บล็อก ClickUp

Leonardo AI vs. Stable Diffusion: เครื่องสร้างงานศิลปะ AI ตัวไหนดีที่สุด?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
16 พฤษภาคม 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบมืออาชีพหรือเพียงแค่คนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้สูงที่คุณเคยลองสร้างงานศิลปะด้วย AI มาบ้างแล้ว ตั้งแต่การออกแบบแนวคิดที่น่าทึ่งไปจนถึงภาพที่สมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยผลักดันขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้นและสนุกมากขึ้น

แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้นหรือแม้กระทั่งไม่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้เปรียบเทียบสองตัวเลือกชั้นนำ—Leonardo AI และ Stable Diffusion—เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

แต่คำถามที่ใหญ่กว่าคือ: มีวิธีฉลาดกว่าในการจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณหรือไม่? (คำใบ้:ClickUpอาจเป็นคำตอบ)

มาดูกัน 👀

⏰ สรุป 60 วินาที

การเลือกเครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่เรื่องของภาพสวยเท่านั้น—แต่คือการค้นหาเครื่องมือที่เข้ากับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณอย่างแท้จริง

Leonardo AIแหล่งรวมงานภาพที่ดูดีโดยไม่ต้องยุ่งยากมากนัก ฝึกโมเดลตามที่คุณต้องการ, เพิ่มพื้นผิวให้กับวัตถุ 3D, สร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่ง, และวาดภาพอย่างอิสระด้วย Realtime Canvas เหมาะสำหรับนักออกแบบและศิลปินที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดูดีอย่างรวดเร็ว

Stable Diffusion สัตว์ร้ายแห่งโอเพ่นซอร์ส ไลบรารีคำสั่งขนาดใหญ่ ความยืดหยุ่นไร้ขีดจำกัด และการควบคุมระดับพิกเซล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่และไม่กลัวที่จะเจาะลึกกับคำสั่งและการตั้งค่าต่างๆ

🧠 เลโอนาร์โด AI vs. สเตเบิล ดิฟฟิวชัน: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

คุณสมบัติเลโอนาร์โด เอไอสแตเบิล ดิฟฟิวชันผู้ชนะ 🥇
ความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เฟซแบบง่ายที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ผูก
การปรับแต่งจำกัด (แบบจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์)เปิดซอร์สอย่างสมบูรณ์ ปรับแต่งได้สแตเบิล ดิฟฟิวชัน
คุณสมบัติ 3Dพื้นผิว 3 มิติ ไม่รองรับการสร้างโมเดลแผนที่ความลึก 3 มิติด้วย ControlNetสแตเบิล ดิฟฟิวชัน

🎨 การสร้างภาพเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น แล้วการคิดไอเดีย การรับฟังความคิดเห็น การทำงานร่วมกัน กำหนดเวลา และการส่งมอบผลงานล่ะ?

เข้าสู่ClickUp:

  • ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างภาพ AI, คำแนะนำสร้างสรรค์, สรุปการออกแบบ และเพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบของคุณอย่างครบถ้วน!
  • สร้างภาพแนวคิดด้วย ClickUp Whiteboards และเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันที
  • ติดตามทุกคำขอออกแบบ การแก้ไข และการอนุมัติด้วย ClickUp สำหรับทีมออกแบบ

หาก Leonardo AI คือพู่กันของคุณ และ Stable Diffusion คือจานสีของคุณ—ClickUp ก็คือสตูดิโอครบวงจร!

เลโอนาร์โด เอไอ คืออะไร?

Leonardo AI: Leonardo AI กับ Stable Diffusion
ผ่านLeonardo AI

Leonardo AI เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักออกแบบกราฟิก ศิลปินวิชวลเอฟเฟกต์ และนักพัฒนาเกมโดยเฉพาะ จุดเด่นของ Leonardo AI คือความสามารถในการฝึกโมเดล AI เฉพาะทางตามความต้องการ คุณสามารถฝึกโมเดลด้วยผลงานศิลปะหรือสไตล์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้ทุกผลงานที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณ

นอกจากนี้ นักพัฒนาเกมสามารถใช้ Leonardo AI ในการออกแบบองค์ประกอบของตัวละคร, UI, และสภาพแวดล้อมของเกม ขณะที่ทีมการตลาดอาจพบว่ามีประโยชน์ในการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์และสินทรัพย์โฆษณา

อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney

คุณสมบัติของ Leonardo AI

Leonardo AI นำเสนอคุณสมบัติที่มั่นคงซึ่งรองรับการใช้งานการสร้างภาพที่หลากหลาย นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของบางคุณสมบัติที่ดีที่สุด

คุณสมบัติ #1: การสร้างพื้นผิวแบบ 3 มิติ

การสร้างพื้นผิว 3 มิติ: Leonardo AI เทียบกับ Stable Diffusion

หากคุณทำงานกับโมเดล 3 มิติ นี่จะเป็นการประหยัดเวลาอย่างมาก แทนที่จะต้องออกแบบพื้นผิวทีละชิ้นด้วยตนเอง คุณสามารถอัปโหลดโมเดล 3 มิติ (ในรูปแบบ OBJ) ได้ Leonardo AI จะสร้างพื้นผิวที่ละเอียดและสมจริงซึ่งตรงกับลักษณะที่คุณต้องการ

นี่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาเกม, นักอนิเมชั่น, และนักศิลปะ 3D ที่ต้องการพื้นผิวคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวาดหรือทำแผนที่ด้วยตนเอง

คุณสมบัติ #2: แคนวาสแบบเรียลไทม์

แคนวาสแบบเรียลไทม์: Leonardo AI ปะทะ Stable Diffusion

ด้วย Realtime Canvas คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการวาดภาพคร่าวๆ และ Leonardo AI จะปรับปรุงภาพนั้นทันที เพิ่มรายละเอียดและเปลี่ยนให้กลายเป็นผลงานคุณภาพสูง

ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด, ทดลองสไตล์, หรือปรับแต่งไอเดียที่วาดด้วยมือ, เครื่องมือนี้จะทำให้สเก็ตช์ของคุณกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบ—ไม่ต้องวาดใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น. `

คุณสมบัติที่ 3: การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหว: Leonardo AI Vs Stable Diffusion

หากคุณเคยปรารถนาที่จะทำให้ภาพนิ่งของคุณมีชีวิตชีวา ฟีเจอร์ Motion ใหม่ของ Leonardo AI จะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้คุณสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ด้วย Motion คุณสามารถทำให้ตัวละครโบกมือ ฉากมีชีวิตชีวา หรือเพิ่มการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนให้กับภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความประทับใจได้มากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแอนิเมชันได้โดยตรงจากภาพของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์แอนิเมชันที่ซับซ้อนหรือทักษะทางเทคนิคในการสร้างภาพที่ดึงดูดความสนใจ

คุณสมบัติที่ 4: สภาวะโฟลว์

สถานะการไหล: Leonardo AI กับ Stable Diffusion

แทนที่จะสร้างภาพทีละภาพ Flow State มอบกระแสของภาพที่สร้างโดย AI อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของคุณ คุณสามารถเรียกดูภาพที่สร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ปรับแต่งข้อมูลนำเข้าของคุณ และเลือกภาพที่ตรงกับความต้องการของคุณ

นอกจากนี้ หากคุณต้องการให้ภาพของคุณตรงกับสไตล์เฉพาะ เพียงแค่ใช้ฟีเจอร์ เหมือนแบบนี้ ซึ่งช่วยให้คุณเลือกสไตล์ สี และแสงที่คุณต้องการได้ ดังนั้น AI จะรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการบรรยากาศแบบไหน

⭐️ อ่านเพิ่มเติม:เทรนด์การออกแบบกราฟิกที่จะทำให้คุณโดดเด่น

ราคาของ Leonardo AI

  • ฟรีตลอดไป
  • ผู้ฝึกงาน: $10/เดือน
  • ช่างฝีมือ: $24/เดือน
  • มาเอสโตร: $48/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

Stable Diffusion คืออะไร?

Stable Diffusion: Leonardo AI กับ Stable Diffusion
ผ่านStable Diffusion

Stable Diffusion เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Leonardo AIที่เปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นภาพที่เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง ต่างจากโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI อื่น ๆ ที่ให้คุณควบคุมสไตล์, การจัดกรอบ, และค่าตั้งล่วงหน้าได้

นอกจากนี้ โมเดลนี้ยังสามารถจัดการกับ การเติมภาพ (การเติมส่วนที่ขาดหายไปของภาพ) และ การขยายภาพ(การขยายภาพให้เกินขอบเขตเดิม).

โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือนี้จะบีบอัดภาพให้อยู่ในพื้นที่แฝงที่ซ่อนอยู่ จากนั้นจะเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไป ทำให้ภาพเบลอลง แล้วค่อย ๆ นำสัญญาณรบกวนนั้นออกทีละขั้นตอน โดยสร้างภาพขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบที่เครื่องมือได้เรียนรู้จากข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเขียนคำสั่ง AI ที่สมบูรณ์แบบอาจใช้เวลา โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังปรับแต่งรายละเอียดเพื่อให้ได้สไตล์, โครงสร้าง, หรือระดับความสมจริงที่ต้องการ แทนที่จะลองผิดลองถูก ให้ใช้เทมเพลตคำสั่ง AIเพื่อลดความยุ่งยากในการปรับปรุงคำสั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้

คุณสมบัติของ Stable Diffusion

นี่คือคำแนะนำอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักบางประการที่ Stable Diffusion มีให้ 👇

คุณสมบัติ #1: ฐานข้อมูลคำสั่ง

Stable Diffusion นำเสนอฐานข้อมูลคำสั่งเริ่มต้น (prompt) ที่มีมากกว่า 12 ล้านรายการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิลปิน AI ทั่วโลก คุณสามารถใช้คำสั่งเริ่มต้นเหล่านี้เพื่อสร้างภาพที่สร้างโดย AI ได้หลากหลาย

คุณสามารถค้นหาคำแนะนำได้อย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือค้นหาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่ภาพที่เหมือนจริงไปจนถึงภาพที่เหนือจินตนาการและสร้างสรรค์ คำแนะนำเหล่านี้เปิดโอกาสให้คุณสำรวจธีมและสไตล์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถดูตัวอย่างภาพที่ได้จากคำแนะนำเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของคำแนะนำได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ #2: การสร้างภาพจากภาพ

การสร้างภาพจากภาพ: Leonardo AI เทียบกับ Stable Diffusion

Stable Diffusion ช่วยให้คุณอัปโหลดรูปภาพใดก็ได้และสร้างรูปภาพใหม่จากมัน แพลตฟอร์มนี้ใช้การสังเคราะห์ภาพแบบมีคำแนะนำ ซึ่งคุณอัปโหลดรูปภาพและให้คำแนะนำข้อความเพื่อแนะนำกระบวนการสร้างภาพ

มันใช้กลไกการกระจายสัญญาณรบกวนเพื่อสร้างภาพใหม่ ซึ่งหมายความว่าภาพเริ่มต้นจะถูกทำให้เบลอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไป เมื่อภาพเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนแล้ว มันจะถูกปรับแต่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่เพิ่มองค์ประกอบที่ได้รับจากข้อความที่ป้อนเข้าไป ผลลัพธ์สุดท้ายคือภาพใหม่ที่สอดคล้องกับลักษณะที่คุณได้ระบุไว้ในคำแนะนำของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2018 ภาพวาดที่สร้างโดย AI ชื่อPortrait of Edmond de Belamyถูกประมูลที่ Christie's ในราคา 432,500 ดอลลาร์สหรัฐ ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ฝึกฝนจากผลงานศิลปะคลาสสิก! 😱

คุณสมบัติที่ 3: เลือกสไตล์

เลือกสไตล์

Stable Diffusion มีคลังสไตล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้คุณเลือกใช้—ตั้งแต่สไตล์สมจริง, ภาพยนตร์, ไซเบอร์พังค์, ไปจนถึงการ์ตูน, ภาพเส้น, ตัวละคร 3D และอีกมากมาย เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

หากคุณกำลังทำงานกับโฆษณาแนวอนาคต ให้เลือก ไซเบอร์พังค์; หากคุณต้องการอะไรที่สนุกสนาน พิกเซลอาร์ต อาจเป็นตัวเลือกของคุณ ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจับคู่ผลลัพธ์ของ AI กับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณได้ง่ายขึ้น

ราคาของ Stable Diffusion

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • สูงสุด: $14/เดือน

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด

เลโอนาร์โด เอไอ กับ สเตเบิล ดิฟฟิวชัน: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติโดยสังเขป

คุณสมบัติเลโอนาร์โด เอไอสแตเบิล ดิฟฟิวชันผู้ชนะ 🥇
ความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ผูก
การปรับแต่งจำกัด (แบบจำลองกรรมสิทธิ์)เปิดซอร์สอย่างสมบูรณ์ ปรับแต่งได้สแตเบิล ดิฟฟิวชัน
คุณสมบัติ 3Dพื้นผิว 3 มิติ ไม่รองรับการสร้างโมเดลแผนที่ความลึก 3 มิติด้วย ControlNetสแตเบิล ดิฟฟิวชัน

มาทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดกัน:

Leonardo AI และ Stable Diffusion เป็นเครื่องมือทรงพลังสองตัวสำหรับการสร้างภาพและวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ แต่เครื่องมือใดที่เหมาะกับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณ? เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ เราได้เปรียบเทียบทั้งสองอย่างเคียงข้างกัน—ดูที่จุดแข็ง ข้อจำกัด และสิ่งที่ทำให้แต่ละตัวโดดเด่น

คุณสมบัติ #1: ความง่ายในการใช้งานและอินเตอร์เฟซ

Leonardo AI มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ราวกับการสนทนา ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้งานได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือติดตั้งอะไรที่ซับซ้อน เพียงแค่พิมพ์คำสั่งที่ต้องการ แล้วเครื่องมือ AI จะสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่คุณต้องการให้ทันที เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ

Stable Diffusion ยังคงความเรียบง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำงานได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดอะไรเลย—เพียงแค่ป้อนข้อความที่ต้องการ แล้วระบบจะสร้างภาพคุณภาพสูงให้คุณอย่างรวดเร็ว

🏆 ผู้ชนะ

เสมอกัน! Leonardo AI และ Stable Diffusion เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูง การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดและสร้างภาพที่สมจริงได้ในไม่กี่วินาที

คุณสมบัติที่ 2: ความสามารถแบบโอเพนซอร์ส

Leonardo AI ทำงานบนโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของตนเอง ซึ่งหมายความว่าศิลปินและนักออกแบบจะมีข้อจำกัดในการปรับแต่งตามต้องการ นอกจากนี้ยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึง API อย่างเปิดกว้าง ทำให้ความยืดหยุ่นค่อนข้างจำกัด หากคุณต้องการปรับแต่งโมเดลโดยตรง Leonardo AI อาจจำกัดความสามารถในการปรับแต่งโมเดลตามที่คุณต้องการ

Stable Diffusion, ในทางกลับกัน, เป็นระบบเปิดอย่างสมบูรณ์, ให้ความอิสระแก่ผู้พัฒนาในการปรับแต่งและแก้ไขข้อมูลการฝึกอบรมของมัน. คุณสามารถโฮสต์เองบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณได้, ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการการควบคุมและการปรับแต่งที่มากขึ้น.

🏆 ผู้ชนะ

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมมากแค่ไหน

  • หากคุณต้องการเครื่องมือ AI แบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีที่มีการตั้งค่าขั้นต่ำ Leonardo AI ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
  • แต่ถ้าการปรับแต่งและความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ Stable Diffusion คือตัวเลือกที่ชัดเจน

👀 คุณรู้หรือไม่? จากผลสำรวจของ HubSpot พบว่า83% ของนักการตลาดรายงานว่าAI ช่วยให้พวกเขาสามารถผลิตเนื้อหาได้มากกว่าที่เคยทำได้โดยไม่มี AI พวกเขาใช้ AI สำหรับงานด้านการตลาดเนื้อหาเช่น การสร้างเนื้อหาใหม่ การแก้ไขหรือปรับสำนวนของเนื้อหาที่มีอยู่ การเตรียมโครงร่างเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ 3: การฉายภาพสามมิติ

Leonardo AI ไม่รองรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วยความสามารถในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มันสามารถทำเท็กซ์เจอร์ 3 มิติได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใส่สี ลวดลาย และรายละเอียดอื่นๆ ลงในแบบจำลอง 3 มิติเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้น

ในทางตรงกันข้าม Stable Diffusion สามารถสร้าง แผนที่ความลึก โดยใช้ส่วนขยายที่เรียกว่า ControlNet ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มมิติความลึกแบบ 3 มิติที่สมจริงให้กับภาพ 2 มิติ ทำให้ภาพดูมีมิติและเหมือนภาพยนตร์มากขึ้น หรือที่เรียกว่าเอฟเฟกต์แบบ 3 มิติเทียม

🏆 ผู้ชนะ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกับแผนที่ความลึกและการฉายภาพ 3 มิติ Stable Diffusion เป็นตัวเลือกที่มั่นคง ภาพที่สร้างโดย AI ของมันทำงานได้ดีกว่าในกระบวนการทำงาน 3 มิติ ทำให้มีความหลากหลายมากกว่า Leonardo AI

เลโอนาร์โด เอไอ กับ สเตเบิล ดิฟฟิวชัน

ทั้ง Leonardo AI และ Stable Diffusion ต่างก็มีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างภาพและวิดีโอ พวกเขามีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง แต่จะน่าสนใจที่จะได้เห็นว่าผู้ใช้จะตัดสินใจอย่างไรเมื่อต้องเลือกระหว่าง Stable Diffusion และ Leonardo AI

เราโพสต์ไปที่Redditซึ่งผู้ใช้คนหนึ่งแนะนำ Leonardo AI เป็นพิเศษสำหรับโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของพวกเขา

ข้อดีของ Leonardo คือ:

1. โมเดลเฉพาะทางที่ค่อนข้างดีในสไตล์การถ่ายภาพ 2. การประมวลผลนอกอุปกรณ์

แอปมือถือก็ดีเช่นกัน

ข้อดีของ Leonardo คือ:

1. โมเดลเฉพาะทางที่มีความสามารถค่อนข้างดีในสไตล์การถ่ายภาพ 2. การประมวลผลนอกอุปกรณ์

แอปมือถือก็ดีเช่นกัน

ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งพบว่า Stable Diffusion มีความได้เปรียบเนื่องจากความแม่นยำในการสร้างภาพ

ในฐานะศิลปิน ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า Stable Diffusion เมื่อคุณต้องการความแม่นยำ ไม่สำคัญว่าผู้คนจะพยายามขายซอฟต์แวร์ของพวกเขาให้คุณมากแค่ไหน ไม่มีอะไรที่จะบรรลุความแม่นยำในการสร้างแบบที่ SD มีได้

ในฐานะศิลปิน ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า Stable Diffusion เมื่อคุณต้องการความแม่นยำ ไม่สำคัญว่าผู้คนจะพยายามขายซอฟต์แวร์ของพวกเขาให้คุณมากแค่ไหน ไม่มีอะไรที่จะบรรลุความแม่นยำในการสร้างแบบที่ SD มีได้

ผู้ใช้ยังดูเหมือนจะชื่นชอบความยืดหยุ่นของ Stable Diffusion ในด้านการปรับแต่งตามความต้องการอีกด้วย

Stable Diffusion ยังคงมีการควบคุม ความอิสระ และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำมากกว่าที่อื่น ๆ ไม่มี

Stable Diffusion ยังคงมีการควบคุม ความอิสระ และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำมากกว่าที่อื่น ๆ ไม่มี

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Leonardo AI เทียบกับ Stable Diffusion

หากคุณกำลังสำรวจการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ Leonardo AI และ Stable Diffusion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าการสร้างภาพเพียงอย่างเดียว (เช่น การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การทำงานอัตโนมัติ และการปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น) ถึงเวลาที่จะสำรวจClickUp แล้ว

📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท

นี่แสดงให้เห็นถึงเวลาที่เสียไปอย่างมากกับการเลื่อนดู, ค้นหา, และถอดรหัสการสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชท 😱 หากเพียงคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อภารกิจ, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว

แต่คุณทำได้: ลองใช้ClickUp!

นี่คือ 'แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน' ที่ออกแบบมาเพื่อผสานงาน โครงการ และไอเดียที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ราบรื่น สำหรับทีมออกแบบ นั่นหมายถึงศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อจัดการโครงการ ติดตามการแก้ไข จัดการคำขอสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว

แล้ว ClickUp สามารถทำอะไรได้อีกบ้าง? และมันจะเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Stable Diffusionและ Leonardo AI ได้หรือไม่?

มาค้นหาคำตอบกัน 👇

1. ClickUp One Up อันดับ 1: ClickUp Brain

เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI เช่น Leonardo AI และ Stable Diffusion นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างภาพ แต่ไม่ได้ช่วยทีมออกแบบในการทำงานร่วมกันหรือจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณยังคงต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ClickUp เห็นช่องว่างนี้และได้สร้างClickUp Brain— ผู้ช่วย AI ที่ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบ จัดระเบียบความรู้ และสร้างแนวคิดภาพและคำสั่ง AI เพื่อเพิ่มพลังให้กับกระบวนการออกแบบภาพของคุณ

ด้วย Brain คุณสามารถ:

  • สร้างภาพและแนวคิดสร้างสรรค์ได้ทันทีตามเป้าหมายของโครงการ คู่มือสไตล์ หรือแคมเปญที่ประสบความสำเร็จในอดีต
  • ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสำรวจทิศทางสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น โทนสี แรงบันดาลใจในการจัดวาง หรือเทรนด์ตัวอักษร
  • สร้างเอกสารสรุปการออกแบบโดยละเอียดโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณป้อน ระบุวัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรที่ต้องการ และแนวทางสร้างสรรค์
  • สรุปความคิดเห็นของลูกค้า คำขอแก้ไข และบันทึกภายใน เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ประวัติเวอร์ชัน และการอนุมัติโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดความสับสน
  • แนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงตามข้อเสนอแนะจากการแก้ไข เพื่อให้โครงการสร้างสรรค์ดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องติดอยู่กับการตอบอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
สร้างบรีฟการออกแบบและขั้นตอนถัดไปได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Brain
สร้างบรีฟการออกแบบและขั้นตอนถัดไปได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดและสร้าง คำแนะนำสำหรับงานศิลปะ AIที่สามารถช่วยให้คุณนำวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณมาสู่ชีวิตได้ ตัวอย่างเช่น ป้อน 'ให้คำแนะนำสำหรับงานศิลปะ AI ที่ไม่ซ้ำกันห้าข้อสำหรับเมืองไซเบอร์พังค์ในเวลากลางคืน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศ ตัวละคร แสง และมุมมอง' แล้วมันจะสร้างชุดคำแนะนำที่หลากหลายและมีรายละเอียดสูงสำหรับคุณ!

ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างคำแนะนำสำหรับงานศิลปะที่มีรายละเอียดสูงเพื่อช่วยในการระดมความคิดด้านการออกแบบ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างคำแนะนำสำหรับงานศิลปะที่มีรายละเอียดสูงเพื่อช่วยในการระดมความคิดด้านการออกแบบ

2. ClickUp One Up #2: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp

แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับไอเดียหลังจากที่ได้รูปเป็นรูปเป็นร่างแล้ว? ด้วยClickUp Whiteboards บอกลาโน้ตกระจัดกระจายและงานสร้างสรรค์ที่กระจัดกระจายไปได้เลย ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิม Whiteboards มีผืนผ้าใบแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ทีมสามารถระดมสมองไอเดียโดยใช้โน้ตแบบติดได้ วาดภาพด้วยมือ และแผนผังความคิด

ยิ่งไปกว่านั้น Whiteboards (ขับเคลื่อนโดย Brain) ช่วยให้คุณสร้างคำแนะนำภาพและเนื้อหาภาพด้วย AI ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ เป็นสถานที่ที่ไอเดียถูกสร้างขึ้น พัฒนา และกลายเป็นทรัพย์สินสร้างสรรค์ที่แท้จริง

ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อสร้างและแก้ไขภาพ AI
สร้างและแก้ไขภาพ AI ภายในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

จุดเด่นเพิ่มเติม? คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพียงเพื่อสร้างภาพ ไม่ว่าคุณต้องการภาพประกอบแนวคิดหรือภาพสร้างสรรค์ Brain ช่วยให้คุณสร้าง ปรับแต่ง และให้คำแนะนำใหม่กับภาพได้จนกว่าจะตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ—ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักออกแบบ

เมื่อคุณได้สรุปแนวคิดของคุณแล้ว ให้เปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นเป็นงานใน ClickUpได้โดยตรงจาก Whiteboards และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ในไม่กี่ขั้นตอน

📌 ตัวอย่าง: นักออกแบบวางแบบร่างโครงร่างไว้ ทีมการตลาดวางแผนข้อความ และผู้จัดการโครงการเชื่อมโยงทุกอย่างกับกำหนดเวลา—ทั้งหมดนี้บนบอร์ดเดียว

หากคุณต้องการแรงบันดาลใจ ให้ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUpเพื่อเริ่มร่างแนวคิดของคุณ มันสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณดำเนินโครงการด้วยความชัดเจนยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้สามารถใช้โดยทีมการตลาด นักออกแบบ หรือผู้จัดการโครงการ เพื่อวางแผนแนวคิดแคมเปญ สร้างโครงร่าง หรือกำหนดขั้นตอนการทำงาน

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUp
สร้างขั้นตอนการทำงาน, คิดค้นไอเดีย, และส่งมอบโปรเจ็กต์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUp

3. ClickUp One Up #3: การออกแบบ ClickUp

และเพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ใช้ClickUp Design จัดการโครงการออกแบบ สร้างกระบวนการที่มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมคำขอสร้างสรรค์ และจัดลำดับความสำคัญของคุณในโซลูชันแบบศูนย์กลาง

🎨 ภายในศูนย์สร้างสรรค์แห่งนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างบุคลิกภาพการออกแบบและเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้ทันทีผ่าน ClickUp Brain
  • ติดตามคำขอการออกแบบ, การแก้ไข, และกำหนดเวลาในที่เดียว
  • ใช้ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ด และไฟล์ Figma ที่ฝังไว้เพื่อแบ่งปันและปรับปรุงแนวคิด
  • เพิ่มความคิดเห็นโดยตรงบนแบบจำลองและมอบหมายการเปลี่ยนแปลง—ไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียดอีกต่อไป
  • เชื่อมต่อกับ InVision, Miro และเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 200 รายการ เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น

แต่การออกแบบที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของปริศนา—อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?

เมื่อทีมออกแบบนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์สู่ความเป็นจริง ทีมการตลาดจะเปลี่ยนภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นแคมเปญที่สร้างผลกระทบสูง ตั้งแต่การวางแผนเนื้อหาไปจนถึงการดำเนินแคมเปญ นักการตลาดต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งรัด ช่องทางที่หลากหลาย และความคิดเห็นที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้คงที่

นั่นคือเหตุผลที่ผู้คนเลือกใช้ClickUp สำหรับทีมการตลาด เช่นเดียวกับที่ ClickUp ช่วยปรับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp ยังช่วยให้ทีมการตลาดสามารถวางแผน ทำงานร่วมกัน และติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ทั้งหมดในที่เดียว

จัดระเบียบ, ปรับให้สอดคล้อง, และติดตามแคมเปญการตลาดด้วยโซลูชันทีมการตลาดของ ClickUp
จัดระเบียบ, ปรับให้สอดคล้อง, และติดตามแคมเปญการตลาดด้วยโซลูชันทีมการตลาดของ ClickUp

โดยสรุป,

🎯 จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหา ติดตามกำหนดส่งงาน และรักษาแคมเปญให้ตรงตามกำหนดเวลา📢 ปรับทีมให้สอดคล้องกัน จัดการการอนุมัติ และรวบรวมข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องใช้หัวข้ออีเมลที่ยุ่งเหยิง📊 ตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญ วิเคราะห์การมีส่วนร่วม และปรับกลยุทธ์แบบเรียลไทม์

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมออกแบบของคุณ ให้เลือกซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีฟีเจอร์การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp

เมื่อสิ้นสุดวัน ทั้ง Leonardo AI และ Stable Diffusion ต่างก็ทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ทรงพลัง

แต่เอาจริง ๆ นะ: ภาพสวย ๆ เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการทำให้โปรเจ็กต์เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น สิ่งที่จะดีกว่านั้นคือการมีบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยคุณสร้างและดำเนินการไปด้วย

และนั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย

ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานอัตโนมัติ และการช่วยเหลือด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการอนุมัติงานออกแบบ ติดตามแคมเปญ หรือจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งด่วน ClickUp ช่วยขจัดความวุ่นวายและทำให้ทุกคน (และทุกสิ่ง) ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ

ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเลิกงานที่กระจัดกระจายไปได้เลย! ✅