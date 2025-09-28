ซอฟต์แวร์ระบบตั๋วภายในชั้นนำสำหรับการสนับสนุนทีมอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2025

ข้อความ 'เฮ้ มีคำถามด่วน...' ไม่เคยหยุดเลย มีคนแจ้งเครื่องพิมพ์เสียในทางเดิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังตามหาเอกสารการเข้าทำงาน และฝ่ายไอที? ยังคงพยายามหาว่าใครเป็นคนส่งคำขอการเข้าถึงเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีตั๋ว ไม่มีบริบท หรือไม่มีการติดตามผล
หากระบบสนับสนุนของทีมคุณยุ่งเหยิงขนาดนี้ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว
ซอฟต์แวร์การออกตั๋วภายในถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับคำขอของพนักงานในชีวิตประจำวันเช่นนี้ มันแทนที่ข้อความที่กระจัดกระจายด้วยกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองได้ทันเวลา
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันระบบตั๋วภายในที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 📈
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบตั๋วภายใน?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือภายใน ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ, และทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในซอฟต์แวร์ระบบตั๋วภายในของคุณ:
- การนำทางที่ใช้งานง่าย: ทำให้งานง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแม่แบบคู่มือพนักงาน ช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด
- กระบวนการที่ปรับแต่งได้: ปรับให้เข้ากับความต้องการในการดำเนินงานเฉพาะของทีมคุณได้อย่างราบรื่นด้วยเวิร์กโฟลว์และตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: นำเสนอการวิเคราะห์อย่างละเอียดผ่านเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพและระบุโอกาสในการปรับปรุง
- ระบบแบบรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันขององค์กรที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อการไหลเวียนของงานที่ราบรื่น
- งานมอบหมายอัจฉริยะ: ส่งคำขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วด้วยการจัดเส้นทางตั๋วอัตโนมัติ ช่วยเร่งการแก้ไขปัญหา
- การเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา: เสริมศักยภาพให้ทีมของคุณสามารถจัดการตั๋วได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือ
- การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต: สนับสนุนการขยายตัวขององค์กรของคุณโดยไม่รบกวนกระบวนการภายใน ด้วยสถาปัตยกรรมและฟังก์ชันการทำงานที่สามารถปรับขนาดได้
- ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้: ให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับความท้าทาย พร้อมการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ทีมของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวันเพื่อค้นหาข้อมูล โดยมีพนักงานเกือบ 1 ใน 5 คนส่งข้อความมากกว่า 50 ข้อความ
นั่นเป็นเวลาที่ใช้ไปมากในการติดตามรายละเอียด
ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น ตั๋วจะถูกสร้างและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และการอัปเดตทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว ด้วยการจัดระเบียบทุกอย่าง คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้ำซ้อนและมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้า
ซอฟต์แวร์การออกตั๋วภายในแบบสรุป
นี่คือภาพรวมโดยย่อของระบบช่วยเหลือภายในที่ดีที่สุด
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามคำขอภายในและการจัดการงานแบบครบวงจร ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการศูนย์กลางการสนับสนุนแบบรวมศูนย์ พร้อมแบบฟอร์ม, ระบบอัตโนมัติ, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI และการจัดการงาน
|ClickUp Forms, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, แม่แบบบันทึกการประชุม, ระบบอัตโนมัติ, การจัดการงาน, การเชื่อมต่อกับ Zoom, Slack, Microsoft Teams
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ฮีเวอร์
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ลงทุนกับ Gmail อยู่แล้ว ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Gmail เป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก
|เปลี่ยน Gmail ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือ, ระบบติดตามตั๋ว, การทำงานร่วมกันในทีม, การติดตามแบบเรียลไทม์, เทมเพลตอีเมล
|ฟรี; แบบไลท์: $24/เดือนต่อผู้ใช้; แบบเติบโต: $34/เดือนต่อผู้ใช้; แบบโปร: $59/เดือนต่อผู้ใช้
|เซนเดสก์
|เหมาะที่สุดสำหรับการบาลานซ์ระหว่างความง่ายกับการทำงานขั้นสูง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการอินเตอร์เฟซที่ง่ายแต่มีเครื่องมือทรงพลัง
|แบบฟอร์มตั๋วที่กำหนดเอง, ฐานความรู้ภายใน, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
|ทีม Suite: $55/เดือน ต่อตัวแทน; Suite Growth: $89/เดือน ต่อตัวแทน; Suite Professional: $115/เดือน ต่อตัวแทน
|แฮปปี้ฟอกซ์
|เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ต้องการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและการปรับแต่งที่ง่ายดาย
|ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ, ฟิลด์ตั๋วที่ปรับแต่งได้, รายงานตามกำหนดเวลา, การแบ่งส่วนตั๋ว
|พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้; ทีม: $69/เดือน ต่อผู้ใช้; โปร: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
|Zoho Desk
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่คำนึงถึงงบประมาณขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการสนับสนุนและระบบอัตโนมัติด้วย AI
|ผู้ช่วย AI Zia, ระบบอัตโนมัติสำหรับตั๋ว, บทความช่วยเหลือที่ปรับตามบริบท, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|แบบด่วน: $9/เดือน; แบบมาตรฐาน: $20/เดือน; แบบมืออาชีพ: $35/เดือน
|เฟรชเซอร์วิส
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการที่สอดคล้องกับ ITILขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีม IT ที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและการจัดการสินทรัพย์
|การจัดการสินทรัพย์, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, แคตตาล็อกบริการ, ตัวออกแบบกระบวนการแบบภาพ
|เริ่มต้น: $19/เดือนต่อผู้ใช้; เติบโต: $49/เดือนต่อผู้ใช้; โปร: $99/เดือนต่อผู้ใช้
|SysAid
|เหมาะที่สุดสำหรับการบูรณาการสินทรัพย์ไอทีอย่างครอบคลุม ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมไอทีที่ต้องการการมองเห็นสินทรัพย์อย่างลึกซึ้งและระบบตั๋วอัตโนมัติ
|การจัดการสินทรัพย์, การสร้างตั๋วอัตโนมัติ, พอร์ทัลบริการตนเอง, การควบคุมระยะไกล
|ราคาที่กำหนดเอง
|ServiceNow
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการในระดับองค์กรขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการกระบวนการข้ามแผนก
|แชทบอทตัวแทนเสมือน, แคตตาล็อกบริการ, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
|ราคาตามสั่ง
|การจัดการบริการ Jira
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือ Jira เพื่อเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ระหว่างทีมพัฒนาและทีมสนับสนุน
|การติดตาม SLA, การยกระดับปัญหาอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับ Jira, กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดหมวดหมู่งาน, การมอบหมายงาน และการอัปเดตสถานะ
|ฟรี (สำหรับตัวแทนสามคน); มาตรฐาน: $19. 04/เดือนต่อผู้ใช้; พรีเมียม: $47. 82/เดือนต่อผู้ใช้
|สไปซ์เวิร์คส์
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมไอทีขนาดเล็กที่มองหาโซลูชันฟรี ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมไอทีขนาดเล็กที่ต้องการระบบตั๋วพื้นฐานและการสแกนเครือข่าย
|การติดตามปัญหา, การสแกนเครือข่าย, การรายงานเบื้องต้น, การเข้าถึงชุมชน
|ฟรี
🔍 คุณทราบหรือไม่? บางบริษัทใช้ระบบการกำหนดหมายเลขตั๋วที่ชาญฉลาด โดยตัวเลขสองสามหลักแรกจะแสดงรหัสโครงการ แผนก หรือแม้แต่ระดับความสำคัญ
ซอฟต์แวร์ออกตั๋วภายในที่ดีที่สุด
สำรวจเครื่องมือที่โดดเด่นเหล่านี้เพื่อทำให้การทำงานประจำวันของทีมคุณราบรื่นยิ่งขึ้น 🗂️
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามคำขอภายในและการจัดการงานแบบครบวงจร)
เพื่อนร่วมทีมแท็กคุณในข้อความ Slack เกี่ยวกับปัญหาแล็ปท็อป มีคนอื่นบันทึกไว้ในสเปรดชีต ในขณะเดียวกัน ฝ่ายไอทีกำลังทำงานจากไวท์บอร์ด คุณจ้องมองแท็บห้าอันที่แตกต่างกัน สงสัยว่าคำขอได้รับการจัดการแล้วหรือหลุดหายไปในความว่างเปล่า
นี่คือสิ่งที่การสนับสนุนภายในจะกลายเป็นเมื่อคำขออยู่ทุกที่ ยกเว้น ที่ที่งานเกิดขึ้น
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน แก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมด
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการทุกส่วนของกระบวนการทำงานภายในระบบตั๋วของคุณ ดังนั้นทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาในการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน มาสำรวจความสามารถของมันอย่างลึกซึ้งกันเถอะ 👇
ClickUp Forms
สมมติว่าคุณต้องการมาตรฐานวิธีการที่แต่ละแผนกใช้ในการยื่นคำขอClickUp Formsมอบวิธีที่เป็นระเบียบให้คุณทำเช่นนั้นได้ คุณสามารถเพิ่มตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก
ตัวอย่างเช่น หากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเลือก 'การปฐมนิเทศ' เป็นประเภทคำขอ แบบฟอร์มจะแสดงช่องสำหรับกรอกวันที่เริ่มงาน อุปกรณ์ที่ต้องการ และผู้จัดการทีมของพนักงานใหม่ทันที หากฝ่ายไอทีเลือก 'คำขอการเข้าถึง' พวกเขาจะได้รับช่องที่แตกต่างออกไป เช่น ซอฟต์แวร์ที่ต้องการและแผนก
แต่ละการส่งจะกลายเป็นงานในClickUpที่ถูกส่งไปยังคิวที่ถูกต้อง
คุณสามารถเริ่มต้นได้เร็วขึ้นโดยใช้แม่แบบตั๋วความช่วยเหลือของ ClickUp ซึ่งมีแบบฟอร์มการส่งตั๋วที่สร้างไว้ล่วงหน้าและมุมมองที่มีประโยชน์ เช่น หมวดหมู่ตั๋ว สถานะตั๋ว ลำดับความสำคัญของตั๋ว และแบบฟอร์มการส่งตั๋วกลาง
✅ เรียนรู้วิธีที่ทีมของคุณสามารถเคลื่อนย้ายขั้นตอนการทำงานได้ในไม่กี่วินาทีด้วยระบบอัตโนมัติและไม่ต้องเตือนซ้ำในวิดีโอนี้
เมื่อคำขอเริ่มเข้ามาClickUp Automationจะจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ให้โดยอัตโนมัติ สมมติว่ามีคนในทีมออกแบบเลือก 'MacBook' และ 'ด่วน' ในแบบฟอร์มของพวกเขา คุณสามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติที่มอบหมายงานให้กับฝ่าย IT ติดแท็กสีแดง 'ด่วน' และย้ายงานไปยังคอลัมน์ 'ต้องทำ' ทันที
ถัดไป: ความวุ่นวายในความคิดเห็น
ความคิดเห็นการมอบหมายงานใน ClickUp
เมื่องานเริ่มสะสมบันทึกภายใน รายการตรวจสอบ และคำถามต่างๆ สิ่งต่างๆ อาจเริ่มยุ่งเหยิงได้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นในงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะจากเธรดและมอบหมายโดยตรงได้ ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีความสับสนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
ตัวอย่างเช่น หากมีผู้ดูแลระบบแสดงความคิดเห็นว่า 'คุณช่วยยืนยันการตั้งค่าจอมอนิเตอร์ให้ภายในวันพฤหัสบดีได้ไหม?' พวกเขาสามารถมอบหมายความคิดเห็นนั้นให้กับผู้ติดต่อฝ่ายอาคารได้ บุคคลนั้นจะเห็นความคิดเห็นนี้ในกล่องขาเข้าของตน ทราบรายละเอียดที่ต้องการอย่างชัดเจน และสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยไม่ต้องค้นหาประวัติความคิดเห็นทั้งหมด
คลิกอัพ เบรน
เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาในระหว่างการทำงานClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
สมมติว่าหัวหน้าฝ่ายไอทีลาป่วย และผู้ช่วยต้องเข้ามาทำงานแทน แทนที่จะต้องอ่านความคิดเห็นหลายหน้า พวกเขาสามารถเปิดงานและดูสรุปจาก AI แบบเรียลไทม์ของทุกอย่างได้—สิ่งที่ทำไปแล้ว สิ่งที่ยังเหลือ และสิ่งที่ติดขัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้แบบฟอร์มการรับข้อมูลรู้สึกสอดคล้องกับแบรนด์: ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณด้วยการวางโลโก้, ธีมพื้นหลัง, และสีปุ่มที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของบริษัทคุณ
- รวมศูนย์การสื่อสารภายใน: ใช้ClickUp Chatเพื่อจัดการการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทุกตั๋วภายในช่องทางเฉพาะหรือข้อความโดยตรง
- ติดตามการไหลของคำขอในระดับใหญ่: เข้าถึง Forms Hub เพื่อดูทุกการส่งข้อมูลจากทุกแผนก และติดตามความคืบหน้าได้ในแดชบอร์ดเดียว
- ใช้การติดตามปริมาณงานในตัว: ตรวจสอบความสามารถของทีมโดยใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อป้องกันคอขวดและปรับสมดุลการสนับสนุนภายใน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่า ClickUp จะมีแอปพลิเคชันมือถือ แต่ผู้ใช้บางคนพบว่ามันขาดฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,440+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้ใช้ Redditคนนี้พูดว่าอย่างไร:
ฉันชอบรูปลักษณ์ของฟีเจอร์ฟอร์มมาก ดูใช้งานง่ายและฟีเจอร์ AI ก็เจ๋งดีนะ ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยได้รับคำตอบจากฟอร์มมากนัก แต่ฉันก็เห็นแล้วว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาได้มากถ้าคุณต้องคอยจัดการกับข้อเสนอแนะหรือคำขออยู่ตลอด นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งฟอร์มได้มากขึ้นด้วย ฉันลองเปลี่ยนภาพหน้าปกและสีปุ่มดูแล้ว รู้สึกดีที่ไม่ต้องใช้แบบเริ่มต้นตลอดเวลา
ฉันชอบรูปลักษณ์ของฟีเจอร์ฟอร์มมาก ดูใช้งานง่ายและฟีเจอร์ AI ก็เจ๋งดีนะ ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยได้รับคำตอบจากฟอร์มมากนัก แต่ฉันก็เห็นแล้วว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาได้มากถ้าคุณต้องคอยจัดการกับข้อเสนอแนะหรือคำขออยู่ตลอด นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งฟอร์มได้มากขึ้นด้วย ฉันลองเปลี่ยนภาพหน้าปกและสีปุ่มดูแล้ว รู้สึกดีที่ไม่ต้องใช้แบบเริ่มต้นตลอดเวลา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเพิ่มขึ้นของจำนวนตั๋วอาจดูเหมือนเป็นปัญหา แต่ในองค์กรที่มีสุขภาพดี มักสะท้อนถึงความโปร่งใสและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น ทีมที่หลีกเลี่ยงการบันทึกตั๋วมักปล่อยให้ปัญหาสะสมอยู่เบื้องหลัง ระบบที่ถูกใช้งานอย่างดีมักเป็นระบบที่ได้รับการจัดการอย่างดีเช่นกัน
2. Hiver (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Gmail อยู่แล้ว)
Hiver เปลี่ยนกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องให้ทีมต้องละทิ้งสภาพแวดล้อมอีเมลที่คุ้นเคยของพวกเขา พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในกล่องจดหมายทุกวัน และ Hiver ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้โดยการเพิ่มฟังก์ชันการออกตั๋วตรงที่ที่ผู้คนทำงานอยู่แล้ว
คุณจะต้องใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการตั้งค่า จากนั้นทุกคนก็สามารถทำงานผ่านอินเทอร์เฟซ Gmail ที่คุ้นเคยได้ทันที ส่วนที่เจ๋งคือ คุณจะเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่แบบเรียลไทม์ และทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในการตอบกลับได้โดยไม่ต้องมีอีเมลที่สับสน
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- มอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของตั๋วให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ พร้อมการติดตามสถานะที่โปร่งใส เพื่อให้ความรับผิดชอบยังคงชัดเจน
- ใช้การตรวจจับการชนกันเพื่อป้องกันไม่ให้หลายคนตอบกลับตั๋วเดียวกัน
- สร้างรายงานประสิทธิภาพที่แสดงเวลาในการแก้ไขปัญหาและการกระจายงานของทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสนับสนุนภายใน
- ปรับใช้เทมเพลตอีเมลสำหรับการตอบกลับมาตรฐานต่อคำถามที่พบบ่อยเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Hiver
- คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงยังคงมีข้อจำกัดอยู่บ้างเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจองตั๋วอื่น ๆ
- ไม่มีฟังก์ชันฐานความรู้ในตัวสำหรับการให้บริการตนเอง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับฟิลด์ตั๋วและกระบวนการทำงาน
ราคาของ Hiver
ชุดโซลูชันแบบออมนิแชนแนล
- ฟรี
- ไลท์: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $34/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ
แชทสด
- ฟรี
- ข้อดี: $11/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Hiver
- G2: 4. 6/5 (1,175+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (115+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hiver อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบตั๋วภายในนี้:
ด้วย Hiver เราสามารถรักษาทีมระยะไกลที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ Hiver ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นระบบ "การจัดการคำขอ" ได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม การสามารถมอบหมายอีเมลและสื่อสารในส่วนบันทึกทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น และยังเก็บรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอีเมลแต่ละฉบับไว้กับอีเมลนั้น ๆ ทำให้เราไม่ต้องค้นหาข้อมูลอีกต่อไป Hiver ติดตั้งง่าย และทำงานร่วมกับ GMail ได้อย่างไร้รอยต่อ
ด้วย Hiver เราสามารถรักษาทีมระยะไกลที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ Hiver ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นระบบ "การจัดการคำขอ" ได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม การสามารถมอบหมายอีเมลและสื่อสารในส่วนบันทึกทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น และยังเก็บรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอีเมลแต่ละฉบับไว้กับอีเมลนั้น ๆ ทำให้เราไม่ต้องค้นหาข้อมูลอีกต่อไป Hiver ติดตั้งง่าย และทำงานร่วมกับ GMail ได้อย่างไร้รอยต่อ
3. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการบาลานซ์ระหว่างความง่ายกับการทำงานขั้นสูง)
คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกเมื่อบางสิ่งทำงานได้โดยไม่ต้องทำให้คุณต้องลำบาก? นั่นคือ Zendesk.
พนักงานของคุณจะได้รับพอร์ทัลที่ใช้งานง่ายเพื่อส่งคำขอของพวกเขา และทีมสนับสนุนของคุณจะได้รับเครื่องมือที่ทรงพลังทั้งหมดอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ เมื่อทีมของคุณต้องรับมือกับคำขอจำนวนมากหลังจากการหยุดทำงานของระบบ เครื่องมือการจัดเส้นทางและการจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติจะช่วยให้ทุกคนรักษาความสงบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- สร้างแบบฟอร์มการส่งตั๋วที่กำหนดเองสำหรับแผนกต่างๆ ที่สามารถเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ล่วงหน้า
- สร้างระบบการจัดการความรู้ภายในที่ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองสำหรับปัญหาที่พบบ่อย
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการ รวมถึง Slack และ Jira เพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งเน้นแนวโน้ม จุดติดขัด และโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ
ข้อจำกัดของ Zendesk
- โครงสร้างราคาจะแพงขึ้นเมื่อคุณเพิ่มตัวแทนและคุณสมบัติ
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่มีให้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Zendesk ประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ส่งผลกระทบต่อการแชทแบบเรียลไทม์และฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ
ราคาของ Zendesk
- ทีม Suite: $55/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การเติบโตของห้องชุด: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Suite Professional: 115 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (6,150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4,030+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อใดก็ตามที่ปัญหาที่ยุ่งยากได้รับการแก้ไขแล้ว ให้เปลี่ยนมันให้เป็นคู่มือ 'วิธีการทำ' ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้แก้ปัญหาปัจจุบันและสร้างทรัพยากรสำหรับอนาคต ลดจำนวนครั้งที่ปัญหาเดิมถูกแจ้งเข้ามาซ้ำ
4. HappyFox (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
HappyFox ทำให้การจัดการตั๋วเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบอัตโนมัติที่จัดการงานหนักให้คุณ คุณกำหนดกฎเพื่อส่งต่อคำถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมตามหัวข้อหรือความเร่งด่วน ช่วยเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึ้น
แดชบอร์ดแสดงสถานะของตั๋วอย่างชัดเจน เพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหาย ระบบดึงรายละเอียดลูกค้าจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ทำให้ตัวแทนสามารถเข้าใจบริบทได้อย่างรวดเร็ว ต้องการให้คำขอต้องผ่านการอนุมัติสามขั้นตอนก่อนที่จะถึงฝ่ายการเงินหรือไม่? เพียงแค่วางแผนไว้ ระบบจะจัดการทุกอย่างตั้งแต่เหตุฉุกเฉินด้านไอทีไปจนถึงการร้องเรียนเรื่องอุณหภูมิในสำนักงานที่น่ารำคาญ
คุณสมบัติเด่นของ HappyFox
- จัดกลุ่มคำขอที่เข้ามาโดยอัตโนมัติตามแผนก, ลำดับความสำคัญ, และทักษะที่ต้องการเพื่อให้ตั๋วถึงสมาชิกทีมที่เหมาะสม
- กำหนดกฎอัจฉริยะที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำเฉพาะเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดขึ้น
- สร้างฟิลด์และหมวดหมู่ตั๋วที่กำหนดเองสำหรับแผนกต่างๆ (IT, HR, Facilities) ที่สามารถบันทึกข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
- สร้างรายงานตามกำหนดเวลาที่ส่งถึงกล่องจดหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ HappyFox
- มันขาดการรองรับสำหรับฟิลด์ที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือฟิลด์ที่มีเงื่อนไข ซึ่งอาจจำกัดการทำงานที่ซับซ้อนและความต้องการในการเก็บข้อมูล
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว เช่น ไม่สามารถส่งสำเนาอีเมลให้ผู้อื่นหรือเข้าถึงตั๋วที่สร้างโดยสมาชิกในทีมคนอื่นได้
ราคาของ HappyFox
การกำหนดราคาตามตัวแทน
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise PRO: ราคาตามตกลง
ตัวแทนไม่จำกัด
- การเติบโต: $1,999/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขนาด: $3,999/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Scale Plus: $5,999/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ HappyFox
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HappyFox อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึงวิธีที่ซอฟต์แวร์ระบบตั๋วภายในช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้คนในองค์กรของพวกเขา:
HappyFox ช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อช่วยให้บริษัทของเราแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น สามารถติดตามสถานะของแต่ละงานได้อย่างง่ายดายตลอดทุกขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
HappyFox ช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อช่วยบริษัทของเราแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น สามารถติดตามสถานะของแต่ละงานได้อย่างง่ายดายตลอดกระบวนการ ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบและติดตามผล
5. Zoho Desk (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่คำนึงถึงงบประมาณ)
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Zoho Desk คือผู้ช่วย AI ชื่อ Zia ซึ่งเข้าใจบริบทและความรู้สึกของตั๋ว ดังนั้นเมื่อมีคนส่งอีเมลโกรธด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ Zia จะทำเครื่องหมายเป็นลำดับความสำคัญสูงโดยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซมีความสะอาดพอที่แม้แต่พนักงานที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถส่งคำขอได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ
อีกสิ่งหนึ่งที่ทีมชื่นชอบ: คะแนนความสุขของพนักงานจะบอกคุณได้ว่าโซลูชันของคุณแก้ปัญหาได้จริงหรือเพียงแค่ทำตามขั้นตอนเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Desk
- จัดระเบียบตั๋วผ่านพอร์ทัลแผนกที่ใช้งานง่าย ซึ่งแต่ละทีมสามารถดูแลคิว กฎการทำงานอัตโนมัติ และ SLA ของตนเองได้ พร้อมทั้งยังคงให้มีการมองเห็นข้ามแผนกได้
- นำฟีเจอร์การติดตามเวลาที่บันทึกว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเท่าไรกับแต่ละประเภทของตั๋ว
- สร้างบทความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะสมกับบริบท ซึ่งจะแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติตามคำสำคัญในคำอธิบายของตั๋ว ก่อนที่ผู้ใช้จะส่งคำขอ
- ตั้งค่าแดชบอร์ดเฉพาะทีมที่แสดงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- การปรับแต่งที่ซับซ้อนมากขึ้นต้องการความคุ้นเคยกับภาษาสคริปต์ Deluge ของ Zoho
- คุณสมบัติการโทรศัพท์ของแพลตฟอร์มมีจำกัด โดยผู้ใช้บางรายพบว่าเอกสารประกอบไม่เพียงพอและฟังก์ชันการทำงานยังไม่ครบถ้วน
- ผู้ใช้ประสบปัญหาในการผสานรวม Zoho Desk กับ Office 365
- ข้อมูลจากผู้ใช้งานบ่งชี้ว่าการสนับสนุนของ Zoho อาจตอบสนองช้าและขาดความลึกซึ้งในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ราคาของ Zoho Desk
- ด่วน: $9/เดือน
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือน
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (6,345+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Desk อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zoho Desk คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสะดวกในการจัดการตั๋วสนับสนุน การทำงานอัตโนมัติและกฎเวิร์กโฟลว์ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมและลดเวลาในการตอบสนอง นอกจากนี้ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ยังทำให้ประสบการณ์การใช้งานสมบูรณ์และรวมศูนย์มากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zoho Desk คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสะดวกในการจัดการตั๋วสนับสนุน การทำงานอัตโนมัติและกฎเวิร์กโฟลว์ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมและลดเวลาในการตอบสนอง นอกจากนี้ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ยังทำให้ประสบการณ์การใช้งานสมบูรณ์และรวมศูนย์มากยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปริมาณตั๋วสามารถนำไปสู่ความเหนื่อยล้าได้ ติดตามปริมาณงานของทีมคุณและตรวจสอบความเหนื่อยล้าของตั๋วโดยติดตามเวลาการจัดการตั๋ว หากบุคคลเดียวกันจัดการตั๋วจำนวนมาก ให้เสนอการพักผ่อนหรือหมุนเวียนความรับผิดชอบเพื่อให้งานสดใหม่
6. Freshservice (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการที่สอดคล้องกับ ITIL)
Freshservice ทำให้ห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL) เข้าถึงได้ง่ายอย่างน่าประหลาดใจ คุณไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองมากมายเพื่อใช้ระบบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรที่ทำให้มันแตกต่าง? ความสัมพันธ์ระหว่างตั๋ว, ทรัพย์สิน, และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อมีใครรายงานว่าซอฟต์แวร์บัญชีล่ม คุณจะเห็นได้ทันทีว่ามันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใด, ใครอาจได้รับผลกระทบ, และการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใดที่อาจเป็นสาเหตุ
แคตตาล็อกบริการยังเปลี่ยนอีเมลที่คลุมเครือเช่น 'ช่วยฉันแก้ไข' ให้กลายเป็นคำขอที่มีโครงสร้างพร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Freshservice
- ติดตามสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดวงจรชีวิตด้วยเครื่องมือค้นหาอัตโนมัติ
- ดำเนินการกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีการประเมินความเสี่ยงในตัว, กระบวนการอนุมัติ, และแผนการย้อนกลับเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของบริการ
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตั๋วแบบผู้ปกครอง-ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซ่อนอยู่ในขณะที่ยังคงติดตามเหตุการณ์แต่ละครั้งและการแก้ไขปัญหาเฉพาะของมัน
- ใช้เครื่องมือออกแบบกระบวนการเชิงภาพเพื่อวางแผนงานบริการที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมหลายแผนกและขั้นตอนการอนุมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Freshservice
- ผู้ใช้รายงานข้อจำกัดในการปรับแต่งแบบฟอร์ม หมวดหมู่ และอินเทอร์เฟซของตัวแทน
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ชื่อเฟรดดี้ถูกสังเกตว่าตีความคำขอของผู้ใช้ผิดพลาด
- ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ขาดคุณสมบัติเช่นการวนลูป และอาจซับซ้อนในการตั้งค่าเมื่อเทียบกับระบบตั๋วภายในส่วนใหญ่
ราคาของ Freshservice
- เริ่มต้น: $19/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การเติบโต: $49/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Freshservice
- G2: 4. 6/5 (1,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (595+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshservice อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2สรุปไว้ว่า:
Freshservice มอบพื้นที่เดียวให้กับทีม IT ทั่วโลกของเราในการจัดการตั๋วคำขอ การร้องขอ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและกระบวนการทำงานที่ราบรื่น นับตั้งแต่เริ่มใช้งาน เราสามารถลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลงได้ประมาณ 35% และเห็นประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 25% แคตตาล็อกบริการ, ระบบอัตโนมัติ, และการผสานรวมกับ Microsoft 365 ได้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีมไอทีและผู้ใช้ การรายงานอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้ — การสร้างแดชบอร์ดตามความต้องการเฉพาะของเราต้องใช้ความพยายาม และสำหรับผู้ใช้ในประเทศจีน อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบ้างเป็นครั้งคราว แต่โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่มั่นคง และสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดที่ต้องปรับปรุง
Freshservice มอบพื้นที่เดียวให้กับทีม IT ทั่วโลกของเราในการจัดการตั๋วคำขอ การร้องขอ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและกระบวนการทำงานที่ราบรื่น นับตั้งแต่เริ่มใช้งาน เราสามารถลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลงได้ประมาณ 35% และเห็นประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 25% แคตตาล็อกบริการ, ระบบอัตโนมัติ, และการผสานรวมกับ Microsoft 365 ได้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีมไอทีและผู้ใช้ การรายงานอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้ — การสร้างแดชบอร์ดตามความต้องการเฉพาะของเราต้องใช้ความพยายาม และสำหรับผู้ใช้ในประเทศจีน อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบ้างเป็นครั้งคราว แต่โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่มั่นคง และสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดที่ต้องปรับปรุง
7. SysAid (ดีที่สุดสำหรับการรวมสินทรัพย์ IT อย่างครอบคลุม)
SysAid เชื่อมต่อระบบตั๋วของคุณโดยตรงกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สร้างปัญหาขึ้น คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อกำหนดตั๋วตามประเภทของปัญหาหรือความเชี่ยวชาญของช่างเทคนิค ช่วยประหยัดเวลา การจัดการสินทรัพย์ของระบบจะติดตามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์และแล็ปท็อปแบบเรียลไทม์
พอร์ทัลบริการตนเองช่วยลดปริมาณตั๋วผ่านฐานความรู้ที่เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อทีมสนับสนุนบันทึกวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป น่าประทับใจที่ SysAid ตรวจสอบส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสร้างตั๋วโดยอัตโนมัติเมื่อมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ SysAid
- แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันควบคุมระยะไกลที่ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถควบคุมอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้โดยตรงจากหน้าตั๋ว
- ตรวจสอบสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและสร้างตั๋วอัตโนมัติเมื่อเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- สร้างฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) ที่ครอบคลุมซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ บริการ และกระบวนการ เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบเมื่อเกิดปัญหา
- สร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงฟิลด์ที่พร้อมใช้งานตามประเภทของคำขอได้ ทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของปัญหา
ข้อจำกัดของ SysAid
- ผู้ใช้รายงานว่าอินเตอร์เฟซบนมือถือไม่สะดวกในการใช้งาน โดยมีปัญหาเช่น การจัดวางไอคอนที่ไม่ดีและการปรับขนาดที่ไม่เหมาะสม
- ความถี่ในการสำรวจทางอีเมลของ SysAid ถูกกำหนดไว้ที่ประมาณ 10 นาที ซึ่งไม่สามารถปรับได้
- มีรายงานเกี่ยวกับบั๊กที่ยังคงอยู่ในระบบ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการมอบหมายตั๋วและไม่สามารถแทรกภาพในข้อความตอบกลับได้
ราคาของ SysAid
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ SysAid
- G2: 4. 5/5 (710+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (485+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SysAid อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก Capterraเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบตั๋วภายในนี้:
*ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ SysAid เป็นไปในทางบวกในแง่ของฟังก์ชันหลัก เช่น การจัดการสินทรัพย์ การติดตามคำสั่งงาน และกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการขอซื้อ คุณสมบัติเหล่านี้ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเราอย่างมาก โดยเฉพาะในแผนก IT ขนาดเล็กของเรา อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และเราได้พบปัญหาบางประการกับระบบบริการตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟังก์ชันการรีเซ็ตรหัสผ่าน แม้ว่าประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่เราเชื่อว่ายังมีศักยภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างสมบูรณ์
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ SysAid เป็นไปในทางบวกในแง่ของฟังก์ชันหลัก เช่น การจัดการสินทรัพย์ การติดตามคำสั่งงาน และกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการขอซื้อ คุณสมบัติเหล่านี้ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเราอย่างมาก โดยเฉพาะในแผนก IT ขนาดเล็กของเรา อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้ได้มากขึ้น และเราได้พบปัญหาบางอย่างกับระบบให้บริการตนเอง (Self-Service Portal) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟังก์ชันการรีเซ็ตรหัสผ่าน แม้ว่าประสบการณ์การใช้งานแบบเริ่มต้นจะดีพอสมควร แต่เราคิดว่ามีศักยภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเราอย่างสมบูรณ์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในระบบเก่าบางระบบ โดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่หรือหน่วยงานรัฐบาล คุณจะยังคงพบตั๋วที่เปิดค้างไว้มาหลายสิบปี ตั๋วเหล่านี้เปรียบเสมือนซากดึกดำบรรพ์ดิจิทัล—ไม่มีใครปิดมัน แต่ก็ไม่มีใครอยากลบมันเช่นกัน
8. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการในระดับองค์กร)
คุณเคยพยายามส่งคำขอที่ซับซ้อนผ่านหลายแผนกแล้วพบว่ามันหายไปในความว่างเปล่าขององค์กรหรือไม่? ServiceNow แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการจัดการการส่งต่อที่ซับซ้อนซึ่งมักเป็นจุดที่ปัญหาส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้ การอนุมัติทางการเงินของคุณจะไหลไปยังการจัดเตรียมของฝ่าย IT จากนั้นไปยังฝ่ายสถานที่สำหรับการตั้งค่า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ใครทำผิดพลาด บอทแชทเข้าใจจริงๆ เมื่อมีคนพิมพ์ว่า 'แล็ปท็อปของฉันเสีย' เทียบกับ 'ต้องการเข้าถึงซอฟต์แวร์' โดยเริ่มกระบวนการที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ตลาดที่กว้างขวางยังมีแอปพลิเคชันสำเร็จรูปสำหรับฟังก์ชันเฉพาะทางที่เหนือกว่าการออกบัตรพื้นฐานอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- นำแชทบอทตัวแทนเสมือน (Virtual Agent) มาใช้เพื่อจัดการคำขอทั่วไปโดยอัตโนมัติ รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และดำเนินการหลังบ้านโดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์
- สร้างแคตตาล็อกบริการที่มีการแบ่งระดับการให้บริการ ซึ่งสื่อสารเกี่ยวกับบริการที่มีอยู่ ระยะเวลาการส่งมอบที่คาดหวัง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร
- ใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อระบุจุดคอขวด ความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ และโอกาสในการปรับปรุง ผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและการวิเคราะห์แนวโน้ม
- กำหนดค่าหน้าแรกและพื้นที่ทำงานตามบทบาทที่แสดงเฉพาะเครื่องมือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สมาชิกทีมสนับสนุนแต่ละคนต้องการตามหน้าที่ของพวกเขา
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- ความซับซ้อนของแพลตฟอร์มมักต้องการผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการโหลดช้าและประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าในบางโมดูล
- ราคาที่สูงขึ้นทำให้บริษัทขนาดกลางหลายแห่งไม่สามารถเข้าถึงได้
- ผู้ดูแลระบบได้สังเกตเห็นว่าเอกสารที่ไม่เพียงพออาจทำให้การตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยากขึ้น
ราคาบริการของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (2,290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำไมไม่ลองเพิ่มความสนุกให้กับกระบวนการดูบ้างล่ะ? สร้างกระดานผู้นำการแก้ไขตั๋วปัญหาที่ทีมจะได้รับคะแนนสำหรับการแก้ไขที่รวดเร็ว วิธีนี้จะช่วยรักษาขวัญกำลังใจให้สูงและทำให้ทุกคนมีสมาธิกับงาน
9. Jira Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา)
ทีมสนับสนุนและนักพัฒนาแทบจะไม่พูดภาษาเดียวกันจนกว่า Jira Service Management จะเข้ามาในแชท แพลตฟอร์มนี้สร้างการส่งต่อที่ราบรื่นระหว่างพนักงานฝ่ายสนับสนุนและทีมพัฒนาของคุณ
เวทมนตร์เกิดขึ้นเบื้องหลัง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนทำงานผ่านอินเทอร์เฟซของระบบช่วยเหลือ ในขณะที่นักพัฒนาจะเห็นตั๋วเดียวกันนั้นในบอร์ด Jira ที่คุ้นเคยของพวกเขา คำขอจากฝ่ายการตลาดจะปรากฏโดยอัตโนมัติในการวางแผนสปรินต์ของทีมนักพัฒนา โดยไม่ต้องมีใครคัดลอกและวางรายละเอียด ทุกอย่างเชื่อมต่อกันตลอดวงจรชีวิตของงาน
ทีมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่นๆ อยู่แล้ว เช่น Confluence จะพบว่าการตั้งค่าเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากมีเทมเพลตในตัวสำหรับเวิร์กโฟลว์ทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management
- เชื่อมต่อตั๋วการสนับสนุนโดยตรงกับปัญหาการพัฒนาใน Jira Software โดยรักษาการติดตามระหว่างปัญหาที่ผู้ใช้รายงานและการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้น
- ดำเนินการติดตาม SLA พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่สำคัญได้รับความสนใจอย่างเหมาะสมก่อนที่เส้นตายจะผ่านไป
- กำหนดค่ามุมมองตามคิวที่ช่วยให้ตัวแทนมุ่งเน้นไปที่งานที่ได้รับมอบหมายในขณะที่ให้ผู้จัดการมองเห็นการกระจายงานโดยรวม
- ออกแบบกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าผ่านตัวสร้างแบบภาพที่จัดการงานประจำ เช่น การจัดหมวดหมู่ตั๋ว การมอบหมาย และการอัปเดตสถานะ
ข้อจำกัดของ Jira Service Management
- การกำหนดค่าต้องมีความคุ้นเคยกับแนวคิดของ Jira
- ฟังก์ชันฐานความรู้มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าโซลูชันเฉพาะทาง
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้แอปจาก Atlassian Marketplace ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของ Jira Service Management
- ฟรี (สำหรับตัวแทนสามคน)
- มาตรฐาน: $19. 04/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $47.82/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (เรียกเก็บรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management
- G2: 4. 2/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (715+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: คำถามที่ควรถามพนักงานเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
10. Spiceworks (เหมาะสำหรับทีมไอทีขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันฟรี)
ทีมไอทีขนาดเล็กมักเผชิญกับทางเลือกที่น่าหงุดหงิดในการใช้เงินงบประมาณไปกับเครื่องมือหรือต้องใช้แค่การสื่อสารผ่านอีเมล Spiceworks ช่วยขจัดปัญหานี้
คุณจะได้รับสิ่งจำเป็น—การติดตามปัญหา, การแจ้งเตือนทางอีเมล, รายงานพื้นฐาน—พร้อมโบนัสที่ไม่คาดคิด เช่น การสแกนเครือข่ายเพื่อค้นหาอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซอาจไม่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบ แต่จัดการกับการสนับสนุนประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัญมณีที่ซ่อนอยู่คือการเข้าถึงของชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหลายพันคนจากเครือข่าย Spiceworks แบ่งปันโซลูชันที่พวกเขาได้ทดสอบในโลกจริงแล้ว สำหรับทีมที่กำลังสร้างกระบวนการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ การทำเช่นนี้ช่วยขจัดอุปสรรคทางการเงินและความโดดเดี่ยวจากการต้องหาคำตอบทุกอย่างด้วยตัวเอง
คุณสมบัติเด่นของ Spiceworks
- สแกนเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาและจัดทำรายการอุปกรณ์ สร้างฐานข้อมูลสินทรัพย์พื้นฐานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับตั๋วสนับสนุน
- สร้างฐานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาทั่วไปที่ช่วยลดจำนวนการส่งคำร้องซ้ำ พร้อมทั้งให้ผู้ใช้ได้รับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้ทันที
- สร้างรายงานที่จำเป็นเกี่ยวกับปริมาณตั๋ว เวลาในการตอบกลับ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและแนวโน้มการสนับสนุน
- ส่งออกบันทึกตั๋วสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วยบันทึกที่ครอบคลุมและเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ Spiceworks
- รูปแบบที่มีโฆษณาสนับสนุนหมายถึงโฆษณาจะปรากฏรบกวนบนหน้าจอ
- เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น ระบบฐานข้อมูล SQLite อาจก่อให้เกิดปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพ
- การพัฒนาของมันช้ากว่าคู่แข่งทางการค้า
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าความสามารถในการรายงานมีจำกัด และฟังก์ชันการค้นหาอาจไม่สะดวก
ราคาของ Spiceworks
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Spiceworks
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 310+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (565+ รีวิว)
ฝ่ายปฏิบัติการภายในของคุณกำลังรอ ClickUp อยู่
ระบบตั๋วภายในทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่าง ตั้งแต่การส่งแบบฟอร์มไปจนถึงการแก้ไขปัญหา เกิดขึ้นในที่เดียว
ClickUp มอบโครงสร้างนั้นให้กับคุณ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิก อัตโนมัติการจัดการเส้นทาง มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามทุกคำขอข้ามแผนกได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือที่กระจัดกระจายหรือการอัปเดตด้วยตนเอง
ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่น ๆ มีจุดแข็งเฉพาะด้าน ClickUp ครอบคลุมกระบวนการทำงานสนับสนุนภายในองค์กรโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน ถูกออกแบบมาเพื่อขยายตามขนาดทีมของคุณและมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับวิธีการทำงานที่คุณใช้อยู่แล้ว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅