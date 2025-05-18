Jotform vs. Microsoft Forms: ตัวสร้างแบบฟอร์มตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?

แบบฟอร์มออนไลน์ไม่ใช่แค่เอกสารดิจิทัลอีกต่อไป—แต่เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการรวบรวมความคิดเห็น, การทำแบบสำรวจ, และการจัดการคำขอภายในองค์กร. Jotform และ Microsoft Forms คือสองแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างแบบฟอร์มเช่นนี้.
ทั้งสองให้คุณสร้างแบบฟอร์มออนไลน์, รวบรวมคำตอบ, และวิเคราะห์ข้อมูล. แต่ทางที่พวกเขาทำ และสิ่งที่พวกเขานำมาเพิ่มเติม ทำให้พวกเขาแตกต่าง.
วันนี้เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือสร้างฟอร์มทั้งสองนี้เพื่อให้คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณได้อย่างมั่นใจและดำเนินกระบวนการสร้างฟอร์มได้อย่างราบรื่น
Jotform คืออะไร?
Jotform เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง ปรับแต่ง และแบ่งปันแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถใช้สำหรับแบบสำรวจ การลงทะเบียน และการเก็บเงิน
นี่คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดก็สามารถสร้างแบบฟอร์มด้วย Jotform ได้ เพียงลากและวางฟิลด์ที่ต้องการ แบบฟอร์มของคุณก็พร้อมใช้งานทันที!
นอกจากนี้ Jotform ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงต่าง ๆ เช่น ตรรกะเงื่อนไข, การแปลแบบฟอร์ม, การทำแบรนด์ส่วนตัว, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และการรายงานข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการข้อมูลแบบฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Jotform เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือยุ่งยาก
คุณสมบัติของ Jotform
ผู้นำด้านการสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด Jotform ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามเท่านั้น แต่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยให้ทั้งบุคคลและธุรกิจสามารถรวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของมัน:
คุณสมบัติ #1: ความง่ายในการใช้งาน
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบ what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) ตัวแรก Jotform ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้การสร้างแบบฟอร์มรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย ไม่ต้องเขียนโค้ด ในทุกระดับเพื่อสร้างแบบฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ ปรับแต่งเลย์เอาต์ และดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้—ทั้งหมดนี้เพียงไม่กี่คลิก! แดชบอร์ดที่จัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบช่วยให้คุณนำทางแพลตฟอร์มและเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แม้แต่เวอร์ชันมือถือของเครื่องมือก็มี อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
คุณสมบัติ #2: การสร้างและจัดการแบบฟอร์ม
Jotform มีฟีเจอร์หลากหลายนอกเหนือจากการสร้างแบบฟอร์มขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึง การแปลแบบฟอร์ม, การแปลง, การทำแบรนด์ขาว และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการอนุมัติ, มอบหมายแบบฟอร์มให้กับสมาชิกในทีม และเปิดใช้งานระบบตอบกลับอัตโนมัติได้อีกด้วย
ด้วย ตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เฉพาะและสร้างข้อความขอบคุณที่ปรับแต่งได้ คุณยังสามารถแสดงหรือซ่อนฟิลด์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนได้อีกด้วย
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครคือ แบบฟอร์ม QR code ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มของคุณได้โดยการสแกน QR code บนอุปกรณ์มือถือของพวกเขา นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง แบบฟอร์มมือถือแบบออฟไลน์ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ 3: ความปลอดภัย
คุณทราบหรือไม่ว่า29%ของผู้คนหลีกเลี่ยงการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล? อย่างไรก็ตาม Jotform มีมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงและได้รับการรับรองเพื่อแก้ไขปัญหานี้
แพลตฟอร์มนี้อ้างว่าปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ และข้อบังคับต่างๆ เช่น PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA และ HIPAA นอกจากนี้ แบบฟอร์มทั้งหมดยังได้รับการปกป้องด้วย การเข้ารหัส SSL 256 บิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น
คุณสมบัติ #4: แม่แบบ
Jotform มี เทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 10,000+ แบบ สำหรับการสร้างฟอร์ม ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเพิ่ม/ลบวิดเจ็ต เปลี่ยนสี รูปแบบ และพื้นหลังของฟอร์ม รวมถึงฝังการเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สามตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติ #5: การผสานการทำงาน
Jotform ผสานการทำงานกับแอปและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามมากกว่า 100 รายการ เพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มพร้อมทั้งจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้พร้อมกัน ซึ่งรวมถึง:
- เกตเวย์การชำระเงิน (PayPal, Stripe, ฯลฯ)
- ระบบ CRM (HubSpot, Zoho, ฯลฯ)
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมล (Mailchimp, ActiveCampaign, เป็นต้น)
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ (Asana, Trello, เป็นต้น) และอื่น ๆ อีกมากมาย
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง เช่น "จองที่ของฉัน," "รับคู่มือฟรี," หรือ "เริ่มทดลองใช้ฟรี" สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้มีเหตุผลในการคลิกและตอกย้ำคุณค่าของข้อเสนอ ✅
Microsoft Forms คืออะไร?
เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Suite, Microsoft Forms คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็น, แบบทดสอบ, แบบสำรวจ, เป็นต้น, สำหรับการรวบรวมข้อมูล.
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการออกแบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และหน้าจอผู้ใช้ที่สะอาดและเรียบง่าย. ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแบบสำรวจสำหรับพนักงานหรือแบบฟอร์มที่ฝังไว้ คุณสามารถทำได้โดยง่ายโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค.
Microsoft Forms ยังให้คุณนำเข้าข้อมูลแบบฟอร์ม เติมข้อมูลล่วงหน้า และแทรกแบบฟอร์มลงในเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครู ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดงาน และทีมองค์กร
คุณสมบัติของ Microsoft Forms
Microsoft Forms เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา ถูกออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแชร์แบบสำรวจ แบบสอบถาม และแบบทดสอบได้อย่างง่ายดาย ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นในแต่ละวันเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะอาด และเป็นระเบียบภายในระบบนิเวศของ Microsoft
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของมัน:
คุณสมบัติ #1: ความง่ายในการใช้งาน
Microsoft Forms ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วย อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย และมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการออกแบบฟอร์มตั้งแต่เริ่มต้น เช่นเดียวกับ Jotform มันถูกสร้างขึ้นบน สถาปัตยกรรมแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน อย่างไรก็ตาม มันไม่มีตัวสร้างแบบลากและวางโดยเฉพาะ
คุณสมบัติ #2: การสร้างและจัดการแบบฟอร์ม
Microsoft Forms มีคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม เช่น การแยกสาขาของแบบฟอร์ม การปรับแต่งธีม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการจัดการและการควบคุมแบบฟอร์มของมันนั้นยอดเยี่ยมมาก
ตัวอย่างเช่น Microsoft Forms ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ติดตามการตอบแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์ สร้างแผนภูมิและสรุปโดยอัตโนมัติ ร่วมมือและแชร์แบบฟอร์มกับเพื่อนร่วมทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังมีการรองรับ หลายภาษา ดังนั้นคุณสามารถสร้างแบบทดสอบ, แบบสำรวจ, ฯลฯ ได้ในหลายภาษา เช่น อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถแสดงข้อมูลแบบฟอร์มด้วย การวิเคราะห์ที่ทรงพลังและทันที
คุณสมบัติที่ 3: ความปลอดภัย
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในชุด Microsoft 365 Suite, Microsoft Forms มอบ ความปลอดภัยระดับองค์กร ให้กับผู้ใช้ของตน. มันปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลและข้อบังคับที่สำคัญ เช่น GDPR, HIPAA, และ FERPA, และทำการเข้ารหัสข้อมูลทุกชิ้นที่แชร์ผ่านแบบฟอร์ม.
นอกจากนี้ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม กิจกรรม และข้อมูลได้—ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงได้
คุณสมบัติ #4: แม่แบบ
Microsoft Forms มีไลบรารีของ เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งรวมถึงเทมเพลตสำหรับการสำรวจความคิดเห็น แบบทดสอบ แบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า แบบสำรวจ แบบสอบถาม และการลงทะเบียนกิจกรรม
แต่ละเทมเพลตมีความสะอาดตา ออกแบบอย่างมืออาชีพ และสามารถปรับแต่งได้คุณสามารถเปลี่ยนประเภทของคำถาม(แบบเลือกตอบ, ข้อความ, การให้คะแนน, เป็นต้น), ธีม, ลอจิกการแยกสาขา, และอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติ #5: การผสานการทำงาน
Microsoft Forms เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้แอปอื่นๆ ของ Microsoft อยู่แล้ว มันสามารถทำงานร่วมกับ Excel, Teams, SharePoint และ OneDrive ได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งออกคำตอบจากแบบฟอร์มไปยัง Excel ได้โดยตรงเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก หรือแชร์ได้อย่างง่ายดายภายในแชทและช่องทางของ Teams เพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังโดดเด่นเมื่อใช้ร่วมกับ Power Automate ทำให้สะดวกสำหรับการทำงานภายในองค์กรและการรายงาน
ราคาของ Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $15.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แบบฟอร์มไม่ได้แค่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยในการจับและเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าอีกด้วย อัตราการเปลี่ยนแปลงของแบบฟอร์มโดยเฉลี่ยในทุกอุตสาหกรรมอยู่ที่2%-3% 😯
Jotform vs. Microsoft Forms: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Jotform และ Microsoft Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่แข็งแกร่งพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่มีประโยชน์หลากหลาย แต่คุณควรเลือกใช้ตัวไหน?
ดังนั้น มาเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้งสองเครื่องมือเพื่อดูว่าแพลตฟอร์มใดชนะ: Microsoft Forms หรือ Jotform ก่อนที่เราจะลงลึกในการเปรียบเทียบ นี่คือตารางเปรียบเทียบ Jotform กับ Microsoft Forms แบบรวดเร็ว
|คุณสมบัติ
|Jotform
|Microsoft Forms
|ความสะดวกในการใช้งาน
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
|ไม่มีการลากและวาง; ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสำหรับผู้เริ่มต้น
|การสร้างและจัดการแบบฟอร์ม
|ตรรกะเงื่อนไขขั้นสูงสำหรับแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
|ตรรกะการแยกสาขาพื้นฐานสำหรับแบบฟอร์มที่เรียบง่าย
|ความปลอดภัย
|เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูล, ปลอดภัย
|ความปลอดภัยระดับองค์กรพร้อมการผสานรวมกับ Azure AD
|แม่แบบ
|10,000+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้ครอบคลุมทุกหมวดหมู่
|ตัวเลือกเทมเพลตมีจำกัด
|การผสานรวม
|การผสานการทำงานกับบุคคลที่สามอย่างกว้างขวาง (CRM, การชำระเงิน, เครื่องมือการจัดการโครงการ, เป็นต้น)
|จำกัดเฉพาะระบบนิเวศของ Microsoft (Excel, Teams, ฯลฯ)
|ราคา
|แผนฟรี (สูงสุด 5 แบบฟอร์ม); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน
|ฟรีสำหรับผู้ใช้ Microsoft; แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $6/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คุณสมบัติ #1: ใช้งานง่าย
Jotform และ Microsoft Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่สะดวก อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างหลักอยู่ที่วิธีการสร้างแบบฟอร์มของแต่ละแพลตฟอร์ม
ในขณะที่ Jotformอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแบบฟอร์มผ่านตัวแก้ไขแบบลากและวาง Microsoft Forms กลับไม่มีฟีเจอร์นี้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างแบบฟอร์มมาก่อน
🏆 ผู้ชนะ: Jotform's ตัวสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางทำให้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น
คุณสมบัติ #2: การสร้างและจัดการแบบฟอร์ม
Jotform มีคุณสมบัติการสร้างแบบฟอร์มหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือมีตรรกะเงื่อนไขขั้นสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแสดงคำถามเฉพาะตามคำตอบก่อนหน้า ทำให้แบบฟอร์มมีความเป็นประโยชน์มากขึ้น
Microsoft Forms ยังมีฟีเจอร์ที่คล้ายกันเรียกว่า 'การแยกสาขาแบบฟอร์ม' แม้ว่าจะมีประโยชน์สำหรับตรรกะที่ง่าย แต่ Jotform เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับเงื่อนไขที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น
🏆 ผู้ชนะ: Jotform โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ดีกว่าเนื่องจากมีคุณสมบัติแบบฟอร์มขั้นสูงที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ 3: ความปลอดภัย
ทั้ง Jotform และ Microsoft Forms ให้บริการระบบความปลอดภัยของแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง. ทั้งสองระบบปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลที่สำคัญและข้อบังคับ และใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์สูงสุด.
อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยระดับองค์กรของ Microsoft Forms นั้นไม่มีใครเทียบได้—ถือเป็นมาตรฐานทองคำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การผสานรวมกับ Azure AD อย่างไร้รอยต่อยิ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Forms ปลอดภัยกว่า Jotform เนื่องจากมีมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรและการผสานรวมกับ Azure
📮 ClickUp Insight:22% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงระมัดระวัง เมื่อใช้ AI ในการทำงาน ครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในขณะที่อีกครึ่งไม่แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือสิ่งที่ AI บอกได้
ClickUpจัดการกับทั้งสองข้อกังวลโดยตรงด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และโดยการสร้างลิงก์ที่ละเอียดไปยังงานและแหล่งที่มาในแต่ละคำตอบ ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ทีมที่ระมัดระวังที่สุดก็สามารถเริ่มเพลิดเพลินกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องหรือไม่ หรือพวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่
คุณสมบัติ #4: แม่แบบ
ห้องสมุดเทมเพลตของ Jotform มีขนาดใหญ่และหลากหลาย มีตัวเลือกมากกว่า 10,000 รายการสำหรับการใช้งานทุกประเภท—ส่วนตัว การศึกษา องค์กร ฯลฯ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีเลยในการสร้างแบบฟอร์ม
แม้ว่า Microsoft Forms จะมีแม่แบบฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ แต่ความหลากหลายมีจำกัด จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานอย่างรวดเร็วเท่านั้น
🏆 ผู้ชนะ: Jotform เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้
คุณสมบัติ #5: การผสานการทำงาน
Jotform ให้บริการการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกหลากหลายราย ซึ่งรวมถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ, ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ระบบชำระเงินออนไลน์, และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ในหลากหลายกระบวนการทำงาน.
อีกทางเลือกหนึ่ง Microsoft Forms สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือของ Microsoft Office เท่านั้น เช่น Excel, PowerPoint และ Teams ซึ่งทำให้ความยืดหยุ่นและความเหมาะสมของแพลตฟอร์มมีข้อจำกัด
🏆 ผู้ชนะ: Jotform คือผู้ชนะอย่างชัดเจน โดยมีปลั๊กอินจากบุคคลที่สามที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากกว่า
Jotform vs. Microsoft Forms: ราคา
เมื่อมองแวบแรก Jotform อาจดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ทำกำไรได้มากกว่า Microsoft Forms—และมันก็สมเหตุสมผลเพราะ Jotform มีแผนการใช้งานฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน โดยจำกัดการสร้างแบบฟอร์มได้สูงสุด 5 แบบต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม หากคุณเกินขีดจำกัดนี้ คุณจะต้องจ่ายค่าบริการสูงถึง $39 ต่อเดือน (สำหรับแบบฟอร์ม 25 รายการ) ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น $49 ต่อเดือน (สำหรับแบบฟอร์ม 50 รายการ) และ $129 ต่อเดือน (สำหรับแบบฟอร์ม 100 รายการ) นี่คือจุดที่ค่าใช้จ่ายเริ่มสูงขึ้นอย่างกะทันหัน
ในทางกลับกัน Microsoft Forms นั้นฟรีทั้งหมดสำหรับผู้ถือบัญชี Microsoft ทุกคนทำให้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าJotform แม้ว่าคุณจะต้องการเข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียม แผนการชำระเงินของมันเริ่มต้นเพียง $7.20 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน หากเรียกเก็บเงินรายปี ราคาจะลดลงเหลือ $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Forms ครองตำแหน่งเป็นโซลูชันการสร้างแบบฟอร์มที่คุ้มค่ากว่า Jotform
Jotform vs. Microsoft Forms บน Reddit
เราค้นหาข้อมูลใน Reddit เพื่อดูว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Jotform และ Microsoft Forms ขณะที่เราเลื่อนดูความคิดเห็นมากมาย นี่คือสิ่งที่เราพบ:
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบความง่ายในการใช้งานของ Jotform อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่คิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อน:
Jotform มีความเรียบง่ายมาก—ซึ่งอาจดีหากเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีความต้องการไม่ซับซ้อน แต่ถ้าคุณเป็นบริษัทขนาดใหญ่และต้องการสร้างกระบวนการทำงานหรือการเชื่อมต่อระบบ อาจเป็นเรื่องท้าทายหรือไม่ใช่ฟีเจอร์ที่มีใน Jotform
สำหรับ Microsoft Formsผู้ใช้ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่มีประสบการณ์ที่ดีนัก พวกเขารู้สึกว่ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม:
มีศักยภาพมาก แต่มีเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งภายนอก ชุดเครื่องมือ MS Forms และการปรับแต่งนั้นแย่มาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ใช้มากกว่า25%ละทิ้งแบบฟอร์มหากมันยาวเกินไปหรือซับซ้อนเกินไป นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้สร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะมีระบบตรรกะเงื่อนไข—แสดงเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและทำให้ทุกอย่างรวดเร็วและกระชับ 😎
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform และ Microsoft Forms
Jotform และ Microsoft Forms มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว คือการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์. แต่หากคุณต้องการเครื่องมือที่สามารถทำได้มากกว่านั้น ลองใช้ClickUp.
แอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน, ClickUp, ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแบบฟอร์ม, แสดงข้อมูล, และทำให้กระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การลงทะเบียนลูกค้า, การให้คำแนะนำแก่พนักงานใหม่, การให้ข้อเสนอแนะจากพนักงาน, การลงทะเบียนลูกค้า, และงานอื่น ๆ ที่ใช้เวลาเป็นอย่างมากเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนนี้ต้องการจะบอก:
แบบฟอร์มและกระบวนการอนุมัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย และทำให้การจัดการคำขอระหว่างแผนกต่างๆ ง่ายขึ้นมาก ช่วยประหยัดเวลา
แบบฟอร์มและกระบวนการอนุมัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย และทำให้การจัดการคำขอระหว่างแผนกต่างๆ ง่ายขึ้นมาก ช่วยประหยัดเวลา
ตอนนี้ มาพูดถึงคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างของมันอย่างละเอียดกัน
จุดเด่นอันดับ 1 ของ ClickUp: แบบฟอร์ม ClickUp
เลิกเถียงกันเรื่อง Jotform กับ Microsoft Forms แล้วมาลองใช้ClickUp Forms ดูสิ!
ClickUp Forms คือ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ แบบฟอร์มทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บรวมศูนย์ ใน ClickUp ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของข้อมูล ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถ:
- เพิ่มฟิลด์, เปลี่ยนเลย์เอาต์, และปรับแต่งพื้นหลัง— ทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
- จัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่สะดวก
- สร้างแบบสำรวจ แบบสอบถาม และแบบฟอร์มความคิดเห็นที่ชาญฉลาดด้วยตรรกะเงื่อนไขในตัวที่ถามคำถามที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่เหมาะสม
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ของเครื่องมือนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญ ด้วยการนำทางที่ชัดเจนและการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น ClickUp Forms จึงใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่เคยสร้างแบบฟอร์มคุณภาพระดับมืออาชีพมาก่อน ก็สามารถไว้วางใจ Forms ได้ว่าจะเก็บความลับนี้ไว้เป็นความลับ
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ได้รับคำตอบจากแบบฟอร์มแล้ว! ตอนนี้ถึงเวลาที่จะระบุรายการที่ต้องดำเนินการจากข้อมูลที่รวบรวมมา สร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และแสดงความคืบหน้าของพวกเขา
ฟังดูเยอะไปหรือเปล่า? ให้ClickUp Automationsจัดการทุกอย่างให้!
ด้วย ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 100 แบบ ClickUp Automations ช่วยให้คุณกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- มอบหมายงานให้สมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามการตอบแบบฟอร์ม
- การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือกำหนดเวลา
- ส่งการแจ้งเตือนหรืออีเมลเมื่อมีการกรอกแบบฟอร์ม
- เพิ่มแท็ก, ลำดับความสำคัญ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้ทันที
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมาย มอบประสบการณ์การจัดการข้อมูลแบบฟอร์มที่ ราบรื่นที่สุด เท่าที่คุณเคยมี!
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 3: แดชบอร์ด ClickUp
การติดตามการตอบแบบฟอร์มอาจใช้เวลานานและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด... เว้นแต่คุณจะมีClickUp Dashboards
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถ ติดตามการตอบแบบฟอร์มหลายรายการ ได้อย่างง่ายดายและแสดงข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่มุมมองรายการไปจนถึงมุมมองบอร์ด คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกการแสดงข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ:
- ดูและจัดการข้อมูลแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- ปรับแต่งมุมมองของคุณให้เหมาะกับการทำงานของคุณ
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 4: ClickUp Brain
การสร้างแบบฟอร์มไม่จำเป็นต้องซ้ำซากหรือน่าหนักใจอีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อมีClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ
ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณ:
- ร่างคำถามในแบบฟอร์มให้ชัดเจนและเกี่ยวข้อง
- สรุปชุดคำตอบขนาดใหญ่ได้ทันที
- แนะนำขั้นตอนต่อไปตามข้อมูลที่คุณรวบรวม
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นหรือการประมวลผลข้อมูลการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp Brain จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ทั้งหมดให้ราบรื่น ทำให้แบบฟอร์มของคุณฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 5: แม่แบบของ ClickUp
ทั้ง Jotform และ Microsoft Forms มีแม่แบบฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับผู้เริ่มต้น แต่แม่แบบฟอร์มของ ClickUpยกระดับขึ้นไปอีกขั้น!
บอกลาข้อมูลที่ยุ่งเหยิง! เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกันโดยให้ทุกคนใช้รูปแบบที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามเดียวกัน ด้วยฟิลด์และตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างสะดวก คุณสามารถข้ามการคาดเดาได้
ส่วนที่ดีที่สุด? มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด—ไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างแบบฟอร์มพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง
- แก้ไขฟิลด์และเพิ่มเกณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- รวบรวมคำตอบจากผู้ใช้จากหลายแพลตฟอร์ม
- จัดระเบียบการส่งงานเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดด้วย ClickUp!
การเลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการรวบรวม จัดการ และดำเนินการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
Jotform และ Microsoft Forms เป็นสองตัวเลือกที่ได้รับความนิยม. Jotform โดดเด่นด้วยฟังก์ชันที่ทรงพลังและความง่ายในการใช้งาน ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและไม่ต้องเขียนโค้ด.
ในทางกลับกัน Microsoft Forms เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากความปลอดภัยและงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในระบบนิเวศของ Microsoft
แต่หากคุณต้องการมากกว่าการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลองพิจารณา ClickUp นอกเหนือจาก Jotform หรือ Microsoft Forms มันผสานการทำงานกับงาน, กระบวนการทำงาน, และการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณจับข้อมูลและเปลี่ยนเป็นปฏิบัติการได้ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานเดียว สำรวจ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณ—สมัครทดลองใช้ฟรี!