13 แบบฟอร์มรายการของใช้ในครัวฟรีสำหรับการช้อปปิ้งที่ง่ายดาย

การสร้างรายการซื้อของสามารถทำให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและเงินของคุณ พร้อมทั้งมั่นใจว่าคุณไม่ลืมสิ่งของที่จำเป็น
ไม่ว่าคุณจะวางแผนมื้ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์หรือแค่ซื้อของจำเป็นไม่กี่อย่าง การมีรายการที่จัดระเบียบอย่างดีสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ 13 แบบเทมเพลตรายการซื้อของฟรีที่ตอบโจทย์ความต้องการและความชอบที่หลากหลาย ตั้งแต่ดีไซน์เรียบง่ายไปจนถึงรูปแบบที่ครอบคลุม เทมเพลตเหล่านี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อของชำและเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ปราศจากความเครียดในร้านค้า
มาเริ่มกันเลย! 🌟
อะไรคือแบบฟอร์มรายการซื้อของ?
แบบฟอร์มรายการซื้อของเป็นรายการที่มีโครงสร้างพร้อมรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบประสบการณ์การช้อปปิ้งและหลีกเลี่ยงการขาดสต็อกได้ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบแบบฟอร์มรายการซื้อของที่สามารถพิมพ์ได้หรือโซลูชันดิจิทัล การมีรายการตรวจสอบการซื้อของที่พร้อมใช้และครอบคลุมจะช่วยให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งของคุณง่ายขึ้น
รายการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ของใช้จำเป็น น้ำมัน ฯลฯ ซึ่งวางอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ภายในร้าน รายการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตจะจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และให้คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการและระบุปริมาณที่ต้องการล่วงหน้า ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเดินไปทั่วร้าน
นอกจากนี้ รายการเหล่านี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบันทึกเพิ่มเติมข้างแต่ละรายการได้อีกด้วย ดังนั้น หากคุณต้องการซื้อสินค้าเฉพาะจากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเพื่อช่วยวางแผนสัปดาห์ของคุณให้ดีขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องจำไว้ เพราะรายการของคุณจะคอยเตือนคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จากการศึกษาที่ Stern School of Business พบว่า มากกว่า80% ของรายการในรายการช้อปปิ้งถูกซื้อจริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการซื้อของชำ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบรายการซื้อของที่ดี?
แบบฟอร์มรายการซื้อของที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้การช้อปปิ้งเป็นเรื่องง่าย ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ และช่วยให้คุณยึดมั่นกับงบประมาณได้ ควรจัดระเบียบ ปรับเปลี่ยนได้ และใช้งานง่ายเพียงพอที่จะทำให้กิจวัตรของคุณราบรื่นในขณะที่รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มที่ดีแตกต่าง:
- การจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน: จัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ (เช่น ผักและผลไม้, ผลิตภัณฑ์นม, ของใช้ในครัว) เพื่อความสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าและหลีกเลี่ยงการเดินซ้ำ
- ปริมาณเฉพาะ: ระบุปริมาณและหน่วยเพื่อให้ชัดเจนว่าคุณต้องการจำนวนเท่าใด
- การแจ้งเตือน: รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความชอบของแบรนด์ สินค้าลดราคา หรือสินค้าทดแทน
- มีสมาธิ: จัดลำดับความสำคัญของสิ่งจำเป็นด้วยส่วน "ต้องมี" เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นก่อนที่จะเพิ่มสิ่งที่ไม่จำเป็น
- รายการติดตาม: ใช้รูปแบบรายการตรวจสอบเพื่อติดตามสินค้าขณะที่คุณซื้อของและลดการมองข้ามสินค้าด้วยภาพที่ชัดเจน
- เค้าโครงที่ใช้งานง่าย: ออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นโดยเว้นแถวหรือช่องว่างสำหรับเพิ่มข้อมูลในนาทีสุดท้ายหรือการซื้อของตามใจชอบ
- การซิงค์คุณสมบัติ: ซิงค์กับแผนมื้ออาหารโดยการเชื่อมโยงส่วนผสมกับสูตรอาหารรายสัปดาห์ ลดการสิ้นเปลืองและการซื้อซ้ำซ้อน
🔎 คุณรู้หรือไม่? 44% ของผู้ซื้อเชื่อว่าพวกเขาใช้จ่ายน้อยลงเมื่อใช้รายการช้อปปิ้ง
13 แบบฟอร์มรายการของชำฟรีที่ช่วยประหยัดเวลา
ทุกเทมเพลตได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การจัดระเบียบการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตไปจนถึงการวางแผนมื้ออาหารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครอบครัวของคุณ การประมาณค่าใช้จ่ายของสูตรอาหาร และระดับสต็อกสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย การเข้าใจแต่ละอย่างอาจดูน่ากลัว เนื่องจากพวกมันอาจมีคำศัพท์ทางเทคนิคบางอย่าง
โชคดีที่เราได้เตรียมชุดแบบฟอร์มรายการซื้อของฟรี 13 แบบให้คุณแล้วจากClickUp แอปพลิเคชันที่ครบครันสำหรับงาน และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Google Docs และ Vertex42
1. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
การวางแผนมื้ออาหารเป็นเรื่องน่าเบื่อ และคุณอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ติดตามรายการของใช้ที่จำเป็นในการทำอาหาร เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหาร ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนมื้ออาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและประหยัดเวลาและเงิน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์ สร้างรายการซื้อของ ติดตามสูตรอาหารโปรด และตรวจสอบเป้าหมายด้านโภชนาการของคุณได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณได้อย่างสะดวก ด้วยช่องข้อมูลและมุมมองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- จัดเก็บและจัดระเบียบสูตรอาหารโปรดของคุณภายในเทมเพลตเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- ติดตามการบริโภคสารอาหารของคุณและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณ
- วางแผนมื้ออาหารของคุณภายในงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายในการซื้อของ
- วางแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์ของคุณด้วยมุมมองปฏิทินเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการวางแผนมื้ออาหารให้ง่ายขึ้น ติดตามการรับประทานอาหาร ประหยัดเวลาและเงิน หรือรองรับความต้องการด้านอาหารเฉพาะ
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบวางแผนมื้ออาหารฟรีเพื่อประหยัดเวลา
2. แม่แบบการวางแผนเมนู ClickUp
เทมเพลตการวางแผนเมนูของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนมื้ออาหารสำหรับร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง หรือการใช้งานส่วนตัว ช่วยคุณจัดระเบียบเมนูวางแผนมื้ออาหารกลางวันและมื้ออื่น ๆจัดการสูตรอาหาร และติดตามสินค้าคงคลัง
คุณสามารถทำให้การสร้างเมนูง่ายขึ้น, รักษาความสม่ำเสมอของสินค้า, และลดการสูญเสียอาหารได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ส่วนผสม. ร่วมมือกับทีมของคุณในการคิดค้นเมนู, ติดตามความชอบของลูกค้า, และปรับเมนูของคุณได้อย่างง่ายดายตามฤดูกาลหรือข้อจำกัดทางโภชนาการ.
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- ออกแบบเมนูของคุณสำหรับสัปดาห์ เดือน หรือช่วงเวลาใดก็ได้ตามต้องการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายและความสม่ำเสมอ
- ใช้ClickUp Brainเพื่อคำนวณต้นทุนของแต่ละสูตรอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณและการตั้งราคาของคุณ
- ติดตามวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อลดการสูญเสียและให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
- สร้างเมนูเฉพาะสำหรับวันหยุด, งานจัดเลี้ยง, หรือโอกาสพิเศษอื่น ๆ
🎁 โบนัส:นี่คือแม่แบบคำนวณงบประมาณสำหรับสูตรอาหารที่เราสร้างขึ้นด้วย ClickUp Brain ในClickUp Docs:
เหมาะสำหรับ: ร้านอาหาร, บริการจัดเลี้ยง, ธุรกิจจัดส่งอาหาร, และบุคคลที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเมนูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตวางแผนเมนูอาหารเย็นฟรี
3. แม่แบบต้นทุนสูตร ClickUp
เชี่ยวชาญศิลปะการวางแผนงบประมาณการทำอาหารด้วยเทมเพลตต้นทุนสูตรอาหารจาก ClickUp! เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณคำนวณต้นทุนของเมนูอาหารที่คุณสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนส่วนผสมปริมาณ และราคาต่อหน่วย ระบบจะคำนวณต้นทุนรวมของสูตรอาหารและต้นทุนต่อหนึ่งเสิร์ฟโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา ทำการทดลองกับส่วนผสมต่าง ๆ และค้นหาทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดทอนรสชาติ
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- ติดตามรายการของใช้ประจำในครัวและราคาของพวกมันเพื่อให้การคำนวณต้นทุนสูตรอาหารง่ายขึ้น
- แปลงหน่วยวัดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการคำนวณต้นทุนที่แม่นยำ
- ปรับสูตรสำหรับขนาดการเสิร์ฟที่แตกต่างกันและคำนวณต้นทุนใหม่โดยอัตโนมัติ
- วิเคราะห์การใช้จ่ายของคุณในวัตถุดิบต่าง ๆ และระบุพื้นที่ที่สามารถประหยัดได้
เหมาะสำหรับ: ผู้ทำอาหารที่บ้าน, บล็อกเกอร์อาหาร, ผู้เตรียมอาหารล่วงหน้า, และทุกคนที่ต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายของสูตรอาหาร, จัดการงบประมาณอาหาร, และตัดสินใจเลือกอาหารอย่างมีข้อมูล
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปลี่ยนช่วงเวลาพักสั้น ๆ ให้เป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพด้วยการจัดการงานเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ลอง วิธีง่าย ๆเหล่านี้เพื่อจัดการงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- จัดระเบียบด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp⚡
- จัดเรียงและตอบอีเมลเพื่อเคลียร์กล่องขาเข้าของคุณ 📩
- ทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ 🧹
- จัดระเบียบไฟล์และทำความสะอาดเดสก์ท็อปของคุณ 🗂️
- อัปเดตระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 🔄
4. คลิกอัพ รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายของ ClickUpคือโซลูชันที่คุณไว้วางใจได้สำหรับการจัดระเบียบงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เทมเพลตที่เรียบง่ายนี้มอบศูนย์กลางสำหรับการจัดการงานที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัว โครงการงานหรืองานบ้าน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเพิ่มงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด ตั้งลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้น ลดความเครียด และเพิ่มศักยภาพให้คุณทำงานได้มากขึ้น แบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อยที่จัดการได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพลิดเพลินกับความพึงพอใจจากการทำสิ่งที่ต้องทำสำเร็จ
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- กำหนดลำดับความสำคัญของงานของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- กำหนดเส้นตายและรับการแจ้งเตือนเพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสิ้นตรงเวลา
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณและรักษาแรงจูงใจไว้ขณะที่คุณทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้น
- สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนกระบวนการทำงานของคุณและติดตามความคืบหน้าของงาน
เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการจัดระเบียบงาน จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการที่กระจัดกระจายอื่นๆ หากไม่มีระบบรวมสำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
5. แม่แบบรายการพื้นฐานของ ClickUp
เทมเพลตรายการพื้นฐานของ ClickUpเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการจัดระเบียบงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะจัดการงานประจำวัน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ หรือจัดลำดับความสำคัญของงานสำคัญ เทมเพลตนี้จะมอบรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ด้วยช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้ ฟังก์ชันลากและวาง และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การติดตามงานและการ วางแผนประจำวันไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- ตั้งค่าและปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การใช้งานส่วนตัวไปจนถึงการใช้งานระดับมืออาชีพ
- ใช้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมความคิดเห็น การมอบหมายงาน และการแชร์ไฟล์ในที่เดียว
- จัดการงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยการจัดเรียง, การกรอง, และการจัดกลุ่มเพื่อความชัดเจนที่ดีขึ้น
- จัดกลุ่ม, จัดเรียง, และคัดกรองงานตามกำหนดเวลา, ความสำคัญ, หรือหมวดหมู่เพื่อรักษาความสนใจและอยู่ในระเบียบ
เหมาะสำหรับ: ทุกคนตั้งแต่ผู้จัดการโครงการและทีมงานไปจนถึงฟรีแลนซ์และบุคคลทั่วไปที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เรียบง่าย สามารถทำงานร่วมกันได้ และปรับแต่งได้ตามต้องการ
นี่คือสิ่งที่แคทรีโอนา พาร์สันส์ ผู้อำนวยการที่ Bluelime Bespoke ได้กล่าวถึงการใช้ ClickUp:
เราให้บริการหรูหราของบริการจัดเลี้ยงส่วนตัวและบริการคอนเซียร์จ ดังนั้นเราจึงต้องเดินทางตลอดเวลา การทำงานผ่านสมาร์ทโฟนและใช้แอป ClickUp ได้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับฉันจนถึงตอนนี้ ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถตรวจสอบการชำระเงินที่ได้รับเข้าบัญชีธนาคารของเราได้โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะกลับถึงบ้าน นั่นคือตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์อย่างมาก
เราให้บริการหรูหราของบริการจัดเลี้ยงส่วนตัวและบริการคอนเซียร์จ ดังนั้นเราจึงต้องเดินทางตลอดเวลา การทำงานผ่านสมาร์ทโฟนและใช้แอป ClickUp ได้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับฉันจนถึงตอนนี้ ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถตรวจสอบการชำระเงินที่ได้รับเข้าบัญชีธนาคารของเราได้โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะกลับถึงบ้าน นั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์อย่างมาก
6. แม่แบบสินค้าคงคลังร้านอาหาร ClickUp
การรักษาปริมาณวัตถุดิบที่ถูกต้องในสต็อกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการมีสินค้าเกินหรือสินค้าหมดหากคุณดำเนินกิจการร้านอาหาร.แบบแผนสต็อกวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารของ ClickUpเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียอาหาร! แบบแผนที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามวัตถุดิบ, ตรวจสอบระดับสต็อก, ทำนายความต้องการ, และปรับปรุงการตัดสินใจในการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดายให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยฟิลด์และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามวันหมดอายุ ตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ขาย และสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระแสสินค้าคงคลังของคุณ
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- เข้าใจระดับสินค้าคงคลังของร้านอาหารด้วยสถานะที่กำหนดเอง 5 สถานะ ได้แก่ เก็บถาวร, มีสินค้า, สินค้าใหม่, สินค้าหมด, และสั่งซื้อใหม่
- ตั้งค่าจุดสั่งซื้อใหม่และรับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ขาดวัตถุดิบสำคัญ
- ติดตามการสูญเสียอาหารและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด
- วิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบและระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้อของคุณ
เหมาะสำหรับ: เจ้าของร้านอาหาร, ผู้จัดการ, และเชฟที่ต้องการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง, ลดการสูญเสียอาหาร, และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในการซื้อ.
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อที่ดีที่สุด
7. แม่แบบการคำนวณต้นทุนสูตรอาหารสำหรับร้านอาหาร ClickUp
ลดการคาดเดาในการตั้งราคาเมนูให้แม่นยำ พร้อมเตรียมความพร้อมและเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับร้านอาหารของคุณด้วยเทมเพลตคำนวณต้นทุนสูตรอาหารสำหรับร้านอาหารจาก ClickUp เครื่องมืออันทรงพลังนี้จะช่วยให้คุณคำนวณต้นทุนของแต่ละเมนูได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ราคาขายสะท้อนต้นทุนวัตถุดิบและอัตรากำไรที่ต้องการอย่างแท้จริง
หลังจากที่คุณเลือกและป้อนส่วนผสม ปริมาณ และราคาต่อหน่วยแล้ว เทมเพลตจะคำนวณต้นทุนสูตรอาหารทั้งหมด ต้นทุนต่อหน่วย และอัตรากำไรที่เป็นไปได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถติดตามความผันผวนของราคา ปรับสูตรอาหาร และทดลองใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย เพื่อปรับเมนูของคุณให้เหมาะสมที่สุดสำหรับความสำเร็จ
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- สร้างฐานข้อมูลส่วนกลางของส่วนผสมของคุณพร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดปริมาณผลผลิตของแต่ละสูตรอย่างแม่นยำเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริโภคและลดของเสียให้น้อยที่สุด
- วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของรายการเมนูของคุณและระบุโอกาสในการปรับปรุง
- พิมพ์รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนสูตรอาหาร อัตรากำไร และประสิทธิภาพโดยรวมของเมนู
เหมาะสำหรับ: เจ้าของร้านอาหาร, เชฟ, และผู้จัดการที่ต้องการคำนวณต้นทุนสูตรอาหารอย่างถูกต้อง, ปรับปรุงราคาเมนู, และเพิ่มผลกำไร
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน: ทักษะชีวิตยุคใหม่
8. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ใน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ของ ClickUpคือเพื่อนคู่ใจสำหรับงานปาร์ตี้ของคุณ! บอกลาความเครียดและต้อนรับการเฉลิมฉลองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมนี้ ซึ่งจะนำคุณผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผนงานปาร์ตี้ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณควบคุมทุกรายละเอียด ตั้งแต่การสร้างรายชื่อแขก การจัดการคำเชิญ การติดตามการตอบรับ ไปจนถึงการประสานงานเรื่องของการตกแต่ง
ด้วยฟิลด์และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับงานปาร์ตี้ งานเลี้ยงวันเกิด งานรวมญาติในวันหยุด หรือการพบปะสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และทำงานร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อให้มั่นใจว่างานจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- ติดตามค่าใช้จ่ายของงานเลี้ยงของคุณและอยู่ภายในงบประมาณของคุณ
- จัดระเบียบและสื่อสารกับผู้ขาย เช่น ผู้จัดเลี้ยง ดีเจ หรือช่างภาพ
- สร้างภาพแผนการวางแผนงานปาร์ตี้ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
- จัดการและแบ่งปันรายชื่อแขกและเวอร์ชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ติดตามการตอบรับ และส่งการแจ้งเตือน
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังวางแผนจัดงานปาร์ตี้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวแบบสบายๆ ไปจนถึงงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ ที่ต้องการความเป็นระเบียบ จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้งานเฉลิมฉลองประสบความสำเร็จ
ดูว่า ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับ Pressed Juice ได้อย่างไร:
9. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูแลตนเองใน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองของ ClickUpจัดลำดับความสำคัญความเป็นอยู่ที่ดีของคุณด้วยการสร้างกิจวัตรการดูแลตนเองที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่น ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นที่สุขภาพจิต สุขภาพกาย หรือนิสัยประจำวันง่ายๆ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมสำคัญ ตั้งการแจ้งเตือน และสร้างกิจวัตรการดูแลตนเองที่ยั่งยืนได้อย่างง่ายดาย รูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบช่วยให้คุณใส่ใจกับความต้องการของตนเองโดยไม่รู้สึกหนักใจ
เทมเพลตนี้ส่งเสริมแนวทางที่สมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคล โดยให้คุณตั้งเป้าหมายการดูแลตนเอง ติดตามความก้าวหน้า และปรับตามความจำเป็น จัดหมวดหมู่กิจกรรม ติดตามอัตราการเสร็จสิ้น และสะท้อนกิจวัตรของคุณเพื่อสร้างนิสัยที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ ClickUp การดูแลตนเองจะกลายเป็นเรื่องที่มีจุดมุ่งหมายและมีวินัยในตนเองมากขึ้น
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- จัดกิจกรรมดูแลตนเองตามประเภท เช่น สุขภาพจิต สุขภาพกาย หรือสุขภาพอารมณ์ พร้อมหมวดหมู่ที่กำหนดเอง
- ติดตามงานที่เสร็จสิ้นและสร้างนิสัยที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการติดตามความก้าวหน้า
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนเพื่อให้คงความสม่ำเสมอและไม่พลาดช่วงเวลาดูแลตัวเอง
- ปรับมุมมองให้เหมาะกับคุณเพื่อสลับระหว่างรายการตรวจสอบ ปฏิทิน หรือรูปแบบบอร์ดสำหรับการวางแผนที่ง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ และสร้างกิจวัตรการดูแลสุขภาพที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ
10. แม่แบบรายการซื้อของประจำสัปดาห์แบบง่ายโดย Canva
เทมเพลตรายการของใช้ประจำสัปดาห์แบบง่ายโดย Canvaช่วยให้การวางแผนมื้ออาหารและการช้อปปิ้งเป็นเรื่องง่าย ด้วยรูปแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบสำหรับการระบุรายการของใช้ที่จำเป็น สร้างขึ้นเพื่อความชัดเจนและความสะดวกสบาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ของใช้ในครัวเรือน จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องมี และเพิ่มประสิทธิภาพในการช้อปปิ้ง
รายการซื้อของที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายนี้จะช่วยให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งของคุณปราศจากความเครียด ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยการเพิ่มส่วนสำหรับร้านค้าเฉพาะ ความชอบด้านอาหาร หรือของใช้ในบ้านที่จำเป็น พิมพ์ออกมาหรือใช้ในรูปแบบดิจิทัล—ไม่ว่าจะทางใด คุณก็จะมีรายการที่จัดระเบียบอย่างดีซึ่งทำให้การซื้อของชำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- จัดหมวดหมู่ของใช้ในครัวเรือนด้วยหมวดหมู่ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อประสบการณ์การช้อปปิ้งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะกับทางเดินในร้าน ความต้องการด้านอาหาร ความชอบส่วนบุคคล และสิ่งอื่น ๆ
- พิมพ์ได้ง่ายหรือเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงที่ยืดหยุ่นทั้งบนกระดาษหรืออุปกรณ์ใดก็ได้
- เพลิดเพลินกับการออกแบบที่สะอาดและทันสมัยซึ่งทำให้รายการซื้อของของคุณทั้งใช้งานได้ดีและดูน่าดึงดูด
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการรายการซื้อของที่เรียบง่าย มีโครงสร้าง สามารถปรับแต่งได้ เพื่อทำให้การช้อปปิ้งรวดเร็ว ง่าย และมีการจัดระเบียบมากขึ้น
11. แม่แบบรายการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบสเปรดชีต โดย Vertex42
เทมเพลตรายการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบสเปรดชีตโดย Vertex42ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซื้อของตามอารมณ์ชั่ววูบ (เช่น ระหว่างช่วงลดราคา) ด้วยการให้คุณระบุรายการสินค้าที่คุณต้องการจริง ๆ ออกแบบมาในรูปแบบสเปรดชีต เทมเพลตนี้จัดหมวดหมู่สินค้า ติดตามปริมาณ และอัปเดตรายการของคุณแบบไดนามิก
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ของเอกสารให้เหมาะกับนิสัยการช้อปปิ้งของคุณได้ อัปเดตปริมาณสินค้าแบบเรียลไทม์ และคำนวณค่าใช้จ่ายประมาณการเพื่อให้อยู่ในงบประมาณได้
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- จัดเรียงและกรองรายการแบบไดนามิกเพื่อให้ตรงกับเส้นทางการช้อปปิ้งหรือลำดับความสำคัญของคุณ
- ติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน
- แก้ไขหมวดหมู่หน้าเพื่อจัดระเบียบของชำตามแผนกในร้านหรือตามความชอบส่วนตัว
- ใช้ในรูปแบบดิจิทัลหรือพิมพ์เพื่อประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการรายการซื้อของที่มีโครงสร้างชัดเจน ใช้ข้อมูลเป็นหลัก และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อช่วยให้การช้อปปิ้งมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณมากขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบติดตามนิสัยฟรีใน Google Sheets, Excel และ ClickUp
12. แม่แบบรายการของใช้ประจำวัน PPT โดย GDoc
เทมเพลตรายการของชำ PPT โดย GDoc ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ Google Slides, Microsoft PowerPoint และ MacOS Keynote บน iOS เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่ช่วยในการซื้อของชำของคุณ มันนำเสนอวิธีการจัดระเบียบความต้องการในการช้อปปิ้งของคุณอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีรูปแบบที่สะอาดและอ่านง่าย ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรายการของชำที่มีรูปลักษณ์น่าดึงดูด
ไม่เหมือนกับตารางคำนวณแบบดั้งเดิมหรือรายการข้อความ テンプレートนี้สามารถปรับแต่งได้ด้วยไอคอน สี และรูปภาพ ทำให้การวางแผนซื้อของน่าสนใจและน่ารักขึ้น ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ テンプレートนี้เปลี่ยนรายการซื้อของของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือการช้อปปิ้งที่จัดระเบียบอย่างดี
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- สร้างภาพรายการของคุณด้วยไอคอน รูปภาพ และส่วนที่แบ่งตามสีเพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้น
- ปรับแต่งการช้อปปิ้งของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
- พิมพ์หรือใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบนกระดาษ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์
- จัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดกลุ่มสิ่งของตามหมวดหมู่เพื่อให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งราบรื่นยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการรายการซื้อของที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ สามารถปรับแต่งได้ และใช้งานง่าย เพื่อการช้อปปิ้งที่เป็นระเบียบมากขึ้น
13. แบบฟอร์มรายการของใช้ในครัวเรือนแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำโดย Venngage
การวางแผนมื้ออาหารแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตรายการซื้อของ Lowcarb จาก Venngage เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ประหยัดเวลา และยึดมั่นในเป้าหมายด้านโภชนาการของคุณโดยไม่ต้องเสียสละความหลากหลาย การออกแบบที่เรียบง่ายและดึงดูดสายตาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่จัดหมวดหมู่สำหรับโปรตีน ผักสด ของใช้ในครัว และของว่างคาร์โบไฮเดรตต่ำ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมสิ่งจำเป็นหรือซื้อของตามอารมณ์
เหมาะสำหรับผู้เตรียมอาหารล่วงหน้าและผู้รักสุขภาพ รายการตรวจสอบนี้ยังมีพื้นที่สำหรับไอเดียอาหารประจำสัปดาห์ ทำให้การจัดซื้อของตามแผนโภชนาการของคุณง่ายขึ้น
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:
- ใช้รหัสสีเพื่อจัดหมวดหมู่สำหรับความสะดวกในการนำทางระหว่างกลุ่มอาหาร
- ผสานการทำงานกับแอปช้อปปิ้งรายการสินค้ายอดนิยมเพื่ออัปเดตแบบเรียลไทม์
- เปลี่ยนอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเป็นทางเลือกที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำพร้อมคำแนะนำการทดแทนในตัว
- เข้าถึงรายการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่รับประทานอาหารคีโต, ผู้ที่ชื่นชอบการเตรียมอาหารล่วงหน้า, โค้ชด้านสุขภาพ, และครอบครัวที่มีเวลาจำกัดที่ต้องการวางแผนซื้อของสำหรับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำให้ง่ายขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? การมุ่งเน้นซื้ออาหารบริเวณขอบนอกของร้านขายของชำสามารถช่วยให้คุณเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้มากขึ้น ผลไม้สด ผัก โปรตีน และอาหารที่เน่าเสียง่ายอื่นๆ มักจะพบได้ที่บริเวณนี้นี่เรียกว่าการช้อปปิ้งตามแนวขอบ
จัดระเบียบรายการของใช้ในครัวเรือนของคุณด้วย ClickUp
การมีแบบฟอร์มรายการซื้อของไว้ใช้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเงินซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือลืมซื้อของสำคัญที่ต้องใช้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่การซื้อของให้เป็นระเบียบ ควบคุมงบประมาณได้ดี และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวขณะซื้อของ
ClickUpทำให้การซื้อของชำเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตที่หลากหลาย จัดระเบียบอย่างดี และใช้งานง่าย ซึ่งเหมาะกับทุกรูปแบบการช้อปปิ้ง ไม่ว่าคุณจะซื้อของมากหรือน้อยเพียงใด เทมเพลตของ ClickUp จะช่วยให้คุณจัดการการช้อปปิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และทำให้ทุกการเดินทางปราศจากความเครียด
นอกจากนี้ คุณสมบัติการจัดการงานที่ยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันของ ClickUp ยังช่วยให้คุณวางแผนมื้ออาหาร จัดงบประมาณการใช้จ่าย และแม้กระทั่งประสานงานการช้อปปิ้งกับสมาชิกในครอบครัวได้
เข้าร่วม ClickUp วันนี้ฟรีเพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตเหล่านี้และทำให้การซื้อของชำของคุณเป็นเรื่องง่าย!