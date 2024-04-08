วิธีการจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับทีมของคุณ: คู่มือฉบับสมบูรณ์

การตลาดดิจิทัลในฐานะตลาดจะมีมูลค่าถึง1,099.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2032 ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่ การตลาดดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่ยังใช้ผู้จัดการทั่วไปเพียงคนเดียวดูแลงานด้านการตลาดทั้งหมด—แต่ไม่ใช่ anymore ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่รุนแรง และความต้องการประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตลาดดิจิทัลมีความซับซ้อนมากขึ้น
หากคุณกำลังมองหาผู้จัดการการตลาดดิจิทัล แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ใช้คู่มือนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัล—ผู้ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง (และผลตอบแทนจากการลงทุน) ให้กับกิจกรรมการตลาดของคุณ
ไปกันเถอะ!
ทำไมต้องจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัล?
การจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จทางการตลาดขององค์กรของคุณ นี่คือเหตุผล:
- สัมผัสสร้างสรรค์: พวกเขาเสนอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนแคมเปญการตลาดและช่วยเพิ่มการเข้าถึงทางสังคมของคุณ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรอยู่เสมอ
- ทักษะทางเทคนิค: ในฐานะผู้ก่อตั้งหรือผู้นำทีม คุณสามารถจัดการด้านทั่วไปของการตลาดได้ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น คุณจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางเนื่องจากได้รับการฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ ผู้จัดการการตลาดดิจิทัลจึงมีความเชี่ยวชาญในทักษะการตลาดทางเทคนิคที่หลากหลาย (เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา การโฆษณาแบบ PPC การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดผ่านอีเมล และการตลาดเนื้อหา)
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตลาด: พวกเขาตระหนักถึงแนวโน้มการตลาดล่าสุดและจะช่วยรักษาให้กลยุทธ์การตลาดของคุณล้ำหน้าและสอดคล้องกับ KPI ที่กำหนดไว้
- ความหลากหลาย: พวกเขานำทักษะอื่น ๆ มาเสริมทีม เช่น การวางแผนการตลาด การซื้อสื่อ การเล่าเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง การวิเคราะห์และตัวชี้วัด และอื่น ๆ
- การมีส่วนร่วมของลูกค้า: นักการตลาดดิจิทัลมีความเชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลใหม่และที่มีอยู่
ทักษะและคุณสมบัติทั่วไปที่ควรพิจารณาในผู้จัดการการตลาดดิจิทัล
ทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งผู้จัดการการตลาดดิจิทัลของบริษัทคุณนั้น จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่คุณต้องการให้พวกเขาทำงานให้บรรลุ อย่างไรก็ตาม นี่คือความสามารถมาตรฐานที่คุณควรค้นหาเมื่อต้องการจ้างนักการตลาดดิจิทัลทั้งแบบฟรีแลนซ์หรือเต็มเวลา
โปรดจำไว้ว่านักการตลาดส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญในบางด้านเหล่านี้ พอใช้ได้ในอีกไม่กี่ด้าน แต่จะไม่มีประสบการณ์มากนักในบางด้าน อีกครั้ง วัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณจะช่วยกำหนดลำดับความสำคัญของทักษะที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลของคุณต้องมี:
- กลยุทธ์การตลาด: ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่ง, ศึกษาความท้าทายของตลาด, และมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาแผนที่ทางการตลาดที่มีบริบทและโดยขยายผลไปสู่กลยุทธ์การตลาดที่มีข้อมูลสนับสนุน
- การวิเคราะห์และรายงาน: ใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อติดตามประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และขับเคลื่อนกลยุทธ์
- การวิจัยลูกค้าและการมุ่งเน้น: สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันของคุณ และสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดึงดูด สร้างความสัมพันธ์ และรักษาลูกค้าไว้
- การตลาดเชิงเนื้อหา: แสดงความสามารถในการเขียนข้อความสั้นและยาวที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างและจัดการเนื้อหาให้เป็นสินทรัพย์ และเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับลูกค้า
- SEO: การรู้กลยุทธ์และวิธีการ SEO ที่ทันสมัยทั้งหมดเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณติดอันดับดีขึ้นและช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของคุณค้นหาคุณทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น
- โฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก: มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการตลาดแบบชำระเงิน โดยเฉพาะโฆษณาบน Google และโซเชียลมีเดีย
- กลยุทธ์ดิจิทัล: การรู้วิธีพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อเสริมสร้างการปรากฏตัวออนไลน์ของแบรนด์ รวมถึงการตลาดแบบดึงดูด (Inbound Marketing) และการตลาดผ่านอีเมล การตลาดบนโซเชียลมีเดียแบบออร์แกนิก การโฆษณา และอื่นๆ
- การพัฒนาเว็บไซต์: มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมความสามารถในการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ตามความจำเป็น
- การออกแบบกราฟิก: มีสายตาที่เฉียบแหลมในการออกแบบและความสวยงาม และให้คำแนะนำทีมเกี่ยวกับสิ่งที่ดูดีเป็นข้อดี
เราได้รวบรวมทักษะทางเทคนิคและทักษะการทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักการตลาดดิจิทัลไว้แล้ว แต่ทักษะทางอารมณ์ล่ะ? ผู้จัดการการตลาดดิจิทัลต้องยอมรับสิ่งต่อไปนี้:
- แนวทางที่คล่องตัวและใฝ่รู้: นักการตลาดจำเป็นต้องติดตามแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมลูกค้าใหม่ ๆ และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลหลากหลายประเภทที่ประกอบกันเป็นชุดเครื่องมือการตลาด การมีความคล่องตัวในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความอยากรู้อยากเห็นที่จะตั้งคำถาม จะช่วยให้นักการตลาดประสบความสำเร็จ
- กรอบความคิดแบบเติบโต: เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้อง นักการตลาดควรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ ฟังพอดแคสต์ สมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือคอร์สออนไลน์ ฯลฯ
- การทำงานร่วมกัน: การตลาดเป็นกีฬาทีม ผู้จัดการการตลาดดิจิทัลของคุณจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และความสามารถในการทำเช่นนั้นได้ดีเป็นทักษะอ่อนที่สำคัญสำหรับนักการตลาดทุกคน
- การสื่อสาร: การตลาดคือการสื่อสาร—กับลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และสมาชิกในทีมการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดควรมีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดที่ยอดเยี่ยม เราถึงกับกล้าพูดว่านี่เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับบทบาทนี้
- การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะมีงานมากมายที่ต้องจัดการอยู่เสมอ ตั้งแต่แคมเปญอีเมลไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล และการสร้างเนื้อหา การทำงานหลายอย่างพร้อมกันคือพลังพิเศษที่ช่วยให้พวกเขาจัดการทุกอย่างได้โดยไม่เสียสมาธิ
วิธีจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับทีมของคุณใน 6 ขั้นตอน
เมื่อได้ทำความเข้าใจพื้นฐานแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะก้าวเข้าสู่การจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัล
นี่คือเคล็ดลับที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งควรรวมไว้ในกลยุทธ์การจ้างงานของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: จำไว้ว่าเป้าหมายทางธุรกิจของคุณคืออะไร
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทักษะของนักการตลาดมีความหลากหลายในหลายด้าน และคุณควร เลือกทักษะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางการตลาดของคุณในปัจจุบันมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์และสร้างโอกาสทางการตลาดจากผู้ติดต่อที่เข้ามาเอง คุณควรให้ความสำคัญกับการจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดเนื้อหา (Content Marketing) และการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหา (SEO) หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า (Conversion) คุณอาจต้องการผู้ที่จะช่วยคุณปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า (Email Conversion Rate) และการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า (CRO - Conversion Rate Optimization)
ขั้นตอนที่ 2: เขียนรายละเอียดงานสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
เขียนคำอธิบายงานของคุณอย่างรอบคอบและรวมองค์ประกอบต่อไปนี้:
- สรุปบทบาทโดยละเอียด
- รายการหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน
- ใบรับรองที่จำเป็น (และต้องการ) รวมถึงทักษะ
นอกจากนี้ เนื่องจากเราอยู่ในยุคของอัลกอริทึม ให้รวม คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง (คิดถึง: การตลาด, การตลาดดิจิทัล, โซเชียลมีเดีย, ผู้จัดการการตลาด, การสื่อสาร, การออกแบบกราฟิก, การตลาดโซเชียลมีเดีย, เป็นต้น) และปรับแต่งคำอธิบายตำแหน่งงานให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหา
ขณะเตรียมต้นฉบับ อย่าลืมเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ:
- บริษัทของคุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการ: พื้นหลัง, เรื่องราวการเติบโต, "เหตุผล"
- ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการมาตรฐานสำหรับพนักงานและช่วงเงินเดือน (ถ้ามี)
- สิ่งที่ผู้สมัครควรทราบก่อนเข้าสัมภาษณ์กับคุณ เช่น ตำแหน่งงานนี้เป็นแบบทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน เป็นตำแหน่งที่ทำงานเดี่ยวหรือเป็นหัวหน้าทีม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3: ใช้แพลตฟอร์มและช่องทางที่เหมาะสมในการจ้างงาน
การสร้างทีม A-team ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ใช้การผสมผสานของช่องทางและแพลตฟอร์มเพื่อสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม นี่คือเคล็ดลับบางประการ:
- ดู บุคลากรที่มีอยู่ ในบริษัทที่อาจมีทักษะด้านผู้ประกอบการและความเป็นผู้นำที่จำเป็น หรือสามารถพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับบทบาทนักการตลาดดิจิทัลได้
- โปรโมตตำแหน่งงานว่างผ่าน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ของแบรนด์คุณเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูง
- ใช้โฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและ เว็บไซต์หางานเฉพาะทาง พร้อมทั้งเข้าร่วมกลุ่ม LinkedIn และชุมชน Slack ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรืออุตสาหกรรมของคุณ
- เปิดตัว โปรแกรมแนะนำ ภายในองค์กรและมอบรางวัลหรือสิ่งจูงใจให้กับพนักงานปัจจุบันเพื่อแนะนำผู้สมัครสำหรับตำแหน่งนี้ การแนะนำจากพนักงานมักเป็นแหล่งที่ดีของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ค้นหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์และทักษะอย่างกว้างขวางผ่านเว็บไซต์อาชีพออนไลน์
- โพสต์รายละเอียดงานบน LinkedIn, Indeed, Glassdoor และ เว็บไซต์เฉพาะทางของอุตสาหกรรม ที่คุณรู้จัก
ขั้นตอนที่ 4: ลงทุนในซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
แม้ว่าคุณจะไม่มีทีม HR หรือผู้สรรหาที่เชี่ยวชาญเพื่อขยายทีมของคุณ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ HR แบบครบวงจรเช่นClickUp เพื่อช่วยคุณจัดการกระบวนการสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของ ClickUp:
- การสรรหาบุคลากรด้วย AI: หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากร ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUpClickUp Brain'sAI Writer for Work ให้คำแนะนำและคำสั่ง AI ที่มีประโยชน์สำหรับผู้สรรหาบุคลากร ทำให้คุณหรือทีมของคุณสามารถเขียนคำอธิบายงานที่น่าสนใจและติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครที่มีศักยภาพได้อย่างง่ายดาย
- การติดตามผู้สมัคร: อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์คือระบบติดตามผู้สมัครของClickUp ซึ่งช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสมัครงานตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์นี้รวมถึงการจัดระเบียบผู้สมัครและใบสมัคร การส่งอีเมล และอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติและเทมเพลตใน ClickUp เพื่อช่วยให้ผู้สมัครก้าวผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาได้อย่างราบรื่น
- การเริ่มต้นใช้งาน: ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ยอดเยี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงานของคุณ หรือควรจะเป็นเช่นนั้นซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานของClickUp ช่วยให้คุณมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุดโดยการปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วยงานที่ติดตามได้ เอกสาร และความคิดเห็นสำหรับข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน ผู้สมัครของคุณจะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้เร็วขึ้นและเริ่มสร้างผลกระทบได้เร็วขึ้น!
ขั้นตอนที่ 5: เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
เมื่อสัมภาษณ์นักการตลาดดิจิทัล คุณควรครอบคลุมสี่ด้าน ได้แก่ ทักษะและคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกระบวนการสัมภาษณ์ของคุณ อาจมีผู้สัมภาษณ์ต่างคนกันที่รับผิดชอบแต่ละด้าน หรือคุณอาจเป็นผู้สัมภาษณ์ทั้งหมดในรอบเดียว
อย่างไรก็ตาม นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถลองทำเพื่อครอบคลุมแต่ละด้านทั้งสี่นี้:
ทักษะและคุณสมบัติ
สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลและทักษะที่เกี่ยวข้อง (เช่น หากคุณต้องการนักการตลาดด้านการหาลูกค้าใหม่ ให้ตรวจสอบความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับ Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console และเครื่องมืออื่นๆ)
พยายามทำความเข้าใจวิธีการของพวกเขาในการพัฒนา стратегี, การวางแผนแคมเปญ, และการจัดการโครงการ
ประสบการณ์
พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมาเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาเคย ทำงานร่วมกัน หรือทำงานข้ามสายงานหรือไม่ เคย บริหารจัดการผู้อื่น หรือไม่ และพวกเขาเคยเผชิญกับ ความท้าทาย อะไรและสามารถเอาชนะได้อย่างไร
เข้าใจว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเขาสามารถสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม อย่ามีแนวคิดตายตัวว่าประสบการณ์กี่ปีจึงจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ เพราะคุณอาจพลาดโอกาสได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงแต่มีประสบการณ์น้อยกว่าแต่สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้ดี
ทักษะอ่อน
เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับทักษะอ่อนที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการการตลาดดิจิทัล ใช้เวลาสัมภาษณ์บางส่วนเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้สมัครแต่ละคนเป็นอย่างไรในทักษะที่ต้องการเหล่านั้น คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วย คำถามเชิงสถานการณ์ และโดยการถามเกี่ยวกับความสนใจของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถประเมินแนวทางของพวกเขาในการเติบโตและการเรียนรู้ได้โดยการถามเกี่ยวกับหนังสือที่พวกเขาอ่าน แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ของพวกเขา และว่าพวกเขาได้พัฒนาทักษะของตนเองในทางใดทางหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้หรือไม่
ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
คุณอาจพบผู้สมัครที่ยอดเยี่ยม แต่พวกเขาอาจไม่เหมาะกับองค์กรของคุณหากพวกเขาไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมมักเป็นปัญหาที่ยากที่สุดในการแก้ไข แต่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด
พิจารณาว่าการเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณและองค์กรของคุณ และถาม คำถามเชิงพฤติกรรม เพื่อดึงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องออกมาจากผู้สมัคร
เพื่อให้ได้เปรียบล่วงหน้าใช้เทมเพลตการสัมภาษณ์เพื่อจัดโครงสร้างกระบวนการสัมภาษณ์ของคุณให้ดีขึ้น ลดอคติ และค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: คิดถึงกระบวนการจ้างงานของคุณว่าคล้ายกับกระบวนการเดินทางของลูกค้า
การเดินทางของผู้สมัครงานของคุณไม่แตกต่างจากการเดินทางของลูกค้าของคุณ นี่คือขั้นตอนทั่วไปของการเดินทางของผู้สมัครงานตั้งแต่ต้นจนจบ:
- การสร้างความตระหนัก: ทีมการจ้างงาน/ผู้สรรหาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบริษัทของคุณและตำแหน่งงานโดยใช้: คำอธิบายตำแหน่งงานที่น่าสนใจ ความพยายามในการสร้างแบรนด์นายจ้าง กลยุทธ์การตลาดการสรรหาที่มุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมและคุณค่าของบริษัท
- ข้อพิจารณา: เน้นที่การนำเสนอขั้นตอนการสมัครงานที่ราบรื่น พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน โอกาสในการเติบโต และสวัสดิการสำหรับพนักงานของบริษัท
- ความชอบ: สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรโดยเน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น โปรแกรมการพัฒนาอาชีพ วัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุน หรือโครงการนวัตกรรม เพื่อดึงดูดผู้สมัครให้เลือกองค์กรของคุณมากกว่าองค์กรอื่น
- การจ้างงาน: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน ความคาดหวังที่ชัดเจน และประสบการณ์ที่ดีของผู้สมัคร
- การมีส่วนร่วม: การปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดสู่การมีส่วนร่วม เนื่องจากพวกเขาได้รับเครื่องมือ ทรัพยากร และการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จ
- ความภักดี: ระยะนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีซึ่งกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและการยกย่อง
- การสนับสนุน: ขั้นตอนสุดท้ายคือการเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานกลายเป็นทูตของแบรนด์ โดยการสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาและส่งเสริมให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวกบนสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์รีวิว และช่องทางอื่น ๆ
แนวทาง 6 ขั้นตอนในการจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัล:
- ตัดสินใจเลือกบทบาทตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
- เขียนรายละเอียดงาน
- แบ่งปันบทบาทในช่องทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ใช้ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลเพื่อลดภาระงานของคุณ
- วางแผนกระบวนการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
- ลองนึกถึงประสบการณ์ของผู้สมัครที่มีศักยภาพในลักษณะที่สอดคล้องกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณ
สี่แม่แบบการจ้างงานผู้จัดการการตลาดดิจิทัลที่คุณไม่ควรพลาด
ตอนนี้ที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการจ้างผู้จัดการการตลาดดิจิทัลแล้ว มาดูกันว่าเราจะทำได้อย่างไรโดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานของคุณ การจ้างผู้จัดการสามารถลดงานของพวกเขาลงครึ่งหนึ่งหากมีเทมเพลตที่เหมาะสมเพื่อย่อรายการสิ่งที่ต้องทำของพวกเขา
เราขอแนะนำสี่แม่แบบการจ้างงานที่คุณสามารถใช้เพื่อเร่งกระบวนการจ้างงานของคุณและติดตามผู้สมัครได้อย่างราบรื่น:
1. แม่แบบเพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณเป็นระบบและมองเห็นได้ชัดเจน
กำจัดความไม่แน่นอนในการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับทีมการตลาดดิจิทัลของคุณด้วย เทมเพลตการจ้างผู้สมัครของ ClickUp
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:
- ประเมินผู้สมัครโดยใช้มาตรวัดคะแนนที่ปรับแต่งได้และรับรองกระบวนการจ้างงานที่เป็นธรรม
- การจัดระเบียบรายการตรวจสอบ, วันครบกำหนด, และการแจ้งเตือน
- เปรียบเทียบผู้สมัครโดยใช้กระดานติดตามและตารางแบบโต้ตอบ
2. แบบฟอร์มเพื่อประเมินผู้สมัครอย่างเป็นธรรมและไม่มีอคติ
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการจ้างงานคือการคัดกรองผู้สมัครหลายพันคนพร้อมกัน.เทมเพลต Hiring Selection Matrix ของ ClickUpช่วยลดปริมาณการจ้างงานโดยให้คุณสามารถทำได้:
- จัดหมวดหมู่และติดตามการสมัครงาน
- ประเมินประวัติย่อและข้อมูลผู้สมัครโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น ทักษะ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ฯลฯ
- ขับเคลื่อนการตัดสินใจในการจ้างงานอย่างรวดเร็วและมีเป้าหมายชัดเจน
3. แม่แบบเพื่อเปลี่ยนกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
การทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณง่ายขึ้นเป็นไปได้ด้วยเทมเพลตโฟลเดอร์การสรรหาและการจ้างงานของ ClickUp ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น:
- ประกาศรับสมัครงานง่าย
- การติดตามผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพ
- แบบฟอร์มการให้คะแนนการสัมภาษณ์มาตรฐาน
- แบบฟอร์มการสมัครงานที่เรียบง่าย
4. แม่แบบเพื่อวางแผนและจัดระเบียบประสบการณ์การจ้างงานของคุณ
เขาว่ากันว่า หากคุณมีกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ราบรื่น คุณก็เหมือนชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว
เพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้น ให้ใช้แบบฟอร์มเช็กลิสต์การจ้างงานของ ClickUp
เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมแบบ 360 องศาของงานการจ้างงานเพื่อช่วยคุณ:
- กำหนด—และบันทึกไว้—ความคาดหวังในการจ้างงานของคุณ
- สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสรรหาผู้สมัครใหม่
- ติดตามทุกขั้นตอนของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการเริ่มงาน
จัดตั้งผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลใหม่เพื่อการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จ
นอกเหนือจากการพูดปลุกใจและการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ทรงพลังแล้ว พนักงานใหม่ของคุณยังต้องการเครื่องมือที่จะช่วยให้เขาเข้าใจวิธีการทำงานของทีมได้อย่างรวดเร็ว
ซอฟต์แวร์การตลาด ClickUpมาพร้อมกับคุณสมบัติที่นวัตกรรมมากมายและชุดเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้ผู้จัดการการตลาดดิจิทัลที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานใหม่ของคุณ
เครื่องมือ AI และฐานความรู้สามารถช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ClickUpBrain คือเครื่องมือ AI ที่ช่วยนักการตลาดในการสร้างไอเดียแคมเปญ, สรุปเนื้อหา, บล็อก, กรณีศึกษา, อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย ทีมการตลาดของคุณสามารถใช้เครื่องมือ AI ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีพร้อมใช้งานในClickUp Brain:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ช่วยให้คุณถามคำถามและรับคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณใน ClickUp
- ผู้จัดการโครงการ AI: ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคู่หูที่ช่วยอัตโนมัติโครงการของคุณตลอดจนความคืบหน้าด้วยรายงาน AI แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานเอกสาร และบุคลากรของคุณ
- AI Writer for Work: ช่วยให้ทีมของคุณสร้างเนื้อหาและตอบกลับได้ทันทีด้วยผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ช่วยให้พวกเขาคัดสรรแคมเปญการตลาดดิจิทัลได้ภายในไม่กี่นาที
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานที่ทำงานมานาน การจัดการแคมเปญการตลาดหลายช่องทางอาจเป็นเรื่องวุ่นวาย การมีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพียงไม่กี่แบบจะช่วยป้องกันไม่ให้รายละเอียดเล็กๆ หลุดรอดไปได้ และช่วยให้ทีมสามารถเร่งรัดแคมเปญและสร้างเนื้อหาได้ภายในไม่กี่นาที
นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่นักการตลาดชื่นชอบ:
แม่แบบทีมการตลาดของ ClickUp
เทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUpช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมองเห็นกระบวนการการตลาดทั้งหมดได้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานต่าง ๆ ได้เป็นระบบ ติดตามระยะเวลา และกำหนดผู้รับผิดชอบได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพและสถิติการวิเคราะห์สำหรับแต่ละแคมเปญ
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpเพื่อวางแผน ติดตาม และปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:
- กำหนดเป้าหมายการตลาดที่สามารถบรรลุได้
- จัดระเบียบงานให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ในตัว
เทมเพลตรายงานการตลาดดิจิทัล ClickUp
เทมเพลตรายงานการตลาดดิจิทัลของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามและรายงานแคมเปญทั้งหมดของคุณในที่เดียว เทมเพลตนี้มีการแสดงภาพเพื่อวัดประสิทธิภาพโดยรวมและการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณระบุความสำเร็จและโอกาส นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับเป้าหมายการตลาดหลักของคุณ
ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถนำความคิดของพวกเขาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
ผู้จัดการการตลาดดิจิทัลของคุณต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยความคิดที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่วันแรก นี่คือที่ที่ซอฟต์แวร์การตลาดของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำได้:
- เชื่อมต่อแผนการตลาดของพวกเขาโดยตรงกับงานและขับเคลื่อนให้ก้าวหน้า
- ดูเอกสารกลยุทธ์การตลาด, การระดมความคิด, และปฏิทินแคมเปญแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับการทำงานประจำวันของทีม
- ร่วมมือกันในกระบวนการทำงานด้านการตลาดโดยใช้ClickUp Docs,ClickUp Whiteboards และเครื่องมือตรวจสอบงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทีมทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกขั้นตอน
- ดูไทม์ไลน์และมองเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยแดชบอร์ด ClickUpแบบภาพที่เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับแผนงานและแผนการเข้าสู่ตลาดของคุณ
การจ้างนักการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมง่ายกว่าที่เคย
การทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง จัดระเบียบผู้สมัคร ใบสมัคร และการติดต่อสื่อสาร ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต และปรับปรุงคุณภาพการจ้างงานของคุณ
ClickUpเป็นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบอย่างราบรื่น และเตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลคนใหม่ให้เข้าใจเป้าหมายการตลาดของบริษัทตั้งแต่วันแรกสมัครวันนี้ฟรี!