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
  • โปรเพอร์โซนัล: $29/เดือน ต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Loom (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอสาธิตการสอน)

เครื่องทอผ้า
ผ่านทางLoom

การสื่อสารผ่านวิดีโอเร็วกว่าและส่วนตัวมากกว่าการพิมพ์ข้อความยาว ๆ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทีม, ครูสอน, และธุรกิจถึงใช้Loomสำหรับเอกสารผู้ใช้, วัสดุการฝึกอบรม, และการรับพนักงานใหม่ผ่านรูปแบบวิดีโอ คุณสามารถแชร์วิดีโอ Loom ได้ง่าย ๆ กับทีมภายใน, ลูกค้า, หรือผู้ชมทั่วโลก

Loom มีคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน ให้คุณสามารถตัดต่อวิดีโอ, รวมคลิป, และลบคำพูดที่ไม่จำเป็นหรือความเงียบที่ไม่สบายใจออกได้ ด้วยมุมมองวิดีโอแบบเคียงข้างกันและข้อความถอดเสียง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตัวเลือกอื่น ๆ ของ Guidde มักจะไม่มี นอกจากนี้ ด้วยแบรนด์ที่กำหนดเองและองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้ คุณสามารถทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและมืออาชีพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยชื่อเรื่องอัตโนมัติ, สรุปอัตโนมัติ, และการลบคำเติม
  • ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Slack และเครื่องมือในที่ทำงานอื่น ๆ
  • ปกป้องข้อมูลด้วย SSO, SCIM และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่กำหนดเอง
  • แปลงวิดีโอให้เป็นคู่มือมาตรฐาน (SOP) ที่มีโครงสร้างและเป็นข้อความ

ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า

  • ปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวกับการให้บริการโฮสต์วิดีโอ
  • เครื่องมือตัดแต่งในตัวแก้ไขขาดความแม่นยำ

การกำหนดราคาของ Loom

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ + AI: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (2,050+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Loom อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากTrustRadiusระบุว่า:

นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและง่ายต่อการบันทึกวิดีโอ. มันช่วยในการแบ่งปันไอเดียผลิตภัณฑ์ในทีมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นในกรณีการพัฒนาใหม่ ๆ. สร้างวิดีโอสำหรับการฝึกอบรมภายในสำหรับแผนกต่าง ๆ ของบริษัทก่อนและหลังการปล่อยเวอร์ชัน. และแบ่งปันบั๊กกับทีมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาหาทางแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น.

นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและง่ายต่อการบันทึกวิดีโอ. มันช่วยในการแบ่งปันไอเดียผลิตภัณฑ์ในทีมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นในกรณีที่มีการพัฒนาใหม่ ๆ. สร้างวิดีโอสำหรับการฝึกอบรมภายในสำหรับแผนกต่าง ๆ ของบริษัทก่อนและหลังการปล่อยเวอร์ชัน. และแบ่งปันบั๊กกับทีมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาหาทางแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น.

4. Confluence (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ทั่วทั้งองค์กร)

การบรรจบกัน
ผ่านทางConfluence

การค้นหาข้อมูลโครงการไม่ควรใช้เวลานานกว่าการทำงานจริง แทนที่จะต้องค้นหาอีเมลหรือส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงานเพื่อหาไฟล์ที่หายไป ทีมงานควรมีศูนย์กลางความรู้ที่ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่าย

นั่นคือสิ่งที่Confluenceมอบให้อย่างแท้จริง—พื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงถึงกันสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดทำเอกสารโครงการ และการแบ่งปันความรู้ โดยปราศจากความวุ่นวาย

ต่างจาก Guidde, Confluence ทำหน้าที่เป็นวิกิและเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ทั่วทั้งบริษัท ทีมในแผนกวิศวกรรม, การตลาด, และการปฏิบัติการสามารถเก็บเอกสารการประชุม, แผนสปรินต์, คู่มือการรับเข้าทำงาน, และแผนที่ผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้

ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสาร ซ้ำซ้อนงาน หรือจัดการกับข้อมูลที่กระจัดกระจายอีกต่อไป

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • จัดระเบียบเอกสารของบริษัทให้เป็นฐานความรู้ที่มีโครงสร้าง
  • ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 75 แบบ สำหรับกลยุทธ์ การวางแผน และการรายงาน
  • เชื่อมโยงเอกสารกับปัญหาใน Jira แบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • ผลการค้นหาไม่ได้เกี่ยวข้องเสมอไป
  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดเมื่อแก้ไขตาราง

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12. 30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจากคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

5. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารที่ยืดหยุ่นและการสร้างเนื้อหาด้วย AI)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

เมื่อคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่เอกสารไปจนถึงโครงการNotionมอบศูนย์กลางที่เชื่อมต่อซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน เดิมทีถูกออกแบบมาให้เป็นแอปจดบันทึก ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างข้อความด้วย AI การสร้างวิกิแบบร่วมมือ และการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว

Notion โดดเด่นด้วยพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมบล็อกการสร้างแบบลากและวางเพื่อจัดรูปแบบการทำงานในแบบที่คุณต้องการ แม้ว่าจะใช้งานได้ดีในฐานะตัวแก้ไขข้อความพื้นฐาน แต่ศักยภาพที่แท้จริงจะปรากฏชัดเมื่อใช้เพื่อจัดระเบียบไทม์ไลน์โครงการ รวบรวมความรู้ของบริษัท และปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างและจัดระเบียบเอกสาร วิกิ และบอร์ดการจัดการโครงการในแพลตฟอร์มเดียว
  • ใช้ AI เพื่อระดมความคิด สร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์ และทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
  • แปล ปรับให้เหมาะสม และปรับปรุงเนื้อหาสำหรับหลายภาษาและกลุ่มเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Notion

  • ประสิทธิภาพอาจล่าช้าหรือหยุดทำงานเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • การเข้าถึงบันทึกการตรวจสอบถูกจำกัดเฉพาะผู้ใช้แผนองค์กรเท่านั้น

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Notion AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์G2ระบุว่า:

สำหรับฉัน Notion เป็นแอปสุดเจ๋งที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ! Notion เปรียบเสมือนพื้นที่ทำงานครบวงจรที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่จดบันทึกไปจนถึงจัดการงานต่างๆ ส่วนที่ดีที่สุดคือใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่สะดวก

สำหรับฉัน Notion เป็นแอปสุดเจ๋งที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ! Notion เปรียบเสมือนพื้นที่ทำงานครบวงจรที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก จัดการงาน หรือทำสิ่งต่าง ๆ ได้ในที่เดียว จุดเด่นที่สุดคือใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและฟังก์ชันค้นหาที่สะดวก

6. Trainual (เหมาะที่สุดสำหรับการรับเข้าทำงานและการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม)

Trainual: ตัวเลือกทางเลือกสำหรับ Guidde
ผ่านทางTrainual

Trainualเป็นแพลตฟอร์มแบบข้อความที่ออกแบบมาเพื่อสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOPs) วัสดุการฝึกอบรมพนักงาน และคู่มือการปฐมนิเทศ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ อัปโหลดเอกสารที่มีอยู่ หรือสร้างข้อความด้วย AI Trainual จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้

นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดโครงสร้างกระบวนการทำงาน, มอบหมายการฝึกอบรมตามบทบาทเฉพาะ, และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานด้วยการทดสอบและการรับรองที่มีอยู่ในระบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual

  • สร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแผนภูมิขั้นตอนแบบทีละขั้นตอนเพื่อแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย
  • จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมในโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • สร้างเส้นทางการฝึกอบรมที่กำหนดเองและติดตามความก้าวหน้าด้วยรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน

ข้อจำกัดของ Trainual

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นใช้งาน
  • แพลตฟอร์มนี้มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
  • ขาดความสามารถในการตรวจจับ AI

ราคาของ Trainual

  • ขนาดเล็ก: $299/เดือน
  • ระดับกลาง: $349/เดือน
  • การเติบโต: $499/เดือน
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Trainual

  • G2: 4. 7/5 (790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (470+ รีวิว)

📮ClickUp Insight:50% ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่าวันศุกร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของพวกเขา นี่อาจเป็นปรากฏการณ์เฉพาะของการทำงานในยุคปัจจุบัน วันศุกร์มักมีการประชุมน้อยกว่า และเมื่อรวมกับบริบทที่สะสมมาตลอดสัปดาห์การทำงาน อาจหมายถึงการถูกรบกวนน้อยลงและมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานที่ลึกซึ้งและมุ่งเน้น ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับวันศุกร์ตลอดทั้งสัปดาห์หรือไม่? ลองใช้แนวทางการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสด้วยClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน! บันทึกหน้าจอของคุณด้วย ClickUp Clips รับถอดความทันทีผ่าน ClickUp Brain หรือให้ AI Notetaker ของ ClickUp ช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมให้คุณ!

7. Snagit (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพและใส่คำอธิบายประกอบในหน้าจอและวิดีโอ)

Snagit: ตัวเลือกแทนคู่มือ
ผ่านทางSnagit

กำลังประสบปัญหาในการจับภาพหน้าเว็บทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องต่อภาพจากหลายหน้าจอใช่หรือไม่? ฟีเจอร์จับภาพแบบเลื่อนของ Snagitช่วยให้คุณจับภาพหน้าเว็บทั้งหน้าได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้การสร้างเอกสารและบทแนะนำต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น

ต้องการบันทึกหน้าจอหรือเว็บแคมของคุณหรือไม่? Snagit ให้บริการบันทึกหน้าจอไม่จำกัดพร้อมตัดต่อวิดีโอในตัว คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้ก่อนการแชร์ ซิงค์ไฟล์ของคุณได้โดยตรงไปยัง Google Drive, OneDrive หรือ Dropbox เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่น

ด้วยค่ากำหนดล่วงหน้าที่สามารถปรับแต่งได้และทางลัดบนแป้นพิมพ์ Snagit ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วขึ้นสำหรับการสร้างเนื้อหา—ทำให้มีความได้เปรียบเหนือ Guidde ในการจับภาพหน้าจอและแก้ไข

คุณสมบัติเด่นของ Snagit

  • เข้าถึงทรัพยากรที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอกสาร, บทเรียน, และการนำเสนอ
  • ติดแท็กและบันทึกภาพหรือวิดีโอเป็นรายการโปรดเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
  • กรองการจับตามวันที่ ประเภทไฟล์ หรือแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดของ Snagit

  • ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง

ราคาของ Snagit

  • บุคคลและธุรกิจ: $39/ปี, เรียกเก็บเงินรายปี
  • การศึกษา: $48/ปี, เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Snagit

  • G2: 4. 7/5 (5,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (470+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Snagit อย่างไรบ้าง?

ตามการรีวิวในReddit:

แม้ว่าจะมีวิธีที่เร็วกว่า/ตรงไปตรงมามากกว่า เช่น การใช้ Print Screen เพียงอย่างเดียว แต่ Snagit ก็มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพียงพอที่ทำให้คุ้มค่าสำหรับฉัน

แม้ว่าจะมีวิธีที่เร็วกว่า/ตรงไปตรงมามากกว่า เช่น การใช้ Print Screen เพียงอย่างเดียว แต่ Snagit ก็มีเครื่องมือที่เบาเพียงพอที่ทำให้คุ้มค่าสำหรับฉัน

8. Tango (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคู่มือการฝึกอบรมซอฟต์แวร์)

แทงโก้: ทางเลือกของ Guidde
ผ่านทางแทงโก

Tangoและ Guidde ต่างก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคู่มือการฝึกอบรมซอฟต์แวร์แบบทีละขั้นตอน แต่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Guidde เชี่ยวชาญด้านเอกสารประกอบวิดีโอ Tango มุ่งเน้นการแนะนำภายในแอปสำหรับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์ภายในองค์กร

ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Tango ทีมงานสามารถจับภาพขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ สร้างคู่มือทีละขั้นตอน และปักหมุดไว้ภายในแอปที่พวกเขาใช้เป็นประจำทุกวันได้โดยตรง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดทำเอกสารกระบวนการ และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของแทงโก

  • ติดตามประสิทธิภาพของเดโมด้วยการวิเคราะห์จำนวนการเข้าชม อัตราการสำเร็จ และอัตราการออกกลางคัน
  • สร้างการนำชมแบบคลิกได้เรียลไทม์ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์
  • ปักหมุดคำแนะนำ เคล็ดลับ หรือบันทึกไว้ที่องค์ประกอบเฉพาะของแอปเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย

ข้อจำกัดของแทงโก้

  • แทงโก้ไม่สร้างข้อความอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • ขาดความสามารถในการตรวจจับ AI

การกำหนดราคาแทงโก้

  • ฟรี
  • ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวแทงโก้

  • G2: 4. 8/5 (260+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

👀 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ 74%ของผู้ฝึกสอนได้รวมการเรียนรู้ผ่านวิดีโอไว้ในโปรแกรมของตนโดยการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 88% ในบริษัทขนาดใหญ่

9. Camtasia (เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง)

Camtasia: ตัวเลือกแทน Guidde
ผ่านCamtasia

ต้องการสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบหรือสัมมนาออนไลน์หรือไม่? Camtasia ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอ และนำเสนอชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบ

แม้ว่า Guidde จะขาดคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง แต่ Camtasia ก็มีเอฟเฟกต์หน้าจอสีเขียว การเปลี่ยนฉากที่ปรับแต่งได้ และการแก้ไขเสียงที่แม่นยำ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอการสอน หลักสูตรอีเลิร์นนิง และเนื้อหาการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia

  • ปรับระดับเสียง เพิ่มเพลงประกอบ และบันทึกเสียงบรรยายเพื่อให้คำอธิบายชัดเจน
  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ คำบรรยาย และภาพหน้าจอเพื่อเน้นรายละเอียดที่สำคัญ
  • สร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ออนไลน์และวิดีโอการฝึกอบรม

ข้อจำกัดของ Camtasia

  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไม่เหมาะสำหรับการจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็ว

ราคาของ Camtasia

  • Camtasia Essentials: $203. 02/เดือน, ชำระรายปี
  • Camtasia Create: $281. 04/เดือน, ชำระรายปี
  • Camtasia Pro: $563. 20 ดอลลาร์ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Camtasia

  • G2: 4. 6/5 (1450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Camtasia อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์G2ระบุว่า:

ฉันกลับมาใช้มันอยู่เรื่อยๆ มันใช้งานง่ายมาก และรวดเร็วมากในการสร้างและแก้ไขวิดีโอของคุณ มันง่ายมากที่จะรวมวิดีโอที่มีอยู่แล้วเข้าไป และรองรับไฟล์วิดีโอและรูปแบบที่หลากหลาย

ฉันกลับมาใช้มันอยู่เรื่อยๆ มันใช้งานง่ายมาก และรวดเร็วมากในการสร้างและแก้ไขวิดีโอของคุณ มันง่ายมากที่จะรวมวิดีโอที่มีอยู่แล้วเข้าไป และรองรับไฟล์วิดีโอและรูปแบบที่หลากหลาย

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ AI SEO ที่ดีที่สุด

10. FlowShare (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ)

FlowShare: ทางเลือกสำหรับ Guidde
ผ่านทางFlowShare

หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการบันทึกกระบวนการทำงานด้วยตนเองFlowShareช่วยให้การบันทึกขั้นตอนการทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการจับภาพทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ธุรกิจหรือแพลตฟอร์ม SaaS ใด ๆ โดยอัตโนมัติ

FlowShare ทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณทำภารกิจต่าง ๆ โดยบันทึกแต่ละขั้นตอนไว้เพื่อเอกสารกระบวนการและเอกสารการฝึกอบรม เมื่อเซสชั่นของคุณสิ้นสุดลง คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนที่บันทึกไว้ได้ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบกลุ่ม ทำให้เอกสารมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับการรับพนักงานใหม่ การสร้างเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ

คุณสมบัติเด่นของ FlowShare

  • รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยเทมเพลตที่จัดรูปแบบคู่มือโดยอัตโนมัติ
  • เบลอข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง PDF, PPTX, เดโมแบบโต้ตอบ, PNG, DOCX และ HTML

ข้อจำกัดของ FlowShare

  • ต้นทุนที่สูงทำให้การสร้างเนื้อหาในปริมาณมากไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

ราคาของ FlowShare

  • มืออาชีพ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ FlowShare

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แบบทดสอบ จุดที่คลิกได้ และคำแนะนำในวิดีโอเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และรักษาความสนใจของผู้เรียน

11. Zight (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกวิดีโอและการจับภาพหน้าจอ)

Zight: ทางเลือกสำหรับ Guidde
ผ่านทางZight

Zight(เดิมชื่อ CloudApp) เป็นเครื่องมือสื่อสารภาพสำหรับการบันทึก โฮสต์ และแชร์วิดีโอ รูปภาพ ภาพหน้าจอ และ GIF เพื่อเพิ่มความชัดเจนและการมีส่วนร่วม คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาด้วยการใส่คำอธิบายประกอบ การเน้นข้อความด้วยสี และการบรรยายเสียง

ด้วยฟีเจอร์บันทึกหน้าจอแบบทันทีของ Zight ทีมงานสามารถสร้างวิดีโอการฝึกอบรม สาธิตผลิตภัณฑ์ และคู่มือการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การแชร์ผ่านคลาวด์และการเชื่อมต่อกับ Slack, Jira และ Trello ทำให้ Zight เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Guidde ในการสร้างเนื้อหาและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Zight

  • ลากและวางรายการลงในอีเมลและแอปแชทโดยตรง
  • เชื่อมต่อกับ Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA และเครื่องมืออื่น ๆ
  • บันทึกและบันทึก GIF ของหน้าจอของคุณเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและน่าสนใจ

ข้อจำกัดในการมองเห็น

  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดในแผนฟรี
  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจที่ผลิตวิดีโอจำนวนมากหรือต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง

การกำหนดราคาของ Zight

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $9.95/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $9/เดือน ต่อทีม (ทีมละ 2 ผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Zight

  • G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์: กลยุทธ์และเครื่องมือ

สร้างคู่มือเชิงโต้ตอบที่ดีกว่าด้วย ClickUp

เครื่องมือทุกชิ้นในรายการนี้มีจุดเด่นของตัวเอง—บางชิ้นเชี่ยวชาญในการสอนแบบโต้ตอบ ในขณะที่บางชิ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการเวิร์กโฟลว์ แต่มีเครื่องมือใดบ้างที่ทำทุกอย่างได้?

ClickUp โดดเด่นด้วยการติดตั้งที่รวดเร็ว การปรับแต่งที่ลึกซึ้ง และการสร้างเดโมที่ราบรื่นสำหรับทั้งแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและเว็บ นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาพื้นฐานแล้ว ยังมี AI ขั้นสูง การแชร์เอกสารแบบบูรณาการ การอัปเดตวิดีโอแบบสั้น และเทมเพลตเนื้อหาที่เป็นมิตรกับการตลาด ไม่ว่าคุณจะต้องการฐานความรู้ การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ หรือการติดตามโครงการ ClickUp รวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

เห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง—สมัครใช้ ClickUp วันนี้!