วิธีสร้างแผนภูมิโดนัทเพื่อภาพที่โดดเด่นและทรงพลัง

วิธีสร้างแผนภูมิโดนัทเพื่อภาพที่โดดเด่นและทรงพลัง

PMO Team
PMO Team
24 ตุลาคม 2567

การสร้างภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้แผนภูมิโดนัท

นี่คือ เครื่องมือทรงพลังสำหรับการแสดงข้อมูล ที่มอบความทันสมัยและสไตล์ที่แตกต่างให้กับแผนภูมิวงกลมแบบดั้งเดิม

มาสำรวจวิธีการสร้างแผนภูมิโดนัทที่ช่วยให้ข้อมูลของคุณเข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างการเล่าเรื่องของคุณให้ดียิ่งขึ้น

แผนภูมิโดนัทคืออะไร?

แผนภูมิโดนัท หรือที่สะกดว่า doughnut chart แสดงข้อมูลเป็นเซ็กเมนต์สัดส่วนของวงกลมที่มีรูตรงกลางคล้ายโดนัท

เมื่อคุณมองดูแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) มันง่ายที่จะตีความขนาดของแต่ละส่วน (Slice) ผิดว่าเป็นการแทนค่าของทั้งวงกลม

แทนที่จะนำเสนอหมวดหมู่ในรูปแบบของชิ้นส่วน, แผนภูมิโดนัทใช้ส่วนโค้ง, ซึ่งเพิ่มความชัดเจน. แม้ว่าช่องตรงกลางอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกในการออกแบบในตอนแรก, มันช่วยให้ผู้ชมหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับพื้นที่ของแต่ละส่วน.

นอกจากนี้ พวกมันยังสร้างได้ง่ายและมีความทันสมัย ทำให้โดดเด่นกว่าเทคนิคการแสดงผลข้อมูลอื่นๆ

แผนภูมิโดนัท
ผ่านทางStackoverflow

ประเภทของแผนภูมิโดนัท

แผนภูมิโดนัทมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำเสนอ นี่คือประเภทของแผนภูมิโดนัทที่พบได้ทั่วไป:

แผนภูมิโดนัทแบบง่าย

นี่คือ วงแหวนที่แบ่งออกเป็นเซ็กเมนต์ แต่ละเซ็กเมนต์แทนส่วนหนึ่งของข้อมูล วัตถุประสงค์คือเพื่อแสดงให้เห็นว่าส่วนต่าง ๆ เปรียบเทียบกับทั้งหมดอย่างไร ในขณะที่รักษาการออกแบบให้สะอาดตาและดึงดูดสายตา

โดยปกติคุณจะพบช่องว่างอยู่ตรงกลางวงแหวน แม้ว่าบางครั้งอาจมีฉลากหรือข้อมูลเพิ่มเติมถูกเพิ่มเข้าไป

แผนภูมิโดนัทแบบแยกส่วน

ในทางกลับกัน แผนภูมิโดนัทแบบแยกส่วนจะนำข้อมูลไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นเวอร์ชันที่ซับซ้อนกว่าของแผนภูมิโดนัทแบบธรรมดา ออกแบบมาเพื่อ เน้นย้ำส่วนเฉพาะเจาะจง

แผนภูมินี้ดึงหนึ่งหรือหลายส่วนออกจากศูนย์กลาง ทำให้ส่วนเหล่านั้นโดดเด่นขึ้นมา ประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อต้องการเน้นหมวดหมู่เฉพาะหรือแสดงความสัมพันธ์เชิงลำดับชั้นภายในข้อมูล

ส่วนที่ "ระเบิด" ออกมาในแผนภูมิจะดึงดูดความสนใจของผู้ชมไปยังส่วนที่สำคัญที่สุดโดยธรรมชาติ

แผนภูมิโดนัทซ้อน

หรือที่รู้จักกันในชื่อแผนภูมิโดนัทหลายระดับหรือแผนภูมิโดนัทแบบวงกลมซ้อนกัน มี ลักษณะเด่นคือมีวงแหวนหลายวง โดยแต่ละวงแหวนจะแสดงข้อมูลในระดับที่แตกต่างกัน ช่วยให้การแสดงข้อมูลเป็นลำดับชั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงความสัมพันธ์หรือการแยกย่อยภายในหมวดหมู่

แผนภูมิโดนัทซ้อน

ในแผนภูมินี้ แต่ละส่วนของโดนัทจะถูก แบ่งย่อยออกเป็นช่วงย่อย ซึ่งแสดงถึงส่วนต่างๆ ของหมวดหมู่เดียวกัน

ประเภทนี้มีประโยชน์ในการแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบต่างๆ มีส่วนช่วยในการรวมกันอย่างไร

แผนภูมิโดนัทที่มีป้ายกำกับ

แผนภูมิโดนัทบางประเภท รวมป้ายกำกับหรือค่าไว้ภายในหรือภายนอก ส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม ทำให้อ่านและตีความได้ง่ายขึ้น

เมื่อใดควรใช้แผนภูมิโดนัท

แผนภูมิโดนัทเป็นเครื่องมือในการแสดงข้อมูลที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลทุกประเภท การรู้ว่าเมื่อใดควรใช้แผนภูมิโดนัทสามารถช่วยให้ข้อมูลของคุณชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น

นี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่แผนภูมิโดนัทเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงข้อมูล:

การเปรียบเทียบส่วนกับทั้งหมด

แผนภูมิโดนัทแสดง วิธีที่ส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมต่อข้อมูลทั้งหมด

📌ตัวอย่าง

หากคุณแสดงส่วนแบ่งตลาดของหลายบริษัท ส่วนของโดนัทแต่ละส่วนจะแสดงถึงส่วนแบ่งของบริษัทนั้นๆ แผนภูมินี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าคู่แข่งแต่ละรายครองพื้นที่ในตลาดมากเพียงใด โดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกท่วมท้นด้วยตัวเลข

การเปรียบเทียบทางภาพนี้ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจสัดส่วนได้อย่างรวดเร็ว

เน้นหมวดหมู่สำคัญ

แผนภูมิโดนัทแบบแยกส่วนมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อเน้นข้อมูลเฉพาะเจาะจง

📌ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณกำลังนำเสนอค่าใช้จ่ายของบริษัทและต้องการเน้นค่าใช้จ่ายด้านการตลาด คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการขยายส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการตลาดออกจากวงกลมเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้ส่วนนี้โดดเด่นและดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ทันที

แผนภูมิโดนัทแบบแยกส่วน

สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำเสนอที่จำเป็นต้องเน้นข้อมูลเฉพาะให้โดดเด่นโดยไม่สูญหาย

มุ่งเน้นที่ความดึงดูดทางสายตา

บางครั้ง ข้อมูลจำเป็นต้องถูกนำเสนอในรูปแบบที่ให้ข้อมูลและสวยงาม ดอนัทชาร์ต มอบลุคที่เรียบหรูและทันสมัยสำหรับอินโฟกราฟิกหรือการนำเสนอทางดิจิทัล

📌ตัวอย่าง

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอาจใช้แผนภูมิโดนัทเพื่อแสดงการจัดสรรเงินบริจาคของตน—ส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ส่วนหนึ่งสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น บริเวณตรงกลางที่กลวงสามารถแสดงตัวเลขสำคัญหรือไอคอนได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาของแผนภูมิในขณะที่ยังคงเน้นไปที่ข้อมูล

หลีกเลี่ยงความสับสน

แผนภูมิวงกลมมักนำไปสู่การตีความที่ผิดพลาดได้ เนื่องจากผู้ชมมักจะมุ่งความสนใจไปที่พื้นที่ของแต่ละส่วนมากกว่าค่าที่มันแทนอยู่ แผนภูมิโดนัทช่วยขจัดปัญหานี้โดยการ เน้นความสนใจไปที่ความยาวของแต่ละส่วนโค้ง ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่า

📌ตัวอย่าง

การออกแบบของแผนภูมิโดนัทช่วยให้ผู้ชมเข้าใจการแบ่งเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการได้โดยไม่เสียสมาธิกับพื้นที่รวมของแต่ละส่วน

ศูนย์กลางที่กลวงช่วยลดความสับสน ทำให้การเปรียบเทียบข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้น

การทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น

แผนภูมิโดนัทสามารถทำให้ชุดข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้นได้ พวกมัน ช่วยลดความวุ่นวายโดยเน้นที่หมวดหมู่ที่สำคัญโดยไม่ทำให้ผู้ชมของคุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายละเอียดที่มากเกินไป

📌ตัวอย่าง

หากคุณกำลังนำเสนอผลการสำรวจที่มีหลายคำตอบ แผนภูมิวงกลมแบบโดนัทสามารถสรุปผลการค้นพบได้ ทำให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

วิธีสร้างแผนภูมิโดนัท

แม้ว่า Google Sheets จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสร้างแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัทแต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ

ประการหนึ่ง การสร้างแผนภูมิขณะเดินทางอาจเป็นเรื่องท้าทาย อินเทอร์เฟซได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานบนเดสก์ท็อปมากกว่า ทำให้การทำงานบนมือถือมีประสิทธิภาพยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ความสวยงามของแผนภูมิใน Google Sheets มีข้อจำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียเมื่อใช้ในงานนำเสนอหรือการประชุมกับลูกค้า เนื่องจากอาจไม่ดูเรียบร้อยหรือมีความเป็นมืออาชีพ

ClickUpเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสดงข้อมูลได้อย่างทรงพลัง ไม่เพียงแต่จัดการงานเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นเมื่อปรับแต่งและแสดงข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อ แปลงแผนภูมิวงกลมเป็นแผนภูมิโดนัท

มีเครื่องมือติดตามมากมาย เช่น ตัวติดตามเวลา แผนภูมิ (แผนภูมิวงกลม เส้น บาร์) ซึ่งช่วยในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ClickUp.

มีเครื่องมือติดตามมากมาย เช่น ตัวติดตามเวลา แผนภูมิ (แผนภูมิวงกลม เส้น และแท่ง) ซึ่งช่วยในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ClickUp.

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนภูมิโดนัทโดยใช้ ClickUp:

ขั้นตอนที่ 1. ระบุข้อมูล

ตัดสินใจว่าคุณต้องการแสดงหมวดหมู่ใดในแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามงานโครงการ หมวดหมู่สามารถเป็น 'เสร็จสมบูรณ์' 'กำลังดำเนินการ' 'รอดำเนินการ' เป็นต้น

รวบรวมค่าตัวเลขสำหรับแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งอาจเป็นจำนวนงาน ชั่วโมงที่ใช้ หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใน ClickUp คุณสามารถเลือกข้อมูลจากหลากหลายตำแหน่ง เช่น พื้นที่ทำงาน (Spaces) โฟลเดอร์ หรือรายการต่างๆ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

ขั้นตอนที่ 2. แทรกแผนภูมิวงกลม

เริ่มต้นด้วยการสร้างแผนภูมิวงกลม ซึ่งจะแปลงเป็นแผนภูมิโดนัทในภายหลัง

คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการเปิดหน้าClickUp Dashboard จากนั้นคลิกที่ + เพิ่มการ์ด และเลือก 'แผนภูมิวงกลม' จากตัวเลือกการ์ดแบบกำหนดเอง

แดชบอร์ด ClickUp
คลิกที่ 'แผนภูมิวงกลม' เพื่อแสดงข้อมูลของคุณในแดชบอร์ดของ ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUp ประกอบด้วยบัตรที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงเพื่อแสดงข้อมูลของคุณได้ตามต้องการ การสร้างแผนภูมิโดนัทใน ClickUp นั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรแบบกำหนดเองเหล่านี้เพื่อป้อนและแสดงข้อมูลของคุณ

แผนภูมิโดนัทในแดชบอร์ด ClickUp
แยกย่อยเป้าหมาย งาน ประเด็นแบบ Agile และสถานะโครงการในแดชบอร์ด ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังจัดการปริมาณงานของทีมและต้องการแบ่งแยกตามสถานะ—ไม่ว่าจะเป็นงานที่เสร็จสิ้นแล้ว งานที่กำลังดำเนินการ หรืองานที่ยังค้างอยู่

เมื่อคุณป้อนชุดข้อมูลของคุณ ClickUp จะแสดงแผนภูมิวงกลมที่ไม่เพียงแต่แสดงสถานะของงานเท่านั้น แต่ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น แท็กงาน จำนวนงานย่อย และตัวบ่งชี้สำหรับงานที่ถูกบล็อกหรือกำลังรออยู่

ขั้นตอนที่ 3. แปลงเป็นแผนภูมิโดนัท

คุณสามารถแปลงแผนภูมิวงกลมนั้นเป็นแผนภูมิโดนัทได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ใน การตั้งค่าแผนภูมิวงกลม ให้มองหาตัวเลือกในการแปลงเป็นแผนภูมิโดนัท

เปิดใช้งานตัวเลือกแผนภูมิโดนัท ซึ่งจะ เพิ่มรูตรงกลางของแผนภูมิวงกลม แสดงจำนวนทั้งหมดไว้ตรงกลาง

แผนภูมิโดนัทในแดชบอร์ด ClickUp
ช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้ง่ายด้วยแผนภูมิโดนัทในแดชบอร์ดของ ClickUp

ตัวเลขนี้แสดงผลรวมทั้งหมดของหมวดหมู่ของคุณ ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อมูลของคุณ

คุณสามารถทำให้แผนภูมิโดนัทของคุณมีรายละเอียดมากหรือน้อยได้ตามต้องการ ระดับการปรับแต่งนี้หมายความว่าแผนภูมิของคุณจะไม่เพียงแค่แสดงข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเข้ากับรูปลักษณ์โดยรวมของแดชบอร์ดหรือรายงานของคุณได้อย่างลงตัวอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 4. ใช้มุมมองเจาะลึก

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้แผนภูมิโดนัทมีประโยชน์มากคือมุมมองแบบเจาะลึกของ ClickUp คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือยอดรวมตรงกลางเพื่อ สำรวจข้อมูลเฉพาะที่อยู่เบื้องหลังส่วนนั้นได้ลึกยิ่งขึ้น

แดชบอร์ด ClickUp แผนภูมิโดนัท
แก้ไขหรืออัปเดตงานได้อย่างง่ายดายโดยตรงภายในแผนภูมิโดยใช้ฟีเจอร์เจาะลึกในแดชบอร์ดของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามงานของทีม คุณสามารถเจาะลึกลงไปเพื่อดูว่าใครรับผิดชอบงานใดบ้าง วันที่ครบกำหนด และมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

มุมมองแบบเจาะลึกของ ClickUp แผนภูมิโดนัท
จัดเรียงข้อมูลจากฟิลด์วันที่ให้อยู่ในช่วงเวลากำหนดเพื่อแสดงแนวโน้มด้วยมุมมองแบบเจาะลึกในแดชบอร์ดของ ClickUp

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลของคุณตามวันที่โดยใช้ฟิลด์วันที่ของ ClickUp ในบัตรแดชบอร์ดได้อีกด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแสดงแนวโน้มตามเวลา เนื่องจากคุณสามารถสร้างแผนภูมิโดนัทที่เน้นให้เห็นว่ากิจกรรมหรือภารกิจบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 5. บันทึกและแชร์

เมื่อแผนภูมิของคุณพร้อมแล้ว ให้บันทึกและแชร์กับทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ โดยให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการแสดงข้อมูลล่าสุดได้

ตัวอย่างกรณีการใช้งานแผนภูมิโดนัท

ต้องการไอเดียในการใช้แผนภูมิโดนัทหรือไม่? มาดูตัวอย่างบางอันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกันเถอะ

กราฟโดนัทเทคโนโลยี

แผนภูมิโดนัทเป็นการนำเสนอใหม่ของแผนภูมิวงกลมแบบคลาสสิก ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ตัวอย่างเช่น ด้านล่างนี้คือ อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม ซึ่งสามารถใช้แผนภูมิโดนัทในการแยกแยะข้อมูลประชากรของผู้ชมตามกลุ่มอายุได้

แผนภูมิ Social Media Donut
ผ่านทางVenngage

ในทำนองเดียวกัน เมื่อต้องการเปรียบเทียบแบรนด์แล็ปท็อป การใช้แผนภูมิวงกลมแบบโดนัทหลายชุดสามารถแสดงขนาดโดยรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน

แผนภูมิโดนัทเปรียบเทียบแบรนด์
ผ่านทางVenngage

แผนภูมิโดนัทยอดขาย

ทีมขายต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล แผนภูมิโดนัทสามารถบรรจุข้อมูลที่มีคุณค่ามากมายในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแดชบอร์ดการขาย

ตัวอย่างเช่น แผนภูมิสามารถแสดงข้อตกลงที่ปิดแล้ว โดยแต่ละประเภทของข้อตกลงจะแสดงตามสัดส่วนของยอดรวม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเห็นประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ระบุช่องว่าง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

แผนภูมิโดนัทยอดขาย
ผ่านทางBoldbi

การสร้างแผนภูมิโดนัท

ในการผลิต แผนภูมิโดนัทสามารถเป็น เครื่องมือที่ทรงพลังในการทำความเข้าใจความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต โดยใช้แผนภูมิเหล่านี้ ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพสาเหตุของการสูญเสียเวลาในการผลิต เช่น ความล้มเหลวของอุปกรณ์ ความต้องการในการบำรุงรักษา หรือการขาดแคลนวัสดุ

การแยกปัญหาเหล่านี้ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ในแผนภูมิโดนัทช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ใดบ้าง และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้

การสร้างแผนภูมิโดนัท
ผ่านทางBoldbi

แผนภูมิโดนัทการเงิน

ข้อมูลทางการเงินอาจดูซับซ้อนและท่วมท้น แต่แผนภูมิโดนัทช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยแสดงหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น บัญชีที่ชำระเงินแล้ว บัญชีที่รอดำเนินการ บัญชีที่ค้างชำระ และบัญชีที่ผิดนัดชำระ ซึ่งช่วยให้ ทีมการเงินเห็นภาพรวมสุขภาพทางการเงินของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

แผนภูมิโดนัทการเงิน
ผ่านทางBoldbi

นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที และดำเนินการอย่างมีความริเริ่ม ซึ่งช่วยปรับปรุงการบริหารกระแสเงินสด และลดความเสี่ยงทางการเงิน. นี่คือวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการติดตามตัวเลขที่สำคัญ.

แผนภูมิโดนัทของรัฐบาล

แดชบอร์ดของรัฐบาลยังสามารถได้รับประโยชน์จากแผนภูมิโดนัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามกระบวนการต่างๆ เช่น การสมัครขอรับทุน

แผนภูมิโดนัทของรัฐบาล
ผ่านทางBoldbi

คุณสามารถใช้แผนภูมิโดนัทเพื่อ แสดงเปอร์เซ็นต์ของใบสมัครที่ได้รับ, ได้รับการอนุมัติ, หรือยังอยู่ระหว่างการพิจารณา การแสดงผลประเภทนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสังเกตเห็นความไม่มีประสิทธิภาพและจุดติดขัดในระบบได้

โดยการระบุจุดที่กระบวนการชะลอตัวอย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมได้

ข้อดีของการใช้แผนภูมิโดนัท

ตั้งแต่ตัวเลือกการปรับแต่งไปจนถึงความเรียบง่าย นี่คือรายละเอียดว่าทำไมแผนภูมิโดนัทจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผนภูมิการจัดการโครงการของคุณ

1. ความสามารถในการปรับแต่ง

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของแผนภูมิโดนัทคือการปรับแต่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ครู หรือ นักเรียน คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิเหล่านี้ให้เหมาะกับผู้ชมและเป้าหมายของคุณได้

ความยืดหยุ่นในการปรับสี, ป้ายกำกับ, และการออกแบบทำให้การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างง่ายดายในรูปแบบที่เข้าใจได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับสีของแผนภูมิให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณหรือใช้จิตวิทยาของสีเพื่อส่งผลต่อการตีความข้อมูลของผู้ชม

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือ ความสามารถในการขยายส่วนต่าง ๆ ของแผนภูมิ เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญและนำสายตาผู้ชมไปยังจุดที่ควรให้ความสนใจ ระดับการปรับแต่งนี้สามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลที่อาจดูน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและดึงดูดสายตา

2. ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเพื่อสร้างหรือเข้าใจแผนภูมิโดนัท การออกแบบที่เป็นวงกลมช่วยให้แสดงสัดส่วนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น แผนภูมิโดนัทข้ามผ่านอุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับโลก

นอกจากนี้ เนื่องจากพวกเขาใช้งานง่ายมาก พวกเขาจึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาได้ แม้แต่ในกลุ่มคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูล

3. ความเรียบง่าย

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของแผนภูมิโดนัทคือความง่ายในการเข้าใจ การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจข้อมูลได้ทันที แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ในการอ่านแผนภูมิมาก่อนก็ตาม

ความจริงที่ว่าแผนภูมิโดนัทมีส่วนประกอบที่สำคัญน้อยมาก—เช่น วงแหวนด้านนอกและด้านใน ส่วนต่างๆ กระเบื้อง และคำอธิบาย—ยังหมายความว่าภาระทางความคิดของผู้ชมจะน้อยลง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

4. ความดึงดูดทางสายตา

ต่างจากแผนภูมิแบบดั้งเดิม แผนภูมิโดนัทให้พื้นที่มากขึ้นในการทำงาน ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดวางและใช้สี ตรงกลางที่ว่างเปล่าสามารถแสดงตัวเลขสำคัญหรือยอดรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทั้งการออกแบบและการใช้งาน

เมื่อทำอย่างถูกต้อง แผนภูมิโดนัทที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเป็น จุดเด่นในงานนำเสนอ ที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้ชมของคุณ

ข้อจำกัดของแผนภูมิโดนัท

แม้ว่าแผนภูมิโดนัทจะดูสวยงามและใช้งานได้ดีในการแสดงข้อมูลบางประเภท แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์

1. ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย

เนื่องจากการออกแบบเป็นแบบคงที่ การอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยไม่ทำให้หน้าจอรกนั้นทำได้ยาก เมื่อคุณพยายามรีเฟรชข้อมูล ส่วนที่คงที่อาจจะจัดเรียงไม่เป็นระเบียบ ทำให้แผนภูมิอ่านยาก รูปแบบวงกลมยังไม่เหมาะกับการแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอีกด้วย

รูปแบบอื่น ๆ เช่น แผนภูมิเส้น มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อข้อมูลจำเป็นต้องอัปเดตอย่างรวดเร็ว

2. ความสามารถที่จำกัดในการเป็นตัวแทนของหลายหมวดหมู่

เมื่อคุณพยายามเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น แผนภูมิจะกลายเป็นที่แออัดและยากต่อการตีความอย่างรวดเร็ว ยิ่งเพิ่มส่วนมากเท่าไร ความชัดเจนก็จะยิ่งลดลง และผู้ชมอาจพบความยากลำบากในการทำความเข้าใจเส้นและป้ายกำกับที่ทับซ้อนกัน

สำหรับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งมีตัวแปรจำนวนมาก ทางเลือกที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

3. ไม่แม่นยำสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลที่ละเอียด

แผนภูมิโดนัทมีความโดดเด่นทางสายตา แต่ ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างแม่นยำ

เนื่องจากเน้นสัดส่วนทั่วไปมากกว่าค่าเฉพาะเจาะจง จึงอาจยากที่จะประเมินความแตกต่างของขนาดระหว่างส่วนต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ การออกแบบที่มีลักษณะโค้งมนยังทำให้การวัดเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนทำได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก

การขาดความแม่นยำนี้อาจนำไปสู่การตีความผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป้าหมายคือการเปรียบเทียบความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนระหว่างหมวดหมู่

4. ข้อจำกัดด้านพื้นที่

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือ แผนภูมิโดนัทอาจมีปัญหาเมื่อมีพื้นที่จำกัด เนื่องจากรูปแบบวงกลมของแผนภูมิจำเป็นต้องมีพื้นที่เพียงพอในการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อต้องใส่ป้ายกำกับหรือข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อนำเสนอในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น บนหน้าจอมือถือหรือในรายงานที่หนาแน่น ข้อความและส่วนต่างๆ อาจถูกบีบอัด ทำให้แผนภูมิอ่านยากขึ้น สิ่งนี้ทำให้แผนภูมิโดนัทมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิเส้น ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความชัดเจน

สร้างแผนภูมิโดนัทที่น่าทึ่งด้วย ClickUp

แผนภูมิโดนัทเป็นเหมือนเวอร์ชันที่ทันสมัยและมีสไตล์ของแผนภูมิวงกลมแบบคลาสสิก และเห็นได้ชัดว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมอย่างมาก การออกแบบที่เรียบหรูและเรียบง่ายของมันสามารถเข้ากับสไตล์การนำเสนอใด ๆ ได้อย่างลงตัว ความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ทำให้มันดียิ่งขึ้น และคุณสามารถใช้มันเพื่อนำเสนอข้อมูลในหลากหลายอุตสาหกรรมได้

