Toggl Track vs. Timely: เครื่องมือติดตามเวลาอันไหนเหมาะกับคุณที่สุด?

วันทำงานของคุณเต็มไปด้วยงานที่สับสน และเวลาหายไปอย่างไร้ร่องรอย นี่คือประเด็น—คนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตามเวลาของตัวเองจริงๆ
มีเพียง18% เท่านั้นที่มีระบบการจัดการเวลาที่เหมาะสม ทำให้พวกเราที่เหลือสงสัยว่า "วันของฉันหายไปไหน?"
นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือติดตามเวลาอย่าง Toggl Track และ Timely มีอยู่ หนึ่งในนั้นให้คุณติดตามทุกนาทีด้วยตนเอง ในขณะที่อีกตัวหนึ่งใช้การติดตามเวลาอัตโนมัติด้วย AI เพื่อทำงานหนักแทนคุณ แต่ตัวไหนที่เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณจริงๆ?
ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบ Toggl กับ Timely และเจาะลึกคุณสมบัติหลัก ราคาข้อดีและข้อเสียของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทั้งสอง เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าโปรแกรมไหนเหมาะกับสไตล์ของคุณมากที่สุด อ้อ และขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า—เรามีคำแนะนำพิเศษเพิ่มเติม (บอกใบ้: คือ ClickUp) รอคุณอยู่ด้วย!
Toggl Track vs. Timely เปรียบเทียบแบบสรุป
|คุณสมบัติ/แผน
|ติดตามด้วย Toggl
|ทันเวลา
|โบนัส: ClickUp
|การติดตามเวลา
|การติดตามแบบแมนนวลและแบบตั้งเวลา
|การติดตามเวลาอัตโนมัติด้วย AI
|การติดตามด้วยตนเองและการติดตามตามเวลาที่กำหนด การบล็อกเวลาอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับแอปติดตามเวลา
|การผสานรวม
|100+ การเชื่อมต่อ (รวมถึง Asana และ Slack)
|เชื่อมต่อกับเครื่องมือสื่อสาร ปฏิทิน เครื่องมือโครงการ และแอปเงินเดือน
|การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ (รวมถึง Slack, Google Drive, Zoom, GitHub และอื่นๆ)
|การจัดการผู้ใช้
|ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน, แผนที่สามารถปรับขนาดได้
|การจัดการทีมที่ยืดหยุ่นพร้อมสิทธิ์การเข้าถึง
|บทบาทผู้ใช้ที่ยืดหยุ่น, สิทธิ์การเข้าถึง, และการเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน
|การเข้าถึงผ่านมือถือ
|แอปพลิเคชันมือถือและส่วนขยายเบราว์เซอร์
|แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อปพร้อมระบบติดตามอัตโนมัติ
|แอปพลิเคชันมือถือ, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, และส่วนขยายเบราว์เซอร์
|คุณสมบัติขั้นสูง
|การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับการจัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย แดชบอร์ด การประมาณเวลา และการรายงาน
|การติดตามเวลา การบันทึกเวลา และการคาดการณ์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับการจัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย แดชบอร์ด การประมาณเวลา และการรายงาน
|การทดลองใช้
|มีแผนฟรีให้บริการ, ทดลองใช้พรีเมียม 30 วัน
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ไม่มีแผนฟรี
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7
Toggl Track คืออะไร?
Toggl Track เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เรียบง่ายและทรงพลังที่ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือผู้จัดการที่คอยดูแลตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม Toggl Track ก็พร้อมช่วยคุณได้ มันทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายและชัดเจน แม้ว่าคุณจะเพียงแค่พยายามหาว่าเวลาของคุณหายไปไหน
การตั้งค่าทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากกับสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด และให้คุณเห็นข้อมูลการบันทึกเวลาที่ติดตามได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องวุ่นวาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Togglถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 2006โดยบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กในเอสโตเนีย เพียงเพื่อใช้ติดตามชั่วโมงการทำงานของตนเองเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นว่ามีประโยชน์มาก พวกเขาจึงตัดสินใจเผยแพร่ให้สาธารณะใช้งาน ตอนนี้ Toggl กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
คุณสมบัติของ Toggl Track
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ Toggl Track ทำได้มากกว่าการเริ่มและหยุดตัวจับเวลา มันช่วยให้คุณติดตาม วิเคราะห์ และใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
คุณสมบัติ #1: การติดตามเวลาอัตโนมัติ
เบื่อกับการบันทึกเวลาด้วยตนเองหรือไม่? Toggl Track สามารถจับภาพแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่คุณใช้ได้โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเริ่มและหยุดจับเวลาอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสมบูรณ์บนอุปกรณ์ของคุณ และจะถูกบันทึกเป็นรายการเวลาเฉพาะเมื่อคุณเลือกที่จะบันทึกเท่านั้น
นี่คือวิธีง่าย ๆ ในการหลีกเลี่ยงการลืมเวลา และได้รับบันทึกที่ชัดเจนและถูกต้องว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปที่ไหน
⚡️ คลังแม่แบบ: เบื่อกับการติดตามเวลาทำงานย้อนหลังหรือไม่? จัดโครงสร้างตารางเวลาของทีมคุณด้วยแม่แบบตารางการจัดการเวลา ของ ClickUp มันเป็นวิธีที่ชัดเจนและเป็นระบบในการจัดระเบียบงาน ลำดับความสำคัญ และกำหนดเส้นตายโดยไม่เกิดความวุ่นวาย
คุณสมบัติที่ 2: การติดตามเวลาโครงการด้วยคำค้นหา
การบันทึกเวลาด้วยตนเองอาจน่าเบื่อ ด้วย Toggl Track คุณสามารถตั้งค่าคีย์เวิร์ดสำหรับโปรเจกต์ของคุณได้ ดังนั้นทุกครั้งที่คุณเปิดแอปหรือเว็บไซต์ที่มีคีย์เวิร์ดนั้นในชื่อเรื่อง คุณจะได้รับแจ้งให้บันทึกเวลาของคุณ นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณโดยไม่ต้องจำว่าจะเริ่มจับเวลาทุกครั้ง
คุณสมบัติที่ 3: รายงานเวลาทำงานอัจฉริยะ
การบันทึกเวลาด้วยตนเองนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และ Toggl Track ช่วยแก้ปัญหานี้ เครื่องมือนี้จะสร้างรายงานเวลาทำงานโดยละเอียดโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรและสังเกตแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการแชร์กับทีมหรือลูกค้า
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ!
คุณสมบัติที่ 4: การออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายดาย
ติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของคุณแล้วหรือยัง? เปลี่ยนชั่วโมงเหล่านั้นให้เป็นใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องแม่นยำได้เพียงไม่กี่คลิก—ฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้ในตัวของ Toggl Track จะซิงค์กับข้อมูลเวลาที่คุณบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้กังวล
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากรายงานของ Toggl Track ไม่ตอบโจทย์ ลองสำรวจทางเลือกอื่นของ Togglที่มีข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดกว่า รายงานที่ปรับแต่งได้ และการส่งออกข้อมูลได้ นี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม
อะไรคือความตรงต่อเวลา?
การตรงต่อเวลาไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดตามเวลาพื้นฐานเท่านั้น—ระบบจะบันทึกชั่วโมงการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ติดตามอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และนำเสนอแดชบอร์ดโครงการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยระบบติดตามเวลาอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกชั่วโมงหรือเริ่มจับเวลาด้วยตนเองอีกต่อไป
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น Timely จะบันทึกงานของคุณไว้เบื้องหลัง ช่วยให้คุณติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องกังวลว่าจะประหยัดเวลาอย่างไรหรือจะติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้หรือความคืบหน้าของโครงการได้อย่างไร
คุณสมบัติที่ทันเวลา
Timely ไม่ใช่แค่ตัวจับเวลา—แต่เป็นเครื่องมือจัดการเวลาอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อบันทึก จัดระเบียบ และวิเคราะห์งานของคุณได้อย่างง่ายดาย นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
คุณสมบัติ #1: ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติและตัวติดตามความจำ
ด้วยตัวติดตามความจำของ Timely คุณสามารถข้ามการใช้ตัวจับเวลาและปล่อยให้มันบันทึกกิจกรรมการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ มันบันทึกทุกสิ่งที่คุณทำ—ตั้งแต่แอปไปจนถึงเอกสาร—เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับบันทึกเวลาที่แม่นยำ
สิ่งนี้ทำให้การเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชั่วโมงที่ลืมบันทึกหรืองานที่พลาดไป
คุณสมบัติ #2: การจัดการโครงการและงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
แดชบอร์ดโครงการของ Timely ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถวางแผนเวลา จัดการงาน และทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานของคุณ ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย และควบคุมโครงการต่างๆ ได้โดยไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ 3: ใบบันทึกเวลาทำงานและอัตราค่าบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Timely ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการเวลาทำงานโดยอัตโนมัติจากการติดตามงานของคุณ ซึ่งช่วยลดเวลาในการจัดการเอกสารและรับรองความถูกต้องของข้อมูล คุณยังสามารถกำหนดอัตราค่าบริการที่กำหนดเองสำหรับสมาชิกในทีมหรือโครงการต่างๆ ได้ ช่วยให้ติดตามรายได้ได้อย่างแม่นยำและหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินผิดพลาด
คุณสมบัติที่ 4: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลของทีม
การติดตามความสามารถของ Timely ช่วยให้คุณเห็นว่าทีมของคุณสามารถรับภาระงานได้มากเพียงใด ทำให้ง่ายต่อการจัดสมดุลงานและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า ด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบตัวต่อตัว คุณสามารถสนับสนุนประสิทธิภาพของบุคคลได้ ในขณะที่ฟีเจอร์เวลาที่วางแผนไว้ช่วยให้คุณกำหนดเวลาทำงานล่วงหน้า ทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนและจัดการภาระงานได้ง่ายขึ้น
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
Toggl Track vs. Timely: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Toggl Track และ Timely เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยม แต่ทั้งสองมีวิธีการที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบอย่างละเอียดของทั้งสอง:
คุณสมบัติ #1: การติดตามเวลาแบบอัตโนมัติ vs. แบบแมนนวล
Toggl Track มีหลายวิธีในการติดตามเวลาของคุณ—และแม้กระทั่งการบล็อกเวลา—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน คุณสามารถใช้โหมด Timer เพื่อเริ่มและหยุดจับเวลาบนเว็บ มือถือ หรือแอปเดสก์ท็อป หรือพึ่งพาฟีเจอร์ Timeline ซึ่งจะบันทึกเว็บไซต์หรือแอปใด ๆ ที่คุณใช้เกิน 10 วินาทีโดยอัตโนมัติ
การผสานปฏิทินช่วยให้คุณสามารถนำเข้าเหตุการณ์จาก Outlook หรือ Google Calendar ได้เพื่อการบันทึกเวลาอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการเวลาได้ด้วยตนเอง หรือใช้ส่วนขยายของเบราว์เซอร์เพื่อติดตามเวลาได้โดยตรงภายในเครื่องมือออนไลน์
ในทางกลับกัน Timely ใช้แนวทางอัตโนมัติเต็มรูปแบบผ่านแอป Memory ซึ่งบันทึกกิจกรรมบนเว็บและแอปของคุณในพื้นหลัง โดยไม่ต้องเริ่มและหยุดตัวจับเวลา เพียงแค่ลากและวาง "ความทรงจำ"ลงในสเปรดชีตอัตโนมัติที่สร้างโดย AIเพื่อบันทึกการทำงานของคุณ
แม้ว่าวิธีการนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง แต่ Timely ไม่มีตัวจับเวลาแบบนาฬิกาจับเวลาหรือโซลูชันการติดตามเวลาตามปฏิทินโดยตรงเหมือนกับ Toggl Track อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเพิ่มเวลาด้วยตนเองได้โดยใช้เวลาที่วางแผนไว้ เวลาที่บันทึกไว้ หรือการใช้เครื่องหมายเวลาเมื่อจำเป็น
🏆 ผู้ชนะ: Timely. Toggl Track มอบความสมดุลระหว่างการใช้ตัวจับเวลาและการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง หากคุณชอบการควบคุมด้วยตนเอง แต่สำหรับการติดตามเวลาแบบไม่ต้องลงมือ TimelyมีระบบบันทึกเวลาและAI ที่ทรงพลังทำให้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด
👀 คุณรู้หรือไม่? AI สามารถช่วยให้พนักงานประหยัดเวลาได้ถึง 40% ของชั่วโมงการทำงานด้วยการอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การป้อนข้อมูล การเขียนโค้ด และการจัดรูปแบบเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ AI ยังสามารถติดตามเวลาโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการบันทึกเวลาและใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการทีมและโครงการ
Toggl Track เน้นที่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรเป็นอย่างมาก ในขณะที่ Timely ถูกออกแบบมาโดยรอบรูปแบบการทำงานและการมองเห็นทั่วทั้งทีม
ด้วยฟีเจอร์โครงการของ Toggl Track คุณสามารถกรองข้อมูลเวลาตามสมาชิกในทีม ลูกค้า หรือสถานะที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตลอดเวลาผ่านกราฟเส้นแนวโน้ม—เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนของแหล่งรายได้
ในทางกลับกัน แดชบอร์ดโครงการของ Timely เน้นเปรียบเทียบชั่วโมงที่วางแผนไว้กับชั่วโมงที่บันทึกไว้ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการปริมาณงานมากกว่าการเงิน
สำหรับการจัดการทีม แดชบอร์ด People ของ Timely ให้มุมมองระดับสูงของชั่วโมงที่ติดตาม การมอบหมายงาน และการบันทึกเวลาที่ขาดหายไป ในทางตรงกันข้าม ศูนย์กลางองค์กรของ Toggl Track ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานของพนักงาน อัตราค่าบริการ และสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงาน
🏆ผู้ชนะ: Toggl Track ทั้งสองเครื่องมือมีฟีเจอร์การจัดการงานเป็นฟีเจอร์เสริม แต่ Toggl Track ชนะในด้านการติดตามโครงการที่เน้นผลกำไรด้วยการนำเข้า CSV ที่ง่ายและข้อมูลรายได้ที่ชัดเจน Timely มีความแข็งแกร่งในด้านรูปแบบการทำงานและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ แต่สำหรับการเพิ่มผลกำไรสูงสุด Toggl Track เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่า
คุณสมบัติที่ 3: การวิเคราะห์, การรายงาน, และการให้ข้อมูลเชิงลึก
ทั้ง Timely และ Toggl Track ให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และประสิทธิภาพของทีม ซึ่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่ผู้จัดการต้องการเพื่อติดตามความคืบหน้า ทั้งสองเครื่องมือมีการติดตามค่าใช้จ่าย, สรุปเวลา, รายงานพื้นที่ทำงานอย่างครบถ้วน, และตัวเลือกการส่งออกเป็น PDF, CSV, และ Excel ได้อย่างง่ายดาย
Toggl Track โดดเด่นเหนือแอปอื่น ๆ ในด้านการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกำไร ด้วยศูนย์ข้อมูลเชิงลึก (Insights Hub) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะวิเคราะห์รายได้จากโครงการ ต้นทุนแรงงาน และแนวโน้มความสามารถในการทำกำไร พร้อมเปรียบเทียบแบบเรียลไทม์ ต้องการทราบหรือไม่ว่าใครคือผู้สร้างรายรับหลัก และเวลาถูกใช้ไปกับอะไร? Toggl พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
รายงานแบบสดและแบบภาพรวมของ Timely มีประโยชน์สำหรับการอัปเดตข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ แต่ตัวเลือกการปรับแต่งของมันไม่ทรงพลังเท่ากับของ Toggl ศูนย์วิเคราะห์ของ Toggl มีวิดเจ็ตแบบกำหนดเองและแผนภูมิแบบโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมได้
🏆 ผู้ชนะ: Toggl Track. หากคุณต้องการรายงานอัตโนมัติที่ไม่เพียงแค่ติดตามเวลา แต่ยังช่วยเพิ่มกำไรให้สูงสุด การวิเคราะห์เชิงลึกและแดชบอร์ดรายงานการติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้ของ Toggl คือตัวเปลี่ยนเกม.
คุณสมบัติที่ 4: การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
ทั้ง Timely และ Toggl Track รองรับการตั้งงบประมาณ การติดตามเงินเดือน และการส่งออกข้อมูลเวลาทำงาน แต่ทั้งสองมีวิธีการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกัน
Toggl Track มอบการควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดอัตราตามโครงการ สมาชิกในทีม หรือการบันทึกเวลา—ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามผลกำไรของโครงการและการจัดการงบประมาณ
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks, Xero, FreshBooks และ Zoho Books เพื่อการซิงค์ใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย แต่การสร้างใบแจ้งหนี้ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองและสามารถส่งออกได้เฉพาะในรูปแบบ PDF เท่านั้น
ในทางกลับกัน Timely ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยการสร้างใบแจ้งหนี้เพียงคลิกเดียวที่คำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องปรับหรือใช้สูตรใดๆ ด้วยตนเอง แอปทั้งหมดยังซิงค์กับ QuickBooks แบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ว่าการชำระเงินและใบแจ้งหนี้จะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
🏆 ผู้ชนะ: Timely. แม้ว่า Toggl จะมีการปรับแต่งได้ แต่การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและการซิงค์กับ QuickBooks ของ Timely ทำให้การเรียกเก็บเงินแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปราศจากความยุ่งยาก
Toggl Track เทียบกับ Timely บน Reddit
เราหันไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้ในชีวิตจริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Timely กับ Toggl ตามที่คาดไว้ แอปติดตามเวลาทั้งสองมีทั้งแฟนคลับที่ภักดีและผู้ที่วิจารณ์
ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Reddit ชื่อ Mudbikerในr/prodcutivityได้ชื่นชมความง่ายในการใช้งานของ Toggl Track:
ในเวลาที่คุณจะใช้ไปกับการตรวจสอบแอปต่าง ๆ ถึง 13 แอป คุณอาจได้เรียนรู้การใช้ Toggl ไปแล้วก็ได้ ฉันแนะนำให้กับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีมากนัก และพวกเขาก็สามารถใช้งานได้ในเวลาไม่ถึง 15 นาที มันง่ายมาก ๆ
ในเวลาที่คุณจะใช้ไปกับการตรวจสอบแอปต่าง ๆ ถึง 13 แอป คุณอาจได้เรียนรู้การใช้ Toggl ไปแล้วก็ได้ ฉันแนะนำมันให้กับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยี และพวกเขาก็สามารถเริ่มใช้งานได้ภายในเวลาไม่ถึง 15 นาที มันง่ายมาก ๆ
ในทางกลับกัน ผู้ใช้ Timely ก็มีความกระตือรือร้นไม่แพ้กันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ง่ายดายของมันRedditor ชื่อ daseightyบนr/androidappsเขียนว่า:
ฉันชอบความเรียบง่ายของ Timely มาก ทุกอย่างอื่นที่ฉันเคยลองมาไม่สามารถเทียบได้เลย
ฉันชอบความเรียบง่ายของ Timely มาก ทุกอย่างอื่นที่ฉันเคยลองมาไม่สามารถเทียบได้เลย
ในขณะที่บางคนชื่นชอบการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายของ Toggl Track บางคนก็ชื่นชมความเรียบง่ายและไม่ต้องยุ่งยากของ Timely แต่ไม่ว่าคุณจะชอบเครื่องมือไหน สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ การติดตามเวลาไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยาก
และหากไม่มีเครื่องมือใดที่รู้สึกเหมาะสม อย่ากังวลไป ยังมีทางเลือกอื่นเสมอ!
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Toggl Track vs. Timely
Toggl Track และ Timely เป็นเครื่องมือที่มั่นคงพร้อมการติดตามเวลาที่แม่นยำ แต่หากคุณต้องการมากกว่าการติดตามแบบไม่จำกัดล่ะ? นั่นคือจุดที่ClickUp—แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว เข้ามาช่วย
ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวติดตามเวลาเท่านั้น แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ไม่ว่าคุณจะติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ วางแผนงาน หรือจัดการประสิทธิภาพของทีม ClickUp ก็รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
นี่คือวิธีที่ ClickUp เอาชนะทั้ง Timely และ Toggl Track:
ClickUp's One-Up #1: การบล็อกเวลาและการจัดตารางอัตโนมัติผ่าน ClickUp Calendar
ปฏิทิน ClickUp มอบ วิธีการจัดการงาน กำหนดเวลา และการนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว ด้วยตัวเลือกที่ปรับแต่งได้หลากหลาย คุณสามารถจัดระเบียบตารางเวลาของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณได้
ClickUp Calendar มีให้บริการ:
- การบล็อกเวลาด้วย AI: จัดตารางงานที่สำคัญที่สุดของคุณลงในช่องว่างในปฏิทินโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถปกป้องเวลาในการทำงานอย่างมีสมาธิ
- ปฏิทินรวม: ดูการประชุมและงานทั้งหมดของคุณพร้อมกัน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงานและจัดสรรเวลาได้ในที่เดียว
- การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง: ย้ายงานไปยังปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อจองเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งหรือกำหนดเส้นตาย
- การประมาณเวลาสำหรับงาน: กำหนดเวลาประมาณการให้กับงาน เพื่อให้ ClickUp สามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ
- งานที่ค้างและงานสำคัญ: ตรวจพบงานที่ค้างหรืองานที่มีความสำคัญสูงได้อย่างรวดเร็ว และจัดสรรเวลาเพื่อทำให้เสร็จ
- การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง: รับการแจ้งเตือนก่อนช่วงงานหรือการประชุมที่กำหนดไว้ เพื่อให้คุณไม่พลาดช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิ
- มุมมองส่วนตัวและมุมมองร่วม: ใช้ปฏิทินของคุณเองสำหรับการจัดสรรเวลาส่วนตัว หรือใช้ปฏิทินโครงการที่แชร์สำหรับการจัดตารางเวลาของทีม
ClickUp's One-Up #2: ระบบติดตามเวลาในตัวสำหรับงานและโครงการของคุณ
การติดตามเวลาในโครงการของ ClickUpไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปติดตามเวลาฟรีเท่านั้น ต่างจาก Toggl Track และ Timely มันเชื่อมต่อระหว่างการติดตามเวลาเข้ากับฟีเจอร์การจัดการงานและโครงการ รายงานที่ละเอียด และการทำงานร่วมกันในทีม ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ:
- การติดตามเวลาทั่วโลก: เริ่มและหยุดตัวจับเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้และสลับระหว่างงานต่างๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก เพิ่มเวลาด้วยตนเองหรือสร้างรายการตามช่วงวันที่
- การผสานการทำงาน: ซิงค์เวลาจากแอปติดตามที่คุณชื่นชอบ เช่น Toggl, Harvest และ Everhour เข้ากับ ClickUp ได้โดยตรง
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ปรับแต่งได้: ดูเวลาที่บันทึกไว้ตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน พร้อมการแยกแยะอย่างละเอียดของงานและรายการเวลา
- การติดตามเวลาสะสม: ดูว่าสมาชิกแต่ละทีมใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากน้อยเพียงใด และเพิ่มเวลาที่ติดตามนอก ClickUp โดยใช้การผสานรวม
- การรายงานขั้นสูง: สร้างรายงานที่กำหนดเอง, กรองรายการเวลา, และเปรียบเทียบการประมาณการกับชั่วโมงที่ใช้จริงเพื่อให้โครงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- การประมาณเวลาของโครงการ: รับมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมและดูว่างานต่างๆ ยังคงอยู่ในกรอบเวลาที่ประมาณการไว้หรือไม่
เนื่องจากโซลูชันการติดตามอัตโนมัติของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นในระบบจัดการโครงการ คุณจึงไม่ได้เพียงแค่บันทึกชั่วโมงการทำงาน แต่ยังได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญอีกด้วย หากคุณต้องการวิธีจัดการเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ClickUp พร้อมตอบโจทย์คุณ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการของคุณด้วย ClickUp Brain! เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน ตั้งแต่การร่างอัปเดตและสรุปงาน ไปจนถึงการกำหนดตารางเวลาอัตโนมัติและตอบคำถามของทีม
ClickUp One-Up #3: การจัดการเวลาด้วย ClickUp
การติดตามเวลาไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานในตัวเอง ด้วยClickUp Time Management คุณสามารถเริ่มและหยุดจับเวลาได้จากทุกที่—เดสก์ท็อป มือถือ หรือแม้แต่ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณสามารถสลับงานไปมาได้, บันทึกเวลาด้วยตนเอง, และดูได้ว่าทุกนาทีถูกใช้ไปกับอะไร นอกจากนี้ การประมาณเวลาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้ายังช่วยให้เกิดความคาดหวังที่ชัดเจน ดังนั้นสมาชิกในทีมจะทราบเสมอว่าควรใช้เวลาเท่าไรในแต่ละงาน
ต้องการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่? ClickUp มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือตารางเวลาของคุณด้วยมุมมองต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, และปริมาณงาน.ไม่มีปัญหาการจัดการเวลาอีกต่อไป!
ลากและวางงานได้อย่างง่ายดาย, จัดตารางงานที่พึ่งพาใหม่, และปรับวันครบกำหนดเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน ด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาโครงการเช่น ใบบันทึกเวลา, การติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และการวางแผนเป้าหมาย, การบรรลุกำหนดเส้นตายไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
ClickUp One-Up #4: การประมาณเวลาของ ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณแบ่งเวลาประมาณการสำหรับงานและงานย่อยระหว่างสมาชิกในทีมได้ มอบหมายเวลาที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสม ติดตามความคืบหน้า และเปรียบเทียบชั่วโมงที่ใช้จริงกับที่ประมาณการไว้เพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ในอนาคต
ต้องการภาพรวม?ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานนี้จะรวบรวมการประมาณเวลาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าโครงการจะใช้เวลานานเท่าใด ไม่ต้องวิ่งวุ่นในนาทีสุดท้ายอีกต่อไป
ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลความจุ, มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาประมาณการ, และมุมมองกล่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูลเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองและทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเวลา
สำหรับทีมที่ต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทมเพลต ClickUp Time Boxช่วยกำหนดกรอบเวลาสำหรับงานแต่ละอย่างอย่างชัดเจน ทำให้มีสมาธิและลดสิ่งรบกวน
เราใช้ ClickUp เพื่อทำงานร่วมกับทุกทีมอย่างมีความเคารพในการนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ, แจ้งปัญหาของผู้ใช้ และให้ทีมที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาโดยมีการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง. เนื่องจากเครื่องมือนี้มีระบบติดตามเวลาด้วย จึงง่ายต่อการติดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามกำหนดการ.
เราใช้ ClickUp เพื่อทำงานร่วมกับทุกทีมอย่างมีความเคารพในการนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ, แจ้งปัญหาของผู้ใช้ และให้ทีมที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาโดยมีการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง. เนื่องจากเครื่องมือนี้มีระบบติดตามเวลาด้วย จึงง่ายต่อการติดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามกำหนดการ.
ติดตามเวลาอยู่หรือเปล่า? ให้ ClickUp ทำงานหนักแทนคุณ
Toggl Track และ Timely เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเวลา แต่ถ้าคุณสามารถควบคุมเวลาได้จริงล่ะ? งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลาประมาณ 23 นาทีในการกลับมาโฟกัสหลังจากถูกขัดจังหวะ ดังนั้นการติดตามเวลาเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย มันคือระบบการจัดการเวลาที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และปรับปรุงการทำงานของคุณในที่เดียว เมื่อพูดถึงแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันไม่มีใครเทียบได้
คุณสามารถกำหนดเวลาประมาณการ, ตรวจสอบปริมาณงานของทีม, และใช้มุมมองปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, หรือไทม์ไลน์เพื่อจัดตารางงานตามที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานและรายงานที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนเสมอว่าเวลาของทีมคุณถูกใช้ไปอย่างไร
ทำไมต้องแค่ติดตามเวลา เมื่อคุณสามารถควบคุมมันได้?เปลี่ยนมาใช้ ClickUpและทำให้ทุกชั่วโมงมีค่า