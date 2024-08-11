วิธีเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการตลาด

บล็อก ClickUp
11 สิงหาคม 2567

หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่ เราจะขอเสี่ยงเดาว่า:

  • คุณเป็นมืออาชีพด้านการตลาดที่เบื่อกับการทำงานเต็มเวลาและต้องการทำสิ่งของตัวเองและควบคุมเวลาของตัวเอง
  • คุณเป็นมืออาชีพหรือนักศึกษาที่ยังอายุน้อยและต้องการลองทำงานฟรีแลนซ์หรืองานเสริม
  • คุณดำเนินธุรกิจอยู่แล้วและต้องการขยายบริการของคุณ

ข่าวดีก็คือ หากคุณเคยสงสัยว่าการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ คำตอบนั้นง่ายมาก—ใช่ คุณเพียงแค่ต้องหาจุดแข็งเฉพาะของคุณ และที่สำคัญกว่านั้นคือต้องเข้าใจว่าคุณจะต้องปรับแต่งบริการของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น แบรนด์อาหารเสริมโปรตีนจะมีกลยุทธ์การตลาดเหมือนกับบริษัทฟาสต์ฟู้ดหรือไม่? คงไม่ใช่แน่นอน

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่เราจะครอบคลุม:

  • ใครคือผู้ให้คำปรึกษาทางการตลาด
  • หน้าที่ของคุณในฐานะที่ปรึกษาการตลาดคืออะไร
  • วิธีตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด
  • วิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครือข่ายเช่น LinkedIn
  • วิธีการเป็นผู้ให้คำปรึกษาการตลาดอิสระ
  • การเงินทั้งหมด
  • วิธีขยายธุรกิจที่ปรึกษาด้านการตลาดของคุณ

มาแยกแยะกัน

การเข้าใจการให้คำปรึกษาและความเกี่ยวข้องกับการตลาด

ที่ปรึกษาคือบุคคลที่บริษัทจ้างมาเพื่อความเชี่ยวชาญ ในสาขาเฉพาะ คุณอาจถูกจ้างให้ทำบริการให้คำปรึกษาหลายประเภท รวมถึงการตรวจสอบ การวางกลยุทธ์ การให้ข้อเสนอแนะ การพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหา และแม้กระทั่งการให้ความเชี่ยวชาญของคุณในโครงการที่ทีมภายในกำลังดำเนินการอยู่

ที่ปรึกษาด้านการตลาดคือผู้เชี่ยวชาญที่นำความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของตนมาให้บริการ—*การสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล การวิจัยตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาเป็นบางสาขาหลัก ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาด คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเฉพาะที่นำทักษะของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตลาดดิจิทัล และกลุ่มเฉพาะของคุณอาจเป็นวิธีการเติบโตแบบออร์แกนิกผ่านเนื้อหา SEO

ขนาดและขอบเขตของธุรกิจที่ปรึกษาของคุณขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด

ตอนนี้คุณอาจถามตัวเองว่าทำไมองค์กรถึงไม่ทำสิ่งนี้ภายในองค์กรเอง

  • ที่ปรึกษาช่วยให้องค์กรได้รับ มุมมองจากบุคคลภายนอก อาจมีวิธีแก้ปัญหาหรือจุดปัญหาที่ทีมงานภายในมองข้ามไป
  • เนื่องจากที่ปรึกษาไม่ใชพนักงานประจำ องค์กรสามารถหาผู้อื่นได้ง่ายเสมอ โดยไม่ต้องมีเอกสารมากมาย ที่มาพร้อมกับการจ้างงานประจำ
  • บางครั้ง องค์กร ไม่มีทางเลือก หากพวกเขาต้องการร่วมงานกับนักการตลาดที่มีประสบการณ์สูงและเป็นที่ต้องการ ซึ่งอาจไม่ต้องการผูกมัดกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

คุณอาจสนใจที่จะทราบว่าธุรกิจดั้งเดิมอย่างเช่น McKinsey & Company (เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ), Bain & Company (ทำงานในลักษณะคล้ายกัน) และ Deloitte (ให้บริการวิชาชีพหลากหลายประเภท) ล้วนอยู่ในกลุ่มตลาดเฉพาะที่แตกต่างกันในโลกของการให้คำปรึกษา

ไม่มีบริษัทใดที่สร้างขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน ดังนั้นเป้าหมายของคุณคือการขยายธุรกิจทีละขั้นตอน เพื่อสร้างธุรกิจที่ปรึกษาที่ทำกำไรได้ อย่าลืมมุ่งเน้นที่ทักษะของคุณ อย่าท้อแท้กับความล้มเหลว และเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงหากมีสิ่งใดที่ไม่ได้ผลสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับข้อตกลงการให้คำปรึกษาและบริการ

บทบาทและความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการตลาด

หากไม่มีผู้ฝึกสอนที่เหมาะสมและเพื่อนร่วมทีมที่ส่งบอลให้เขาอย่างสำคัญ ลิโอเนล เมสซี ตำนานนักฟุตบอลจะยิงประตูได้มากขนาดนี้หรือไม่? หากไม่มีโภชนาการที่เหมาะสมและการดูแลจากผู้ฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญ ยูเซน โบลต์ นักกีฬาโอลิมปิกตำนานจะชนะเหรียญทองได้มากขนาดนี้หรือไม่?

ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาด บทบาทของคุณคล้ายกับโค้ชของนักกีฬาระดับแนวหน้า ทุกองค์กรที่คุณร่วมงานด้วยจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันซึ่งต้องการการเสริมสร้าง จุดบกพร่องที่ต้องแก้ไข และกลยุทธ์ที่ต้องนำไปปฏิบัติ

วิธีที่พวกเขาดำเนินโครงการเฉพาะคือจุดที่คุณเข้ามามีบทบาท ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน คุณจะต้องวิเคราะห์ความพยายามด้านการตลาดดิจิทัลและโครงการริเริ่มของแบรนด์ของพวกเขา ดำเนินการแคมเปญ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และท้ายที่สุดมีส่วนร่วมในการเติบโต มีทักษะพื้นฐานบางประการที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในฐานะที่ปรึกษา รวมถึงการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

คุณยังจำเป็นต้องเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ชมที่แตกต่างกันขณะทำงานกับองค์กรต่างๆ จำตัวอย่างอาหารเสริมโปรตีนและอาหารจานด่วนได้ไหม? แม้แต่ในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น สองบริษัทอาหารจานด่วน ก็อาจมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ บางทีบริษัทหนึ่งอาจเน้นกลุ่มคนทำงานอายุ 35-55 ปี ที่มองหาอาหารสุขภาพในช่วงพักงาน ในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งอาจเน้นกลุ่มนักเรียนมัธยมที่มองหาของว่างหลังเลิกเรียนที่มันๆ

กลุ่มลูกค้าของคุณจะเป็นตัวกำหนดประเภทของกิจกรรมการตลาดที่คุณดำเนินการ เนื้อหาที่สั้น กระชับ และสามารถแชร์ต่อได้ง่ายบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram อาจเหมาะกับกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี ในขณะเดียวกัน คุณอาจต้องมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอายุ 35 ถึง 55 ปี ผ่านเนื้อหาที่ชาญฉลาดและให้ข้อมูลเชิงลึกบน LinkedIn บางธุรกิจอาจได้รับประโยชน์จากช่องทางการตลาดดิจิทัลอื่นๆ เช่น บล็อก SEO ที่ช่วยเพิ่มการเติบโตแบบออร์แกนิก

การใช้ประโยชน์จากระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ คุณอาจต้องเผชิญกับโลกของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ด้วย อย่าหลงเชื่อเพียงเพราะชื่อเรียกที่เข้าใจง่าย เพราะในความเป็นจริงแล้ว CRM อาจมีความซับซ้อนไม่น้อย หากพูดให้เข้าใจง่าย CRM คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

อ่านเพิ่มเติม:10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษาในปี 2024

กลยุทธ์ CRM ของคุณอาจง่ายเพียงแค่การติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพบน LinkedIn หรืออาจใหญ่โตถึงขั้นจ้างเอเจนซี่ภายนอกที่ดูแล CRM ให้คุณ กลยุทธ์นี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพ สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินแคมเปญการเข้าถึงเป้าหมาย และแม้กระทั่งสนับสนุนการขายข้ามหรือการขายเพิ่ม ตัวอย่างเช่น ข้อความที่คุณส่งไปแบบไม่เจาะจงไม่ได้รับการตอบกลับจากคนหลายร้อยคน ยกเว้นเพียงคนเดียว ทำไมเขาถึงตอบกลับ? เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่? อะไรที่ทำให้ข้อความของคุณโดนใจเขา?

ฟังดูเหมือนเยอะ แต่ไม่ต้องกังวล มีเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้คำปรึกษาที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้

การจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด

การเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จอาจฟังดูน่ากลัว แต่หากคุณทำตามขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงและใช้ประโยชน์จากเทมเพลตฟรี เช่นเทมเพลตแผนโครงการที่ปรึกษาของ ClickUp คุณจะสามารถจัดตั้งธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่คุณระบุพื้นที่ความเชี่ยวชาญและบริการที่คุณจะนำเสนอ และทำการวิจัยตลาดและคู่แข่งเพื่อวางตำแหน่งบริการของคุณให้โดดเด่นแล้ว แม่แบบนี้จะช่วยคุณสร้างแผนโครงการให้คำปรึกษา

เทมเพลตแผนโครงการที่ปรึกษา ClickUp
จัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่ไทม์ไลน์ไปจนถึงงบประมาณและอื่นๆ เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาให้ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตแผนโครงการที่ปรึกษาของ ClickUp

ใช้แม่แบบเพื่อ:

  • จัดระเบียบโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นงานย่อยใน ClickUp ที่จัดการได้ง่ายขึ้นและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
  • กำหนดเส้นตายและติดตามงบประมาณโดยใช้แผนภูมิแกนต์
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะงานที่กำหนดเองมากกว่า 12 สถานะและแดชบอร์ดเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น

1. ค้นหาจุดแข็งเฉพาะตัวของคุณ

หากคุณจะซื้อรถยนต์ คุณจะต้องพิจารณาถึงงบประมาณ ประเภทของรถยนต์ คุณสมบัติต่างๆ ความประหยัดน้ำมัน เป็นต้น และหลังจากที่ได้ทดลองขับรถยนต์หลายคันแล้ว คุณก็จะตัดสินใจเลือกคันที่ตรงกับความต้องการของคุณ การเป็นที่ปรึกษาการตลาดก็คล้ายกัน: คุณคือผู้ที่มีรถยนต์เพียงคนเดียว และลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณคือผู้ซื้อที่มีความชอบและความต้องการที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับรถยนต์ที่ไม่เหมาะกับทุกคน คุณต้องค้นหาสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ จะมีที่ปรึกษาและธุรกิจอื่น ๆ เสมอที่ให้บริการเช่นเดียวกับคุณ

  • จุดแข็งของคุณคืออะไร? เป็น SEO หรือไม่? การตลาดเนื้อหา? การโฆษณา? แบรนด์? การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์?
  • มุ่งเน้นไปที่ทักษะหลักของคุณและงานที่คุณชอบทำ. มันอาจจะเป็นคำพูดเก่า ๆ แต่หากคุณรักงานของคุณ คุณกำลังทำงานอยู่จริง ๆ หรือไม่?
  • อย่ากลัวที่จะกลับไปสู่พื้นฐาน คุณอาจมีทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในช่วงต้นของอาชีพ แต่หยุดใช้มันเมื่อก้าวหน้าไป ทักษะนั้น เช่น การเขียนบทความยาวที่มีคุณภาพ อาจกลายเป็นจุดเด่นของคุณได้
  • น้อยแต่มาก. หากคุณให้บริการมากเกินไป แบรนด์อาจมองคุณว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน (แต่ไม่เชี่ยวชาญด้านใด)

2. ทำบัตรอัตราค่าบริการ

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายและบริการของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำตารางราคา ตารางราคาของคุณควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • รายการบริการพร้อมอัตราค่าบริการสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง รายโครงการ หรือรายวันก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริการและสิ่งที่คุณสะดวกที่สุด
  • คุณสามารถเลือกที่จะคิดค่าบริการลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น คิดอัตราพื้นฐานที่ต่ำกว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณการตลาดสูงกว่า
  • การเพิ่มไทม์ไลน์ให้กับบริการของคุณเป็นความคิดที่ดี ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังช่วยดำเนินการตรวจสอบ ให้ระบุระยะเวลาที่โครงการจะใช้เวลาเพื่อให้เกิดความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้น

3. สร้างพอร์ตโฟลิโอ/เว็บไซต์

คุณสามารถทุ่มเทเต็มที่และสร้างเว็บไซต์ที่คุณสามารถนำลูกค้าเป้าหมายไปยังหรือสร้างพอร์ตโฟลิโอที่คุณแบ่งปันกับพวกเขาได้ ทางเลือกเป็นของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางใดก็ตาม ให้แน่ใจว่าทั้งสองอย่างเน้นจุดแข็งของคุณ แสดงทักษะของคุณ และกำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังเสนออะไรให้กับลูกค้าเป้าหมาย

4. ทำประกันความรับผิดทางวิชาชีพ

เช่นเดียวกับทุกสิ่งในชีวิต บางครั้งแผนการก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้ หรือบางทีคุณอาจทำดีที่สุดแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่พอใจ นี่คือจุดที่ประกันความรับผิดทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาท มันช่วยปกป้องคุณจากการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงในกรณีที่มีการฟ้องร้องที่เกิดจากความประมาท ความผิดพลาด หรือการไม่สามารถให้บริการตามที่สัญญาไว้

ค่าใช้จ่ายของประกันความรับผิดทางอาชีพจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจของคุณและสาขาที่คุณทำงานอยู่. บางลูกค้าอาจต้องการประกันความรับผิดทางอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของคุณ.

5. ตัดสินใจเลือกระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนและที่ปรึกษาส่วนบุคคล

เช่นเดียวกับพอร์ตโฟลิโอและเว็บไซต์ การจดทะเบียนบริษัทหรือเลือกดำเนินงานในฐานะที่ปรึกษาส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด มาดูข้อดีและข้อเสียของทั้งสองทางเลือกกันโดยสังเขป

ข้อได้เปรียบของบริษัทที่จดทะเบียน

  • การขยายขนาดทำได้ง่ายขึ้น พร้อมการผสานรวมที่ราบรื่นกับพันธมิตร พนักงาน และอื่นๆ เพิ่มเติม
  • ภาพลักษณ์มืออาชีพ
  • คุณจะมีศักยภาพในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ข้อเสียของบริษัทที่จดทะเบียน

  • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงขึ้น
  • เอกสารเพิ่มเติม, ข้อกำหนดทางกฎหมาย, เป็นต้น
  • เมื่อคุณขยายขนาดและมีพันธมิตร พนักงาน ฯลฯ มากขึ้น จะมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจน้อยลง

ข้อดีของการเป็นที่ปรึกษาอิสระ

  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งของคุณอาจใกล้เคียงกับศูนย์
  • จัดการได้ง่ายขึ้นด้วยเอกสารและข้อกำหนดทางกฎหมายที่น้อยลง
  • ควบคุมเวลาของคุณได้อย่างสมบูรณ์, การตัดสินใจทางธุรกิจ, เป็นต้น

ข้อเสียของการเป็นที่ปรึกษาอิสระ

  • ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณมีความเสี่ยงในกรณีหนี้สินหรือการเรียกร้องทางกฎหมาย
  • คุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
  • ซับซ้อนมากขึ้นในการขยายขนาด

6. หาผู้ให้คำปรึกษา

การหาผู้ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมหรือเพื่อนนักธุรกิจที่มีประสบการณ์สามารถสอนคุณถึงบทเรียนที่มีค่าและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยนำทางคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างเครือข่าย สร้างความรับผิดชอบ เรียนรู้จากผู้ที่คุณไว้วางใจ และช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง

7. หาลูกค้า

ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องลงมืออย่างหนักแล้ว การหาลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าคนแรก เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่คุณจะต้องเผชิญในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาด คุณต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้ลูกค้าคนแรกจากการส่งข้อความหาคนที่ไม่รู้จัก การแนะนำจากคนรู้จัก การสร้างแบรนด์ส่วนตัว ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำได้แล้ว การหาลูกค้าเพิ่มเติมจะง่ายขึ้นมาก เพราะงานที่ดีจะนำไปสู่การแนะนำที่ดีตามมาเอง

อ่านเพิ่มเติม:วิธีหาลูกค้าสำหรับการเขียนคำโฆษณาเพื่อสร้างธุรกิจของคุณ

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครือข่าย

หนึ่งในข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการเป็นที่ปรึกษาคือคุณไม่ได้รับเงินเดือนประจำเดือน นี่คือเหตุผลว่าทำไมการรักษาความก้าวหน้าไว้จึงมีความสำคัญเมื่อคุณเริ่มต้นและดำเนินการได้แล้ว การพึ่งพาลูกค้าเพียงไม่กี่รายเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว ดังนั้นให้รักษาการติดต่อไว้เสมอ—ไม่ว่าคุณจะทำเองหรือจ้างใครมาช่วยก็ตาม

คุณสามารถสร้างหน้า Instagram ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจของคุณและโปรโมทเนื้อหาบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Meta และ X ได้ แต่ สถานที่ที่คุณต้องการโปรโมทมากที่สุด คือ LinkedIn นี่คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพเช่นคุณในการสร้างเครือข่าย, มีส่วนร่วม, และติดต่อถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ รองจากการแนะนำส่วนตัวเท่านั้น

เคล็ดลับจากมืออาชีพสำหรับการสร้างเครือข่ายบน LinkedIn

หากคุณมีบัญชี LinkedIn อยู่แล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้:

  1. การเชื่อมต่อ: การติดตามเพื่อนร่วมงานของคุณนั้นสนุกเสมอ แม้กระทั่งบนแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพอย่าง LinkedIn แต่จำไว้ว่าพวกเขาอาจจะเป็นคู่แข่งของคุณด้วย อย่าลืม ส่งคำขอเชื่อมต่อไปยังผู้นำในบริษัทที่คุณต้องการร่วมงานด้วย—ติดตามพวกเขาและมีส่วนร่วมกับโพสต์ของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ
  2. การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล: LinkedIn เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการให้ผู้อื่นสังเกตเห็นทักษะและความสามารถของคุณ รวมถึงโอกาสในการทำงานในอนาคต โพสต์เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาความเชี่ยวชาญของคุณ หรือโพสต์เกี่ยวกับเรื่องที่คุณมีความสนใจหรือหลงใหลบนโปรไฟล์ส่วนตัวหรือเพจของบริษัทของคุณ เป้าหมายสุดท้ายคือการให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้เห็นโพสต์ของคุณ
  3. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ: LinkedIn อาจเป็นระบบ CRM เพียงระบบเดียวที่คุณต้องการและธุรกิจของคุณต้องการ ใช้ คุณสมบัติการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อความเย็น ๆ ไปหา (คุณอาจต้องมีบัญชี LinkedIn Premium เพื่อส่งข้อความหาสมาชิกบางคน) นี่คือวิธีตรงที่สุดในการติดต่อบริษัทที่คุณต้องการร่วมงานด้วย
  4. การค้นหาผู้มีความสามารถ: หากคุณวางแผนที่จะขยายธุรกิจแทนที่จะทำคนเดียว LinkedIn ก็เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาผู้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน แม้ว่าคุณจะสามารถโพสต์ตำแหน่งงานว่างได้ แต่ อย่าประเมินพลังของโพสต์การรับสมัครงานที่เขียนอย่างทรงพลังจากโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณต่ำเกินไป โอกาสที่ผู้คนที่คุณติดต่อได้อาจเป็นแฟนผลงานของคุณและจะเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ หรืออาจเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วและเก่งในสิ่งที่พวกเขาทำ

ที่ปรึกษาการตลาดอิสระ

เราหวังว่าบทความนี้จะตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดแล้ว หากคุณมั่นใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการทำด้วยตัวเอง ส่วนนี้คือสำหรับคุณ

นี่คือสิทธิประโยชน์บางประการ—ใช่แล้ว ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น—ที่คุณจะได้รับในฐานะที่ปรึกษาอิสระ

การฝึกฝนทักษะของคุณ

เพราะคุณเลือกที่จะบินเดี่ยว คุณจึงสามารถมีเค้กและกินมันได้ด้วย (เอาล่ะ ส่วนใหญ่แล้ว!) คุณสามารถเลือกที่จะมุ่งเน้นงานที่คุณทั้งคู่ชอบทำและถนัด หรือจะพัฒนาทักษะและสำรวจเส้นทางอื่นๆ ไปด้วยก็ได้ คุณยังเป็นเจ้าแห่งข้อเสนอของตัวเอง ดังนั้นอย่าลังเลที่จะปรับแต่งบริการของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และหากคุณต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ ลองพิจารณาการรับรองการให้คำปรึกษาที่จะเสริม สร้างความเชี่ยวชาญของคุณ

ความยืดหยุ่น

บางทีความยืดหยุ่นของงานอาจเป็นข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของการเป็นที่ปรึกษาการตลาดอิสระ ในฐานะเจ้านายของตัวเอง คุณจะได้เลือกคนและองค์กรที่คุณต้องการร่วมงานด้วย กำหนดเวลาทำงาน และตอบคำถามเพียงตัวเอง (ข้อนี้หวานอมขมเพราะความผิดพลาดก็เป็นของคุณเช่นกัน!)

แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ละเลยและทำให้ลูกค้าหรือตัวคุณเองผิดหวัง สิ่งนี้ยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณทำงานแบบรับจ้างประจำที่มีผลงานที่ต้องส่งมอบและกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้

เราได้ดูวิธีการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดไปแล้ว แต่ที่นี่คือจุดที่ความสนุกของคุณเริ่มต้นขึ้น

นี่คือคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีบินเดี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ:

  • การมุ่งเน้นที่ทักษะหลักของคุณและทำในสิ่งที่คุณรัก เป็นก้าวแรกสู่การสนุกกับการเป็นที่ปรึกษาอิสระ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณนำเสนอต้องตรงกับความต้องการของตลาด เพราะนั่นคือสิ่งที่จะนำธุรกิจมาสู่คุณ
  • สร้างแผนธุรกิจ ที่รวมถึงบริการของคุณ, กลุ่มเป้าหมาย, และการคาดการณ์ทางการเงินและความต้องการ
  • แม้ว่าคุณจะทำงานอย่างอิสระ ก็ควรหาเวลาสร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จัก อาจเป็นการ สร้างแบรนด์ส่วนตัวที่ทรงพลัง บน LinkedIn (Medium หรือแม้แต่ Substack) คิดค้นชื่อแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโลโก้ สร้างเว็บไซต์/พอร์ตโฟลิโอ และแม้กระทั่งวางแผนการประชาสัมพันธ์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งรวมถึงประกันความรับผิดทางวิชาชีพ ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตใดๆ ที่ประเทศหรือรัฐของคุณกำหนด และประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจดทะเบียน (เจ้าของคนเดียว, บริษัทจำกัด เป็นต้น)
  • การแนะนำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาลูกค้า แต่ควรให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย การส่งข้อความถึงลูกค้าใหม่ และการทำการตลาดดิจิทัล เพื่อดึงดูดลูกค้า
  • สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือการ ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณปรับบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในอนาคตอีกด้วย

แง่มุมทางการเงินของการให้คำปรึกษาทางการตลาด

ดังนั้น การเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของการให้คำปรึกษาด้านการตลาดที่คุณเริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะเลือกทำงานอิสระหรือจดทะเบียนธุรกิจ ต้องการมีพื้นที่สำนักงานหรือไม่ เป็นต้น

นี่คือค่าใช้จ่ายพื้นฐานบางส่วนที่คุณจะต้องเสียเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาด้านการตลาด

การลงทะเบียน

การขอใบอนุญาตที่จำเป็นและการจดทะเบียนธุรกิจของคุณจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $500 ถึง $2,000 ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานและโครงสร้างธุรกิจของคุณ

เทคโนโลยี

แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นอาจมีราคาอยู่ระหว่าง 400 ถึง 1,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและสเปกของเครื่อง โชคดีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์เลย เพราะมีตัวเลือกฟรีมากมายซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุดสามารถ ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นที่สำนักงาน

นี่คือค่าใช้จ่ายหนึ่งที่คุณสามารถละเลยได้โดยสิ้นเชิง หากคุณทำงานจากที่บ้านหรืออนุญาตให้พนักงานในอนาคตทำงานจากที่บ้าน หากคุณชอบบรรยากาศคึกคักของพื้นที่สำนักงานจริง จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยดอลลาร์ไปจนถึงมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและขนาดของพื้นที่ที่คุณเช่า ควรกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้คุณจะตั้งสำนักงานที่บ้าน คุณก็อาจต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์เช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้มีความหรูหราแค่ไหน

การตลาด

คุณสามารถใช้เงินเพียง $3-4 ต่อโฆษณาที่ชำระเงินบน Instagram ไปจนถึง $25 หรือมากกว่านั้นบนแพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn เพื่อให้แบรนด์ของคุณได้รับความสนใจที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเติบโตธุรกิจของคุณแบบออร์แกนิกได้ด้วยการคิดค้นไอเดียสร้างสรรค์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ประกันภัยวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์หรือการอัปเกรดชุดซอฟต์แวร์ของคุณ อาจสูงถึงหลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—คุณจะต้องพิจารณาอีกสองด้านที่สำคัญทางการเงิน

เริ่มต้นด้วยการ โทรสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดราคาที่คุณต้องการ รูปแบบการกำหนดราคาตามมูลค่า (Value-Based Pricing) เป็นประโยชน์ต่อทั้งที่ปรึกษาและลูกค้าที่มีศักยภาพ เนื่องจากค่าธรรมเนียมจะถูกกำหนดตามมูลค่าที่ลูกค้าเห็นคุณค่าของบริการที่ได้รับ ซึ่งรูปแบบนี้มีข้อได้เปรียบเหนือการกำหนดราคาแบบรายชั่วโมง

ประการที่สอง คุณต้อง ตัดสินใจว่าคุณต้องการจ้างบริการที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่ หากคุณเป็นที่ปรึกษาอิสระที่ทำงานกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มและไม่มีแผนที่จะขยายธุรกิจ คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หากคุณวางแผนที่จะขยายธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยคุณในการจัดทำงบประมาณ คาดการณ์การเติบโต จัดการกระแสเงินสด และทำให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงทางการเงิน

วิธีขยายธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดของคุณ

หากคุณมาถึงจุดนี้แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย! หวังว่าคุณจะมีความเข้าใจที่ดีพอสมควรเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการตลาด อย่างที่เขาว่ากัน การวางแผนสำหรับอนาคตอาจเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณ การเติบโตของธุรกิจจะช่วยให้คุณตามทันอัตราเงินเฟ้อและยังสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับตัวคุณเอง

เริ่มต้นด้วยการจัดทำรายการแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ไว้ใกล้ตัว เช่น บทความบล็อกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการขยายธุรกิจที่ปรึกษาของคุณและกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโต

ทักษะที่จำเป็นเพื่อบรรลุการเติบโตที่จับต้องได้

การสื่อสารคือกุญแจสำคัญ

จำไว้ว่า ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนในสิ่งที่คุณทำ หากไม่สามารถสื่อสารข้อความของคุณไปยังลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะไม่พาคุณไปถึงไหนเลย.เทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษาของ ClickUp คือ เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่คุณควรมีไว้ในคลังอาวุธของคุณเพื่อให้คุณสามารถควบคุมการสื่อสารของคุณในฐานะผู้ให้คำปรึกษาได้.

เทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษา ClickUp
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียว และแบ่งปันผลการวิเคราะห์โครงการของคุณกับลูกค้าในรูปแบบที่อ่านง่าย ด้วยเทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษาของ ClickUp

สร้างสรรค์

มีที่ปรึกษาด้านการตลาดหลายร้อยหรืออาจถึงหลายพันคนในตลาด สิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างคืออะไร? จงปรับตัวได้และแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณสามารถมอบสิ่งที่พวกเขาหาจากที่อื่นไม่ได้

แก้ปัญหา

มีบริษัทไหนที่คุณอยากร่วมงานด้วยจริงๆ หรือไม่? ลองดูความพยายามทางการตลาดของพวกเขา หาจุดที่ยังขาดอยู่ แล้วติดต่อพวกเขาไป บ่อยครั้งที่ลูกค้าจะเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ที่ทีมงานภายในอาจมองข้ามไป

สร้างความสัมพันธ์

เรื่องที่ชัดเจนแต่สำคัญ อย่าประเมินพลังของการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารลูกค้าต่ำเกินไป แม้แต่ลูกค้าที่ไม่สามารถจ้างคุณได้แต่สนุกกับการพูดคุยกับคุณ ก็อาจกลายเป็นผู้แนะนำลูกค้าใหม่ให้คุณได้! แม้สัญญาจะสิ้นสุดลงแล้ว ลูกค้าอาจแนะนำคุณให้กับคนอื่นได้ หากคุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพวกเขาไว้

พัฒนา ทักษะการบริหารจัดการ

คุณต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่คุณรับผิดชอบ, การเข้าใจหลักการธุรกิจพื้นฐาน, หรือการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ดี—การมีระเบียบวินัยและการจัดการที่ดีคือครึ่งหนึ่งของงานที่สำเร็จแล้ว

การจัดการเชิงกลยุทธ์

เราใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว แต่ก่อนที่เราจะสรุปกัน ขอพูดถึงเรื่องที่จะพาคุณไปได้ไกลในธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ นั่นคือการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการให้คำปรึกษาของคุณโดยการทำให้แน่ใจว่าคุณมีการวางแผน ดำเนินการ และประเมินผลทุกขั้นตอนของธุรกิจอย่างเป็นระบบ

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวของคุณ
  • ทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ ผสานกับการวิเคราะห์ SWOT(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายทางธุรกิจ
  • กำหนด เป้าหมาย SMART(เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) และพัฒนากลยุทธ์ที่เน้นจุดแข็งของคุณ
  • อย่าลืมรักษาความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความเป็นตัวตนของแบรนด์และตัวคุณเองไว้ด้วย อย่าเปลี่ยนจากโพสต์ที่เน้นความรู้ไปเป็นมีมตามกระแสชั่วคราว แต่ให้ เลือกกระโดดตามเทรนด์การตลาดที่สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ และยังคงความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมอยู่เสมอ

เมื่อคุณเริ่มสร้างธุรกิจที่ปรึกษาด้านการตลาด อย่าลืมว่าClickUpมีเครื่องมือและเทมเพลตฟรีมากมายที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ มันจะช่วยให้คุณสร้างและเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว

ClickUp-ไวท์บอร์ด
เปลี่ยนแนวคิดอันสูงส่งให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ทำได้จริงด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboardsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการระดมความคิดอย่างอิสระ ร่วมกับทีมของคุณในขณะที่คุณเติบโต หรือกับนักการตลาดภายนอกที่คุณว่าจ้าง ICYMI, ClickUp ยังทำหน้าที่เป็น CRM ของคุณ นอกเหนือจากการจัดการงาน วางแผนโครงการ และแม้กระทั่งการผสานรวมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้

จากความหลงใหลสู่อาชีพ

การเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี คุณจะมีอิสระในการรับโครงการที่คุณหลงใหลอย่างแท้จริง สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเติบโตทางวิชาชีพอย่างมหาศาล เนื่องจากยังเปิดโอกาสให้คุณได้ทำงานที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนงานประจำทั่วไป

อย่างไรก็ตาม มันต้องการความพยายามอย่างมาก การแข่งขันก็ดุเดือด และคุณจะไม่มีความมั่นคงของรายได้ประจำ ที่สำคัญที่สุด คุณจะต้องเป็นเจ้านายของตัวเอง ซึ่งรวมถึงการบริหารธุรกิจและจัดการกับความท้าทายในการดำเนินงานทั้งหมดที่มาพร้อมกับมัน

แต่อย่าให้ความคิดลบมาทำให้คุณท้อแท้—โอกาสมีมากมายไม่รู้จบ! ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโต ความกล้าที่จะลงมือทำ และผลงานที่มีคุณภาพสูง จะช่วยให้คุณเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ขอให้โชคดี!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. การเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดเป็นงานที่ดีหรือไม่?

งานของที่ปรึกษาการตลาดสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีและน่าตื่นเต้น เนื่องจากเปิดโอกาสให้คุณเลือกโครงการที่ต้องการทำงานเอง และสัญญาว่าจะมีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีกว่างานประจำแบบเต็มเวลา

2. ฉันต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาของตัวเอง?

คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดของคุณเองได้ด้วยคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพียงเท่านั้น เครื่องมือฟรีหลากหลาย เช่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างธุรกิจของคุณจากศูนย์ได้ และแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ

3. คุณต้องการอะไรเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาการตลาด?

เพื่อเป็นที่ปรึกษาการตลาด คุณจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยตลาด การพัฒนากลยุทธ์ การตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ ทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ประสบการณ์ในวงการและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับช่องทางและเครื่องมือการตลาดต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้า

4. ฉันสามารถเป็นที่ปรึกษาได้หรือไม่หากไม่มีบริษัท?

ใช่ คุณสามารถเป็นที่ปรึกษาอิสระได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนบริษัท