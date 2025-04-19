เส้นทางอาชีพการตลาด: วิธีเติบโตจากมือใหม่สู่ผู้เชี่ยวชาญ

ในฐานะนักการตลาด เราควรเปลี่ยนคำขวัญจาก "ต้องปิดการขายเสมอ" เป็น "ต้องช่วยเหลือเสมอ"
ในฐานะนักการตลาด เราควรเปลี่ยนคำขวัญจาก "ต้องปิดการขายเสมอ" เป็น "ต้องช่วยเหลือเสมอ"
เส้นทางอาชีพในสายการตลาดเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณไม่สามารถจำกัดให้อยู่ในกรอบที่เข้มงวดและแคบได้ มันเป็นหนึ่งในไม่กี่สาขาที่ความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ และทักษะความเป็นผู้นำของคุณมีความสำคัญพอๆ กับทักษะทางเทคนิค เมื่อรวมกันแล้ว สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงและรายได้มหาศาลให้กับองค์กรของคุณ
นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกบางคนเริ่มต้นอาชีพของพวกเขาอย่างไม่ธรรมดา คุณอาจเริ่มต้นจากการเขียนเนื้อหาให้กับแบรนด์ท้องถิ่นและจบลงด้วยการเป็นผู้นำกลยุทธ์การตลาดระดับโลกสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี หรือบางทีคุณอาจค้นพบว่าตัวเองเก่งในการจัดการโครงการ และอาชีพของคุณเปลี่ยนไปสู่การดำเนินงานด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแคมเปญไวรัล, ไขความลับพฤติกรรมลูกค้า, หรือเปิดตัวสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัล, สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่จุดเริ่มต้นของคุณ แต่คือความสามารถของคุณในการ:
- สร้างพื้นฐานในทักษะการตลาดที่ถูกต้อง
- มองเห็นโอกาสในทุกงานการตลาดที่คุณทำ
- ปรับตัวให้พร้อมเสมอเมื่อวงการการตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
คู่มือนี้จะพาคุณผ่านทุกขั้นตอนของอาชีพการตลาด ตั้งแต่ตำแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่ทุกคนปรารถนาอย่างตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) เพื่อให้คุณสามารถวางแผนก้าวต่อไปของคุณได้อย่างมั่นใจ
🚀 โบนัส: เราจะแนะนำเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อวางแผนเส้นทางอาชีพการตลาดที่โดดเด่นให้กับคุณ พร้อมมอบเทมเพลตวางแผนอาชีพฟรี และแบ่งปันเรื่องราวของนักการตลาดระดับโลก
⏰ สรุป 60 วินาที
ไม่แน่ใจว่าจะเติบโตในสายงานการตลาดอย่างไรหรือบทบาทใดที่นำไปสู่การเป็นผู้นำ? นี่คือวิธีการวางแผนเส้นทางอาชีพการตลาดที่ใช้งานได้จริง:
- เข้าใจห้าขั้นตอนสำคัญของการเติบโต: จากผู้ประสานงานการตลาดสู่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- สร้างประสบการณ์จริงตั้งแต่เริ่มต้น: ด้วยการเชี่ยวชาญช่องทางดิจิทัล เครื่องมือ และพื้นฐานกลยุทธ์—แม้จะยังไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
- เปลี่ยนจากการดำเนินงานไปสู่การเป็นผู้นำ: ด้วยการพัฒนาทักษะด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพ การบริหารทีม และการประสานงานข้ามสายงาน
- เรียนรู้จาก CMO ชั้นนำ: เช่น มอร์แกน แฟลตลีย์ และโบโซมา เซนต์ จอห์น ผู้ที่ขยายผลกระทบผ่านความชัดเจน ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
- ทำงานอย่างชาญฉลาดในทุกขั้นตอน: ใช้เครื่องมือClickUpเช่น งาน, เอกสาร, แดชบอร์ด, อัตโนมัติ, แชท และสมอง เพื่อจัดการแคมเปญ, ทีม และการเติบโต
สร้างโครงสร้างให้กับเป้าหมายการตลาดของคุณและก้าวล้ำในทุกบทบาท ตั้งแต่วันแรกจนถึงตำแหน่งผู้อำนวยการ
เริ่มต้นอาชีพในด้านการตลาดอย่างไร?
คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หลายปีเพื่อเริ่มต้นในสายงานการตลาด แต่คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าสายงานนี้คาดหวังอะไรตั้งแต่วันแรก วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น? สร้างทักษะที่แท้จริงและแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
เริ่มต้นด้วยทักษะพื้นฐานและถ่ายทอดความรู้
ก่อนที่คุณจะสมัครงานที่ไหนก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการทำงานของทีมการตลาด และทักษะใดที่ทำให้คุณมีคุณค่า
- เรียนรู้ว่าช่องทางต่างๆ เชื่อมต่อกันอย่างไร: การตลาดเนื้อหา, การตลาดผ่านอีเมล, แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา ล้วนมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการตลาดที่ใหญ่ขึ้น
- เข้าใจพื้นฐานเชิงกลยุทธ์: โครงสร้างของแคมเปญ การแบ่งกลุ่มผู้ชม และการติดตามผลลัพธ์
- ลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือ: แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ประสานงานการตลาดหรือผู้ช่วย คุณก็จะต้องจัดการปฏิทิน เขียนร่าง หรือทำงานภายในระบบจัดการเนื้อหาและแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล
- เสริมสร้างทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้: การสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการร่วมมือไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้ แต่เป็นพื้นฐานในทุกตำแหน่งทางการตลาด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เราได้จัดทำแผนเส้นทางอาชีพการตลาดไว้ให้คุณแล้ว อ่านต่อเพื่อทำความเข้าใจวิธีสร้างเส้นทางอาชีพการตลาดของคุณ
สร้างประสบการณ์จริง แม้ไม่มีตำแหน่งงานเต็มเวลา
คุณไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเพื่อที่จะได้รับความสนใจ สิ่งที่ผู้สรรหาและผู้จัดการฝ่ายบุคคลมองหาคือความริเริ่ม
- ดูแลบัญชีโซเชียลมีเดียขนาดเล็กให้กับธุรกิจของเพื่อน
- ร่างแคมเปญอีเมลหรือบทความบล็อกสำหรับโครงการชุมชน
- วิเคราะห์คู่แข่งหรือดำเนินการสำรวจเพื่อฝึกฝนการวิจัยตลาด
- สร้างแผนเนื้อหาขนาดเล็กสำหรับสินค้าที่คุณชอบ และนำเสนอความคิดของคุณ
ประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องมาจากเอเจนซี่การตลาดหรืองานในบริษัทใหญ่ หากคุณเคยทำงานมาแล้ว (แม้จะเป็นงานอิสระ) คุณก็มีความได้เปรียบเหนือผู้สมัครระดับเริ่มต้นหลายคนแล้ว
เส้นทางอาชีพการตลาด
ไม่มีวิธีเดียวในการเติบโตในสายงานการตลาด แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะผ่าน 5 ขั้นตอนหลัก ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีทักษะ ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่แตกต่างกัน
นี่คือโครงสร้างของบันไดอาชีพการตลาดทั่วไป:
- ตำแหน่งระดับเริ่มต้น: ตำแหน่งเช่น ผู้ช่วยการตลาด หรือ ผู้ประสานงานการตลาด ที่คุณจะได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้เครื่องมือ, เนื้อหา, และกลยุทธ์พื้นฐาน
- ผู้เชี่ยวชาญระดับกลาง: ตำแหน่งเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล หรือ ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการเป็นเจ้าของช่องทางและการดำเนินการ
- ภาวะผู้นำในทีม: บทบาทเช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ที่มีความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งกลยุทธ์, การรายงาน, และการบริหารจัดการบุคลากร
- การกำกับดูแลระดับผู้บริหาร: ในระดับรองประธาน คุณกำลังนำทิศทางแคมเปญขนาดใหญ่ กำหนดเป้าหมาย และประสานงานกับฝ่ายขายหรือฝ่ายผลิตภัณฑ์
- ผู้นำระดับสูง (C-suite): ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บทบาทของคุณมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ ความสามารถในการปรับตัว และการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อทิศทางการตลาดของบริษัท
คุณไม่จำเป็นต้องเดินตามเส้นทางนี้อย่างเคร่งครัด แต่การรู้ว่าแต่ละขั้นตอนมีลักษณะอย่างไรจะช่วยให้คุณสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้น
ขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้วิธีการ "ทำการตลาด" เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการค้นหาว่าคุณต้องการเป็นนักการตลาดประเภทใด บทบาทระดับเริ่มต้นจะเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับเครื่องมือ ทีมงาน ช่องทาง และกระบวนการทำงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับจุดแข็งของคุณ
ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นที่พบบ่อย
คุณมักจะเริ่มต้นในบทบาทแบบผสมผสานที่การปฏิบัติงานจริงและการเรียนรู้ควบคู่กันไป คาดว่าจะพบตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับ:
- ผู้ช่วยการตลาด หรือ ผู้ประสานงานการตลาด
- นักศึกษาฝึกงานหรือผู้ช่วยด้านการตลาดเนื้อหา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านอีเมล (ระดับจูเนียร์)
- ผู้ประสานงานสื่อสังคมออนไลน์
- ผู้ช่วยการตลาด
คุณอาจต้องจัดการปฏิทินกิจกรรมทางสังคม, ตรวจทานจดหมายข่าว, ร่างคำอธิบายสินค้า, หรือดึงข้อมูลวิเคราะห์ประจำสัปดาห์. ไม่มีอะไรฟังดูหรูหรา แต่นี่คือวิธีที่นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เริ่มต้น.
หน้าที่หลักและโอกาสในการเรียนรู้
ในขั้นตอนนี้ คุณกำลังมีส่วนร่วมในแคมเปญต่างๆ พร้อมกับเรียนรู้วิธีการทำงานของทีม สิ่งที่คุณเรียนรู้ที่นี่จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการเติบโตไปสู่บทบาทที่มีความเป็นกลยุทธ์มากขึ้น
- เรียนรู้ที่จะสังเกตเห็นรูปแบบในประสิทธิภาพของแคมเปญ: หัวข้อใดที่ได้ผล? รูปแบบบล็อกใดที่ดึงดูดการเข้าชม?
- เข้าใจโครงสร้างของทีมการตลาด: ใครเป็นผู้นำกลยุทธ์? ใครเป็นผู้ดำเนินการ? ผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบมีบทบาทตรงไหน?
- จัดการกระบวนการทำงาน: ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตบอร์ดโครงการหรือประสานงานกับฟรีแลนซ์ การดำเนินงานที่ต่อเนื่องจะช่วยเสริมสร้างทักษะการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
- สัมผัสหลายช่องทาง: คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับการตลาดผ่านอีเมล, การตลาดเนื้อหา, และสื่อสังคมออนไลน์, ซึ่งจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจต้องการเชี่ยวชาญในด้านใด
นี่คือที่ที่คุณพัฒนาจังหวะของคุณ, ฝึกฝนสัญชาตญาณของคุณ, และเรียนรู้ที่จะถามคำถามที่ดีขึ้น, ซึ่งเป็นรากฐานของความสำเร็จทางการตลาดระยะยาว.
การสร้างรากฐานในด้านการวางแผนกลยุทธ์และการตลาดดิจิทัล
นักการตลาดที่ฉลาดที่สุดไม่รอที่จะกลายเป็นนักกลยุทธ์ พวกเขาเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเข้าใจว่างานเชื่อมโยงกันอย่างไร
- อ่านผ่านเอกสารสรุปแคมเปญ ไม่ใช่แค่เพียงงานที่ได้รับมอบหมาย
- ดูว่าวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับทำงานอย่างไรระหว่างการวิเคราะห์, การสร้างสรรค์, และการเขียนข้อความ
- เริ่มเชื่อมโยงผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์กับเป้าหมายที่กว้างขึ้น เช่น การบริหารจัดการแบรนด์, การสร้างโอกาสทางการขาย, หรือ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา
- เรียนรู้ภาษา: วิธีที่ทีมของคุณนิยามความสำเร็จติดตาม KPI และปรับการสื่อสารตามข้อมูล
คุณยังไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำในตอนนี้ แต่คุณควรเริ่มคิดเหมือนคนที่พร้อมจะเป็นผู้นำ ทัศนคตินี้เองที่จะพาคุณก้าวจากการเป็นผู้สนับสนุนไปสู่การเป็นคนที่โดดเด่น
ขั้นตอนที่ 2: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นี่คือจุดที่อาชีพการตลาดของคุณเริ่มทะยานสูงขึ้น คุณไม่ได้เป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับจากเบื้องบนอีกต่อไป แต่กำลังกำหนดทิศทาง บริหารจัดการผู้คน และตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลต่อแคมเปญทั้งหมด ไม่ใช่แค่ส่วนที่คุณได้รับมอบหมายเท่านั้น
การเปลี่ยนผ่านจากตำแหน่งระดับเริ่มต้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
คุณไม่ได้กลายเป็นผู้จัดการการตลาดเพียงแค่ทำหน้าที่ของคุณได้ดี ตำแหน่งนี้เป็นของคุณเพราะคุณเข้าใจภาพใหญ่ ในขั้นตอนนี้ คุณถูกคาดหวังให้ส่งมอบผลลัพธ์ผ่านผู้อื่น ไม่ใช่เพียงแค่ตัวคุณเอง
อะไรที่เปลี่ยนไปเมื่อคุณก้าวเข้าสู่บทบาทนี้:
- คุณเป็นผู้นำผู้ร่วมงาน: การบริหารผู้ช่วยการตลาดหรือผู้ประสานงานไม่ใช่เพียงแค่การมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาความสามารถ การให้คำแนะนำ และการให้คำปรึกษา
- คุณกลายเป็นควอเตอร์แบ็คของแคมเปญ: แทนที่จะถามว่าแผนคืออะไร คุณกำลังกำหนดมันขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ การผสมผสานช่องทาง การจัดลำดับความสำคัญของข้อความ และทิศทางของงานสร้างสรรค์
- การมองเห็นของคุณเพิ่มขึ้น: ผลงานของคุณได้รับการตรวจสอบโดยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหรือรองประธาน และความคิดของคุณเริ่มมีอิทธิพลต่อการสนทนาทางธุรกิจ
- การสื่อสารข้ามสายงานกลายเป็นสิ่งจำเป็น: คุณอาจทำงานร่วมกับฝ่ายขายในการเปิดตัว GTM, กับฝ่ายผลิตภัณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด, หรือกับฝ่ายการเงินในการจัดทำงบประมาณตามผลการดำเนินงาน
บทบาทนี้บังคับให้คุณหยุดคิดเหมือนผู้ช่วยเหลือ และเริ่มคิดเหมือนเจ้าของ
📖 อ่านเพิ่มเติม: หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายการตลาด
พัฒนาทักษะขั้นสูงในด้านการโฆษณาออนไลน์และการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEM)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนใหญ่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลช่องทางต่างๆ และคาดหวังให้แสดงผลการดำเนินงานที่ดี
คุณน่าจะเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของการตลาดดิจิทัลที่ต้องการมากกว่าความรู้ผิวเผิน:
- ดำเนินการแคมเปญการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและข้อจำกัดด้านงบประมาณ
- ตรวจสอบหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาเพื่อโอกาสในการมองเห็นและการจัดตำแหน่ง
- จัดการผู้ขายภายนอกหรือเอเจนซี่สำหรับการซื้อโฆษณา, โซเชียลมีเดียแบบชำระเงิน, หรือการวิเคราะห์
- เชื่อมโยงการใช้จ่ายสื่อกับ KPI โดยใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์การตลาดและเครื่องมือรายงาน
- พัฒนาข้อความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของผู้ชมในช่องทางดิจิทัลต่างๆ
คุณไม่ได้แค่วิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น แต่กำลังตัดสินใจที่ขับเคลื่อนการใช้จ่าย สร้างสรรค์ความคิด หรือเปลี่ยนเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย นี่คือช่วงเวลาที่มืออาชีพหลายคนเริ่มใช้จุดแข็งของตนเอง บางคนพัฒนาเป็นผู้จัดการแบรนด์ บางคนกลายเป็นนักการตลาดด้านประสิทธิภาพ หรือนักกลยุทธ์ดิจิทัล
งานมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ผลกระทบของคุณก็เช่นกัน
คุณรู้หรือไม่? การจ้างงานสำหรับผู้จัดการการตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10%จากปี 2020 ถึงปี 2030 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอาชีพ
การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเพื่อเข้าถึงลูกค้า
ขั้นตอนที่ 3: ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
การเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคือการบริหารจัดการคนมากขึ้นและคิดอย่างเป็นระบบ บทบาทนี้ทำให้คุณอยู่ในจุดตัดของกลยุทธ์ ประสิทธิภาพ และบุคลากร คุณต้องสามารถขยายแคมเปญ กำหนดเป้าหมายของแผนก และสร้างความสอดคล้องกันในทุกส่วนของการตลาด
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการการตลาด
ขณะนี้คุณกำลังดูแลภาพรวมของทุกส่วนในกลยุทธ์การตลาดให้ทำงานสอดประสานกัน—ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การเล่าเรื่องแบรนด์ ไปจนถึงการสร้างความต้องการในตลาด ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องวางแผนมากขึ้น ทำงานร่วมกับทีมต่างแผนกมากขึ้น และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น
- นำแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ: เชื่อมโยงเนื้อหา สื่อโฆษณาแบบชำระเงิน การตลาดผ่านอีเมล และการตลาดผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว
- บริหารจัดการบุคลากรระดับอาวุโส: รวมถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้นำช่องทาง, และอาจรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลหรือผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
- มีแผนรายไตรมาสและรายปีของตนเอง: การปรับเป้าหมายการตลาดให้สอดคล้องกับ OKR ของทั้งบริษัท
- รายงานผลลัพธ์ให้ผู้นำทราบ: เชื่อมโยงผลการดำเนินงานของแคมเปญกับโอกาสทางธุรกิจ, รายได้ หรือส่วนแบ่งตลาด
- พัฒนา стратегีการตลาด: ปรับปรุงข้อความ, การแบ่งกลุ่มผู้ชม, และการผสมผสานช่องทางตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
นี่คือจุดที่ทักษะอ่อนและการคิดเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญเทียบเท่ากับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ความสามารถของคุณในการตัดสินใจ สื่อสารอย่างชัดเจน และเชื่อมโยงการตลาดกับผลลัพธ์ทางธุรกิจกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่าง
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบแผนการตลาดฟรีเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด
ดูแลการสรรหาบุคลากรและการบริหารทีม
การจ้างงานกลายเป็นหนึ่งในภารกิจที่มีอิทธิพลสูงสุดของคุณ. ทีมที่คุณสร้างขึ้นในตอนนี้จะมีอิทธิพลต่อการเติบโตขององค์กร.
- กำหนดคำอธิบายงานที่สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริง ไม่ใช่ความคาดหวังที่คลุมเครือ
- ระบุทักษะที่ขาดและจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านความสามารถ
- สร้างโครงสร้างรอบบทบาท วงจรการให้ข้อเสนอแนะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- โค้ชผู้จัดการระดับกลางเกี่ยวกับการพัฒนาทีมและการประสานงานข้ามสายงาน
- สร้างวัฒนธรรมภายในทีมการตลาด ที่ให้ความสำคัญกับความชัดเจน ความคิดสร้างสรรค์ และการดำเนินการ
คุณไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ขยายแคมเปญเท่านั้น คุณกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ทีมของคุณเติบโต มีความรับผิดชอบ และขับเคลื่อนผลลัพธ์ในระดับที่ใหญ่ขึ้น ที่ระดับนี้ ความสำเร็จของคุณสะท้อนออกมาจากผลงานของทีมงานของคุณ
นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นพี่เลี้ยงบ่อยครั้งเช่นกัน เมื่อคุณเริ่มสร้างคลื่นลูกใหม่ของผู้จัดการการตลาด นักกลยุทธ์แบรนด์ และผู้อำนวยการในอนาคต
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับทีมของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: รองประธานฝ่ายการตลาด
ในระดับรองประธาน การตลาดจะหยุดเป็นเพียงแผนกและเริ่มกลายเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ คุณมีหน้าที่ในการปรับเป้าหมายการตลาดให้สอดคล้องกับการเติบโตทั่วทั้งบริษัท บริหารจัดการผู้อำนวยการในแต่ละสาขา และเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
กลยุทธ์การตลาดและการดำเนินการที่เป็นผู้นำ
ในระดับนี้ จุดมุ่งเน้นของคุณจะเปลี่ยนจากการดำเนินงานแคมเปญในแต่ละวันไปสู่การสร้างความชัดเจน ทิศทาง และขนาดที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการตลาด การตัดสินใจของคุณส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ การวางตำแหน่งทางการตลาด และการรับรู้ของแบรนด์
- กำหนดและรับผิดชอบกลยุทธ์การตลาดโดยรวม: ตั้งแต่การสร้างความต้องการและการสร้างเนื้อหาไปจนถึงการตลาดผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์
- กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพรายไตรมาสและรายปี: เชื่อมโยงกับรายได้ การได้มาซึ่งลูกค้า และการรักษาลูกค้า
- ขับเคลื่อนการวางแผนระดับสูง: ประสานงานกับ CEO, COO และหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์หรือฝ่ายขาย
- กำกับดูแลการจัดสรรงบประมาณระหว่างทีม เครื่องมือ และช่องทางต่างๆ
- เป็นตัวแทนของฝ่ายการตลาดในการสนทนาในระดับผู้บริหารและการทบทวนในระดับคณะกรรมการ
นี่คือจุดที่การตลาดกลายเป็นเลนส์ที่บริษัทใช้ในการประเมินความสำเร็จ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่การเติบโตขับเคลื่อนด้วยการตลาด
ความสำคัญของการปรับการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
บทบาทของคุณในฐานะรองประธานไม่ใช่แค่เรื่องตัวชี้วัดประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างความสอดคล้อง คุณถูกคาดหวังให้รักษาความสอดคล้องของโครงการการตลาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- ร่วมมือในการวางแผนกลยุทธ์: เชื่อมโยงการตลาดกับการดำเนินงาน การเงิน และกำหนดเวลาของผลิตภัณฑ์
- สนับสนุนทีมรายได้: ร่วมมือกับผู้นำฝ่ายขายเพื่อกำหนดทิศทางการเข้าสู่ตลาดและนำทีมอย่างมีคุณภาพ
- ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้การวิเคราะห์การตลาดเพื่อกำหนดทิศทางงบประมาณและการสื่อสาร
- กำหนดรูปแบบประสบการณ์ของลูกค้า: ปรับให้โทนเสียงของแบรนด์ จังหวะของแคมเปญ และข้อความสื่อสารสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
- ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ: ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลง แรงกดดันจากคู่แข่ง หรือการปรับเปลี่ยนองค์กร
นี่คือจุดที่การมีตัวตนของผู้นำของคุณมีความสำคัญ คุณเป็นผู้กำหนดทิศทางในการสื่อสารของฝ่ายการตลาดทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีหน้าที่เฉพาะทาง
สำหรับรองประธานหลายคน บทบาทนี้เป็นประตูสู่การเป็นเจ้าของที่กว้างขึ้น รวมถึงการบริหารการตลาดในระดับผู้บริหารระดับสูงหรือในที่สุดก้าวเข้าสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ขั้นตอนที่ 5: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO)
นี่คือจุดที่การตลาดมาบรรจบกับภาวะผู้นำระดับสูง ในฐานะ CMO คุณกำลังกำหนดทิศทางให้ธุรกิจในการแข่งขัน สื่อสาร และเติบโต ทุกการตัดสินใจของคุณมีผลกระทบต่อทุกแผนก ตลาด และห้องประชุมคณะกรรมการ
บทบาทและความรับผิดชอบของ CMO
ในระดับนี้ ความรับผิดชอบของคุณครอบคลุมทั้งระบบนิเวศการตลาด ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ไปจนถึงรายได้ ตั้งแต่การปรับให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม คุณถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำไม่ใช่แค่ทีม แต่เป็นผู้นำวิสัยทัศน์
- ดูแลทุกด้านของการบริหารการตลาด: รวมถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การเติบโต แบรนด์ และประสิทธิภาพ
- เป็นผู้นำในการบูรณาการข้ามสายงาน: การประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า
- การสื่อสารระดับผู้บริหารของตนเอง: เป็นตัวแทนฝ่ายการตลาดในการประชุมคณะกรรมการและสนทนากับนักลงทุน
- กำหนดทิศทางกลยุทธ์ระยะยาว: การที่การตลาดสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ภูมิภาค และกลุ่มตลาด
- กำหนดตำแหน่งของบริษัทในระดับองค์กร: เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในด้านการสื่อสาร ประสบการณ์ของลูกค้า และการรับรู้ของแบรนด์
คุณกำลังบริหารจัดการผู้อำนวยการหลายคน ปรับขนาดระบบ และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการจ้างงาน งบประมาณ และผลการดำเนินงานทางธุรกิจรายไตรมาส นี่ไม่ใช่การเลื่อนตำแหน่ง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด การดำเนินงาน และการเป็นผู้นำของคุณ
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นำด้านการตลาด
CMO คาดหวังให้มองเห็นได้ไกลกว่าที่เห็น คุณต้องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมตลาด และความต้องการของลูกค้า แล้วแปลงสัญญาณเหล่านั้นให้กลายเป็นกลยุทธ์
- กำหนดวิสัยทัศน์การตลาดของบริษัท: ที่มีความยืดหยุ่น สนับสนุนด้วยข้อมูล และสอดคล้องกับวาระของ CEO
- กำหนดลักษณะของทีมการตลาดที่พร้อมสำหรับอนาคต: ตั้งแต่โครงสร้างและทักษะไปจนถึงเครื่องมือและกระบวนการทำงาน
- การเติบโตอย่างแชมป์ผ่านการวางแผนกลยุทธ์: การเชื่อมโยงแคมเปญ, นวัตกรรม, และการขยายตลาด
- นำการจ้างงานด้วยเจตนา: ระบุบทบาทที่กำลังเกิดขึ้น สร้างเส้นทางสำหรับผู้นำ และลงทุนในการพัฒนาทักษะ
- ให้ความสำคัญกับความพร้อมขององค์กร: การนำระบบที่สามารถขยายได้, การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และการตลาดอัตโนมัติมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในอนาคต
ทักษะอ่อนมีความสำคัญมากกว่าที่เคยที่นี่ เช่น ความสามารถของคุณในการรวมทีม การสื่อสารภายใต้ความกดดัน และการนำด้วยความชัดเจน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าวิสัยทัศน์ของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน
ปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีกลยุทธ์ใดคงความสำคัญได้ตลอดไป ในระดับ CMO การรักษาความสามารถในการแข่งขันหมายถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ปรับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดใหม่เมื่อพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาการวางตำแหน่งให้สอดคล้องกับช่วงเวลาทางวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- ลงทุนในข้อมูลลูกค้าโดยตรง การวางแผนที่ยืดหยุ่น และการกระจายช่องทางการตลาด
- ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในทีมของคุณเพื่อแก้ไขทักษะที่ขาดหรือบทบาทการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
- นำพันธมิตรภายนอก ที่ปรึกษา หรือแม้แต่ผู้นำแบบบางส่วนเข้ามา เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อความเชี่ยวชาญภายในองค์กรถึงขีดจำกัด
การพัฒนาอาชีพในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ยั่งยืน. ผู้อำนวยการการตลาดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร, การนำทางของแบรนด์, และการได้รับการยอมรับของงานการตลาดในตำแหน่งผู้บริหาร.
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการตลาด?
ความท้าทายในอาชีพการตลาด
การตลาดให้รางวัลกับความสามารถในการปรับตัว แต่ก็ทดสอบมันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทุกขั้นบันไดในอาชีพการงานมาพร้อมกับจุดเสียดสีใหม่ ๆ สิ่งที่ทำให้คุณช้าลงในฐานะผู้ประสานงานอาจแตกต่างจากสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตในฐานะรองประธาน
ในขณะที่ความท้าทายเปลี่ยนแปลงไป สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือ ความชัดเจนนั้นยากที่จะรักษาไว้ได้เมื่อทุกอย่างกำลังเคลื่อนไหว
ความวุ่นวายในระยะเริ่มต้น: มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากเกินไป ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
เมื่อคุณเริ่มต้น มันไม่ใช่เรื่องความกดดัน แต่เป็นเรื่องของเสียงรบกวนมากกว่า คุณกำลังจัดการกับเครื่องมือห้าอย่าง งานสิบอย่าง และข้อเสนอแนะไม่รู้จบ แต่ไม่มีใครบอกคุณว่าอะไรที่สำคัญจริงๆ
- มันง่ายที่จะสับสนระหว่างการยุ่งกับการมีประสิทธิภาพ
- ข้อเสนอแนะอาจรู้สึกขัดแย้ง ไม่สอดคล้อง หรือไม่สมบูรณ์
- คุณกำลังเรียนรู้กลยุทธ์แต่ขาดบริบท เช่น งานของคุณเข้ากับภาพรวมใหญ่ได้อย่างไร
หากปราศจากคำแนะนำที่เข้มแข็ง ก็ง่ายที่จะหมดไฟหรือหยุดนิ่งตั้งแต่เนิ่นๆ
ความขัดแย้งระดับกลาง: ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น, การควบคุมที่จำกัด
เมื่อคุณถึงระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการ คุณจะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ แต่ไม่ได้รับอำนาจเสมอไปในการแก้ไขสิ่งที่เสียหาย
- คุณต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ แต่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการส่งมอบ
- การทำงานร่วมกันมักเกิดความยุ่งเหยิงข้ามเนื้อหา การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และการขาย
- กลยุทธ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแผนการดำเนินการของคุณมักล้าสมัยกลางวงจร
นี่คือช่วงเวลาที่นักการตลาดต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการทั้งขึ้น กลาง และล่าง หรือพวกเขาจะติดอยู่ในตำแหน่งกลาง
ความตึงเครียดในระดับอาวุโส: การตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน
ที่จุดสูงสุด ความท้าทายไม่ใช่การรู้ว่าอะไรควรมาก่อน เมื่อไม่มีสิ่งใดสามารถรอได้
- คุณกำลังจัดการกับแบรนด์ การเติบโต การจ้างงาน งบประมาณ และภาวะผู้นำ—ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
- ทุกความผิดพลาดสามารถมองเห็นได้ และมักจะเป็นที่สาธารณะ
- ทีมต่างมองหาความมั่นใจจากคุณ แม้ในขณะที่คุณเองยังต้องเผชิญกับความไม่ชัดเจน
📮 ClickUp Insight:เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยคุณ!ClickUp Brainผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปอย่างรวดเร็วด้วย AI และงานอัตโนมัติ
ความเป็นผู้นำด้านการตลาดไม่ได้เกี่ยวกับการมีคำตอบเสมอไป แต่คือการรับมือกับความไม่แน่นอนจนกว่าจะเห็นทางที่ถูกต้องต่อไปอย่างชัดเจน
ไม่มีเส้นทางเดียวที่เหมาะกับทุกคนในด้านการตลาด แต่ผู้ที่เติบโตเร็วที่สุดและยังคงมีความเกี่ยวข้องในระยะยาวมักจะทำตามแผนเดียวกันอยู่เสมอ พวกเขาอยู่ในภาวะที่ตื่นตัว สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และใช้เครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้ด้วยความชัดเจนมากขึ้นและน้อยลงของความวุ่นวาย
นี่คือวิธีที่จะรักษาแรงผลักดันให้อยู่ข้างคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนบันไดแห่งความสำเร็จ
รักษาความเฉียบคมด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
วงการการตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อัลกอริทึมเปลี่ยนแปลง เครื่องมือพัฒนาขึ้น ผู้ชมเปลี่ยนวิธีการและสถานที่ในการมีส่วนร่วม และวิธีเดียวที่จะรักษาประสิทธิภาพไว้ได้คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สำรวจความเชี่ยวชาญพิเศษนอกเหนือจากบทบาทปัจจุบันของคุณ ตั้งแต่การบริหารแบรนด์ไปจนถึงการตลาดผลิตภัณฑ์
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา และการทำงานอัตโนมัติ
- พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ทักษะเชิงยุทธวิธี
- พิจารณาการศึกษาในระบบอย่างเป็นทางการ เช่น ใบรับรอง ประกาศนียบัตรปริญญาด้านการตลาด หรือแม้แต่ปริญญาโท หากคุณมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ
มันไม่ใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวัน แค่ความอยากรู้อยากเห็นอย่างต่อเนื่อง
สร้างการมองเห็นและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
การเติบโตในอาชีพไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง เครือข่ายของคุณมีบทบาทโดยตรงต่อโอกาส การให้คำปรึกษา และความสำเร็จในระยะยาวของคุณ
- ติดต่อผู้ทำการตลาดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และระดับต่าง ๆ เพื่อเข้าใจว่าพวกเขามีการเติบโตอย่างไร
- มีส่วนร่วมในการสนทนาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความบล็อก การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
- ติดต่ออยู่เสมอกับผู้จัดการ, เพื่อนร่วมงาน, หรือผู้ร่วมงานที่ได้เห็นความสามารถของคุณในการปฏิบัติ
- จงเป็นคนที่คนอื่นอยากแนะนำ ไม่ใช่แค่คนที่สมัครงาน
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมักเปิดประตูที่ถูกต้องได้เร็วกว่าประวัติการทำงานที่สมบูรณ์แบบ
ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานตลอดเวลา
ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างนักการตลาดที่ดีกับนักการตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่พรสวรรค์—แต่เป็นวิธีที่พวกเขาจัดการเวลา พลังงาน และความสนใจของตนเอง เมื่อแคมเปญมีความซับซ้อนมากขึ้นและความคาดหวังสูงขึ้น การทำงานหนักขึ้นจะไม่ทำให้คุณนำหน้า การทำงานอย่างชาญฉลาดต่างหากที่จะทำให้คุณนำหน้า
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยได้. มันคือระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นเพื่อทีมการตลาดที่ต้องการความชัดเจน, ความเร็ว, และผลลัพธ์ที่สามารถขยายได้.
วางแผนและดำเนินการอย่างแม่นยำ
การดำเนินการไม่ได้หมายถึงความวุ่นวาย ด้วย ClickUp การวางแผน ผลงาน และเอกสารของคุณจะสอดคล้องกันอยู่เสมอ เพื่อให้แคมเปญดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดกลางทาง
- ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดแผนเวลาของแคมเปญ, มอบหมายความรับผิดชอบ, และติดตามกำหนดเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ
- สร้างและรักษาเอกสารสรุป, แนวทางในการสื่อสาร, และปฏิทินเนื้อหาไว้ในClickUp Docs ที่ซึ่งความคิดเห็นอยู่เคียงข้างกับงาน
- ให้แน่ใจว่าทุกคน ตั้งแต่ผู้เขียนเนื้อหาไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อไหร่ และทำไม
ขจัดจุดคอขวด
การอัปเดตด้วยตนเองและการส่งต่องานซ้ำๆ ทำให้การทำงานที่ดีช้าลง ระบบอัตโนมัติช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการอนุมัติด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
- ปลดปล่อยเวลาของคุณเพื่อการคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้น—ไม่ใช่การจัดการเอกสาร
- ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างทีมและเร่งการตรวจสอบโดยไม่ต้องวนกลับไปมา
ติดตามประสิทธิภาพและความก้าวหน้า
ข้อมูลไม่มีประโยชน์หากกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ แดชบอร์ดช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนและเมื่อใดที่สำคัญ
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตาม KPI, สุขภาพของแคมเปญ, และปริมาณงานของทีม—ทั้งหมดในเวลาจริง
- รวมตัวชี้วัดจากโครงการต่างๆ เพื่อตรวจจับอุปสรรคหรือการลดลงของประสิทธิภาพตั้งแต่เนิ่นๆ
- จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายเดียวกันด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้และแสดงผลแบบภาพ ซึ่งไม่จำเป็นต้องรีเฟรชด้วยตนเอง
ร่วมมืออย่างชาญฉลาด
เมื่อการสนทนาถูกกระจายไปทั่วแอปพลิเคชันต่างๆ บริบทจะหายไป การรวมศูนย์การสื่อสารและข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ทีมของคุณกลับมาทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- รักษาความคิดเห็นจากแคมเปญและการสนทนาของทีมให้อยู่ในจุดโฟกัสด้วยClickUp Chat— เชื่อมโยงกับงาน ไม่ใช่ลอยอยู่ใน Slack
- หลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้ำซ้อนโดยเก็บการตัดสินใจ เอกสาร และการอัปเดตไว้ในที่เดียวกันกับที่ทำงาน
- สรุปการอัปเดต, คิดค้นข้อความ, หรือเปิดเผยผลงานที่ผ่านมาได้ทันทีด้วยClickUp Brain
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการตลาดยอดนิยมสำหรับสตาร์ทอัพ (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
จุดเด่นผู้นำด้านการตลาด
ไม่ทุกอาชีพการตลาดจะเดินตามบันไดแบบดั้งเดิม. บางคนเริ่มต้นเป็นผู้ช่วย. บางคนเปลี่ยนอาชีพมาจากอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง. แต่ผู้ที่ไปถึงจุดสูงสุด? พวกเขาเรียนรู้อย่างรวดเร็ว, ปรับตัวได้ดี, และเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน แม้ในภาวะที่วุ่นวาย.
นี่คือวิธีที่ผู้นำด้านการตลาดสองคนสร้างอาชีพของพวกเขาจากศูนย์ และเส้นทางของพวกเขาสามารถสอนอะไรคุณได้
มอร์แกน แฟลตลีย์: จากผู้จัดการแบรนด์สู่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระดับโลก
ก่อนที่มอร์แกน แฟลตเลย์จะมาเป็นผู้นำแคมเปญระดับโลกที่แมคโดนัลด์เธอเคยทำงานด้านการบริหารแบรนด์ที่เป๊ปซี่โค ซึ่งเธอได้ดูแลแคมเปญที่ปรับให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่นด้วยงบประมาณที่จำกัดและความคาดหวังที่สูง เธอให้เครดิตกับช่วงปีแรกๆ เหล่านั้นว่าสอนให้เธอรู้จักผสมผสานสัญชาตญาณด้านความคิดสร้างสรรค์เข้ากับข้อมูลผู้บริโภค ซึ่งเป็นทักษะที่พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในภายหลัง
การก้าวขึ้นของเธอถูกทำเครื่องหมายด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ:
- มุ่งเน้นอาชีพเริ่มต้น: หลงใหลในคุณภาพการดำเนินงานและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
- การเติบโตด้านการบริหาร: สร้างทีมข้ามสายงานที่แข็งแกร่งและเรียนรู้วิธีการนำทีมท่ามกลางความไม่ชัดเจน
- กลยุทธ์ผู้บริหาร: นำพาแมคโดนัลด์ผ่านการปรับโฉมแบรนด์ใหม่ โดยสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมดิจิทัลกับมรดกของแบรนด์
ความสำเร็จของแฟลตลีย์อยู่ที่ขนาดและความแม่นยำ เธอสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการตั้งคำถามที่ถูกต้อง ระบุช่องว่างตั้งแต่เนิ่นๆ และส่งมอบผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสุขภาพของแบรนด์ในระยะยาว
โบโซมา เซนต์ จอห์น: การทำให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะการเป็นผู้นำ
โบโซมา เซนต์ จอห์น ไม่ได้ไต่เต้าขึ้นมาอย่างเงียบๆ เธอเริ่มต้นจากตำแหน่งผู้ช่วยในเอเจนซี่โฆษณา ทำงานไต่เต้าขึ้นมาในสายงานบริหารแบรนด์ที่เป๊ปซี่โค และต่อมาได้นำการเล่าเรื่องเชิงวัฒนธรรมมาสู่ความโดดเด่นที่ Apple Music, Uber และ Netflix
สิ่งที่โดดเด่นในอาชีพของเธอไม่ใช่แค่สถานที่ที่เธอทำงาน แต่เป็นวิธีที่เธอแสดงตัวตน:
- ความขยันขันแข็งตั้งแต่เนิ่นๆ: เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ ขณะจัดการงานอีเวนต์สดและความร่วมมือกับคนดัง
- วิวัฒนาการเชิงกลยุทธ์: เปลี่ยนจากการดำเนินงานไปสู่การกำหนดทิศทาง เช่น การเป็นเจ้าของวิธีการที่แบรนด์สื่อสารอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่แค่การส่งข้อความเท่านั้น
- การมีตัวตนของผู้นำ: สนับสนุนการมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ที่กล้าหาญ และการตลาดที่เชื่อมโยงอย่างแท้จริง
เส้นทางของเซนต์จอห์นพิสูจน์ให้เห็นว่าทักษะอ่อน เช่น การมีตัวตน สัญชาตญาณ และเสียง ไม่ใช่สิ่งเกินจำเป็น แต่เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอสามารถนิยามการมีส่วนร่วมของแบรนด์ใหม่ให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง
สิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
อาชีพเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ถูกหล่อหลอมด้วยความอยากรู้อยากเห็น การตัดสินใจที่ชัดเจน และความสามารถในการปรับตัวในทุกระดับ ตั้งแต่การดำเนินงานด้านเนื้อหาไปจนถึงห้องประชุมบอร์ดที่มีความเสี่ยงสูง
คุณไม่จำเป็นต้องทำซ้ำตำแหน่งหรืออุตสาหกรรมของพวกเขา แต่คุณสามารถเรียนรู้จากวิธีที่พวกเขา:
- สร้างทักษะพื้นฐานให้มั่นคงก่อนมุ่งสู่การเป็นที่รู้จัก
- เสี่ยงในสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา
- เลือกความชัดเจนเหนือความวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
อาชีพการตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกี่ยวกับการทำทุกอย่าง แต่คือการทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอและรู้ว่าเมื่อใดควรเป็นผู้นำ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ประกาศนียบัตรด้านการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ
พร้อมที่จะวางแผนเส้นทางอาชีพการตลาดของคุณหรือยัง?
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นงานด้านการตลาดครั้งแรกหรือกำลังเล็งตำแหน่ง CMO การเติบโตของคุณขึ้นอยู่กับมากกว่าแค่ตำแหน่งงาน มันเกี่ยวกับการสร้างทักษะที่เหมาะสม เรียนรู้จากทุกแคมเปญ และรักษาความยืดหยุ่นในขณะที่โลกของการตลาดพัฒนาไป
เส้นทางอาชีพการตลาดไม่ได้เป็นเส้นตรง แต่เต็มไปด้วยโอกาสหากคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความชัดเจน
ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อสร้างโครงสร้างให้กับเป้าหมายของคุณ เพิ่มแรงผลักดันให้กับการเติบโตของคุณ และมุ่งเน้นไปที่งานที่ขับเคลื่อนอาชีพการตลาดของคุณไปข้างหน้า