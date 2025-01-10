วิธีเพิ่มประสบการณ์ของบุคลากรเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน

คุณต้องการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หากปราศจากผู้คน?
คำตอบคือไม่เด็ดขาด!
พนักงานที่มีส่วนร่วมสร้างองค์กรที่เจริญรุ่งเรือง
41% ของพนักงานลาออกจากองค์กร โดยให้เหตุผลว่าปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและการขาดการพัฒนาทางวิชาชีพ
สถิติเช่นนี้ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่สำคัญ: การลงทุนในกลยุทธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์—แต่เป็นสิ่งจำเป็น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้คน (px) ในที่ทำงาน ปรับปรุงอัตราการรักษาพนักงาน และทำตามสัญญาเกี่ยวกับการบาลานซ์ชีวิตการทำงานที่ดี
⏰ สรุป 60 วินาที
- ส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวก: สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน, เปิดกว้าง, และน่าสนใจ
- ประสบการณ์ของผู้คน (PX) คือเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน เป้าหมายคือทำให้พวกเขารู้สึกยินดีต้อนรับ มีความสุข และได้รับการรับฟัง
- การมีพนักงานที่ภักดีต่อองค์กรอย่างแข็งแกร่งนำไปสู่: อัตราการลาออกที่ต่ำลง การจ้างงานที่มีคุณภาพดีขึ้น การมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูงขึ้น ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น นวัตกรรม
- 7 เสาหลักของกลยุทธ์ PX: เข้าใจกำลังคน, การปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม, การสนับสนุนจากผู้นำ, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, กลไกการให้ข้อเสนอแนะ, การเรียนรู้และการพัฒนา, โครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- มาตรการ PX: ใช้แบบสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพ ติดตามการรักษาพนักงานและการลาออก
- แก้ไขปัญหา: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร, พนักงานไม่ได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสม, และการทำงานทางไกล
- ใช้เทคโนโลยี: ใช้ซอฟต์แวร์ HR เช่น ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ ทำงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ และติดตามข้อมูลพนักงาน
- ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะ: ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก
การเข้าใจประสบการณ์ของผู้คน
สมมติว่าคุณเพิ่งเข้าร่วมทีมการตลาดใหม่ ประสบการณ์ของคนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคุณในช่วงเวลาที่คุณอยู่กับกลุ่มนั้น ไม่ใช่แค่การวางแผนแคมเปญเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่หัวหน้าทีมปฏิบัติต่อคุณ เพื่อนร่วมงานเป็นมิตรแค่ไหน และแม้แต่ความสะดวกสบายของเวลาที่คุณเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
เกี่ยวกับ:
- รู้สึกได้รับการต้อนรับ: ทีมให้การยอมรับในความสำเร็จของคุณและสิ่งที่คุณนำมาสู่ทีมหรือไม่?
- รู้สึกมีความสุข: คุณชอบการประชุมระดมความคิดและใช้เวลากับทุกคนหรือไม่?
- รู้สึกได้รับการรับฟัง: หากคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือติดขัด มีใครสังเกตเห็นและช่วยเหลือคุณบ้างไหม?
เมื่อทุกอย่างรู้สึกดี คุณก็อยากอยู่ในทีม พยายามมากขึ้น และสนุกไปกับมัน แต่ถ้าทุกอย่างรู้สึกไม่ยุติธรรมหรือโดดเดี่ยว คุณอาจอยากออกไป
ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ของผู้คนกับประสบการณ์ของพนักงาน
เรามาดูตัวอย่างทีมการตลาดกันต่อ ประสบการณ์ของพนักงาน คือผลรวมของทุกขั้นตอนและทุกช่วงเวลาที่คุณได้สัมผัสในฐานะสมาชิกทีม มันคือเรื่องราวการเดินทางของคุณกับองค์กรนั้น ธุรกิจพยายามสร้างเส้นทางนี้ให้ราบรื่นและดียิ่งขึ้นสำหรับประสบการณ์การทำงานของคุณกับพวกเขา
การเดินทางนี้ประกอบด้วย:
- การเข้าร่วมทีม: การต้อนรับคุณในสภาพแวดล้อมการทำงาน
- การมีส่วนร่วมกับทีม: วิธีการจัดตารางเวลาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาและมุ่งเน้นการเติบโตส่วนบุคคล
- การลาออก: เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจลาออก—พวกเขาทำให้การเปลี่ยนผ่านของคุณง่ายแค่ไหน?
ประสบการณ์ของพนักงานมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนเฉพาะตลอดวงจรการทำงานของคุณ โดยตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างดีหรือไม่ มันเกี่ยวกับการทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ในขณะที่ประสบการณ์ของบุคคลนั้นเกี่ยวกับวิธีที่ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นทำให้คุณรู้สึก
นี่คือตารางเพื่อให้การเปรียบเทียบง่ายขึ้นสำหรับคุณ:
|ประสบการณ์ของบุคคล (px)
|ประสบการณ์ของพนักงาน
|มุ่งเน้นไปที่อารมณ์ ความสัมพันธ์ และประสบการณ์โดยรวม: ความรู้สึกของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน จุดมุ่งหมาย และความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
|มุ่งเน้นที่กระบวนการและระบบ รวมถึงจุดสัมผัสเฉพาะ เช่น การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการออกจากองค์กร
|ตัวอย่าง: คุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือไม่? หัวหน้าทีมให้การสนับสนุนและกระตุ้นคุณหรือไม่?
|ตัวอย่าง: หัวหน้าทีมได้จัดเตรียมการประชุมล่วงหน้าอย่างดีหรือไม่? ทุกมุมมองได้รับการฟังหรือไม่?
|เป้าหมาย: สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ความสุข และความไว้วางใจ
|เป้าหมาย: เพื่อให้การเดินทางของพนักงานแต่ละคนราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ
พูดง่ายๆ ก็คือ ประสบการณ์ของพนักงานคือ 'อะไร' ของการเดินทางในที่ทำงาน และประสบการณ์ของบุคคลคือ 'ความรู้สึก' ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนั้น
ประโยชน์ของการมีประสบการณ์ที่ดีของผู้คน
เมื่อองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรของตนได้รับการสนับสนุน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ความมุ่งมั่น และประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานในเชิงบวก
การกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การจัดโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างรอบด้านของพวกเขาได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรของคุณ
นี่คือประโยชน์ที่จับต้องได้ห้าประการของการลงทุนในโปรแกรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน:
- อัตราการลาออกที่ต่ำลง: ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานและเห็นอัตราการลาออกที่ลดลง พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงานใหม่
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทอาจต้องใช้เวลาถึงหกเดือนหรือมากกว่านั้นกว่าจะคืนทุนจากการลงทุนในการจ้างพนักงานใหม่
- การจ้างงานคุณภาพสูง: ก่อนสมัครงาน ควรศึกษาข้อมูลบริษัทและติดต่อกับอดีตพนักงาน—คุณภาพของวัฒนธรรมองค์กรของคุณจะสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนใบสมัครที่คุณจะได้รับ
- การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น: ให้คุณค่าแก่พนักงานของคุณ ให้การพัฒนาอาชีพของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ และพวกเขาจะเริ่มมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเติบโตของธุรกิจ
- ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น: พนักงานที่มีความสุขจะทุ่มเทให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมากพอที่จะมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และช่วยส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า
- แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานเชิงบวก: การสร้างความคาดหวังและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร (px) จะสะท้อนให้เห็นในแบบสำรวจภายในบริษัท และในที่สุดจะดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง
- ความคิดสร้างสรรค์: พนักงานที่มีความสุขคิดนอกกรอบ, ทดลองแนวทางใหม่ ๆ, และผลักดันขีดจำกัด. สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาบริการ/สินค้าใหม่ ๆ และการเพิ่มทักษะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ประโยชน์เหล่านี้ไม่ดูยอดเยี่ยมสำหรับการยกระดับองค์กรของคุณหรือ? อ่านต่อเพื่อมีแผน PX ที่มีโครงสร้างและรายละเอียดครบถ้วนสำหรับ เป้าหมาย HR ของไตรมาสต่อไปของคุณ
กลยุทธ์ประสบการณ์ของผู้คน
🧠 เกร็ดความรู้: โครงการส่งเสริมความผูกพันของพนักงานสามารถเพิ่มผลกำไรได้ถึง 23%
การเพิ่มขึ้นนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ง่าย ๆ ระหว่างประสบการณ์ของพนักงานกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน. ยิ่งพนักงานมีความสุขและมีความกระตือรือร้นมากขึ้นที่บริษัทของคุณ ประสบการณ์การทำงานของพวกเขาก็จะดีขึ้น.
พิจารณา Spotify—แพลตฟอร์มเพลงที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างสูงที่มีชื่อเสียง
Spotify ได้สร้างกลยุทธ์ประสบการณ์ของบุคลากรโดยส่งเสริมวัฒนธรรมการมีทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโต โดยเน้นการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา และการเติบโตในอาชีพ
แถลงการณ์ของวงดนตรี Spotifyระบุถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเรียนรู้จากความล้มเหลว ยอมรับความท้าทาย และส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยง
พนักงานรับผิดชอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของตนเองโดยการสร้างแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่ระบุความปรารถนาและขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ผู้จัดการจะตรวจสอบแผนเหล่านี้ อัปเดตเป็นประจำ และช่วยบุคคลในการก้าวขึ้นบันไดความสำเร็จ
🤖 เพื่อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ Spotify มอบโอกาสให้พนักงานได้สำรวจบทบาทใหม่ ๆ ภายในบริษัทผ่านEcho ซึ่งเป็นตลาดกลางสำหรับบุคลากรภายในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ดังนั้น แนวทางของ Spotify ที่เน้นการเติบโตทางความคิดแสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการประสิทธิภาพและการเคลื่อนย้ายในอาชีพสามารถผสานเข้ากับกลยุทธ์ประสบการณ์ของบุคลากรได้อย่างไร สร้างวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจ มีคุณค่า และได้รับการสนับสนุนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง
คุณยังสามารถออกแบบกลยุทธ์เช่นเดียวกับ Spotify และแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ ได้เช่นกัน เพียงแค่ปรับหรือปรับเปลี่ยน เจ็ดเสาหลักเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ประสบการณ์พนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจในงานของพนักงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ
1. ทำความเข้าใจแรงงานของคุณ
การรู้ว่าใครทำงานให้กับคุณนั้นจำเป็นสำหรับการสร้างกลยุทธ์ประสบการณ์ของบุคลากร (px) คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเข้าใจอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเกี่ยวกับกำลังคนของคุณเพื่อทราบความรู้สึกของพนักงาน
นี่เกินกว่าข้อมูลประชากรศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับ:
- ดำเนินการสำรวจและประเมินผลอย่างครอบคลุมเพื่อระบุปัญหาทั่วไปและปัญหาส่วนบุคคล
- การสร้างบุคลิกภาพของพนักงานอย่างละเอียดเพื่อประเมินความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กร
- การวางแผนเส้นทางการทำงานของพนักงานและการระบุจุดสัมผัสที่สำคัญและช่วงเวลาที่สำคัญ
- การตระหนักถึงความต้องการ แรงจูงใจ และความคาดหวังที่หลากหลายของพนักงานแต่ละคนเพื่อปรับแต่งประสบการณ์
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับจากแบบสำรวจเพื่อสร้างบุคลิกภาพของพนักงาน และสร้างโปรไฟล์สมมติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคุณลักษณะ พฤติกรรม แรงจูงใจ ฯลฯ ของพนักงานที่มีอยู่ เมื่อเสร็จแล้ว ให้วางแผนเส้นทางการทำงานสมมติของพนักงานเหล่านี้และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่
2. การสอดคล้องทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กรและการสอดคล้องของพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการร่วมมือในระยะยาว. พวกเขามีการเชื่อมต่อทีม, กระตุ้นพฤติกรรม, กำหนดความคาดหวังที่เป็นจริง, และเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน.
กลยุทธ์ประสบการณ์ของประชาชนที่แข็งแกร่ง (px) ต้อง:
- กำหนดและสื่อสารค่านิยมหลักขององค์กรและการรับรู้แบรนด์อย่างชัดเจน
- ให้แน่ใจว่านโยบายภายในสะท้อนถึงคุณค่าเหล่านี้
- สร้างโอกาสให้พนักงานได้ใช้ชีวิตและซึมซับหลักการทางวัฒนธรรมขององค์กร
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเฉลิมฉลองความหลากหลาย พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
การสอดคล้องทางวัฒนธรรมช่วยให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าบทบาทของตน ซึ่งช่วยเพิ่มความภักดีและสร้างความผูกพันทางอารมณ์ สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรต่อไป
3. การสนับสนุนจากผู้นำ
องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยได้โดยการให้ผู้นำมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและเป็นผู้สนับสนุนประสบการณ์ของพนักงาน การสนับสนุนจากผู้นำอย่างจริงจังยังช่วยให้มั่นใจว่าโครงการเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นนโยบายบนกระดาษ แต่เป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังที่ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจควรเริ่มต้นด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมองค์กรที่ต้องการ เพื่อให้หากนวัตกรรมได้รับการให้คุณค่า พวกเขาควรแสดงความเปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่และมีความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยง
- การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่สำคัญให้กับโปรแกรมประสบการณ์ของบุคลากร
- มุ่งเน้นการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเกินกว่าการสื่อสารแบบดั้งเดิม
- การหารือและจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานในฟอรัมและการประชุมทบทวน
ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงจากฝ่ายผู้นำ ไม่ว่าจะมีสถานะการจ้างงานอย่างไรก็ตาม แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและครอบคลุม
กรณีศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของไมโครซอฟท์ภายใต้การนำของสัตยา นาเดลลา
ภายใต้การนำของ Satya Nadella, Microsoft ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างสำคัญ โดยยอมรับแนวคิด "การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง" (growth mindset) Nadella ได้เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่ต้องการโดยการส่งเสริมให้เปิดกว้างต่อการนวัตกรรมและการเสี่ยง — ที่โดดเด่นที่สุดคือการที่บริษัทยอมรับการใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Azure) และการเข้าซื้อกิจการเช่น LinkedIn และ GitHub
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของนาเดลลาในการส่งเสริมนวัตกรรมและความเห็นอกเห็นใจยังส่งต่อไปถึงพนักงานด้วย เขาเน้นย้ำถึงความปลอดภัยทางจิตใจ ซึ่งพนักงานรู้สึกมั่นคงในการเสนอแนวคิดที่กล้าหาญโดยไม่ต้องกลัวความล้มเหลว ผู้นำถูกคาดหวังให้สะท้อนสิ่งนี้โดยการสนับสนุนการทดลอง แม้ว่าการริเริ่มบางอย่างอาจไม่ประสบความสำเร็จในทันที
การมีส่วนร่วมนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำพูด—มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติจริง โดยผู้นำมีการให้และรับฟังความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ เฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานเป็นอันดับแรก
4. วิธีการที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ยุคของประสบการณ์พนักงานแบบเดียวกันทั้งหมดได้สิ้นสุดลงแล้ว กลยุทธ์สมัยใหม่เน้นการปรับให้เข้ากับบุคคลผ่าน:
- การจัดการการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น การทำงานแบบสัปดาห์สั้น การทำงานจากระยะไกล หรือเวลาทำงานที่แตกต่างกัน
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: หนึ่งในข้อดีของการทำงานที่ ClickUp คือมีสภาพแวดล้อมการทำงานแบบรีโมตและไฮบริด ทีมงานของเราอยู่กระจายกันทั่วโลก ตั้งแต่สำนักงานใหญ่ที่ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา ไปจนถึงไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอีกมากมาย
- เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล เช่น การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะและการฝึกอบรมที่ตรงจุด
- การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เช่น โปรแกรมการโยกย้ายภายในองค์กร หรือการเปิดโอกาสให้ทำงานข้ามสายงาน
- โปรแกรมรางวัลและการยกย่องที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล เช่น การเป็นสมาชิกคลับฟิตเนส หรือการออกแบบโบนัสตามผลงานส่วนบุคคล
- เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเดินทางของพนักงานแบบเฉพาะบุคคล เช่น กลไกการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง การติดตามความก้าวหน้า หรือคำแนะนำการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายใจและแสดงให้เห็นว่าองค์กรมองเห็นและให้คุณค่ากับพวกเขาในฐานะบุคคลที่มีเอกลักษณ์ ไม่ใช่เพียงแค่ทรัพยากร
5. กลไกการให้ข้อเสนอแนะ
การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน
ทำดังต่อไปนี้:
- ดำเนินการสำรวจแบบชีพจรเป็นประจำ
- สร้างช่องทางหลายช่องทางเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงาน
- พัฒนากระบวนการที่โปร่งใสสำหรับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
- ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและแนวโน้ม
- ปิดวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการสื่อสารการดำเนินการที่ได้ดำเนินการแล้ว
การก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุผลที่น่าสนใจในการมีส่วนร่วมกับองค์กร
6. การเรียนรู้และการพัฒนา
การลงทุนในการเติบโตของพนักงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของประสบการณ์ของบุคลากร
เริ่มต้นด้วยการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทักษะที่ครอบคลุมซึ่งมอบเครื่องมือให้กับพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถทำผลงานได้ดีในบทบาทของตนและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้ การมอบโอกาสให้ได้รับการให้คำปรึกษาและการฝึกสอนช่วยเพิ่มสัมผัสส่วนตัว สร้างความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวที่พนักงานสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่มีค่าจากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า
การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น หลักสูตรออนไลน์ การรับรอง และเวิร์กช็อปเสมือนจริง ช่วยให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะตามจังหวะของตนเอง นอกจากนี้ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงข้ามสายงานและระหว่างแผนกยังส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ขยายมุมมอง และช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของตนสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรโดยรวมอย่างไร
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้โปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาของคุณน่าสนใจและสนุกสนานมากขึ้นด้วยการใช้เกม ใช้แบบทดสอบ ความท้าทาย และรางวัลเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและเรียนรู้
7. โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการให้คำมั่นสัญญาเรื่องสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวกับการทำให้เกิดขึ้นจริง บริษัทส่วนใหญ่ทำเพียงอย่างแรกและลืมที่จะนำไปปฏิบัติ
ซีอาร์เอ็ม (SHRM) ได้เผยแพร่รายงานจากซีรีส์วิจัยสุขภาพจิตของพนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า44% ของพนักงานชาวสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,405 คนที่เข้าร่วมการสำรวจรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงาน 45% รู้สึก 'หมดแรงทางอารมณ์' และ 51% จบวันด้วยการรู้สึก 'หมดสภาพ'
นั่นคือเหตุผลที่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญในกลยุทธ์การทำงานสมัยใหม่
ทำตามแนวทางนี้:
- สร้างโปรแกรมสนับสนุนสุขภาพจิตที่ครอบคลุม
- สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย
- ช่วยเหลือด้านทรัพยากรเพื่อความเป็นอยู่ทางการเงิน
- ส่งเสริมการจัดการความเครียดและการฝึกความยืดหยุ่นทางจิตใจ
- ดำเนินนโยบายที่สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและปัญหาส่วนตัว
👉🏼 คุณสามารถนำแนวทางของ ClickUp มาใช้ได้
เราไปไกลกว่าการดำเนินการเพียงผิวเผินโดยการฝังสุขภาพไว้ในกลยุทธ์การทำงานของเรา
สำหรับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต พนักงาน ClickUp จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรด้านสุขภาพจิต เช่น การเข้ารับการบำบัดผ่านโครงการช่วยเหลือพนักงาน (EAP) ของเรา นอกจากนี้ เรายังมอบวันลาพักร้อนแบบไม่จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถหยุดงานได้ตามความจำเป็นเพื่อสุขภาพจิตหรือสุขภาพส่วนตัวของตนเอง
ในแง่ของสุขภาพกาย ClickUp มอบสิทธิประโยชน์ เช่น เงินสนับสนุนสำหรับการจัดเตรียมสำนักงานที่บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและดีต่อสุขภาพ รวมถึงมีการคืนเงินค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สามารถนำไปใช้สำหรับค่าสมาชิกฟิตเนสหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้
แม้ว่าเสาหลักทั้งเจ็ดนี้จะวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับวัฒนธรรมองค์กรที่ดี แต่การออกแบบและนำไปใช้สามารถขัดขวางงานประจำวันได้—หากทำด้วยมือ!
แล้วทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่ะ? การจัดระเบียบและปรับแต่งกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประสบการณ์บุคลากรในองค์กรของคุณ สามารถเพิ่มประสิทธิผลของกลยุทธ์นั้นได้มากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว สถานที่ทำงานยุคใหม่ล้วนสนับสนุนประสิทธิภาพ การปรับให้เข้ากับบุคคล และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล—ซึ่งทั้งหมดนี้เทคโนโลยีสามารถเอื้ออำนวยได้
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อทำให้การให้ข้อเสนอแนะราบรื่นและติดตามการพัฒนาของพนักงานฟังดูเป็นสิ่งที่ยุติธรรม ลองมาดูกัน!
ClickUp สำหรับการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้คน
ClickUp ซึ่งเป็นโซลูชัน HRM ที่เราชื่นชอบและใช้เป็นประจำ สามารถเป็นคำตอบสำหรับปัญหาแรงงานที่ซับซ้อนของคุณได้เช่นกัน
นอกเหนือจากการเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการอีกด้วย
นี่คือทุกวิธีที่แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยคุณปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานได้:
1. ทำให้การบริหารจัดการพนักงานเป็นเรื่องง่าย
ClickUp รวมทุกงานด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็น การสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน และการพัฒนา โดยการทำงานผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ทีมงาน HR สามารถติดตามผู้สมัครงานได้อย่างราบรื่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และบริหารจัดการการเติบโตของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสามารถช่วยคุณติดตามข้อมูลสำคัญของพนักงาน เช่น ใบรับรอง ความคืบหน้าในการฝึกอบรม และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน และการพึ่งพาของงานใน ClickUpจะทำให้มั่นใจว่างานต่างๆ เช่น ขั้นตอนการปฐมนิเทศ จะเกิดขึ้นตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
2. กระบวนการปฐมนิเทศที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานใหม่
แพลตฟอร์ม HR ของ ClickUp ทำให้การปฐมนิเทศรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปราศจากความเครียด โดยให้บริการ:
- รายการตรวจสอบ: จัดทำคู่มือขั้นตอนอย่างละเอียดสำหรับพนักงานใหม่ในการทำงาน เช่น การส่งเอกสารหรือการตั้งค่าบัญชี
- เอกสารและวิกิ: จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงผ่านClickUp Docs พร้อมความสามารถในการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- เทมเพลต: ใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศที่เตรียมไว้แล้วเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
3. รักษาการสื่อสารให้ชัดเจนและเปิดกว้าง
ClickUp ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดระหว่างพนักงาน ผู้จัดการ และผู้นำผ่านClickUp Chat
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- ให้บริการสถานที่กลางสำหรับพนักงานและผู้จัดการในการสื่อสารกัน. ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ช่วยให้สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับพนักงานและผู้จัดการ พนักงานสามารถรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของตนได้ทันที และผู้จัดการสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างทันท่วงที
- สามารถผสานการทำงานกับClickUp Tasks ได้ ซึ่งช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าได้ผ่าน ClickUp Chat และพนักงานสามารถถามคำถามและขอคำชี้แจงเกี่ยวกับงานได้ในแพลตฟอร์มเดียวกันที่ทำงานอยู่
- ช่วยปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงานโดยการมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่สังคมมากขึ้นและมีการร่วมมือกันมากขึ้น. พนักงานสามารถคุยกันเกี่ยวกับงานและเหตุการณ์ในชีวิตส่วนตัวของพวกเขาได้, ซึ่งสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์และปรับปรุงจิตวิญญาณของทีมได้.
4. ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้พนักงานเติบโต
เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการตั้งเป้าหมาย ตรวจสอบความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที
แดชบอร์ด ClickUp ตัวอย่างเช่น ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มของประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจ การประเมินผลการทำงาน และแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
ในฐานะนักวิเคราะห์ธุรกิจ ฟีเจอร์แดชบอร์ดของคลิกอัพได้ทำให้การแสดงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก โดยสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างสวยงามและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ฟีเจอร์การเปรียบเทียบยังสามารถปรับแต่งได้ ทำให้สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และมีความหมาย สามารถเข้าใจได้ง่ายมาก
5. ใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
นอกเหนือจากเครื่องมือเหล่านี้ หากคุณต้องการใช้แม่แบบกระบวนการ HR ที่มีโครงสร้างClickUp People Operations Templateคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการทุกอย่าง
เทมเพลตนี้รวมศูนย์ฟังก์ชันงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ตั้งแต่การสรรหาและการปฐมนิเทศ ไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสำรวจความผูกพันของพนักงาน ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานและการจัดการการดำเนินงานด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดเวลาการตรวจสอบ, ติดตามประเด็นการสนทนา, และบันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้, สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่สม่ำเสมอโดยใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวสำหรับการจัดระเบียบและบันทึกการประชุมแบบตัวต่อตัว
- แก้ไขปัญหาและให้ข้อมูลอัปเดตแบบทันทีด้วยฟิลด์และสถานะที่สามารถปรับแต่งได้
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น กระตุ้นการทบทวนงาน หรือแจ้งเตือนผู้จัดการเมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ
การวัดประสบการณ์ของบุคคล
ประสบการณ์ของพนักงานคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตการทำงานของพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการสัมภาษณ์ออก เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกขั้นตอนเหล่านี้ องค์กรจำเป็นต้องวัดและวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความรู้สึกและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
นี่คือรายการสามวิธีที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางการทำงานของพนักงานราบรื่นและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของคุณ:
1. ประเภทของบุคคลที่ประสบกับการสำรวจ
แบบสำรวจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวัดว่าพนักงานรับรู้สถานที่ทำงานของตนอย่างไรและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นี่คือประเภทของแบบสำรวจประสบการณ์ของพนักงาน:
- แบบสำรวจความผูกพัน: ประเมินความพึงพอใจในงานโดยรวม แรงจูงใจ และความเชื่อมโยงกับองค์กร
- การสำรวจแบบพัลส์: แบบสำรวจสั้น ๆ ที่ทำบ่อยครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ เช่น ความสัมพันธ์ในทีมหรือปริมาณงาน
- แบบสำรวจการเข้าร่วมงานและการออกจากงาน: วัดคุณภาพของกระบวนการเข้าร่วมงานและค้นหาสาเหตุของการลาออกของพนักงาน
ClickUp Formsช่วยรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานและวัดประสบการณ์ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบฟอร์มเหล่านี้ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และมีความยืดหยุ่น ผ่านแบบฟอร์มเหล่านี้ ความคิดเห็นจะถูกส่งถึงทีมที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมแปลงคำตอบเป็นงานที่สามารถติดตามได้ ช่วยให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
2. การวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการเข้าใจความต้องการของพนักงานและโอกาสในการเติบโต. นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- การประเมินแบบ 360 องศา: รวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและพลวัตระหว่างบุคคล
- ข้อมูลการบรรลุเป้าหมาย: ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายรายบุคคลและทีมเพื่อระบุรูปแบบในการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจ
- หัวข้อข้อเสนอแนะ: มองหาหัวข้อที่ปรากฏซ้ำในบทวิจารณ์ผลการปฏิบัติงาน เช่น ความท้าทายด้านทรัพยากรหรือการสื่อสาร
3. บทบาทของตัวชี้วัดการรักษาพนักงานและการลาออก
อัตราการคงอยู่และการลาออกเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญของประสบการณ์ของบุคลากร:
- ตัวชี้วัดการรักษาพนักงาน: การรักษาพนักงานในระดับสูงมักบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งพนักงานรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุน วัดเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ยังคงอยู่จากปีต่อปีและเปรียบเทียบระหว่างแผนกหรือบทบาทต่างๆ
- ตัวชี้วัดการลาออก: วิเคราะห์ข้อมูลการออกจากงานเพื่อระบุแนวโน้ม เช่น เหตุผลที่พนักงานลาออก และการลาออกนั้นเป็นไปโดยสมัครใจหรือถูกบังคับ การลาออกที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเช่น การบริหารจัดการที่ไม่ดี การขาดโอกาสในการเติบโตในอาชีพ หรือปัญหาในที่ทำงานที่ไม่ได้รับการแก้ไข
- ผลกระทบทางการเงิน: ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ในการคำนวณผลกระทบทางการเงินจากการลาออกของพนักงาน เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนในกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร
กระบวนการเป็นดังนี้:
รวบรวมความคิดเห็น ➡ วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง ➡ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน
การแก้ไขปัญหาในประสบการณ์ของบุคลากร
ยากที่จะบอกว่าไม่มีปัญหาในการบริหารประสบการณ์ของบุคลากร. นี่คือสามปัญหาที่ใหญ่ที่สุดพร้อมวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ:
1. การรับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร
สถานที่ทำงานที่เป็นพิษสามารถส่งผลต่อขวัญกำลังใจ ความไว้วางใจ และการสื่อสารของพนักงาน ซึ่งส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของบุคลากร นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดการกับสิ่งนี้ได้:
- ระบุปัญหา: ใช้เครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อค้นหาพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เป็นปัญหา
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน: กำหนดและสื่อสารนโยบายที่ไม่ยอมรับการกลั่นแกล้ง การเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดในทุกกรณี
- ส่งเสริมความรับผิดชอบ: ฝึกอบรมผู้นำธุรกิจให้สามารถรับรู้และจัดการกับการไม่เป็นมิตร และสร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสื่อสารที่เปิดกว้าง
2. กลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป
พนักงานที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสมจะมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำลงและอัตราการลาออกสูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ:
- การยอมรับในผลงาน: จัดโปรแกรมการยอมรับเป็นประจำเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของบุคคลและทีม
- ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน: มอบการให้คำปรึกษา, โปรแกรมฝึกอบรม, และโอกาสในการเติบโตทางอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ฟังอย่างตั้งใจ: สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ซึ่งจะช่วยย้ำถึงความสำคัญของพวกเขา และนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดการการทำงานทางไกลและนโยบายที่ยืดหยุ่น
การเพิ่มขึ้นของการทำงานแบบไฮบริดและการทำงานทางไกลสร้างความท้าทายในการรักษาการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- ส่งเสริมการเชื่อมต่อ: ใช้กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือ
- สร้างความชัดเจน: กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการบริหารจัดการผลงาน และสื่อสารวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของพวกเขา
- สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี: จัดหาทรัพยากร เช่น เครื่องมือที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต และการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้พนักงานรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
สร้างคุณค่าและยืนยันความถูกต้องด้วย ClickUp
การสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรและน่าต้อนรับเกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, ช่องทางการสื่อสารที่ราบรื่น, และโอกาสในการเติบโต. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารควรติดต่อสื่อสารกับพนักงานในระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรู้ปัญหาและค้นหาทางแก้ไข.
นี่ไม่ใช่งานของคนคนเดียวหรือแผนกเดียว ทั้งองค์กรต้องร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน—อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถทำได้ด้วยมือมนุษย์ เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขช่องว่างที่สะสมมาหลายสิบปีภายในเวลาไม่กี่เดือนเพื่อปรับปรุงอัตราการรักษาพนักงานและอัตราการลาออก
คุณต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของคุณ รู้จักพนักงานของคุณ เข้าใจนโยบายของคุณ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากเทมเพลตและเครื่องมือต่างๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของบุคลากร (px)
คุณต้องการ ClickUp และคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น แพลตฟอร์ม HR ที่ครอบคลุม และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า!
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี และทำความคุ้นเคยกับโอกาสไม่จำกัดในการปรับปรุงการผสานการทำงานและชีวิตส่วนตัวสำหรับพนักงานของคุณ