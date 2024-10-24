วิธีสร้างแผนภูมิโดนัทเพื่อภาพที่โดดเด่นและทรงพลัง

การสร้างภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้แผนภูมิโดนัท
นี่คือ เครื่องมือทรงพลังสำหรับการแสดงข้อมูล ที่มอบความทันสมัยและสไตล์ที่แตกต่างให้กับแผนภูมิวงกลมแบบดั้งเดิม
มาสำรวจวิธีการสร้างแผนภูมิโดนัทที่ช่วยให้ข้อมูลของคุณเข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างการเล่าเรื่องของคุณให้ดียิ่งขึ้น
แผนภูมิโดนัทคืออะไร?
แผนภูมิโดนัท หรือที่สะกดว่า doughnut chart แสดงข้อมูลเป็นเซ็กเมนต์สัดส่วนของวงกลมที่มีรูตรงกลางคล้ายโดนัท
เมื่อคุณมองดูแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) มันง่ายที่จะตีความขนาดของแต่ละส่วน (Slice) ผิดว่าเป็นการแทนค่าของทั้งวงกลม
แทนที่จะนำเสนอหมวดหมู่ในรูปแบบของชิ้นส่วน, แผนภูมิโดนัทใช้ส่วนโค้ง, ซึ่งเพิ่มความชัดเจน. แม้ว่าช่องตรงกลางอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกในการออกแบบในตอนแรก, มันช่วยให้ผู้ชมหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับพื้นที่ของแต่ละส่วน.
นอกจากนี้ พวกมันยังสร้างได้ง่ายและมีความทันสมัย ทำให้โดดเด่นกว่าเทคนิคการแสดงผลข้อมูลอื่นๆ
ประเภทของแผนภูมิโดนัท
แผนภูมิโดนัทมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำเสนอ นี่คือประเภทของแผนภูมิโดนัทที่พบได้ทั่วไป:
แผนภูมิโดนัทแบบง่าย
นี่คือ วงแหวนที่แบ่งออกเป็นเซ็กเมนต์ แต่ละเซ็กเมนต์แทนส่วนหนึ่งของข้อมูล วัตถุประสงค์คือเพื่อแสดงให้เห็นว่าส่วนต่าง ๆ เปรียบเทียบกับทั้งหมดอย่างไร ในขณะที่รักษาการออกแบบให้สะอาดตาและดึงดูดสายตา
โดยปกติคุณจะพบช่องว่างอยู่ตรงกลางวงแหวน แม้ว่าบางครั้งอาจมีฉลากหรือข้อมูลเพิ่มเติมถูกเพิ่มเข้าไป
แผนภูมิโดนัทแบบแยกส่วน
ในทางกลับกัน แผนภูมิโดนัทแบบแยกส่วนจะนำข้อมูลไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นเวอร์ชันที่ซับซ้อนกว่าของแผนภูมิโดนัทแบบธรรมดา ออกแบบมาเพื่อ เน้นย้ำส่วนเฉพาะเจาะจง
แผนภูมินี้ดึงหนึ่งหรือหลายส่วนออกจากศูนย์กลาง ทำให้ส่วนเหล่านั้นโดดเด่นขึ้นมา ประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อต้องการเน้นหมวดหมู่เฉพาะหรือแสดงความสัมพันธ์เชิงลำดับชั้นภายในข้อมูล
ส่วนที่ "ระเบิด" ออกมาในแผนภูมิจะดึงดูดความสนใจของผู้ชมไปยังส่วนที่สำคัญที่สุดโดยธรรมชาติ
แผนภูมิโดนัทซ้อน
หรือที่รู้จักกันในชื่อแผนภูมิโดนัทหลายระดับหรือแผนภูมิโดนัทแบบวงกลมซ้อนกัน มี ลักษณะเด่นคือมีวงแหวนหลายวง โดยแต่ละวงแหวนจะแสดงข้อมูลในระดับที่แตกต่างกัน ช่วยให้การแสดงข้อมูลเป็นลำดับชั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงความสัมพันธ์หรือการแยกย่อยภายในหมวดหมู่
แผนภูมิโดนัทซ้อน
ในแผนภูมินี้ แต่ละส่วนของโดนัทจะถูก แบ่งย่อยออกเป็นช่วงย่อย ซึ่งแสดงถึงส่วนต่างๆ ของหมวดหมู่เดียวกัน
ประเภทนี้มีประโยชน์ในการแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบต่างๆ มีส่วนช่วยในการรวมกันอย่างไร
แผนภูมิโดนัทที่มีป้ายกำกับ
แผนภูมิโดนัทบางประเภท รวมป้ายกำกับหรือค่าไว้ภายในหรือภายนอก ส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม ทำให้อ่านและตีความได้ง่ายขึ้น
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิโดนัท
แผนภูมิโดนัทเป็นเครื่องมือในการแสดงข้อมูลที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลทุกประเภท การรู้ว่าเมื่อใดควรใช้แผนภูมิโดนัทสามารถช่วยให้ข้อมูลของคุณชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น
นี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่แผนภูมิโดนัทเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงข้อมูล:
การเปรียบเทียบส่วนกับทั้งหมด
แผนภูมิโดนัทแสดง วิธีที่ส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมต่อข้อมูลทั้งหมด
📌ตัวอย่าง
หากคุณแสดงส่วนแบ่งตลาดของหลายบริษัท ส่วนของโดนัทแต่ละส่วนจะแสดงถึงส่วนแบ่งของบริษัทนั้นๆ แผนภูมินี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าคู่แข่งแต่ละรายครองพื้นที่ในตลาดมากเพียงใด โดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกท่วมท้นด้วยตัวเลข
การเปรียบเทียบทางภาพนี้ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจสัดส่วนได้อย่างรวดเร็ว
เน้นหมวดหมู่สำคัญ
แผนภูมิโดนัทแบบแยกส่วนมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อเน้นข้อมูลเฉพาะเจาะจง
📌ตัวอย่าง
สมมติว่าคุณกำลังนำเสนอค่าใช้จ่ายของบริษัทและต้องการเน้นค่าใช้จ่ายด้านการตลาด คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการขยายส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการตลาดออกจากวงกลมเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้ส่วนนี้โดดเด่นและดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ทันที
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำเสนอที่จำเป็นต้องเน้นข้อมูลเฉพาะให้โดดเด่นโดยไม่สูญหาย
มุ่งเน้นที่ความดึงดูดทางสายตา
บางครั้ง ข้อมูลจำเป็นต้องถูกนำเสนอในรูปแบบที่ให้ข้อมูลและสวยงาม ดอนัทชาร์ต มอบลุคที่เรียบหรูและทันสมัยสำหรับอินโฟกราฟิกหรือการนำเสนอทางดิจิทัล
📌ตัวอย่าง
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอาจใช้แผนภูมิโดนัทเพื่อแสดงการจัดสรรเงินบริจาคของตน—ส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ส่วนหนึ่งสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น บริเวณตรงกลางที่กลวงสามารถแสดงตัวเลขสำคัญหรือไอคอนได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาของแผนภูมิในขณะที่ยังคงเน้นไปที่ข้อมูล
หลีกเลี่ยงความสับสน
แผนภูมิวงกลมมักนำไปสู่การตีความที่ผิดพลาดได้ เนื่องจากผู้ชมมักจะมุ่งความสนใจไปที่พื้นที่ของแต่ละส่วนมากกว่าค่าที่มันแทนอยู่ แผนภูมิโดนัทช่วยขจัดปัญหานี้โดยการ เน้นความสนใจไปที่ความยาวของแต่ละส่วนโค้ง ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่า
📌ตัวอย่าง
การออกแบบของแผนภูมิโดนัทช่วยให้ผู้ชมเข้าใจการแบ่งเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการได้โดยไม่เสียสมาธิกับพื้นที่รวมของแต่ละส่วน
ศูนย์กลางที่กลวงช่วยลดความสับสน ทำให้การเปรียบเทียบข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้น
การทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
แผนภูมิโดนัทสามารถทำให้ชุดข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้นได้ พวกมัน ช่วยลดความวุ่นวายโดยเน้นที่หมวดหมู่ที่สำคัญโดยไม่ทำให้ผู้ชมของคุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายละเอียดที่มากเกินไป
📌ตัวอย่าง
หากคุณกำลังนำเสนอผลการสำรวจที่มีหลายคำตอบ แผนภูมิวงกลมแบบโดนัทสามารถสรุปผลการค้นพบได้ ทำให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
วิธีสร้างแผนภูมิโดนัท
แม้ว่า Google Sheets จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสร้างแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัทแต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ
ประการหนึ่ง การสร้างแผนภูมิขณะเดินทางอาจเป็นเรื่องท้าทาย อินเทอร์เฟซได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานบนเดสก์ท็อปมากกว่า ทำให้การทำงานบนมือถือมีประสิทธิภาพยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ความสวยงามของแผนภูมิใน Google Sheets มีข้อจำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียเมื่อใช้ในงานนำเสนอหรือการประชุมกับลูกค้า เนื่องจากอาจไม่ดูเรียบร้อยหรือมีความเป็นมืออาชีพ
ClickUpเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสดงข้อมูลได้อย่างทรงพลัง ไม่เพียงแต่จัดการงานเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นเมื่อปรับแต่งและแสดงข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อ แปลงแผนภูมิวงกลมเป็นแผนภูมิโดนัท
มีเครื่องมือติดตามมากมาย เช่น ตัวติดตามเวลา แผนภูมิ (แผนภูมิวงกลม เส้น บาร์) ซึ่งช่วยในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ClickUp.
มีเครื่องมือติดตามมากมาย เช่น ตัวติดตามเวลา แผนภูมิ (แผนภูมิวงกลม เส้น และแท่ง) ซึ่งช่วยในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ClickUp.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนภูมิโดนัทโดยใช้ ClickUp:
ขั้นตอนที่ 1. ระบุข้อมูล
ตัดสินใจว่าคุณต้องการแสดงหมวดหมู่ใดในแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามงานโครงการ หมวดหมู่สามารถเป็น 'เสร็จสมบูรณ์' 'กำลังดำเนินการ' 'รอดำเนินการ' เป็นต้น
รวบรวมค่าตัวเลขสำหรับแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งอาจเป็นจำนวนงาน ชั่วโมงที่ใช้ หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใน ClickUp คุณสามารถเลือกข้อมูลจากหลากหลายตำแหน่ง เช่น พื้นที่ทำงาน (Spaces) โฟลเดอร์ หรือรายการต่างๆ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ขั้นตอนที่ 2. แทรกแผนภูมิวงกลม
เริ่มต้นด้วยการสร้างแผนภูมิวงกลม ซึ่งจะแปลงเป็นแผนภูมิโดนัทในภายหลัง
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการเปิดหน้าClickUp Dashboard จากนั้นคลิกที่ + เพิ่มการ์ด และเลือก 'แผนภูมิวงกลม' จากตัวเลือกการ์ดแบบกำหนดเอง
แดชบอร์ดของ ClickUp ประกอบด้วยบัตรที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงเพื่อแสดงข้อมูลของคุณได้ตามต้องการ การสร้างแผนภูมิโดนัทใน ClickUp นั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรแบบกำหนดเองเหล่านี้เพื่อป้อนและแสดงข้อมูลของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังจัดการปริมาณงานของทีมและต้องการแบ่งแยกตามสถานะ—ไม่ว่าจะเป็นงานที่เสร็จสิ้นแล้ว งานที่กำลังดำเนินการ หรืองานที่ยังค้างอยู่
เมื่อคุณป้อนชุดข้อมูลของคุณ ClickUp จะแสดงแผนภูมิวงกลมที่ไม่เพียงแต่แสดงสถานะของงานเท่านั้น แต่ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น แท็กงาน จำนวนงานย่อย และตัวบ่งชี้สำหรับงานที่ถูกบล็อกหรือกำลังรออยู่
ขั้นตอนที่ 3. แปลงเป็นแผนภูมิโดนัท
คุณสามารถแปลงแผนภูมิวงกลมนั้นเป็นแผนภูมิโดนัทได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ใน การตั้งค่าแผนภูมิวงกลม ให้มองหาตัวเลือกในการแปลงเป็นแผนภูมิโดนัท
เปิดใช้งานตัวเลือกแผนภูมิโดนัท ซึ่งจะ เพิ่มรูตรงกลางของแผนภูมิวงกลม แสดงจำนวนทั้งหมดไว้ตรงกลาง
ตัวเลขนี้แสดงผลรวมทั้งหมดของหมวดหมู่ของคุณ ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อมูลของคุณ
คุณสามารถทำให้แผนภูมิโดนัทของคุณมีรายละเอียดมากหรือน้อยได้ตามต้องการ ระดับการปรับแต่งนี้หมายความว่าแผนภูมิของคุณจะไม่เพียงแค่แสดงข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเข้ากับรูปลักษณ์โดยรวมของแดชบอร์ดหรือรายงานของคุณได้อย่างลงตัวอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 4. ใช้มุมมองเจาะลึก
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้แผนภูมิโดนัทมีประโยชน์มากคือมุมมองแบบเจาะลึกของ ClickUp คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือยอดรวมตรงกลางเพื่อ สำรวจข้อมูลเฉพาะที่อยู่เบื้องหลังส่วนนั้นได้ลึกยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามงานของทีม คุณสามารถเจาะลึกลงไปเพื่อดูว่าใครรับผิดชอบงานใดบ้าง วันที่ครบกำหนด และมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลของคุณตามวันที่โดยใช้ฟิลด์วันที่ของ ClickUp ในบัตรแดชบอร์ดได้อีกด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแสดงแนวโน้มตามเวลา เนื่องจากคุณสามารถสร้างแผนภูมิโดนัทที่เน้นให้เห็นว่ากิจกรรมหรือภารกิจบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 5. บันทึกและแชร์
เมื่อแผนภูมิของคุณพร้อมแล้ว ให้บันทึกและแชร์กับทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ โดยให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการแสดงข้อมูลล่าสุดได้
ตัวอย่างกรณีการใช้งานแผนภูมิโดนัท
ต้องการไอเดียในการใช้แผนภูมิโดนัทหรือไม่? มาดูตัวอย่างบางอันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกันเถอะ
กราฟโดนัทเทคโนโลยี
แผนภูมิโดนัทเป็นการนำเสนอใหม่ของแผนภูมิวงกลมแบบคลาสสิก ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ตัวอย่างเช่น ด้านล่างนี้คือ อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม ซึ่งสามารถใช้แผนภูมิโดนัทในการแยกแยะข้อมูลประชากรของผู้ชมตามกลุ่มอายุได้
ในทำนองเดียวกัน เมื่อต้องการเปรียบเทียบแบรนด์แล็ปท็อป การใช้แผนภูมิวงกลมแบบโดนัทหลายชุดสามารถแสดงขนาดโดยรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน
แผนภูมิโดนัทยอดขาย
ทีมขายต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล แผนภูมิโดนัทสามารถบรรจุข้อมูลที่มีคุณค่ามากมายในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแดชบอร์ดการขาย
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิสามารถแสดงข้อตกลงที่ปิดแล้ว โดยแต่ละประเภทของข้อตกลงจะแสดงตามสัดส่วนของยอดรวม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเห็นประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ระบุช่องว่าง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
การสร้างแผนภูมิโดนัท
ในการผลิต แผนภูมิโดนัทสามารถเป็น เครื่องมือที่ทรงพลังในการทำความเข้าใจความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต โดยใช้แผนภูมิเหล่านี้ ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพสาเหตุของการสูญเสียเวลาในการผลิต เช่น ความล้มเหลวของอุปกรณ์ ความต้องการในการบำรุงรักษา หรือการขาดแคลนวัสดุ
การแยกปัญหาเหล่านี้ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ในแผนภูมิโดนัทช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ใดบ้าง และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้
แผนภูมิโดนัทการเงิน
ข้อมูลทางการเงินอาจดูซับซ้อนและท่วมท้น แต่แผนภูมิโดนัทช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยแสดงหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น บัญชีที่ชำระเงินแล้ว บัญชีที่รอดำเนินการ บัญชีที่ค้างชำระ และบัญชีที่ผิดนัดชำระ ซึ่งช่วยให้ ทีมการเงินเห็นภาพรวมสุขภาพทางการเงินของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที และดำเนินการอย่างมีความริเริ่ม ซึ่งช่วยปรับปรุงการบริหารกระแสเงินสด และลดความเสี่ยงทางการเงิน. นี่คือวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการติดตามตัวเลขที่สำคัญ.
แผนภูมิโดนัทของรัฐบาล
แดชบอร์ดของรัฐบาลยังสามารถได้รับประโยชน์จากแผนภูมิโดนัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามกระบวนการต่างๆ เช่น การสมัครขอรับทุน
คุณสามารถใช้แผนภูมิโดนัทเพื่อ แสดงเปอร์เซ็นต์ของใบสมัครที่ได้รับ, ได้รับการอนุมัติ, หรือยังอยู่ระหว่างการพิจารณา การแสดงผลประเภทนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสังเกตเห็นความไม่มีประสิทธิภาพและจุดติดขัดในระบบได้
โดยการระบุจุดที่กระบวนการชะลอตัวอย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมได้
ข้อดีของการใช้แผนภูมิโดนัท
ตั้งแต่ตัวเลือกการปรับแต่งไปจนถึงความเรียบง่าย นี่คือรายละเอียดว่าทำไมแผนภูมิโดนัทจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผนภูมิการจัดการโครงการของคุณ
1. ความสามารถในการปรับแต่ง
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของแผนภูมิโดนัทคือการปรับแต่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ครู หรือ นักเรียน คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิเหล่านี้ให้เหมาะกับผู้ชมและเป้าหมายของคุณได้
ความยืดหยุ่นในการปรับสี, ป้ายกำกับ, และการออกแบบทำให้การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างง่ายดายในรูปแบบที่เข้าใจได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับสีของแผนภูมิให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณหรือใช้จิตวิทยาของสีเพื่อส่งผลต่อการตีความข้อมูลของผู้ชม
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือ ความสามารถในการขยายส่วนต่าง ๆ ของแผนภูมิ เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญและนำสายตาผู้ชมไปยังจุดที่ควรให้ความสนใจ ระดับการปรับแต่งนี้สามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลที่อาจดูน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและดึงดูดสายตา
2. ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเพื่อสร้างหรือเข้าใจแผนภูมิโดนัท การออกแบบที่เป็นวงกลมช่วยให้แสดงสัดส่วนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น แผนภูมิโดนัทข้ามผ่านอุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับโลก
นอกจากนี้ เนื่องจากพวกเขาใช้งานง่ายมาก พวกเขาจึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาได้ แม้แต่ในกลุ่มคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ความเรียบง่าย
ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของแผนภูมิโดนัทคือความง่ายในการเข้าใจ การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจข้อมูลได้ทันที แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ในการอ่านแผนภูมิมาก่อนก็ตาม
ความจริงที่ว่าแผนภูมิโดนัทมีส่วนประกอบที่สำคัญน้อยมาก—เช่น วงแหวนด้านนอกและด้านใน ส่วนต่างๆ กระเบื้อง และคำอธิบาย—ยังหมายความว่าภาระทางความคิดของผู้ชมจะน้อยลง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
4. ความดึงดูดทางสายตา
ต่างจากแผนภูมิแบบดั้งเดิม แผนภูมิโดนัทให้พื้นที่มากขึ้นในการทำงาน ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดวางและใช้สี ตรงกลางที่ว่างเปล่าสามารถแสดงตัวเลขสำคัญหรือยอดรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทั้งการออกแบบและการใช้งาน
เมื่อทำอย่างถูกต้อง แผนภูมิโดนัทที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเป็น จุดเด่นในงานนำเสนอ ที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้ชมของคุณ
ข้อจำกัดของแผนภูมิโดนัท
แม้ว่าแผนภูมิโดนัทจะดูสวยงามและใช้งานได้ดีในการแสดงข้อมูลบางประเภท แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์
1. ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
เนื่องจากการออกแบบเป็นแบบคงที่ การอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยไม่ทำให้หน้าจอรกนั้นทำได้ยาก เมื่อคุณพยายามรีเฟรชข้อมูล ส่วนที่คงที่อาจจะจัดเรียงไม่เป็นระเบียบ ทำให้แผนภูมิอ่านยาก รูปแบบวงกลมยังไม่เหมาะกับการแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอีกด้วย
รูปแบบอื่น ๆ เช่น แผนภูมิเส้น มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อข้อมูลจำเป็นต้องอัปเดตอย่างรวดเร็ว
2. ความสามารถที่จำกัดในการเป็นตัวแทนของหลายหมวดหมู่
เมื่อคุณพยายามเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น แผนภูมิจะกลายเป็นที่แออัดและยากต่อการตีความอย่างรวดเร็ว ยิ่งเพิ่มส่วนมากเท่าไร ความชัดเจนก็จะยิ่งลดลง และผู้ชมอาจพบความยากลำบากในการทำความเข้าใจเส้นและป้ายกำกับที่ทับซ้อนกัน
สำหรับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งมีตัวแปรจำนวนมาก ทางเลือกที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
3. ไม่แม่นยำสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลที่ละเอียด
แผนภูมิโดนัทมีความโดดเด่นทางสายตา แต่ ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างแม่นยำ
เนื่องจากเน้นสัดส่วนทั่วไปมากกว่าค่าเฉพาะเจาะจง จึงอาจยากที่จะประเมินความแตกต่างของขนาดระหว่างส่วนต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ การออกแบบที่มีลักษณะโค้งมนยังทำให้การวัดเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนทำได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก
การขาดความแม่นยำนี้อาจนำไปสู่การตีความผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป้าหมายคือการเปรียบเทียบความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนระหว่างหมวดหมู่
4. ข้อจำกัดด้านพื้นที่
ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือ แผนภูมิโดนัทอาจมีปัญหาเมื่อมีพื้นที่จำกัด เนื่องจากรูปแบบวงกลมของแผนภูมิจำเป็นต้องมีพื้นที่เพียงพอในการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อต้องใส่ป้ายกำกับหรือข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อนำเสนอในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น บนหน้าจอมือถือหรือในรายงานที่หนาแน่น ข้อความและส่วนต่างๆ อาจถูกบีบอัด ทำให้แผนภูมิอ่านยากขึ้น สิ่งนี้ทำให้แผนภูมิโดนัทมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิเส้น ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความชัดเจน
