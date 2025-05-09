10 แอปปฏิทินส่วนตัวที่ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ปลอดภัยและเข้ารหัส

เคยรู้สึกไหมว่าปฏิทินของคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณมากเกินไปนิดหน่อย?
ระหว่างการประชุมงาน การนัดพบแพทย์ และแผนส่วนตัว ปฏิทินของคุณกลายเป็นแผนที่ชีวิตที่ละเอียดอย่างน่าประหลาดใจ และหากคุณใช้แอปปฏิทินทั่วไป ข้อมูลสำคัญทั้งหมดนั้นอาจถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของใครบางคน—ไม่มีการป้องกัน ไม่มีการเข้ารหัส และอาจถูกเปิดเผยได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้คนจำนวนมากจึงหันมาใช้แอปปฏิทินส่วนตัวมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้มุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง การจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง และนโยบายไม่ติดตามการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการตารางงานที่แน่นขนัดหรือเพียงแค่ต้องการเก็บแผนการส่วนตัวไว้เป็นความลับ ก็มีแอปปฏิทินมากมายที่พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
เราได้รวบรวมแอปปฏิทินส่วนตัวบนมือถือที่ดีที่สุดบางแอปที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอันดับแรก โดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการทำงานหรือการออกแบบ
มาเริ่มกันเลย 🏃
คุณควรค้นหาอะไรในแอปปฏิทินส่วนตัว?
คนส่วนใหญ่คิดว่าความเป็นส่วนตัวหมายถึงแค่การใส่ 'การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง' แล้วจบแค่นั้น แต่แอปปฏิทินที่มีความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมาก
นี่คือสิ่งที่สำคัญจริง ๆ และสิ่งที่แอปปฏิทินอื่น ๆ ส่วนใหญ่พลาดไป 👇
- การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะในเครื่อง: หากข้อมูลในปฏิทินของคุณถูกเก็บไว้เฉพาะในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น (ไม่ใช่ในคลาวด์ของใครก็ตาม) คุณก็ถือว่านำหน้าแล้ว ปฏิทินที่มีการเข้ารหัสที่ดีควรมีตัวเลือกให้คุณจัดเก็บทุกอย่างในเครื่องหรือใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ของคุณเอง โดยไม่มีการบังคับให้ซิงค์กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
- การปกป้องข้อมูลเมตา: แน่นอนว่ากิจกรรมของคุณถูกเข้ารหัสแล้ว แต่ข้อมูลเมตาล่ะ? ซึ่งรวมถึงชื่อกิจกรรม เวลา ผู้ได้รับเชิญ และสถานที่ หลายแอปพลิเคชันเว็บเข้ารหัสเนื้อหาของกิจกรรมแต่ปล่อยให้ข้อมูลเมตาเปิดเผยอยู่ มองหาแอปปฏิทินส่วนตัวที่เข้ารหัส ทุกอย่าง ไม่ใช่แค่บันทึก
- การควบคุมการแชร์แบบละเอียด: หากคุณใช้แอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเหล่านั้นไม่บังคับให้คุณเปิดตารางเวลาทั้งหมดของคุณ แอปปฏิทินที่ดีที่สุดจะให้คุณแชร์ ปฏิทินหนึ่งรายการ, หนึ่งกิจกรรม หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่คุณว่าง โดยไม่ต้องเปิดเผยว่าคุณกำลังพบใครหรือทำไม
- ไม่มีการเก็บข้อมูลเพื่อฟีเจอร์อัจฉริยะ: ปฏิทินบางประเภทอาจเสนอ AI หรือ 'คำแนะนำอัจฉริยะ' โดยการดึงข้อมูลของคุณ หากมันดึงบริบทจากกล่องจดหมายหรือประวัติตำแหน่งของคุณเพื่อ 'ช่วย' จัดตาราง นั่นเป็นสัญญาณอันตราย มีประโยชน์? อาจจะ มีความเป็นส่วนตัว? ไม่มีเลย
- การทำงานร่วมกันได้โดยไม่ลดทอนความปลอดภัย: ต้องการซิงค์กับปฏิทินอื่น (เช่น Google หรือ Outlook) แต่ยังให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวใช่ไหม? มองหาแอปปฏิทินส่วนตัวที่แยกการเข้าถึงจากบุคคลที่สามอย่างปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถดูเหตุการณ์จากแพลตฟอร์มภายนอกได้โดยไม่ต้องสูญเสียการควบคุมปฏิทินส่วนตัวของคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่ต้องการให้ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหม? ตั้งค่าปฏิทินของคุณให้เป็นเขตเวลาคงที่ (เช่น UTC) เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรูปแบบการเดินทางหรือการปรากฏตัวแบบเรียลไทม์ วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักข่าว ผู้เปิดโปงข้อมูล หรือผู้ที่ทำงานแบบดิจิทัลโนแมด
แอปปฏิทินส่วนตัวที่ดีที่สุดในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|การจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการผสานปฏิทิน
|การติดตามเวลา, มุมมองปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติ, มุมมองปริมาณงาน, ClickUp Brain, การแชร์ตามบทบาท
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ปฏิทินโปรตอน
|การกำหนดเวลาที่เข้ารหัสและการจัดการกิจกรรมส่วนตัว
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, ECC Curve25519, การเชิญเข้ารหัส, การปกป้องข้อมูลเมตา
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ปฏิทินทูตา
|การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มและความเป็นส่วนตัวแบบไม่เปิดเผยข้อมูล
|การเข้ารหัสที่ปลอดภัยจากควอนตัม, โอเพ่นซอร์ส, ไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล, กฎการทำซ้ำขั้นสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อะไรก็ได้. ทำ
|การจัดการงานและปฏิทินแบบรวมศูนย์ข้ามอุปกรณ์
|รูปแบบหลายมุมมอง, การซิงค์ปฏิทินงาน, การแจ้งเตือน, การจัดตารางใหม่ด้วยการลากและวาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Cal. com
|การจัดตารางเวลาแบบโอเพนซอร์สพร้อมการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง
|สามารถโฮสต์ได้เอง, การตั้งค่าแบบโมดูลาร์, การเชื่อมต่อมากกว่า 65 รายการ, หน้าการจองแบบกลุ่ม
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ปฏิทิน Apple
|การซิงค์ข้ามอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้ใช้ Apple
|การป้อนข้อมูลตามธรรมชาติ, การผสานกับ Siri, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, การซิงค์ผ่าน iCloud
|ฟรี
|ไทม์ทรี
|ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันระหว่างครอบครัว คู่รัก หรือทีม
|กิจกรรมที่แชร์, แชทในกิจกรรม, บันทึกที่แชร์, การแจ้งเตือน
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ปฏิทินเอทาร์
|ปฏิทินโอเพนซอร์สพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์สำหรับผู้ใช้ Android
|การสนับสนุนแบบออฟไลน์, มุมมองหลายแบบ, นำเข้า/ส่งออกไฟล์ ICS
|ฟรี
|ปฏิทิน Nextcloud
|ทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและต้องการเครื่องมือที่โฮสต์เอง
|การซิงค์ CalDAV, การโฮสต์ด้วยตนเอง, การผสานกับเครื่องมือต่าง ๆ, กิจกรรมที่แยกสี
|ฟรี
|จ๊อปลินปลั๊กอิน
|การจัดระเบียบโน้ตจาก Joplin อย่างเป็นระเบียบ
|มุมมองบันทึกที่เชื่อมโยงกับวันที่, การนำทางด้วยแป้นพิมพ์, ไทม์ไลน์ภาพของบันทึก
|ฟรี
|EteSync
|การเข้ารหัสการซิงค์ปฏิทินและข้อมูลข้ามอุปกรณ์
|การซิงค์แบบ E2EE, การบันทึกการเปลี่ยนแปลง, รองรับ DAVx⁵, ข้ามแพลตฟอร์ม
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ปฏิทิน Zoho
|การเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับผู้ใช้ Android ที่ต้องการปฏิทินโอเพนซอร์ส
|ปฏิทินกลุ่ม, การจองทรัพยากร, มุมมองหลายแบบ, การเกิดซ้ำ & การตอบรับ
|ราคาตามความต้องการ
แอปปฏิทินส่วนตัวที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไร นี่คือแอปปฏิทินส่วนตัวที่ดีที่สุดที่รวมการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง การออกแบบที่คิดมาอย่างดี และการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างแท้จริง:
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดพร้อมการผสานปฏิทิน)
อันดับแรกในรายการคือClickUp(แอปสำหรับทุกงาน)—เพราะการจัดการกำหนดส่งงานโครงการ งานส่วนตัว และตารางเวลาของทีม ไม่ควรต้องแลกมาด้วยการเสียความเป็นส่วนตัว
ปฏิทินการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมีความเข้มงวดเกินไปหรือหละหลวมเกินไป (เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน แต่ไม่ค่อยดีนักสำหรับการควบคุมว่าใครเห็นอะไร) แต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังของ Crobust มอบการตั้งค่าการมองเห็นและการอนุญาตผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนให้คุณ
เริ่มต้นด้วย,ปฏิทิน ClickUpผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับงาน, เอกสาร, และกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมมอบการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่แน่นหนา
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีระบบติดตามเวลาทำงาน เลื่อนดูข้อมูลแนวนอนได้ไม่จำกัด และตรวจสอบสถานที่ทำงานรวมถึงชั่วโมงการทำงานได้เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารในทีมให้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถแชร์ปฏิทินได้อย่างปลอดภัยผ่านลิงก์ส่วนตัวหรือลิงก์สาธารณะตามต้องการ
📌 เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Calendar:
- เชื่อมต่อปฏิทินที่มีอยู่ของคุณ: คลิกที่ไอคอนปฏิทินด้านบนเพื่อเชื่อมโยงปฏิทินปัจจุบันของคุณ
- สำรวจอินเทอร์เฟซ: ทำความคุ้นเคยกับศูนย์รวมงานในแถบด้านข้างและฟีเจอร์ภาพรวมประจำวัน
- เริ่มกำหนดเวลา: ใช้ฟีเจอร์ 'นัดหมาย' เพื่อกำหนดเวลาการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มงาน: เริ่มเพิ่มงานของคุณลงในปฏิทินและใช้ฟีเจอร์การบล็อกเวลาอัตโนมัติ
เพิ่มงานลงในรายการงานสำคัญของคุณ แล้ว ClickUp จะแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานนั้นตามตารางเวลาของคุณ หากคุณพลาดงานใด ClickUp จะบล็อกเวลาสำหรับงานนั้นใหม่โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องปรับตารางใหม่เอง ไม่ต้องกังวลกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ลืมไป
ด้วยClickUp Brain, รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานล่าสุดและงานที่กำลังจะมาถึง และบล็อกเวลาสำหรับงานที่ค้างอยู่หรือสำคัญ
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน. เครื่องมือส่วนใหญ่สามารถทำได้หนึ่งในสองขั้นตอนเหล่านี้.
อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ช่วยจัดสรรงานและการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณตามระดับความสำคัญ คุณสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
สำหรับการวางแผนเพิ่มเติมและการจัดลำดับความสำคัญของงาน,มุมมองปฏิทินของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมของทุกสิ่งที่คุณต้องทำ, จัดระเบียบตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน.
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลาก, วาง, และปรับแต่งงานเมื่อไทม์ไลน์เปลี่ยนแปลง ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียความชัดเจน
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner—เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและพร้อมใช้งานในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นภาพรวมของเวลาที่ประมาณการไว้และเวลาที่ใช้จริง โดยใช้ClickUp Time TrackingและClickUp Time Estimates
- อัตโนมัติการจัดการตารางงานประจำ เช่น การติดตามผลและการแจ้งเตือนโดยใช้ClickUp Automations
- ทำงานร่วมกันในรายการปฏิทินและรายละเอียดงานแบบเรียลไทม์ ด้วยClickUp Chat
- ติดตามความจุและความพร้อมใช้งานของทีมวิ่งข้ามเขตเวลาด้วยมุมมองภาระงานของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ฮีธ เฮย์เดน ผู้ประสานงานการพัฒนาวิชาชีพ วิทยาลัยชุมชนทาโคมา มีความคิดเห็น
ฉันได้ใช้ ClickUp ในการจัดระเบียบและบริหารจัดการทั้งงานและโครงการขนาดใหญ่และเล็กในที่ทำงานของฉัน ฉันพบว่าฟีเจอร์ปฏิทิน ฟีเจอร์การเชื่อมโยงงาน และฟังก์ชันแบบสำรวจเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง มันเป็นซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มา
ฉันได้ใช้ ClickUp เพื่อจัดระเบียบและบริหารจัดการงานอีเวนต์และโครงการทั้งขนาดใหญ่และเล็กในที่ทำงานของฉัน ฉันพบว่าฟีเจอร์ปฏิทิน ฟีเจอร์การเชื่อมโยงงาน และฟังก์ชันแบบสำรวจมีประโยชน์เป็นพิเศษ มันเป็นซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มา
2. ปฏิทินโปรตอน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบเข้ารหัสและการจัดการกิจกรรมส่วนตัว)
Proton Calendar เป็นเครื่องมือจัดตารางงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก พัฒนาโดย Proton Mail โดยใช้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อปกป้องข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ชื่อกิจกรรมไปจนถึงชื่อผู้เข้าร่วม ดังนั้นแม้แต่ Proton ก็ไม่สามารถอ่านข้อมูลของคุณได้
ด้วยโค้ดโอเพนซอร์ส มันถูกออกแบบมาสำหรับทุกคนที่ต้องการควบคุมความเป็นส่วนตัวของปฏิทินอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเสียสละการใช้งาน เหมาะสำหรับมืออาชีพ ทีมงาน และผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ปลอดภัยและไม่มีการประนีประนอม
คุณสมบัติเด่นของปฏิทินโปรตอน
- ปกป้องข้อมูลงานอีเวนต์ด้วยการเข้ารหัสประสิทธิภาพสูงแบบเรียลไทม์โดยใช้การเข้ารหัสลับแบบเส้นโค้งเอลลิptic (ECC Curve25519)
- เก็บผู้เข้าร่วมไว้ในแอปปฏิทินเป็นส่วนตัวด้วยการเข้ารหัสที่ซ่อนตัวตนของผู้เข้าร่วม แม้แต่จาก Proton เอง
- ยืนยันคำเชิญด้วยลายเซ็นดิจิทัลแบบเข้ารหัส เพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ส่งและป้องกันการแก้ไขข้อมูล
ข้อจำกัดของปฏิทินโปรตอน
- บางคนกล่าวว่าไม่รองรับการสร้างนัดหมายแบบออฟไลน์ ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นเมื่อต้องใช้งานนอกสถานที่
- ผู้อื่นรายงานความไม่พอใจกับคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการค้นหา, การเติมข้อมูลอัตโนมัติสำหรับสถานที่, และการวางแผนเวลาการเดินทาง
ราคาปฏิทินโปรตอน
- ฟรีตลอดไป
- เมล พลัส: $4.99/เดือน
- โปรตอน อันลิมิเต็ด: $12.99/เดือน
- โปรตอน ดูโอ: $19.99/เดือน
- Mail Essentials: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Mail Professional: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรตอน บิสซิเนส ซูท: $14.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวปฏิทินโปรตอน
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
3. ปฏิทิน Tuta (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มและความเป็นส่วนตัวแบบไม่เปิดเผยข้อมูล)
ปฏิทิน Tuta (เดิมชื่อ Tutanota) เป็นแอปปฏิทินที่ไม่เปิดเผยข้อมูล โดยใช้การเข้ารหัสที่ปลอดภัยจากควอนตัมเพื่อให้มั่นใจว่าการนัดหมาย การเตือนความจำ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
Tuta ยังรับประกันความเป็นนิรนามโดยไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในการลงทะเบียนและทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานแบบโอเพ่นซอร์สอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังสร้างขึ้นภายในองค์กรทั้งหมด (ไม่มีตัวติดตามจากบุคคลที่สามหรือส่วนประกอบแบบปิด)
คุณสมบัติเด่นของปฏิทิน Tuta
- ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างเหตุการณ์ที่มีรายละเอียด การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ และกฎการทำซ้ำขั้นสูง
- ปกป้องภัยคุกคามจากควอนตัมในอนาคตด้วยโปรโตคอลการเข้ารหัสขั้นสูง เช่น Kyber-1024 และ x25519
- ตรวจสอบและปิดเซสชันปฏิทินจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ โดยมีการเข้ารหัส IP และลบโดยอัตโนมัติหลังจากหนึ่งสัปดาห์
ข้อจำกัดของปฏิทิน Tuta
- บางคนกล่าวว่าฟังก์ชันการค้นหาค่อนข้างจำกัดและไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วหรือครอบคลุมได้
- ผู้อื่นรายงานว่าการไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์ทำให้ยากขึ้นในการดูหรือแก้ไขปฏิทินขณะเดินทาง
ราคาปฏิทินทูตา
- ฟรีตลอดไป
- ปฏิวัติวงการ: $3. 29/เดือน
- หมายเหตุ: $8. 76/เดือน
- จำเป็น: $8. 14/เดือน/ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $10. 85/เดือน/ผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $16. 27/เดือน/ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Tuta
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tuta Calendar ว่าอย่างไร?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
Tutanota เป็นบริการที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางซึ่งฉันใช้บ่อยที่สุดเมื่อต้องการส่งอีเมลที่มีความละเอียดอ่อน มันมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของฉันทำงานได้อย่างไร้ที่ติ
Tutanota เป็นบริการที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางซึ่งฉันใช้บ่อยที่สุดเมื่อต้องการส่งอีเมลที่มีความละเอียดอ่อน มันมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของฉันทำงานได้อย่างไร้ที่ติ
4. Any. do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปฏิทินแบบรวมศูนย์ข้ามอุปกรณ์)
Any.do's calendar สามารถซิงค์กับ Google, Outlook และ iCloud ได้เพื่อรวมตารางเวลาและรายการงานของคุณไว้ในที่เดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ คุณจะได้รับหน้าต่างเดียวที่รายการที่ต้องทำของคุณอยู่ติดกับการประชุมของคุณ ทำให้การจัดการทั้งงานและชีวิตส่วนตัวง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีมุมมองปฏิทินหลายแบบให้เลือกใช้ เพื่อช่วยให้คุณโฟกัสกับวันนี้หรือขยายมุมมองเพื่อดูสัปดาห์หรือเดือนถัดไป การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะสะท้อนในปฏิทินภายนอกของคุณ แต่คุณสามารถจัดการได้ภายในแอปปฏิทินส่วนตัวนี้ ด้วยการลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่ แก้ไขอย่างรวดเร็ว และแจ้งเตือนในตัว
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สลับระหว่างมุมมองรายวัน, 3 วัน, รายสัปดาห์, และรายเดือนตามความต้องการในการวางแผนของคุณ
- อัปเดตวันครบกำหนด, เวลา, การเกิดซ้ำ, และรายละเอียดได้โดยตรงจากปฏิทิน
- แชร์ปฏิทินได้อย่างง่ายดายระหว่างครอบครัวหรือทีมโดยใช้บัญชีที่ซิงค์หรือลิงก์การสมัครสมาชิก
ข้อจำกัดใดๆ
- ผู้ใช้ต้องสร้างกิจกรรมปฏิทินแยกต่างหากเพื่อแสดงระยะเวลาของงานอย่างชัดเจน ซึ่งเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติม
- แม้ว่าแอป iPhone จะรองรับ iCloud แต่เวอร์ชันเดสก์ท็อปบน Mac ไม่รองรับ Apple Calendar ทำให้การซิงค์ข้ามอุปกรณ์มีข้อจำกัด
Any. การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $7.99/เดือน
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน (สำหรับ 4 คน)
- ทีม: $7.99 ต่อเดือนต่อสมาชิก
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
5. Cal. com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางแบบโอเพนซอร์สที่สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง)
Cal. com เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาปฏิทินแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับบุคคล ทีมงาน และธุรกิจที่ต้องการควบคุมประสบการณ์การจองของตนเองอย่างสมบูรณ์ แทนที่จะเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ ลงในระบบที่ตายตัว มันมอบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ให้คุณสร้างระบบของคุณเอง
นอกจากนี้ยังเน้นความเป็นส่วนตัว สามารถโฮสต์ได้เอง และผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 65 รายการ ตั้งแต่ Stripe ไปจนถึง Google Calendar ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ Cal. com
- กำหนดขีดจำกัดรายวัน, ระยะกันก่อนและหลังการประชุม, ระยะเวลาแจ้งเตือนขั้นต่ำ, และเวลาทำงาน
- ใช้ตรรกะแบบหมุนเวียน, หน้าการจองเป็นกลุ่ม, และแบบฟอร์มการจัดเส้นทางเพื่อทำให้การประสานงานง่ายขึ้น
- เพิ่มบล็อกการจัดตารางเวลาลงในเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปที่อื่น
ข้อจำกัดของ Cal. com
- ผู้ใช้รายงานว่าการฝังการจองไม่ปรับขนาดอัตโนมัติให้พอดีกับคอนเทนเนอร์ ทำให้การจัดวางบนหลายเว็บไซต์เสียหาย
- บางคนกล่าวว่าคำเชิญปฏิทินนั้นพื้นฐานและไม่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้การแสดงผลไม่ดี โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365
ราคาตาม Cal. com
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: เริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $37/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Cal. com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cal.com อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
Cal. com มีประโยชน์มากในการจัดตารางประชุมโดยไม่ให้เกิดการชนกัน โดยเฉพาะชอบฟีเจอร์ + สำหรับเพิ่มหรือจัดตารางประชุมกับหลายคนพร้อมกัน
Cal. com มีประโยชน์มากในการจัดตารางประชุมโดยไม่ซ้ำซ้อน โดยเฉพาะชอบฟีเจอร์ + สำหรับเพิ่มหรือจัดตารางประชุมกับหลายคนพร้อมกัน
6. ปฏิทิน Apple (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple ที่ต้องการการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์)
Apple Calendar เป็นแอปจัดตารางเวลาที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับ macOS, iOS และ iPadOS โดยผสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศของ Apple ซึ่งหมายความว่าสามารถทำงานร่วมกับ Mail, Siri และแม้แต่แอปอย่าง Maps และ Reminders ได้อย่างราบรื่น
ทุกกิจกรรมจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติผ่านทุกอุปกรณ์ของ Apple ผ่าน iCloud ดังนั้นหากคุณเพิ่มนัดหมายบน Mac ของคุณ มันจะปรากฏขึ้นทันทีบน iPhone หรือ Apple Watch ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Apple
- เพิ่มสถานที่, การแจ้งเตือน, บันทึก, และผู้เชิญได้โดยตรงในกิจกรรมผ่านการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
- สร้างปฏิทินที่ใช้ร่วมกันกับครอบครัวหรือทีม และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
- ใช้คำสั่งเสียง Siri เพื่อเพิ่มกิจกรรมโดยไม่ต้องใช้มือและรับการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของปฏิทิน Apple
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ Apple เท่านั้น—ไม่มีการรองรับอย่างเป็นทางการสำหรับ Android หรือ Windows
- ขาดลิงก์การกำหนดเวลาในตัวหรือตัวเลือกการสำรวจความคิดเห็นสำหรับการประชุมกลุ่ม
ราคาปฏิทิน Apple
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Apple
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตรงกันข้ามกับความเชื่อทั่วไป เช้าวันจันทร์ไม่ใช่เวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการประชุม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเวลา 11 โมงเช้าในวันจันทร์เป็นช่วงเวลาที่มีการจองมากที่สุด เนื่องจากพนักงานชอบจัดการประชุมในช่วงต้นสัปดาห์
7. ไทม์ทรี (เหมาะที่สุดสำหรับปฏิทินที่ใช้ร่วมกันระหว่างครอบครัว คู่รัก หรือทีมขนาดเล็ก)
TimeTree เป็นแอปปฏิทินที่สร้างขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันสำหรับผู้ที่วางแผนร่วมกัน แทนที่จะแยกตารางเวลาของแต่ละคน TimeTree ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถดู เพิ่ม และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้จากทุกอุปกรณ์
ในความเป็นจริง ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึก ความคิดเห็น และรูปภาพลงในกิจกรรมต่างๆ ได้ ทำให้แต่ละรายการกลายเป็นศูนย์กลางการสนทนา แอปนี้เบา ใช้งานง่าย และออกแบบมาสำหรับการวางแผนในชีวิตประจำวันซึ่งแอปปฏิทินส่วนใหญ่มองข้าม
คุณสมบัติเด่นของ TimeTree
- แสดงความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงาน การอัปเดต หรือรายละเอียดด้านโลจิสติกส์ภายในปฏิทิน
- รับการแจ้งเตือนกิจกรรมเป็นแบบพุช, อีเมล หรือแจ้งเตือนในแอปเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น
- ใช้พื้นที่บันทึกข้อความร่วมสำหรับการสนทนาต่อเนื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ TimeTree
- รายการที่แชร์อาจเข้าถึงได้ยากขึ้นหลังจากการอัปเดตล่าสุด เนื่องจากมีข้อบกพร่องที่ป้องกันไม่ให้เข้าถึงโดยตรงและทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึกสูญหาย
- วิดเจ็ตหน้าแรกมีปัญหาการแสดงผลในโหมดมืด ทำให้ข้อความอ่านไม่ออกเนื่องจากความคมชัดของสีไม่เพียงพอ
ราคา TimeTree
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $4. 49/เดือน
คะแนนและรีวิว TimeTree
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeTree อย่างไรบ้าง?
รีวิวในGoogle Playstoreระบุว่า,
แอปนี้ดูเหมือนจะเหมาะกับครอบครัวของฉันมาก และใช้งานได้ดีพอสมควร อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เราพยายามอัปเดตรูปภาพหน้าปกสำหรับปฏิทิน เปลี่ยนชื่อปฏิทิน หรือแม้แต่ทำอย่างอื่นแบบสุ่ม เราก็มักจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า 'ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้' แอปทำงานได้ดีในแง่อื่น ๆ แต่บั๊กเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการใช้งานอยู่บ้าง
แอปนี้ดูเหมือนจะเหมาะกับครอบครัวของฉันมาก และใช้งานได้ดีพอสมควร อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เราพยายามอัปเดตรูปภาพหน้าปกสำหรับปฏิทิน เปลี่ยนชื่อปฏิทิน หรือแม้แต่ในบางครั้งโดยไม่มีสาเหตุ เราก็จะพบข้อผิดพลาด 'ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์' อยู่เสมอ แอปทำงานได้ดีในแง่อื่น ๆ แต่บั๊กเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการใช้งานอยู่บ้าง
8. ปฏิทิน Etar (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Android ที่ต้องการปฏิทินโอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้)
ปฏิทิน Etar เป็นแอปพลิเคชันปฏิทินฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับอุปกรณ์ Android ออกแบบมาเพื่อมอบทางเลือกที่ใช้งานง่ายและเคารพความเป็นส่วนตัวแทนแอปปฏิทินที่มีลิขสิทธิ์ เน้นความเรียบง่ายและการยึดมั่นในหลักการออกแบบสมัยใหม่ Etar มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทินเอทาร์
- เลือกจากมุมมองเดือน, สัปดาห์, วัน, และกำหนดการเพื่อดูเหตุการณ์และนัดหมาย
- ดูกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้โดยตรงบนหน้าจอหลักด้วยวิดเจ็ต
- แชร์ปฏิทินผ่านไฟล์ ICS และนำเข้าและส่งออกข้อมูลปฏิทินไปยังและจากบัตร SD
ข้อจำกัดของปฏิทินเอทาร์
- บางคนกล่าวว่าแอปนี้มักจะขอสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อและกิจกรรมเบื้องหลังบ่อยครั้ง ซึ่งอาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมอย่างเข้มงวด
- มีบั๊กที่ทราบแล้วบางรายการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งาน
ราคาปฏิทินเอทาร์
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวปฏิทินเอทาร์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เบนจามิน แฟรงคลินเป็นผู้บุกเบิกการใช้การบล็อกเวลา โดยวางแผนวันของเขาด้วยการจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับงาน การพักผ่อน และการพักผ่อนหย่อนใจวิธีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพหลายคนในปัจจุบัน!
9. ปฏิทิน Nextcloud (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาที่โฮสต์เอง)
Nextcloud Calendar เป็นแอปปฏิทินฟรีและโอเพนซอร์สที่ทำงานร่วมกับระบบนิเวศ Nextcloud ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือที่โฮสต์เอง ดังนั้นคุณจึงควบคุมตารางเวลาและข้อมูลของคุณได้อย่างเต็มที่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณสามารถซิงค์กับอุปกรณ์อื่น ๆ โดยใช้ CalDAV และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของคุณในที่เดียว
แอปปฏิทินที่เรียบง่ายนี้เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Nextcloud ได้อย่างง่ายดาย เช่น รายชื่อผู้ติดต่อและ Talk ทำให้เหมาะสำหรับการประสานงานกับทีมหรือครอบครัว และเนื่องจากทุกอย่างถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง จึงมอบความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องพึ่งพาบริการจากบุคคลที่สาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Nextcloud
- ซิงค์ปฏิทินของคุณข้ามอุปกรณ์และแอปที่รองรับ CalDAV เช่น Thunderbird, Apple Calendar หรือแอปบน Android
- ผสานรวม Nextcloud รายชื่อ, Talk, อีเมล และงาน เพื่อประสบการณ์การจัดการตารางเวลาแบบครบวงจร
- จัดการแอปปฏิทินส่วนตัว, งาน, และที่ใช้ร่วมกันได้ในแดชบอร์ดเดียว พร้อมการแยกกิจกรรมด้วยสีที่ต่างกัน
ข้อจำกัดของปฏิทิน Nextcloud
- ผู้ใช้กล่าวว่าอินเทอร์เฟซอาจรู้สึกหน่วงในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อจัดการปฏิทินขนาดใหญ่หรือมุมมองที่แชร์
- บางคนกล่าวว่าข้อมูลของพวกเขาสูญหายเนื่องจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของการตั้งค่าโฮสต์ด้วยตนเองที่ไม่น่าเชื่อถือ
ราคาของปฏิทิน Nextcloud
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Nextcloud
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nextcloud Calendar อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
Nextcloud เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของฉัน มันง่ายต่อการติดตั้งและกำหนดค่า และมอบระดับการปรับแต่งที่สูง – ตั้งแต่การซิงค์และถ่ายโอนเอกสารข้ามอุปกรณ์ไปจนถึงการส่งข้อความภายในและการประชุมทางวิดีโอแบบบูรณาการ Nextcloud เหมาะสมกับความต้องการในการทำงานของฉันเป็นอย่างดี
Nextcloud เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของฉัน มันง่ายต่อการติดตั้งและกำหนดค่า และมอบระดับการปรับแต่งที่สูง – ตั้งแต่การซิงค์และถ่ายโอนเอกสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงการส่งข้อความภายในและการประชุมทางวิดีโอแบบบูรณาการ Nextcloud เหมาะสมกับความต้องการในการทำงานของฉันเป็นอย่างดี
10. ปลั๊กอินปฏิทิน Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึก Joplin อย่างเป็นระบบ)
ปลั๊กอินปฏิทิน Joplin เพิ่มมุมมองปฏิทินแบบง่ายภายในแอปจดบันทึก Joplin ช่วยให้คุณเห็นบันทึกที่จัดเรียงตามวันที่สร้างหรือวันที่แก้ไขล่าสุด คุณสามารถคลิกที่วันที่ใดก็ได้เพื่อดึงบันทึกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับวันนั้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดการไทม์ไลน์การเขียนหรือบันทึกประจำวันของคุณง่ายขึ้น
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษหากคุณใช้ Joplin สำหรับการบันทึกประจำวัน, บันทึกการประชุม, หรือการวางแผนตามเวลา เนื่องจากมันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของกิจกรรมบันทึกของคุณตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปลั๊กอินปฏิทิน Joplin
- ดูวันที่มีการสร้างหรือแก้ไขบันทึก พร้อมตัวบ่งชี้ปริมาณแบบภาพ
- นำทางปฏิทินและรายการบันทึกโดยใช้คำสั่งคีย์ที่ใช้งานง่ายเพื่อการควบคุมที่รวดเร็วขึ้น
- แสดงหมายเหตุที่เลือกวันที่ในชื่อเรื่อง (ตามรูปแบบวันที่ของ Joplin)
ข้อจำกัดของปลั๊กอินปฏิทิน Joplin
- หมายเหตุที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในระหว่างทดลอง และอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงในสมุดบันทึกขนาดใหญ่
- บางคนกล่าวว่า การค้นหาโน้ตที่เกี่ยวข้องตามวันที่ถูกจำกัดให้อยู่ในช่วง 120 วัน
ราคาของปลั๊กอินปฏิทิน Joplin
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวปลั๊กอินปฏิทิน Joplin
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. EteSync (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์ปฏิทิน รายชื่องาน รายการงาน และบันทึกที่เข้ารหัสข้ามอุปกรณ์)
EteSync เป็นโซลูชันการซิงค์ข้อมูลแบบเข้ารหัสครบวงจรสำหรับปฏิทิน รายชื่องาน รายการงาน และบันทึกข้อความ แตกต่างจากบริการซิงค์ข้อมูลส่วนใหญ่ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อความธรรมดาบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ EteSync จะเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดก่อนส่งออกจากอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถใช้มันได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รองรับระบบ Android, iOS, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป และแม้กระทั่งส่วนขยายของเบราว์เซอร์ มันทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่รองรับ CalDAV และผสานการทำงานกับเครื่องมือโอเพนซอร์สเช่น DAVx⁵ ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการเปลี่ยนแปลง (journal) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตามการแก้ไขทุกครั้งหรือกู้คืนรายการที่ถูกลบหากจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EteSync
- ซิงค์ปฏิทิน รายชื่อติดต่อ งาน และบันทึกอย่างปลอดภัย ด้วยสถาปัตยกรรมที่ไม่มีการรู้ข้อมูล และเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- ใช้งานร่วมกับแอปใดก็ได้ที่รองรับ DAVx⁵ และ CalDAV/CardDAV รวมถึง Etar และ Tasks. org
- เก็บบันทึกประวัติการอัปเดตทุกครั้งอย่างปลอดภัยจากการแก้ไขโดยใช้ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เข้ารหัส
ข้อจำกัดของ EteSync
- ผู้ใช้ได้รายงานปัญหาการใช้งานและความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการขัดแย้งในการซิงโครไนซ์
- เนื่องจากข้อจำกัดของ iOS, EteSync ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่บนอุปกรณ์ได้ และสามารถซิงค์ได้เพียงกับบัญชีที่มีอยู่เท่านั้น
ราคาของ EteSync
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนบุคคล: $2/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้สนับสนุน: $4/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่)
EteSync คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง EteSync อย่างไรบ้าง?
รีวิวในGoogle Playstoreระบุว่า,
ผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยม คุ้มค่ากับการสนับสนุนการทำงานของนักพัฒนาโดยการสมัครสมาชิก ฉันได้ลองสร้างบริการ caldav/carddav ที่โฮสต์เองโดยใช้แอปพลิเคชัน FOSS หลายตัว แต่แต่ละตัวก็มีปัญหาที่ฉันไม่อยากจัดการ EteSync ทำงานได้อย่างไร้ที่ติสำหรับฉัน และช่วยประหยัดเวลาที่ฉันต้องใช้ในการดูแลแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม!
ผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยม คุ้มค่ากับการสนับสนุนผลงานของนักพัฒนาโดยการสมัครสมาชิก ฉันเคยลองสร้างบริการ caldav/carddav ที่โฮสต์เองโดยใช้แอปพลิเคชัน FOSS หลายตัว แต่แต่ละตัวก็มีปัญหาที่ฉันไม่อยากจัดการ EteSync ทำงานได้อย่างไร้ที่ติสำหรับฉัน และช่วยประหยัดเวลาที่ฉันต้องใช้ในการดูแลแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม!
12. Zoho Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาภายในทีมและการซิงค์ข้อมูลข้ามระบบนิเวศ Zoho)
Zoho Calendar เป็นปฏิทินออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันในการจัดตารางเวลาส่วนตัวและงานมืออาชีพ ผู้ใช้สามารถสร้างกิจกรรม เชิญผู้เข้าร่วม จัดการสิทธิ์การเข้าถึง และตั้งการแจ้งเตือนได้
แอปพลิเคชันนี้ยังมีมุมมองหลากหลายให้เลือกใช้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ปฏิทินกลุ่มและการจองทรัพยากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Calendar
- มองเห็นตารางเวลาในมุมมองต่าง ๆ เช่น วัน, สัปดาห์, เดือน, วาระ, และปี
- จองห้องประชุมและทรัพยากรอื่น ๆ ได้โดยตรงในปฏิทินขณะกำหนดกิจกรรม
- สร้างกิจกรรมพร้อมตัวเลือกในการเชิญผู้เข้าร่วม ตั้งค่าการเกิดซ้ำ จัดการการตอบรับ และเพิ่มรายละเอียดการประชุม
ข้อจำกัดของ Zoho Calendar
- ผู้ใช้กล่าวว่า การเชิญกลุ่มภายในไม่แสดงสถานะว่างของแต่ละบุคคล ทำให้การวางแผนทีมเป็นเรื่องยาก
- มีบางท่านสังเกตว่าการแจ้งเตือนกิจกรรมไม่สามารถส่งถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่งผลให้พลาดการแจ้งเตือน
ราคาของ Zoho Calendar
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
Zoho Calendar การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
จัดตารางประชุมอย่างปลอดภัยด้วย ClickUp
เมื่อพูดถึงการจัดการเวลาของคุณ และ การปกป้องข้อมูลของคุณ คุณต้องเลือกเครื่องมืออย่างรอบคอบ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องการเก็บความรับผิดชอบส่วนตัวไว้เป็นความลับ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานระยะไกลและต้องจัดการประชุมข้ามเขตเวลา แอปปฏิทินส่วนตัวสามารถช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องเสียสละฟังก์ชันการใช้งาน
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่รวมการจัดตารางเวลา การจัดการงาน ความช่วยเหลือจาก AI และความปลอดภัยที่แน่นหนาไว้ด้วยกัน? ClickUp คือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่ปฏิทินธรรมดา—แต่เป็นทั้งงานของคุณ การแจ้งเตือน กำหนดส่ง เอกสาร และการทำงานร่วมกันของทีม ทั้งหมดในที่เดียวที่ปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัวสำคัญ. ความผลิตภาพก็เช่นกัน. ด้วย ClickUp, คุณไม่ต้องเลือก.