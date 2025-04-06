บล็อก ClickUp

13 ซอฟต์แวร์ CRM ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
6 เมษายน 2568

10 ชั่วโมง 43 นาที นั่นคือระยะเวลาที่พนักงานทีมสร้างความภักดีของลูกค้า Zapposเคยใช้ไปกับการโทรเพียงครั้งเดียวกับลูกค้า

แต่การสนทนานั้นเกี่ยวกับอะไร? มันเป็นการพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตในลาสเวกัส และนี่คือข้อสังเกตที่สำคัญ: เมื่อสิ้นสุดการโทรเกือบ 11 ชั่วโมงนั้น ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ

เหตุการณ์นี้น่าประทับใจเป็นพิเศษเพราะแสดงให้เห็นว่าการบริการลูกค้าที่ทุ่มเทสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ในขณะที่สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มีประโยชน์ นี่คือเหตุผลที่ระบบศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีคุณค่าอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม

แล้วศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังนี้ได้อย่างไร? มาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์ติดต่อลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณกัน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับ 13 โซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับศูนย์บริการลูกค้าที่ดีที่สุด:

  1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
  2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน CRM อย่างราบรื่นในศูนย์บริการโทรศัพท์ขนาดเล็ก)
  3. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง)
  4. Freshdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนแบบหลายช่องทางและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ช่วยเหลือ)
  5. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลลูกค้าและการติดตามการโทรแบบเรียลไทม์)
  6. Five9 (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์บริการลูกค้าบนคลาวด์ที่มีการผสานรวม CRM อย่างราบรื่น)
  7. Aircall. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารหลายช่องทางและการผสาน CRM อย่างไร้รอยต่อ)
  8. Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการสนทนาด้วย AI และการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์)
  9. Nextiva (เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM ในตัวในแพลตฟอร์มศูนย์บริการลูกค้า)
  10. CloudTalk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของ CRM)
  11. Talkdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทุกช่องทาง)
  12. Avaya (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM หลายช่องทางและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์)
  13. EngageBay (เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชัน CRM และศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร)

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM ของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์?

ในปี 2005 เจฟฟ์ เบโซส ได้จับคู่การจัดส่งแบบไม่จำกัดกับบริการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น และทันใดนั้น การช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีมาตรฐานทองคำใหม่ หรืออย่างที่อเมซอนชอบเรียกกันว่า "การหมกมุ่นกับลูกค้า"

และนั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อประสบความสำเร็จในวันนี้—การทุ่มเทอย่างเต็มที่ 100% เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

ระบบ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์กำลังผลักดันวาระนี้—ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมช่องว่างทางการสื่อสารและมอบบริการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ซอฟต์แวร์นี้มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันที ทำให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นี่คือรายการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดที่ระบบ CRM ของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของคุณควรมี:

  • การผสาน CRM อย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มโฆษณาและอื่นๆ เพื่อรวมการดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียว
  • รองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์: รับประกันการทำงานที่ราบรื่นด้วยแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ซิงค์ได้ง่าย
  • การสนับสนุนแบบ Omnichannel: จัดการทุกอย่างจากแพลตฟอร์มเดียวด้วยการผสานแอปพลิเคชันที่ง่ายดาย
  • การติดตามประสิทธิภาพ: เปิดโอกาสให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์บริการทางโทรศัพท์และติดตามการโทรได้
  • ประวัติลูกค้าอย่างครบถ้วน: ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประวัติลูกค้าเพื่อให้บริการที่เป็นส่วนตัว
  • การผสานระบบ IVR: อัตโนมัติการสอบถามข้อมูลที่เป็นกิจวัตรเพื่อประหยัดเวลาและกำลังคน
  • การกำหนดเส้นทางสายอัจฉริยะ: จัดสรรสายตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่
  • การติดตามการโทรไม่ได้รับและข้อความเสียง: บันทึกการโทรไม่ได้รับและข้อความเสียงโดยอัตโนมัติ พร้อมมอบหมายให้กับตัวแทนที่เหมาะสม
  • รายงานแบบเรียลไทม์และประวัติย้อนหลัง: ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น เวลาโทรเฉลี่ย เวลาในการรอ และอื่นๆ

📌 ตัวอย่าง: พลังของการหมกมุ่นกับลูกค้าเป็นสิ่งที่ Unilever ทำได้ดีเช่นกัน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกใช้ระบบ CRM ของศูนย์บริการลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าแบบเรียลไทม์จากหลายช่องทาง ปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย และแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความต้องการของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม:วิธีเลือกระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ

13 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด

ไม่ว่าเราจะเน้นย้ำถึงคุณค่าของการทุ่มเทเวลาให้กับลูกค้าแต่ละรายมากเพียงใด ความเป็นจริงก็คือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ต้องรับมือกับงานห้าอย่างพร้อมกัน การใช้เวลาครึ่งกะไปกับการรับสายเดียวจึงไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้

นั่นคือจุดที่ระบบ CRM ของศูนย์บริการลูกค้าเข้ามามีบทบาท

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ก็มีโซลูชัน CRM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณทั้งหมด นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ศูนย์บริการลูกค้าที่ดีที่สุด 13 อันดับ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงาน CRM และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)

ซอฟต์แวร์ CRM+การจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp
ClickUp ซอฟต์แวร์ CRM+การจัดการโครงการที่ครอบคลุม ช่วยขับเคลื่อนการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการขายผ่านการจัดการและการดูแลลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ ความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน การทำงานอัตโนมัติ และการรายงานไว้ในที่เดียว—ช่วยให้คุณไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายตัวเพื่อรับประโยชน์เดียวกัน

เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ ลองมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณก้าวเข้าสู่พื้นที่ทำงานของ ClickUp ก่อนอื่น คุณสามารถทำงานอัตโนมัติกับขั้นตอนการทำงานของลูกค้า จัดการสายเรียกเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ งานประจำวันของคุณจะเริ่มมีลักษณะประมาณนี้:

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเจอ ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกกับบริการอื่น ๆ มากมาย

งานใน ClickUp

✅ การติดตามและจัดการการโต้ตอบทางโทรศัพท์ง่ายขึ้นมากด้วยClickUp Tasks

ClickUp งาน: ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
คุณสามารถมอบหมายและติดตามความคืบหน้า การอัปเดต และการแจ้งเตือนด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasks ช่วยในการมอบหมายและจัดการงาน ติดตามสถานะลูกค้า การอัปเดต และอื่นๆ อีกมากมายเพิ่มเทมเพลตบริการลูกค้าของ ClickUpเข้าไป และคุณจะพบว่า การรับข้อเสนอแนะและการติดตามกลายเป็นเรื่องง่าย! คุณจะต้องชื่นชอบมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ซึ่งทำให้การติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการงานง่ายกว่าที่เคย

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp: ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
คุณสามารถทำให้การติดตามงานและข้อมูลง่ายขึ้นได้ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

✅ ด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งแบรนด์ของคุณเองพร้อมตรรกะเงื่อนไขของ ClickUp คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าและการเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

หากคุณต้องการจัดทำรายชื่อบุคคลสำคัญที่คุณจะติดต่อในสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆเทมเพลตการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

✅ ต้องการยกระดับกระบวนการจัดการสายเรียกเข้าของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?กระบวนการทำงาน CRMพร้อมระบบอัตโนมัติของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับระบบ IVR ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณจัดเส้นทางสายเรียกเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอตัวเลือกบริการตนเองให้กับลูกค้า

การเชื่อมต่อ ClickUp

✅ พูดถึงการผสานการทำงาน ClickUp สามารถใช้งานร่วมกับแอปมากกว่า 1,000 แอป ดังนั้น กระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิมจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม ClickUp โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Zapier จะมีความสอดคล้องกัน และการอัปเดตในเครื่องมือหนึ่งจะแสดงในอีกเครื่องมือหนึ่งด้วยClickUp Integrations

การเชื่อมต่อ ClickUp
เชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ และรวมเวิร์กสเปซของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp

📮 ClickUp Insight:เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานของคุณต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น ประมาณ43% ของพนักงานส่งข้อความเพียง 0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่านี่อาจบ่งบอกถึงการสื่อสารที่มีเจตนาชัดเจนมากขึ้น แต่ก็อาจชี้ให้เห็นถึงช่องว่างในการทำงานร่วมกัน—ซึ่งการสนทนาที่สำคัญกระจายอยู่ทั่วอีเมลและแพลตฟอร์มอื่นๆ

เพื่อลดการสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่องและเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณต้องการศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรอย่างClickUp ซึ่งผสานรวมโครงการ ความรู้ และการแชทเข้ากับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้ราบรื่น

ClickUp เอกสารและกระดานไวท์บอร์ด

✅ การพูดถึง CRM โดยไม่พูดถึงการทำงานร่วมกันนั้นเป็นไปไม่ได้ และนั่นคือสิ่งที่ตัว 'C' ใน ClickUp ย่อมา

คุณจะได้รับClickUp Docsสำหรับการบันทึกเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิด ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทั้งสองเครื่องมือให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถอยู่ที่อีกซีกโลกในเขตเวลาที่ต่างกัน และทั้งสองคนสามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมกับการแก้ไขของพวกเขาปรากฏให้เห็นแบบเรียลไทม์ ช่างยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลขนาดไหน!

คุณยังสามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะ นี่คือวิดีโอรายละเอียดที่อธิบายทุกความเป็นไปได้:

แดชบอร์ด ClickUp

✅ สุดท้าย วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าของคุณ บางทีนี่อาจเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในโครงการใดๆ—ขั้นตอนนี้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อด้วย ClickUp ไม่ว่าคุณจะติดตามกิจกรรมการขายหรือจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมากแดชบอร์ดของ ClickUpจะให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 รายการ คุณสามารถติดตามเมตริกสำคัญได้โดยไม่ต้องกระโดดระหว่างแท็บเหมือนปลาหมึกคาเฟอีน

แดชบอร์ด ClickUp: ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ CRM
ทีมขายสามารถติดตามมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ประเมินความถูกต้องของข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วย ClickUp Dashboards

เมื่อสิ้นสุดวัน กระบวนการทำงานของคุณจะได้รับการอัปเกรดทันทีด้วย ClickUp—ด้วยการรวมฟีเจอร์CRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการข้อมูลลูกค้า: ดูรายละเอียดผู้โทรได้ทันทีด้วยการระบุตัวตนของผู้โทร ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
  • การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน: ติดตามปริมาณการโทร, ระยะเวลาการรอ, และอัตราการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
  • การผสานระบบ Helpdesk: อัตโนมัติการสร้างตั๋วและเข้าถึงฐานความรู้ได้ทันที
  • การเชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สาม: ซิงค์กับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง HubSpot, Zapier และ Salesforce เพื่อให้มั่นใจในการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมด้วยเครื่องมือแชร์เอกสารแบบเรียลไทม์ที่ใช้ AI กระดานไวท์บอร์ด และเครื่องมือจัดการงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากระดับการปรับแต่งที่สูง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

A ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก! ราคาดีมาก และมันมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยในการจัดการโครงการและการทำงานของคุณได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งส่วนใหญ่ มันคิดค่าบริการน้อยกว่าและส่วนติดต่อผู้ใช้ก็ใช้งานง่ายมาก

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก! ราคาดีมาก และมันมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยในการจัดการโครงการและการทำงานของคุณได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งส่วนใหญ่ มันคิดค่าบริการน้อยกว่า และส่วนติดต่อผู้ใช้ก็ใช้งานง่ายมาก

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:คุณสามารถใช้มุมมองรายการเพื่อดูและจัดการรายการ CRM ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน!

2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน CRM อย่างราบรื่นในศูนย์บริการลูกค้าขนาดเล็ก)

HubSpot : ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ผ่าน HubSpot

พนักงานสลับระหว่างแอป 3,600 ครั้งต่อวัน ตามการศึกษาของHarvard Business Review. ลองนึกถึงความไม่มีประสิทธิภาพนี้ในศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่ทุกวินาทีมีค่า

HubSpot แก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้บริการโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่ผสานรวมการบริการลูกค้า การขาย และการตลาดเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว HubSpot มีกล่องจดหมายกลางที่รวบรวมการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว มอบมุมมองแบบศูนย์กลางจากหลากหลายช่องทาง การเข้าถึงข้อมูลติดต่อได้ทันที และฟังก์ชันแชทสด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • เข้าถึงกล่องจดหมายกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านหลายช่องทาง
  • เชื่อมต่อกับลูกค้าทันทีผ่านการแชทสดบนเว็บไซต์ของคุณ
  • จัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามสถานะงานและการทำงานอัตโนมัติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยกล่องจดหมายร่วมและการมอบหมายการโต้ตอบ
  • ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวจัดตารางการประชุมในตัว

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • จำกัดคุณสมบัติของศูนย์บริการลูกค้า เช่น การต่อคิวสาย การบันทึกการสนทนา และการกำหนดเส้นทางสายที่ซับซ้อน ในแผนบริการระดับล่าง
  • จำกัดการใช้หมายเลขโทรศัพท์ตามระดับแพ็กเกจ
  • การติดต่อที่จัดเก็บไว้ที่ 1,000 รายการในแผนฟรี จำกัดความสามารถในการขยายสำหรับศูนย์บริการโทรศัพท์ขนาดใหญ่

ราคาของ HubSpot

  • Marketing Hub Starter: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Marketing Hub Professional: $800/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

HubSpot CRM เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการงานขายและการตลาดในที่เดียว เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นที่ง่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ CRM

HubSpot CRM เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการงานขายและการตลาดในที่เดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นที่ง่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ CRM

🧠 คุณรู้หรือไม่? ทุกวันนี้ ความเร็วคือทุกสิ่งกฎ 80/20 เป็นมาตรฐานสำคัญ— 80% ของสายโทรศัพท์ควรได้รับการตอบรับภายใน 20 วินาที เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

นั่นคือเหตุผลที่โซลูชัน CRM ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องติดขัดกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

3. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง)

Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง)
ผ่านทาง Zendesk

การบริหารศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายถึงการต้องจัดการกับการติดตาม, การบันทึก, และการรายงานไปพร้อม ๆ กัน. หากระบบ CRM ของคุณสามารถให้คุณเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อจัดการกับการติดต่อของลูกค้าได้จากทุกที่ล่ะ?

นั่นคือสิ่งที่ Zendesk มอบให้คุณอย่างแท้จริง ระบบ CRM ศูนย์บริการลูกค้าที่ทรงพลังซึ่งรวมการติดตามการโทรและการวิเคราะห์ข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่พร้อมใช้งาน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้สามารถให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานเดียวกันที่ใช้สำหรับอีเมล แชท และช่องทางโซเชียลต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการลูกค้าจะมีความสอดคล้องกันในหลายช่องทางการสื่อสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • ให้บริการสนับสนุนแบบหลายช่องทางเพื่อรวมการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล แชท และโซเชียลมีเดียให้เป็นหนึ่งเดียว
  • เส้นทางเรียกใช้การโทรอย่างชาญฉลาดโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างบันทึกการสนทนาหลังการโทรและสรุปเพื่อจัดการกรณีได้รวดเร็วขึ้น
  • ติดตามการโทรและวัดประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
  • เพิ่มประสิทธิภาพตัวเลือกบริการตนเองด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และการตอบกลับอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • ต้องการทักษะการเขียนโค้ดสำหรับการสร้างแอปที่กำหนดเองหรือการปรับแต่งอินเทอร์เฟซ
  • การต่อสู้กับการยอมรับของผู้ใช้ที่ต่ำในบางองค์กร

ราคาของ Zendesk

องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

ฉันชอบวิธีที่ Zendesk จัดการกับตั๋วสนับสนุน, แชทสด, และข้อความต่างๆ รวมถึงให้ตัวเลือกมากมายในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฝั่งของพวกเขาหรือดึงข้อมูลผ่าน API เพื่อวิเคราะห์จากฝั่งของเราเอง

ฉันชอบวิธีที่ Zendesk จัดการกับตั๋วสนับสนุน, แชทสด, และข้อความต่างๆ รวมถึงการให้ตัวเลือกมากมายในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ฝั่งของพวกเขาหรือดึงข้อมูลผ่าน API และวิเคราะห์ที่ฝั่งของเราเอง

4. Freshdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนแบบหลายช่องทางและระบบอัตโนมัติของศูนย์ช่วยเหลือ)

Freshdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนแบบหลายช่องทางและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ช่วยเหลือ)
ผ่านทาง Freshdesk

ตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Helpdesk Automation) มีมูลค่า 28.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 130.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญกับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการบริการลูกค้า

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรวมคุณสมบัติของระบบช่วยเหลือ (helpdesk) เข้ากับซอฟต์แวร์ CRM? คุณจะได้โซลูชันศูนย์บริการลูกค้าโดยเฉพาะอย่าง Freshdesk

Freshdesk ผสานรวมการสนับสนุนแบบหลายช่องทางเข้ากับระบบตั๋วอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบเดียว รวมการโต้ตอบกับลูกค้า และติดตามข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk

  • ระบบอัตโนมัติการจัดสรรและติดตามบัตรงานเพื่อลดการใช้แรงงานคน
  • รวมการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เข้าด้วยกัน
  • เปิดใช้งานการสนับสนุนลูกค้าด้วย AI ผ่านแชทบอทอัตโนมัติเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและแม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน
  • ให้บริการการผสานระบบ CRM อย่างราบรื่นกับเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้รับความนิยม

ข้อจำกัดของ Freshdesk

  • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มคุณสมบัติขั้นสูง
  • ต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันพรีเมียมและการสนับสนุนสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Freshdesk

  • ฟรี
  • การเติบโต: $999/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $3,599/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $5,699/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Freshdesk

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Freshdesk อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

Freshdesk เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด เพราะมันใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์เลย การค้นหาตั๋วที่คล้ายกันก็ง่ายเหมือนการค้นหาใน Google และมีตัวเลือกการกรองมากมายให้เลือกใช้

Freshdesk เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด เพราะมันใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์เลย การค้นหาตั๋วที่คล้ายกันก็ง่ายเหมือนการค้นหาใน Google และมีตัวเลือกการกรองมากมายให้เลือกใช้

🧠 คุณรู้หรือไม่? ธุรกิจที่มีผู้เข้าชม5,000 คนโดยเฉลี่ยจะจัดการแชทสด 448 ครั้งต่อเดือน ในขณะที่ผู้เข้าชม 50,000 คนหมายถึง 1,000 แชท—ซึ่งต้องพิมพ์เยอะมาก! แต่ด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI คำถามทั่วไปจะได้รับการจัดการทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

5. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลลูกค้าและการติดตามการโทรแบบเรียลไทม์)

Zoho CRM : ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ผ่านทาง Zoho CRM

การรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในศูนย์บริการลูกค้า. ตัวแทนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดของเคสได้ทันทีเพื่อให้การจัดการสายโทรศัพท์เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว. Zoho CRM ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยมอบแพลตฟอร์มกลางที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงการติดต่อของลูกค้าได้ทันที บันทึกการโทรแบบเรียลไทม์ และจัดการการติดตามเคสได้.

นอกจากนี้ยังช่วยให้การโอนสายมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของพนักงานได้ดีขึ้น ด้วยเครื่องมือเช่นคลิกเพื่อโทร, การตรวจสอบสายสด, และการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์, Zoho CRM ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • จัดเก็บและเข้าถึงประวัติลูกค้าเพื่อให้บริการที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • บันทึกข้อมูลการโทรโดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • ส่งต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เปิดใช้งานคลิกเพื่อโทรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน
  • ตรวจสอบการโทรสดเพื่อการโค้ชแบบเรียลไทม์และการประกันคุณภาพ

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • จำกัดการปรับแต่งในเวอร์ชันฟรี
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $800/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $1,400/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $2,400/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $2,600/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (2,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho อย่างไรบ้าง?

A ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า:

Zoho CRM โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับความต้องการ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นศูนย์กลางและทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันของเรา

Zoho CRM โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นศูนย์กลางและทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันของเรา

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM

5. Five9 (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์ติดต่อบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Five9 (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์ติดต่อลูกค้าบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ผ่านทาง Five9

โซลูชันศูนย์บริการลูกค้าแบบคลาวด์ (CCaaS) ของ Five9 เปลี่ยนเกมการแข่งขันสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าด้วยการฝังการควบคุมระบบโทรศัพท์เข้ากับซอฟต์แวร์ CRM ที่มีอยู่เดิม ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อ และข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์

นี่หมายความว่าทุกสายที่เข้ามาและออกไปไม่ใช่แค่การทำธุรกรรมเท่านั้น แต่เป็นโอกาสในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า!

คุณสมบัติเด่นของ Five9

  • เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบคลาวด์สำหรับทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสาน
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว
  • สนับสนุนการโต้ตอบแบบหลายช่องทางผ่านเสียง อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดของ Five9

  • ไม่มีระบบ CRM ในตัว จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ CRM ภายนอกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
  • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการผสานระบบ CRM ขั้นสูง

ราคาของ Five9

  • ดิจิทัล: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
  • คอร์: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง
  • Optimum: ราคาตามความต้องการ
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Five9

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Five9 อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

Five9 เป็นแพลตฟอร์มศูนย์ติดต่อลูกค้าแบบครบวงจรในรูปแบบบริการ (CCaaS) ที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวจากบัญชีเดียว พวกเขาให้บริการฟีเจอร์ที่หลากหลายตามความต้องการเฉพาะ และสิ่งที่ดีที่สุดของ Five9 คือสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ

Five9 เป็นแพลตฟอร์มศูนย์ติดต่อลูกค้าแบบครบวงจรในรูปแบบบริการ (CCaaS) ที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวจากบัญชีเดียว พวกเขาเสนอฟีเจอร์ต่างๆ ตามความต้องการเฉพาะ และส่วนที่ดีที่สุดของ Five9 คือสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ

🚀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:รากฐานของ CCaaS ย้อนกลับไปถึงปี 1995 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เพลง "Waterfalls" ของ TLC ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ต! CosmoCom (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Enghouse Interactive) ได้แนะนำเทคโนโลยีศูนย์ติดต่อที่ใช้งานผ่าน IP เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการปูทางให้กับโซลูชัน CCaaS สมัยใหม่ที่พวกเราพึ่งพาในปัจจุบัน

7. Aircall. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารหลายช่องทางและการผสาน CRM อย่างราบรื่น)

Aircall.io: ศูนย์บริการลูกค้าผ่าน CRM
ผ่านทาง Aircall.io

การจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านหลายช่องทางอาจเกิดความวุ่นวายได้ แต่ Aircall.io ช่วยขจัดปัญหานั้นด้วยโซลูชันแบบศูนย์กลาง

Aircall. io รวมเสียง, SMS และโซเชียลมีเดียไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้มั่นใจในการผสานรวม CRM อย่างราบรื่นกับแอปธุรกิจมากกว่า 100+ แอป นอกจากนี้ การซิงค์แบบสองทางยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า อัปเดตบันทึก และบันทึกการโทรได้แบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้จากโซลูชันศูนย์บริการลูกค้าบนคลาวด์

Aircall. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ซิงค์ข้อมูล CRM อัตโนมัติกับ Salesforce, HubSpot และ Zendesk
  • เส้นทางเรียกใช้การตอบสนองด้วยเสียงแบบโต้ตอบ (IVR) อย่างชาญฉลาด
  • จัดการปริมาณการโทรสูงด้วยคิวการโทรเสมือนจริงเพื่อให้เวลารอที่ยุติธรรม
  • บันทึกการโทรทั้งหมดสำหรับการฝึกอบรม การแก้ไขข้อพิพาท และการประกันคุณภาพ
  • ตรวจสอบการโทรสดเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Aircall. io

  • ให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างจำกัดในแผนระดับล่าง
  • ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์การกำหนดเส้นทางสายที่ซับซ้อน

Aircall. io ราคา

  • จำเป็น: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

Aircall. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Aircall อย่างไรบ้าง?

A ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

ฉันชอบที่พวกเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นของลูกค้าได้รับการรับฟังอย่างจริงใจและนำไปปรับปรุง Amanda ช่วยเหลือเราอย่างรวดเร็วและตอบคำถามทุกข้อที่เรามี และการโทรแนะนำการใช้งานกับ Juan ก็เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์มาก ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายมาก เริ่มต้นได้ง่ายมาก

ฉันชอบที่พวกเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นของลูกค้าได้รับการรับฟังอย่างจริงใจและนำไปปรับปรุง Amanda ช่วยเหลือเราอย่างรวดเร็วและตอบคำถามทุกข้อที่เรามี และการโทรแนะนำการใช้งานกับ Juan ก็เข้าใจง่ายและมีประโยชน์มาก ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายมาก เริ่มต้นได้ง่ายมาก

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR), การตรวจสอบสายสด และการวิเคราะห์การโทรอย่างละเอียดใน CRM ศูนย์บริการลูกค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้!

8. Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการสนทนาด้วย AI และการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์)

Dialpad : ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบโทรศัพท์
ผ่าน Dialpad

Dialpad นำเสนอการถอดเสียงการสนทนาด้วย AI การฝึกอบรมตัวแทนแบบเรียลไทม์ และการให้คะแนน CSAT แบบคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งหมดนี้พร้อมกับการผสานรวม CRM อย่างราบรื่นกับ Salesforce และโซลูชันอื่นๆ ด้วย TrueCaaS Dialpad ยังรวมการสื่อสารด้วยเสียง ข้อความ วิดีโอ และการแชทสดเข้าด้วยกัน มอบประสบการณ์แบบหลายช่องทางที่แท้จริงสำหรับทั้งลูกค้าและตัวแทน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad

  • ถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นข้อความโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ช่วยเหลือตัวแทนแบบเรียลไทม์ด้วยบัตรช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ (RTA) ที่กระตุ้นบันทึกที่เกี่ยวข้องระหว่างการโทร
  • ทำนายคะแนน CSAT โดยการวิเคราะห์บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ แม้ว่าจะไม่มีการกรอกแบบสำรวจก็ตาม
  • เปิดใช้งานการสื่อสารแบบหลายช่องทางผ่านเสียง ข้อความ วิดีโอ และแชทบอท
  • ฝากข้อความเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งการโทรขายขาออก
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoho CRM, Salesforce, Zendesk และแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Dialpad

  • จำกัดจำนวนศูนย์ติดต่อตามแผน
  • จำกัดความจุของคิวการรอ ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในช่วงที่มีการโทรเข้ามามาก
  • ต้องการการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับสถานการณ์การกำหนดเส้นทางสายที่ซับซ้อน

ราคาของ Dialpad

  • มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Dialpad

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

9. Nextiva (ดีที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM ที่ติดตั้งในแพลตฟอร์มศูนย์บริการลูกค้า)

Nextiva (เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM ในตัวในแพลตฟอร์มศูนย์บริการลูกค้า)
ผ่านทาง Nextiva

การสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์ CRM และแพลตฟอร์มศูนย์บริการลูกค้านั้นทำลายประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป Nextiva ทำหน้าที่เป็น CRM ในตัวเอง ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

ด้วยฟังก์ชันการคลิกเพื่อโทร, หน้าต่างป๊อปอัพ, และความสามารถในการให้บริการผ่านทุกช่องทาง, ตัวแทนสามารถจัดการการโทร, อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และการแชทได้จากแดชบอร์ดเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหนึ่งเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextiva

  • เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันทีด้วยการผสานข้อมูลโดยตรง
  • เริ่มต้นการโทรอย่างรวดเร็วด้วยคลิกเพื่อโทรจากผู้ติดต่อใน CRM
  • ดูรายละเอียดลูกค้าโดยอัตโนมัติพร้อมหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อมีสายเรียกเข้า
  • จัดการปฏิสัมพันธ์แบบหลายช่องทางผ่านสายโทรศัพท์ อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติด้วยเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการ

ข้อจำกัดของ Nextiva

  • จำกัดการประชุมวิดีโอไว้ที่ 45 นาที
  • ไม่สามารถโอนนาทีที่ไม่ใช้ไปยังเดือนถัดไปได้

ราคาของ Nextiva

  • จำเป็น: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $159/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $199/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Nextiva

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nextiva อย่างไรบ้าง?

A ผู้ใช้ Capterra กล่าวว่า:

เราได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมจาก Nextiva และเมื่อเราประสบปัญหา พวกเขามีตัวเลือกหลายทางให้เราสามารถขอความช่วยเหลือทางเทคนิคได้ และเราพอใจมากกับบริการของพวกเขา การช่วยเหลือทางเทคนิค และอุปกรณ์

เราได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมจาก Nextiva และเมื่อเราประสบปัญหา พวกเขามีตัวเลือกหลายทางให้เราสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิคได้ และเราพอใจมากกับบริการของพวกเขา การช่วยเหลือทางเทคนิค และอุปกรณ์ต่าง ๆ

10. CloudTalk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของ CRM)

CloudTalk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของ CRM)
ผ่านทาง CloudTalk

ระบบ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าควรทำมากกว่าแค่เก็บข้อมูลลูกค้า—ควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, อัตโนมัติการติดตามการโทร, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์. CloudTalk ทำได้ทั้งหมดนี้โดยการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot.

ด้วยคุณสมบัติเช่นคลิกเพื่อโทรและสรุปการโทรที่สร้างโดย AI, CloudTalk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบริการลูกค้า ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ CRM ศูนย์บริการโทรศัพท์ที่ทรงพลังในการจัดการปริมาณการโทรสูงและการโต้ตอบกับลูกค้าหลายช่องทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CloudTalk

  • ซิงค์การโต้ตอบกับลูกค้าทันทีด้วยการผสานรวมกับ CRM เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • บันทึกข้อมูลการโทรโดยอัตโนมัติลงใน CRM เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • เปิดใช้งานฟังก์ชันคลิกเพื่อโทร เพื่อโทรออกหมายเลขโดยตรงจากอินเทอร์เฟซ CRM
  • ระบบจะส่งต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า
  • ให้การโค้ชแบบเรียลไทม์ด้วยการตรวจสอบการโทรสดและโหมดกระซิบ
  • สร้างสรุปการโทรโดยใช้ AI เพื่อช่วยประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ในการจดบันทึกด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ CloudTalk

  • จำกัดนาทีการโทรตามแผนของลูกค้า
  • ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการรับสายพร้อมกัน

ราคาของ CloudTalk

  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • จำเป็น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ CloudTalk

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าคืออะไร?

11. Talkdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการโต้ตอบกับลูกค้าแบบหลายช่องทาง)

Talkdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการโต้ตอบกับลูกค้าแบบหลายช่องทาง)
ผ่านทาง Talkdesk

Talkdesk ไม่ใช่ระบบ CRM แบบสแตนด์อโลน แต่เป็นโซลูชันศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำต่าง ๆ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน

สิ่งนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจัดการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยรวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Talkdesk

  • เข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Talkdesk
  • กำหนดเส้นทางอย่างชาญฉลาดตามรายละเอียดลูกค้าและชุดทักษะของตัวแทน
  • นำทางลูกค้าอย่างราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติ IVR (ระบบตอบกลับด้วยเสียงแบบโต้ตอบ)
  • สนับสนุนการโต้ตอบแบบหลายช่องทางผ่านสายโทรศัพท์ อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย
  • ปรับปรุงแคมเปญขาออกด้วยตัวเลือกการโทรแบบคาดการณ์และการโทรแบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Talkdesk

  • จำกัดการปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความเฉพาะสูง
  • จำกัดฟีเจอร์ AI ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก ให้เฉพาะแผนระดับสูงเท่านั้น

ราคาของ Talkdesk

  • CX Cloud Digital Essentials: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CX Cloud Essentials: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CX Cloud Elevate: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CX Cloud Elite: $145/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Talkdesk

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Talkdesk อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบความสะดวกในการใช้ Talkdesk มันเข้าใจง่ายและแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ได้ง่ายมาก เราใช้ Talkdesk ทุกวันเพื่อโทรออกและรับสายจากลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดี

ฉันชอบความสะดวกในการใช้ Talkdesk มันเข้าใจง่ายและแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ได้ง่ายมาก เราใช้ Talkdesk ทุกวันในการโทรออกและรับสายจากลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดี

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การเตรียมตัวให้พร้อมเสมอจะช่วยให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ นี่คือคู่มือแบบทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการนำบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้

12. Avaya (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM หลายช่องทางและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์)

Avaya : ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ผ่าน Avaya

Avaya เป็นโซลูชัน CRM ศูนย์ติดต่อลูกค้าแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการติดต่อกับลูกค้าทั้งขาเข้าและขาออกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผสานการทำงานกับ Salesforce, Microsoft Dynamics และ ServiceNow ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ติดต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ภายในอินเทอร์เฟซการโทรของพวกเขา

การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของ Avaya, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยสนับสนุนทีมในการปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Avaya

  • เข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของศูนย์บริการลูกค้า
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM ชั้นนำเพื่อการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • จัดการปฏิสัมพันธ์แบบหลายช่องทางผ่านสายโทรศัพท์ อีเมล แชท และโซเชียลมีเดีย
  • เพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์และลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • เปิดใช้งานการตรวจสอบโดยผู้ควบคุมสำหรับการโค้ชสดและการติดตามประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Avaya

  • ต้องใช้ความพยายามในการปรับแต่งอย่างมากสำหรับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร
  • อาจเผชิญกับความท้าทายด้านความสอดคล้องของข้อมูลเมื่อรวมระบบ CRM หลายระบบ

ราคาของ Avaya

  • ดิจิทัล: ราคาตามตกลง
  • เสียง: ราคาที่กำหนดเอง
  • สื่อทุกประเภท: ราคาพิเศษตามตกลง
  • สร้างของคุณเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Avaya

  • G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Avaya อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

ฉันทำงานในบริษัทนี้มาเกือบสี่ปีแล้ว และตั้งแต่นั้นมา เราก็ใช้ Avaya ซึ่งช่วยให้พวกเราทุกคนติดต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายและใช้งานได้อย่างสะดวก

ฉันทำงานในบริษัทนี้มาเกือบสี่ปีแล้ว และตั้งแต่นั้นมา เราก็ใช้ Avaya ซึ่งช่วยให้พวกเราทุกคนติดต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายและใช้งานได้อย่างสะดวก

🚀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะกลายเป็นช่องทางบริการลูกค้าหลักสำหรับองค์กร 25% สำหรับศูนย์บริการทางโทรศัพท์ นี่หมายถึงการลดจำนวนคำถามทั่วไปที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตอบ และเพิ่มการโต้ตอบกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลา ถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย!

13. EngageBay (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชัน CRM และศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร)

EngageBay (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชัน CRM และศูนย์บริการลูกค้าแบบครบวงจร)
ผ่านทาง EngageBay

ลองนึกภาพเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องจัดการกับการบริการลูกค้า การขาย และการตลาดไปพร้อม ๆ กับการดูแลการดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าให้ราบรื่น นั่นคือจุดที่ EngageBay เข้ามาช่วย

ออกแบบมาโดยคำนึงถึงสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก EngageBay ผสานรวมระบบ CRM, การตลาดอัตโนมัติ และฟีเจอร์ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย

ด้วยความสามารถ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวและคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ระบบโทรอัตโนมัติและตัวติดตามประสิทธิภาพของตัวแทน EngageBay ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้รับข้อมูลครบถ้วนทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการโทรออกหรือการตอบข้อซักถามของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay

  • ให้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างครบถ้วนด้วยระบบ CRM ที่ติดตั้งในตัวเพื่อการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • โทรออกโดยตรงผ่าน EngageBay หรือเชื่อมต่อกับ Twilio และแอปของบุคคลที่สาม
  • กำหนดการโทรออกโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับเวิร์กโฟลว์
  • ติดตามตั๋วและข้อสงสัยของลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือฟรี
  • บันทึกการโทรสำหรับการฝึกอบรมและการปรับปรุงกระบวนการ

ข้อจำกัดของ EngageBay

  • ให้บริการปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับรายงานขั้นสูง
  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติที่ซับซ้อน
  • จำกัดการทำงานบนแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ EngageBay

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $12.74/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $55. 24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $101.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ EngageBay

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง EngageBay อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

เครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับการจัดการ SM ที่ดี. มันช่วยให้การเตรียมและเผยแพร่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น. หน้าตาของระบบใช้งานง่าย และคุณสามารถเข้าใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. นอกจากนี้ การบริการลูกค้าของพวกเขายังยอดเยี่ยม.

เครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับการจัดการ SM ที่ดี. มันช่วยให้การเตรียมและเผยแพร่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น. หน้าตาของมันใช้งานง่าย และคุณสามารถเข้าใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. นอกจากนี้ การบริการลูกค้าของพวกเขายังยอดเยี่ยม.

ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

นี่คือรายการซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการของเรา แต่สามารถเป็นประโยชน์สำหรับคุณในบางสถานการณ์:

  • Bitrix24: โซลูชัน CRM และศูนย์ติดต่อที่ครอบคลุม พร้อมระบบโทรศัพท์ในตัว, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
  • Vocalcom: ระบบ CRM ศูนย์บริการลูกค้าบนคลาวด์ ที่ให้บริการการจัดการสายโทรด้วยระบบ AI การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการผสานระบบ CRM อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า
  • RingCentral Contact Center: ระบบ CRM ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ปรับขนาดได้ พร้อมการจัดการสายเรียกเข้าอัจฉริยะ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และการสื่อสารแบบหลายช่องทาง

อ่านเพิ่มเติม: ระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้เต็มที่ที่ดีที่สุด

ไม่มีผลกระทบจากการโทรอีกต่อไป! ClickUp ดูแลคุณแล้ว

เวลาเป็นเงินเป็นทอง แต่ลูกค้าที่พอใจก็เช่นกัน

โดยเฉพาะในศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่ทุกการสื่อสารที่ราบรื่นช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ และควบคุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย

และนี่คือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้: 58% ของลูกค้ามีความเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่ม เพื่อรับบริการลูกค้าที่ดีกว่า

นี่คือเหตุผลที่การเริ่มต้นใช้งานโซลูชัน CRM ของ ClickUp เป็นสิ่งที่ดีต่อธุรกิจของคุณ

ClickUp รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า, อัตโนมัติการทำงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้า—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว. ตั้งแต่การติดตามการโทรไปจนถึงการอัตโนมัติของงาน, มันช่วยลดการโหลดแอปพลิเคชันเกินความจำเป็นเพื่อให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ—ความพึงพอใจของลูกค้า.

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!