25+ ไอเดียอาหารกลางวันง่ายและสุขภาพดีสำหรับที่ทำงาน

ระหว่างการประชุมติดกัน กำหนดส่งงาน และงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด มันง่ายที่จะมองข้ามส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวันคุณ: อาหารกลางวัน แต่ไอเดียอาหารกลางวันที่ทั้งสุขภาพดีและอิ่มท้องสำหรับที่ทำงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พลังงาน และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณได้อย่างมหัศจรรย์
อาหารกลางวันที่สมดุลช่วยเติมพลังสมองของคุณป้องกันอาการเหนื่อยล้าในช่วงบ่าย และทำให้คุณรู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับกิจกรรมที่เหลือของวัน
การหาอาหารมื้อที่สมบูรณ์แบบซึ่งรวดเร็ว มีประโยชน์ และง่ายต่อการแพ็กไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องท้าทาย. ทั้งหมดที่คุณต้องการคือเพียงการวางแผนเล็กน้อย, เคล็ดลับการเตรียมอาหารอย่างชาญฉลาด, และสูตรอาหารที่เหมาะสม. 👨🍳
เราได้คัดสรรรายการไอเดียอาหารกลางวันสำหรับที่ทำงานที่ตอบโจทย์ตารางเวลาที่ยุ่งและความต้องการด้านอาหารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมื้อโปรตีนสูง ตัวเลือกมังสวิรัติ หรือสูตรอาหารแบบหยิบแล้วไป สูตรเหล่านี้เตรียมง่าย พกพาสะดวก และอร่อย—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเติมพลังให้วันของคุณโดยไม่มีความเครียด
ไอเดียอาหารกลางวันง่าย ๆ สำหรับวันทำงานที่เร่งรีบ
การมีอาหารกลางวันที่สุขภาพดีและปราศจากความเครียดในที่ทำงานไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องท้าทาย ด้วยสูตรอาหารที่เหมาะสม คุณสามารถรักษาพลังงานและประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในครัว
ตัวเลือกง่าย ๆ เหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ให้เหมาะกับตารางเวลาและความชอบของคุณ
สูตรอาหารกลางวันเตรียมล่วงหน้า
เมื่อคุณต้องจัดการกับตารางงานที่แน่นขนัด การเตรียมอาหารกลางวันไว้ล่วงหน้าสามารถเปลี่ยนเกมได้ สูตรอาหารเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาของคุณ รักษาความสดใหม่ได้หลายวัน และเติมพลังให้คุณพร้อมสำหรับวันทำงาน
ก. แซลมอนอบกับควินัวและผักย่าง
สูตรอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนนี้ผสมผสานปลาแซลมอนที่อุดมไปด้วยโอเมก้า-3 กับควินัวที่อุดมไปด้วยสารอาหารและผักสีสันสดใส ทำให้เหมาะสำหรับการเตรียมอาหารล่วงหน้า
ส่วนผสม:
- 1 ชิ้นปลาแซลมอน
- 1 ถ้วยตวง ควินัวปรุงสุก
- 1 ถ้วยผักย่าง (เช่น ซูกินี แครอท พริกหวาน)
- 1 ช้อนชา น้ำมันมะกอก
- เกลือและพริกไทยเล็กน้อย
- มะนาวฝานสำหรับตกแต่ง
คำแนะนำ:
- เปิดเตาอบให้ร้อนที่อุณหภูมิ 400°F (200°C)
- วางเนื้อปลาแซลมอนบนถาดอบ ราดด้วยน้ำมันมะกอก และปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย
- อบเป็นเวลา 12–15 นาที หรือจนกว่าปลาแซลมอนจะแยกเป็นชิ้นง่ายด้วยส้อม
- จับคู่กับควินัวที่ปรุงสุกแล้วและผักอบในภาชนะเตรียมอาหาร
- ตกแต่งด้วยน้ำมะนาวบีบเล็กน้อยก่อนรับประทาน
👀 คุณรู้หรือไม่? ควินัวเป็นอาหารหลักในทวีปอเมริกาใต้มาเป็นเวลาหลายพันปี และได้รับการยกย่องจากชาวอินคาโบราณว่าเป็น "มารดาแห่งธัญพืชทั้งปวง"
ข. สลัดถั่วลูกไก่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
อุดมไปด้วยไฟเบอร์และโปรตีน สลัดที่ทำล่วงหน้านี้สดชื่น พกพาสะดวก และคงความสดได้นานหลายวัน
ส่วนผสม:
- ถั่วลูกไก่กระป๋อง 1 กระป๋อง สะเด็ดน้ำและล้างให้สะอาด
- มะเขือเทศเชอร์รี่ 1 ถ้วย หั่นครึ่ง
- ½ ถ้วยแตงกวา, หั่นเป็นลูกเต๋า
- ¼ ถ้วย หอมแดง, สับละเอียด
- 2 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว
- ¼ ถ้วยชีสเฟต้า (ตามชอบ)
คำแนะนำ:
- ผสมถั่วลูกไก่ มะเขือเทศเชอร์รี่ แตงกวา และหัวหอมแดงในชามใบใหญ่
- ราดด้วยน้ำมันมะกอกและน้ำมะนาว แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
- โรยด้วยชีสเฟต้าตามต้องการ
- เก็บไว้ในตู้เย็นและบรรจุลงในภาชนะแยกสำหรับมื้อกลางวันที่สดชื่น
ค. ชามข้าวพร้อมทานไก่และข้าว
มื้ออาหารที่สมดุลนี้ประกอบด้วยโปรตีนไขมันต่ำ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และผัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมอาหารหลายมื้อสำหรับทั้งสัปดาห์
ส่วนผสม:
- 1 อกไก่ย่าง หั่นเป็นชิ้น
- ข้าวกล้องหุงสุก 1 ถ้วย
- บร็อคโคลีต้ม 1 ถ้วย
- 1 ชิ้นมะนาว
คำแนะนำ:
- ใส่ข้าวกล้อง, ไก่หั่นเต๋า, และบร็อคโคลีที่นึ่งแล้วลงในภาชนะเตรียมอาหาร
- บีบน้ำมะนาวลงบนอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ
- เก็บในตู้เย็น และอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน
d. สตูถั่วเลนทิลเครื่องเทศตะวันออกกลาง
สตูว์อุ่นๆ ที่ให้ความรู้สึกสบายใจ พร้อมเครื่องเทศตะวันออกกลางที่เข้มข้น เหมาะสำหรับการเตรียมล่วงหน้าและอุ่นซ้ำ
ส่วนผสม:
- ถั่วเลนทิลสีเขียวต้มสุก 1 ถ้วย
- 1 หัวหอมเล็ก, หั่นเต๋า
- กระเทียม 2 กลีบ, สับละเอียด
- มะเขือเทศหั่นเต๋า 1 ถ้วย
- 1 ช้อนชา ยี่หร่า
- 1 ช้อนชา พริกปาปริก้ารมควัน
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก
- 1 ถ้วย น้ำซุปผัก
- 1 ช้อนโต๊ะ ผักชีฝรั่งสด สำหรับตกแต่ง
คำแนะนำ:
- ใส่น้ำมันมะกอกในหม้อแล้วตั้งไฟปานกลาง จากนั้นผัดหัวหอมและกระเทียมจนกว่าจะนุ่ม
- ใส่ยี่หร่าและปาปริก้ารมควัน คนจนมีกลิ่นหอม
- ใส่มะเขือเทศหั่นเต๋า ถั่วเลนทิล และน้ำซุปผักลงไป คนให้เข้ากัน นำไปต้มจนเดือด จากนั้นลดไฟลง เคี่ยวต่อประมาณ 15 นาที
- ตกแต่งด้วยพาร์สลีย์ก่อนเสิร์ฟหรือบรรจุลงในภาชนะสำหรับเตรียมอาหารล่วงหน้า
e. พาสต้าอบ
เมนูนี้ที่เต็มไปด้วยชีสและรสชาติที่อิ่มอร่อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมไว้ล่วงหน้าและอุ่นทานใหม่ในมื้อกลางวันที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรต
ส่วนผสม:
- 2 ถ้วยตวง พาสต้าปรุงสุก (เช่น เพนเน่ หรือ ฟูซิลลี่)
- 1 ถ้วยซอสมารินารา
- ½ ถ้วยตวง ริคอตต้าชีส
- ½ ถ้วยตวง มอสซาเรลล่าขูด
- ½ ถ้วย ผักโขมผัด
- 1 ช้อนชา ออริกาโนแห้ง
คำแนะนำ:
- เปิดเตาอบที่อุณหภูมิ 375°F (190°C)
- ในชาม ผสมพาสต้าที่ปรุงสุกแล้ว ซอสมารินาร่า ริคอตต้า และผักโขมผัดเข้าด้วยกัน
- ย้ายไปยังถาดอบและโรยด้วยชีสมอซซาเรลล่าขูดและออริกาโน
- อบเป็นเวลา 20 นาที หรือจนกว่าจะเป็นสีน้ำตาลทองและเดือด
อุปกรณ์จำเป็นสำหรับการทำอาหารแบบหม้อใหญ่
- ทำซอสหรือน้ำสลัดแบบเป็นชุดเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับมื้ออาหารของคุณ
- ปรุงอาหารหลักที่หลากหลาย เช่น ธัญพืช โปรตีน และผักอบ เพื่อนำมาผสมผสานและรับประทานได้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ใช้ภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อรักษาความสดของอาหารและหยิบใช้ได้ง่าย
- จัดสรรวันเตรียมอาหารหนึ่งวันเพื่อหั่น, ปรุง, และแบ่งส่วนผสมสำหรับทั้งสัปดาห์
- ติดฉลากภาชนะด้วยสิ่งของภายในและวันที่เพื่อความเป็นระเบียบ
อาหารกลางวันแบบหยิบแล้วไป
สำหรับวันที่เวลาจำกัด ตัวเลือกที่รวดเร็วและพกพาสะดวกเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดมื้ออาหารที่มีประโยชน์ พวกเขาประกอบง่าย พกพาสะดวก และช่วยให้คุณมีพลังงานตลอดบ่ายที่วุ่นวาย
a. แรปไก่งวงและฮัมมัส
โรลเหล่านี้ทำง่าย พกพาสะดวก และอัดแน่นด้วยโปรตีนเพื่อช่วยให้คุณอิ่มและโฟกัสได้ตลอดทั้งวัน
ส่วนผสม:
- แผ่นตอร์ติญาโฮลเกรน 1 แผ่น
- 2 ช้อนโต๊ะ ฮัมมัส
- 4 แผ่น ไก่งวงสไลซ์
- 1 กำมือ ผักโขมอ่อน
- ½ แตงกวา, หั่นบาง
คำแนะนำ:
- ทาฮัมมูสให้ทั่วแผ่นตอร์ติญ่าอย่างสม่ำเสมอ
- วางชั้นของเนื้อไก่งวง, ผักโขมอ่อน, และแตงกวาบนด้านบน
- ม้วนให้แน่น ตัดครึ่ง แล้วจัดใส่กล่องสำหรับทานง่ายแบบพกพา
b. แซนด์วิชคาเปรเซ่กับเพสโต้
แซนด์วิชสไตล์อิตาเลียนนี้สดใหม่ รสชาติกลมกล่อม และทำได้ง่ายในเช้าวันที่เร่งรีบ
ส่วนผสม:
- 1 โรลชีอาบัตต้า หรือขนมปังโฮลเกรน
- ชีสมอสซาเรลล่าสด 2 แผ่น
- มะเขือเทศ 1 ลูก หั่นเป็นแว่น
- 1 ช้อนโต๊ะ พาสตาบะชิล
- ใบโหระพาสด
คำแนะนำ:
- ทาเพสโต้บนด้านหนึ่งของขนมปังหรือโรล
- วางมะเขือเทศหั่นเป็นแผ่น มอสซาเรลล่าสด และใบโหระพาเป็นชั้นๆ
- ปิดแซนด์วิชให้สนิท ห่อให้แน่น แล้วเพลิดเพลินกับรสชาติสดใหม่
c. แซนด์วิชที่ได้แรงบันดาลใจจากบั๋นหมี่
แซนด์วิชที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเวียดนามนี้ผสมผสานผักดองรสเปรี้ยวกับโปรตีนรสเค็มเพื่อสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
ส่วนผสม:
- 1 ขนมปังบาแก็ตขนาดเล็กหรือขนมปังฝรั่งเศส
- 3 ออนซ์ ไก่ย่างหรือเต้าหู้หั่นชิ้น
- ½ ถ้วยแครอทดองและหัวไชเท้าดอง
- 2 ช้อนโต๊ะ มายองเนส
- 1 ช้อนชา. ซอสถั่วเหลือง
- ผักชีสด 1 กำมือ
คำแนะนำ:
- ผสมมายองเนสและซอสถั่วเหลือง จากนั้นทาลงบนขนมปังบาแก็ต
- ชั้นไก่ย่างหรือเต้าหู้, ผักดอง, และผักชีสด
- ปิดแซนด์วิชให้สนิท ห่อให้แน่น แล้วจัดใส่กล่องสำหรับมื้อกลางวัน
d. ม้วนผักโขมและถั่วเลนทิลเมดิเตอร์เรเนียน
ห่อโปรตีนจากพืชที่อัดแน่นด้วยรสชาติเมดิเตอร์เรเนียนสดใส
ส่วนผสม:
- แผ่นตอร์ติญ่าโฮลเกรน 1 แผ่น
- ½ ถ้วยตวง ถั่วเลนทิลต้มสุก
- ½ ถ้วย ใบผักโขมสด
- 1 ช้อนโต๊ะ ทาฮินี
- 1 ช้อนชา น้ำมะนาว
คำแนะนำ:
- ผสมถั่วเลนทิลกับทาฮินีและน้ำมะนาวในชาม
- กระจายส่วนผสมลงบนแป้งตอร์ติญาและวางผักโขมสดเป็นชั้นบน
- ม้วนให้แน่น ตัดครึ่ง แล้วจัดใส่กล่องสำหรับมื้อกลางวัน
อาหารกลางวันโปรตีนสูง
หากคุณต้องการพลังงานเสริมในช่วงกลางวันเพื่อรักษาสมาธิและหลีกเลี่ยงอาการเหนื่อยล้า ไอเดียอาหารกลางวันโปรตีนสูงเหล่านี้จะมอบสารอาหารที่สมดุลอย่างเหมาะสม พวกมันเตรียมได้อย่างรวดเร็ว อิ่มท้อง และช่วยให้คุณมีพลังงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงพร้อมโปรตีนเพิ่มเติม
ก. สลัดทูน่าและถั่วขาว
สลัดไม่ต้องปรุงนี้สามารถเตรียมได้อย่างรวดเร็ว อุดมไปด้วยโปรตีน และเก็บไว้ได้นานสำหรับวันทำงานที่ยุ่ง
ส่วนผสม:
- ปลาทูน่าในน้ำ 1 กระป๋อง, สะเด็ดน้ำ
- ½ ถ้วยถั่วขาวกระป๋อง ล้างให้สะอาด
- มะเขือเทศเชอร์รี่ 1 ถ้วย หั่นครึ่ง
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก
- 1 ช้อนชา น้ำมะนาว
- เกลือและพริกไทยเล็กน้อย
คำแนะนำ:
- ผสมทูน่า ถั่วขาว และมะเขือเทศเชอร์รี่ในชาม
- ราดด้วยน้ำมันมะกอกและน้ำมะนาว จากนั้นปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย
- คลุกเคล้าให้เข้ากันดี บรรจุในภาชนะ และเสิร์ฟเย็น
ข. เต้าหู้ผัดผัก
เตรียมได้อย่างรวดเร็วและอัดแน่นด้วยโปรตีนจากพืช ผัดจานนี้เหมาะสำหรับวันเร่งรีบ
ส่วนผสม:
- เต้าหู้แข็ง 1 ถ้วย หั่นเป็นลูกเต๋า
- 1 ถ้วย ผักผสม (เช่น พริกหวาน, บร็อคโคลี, แครอท)
- 1 ช้อนโต๊ะ ซอสถั่วเหลือง
- 1 ช้อนชา น้ำมันงา
คำแนะนำ:
- ใส่น้ำมันงาลงในกระทะแล้วตั้งไฟปานกลาง
- ใส่เต้าหู้และปรุงจนเป็นสีเหลืองทอง
- ใส่ผักรวมและซอสถั่วเหลืองลงไป คลุกเคล้าจนสุก
- บรรจุและเสิร์ฟขณะอุ่นหรือเย็น
ค. ข้าวหน้าเนื้อเกาหลีบุลโกกิ
จานนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อวัวหมักนุ่มและผักกรอบ ทำให้เป็นมื้ออาหารที่มีโปรตีนสูงและรสชาติอร่อย
ส่วนผสม:
- ½ ปอนด์ เนื้อวัวหั่นบาง (เช่น สันนอกหรือริบอาย)
- 2 ช้อนโต๊ะ ซอสถั่วเหลือง
- 1 ช้อนชา น้ำมันงา
- กระเทียม 1 กลีบ, สับละเอียด
- 1 ช้อนชา ขิงขูด
- บร็อคโคลีต้ม 1 ถ้วย
- ½ ถ้วย แครอทขูดฝอย
คำแนะนำ:
- หมักเนื้อวัวด้วยซอสถั่วเหลือง น้ำมันงา กระเทียม และขิงเป็นเวลา 20 นาที
- ปรุงเนื้อวัวในกระทะด้วยไฟปานกลางจนเนื้อวัวเป็นสีน้ำตาลและนุ่ม
- จัดใส่ภาชนะพร้อมบร็อคโคลีลวกและแครอทขูดฝอย
d. เค้กปลาแซลมอนอบ
เค้กปลาแซลมอนเนื้อนุ่มเหล่านี้อุดมไปด้วยโปรตีนและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมื้อกลางวันที่อิ่มท้อง
ส่วนผสม:
- ปลาแซลมอนกระป๋อง 1 กระป๋อง, สะเด็ดน้ำ
- ไข่ 1 ฟอง
- ¼ ถ้วยเกล็ดขนมปัง
- 1 ช้อนโต๊ะ มายองเนส
- 1 ช้อนโต๊ะ ผักชีลาวสับ
- 1 ช้อนชา น้ำมะนาว
- เกลือและพริกไทยเล็กน้อย
คำแนะนำ:
- เปิดเตาอบให้ร้อนที่อุณหภูมิ 375°F (190°C) และปูถาดอบด้วยกระดาษรองอบ
- ในชาม ผสมปลาแซลมอน ไข่ ขนมปังป่น มายองเนส ผักชีลาว น้ำมะนาว เกลือ และพริกไทย
- ปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ และวางบนถาดอบ
- อบเป็นเวลา 15 นาที โดยพลิกกลับด้านครึ่งทาง
คู่หูมื้อกลางวันที่เหมาะสำหรับทานเล่น
|ตัวเลือกของว่าง
|คำแนะนำในการจับคู่
|พลังงานบิตส์
|เหมาะอย่างยิ่งกับสตูถั่วเลนทิลที่ทำล่วงหน้าหรือพาสต้าอบ
|แครกเกอร์กับฮัมมัส
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห่อถั่วเลนทิลสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนหรือแซนด์วิชคาเปรเซ่
|ผลไม้และถั่วรวม
|เหมาะสำหรับทานคู่กับสลัดเบา ๆ หรือสลัดทูน่า
|มินิคาเปรเซ่เสียบไม้
|เหมาะอย่างยิ่งกับโรลไก่งวงหรือโฟคัชชาผักอบ
|ผักแท่งกับกัวคาโมเล่
|เสริมรสชาติให้ผัดเต้าหู้หรือผัดไทยมังสวิรัติ
สลัดเบาและสดชื่น
เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการอะไรสดใหม่และมีรสชาติ สลัดเหล่านี้ประกอบง่าย พกพาสะดวก และอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ช่วยให้มื้อกลางวันของคุณเบาสบายแต่ยังคงความอิ่มท้อง
a. สลัดบีทรูทและส้มอบ
สลัดที่สดใสและสดชื่น พร้อมรสชาติของบีทรูทที่หอมหวานและรสเปรี้ยวของผลไม้ตระกูลส้ม
ส่วนผสม:
- บีทรูทอบ 1 ถ้วย หั่นเต๋า
- ส้ม 1 ผล ปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้น
- 1 กำผักร็อกเก็ต
- 2 ช้อนโต๊ะ ชีสแพะบด (ตามชอบ)
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก
- 1 ช้อนชา น้ำส้มสายชูบัลซามิก
คำแนะนำ:
- คลุกบีทรูทอบและส้มหั่นชิ้นกับผักร็อกเก็ตในชาม
- ราดด้วยน้ำมันมะกอกและน้ำส้มสายชูบัลซามิก
- โรยด้วยชีสแพะตามต้องการ
ข. สลัดคาเปรเซ่กับมอสซาเรลล่าสด
สลัดเบา ๆ ไม่ยุ่งยาก ที่ให้รสชาติและสดชื่น
ส่วนผสม:
- มะเขือเทศเชอร์รี่ 1 ถ้วย หั่นครึ่ง
- ½ ถ้วย มอสซาเรลล่าสดลูกกลม
- ใบโหระพาสด
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำส้มสายชูบัลซามิกเข้มข้น
คำแนะนำ:
- ผสมมะเขือเทศเชอร์รี, มอสซาเรลล่าบอล, และใบโหระพาในชาม
- ราดด้วยน้ำส้มบัลซามิกก่อนเสิร์ฟ
ค. สลัดชาวเลี้ยงแกะตุรกี
สลัดสดใหม่และเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยรสชาติเมดิเตอร์เรเนียน
ส่วนผสม:
- แตงกวาหั่นเต๋า 1 ถ้วย
- ½ ถ้วยมะเขือเทศหั่นเต๋า
- ¼ ถ้วยหอมแดง, หั่นบาง
- 2 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว
- 1 ช้อนชา ซูแมค
คำแนะนำ:
- ผสมแตงกวา มะเขือเทศ และหัวหอมแดงในชาม
- ราดด้วยน้ำมันมะกอกและน้ำมะนาว จากนั้นโรยด้วยซัมมัค
- คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วจัดใส่ภาชนะสำหรับสลัดสดชื่น
ง. ส้มตำไทย
สลัดสีสันสดใสนี้ผสมผสานมะละกอดิบกรอบกับน้ำสลัดรสเปรี้ยวเผ็ด
ส่วนผสม:
- 1 ถ้วยตวง มะละกอดิบขูดฝอย
- ½ ถ้วย แครอทขูดฝอย
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว
- 1 ช้อนชา. น้ำปลา หรือ ซอสถั่วเหลือง
- พริกแดง 1 เม็ด, สับละเอียด
- 1 ช้อนโต๊ะ ถั่วลิสงบด
คำแนะนำ:
- ผสมมะละกอดิบและแครอทที่หั่นฝอยในชาม
- ผสมน้ำมะนาว, น้ำปลา, และพริกเพื่อทำน้ำสลัด
- คลุกสลัดกับน้ำสลัดและโรยด้วยถั่วลิสงบด
👀 คุณรู้หรือไม่? ส้มตำ หรือ"ส้มตำ" มีต้นกำเนิดจากประเทศลาวและแพร่หลายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความสมดุลที่ลงตัวของรสชาติเผ็ด เปรี้ยว เค็ม และหวาน
สูตรอาหารวีแกน
อาหารกลางวันมังสวิรัติสร้างสรรค์เหล่านี้เต็มไปด้วยโปรตีนจากพืชและรสชาติที่เข้มข้นเพื่อให้คุณอิ่มและพอใจ
a. ทาโก้มันเทศและถั่วดำ
อาหารกลางวันที่เต็มไปด้วยรสชาติและเส้นใยอาหารสูง ทำง่าย อิ่มท้อง และเหมาะสำหรับการเติมพลังในช่วงกลางวัน
ส่วนผสม:
- แผ่นตอร์ติญ่าโฮลเกรนขนาดเล็ก 2 แผ่น
- มันเทศหวานขนาดกลาง 1 หัว หั่นเป็นลูกเต๋าและอบ
- ถั่วดำกระป๋อง ½ ถ้วย ล้างให้สะอาด
- 1 ช้อนชา ยี่หร่า
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก
- ผักชีสดสำหรับตกแต่ง
- 1 ชิ้นมะนาว
คำแนะนำ:
- อบมันเทศหั่นเต๋าที่อุณหภูมิ 400°F (200°C) เป็นเวลา 20 นาทีด้วยน้ำมันมะกอกและยี่หร่า
- อุ่นแป้งตอร์ติญ่า แล้วใส่มันเทศอบและถั่วดำลงในแป้งแต่ละชิ้น
- ตกแต่งด้วยผักชีสดและบีบมะนาวเล็กน้อย
b. สลัดเส้นโซบะและผัก
อาหารจานสดชื่นและเบาสบาย สลัดนี้ผสมผสานเส้นโซบะเหนียวนุ่มกับผักสดกรอบเพื่อมื้อกลางวันที่อร่อยและอุดมไปด้วยสารอาหาร
ส่วนผสม:
- 1 ถ้วย เส้นโซบะต้มสุก
- ½ ถ้วย แครอทขูดฝอย
- ½ ถ้วยตวง กะหล่ำปลีแดงหั่นบาง
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันงา
- 1 ช้อนชา. ซอสถั่วเหลือง
- 1 ช้อนชา น้ำส้มสายชูข้าว
- 1 ช้อนชา เมล็ดงา สำหรับโรยหน้า
คำแนะนำ:
- ผสมเส้นโซบะที่ปรุงสุกแล้ว แครอทขูดฝอย และกะหล่ำปลีแดงในชาม
- ตีผสมน้ำมันงา, ซอสถั่วเหลือง, และน้ำส้มสายชูข้าวเพื่อทำน้ำสลัดเบา
- คลุกสลัดกับน้ำสลัดและโรยด้วยงา
ค. ผัดไทยเส้นหมี่วีแกน
เมนูเส้นจานนี้อัดแน่นด้วยซอสถั่วลิสงและผักสด เหมาะสำหรับมื้อกลางวันแบบมังสวิรัติที่อิ่มอร่อยและสุขภาพดี
ส่วนผสม:
- 1 ถ้วย เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวสุก
- ½ ถ้วย แครอทขูดฝอย
- ถั่วงอก ½ ถ้วย
- 2 ช้อนโต๊ะ เนยถั่ว
- 1 ช้อนโต๊ะ ซอสถั่วเหลือง
- 1 ช้อนชา น้ำมะนาว
- 1 ช้อนชา น้ำมันงา
- ถั่วลิสงบด 1 ช้อนโต๊ะ สำหรับโรยหน้า
คำแนะนำ:
- ตีให้เข้ากันเนยถั่ว, ซอสถั่วเหลือง, น้ำมะนาว, และน้ำมันงาเพื่อทำซอส
- คลุกเส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวที่ปรุงสุกแล้วกับแครอทขูดฝอย ถั่วงอก และน้ำซอส
- โรยด้วยถั่วลิสงบดก่อนเสิร์ฟ
d. อินเดียนมาซาล่าถั่วชิกพีห่อ
แรปเผ็ดร้อน อิ่มอร่อย พร้อมถั่วชิกพีที่อัดแน่นด้วยโปรตีนและเครื่องเทศหอมกรุ่น
ส่วนผสม:
- แผ่นตอร์ติญ่าโฮลเกรน 1 แผ่น
- ½ ถ้วย ถั่วลูกไก่, ต้มสุกและบด
- 1 ช้อนชา ผงกะหรี่
- 1 ช้อนโต๊ะ โยเกิร์ตมะพร้าว
- ½ ถ้วย ผักกาดหอมซอย
คำแนะนำ:
- ผสมถั่วลูกไก่บด ผงกะหรี่ และโยเกิร์ตมะพร้าวในชาม
- ทาส่วนผสมลงบนแป้งตอร์ติญาแล้วโรยด้วยผักกาดหอมสับ
- ม้วนให้แน่นและจัดใส่กล่องสำหรับมื้อกลางวัน
สูตรอาหารคีโต
สูตรอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ ไขมันสูงเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่และทำให้ต่อมรับรสของคุณมีความสุข
ก. เส้นบวบผัดซอสเพสโต้และมะเขือเทศเชอร์รี่
เมนู "พาสต้า" ที่เหมาะกับคีโต ที่เบา อร่อย และพร้อมเสิร์ฟในไม่กี่นาที
ส่วนผสม:
- 1 ถ้วย เส้นบวบขูดเป็นเกลียว
- ½ ถ้วยมะเขือเทศเชอร์รี่, หั่นครึ่ง
- 1 ช้อนโต๊ะ พาสต้าบซิล
- 1 ช้อนชา น้ำมันมะกอก
- 1 ช้อนโต๊ะ พาร์เมซานขูด (ตามชอบ)
คำแนะนำ:
- ใส่น้ำมันมะกอกในกระทะแล้วตั้งไฟปานกลาง จากนั้นผัดเส้นบวบประมาณ 2–3 นาที
- ใส่เชอร์รี่มะเขือเทศและคลุกเคล้ากับเพสโต้จนเคลือบทั่ว
- โรยด้วยชีสพาร์เมซานขูดก่อนเสิร์ฟ
ข. แซลมอนรมควันห่อแตงกวา
ขนมปังโรลขนาดพอดีคำที่สดชื่นนี้ผสมผสานไขมันดีและโปรตีนเพื่อมื้อกลางวันที่อิ่มท้องและเป็นมิตรกับคีโต
ส่วนผสม:
- แตงกวา 1 ลูกใหญ่ หั่นบางตามยาว
- 3 ออนซ์ แซลมอนรมควัน
- 2 ช้อนโต๊ะ ครีมชีส
- 1 ช้อนชา ผักชีลาวสด
- พริกไทยดำหนึ่งหยิบมือ
คำแนะนำ:
- ทาครีมชีสให้ทั่วบนแตงกวาแต่ละชิ้น
- วางแซลมอนรมควันเป็นแถบไว้ด้านบนแล้วโรยด้วยผักชีลาวสด
- ม้วนแผ่นแตงกวาให้แน่นและยึดด้วยไม้จิ้มฟัน
- โรยด้วยพริกไทยดำก่อนเสิร์ฟ
c. สะโพกไก่ย่างสมุนไพรเลมอน
สูตรคีโตที่ง่ายและอร่อย นำเสนอด้วยน่องไก่ฉ่ำและสมุนไพรสด
ส่วนผสม:
- สะโพกไก่ติดกระดูกและหนัง 2 ชิ้น
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก
- 1 ช้อนชา ไธม์แห้ง
- มะนาว 1 ลูก หั่นเป็นแว่น
คำแนะนำ:
- เปิดเตาอบให้ร้อนที่อุณหภูมิ 375°F (190°C)
- ถูสะโพกไก่ด้วยน้ำมันมะกอกและไทม์ จากนั้นจัดเรียงบนถาดอบพร้อมกับชิ้นมะนาว
- อบเป็นเวลา 30 นาที หรือจนกว่าจะสุกทั่ว
d. เคโตฟริตตาต้า มัฟฟิน
มินิฟริตตาต้าเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมื้อกลางวันที่เน้นโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ
ส่วนผสม:
- ไข่ไก่ขนาดใหญ่ 6 ฟอง
- ½ ถ้วย เบคอนปรุงสุก, หั่นเป็นชิ้นเล็ก
- ½ ถ้วยตวง พริกหวานหั่นเต๋า
- ¼ ถ้วยตวง ชีสเชดดาร์ขูดฝอย
- 1 ช้อนชา ออริกาโนแห้ง
คำแนะนำ:
- เปิดเตาอบที่อุณหภูมิ 350°F (175°C) และทาเนยในถาดมัฟฟิน
- ตีไข่ในชามแล้วผสมเบคอน, พริกหยวก, เชดดาร์, และออริกาโน
- เทส่วนผสมลงในถาดมัฟฟินและอบเป็นเวลา 15–20 นาทีจนเซ็ตตัว
👀 คุณรู้หรือไม่? ฟริตตาต้า (Frittatas) มีต้นกำเนิดย้อนไปถึงศตวรรษที่ 16 ในอิตาลี และดั้งเดิมทำขึ้นเพื่อใช้ส่วนผสมที่เหลือให้หมด จึงถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกของการทำอาหารแบบไม่เหลือทิ้ง
e. ซุปไก่กะทิไทย
ซุปอุ่นนุ่มละมุนที่อัดแน่นด้วยรสชาติไทยและไขมันดีต่อสุขภาพ
ส่วนผสม:
- อกไก่ 1 ชิ้น, หั่นเป็นเส้น
- 1 ถ้วยน้ำกะทิ
- 1 ถ้วย น้ำซุปไก่
- 1 ช้อนชา พริกแกงแดง
- ½ ถ้วย เห็ด, หั่นเป็นแว่น
- 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว
คำแนะนำ:
- ในหม้อ นำกะทิและน้ำซุปไก่มาต้มให้เดือด
- ใส่พริกแกงแดงลงไปคนให้เข้ากัน แล้วใส่ไก่ฉีกและเห็ดลงไป
- เคี่ยวเป็นเวลา 10 นาที ใส่น้ำมะนาว แล้วเสิร์ฟขณะอุ่น
ด้วยตัวเลือกที่รวดเร็ว ง่าย และมีประโยชน์ทางโภชนาการเหล่านี้ คุณจะไม่ต้องทนกับอาหารกลางวันที่น่าเบื่อหรือไม่ดีต่อสุขภาพอีกต่อไป การวางแผนอย่างเหมาะสมและสูตรอาหารที่ถูกต้องจะทำให้คุณมีพลังงานตลอดวันทำงานได้อย่างง่ายดาย
ความท้าทายทั่วไปเกี่ยวกับอาหารกลางวันใน Workday
กำลังลำบากใจว่าจะเตรียมอะไรไปเป็นอาหารกลางวันดี? คุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกค่ะ ผู้เชี่ยวชาญที่ยุ่งหลายคนก็เผชิญกับปัญหาเดียวกันนี้เมื่อพยายามจะเพลิดเพลินกับมื้ออาหารกลางวันที่ทั้งสุขภาพดีและอิ่มอร่อย:
- ข้อจำกัดด้านเวลา: ช่วงเช้าเป็นเวลาที่วุ่นวาย ทำให้มีเวลาน้อยในการเตรียมอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
- ความเหนื่อยล้าจากการเตรียมอาหารล่วงหน้า: การเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าอาจรู้สึกซ้ำซากและหนักหน่วง
- ปัญหาการพกพา: อาหารบางชนิดไม่สามารถพกพาได้สะดวกและอาจรั่วไหล เหี่ยว หรือสูญเสียรสชาติ
- การขาดความหลากหลาย: เป็นเรื่องง่ายที่จะตกหลุมพรางของการกินอาหารที่น่าเบื่อซ้ำๆ ทุกวัน
อุปสรรคเหล่านี้มักทำให้ผู้คนเลือกอาหารจานด่วนที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือข้ามมื้อกลางวันไปเลย
เคล็ดลับในการเตรียมอาหารกลางวันเพื่อการทำงานอย่างไรให้ปราศจากความเครียด
มื้อกลางวันไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งความเครียดในช่วงสัปดาห์ทำงานที่ยุ่งของคุณ นี่คือเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้การวางแผน เตรียม และจัดเตรียมอาหารเป็นเรื่องง่าย:
วางแผนและเตรียมตัวเหมือนมืออาชีพ
การเตรียมอาหารล่วงหน้าเป็นรากฐานของมื้อกลางวันที่ปราศจากความเครียด นี่คือวิธีที่จะทำให้ถูกต้อง:
- เลือกวัตถุดิบที่หลากหลาย: ปรุงธัญพืช เช่น ควินัวหรือข้าวกล้อง โปรตีน เช่น ไก่หรือเต้าหู้ และผักย่าง เช่น ซูกินีและพริกหวาน ที่สามารถนำมาผสมและจับคู่กันได้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ทำอาหารเป็นชุด: ใช้กระทะหรือหม้อขนาดใหญ่ในการเตรียมอาหารจำนวนมาก แบ่งอาหารออกเป็นมื้อ ๆ ใส่ภาชนะแยกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำอาหารมากเกินไปหรือการทิ้งอาหารเหลือ
- หมุนเวียนเมนูอาหาร: เลือกใช้สูตรพื้นฐาน 2–3 สูตร (เช่น ผัด, สลัด, หรือห่อ) และปรับรสชาติด้วยซอส, เครื่องเทศ, หรือน้ำสลัดเพื่อให้อาหารน่าสนใจอยู่เสมอ
- เตรียมของว่างไปพร้อมกัน: ในขณะที่อาหารของคุณกำลังปรุงอยู่ ให้หั่นผลไม้สดหรือเตรียมของว่างที่ให้พลังงานเร็วๆ เพื่อทานคู่กับมื้อกลางวันของคุณ
ความพยายามเพียงเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ช่วยให้คุณมีอาหารที่สมดุลและอร่อยพร้อมรับประทานตลอดทั้งสัปดาห์
กล่องอาหารกลางวันแบบพกพาที่รักษาความสดของอาหาร
เลือกภาชนะที่กันรั่วซึมและปราศจากสาร BPA พร้อมช่องแบ่งเพื่อแยกส่วนประกอบของมื้ออาหาร กระเป๋าเก็บความเย็นและกระติกน้ำร้อนช่วยรักษาอุณหภูมิอาหารร้อนให้อุ่นและอาหารเย็นให้สดใหม่ ในขณะที่ภาชนะแบบซ้อนกันได้ช่วยประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นและทำให้การเตรียมอาหารของคุณเป็นระเบียบ
เคล็ดลับและไอเดียอาหารกลางวันสำหรับทำงานจาก Reddit
เราได้ตรวจสอบ Reddit เพื่อค้นหาคำแนะนำเพิ่มเติม และนี่คือบางส่วนของคำแนะนำเหล่านั้น:
"หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบทำคือหาขวดโหลแก้วมาสักสองสามใบแล้วทำสลัดใส่ไป ทาน้ำสลัดไว้ด้านล่างแล้วใส่ส่วนผสมด้านบน เมื่อคุณพร้อมที่จะทาน ก็แค่กลับขวดแล้วเขย่า วิธีนี้ น้ำสลัดจะลงไปในสลัดก่อนที่คุณจะทาน ทำให้ทุกอย่างไม่แฉะ มีหลายวิธีในการผสมสลัด รวมถึงโปรตีนต่างๆ ถั่ว ผัก ฯลฯ " – jquest303, Reddit
"ฉันทำซุปในปริมาณมากแล้วแบ่งเป็นมื้อเล็กๆ แช่แข็งไว้เป็นวิธีของฉันเอง ฉันจะทำซุปห้าชนิดที่แตกต่างกัน แช่แข็งไว้ แล้วมีซุปคนละชนิดสำหรับทุกวันในสัปดาห์ทำงาน วันหนึ่งฉันอาจจะทานคู่กับแซนด์วิชเย็น วันถัดไปเป็นแซนด์วิชร้อน วันถัดไปเป็นสลัด และอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ" – Elegant-pressure-290, Reddit
"สิ่งที่ง่ายและดีต่อสุขภาพคือการนำธัญพืช (ข้าว ควินัว ฯลฯ) มาเพิ่มโปรตีนด้านบน ผัก และซอสหรือน้ำสลัด คุณสามารถทำทุกอย่างครั้งเดียวในหนึ่งสัปดาห์แล้วนำมาจัดใส่ชาม" – Krn0622, Reddit
ยกระดับมื้อกลางวันของคุณด้วยความเรียบง่าย
คุณกำลังจะลองไอเดียอาหารกลางวันสำหรับที่ทำงานอันไหนในวันนี้?
อาหารกลางวันในที่ทำงานไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเพื่อให้อร่อยและมีพลัง ไม่ว่าจะเป็นสลัดสีสันสดใสกับผักโขมอ่อน ชามข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยคุณค่า หรือแซนด์วิชห่อแน่นที่เต็มไปด้วยผักย่างและฮัมมูส มีวิธีที่จะทำให้อาหารสดใหม่และน่าตื่นเต้นเสมอ
สมดุลคือกุญแจสำคัญ—ผสมผสานมื้ออาหารที่มีโปรตีนสูง, ของว่างที่ทานได้รวดเร็ว, หรือเครื่องปรุงรสชาติเข้มข้นเช่นน้ำสลัดทาฮินีหรือมะเขือเทศตากแห้งเพื่อให้ปากของคุณมีความสุข. จัดระเบียบให้ดีและทำให้เวลาพักกลางวันของคุณเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น.
