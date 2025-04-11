Notion vs. Asana: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตัวไหนชนะ?

เมื่อโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น การค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสามารถทำให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
ผู้เล่นหลักสองรายที่มักถูกพูดถึงอยู่เสมอคือ Notion และ Asana ทั้งคู่ต่างสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ แต่พวกเขาเข้าถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงานจากมุมมองที่แตกต่างกัน
Notion ผสานความยืดหยุ่นเข้ากับความสามารถในการจดบันทึกที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแดชบอร์ด ฐานข้อมูล และเอกสารแบบร่วมมือได้เอง ขณะเดียวกัน Asana โดดเด่นด้านการจัดการงาน มอบฟีเจอร์การติดตาม รายงาน และการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งให้กับทีม
ดังนั้น อะไรที่สมควรได้รับความสนใจจากคุณ? ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังมองหาอะไร
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนของ Notion และ Asana เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพใดเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของทีมคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปย่อของความแตกต่างหลักระหว่าง Notion, Asana และ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงานและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ Asana:
|คุณสมบัติ
|แนวคิด
|อาสนะ
|คลิกอัพ
|ประเภทของพื้นที่ทำงาน
|พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับบันทึก การวางแผน และงานต่างๆ
|เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้าง
|ผสานความยืดหยุ่นของ Notion เข้ากับระบบอัตโนมัติของ Asana
|การจัดองค์กรโครงการ
|แดชบอร์ด, กระดานคัมบัง, หน้าเพจซ้อน
|งาน, งานย่อย, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
|กระดาน, ไทม์ไลน์, กระดานไวท์บอร์ด, แดชบอร์ด
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|สรุป, ร่าง, ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานบริหาร
|สรุปโดย AI, ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ
|ClickUp Brain แปลงแชท/อีเมลเป็นงาน
|การจัดการงาน
|มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า
|มอบหมาย, จัดลำดับความสำคัญ, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติของงาน
|อัตโนมัติการอัปเดต, จัดการกำหนดเวลา, จัดสรรภาระงานใหม่
|การผสานรวม
|Slack, Google Drive และอื่นๆ
|Slack, Salesforce และอื่นๆ
|แอปมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack และ Google Drive
|รายงาน
|แดชบอร์ดแบบแมนนวล
|รายงานที่ติดตั้งไว้
|แดชบอร์ดขั้นสูง, รายงานที่คล่องตัว
|ความร่วมมือ
|การให้ความคิดเห็นพื้นฐานและการแชร์หน้า
|การส่งข้อความแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, การแชร์ไฟล์
|แชท, ความคิดเห็น, การแก้ไขแบบเรียลไทม์
|ราคา
|แผนฟรี; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|แผนฟรี; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน
|ฟรีตลอดไป; เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน (ไม่จำกัด)
Notion คืออะไร?
ตามที่ Notion ระบุไว้ว่า "พื้นที่เดียวที่คุณสามารถคิด, เขียน, และวางแผนได้" ไม่ว่าคุณจะบันทึกความคิด, จัดการโครงการ, หรือบริหารบริษัททั้งบริษัท, Notion มอบความยืดหยุ่นให้คุณทำตามที่คุณต้องการ
ผู้ใช้ Notion เรียกมันว่า "สมองที่สอง" นั่นเป็นเพราะวิธีการต่าง ๆ ที่ Notion ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานของพวกเขาโดยการรวมการจดบันทึก การจัดการงาน และการวางแผนโครงการเข้าด้วยกัน:
- เก็บรักษาวัสดุการวิจัย, บันทึกการสัมภาษณ์, และการสัมภาษณ์ผู้ใช้
- สกัดข้อมูลเชิงลึกด้วย AI
- จัดระเบียบและปรับโครงสร้างข้อมูลด้วยหน้าเว็บที่ซ้อนกัน
- อัตโนมัติงานเช่นสรุปและอีเมลติดตามผล
คุณสมบัติของ Notion
นี่คือคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดของ Notion ที่โดดเด่น:
คุณสมบัติ #1: พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการและใช้งานได้จริง
ในโลกที่เต็มไปด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบเดียวใช้ได้กับทุกคน Notion เปรียบเสมือนแพลตฟอร์มที่คุณสามารถสร้างระบบการจัดการโครงการของคุณเองได้ ผู้ใช้สามารถสร้างโครงการ จัดการงาน และออกแบบแดชบอร์ดของตนเองด้วยฐานข้อมูล กระดานคัมบัง และรายการสิ่งที่ต้องทำ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI สามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือ AI ที่ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันClickUp AI vs. Notion AI: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด? เปรียบเทียบว่าเครื่องมือแต่ละตัวช่วยในการจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และการสร้างเนื้อหาอย่างไร—เพื่อให้คุณหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ 2: สมองที่สองสำหรับการจดบันทึกและการจัดการความรู้
หากสมองของคุณเปรียบเสมือนแท็บเบราว์เซอร์ที่เปิดค้างไว้ 72 แท็บ Notion มอบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรให้คุณสามารถจดบันทึก บันทึกงานวิจัย และจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ UX ที่เก็บถอดความงานวิจัย หรือนักเขียนที่กำลังวางแผนนิยายทั้งเล่ม ผู้ใช้ต่างชื่นชอบความง่ายดายในการจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลด้วยหน้าเพจและฐานข้อมูลแบบซ้อนชั้น
คุณสมบัติที่ 3: Notion AI: ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในตัวจาก Notion
สรุปทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น. Notion AI ช่วยในเรื่องนี้โดยการสรุปเอกสาร, ร่างเนื้อหา, สร้างรายงาน, และทำให้การติดตามผลทางอีเมลเป็นอัตโนมัติ. เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเขียนและการจัดการงานในทุกวันภายในพื้นที่ทำงานของโครงการ.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Notion AI สามารถเร่งความเร็วในการทำงานของคุณได้ แต่คุณกำลังใช้มันอย่างเต็มศักยภาพหรือไม่?วิธีใช้ Notion AI: เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยNotion AI จะพาคุณสำรวจฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดและเทมเพลตยอดนิยม
คุณสมบัติ #4: การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อสำหรับสมาชิกทีมหลายคน
Notion ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ. ทีมสามารถมอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, และสื่อสารได้อย่างง่ายดายในที่เดียว. ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการหลายโครงการหรือบริหารทั้งบริษัท, Notion มอบพลังให้คุณด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และเทมเพลตที่แชร์ได้.
คุณสมบัติที่ 5: การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
การทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นได้ดีนั้นเป็นเรื่องยาก Notion สามารถผสานการทำงานกับ Google Drive, Slack และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันเพียงเพื่อทำงานให้เสร็จ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ในขณะที่ Notion เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสาร ClickUp ยังสามารถทำได้มากกว่างานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์ในตัว—ทั้งหมดในที่เดียว ดูว่าทำไมทีมต่างๆ ถึงเปลี่ยนมาใช้ ClickUp แทน Notionในบทความ ทำไมทีมถึงเลือกใช้ ClickUp แทน Notion
ราคาของ Notion
Notion มีแผนราคาหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ทีมขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ รายละเอียดมีดังนี้:
- ฟรี
- บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
📮 ClickUp Insight: พนักงานของคุณแทบทั้งหมดกำลังจมอยู่กับข้อมูลที่ไม่จำเป็น
92% ของผู้ทำงานด้านความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งถูกฝังอยู่ในแชทที่กระจัดกระจาย, กล่องจดหมายที่ล้น, และสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่มีระบบกลางเพื่อจับและติดตามการตัดสินใจเหล่านี้ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มีค่าจะหายไปในความว่างเปล่าดิจิทัล ClickUp's Task Management รับรองว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้น—เปลี่ยนแชท, ความคิดเห็น, เอกสาร, และอีเมลให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีเพียงคลิกเดียว
อะไรคืออาสนะ?
ภารกิจของ Asana นั้นเรียบง่าย: "การทำงานบน Asana คือโอกาสในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก "การทำงานเกี่ยวกับงาน" สำหรับทุกทีมทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าเราได้มีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทุกรูปแบบ แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่ง"
คุณค่าเหล่านี้ปรากฏในคุณลักษณะต่อไปนี้ที่ Asana มอบให้:
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าข้ามทีม
- แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานและงานย่อย
- จัดระเบียบงานโดยใช้ระดับความสำคัญ วันที่กำหนดส่ง และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
- ใช้ปฏิทินและการแจ้งเตือนในตัวเพื่อทำงานตามกำหนดเวลา
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Salesforce และ Slack
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การจัดการโครงการที่ซับซ้อนใน Asana อาจรู้สึกจำกัดด้วยฟีเจอร์การจัดการงานที่มีจำกัด20 เหตุผลที่ไม่ต้องคิดมากในการเลือกใช้ ClickUp แทน Asanaจะอธิบายว่า ClickUp มอบความยืดหยุ่น ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทีมของคุณต้องการเพื่อดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติของอาสนะ
นี่คือภาพรวมของคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (และมีประโยชน์) ของ Asana:
คุณสมบัติ #1: การจัดการงานที่ทำให้ทุกอย่าง (และทุกคน) อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
Asana นำเสนอระบบการจัดการงานที่ช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดในที่เดียว ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมบางประเภท งานใน Asana สามารถอยู่ในหลายโครงการได้ ดังนั้นทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน
คุณสมบัติ #2: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
ด้วยคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ Asana ทีมสามารถตั้งค่ากฎและตัวกระตุ้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติในการย้ายงาน มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม และส่งการแจ้งเตือน
คุณสมบัติที่ 3: มุมมองโครงการหลายแบบเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
Asana มีวิธีการดูข้อมูลโครงการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองรายการ กระดานคัมบัง ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์แบบแกนต์ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวางแผนที่ชอบใช้ภาพหรือชอบรายการที่เป็นระเบียบ Asana ก็ช่วยให้คุณติดตามโครงการต่าง ๆ ได้ในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Asana เหมาะสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่าย แต่ถ้าทีมของคุณต้องการฟีเจอร์แชทในตัว การมอบหมายงานให้หลายคน หรือความสามารถด้าน CRM อาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคุณบทความ 15 ทางเลือกและคู่แข่งของ Asana ที่ดีที่สุดสำรวจเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มอบความยืดหยุ่น การทำงานอัตโนมัติ และความสามารถในการขยายตัวสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติที่ 4: การทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
Asana มอบพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน แนบไฟล์ และแท็กเพื่อนร่วมทีมได้แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้ชื่นชอบที่สามารถส่งงานทางอีเมลไปยัง Asana ได้โดยตรงและผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce ทำให้เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรอย่างแท้จริง
คุณสมบัติ #5: แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
ต้องการทราบความคืบหน้าของโครงการของคุณเป็นอย่างไรบ้างหรือไม่? Asana มีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และเครื่องมือรายงานขั้นสูงเพื่อติดตามตัวชี้วัดการจัดการโครงการที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างงาน กำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึง และการกระจายงาน—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ทีมต้องประหลาดใจ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในบทความ"วิธีที่ทีมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp" ดูว่าทีมจริง ๆ ตัดผ่านความวุ่นวาย, อัตโนมัติงานที่ซ้ำซาก และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้อย่างไร
ราคาของ Asana
Asana มีแผนราคาหลายแบบสำหรับบุคคลทั่วไป ทีมขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ ต่อไปนี้คือระดับราคาทั้งหมด:
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: Asana จำกัดฟีเจอร์สำคัญในการจัดการโครงการไว้หลังระบบชำระเงิน ในขณะที่ ClickUp มีเครื่องมือเพิ่มเติมให้ใช้ฟรีตลอดไป ตั้งแต่สถานะงานแบบกำหนดเองไปจนถึงเอกสารและระบบอัตโนมัติในตัวดูว่าทำไมทีมต่างๆ ถึงเลือก ClickUp เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นแทน Asana
Notion vs Asana: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Notion และ Asana มีคุณสมบัติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง แต่ทั้งสองมีวิธีการจัดการและการทำงานร่วมกันที่แตกต่างกัน
มาดูคุณสมบัติหลักและดูว่าเครื่องมือใดจะดีที่สุด
คุณสมบัติ #1: การจัดการโครงการและงาน
Asana โดดเด่นในการจัดการงานที่มีโครงสร้างด้วยกระดาน Kanban, รายการ, และมุมมองไทม์ไลน์ ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงาน, กำหนดการพึ่งพา, และติดตามความคืบหน้า
ในทางกลับกัน Notion นำเสนอพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้พร้อมฐานข้อมูลฝังตัวที่สามารถทำหน้าที่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ กระดานงาน และศูนย์กลางความรู้ อย่างไรก็ตาม มันขาดการทำงานอัตโนมัติในตัวสำหรับความเชื่อมโยงของงานและการแจ้งเตือนเหมือนกับ Asana
🏆 ผู้ชนะ: Asana
คุณสมบัติที่ 2: การทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม
Notion ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร วิกิ และฐานข้อมูลได้ คุณสามารถติดแท็กสมาชิกในทีม แสดงความคิดเห็น และผสานเทมเพลตที่ใช้ร่วมกันได้
Asana ยกระดับการทำงานร่วมกันด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความในตัว การบันทึกวิดีโอ ความคิดเห็นในรายการงาน และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ทีมงานยังสามารถกำหนดการอัปเดตอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำซ้อน
🏆 ผู้ชนะ: Asana
คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
Notion มีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้—ผู้ใช้สามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง, แทรกสเปรดชีต, และออกแบบกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครตามความต้องการของพวกเขา คุณสามารถจัดโครงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานทั้งหมดของคุณได้ตามที่คุณต้องการ
ต่างจาก Notion, Asana มีความเข้มงวดมากกว่าและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงกว่าซึ่งมาพร้อมกับเทมเพลตโครงการที่มีโครงสร้าง, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องมือรายงาน ทำให้สามารถขยายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองมากนัก
🏆 ผู้ชนะ: Notion
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หยุดคิดค้นสิ่งใหม่ทุกครั้งที่มีโปรเจกต์ใหม่!30 แม่แบบการจัดการโปรเจกต์ฟรีสำหรับทุกประเภทโปรเจกต์พร้อมให้คุณใช้งานได้ทันที ปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น และทำให้ทีมของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ 4: ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
Notion AI มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหามากกว่าการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน. มันเก่งในการสรุปบันทึก, สร้างความคิด, และจัดระเบียบข้อมูล แต่ขาดการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในระดับเดียวกับที่ Asana ให้บริการ.
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน!
คุณสมบัติที่ 5: การรายงานและการวิเคราะห์
Asana มอบเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดงานที่เกิดซ้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง และทริกเกอร์ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมี Asana Intelligence (ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI) ซึ่งสามารถแนะนำเป้าหมายที่ชาญฉลาดขึ้น สรุปงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการได้
Asana มีเครื่องมือรายงานขั้นสูง เช่น แดชบอร์ดที่กำหนดเองได้ การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ การจัดการปริมาณงาน และรายงานไทม์ไลน์ ทีมงานสามารถมองเห็นจุดติดขัดและปรับปริมาณงานตามข้อมูลเชิงลึก
Notion ไม่มีเครื่องมือรายงานในตัว แต่ผู้ใช้สามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้โดยใช้ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง, ตัวติดตามความคืบหน้า, และแผนภูมิ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าการวิเคราะห์ใน Notion ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากระบบรายงานพร้อมใช้งานของ Asana
🏆 ผู้ชนะ: Asana
อ่านเพิ่มเติม: 15+ แม่แบบการจัดการโครงการ Asana ฟรี
Notion เทียบกับ Asana บน Reddit
เมื่อเปรียบเทียบ Notion และ Asana ข้อมูลจากผู้ใช้ใน Reddit ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนใช้งานจริง รัก หรือประสบปัญหาในการใช้เครื่องมือเหล่านี้
ก่อนอื่นเลย ผู้ใช้ชื่นชอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการรวมหลายพื้นที่ทำงานเข้าไว้ในระบบเดียวของ Notionอย่างที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า:
Notion สามารถสร้างเครื่องมือที่ทรงพลังได้ ซึ่งทำให้ฉันสามารถสะท้อนสิ่งที่อยู่ในหัวของฉันออกมาได้ ฉันสามารถทำให้ละเอียดและมีโครงสร้างได้ สามารถมีที่เก็บของแบบสุ่ม มีบอร์ดคานบัน หรือวิกิ ทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันได้
Notion สามารถสร้างเครื่องมือที่ทรงพลังจนฉันสามารถสะท้อนสิ่งที่อยู่ในหัวของฉันออกมาได้ ฉันสามารถลงรายละเอียดและจัดโครงสร้างได้อย่างละเอียด มีพื้นที่สำหรับรวบรวมข้อมูล มีบอร์ดคัมบัง หรือวิกิ ทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตามมีรีวิวที่ผู้ใช้แบ่งปันความรู้สึกว่าถูกท่วมท้นด้วยการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Notion และใช้เวลาไปกับการตั้งค่าระบบมากกว่าการเสร็จสิ้นงานจริง ๆ
เนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด ฉันจึงไม่มีเวลาเหลือเลยที่จะทำสิ่งที่อยู่ในรายการที่สวยงามของฉัน
เนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างไม่สิ้นสุด ฉันจึงไม่มีเวลาเหลือเลยที่จะทำสิ่งที่อยู่ในรายการอันสวยงามของฉัน
ในขณะเดียวกันผู้ใช้ Asana โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีโครงสร้างพร้อมฟังก์ชันการทำงานบนมือถือที่แข็งแกร่ง ชื่นชมระบบการจัดการงานส่วนบุคคลของมันอย่างมาก
ฉันส่วนตัวแล้วชอบใช้ Asana สำหรับการจัดการส่วนตัวของฉัน นอกเหนือจากงานประจำแล้ว ฉันมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ต้องทำในเวลาเดียวกัน และฉันไม่รู้จริง ๆ ว่าฉันจัดการอย่างไรก่อนที่จะพบ Asana
ฉันส่วนตัวแล้วชอบใช้ Asana สำหรับการจัดการส่วนตัวของฉัน นอกเหนือจากงานประจำแล้ว ฉันมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ต้องทำในเวลาเดียวกัน และฉันไม่รู้จริง ๆ ว่าฉันจัดการอย่างไรก่อนที่ฉันจะพบ Asana
แต่เช่นเดียวกับ Notion ก็มีผู้วิจารณ์ Asanaเช่นกัน ซึ่งรู้สึกหงุดหงิดกับความซับซ้อนของเครื่องมือ ขาดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ชัดเจน และการสนับสนุนลูกค้าที่จำกัด
หลังจากใช้ Asana Business มาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง เราได้สร้างระบบ ERP ที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทของเราใน Asana มันเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ท้าทายในการพยายามหาวิธีใช้แพลตฟอร์มนี้ เพราะไม่มีคู่มือ "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด" ให้ใช้เลย
หลังจากใช้ Asana Business มานานหนึ่งปีครึ่ง เราได้สร้างระบบ ERP ที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทของเราใน Asana มันเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ท้าทายในการพยายามหาวิธีใช้แพลตฟอร์มนี้ เพราะไม่มีคู่มือ "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด"
นอกจากนี้ใน Reddit: ทางเลือกและคู่แข่งของ Notion AI ที่ดีที่สุด
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion เทียบกับ Asana
Notion และ Asana เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้หลายพันคน
อย่างไรก็ตาม แต่ละตัวก็มีช่องว่าง:📌 Notion ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกความคิด การสร้างเนื้อหาด้วย AI หน้าที่มีโครงสร้าง และแดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับแต่งได้ อย่างไรก็ตาม มันขาดการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและการติดตามภาระงานของทีม 📌 Asana เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน ช่วยให้ผู้จัดการเห็นได้ว่าใครมีงานมากเกินไป จัดสรรงานใหม่และติดตามงานได้ รวมถึงมีการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือระดับองค์กร เช่น Salesforce, Tableau และ Power BI อย่างไรก็ตาม มันขาดความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ Notion มีให้
คุณสมบัติที่ขาดหายไปเหล่านี้ทำให้เกิดช่องว่างในประสิทธิภาพการทำงาน แต่ ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—สามารถเชื่อมช่องว่างเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ!
และผู้ใช้ Redditดูเหมือนจะเห็นด้วย:
ฉันพบว่า ClickUp ใช้งานได้ดีทีเดียว มีความยืดหยุ่นมากกว่า Asana มาก แต่ข้อดีที่ฉันชอบที่สุดคือการมีผู้รับมอบหมายงานหลายคน ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้น
ฉันพบว่า ClickUp ใช้งานได้ดีทีเดียว มีความยืดหยุ่นมากกว่า Asana มาก แต่ข้อดีที่ฉันชอบที่สุดคือการมีผู้รับมอบหมายงานหลายคน ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้น
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน ทั้งหมดรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว มาทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วย ClickUp
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่องทำลายประสิทธิภาพและความมีสมาธิ บทความ "ประโยชน์ที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น" จะอธิบายว่าศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรช่วยลดสิ่งรบกวนได้อย่างไร
ClickUp's One Up #1: การจัดการโครงการด้วย AI
คุณกำลังนำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกับหลายทีม มีกำหนดเวลาที่จำกัด และมีความพึ่งพาอาศัยกันหลายด้าน โดยปกติแล้วทีมบริหารโครงการจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประสานงาน จัดการงานต่าง ๆ ติดตามความคืบหน้า และส่งข้อมูลอัปเดต
ด้วยClickUp Tasks, ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
✅ ระบบ วิเคราะห์ปริมาณงานของทีม และจัดสรรงานใหม่—ไม่มีใครได้รับงานมากเกินไป
✅ AI ตรวจจับความล่าช้า หรือจุดติดขัดและ ปรับกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
✅ การอัปเดตสถานะ? ClickUp เขียนให้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
✅ แสดงภาพไทม์ไลน์, ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน, และปรับกำหนดส่งงานได้แบบเรียลไทม์
ด้วยระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้แล้ว—งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม การอัปเดตสถานะ หรือการแจ้งเตือน สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องยกนิ้วสัมผัส ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานได้ทันที
เพื่อป้องกันการหมดไฟในการทำงาน, มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ช่วยปรับสมดุลงานที่มอบหมายให้กับทีมของคุณ,ในขณะที่แดชบอร์ดของ ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับ KPI, สุขภาพของงบประมาณ, และกำหนดการส่งมอบงาน
ในความเป็นจริงแม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณได้สัมผัสกับคุณสมบัติที่กล่าวถึงโดยไม่ต้องเตรียมการหรือฝึกอบรมใดๆ
การรักษาโครงการขนาดใหญ่ที่มีการทำงานข้ามสายงานให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องท้าทายเมื่อทีมต่างๆ กระจายอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกันและการสื่อสารล้มเหลว ด้วยความเข้าใจในความท้าทายนี้ แม่แบบนี้จะรวมงาน กำหนดเวลา และการทำงานร่วมกันไม่จำกัดไว้ในที่เดียว
ด้วยกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและการติดตามอัตโนมัติ—ทีมจะทำงานสอดคล้องกัน และไม่มีทางพลาดกำหนดส่งงาน
ClickUp's One Up #2: เอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถดำเนินการได้
Notion เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสาร—แต่หน้าเว็บแบบคงที่ไม่สามารถขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าได้ ในอุดมคติแล้ว ควรเชื่อมต่อกับงานและทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ
ClickUp Docsเป็นเอกสารอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยการกระทำและผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
✅ สร้างเอกสารที่มีโครงสร้าง วิกิ และคู่มือมาตรฐาน (SOP) ได้ภายในไม่กี่วินาที
✅ ไฮไลต์ข้อความใด ๆ และ แปลงเป็นงานที่สามารถมอบหมายและติดตามได้ ทันที
✅ แก้ไขร่วมกัน, ทิ้งความคิดเห็น, และรับสรุปการหารือที่สร้างโดย AI
✅ เชื่อมโยงแผนโครงการกับงาน, ระบบอัตโนมัติ, และแดชบอร์ด
นี่เป็นเพียงฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น— ClickUp Docs สามารถทำได้มากกว่านี้อีก
ใช้เทมเพลต, หน้าซ้อน, และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ด้วยคำสั่ง /Slash เพื่อสร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่แผนงานไปจนถึงคู่มือสำหรับลูกค้าอย่างรวดเร็ว ใช้ตารางแบบลากและวาง, แทรกบุ๊กมาร์ก, แทรกแผนภูมิ, และสร้างปุ่มเพื่อนำผู้ใช้ผ่านเนื้อหาที่มีปฏิสัมพันธ์ และด้วยโหมดโฟกัส การเขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวนกลายเป็นเรื่องง่าย
ทุกสิ่งใน ClickUp Docs สามารถค้นหาได้ ปลอดภัย และแชร์ได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบส่วนตัว ทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับลูกค้าภายนอก และด้วย Docs Hub ไลบรารีทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่าง ๆ แม่แบบ และทรัพยากรต่าง ๆ จะถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ทันที
อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ต้องการเริ่มต้นทันทีคุณสามารถสำรวจเทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการของ ClickUpได้ — มันช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นโดยให้เส้นเวลาที่ชัดเจน รายการงานที่มีโครงสร้าง และการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อให้โครงการเป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา
ClickUp's One Up #3: ความสามารถด้าน AI ของ ClickUp
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับ AI ไปบ้างแล้ว แต่เรามาเจาะลึกเพื่อทำความเข้าใจกรณีการใช้งานและผลกระทบของมันกันดีกว่า เครื่องมือ AI อื่นๆ มักจะสร้างเนื้อหาเท่านั้นClickUp Brainก้าวไปอีกขั้น—มันเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นการกระทำ
สมมติว่าทีมการตลาดของคุณกำลังสร้างกลยุทธ์แคมเปญใหม่
ใน Notion คุณจะพิมพ์ไอเดียลงในเอกสาร
ใน Asana คุณจะสร้างงานด้วยตนเอง
ใน ClickUp? คุณเขียนเพียงครั้งเดียว และ AI จะทำส่วนที่เหลือ
✅ ClickUp สร้างเค้าโครงแคมเปญทันที พร้อมวัตถุประสงค์ กำหนดเวลา และผลลัพธ์สำคัญ
✅ AI แปลงจุดกลยุทธ์เป็นรายการปฏิบัติ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
คุณจะรู้สึกถึงผลกระทบของ ClickUp Brain อย่างแท้จริงเมื่อคุณได้เห็นมันทำงาน ประการแรก คุณจะได้รับมากกว่าแค่คำแนะนำที่ชาญฉลาด คุณจะได้รับเครือข่ายประสาทที่เข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณ
ถามคำถามเช่น "อะไรคือความคืบหน้าล่าสุดของแคมเปญโฆษณาไตรมาสที่ 3?" หรือ "ใครเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ SEO?"—และรับคำตอบทันทีที่เกี่ยวข้องกับบริบท
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมมีปฏิสัมพันธ์กับงานของพวกเขาด้วยความสามารถต่างๆ เช่น การถอดเสียงเป็นข้อความด้วยเสียง การบล็อกเวลาอัตโนมัติ และผู้ช่วยเขียนที่ผสานรวมซึ่งตรวจสอบการสะกดคำและน้ำเสียง
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการทำงานร่วมกับ AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ทำไมต้องจัดการงานในสองแอป เมื่อ ClickUp ทำได้ครบในแอปเดียว?
การจัดการโครงการผ่านแอปหลายตัวเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ใช้ ClickUp รู้ดีถึงความยากลำบากนี้ และนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ClickUp Andrea Park ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจที่ Spekitกล่าวไว้ได้ดีที่สุด:
ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การวางแผนความคิด (Mind-Mapping) ไปจนถึงเอกสารและการทำงานแบบสปรินต์ (Sprints) ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการความต้องการด้านการจัดการงานของทุกแผนกและให้ความโปร่งใสทั่วทั้งบริษัท
ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การวางแผนความคิด (Mind-Mapping) ไปจนถึงเอกสารและการทำงานแบบสปรินต์ (Sprints) ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการความต้องการด้านการจัดการงานของทุกแผนกและมอบความโปร่งใสให้กับทั้งบริษัท
แทนที่จะสลับไปมาระหว่าง Notion สำหรับบันทึก, Asana สำหรับงาน, และแอปอื่นๆ สำหรับการรายงาน, ให้ใช้ ClickUp, เครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ด้วยมุมมองการทำงานมากกว่า 15 แบบ, ระบบอัตโนมัติด้วย AI ในตัว, และการผสานรวมที่ลึกซึ้ง, มันทำให้การจัดการงาน, การติดตามเป้าหมาย, การทำงานร่วมกันในทีม, และการรายงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สร้างบัญชีฟรีและเชื่อมต่อผู้คน เนื้อหา และเครื่องมือของคุณไว้ในระบบอัจฉริยะเดียวด้วย ClickUp