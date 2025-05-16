Leonardo AI vs. Stable Diffusion: เครื่องสร้างงานศิลปะ AI ตัวไหนดีที่สุด?

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบมืออาชีพหรือเพียงแค่คนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้สูงที่คุณเคยลองสร้างงานศิลปะด้วย AI มาบ้างแล้ว ตั้งแต่การออกแบบแนวคิดที่น่าทึ่งไปจนถึงภาพที่สมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยผลักดันขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้นและสนุกมากขึ้น
แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้นหรือแม้กระทั่งไม่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้เปรียบเทียบสองตัวเลือกชั้นนำ—Leonardo AI และ Stable Diffusion—เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกับคุณมากที่สุด
แต่คำถามที่ใหญ่กว่าคือ: มีวิธีฉลาดกว่าในการจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณหรือไม่? (คำใบ้:ClickUpอาจเป็นคำตอบ)
มาดูกัน 👀
การเลือกเครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่เรื่องของภาพสวยเท่านั้น—แต่คือการค้นหาเครื่องมือที่เข้ากับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณอย่างแท้จริง
Leonardo AIแหล่งรวมงานภาพที่ดูดีโดยไม่ต้องยุ่งยากมากนัก ฝึกโมเดลตามที่คุณต้องการ, เพิ่มพื้นผิวให้กับวัตถุ 3D, สร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่ง, และวาดภาพอย่างอิสระด้วย Realtime Canvas เหมาะสำหรับนักออกแบบและศิลปินที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดูดีอย่างรวดเร็ว
Stable Diffusion สัตว์ร้ายแห่งโอเพ่นซอร์ส ไลบรารีคำสั่งขนาดใหญ่ ความยืดหยุ่นไร้ขีดจำกัด และการควบคุมระดับพิกเซล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่และไม่กลัวที่จะเจาะลึกกับคำสั่งและการตั้งค่าต่างๆ
🎨 การสร้างภาพเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น แล้วการคิดไอเดีย การรับฟังความคิดเห็น การทำงานร่วมกัน กำหนดเวลา และการส่งมอบผลงานล่ะ?
เข้าสู่ClickUp:
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างภาพ AI, คำแนะนำสร้างสรรค์, สรุปการออกแบบ และเพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบของคุณอย่างครบถ้วน!
- สร้างภาพแนวคิดด้วย ClickUp Whiteboards และเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันที
- ติดตามทุกคำขอออกแบบ การแก้ไข และการอนุมัติด้วย ClickUp สำหรับทีมออกแบบ
หาก Leonardo AI คือพู่กันของคุณ และ Stable Diffusion คือจานสีของคุณ—ClickUp ก็คือสตูดิโอครบวงจร!
เลโอนาร์โด เอไอ คืออะไร?
Leonardo AI เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักออกแบบกราฟิก ศิลปินวิชวลเอฟเฟกต์ และนักพัฒนาเกมโดยเฉพาะ จุดเด่นของ Leonardo AI คือความสามารถในการฝึกโมเดล AI เฉพาะทางตามความต้องการ คุณสามารถฝึกโมเดลด้วยผลงานศิลปะหรือสไตล์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้ทุกผลงานที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณ
นอกจากนี้ นักพัฒนาเกมสามารถใช้ Leonardo AI ในการออกแบบองค์ประกอบของตัวละคร, UI, และสภาพแวดล้อมของเกม ขณะที่ทีมการตลาดอาจพบว่ามีประโยชน์ในการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์และสินทรัพย์โฆษณา
คุณสมบัติของ Leonardo AI
Leonardo AI นำเสนอคุณสมบัติที่มั่นคงซึ่งรองรับการใช้งานการสร้างภาพที่หลากหลาย นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของบางคุณสมบัติที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ #1: การสร้างพื้นผิวแบบ 3 มิติ
หากคุณทำงานกับโมเดล 3 มิติ นี่จะเป็นการประหยัดเวลาอย่างมาก แทนที่จะต้องออกแบบพื้นผิวทีละชิ้นด้วยตนเอง คุณสามารถอัปโหลดโมเดล 3 มิติ (ในรูปแบบ OBJ) ได้ Leonardo AI จะสร้างพื้นผิวที่ละเอียดและสมจริงซึ่งตรงกับลักษณะที่คุณต้องการ
นี่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาเกม, นักอนิเมชั่น, และนักศิลปะ 3D ที่ต้องการพื้นผิวคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวาดหรือทำแผนที่ด้วยตนเอง
คุณสมบัติ #2: แคนวาสแบบเรียลไทม์
ด้วย Realtime Canvas คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการวาดภาพคร่าวๆ และ Leonardo AI จะปรับปรุงภาพนั้นทันที เพิ่มรายละเอียดและเปลี่ยนให้กลายเป็นผลงานคุณภาพสูง
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด, ทดลองสไตล์, หรือปรับแต่งไอเดียที่วาดด้วยมือ, เครื่องมือนี้จะทำให้สเก็ตช์ของคุณกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบ—ไม่ต้องวาดใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น. `
คุณสมบัติที่ 3: การเคลื่อนไหว
หากคุณเคยปรารถนาที่จะทำให้ภาพนิ่งของคุณมีชีวิตชีวา ฟีเจอร์ Motion ใหม่ของ Leonardo AI จะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้คุณสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
ด้วย Motion คุณสามารถทำให้ตัวละครโบกมือ ฉากมีชีวิตชีวา หรือเพิ่มการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนให้กับภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความประทับใจได้มากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแอนิเมชันได้โดยตรงจากภาพของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์แอนิเมชันที่ซับซ้อนหรือทักษะทางเทคนิคในการสร้างภาพที่ดึงดูดความสนใจ
คุณสมบัติที่ 4: สภาวะโฟลว์
แทนที่จะสร้างภาพทีละภาพ Flow State มอบกระแสของภาพที่สร้างโดย AI อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของคุณ คุณสามารถเรียกดูภาพที่สร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ปรับแต่งข้อมูลนำเข้าของคุณ และเลือกภาพที่ตรงกับความต้องการของคุณ
นอกจากนี้ หากคุณต้องการให้ภาพของคุณตรงกับสไตล์เฉพาะ เพียงแค่ใช้ฟีเจอร์ เหมือนแบบนี้ ซึ่งช่วยให้คุณเลือกสไตล์ สี และแสงที่คุณต้องการได้ ดังนั้น AI จะรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการบรรยากาศแบบไหน
ราคาของ Leonardo AI
- ฟรีตลอดไป
- ผู้ฝึกงาน: $10/เดือน
- ช่างฝีมือ: $24/เดือน
- มาเอสโตร: $48/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Stable Diffusion คืออะไร?
Stable Diffusion เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Leonardo AIที่เปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นภาพที่เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง ต่างจากโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI อื่น ๆ ที่ให้คุณควบคุมสไตล์, การจัดกรอบ, และค่าตั้งล่วงหน้าได้
นอกจากนี้ โมเดลนี้ยังสามารถจัดการกับ การเติมภาพ (การเติมส่วนที่ขาดหายไปของภาพ) และ การขยายภาพ(การขยายภาพให้เกินขอบเขตเดิม).
โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือนี้จะบีบอัดภาพให้อยู่ในพื้นที่แฝงที่ซ่อนอยู่ จากนั้นจะเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไป ทำให้ภาพเบลอลง แล้วค่อย ๆ นำสัญญาณรบกวนนั้นออกทีละขั้นตอน โดยสร้างภาพขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบที่เครื่องมือได้เรียนรู้จากข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเขียนคำสั่ง AI ที่สมบูรณ์แบบอาจใช้เวลา โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังปรับแต่งรายละเอียดเพื่อให้ได้สไตล์, โครงสร้าง, หรือระดับความสมจริงที่ต้องการ แทนที่จะลองผิดลองถูก ให้ใช้เทมเพลตคำสั่ง AIเพื่อลดความยุ่งยากในการปรับปรุงคำสั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้
คุณสมบัติของ Stable Diffusion
นี่คือคำแนะนำอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักบางประการที่ Stable Diffusion มีให้ 👇
คุณสมบัติ #1: ฐานข้อมูลคำสั่ง
Stable Diffusion นำเสนอฐานข้อมูลคำสั่งเริ่มต้น (prompt) ที่มีมากกว่า 12 ล้านรายการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิลปิน AI ทั่วโลก คุณสามารถใช้คำสั่งเริ่มต้นเหล่านี้เพื่อสร้างภาพที่สร้างโดย AI ได้หลากหลาย
คุณสามารถค้นหาคำแนะนำได้อย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือค้นหาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่ภาพที่เหมือนจริงไปจนถึงภาพที่เหนือจินตนาการและสร้างสรรค์ คำแนะนำเหล่านี้เปิดโอกาสให้คุณสำรวจธีมและสไตล์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถดูตัวอย่างภาพที่ได้จากคำแนะนำเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของคำแนะนำได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติ #2: การสร้างภาพจากภาพ
Stable Diffusion ช่วยให้คุณอัปโหลดรูปภาพใดก็ได้และสร้างรูปภาพใหม่จากมัน แพลตฟอร์มนี้ใช้การสังเคราะห์ภาพแบบมีคำแนะนำ ซึ่งคุณอัปโหลดรูปภาพและให้คำแนะนำข้อความเพื่อแนะนำกระบวนการสร้างภาพ
มันใช้กลไกการกระจายสัญญาณรบกวนเพื่อสร้างภาพใหม่ ซึ่งหมายความว่าภาพเริ่มต้นจะถูกทำให้เบลอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไป เมื่อภาพเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนแล้ว มันจะถูกปรับแต่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่เพิ่มองค์ประกอบที่ได้รับจากข้อความที่ป้อนเข้าไป ผลลัพธ์สุดท้ายคือภาพใหม่ที่สอดคล้องกับลักษณะที่คุณได้ระบุไว้ในคำแนะนำของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2018 ภาพวาดที่สร้างโดย AI ชื่อPortrait of Edmond de Belamyถูกประมูลที่ Christie's ในราคา 432,500 ดอลลาร์สหรัฐ ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ฝึกฝนจากผลงานศิลปะคลาสสิก! 😱
คุณสมบัติที่ 3: เลือกสไตล์
Stable Diffusion มีคลังสไตล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้คุณเลือกใช้—ตั้งแต่สไตล์สมจริง, ภาพยนตร์, ไซเบอร์พังค์, ไปจนถึงการ์ตูน, ภาพเส้น, ตัวละคร 3D และอีกมากมาย เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
หากคุณกำลังทำงานกับโฆษณาแนวอนาคต ให้เลือก ไซเบอร์พังค์; หากคุณต้องการอะไรที่สนุกสนาน พิกเซลอาร์ต อาจเป็นตัวเลือกของคุณ ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจับคู่ผลลัพธ์ของ AI กับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณได้ง่ายขึ้น
ราคาของ Stable Diffusion
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สูงสุด: $14/เดือน
เลโอนาร์โด เอไอ กับ สเตเบิล ดิฟฟิวชัน: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติโดยสังเขป
|คุณสมบัติ
|เลโอนาร์โด เอไอ
|สแตเบิล ดิฟฟิวชัน
|ผู้ชนะ 🥇
|ความสะดวกในการใช้งาน
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
|ผูก
|การปรับแต่ง
|จำกัด (แบบจำลองกรรมสิทธิ์)
|เปิดซอร์สอย่างสมบูรณ์ ปรับแต่งได้
|สแตเบิล ดิฟฟิวชัน
|คุณสมบัติ 3D
|พื้นผิว 3 มิติ ไม่รองรับการสร้างโมเดล
|แผนที่ความลึก 3 มิติด้วย ControlNet
|สแตเบิล ดิฟฟิวชัน
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดกัน:
Leonardo AI และ Stable Diffusion เป็นเครื่องมือทรงพลังสองตัวสำหรับการสร้างภาพและวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ แต่เครื่องมือใดที่เหมาะกับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณ? เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ เราได้เปรียบเทียบทั้งสองอย่างเคียงข้างกัน—ดูที่จุดแข็ง ข้อจำกัด และสิ่งที่ทำให้แต่ละตัวโดดเด่น
คุณสมบัติ #1: ความง่ายในการใช้งานและอินเตอร์เฟซ
Leonardo AI มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ราวกับการสนทนา ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้งานได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือติดตั้งอะไรที่ซับซ้อน เพียงแค่พิมพ์คำสั่งที่ต้องการ แล้วเครื่องมือ AI จะสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่คุณต้องการให้ทันที เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
Stable Diffusion ยังคงความเรียบง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำงานได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดอะไรเลย—เพียงแค่ป้อนข้อความที่ต้องการ แล้วระบบจะสร้างภาพคุณภาพสูงให้คุณอย่างรวดเร็ว
🏆 ผู้ชนะ
เสมอกัน! Leonardo AI และ Stable Diffusion เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูง การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดและสร้างภาพที่สมจริงได้ในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ 2: ความสามารถแบบโอเพนซอร์ส
Leonardo AI ทำงานบนโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของตนเอง ซึ่งหมายความว่าศิลปินและนักออกแบบจะมีข้อจำกัดในการปรับแต่งตามต้องการ นอกจากนี้ยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึง API อย่างเปิดกว้าง ทำให้ความยืดหยุ่นค่อนข้างจำกัด หากคุณต้องการปรับแต่งโมเดลโดยตรง Leonardo AI อาจจำกัดความสามารถในการปรับแต่งโมเดลตามที่คุณต้องการ
Stable Diffusion, ในทางกลับกัน, เป็นระบบเปิดอย่างสมบูรณ์, ให้ความอิสระแก่ผู้พัฒนาในการปรับแต่งและแก้ไขข้อมูลการฝึกอบรมของมัน. คุณสามารถโฮสต์เองบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณได้, ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการการควบคุมและการปรับแต่งที่มากขึ้น.
🏆 ผู้ชนะ
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมมากแค่ไหน
- หากคุณต้องการเครื่องมือ AI แบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีที่มีการตั้งค่าขั้นต่ำ Leonardo AI ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
- แต่ถ้าการปรับแต่งและความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ Stable Diffusion คือตัวเลือกที่ชัดเจน
👀 คุณรู้หรือไม่? จากผลสำรวจของ HubSpot พบว่า83% ของนักการตลาดรายงานว่าAI ช่วยให้พวกเขาสามารถผลิตเนื้อหาได้มากกว่าที่เคยทำได้โดยไม่มี AI พวกเขาใช้ AI สำหรับงานด้านการตลาดเนื้อหาเช่น การสร้างเนื้อหาใหม่ การแก้ไขหรือปรับสำนวนของเนื้อหาที่มีอยู่ การเตรียมโครงร่างเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ 3: การฉายภาพสามมิติ
Leonardo AI ไม่รองรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วยความสามารถในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มันสามารถทำเท็กซ์เจอร์ 3 มิติได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใส่สี ลวดลาย และรายละเอียดอื่นๆ ลงในแบบจำลอง 3 มิติเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้น
ในทางตรงกันข้าม Stable Diffusion สามารถสร้าง แผนที่ความลึก โดยใช้ส่วนขยายที่เรียกว่า ControlNet ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มมิติความลึกแบบ 3 มิติที่สมจริงให้กับภาพ 2 มิติ ทำให้ภาพดูมีมิติและเหมือนภาพยนตร์มากขึ้น หรือที่เรียกว่าเอฟเฟกต์แบบ 3 มิติเทียม
🏆 ผู้ชนะ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกับแผนที่ความลึกและการฉายภาพ 3 มิติ Stable Diffusion เป็นตัวเลือกที่มั่นคง ภาพที่สร้างโดย AI ของมันทำงานได้ดีกว่าในกระบวนการทำงาน 3 มิติ ทำให้มีความหลากหลายมากกว่า Leonardo AI
เลโอนาร์โด เอไอ กับ สเตเบิล ดิฟฟิวชัน
ทั้ง Leonardo AI และ Stable Diffusion ต่างก็มีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างภาพและวิดีโอ พวกเขามีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง แต่จะน่าสนใจที่จะได้เห็นว่าผู้ใช้จะตัดสินใจอย่างไรเมื่อต้องเลือกระหว่าง Stable Diffusion และ Leonardo AI
เราโพสต์ไปที่Redditซึ่งผู้ใช้คนหนึ่งแนะนำ Leonardo AI เป็นพิเศษสำหรับโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของพวกเขา
ข้อดีของ Leonardo คือ:
1. โมเดลเฉพาะทางที่ค่อนข้างดีในสไตล์การถ่ายภาพ 2. การประมวลผลนอกอุปกรณ์
แอปมือถือก็ดีเช่นกัน
ข้อดีของ Leonardo คือ:
1. โมเดลเฉพาะทางที่มีความสามารถค่อนข้างดีในสไตล์การถ่ายภาพ 2. การประมวลผลนอกอุปกรณ์
แอปมือถือก็ดีเช่นกัน
ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งพบว่า Stable Diffusion มีความได้เปรียบเนื่องจากความแม่นยำในการสร้างภาพ
ในฐานะศิลปิน ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า Stable Diffusion เมื่อคุณต้องการความแม่นยำ ไม่สำคัญว่าผู้คนจะพยายามขายซอฟต์แวร์ของพวกเขาให้คุณมากแค่ไหน ไม่มีอะไรที่จะบรรลุความแม่นยำในการสร้างแบบที่ SD มีได้
ในฐานะศิลปิน ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า Stable Diffusion เมื่อคุณต้องการความแม่นยำ ไม่สำคัญว่าผู้คนจะพยายามขายซอฟต์แวร์ของพวกเขาให้คุณมากแค่ไหน ไม่มีอะไรที่จะบรรลุความแม่นยำในการสร้างแบบที่ SD มีได้
ผู้ใช้ยังดูเหมือนจะชื่นชอบความยืดหยุ่นของ Stable Diffusion ในด้านการปรับแต่งตามความต้องการอีกด้วย
Stable Diffusion ยังคงมีการควบคุม ความอิสระ และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำมากกว่าที่อื่น ๆ ไม่มี
Stable Diffusion ยังคงมีการควบคุม ความอิสระ และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำมากกว่าที่อื่น ๆ ไม่มี
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Leonardo AI เทียบกับ Stable Diffusion
หากคุณกำลังสำรวจการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ Leonardo AI และ Stable Diffusion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าการสร้างภาพเพียงอย่างเดียว (เช่น การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การทำงานอัตโนมัติ และการปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น) ถึงเวลาที่จะสำรวจClickUp แล้ว
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท
นี่แสดงให้เห็นถึงเวลาที่เสียไปอย่างมากกับการเลื่อนดู, ค้นหา, และถอดรหัสการสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชท 😱 หากเพียงคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อภารกิจ, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว
แต่คุณทำได้: ลองใช้ClickUp!
นี่คือ 'แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน' ที่ออกแบบมาเพื่อผสานงาน โครงการ และไอเดียที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ราบรื่น สำหรับทีมออกแบบ นั่นหมายถึงศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อจัดการโครงการ ติดตามการแก้ไข จัดการคำขอสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว
แล้ว ClickUp สามารถทำอะไรได้อีกบ้าง? และมันจะเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Stable Diffusionและ Leonardo AI ได้หรือไม่?
มาค้นหาคำตอบกัน 👇
1. ClickUp One Up อันดับ 1: ClickUp Brain
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI เช่น Leonardo AI และ Stable Diffusion นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างภาพ แต่ไม่ได้ช่วยทีมออกแบบในการทำงานร่วมกันหรือจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณยังคงต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ClickUp เห็นช่องว่างนี้และได้สร้างClickUp Brain— ผู้ช่วย AI ที่ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบ จัดระเบียบความรู้ และสร้างแนวคิดภาพและคำสั่ง AI เพื่อเพิ่มพลังให้กับกระบวนการออกแบบภาพของคุณ
ด้วย Brain คุณสามารถ:
- สร้างภาพและแนวคิดสร้างสรรค์ได้ทันทีตามเป้าหมายของโครงการ คู่มือสไตล์ หรือแคมเปญที่ประสบความสำเร็จในอดีต
- ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสำรวจทิศทางสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น โทนสี แรงบันดาลใจในการจัดวาง หรือเทรนด์ตัวอักษร
- สร้างเอกสารสรุปการออกแบบโดยละเอียดโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณป้อน ระบุวัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรที่ต้องการ และแนวทางสร้างสรรค์
- สรุปความคิดเห็นของลูกค้า คำขอแก้ไข และบันทึกภายใน เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ประวัติเวอร์ชัน และการอนุมัติโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดความสับสน
- แนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงตามข้อเสนอแนะจากการแก้ไข เพื่อให้โครงการสร้างสรรค์ดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องติดอยู่กับการตอบอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดและสร้าง คำแนะนำสำหรับงานศิลปะ AIที่สามารถช่วยให้คุณนำวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณมาสู่ชีวิตได้ ตัวอย่างเช่น ป้อน 'ให้คำแนะนำสำหรับงานศิลปะ AI ที่ไม่ซ้ำกันห้าข้อสำหรับเมืองไซเบอร์พังค์ในเวลากลางคืน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศ ตัวละคร แสง และมุมมอง' แล้วมันจะสร้างชุดคำแนะนำที่หลากหลายและมีรายละเอียดสูงสำหรับคุณ!
2. ClickUp One Up #2: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับไอเดียหลังจากที่ได้รูปเป็นรูปเป็นร่างแล้ว? ด้วยClickUp Whiteboards บอกลาโน้ตกระจัดกระจายและงานสร้างสรรค์ที่กระจัดกระจายไปได้เลย ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิม Whiteboards มีผืนผ้าใบแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ทีมสามารถระดมสมองไอเดียโดยใช้โน้ตแบบติดได้ วาดภาพด้วยมือ และแผนผังความคิด
ยิ่งไปกว่านั้น Whiteboards (ขับเคลื่อนโดย Brain) ช่วยให้คุณสร้างคำแนะนำภาพและเนื้อหาภาพด้วย AI ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ เป็นสถานที่ที่ไอเดียถูกสร้างขึ้น พัฒนา และกลายเป็นทรัพย์สินสร้างสรรค์ที่แท้จริง
จุดเด่นเพิ่มเติม? คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพียงเพื่อสร้างภาพ ไม่ว่าคุณต้องการภาพประกอบแนวคิดหรือภาพสร้างสรรค์ Brain ช่วยให้คุณสร้าง ปรับแต่ง และให้คำแนะนำใหม่กับภาพได้จนกว่าจะตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ—ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักออกแบบ
เมื่อคุณได้สรุปแนวคิดของคุณแล้ว ให้เปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นเป็นงานใน ClickUpได้โดยตรงจาก Whiteboards และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ในไม่กี่ขั้นตอน
📌 ตัวอย่าง: นักออกแบบวางแบบร่างโครงร่างไว้ ทีมการตลาดวางแผนข้อความ และผู้จัดการโครงการเชื่อมโยงทุกอย่างกับกำหนดเวลา—ทั้งหมดนี้บนบอร์ดเดียว
หากคุณต้องการแรงบันดาลใจ ให้ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUpเพื่อเริ่มร่างแนวคิดของคุณ มันสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณดำเนินโครงการด้วยความชัดเจนยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้สามารถใช้โดยทีมการตลาด นักออกแบบ หรือผู้จัดการโครงการ เพื่อวางแผนแนวคิดแคมเปญ สร้างโครงร่าง หรือกำหนดขั้นตอนการทำงาน
3. ClickUp One Up #3: การออกแบบ ClickUp
และเพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ใช้ClickUp Design จัดการโครงการออกแบบ สร้างกระบวนการที่มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมคำขอสร้างสรรค์ และจัดลำดับความสำคัญของคุณในโซลูชันแบบศูนย์กลาง
🎨 ภายในศูนย์สร้างสรรค์แห่งนี้ คุณสามารถ:
- สร้างบุคลิกภาพการออกแบบและเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้ทันทีผ่าน ClickUp Brain
- ติดตามคำขอการออกแบบ, การแก้ไข, และกำหนดเวลาในที่เดียว
- ใช้ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ด และไฟล์ Figma ที่ฝังไว้เพื่อแบ่งปันและปรับปรุงแนวคิด
- เพิ่มความคิดเห็นโดยตรงบนแบบจำลองและมอบหมายการเปลี่ยนแปลง—ไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียดอีกต่อไป
- เชื่อมต่อกับ InVision, Miro และเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 200 รายการ เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น
แต่การออกแบบที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของปริศนา—อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?
เมื่อทีมออกแบบนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์สู่ความเป็นจริง ทีมการตลาดจะเปลี่ยนภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นแคมเปญที่สร้างผลกระทบสูง ตั้งแต่การวางแผนเนื้อหาไปจนถึงการดำเนินแคมเปญ นักการตลาดต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งรัด ช่องทางที่หลากหลาย และความคิดเห็นที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้คงที่
นั่นคือเหตุผลที่ผู้คนเลือกใช้ClickUp สำหรับทีมการตลาด เช่นเดียวกับที่ ClickUp ช่วยปรับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp ยังช่วยให้ทีมการตลาดสามารถวางแผน ทำงานร่วมกัน และติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ทั้งหมดในที่เดียว
โดยสรุป,
🎯 จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหา ติดตามกำหนดส่งงาน และรักษาแคมเปญให้ตรงตามกำหนดเวลา📢 ปรับทีมให้สอดคล้องกัน จัดการการอนุมัติ และรวบรวมข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องใช้หัวข้ออีเมลที่ยุ่งเหยิง📊 ตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญ วิเคราะห์การมีส่วนร่วม และปรับกลยุทธ์แบบเรียลไทม์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมออกแบบของคุณ ให้เลือกซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีฟีเจอร์การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยกระดับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
เมื่อสิ้นสุดวัน ทั้ง Leonardo AI และ Stable Diffusion ต่างก็ทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ทรงพลัง
แต่เอาจริง ๆ นะ: ภาพสวย ๆ เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการทำให้โปรเจ็กต์เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น สิ่งที่จะดีกว่านั้นคือการมีบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยคุณสร้างและดำเนินการไปด้วย
และนั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานอัตโนมัติ และการช่วยเหลือด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการอนุมัติงานออกแบบ ติดตามแคมเปญ หรือจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งด่วน ClickUp ช่วยขจัดความวุ่นวายและทำให้ทุกคน (และทุกสิ่ง) ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเลิกงานที่กระจัดกระจายไปได้เลย! ✅