10 ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
24 สิงหาคม 2568

การสื่อสารเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรที่เจริญเติบโต การให้ทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัย, มีความสอดคล้อง, และมีส่วนร่วมต้องการความพยายามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานที่กระจายตัวในปัจจุบัน

จดหมายข่าวภายในยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในฐานะสื่อหลักสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร

ไม่ว่าคุณจะกำลังแบ่งปันข่าวสารของบริษัทหรือเฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงาน จดหมายข่าวภายในที่จัดทำอย่างดีจะช่วยส่งเสริมความโปร่งใส สร้างความรู้สึกเป็นชุมชน และกระตุ้นการมีส่วนร่วม

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร เรามีตัวเลือกที่ดีที่สุดสิบอันดับ!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายใน?

เราขอแนะนำให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในบริษัทที่มีความสามารถดังต่อไปนี้:

  • การสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI: มองหาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือเขียน AIในตัว เพื่อช่วยร่างจดหมายข่าวที่น่าสนใจ สร้างหัวข้ออีเมล และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความชอบของพนักงาน
  • การจัดตารางเนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติ: เลือกจดหมายข่าวที่มีระบบจัดตารางในตัวเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความซ้ำหรืออัปเดตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้
  • การกระจายหลายแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับช่องทางการสื่อสาร เช่น อีเมล แอปมือถือ การส่งข้อความทันที อินทราเน็ตของบริษัท และอื่นๆ การผสานรวมกับช่องทางภายนอกเช่น Slack หรือ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังช่องทางที่ทีมของคุณชื่นชอบได้
  • การติดตามและวิเคราะห์การมีส่วนร่วม:เครื่องมือสื่อสารภายในควรวัดตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น อัตราการเปิดอ่าน อัตราการคลิกผ่าน เวลาในการอ่าน ฯลฯ ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของจดหมายข่าวได้
  • การแบ่งกลุ่มและการปรับแต่งสำหรับพนักงาน: โซลูชันซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรได้ตามต้องการ ควรสามารถกำหนดเป้าหมายพนักงานที่แตกต่างกันตามบทบาท ตำแหน่ง หรือแผนก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • การสนับสนุนมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ: เครื่องมือสื่อสารภายในควรรองรับมัลติมีเดียที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ GIF แบบสำรวจ และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อทำให้จดหมายข่าวของคุณน่าสนใจ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

🔍 คุณรู้หรือไม่: อีเมลที่มีอีโมจิในหัวข้อมีอัตราการเปิดสูงกว่าถึง 56%และอัตราการคลิกผ่านสูงกว่าถึง 96% เมื่อเทียบกับอีเมลที่ไม่มีอีโมจิ

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในองค์กรในภาพรวม

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา
ClickUp– การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์– การทำงานอัตโนมัติของงาน– การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม– การติดตามและวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทีมที่ต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ จดหมายข่าวภายใน และการทำงานร่วมกันของทีมมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
คอนเน็กทีม– การสื่อสารแบบมือถือเป็นอันดับแรก – แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน – แชทแบบเรียลไทม์ – ฐานความรู้สำหรับการแบ่งปันเอกสารพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานหรือกระจายตัวซึ่งต้องการการสื่อสารภายในที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลักมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน
สแนปคอมส์– การแจ้งเตือนข้อความด่วน– การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป– สกรีนเซฟเวอร์และแถบข้อมูลที่ปรับแต่งได้– รายชื่อการจัดส่งสำหรับการแบ่งกลุ่มทีมที่ต้องการการสื่อสารภายในที่มีผลกระทบสูงและการอัปเดตเร่งด่วนราคาตามความต้องการ
สตาฟเบส– การส่งข้อความหลายช่องทาง– แอปสำหรับพนักงานและโซลูชันอินทราเน็ต– รายชื่อการแจกจ่ายที่กำหนดเอง– การวิเคราะห์และรายงานองค์กรระดับองค์กรที่ต้องการการสื่อสารภายในที่มีแบรนด์และหลายช่องทางราคาตามความต้องการ
HubEngage– คุณสมบัติการเล่นเกม– การมีส่วนร่วมหลายช่องทาง– แบบสำรวจและข้อเสนอแนะแบบโต้ตอบ– การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้ด้วย AIบริษัทที่ต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและมีการใช้เกมราคาตามความต้องการ
เวิร์กช็อป– ตัวแก้ไขแบบลากและวาง– เทมเพลตที่ปรับแต่งได้– เครื่องมือวิเคราะห์– การจัดตารางเวลาและการวางแผนการส่งมอบทีมที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและกำหนดตารางจดหมายข่าวภายในจำเป็น: $250/เดือน สำหรับพนักงาน 250 คน; แบบเสริม & แบบพรีเมียม: ราคาตามตกลง
น้ำหวาน– การยกย่องและรางวัลสำหรับพนักงาน– จดหมายข่าวในรูปแบบภาพ– แคตตาล็อกรางวัลที่ปรับแต่งได้– การยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงานองค์กรที่ผสมผสานจดหมายข่าวภายในองค์กรกับการยกย่องและสร้างความผูกพันของพนักงานราคาตามความต้องการ
Cerkl Broadcast– การกระจายจดหมายข่าวด้วยระบบ AI– การเข้าถึงผ่านมือถือ– การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์– การตั้งค่าโดยไม่ต้องเขียนโค้ดทีมที่กำลังมองหาจดหมายข่าวภายในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติ พร้อมการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล$799/เดือน; กระจายเสียง + มือถือ: $799 + 20%/เดือน
โพลีต์เมล– การผสานรวมกับ Outlook– การทดสอบ A/B เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ– การแบ่งกลุ่มพนักงาน– การติดตามอัตราการเปิดและการมีส่วนร่วมทีมที่ใช้ Microsoft Outlook สำหรับการสื่อสารทางอีเมลภายในและการวิเคราะห์รายละเอียด$0. 50/เดือน ต่อพนักงาน (ระดับมืออาชีพ); $0. 35/เดือน ต่อพนักงาน (ระดับองค์กร); $0. 20/เดือน ต่อพนักงาน (ระดับองค์กรขนาดใหญ่)
อันดับแรก– การกระจายเนื้อหาด้วยระบบ AI– การกระจายหลายช่องทาง (อีเมล, แอปมือถือ, Slack, ฯลฯ) – การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมองค์กรที่ต้องการการสื่อสารภายในแบบเฉพาะบุคคลผ่านหลายช่องทาง พร้อมการส่งมอบเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ราคาตามความต้องการ

10 อันดับซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในที่ดีที่สุด

นี่คือสิบอันดับซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในที่ดีที่สุด:

1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการและจดหมายข่าวภายในที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)

ClickUpคือแอปสำหรับงานที่ทรงพลังและครอบคลุมทุกความต้องการ ซึ่งช่วยจัดตั้งช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อประสบการณ์การทำงานที่สมบูรณ์และไร้รอยต่อ

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการสื่อสารภายในองค์กร ติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ หรือดำเนินแคมเปญการตลาด ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายใน: ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการและจดหมายข่าวภายในที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
ใช้ ClickUp สำหรับทีมการตลาดเพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารสำหรับทีมของคุณ

คุณสามารถจัดการกลยุทธ์การสื่อสารภายในทั้งหมดของคุณได้โดยใช้ClickUp สำหรับทีมการตลาด สร้างรายการหรือโครงการเฉพาะสำหรับจดหมายข่าว มอบหมายงานเขียนและออกแบบ กำหนดเส้นตาย จัดการรอบการตรวจสอบโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง และมองเห็นปฏิทินการสื่อสารของคุณได้

คุณสามารถแจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการอนุมัติจดหมายข่าวที่รอดำเนินการและกำหนดเวลาได้ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีและอัปเดตจดหมายข่าวของบริษัทตามความจำเป็น

ใช้ClickUp Docsเป็นพื้นที่สร้างสรรค์หลักของคุณ ร่างจดหมายข่าวที่มีภาพประกอบสวยงามพร้อมรูปภาพ วิดีโอ ตาราง และตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น มอบหมายงานโดยตรงจากข้อความ และติดตามประวัติเวอร์ชันได้

สร้างจดหมายข่าวที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และโต้ตอบได้ผ่าน ClickUp Docs
สร้างจดหมายข่าวที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และโต้ตอบได้ผ่าน ClickUp Docs

จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของจดหมายข่าวให้เป็นหน้าหรือหน้าย่อยภายในเอกสารเดียวกันเพื่อโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือจัดรูปแบบเพื่อทำให้จดหมายข่าวดูน่าสนใจและอ่านง่ายอีกด้วย

ใช้ @mentions ในเอกสารเพื่อมอบหมายส่วนต่าง ๆ หรือขอคำแนะนำจากสมาชิกทีม เปิดใช้งานความคิดเห็นเพื่อให้พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลและคำแนะนำได้โดยตรงบนเนื้อหา

การร่างจดหมายข่าวภายในที่น่าสนใจเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การสื่อสารเช่นนี้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณจึงมี ClickUp Brainเป็นคู่มือของคุณ

ClickUp Brain คือผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะในตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ไอเดียที่ทรงพลังสำหรับจดหมายข่าวของคุณตามความต้องการขององค์กร หากคุณติดขัดไม่รู้จะสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจอย่างไร Brain สามารถช่วยคุณตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ

สิ่งที่คุณต้องทำคือบอก Brain ว่าองค์กรของคุณทำอะไรและติดขัดตรงไหน; มันสามารถช่วยคุณได้ภายในไม่กี่วินาที! นี่คือจดหมายข่าวที่มันสร้างขึ้นโดยใช้เพียงคำแนะนำ:

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายใน: ร่างจดหมายข่าวที่มีผลกระทบได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเพียงคำแนะนำง่ายๆ โดยใช้ ClickUp Brain
ร่างจดหมายข่าวที่มีผลกระทบได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเพียงคำแนะนำง่าย ๆ ผ่าน ClickUp Brain
สื่อสารกับทีมภายในของคุณผ่านหลายแพลตฟอร์มด้วย ClickUp Chat
สื่อสารกับทีมภายในของคุณผ่านหลายแพลตฟอร์มด้วย ClickUp Chat

ClickUp รวมฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้ทีมภายในของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพClickUp Chatคือแพลตฟอร์มการสื่อสารยุคใหม่ที่ผสานรวมอีเมล การส่งข้อความทันที การแสดงความคิดเห็น การประกาศ และทุกโหมดการสื่อสารที่คุณนึกถึงได้ไว้ในที่เดียว

การรวมศูนย์การสื่อสารภายในของคุณเช่นนี้จะช่วยทำลายการแยกส่วนและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลสำหรับทุกคน ทำให้การส่งจดหมายข่าวภายในเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คลิกส่ง!

ปรับปรุงการวางแผนการจัดจำหน่ายและการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Automationsเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีร่างเอกสารพร้อมให้ตรวจสอบหรือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับวันที่เผยแพร่ แม้ว่า ClickUp จะไม่สามารถส่งอีเมลจำนวนมากได้โดยตรงเหมือนแพลตฟอร์มอีเมลเฉพาะทาง แต่คุณสามารถจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาและการอนุมัติได้อย่างราบรื่น จากนั้นใช้การเชื่อมต่อ (เช่น Zapier) หรือฟีเจอร์การสื่อสารภายในอย่างClickUp Chatหรืออีเมลใน ClickUp สำหรับการแชร์หรือประกาศเฉพาะกลุ่ม

📮 ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 18% ของผู้ตอบแบบสอบถามพึ่งพาการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสผ่านอีเมล แม้ว่าอีเมลจะช่วยให้มีการอภิปรายรายละเอียดได้โดยไม่ต้องประชุมแบบเรียลไทม์ แต่การมีหลายหัวข้อสนทนาในอีเมลเดียวกันมากเกินไปอาจทำให้ข้อมูลล้นและติดตามได้ยาก

เปลี่ยนความวุ่นวายของอีเมลให้เป็นงานที่เป็นระบบด้วย ClickUp'sEmail Project Management เปลี่ยนอีเมลสำคัญให้เป็นงานที่ติดตามได้ทันที กำหนดลำดับความสำคัญ มอบหมายความรับผิดชอบ และกำหนดเส้นตาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม รักษากล่องจดหมายของคุณให้จัดการได้ง่ายและโครงการของคุณให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าด้วย ClickUp!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผสานการจัดการโครงการ จดหมายข่าวภายใน และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ใช้ ClickUp Brain สำหรับการสร้างเนื้อหา, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และการสร้างข้อมูลเชิงลึก
  • แชร์ความคิดเห็นทันทีหรือเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ทันทีด้วย ClickUp Chat
  • แปลงเอกสาร, การกล่าวถึง (@mentions), และรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
  • รวมงาน ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนโดยใช้ClickUp Inboxเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงคลังแม่แบบจดหมายข่าวภายในองค์กรเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น อัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่าน โดยใช้แดชบอร์ด ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม
  • การอัปเดตแพลตฟอร์มบ่อยครั้งอาจสร้างความรบกวนให้กับผู้ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่Sid Babla ผู้ประสานงานโครงการด้านความเป็นอยู่ที่วิทยาลัย Dartmouth กล่าวถึง ClickUp:

"ClickUp ช่วยลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า"

"ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า"

2. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก)

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในองค์กร: Connecteam: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก
ผ่านทาง Connecteam

ต้องการติดต่อกับพนักงานที่ทำงานจากทุกที่อย่างต่อเนื่องหรือไม่? Connecteam ถูกออกแบบมาสำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานหรือทำงานแบบกระจายตัว แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลักช่วยให้การส่งจดหมายข่าว การอัปเดต แบบสำรวจ และเอกสารการฝึกอบรมไปยังโทรศัพท์ของพนักงานเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกคนเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Connecteam ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจดหมายข่าวภายในองค์กรด้วยการเผยแพร่ที่ชาญฉลาด การอัปเดตแบบโต้ตอบ และการติดตามการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์—ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่มีทีมงานกระจายตัวสูง

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • อำนวยความสะดวกในการแชทแบบเรียลไทม์เพื่อการเชื่อมต่อทันทีสำหรับการอัปเดตข่าวสารอย่างรวดเร็ว
  • จัดการข้อซักถามเกี่ยวกับจดหมายข่าวพนักงานด้วยระบบตั๋วภายใน
  • ใช้แบบสำรวจเพื่อรับข้อเสนอแนะจากพนักงานเกี่ยวกับแนวคิดสำหรับจดหมายข่าว
  • แบ่งปันเอกสารและทรัพยากรสำคัญผ่านฐานความรู้แบบรวมศูนย์

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับองค์กรที่ทำงานประจำโต๊ะทำงาน
  • การสื่อสารวิดีโอแบบเรียลไทม์ที่จำกัด

ราคาของ Connecteam

  • แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
  • พื้นฐาน: $35/เดือน
  • ขั้นสูง: $59/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Connecteam

  • G2: 4. 6/5 (2,260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,220+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เมื่อใดควรใช้ อีเมล vs. แชท vs. การประชุม

3. SnapComms (เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนพนักงานที่มีผลกระทบสูงและการสื่อสารเร่งด่วน)

SnapComms: เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนพนักงานที่มีผลกระทบสูงและการส่งข้อความเร่งด่วน
ผ่านทาง SnapComms

ต้องการส่งข้อความเร่งด่วนที่ต้องการความสนใจทันทีหรือไม่? ใช้ SnapComms สำหรับการอัปเดตและประกาศที่สำคัญเช่นนี้

SnapComms ข้ามซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลแบบดั้งเดิมเพื่อส่งการแจ้งเตือนจดหมายข่าวของคุณในรูปแบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การอัปเดตที่ตรงเป้าหมายไปจนถึงการประกาศทั่วทั้งบริษัท พนักงานจะได้รับจดหมายข่าวทันที

ด้วยตัวเลือกการแบ่งกลุ่ม ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนให้เหมาะกับทีมหรือแผนกเฉพาะได้ ซึ่งช่วยให้จดหมายข่าวถูกส่งถึงผู้ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม แม้ว่ามันจะสามารถส่งจดหมายข่าวได้ แต่จุดแข็งของมันอยู่ที่รูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป แถบเลื่อน ขัดหน้าจอ และแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ ซึ่งสามารถข้ามความวุ่นวายของอีเมลได้สำหรับข้อความที่เร่งด่วน

คุณสมบัติเด่นของ SnapComms

  • ส่งข้อความด่วนผ่านการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป แถบข้อความเลื่อน และการแจ้งเตือนเต็มหน้าจอ
  • ปรับแต่งวอลเปเปอร์และสกรีนเซฟเวอร์เพื่อผสานการสื่อสารภายในองค์กรไว้เบื้องหลัง
  • ใช้รายชื่อผู้รับเพื่อส่งจดหมายข่าวที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

ข้อจำกัดของ SnapComms

  • การใช้มากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากการตื่นตัวในหมู่พนักงาน
  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งหมายถึงการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ

ราคาของ SnapComms

  • แจ้งให้ทราบ: ราคาที่กำหนดเอง
  • มีส่วนร่วม: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว SnapComms

  • G2: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง SnapComms อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2เกี่ยวกับ SnapComms:

SnapComms ช่วยให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย เราสามารถติดต่อพนักงานได้มากขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการใช้เมลที่เคยใช้"

SnapComms ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดาย เราสามารถติดต่อพนักงานได้มากขึ้นถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับการใช้เมลที่เคยใช้มาก่อน"

4. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรระดับองค์กรและการสร้างแบรนด์)

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายใน: Staffbase: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างแบรนด์ในระดับองค์กร
ผ่านทาง Staffbase

Staffbase เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรระดับองค์กร มีแพลตฟอร์มอีเมลสื่อสารภายในองค์กรที่มีแบรนด์, แอปสำหรับพนักงาน, และโซลูชันอินทราเน็ตเพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ใช้รายการแจกจ่ายที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งการส่งจดหมายข่าวให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมสูงสุดและจดจำข้อมูลได้ดี

Staffbase รองรับการส่งข้อความหลายช่องทาง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญถึงพนักงานทุกที่ทุกเวลา อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การสร้าง แจกจ่าย และจัดการเทมเพลตจดหมายข่าวภายในองค์กรเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Staffbase

  • ผสานรวมกับเครื่องมือในที่ทำงานอื่น ๆ เพื่อการสื่อสารภายในที่ราบรื่น
  • ปรับแต่งการส่งจดหมายข่าวผ่านรายชื่อผู้รับที่กำหนดเอง
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของจดหมายข่าวของคุณผ่านการวิเคราะห์และรายงาน

ข้อจำกัดของ Staffbase

  • ต้องใช้การลงทุนจำนวนมาก ทำให้องค์กรขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้
  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการออกแบบ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรมาก

ราคาสำหรับพนักงาน

  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของพนักงาน

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:อินทราเน็ต vs อินเทอร์เน็ต: ความแตกต่างและประโยชน์ของเครือข่ายหลัก

5. HubEngage (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบเฉพาะบุคคลและการใช้เกมเป็นเครื่องมือ)

HubEngage: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบเฉพาะบุคคลและการใช้เกมเป็นเครื่องมือ
ผ่านทาง HubEngage

HubEngage ช่วยให้องค์กรสร้างสถานที่ทำงานที่เชื่อมโยงกันโดยการปรับปรุงการสื่อสารภายในและการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรวมเครื่องมือสื่อสารหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียวช่วยให้การจัดการจดหมายข่าวง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลอัปเดตที่สำคัญจะไม่สูญหายในความวุ่นวาย

ระบบปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI ของมันช่วยให้คุณปรับเนื้อหาจดหมายข่าวให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้ นอกจากนี้ยังรองรับการมีส่วนร่วมผ่านหลายช่องทาง เช่น แอปมือถือ อีเมล ข้อความ และป้ายดิจิทัล

คุณสมบัติเด่นของ HubEngage

  • ทำให้การสื่อสารภายในองค์กรสนุกสนานด้วยการใช้คะแนน รางวัล และกระดานผู้นำ
  • กระจายกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรโดยเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
  • เพิ่มฟีเจอร์แบบโต้ตอบในจดหมายข่าว เช่น แบบสำรวจความคิดเห็นสั้น ๆ แบบทดสอบ และช่องให้ข้อเสนอแนะ

ข้อจำกัดของ HubEngage

  • การตั้งค่าและการบรรลุการยอมรับจากผู้ใช้ในระดับสูงอาจต้องใช้เวลา
  • การมุ่งเน้นที่มือถืออย่างเข้มแข็งอาจไม่เหมาะกับโครงสร้างองค์กรทุกประเภท

ราคาของ HubEngage

แผนและราคาที่กำหนดเอง

HubEngage คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubEngage อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2เกี่ยวกับ HubEngage:

พนักงานของเราหลายคนไม่ได้ทำงานที่สำนักงานหลักของเรา – HubEngage ช่วยให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสถานที่ของเราโดยการแบ่งปันความสำเร็จของพวกเขา เราใช้แอปนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนโยบายและกิจกรรมของพนักงานที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย

พนักงานของเราหลายคนไม่ได้ทำงานที่สำนักงานหลักของเรา – HubEngage ช่วยให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสถานที่ของเราโดยการแบ่งปันความสำเร็จของพวกเขา เราใช้แอปนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนโยบายและกิจกรรมของพนักงานที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย

6. เวิร์กช็อป (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างจดหมายข่าวร่วมกันและการให้ข้อมูลจากทีม)

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายใน: เวิร์กช็อป: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างจดหมายข่าวแบบร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทีม
ผ่านทาง เวิร์กช็อป

เวิร์กช็อปเป็นแพลตฟอร์มอีเมลสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรที่เพิ่มมิติแห่งการทำงานร่วมกันในการสร้างจดหมายข่าว โดยรวบรวมผู้สื่อสารภายในองค์กรให้มาร่วมกันทำงาน ช่วยให้แต่ละฝ่ายสามารถนำเสนอข้อมูลจากแผนกของตนเองได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ในการสื่อสารผ่านอีเมล

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันยังช่วยให้คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวการสื่อสารภายในที่สวยงามได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

ด้วยเทมเพลตที่มีอยู่ในตัว ทีมงานสามารถออกแบบจดหมายข่าวที่ดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมยังช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของเวิร์กช็อป

  • ทำให้การออกแบบจดหมายข่าวง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมสำหรับจดหมายข่าวโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัว
  • วางแผนและกำหนดเวลาจดหมายข่าวเพื่อให้แน่ใจว่าส่งถึงผู้รับตรงเวลา
  • ปรับแต่งแผนการสื่อสารและเทมเพลตจดหมายข่าวภายในองค์กรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีแบรนด์

ข้อจำกัดของเวิร์กช็อป

  • ขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติสำหรับการกระจายอีเมลภายใน
  • สร้างการวิเคราะห์พื้นฐานที่อาจไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก

ราคาเวิร์กช็อป

  • จำเป็น: $250/เดือน
  • ปรับปรุง: ราคาที่กำหนดเอง
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวเวิร์กช็อป

  • G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างSlack กับอีเมลเพื่อเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับอีเมลภายในองค์กรของคุณ!

7. น้ำหวาน (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในที่เน้นการยกย่องพนักงาน)

น้ำหวาน: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในที่เน้นการยกย่องพนักงาน
ผ่านทาง น้ำหวาน

Nectar ผสานการสื่อสารภายในองค์กรเข้ากับแพลตฟอร์มการยกย่องและรางวัลสำหรับพนักงานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้พนักงานสามารถยกย่องซึ่งกันและกันแบบเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนร่วมงาน ทำให้พนักงานสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จของกันและกันได้แบบเรียลไทม์

สิ่งนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับการอัปเดตของบริษัท คิดถึงมันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์แบบมืออาชีพ ที่จดหมายข่าวภายในแจ้งข้อมูลและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการเน้นย้ำถึงความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของน้ำหวาน

  • สร้างจดหมายข่าวที่ดึงดูดสายตาด้วยแบรนด์ของบริษัท รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดีย
  • ปรับแต่งแคตตาล็อกรางวัลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัท
  • อนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงและการเสนอชื่อสำหรับรางวัลในกระบวนการยกย่องพนักงาน
  • สร้างรายงานและการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการยอมรับ

ข้อจำกัดของน้ำหวาน

  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • คุณสมบัติการสื่อสารเป็นรองแพลตฟอร์มการจดจำ
  • ให้ความสำคัญกับการออกแบบ/การวิเคราะห์จดหมายข่าวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง

การกำหนดราคาเนคทาร

  • การยอมรับและรางวัล: ราคาที่กำหนดเอง
  • การสื่อสารภายใน: ราคาตามการตกลง

คะแนนและรีวิวเนคทาร่า

  • G2: 4. 7/5 (6,550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Nectar อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2เกี่ยวกับ Nectar:

ฉันชอบที่มันเป็นวิธีที่สนุกและง่ายมากในการแสดงความเคารพและชื่นชมต่อเพื่อนร่วมงาน ด้วย Nectar การแสดงความชื่นชมทันทีกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ฉันยังชอบที่เราสามารถได้รับรางวัลสำหรับเวลาที่ทำงานกับบริษัทและการทำวิดีโอการฝึกอบรมให้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนที่ได้รับในแต่ละเดือน ฉันพบว่าตัวเองแบ่งปันความรักบ่อยขึ้นและชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ่อยขึ้นกว่าในอดีต

ฉันชอบที่มันเป็นวิธีที่สนุกและง่ายมากในการแสดงความเคารพและชื่นชมต่อเพื่อนร่วมงาน ด้วย Nectar การแสดงความชื่นชมทันทีกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ฉันยังชอบที่เราสามารถได้รับรางวัลสำหรับเวลาที่ทำงานกับบริษัทและการทำวิดีโอการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้น ด้วยคะแนนที่ได้รับในแต่ละเดือน ฉันพบว่าตัวเองแบ่งปันความรักบ่อยขึ้นและชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ่อยขึ้นกว่าที่เคยในอดีต

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างจดหมายข่าวภายในที่ผสมผสานการอัปเดตของบริษัท ข่าวสารในอุตสาหกรรม และไฮไลท์พนักงาน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับการมีส่วนร่วมสูงสุด

8. Cerkl Broadcast (เหมาะที่สุดสำหรับจดหมายข่าวส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายใน: Cerkl Broadcast: เหมาะที่สุดสำหรับจดหมายข่าวส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผ่านทาง Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างรายชื่อการกระจายเป้าหมาย จากนั้นจะส่งจดหมายข่าวภายในที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความสนใจและบทบาทของพนักงาน

การทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เหมาะสมถึงผู้คนที่เหมาะสมช่วยลดการล้นของข้อมูลและปรับปรุงการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างเช่นทีมสนับสนุนได้รับจดหมายข่าวทางเทคนิค ทีมการตลาดได้รับกลยุทธ์ล่าสุด เป็นต้น การเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลเช่นนี้ เมื่อผสานกับการสื่อสารภายในที่ทำงานอัตโนมัติ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Cerkl Broadcast

  • สร้างและแจกจ่ายจดหมายข่าวโดยอัตโนมัติผ่านการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • รับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของจดหมายข่าว
  • ใช้การดำเนินการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อการตั้งค่าและการปรับแต่งที่รวดเร็ว
  • เข้าถึงจดหมายข่าวได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการใช้งานบนมือถือที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Cerkl Broadcast

  • อัลกอริทึมของระบบ AI อาจใช้เวลาสักครู่ในการปรับให้เหมาะสมและเข้าใจความต้องการของพนักงาน
  • ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติขั้นสูงอย่างถ่องแท้
  • การควบคุมการออกแบบจดหมายข่าวด้วยตนเองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขแบบลากและวาง

ราคา Cerkl Broadcast

  • ออกอากาศ: $799/เดือน
  • ออกอากาศ + มือถือ: $799 + 20%/เดือน

คะแนนและรีวิว Cerkl Broadcast

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณทราบหรือไม่?47% ของบุคคลตรวจสอบอีเมลผ่านโทรศัพท์มือถือดังนั้นควรปรับแต่งจดหมายข่าวของคุณให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถดูได้อย่างราบรื่น!

➡️ อ่านเพิ่มเติม:จดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดเพื่อติดตามเทรนด์ล่าสุด

9. PoliteMail (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์อีเมลภายในที่ผสานกับ Outlook)

PoliteMail: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์อีเมลภายในที่ผสานรวมกับ Outlook
ผ่านทาง PoliteMail

PoliteMail เป็นแพลตฟอร์มอีเมลสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรสำหรับผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อม Microsoft Outlook

เครื่องมือจัดการแคมเปญอีเมลวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารภายในของคุณโดยการวัดตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปิดอ่าน, เวลาการอ่าน, และการมีส่วนร่วม

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวพนักงานช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จดหมายข่าวส่งถึงพนักงานตามบทบาท แผนก และความสนใจของพวกเขา วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้องค์กรปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและสร้างผลกระทบที่ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ PoliteMail

  • สร้าง, ส่ง, และติดตามจดหมายข่าวได้โดยตรงจาก Outlook โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
  • สนับสนุนการออกแบบที่ตอบสนองเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลแสดงผลได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ต่างๆ
  • เสนอการทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและกลยุทธ์ทางอีเมล
  • รับรองความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการเข้ารหัสระดับองค์กร

ข้อจำกัดของ PoliteMail

  • ทำงานใน Microsoft Outlook ทำให้ไม่สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มอีเมลอื่นได้
  • ขาดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลแบบสแตนด์อโลนมีให้

ราคา PoliteMail

  • เริ่มต้นที่ $639/เดือน

คะแนนและรีวิว PoliteMail

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง PoliteMail อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2เกี่ยวกับ PoliteMail:

การเข้าถึงเทมเพลตที่คุณสร้างไว้และการสร้างตัวชี้วัดสำหรับอีเมลที่ส่งออกไปนั้นทำได้ง่าย รวมถึงความสามารถในการอัปโหลดรายชื่อผู้รับ เมื่อฉันประสบปัญหาหลังจากเปลี่ยนมาใช้ O365 ฉันได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงการสนับสนุนอย่างละเอียด และปัญหาได้รับการระบุอย่างรวดเร็วพร้อมคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

การเข้าถึงเทมเพลตที่คุณสร้างไว้และการสร้างตัวชี้วัดสำหรับอีเมลที่ส่งออกไปนั้นทำได้ง่าย รวมถึงความสามารถในการอัปโหลดรายชื่อผู้รับ เมื่อฉันประสบปัญหาหลังจากเปลี่ยนมาใช้ O365 ฉันได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงการสนับสนุนอย่างละเอียด และปัญหาได้รับการระบุอย่างรวดเร็วพร้อมคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

10. Firstup (เหมาะที่สุดสำหรับการกระจายเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังหลายช่องทาง)

ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวภายในองค์กร: Firstup: เหมาะที่สุดสำหรับการกระจายเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังหลายช่องทาง
ผ่านทาง อันดับแรก

Firstup ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความเฉพาะบุคคลในระดับสูง โดยรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ และคัดสรรพร้อมเผยแพร่เนื้อหาอย่างชาญฉลาดตามพฤติกรรมและความชอบของพนักงาน

รองรับอีเมล, แอปมือถือ, อินทราเน็ต, และเครื่องมือการร่วมมืออื่น ๆ เช่น Microsoft Teams และ Slack. ซึ่งช่วยให้พนักงานได้รับการอัปเดตในที่ที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด.

ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม Firstup ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูลและเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์กรให้สูงสุด

คุณสมบัติเด่นอันดับแรก

  • อัตโนมัติการจัดจำหน่ายจดหมายข่าวโดยใช้การปรับแต่งตามบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์
  • คัดสรรเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ สำหรับการสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว
  • ปรับเวลาการส่งข้อความให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมสูงสุด

ข้อจำกัดเบื้องต้น

  • ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและบูรณาการ
  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ
  • การมุ่งเน้นองค์กรพร้อมกับความซับซ้อนและต้นทุนที่สอดคล้องกัน

ราคาเริ่มต้น

  • จำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • พรีเมียม: ราคาตามความต้องการ
  • อินทราเน็ตสำหรับพนักงาน (ส่วนเสริม): ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวเบื้องต้น

  • G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านการสื่อสารขององค์กรของคุณ คุณสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มอีเมลสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร หรือระบบที่ผสานการทำงานได้มากขึ้น หากคุณต้องการส่งจดหมายข่าวเพื่อยกย่องพนักงาน ลองใช้ Nectar หรือหากคุณต้องการใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม HubEngage อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่าแค่จดหมายข่าว ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยระบบการจัดการโครงการที่ทรงพลัง การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ผสานรวมไว้ การทำงานร่วมกันเอกสาร และผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ClickUp ทำให้ทุกข้อความมีความหมาย เปลี่ยนการสื่อสารภายในให้เป็นการกระทำ ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า เลือกทางที่ชาญฉลาด—ลองใช้ ClickUp วันนี้