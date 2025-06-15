11 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Guidde ในปี 2025

คุณได้รับมอบหมายให้สร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนสำหรับทีมของคุณ คุณต้องการซอฟต์แวร์สำหรับทำวิดีโอเอกสารที่สามารถบันทึกกระบวนการบนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย เพิ่มคำอธิบายประกอบ และส่งออกในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ซับซ้อน
แน่นอน, มี Guidde. มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการทำทุกอย่างนี้. แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือทางเลือกที่มีคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง, การปรับแต่งแบรนด์, หรือองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้, คุณมาถูกที่แล้ว.
ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่ เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการฝึกอบรม เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล
ดังนั้น มาสำรวจ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Guidde ที่จะช่วยคุณสร้างวิดีโอมืออาชีพ, เผยแพร่เอกสารทางซอฟต์แวร์, และรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ให้สูง—ทั้งหมดนี้เพียงไม่กี่คลิก
👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "cut"มาจากการกระทำทางกายภาพของการตัดฟิล์ม แม้แต่การตัดต่อแบบดิจิทัล ผู้ตัดต่อก็ยัง "ตัด" วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของพวกเขา
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Guidde?
เมื่อการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเอกสารวิดีโอจึงต้องนำเสนอโซลูชันที่มีความเป็นมืออาชีพและสามารถปรับขนาดได้ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ Guidde:
- การสร้างวิดีโออย่างมืออาชีพ: เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง, คำบรรยายที่ชัดเจน, การเคลื่อนไหวที่ราบรื่น, และการจัดโครงสร้างวิดีโอที่แม่นยำเพื่อเพิ่มความชัดเจนวิดีโอการฝึกอบรมอัตโนมัติช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพ
- การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI: มองหาข้อความที่สร้างโดย AI, การใส่คำบรรยายอัตโนมัติ และการสรุปเนื้อหาอย่างชาญฉลาด เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือที่ดีที่สุดจะใช้AI ในการจัดทำเอกสารเพื่อปรับปรุงสคริปต์, อัตโนมัติการแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพความชัดเจน—ระบบที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับเป็นข้อดีเพิ่มเติม
- การส่งออกหลายรูปแบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับประเภทไฟล์ ความละเอียด และตัวเลือกการฝังที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุดโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม: เนื้อหาที่สร้างโดย AI ควรผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อเอื้อให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยไม่จำเป็นต้องแทนที่การกำกับดูแลของมนุษย์
- ความปลอดภัยขององค์กร: ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัส,การตรวจจับด้วย AI, และเส้นทางการตรวจสอบเพื่อปกป้องเนื้อหาและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เนื้อหาพร้อมสำหรับการตลาด: เลือกเครื่องมือที่มีองค์ประกอบแบบโต้ตอบเพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและสามารถแชร์ได้ ช่วยเพิ่มการยอมรับในผลิตภัณฑ์และเพิ่มการผลิตวิดีโอสำหรับการจัดการโครงการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานโดยทั่วไปใช้เวลาในการเรียนรู้เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิง ซึ่งมักใช้การสอนผ่านวิดีโอ40% ถึง 60% น้อยกว่าการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม
ทางเลือกยอดนิยมของ Top Guidde ในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอและเนื้อหาด้วย AI การบันทึกหน้าจอและการถอดความทันที เอกสาร เทมเพลต และการจัดการโครงการแบบครบวงจร การทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|แผนฟรี; ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|นักเขียน
|การสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนด้วย AIภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายและคำแนะนำแม่แบบที่ปรับแต่งได้ส่งออกได้หลายรูปแบบ (PDF, HTML, วิดีโอ)
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง; ปรับแต่งได้สำหรับทีม
|เครื่องทอผ้า
|บันทึกวิดีโออย่างรวดเร็วและแชร์ได้อัตโนมัติสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติและลบคำเติมที่ไม่จำเป็นเชื่อมต่อกับเครื่องมือในที่ทำงานแปลงวิดีโอเป็นคู่มือมาตรฐาน (SOP)
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|การบรรจบกัน
|ฐานความรู้บริษัทที่มีโครงสร้างชัดเจน75+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์การผสานกับ Jira
|ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โนชั่น
|เอกสารที่ยืดหยุ่น วิกิ และบอร์ดโครงการ การสร้างเนื้อหาด้วย AI การรองรับหลายภาษา การปรับแต่งด้วยการลากและวาง
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เทรเนวล
|การสร้างเอกสาร SOP และเอกสารการฝึกอบรมโดยใช้ระบบ AI โฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างและเส้นทางการฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้ การติดตามความคืบหน้าและการรับรอง
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Snagit
|การจับภาพหน้าเต็มแบบเลื่อนได้ วิดีโอและคำอธิบายประกอบภาพหน้าจอ การตั้งค่าล่วงหน้าและทางลัดสำหรับเวิร์กโฟลว์ การซิงค์บนคลาวด์
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาสำหรับการศึกษาและธุรกิจ; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|แทงโก้
|การบันทึกขั้นตอนการทำงานแบบเรียลไทม์ การนำทางในแอปที่สามารถคลิกได้ การวิเคราะห์การใช้งานคู่มือ เคล็ดลับและบันทึกที่ปักหมุด
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|Camtasia
|ชุดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอขั้นสูง แบบทดสอบและข้อความโต้ตอบ กรีนสกรีนและการเปลี่ยนฉาก เครื่องมือเสียงและพากย์เสียง
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|ทดลองใช้ฟรี; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|โฟลว์แชร์
|เอกสารกระบวนการทำงานอัตโนมัติ การแก้ไขและปรับแต่งเทมเพลตจำนวนมาก ส่งออกหลายรูปแบบ (PDF, PPTX, HTML) ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ไซท์
|บันทึกหน้าจอและแชร์ได้ทันที เพิ่มคำอธิบายประกอบและสร้าง GIF แชร์ผ่านระบบคลาวด์ เชื่อมต่อกับ Slack, Jira และ Trello
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรีสำหรับแผนชำระเงิน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อย่างสำหรับ Guidde
มาเจาะลึกคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนน เพื่อค้นหาว่าทางเลือก Guidde ใดที่เหมาะกับคุณที่สุด:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Guidde ที่ผสานการสร้างเอกสารวิดีโอแบบครอบคลุมด้วยพลังของ AI และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อClickUpคือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว นี้ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์สร้างวิดีโอเอกสารแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรระดับโลกสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ClickUp Clipsเป็นทางเลือกที่ราบรื่น ทำงานร่วมกันได้ และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสำหรับเครื่องมือบันทึกวิดีโอแบบสแตนด์อโลน มันเก็บการสื่อสารและข้อเสนอแนะทางวิดีโอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
มันช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอหน้าจอได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเขียนคำอธิบายยาว ๆ หรือต้องจัดการกับเครื่องมือบันทึกวิดีโอหลายตัว
ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินผ่านงานต่าง ๆ ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ หรือสร้างวิดีโออธิบาย Clips ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสื่อการฝึกอบรม คู่มือแบบทีละขั้นตอน และการแนะนำผู้ใช้ใหม่ คุณยังสามารถบันทึกและส่งคลิปเสียงเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
ClickUp Clips ยังผสานการทำงานกับClickUp Brain ทำให้การบันทึกของคุณมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ClickUp Brain จะถอดเสียงวิดีโอโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูคลิปทั้งหมด—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ บันทึกโครงการ หรือเอกสารการฝึกอบรม
ในขณะที่ Guidde มุ่งเน้นไปที่การบันทึกหน้าจอ ClickUp Brain ก้าวไปอีกขั้นด้วย Video Script Generator ที่ช่วยให้คุณสร้างสคริปต์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของวิดีโอ กลุ่มเป้าหมาย และโทนเสียง แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณจะได้รับคำแนะนำจาก AI ที่ดูเรียบร้อยและเป็นธรรมชาติ
นอกเหนือจากการเขียนแล้ว ClickUp Brain ยังปรับแต่งไวยากรณ์ ความชัดเจน และการมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าสคริปต์ของคุณจะเข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณ—ซึ่ง Guidde ไม่มีให้บริการ และหากคุณติดขัดกับไอเดียAIของ ClickUpBrain สำหรับการเขียนข้อความวิดีโอสามารถกระตุ้นแนวคิดใหม่ๆ และเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Guidde ได้แก่ClickUp Docs ซึ่งช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น, การร่างเอกสารโดยใช้ AI, และการจัดระเบียบเนื้อหา. คุณสามารถปรับปรุงเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์, ตาราง, บุ๊กมาร์ก, และการจัดรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ได้หน้าตาที่เป็นระบบและใช้งานง่าย.
ตัวตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์
นอกเหนือจากการบันทึกวิดีโอแล้ว ClickUpยังมีเทมเพลตการเขียนเนื้อหาหลากหลายรูปแบบสำหรับกลยุทธ์การตลาด การจัดการแคมเปญ และการวางแผนงานอีเวนต์
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการผลิตวิดีโอของ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนและประหยัดเวลาในกระบวนการผลิตวิดีโอที่มักจะยุ่งยากและใช้เวลานาน แม่แบบนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผน ตั้งแต่การวางแผนและเตรียมงานก่อนการผลิต ไปจนถึงการตัดต่อและส่งมอบงานขั้นสุดท้าย
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดวัตถุประสงค์เชิงสร้างสรรค์และติดตามความก้าวหน้า
- จัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการก่อนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- จัดสรรและกำหนดตารางเวลาทรัพยากรการผลิตและอุปกรณ์
- กำกับดูแลกระบวนการทำงานหลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจวิธีการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาหรือต้องการเทมเพลตสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ครั้งต่อไปของคุณ เครื่องมือและฟีเจอร์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับคำตอบทันที สร้างเนื้อหา และอัปเดตอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- สร้างและถอดความวิดีโอหน้าจอเพื่อฝึกอบรมสมาชิกในทีมหรือนำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp Clips
- ทำให้การอนุมัติเนื้อหาเป็นอัตโนมัติเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ทันทีหลังจากได้รับการตรวจสอบ
- เข้าถึงเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยมากกว่า 100 รายการ พร้อมคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและงานเฉพาะ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งหมดนั้นมากเกินไปในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวอย่างแท้จริง บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน ... และฉันเคยใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่น ๆ ทุกแอปบนโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในองค์กรต่าง ๆ 10 แห่ง ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับมันเลย
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวอย่างแท้จริง บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน ... และฉันได้ใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่น ๆ ทุกแอปบนโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในองค์กรต่าง ๆ 10 แห่ง ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับมันเลย
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด
2. Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคู่มือทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ)
ด้วยScribe คุณสามารถสร้างคู่มือขั้นตอนและเอกสารสำหรับผู้ใช้แบบอัตโนมัติได้ในคลิกเดียว เพียงกด "เริ่มบันทึก" ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ แล้วปล่อยให้ Scribe จัดการทุกอย่างให้—ทั้งภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบาย รายละเอียด และไฮไลท์สำคัญ คุณสามารถแก้ไข เรียงลำดับใหม่ หรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนแชร์
ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? รวมคู่มือ, เพิ่มภาพหน้าจอ, หรือฝังวิดีโอจาก YouTube, Loom, และ Vimeo ได้. ระบบสร้างเอกสารด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Scribe จะจัดรูปแบบทุกอย่างให้กลายเป็นเอกสารคุณภาพสูงพร้อมแบรนด์ที่กำหนดเอง.
ต่างจาก Guidde ที่จำกัดการจับภาพไว้ที่ 100 ขั้นตอน Scribe รองรับได้ถึง 200 ขั้นตอน ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดทำเอกสารที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ในขณะที่แอปเดสก์ท็อปของ Guidde ให้ความรู้สึกเป็นองค์กร Scribe มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การบันทึกกระบวนการรวดเร็วและง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- สร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมภาพหน้าจอและคำแนะนำ
- บันทึกจำนวนก้าวได้ไม่จำกัด พร้อมคำอธิบายประกอบ การแจ้งเตือน และคำแนะนำ
- แก้ไขคู่มือด้วยการทำเครื่องหมาย, รูปภาพที่ถูกตัด, และรายละเอียดที่ถูกปกปิด
- จัดรูปแบบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- แชร์คู่มือโดยตรง, ฝังไว้ในแพลตฟอร์ม, หรือส่งออกเป็น HTML, PDF, หรือวิดีโอ
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- Scribe อาจมีราคาสูง โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง
- คุณสมบัติและการปรับแต่งที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริธึมขั้นสูง ซึ่งมีให้เฉพาะสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรี
- ทีมมืออาชีพ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- โปรเพอร์โซนัล: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Loom (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอสาธิตการสอน)
การสื่อสารผ่านวิดีโอเร็วกว่าและส่วนตัวมากกว่าการพิมพ์ข้อความยาว ๆ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทีม, ครูสอน, และธุรกิจถึงใช้Loomสำหรับเอกสารผู้ใช้, วัสดุการฝึกอบรม, และการรับพนักงานใหม่ผ่านรูปแบบวิดีโอ คุณสามารถแชร์วิดีโอ Loom ได้ง่าย ๆ กับทีมภายใน, ลูกค้า, หรือผู้ชมทั่วโลก
Loom มีคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน ให้คุณสามารถตัดต่อวิดีโอ, รวมคลิป, และลบคำพูดที่ไม่จำเป็นหรือความเงียบที่ไม่สบายใจออกได้ ด้วยมุมมองวิดีโอแบบเคียงข้างกันและข้อความถอดเสียง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตัวเลือกอื่น ๆ ของ Guidde มักจะไม่มี นอกจากนี้ ด้วยแบรนด์ที่กำหนดเองและองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้ คุณสามารถทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและมืออาชีพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยชื่อเรื่องอัตโนมัติ, สรุปอัตโนมัติ, และการลบคำเติม
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Slack และเครื่องมือในที่ทำงานอื่น ๆ
- ปกป้องข้อมูลด้วย SSO, SCIM และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่กำหนดเอง
- แปลงวิดีโอให้เป็นคู่มือมาตรฐาน (SOP) ที่มีโครงสร้างและเป็นข้อความ
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- ปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวกับการให้บริการโฮสต์วิดีโอ
- เครื่องมือตัดแต่งในตัวแก้ไขขาดความแม่นยำ
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ + AI: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (2,050+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Loom อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustRadiusระบุว่า:
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและง่ายต่อการบันทึกวิดีโอ. มันช่วยในการแบ่งปันไอเดียผลิตภัณฑ์ในทีมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นในกรณีการพัฒนาใหม่ ๆ. สร้างวิดีโอสำหรับการฝึกอบรมภายในสำหรับแผนกต่าง ๆ ของบริษัทก่อนและหลังการปล่อยเวอร์ชัน. และแบ่งปันบั๊กกับทีมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาหาทางแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น.
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและง่ายต่อการบันทึกวิดีโอ. มันช่วยในการแบ่งปันไอเดียผลิตภัณฑ์ในทีมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นในกรณีที่มีการพัฒนาใหม่ ๆ. สร้างวิดีโอสำหรับการฝึกอบรมภายในสำหรับแผนกต่าง ๆ ของบริษัทก่อนและหลังการปล่อยเวอร์ชัน. และแบ่งปันบั๊กกับทีมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาหาทางแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น.
4. Confluence (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ทั่วทั้งองค์กร)
การค้นหาข้อมูลโครงการไม่ควรใช้เวลานานกว่าการทำงานจริง แทนที่จะต้องค้นหาอีเมลหรือส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงานเพื่อหาไฟล์ที่หายไป ทีมงานควรมีศูนย์กลางความรู้ที่ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่าย
นั่นคือสิ่งที่Confluenceมอบให้อย่างแท้จริง—พื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงถึงกันสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดทำเอกสารโครงการ และการแบ่งปันความรู้ โดยปราศจากความวุ่นวาย
ต่างจาก Guidde, Confluence ทำหน้าที่เป็นวิกิและเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ทั่วทั้งบริษัท ทีมในแผนกวิศวกรรม, การตลาด, และการปฏิบัติการสามารถเก็บเอกสารการประชุม, แผนสปรินต์, คู่มือการรับเข้าทำงาน, และแผนที่ผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้
ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสาร ซ้ำซ้อนงาน หรือจัดการกับข้อมูลที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- จัดระเบียบเอกสารของบริษัทให้เป็นฐานความรู้ที่มีโครงสร้าง
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 75 แบบ สำหรับกลยุทธ์ การวางแผน และการรายงาน
- เชื่อมโยงเอกสารกับปัญหาใน Jira แบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ผลการค้นหาไม่ได้เกี่ยวข้องเสมอไป
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดเมื่อแก้ไขตาราง
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12. 30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจากคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
5. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารที่ยืดหยุ่นและการสร้างเนื้อหาด้วย AI)
เมื่อคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่เอกสารไปจนถึงโครงการNotionมอบศูนย์กลางที่เชื่อมต่อซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน เดิมทีถูกออกแบบมาให้เป็นแอปจดบันทึก ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างข้อความด้วย AI การสร้างวิกิแบบร่วมมือ และการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว
Notion โดดเด่นด้วยพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมบล็อกการสร้างแบบลากและวางเพื่อจัดรูปแบบการทำงานในแบบที่คุณต้องการ แม้ว่าจะใช้งานได้ดีในฐานะตัวแก้ไขข้อความพื้นฐาน แต่ศักยภาพที่แท้จริงจะปรากฏชัดเมื่อใช้เพื่อจัดระเบียบไทม์ไลน์โครงการ รวบรวมความรู้ของบริษัท และปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างและจัดระเบียบเอกสาร วิกิ และบอร์ดการจัดการโครงการในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ AI เพื่อระดมความคิด สร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์ และทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- แปล ปรับให้เหมาะสม และปรับปรุงเนื้อหาสำหรับหลายภาษาและกลุ่มเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Notion
- ประสิทธิภาพอาจล่าช้าหรือหยุดทำงานเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การเข้าถึงบันทึกการตรวจสอบถูกจำกัดเฉพาะผู้ใช้แผนองค์กรเท่านั้น
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์G2ระบุว่า:
สำหรับฉัน Notion เป็นแอปสุดเจ๋งที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ! Notion เปรียบเสมือนพื้นที่ทำงานครบวงจรที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่จดบันทึกไปจนถึงจัดการงานต่างๆ ส่วนที่ดีที่สุดคือใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่สะดวก
สำหรับฉัน Notion เป็นแอปสุดเจ๋งที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ! Notion เปรียบเสมือนพื้นที่ทำงานครบวงจรที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก จัดการงาน หรือทำสิ่งต่าง ๆ ได้ในที่เดียว จุดเด่นที่สุดคือใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและฟังก์ชันค้นหาที่สะดวก
6. Trainual (เหมาะที่สุดสำหรับการรับเข้าทำงานและการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม)
Trainualเป็นแพลตฟอร์มแบบข้อความที่ออกแบบมาเพื่อสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOPs) วัสดุการฝึกอบรมพนักงาน และคู่มือการปฐมนิเทศ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ อัปโหลดเอกสารที่มีอยู่ หรือสร้างข้อความด้วย AI Trainual จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้
นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดโครงสร้างกระบวนการทำงาน, มอบหมายการฝึกอบรมตามบทบาทเฉพาะ, และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานด้วยการทดสอบและการรับรองที่มีอยู่ในระบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual
- สร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแผนภูมิขั้นตอนแบบทีละขั้นตอนเพื่อแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย
- จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมในโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- สร้างเส้นทางการฝึกอบรมที่กำหนดเองและติดตามความก้าวหน้าด้วยรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน
ข้อจำกัดของ Trainual
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นใช้งาน
- แพลตฟอร์มนี้มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- ขาดความสามารถในการตรวจจับ AI
ราคาของ Trainual
- ขนาดเล็ก: $299/เดือน
- ระดับกลาง: $349/เดือน
- การเติบโต: $499/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Trainual
- G2: 4. 7/5 (790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (470+ รีวิว)
📮ClickUp Insight:50% ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่าวันศุกร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของพวกเขา นี่อาจเป็นปรากฏการณ์เฉพาะของการทำงานในยุคปัจจุบัน วันศุกร์มักมีการประชุมน้อยกว่า และเมื่อรวมกับบริบทที่สะสมมาตลอดสัปดาห์การทำงาน อาจหมายถึงการถูกรบกวนน้อยลงและมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานที่ลึกซึ้งและมุ่งเน้น ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับวันศุกร์ตลอดทั้งสัปดาห์หรือไม่? ลองใช้แนวทางการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสด้วยClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน! บันทึกหน้าจอของคุณด้วย ClickUp Clips รับถอดความทันทีผ่าน ClickUp Brain หรือให้ AI Notetaker ของ ClickUp ช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมให้คุณ!
7. Snagit (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพและใส่คำอธิบายประกอบในหน้าจอและวิดีโอ)
กำลังประสบปัญหาในการจับภาพหน้าเว็บทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องต่อภาพจากหลายหน้าจอใช่หรือไม่? ฟีเจอร์จับภาพแบบเลื่อนของ Snagitช่วยให้คุณจับภาพหน้าเว็บทั้งหน้าได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้การสร้างเอกสารและบทแนะนำต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ต้องการบันทึกหน้าจอหรือเว็บแคมของคุณหรือไม่? Snagit ให้บริการบันทึกหน้าจอไม่จำกัดพร้อมตัดต่อวิดีโอในตัว คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้ก่อนการแชร์ ซิงค์ไฟล์ของคุณได้โดยตรงไปยัง Google Drive, OneDrive หรือ Dropbox เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่น
ด้วยค่ากำหนดล่วงหน้าที่สามารถปรับแต่งได้และทางลัดบนแป้นพิมพ์ Snagit ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วขึ้นสำหรับการสร้างเนื้อหา—ทำให้มีความได้เปรียบเหนือ Guidde ในการจับภาพหน้าจอและแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของ Snagit
- เข้าถึงทรัพยากรที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอกสาร, บทเรียน, และการนำเสนอ
- ติดแท็กและบันทึกภาพหรือวิดีโอเป็นรายการโปรดเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- กรองการจับตามวันที่ ประเภทไฟล์ หรือแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของ Snagit
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง
ราคาของ Snagit
- บุคคลและธุรกิจ: $39/ปี, เรียกเก็บเงินรายปี
- การศึกษา: $48/ปี, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Snagit
- G2: 4. 7/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (470+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Snagit อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวในReddit:
แม้ว่าจะมีวิธีที่เร็วกว่า/ตรงไปตรงมามากกว่า เช่น การใช้ Print Screen เพียงอย่างเดียว แต่ Snagit ก็มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพียงพอที่ทำให้คุ้มค่าสำหรับฉัน
แม้ว่าจะมีวิธีที่เร็วกว่า/ตรงไปตรงมามากกว่า เช่น การใช้ Print Screen เพียงอย่างเดียว แต่ Snagit ก็มีเครื่องมือที่เบาเพียงพอที่ทำให้คุ้มค่าสำหรับฉัน
8. Tango (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคู่มือการฝึกอบรมซอฟต์แวร์)
Tangoและ Guidde ต่างก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคู่มือการฝึกอบรมซอฟต์แวร์แบบทีละขั้นตอน แต่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Guidde เชี่ยวชาญด้านเอกสารประกอบวิดีโอ Tango มุ่งเน้นการแนะนำภายในแอปสำหรับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์ภายในองค์กร
ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Tango ทีมงานสามารถจับภาพขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ สร้างคู่มือทีละขั้นตอน และปักหมุดไว้ภายในแอปที่พวกเขาใช้เป็นประจำทุกวันได้โดยตรง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดทำเอกสารกระบวนการ และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของแทงโก
- ติดตามประสิทธิภาพของเดโมด้วยการวิเคราะห์จำนวนการเข้าชม อัตราการสำเร็จ และอัตราการออกกลางคัน
- สร้างการนำชมแบบคลิกได้เรียลไทม์ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์
- ปักหมุดคำแนะนำ เคล็ดลับ หรือบันทึกไว้ที่องค์ประกอบเฉพาะของแอปเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
ข้อจำกัดของแทงโก้
- แทงโก้ไม่สร้างข้อความอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ขาดความสามารถในการตรวจจับ AI
การกำหนดราคาแทงโก้
- ฟรี
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแทงโก้
- G2: 4. 8/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ 74%ของผู้ฝึกสอนได้รวมการเรียนรู้ผ่านวิดีโอไว้ในโปรแกรมของตนโดยการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 88% ในบริษัทขนาดใหญ่
9. Camtasia (เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง)
ต้องการสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบหรือสัมมนาออนไลน์หรือไม่? Camtasia ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอ และนำเสนอชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบ
แม้ว่า Guidde จะขาดคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง แต่ Camtasia ก็มีเอฟเฟกต์หน้าจอสีเขียว การเปลี่ยนฉากที่ปรับแต่งได้ และการแก้ไขเสียงที่แม่นยำ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอการสอน หลักสูตรอีเลิร์นนิง และเนื้อหาการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia
- ปรับระดับเสียง เพิ่มเพลงประกอบ และบันทึกเสียงบรรยายเพื่อให้คำอธิบายชัดเจน
- เพิ่มคำอธิบายประกอบ คำบรรยาย และภาพหน้าจอเพื่อเน้นรายละเอียดที่สำคัญ
- สร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ออนไลน์และวิดีโอการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Camtasia
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่เหมาะสำหรับการจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็ว
ราคาของ Camtasia
- Camtasia Essentials: $203. 02/เดือน, ชำระรายปี
- Camtasia Create: $281. 04/เดือน, ชำระรายปี
- Camtasia Pro: $563. 20 ดอลลาร์ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Camtasia
- G2: 4. 6/5 (1450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Camtasia อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์G2ระบุว่า:
ฉันกลับมาใช้มันอยู่เรื่อยๆ มันใช้งานง่ายมาก และรวดเร็วมากในการสร้างและแก้ไขวิดีโอของคุณ มันง่ายมากที่จะรวมวิดีโอที่มีอยู่แล้วเข้าไป และรองรับไฟล์วิดีโอและรูปแบบที่หลากหลาย
ฉันกลับมาใช้มันอยู่เรื่อยๆ มันใช้งานง่ายมาก และรวดเร็วมากในการสร้างและแก้ไขวิดีโอของคุณ มันง่ายมากที่จะรวมวิดีโอที่มีอยู่แล้วเข้าไป และรองรับไฟล์วิดีโอและรูปแบบที่หลากหลาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ AI SEO ที่ดีที่สุด
10. FlowShare (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ)
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการบันทึกกระบวนการทำงานด้วยตนเองFlowShareช่วยให้การบันทึกขั้นตอนการทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการจับภาพทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ธุรกิจหรือแพลตฟอร์ม SaaS ใด ๆ โดยอัตโนมัติ
FlowShare ทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณทำภารกิจต่าง ๆ โดยบันทึกแต่ละขั้นตอนไว้เพื่อเอกสารกระบวนการและเอกสารการฝึกอบรม เมื่อเซสชั่นของคุณสิ้นสุดลง คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนที่บันทึกไว้ได้ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบกลุ่ม ทำให้เอกสารมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับการรับพนักงานใหม่ การสร้างเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
คุณสมบัติเด่นของ FlowShare
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยเทมเพลตที่จัดรูปแบบคู่มือโดยอัตโนมัติ
- เบลอข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง PDF, PPTX, เดโมแบบโต้ตอบ, PNG, DOCX และ HTML
ข้อจำกัดของ FlowShare
- ต้นทุนที่สูงทำให้การสร้างเนื้อหาในปริมาณมากไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ
ราคาของ FlowShare
- มืออาชีพ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ FlowShare
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แบบทดสอบ จุดที่คลิกได้ และคำแนะนำในวิดีโอเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และรักษาความสนใจของผู้เรียน
11. Zight (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกวิดีโอและการจับภาพหน้าจอ)
Zight(เดิมชื่อ CloudApp) เป็นเครื่องมือสื่อสารภาพสำหรับการบันทึก โฮสต์ และแชร์วิดีโอ รูปภาพ ภาพหน้าจอ และ GIF เพื่อเพิ่มความชัดเจนและการมีส่วนร่วม คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาด้วยการใส่คำอธิบายประกอบ การเน้นข้อความด้วยสี และการบรรยายเสียง
ด้วยฟีเจอร์บันทึกหน้าจอแบบทันทีของ Zight ทีมงานสามารถสร้างวิดีโอการฝึกอบรม สาธิตผลิตภัณฑ์ และคู่มือการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การแชร์ผ่านคลาวด์และการเชื่อมต่อกับ Slack, Jira และ Trello ทำให้ Zight เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Guidde ในการสร้างเนื้อหาและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Zight
- ลากและวางรายการลงในอีเมลและแอปแชทโดยตรง
- เชื่อมต่อกับ Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA และเครื่องมืออื่น ๆ
- บันทึกและบันทึก GIF ของหน้าจอของคุณเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและน่าสนใจ
ข้อจำกัดในการมองเห็น
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดในแผนฟรี
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจที่ผลิตวิดีโอจำนวนมากหรือต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง
การกำหนดราคาของ Zight
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9.95/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อทีม (ทีมละ 2 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zight
- G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์: กลยุทธ์และเครื่องมือ
สร้างคู่มือเชิงโต้ตอบที่ดีกว่าด้วย ClickUp
เครื่องมือทุกชิ้นในรายการนี้มีจุดเด่นของตัวเอง—บางชิ้นเชี่ยวชาญในการสอนแบบโต้ตอบ ในขณะที่บางชิ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการเวิร์กโฟลว์ แต่มีเครื่องมือใดบ้างที่ทำทุกอย่างได้?
ClickUp โดดเด่นด้วยการติดตั้งที่รวดเร็ว การปรับแต่งที่ลึกซึ้ง และการสร้างเดโมที่ราบรื่นสำหรับทั้งแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและเว็บ นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาพื้นฐานแล้ว ยังมี AI ขั้นสูง การแชร์เอกสารแบบบูรณาการ การอัปเดตวิดีโอแบบสั้น และเทมเพลตเนื้อหาที่เป็นมิตรกับการตลาด ไม่ว่าคุณจะต้องการฐานความรู้ การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ หรือการติดตามโครงการ ClickUp รวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง—สมัครใช้ ClickUp วันนี้!