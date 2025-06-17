8 เครื่องมือติดตามนิสัยด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

🗓️ วันที่ 1: คุณเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุด ดื่มน้ำมากขึ้น ออกกำลังกาย และทำสมาธิก่อนนอน
แต่ไม่รู้ทำไม นิสัยใหม่ของคุณกลับหายไปอย่างลึกลับในวันที่สาม มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่คนที่ตั้งใจที่สุด
อย่ากังวลไป ยังมีทางออกจากวงจรของการผัดวันประกันพรุ่งและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ถูกทิ้งไว้
เข้าสู่แอปติดตามนิสัย: อาวุธลับของคุณในการต่อสู้กับความขี้ลืม ขาดแรงจูงใจ และข้ออ้างสุดคลาสสิก 'ฉันจะเริ่มวันจันทร์' พวกมันเปลี่ยนการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นเกม ทำให้คุณมีความรับผิดชอบในแบบที่พลังใจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้
พร้อมที่จะยึดมั่นในเป้าหมายของคุณอย่างจริงจังแล้วหรือยัง? นี่คือเครื่องมือติดตามนิสัยที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปและทำให้สนุก!
เครื่องมือติดตามนิสัยด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือติดตามนิสัยด้วย AI ที่ดีที่สุด 8 อันดับ:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการเป้าหมาย/งานด้วย AI, งานที่ทำซ้ำ, ตัวติดตามนิสัยส่วนบุคคลพร้อมผู้ช่วย AI ของ ClickUp
|ฟรีแลนซ์ทุกประเภท ทีมขนาดเล็ก และองค์กรที่ต้องการการจัดการเป้าหมายและงานด้วยระบบ AI
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|นิสัยใหม่
|ตารางเวลาที่ยืดหยุ่น, การแจ้งเตือนและเตือนความจำแบบกำหนดเอง, บันทึกประจำวัน
|บุคคลที่ต้องการการติดตามนิสัยที่ง่ายและยืดหยุ่น
|มีแผนฟรีให้บริการ. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9. 99 (ตลอดชีพ)
|วิถีชีวิต
|การติดตามสถิติต่อเนื่อง, ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์/รายเดือน, แท็กที่กำหนดเอง, กราฟและแผนภูมิแสดงแนวโน้ม, การบันทึกโน้ตสำหรับแต่ละรายการ, โหมดสำหรับผู้มีปัญหาการมองเห็นสี
|ฟรีแลนซ์ที่ชอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม
|มีแผนฟรีให้บริการ. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4. 99
|ฮาบิติกา
|การติดตามนิสัยแบบเกม (อวตาร, รางวัล, โทษ), ความท้าทายในชุมชน
|บุคคลและกลุ่มที่ต้องการทำให้การติดตามนิสัยเป็นเกม
|มีแผนฟรีให้บริการ. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.
|สร้างนิสัย
|การติดตามอารมณ์, การสะสมนิสัย, การซิงค์กับ Apple Health/Google Fit, ตัวจับเวลาโฟกัส,
|ผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการการโค้ชและการติดตามนิสัยที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
|มีแผนให้บริการฟรี. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2. 49
|สตรีค
|การติดตามแบบต่อเนื่อง (สูงสุด 24 นิสัย, ธีมและไอคอนปรับแต่งได้, ซิงค์กับ Apple Health)
|สร้างแรงผลักดันผ่านการเล่นต่อเนื่อง
|ไม่มีแผนฟรี. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5. 99 (ตลอดชีพ)
|โค้ช.ฉัน
|บริการโค้ชชิ่งส่วนบุคคล, ถาม-ตอบและสนับสนุนชุมชน, การเฉลิมฉลองความสำเร็จ
|บุคคลที่มีแรงจูงใจสูงที่ต้องการการโค้ชและการติดตามนิสัยที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
|มีแผนฟรีให้บริการ. แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $87.
|รีคlaim. ai
|การจัดตารางนิสัยด้วยระบบ AI, การผสานและซิงค์กับปฏิทิน, การวิเคราะห์การจัดสรรเวลา
|ผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการการจัดตารางเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือติดตามนิสัย AI?
การเริ่มต้นด้วยนิสัยนั้นง่าย แต่การรักษาไว้ในระยะยาวนั้นยาก แอปติดตามนิสัยช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อตนเองโดยให้วิธีการที่ง่ายในการบันทึกและติดตามกิจกรรมประจำวัน
จากการเติบโตส่วนบุคคลไปจนถึงกิจวัตรการดูแลตนเองและทุกสิ่งในระหว่างนั้น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณมีความสม่ำเสมอในการสร้างนิสัยด้วยการแจ้งเตือน ข้อมูลเชิงลึก และแรงบันดาลใจ
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต:
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: มองหาเครื่องมือที่วิเคราะห์ความก้าวหน้าของคุณ ระบุรูปแบบ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง ✅
- การติดตามเป้าหมาย: เลือกแอปที่ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้ ทำให้ความสำเร็จระยะยาวพร้อมกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้มากขึ้น ✅
- คุณสมบัติการติดตามต่อเนื่องและแรงจูงใจ: เลือกแอปติดตามนิสัยที่มีการติดตามต่อเนื่อง, องค์ประกอบเกม, และการกระตุ้นแรงจูงใจเพื่อให้คุณมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจสำหรับนิสัยเฉพาะ ✅
- การปรับแต่ง: เลือกตัวติดตามการสร้างนิสัยที่อนุญาตให้สร้างหมวดหมู่ของนิสัยได้เอง, การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ✅
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ลงทุนในแอปที่ใช้งานง่ายซึ่งใช้แดชบอร์ด, แผนภูมิ, รายการ, ตัวจับเวลา ฯลฯ เพื่อทำให้การติดตามนิสัยเป็นเรื่องสนุกและง่ายดาย ✅
- ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกเครื่องมือสร้างนิสัยที่เก็บข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยพร้อมตัวเลือกสำรองข้อมูลและการเข้ารหัส ✅
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
เครื่องมือติดตามนิสัยด้วย AI ที่ดีที่สุด
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายและงานด้วย AI)
"หากคุณเลือกพฤติกรรมเล็ก ๆ ที่ถูกต้อง และจัดลำดับมันอย่างเหมาะสม คุณก็ไม่ต้องกระตุ้นตัวเองให้มันเติบโต มันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ปลูกไว้ในที่ที่เหมาะสม" – BJ Fogg, นักวิทยาศาสตร์สังคมชาวอเมริกัน
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการงานและเป้าหมาย, แชท, เอกสาร, และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างพฤติกรรมเล็กๆ ในลำดับที่ถูกต้อง มาดูกัน
💜 เป้าหมาย ClickUp
ดังนั้นเมื่อการยึดมั่นในนิสัยรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบากClickUp Goalsช่วยให้คุณเริ่มต้นได้โดยการแบ่งนิสัยเหล่านั้นออกเป็นงานที่ง่ายและสามารถทำได้ เรียกว่า 'เป้าหมาย'
เป้าหมายเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะสมกับนิสัยประเภทต่างๆ ได้:
- เป้าหมายตัวเลข: เหมาะสำหรับนิสัยที่สามารถวัดผลได้ เช่น 'อ่านหนังสือสี่เล่มในหนึ่งเดือน'
- เป้าหมายทางการเงิน: เหมาะสำหรับเป้าหมายทางการเงิน เช่น 'ลดค่าใช้จ่ายรายเดือนลงเหลือ $100. '
- เป้าหมายจริง/เท็จ: มีประโยชน์สำหรับงานที่ต้องตอบใช่/ไม่ใช่ในแต่ละวัน เช่น 'ใช้เวลา 5-10 นาทีทุกเช้าในการทบทวนงานและจัดลำดับความสำคัญ '
💜 ClickUp Brain
ไม่แน่ใจว่าจะสร้างนิสัยอะไรดี?ClickUp Brainสามารถช่วยระดมความคิดตามเป้าหมายของคุณได้
ClickUp Brain กลายเป็นโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผู้ช่วยส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AIโดยช่วยให้คุณจับและจัดระเบียบข้อมูลสำหรับนิสัยไม่จำกัดและสร้างงานและตัวเตือนเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอ
เครือข่ายประสาทที่ทรงพลังของสมองยังสร้างสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของความก้าวหน้าและรายงานการต่อเนื่องของนิสัยของคุณ ทำให้ ClickUpเป็นหนึ่งในแอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุด
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! ด้วย ClickUp Custom Autopilot agent คุณสามารถปรับแต่ง, อัตโนมัติ, และทำให้กระบวนการติดตามนิสัยของคุณเป็นระบบได้. มันสามารถ:
มันสามารถ:
- สร้างงานที่ต้องทำซ้ำโดยอัตโนมัติสำหรับกิจวัตรประจำวัน รายสัปดาห์ หรือตามกำหนดเอง
- ส่งการแจ้งเตือนและคำเตือนเพื่อช่วยให้คุณรับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้าของคุณโดยการอัปเดตสถานะหรือฟิลด์ที่กำหนดเองตามกิจกรรมของคุณ
- สร้างรายงานหรือสรุปเกี่ยวกับสถิติการทำต่อเนื่องและอัตราการสำเร็จของคุณ
- แนะนำการปรับปรุงหรือเคล็ดลับสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI
การใช้ประโยชน์จากตัวแทนระบบอัตโนมัติ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างนิสัยได้มากขึ้น และลดการติดตามด้วยตนเองลง ทำให้การเดินทางสร้างนิสัยของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
💜 งานใน ClickUp
สำหรับกิจวัตรประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ หรือการฝึกสติClickUp's Recurring Tasksช่วยขจัดความจำเป็นในการสร้างงานเดิมซ้ำๆ ด้วยตนเอง ทำให้คุณไม่พลาดทุกกิจกรรมสำคัญ
คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณ:
- ตัดสินใจว่าควรทำภารกิจนี้ซ้ำบ่อยแค่ไหน—ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือในวันเฉพาะ
- ระบุเวลาที่การเกิดซ้ำควรเริ่มต้น และหากมี ให้ระบุเวลาสิ้นสุด
- เลือกว่าเหตุการณ์ถัดไปจะถูกสร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์ปัจจุบันเสร็จสิ้นหรือตามกำหนดเวลาที่แน่นอน
💜 แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัว
พร้อมที่จะเริ่มต้นนิสัยของคุณแล้วหรือยัง? ลองใช้แม่แบบติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถทำได้ง่าย:
- ระบุพฤติกรรมของคุณและอัปเดตทุกวันด้วยการตรวจสอบเพื่อติดตามความก้าวหน้า การสะท้อนคิด หรือการปรับเปลี่ยนด้วยClickUp Docs และแชร์กับเพื่อน โค้ช หรือทีมเพื่อรับการสนับสนุน
- ทำเครื่องหมายจุดความก้าวหน้าสำคัญและผลงานที่บรรลุในเหตุการณ์สำคัญในClickUpเพื่อรักษาแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง
- อัปเดตบันทึกนิสัยของคุณโดยอัตโนมัติด้วยกฎ if-then และทริกเกอร์โดยใช้ClickUp Automations
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แท็กที่กำหนดเอง:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในเส้นทางการสร้างนิสัยของคุณ เช่น ระยะเวลาหรือบันทึกเกี่ยวกับแต่ละเซสชันของนิสัย
- ภาพรวมความก้าวหน้า:สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดเวลา ให้แรงจูงใจและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสม่ำเสมอของคุณ
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: เปิดใช้งานการแจ้งเตือนของ ClickUpสำหรับงานที่เกิดซ้ำของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือน ทำให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดนิสัยของคุณท่ามกลางตารางงานที่ยุ่งในแอปจัดตารางเวลาของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นใดเทียบได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นใดเทียบได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีใน Excel & ClickUp
2. HabitNow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบนิสัยและงานต่างๆ ในที่เดียว)
HabitNow ผสานการติดตามเป้าหมายและการวางแผนเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบพฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถกำหนดและปรับแต่งพฤติกรรมด้วยเป้าหมายรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และจัดระเบียบไว้ในหมวดหมู่และรายการต่างๆ ได้
ระบบการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น, ระบบการแจ้งเตือนและสัญญาณเตือนที่สามารถปรับแต่งได้, และฟังก์ชันตัวจับเวลาช่วยเพิ่มสมาธิระหว่างการทำงาน, และแผนภูมิและสถิติที่ละเอียดช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HabitNow
- ตัวชี้วัดความสม่ำเสมอ: สร้างสถิติความสำเร็จเพื่อสร้างแรงจูงใจ และบันทึกการเดินทางของคุณด้วยบันทึกประจำวันเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยค่ากำหนดช่วงเวลานับถอยหลังล่วงหน้า, ธีม, และไอคอนตามที่คุณต้องการ
- การจัดการงาน: เพิ่มงานที่ทำซ้ำได้, การแจ้งเตือน, และรายการตรวจสอบสำหรับงานที่กว้างขึ้น เช่น การซื้อของ, งานบ้าน, งาน, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ HabitNow
- ไม่อนุญาตให้แปลงเป้าหมายที่เป็นตัวเลขเป็นเป้าหมายใช่/ไม่ใช่สำหรับนิสัยเดียวกัน
- มันไม่ยอมให้ผู้ใช้จัดเรียงนิสัยตามเวลาของวัน
ราคาของ HabitNow
- ฟรี
- ตลอดชีพ: $9. 99
คะแนนและรีวิว HabitNow
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📌 ลองวิธีนี้: 'กฎสองนาที'เป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การสร้างและยึดมั่นในกิจวัตรเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกนิสัยใหม่ ง่ายจนใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที ในการเริ่มต้น แทนที่จะตั้งใจนั่งสมาธิ 20 นาทีทุกวัน เริ่มต้นด้วยการไตร่ตรองอย่างมีสติเพียง 2 นาที
3. วิถีชีวิต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและสร้างนิสัยด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย)
วิถีชีวิตช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรยามเช้าที่ดี สร้างนิสัยใหม่ และเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถท้าทายตัวเองให้รักษาสถิติไม่ขาดตอนและรับข้อเสนอแนะรายสัปดาห์และรายเดือนเกี่ยวกับนิสัยของคุณผ่านกระดานคะแนนในตัว
แอปติดตามเป้าหมายยังช่วยติดตามความคิด การสะท้อน หรือการสังเกตการณ์ โดยให้คุณแนบโน้ตสั้น ๆ ไปยังแต่ละรายการนิสัยได้ โหมดสำหรับผู้ที่มีปัญหาการมองเห็นสีช่วยให้การใช้งานเป็นมิตรและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทุกคน
ลักษณะชีวิตที่ดีที่สุด
- แท็กที่กำหนดเอง: จัดกลุ่มและจัดการนิสัยทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแท็กที่ปรับแต่งได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามด้านต่างๆ ของชีวิตคุณ
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้า: วิเคราะห์พฤติกรรมของคุณตลอดเวลาผ่านแผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแท่ง, และเส้นแนวโน้ม เพื่อมองเห็นความก้าวหน้าและระบุรูปแบบ
- การแจ้งเตือนและการจัดตาราง: ติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยการแจ้งเตือนที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณตั้งเวลาเตือนพร้อมข้อความที่กำหนดเองได้
ข้อจำกัดของวิถีชีวิต
- การสมัครแผนพรีเมียมเป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถติดตามนิสัยได้ไม่จำกัดและจัดเก็บนิสัยที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปแต่ต้องการเก็บไว้
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานและเวลาขั้นสูง
ราคาตามวิถีชีวิต
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99
คะแนนและรีวิววิถีชีวิต
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Way of Life อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากApple Storeระบุว่า:
ฉันได้ใช้มันอย่างสม่ำเสมอมาสองสามปีแล้ว และมันมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อชีวิตของฉัน การมีวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการบันทึกรูปแบบและพฤติกรรมของฉันในแต่ละวันทำให้ฉันตระหนักและรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้น
ฉันได้ใช้มันอย่างสม่ำเสมอมาสองสามปีแล้ว และมันมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อชีวิตของฉัน การมีวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการบันทึกรูปแบบและพฤติกรรมของฉันในแต่ละวันทำให้ฉันตระหนักและรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้น
4. Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การติดตามนิสัยเป็นเกม)
Habitica ผสมผสานวิธีการติดตามนิสัยแบบดั้งเดิมเข้ากับองค์ประกอบเกมแบบโต้ตอบเพื่อทำให้การติดตามนิสัยเป็นเรื่องสนุก น่าดึงดูดใจ และสร้างแรงจูงใจอย่างมาก
มันช่วยให้คุณสามารถตั้งทั้งนิสัยที่ดี (เช่น 'ทานอาหารที่มีประโยชน์') และนิสัยที่ไม่ดี (เช่น 'ไม่ออกกำลังกาย') การทำนิสัยที่ดีจะได้รับรางวัลเป็นประโยชน์ในเกม ในขณะที่การทำนิสัยที่ไม่ดีจะส่งผลให้เกิดการลงโทษ
'งานประจำวัน' คือภารกิจที่ต้องทำซ้ำเป็นประจำทุกวัน สัปดาห์ละสองสามครั้ง หรือทุกเดือน ส่วน 'รายการที่ต้องทำ' คือภารกิจที่ทำเพียงครั้งเดียวและมีกำหนดส่ง ซึ่งช่วยให้คุณได้รับรางวัลเมื่อทำสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- การทำให้เป็นเกม: มีส่วนร่วมในเกมสวมบทบาท, อวตาร, รางวัลที่กำหนดเอง, การสะสมสถิติ, ระดับความยาก, เป็นต้น, เพื่อทำให้การพัฒนาตนเองรู้สึกเหมือนการผจญภัย
- ความท้าทายของชุมชน: แข่งขันกับเพื่อนและคนแปลกหน้าเพื่อเป้าหมายร่วมกันและรับรางวัลพิเศษ
- กระดานงานร่วมกัน: เพิ่มความรับผิดชอบโดยการทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มของคุณบนกระดานที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Habitica
- ส่วน 'สิ่งที่ต้องทำ' ไม่อนุญาตให้คุณสร้างรายการแล้วเพิ่มงานลงในรายการนั้น
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าป๊อปอัปและโฆษณาในเกมจำนวนมากรบกวนประสบการณ์การใช้งาน
ราคา Habitica
- ฟรี
- แผนกลุ่ม: $9/เดือน + $3 ต่อสมาชิกเพิ่มเติม/เดือน
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Habitica อย่างไรบ้าง?
ด้วย Habitica เป็นเกมที่สามารถปรับแต่งได้สูง คุณสามารถทำให้กิจวัตรและงานของคุณกลายเป็นเกมได้อย่างแท้จริง ตามระดับความคิดสร้างสรรค์, ความมีประโยชน์, ความเรียบง่าย, และการมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณ
ด้วย Habitica เป็นเกมที่สามารถปรับแต่งได้สูง คุณสามารถทำให้กิจวัตรและงานของคุณกลายเป็นเกมได้อย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองระดับความคิดสร้างสรรค์ การใช้งานจริง ลัทธิมินิมอล และการมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณเอง
5. Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยบนอินเทอร์เฟซแบบมินิมอล)
Habitifyเป็นแพลนเนอร์ดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เช่น การทำสมาธิทุกวัน ดื่มน้ำมากขึ้น หรืออ่านหนังสือทุกคืน และจัดระเบียบสิ่งเหล่านี้ให้เป็นกิจวัตรยามเช้า บ่าย และเย็น เพื่อให้การติดตามนิสัยเป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
การแจ้งเตือนที่กำหนดเองช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณ และการแจ้งเตือนจะปรับให้เหมาะกับตารางเวลาและความชอบของคุณ ให้การกระตุ้นในเวลาที่เหมาะสม แอปยังผสานการทำงานกับ Apple Health และ Google Fit เพื่อช่วยติดตามเป้าหมายด้านฟิตเนสและสุขภาพในหลายอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitify
- ตัวจับเวลาโฟกัส: ให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับงานที่มีความสำคัญสูงด้วยตัวจับเวลาในตัวที่ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การติดตามอารมณ์: ติดตามความรู้สึกและอารมณ์เพื่อค้นหาปัจจัยกระตุ้นและรูปแบบที่มีผลต่อความก้าวหน้าของคุณ เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น
- การสะสมนิสัย: ผสานนิสัยใหม่เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณโดยการเชื่อมโยงกับนิสัยที่มีอยู่แล้วและสร้างการเตือนความจำที่กำหนดเอง
นิสัยจำกัด
- แอปติดตามนิสัยไม่อนุญาตให้ติดตามแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนิสัยที่ความคืบหน้าไม่ใช่แบบสองสถานะหรือแบบนับจำนวน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปอาจทำงานช้าในบางครั้ง
ราคาของ Habitify
- ฟรี
- พรีเมียม: $2. 49/เดือน
- ตลอดชีพ: $59.99
คะแนนและรีวิวของ Habitify
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Habitify อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากGoogle Playระบุว่า:
อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย ทำให้สามารถเพิ่มและติดตามนิสัยได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ทำให้ Habitify แตกต่างจากแอปติดตามนิสัยอื่น ๆ คือการวิเคราะห์เชิงลึกที่ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าและนิสัยของฉันตลอดเวลา
อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย ทำให้สามารถเพิ่มและติดตามนิสัยได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ทำให้ Habitify แตกต่างจากแอปติดตามนิสัยอื่น ๆ คือการวิเคราะห์เชิงลึกที่ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าและนิสัยของฉันตลอดเวลา
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการดูแลตนเองฟรี
6. การทำต่อเนื่อง (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแรงผลักดันด้วยตัวติดตามนิสัยแบบต่อเนื่อง)
ด้วย Streaks คุณสามารถติดตามนิสัยได้สูงสุดถึง 24 อย่าง และรักษาแรงจูงใจไว้ได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด เช่น สถิติของนิสัย ความยาวของสตรีค และอัตราการสำเร็จ เพื่อปรับแต่งพื้นที่ของคุณ คุณสามารถเลือกจากธีมสี 78 แบบ และไอคอนงานมากกว่า 600 แบบ
มันซิงค์กับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณและผสานการทำงานกับ Apple Health เพื่อติดตามจำนวนก้าว การนอนหลับ และการออกกำลังกายโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Streaks
- บันทึกประจำวัน: จดบันทึกความก้าวหน้าของคุณ หรือสะท้อนถึงอุปสรรค ความสำเร็จ การเติบโตส่วนบุคคล และการพัฒนา
- งานที่มีกำหนดเวลา: ใช้เวลาที่กำหนดไว้สำหรับการติดตามนิสัยที่ต้องการระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง เช่น การทำสมาธิ การยืดเส้นยืดสาย หรือการอ่าน
- งานที่แชร์: แบ่งปันนิสัยกับผู้ใช้ Streaks คนอื่นเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและแรงจูงใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้กันและกันรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
ข้อจำกัดของสตรีค
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ไม่เหมือนกับแอปติดตามนิสัยอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้บนหลายอุปกรณ์
- ต้องใช้เวลาลองเล่นกับแอปอยู่พอสมควรกว่าจะเข้าใจทุกอย่าง แม้จะมีส่วนช่วยเหลือก็ตาม
ราคาของ Streaks
- ตลอดชีพ: $5. 99
คะแนนและรีวิวของ Streaks
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 กำลังมองหาแรงบันดาลใจอยู่หรือเปล่า?นี่คือตัวอย่างนิสัยดีๆที่สามารถช่วยสร้างกิจวัตรที่ดีต่อสุขภาพและปูทางสู่ความสำเร็จในระยะยาว
📮 ClickUp Insight: สุขภาพและความฟิตเป็นเป้าหมายส่วนตัวอันดับต้น ๆ ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา แต่ 38% ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 🤦นั่นคือช่องว่างใหญ่ระหว่างเจตนาและการกระทำ! ClickUp สามารถช่วยคุณยกระดับการออกกำลังกายของคุณได้ด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยและงานที่ทำซ้ำได้ ลองจินตนาการถึงการสร้างกิจวัตรเหล่านั้นอย่างง่ายดาย บันทึกการออกกำลังกายทุกครั้ง และรักษาการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง
💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ClickUpรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า—เพราะการเดินหน้าอย่างมีเป้าหมายเริ่มต้นจากการมองเห็นเส้นทางอย่างชัดเจน
7. Coach.me (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยพร้อมการโค้ชในตัวและการสนับสนุนจากชุมชน)
ด้วยการผสานรวมตัวติดตามนิสัยที่แข็งแกร่งเข้ากับการเข้าถึงชุมชนที่ให้การสนับสนุนและการโค้ชจากมืออาชีพ Coach.me นำเสนอตัวเลือกหลากหลายสำหรับการช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับคุณในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ การออกกำลังกาย ภาวะผู้นำ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถติดตามเพื่อนเพื่อเชียร์พวกเขาและดูความก้าวหน้าของพวกเขา หรือสนับสนุนผู้อื่นที่กำลังทำงานในนิสัยเดียวกันกับคุณผ่านฟีดกิจกรรมระดับโลก แต่ละนิสัยมีส่วนคำถามและคำตอบที่คุณสามารถถามหรือตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ได้
โค้ช. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฉัน
- การโค้ชส่วนบุคคล: รับคำแนะนำและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะจากโค้ชมืออาชีพที่ช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของคุณ
- การเสริมแรงทางบวก: ได้รับการส่งเสริมผ่านคุณสมบัติเช่นการเฉลิมฉลองความสำเร็จและการให้กำลังใจจากชุมชน ซึ่งช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนิสัยที่ดี
- การสนับสนุนจากชุมชน: มีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนของคุณในการแบ่งปันประสบการณ์และสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน
โค้ช. ข้อจำกัดของฉัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจทำงานช้าในบางครั้งและยากต่อการใช้งาน
โค้ช. me ราคา
- ฟรี
- การโค้ชชิ่งนิสัยส่วนบุคคล: เริ่มต้นที่ $25/สัปดาห์
โค้ช. me คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Coach. me อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากApple Storeระบุว่า:
ฉันชอบแอปนี้ – มันง่าย และมันได้ผลสำหรับฉันในการสร้างและติดตามนิสัย มันยอดเยี่ยมที่มีตัวเตือนประจำวันของสิ่งที่ต้องทำซึ่งฉันรู้สึกดีเมื่อได้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
ฉันชอบแอปนี้ – มันง่าย และมันได้ผลสำหรับฉันในการสร้างและติดตามนิสัย มันยอดเยี่ยมที่มีตัวเตือนประจำวันของสิ่งที่ต้องทำซึ่งฉันรู้สึกดีเมื่อได้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
8. Reclaim.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางนิสัยด้วย AI)
เครื่องมือปฏิทินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณตั้งเป้าหมายและติดตามนิสัยของคุณ Reclaim. ai ผสานกิจวัตรของคุณเข้ากับปฏิทินที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อคุณระบุนิสัยที่คุณต้องการสร้างได้แล้ว ผู้ช่วย AI จะค้นหาเวลาที่ดีที่สุดในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อจัดตารางนิสัยการพัฒนาทั้งทางอาชีพและส่วนตัว ให้แน่ใจว่าพวกมันผสานเข้ากับภาระกิจที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น
คุณยังสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ความถี่ ระยะเวลา และช่วงเวลาที่ต้องการสำหรับนิสัยเฉพาะ และทำให้การจัดตารางเวลาของงานที่เกี่ยวข้องและการแจ้งเตือนเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reclaim.ai
- การกำหนดเวลาตามความต้องการ: ใช้ 'การพักเวลาที่ยืดหยุ่น' และ 'ช่วงเวลาอัจฉริยะ' เพื่อปรับตารางเวลาของนิสัยตามที่ต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินของคุณ
- การวิเคราะห์: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาและการปฏิบัติตามนิสัยที่วางแผนไว้ อัตราการสำเร็จของนิสัย และความก้าวหน้าโดยรวมในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว
- ลำดับความสำคัญของนิสัย: กำหนดระดับความสำคัญ ตั้งแต่สำคัญมาก (P1) ถึงต่ำ (P4) เพื่อให้แน่ใจว่านิสัยที่มีความสำคัญสูงกว่าจะถูกจัดตารางก่อนนิสัยที่มีความสำคัญต่ำกว่า
ข้อจำกัดของ Reclaim.ai
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซของโทรศัพท์ใช้งานยาก
- บางครั้งมันจัดตารางงานมากเกินไป และการดูปฏิทินก็ดูน่าหนักใจ
ราคาของ Reclaim.ai
- ไลท์: ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: $8 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $18 ต่อที่นั่ง/เดือน
Reclaim.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Reclaim มอบการควบคุมให้คุณเพียงพอที่จะสั่งให้ระบบของมันจัดตารางงานของคุณในแบบที่ควรจะเป็น มันผสานการทำงานอย่างดีกับ ClickUp และ Google และให้คุณควบคุมงานได้จากทุกที่
Reclaim มอบการควบคุมให้คุณเพียงพอที่จะสั่งให้ระบบของมันจัดตารางงานของคุณในแบบที่ควรจะเป็น มันผสานการทำงานอย่างดีกับ ClickUp และ Google และให้คุณควบคุมงานได้จากทุกที่
สร้างนิสัยที่ยั่งยืนด้วย ClickUp
การสร้างนิสัยที่ดีขึ้นและยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีเครื่องมือสร้างนิสัยและติดตามผลที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อตัวเอง
ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp การติดตามนิสัยกลายเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติ และสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะพยายามทำสมาธิทุกวัน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างและยึดมั่นในนิสัยต่างๆ ได้
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มสร้างกิจวัตรที่นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว