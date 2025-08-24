10 ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การสื่อสารเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรที่เจริญเติบโต การให้ทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัย, มีความสอดคล้อง, และมีส่วนร่วมต้องการความพยายามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานที่กระจายตัวในปัจจุบัน
จดหมายข่าวภายในยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในฐานะสื่อหลักสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
ไม่ว่าคุณจะกำลังแบ่งปันข่าวสารของบริษัทหรือเฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงาน จดหมายข่าวภายในที่จัดทำอย่างดีจะช่วยส่งเสริมความโปร่งใส สร้างความรู้สึกเป็นชุมชน และกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร เรามีตัวเลือกที่ดีที่สุดสิบอันดับ!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายใน?
เราขอแนะนำให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในบริษัทที่มีความสามารถดังต่อไปนี้:
- การสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI: มองหาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือเขียน AIในตัว เพื่อช่วยร่างจดหมายข่าวที่น่าสนใจ สร้างหัวข้ออีเมล และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความชอบของพนักงาน
- การจัดตารางเนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติ: เลือกจดหมายข่าวที่มีระบบจัดตารางในตัวเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความซ้ำหรืออัปเดตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้
- การกระจายหลายแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับช่องทางการสื่อสาร เช่น อีเมล แอปมือถือ การส่งข้อความทันที อินทราเน็ตของบริษัท และอื่นๆ การผสานรวมกับช่องทางภายนอกเช่น Slack หรือ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังช่องทางที่ทีมของคุณชื่นชอบได้
- การติดตามและวิเคราะห์การมีส่วนร่วม:เครื่องมือสื่อสารภายในควรวัดตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น อัตราการเปิดอ่าน อัตราการคลิกผ่าน เวลาในการอ่าน ฯลฯ ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของจดหมายข่าวได้
- การแบ่งกลุ่มและการปรับแต่งสำหรับพนักงาน: โซลูชันซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรได้ตามต้องการ ควรสามารถกำหนดเป้าหมายพนักงานที่แตกต่างกันตามบทบาท ตำแหน่ง หรือแผนก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- การสนับสนุนมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ: เครื่องมือสื่อสารภายในควรรองรับมัลติมีเดียที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ GIF แบบสำรวจ และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อทำให้จดหมายข่าวของคุณน่าสนใจ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
🔍 คุณรู้หรือไม่: อีเมลที่มีอีโมจิในหัวข้อมีอัตราการเปิดสูงกว่าถึง 56%และอัตราการคลิกผ่านสูงกว่าถึง 96% เมื่อเทียบกับอีเมลที่ไม่มีอีโมจิ
ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในองค์กรในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|– การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์– การทำงานอัตโนมัติของงาน– การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม– การติดตามและวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
|ทีมที่ต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ จดหมายข่าวภายใน และการทำงานร่วมกันของทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|คอนเน็กทีม
|– การสื่อสารแบบมือถือเป็นอันดับแรก – แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน – แชทแบบเรียลไทม์ – ฐานความรู้สำหรับการแบ่งปันเอกสาร
|พนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานหรือกระจายตัวซึ่งต้องการการสื่อสารภายในที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน
|สแนปคอมส์
|– การแจ้งเตือนข้อความด่วน– การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป– สกรีนเซฟเวอร์และแถบข้อมูลที่ปรับแต่งได้– รายชื่อการจัดส่งสำหรับการแบ่งกลุ่ม
|ทีมที่ต้องการการสื่อสารภายในที่มีผลกระทบสูงและการอัปเดตเร่งด่วน
|ราคาตามความต้องการ
|สตาฟเบส
|– การส่งข้อความหลายช่องทาง– แอปสำหรับพนักงานและโซลูชันอินทราเน็ต– รายชื่อการแจกจ่ายที่กำหนดเอง– การวิเคราะห์และรายงาน
|องค์กรระดับองค์กรที่ต้องการการสื่อสารภายในที่มีแบรนด์และหลายช่องทาง
|ราคาตามความต้องการ
|HubEngage
|– คุณสมบัติการเล่นเกม– การมีส่วนร่วมหลายช่องทาง– แบบสำรวจและข้อเสนอแนะแบบโต้ตอบ– การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้ด้วย AI
|บริษัทที่ต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและมีการใช้เกม
|ราคาตามความต้องการ
|เวิร์กช็อป
|– ตัวแก้ไขแบบลากและวาง– เทมเพลตที่ปรับแต่งได้– เครื่องมือวิเคราะห์– การจัดตารางเวลาและการวางแผนการส่งมอบ
|ทีมที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและกำหนดตารางจดหมายข่าวภายใน
|จำเป็น: $250/เดือน สำหรับพนักงาน 250 คน; แบบเสริม & แบบพรีเมียม: ราคาตามตกลง
|น้ำหวาน
|– การยกย่องและรางวัลสำหรับพนักงาน– จดหมายข่าวในรูปแบบภาพ– แคตตาล็อกรางวัลที่ปรับแต่งได้– การยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงาน
|องค์กรที่ผสมผสานจดหมายข่าวภายในองค์กรกับการยกย่องและสร้างความผูกพันของพนักงาน
|ราคาตามความต้องการ
|Cerkl Broadcast
|– การกระจายจดหมายข่าวด้วยระบบ AI– การเข้าถึงผ่านมือถือ– การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์– การตั้งค่าโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|ทีมที่กำลังมองหาจดหมายข่าวภายในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติ พร้อมการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
|$799/เดือน; กระจายเสียง + มือถือ: $799 + 20%/เดือน
|โพลีต์เมล
|– การผสานรวมกับ Outlook– การทดสอบ A/B เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ– การแบ่งกลุ่มพนักงาน– การติดตามอัตราการเปิดและการมีส่วนร่วม
|ทีมที่ใช้ Microsoft Outlook สำหรับการสื่อสารทางอีเมลภายในและการวิเคราะห์รายละเอียด
|$0. 50/เดือน ต่อพนักงาน (ระดับมืออาชีพ); $0. 35/เดือน ต่อพนักงาน (ระดับองค์กร); $0. 20/เดือน ต่อพนักงาน (ระดับองค์กรขนาดใหญ่)
|อันดับแรก
|– การกระจายเนื้อหาด้วยระบบ AI– การกระจายหลายช่องทาง (อีเมล, แอปมือถือ, Slack, ฯลฯ) – การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
|องค์กรที่ต้องการการสื่อสารภายในแบบเฉพาะบุคคลผ่านหลายช่องทาง พร้อมการส่งมอบเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ราคาตามความต้องการ
10 อันดับซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในที่ดีที่สุด
นี่คือสิบอันดับซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในที่ดีที่สุด:
1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการและจดหมายข่าวภายในที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
ClickUpคือแอปสำหรับงานที่ทรงพลังและครอบคลุมทุกความต้องการ ซึ่งช่วยจัดตั้งช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อประสบการณ์การทำงานที่สมบูรณ์และไร้รอยต่อ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการสื่อสารภายในองค์กร ติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ หรือดำเนินแคมเปญการตลาด ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
คุณสามารถจัดการกลยุทธ์การสื่อสารภายในทั้งหมดของคุณได้โดยใช้ClickUp สำหรับทีมการตลาด สร้างรายการหรือโครงการเฉพาะสำหรับจดหมายข่าว มอบหมายงานเขียนและออกแบบ กำหนดเส้นตาย จัดการรอบการตรวจสอบโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง และมองเห็นปฏิทินการสื่อสารของคุณได้
คุณสามารถแจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการอนุมัติจดหมายข่าวที่รอดำเนินการและกำหนดเวลาได้ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีและอัปเดตจดหมายข่าวของบริษัทตามความจำเป็น
ใช้ClickUp Docsเป็นพื้นที่สร้างสรรค์หลักของคุณ ร่างจดหมายข่าวที่มีภาพประกอบสวยงามพร้อมรูปภาพ วิดีโอ ตาราง และตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น มอบหมายงานโดยตรงจากข้อความ และติดตามประวัติเวอร์ชันได้
จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของจดหมายข่าวให้เป็นหน้าหรือหน้าย่อยภายในเอกสารเดียวกันเพื่อโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือจัดรูปแบบเพื่อทำให้จดหมายข่าวดูน่าสนใจและอ่านง่ายอีกด้วย
ใช้ @mentions ในเอกสารเพื่อมอบหมายส่วนต่าง ๆ หรือขอคำแนะนำจากสมาชิกทีม เปิดใช้งานความคิดเห็นเพื่อให้พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลและคำแนะนำได้โดยตรงบนเนื้อหา
การร่างจดหมายข่าวภายในที่น่าสนใจเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การสื่อสารเช่นนี้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณจึงมี ClickUp Brainเป็นคู่มือของคุณ
ClickUp Brain คือผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะในตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ไอเดียที่ทรงพลังสำหรับจดหมายข่าวของคุณตามความต้องการขององค์กร หากคุณติดขัดไม่รู้จะสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจอย่างไร Brain สามารถช่วยคุณตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ
สิ่งที่คุณต้องทำคือบอก Brain ว่าองค์กรของคุณทำอะไรและติดขัดตรงไหน; มันสามารถช่วยคุณได้ภายในไม่กี่วินาที! นี่คือจดหมายข่าวที่มันสร้างขึ้นโดยใช้เพียงคำแนะนำ:
ClickUp รวมฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้ทีมภายในของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพClickUp Chatคือแพลตฟอร์มการสื่อสารยุคใหม่ที่ผสานรวมอีเมล การส่งข้อความทันที การแสดงความคิดเห็น การประกาศ และทุกโหมดการสื่อสารที่คุณนึกถึงได้ไว้ในที่เดียว
การรวมศูนย์การสื่อสารภายในของคุณเช่นนี้จะช่วยทำลายการแยกส่วนและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลสำหรับทุกคน ทำให้การส่งจดหมายข่าวภายในเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คลิกส่ง!
ปรับปรุงการวางแผนการจัดจำหน่ายและการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Automationsเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีร่างเอกสารพร้อมให้ตรวจสอบหรือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับวันที่เผยแพร่ แม้ว่า ClickUp จะไม่สามารถส่งอีเมลจำนวนมากได้โดยตรงเหมือนแพลตฟอร์มอีเมลเฉพาะทาง แต่คุณสามารถจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาและการอนุมัติได้อย่างราบรื่น จากนั้นใช้การเชื่อมต่อ (เช่น Zapier) หรือฟีเจอร์การสื่อสารภายในอย่างClickUp Chatหรืออีเมลใน ClickUp สำหรับการแชร์หรือประกาศเฉพาะกลุ่ม
📮 ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 18% ของผู้ตอบแบบสอบถามพึ่งพาการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสผ่านอีเมล แม้ว่าอีเมลจะช่วยให้มีการอภิปรายรายละเอียดได้โดยไม่ต้องประชุมแบบเรียลไทม์ แต่การมีหลายหัวข้อสนทนาในอีเมลเดียวกันมากเกินไปอาจทำให้ข้อมูลล้นและติดตามได้ยาก
เปลี่ยนความวุ่นวายของอีเมลให้เป็นงานที่เป็นระบบด้วย ClickUp'sEmail Project Management เปลี่ยนอีเมลสำคัญให้เป็นงานที่ติดตามได้ทันที กำหนดลำดับความสำคัญ มอบหมายความรับผิดชอบ และกำหนดเส้นตาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม รักษากล่องจดหมายของคุณให้จัดการได้ง่ายและโครงการของคุณให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าด้วย ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานการจัดการโครงการ จดหมายข่าวภายใน และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ ClickUp Brain สำหรับการสร้างเนื้อหา, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และการสร้างข้อมูลเชิงลึก
- แชร์ความคิดเห็นทันทีหรือเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ทันทีด้วย ClickUp Chat
- แปลงเอกสาร, การกล่าวถึง (@mentions), และรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- รวมงาน ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนโดยใช้ClickUp Inboxเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงคลังแม่แบบจดหมายข่าวภายในองค์กรเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น อัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่าน โดยใช้แดชบอร์ด ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม
- การอัปเดตแพลตฟอร์มบ่อยครั้งอาจสร้างความรบกวนให้กับผู้ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่Sid Babla ผู้ประสานงานโครงการด้านความเป็นอยู่ที่วิทยาลัย Dartmouth กล่าวถึง ClickUp:
"ClickUp ช่วยลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า"
2. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก)
ต้องการติดต่อกับพนักงานที่ทำงานจากทุกที่อย่างต่อเนื่องหรือไม่? Connecteam ถูกออกแบบมาสำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานหรือทำงานแบบกระจายตัว แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลักช่วยให้การส่งจดหมายข่าว การอัปเดต แบบสำรวจ และเอกสารการฝึกอบรมไปยังโทรศัพท์ของพนักงานเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกคนเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
Connecteam ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจดหมายข่าวภายในองค์กรด้วยการเผยแพร่ที่ชาญฉลาด การอัปเดตแบบโต้ตอบ และการติดตามการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์—ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่มีทีมงานกระจายตัวสูง
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- อำนวยความสะดวกในการแชทแบบเรียลไทม์เพื่อการเชื่อมต่อทันทีสำหรับการอัปเดตข่าวสารอย่างรวดเร็ว
- จัดการข้อซักถามเกี่ยวกับจดหมายข่าวพนักงานด้วยระบบตั๋วภายใน
- ใช้แบบสำรวจเพื่อรับข้อเสนอแนะจากพนักงานเกี่ยวกับแนวคิดสำหรับจดหมายข่าว
- แบ่งปันเอกสารและทรัพยากรสำคัญผ่านฐานความรู้แบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับองค์กรที่ทำงานประจำโต๊ะทำงาน
- การสื่อสารวิดีโอแบบเรียลไทม์ที่จำกัด
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
- พื้นฐาน: $35/เดือน
- ขั้นสูง: $59/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Connecteam
- G2: 4. 6/5 (2,260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,220+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เมื่อใดควรใช้ อีเมล vs. แชท vs. การประชุม
3. SnapComms (เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนพนักงานที่มีผลกระทบสูงและการสื่อสารเร่งด่วน)
ต้องการส่งข้อความเร่งด่วนที่ต้องการความสนใจทันทีหรือไม่? ใช้ SnapComms สำหรับการอัปเดตและประกาศที่สำคัญเช่นนี้
SnapComms ข้ามซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลแบบดั้งเดิมเพื่อส่งการแจ้งเตือนจดหมายข่าวของคุณในรูปแบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การอัปเดตที่ตรงเป้าหมายไปจนถึงการประกาศทั่วทั้งบริษัท พนักงานจะได้รับจดหมายข่าวทันที
ด้วยตัวเลือกการแบ่งกลุ่ม ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนให้เหมาะกับทีมหรือแผนกเฉพาะได้ ซึ่งช่วยให้จดหมายข่าวถูกส่งถึงผู้ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม แม้ว่ามันจะสามารถส่งจดหมายข่าวได้ แต่จุดแข็งของมันอยู่ที่รูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป แถบเลื่อน ขัดหน้าจอ และแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ ซึ่งสามารถข้ามความวุ่นวายของอีเมลได้สำหรับข้อความที่เร่งด่วน
คุณสมบัติเด่นของ SnapComms
- ส่งข้อความด่วนผ่านการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป แถบข้อความเลื่อน และการแจ้งเตือนเต็มหน้าจอ
- ปรับแต่งวอลเปเปอร์และสกรีนเซฟเวอร์เพื่อผสานการสื่อสารภายในองค์กรไว้เบื้องหลัง
- ใช้รายชื่อผู้รับเพื่อส่งจดหมายข่าวที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ SnapComms
- การใช้มากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากการตื่นตัวในหมู่พนักงาน
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งหมายถึงการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ
ราคาของ SnapComms
- แจ้งให้ทราบ: ราคาที่กำหนดเอง
- มีส่วนร่วม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว SnapComms
- G2: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง SnapComms อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2เกี่ยวกับ SnapComms:
SnapComms ช่วยให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย เราสามารถติดต่อพนักงานได้มากขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการใช้เมลที่เคยใช้"
4. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรระดับองค์กรและการสร้างแบรนด์)
Staffbase เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรระดับองค์กร มีแพลตฟอร์มอีเมลสื่อสารภายในองค์กรที่มีแบรนด์, แอปสำหรับพนักงาน, และโซลูชันอินทราเน็ตเพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ใช้รายการแจกจ่ายที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งการส่งจดหมายข่าวให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมสูงสุดและจดจำข้อมูลได้ดี
Staffbase รองรับการส่งข้อความหลายช่องทาง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญถึงพนักงานทุกที่ทุกเวลา อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การสร้าง แจกจ่าย และจัดการเทมเพลตจดหมายข่าวภายในองค์กรเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- ผสานรวมกับเครื่องมือในที่ทำงานอื่น ๆ เพื่อการสื่อสารภายในที่ราบรื่น
- ปรับแต่งการส่งจดหมายข่าวผ่านรายชื่อผู้รับที่กำหนดเอง
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของจดหมายข่าวของคุณผ่านการวิเคราะห์และรายงาน
ข้อจำกัดของ Staffbase
- ต้องใช้การลงทุนจำนวนมาก ทำให้องค์กรขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการออกแบบ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรมาก
ราคาสำหรับพนักงาน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:อินทราเน็ต vs อินเทอร์เน็ต: ความแตกต่างและประโยชน์ของเครือข่ายหลัก
5. HubEngage (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบเฉพาะบุคคลและการใช้เกมเป็นเครื่องมือ)
HubEngage ช่วยให้องค์กรสร้างสถานที่ทำงานที่เชื่อมโยงกันโดยการปรับปรุงการสื่อสารภายในและการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรวมเครื่องมือสื่อสารหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียวช่วยให้การจัดการจดหมายข่าวง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลอัปเดตที่สำคัญจะไม่สูญหายในความวุ่นวาย
ระบบปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI ของมันช่วยให้คุณปรับเนื้อหาจดหมายข่าวให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้ นอกจากนี้ยังรองรับการมีส่วนร่วมผ่านหลายช่องทาง เช่น แอปมือถือ อีเมล ข้อความ และป้ายดิจิทัล
คุณสมบัติเด่นของ HubEngage
- ทำให้การสื่อสารภายในองค์กรสนุกสนานด้วยการใช้คะแนน รางวัล และกระดานผู้นำ
- กระจายกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรโดยเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
- เพิ่มฟีเจอร์แบบโต้ตอบในจดหมายข่าว เช่น แบบสำรวจความคิดเห็นสั้น ๆ แบบทดสอบ และช่องให้ข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ HubEngage
- การตั้งค่าและการบรรลุการยอมรับจากผู้ใช้ในระดับสูงอาจต้องใช้เวลา
- การมุ่งเน้นที่มือถืออย่างเข้มแข็งอาจไม่เหมาะกับโครงสร้างองค์กรทุกประเภท
ราคาของ HubEngage
แผนและราคาที่กำหนดเอง
HubEngage คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubEngage อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2เกี่ยวกับ HubEngage:
พนักงานของเราหลายคนไม่ได้ทำงานที่สำนักงานหลักของเรา – HubEngage ช่วยให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสถานที่ของเราโดยการแบ่งปันความสำเร็จของพวกเขา เราใช้แอปนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนโยบายและกิจกรรมของพนักงานที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย
6. เวิร์กช็อป (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างจดหมายข่าวร่วมกันและการให้ข้อมูลจากทีม)
เวิร์กช็อปเป็นแพลตฟอร์มอีเมลสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรที่เพิ่มมิติแห่งการทำงานร่วมกันในการสร้างจดหมายข่าว โดยรวบรวมผู้สื่อสารภายในองค์กรให้มาร่วมกันทำงาน ช่วยให้แต่ละฝ่ายสามารถนำเสนอข้อมูลจากแผนกของตนเองได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ในการสื่อสารผ่านอีเมล
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันยังช่วยให้คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวการสื่อสารภายในที่สวยงามได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ด้วยเทมเพลตที่มีอยู่ในตัว ทีมงานสามารถออกแบบจดหมายข่าวที่ดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมยังช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของเวิร์กช็อป
- ทำให้การออกแบบจดหมายข่าวง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมสำหรับจดหมายข่าวโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัว
- วางแผนและกำหนดเวลาจดหมายข่าวเพื่อให้แน่ใจว่าส่งถึงผู้รับตรงเวลา
- ปรับแต่งแผนการสื่อสารและเทมเพลตจดหมายข่าวภายในองค์กรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีแบรนด์
ข้อจำกัดของเวิร์กช็อป
- ขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติสำหรับการกระจายอีเมลภายใน
- สร้างการวิเคราะห์พื้นฐานที่อาจไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก
ราคาเวิร์กช็อป
- จำเป็น: $250/เดือน
- ปรับปรุง: ราคาที่กำหนดเอง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวเวิร์กช็อป
- G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างSlack กับอีเมลเพื่อเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับอีเมลภายในองค์กรของคุณ!
7. น้ำหวาน (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในที่เน้นการยกย่องพนักงาน)
Nectar ผสานการสื่อสารภายในองค์กรเข้ากับแพลตฟอร์มการยกย่องและรางวัลสำหรับพนักงานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้พนักงานสามารถยกย่องซึ่งกันและกันแบบเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนร่วมงาน ทำให้พนักงานสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จของกันและกันได้แบบเรียลไทม์
สิ่งนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับการอัปเดตของบริษัท คิดถึงมันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์แบบมืออาชีพ ที่จดหมายข่าวภายในแจ้งข้อมูลและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการเน้นย้ำถึงความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของน้ำหวาน
- สร้างจดหมายข่าวที่ดึงดูดสายตาด้วยแบรนด์ของบริษัท รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดีย
- ปรับแต่งแคตตาล็อกรางวัลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัท
- อนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงและการเสนอชื่อสำหรับรางวัลในกระบวนการยกย่องพนักงาน
- สร้างรายงานและการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการยอมรับ
ข้อจำกัดของน้ำหวาน
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- คุณสมบัติการสื่อสารเป็นรองแพลตฟอร์มการจดจำ
- ให้ความสำคัญกับการออกแบบ/การวิเคราะห์จดหมายข่าวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
การกำหนดราคาเนคทาร
- การยอมรับและรางวัล: ราคาที่กำหนดเอง
- การสื่อสารภายใน: ราคาตามการตกลง
คะแนนและรีวิวเนคทาร่า
- G2: 4. 7/5 (6,550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nectar อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2เกี่ยวกับ Nectar:
ฉันชอบที่มันเป็นวิธีที่สนุกและง่ายมากในการแสดงความเคารพและชื่นชมต่อเพื่อนร่วมงาน ด้วย Nectar การแสดงความชื่นชมทันทีกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ฉันยังชอบที่เราสามารถได้รับรางวัลสำหรับเวลาที่ทำงานกับบริษัทและการทำวิดีโอการฝึกอบรมให้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนที่ได้รับในแต่ละเดือน ฉันพบว่าตัวเองแบ่งปันความรักบ่อยขึ้นและชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ่อยขึ้นกว่าในอดีต
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างจดหมายข่าวภายในที่ผสมผสานการอัปเดตของบริษัท ข่าวสารในอุตสาหกรรม และไฮไลท์พนักงาน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับการมีส่วนร่วมสูงสุด
8. Cerkl Broadcast (เหมาะที่สุดสำหรับจดหมายข่าวส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Cerkl Broadcast ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างรายชื่อการกระจายเป้าหมาย จากนั้นจะส่งจดหมายข่าวภายในที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความสนใจและบทบาทของพนักงาน
การทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เหมาะสมถึงผู้คนที่เหมาะสมช่วยลดการล้นของข้อมูลและปรับปรุงการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างเช่นทีมสนับสนุนได้รับจดหมายข่าวทางเทคนิค ทีมการตลาดได้รับกลยุทธ์ล่าสุด เป็นต้น การเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลเช่นนี้ เมื่อผสานกับการสื่อสารภายในที่ทำงานอัตโนมัติ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Cerkl Broadcast
- สร้างและแจกจ่ายจดหมายข่าวโดยอัตโนมัติผ่านการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์
- รับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของจดหมายข่าว
- ใช้การดำเนินการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อการตั้งค่าและการปรับแต่งที่รวดเร็ว
- เข้าถึงจดหมายข่าวได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการใช้งานบนมือถือที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Cerkl Broadcast
- อัลกอริทึมของระบบ AI อาจใช้เวลาสักครู่ในการปรับให้เหมาะสมและเข้าใจความต้องการของพนักงาน
- ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติขั้นสูงอย่างถ่องแท้
- การควบคุมการออกแบบจดหมายข่าวด้วยตนเองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขแบบลากและวาง
ราคา Cerkl Broadcast
- ออกอากาศ: $799/เดือน
- ออกอากาศ + มือถือ: $799 + 20%/เดือน
คะแนนและรีวิว Cerkl Broadcast
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่?47% ของบุคคลตรวจสอบอีเมลผ่านโทรศัพท์มือถือดังนั้นควรปรับแต่งจดหมายข่าวของคุณให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถดูได้อย่างราบรื่น!
➡️ อ่านเพิ่มเติม:จดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดเพื่อติดตามเทรนด์ล่าสุด
9. PoliteMail (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์อีเมลภายในที่ผสานกับ Outlook)
PoliteMail เป็นแพลตฟอร์มอีเมลสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรสำหรับผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อม Microsoft Outlook
เครื่องมือจัดการแคมเปญอีเมลวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารภายในของคุณโดยการวัดตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปิดอ่าน, เวลาการอ่าน, และการมีส่วนร่วม
ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวพนักงานช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จดหมายข่าวส่งถึงพนักงานตามบทบาท แผนก และความสนใจของพวกเขา วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้องค์กรปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและสร้างผลกระทบที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ PoliteMail
- สร้าง, ส่ง, และติดตามจดหมายข่าวได้โดยตรงจาก Outlook โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
- สนับสนุนการออกแบบที่ตอบสนองเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลแสดงผลได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ต่างๆ
- เสนอการทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและกลยุทธ์ทางอีเมล
- รับรองความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการเข้ารหัสระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ PoliteMail
- ทำงานใน Microsoft Outlook ทำให้ไม่สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มอีเมลอื่นได้
- ขาดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลแบบสแตนด์อโลนมีให้
ราคา PoliteMail
- เริ่มต้นที่ $639/เดือน
คะแนนและรีวิว PoliteMail
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง PoliteMail อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2เกี่ยวกับ PoliteMail:
การเข้าถึงเทมเพลตที่คุณสร้างไว้และการสร้างตัวชี้วัดสำหรับอีเมลที่ส่งออกไปนั้นทำได้ง่าย รวมถึงความสามารถในการอัปโหลดรายชื่อผู้รับ เมื่อฉันประสบปัญหาหลังจากเปลี่ยนมาใช้ O365 ฉันได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงการสนับสนุนอย่างละเอียด และปัญหาได้รับการระบุอย่างรวดเร็วพร้อมคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
10. Firstup (เหมาะที่สุดสำหรับการกระจายเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังหลายช่องทาง)
Firstup ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความเฉพาะบุคคลในระดับสูง โดยรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ และคัดสรรพร้อมเผยแพร่เนื้อหาอย่างชาญฉลาดตามพฤติกรรมและความชอบของพนักงาน
รองรับอีเมล, แอปมือถือ, อินทราเน็ต, และเครื่องมือการร่วมมืออื่น ๆ เช่น Microsoft Teams และ Slack. ซึ่งช่วยให้พนักงานได้รับการอัปเดตในที่ที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด.
ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม Firstup ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูลและเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์กรให้สูงสุด
คุณสมบัติเด่นอันดับแรก
- อัตโนมัติการจัดจำหน่ายจดหมายข่าวโดยใช้การปรับแต่งตามบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์
- คัดสรรเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ สำหรับการสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว
- ปรับเวลาการส่งข้อความให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมสูงสุด
ข้อจำกัดเบื้องต้น
- ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและบูรณาการ
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ
- การมุ่งเน้นองค์กรพร้อมกับความซับซ้อนและต้นทุนที่สอดคล้องกัน
ราคาเริ่มต้น
- จำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- พรีเมียม: ราคาตามความต้องการ
- อินทราเน็ตสำหรับพนักงาน (ส่วนเสริม): ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวเบื้องต้น
- G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือเพิ่มเติม
ContactMonkey: เหมาะที่สุดสำหรับการส่งจดหมายข่าวภายในที่ปรับแต่งเป็นรายบุคคล พร้อมติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบเรียลไทม์
ContactMonkey ผสานการทำงานกับ Outlook และ Gmail ช่วยให้คุณฝังแบบสำรวจ ติดตามการอ่านของแต่ละบุคคล และแบ่งกลุ่มเนื้อหาตามแผนกหรือสถานที่—ทั้งหมดนี้ภายในอีเมลของคุณ
Simpplr:เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่าอินทราเน็ตสังคมทั่วทั้งบริษัทเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
Simpplr รวมศูนย์การสื่อสารภายในองค์กร มอบประสบการณ์อินทราเน็ตที่มีแบรนด์เฉพาะให้กับทีม พร้อมฟีดข่าวส่วนบุคคล การประกาศที่ตรงเป้าหมาย และเครื่องมือสำหรับแสดงความคิดเห็น
กูรู:เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายทอดความรู้เชิงบริบทและอัปเดตข่าวสารของบริษัทภายในกระบวนการทำงานของทีมคุณ
Guru แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ในที่ที่ทีมของคุณทำงาน เช่น Slack, Chrome หรือ CRM ของคุณ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องสลับบริบท
ติดต่อเราผ่าน ClickUp
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านการสื่อสารขององค์กรของคุณ คุณสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มอีเมลสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร หรือระบบที่ผสานการทำงานได้มากขึ้น หากคุณต้องการส่งจดหมายข่าวเพื่อยกย่องพนักงาน ลองใช้ Nectar หรือหากคุณต้องการใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม HubEngage อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่าแค่จดหมายข่าว ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยระบบการจัดการโครงการที่ทรงพลัง การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ผสานรวมไว้ การทำงานร่วมกันเอกสาร และผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ClickUp ทำให้ทุกข้อความมีความหมาย เปลี่ยนการสื่อสารภายในให้เป็นการกระทำ ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า เลือกทางที่ชาญฉลาด—ลองใช้ ClickUp วันนี้