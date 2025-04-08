10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณในปี 2025

คุณทำงานหนักเพื่อปิดการจำนองนั้น—แล้วทำไมลูกค้าคนสำคัญของคุณถึงไปเลือกคู่แข่ง?
ง่าย ๆ: คุณไม่ได้ติดตามและรักษาความสัมพันธ์ไว้
ความจริงที่โหดร้ายคือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ไม่ดูแลลูกค้าเดิมจะสูญเสียธุรกิจซ้ำและการแนะนำลูกค้าใหม่ แต่มีทางแก้ไข—ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สำหรับสินเชื่อที่ทรงพลัง
74% ของธุรกิจกล่าวว่าซอฟต์แวร์CRM ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยทำให้ข้อมูลลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
อุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีความซับซ้อนมากพออยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องให้เทคโนโลยีของคุณเป็นอุปสรรค ระบบ CRM สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมจะช่วยให้การติดตามเป็นไปโดยอัตโนมัติ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นศูนย์กลาง และช่วยให้การทำธุรกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังเปรียบเทียบ CRM เฉพาะอย่างเช่นHubSpot กับ Mondayหรือกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่สาม บล็อกโพสต์นี้จะแสดงให้คุณเห็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CRM สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด เพื่อช่วยเปลี่ยนผู้กู้เพียงครั้งเดียวให้กลายเป็นลูกค้าตลอดชีวิต
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในตลาด:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพ
- Jungo: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Salesforce และการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- Surefire CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการดูแลความสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- BNTouch Mortgage CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
- Velocify: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการขายในการให้สินเชื่อจำนอง
- Nextwave: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งระบบอัตโนมัติด้านการขายและการตลาด
- Shape Mortgage CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
- Aidium: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลีดด้วยระบบ AI
- Salesforce Financial Services Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระดับองค์กร
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการจัดการลูกค้าสำหรับสินเชื่อบ้าน?
ก่อนที่จะเจาะลึกถึงตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ระบบ CRM แตกต่างจากซอฟต์แวร์ทั่วไป ระบบ CRM ที่เหมาะสมควรมีมากกว่าแค่สเปรดชีตที่ถูกตกแต่งให้ดูดี นี่คือสิ่งที่สำคัญ:
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: เลือก CRM ที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากหลายช่องทาง ดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยระบบอัตโนมัติ และติดตามทั้งลูกค้าและพันธมิตรผู้แนะนำได้ในที่เดียว เพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย
- ระบบอัตโนมัติ: มองหา CRM ที่สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการปิดการขาย และสร้างลูกค้าประจำให้กับธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณ
- การผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการการให้สินเชื่อ [LOS] และเครื่องมือในอุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณ เมื่อระบบ CRM ของคุณผสานรวมกับระบบ LOS ข้อมูลผู้กู้ทั้งหมด การอัปเดตสถานะสินเชื่อ และการสื่อสารจะถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว ด้วยการผสานรวม คุณสามารถกระตุ้นกระบวนการทำงานอัตโนมัติตามเหตุการณ์ในระบบ LOS ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะสินเชื่อเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" ระบบ CRM ของคุณสามารถส่งอีเมลขั้นตอนถัดไปแบบส่วนตัวโดยอัตโนมัติหรืออัปเดตรายการงานภายในได้
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: เลือกแพลตฟอร์มที่ให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ผู้ประมวลผล และผู้จัดการสาขา ต่างให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้แต่ละคนมุ่งเน้นไปที่ KPI ของตนเอง—ไม่มีสิ่งรบกวน มีเพียงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ของคุณเป็นไปตามพระราชบัญญัติการดำเนินการชำระหนี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ [RESPA], การเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ TILA-RESPA [TRID] และข้อบังคับอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การตลาดอัตโนมัติ: เลือก CRM ที่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการตลาดทางอีเมลและความสามารถของซอฟต์แวร์ CRM การตลาดอื่น ๆ เพื่อรักษาการไหลของโอกาสทางธุรกิจให้เต็มอยู่เสมอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มองหา CRM ที่รองรับการใช้งานบนมือถือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อที่จัดการกระบวนการและติดต่อกับลูกค้าได้จากทุกที่ จะมีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น
10 อันดับระบบ CRM สำหรับสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดที่ควรลอง
พร้อมที่จะเปลี่ยนโอกาสที่พลาดไปให้กลายเป็นสินเชื่อเพิ่มเติมหรือไม่? คุณต้องการตัวเลือก CRM ที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น กระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้ำ และช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
👀 คุณรู้หรือไม่? 63% ขององค์กรทางการเงินต้องการลงทุนในเทคโนโลยีการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน เช่น CRM.
มาดูกัน 10 โซลูชัน CRM สำหรับสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดในตลาด โดยเน้นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญของแต่ละโซลูชัน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการทำงานร่วมกันของทีม)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ผสานการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเข้ากับโซลูชัน CRM เพื่อสร้างศูนย์บัญชาการแบบรวมสำหรับกระบวนการจำนองของคุณ—และ, จึงเป็นอันดับหนึ่งในรายการของเรา!
ไม่ว่าคุณจะติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขาย หรือประสานงานกับทีมของคุณClickUp สำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้กับคุณในกระบวนการทำงานของคุณ มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูงสำหรับทีมข้ามสายงานเพื่อการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่เข้าใจง่าย
การจัดการลูกค้า การสมัครสินเชื่อ และงานของทีมอาจทำให้รู้สึกหนักหนาสาหัส และไม่มีระบบใดที่เหมือนกัน แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้สถานะงานที่กำหนดเอง และฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเหมาะกับกระบวนการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเฉพาะของคุณ เพื่อติดตามประเภทสินเชื่อ คะแนนเครดิต แหล่งที่มาของลีด และอื่นๆ อีกมากมาย—ไม่มีโครงสร้างที่ตายตัว มีเพียง CRM ที่ทำงานในแบบที่คุณทำ
ClickUp ยังมีมุมมองหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะชอบมุมมองแบบรายการ (List View) มุมมองกระดาน (Board View) มุมมองแกนต์ (Gantt View) หรือมุมมองตาราง (Table View) คุณก็สามารถติดตามใบสมัคร จัดการการสื่อสารกับลูกค้า และดูแลแคมเปญการตลาดได้ตามสไตล์ที่เหมาะกับคุณที่สุด
ต้องการส่งรายการไปยังลูกค้าของคุณหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว ด้วยClickUp Map View คุณสามารถวางแผนที่รายการทั้งหมดของคุณเพื่อให้ลูกค้าเห็นตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนได้ คุณยังสามารถใช้สีเพื่อแยกประเภทตามช่วงราคาและสร้างเทมเพลตสำหรับใช้ในภายหลังได้อีกด้วย
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้
การใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แยกส่วนทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อนเกินความจำเป็น แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถมอบหมายงาน เพิ่มความคิดเห็น หรือแม้แต่สนทนากับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยClickUp Chat— ไม่ต้องตามหาอีเมลอีกต่อไป
โบนัส: คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานได้โดยตรงจากข้อความแชท!
หากคุณคิดว่าคุณยังต้องสลับแท็บเพื่อเช็คอีเมล ClickUp แก้ไขปัญหานั้นให้คุณได้เช่นกัน! ไม่ว่าคุณจะใช้ Outlook หรือ Gmail คุณสามารถร่างและส่งอีเมลได้จากภายใน ClickUp ทั้งหมดนี้ทำให้การดูแลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของคุณเกิดขึ้นในที่เดียว—ภายในระบบ CRM ของคุณ
แล้ว CRM จะมีประโยชน์อะไรถ้าขาดระบบอัตโนมัติ?ClickUp Automationsช่วยประหยัดเวลาของคุณได้อย่างมากด้วยการสร้างทริกเกอร์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามผล การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดดีลแทนที่จะทำงานเอกสารซ้ำๆ
ตอนนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุด—ตัวชี้วัด! ไปที่ClickUp Dashboardsเพื่อดูภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญ, ประสิทธิภาพการขาย, และการโต้ตอบกับลูกค้าในที่เดียว ด้วยบัตรแดชบอร์ดมากกว่า 50 ใบ คุณสามารถมอบสิ่งที่จำเป็นให้กับสมาชิกทีมแต่ละคนได้:
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อสามารถดูกิจกรรมของลีดและสถานะของกระบวนการได้
- ผู้ประมวลผลจะเห็นงานที่รอดำเนินการตามวันที่กำหนด
- ผู้จัดการติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลง, ปริมาณเงินทุน, และการเสร็จสิ้นงาน
คุณจะได้รับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของธุรกิจของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้า, ตรวจจับแนวโน้ม, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้น
การตั้งค่า CRM ใหม่ดูเหมือนจะเป็นงานที่ยุ่งยาก แต่คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp ซึ่งให้พื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ทันที!
หากคุณเป็นคนที่จัดการลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดในสเปรดชีตอยู่ตลอดเวลาเทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์ และดีลต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวในรูปแบบที่คุ้นเคย
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละทรัพย์สินด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก, ขายแล้ว, และกำลังขาย
- เข้าถึงข้อมูลในห้ามุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึงคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- ปรับปรุงการติดตามอสังหาริมทรัพย์ด้วยความสามารถในการติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และการผสานรวมกับอีเมล
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลต CRMที่ช่วยจัดการธุรกรรมของคุณด้วยลองดูเทมเพลต ClickUp Real Estate Agent ซึ่งช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณ พร้อมทั้งให้ภาพรวมของค่าคอมมิชชั่นของคุณ
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น:
- ติดตามความคืบหน้าของลูกค้าด้วยสถานะ 15 แบบ เช่น เปิด, ติดต่อแล้ว, และได้รับสัญญา
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บรายละเอียดสำคัญของลูกค้าและทรัพย์สินเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- ทำให้การคำนวณค่าคอมมิชชั่นเป็นอัตโนมัติเพื่อควบคุมรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์
ส่วนที่ดีที่สุดคือ แม้เมื่อคุณขยายธุรกิจของคุณ ClickUp ก็ขยายไปพร้อมกับคุณ! ดังนั้น หากคุณต้องการระบบCRM อสังหาริมทรัพย์ที่ชาญฉลาดปรับแต่งได้ตามต้องการและฟรีเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าClickUp CRMคือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือและแพลตฟอร์มกว่า 1,000 รายการ
- สรุปบทสนทนา ติดตามความคืบหน้า และปรับปรุงงานเขียนด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ในตัวClickUp Brain
- สร้างเอกสารเงินกู้แบบรวมศูนย์พร้อมประวัติเวอร์ชันและสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ ด้วยClickUp Docs
- ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้กู้หรือสอบถามข้อมูลลูกค้าใหม่
- ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับการเช็คอินที่ 30, 60 หรือ 90 วันหลังปิดงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางมุมมองไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ (ตอนนี้ยัง!)
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp ช่วยให้เราสามารถตั้งค่ากระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ CRM ขนาดใหญ่สำหรับการบริหารโครงการของเรา Click Up เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ หลังจากที่เราตั้งค่าการบริหารโครงการเรียบร้อยแล้ว เราก็พบว่ามีประโยชน์ในหลายด้านที่ช่วยให้งานประจำวันของเราเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
ClickUp ช่วยให้เราสามารถตั้งค่ากระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ CRM ขนาดใหญ่สำหรับการบริหารโครงการของเรา Click Up เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ หลังจากที่เราตั้งค่าการบริหารโครงการเรียบร้อยแล้ว เราก็พบว่ามีประโยชน์ในแง่อื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยให้งานประจำวันของเราเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. Hubspot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด?
2. Jungo (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Salesforce และการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย)
JungoคือระบบCRM สำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันครบวงจรเพื่ออัตโนมัติกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และทำให้การร่วมมือเป็นเรื่องง่าย
สร้างขึ้นบน Salesforce, ระบบนี้ผสานรวมกับเครื่องมือจำนองชั้นนำ ช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมาย, สินเชื่อ, และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จากการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายทั้งหมดของคุณ—ลูกค้า, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, คู่ค้าที่แนะนำ, และสมาชิกในทีม—พร้อมให้การเข้าถึงเต็มรูปแบบต่อ Salesforce และ AppExchange เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติเด่นของ Jungo
- กำจัดปัญหาการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยระบบ LOS เช่น Encompass, Calyx Point และ LendingPad
- เข้าถึงเนื้อหาการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้า แคมเปญอีเมล การตลาดผ่านวิดีโอ และเครื่องมือการตลาดร่วม
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญด้วยข้อมูลสดและรายงานโดยละเอียดผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ทำให้การตลาดหลังปิดการขายเป็นอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Concierge โดยส่งของขวัญและบัตรอวยพรส่วนบุคคลเพื่อเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า
ข้อจำกัดของจุงโกะ
- การทำงานขึ้นอยู่กับ Salesforce
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาของ Jungo
- แอปสินเชื่อบ้าน Jungo: 119 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ชุดรวม Jungo: $149/เดือนต่อผู้ใช้
- Jungo Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jungo
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jungo ว่าอย่างไร
ฉันใช้ Jungo ในชีวิตการทำงานประจำวันของฉัน มันช่วยให้ฉันติดตามงานประจำวันทั้งหมดได้ รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเก่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่สนใจ และผู้ติดต่อด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมดไว้ด้วย มันช่วยให้ฉันเป็นระเบียบและจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันใช้ Jungo ในชีวิตการทำงานประจำวันของฉัน มันช่วยให้ฉันติดตามงานประจำวันทั้งหมดได้ รวมถึงเก็บรายชื่อลูกค้าเก่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ลูกค้าเป้าหมาย และผู้ติดต่อด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมดไว้ด้วย มันช่วยให้ฉันมีระเบียบและจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ซัวร์ไฟร์ CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการดูแลความสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ)
คุณเคยต้องการที่จะทำให้การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณเป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่?Surefire CRMทำให้เป็นไปได้! มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยสามารถปิดดีลใหม่ ๆ สร้างธุรกิจซ้ำ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญในการแนะนำลูกค้าใหม่
เป็นโซลูชัน CRM ที่มั่นคงสำหรับธุรกิจบริการที่ช่วยอัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมาย การตลาดหลายช่องทาง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่เดียว ระบบอัตโนมัติแบบ 'ตั้งค่าแล้วลืม' ช่วยให้คุณสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ที่มั่นใจได้
- เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย อีเมล ข้อความ และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาดแบบหลายช่องทาง
- เข้าถึงเนื้อหาที่พร้อมใช้งานตามข้อกำหนดกว่า 1,000 ชิ้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตลาดของคุณ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลเพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมายตลอดกระบวนการขอสินเชื่อและการติดต่อหลังปิดการขาย
- เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด RESPA, TCPA และ CCPA ที่ติดตั้งไว้แล้ว
ข้อจำกัดของระบบ CRM ที่แน่นอน
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยลงสำหรับการรายงานด้วยตนเอง
- ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด
ราคา CRM ที่มั่นใจได้
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว CRM ที่เชื่อถือได้
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เจ้าของบ้านชาวอเมริกันเฉลิมฉลองการชำระหนี้จำนองหมดด้วยการจัดงาน"เผาหนี้จำนอง"โดยเผาเอกสารเงินกู้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จทางการเงินของพวกเขา
4. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในรูปแบบภาพ)
หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน CRM สำหรับการให้คำปรึกษาที่ช่วยคุณติดตามลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติการติดตาม, และปิดการขายได้มากขึ้น,Pipedriveเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม.
ระบบ CRM แบบ Kanban นี้ช่วยให้คุณมองเห็นและจัดการกระบวนการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ และข้อมูลเชิงลึกด้านการขายแบบเรียลไทม์ Pipedrive ช่วยให้กระบวนการสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมดง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด—การปิดการขายสินเชื่อให้ได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- รักษาความสนใจของลูกค้าด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการติดตามผลอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การแปลงด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการขายแบบเรียลไทม์และรายงานที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 400+ รายการ รวมถึงระบบอนุมัติสินเชื่อยอดนิยม [LOS]
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม
- ความสามารถในการรายงานขั้นสูงและ AI จำกัดเฉพาะแผนราคาสูงกว่า
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไร
สำหรับพวกเราที่ชอบใช้ภาพ นี่คือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ฉันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในช่องทางการขายของฉันด้วย CRM ที่ใช้งานง่ายนี้ มันง่ายมากที่จะดูแดชบอร์ดและย้ายลีดไปมา
สำหรับพวกเราที่ชอบใช้ภาพ นี่คือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ฉันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในช่องทางการขายของฉันด้วย CRM ที่ใช้งานง่ายนี้ มันง่ายมากที่จะดูแดชบอร์ดและย้ายลีดไปมา
5. BNTouch Mortgage CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร)
การจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, สินเชื่อ, และการตลาดอาจรู้สึกเหมือนละครสัตว์สามวงในโลกของสินเชื่อที่อยู่อาศัยBNTouch Mortgage CRMช่วยนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย
นี่คือระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยดิจิทัลครบวงจรที่ผสานรวม CRM, การตลาด และเครื่องมือ POS เข้าด้วยกัน ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Perfex CRMสำหรับผู้ที่มองหาโซลูชันแบบครบวงจร แอปมือถือที่ใช้งานง่ายและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติเด่นของ BNTouch Mortgage CRM
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาดทางอีเมล, SMS, และวิดีโอ พร้อมเข้าถึงเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่คัดสรรมาอย่างดี
- จัดการการกระจายลูกค้าเป้าหมายโดยการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์
- เข้าถึงเครื่องมือเฉพาะด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยกว่า 35 รายการ รวมถึงแบบฟอร์ม 1003 แบบดิจิทัล
- จัดการ CRM ของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของระบบ CRM จำนอง BNTouch
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางในครั้งแรกเป็นเรื่องท้าทาย
ราคา BNTouch Mortgage CRM
- บุคคล: 165 ดอลลาร์/เดือน + ค่าเปิดใช้บริการ 125 ดอลลาร์
- ทีม: เริ่มต้นที่ $190/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน + ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน $95 ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
BNTouch Mortgage CRM การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
6. Velocify (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการขายในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย)
Velocifyเป็น CRM ที่แข็งแกร่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการปิดการขายสินเชื่อได้มากขึ้นด้วยความยุ่งยากน้อยลง ในฐานะส่วนหนึ่งของ ICE Mortgage Technology แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อสามารถจัดระเบียบงาน ติดตามผลอัตโนมัติ และจัดการลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 1,400 แหล่ง
ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณหรือเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้กู้ Velocify ก็รับประกันว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายหลุดรอดไปอย่างแน่นอน ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการระบบ CRM สำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Velocify
- จับคู่, จัดจำหน่าย, และจัดลำดับความสำคัญของลีดโดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามที่รวดเร็วขึ้น
- ลดจำนวนงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยการสื่อสารหลายช่องทางแบบอัตโนมัติเพื่อรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- โทรออกมากขึ้น ติดตามการสนทนา และเพิ่มอัตราการปิดการขายด้วยระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ Dial-IQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณ
ข้อจำกัดของ Velocify
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาขัดข้องของตัวโทรออกเป็นครั้งคราว
ราคาของ Velocify
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Velocify
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
7. NextWave (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งระบบอัตโนมัติด้านการขายและการตลาด)
Nextwave CRMโดย CRMnow เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ, นายธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัย, และผู้ให้กู้สินเชื่อขายส่งที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาดอัตโนมัติ
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ระบบนี้มอบการติดตามลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ การอัปเดตความคืบหน้าตามเป้าหมายสำคัญ และจุดติดต่อการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลกำไร ช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนที่ง่ายและการบริหารพันธมิตร พร้อมทั้งช่วยให้ทีมขายของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ NextWave
- เข้าถึงงาน, ข้อตกลง, กิจกรรมของพันธมิตร และตัวชี้วัดสำคัญด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- อัตโนมัติการจัดจำหน่ายลูกค้าเป้าหมายด้วยการจัดเส้นทางตามทักษะ และติดตามความคืบหน้าของเงินกู้แบบเรียลไทม์
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการส่งต่อผู้ป่วยด้วยการอัปเดตผ่าน SMS, อีเมล และข้อความเสียง
- จัดการธุรกิจสินเชื่อบ้านของคุณได้ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ
ข้อจำกัดของ NextWave
- การปรับแต่งกระบวนการทำงานอาจต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมาก
ราคาของ NextWave
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว NextWave
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. รูปแบบ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์)
ต้องการโซลูชันสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ครบครันและขับเคลื่อนด้วย AI หรือไม่?Shape CRMคือตัวเลือกที่โดดเด่น ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนายหน้าสินเชื่อ ผู้ให้กู้ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นตั้งแต่การเริ่มต้น การขาย ไปจนถึงการตลาดอัตโนมัติ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้มากกว่า 500 รายการ Shape ช่วยให้คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติการติดตาม และผสานการทำงานกับระบบ POS และ LOS ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะขยายธุรกิจสินเชื่อบ้านหรือเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงลูกค้าเป้าหมาย Shape ครอบคลุมทุกความต้องการในหนึ่งเดียว ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างจุดเด่นที่ดีที่สุด
- เข้าถึงระบบ CRM แบบบูรณาการ, ระบบโทรออกอัตโนมัติ, ระบบส่งอีเมล/ข้อความอัตโนมัติ, ระบบ POS, การเชื่อมต่อกับระบบ LOS, และเว็บไซต์ CRO ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ปรับปรุงการตัดสินใจด้วยบันทึกการโทรอัตโนมัติ การให้คะแนนด้วย AI การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการแจ้งเตือนตามคะแนน
- รันแคมเปญแบบอัตโนมัติด้วยอีเมล ข้อความ และลำดับการอัปเดตสถานะที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เพิ่มอัตราการแปลงด้วยช่องทางการนำลูกค้าที่มีรูปแบบแบบสำรวจและหน้า landing page ที่ปรับให้เหมาะสมกับการแปลง
ข้อจำกัดของรูปทรง
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
กำหนดรูปแบบการกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวรูปร่าง
- G2: 4. 9/5 (95+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Shape ว่าอย่างไร
ฉันไม่เคยค้นพบวิธีการที่ง่ายขนาดนี้ในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาเมื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายเหมือนกับที่ Shape ทำได้เลย ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายและปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ รวมถึงใช้งานได้อย่างสะดวก
ฉันไม่เคยพบวิธีการที่ง่ายขนาดนี้ในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาเมื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายเหมือนกับที่ Shape ทำได้เลย ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายและปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ รวมถึงใช้งานได้อย่างไม่ซับซ้อน
9. Aidium (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบ AI)
บางครั้ง ความเรียบง่ายคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบ CRM ยิ่งดีหากมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายAidiumคือเครื่องมือหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นยอดขาย
มันนำเสนอการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบ AI, ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด, และการผสานระบบเพื่อช่วยคุณจัดการและเติบโตของระบบท่อการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะติดตามการแนะนำ, ดูแลลูกค้าเป้าหมาย, หรือดำเนินแคมเปญการตลาด, Aidium ให้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปิดการขายได้มากขึ้นในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Aidium
- ทำให้การติดตามผล การแจ้งเตือน และการสื่อสารเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงเวลาการตอบสนอง
- ใช้ AI เพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพสูงและปรับแต่งการตลาดของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- สร้างและเปิดตัวแคมเปญการตลาดด้วยเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ออกแบบสื่อการตลาดที่ดึงดูดสายตาได้โดยตรงภายใน CRM ด้วยการผสานการทำงานกับ Canva
ข้อจำกัดของ Aidium
- ลูกค้าบางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าที่ล่าช้า
- อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Aidium
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Aidium
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Salesforce Financial Services Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของสินเชื่อระดับองค์กร)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC)มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการผู้กู้ การทำงานอัตโนมัติ และปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มีปริมาณงานสูง
ข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลสินเชื่อและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้กู้ เครื่องมือรายงานในตัวและการผสานรวมที่ง่ายดายช่วยให้คุณขยายธุรกิจได้ในขณะที่ยังคงรักษาความสอดคล้องและประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Financial Services Cloud
- ปรับปรุงการสมัครสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพด้วยการรวบรวมข้อมูลและการจัดการเอกสารที่ใช้งานง่าย
- ให้คำแนะนำที่ปรับแต่งตามความต้องการและข้อมูลทางการเงินเชิงลึกด้วยระบบปรับแต่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ลดการทำงานด้วยมือและเพิ่มความแม่นยำด้วยกระบวนการพิจารณารับประกันอัตโนมัติ
- ปรับปรุงการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ, ผู้กู้, นายหน้า, และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
ข้อจำกัดของ Salesforce Financial Services Cloud
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว; การใช้เครื่องมืออย่างดีต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
- ราคาสูงกว่าตัวเลือก CRM อื่น ๆ
ราคา Salesforce Financial Services Cloud
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- ยอดขาย: 300 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- บริการ: $300/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การขายและบริการ: $325/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 สำหรับการขายและการบริการ: $700/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การบริหารผลิตภัณฑ์ประกันภัย: 180,000 ดอลลาร์/ปี ต่อองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การบริหารกรมธรรม์ประกันภัย: 42,000 ดอลลาร์/ 10 ล้านดอลลาร์ GWP (เรียกเก็บรายปี)
- การจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: 27,000 ดอลลาร์/ 10 ล้านดอลลาร์ GWP (เรียกเก็บรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce Financial Services Cloud ว่าอย่างไร
ฉันชอบที่ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถออกแบบให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้ ไม่ใช่ให้ธุรกิจต้องปรับตัวเข้ากับซอฟต์แวร์
ฉันชอบที่ซอฟต์แวร์นี้ปรับแต่งได้หลากหลาย คุณสามารถออกแบบให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้ ไม่ใช่ต้องปรับธุรกิจให้เข้ากับซอฟต์แวร์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณเลือก CRM ของคุณแล้ว ควรลงทุนในการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำไปใช้โดยเน้นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อจำนองแต่ละคน ไม่ใช่แค่บริษัทเท่านั้น
ไม่มีวันต้องกู้ยืมอีกต่อไปกับ ClickUp!
ระบบ CRM สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิต มอบความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อในทุกๆ ลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนของสินเชื่อ และงานติดตามผล ทั้งหมดนี้ในแดชบอร์ดเดียว
เครื่องมือทั้งหมดนี้มอบสิ่งพิเศษ แต่ ClickUp ล่ะ? มันคือแพ็กเกจครบครัน—ระบบ CRM และการจัดการโครงการในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบหรู ด้วยคุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับคะแนนเครดิตและประเภทเงินกู้, และการจัดเก็บเอกสารที่ศูนย์กลาง ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้
มันจะดีไปกว่านี้ได้อีกไหม? เราคิดว่าไม่มีแล้ว แต่ไม่ต้องเชื่อเราเพียงฝ่ายเดียว สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และลองใช้ด้วยตัวเอง!