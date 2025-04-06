13 ซอฟต์แวร์ CRM ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ

10 ชั่วโมง 43 นาที นั่นคือระยะเวลาที่พนักงานทีมสร้างความภักดีของลูกค้า Zapposเคยใช้ไปกับการโทรเพียงครั้งเดียวกับลูกค้า
แต่การสนทนานั้นเกี่ยวกับอะไร? มันเป็นการพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตในลาสเวกัส และนี่คือข้อสังเกตที่สำคัญ: เมื่อสิ้นสุดการโทรเกือบ 11 ชั่วโมงนั้น ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ
เหตุการณ์นี้น่าประทับใจเป็นพิเศษเพราะแสดงให้เห็นว่าการบริการลูกค้าที่ทุ่มเทสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ในขณะที่สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มีประโยชน์ นี่คือเหตุผลที่ระบบศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีคุณค่าอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม
แล้วศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังนี้ได้อย่างไร? มาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์ติดต่อลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณกัน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับ 13 โซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับศูนย์บริการลูกค้าที่ดีที่สุด:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
- HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน CRM อย่างราบรื่นในศูนย์บริการโทรศัพท์ขนาดเล็ก)
- Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง)
- Freshdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนแบบหลายช่องทางและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ช่วยเหลือ)
- Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลลูกค้าและการติดตามการโทรแบบเรียลไทม์)
- Five9 (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์บริการลูกค้าบนคลาวด์ที่มีการผสานรวม CRM อย่างราบรื่น)
- Aircall. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารหลายช่องทางและการผสาน CRM อย่างไร้รอยต่อ)
- Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการสนทนาด้วย AI และการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์)
- Nextiva (เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM ในตัวในแพลตฟอร์มศูนย์บริการลูกค้า)
- CloudTalk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของ CRM)
- Talkdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทุกช่องทาง)
- Avaya (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM หลายช่องทางและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์)
- EngageBay (เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชัน CRM และศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร)
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM ของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์?
ในปี 2005 เจฟฟ์ เบโซส ได้จับคู่การจัดส่งแบบไม่จำกัดกับบริการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น และทันใดนั้น การช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีมาตรฐานทองคำใหม่ หรืออย่างที่อเมซอนชอบเรียกกันว่า "การหมกมุ่นกับลูกค้า"
และนั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อประสบความสำเร็จในวันนี้—การทุ่มเทอย่างเต็มที่ 100% เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
ระบบ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์กำลังผลักดันวาระนี้—ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมช่องว่างทางการสื่อสารและมอบบริการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ซอฟต์แวร์นี้มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันที ทำให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือรายการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดที่ระบบ CRM ของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของคุณควรมี:
- การผสาน CRM อย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มโฆษณาและอื่นๆ เพื่อรวมการดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียว
- รองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์: รับประกันการทำงานที่ราบรื่นด้วยแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ซิงค์ได้ง่าย
- การสนับสนุนแบบ Omnichannel: จัดการทุกอย่างจากแพลตฟอร์มเดียวด้วยการผสานแอปพลิเคชันที่ง่ายดาย
- การติดตามประสิทธิภาพ: เปิดโอกาสให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์บริการทางโทรศัพท์และติดตามการโทรได้
- ประวัติลูกค้าอย่างครบถ้วน: ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประวัติลูกค้าเพื่อให้บริการที่เป็นส่วนตัว
- การผสานระบบ IVR: อัตโนมัติการสอบถามข้อมูลที่เป็นกิจวัตรเพื่อประหยัดเวลาและกำลังคน
- การกำหนดเส้นทางสายอัจฉริยะ: จัดสรรสายตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่
- การติดตามการโทรไม่ได้รับและข้อความเสียง: บันทึกการโทรไม่ได้รับและข้อความเสียงโดยอัตโนมัติ พร้อมมอบหมายให้กับตัวแทนที่เหมาะสม
- รายงานแบบเรียลไทม์และประวัติย้อนหลัง: ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น เวลาโทรเฉลี่ย เวลาในการรอ และอื่นๆ
📌 ตัวอย่าง: พลังของการหมกมุ่นกับลูกค้าเป็นสิ่งที่ Unilever ทำได้ดีเช่นกัน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกใช้ระบบ CRM ของศูนย์บริการลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าแบบเรียลไทม์จากหลายช่องทาง ปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย และแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความต้องการของพวกเขา
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเลือกระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ
13 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าเราจะเน้นย้ำถึงคุณค่าของการทุ่มเทเวลาให้กับลูกค้าแต่ละรายมากเพียงใด ความเป็นจริงก็คือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ต้องรับมือกับงานห้าอย่างพร้อมกัน การใช้เวลาครึ่งกะไปกับการรับสายเดียวจึงไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้
นั่นคือจุดที่ระบบ CRM ของศูนย์บริการลูกค้าเข้ามามีบทบาท
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ก็มีโซลูชัน CRM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณทั้งหมด นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ศูนย์บริการลูกค้าที่ดีที่สุด 13 อันดับ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงาน CRM และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ ความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน การทำงานอัตโนมัติ และการรายงานไว้ในที่เดียว—ช่วยให้คุณไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายตัวเพื่อรับประโยชน์เดียวกัน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ ลองมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณก้าวเข้าสู่พื้นที่ทำงานของ ClickUp ก่อนอื่น คุณสามารถทำงานอัตโนมัติกับขั้นตอนการทำงานของลูกค้า จัดการสายเรียกเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ งานประจำวันของคุณจะเริ่มมีลักษณะประมาณนี้:
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
งานใน ClickUp
✅ การติดตามและจัดการการโต้ตอบทางโทรศัพท์ง่ายขึ้นมากด้วยClickUp Tasks
ClickUp Tasks ช่วยในการมอบหมายและจัดการงาน ติดตามสถานะลูกค้า การอัปเดต และอื่นๆ อีกมากมายเพิ่มเทมเพลตบริการลูกค้าของ ClickUpเข้าไป และคุณจะพบว่า การรับข้อเสนอแนะและการติดตามกลายเป็นเรื่องง่าย! คุณจะต้องชื่นชอบมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ซึ่งทำให้การติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการงานง่ายกว่าที่เคย
✅ ด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งแบรนด์ของคุณเองพร้อมตรรกะเงื่อนไขของ ClickUp คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าและการเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
หากคุณต้องการจัดทำรายชื่อบุคคลสำคัญที่คุณจะติดต่อในสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆเทมเพลตการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
✅ ต้องการยกระดับกระบวนการจัดการสายเรียกเข้าของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?กระบวนการทำงาน CRMพร้อมระบบอัตโนมัติของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับระบบ IVR ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณจัดเส้นทางสายเรียกเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอตัวเลือกบริการตนเองให้กับลูกค้า
การเชื่อมต่อ ClickUp
✅ พูดถึงการผสานการทำงาน ClickUp สามารถใช้งานร่วมกับแอปมากกว่า 1,000 แอป ดังนั้น กระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิมจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม ClickUp โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Zapier จะมีความสอดคล้องกัน และการอัปเดตในเครื่องมือหนึ่งจะแสดงในอีกเครื่องมือหนึ่งด้วยClickUp Integrations
📮 ClickUp Insight:เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานของคุณต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น ประมาณ43% ของพนักงานส่งข้อความเพียง 0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่านี่อาจบ่งบอกถึงการสื่อสารที่มีเจตนาชัดเจนมากขึ้น แต่ก็อาจชี้ให้เห็นถึงช่องว่างในการทำงานร่วมกัน—ซึ่งการสนทนาที่สำคัญกระจายอยู่ทั่วอีเมลและแพลตฟอร์มอื่นๆ
เพื่อลดการสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่องและเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณต้องการศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรอย่างClickUp ซึ่งผสานรวมโครงการ ความรู้ และการแชทเข้ากับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้ราบรื่น
ClickUp เอกสารและกระดานไวท์บอร์ด
✅ การพูดถึง CRM โดยไม่พูดถึงการทำงานร่วมกันนั้นเป็นไปไม่ได้ และนั่นคือสิ่งที่ตัว 'C' ใน ClickUp ย่อมา
คุณจะได้รับClickUp Docsสำหรับการบันทึกเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิด ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทั้งสองเครื่องมือให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถอยู่ที่อีกซีกโลกในเขตเวลาที่ต่างกัน และทั้งสองคนสามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมกับการแก้ไขของพวกเขาปรากฏให้เห็นแบบเรียลไทม์ ช่างยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลขนาดไหน!
คุณยังสามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะ นี่คือวิดีโอรายละเอียดที่อธิบายทุกความเป็นไปได้:
แดชบอร์ด ClickUp
✅ สุดท้าย วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าของคุณ บางทีนี่อาจเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในโครงการใดๆ—ขั้นตอนนี้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อด้วย ClickUp ไม่ว่าคุณจะติดตามกิจกรรมการขายหรือจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมากแดชบอร์ดของ ClickUpจะให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 รายการ คุณสามารถติดตามเมตริกสำคัญได้โดยไม่ต้องกระโดดระหว่างแท็บเหมือนปลาหมึกคาเฟอีน
เมื่อสิ้นสุดวัน กระบวนการทำงานของคุณจะได้รับการอัปเกรดทันทีด้วย ClickUp—ด้วยการรวมฟีเจอร์CRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการข้อมูลลูกค้า: ดูรายละเอียดผู้โทรได้ทันทีด้วยการระบุตัวตนของผู้โทร ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
- การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน: ติดตามปริมาณการโทร, ระยะเวลาการรอ, และอัตราการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
- การผสานระบบ Helpdesk: อัตโนมัติการสร้างตั๋วและเข้าถึงฐานความรู้ได้ทันที
- การเชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สาม: ซิงค์กับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง HubSpot, Zapier และ Salesforce เพื่อให้มั่นใจในการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมด้วยเครื่องมือแชร์เอกสารแบบเรียลไทม์ที่ใช้ AI กระดานไวท์บอร์ด และเครื่องมือจัดการงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากระดับการปรับแต่งที่สูง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
A ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก! ราคาดีมาก และมันมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยในการจัดการโครงการและการทำงานของคุณได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งส่วนใหญ่ มันคิดค่าบริการน้อยกว่าและส่วนติดต่อผู้ใช้ก็ใช้งานง่ายมาก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:คุณสามารถใช้มุมมองรายการเพื่อดูและจัดการรายการ CRM ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน!
2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน CRM อย่างราบรื่นในศูนย์บริการลูกค้าขนาดเล็ก)
พนักงานสลับระหว่างแอป 3,600 ครั้งต่อวัน ตามการศึกษาของHarvard Business Review. ลองนึกถึงความไม่มีประสิทธิภาพนี้ในศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่ทุกวินาทีมีค่า
HubSpot แก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้บริการโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่ผสานรวมการบริการลูกค้า การขาย และการตลาดเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว HubSpot มีกล่องจดหมายกลางที่รวบรวมการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว มอบมุมมองแบบศูนย์กลางจากหลากหลายช่องทาง การเข้าถึงข้อมูลติดต่อได้ทันที และฟังก์ชันแชทสด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- เข้าถึงกล่องจดหมายกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านหลายช่องทาง
- เชื่อมต่อกับลูกค้าทันทีผ่านการแชทสดบนเว็บไซต์ของคุณ
- จัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามสถานะงานและการทำงานอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยกล่องจดหมายร่วมและการมอบหมายการโต้ตอบ
- ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวจัดตารางการประชุมในตัว
ข้อจำกัดของ HubSpot
- จำกัดคุณสมบัติของศูนย์บริการลูกค้า เช่น การต่อคิวสาย การบันทึกการสนทนา และการกำหนดเส้นทางสายที่ซับซ้อน ในแผนบริการระดับล่าง
- จำกัดการใช้หมายเลขโทรศัพท์ตามระดับแพ็กเกจ
- การติดต่อที่จัดเก็บไว้ที่ 1,000 รายการในแผนฟรี จำกัดความสามารถในการขยายสำหรับศูนย์บริการโทรศัพท์ขนาดใหญ่
ราคาของ HubSpot
- Marketing Hub Starter: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Marketing Hub Professional: $800/เดือน ต่อผู้ใช้
- Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
HubSpot CRM เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการงานขายและการตลาดในที่เดียว เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นที่ง่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ CRM
🧠 คุณรู้หรือไม่? ทุกวันนี้ ความเร็วคือทุกสิ่งกฎ 80/20 เป็นมาตรฐานสำคัญ— 80% ของสายโทรศัพท์ควรได้รับการตอบรับภายใน 20 วินาที เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
นั่นคือเหตุผลที่โซลูชัน CRM ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องติดขัดกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
3. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง)
การบริหารศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายถึงการต้องจัดการกับการติดตาม, การบันทึก, และการรายงานไปพร้อม ๆ กัน. หากระบบ CRM ของคุณสามารถให้คุณเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อจัดการกับการติดต่อของลูกค้าได้จากทุกที่ล่ะ?
นั่นคือสิ่งที่ Zendesk มอบให้คุณอย่างแท้จริง ระบบ CRM ศูนย์บริการลูกค้าที่ทรงพลังซึ่งรวมการติดตามการโทรและการวิเคราะห์ข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่พร้อมใช้งาน
ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้สามารถให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานเดียวกันที่ใช้สำหรับอีเมล แชท และช่องทางโซเชียลต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการลูกค้าจะมีความสอดคล้องกันในหลายช่องทางการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ให้บริการสนับสนุนแบบหลายช่องทางเพื่อรวมการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล แชท และโซเชียลมีเดียให้เป็นหนึ่งเดียว
- เส้นทางเรียกใช้การโทรอย่างชาญฉลาดโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างบันทึกการสนทนาหลังการโทรและสรุปเพื่อจัดการกรณีได้รวดเร็วขึ้น
- ติดตามการโทรและวัดประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- เพิ่มประสิทธิภาพตัวเลือกบริการตนเองด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และการตอบกลับอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ต้องการทักษะการเขียนโค้ดสำหรับการสร้างแอปที่กำหนดเองหรือการปรับแต่งอินเทอร์เฟซ
- การต่อสู้กับการยอมรับของผู้ใช้ที่ต่ำในบางองค์กร
ราคาของ Zendesk
องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันชอบวิธีที่ Zendesk จัดการกับตั๋วสนับสนุน, แชทสด, และข้อความต่างๆ รวมถึงให้ตัวเลือกมากมายในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฝั่งของพวกเขาหรือดึงข้อมูลผ่าน API เพื่อวิเคราะห์จากฝั่งของเราเอง
4. Freshdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนแบบหลายช่องทางและระบบอัตโนมัติของศูนย์ช่วยเหลือ)
ตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Helpdesk Automation) มีมูลค่า 28.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 130.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญกับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการบริการลูกค้า
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรวมคุณสมบัติของระบบช่วยเหลือ (helpdesk) เข้ากับซอฟต์แวร์ CRM? คุณจะได้โซลูชันศูนย์บริการลูกค้าโดยเฉพาะอย่าง Freshdesk
Freshdesk ผสานรวมการสนับสนุนแบบหลายช่องทางเข้ากับระบบตั๋วอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบเดียว รวมการโต้ตอบกับลูกค้า และติดตามข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- ระบบอัตโนมัติการจัดสรรและติดตามบัตรงานเพื่อลดการใช้แรงงานคน
- รวมการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เข้าด้วยกัน
- เปิดใช้งานการสนับสนุนลูกค้าด้วย AI ผ่านแชทบอทอัตโนมัติเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและแม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน
- ให้บริการการผสานระบบ CRM อย่างราบรื่นกับเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มคุณสมบัติขั้นสูง
- ต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันพรีเมียมและการสนับสนุนสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Freshdesk
- ฟรี
- การเติบโต: $999/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $3,599/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $5,699/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Freshdesk อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Freshdesk เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด เพราะมันใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์เลย การค้นหาตั๋วที่คล้ายกันก็ง่ายเหมือนการค้นหาใน Google และมีตัวเลือกการกรองมากมายให้เลือกใช้
🧠 คุณรู้หรือไม่? ธุรกิจที่มีผู้เข้าชม5,000 คนโดยเฉลี่ยจะจัดการแชทสด 448 ครั้งต่อเดือน ในขณะที่ผู้เข้าชม 50,000 คนหมายถึง 1,000 แชท—ซึ่งต้องพิมพ์เยอะมาก! แต่ด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI คำถามทั่วไปจะได้รับการจัดการทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
5. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลลูกค้าและการติดตามการโทรแบบเรียลไทม์)
การรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในศูนย์บริการลูกค้า. ตัวแทนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดของเคสได้ทันทีเพื่อให้การจัดการสายโทรศัพท์เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว. Zoho CRM ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยมอบแพลตฟอร์มกลางที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงการติดต่อของลูกค้าได้ทันที บันทึกการโทรแบบเรียลไทม์ และจัดการการติดตามเคสได้.
นอกจากนี้ยังช่วยให้การโอนสายมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของพนักงานได้ดีขึ้น ด้วยเครื่องมือเช่นคลิกเพื่อโทร, การตรวจสอบสายสด, และการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์, Zoho CRM ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- จัดเก็บและเข้าถึงประวัติลูกค้าเพื่อให้บริการที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- บันทึกข้อมูลการโทรโดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- ส่งต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
- เปิดใช้งานคลิกเพื่อโทรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน
- ตรวจสอบการโทรสดเพื่อการโค้ชแบบเรียลไทม์และการประกันคุณภาพ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- จำกัดการปรับแต่งในเวอร์ชันฟรี
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $800/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $1,400/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $2,400/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $2,600/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho อย่างไรบ้าง?
A ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า:
Zoho CRM โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับความต้องการ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นศูนย์กลางและทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันของเรา
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM
5. Five9 (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์ติดต่อบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
โซลูชันศูนย์บริการลูกค้าแบบคลาวด์ (CCaaS) ของ Five9 เปลี่ยนเกมการแข่งขันสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าด้วยการฝังการควบคุมระบบโทรศัพท์เข้ากับซอฟต์แวร์ CRM ที่มีอยู่เดิม ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อ และข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
นี่หมายความว่าทุกสายที่เข้ามาและออกไปไม่ใช่แค่การทำธุรกรรมเท่านั้น แต่เป็นโอกาสในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า!
คุณสมบัติเด่นของ Five9
- เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบคลาวด์สำหรับทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสาน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว
- สนับสนุนการโต้ตอบแบบหลายช่องทางผ่านเสียง อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ Five9
- ไม่มีระบบ CRM ในตัว จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ CRM ภายนอกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการผสานระบบ CRM ขั้นสูง
ราคาของ Five9
- ดิจิทัล: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอร์: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- Optimum: ราคาตามความต้องการ
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Five9
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Five9 อย่างไรบ้าง?
Five9 เป็นแพลตฟอร์มศูนย์ติดต่อลูกค้าแบบครบวงจรในรูปแบบบริการ (CCaaS) ที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวจากบัญชีเดียว พวกเขาให้บริการฟีเจอร์ที่หลากหลายตามความต้องการเฉพาะ และสิ่งที่ดีที่สุดของ Five9 คือสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
🚀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:รากฐานของ CCaaS ย้อนกลับไปถึงปี 1995 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เพลง "Waterfalls" ของ TLC ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ต! CosmoCom (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Enghouse Interactive) ได้แนะนำเทคโนโลยีศูนย์ติดต่อที่ใช้งานผ่าน IP เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการปูทางให้กับโซลูชัน CCaaS สมัยใหม่ที่พวกเราพึ่งพาในปัจจุบัน
7. Aircall. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารหลายช่องทางและการผสาน CRM อย่างราบรื่น)
การจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านหลายช่องทางอาจเกิดความวุ่นวายได้ แต่ Aircall.io ช่วยขจัดปัญหานั้นด้วยโซลูชันแบบศูนย์กลาง
Aircall. io รวมเสียง, SMS และโซเชียลมีเดียไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้มั่นใจในการผสานรวม CRM อย่างราบรื่นกับแอปธุรกิจมากกว่า 100+ แอป นอกจากนี้ การซิงค์แบบสองทางยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า อัปเดตบันทึก และบันทึกการโทรได้แบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้จากโซลูชันศูนย์บริการลูกค้าบนคลาวด์
Aircall. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ซิงค์ข้อมูล CRM อัตโนมัติกับ Salesforce, HubSpot และ Zendesk
- เส้นทางเรียกใช้การตอบสนองด้วยเสียงแบบโต้ตอบ (IVR) อย่างชาญฉลาด
- จัดการปริมาณการโทรสูงด้วยคิวการโทรเสมือนจริงเพื่อให้เวลารอที่ยุติธรรม
- บันทึกการโทรทั้งหมดสำหรับการฝึกอบรม การแก้ไขข้อพิพาท และการประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบการโทรสดเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Aircall. io
- ให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างจำกัดในแผนระดับล่าง
- ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์การกำหนดเส้นทางสายที่ซับซ้อน
Aircall. io ราคา
- จำเป็น: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
Aircall. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Aircall อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่พวกเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นของลูกค้าได้รับการรับฟังอย่างจริงใจและนำไปปรับปรุง Amanda ช่วยเหลือเราอย่างรวดเร็วและตอบคำถามทุกข้อที่เรามี และการโทรแนะนำการใช้งานกับ Juan ก็เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์มาก ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายมาก เริ่มต้นได้ง่ายมาก
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR), การตรวจสอบสายสด และการวิเคราะห์การโทรอย่างละเอียดใน CRM ศูนย์บริการลูกค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้!
8. Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการสนทนาด้วย AI และการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์)
Dialpad นำเสนอการถอดเสียงการสนทนาด้วย AI การฝึกอบรมตัวแทนแบบเรียลไทม์ และการให้คะแนน CSAT แบบคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งหมดนี้พร้อมกับการผสานรวม CRM อย่างราบรื่นกับ Salesforce และโซลูชันอื่นๆ ด้วย TrueCaaS Dialpad ยังรวมการสื่อสารด้วยเสียง ข้อความ วิดีโอ และการแชทสดเข้าด้วยกัน มอบประสบการณ์แบบหลายช่องทางที่แท้จริงสำหรับทั้งลูกค้าและตัวแทน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- ถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นข้อความโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ช่วยเหลือตัวแทนแบบเรียลไทม์ด้วยบัตรช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ (RTA) ที่กระตุ้นบันทึกที่เกี่ยวข้องระหว่างการโทร
- ทำนายคะแนน CSAT โดยการวิเคราะห์บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ แม้ว่าจะไม่มีการกรอกแบบสำรวจก็ตาม
- เปิดใช้งานการสื่อสารแบบหลายช่องทางผ่านเสียง ข้อความ วิดีโอ และแชทบอท
- ฝากข้อความเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งการโทรขายขาออก
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoho CRM, Salesforce, Zendesk และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Dialpad
- จำกัดจำนวนศูนย์ติดต่อตามแผน
- จำกัดความจุของคิวการรอ ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในช่วงที่มีการโทรเข้ามามาก
- ต้องการการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับสถานการณ์การกำหนดเส้นทางสายที่ซับซ้อน
ราคาของ Dialpad
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Dialpad
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
9. Nextiva (ดีที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM ที่ติดตั้งในแพลตฟอร์มศูนย์บริการลูกค้า)
การสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์ CRM และแพลตฟอร์มศูนย์บริการลูกค้านั้นทำลายประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป Nextiva ทำหน้าที่เป็น CRM ในตัวเอง ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
ด้วยฟังก์ชันการคลิกเพื่อโทร, หน้าต่างป๊อปอัพ, และความสามารถในการให้บริการผ่านทุกช่องทาง, ตัวแทนสามารถจัดการการโทร, อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และการแชทได้จากแดชบอร์ดเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหนึ่งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextiva
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันทีด้วยการผสานข้อมูลโดยตรง
- เริ่มต้นการโทรอย่างรวดเร็วด้วยคลิกเพื่อโทรจากผู้ติดต่อใน CRM
- ดูรายละเอียดลูกค้าโดยอัตโนมัติพร้อมหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อมีสายเรียกเข้า
- จัดการปฏิสัมพันธ์แบบหลายช่องทางผ่านสายโทรศัพท์ อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติด้วยเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการ
ข้อจำกัดของ Nextiva
- จำกัดการประชุมวิดีโอไว้ที่ 45 นาที
- ไม่สามารถโอนนาทีที่ไม่ใช้ไปยังเดือนถัดไปได้
ราคาของ Nextiva
- จำเป็น: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $159/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nextiva
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nextiva อย่างไรบ้าง?
A ผู้ใช้ Capterra กล่าวว่า:
เราได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมจาก Nextiva และเมื่อเราประสบปัญหา พวกเขามีตัวเลือกหลายทางให้เราสามารถขอความช่วยเหลือทางเทคนิคได้ และเราพอใจมากกับบริการของพวกเขา การช่วยเหลือทางเทคนิค และอุปกรณ์
10. CloudTalk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของ CRM)
ระบบ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าควรทำมากกว่าแค่เก็บข้อมูลลูกค้า—ควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, อัตโนมัติการติดตามการโทร, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์. CloudTalk ทำได้ทั้งหมดนี้โดยการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot.
ด้วยคุณสมบัติเช่นคลิกเพื่อโทรและสรุปการโทรที่สร้างโดย AI, CloudTalk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบริการลูกค้า ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ CRM ศูนย์บริการโทรศัพท์ที่ทรงพลังในการจัดการปริมาณการโทรสูงและการโต้ตอบกับลูกค้าหลายช่องทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CloudTalk
- ซิงค์การโต้ตอบกับลูกค้าทันทีด้วยการผสานรวมกับ CRM เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- บันทึกข้อมูลการโทรโดยอัตโนมัติลงใน CRM เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- เปิดใช้งานฟังก์ชันคลิกเพื่อโทร เพื่อโทรออกหมายเลขโดยตรงจากอินเทอร์เฟซ CRM
- ระบบจะส่งต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า
- ให้การโค้ชแบบเรียลไทม์ด้วยการตรวจสอบการโทรสดและโหมดกระซิบ
- สร้างสรุปการโทรโดยใช้ AI เพื่อช่วยประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ในการจดบันทึกด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ CloudTalk
- จำกัดนาทีการโทรตามแผนของลูกค้า
- ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการรับสายพร้อมกัน
ราคาของ CloudTalk
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำเป็น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ CloudTalk
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าคืออะไร?
11. Talkdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการโต้ตอบกับลูกค้าแบบหลายช่องทาง)
Talkdesk ไม่ใช่ระบบ CRM แบบสแตนด์อโลน แต่เป็นโซลูชันศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำต่าง ๆ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
สิ่งนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจัดการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Talkdesk
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Talkdesk
- กำหนดเส้นทางอย่างชาญฉลาดตามรายละเอียดลูกค้าและชุดทักษะของตัวแทน
- นำทางลูกค้าอย่างราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติ IVR (ระบบตอบกลับด้วยเสียงแบบโต้ตอบ)
- สนับสนุนการโต้ตอบแบบหลายช่องทางผ่านสายโทรศัพท์ อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย
- ปรับปรุงแคมเปญขาออกด้วยตัวเลือกการโทรแบบคาดการณ์และการโทรแบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Talkdesk
- จำกัดการปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความเฉพาะสูง
- จำกัดฟีเจอร์ AI ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก ให้เฉพาะแผนระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ Talkdesk
- CX Cloud Digital Essentials: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
- CX Cloud Essentials: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
- CX Cloud Elevate: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- CX Cloud Elite: $145/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Talkdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Talkdesk อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความสะดวกในการใช้ Talkdesk มันเข้าใจง่ายและแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ได้ง่ายมาก เราใช้ Talkdesk ทุกวันเพื่อโทรออกและรับสายจากลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดี
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การเตรียมตัวให้พร้อมเสมอจะช่วยให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ นี่คือคู่มือแบบทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการนำบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้
12. Avaya (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM หลายช่องทางและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์)
Avaya เป็นโซลูชัน CRM ศูนย์ติดต่อลูกค้าแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการติดต่อกับลูกค้าทั้งขาเข้าและขาออกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผสานการทำงานกับ Salesforce, Microsoft Dynamics และ ServiceNow ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ติดต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ภายในอินเทอร์เฟซการโทรของพวกเขา
การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของ Avaya, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยสนับสนุนทีมในการปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Avaya
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของศูนย์บริการลูกค้า
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM ชั้นนำเพื่อการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- จัดการปฏิสัมพันธ์แบบหลายช่องทางผ่านสายโทรศัพท์ อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย
- เพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์และลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- เปิดใช้งานการตรวจสอบโดยผู้ควบคุมสำหรับการโค้ชสดและการติดตามประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Avaya
- ต้องใช้ความพยายามในการปรับแต่งอย่างมากสำหรับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร
- อาจเผชิญกับความท้าทายด้านความสอดคล้องของข้อมูลเมื่อรวมระบบ CRM หลายระบบ
ราคาของ Avaya
- ดิจิทัล: ราคาตามตกลง
- เสียง: ราคาที่กำหนดเอง
- สื่อทุกประเภท: ราคาพิเศษตามตกลง
- สร้างของคุณเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Avaya
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Avaya อย่างไรบ้าง?
ฉันทำงานในบริษัทนี้มาเกือบสี่ปีแล้ว และตั้งแต่นั้นมา เราก็ใช้ Avaya ซึ่งช่วยให้พวกเราทุกคนติดต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายและใช้งานได้อย่างสะดวก
🚀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะกลายเป็นช่องทางบริการลูกค้าหลักสำหรับองค์กร 25% สำหรับศูนย์บริการทางโทรศัพท์ นี่หมายถึงการลดจำนวนคำถามทั่วไปที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตอบ และเพิ่มการโต้ตอบกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลา ถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย!
13. EngageBay (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชัน CRM และศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร)
ลองนึกภาพเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องจัดการกับการบริการลูกค้า การขาย และการตลาดไปพร้อม ๆ กับการดูแลการดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าให้ราบรื่น นั่นคือจุดที่ EngageBay เข้ามาช่วย
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก EngageBay ผสานรวมระบบ CRM, การตลาดอัตโนมัติ และฟีเจอร์ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
ด้วยความสามารถ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวและคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ระบบโทรอัตโนมัติและตัวติดตามประสิทธิภาพของตัวแทน EngageBay ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้รับข้อมูลครบถ้วนทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการโทรออกหรือการตอบข้อซักถามของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay
- ให้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างครบถ้วนด้วยระบบ CRM ที่ติดตั้งในตัวเพื่อการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- โทรออกโดยตรงผ่าน EngageBay หรือเชื่อมต่อกับ Twilio และแอปของบุคคลที่สาม
- กำหนดการโทรออกโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับเวิร์กโฟลว์
- ติดตามตั๋วและข้อสงสัยของลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือฟรี
- บันทึกการโทรสำหรับการฝึกอบรมและการปรับปรุงกระบวนการ
ข้อจำกัดของ EngageBay
- ให้บริการปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับรายงานขั้นสูง
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติที่ซับซ้อน
- จำกัดการทำงานบนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ EngageBay
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12.74/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $55. 24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $101.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง EngageBay อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับการจัดการ SM ที่ดี. มันช่วยให้การเตรียมและเผยแพร่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น. หน้าตาของระบบใช้งานง่าย และคุณสามารถเข้าใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. นอกจากนี้ การบริการลูกค้าของพวกเขายังยอดเยี่ยม.
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือรายการซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการของเรา แต่สามารถเป็นประโยชน์สำหรับคุณในบางสถานการณ์:
- Bitrix24: โซลูชัน CRM และศูนย์ติดต่อที่ครอบคลุม พร้อมระบบโทรศัพท์ในตัว, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
- Vocalcom: ระบบ CRM ศูนย์บริการลูกค้าบนคลาวด์ ที่ให้บริการการจัดการสายโทรด้วยระบบ AI การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการผสานระบบ CRM อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า
- RingCentral Contact Center: ระบบ CRM ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ปรับขนาดได้ พร้อมการจัดการสายเรียกเข้าอัจฉริยะ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และการสื่อสารแบบหลายช่องทาง
อ่านเพิ่มเติม: ระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้เต็มที่ที่ดีที่สุด
ไม่มีผลกระทบจากการโทรอีกต่อไป! ClickUp ดูแลคุณแล้ว
เวลาเป็นเงินเป็นทอง แต่ลูกค้าที่พอใจก็เช่นกัน
โดยเฉพาะในศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่ทุกการสื่อสารที่ราบรื่นช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ และควบคุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
และนี่คือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้: 58% ของลูกค้ามีความเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่ม เพื่อรับบริการลูกค้าที่ดีกว่า
นี่คือเหตุผลที่การเริ่มต้นใช้งานโซลูชัน CRM ของ ClickUp เป็นสิ่งที่ดีต่อธุรกิจของคุณ
ClickUp รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า, อัตโนมัติการทำงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้า—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว. ตั้งแต่การติดตามการโทรไปจนถึงการอัตโนมัติของงาน, มันช่วยลดการโหลดแอปพลิเคชันเกินความจำเป็นเพื่อให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ—ความพึงพอใจของลูกค้า.
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!