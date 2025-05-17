10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บันทึกโน้ตแบบ Tl;dv เพื่อบันทึกการประชุมและถอดความด้วยปัญญาประดิษฐ์

การติดตามการประชุมทั้งหมดของคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา ไม่ว่าจะเป็นการโทรขาย การสัมภาษณ์ผู้ใช้ หรือการประชุมภายใน การจดบันทึกอย่างถูกต้องและติดตามข้อมูลสำคัญอาจทำให้คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่
นั่นคือจุดที่เครื่องมือจดบันทึกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วย เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก สร้างคลิปสั้น ๆ และบันทึกช่วงเวลาสำคัญในการประชุม
เครื่องมือเช่น tl;dv ช่วยบันทึกการประชุมออนไลน์, สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, และผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Google Meet และ MS Teams. อย่างไรก็ตาม, ผู้ใช้บางรายกำลังเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นเนื่องจากแผนการใช้งานฟรีที่มีข้อจำกัด, การจับคำเติม, และคุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์ที่พื้นฐาน.
คู่มือนี้สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้จดบันทึก tl;dv เพื่อจัดการการประชุมหลายครั้งอย่างมืออาชีพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มีการจัดประชุมมากกว่า11 ล้านครั้งต่อวัน—มากกว่า 1 พันล้านครั้งต่อปี ลองนึกภาพความรู้ที่สูญหายไปหากไม่มีการถอดความหรือสรุปที่เหมาะสม
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Tl;dv Note Taker?
Tl;dv ทำงานได้ดี โดยเฉพาะถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการจดบันทึกด้วย AI แต่ Tl;dv ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่? คุณต้องการมากกว่าแค่พื้นฐานเมื่อทีมของคุณจัดการประชุมหลายครั้ง การโทรขาย หรือการตรวจสอบภายใน
ผู้ใช้จำนวนมากกำลังค้นหาทางเลือกสำหรับ tl;dv note taker ที่มีความสามารถลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุ้มค่ากว่า และทำงานได้ราบรื่นขึ้น เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ นี่คือเหตุผล:
- คุณสมบัติพื้นฐานของ AI:เครื่องมือถอดเสียง AIขาดคุณสมบัติด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการติดตามการดำเนินการอัจฉริยะสำหรับทีมขาย
- การใช้คำเติมมากเกินไป: การถอดเสียงมักเก็บคำเติมที่ไม่จำเป็นไว้ ซึ่งลดความถูกต้องของการถอดเสียง
- ไม่มีเทมเพลตการประชุมล่วงหน้า: คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์จัดการการประชุมอื่นเพื่อวางแผนวาระการประชุมหรือสร้างเทมเพลตการประชุมที่สามารถใช้ซ้ำได้
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน: ขาดฟีเจอร์แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ เช่นเดียวกับ Google Docs
- การผสานการทำงานที่จำกัด: ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก MS Teams, Zoom และ Google Meet
- ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหลายครั้งสูญหาย: คุณไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มจากการประชุมทั้งหมดของคุณหรือเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ระหว่างแต่ละเซสชัน
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ลื่นไหลสำหรับผู้ใช้แผนทีม: การนำทางอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับทีมที่กำลังเติบโต
- แผนฟรีไม่ใช่ฟรีอย่างแท้จริง: คุณสมบัติหลักที่สำคัญ เช่น การบันทึกหรือการถอดเสียงไม่จำกัด ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรเท่านั้น ซึ่งเรียกเก็บเงินรายปีในเครื่องมือ AI นี้สำหรับการประชุม
10 ทางเลือกสำหรับแอปจดบันทึกแบบสั้น Tl;dv ที่ควรรู้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกสำหรับผู้จดบันทึก tl;dv ที่เราได้เปรียบเทียบ:
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติหลัก
|ราคา
|คลิกอัพ
|บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับทีมบริหารโครงการทุกขนาด
|สรุปและถอดความการประชุมด้วยระบบ AI, การสื่อสารภายในทีม, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|บันทึกการประชุมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีม
|บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้; การผสานการทำงานกับ Zoom; การสนับสนุนหลายภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
|หิ่งห้อย. ai
|สรุปการประชุมสำหรับทีมเสมือนจริงทุกขนาด
|การบันทึกการประชุมเสมือนจริง; การวิเคราะห์ความรู้สึก; การสนับสนุนหลายภาษา
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ความลึกซึ้ง
|สรุปการประชุมที่ไหลเข้าสู่ระบบ CRM สำหรับทีมขายและการตลาด
|บันทึกการประชุม AI; ซิงค์กับ CRM และ Zoom
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|เมล็ดพืช
|บันทึกการประชุมสำหรับทีมระยะไกลทุกขนาด
|การถอดความที่มีความแม่นยำสูง; สรุปโดย AI; คลิปวิดีโอที่สามารถแชร์ได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Sembly AI
|บันทึกการประชุมหลายภาษาสำหรับทีมทุกขนาด
|บันทึกการประชุม AI พร้อมการรองรับหลายภาษา; รายการงานอัตโนมัติ; การผสานรวมหลายระบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|โน้ต
|บันทึกการประชุมสำหรับทีมระดับโลกขนาดใหญ่
|การบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์, การถอดความ, และการสรุป; การระบุผู้พูด
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Avoma
|บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์สำหรับทีมองค์กร
|การบันทึกโน้ตอัตโนมัติ; บันทึกที่สามารถแชร์ได้; แม่แบบวาระการประชุม
|แผนเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้ ส่วนเสริมเริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
|คริสป์
|การบันทึกเสียงสนทนาคุณภาพสูงสำหรับมืออาชีพในหลากหลายสาขา
|การกำจัดเสียงรบกวน; สรุปการประชุมและบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|พระครู ai
|ถอดความที่ถูกต้องสำหรับนักข่าว นักวิจัย และมืออาชีพทางธุรกิจ
|บริการแปลงเสียงเป็นข้อความที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับเนื้อหาเสียงหลากหลายประเภท
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ tl;dv ที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บันทึกโน้ต tl;dv (ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) ที่มอบฟังก์ชันการทำงานที่ดีกว่า ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น และเครื่องมือที่รองรับช่วงเวลาสำคัญของการประชุมจริง ตั้งแต่การสัมภาษณ์ผู้ใช้ไปจนถึงการประชุมออนไลน์:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ClickUpคือแอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน เพราะมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง ตั้งแต่การจัดการโครงการและเอกสาร ไปจนถึงการจัดระเบียบการประชุมและการทำงานอัตโนมัติด้วย AI มันคือศูนย์กลางครบวงจรสำหรับทีมระยะไกล สตาร์ทอัพ และองค์กรขนาดใหญ่
ในฐานะทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ tl;dv, ClickUp ไม่เพียงแต่บันทึกโน้ตอย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังบันทึกการประชุมของคุณ, ทำให้การดำเนินการเป็นอัตโนมัติ, และจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
ด้วยClickUp's AI Notetaker คุณสามารถหยุดกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกในระหว่างการประชุมที่กำลังจะมาถึงได้ในที่สุด มันจับทุกข้อมูลให้คุณโดยอัตโนมัติ สร้างสรุป ไฮไลต์การตัดสินใจที่สำคัญ และมอบหมายงานที่ต้องทำให้คุณ คุณสามารถเดินออกไปพร้อมกับรายการที่ชัดเจนว่าใครต้องทำอะไร โดยไม่ต้องยกนิ้วขึ้นมาเลย
📮 ClickUp Insight:21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI ผสานรวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้
แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆอีกมากมาย—ด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AIและClickUp Brain ของเรา
ประหยัดเวลาการประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
คุณต้องการติดตามผลตอบรับจากลูกค้าหรือติดตามงานสำคัญที่ได้พูดคุยกันในการประชุมหรือไม่? ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI จะจัดการให้ทุกอย่างชัดเจนและบันทึกไว้ครบถ้วน
ClickUp Brainเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความระหว่างการประชุม แต่ยังสามารถใช้บริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อตอบคำถามใด ๆ ที่คุณถามได้อีกด้วย
สมมติว่าคุณพลาดการประชุมและต้องการทราบว่ากำหนดส่งงานถูกเลื่อนหรือไม่—ให้ ClickUp Brain ช่วยคุณได้เลย เพียงถามเข้าไป ระบบจะสแกนบันทึกการประชุม โน้ต และการอัปเดตงานทั้งหมดเพื่อตอบกลับคุณทันที
นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ ClickUp สามารถดูแลได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนเอกสารสรุปสำหรับลูกค้า สรุปการประชุม หรือบันทึกกระบวนการภายในClickUp Docsช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์
คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้, ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็น, เปลี่ยนข้อเสนอแนะเป็นงาน, และเชื่อมโยงทุกอย่างไปยังโปรเจ็กต์ได้โดยตรง
ClickUp Meetingsเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน สร้างวาระการประชุม จดบันทึกได้ทันที และมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงระหว่างการสนทนา
สมมติว่าคุณกำลังประชุมวางแผนผลิตภัณฑ์อยู่ ให้สร้างรายการตรวจสอบของคุณ ทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จแล้วไปเรื่อย ๆ และตั้งค่างานที่ต้องทำซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นในการประชุมครั้งถัดไป
แก้ไขเอกสารระหว่างการโทร, ใช้คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับเพื่อจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว, และมอบหมายการติดตามผลในเวลาจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกไฮไลท์การประชุมโดยอัตโนมัติด้วยClickUp AI Notetakerเพื่อไม่ให้พลาดการตัดสินใจหรืองานสำคัญอีกต่อไป
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และปรับแต่งเอกสารด้วยการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ด้วยคำสั่ง /Slash, แบนเนอร์, ตาราง และปุ่มต่างๆ ด้วยClickUp Docs
- สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ทันทีผ่านClickUp Chatสำหรับการสนทนาที่มุ่งเน้นและแบ่งปันไฟล์ตามโครงการ
- สรุปการบันทึกการประชุม, ถามคำถาม, และได้รับคำตอบทันทีจากงาน, เอกสาร, และบันทึกการประชุมด้วยClickUp Brain
- สร้างและจัดการวาระการประชุมในClickUp Meetingsด้วยเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และตัวเลือกงานที่เกิดซ้ำ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ ClickUp เท่านั้น
- ความสามารถของแพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่Gustavo Seabra, รองศาสตราจารย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา, ได้กล่าวถึง ClickUp:
นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบันทึกการสื่อสารที่สามารถค้นหาได้)
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าทีม Otter.ai พร้อมช่วยคุณบันทึกและจัดระเบียบบทสนทนาให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแชร์ได้ การถอดความแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถติดตามคำพูดได้ทันทีที่พูด ทำให้การเน้นประเด็นสำคัญในระหว่างการประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
นอกจากนี้ Otter.ai ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom ซึ่งช่วยให้สามารถถอดเสียงการประชุมและสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึก
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- ถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำสูง
- รับคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการประชุมจากแชท Otter AI
- ระบุและแยกแยะผู้พูดหลายคนเพื่อการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานกับ Zoom ได้อย่างราบรื่นเพื่อการถอดความการประชุมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- การสนับสนุนของมันจำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น; มันไม่มีความสามารถในการรองรับหลายภาษา
- แผนฟรีให้บริการเพียง 300 นาทีของการถอดเสียงต่อเดือน
Otter.ai ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
จากผู้ใช้ G2:
Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นดีเยี่ยมเพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำของมัน
3. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปการประชุมออนไลน์)
สำหรับมืออาชีพและทีมที่ต้องการผู้ช่วยประชุม AI ที่ทรงพลัง Fireflies.ai นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม สำหรับการประชุมที่มีประสิทธิผล มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet โดยบันทึกและถอดเสียงการประชุมเสมือนของคุณโดยอัตโนมัติ
การถอดเสียงแบบเรียลไทม์รองรับมากกว่า 60 ภาษา ทำให้มั่นใจได้ถึงความครอบคลุมสำหรับทีมที่หลากหลาย สรุปโดย AI เน้นจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องเสียสมาธิกับการจดบันทึก
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สนับสนุนการถอดเสียงในกว่า 60 ภาษาสำหรับทีมทั่วโลก
- สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- วิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อประเมินโทนทางอารมณ์ของการสนทนา
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ให้บริการพื้นที่จัดเก็บ 800 นาที และไม่รวมการบันทึกวิดีโอสำหรับผู้ใช้ฟรี
- ผู้ใช้ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เสียงที่มีขนาดใหญ่กว่า 200MB
ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา
- ฟรีตลอดไป
- โปรแพลน: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (670+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
จากผู้ใช้ G2:
ฉันชอบที่ Fireflies ช่วยให้ฉันมีอิสระในการเป็นผู้ฟังและผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการประชุมที่มันบันทึกและถอดความ ฉันไม่ต้องผูกติดกับปากกาและสมุดบันทึกอีกต่อไป ฉันยังชอบที่หากฉันพลาดการประชุม ฉันสามารถอ่านสรุปและบทถอดความเพื่อพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ Fireflies ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
4. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ)
Fathom เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทน tl;dv ที่ยกระดับการประชุมเสมือนจริงด้วยการบันทึก, ถอดความ, และสรุปการสนทนาอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยมต่าง ๆ ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้ในขณะที่มันบันทึกทุกรายละเอียดไว้
บันทึกที่สร้างโดย AI ของ Fathom เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันสามารถเชื่อมต่อกับ CRM เช่น HubSpot โดยอัตโนมัติในการซิงค์บันทึกการประชุมเพื่อให้ข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- บันทึกและถอดเสียงการประชุมจากหลากหลายแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นจุดสำคัญได้ทันที
- แชร์คลิปวิดีโอการประชุมเฉพาะกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย
เข้าใจข้อจำกัด
- รองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ อย่างจำกัดสำหรับเครื่องมือที่ไม่ใช่ Zoom
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันต้องการการเรียนรู้
ราคาตามการคำนวณ
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 5/5 (730+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
จากผู้ใช้ G2:
นี่ใช้งานได้จริง ผมเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันมาก่อนยุค AI แต่พูดได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้ว ฟีเจอร์ครบมาก (แทบจะเยอะเกินไป) แต่จะใช้งานไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้จัดการประชุมเอง นอกจากนี้ยังเป็นปัญหาสำหรับการจัดการความยินยอมอีกด้วย อีกทั้งภาษาของอินเทอร์เฟซยังผสมเนื้อหาที่แปลแล้วกับส่วนควบคุมที่เป็นภาษาอังกฤษ
5. ธัญพืช (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตอัตโนมัติระหว่างการประชุมออนไลน์)
การถอดความที่มีความแม่นยำสูงของ Grain และสรุปที่สร้างโดย AI ให้ภาพรวมที่กระชับของการสนทนา โดยเน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
คุณสมบัติการร่วมมือของมันช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันช่วงเวลาการประชุมที่เฉพาะเจาะจงกับทีมของคุณได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมขาย ทีมดูแลลูกค้า หรือทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Grain ก็สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของเมล็ดพืช
- บันทึกวิดีโอไฮไลท์สดในระหว่างการประชุม Zoom ของคุณ
- สร้างวิดีโอที่สามารถแชร์ได้ทันทีพร้อมเวลาและรหัสผู้พูด
- ฝังวิดีโอคลิปลงใน Notion, Slack หรือ Docs ได้โดยตรง
ข้อจำกัดของเมล็ดพืช
- อาจมีความท้าทายในการจับวลีเฉพาะอย่างสม่ำเสมอระหว่างการโทร
- มันมีราคาแพงมากสำหรับทีมเล็กหรือบุคคล
การกำหนดราคาธัญพืช
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปการประชุมหลายภาษา)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมของคุณ ลองพิจารณา Sembly AI—เครื่องมือขั้นสูงที่บันทึก ถอดเสียง และสรุปการประชุมของคุณได้อย่างแม่นยำ รองรับหลายภาษาถึง 35 ภาษา เหมาะสำหรับทีมที่มีความหลากหลาย
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Sembly ช่วยระบุรายการที่ต้องดำเนินการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างรายการงานจากการสนทนาได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- บันทึกการประชุมบนหลายแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- ถอดเสียงการสนทนาด้วยความแม่นยำสูงใน 35 ภาษา
- สร้างสรุปที่กระชับโดยเน้นประเด็นสำคัญ
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- บางครั้งมีการตัดการเชื่อมต่อจากปฏิทิน ทำให้พลาดการประชุม
- บอทการประชุม Sembly อาจออกจากห้องประชุม ส่งผลให้บันทึกการประชุมสูญหาย
ราคา Sembly AI
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
Notta, ทางเลือกแทน tl;dv, เปลี่ยนแปลงการประชุมของคุณด้วยการบันทึก, การถอดความ, และการสรุปการสนทนาในเวลาจริง. รองรับมากกว่า 50 ภาษา และเหมาะสำหรับทีมระดับโลกที่ต้องการทำลายกำแพงภาษา.
คุณสมบัติเช่นการระบุผู้พูดและการสรุปโดย AI ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Notta ให้การถอดความทันทีและสรุปที่กระชับในระหว่างการโทรกับลูกค้าหรือการขาย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมแทนการจดบันทึก
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ถอดเสียงสดเป็นข้อความใน 58 ภาษา
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoom, Google Meet และ Teams
- ระบุผู้พูดแต่ละคนเพื่อความชัดเจนเมื่อตรวจสอบบันทึกการสนทนา
ข้อจำกัดของโน้ต
- บริการถอดเสียงอัตโนมัติต้องการการแก้ไขและตรวจทานเพื่อลดข้อผิดพลาด
- ระบบ AI อาจมีปัญหาในการแยกแยะระหว่างผู้พูด ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้อง
ราคา Notta
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Notta
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?
จากผู้ใช้ G2:
ฉันชอบความแม่นยำของการถอดเสียง ความสามารถในการระบุผู้พูด แก้ไข และดาวน์โหลดข้อความ ฉันอยากให้มีนาทีในการถอดเสียงต่อไฟล์มากขึ้นในแผนฟรี แม้ว่าจะหมายถึงการมีนาทีต่อเดือนน้อยลงก็ตาม แต่การสามารถอัปโหลดไฟล์ที่ยาวขึ้นจะดีมาก มันจะเป็นการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานจริงๆ
8. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ)
ด้วย Avoma คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณได้ด้วยการทำให้การจดบันทึก การถอดความ และการวิเคราะห์เป็นอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้อย่างเต็มที่ ต่างจากตัวเลือกการจดบันทึกอื่น ๆ บางตัว Avoma ให้บริการการถอดความแบบเรียลไทม์และบันทึกที่สร้างโดย AI ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า Avoma พร้อมช่วยคุณในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ทีมงานฝ่ายขายสามารถใช้เทมเพลตวาระการประชุมของ Avoma เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าคำถามสำคัญได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- บันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วยสรุปที่สร้างโดย AI เพื่อประหยัดเวลา
- บันทึกและถอดความการประชุมข้ามแพลตฟอร์มเพื่อการแบ่งปันที่ง่ายดาย
- ใช้แม่แบบวาระการประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Avoma
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการมีอยู่ของ AI ในการประชุมนั้นเป็นการรบกวน
- ผู้ใช้รายงานว่าบางครั้งมันสับสนคำหรือมีปัญหาในการเติมคำในช่องว่าง
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
- สตาร์ทอัพ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ส่วนเสริมปัญญาการสนทนา: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริมข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริม Lead Router: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1330+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
จากผู้ใช้ G2:
คุณสมบัติการถอดเสียงบันทึกอัตโนมัติมีความแม่นยำสูงมาก ช่วยประหยัดเวลาของเราและมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลใดสูญหายระหว่างการสนทนา ความสามารถในการแยกแยะผู้พูดและการสรุปบันทึกการประชุมที่ให้ไว้ตอนท้าย ช่วยให้ติดตามการสนทนาได้ง่ายและอ้างอิงประเด็นสำคัญต่างๆ ในภายหลังได้อย่างสะดวก
9. Krisp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพเสียงในการประชุมออนไลน์)
Krisp ยกระดับการประชุมทางวิดีโอด้วยการกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลัง การถอดเสียงสนทนา และการสรุปการอภิปรายแบบเรียลไทม์ ต่างจาก tl;dv Krisp มีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนขั้นสูงและการแปลงสำเนียงเสียง เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่ชัดเจน
ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาใช้ Krisp เพื่อปรับปรุงคุณภาพการโทรและมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาโดยไม่มีการรบกวน
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการนำเสนอให้กับลูกค้า ระบบตัดเสียงรบกวนของ Krisp ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารข้อความได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ผู้ช่วยประชุม AI ของระบบจะจับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำเพื่อประสบการณ์การประชุมที่ดียิ่งขึ้น
- สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นจุดสำคัญด้วยผู้ช่วยประชุม
- แปลงสำเนียงเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ข้อจำกัดของ Krisp
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปเกิดการขัดข้องระหว่างการใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าความถูกต้องของการถอดเสียงอาจไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Krisp
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 7/5 (560+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสัมภาษณ์และการประชุมอย่างแม่นยำ)
Rev. ai นำเสนอซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทน tl;dv ไม่ว่าคุณจะเป็นนักข่าวที่กำลังบันทึกการสัมภาษณ์ นักวิจัยที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลเสียง หรือมืออาชีพในธุรกิจที่กำลังบันทึกการประชุม Rev. ai มอบบทถอดความที่แม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ด้วยการรองรับหลายภาษาและการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันต่างๆ Rev. ai ช่วยให้งานถอดเสียงของคุณได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ถอดเสียงเสียงอย่างรวดเร็วด้วยความแม่นยำสูง
- รองรับหลายภาษาเพื่อการเข้าถึงทั่วโลก
- ปรับแต่งคำศัพท์สำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์
- ในขณะที่ Rev ก็มีบริการถอดเสียงโดยมนุษย์เช่นกัน แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ($1.99 ต่อนาที)
ราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย
- ฟรี
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $34.99/เดือนต่อผู้ใช้
- จ่ายตามการใช้งาน: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
