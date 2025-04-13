10 อันดับทางเลือกของ Apploye สำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

เครื่องมือติดตามเวลา—คุณอาจจะรัก เกลียด หรือทนใช้มันเพราะจำเป็นต้องใช้ หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่ มีความเป็นไปได้สูงว่า Apploye อาจไม่ตอบโจทย์คุณอีกต่อไป
บางทีทีมของคุณอาจต้องการฟีเจอร์ที่ดีกว่า ราคาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หรืออะไรบางอย่างที่ทำให้การติดตามเวลาไม่รู้สึกเหมือนเป็นงานประจำ
ข่าวดีคือ? มีตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่ และเราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ Apploye มาให้คุณแล้ว เพื่อช่วยให้คุณหาสิ่งที่เหมาะกับทีมของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะติดตามเวลาอย่างมืออาชีพแล้วหรือยัง?
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกของ Apploye:
1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการจัดการงานแบบครบวงจร)
2. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงาน)
3. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม)
4. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่าย)
5. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานแบบอัตโนมัติ)
6. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาว่าง)
7. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแรงงาน)
8. บัดดี้พันช์ (เหมาะที่สุดสำหรับการลงเวลาทำงานของพนักงาน)
9. แอป Office 365 Timesheet (เหมาะที่สุดสำหรับใบลงเวลาที่ผสานรวม)
10. ClockShark (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานภาคสนาม)
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Apploye?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Apploye คือเครื่องมือที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นจนแทบไม่รู้ตัวว่ามันอยู่ตรงนั้น พวกมันติดตามเวลา สร้างข้อมูลเชิงลึก และจัดการงานเอกสารที่น่าเบื่อทั้งหมดโดยไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก
นี่คือสิ่งที่คุณควรเก็บไว้ในรายการสิ่งที่อยากได้:
- การติดตามอัตโนมัติและแบบแมนนวล: เริ่มจับเวลาโดยไม่ต้องคิดมาก หรือบันทึกชั่วโมงด้วยตนเองเมื่อคุณรู้สึกอยากย้อนยุค
- ภาพหน้าจอและการติดตามกิจกรรม: ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ทำให้พนักงานรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองในรายการ Big Brother
- รายงานการใช้งานแอปและ URL: ดูว่าแอปและเว็บไซต์ใดที่ช่วยในการทำงานจริง และแอปหรือเว็บไซต์ใดที่เป็นเพียงเครื่องมือในการผัดวันประกันพรุ่ง
- รายงานละเอียดและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ดูสวยงาม
- การจ่ายเงินเดือนและการออกใบแจ้งหนี้: จ่ายเงินให้ทีมอย่างถูกต้องและเรียกเก็บเงินลูกค้าโดยไม่ต้องยกเครื่องคิดเลข
- การจัดตารางเวลาและการเชื่อมต่อ: มอบหมายกะงาน วางแผนโครงการ และเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Asana หรือ QuickBooks
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Apploye
แม้ว่า Apploye จะมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แต่อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน มีทางเลือกมากมายที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการรายงานที่ดีกว่า การผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายกว่า
เพื่อช่วยคุณเลือก นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Apploye ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติการติดตามเวลา การตรวจสอบพนักงาน และการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง 👀
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการจัดการงานแบบครบวงจร)
ก่อนที่คุณจะคิดถึงการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ติดตามเวลา อาจเป็นคำถามที่แท้จริงคือ: คุณต้องการเพียงตัวติดตามเวลาหรือเครื่องมือที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน?
งานในวันนี้กระจัดกระจายอยู่ในแอปนับล้าน: แอปหนึ่งสำหรับงาน, แอปหนึ่งสำหรับเอกสาร, แอปหนึ่งสำหรับการติดตามเวลา และไม่รู้ทำไมไม่มีแอปไหนที่คุยกันได้จริง ๆ
ClickUp แก้ไขความยุ่งเหยิงนี้ด้วยแอปทุกอย่าง—แพลตฟอร์มเดียวที่รวมงาน เอกสาร แชท และการติดตามเวลาไว้ด้วยกันทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียว
ด้วยระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว ทีมงานสามารถบันทึกเวลาทำงานได้อย่างราบรื่น ตรวจสอบปริมาณงาน และได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังประเมินการใช้งานในเดือนของผู้ใช้หรือวางแผนล่วงหน้าสำหรับไตรมาส—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
แต่อย่ากังวลไป; ฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการติดตามเวลาได้ถูกติดตั้งมาพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้พนักงานของคุณสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้จากทุกที่—ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป มือถือ หรือแม้แต่เว็บเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรี
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเวลาแบบเรียลไทม์หรือการเพิ่มข้อมูลย้อนหลัง ทุกการบันทึกจะเชื่อมโยงโดยตรงกับงานใน ClickUp ทำให้มั่นใจได้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
ต้องการสลับระหว่างงานต่างๆ หรือไม่? ตัวจับเวลาแบบทั่วโลก ของเราจะช่วยให้คุณเริ่มและหยุดการติดตามได้ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ โดยรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องกัน
สมมติว่านักออกแบบกำลังทำงานในโครงการของลูกค้า พวกเขาสามารถเริ่มจับเวลาขณะออกแบบ หยุดชั่วคราวเมื่อมีการประชุม และเพิ่มบันทึกเพื่ออธิบายสิ่งที่ทำไปโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
พวกเขาสามารถบันทึกเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, จัดหมวดหมู่ชั่วโมงด้วยป้ายกำกับ, และสร้างรายงานตามแบบที่คุณต้องการเพื่อดูว่าเวลาที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับการประมาณการอย่างไร. นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการอย่างถูกต้อง.
อย่างไรก็ตาม การติดตามเวลาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการ การรู้ว่างานแต่ละอย่างควรใช้เวลาเท่าไรก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
การประมาณการใน ClickUp
นั่นคือจุดที่ClickUp Time Estimatesเข้ามาช่วย
แทนที่จะคาดเดาว่าโครงการจะใช้เวลานานเท่าใด ทีมงานสามารถกำหนดระยะเวลาที่เป็นจริง แบ่งการประมาณเวลาสำหรับงานแต่ละงานและงานย่อย และเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงกับการคาดการณ์เพื่อการวางแผนที่ดีขึ้นในอนาคต
สมมติว่าทีมการตลาดกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ นักออกแบบประเมินเวลาไว้ห้าชั่วโมงสำหรับกราฟิก และนักเขียนวางแผนไว้สามชั่วโมงสำหรับเนื้อหา ด้วยฟีเจอร์การประมาณเวลาของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มเวลาเหล่านี้เข้าไปในไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดเพื่อให้เห็นกำหนดส่งงานได้อย่างชัดเจน
วันที่และเวลาใน ClickUp
เมื่อกำหนดเวลาประมาณการไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรักษาโครงการให้อยู่ในกำหนดการ นี่คือจุดที่คุณสามารถพึ่งพาClickUp Dates และ Time ได้
กำหนดวันครบกำหนดให้กับงาน ตั้งวันเริ่มต้นเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นกับสิ่งที่ต้องทำต่อไป และรับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดหรือเลยกำหนดแล้ว
ไม่ต้องวุ่นวายกับการตัดสินใจว่าอะไรที่ต้องทำก่อนหรืออะไรที่ควรมาก่อนอีกต่อไป
ตัวอย่างเช่น หากทีมผลิตภัณฑ์เตรียมตัวสำหรับการเปิดตัว พวกเขาสามารถตั้งเป้าหมายสำคัญสำหรับแต่ละขั้นตอนหลักได้—การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการตลาดเป้าหมายเหล่านี้จะปรากฏในมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต้องการปรับเส้นเวลาหรือไม่? เพียงแค่ลากและวางงานข้ามมุมมองรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวันเพื่อจัดสรรงานใหม่
ต้องการปรับเส้นเวลาหรือไม่? เพียงลากและวางงานข้ามมุมมองรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวันเพื่อจัดสรรงานใหม่
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
รู้สึกท่วมท้นกับการติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรสำหรับบริการแต่ละอย่างที่พนักงานของคุณให้บริการหรือไม่?แม่แบบใบงานบริการของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงบริการและเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ วัดการใช้ทรัพยากรในหลายโครงการ จัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย และจัดการการติดตามการเข้างานโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตแบบแมนนวล
มันมาพร้อมกับแผนภูมิและกราฟที่สะดวกเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ทีมสามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานของตนได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันสำคัญเช่น PayPal และ Strike ได้เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน!
เทมเพลตการติดตามเวลาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ และตรวจสอบว่าพนักงานทำงานล่วงเวลาหรือไม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วิเคราะห์ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของไทม์ไลน์โครงการ, กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง, และปริมาณงานของทีมเพื่อติดตามความคืบหน้า, ตรวจจับความล่าช้า, และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยClickUp Dashboards
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของความสามารถในการจัดการปริมาณงานของแต่ละสมาชิกทีม ป้องกันการเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักเกินไป และกระจายงานได้อย่างแม่นยำด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Toggl หรือ Harvest เพื่อดึงข้อมูลชั่วโมงที่ติดตามมาไว้ในที่เดียวเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆผ่านการผสานการทำงานกับ ClickUp
- ดูชั่วโมงที่ติดตามไว้ตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือนเพื่อภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยตัวเลือกการค้นหาและภาพรวมทีมระดับสูง คุณสามารถระบุจุดติดขัด ปรับปรุงการวางแผน และติดตามกำหนดเวลาได้ตลอดเวลาด้วยClickUp Time Sheetsและรายงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2กล่าวว่า
มันมีความยืดหยุ่น หมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ ทำให้เหมาะกับทีมใด ๆ ก็ได้: ทีมเทคนิคเช่น IT, ทีมการตลาด, ทีมสร้างสรรค์ เป็นต้น... มันได้ปฏิวัติวิธีการสื่อสารและการติดตามงานของทีมเรา เพราะตอนนี้เราไม่ต้องใช้ระบบต่าง ๆ ในการติดตามการอัปเดตของแคมเปญและกิจกรรมต่าง ๆ อีกต่อไป เราแค่เข้าสู่ระบบทุกวัน (หรือจะพูดว่าทุกชั่วโมงก็ได้!) ใน ClickUp และตรวจสอบการอัปเดตโดยตรงบนการ์ดงาน... การสนับสนุนจากทีม ClickUp นั้นยอดเยี่ยมมาก... พวกเขามีหน้าสำหรับขอฟีเจอร์ใหม่ที่คุณสามารถส่งคำขอและโหวตให้กับคำขอของคนอื่นได้ และมันไม่ได้มีไว้แค่โชว์เฉยๆ คำขอหลายอย่างที่ฉันเคยโหวตให้ในอดีตได้รับการนำไปพัฒนาจริงๆ
การเตือนอย่างเป็นมิตร: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งเหตุผลในการติดตามเวลาให้พนักงานทราบและได้รับความยินยอมจากพวกเขาแล้ว การปรับมุมมองว่าการติดตามเวลาเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดสรรงานที่ดีขึ้นและลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานจะช่วยให้เกิดประโยชน์มากกว่า แทนที่จะเน้นการตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน ให้พนักงานใช้เครื่องมือติดตามเพื่อพัฒนาตนเอง โดยแสดงให้พวกเขาเห็นว่าสามารถลดงานที่ทำซ้ำๆ เพิ่มประสิทธิภาพ และบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างไร
2. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงาน)
หากคุณกำลังบริหารทีมระยะไกลหรือทีมแบบผสมผสาน และต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เวลาของพนักงาน Time Doctor พร้อมตอบโจทย์คุณ ระบบจะติดตามกิจกรรมของพนักงานโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ รวมถึงสามารถถ่ายภาพหน้าจอเป็นระยะ ๆ (พร้อมตัวเลือกความเป็นส่วนตัว)
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณจะได้รับรายงานรายละเอียดเพื่อระบุจุดที่เสียเวลา—เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานแทนที่จะเพียงแค่ดูเวลา เข้าถึงรายงานไทม์ไลน์, รายงานเว็บและแอป, ชั่วโมงที่ติดตาม, สรุปกิจกรรม, และรายงานโครงการและงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยภาพหน้าจอ การติดตามกิจกรรม และหมวดหมู่การใช้งานเว็บ/แอป
- อัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนด้วยรายงานแบบ CSV ที่สร้างจากชั่วโมงที่ติดตาม
- จัดการกะการทำงาน, การลา, และการเข้าร่วมงานด้วยคุณสมบัติการจัดตารางเวลา
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- เมื่อคุณกำหนดช่วงวันที่สำหรับชุดข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะเปลี่ยนไปหากคุณเลือกพนักงานหรืองานอื่น ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Time Doctor อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2ระบุว่า
เหมือนกับแอปอื่น ๆ มันก็มีข้อบกพร่องบ้าง บางครั้งแถบกิจกรรมจะหยุดชั่วคราวในขณะที่การติดตามทำงานอยู่เบื้องหลัง หรือเปิดทำงานเองโดยอัตโนมัติแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำงานอยู่ก็ตาม ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ก็ทำให้หงุดหงิดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดที่เราเคยพบ และเราใช้มันทุกวัน! แค่หวังว่าพวกเขาจะปรับปรุงข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้
3. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม)
Hubstaff ไม่ใช่แค่การติดตามเวลาเท่านั้น แต่เป็นซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะจัดการพนักงานระยะไกล ทีมภาคสนาม หรือพนักงานในสำนักงาน การติดตาม GPS ในตัว การรวมระบบเงินเดือน และกระบวนการทำงานอัตโนมัติทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- จับภาพหน้าจอของพนักงานในช่วงเวลาที่กำหนดโดยมีการเบลอข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อความเป็นส่วนตัว
- ตรวจจับเวลาว่างและหยุดการติดตามโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกเวลาทำงานสะท้อนถึงการทำงานที่ใช้งานอยู่
- ใช้การกำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อเริ่มหรือหยุดการติดตามเวลาเมื่อพนักงานเข้าหรือออกจากสถานที่ทำงาน
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- มันจะหยุดการติดตามหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง และคุณไม่สามารถลดระดับบัญชีของคุณได้หากคุณต้องการ
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่มีประโยชน์ สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ง่าย เช่น Google Chrome ใช้งานได้ง่ายมากในงานประจำวันสำหรับทีมและองค์กร มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้พนักงานและผู้บริหารสามารถติดตามเวลาและความคืบหน้าได้อย่างสะดวก การสนับสนุนลูกค้าก็ดี ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่โดยรวมแล้วเป็นซอฟต์แวร์ที่ดี
🔍 คุณรู้หรือไม่? การตอกบัตรแทนกัน หรือที่เรียกว่า "บัดดี้พันช์" คือรูปแบบหนึ่งของการทุจริตเวลาที่พบได้บ่อย ซึ่งอาจไม่ถูกตรวจพบหากไม่มีการติดตามเวลาทำงานอย่างเหมาะสม
4. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่าย)
ไม่ชอบแดชบอร์ดที่ซับซ้อนใช่ไหม? Toggl Track ทำให้ทุกอย่างง่ายอย่างสดชื่น. เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถเริ่มติดตามเวลาของคุณได้—ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือจัดการทีม. นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
ความสามารถในการรายงานของ Toggl Track ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรเวลา ช่วยในการวางแผนโครงการและการจัดการทรัพยากร อนุญาตให้พนักงานของคุณทำเครื่องหมายรายการเวลาของพวกเขาว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทำให้ง่ายต่อการคำนวณใบแจ้งหนี้ลูกค้าและติดตามรายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- บันทึกชั่วโมงการทำงานโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้ การติดตามเวลาแบบออฟไลน์
- เพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ในตัว
- เริ่มติดตามงานได้ทันทีด้วยการติดตามเวลาด้วยรหัส QR
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- หมวดหมู่และโครงการที่จำกัดสำหรับสมาชิกฟรี และบางครั้งปลั๊กอิน Chrome อาจมีปัญหา
ราคาของ Toggl Track
- แผนฟรี: รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 5 คน
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการติดตามเวลาในการทำงานเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ย้อนกลับไปถึงปี 1772 ก่อนคริสตกาล ใน"กฎหมายฮัมมูราบี" ซึ่งมีการกล่าวถึงค่าจ้างเป็นครั้งแรก
5. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ)
ไม่ต้องการให้พนักงานของคุณบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองใช่ไหม? RescueTime ทำงานแทนคุณได้เลย โปรแกรมนี้จะทำงานอยู่เบื้องหลัง ติดตามแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ทีมของคุณใช้งาน เพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาว่าทุกคนใช้เวลาไปกับอะไร
หากพนักงานของคุณใช้เวลาไปกับสิ่งรบกวนมากเกินไปแอปนาฬิกาบันทึกเวลาจะส่งการแจ้งเตือนและเสนอเครื่องมือช่วยเพิ่มสมาธิเพื่อช่วยในการจัดการเวลาโดยไม่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- จัดหมวดหมู่กิจกรรมตามระดับประสิทธิภาพเพื่อสังเกตรูปแบบการทำงานและปรับปรุงสมาธิ
- บล็อกเว็บไซต์และแอปที่รบกวนสมาธิด้วย เซสชันโฟกัส พร้อมตัวจับเวลาที่ปรับแต่งได้และการผสานรวม Spotify Premium
- ตั้งเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานตามที่คุณต้องการ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานมากเกินไป
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ผู้ใช้รายงานว่าต้องการการผสานรวมที่ดีขึ้นระหว่างแอปมือถือกับแอป Windows
ราคาของ RescueTime
- ไลท์: ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง RescueTime อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
ฉันเป็นคนรักคอมพิวเตอร์และมือถือ และใช้อุปกรณ์นี้ต่อเนื่องประมาณ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อวัน แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก Rescue Time ฉันสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละแอปได้ และยังจัดหมวดหมู่ซอฟต์แวร์ที่ฉันใช้งาน พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายสำหรับแต่ละสัปดาห์อีกด้วย ทุกสุดสัปดาห์ฉันจะได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวิธีที่ฉันใช้เวลาในสัปดาห์ที่ผ่านมาและให้คำแนะนำสำหรับสัปดาห์ถัดไป...ฉันคิดว่าคุณจำเป็นต้องติดตามทุกอุปกรณ์ของคุณ กรุณาติดตั้งซอฟต์แวร์ของคุณบนทุกอุปกรณ์ มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ให้รายงานที่ถูกต้อง
🔍 คุณรู้หรือไม่?ขนาดตลาดซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทั่วโลกมีมูลค่า 6.08 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 และเพิ่มขึ้นเป็น 5.75 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 คาดการณ์ว่าจะถึง 25.48 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 17.26% ในช่วงคาดการณ์ปี 2023-2032
6. Clockify (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาว่าง)
หากคุณมีงบประมาณจำกัดแต่ยังต้องการระบบติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพ Clockify คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก มันฟรีอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
ส่วนที่ดีที่สุด? มันสามารถปรับขนาดได้ตามทีมของคุณ, ผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการที่นิยม, และส่งมอบรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงาน. คุณยังสามารถติดตามตำแหน่งของพนักงานขณะที่พวกเขาทำงานอยู่, ทำให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงานทางไกลหรือการทำงานภาคสนามด้วย การติดตามด้วยระบบ GPS.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ซิงค์ปฏิทิน Google และ Outlook เพื่อ มองเห็นเวลาที่บันทึกไว้ และปรับปรุงการจัดการตารางเวลาให้ราบรื่นด้วยการผสานการทำงานกับ Clockify
- ติดตามเวลาการใช้งานจากเดสก์ท็อป, มือถือ, ส่วนขยายของเบราว์เซอร์, หรือพื้นที่ทำงานที่แชร์ไว้ผ่าน โหมดคีออสก์
- บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับแอป เว็บไซต์ และเอกสารโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างสลิปเวลาด้วยตัวติดตามอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Clockify
- แอปพลิเคชันมือถือใช้เวลาในการซิงค์ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อสลับระหว่างอุปกรณ์ และยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับฟีเจอร์การรายงาน
ราคาของ Clockify
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: 15.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Clockify
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
7. Connecteam (ดีที่สุดสำหรับการจัดการแรงงาน)
สำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการหลายทีม, กะ, และสถานที่ทำงาน, Connecteam เป็นตัวเลือกที่ดี. พนักงานสามารถใช้แอปบันทึกเวลาเข้าและออกงานจากโทรศัพท์มือถือของพวกเขา, GPS ทำให้แน่ใจว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง, และระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น.
เข้าร่วมการสนทนาแบบตัวต่อตัวและกลุ่มพร้อม แชททีม และไฟล์แนบที่สามารถค้นหาได้ทั้งหมด คุณยังสามารถดูแลการสนทนา เปิดใช้งานการแจ้งเตือนการอ่าน และป้องกันไม่ให้บันทึกข้อความ ไม่ว่าคุณจะจัดการทีมภาคสนาม พนักงานขายปลีก หรือพนักงานที่ทำงานทางไกล Connecteam ก็ทำให้การจัดตารางและการสื่อสารเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ระบบอัตโนมัติในการวางแผนกะงานและติดตามเวลาทำงานอัตโนมัติด้วยการจัดตารางงานอัตโนมัติ ตามความพร้อมและความต้องการของพนักงาน
- เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้พร้อมผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ การตอบแบบไม่ระบุตัวตน และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
- จัดระเบียบเอกสารสำคัญบนแพลตฟอร์มกลาง กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ และติดตามการเข้าใช้งาน
ข้อจำกัดของ Connecteam
- คุณไม่สามารถกำหนดมาตรฐานช่วงเวลาการจ่ายเงิน (วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด) อย่างถาวรหรือโดยอัตโนมัติได้ และคุณไม่สามารถลดจำนวนการแจ้งเตือนที่ส่งโดยค่าเริ่มต้นได้
ราคาของ Connecteam
- แผนฟรี: รองรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- พื้นฐาน: $35/เดือน (สูงสุด 30 ผู้ใช้)
- ขั้นสูง: $59/เดือน (สูงสุด 30 ผู้ใช้)
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน (สูงสุด 30 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
จนถึงตอนนี้กับการนำ connecteam มาใช้ในตารางเวลาและการสื่อสารของทีมในแต่ละวัน เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเวลาว่าง รวมถึงความยุ่งยากในการหาว่าใครว่างหรือไม่ว่างก็ลดลงมาก ตอนนี้ไม่ต้องติดแท็กข้อความหรือโทรศัพท์ตามหาใครอีกต่อไปแล้ว ฉันชอบมันมาก! ฉันอยากเห็นการเพิ่มวันที่หลายวันในตารางเวลาและกำหนดระยะเวลาครอบคลุมหลายวันสำหรับงาน แทนที่จะต้องสร้างงานใหม่ทีละวันหากเป็นงานที่ต้องทำซ้ำจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
📌 ข้อเท็จจริง! 80%ของบริษัทตรวจสอบการเข้าทำงานในสำนักงาน โดย 62% ใช้การสแกนบัตร และ 50% ใช้การติดตามผ่าน Wi-Fi
8. การตอกบัตรแทนกัน (เหมาะที่สุดสำหรับการลงเวลาทำงานของพนักงาน)
ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานหรือไม่? Buddy Punch ทำได้ตรงตามนั้นโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น พนักงานสามารถลงเวลาเข้างานได้จากโทรศัพท์หรือเดสก์ท็อปของพวกเขา ในขณะที่การติดตามด้วย GPS และการจดจำใบหน้าช่วยป้องกันการขโมยเวลา
คุณยังสามารถตั้งค่าการล็อกอุปกรณ์และจำกัดที่อยู่ IP เพื่อความปลอดภัยในการลงเวลาทำงานได้อีกด้วย นอกเหนือจากการติดตามเวลาทำงานแล้ว Buddy Punch ยังมีเครื่องมือสำหรับจัดการวันลาที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้ค่าจ้างโดยไม่ต้องคำนวณหรือใช้สเปรดชีตด้วยตนเอง ระบบจะคำนวณวันลาพักร้อน วันลาป่วย และวันลาที่ค้างชำระโดยอัตโนมัติ ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับทั้งพนักงานและผู้จัดการ
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- จัดการตารางเวลา, สลับกะ, และติดตามคำขอลาหยุดด้วยปฏิทินในตัว
- อัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนด้วยการผสานกับ QuickBooks Online และสร้างรายงานตามความต้องการสำหรับค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายตามงาน
- บันทึกการออกจากงานของพนักงานโดยอัตโนมัติด้วยระบบบันทึกเวลาออกอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทนกัน
- ผู้ใช้บ่นว่ามันยากที่จะทำเครื่องหมายพนักงานว่าไม่มาทำงาน และคุณไม่สามารถอนุมัติการลาหยุดในปฏิทินได้หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ
ราคาของ Buddy Punch
- มาตรฐาน: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $6.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $11. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Clockify
9. แอป Office 365 Timesheet (เหมาะที่สุดสำหรับใบลงเวลาที่ผสานรวม)
ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้วใช่ไหม? แอป Office 365 Timesheet ช่วยให้การติดตามชั่วโมงการทำงานเป็นเรื่องง่ายและไร้รอยต่อ
คุณสามารถบันทึกเวลาได้โดยตรงภายในชุดโปรแกรม Office, อัตโนมัติการอนุมัติ, และซิงค์ข้อมูลข้าม SharePoint, Outlook, และอื่น ๆ ได้ ปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลาให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ *หากทีมของคุณใช้ระบบนิเวศของ Microsoft แอปนี้เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบ—ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของแอป Office 365 Timesheet
- ทำให้การจัดการเวลาทำงานง่ายขึ้นด้วยระบบอนุมัติแบบอัตโนมัติเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและต้นทุนโครงการด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ติดตามการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการอนุมัติ, การปฏิเสธ, และการส่ง
ข้อจำกัดของแอปพลิเคชัน Office 365 Timesheet
- มันมีราคาแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจากคุณต้องซื้อแพ็กเกจ Office 365 ทั้งหมดเพื่อเข้าถึง
ราคาแอปพลิเคชัน Office 365 Timesheet
- ทดลองใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวแอป Office 365 Timesheet
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงแอป Office 365 Timesheet อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
แอปนี้ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ฉันสามารถแชร์ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานและพนักงานทุกคนได้อย่างง่ายดาย...ตัวฉันเอง...ไม่มีอะไรให้ไม่ชอบเลย อาจจะมีแค่ราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าต่ออายุรายปี แต่ถ้าซื้อแบบตลอดชีพจะดีมากและประหยัดเงิน
📌 ข้อเท็จจริง! การขโมยเวลา—เมื่อพนักงานได้รับค่าจ้างสำหรับเวลาที่พวกเขาไม่ได้ทำงานจริง—ทำให้ธุรกิจสูญเสียผลผลิตเป็นมูลค่าหลายพันล้านในแต่ละปี
10. ClockShark (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการปฏิบัติงานภาคสนาม)
สำหรับธุรกิจที่ต้องพึ่งพาทีมงานเคลื่อนที่ เช่น การก่อสร้าง การจัดสวน หรือบริการจัดส่ง ClockShark ช่วยให้การบันทึกเวลาแม่นยำได้ทุกที่ทุกเวลา
พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้จากทุกที่ ในขณะที่ระบบติดตามด้วย GPS จะแจ้งให้คุณทราบถึงตำแหน่งของพวกเขา นอกจากนี้ การรายงานและการเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนยังช่วยให้งานด้านหลังราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ClockShark
- หยุดการแอบลงเวลาแทนกันด้วยการถ่ายภาพเพื่อยืนยันการมาและกลับของพนักงาน
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และอัปโหลดเอกสารด้วยการจัดการงานและงานย่อยที่ปรับแต่งได้
- ติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายตามงานและสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้างานและต้นทุนงาน
ข้อจำกัดของ ClockShark
- พนักงานไม่สามารถบันทึกเวลาเข้าทำงานในช่วงพักสั้น ๆ (2-10 นาที) ได้
- ระบบไม่ได้บันทึกเวลาเข้า/ออกของพนักงานโดยอัตโนมัติตามการมาถึงหรือออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้
ราคาของ ClockShark
- มาตรฐาน: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 60 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ClockShark คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: นานก่อนจะมีนาฬิกา ชาวอียิปต์โบราณใช้เครื่องวัดเวลาที่ทำจากน้ำหรือชามที่มีรูเล็ก ๆ ซึ่งน้ำจะหยดออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจับเวลาทำงานในแต่ละกะ เพราะแม้แต่เมื่อ 3,500 ปีก่อน เวลาคือเงิน!
เวลาใกล้หมดแล้ว—อัปเกรดเป็น ClickUp วันนี้!
ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพมากมาย การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ หากคุณต้องการรายงานขั้นสูง การติดตามด้วย GPS หรือเพียงแค่ตัวจับเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงาน ก็มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
แต่ทำไมต้องหยุดแค่การติดตามเวลา?
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่เหนือกว่าการติดตามเวลาพื้นฐาน มอบฟีเจอร์ขั้นสูงและแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครบวงจรให้กับผู้ใช้
มันรวบรวมโครงการ งาน และการสื่อสารไว้ในที่เดียว พร้อมกับการติดตามเวลา การตั้งประมาณการ และการวิเคราะห์รายงาน
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย!