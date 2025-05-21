8 อันดับเครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลม AI เพื่อแสดงข้อมูลอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

ในที่สุดคุณก็ทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลแน่น ตัวเลขก็ถูกต้อง แต่พอคุณนำเสนอ ทุกคนกลับมองตารางอย่างงงๆ แล้วถามว่า 'แล้วฉันควรได้อะไรจากสิ่งนี้?'
นั่นแหละคือความเจ็บปวด คุณกำลังพยายามทำให้ข้อมูลมีความหมาย ในขณะที่ต้องมั่นใจว่าพวกเขา เข้าใจมัน ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน โดยไม่ต้องอธิบายยืดยาวถึง 5 นาที
แผนภูมิวงกลมเคยเป็นทางเลือกแรกสำหรับงานนี้ อ่านง่าย ทำง่าย แต่ในโลกปัจจุบันที่คุณต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งด่วนขึ้น เอกสารนำเสนอที่กระชับขึ้น และสมาธิของผู้คนสั้นลงกว่าที่เคย แผนภูมิพื้นฐานแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป
นี่คือจุดที่เครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงเกม เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างแผนภูมิวงกลมและระบายสีบางส่วนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเลือกการแบ่งส่วนที่เหมาะสม แนะนำแผนภาพที่ดีกว่าเมื่อแผนภูมิวงกลมไม่เหมาะสม เร่งกระบวนการสร้างภาพข้อมูล และแม้กระทั่งเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในสเปรดชีตของคุณ
นี่คือบางอย่างที่คุ้มค่าที่จะใช้จริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้แผนภูมิของคุณทำมากกว่าแค่ ดู ฉลาด
เครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลม AI ที่ดีที่สุดในพริบตา
ใช้เครื่องมือที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อสร้างและวิเคราะห์แผนภูมิวงกลมโดยมีความช่วยเหลือจาก AI:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|– แผนภูมิวงกลมแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลงานสด– จัดกลุ่มข้อมูลตามผู้รับผิดชอบ สถานะ หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง– AI ในตัว (ClickUp Brain) สำหรับข้อมูลเชิงลึกทันที– แดชบอร์ดแบบภาพพร้อมสลับแผนภูมิโดนัทและตัวกรอง
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการรายงานแบบเรียลไทม์ตามโครงการ—ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Visme
|– การสร้างแผนภูมิภาษาธรรมชาติ – แผนภูมิแบบโต้ตอบพร้อมเอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์หรือคลิก – แม่แบบการออกแบบและแบรนด์ที่สามารถปรับแต่งได้ – การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในแผนภูมิสำหรับทีม
|ทีมการตลาด, ผู้สอน, และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่สร้างรายงานการตลาดและเอกสารนำเสนอที่มีแบรนด์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|อินโฟแกรม
|– ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบแผนภูมิที่ขับเคลื่อนด้วย AI– การผสานรวมกับบริการคลาวด์ เช่น Google Sheets– การเข้าถึง API สำหรับการสร้างภาพข้อมูลอัตโนมัติ– การปรับปรุงชุดแบรนด์และเครื่องมือคำอธิบายประกอบ
|ทีมข้อมูลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, นักวิเคราะห์, และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อที่ต้องการแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและการแสดงผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Canva
|– ป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือผ่านสเปรดชีตได้อย่างง่ายดาย– ปรับแต่งระดับชิ้นส่วน (ค่า, ป้ายกำกับ)– ปรับให้เหมาะสมกับหลายอุปกรณ์– แบ่งปันอย่างง่ายดายผ่านลิงก์หรือฝัง
|ฟรีแลนซ์, ธุรกิจขนาดเล็ก, และทีมสื่อสังคมออนไลน์ที่ออกแบบการนำเสนอและเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|แชทจีพีที
|– การสร้างแผนภูมิจากภาษาธรรมชาติหรือข้อมูลดิบ– องค์ประกอบแผนภูมิที่ปรับแต่งได้ (ป้ายกำกับ, สี, ขนาด)– การสร้างโค้ดใน Python/JavaScript– ข้อมูลเชิงลึกและการตีความทางภาพตามคำขอ
|ทีมทุกขนาด (โดยเฉพาะทีมในระยะเริ่มต้นหรือมีงบประมาณจำกัด) สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและความช่วยเหลืออัจฉริยะ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Piktochart
|– นำเข้าข้อมูลจาก Excel, CSV, Google Sheets– แผนภูมิแบบโต้ตอบพร้อมการกระทำเมื่อเลื่อนเมาส์หรือคลิก– การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม– การผสานสีแบรนด์/โลโก้
|การสร้างแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบและมีแบรนด์สำหรับทีมการศึกษา, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และการสื่อสารภายใน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|EdrawMax
|– AI แปลความหมายข้อความธรรมดาหรือข้อมูลที่มีโครงสร้าง– ตรวจจับแนวโน้ม, ค่าผิดปกติ, และตัวชี้วัด– 15,000+ แม่แบบ & สัญลักษณ์– ปรับแต่งด้วยการลากและวาง
|ทีมเทคนิค เช่น IT, Ops และวิศวกรรม ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับแต่งแผนภูมิวงกลมอย่างละเอียด
|ทดลองใช้ฟรี;แผนทีมแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน;ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|สวยงาม. ai
|– เทมเพลตอัจฉริยะที่ปรับการออกแบบโดยอัตโนมัติ– นำเข้า/เชื่อมโยงข้อมูลจาก Google Sheets, Dropbox, Box– แอนิเมชันที่ละเอียดอ่อน– เครื่องมือแสดงข้อมูลและคำอธิบายแบบโต้ตอบ– ความสม่ำเสมอของแบบอักษรและสีของแบรนด์
|แผนภูมิวงกลมที่พร้อมนำเสนออย่างรวดเร็วด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดสำหรับทีมขาย ผลิตภัณฑ์ และผู้บริหารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลม AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมด้วย AI ควรพิจารณาคุณสมบัติที่มากกว่าเทคนิคการแสดงผลพื้นฐานและความสามารถทั่วไปเครื่องมือที่เหมาะสมควรช่วยลดขั้นตอนการตั้งค่าด้วยตนเองให้เหลือน้อยที่สุด รับประกันความถูกต้องของข้อมูล และช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ นี่คือสิ่งที่ไม่ควรพลาด:
- การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ: เครื่องมือที่ดีที่สุดควรให้คุณสามารถอธิบายแผนภูมิของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา (เช่น "แผนภูมิวงกลมของค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 แยกตามแผนก") และสร้างภาพทันที ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเลือกข้อมูลหรือจัดรูปแบบด้วยตนเอง
- การจัดหมวดหมู่และติดป้ายข้อมูลอัตโนมัติ: ระบบ AI ที่ชาญฉลาดควรสามารถจดจำได้ว่าคอลัมน์ใดแสดงข้อมูลข้อความ หมวดหมู่ และคอลัมน์ใดมีค่าตัวเลข โดยไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดแมปข้อมูลด้วยตนเอง
- การสนับสนุนข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือสตรีมมิง: การผสานรวมกับแหล่งข้อมูลเช่น Google Sheets, APIs, หรือฐานข้อมูลช่วยให้แผนภูมิของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลพื้นฐานเปลี่ยนแปลง ความสามารถนี้ทำให้แผนภูมิของคุณสะท้อนข้อมูลล่าสุดในเวลาจริง และยังช่วยให้กระบวนการรายงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความสามารถในการส่งออก: มองหาการรองรับหลายรูปแบบ เช่น SVG, PNG, PDF และ HTML ที่สามารถฝังได้ หากเครื่องมือมีการส่งออกแบบไม่มีตราสินค้า, ให้คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันเก่า, หรือสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเช่น PowerPoint หรือ Notion ได้ จะถือเป็นโบนัส
- ความถูกต้องของแผนภูมิ: ตัวสร้างแผนภูมิวงกลมด้วย AI ควรคำนวณและแสดงสัดส่วนอย่างแม่นยำ ต้องสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดจากการปัดเศษ, ช่องว่าง, และค่าที่ซ้ำกันโดยไม่ทำให้แผนภูมิสุดท้ายบิดเบือน การตีความชุดข้อมูลผิดพลาดอาจนำไปสู่ภาพที่เข้าใจผิดได้
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการออกแบบ:เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลที่ดีช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งป้ายกำกับ, สี, แบบอักษร, ตำแหน่ง, ขนาดของส่วน, และแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวได้. สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์หรือการทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- การเข้าถึงและการออกแบบที่ตอบสนอง: แผนภูมิวงกลมควรรองรับการอ่านหน้าจอ (สอดคล้องกับ ARIA) ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นสี และตอบสนองได้ดีในทุกอุปกรณ์ ภาพที่ส่งออกจะต้องปรับขนาดได้ดีทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: หากคุณกำลังใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลขององค์กร ควรให้ความสำคัญกับโปรแกรมสร้างแผนภูมิวงกลมที่มีการเข้ารหัส การเข้าถึงตามบทบาท การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 หรือ ISO 27001 และตัวเลือกการโฮสต์ในท้องถิ่นหรือคลาวด์ส่วนตัว
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของแผนภูมิวงกลมเพื่อการแสดงข้อมูลที่ดีขึ้น
8 อันดับเครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลม AI สำหรับการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เครื่องมือแผนภูมิวงกลมยอดเยี่ยมแล้ว นี่คือคำแนะนำของเรา—พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับราคา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานแบบเรียลไทม์ที่เน้นโครงการ)
เนื่องจากกระบวนการทำงานในปัจจุบันมีความรวดเร็วมากขึ้น ทีมต่าง ๆ จึงไม่มีเวลาที่จะค้นหาข้อมูลจากเอกสารจำนวนมาก พวกเขาต้องการวิธีการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและชัดเจนในทันที แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องแสดงข้อมูล พวกเขากลับต้องค้นหาข้อมูลจากเอกสารสเปรดชีตหรือติดตามการอัปเดตจากเครื่องมือต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยให้คุณหมดปัญหานั้นด้วยการสร้างแผนภูมิวงกลมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ ภายในแดชบอร์ดการทำงานของคุณเลย
แทนที่จะต้องให้คุณอัปโหลดไฟล์สเปรดชีตหรือกรอกตัวเลขดิบด้วยตนเอง ClickUp จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึง:
- สถานะงาน
- เวลาที่บันทึกไว้
- ผู้ได้รับมอบหมายงาน
- ลำดับความสำคัญ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp(เช่น ชั่วโมงที่ประมาณการ งบประมาณ แท็ก หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการติดตาม)
นี่ให้คุณได้แผนภูมิวงกลมแบบเรียลไทม์ที่อัปเดตอัตโนมัติโดยตรงกับโปรเจ็กต์ของคุณ และจัดกลุ่มตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ
สมมติว่าคุณต้องการดูว่าการทำงานถูกกระจายไปทั่วทีมของคุณอย่างไร ในการทำเช่นนี้ ให้เปิดClickUp Dashboards จากนั้นคลิกที่ + เพิ่มการ์ด เลือกตัวเลือก แผนภูมิวงกลม ภายใต้การ์ดแบบกำหนดเอง และเลือกแหล่งข้อมูล
จากนั้น คุณสามารถจัดกลุ่มข้อมูลของคุณตาม ผู้รับผิดชอบ โดยแต่ละส่วนของวงกลมจะแสดงถึงสมาชิกในทีมแต่ละคน นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุ่มตาม สถานะ เพื่อติดตามปริมาณงานที่กำลังดำเนินการ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว และงานที่ล่าช้า
ต้องการแสดงเป็นแผนภูมิโดนัทพร้อมจำนวนงานทั้งหมดอยู่ตรงกลางหรือไม่? เพียงปรับการตั้งค่าการแสดงผลเท่านั้น คุณยังสามารถกรองข้อมูลที่แสดง เจาะลึกไปยังส่วนเฉพาะ หรือแสดงส่วนต่าง ๆ เป็นเปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วย
ชมวิดีโออธิบายนี้เพื่อตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณ (รวมถึงแผนภูมิวงกลม) 👇🏽
นี่คือแนวคิดสำหรับตัวชี้วัดหลักที่คุณสามารถติดตามผ่านแผนภูมิวงกลมใน ClickUp:
- งาน (เช่น แผนภูมิวงกลมที่แสดงร้อยละของงานตามสถานะ ความสำคัญ หรือผู้รับผิดชอบ)
- การติดตามเวลา (เช่น แผนภูมิวงกลมที่แสดงชั่วโมงที่บันทึกไว้ในแต่ละโครงการต่อบุคคล)
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น แผนภูมิวงกลมที่แสดงคะแนนเรื่องราวตามหมวดหมู่คุณสมบัติ)
นี่คือ ประสบการณ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงลากและวาง ที่ปรับให้เหมาะกับพื้นที่ทำงานของคุณ
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว แม้ว่ามันยังไม่สามารถสร้างแผนภูมิวงกลมได้โดยตรง แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานของคุณโดย:
- สรุปข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ด
- ตอบคำถามภาษาธรรมชาติ เช่น "ทีมออกแบบใช้เวลาทำงานไปเท่าไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว?"
- แนะนำสิ่งที่ควรแสดงภาพตามเป้าหมาย, OKRs, หรือปริมาณงาน
นี่คือตัวอย่างของข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับเมื่อเราถาม Brain ว่า 'ปริมาณงานของ [สมาชิกในทีม] คืออะไร?'
สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้ทรงพลังยิ่งขึ้นคือวิธีการที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานจริงของคุณ แผนภูมิจะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงานใน ClickUp ดังนั้นทุกการอัปเดต (เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ การมอบหมายงานใหม่ หรือการบรรลุเป้าหมาย) จะสะท้อนในแผนภูมิทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้า: ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามความคืบหน้าของ OKR, KPI หรือเป้าหมายของทีมโดยการเชื่อมโยงแผนภูมิโดยตรงกับเป้าหมายที่สร้างจากการทำงานให้เสร็จหรือตัวชี้วัดที่กำหนดเอง
- ติดตามงานของคุณ: ใช้มุมมองของ ClickUp(เช่น มุมมองรายการ, บอร์ด, หรือปฏิทิน) เพื่อแสดงภาพงานและเป้าหมายตามที่คุณต้องการ
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อทำให้การอัปเดตที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนลำดับความสำคัญ การปิดงานที่ค้างนาน หรือการติดแท็กงานที่ล่าช้า เพื่อให้แผนภูมิของคุณแสดงข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับลูกค้า ClickUp 40% ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ปริมาณของฟีเจอร์บนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้อาจดูท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp มีชุดเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย หนึ่งในคุณสมบัติหลักที่เป็นประโยชน์ต่อทีมออกแบบของฉันและฉันคือแดชบอร์ดที่กำหนดเอง ฉันสามารถตั้งค่าตัวกรองที่กำหนดเองและติดตามโครงการสำหรับทั้งทีม หรือกรองลงตามบุคคล และดูแผนภูมิวงกลมของรายการที่ร้องขอ กำลังดำเนินการ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดในมุมมองเดียว
ClickUp มีชุดเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย หนึ่งในคุณสมบัติหลักที่มีประโยชน์ต่อทีมออกแบบของฉันและตัวฉันเองคือแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้ ฉันสามารถตั้งค่าตัวกรองที่กำหนดเองและติดตามโครงการสำหรับทั้งทีม หรือกรองลงตามบุคคล และดูแผนภูมิวงกลมของรายการที่ร้องขอ กำลังดำเนินการ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งหมดในมุมมองเดียว
2. Visme (เหมาะที่สุดสำหรับรายงานการตลาดและการนำเสนอที่มีแบรนด์)
เครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมฟรีของ Visme ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ป้อนข้อความตามภาษาธรรมชาติ โดยไม่ต้องออกแบบหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง แผนภูมิมีความโต้ตอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์ องค์ประกอบที่คลิกได้ หรือการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวเพื่อติดตามโครงการของคุณและทำให้รายงานดิจิทัลของคุณมีผลกระทบมากขึ้น
เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับ Google Sheets ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้สามารถป้อนข้อมูลแบบกึ่งไดนามิกได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme
- ใช้แม่แบบการออกแบบและตัวเลือกการจัดสไตล์ที่ปรับแต่งได้เพื่อให้แผนภูมิเข้ากับสีและธีมการนำเสนอของแบรนด์คุณ
- ปรับทุกแง่มุมของแผนภูมิ รวมถึงสี แบบอักษร ป้ายกำกับ พื้นหลัง และอื่นๆ ด้วยตัวเลือกการปรับแต่ง
- เชิญสมาชิกในทีมให้ร่วมมือกันสร้างแผนภูมิ โดยอนุญาตให้แก้ไข แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะได้พร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Visme
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือใช้งานแพลตฟอร์มบนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า
ราคาของ Visme
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Visme อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายตั้งแต่แรกเริ่มโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม มีความเข้าใจง่ายโดยสัญชาตญาณ ทำให้การสร้างโปรเจกต์ต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตและองค์ประกอบมากมายให้เลือกใช้ และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายตั้งแต่แรกเริ่มโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม มีความเข้าใจง่ายโดยธรรมชาติ ทำให้การสร้างโปรเจกต์ต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตและองค์ประกอบมากมายให้เลือกใช้ และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย
3. Infogram (เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและการแสดงผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว)
ระบบ AI ของ Infogram จะวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและแนะนำประเภทแผนภูมิ รูปแบบ และการจัดวางสีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเพิ่มได้ผ่านเครื่องมือชี้หรือคำบรรยายในกล่องเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจแผนภูมิวงกลมที่สร้างขึ้นได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถสร้างความสม่ำเสมอได้โดยการสร้างชุดแบรนด์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งประกอบด้วยโลโก้ สีแบรนด์ และแบบอักษรที่ต้องการ และสำหรับความต้องการในการรายงานที่ซับซ้อน เครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมของ Infogram มีการเข้าถึง API เพื่อทำให้กระบวนการแสดงข้อมูลเป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Infogram
- ป้อนข้อมูลโดยตรง อัปโหลดสเปรดชีต หรือผสานข้อมูลสดจากบริการคลาวด์ เช่น Google Sheets
- ดาวน์โหลดแผนภูมิของคุณในรูปแบบ PNG, PDF หรือ GIF คุณภาพสูง สำหรับใช้ในรายงาน การนำเสนอ หรือโซเชียลมีเดีย
- เลือกจาก 19 รูปแบบลายเส้นที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการอ่านแผนภูมิและเน้นจุดข้อมูลสำคัญ
ข้อจำกัดของอินโฟแกรม
- ผู้ใช้ปลายทางบางรายได้รายงานว่าคุณภาพของภาพที่ส่งออก, โดยเฉพาะในรูปแบบความละเอียดสูง, อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ราคาของอินโฟแกรม
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $25/เดือน
- ธุรกิจ: $79/เดือน
- ทีม: $179/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Inforgram
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Infogram อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกกราฟที่ยอดเยี่ยม และภาพ รูปภาพปกวิดีโอ และไอคอนมากมาย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกกราฟที่ยอดเยี่ยม และภาพ รูปภาพปกวิดีโอ และไอคอนมากมาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบติดตามความคืบหน้าโครงการฟรีสำหรับการจัดการโครงการ
4. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบงานนำเสนอและเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์)
เครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมของ Canva มอบโซลูชันที่ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายสำหรับการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ การป้อนข้อมูลทำได้ง่าย—สามารถกรอกค่าด้วยตนเองหรือคัดลอกและวางจากสเปรดชีตได้โดยตรง แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทีมสามารถออกแบบแผนภูมิได้พร้อมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อเสนอแนะและกระบวนการแก้ไข
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ปรับแต่งแต่ละส่วนของแผนภูมิวงกลมด้วยค่าและป้ายกำกับเฉพาะเพื่อให้แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- สร้างแผนภูมิการจัดการโครงการที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ดูสวยงามบนหน้าจอทุกขนาด
- แชร์แผนภูมิได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์โดยตรงหรือฝังลงในเว็บไซต์และการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Canva
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานและการดำเนินการกระบวนการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบ
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คนแรก
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่อย่างหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน
รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ด้วยฟีเจอร์อย่าง ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และเรียกคืนเวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
5. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและความช่วยเหลืออัจฉริยะ)
ChatGPTสามารถสร้างแผนภูมิหรือรายงานประเภทต่างๆได้ตามข้อมูลที่คุณให้ หากระบุหมวดหมู่และค่าที่สอดคล้องกัน ระบบจะสามารถสร้างภาพแผนภูมิวงกลมแบบภาพได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ แผนภูมิที่สร้างขึ้นยังสามารถดาวน์โหลดได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น PNG หรือ JPG สำหรับรายงาน และ SVG สำหรับเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ เช่น ป้ายกำกับ, สี, และขนาดของแผนภูมิ ให้แน่ใจว่าแผนภูมิเหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- รับโค้ดเพื่อสร้างแผนภูมิวงกลมในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Python หรือ JavaScript
- ขอให้เครื่องมือตีความข้อมูลให้คุณหรือแนะนำวิธีการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- การสร้างแผนภูมิวงกลมแบบง่ายนั้นสามารถทำได้ฟรีอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถทำงานแบบไดนามิกกับข้อมูลสดได้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน
- ทีม: $25/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนภาพสำหรับทุกประเภทของโครงการ
6. Piktochart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบและแบรนด์)
ด้วยเครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมของ Piktochart คุณสามารถนำเข้าข้อมูลได้โดยตรงจาก Excel, CSV หรือ Google Sheets และเครื่องมือจะสร้างแผนภูมิวงกลมที่สวยงามจากตัวเลขของคุณทันที นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการปรับแต่ง คุณสามารถปรับสี เพิ่มป้ายกำกับและเปอร์เซ็นต์ และยังสามารถทำให้ส่วนประกอบของแผนภูมิเคลื่อนไหวได้สำหรับการนำเสนอ
เครื่องมือฟรีนี้เสนอแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอแบบดิจิทัล โดยให้ผู้ชมสามารถสำรวจข้อมูลผ่านการกระทำ เช่น การเลื่อนเมาส์หรือการคลิก นอกจากนี้ หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาสำหรับความต้องการแบบดั้งเดิม คุณสามารถส่งออกแผนภูมิของคุณในรูปแบบคุณภาพสูง เช่น JPG, PNG หรือ PDF ได้อย่างง่ายดาย เพื่อการแชร์และการพิมพ์ที่สะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piktochart
- อัปโหลดโลโก้ของคุณและดึงสีแบรนด์ออกมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้แผนภูมิวงกลมของคุณสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางภาพของบริษัทและรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนทำงานบนแผนภูมิเดียวกันพร้อมกัน
- บันทึกการออกแบบและเทมเพลตของคุณไว้เพื่อใช้ในอนาคต คุณสามารถอัปเดตและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ
ข้อจำกัดของ Piktochart
- Piktochart ไม่มีตัวเลือกในตัวให้ส่งผลงานไปยังแพลตฟอร์มภายนอกหรือฐานข้อมูลโดยตรง แต่คุณต้องส่งออกภาพและนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองไปยังระบบอื่น
ราคาของ Piktochart
- ฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Piktochart
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Piktochart อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ณ ตอนนี้ Piktochart คือที่ที่ฉันทำทุกอย่าง ความหลากหลายของเทมเพลตทำให้การปรับเปลี่ยนสไลด์ต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ และยังช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากมาย
ณ ตอนนี้ Piktochart คือที่ที่ฉันทำทุกอย่าง ความหลากหลายของเทมเพลตทำให้การปรับเปลี่ยนสไลด์ต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ และยังช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากมาย
7. EdrawMax (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับแต่งแผนภูมิวงกลมอย่างละเอียด)
เครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ EdrawMax ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลหรืออธิบายความต้องการของคุณด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะแปลความหมายเพื่อสร้างแผนภูมิวงกลมที่แม่นยำ
นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อระบุแนวโน้ม, ค่าผิดปกติ, และตัวชี้วัดที่สำคัญ, เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นตัวแทนภาพที่สามารถนำไปใช้ได้. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น, EdrawMax ให้คุณสามารถเข้าถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีเทมเพลตและสัญลักษณ์มากกว่า 15,000 รายการ.
คุณสมบัติเด่นของ EdrawMax
- ใช้เครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อปรับสี, แบบอักษร, ป้ายกำกับ, และสไตล์ และให้แน่ใจว่าแผนภูมิวงกลมของคุณสอดคล้องกับแบรนด์หรือความต้องการในการนำเสนอของคุณ
- บันทึกแผนภูมิวงกลมของคุณในรูปแบบต่างๆ รวมถึง JPG, PNG, PDF, Word, Excel และ PowerPoint เพื่อผสานรวมเข้ากับรายงานและการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย
- สร้างและแก้ไขแผนภูมิวงกลมได้อย่างราบรื่นบน Windows, macOS, Linux และอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- มันอาศัยข้อมูลนำเข้าที่มีโครงสร้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อใช้กับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือไม่สมบูรณ์
ราคาของ EdrawMax
- ทดลองใช้ฟรี
- บุคคล: เริ่มต้นที่ $64 (สำหรับ 6 เดือน)
- ทีมและธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $5. 53/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
EdrawMax คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแดชบอร์ดฟรีใน Excel เพื่อยกระดับการนำเสนอข้อมูล
8. สวยงาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิวงกลมที่รวดเร็ว พร้อมการออกแบบที่ชาญฉลาด และพร้อมสำหรับการนำเสนอ)
ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เข้ากับเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ Beautiful.ai ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิวงกลมที่มีรูปลักษณ์เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
นอกจากนี้ คุณสามารถทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นได้ด้วยแอนิเมชันที่ละเอียดอ่อนซึ่งดึงดูดสายตาของผู้ชมและดึงความสนใจกลับมาที่การนำเสนอของคุณ สำหรับการจัดการข้อมูลที่ราบรื่นและทันสมัย Beautiful.ai ช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูลหรือผสานแผนภูมิวงกลมได้โดยตรงใน Google Sheets, Dropbox หรือ Box
สวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ใช้แบบอักษรและชุดสีที่ออกแบบเฉพาะของแบรนด์คุณเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกแผนภูมิวงกลม
- รวมองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น คำอธิบายเครื่องมือและคำอธิบายประกอบ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผู้ชมเมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล
- เพิ่มเปอร์เซ็นต์, ตัวเลข, หรือค่าสกุลเงินไปยังส่วนของแผนภูมิวงกลม และเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลและการนำเสนอ
สวยงาม ข้อจำกัดของ ai
- สวยงาม. ai ไม่รองรับการสร้างแผนภูมิวงกลมผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติในตอนนี้
สวยงาม. ราคา ai
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ข้อดี: $12/เดือน
- ทีม: $50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- โครงการเฉพาะกิจ: $45
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
สวยงาม. คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Beautiful.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบใช้ Beautiful.ai มาก แม้จะยังอยู่ในช่วงเรียนรู้เพิ่มเติมทุกวัน แต่มันเป็นเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและเน้นภาพ ฉันชอบที่งานนำเสนอของเราดูสะอาดตาและแตกต่างจากที่อื่น
ฉันชอบใช้ Beautiful.ai มาก แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเรียนรู้เพิ่มเติมทุกวัน แต่มันเป็นเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและเน้นภาพมาก ฉันชอบที่เด็คของเราดูสะอาดตาและแตกต่างจากที่อื่น
ทำให้ข้อมูลของคุณดูฉลาดขึ้นด้วย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมแบบครบวงจร ClickUp มีโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วยแผนภูมิวงกลมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์การกระจายงาน ประสิทธิภาพของทีม หรือสถานะของโครงการได้ทันทีแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
จับคู่กับ ClickUp Tasks เพื่อมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากข้อมูลเชิงลึก และใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างสรุป ตรวจจับรูปแบบ หรือแม้แต่แนะนำสิ่งที่ควรให้ความสำคัญต่อไปตามปริมาณงานของคุณ
สมัครใช้ ClickUpและทดลองใช้งานทั้งหมดได้ฟรี!