บล็อก ClickUp
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด vs. ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป: การเลือกเส้นทางอาชีพของคุณ
Worklife

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด vs. ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป: การเลือกเส้นทางอาชีพของคุณ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
22 กันยายน 2567

อาชีพในด้านการตลาดสามารถหมายถึงโอกาสมากมายในการสร้างแบรนด์และส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ผิดที่จะกล่าวว่า การตลาดเป็นหนึ่งในสาขาที่มีความเคลื่อนไหวและหลากหลายที่สุดในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตลาดเองเป็นจักรวาลที่กว้างใหญ่ คุณต้องตัดสินใจว่าจะมุ่งเน้นความพยายามของคุณไปที่ใดหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในมัน คุณควรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดหรือผู้รอบรู้ทางการตลาด? การตัดสินใจนี้สามารถกำหนดเส้นทางอาชีพของคุณทั้งหมดได้

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญ ข้อดี และความท้าทายของแต่ละเส้นทาง และเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดแข็งของคุณมากที่สุด

ใครคือผู้เชี่ยวชาญการตลาดทั่วไป?

นักการตลาดทั่วไปมีทักษะที่หลากหลายครอบคลุมการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานในช่องทางทางการตลาดต่างๆ

หากคุณเลือกที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการตลาดทั่วไป หน้าที่หลักของคุณคือ:

  • การวางแผนและบริหารจัดการแคมเปญ: วางแผน สร้าง และดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น PPC, อีเมล, โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
  • การจัดการเนื้อหา: พัฒนาและจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์และสื่อการตลาด
  • การวิเคราะห์ข้อมูล: ติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญและข้อมูลการตลาด และปรับปรุงแคมเปญในอนาคต
  • การประสานงานโครงการ: สื่อสารความพยายามทางการตลาดและรายงานผลการรณรงค์ต่อผู้นำ สมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

มาทำความเข้าใจบทบาทงานนี้ให้ดียิ่งขึ้นกันเถอะ

จินตนาการว่าบริษัทของคุณกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่ ในฐานะนักการตลาดทั่วไป คุณจะสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับช่องทางโซเชียล, อีเมล, และคอนเทนต์เพื่อสร้างกระแสให้กับสินค้าเปิดตัว

คุณต้องร่วมมือกับทีมผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าข้อความทางการตลาดสอดคล้องกับความสามารถของผลิตภัณฑ์หรือไม่ บทบาทของคุณรวมถึงการดำเนินการหรือกำกับดูแลการวิจัยตลาด การสร้างเนื้อหาสำหรับทุกช่องทาง การนำไปใช้ในช่องทางที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมัน

เป้าหมายหลักของคุณคือการประเมินความสนใจเบื้องต้นและสร้างโอกาสทางการขาย เช่น การลงทะเบียนทดลองใช้หรือการสาธิตผลิตภัณฑ์ ช่องทางทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการตลาดโดยรวมในฐานะนักการตลาดทั่วไปและเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์

ใครคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด?

นักการตลาดเฉพาะทาง ในทางกลับกัน จะมุ่งเน้นไปที่การตลาดเฉพาะด้านหนึ่ง พวกเขาพัฒนาความเชี่ยวชาญลึกซึ้งและทักษะเฉพาะทางในสาขาที่เลือก ทำให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในช่องเฉพาะนั้น

ตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด:

  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน PPC
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านอีเมล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด

งานประจำวันของคุณจะแตกต่างกันไปตามความเชี่ยวชาญของคุณ แต่บทบาทและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของคุณจะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อทีมการตลาดดิจิทัล

ในสถานการณ์ข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด PPC มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการเข้าชมและการสร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงิน

บทบาทของคุณจะเกี่ยวข้องกับการตั้งแคมเปญ, สร้างโฆษณา, จัดการงบประมาณโฆษณา, ทำวิจัยคำค้นหา, และติดตามและปรับปรุงแคมเปญผ่าน Google Ads และสื่อสังคมออนไลน์. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณสามารถวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลง, ค่าใช้จ่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, และผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS).

การตลาดทั่วไป vs. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: ความแตกต่าง

บทบาท/ความรับผิดชอบนักการตลาดทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น SEO การสร้างเนื้อหา และการจัดการโซเชียลมีเดียมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหนึ่งหรือสองด้านของการตลาดดิจิทัล เช่น SEO หรือ PPC
ขอบเขต ของ งานกว้าง: สร้างและดำเนินแผนการตลาด, จัดการงบประมาณการตลาด, ทำการวิจัยตลาด, ดูแลการพัฒนาแบรนด์, ประสานงานแคมเปญการตลาด, และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการตลาด เป็นต้นกว้าง: สร้างและดำเนินแผนการตลาด, จัดการงบประมาณการตลาด, ทำการวิจัยตลาด, ดูแลการพัฒนาแบรนด์, ประสานงานแคมเปญการตลาด, วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการตลาด, เป็นต้น
เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพที่มีทรัพยากรจำกัด หรือเมื่อต้องการภาพรวมด้านการตลาดอย่างกว้างขวางเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการด้านการตลาดเฉพาะทาง หรือเมื่อจำเป็นต้องวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ดี สามารถสลับไปมาระหว่างสาขาการตลาดต่าง ๆ และภารกิจต่าง ๆ ได้มีความยืดหยุ่นน้อย ไม่สามารถเปลี่ยนไปทำงานในโครงการที่อยู่นอกขอบเขตของตนได้
ความร่วมมือสามารถทำงานได้อย่างอิสระและบริหารโครงการข้ามสายงานเติบโตในทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยสมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว

วิธีเลือกเส้นทางอาชีพด้านการตลาด

เมื่อตัดสินใจระหว่างการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คุณต้องพิจารณาถึงความสนใจของคุณ ทักษะของคุณ และเป้าหมายอาชีพระยะยาวของคุณ นี่คือเวลาที่คุณอาจต้องการเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งมากกว่าอีกทาง

เมื่อใดที่คุณควรเลือกที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการตลาดทั่วไป?

บทบาทการตลาดทั่วไปอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณชอบสวมหมวกหลายใบ

สตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดเล็กมักต้องการคนที่สามารถจัดการงานได้หลากหลาย—ทั้งโซเชียลมีเดีย การสร้างเนื้อหา การตลาดผ่านอีเมล และอาจรวมถึงงานออกแบบกราฟิกเล็กน้อยด้วย

นักการตลาดทั่วไปมักมี มุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับการตลาด สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพข้ามแผนก ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

แนวทางแบบองค์รวมนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม บูรณาการกลยุทธ์การตลาดต่างๆ และสร้างแคมเปญที่เป็นหนึ่งเดียว

พิจารณาเส้นทางนี้หากคุณชื่นชอบความหลากหลายในการทำงาน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการความยืดหยุ่นในการปรับตัว

หากคุณยังคงค้นหาความหลงใหลของคุณอยู่ หรือต้องการสำรวจแง่มุมต่าง ๆ ของการตลาด การเป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปจะมอบความยืดหยุ่นและประสบการณ์ที่หลากหลายตามที่คุณกำลังมองหา

เมื่อใดที่คุณควรเลือกที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด?

ในทางกลับกัน การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาจให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า หากคุณมีความสนใจและความรู้ที่ลึกซึ้งในด้านหรือกลุ่มเฉพาะของการตลาด เช่น SEO กลยุทธ์เนื้อหา หรือการวิเคราะห์ข้อมูล

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วไปจะมีความหลากหลาย แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการตลาด ความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งของผู้เชี่ยวชาญในช่องทางเฉพาะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาและนำไปใช้กลยุทธ์ที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงได้

ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มสามารถสร้างเนื้อหา ปรับปรุงหน้าสื่อสังคมออนไลน์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนได้

ในทางตรงกันข้าม ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปอาจขาดความสามารถในการโฟกัสไปที่ช่องทางดิจิทัลเพียงช่องทางเดียว ซึ่งจำกัดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพเต็มที่ของแพลตฟอร์มเฉพาะ

หากคุณชอบการลงลึกในรายละเอียดและเชี่ยวชาญทักษะเฉพาะทาง การมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทุกคนนึกถึงในสาขานั้น

บทบาทใดมีความเกี่ยวข้องมากกว่า และใครจะประสบความสำเร็จในตลาดงานปัจจุบัน?

คำตอบไม่ได้เหมาะกับทุกคน—มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการ, ความสนใจของคุณ, และระบบสนับสนุนที่มีให้คุณ.

สตาร์ทอัพและบริษัทขนาดเล็กมักชอบผู้ที่มีความสามารถรอบด้านที่สามารถรับมือกับบทบาทระดับมหภาคหลายด้านได้ ในขณะเดียวกัน องค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรมากกว่าอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อนำความเชี่ยวชาญมาแก้ไขปัญหาในระดับจุลภาค

ในตลาดปัจจุบัน ทั้งสองบทบาทมีความสำคัญอย่างยิ่ง กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสอดคล้องกับความหลงใหลของคุณ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและการพิจารณาเป้าหมายการทำงานของคุณ

อะไรคือผลกระทบของการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดทั่วไปเมื่อเทียบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง?

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทั่วไป คุณอาจเผชิญกับความท้าทายของการเป็น 'คนเก่งรอบด้าน แต่ไม่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง' แม้ว่าทักษะที่หลากหลายของคุณจะมีคุณค่า แต่บางครั้งก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับอำนาจหรือเงินเดือนในระดับเดียวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความรู้รอบด้านมักจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งสู่บทบาทการจัดการได้ง่ายกว่า เนื่องจากพวกเขาเข้าใจภาพรวมที่กว้างขึ้น

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คุณอาจเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จากการเป็นที่ต้องการสูงในสายงานของคุณ แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ความเชี่ยวชาญของคุณอาจล้าสมัยหากแนวโน้มตลาดเปลี่ยนแปลง คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เส้นทางอาชีพของคุณอาจมีความเป็นเส้นตรงมากขึ้น โดยมีโอกาสน้อยลงในการกระจายความหลากหลาย เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะขยายขอบเขตในภายหลัง

การเปลี่ยนบทบาทจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป

ไม่ว่าคุณจะถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะรับผิดชอบงานที่กว้างขึ้นหรือความหลงใหลอย่างลึกซึ้งในสิ่งเฉพาะทาง นี่คือวิธีที่คุณสามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเปลี่ยนไปสู่บทบาททั่วไป กุญแจสำคัญคือการขยายทักษะของคุณในขณะที่ยังคงรักษาความเชี่ยวชาญของคุณไว้ เริ่มต้นด้วยการรับโครงการที่เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับด้านต่างๆ ของการตลาด เช่น การดูแลแคมเปญข้ามช่องทางหรือการจัดการทีมขนาดเล็ก

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ทุกส่วนประกอบเข้ากันได้อย่างลงตัว การพัฒนาทักษะในหลากหลายสาขาเฉพาะทางจะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณได้อย่างเต็มที่

ในทางกลับกัน หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ควรให้ความสำคัญกับการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากเติบโตด้วย แนวทางนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการกระจายตัวเองมากเกินไป และมั่นใจได้ว่าคุณใช้เวลาและความพยายามอย่างคุ้มค่าที่สุด

คิดถึงคำถามเหล่านี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ:

  • คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากที่ไหน?
  • คุณชอบทำงานกับลูกค้าประเภทไหน?
  • ตลาดใดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว?
  • พื้นที่ใดที่จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของคุณ?

จำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณเก่งอะไร แต่เป็นเรื่องที่คุณสามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุด เมื่อคุณตัดสินใจเลือกช่องทางของคุณแล้ว ให้เพิ่มพูนความรู้ของคุณผ่านการรับรองทางการตลาดและคอร์สออนไลน์ หรือหาผู้ให้คำปรึกษาทางการตลาดที่สามารถช่วยคุณนำทางได้

อาสาสมัครทำงานหรือโครงการที่ให้คุณได้ใช้ความเชี่ยวชาญของคุณ เพื่อสร้างตำแหน่งให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณถนัด

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริง

นี่คือสองตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่ได้มาจาก Linkedin ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักการตลาดได้ประสบความสำเร็จในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อเติบโตในอาชีพของตนและสร้างผลกระทบที่สำคัญ

สุจัน พาเทล: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบที-ช็อป

สุจัน พาเทลเริ่มต้นอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และการตลาดดิจิทัล เมื่อเขาเชี่ยวชาญทักษะเหล่านี้แล้ว เขาได้ขยายไปสู่การตลาดเนื้อหา การแฮ็กการเติบโต และกลยุทธ์ดิจิทัล พัฒนาตัวเองเป็นนักการตลาดที่มีทักษะหลากหลายด้าน

ความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางนี้ทำให้เขาสามารถร่วมก่อตั้งบริษัทเช่น Mailshake และ Web Profits ได้ โดยที่เขาผสานความรู้ SEO ที่ลึกซึ้งกับแนวทางการตลาดที่หลากหลาย

แอน แฮนด์ลีย์: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป

แอน แฮนดลีย์เริ่มต้นอาชีพในฐานะนักข่าว โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนและการสร้างเนื้อหา

ต่อมาเธอได้ขยายขอบเขตการทำงานของเธอ โดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเนื้อหาที่ MarketingProfs ซึ่งเธอได้ขยายบทบาทไปสู่ด้านกลยุทธ์ การพัฒนาแบรนด์ และการสร้างชุมชน ทำให้เธอกลายเป็นบุคคลสำคัญในวงการการตลาดดิจิทัล

นักการตลาดแบบตัวทีสามารถนำสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกมาได้หรือไม่?

นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักจะมีทักษะทั้งแบบทั่วไปและเฉพาะทางผสมผสานกัน การเป็นนักการตลาดที่มีลักษณะเป็นรูปตัว T จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นของทักษะทั่วไป พร้อมทั้งรักษาความแม่นยำและความเชี่ยวชาญเชิงลึกในสาขาเฉพาะทางไว้ได้

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างบทบาทการตลาดที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ,ผสานรวมระบบเทคโนโลยีการตลาด, และมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของทีมคุณ

ระดับกลาง
ผ่านทาง:Medium

ตัวอย่างเช่น ความเชี่ยวชาญด้าน PPC ของนักการตลาดที่มีทักษะแบบ T-shaped สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญได้ พวกเขายังสามารถแปลศัพท์เทคนิคให้เข้าใจง่ายสำหรับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ความสามารถนี้ทำให้ผู้ทำการตลาดแบบ T-shaped มีคุณค่าอย่างยิ่งในทีมข้ามสายงาน คุณสามารถเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหา คิดเชิงกลยุทธ์ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม: หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายการตลาด

การใช้ ClickUp เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของคุณง่ายขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านหรือผู้รอบรู้ที่จัดการงานหลากหลายClickUp Marketing Project Management Softwareคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ:

สิทธิประโยชน์สากลสำหรับนักการตลาดทุกคน

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้เชี่ยวชาญทั่วไป ClickUp มอบประโยชน์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดนี่คือวิธีที่ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนความสำเร็จในบทบาทของพวกเขา:

เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความก้าวหน้าในอาชีพภายในองค์กร
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความก้าวหน้าในอาชีพภายในองค์กร

เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUpช่วยนักการตลาดที่ต้องการจัดการการเติบโตของทีมของพวกเขา มันช่วยให้คุณ:

  • เห็นเส้นทางอาชีพของสมาชิกแต่ละทีมได้อย่างชัดเจน: ทราบอย่างแน่ชัดว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและมีอะไรรออยู่ข้างหน้า
  • ติดตามความก้าวหน้า: ตรวจสอบว่าทุกคนใกล้จะบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนมากน้อยเพียงใด
  • กำหนดเป้าหมายสำคัญ: วางแผนและกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้สำหรับทีมของคุณเพื่อให้บรรลุตามเส้นทาง

เทมเพลตนี้ช่วยให้พนักงานเข้าใจทักษะที่จำเป็น แสดงให้เห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถระบุช่องว่างด้านทักษะและวางแผนการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • ClickUp Brain:ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นโดยการเชื่อมต่องาน เอกสาร และความรู้ของบริษัท สร้างแนวคิดแคมเปญ สรุปเนื้อหา บล็อก กรณีศึกษา อีเมล และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ให้ ClickUp Brain สร้างสรรค์บทความบล็อกการตลาดของคุณในแต่ละครั้ง เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในขณะที่ AI จัดการงานเขียน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเฉพาะทาง
ให้ ClickUp Brain สร้างสรรค์บทความบล็อกการตลาดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในขณะที่ AI จัดการร่างแรกของเนื้อหา
  • แดชบอร์ด ClickUp: ใช้แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ เพื่อติดตามความคืบหน้าทางการตลาด ตรวจสอบปริมาณงานของทีม และจัดลำดับความสำคัญของงาน แสดงผลการทำงานเป็นภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความพยายาม ลดปัญหาคอขวด และเพิ่มประสิทธิภาพ
เก็บเวลาทำงานและใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ติดตามชั่วโมงการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส และจัดการการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้จะช่วยให้คุณจัดการเวลาและงานของคุณได้อย่างราบรื่น
เก็บรวบรวมใบงานและใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ติดตามชั่วโมงการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส และจัดการการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
  • การติดตามเป้าหมาย: ตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณด้วยClickUp Goals จัดการงานประจำวันของคุณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการกระทำมีส่วนช่วยในการประสบความสำเร็จโดยรวมของคุณ
ติดตามความคืบหน้าและดูเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเป้าหมายได้อย่างง่ายดายในที่เดียวด้วย ClickUp Goal Tracking ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาดทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ติดตามความคืบหน้าและดูเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเป้าหมายได้อย่างง่ายดายในที่เดียวด้วย ClickUp Goal Tracking

ClickUp สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดพร้อมคุณสมบัติขั้นสูงที่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่น และไม่มีอะไรหลุดรอดไปจากสายตา คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของการตลาดได้ด้วยเครื่องมือต่อไปนี้:

  • ClickUp Docs: จัดระเบียบเอกสารกลยุทธ์, สรุปเนื้อหา, และบันทึกแคมเปญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ผลิตภัณฑ์, วิกิ, หรือฐานความรู้ คุณสามารถสร้างหน้าเอกสารซ้อนกันภายในClickUp Docsที่เหมาะกับงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและได้รับการอัปเดตข้อมูลล่าสุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดทั่วไปที่ดูแลแคมเปญหลากหลาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มุ่งเน้นกลยุทธ์เฉพาะทาง การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  • ClickUp Automations: อัตโนมัติกิจกรรมที่ทำซ้ำ เช่น การย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ การมอบหมายความรับผิดชอบ และการอัปเดตสถานะโครงการ ให้คุณมุ่งเน้นงานที่มีคุณค่าสูงในขณะที่ClickUp Automationsจัดการงานประจำ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp Automations—ช่วยให้แคมเปญของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จในทุกด้าน
ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp Automations—ช่วยให้แคมเปญของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • ClickUp Dependencies: ด้วยClickUp Dependencies คุณสามารถกำหนดลำดับที่ชัดเจนระหว่างงานต่างๆ ได้โดยการทำเครื่องหมายว่า 'บล็อก' หรือ 'รอ' ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงงาน เอกสาร และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณทราบลำดับขั้นตอนที่แน่นอนในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ตั้งค่าการพึ่งพาใน ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพก่อนการเผยแพร่หรือการใช้งานจริง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดทั่วไปที่จัดการงานหลากหลายหรือผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน การมีกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจนจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ตั้งค่าการพึ่งพาใน ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการอนุมัติก่อนเผยแพร่หรือใช้งานจริง

ClickUp สำหรับนักการตลาดทั่วไป

สำหรับผู้เชี่ยวชาญทั่วไป แพลตฟอร์มครบวงจรของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหาไปจนถึงการติดตามแคมเปญในที่เดียว คุณสามารถจัดการหลายบทบาทได้พร้อมกัน ตั้งแต่การวางแผนแคมเปญไปจนถึงการประสานงานกับทีมต่างๆ

เครื่องมืออเนกประสงค์ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • ClickUp Whiteboards: ร่วมมือกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Whiteboards ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์แคมเปญ และมองเห็นภาพแผนการตลาดของคุณในพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์
เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นจริงด้วย ClickUp Whiteboards! ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากการประชุมระดมความคิด และเชื่อมโยงกับไฟล์, เอกสาร, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Whiteboards สร้างงานได้โดยตรงจากการระดมสมองของคุณและเชื่อมโยงกับไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิทิน ClickUp: จัดระเบียบทุกโครงการของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp วางแผนตารางเวลาแคมเปญทั้งหมด กำหนดเส้นตาย และซิงค์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกำหนดเวลา
จัดการตารางเวลาของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp—เพียงแค่ลากและวางงานเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน! ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดทั่วไปที่ต้องรับหลายบทบาทหรือผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นในด้านใดด้านหนึ่ง ClickUp ช่วยให้คุณมีระเบียบและปรับตัวได้เสมอ
จัดการตารางเวลาของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp เพียงลากและวางงานเพื่อจัดระเบียบปฏิทินของคุณ ทำให้การปรับเปลี่ยนแผนเป็นเรื่องง่าย
  • การเชื่อมต่อ ClickUp: เชื่อมต่อเครื่องมือการตลาดที่คุณชื่นชอบกับ ClickUp ได้โดยตรง ทำให้เป็นศูนย์กลางสำหรับงานทั้งหมดของคุณ ด้วยตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ รวมถึง Hubspot, Slack และ Google Drive คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้จากแพลตฟอร์มเดียว

เชี่ยวชาญการตลาดด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในอาชีพ ความสนใจ และความต้องการของตลาด ความสำเร็จอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย ทั้งสองบทบาทมีคุณค่าเฉพาะตัว และการสร้างสมดุลระหว่างความกว้างและความลึกอย่างเหมาะสมสามารถทำให้คุณโดดเด่นได้

ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่คุณต้องการในการจัดการทุกแง่มุมของงานของคุณ พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยให้แคมเปญที่ซับซ้อนและหลายช่องทางง่ายขึ้นสำหรับนักการตลาดทั่วไป ในขณะที่แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้มอบการอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการทำการตลาดของคุณ