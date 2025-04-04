13 โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2025

การสื่อสารที่ไม่ดีเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จทางธุรกิจ14%ของบริษัทสูญเสียลูกค้าเพราะมัน และ 8% สูญเสียพนักงาน!
สรุปสั้น ๆ คือ หากแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจของคุณไม่มีประสิทธิภาพ แม้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็จะล้มเหลว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมที่ทำงานทางไกล
ดังนั้น นี่คือ 13 เครื่องมือสื่อสารภายนอกและภายในที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจพร้อมคุณสมบัติหลักของพวกเขา
คุณควรมองหาอะไรในโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจ?
ในทะเลแห่งตัวเลือก การค้นหาโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด ที่ตรงกับความต้องการของคุณอาจเป็นเรื่องยาก โชคดีที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะสำคัญบางประการที่กำหนดประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสาร ตัวอย่างเช่น:
- 👉🏻 ความง่ายในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถปรับตัวใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- 👉🏻 คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การส่งข้อความทันที การโทรผ่านวิดีโอ การแชทกลุ่ม เป็นต้น สิ่งนี้จะเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร
- 👉🏻 ความสามารถในการปรับแต่ง:เลือกโซลูชันการสื่อสารภายในที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ สำหรับเริ่มต้น คุณควรสามารถกำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือน สร้างช่องทางและกลุ่ม ฯลฯ
- 👉🏻 คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสื่อสารภายในของคุณมีความปลอดภัย. ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การตรวจสอบสองขั้นตอน, การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเช่น GDPR, และอื่น ๆ
- 👉🏻 ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือสื่อสารที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในระบบการทำงานของคุณได้. ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนให้น้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
13 โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด
นี่คือ 13 เครื่องมือการร่วมมือและการสื่อสารที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงานร่วมกัน)
ในขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้ช่วยเพียงแค่เสริมสร้างการสื่อสารClickUpก้าวไปอีกขั้น ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันรวมการจัดการโครงการและการสื่อสารเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดด้วยการประสานงานที่สอดคล้องกัน
ClickUp Chat (เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น)
ClickUp Chatเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารในทีม ลดการแยกส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม การแชทถูกผสานรวมเข้ากับงาน เอกสาร และโครงการโดยตรง ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และทำให้การสื่อสารมีจุดมุ่งหมายชัดเจน
ด้วย ClickUp Chat ทีมงานสามารถสื่อสารได้ทันที แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน
📮 ClickUp Insight:เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ส่งข้อความทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน
ปริมาณงานที่สูงนี้อาจบ่งชี้ถึงทีมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับความเร็วแต่ก็อาจนำไปสู่การสื่อสารที่มากเกินไปได้ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ผสานรวมของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assign Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติการคอมเมนต์การมอบหมายงานของ ClickUpสร้างงานจากข้อความและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมได้ทันที ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสาร จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสำหรับทุกคน
ClickUp Docs (สำหรับการแบ่งปันไอเดียและข้อเสนอแนะ)
อีกหนึ่งคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังคือClickUp Docs. ด้วยความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนในทีมสามารถคิดค้นไอเดียโครงการร่วมกัน, เสนอการเปลี่ยนแปลง, และสร้างเอกสารสรุปได้
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อเสนอแนะจากทุกคนในทีม และทุกคนจะรู้สึกมีส่วนร่วมในแต่ละโครงการ
นอกจากนี้การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpจะแจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่มีสมาชิกในทีมทำการแก้ไข เพิ่มความคิดเห็น หรือมอบหมาย/มอบหมายงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า!
กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดใน ClickUp (สำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการ)
ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถสร้างแผนงานโครงการแบบภาพและเชื่อมต่อกับขั้นตอนการทำงานที่เหลือของคุณได้
ด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พวกเขาให้คุณและทีมของคุณสามารถแชร์ไอเดียได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงได้ คุณยังสามารถสร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และได้รับการอัปเดตอย่างทันเวลาได้
แผนผังความคิดของ ClickUpมีประโยชน์เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แผนผังเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานทรัพยากร และการบริหารจัดการภาระงานได้อย่างมีประสิทธิผล
คลิป ClickUp (เพื่อการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ชัดเจน)
ClickUp Clipsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกล ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอของเอกสาร งาน และแชทกับทีมของคุณได้ นอกจากนี้ยังสร้างบทถอดความอัตโนมัติของทุกคลิปพร้อมเวลาและข้อความสำคัญที่คุณสามารถแปลงเป็นงาน สรุป ฯลฯ ได้ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ClickUp Brain (สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง!)
แม้ว่าจะมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมายในชุดเครื่องมือของ ClickUp แต่ฟีเจอร์ที่เป็นหัวใจหลักของทั้งหมดนี้ก็คือClickUp Brain
ClickUp Brain เชื่อมต่อคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างบนแอป ตั้งแต่เอกสารไปจนถึงผู้คน คุณสามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สร้างและมอบหมายงาน ส่งและรับการอัปเดต และอื่น ๆ อีกมากมาย นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ClickUp Brain ยังสรุปการสนทนาที่ยาวเหยียด ช่วยเพิ่มความเร็วและความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
เทมเพลต ClickUp (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร)
เทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ของ ClickUp เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สำคัญ
แม้ว่าจะมีแหล่งข้อมูลฟรีเหล่านี้หลายร้อยรายการบนแพลตฟอร์ม แต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารคือแม่แบบไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงสร้างการสื่อสารจัดตั้งช่องทางการสื่อสาร และปรับทีมให้สอดคล้องกันเพื่อการแบ่งปันความรู้
สิ่งนี้ช่วยจัดการขั้นตอนการทำงาน ติดตามการมีส่วนร่วม และรับรองว่าการสื่อสารทั้งหมดมีความชัดเจน ตรงเวลา และสอดคล้องกัน การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารโดยรวม—ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการจัดระเบียบกิจกรรมของทีมได้อย่างง่ายดายหรือไม่?ง่ายมากด้วยเทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUp ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับแต่ละโครงการหรืองาน
- กำหนดแนวทางสำหรับการตรวจสอบหรือการประชุมสั้น ๆ เป็นประจำ
- จัดทำกำหนดการสำหรับโครงการหรืองานที่กำลังจะมาถึง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มอบหมายงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Tasks
- ใช้ClickUp Automationsเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- จัดลำดับความสำคัญและจัดการขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมอง ClickUp
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ด้วยClickUp Goalsเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้และติดตามประสิทธิภาพของทีมด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าเครื่องมือนี้ซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่Alfred Titus ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริหารที่มูลนิธิ Brighten A Soul มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารระดับมืออาชีพที่ได้รับความนิยมสำหรับการแชทกลุ่มและการส่งข้อความทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานที่มีหลายทีมและแผนก
ด้วย Slack คุณสามารถสร้างช่องทางเฉพาะบุคคลเพื่อจัดระเบียบการสื่อสารของทีมได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ค้นหาข้อความในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการกรองขั้นสูงเพื่อลดความยุ่งเหยิง
อีกแง่มุมหนึ่งที่ Slack โดดเด่นคือความปลอดภัย แพลตฟอร์มนี้ปกป้องการสนทนาด้วยการเข้ารหัสระดับองค์กร ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการสนทนาให้เป็นช่องทางเฉพาะสำหรับการอภิปรายที่มีโครงสร้าง
- รองรับการแชร์ไฟล์พร้อมตัวอย่างและติดตามเวอร์ชัน
- ให้บริการโทรเสียงและวิดีโอคอลได้โดยตรงภายในแอป
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้ได้รับแจ้งเตือนมากเกินไปในพื้นที่ทำงานที่กำลังใช้งานอยู่
- ขาดการจัดการงานในตัว ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,600+ รีวิว)
🧐 คำถามน่ารู้: อีเมลยังคงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจ โดยมีพนักงานที่มีความรู้ถึง 18%ที่ชื่นชอบการใช้อีเมลมากกว่าช่องทางอื่น! 📧
3. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงและการประชุมเสมือนจริง)
Zoom ไม่ต้องการการแนะนำใด ๆ เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอตัวนี้ได้ครองโลกไปในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และตั้งแต่นั้นมา ก็ได้กลายเป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมออนไลน์
Zoom รองรับการประชุมวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงแบบ HD สำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คน คุณยังสามารถสร้างบันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติและแม่นยำสำหรับทุกการประชุมออนไลน์ที่จัดขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้ได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ความใช้งานง่ายและความสะดวกในการใช้งานของเครื่องมือนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- เปิดใช้งานการแชร์หน้าจอพร้อมตัวเลือกการใส่คำอธิบายประกอบและการควบคุมระยะไกล
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการสำรวจความคิดเห็น การแสดงปฏิกิริยา และการยกมือเสมือนจริง
- รักษาความปลอดภัยการประชุมด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านและห้องรอ
ข้อจำกัดของ Zoom
- กำหนดเวลาจำกัด 40 นาทีสำหรับการประชุมกลุ่มในแผนฟรี
- นำเสนอข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเนื่องจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในอดีต
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ใน Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงZoomอย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติของ Zoom ที่น่าสนใจคือความสามารถในการจัดการประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกการผสานรวมที่ดีกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ. โซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ และทำให้การสื่อสารราบรื่นระหว่างสมาชิกของทีมเล็ก ๆ และองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน.
4. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบบูรณาการภายใน Microsoft 365)
อีกหนึ่งโซลูชันซอฟต์แวร์การสื่อสารที่ดีที่สุดคือ Microsoft Teams เครื่องมือสื่อสารทีมนี้รองรับการประชุมวิดีโอแบบโต้ตอบพร้อมคำบรรยายแบบเรียลไทม์และการบันทึก
นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรออกและรับสายสนทนา แชทกับสมาชิกในทีม และสร้างพื้นที่ร่วมกันได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมการปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กรและการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนเพื่อปกป้องข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ให้บริการศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์พร้อมแชทแบบต่อเนื่อง, การแชร์ไฟล์, และการโทร
- ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารผ่านแอป Microsoft 365
- รองรับการเข้าถึงจากแขกภายนอกเพื่อการร่วมมือข้ามบริษัท
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ทำให้การจัดระเบียบไฟล์ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบสแตนด์อโลน
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรีตลอดไป
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99/เดือน
- Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน
- Microsoft Teams Essential: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (15,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,800+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงMicrosoft Teamsอย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ดีกับ Teams เราใช้มันกับทีมที่มีมากกว่า 100 คน และมันมอบแพลตฟอร์มที่เราต้องการเพื่อสื่อสารและร่วมมือกันได้ดี *
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ55% ของการสื่อสารเป็นแบบไม่ใช้คำพูด ซึ่งหมายถึงท่าทาง, ท่าทางร่างกาย, และการแสดงออกทางสีหน้าสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูด 🙎🏻
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพและการติดตามงาน)
แม้ว่า Trello จะไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารแบบดั้งเดิม แต่ก็สามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้จัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพด้วยกระดาน Kanban อัตโนมัติงานที่เกิดขึ้นซ้ำ และยังมีเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการต่างๆ
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่รองรับการใช้งานบนมือถือยังช่วยให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มและทำงานขณะเดินทางเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแนบไฟล์
- ปรับแต่งบอร์ดด้วยป้ายกำกับ รายการตรวจสอบ และกำหนดวันครบกำหนด
- แสดงมุมมองไทม์ไลน์และปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ให้ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์น้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,400+ รีวิว)
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม)
โซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Monday.com มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับทีมขายที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการและประสานงานในกระบวนการขาย ด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ คุณสามารถมองเห็นและติดตามประสิทธิภาพการขายได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมายตลอดทั้งกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยการแสดงความคิดเห็น การมอบหมายงาน และการแชร์ไฟล์ แอปมือถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ช่วยให้จัดการงาน CRM ที่สำคัญได้ทันที
Monday.com ฟีเจอร์เด่น
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการเข้าถึงและการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการขายและระบบงานของคุณ
- ทำงานซ้ำๆ เช่น การติดตามผลและจัดการความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Monday.com
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
7. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารบนคลาวด์และอีเมล)
Google Workspace คือชุดเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในองค์กร ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสารหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการติดต่อธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น Gmail (สำหรับอีเมล), Google Meet (สำหรับการประชุมทางวิดีโอ) และ Google Chat (สำหรับการแชทกลุ่ม)
แพลตฟอร์มนี้ปกป้องข้อมูลสำคัญด้วยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การผสานรวม AI ใหม่ล่าสุดยังช่วยให้การจัดการการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ให้บริการเครื่องมือแบบบูรณาการสำหรับอีเมล, การจัดเก็บไฟล์, และการร่วมมือเอกสาร
- อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Google Docs, Sheets และ Slides
- เปิดใช้งานการประชุมทางวิดีโอผ่าน Google Meet พร้อมคำบรรยายสดและการแชร์หน้าจอ
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
- ทำให้การจัดการเวอร์ชันและการจัดระเบียบไฟล์ซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงGoogle Workspaceอย่างไรบ้าง?
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันรวมถึงชุดโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร, การจัดเก็บไฟล์, การจัดการเวลาและงาน, การควบคุมความปลอดภัย, และอื่น ๆ อีกมากมาย เราสามารถจัดการงานของเราผ่าน Google Workspace ได้ทุกที่
8. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการที่มีโครงสร้าง)
กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติการร่วมมืออย่างเพียงพออยู่หรือไม่? Asana อาจน่าสนใจสำหรับคุณ
มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมโดยการติดตามความคืบหน้าของโครงการ, การมอบหมายงานและแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และการสร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงาน. นอกจากนี้, คุณสามารถคุยกับเพื่อนร่วมทีม, รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และปรับแต่งกล่องข้อความของคุณได้,เหมือนกับแอปส่งข้อความทางธุรกิจทั่วไป.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและการแนบไฟล์
- รองรับการเข้าถึงสำหรับแขกของทีมข้ามสายงานและการร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ที่แข็งแกร่งและการเข้ารหัสข้อมูล
ข้อจำกัดของอาสนะ
- จำกัดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับแผนระดับล่าง
- ต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ใหม่กับการจัดการโครงการ
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,300+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asanaอย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ Asana ทั้งในฝั่งเอเจนซี่สำหรับการจัดการงานของลูกค้า และในฝั่งส่วนตัวสำหรับการจัดการงานของตัวเอง Asana ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่าย ใช้งานง่ายมากในการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ และในแง่ของภาพก็ดูน่าสนใจมาก
9. Workplace จาก Meta (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร)
Workplace จาก Meta เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม มีฟีเจอร์การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ และกลุ่มสำหรับทั้งบริษัทเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยในสไตล์โซเชียลมีเดีย ทำให้สามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว ถ่ายทอดสดวิดีโอ และผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานยอดนิยมได้อย่างไร้รอยต่อ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเครื่องมือนี้จะถูกยกเลิกการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569
คุณสมบัติเด่นของ Workplace จาก Meta
- แชร์การอัปเดตและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้าย Facebook
- ถ่ายทอดสดวิดีโอสำหรับการประชุมทั้งหมดและการอัปเดตที่สำคัญของบริษัท
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ทำงานด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Workplace จาก Meta
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการในตัว
- อาจทำให้ทีมที่ไม่คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซแบบโซเชียลมีเดียรู้สึกหนักใจได้
ราคาของ Workplace จาก Meta
- แผนหลัก: $4/เดือนต่อคน
- ส่วนเสริม: $2/เดือนต่อคน (สำหรับการจัดการและการสนับสนุนที่เพิ่มประสิทธิภาพ); $2/เดือนต่อคน (สำหรับระบบถ่ายทอดสดสำหรับองค์กร)
การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงานจาก Meta
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
10. Cisco Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอระดับองค์กรและความปลอดภัย)
Cisco Webex เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งโดดเด่นในการประชุมทางวิดีโอด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง รวมถึงการจัดการกำหนดการประชุมและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีม Webex ให้บริการการเข้ารหัสแบบครบวงจรและโปรโตคอลความปลอดภัยขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีโซลูชันศูนย์บริการลูกค้าและโทรศัพท์บนระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex
- ให้บริการการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กรสำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 1,000 คน
- อนุญาตให้แชร์หน้าจอและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนไฟล์ระหว่างการประชุม
- รองรับเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การถามตอบการเขียนกระดาน และปฏิกิริยาในการประชุม
ข้อจำกัดของ Cisco Webex
- ใช้แบนด์วิดท์จำนวนมาก
- จำกัดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีแผนพรีเมียม
ราคาของ Cisco Webex
- Webex ฟรี
- Webex Meet: $14.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Webex Suite: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Cisco Webex
- G2: 4. 3/5 (19,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (7,400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงCisco Webexอย่างไรบ้าง?
เราใช้ Webex ในองค์กรของเราเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของเรา มันช่วยให้เราจัดระเบียบและสร้างงานได้ และสามารถเชื่อมต่อกับกันได้อย่างสบายใจ
11. ไดอัลแพด (เหมาะที่สุดสำหรับโทรศัพท์ธุรกิจและข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Dialpad เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจของลูกค้า ที่เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่รับมือกับคำถามของลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรได้
ด้วย Dialpad คุณสามารถปรับแต่งและจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนสำหรับการโทร ข้อความ และข้อความเสียงได้ ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? Dialpad ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและปลอดภัยด้วยพื้นที่ร่วมกัน การเข้ารหัส และการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน ความปลอดภัยมาก่อน ความร่วมมือมาเป็นอันดับสอง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- ให้บริการการโทรด้วยเสียงและวิดีโอผ่านคลาวด์พร้อมการส่งข้อความในกลุ่ม
- เปิดใช้งานการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของการโทร
- รองรับการประชุมทางวิดีโอได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
- อาจมีปัญหาคุณภาพการโทรบนเครือข่ายที่มีแบนด์วิดท์ต่ำ
ราคาของ Dialpad
Dialpad Connect
- มาตรฐาน: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การประชุม Dialpad
- ฟรี
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
ฝ่ายสนับสนุน Dialpad
- สิ่งจำเป็น: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $135/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $170/เดือน ต่อผู้ใช้
Dialpad Sell
- สิ่งจำเป็น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $110/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $170/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Dialpad
- G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
12. GoToConnect (เหมาะที่สุดสำหรับ VoIP และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบครบวงจร)
GoToConnect เป็นเครื่องมือสื่อสารอเนกประสงค์ที่ให้บริการเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความบนคลาวด์สำหรับธุรกิจ รองรับการส่งข้อความโดยตรงและการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน พร้อมความสามารถในการแชร์หน้าจอ
GoToConnect ทำให้การสื่อสารระยะไกลเป็นเรื่องง่ายด้วยแอปที่ใช้งานง่ายและการกำหนดเส้นทางสายอัตโนมัติเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น นอกจากนี้ คุณสมบัติอันทรงพลังยังช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมศูนย์ความรู้และปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoToConnect
- อนุญาตการโอนสาย, ข้อความเสียงเป็นอีเมล, และการคัดกรองสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ติดตามตัวชี้วัดของแทร็กและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
ข้อจำกัดของ GoToConnect
- เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและการปรับขนาดบางประการ
- มีขั้นตอนการตั้งค่าที่ซับซ้อน
ราคา GoToConnect
- ระบบโทรศัพท์: $29/เดือน
- Connect CX: $37/เดือน
- ศูนย์ติดต่อ: $86/เดือน
คะแนนและรีวิว GoToConnect
- G2: 4. 4/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GoToConnectอย่างไรบ้าง?
GoTo Connect ดี และมันทำงานได้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย. ฉันจะบอกใครบางคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจว่าพวกเขาควรดูที่ Connect.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเชื่อมต่อที่ไม่ดีจะนำไปสู่การกระตุก เสียงหุ่นยนต์ และหน้าจอค้าง ดังนั้นควรใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายหรือนั่งใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณเพื่อให้การประชุมออนไลน์ของคุณราบรื่น 😎
13. Grasshopper (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบโทรศัพท์เสมือน)
Grasshopper เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบโทรศัพท์เสมือนมืออาชีพ ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าข้อความต้อนรับและเพลงรอสายได้ตามต้องการ ทำให้การติดต่อทางโทรศัพท์ของคุณดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
คุณสามารถโอนสายไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อความสำคัญ นอกจากนี้ยังมีบริการถอดเสียงข้อความเสียงเป็นข้อความ ทำให้การจัดการข้อความง่ายขึ้น อีกทั้ง Grasshopper ยังช่วยให้คุณสามารถคัดกรองและกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้า เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Grasshopper
- อนุญาตให้สร้างหมายเลขต่อได้ไม่จำกัด สำหรับระบบสื่อสารธุรกิจที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ติดตามกิจกรรมการใช้งานด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน
- รองรับหมายเลขโทรศัพท์ฟรีเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของตั๊กแตน
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับแอปมือถือและเดสก์ท็อป
- มีการผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบ Grasshopper
- True Solo: $14/เดือน
- โซโล พลัส: $25/เดือน
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $80/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Grasshopper
- G2: 4/5 (150 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Grasshopperอย่างไรบ้าง?
ระบบโทรศัพท์แบบรวมศูนย์. เราเป็นบริษัทให้บริการเคลื่อนที่ และระบบนี้ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเองได้ และปรับแต่งตารางการติดต่อของเราได้.
- Jive: รองรับ VoIP บนคลาวด์และการสื่อสารแบบครบวงจร
- Smarp: เปลี่ยนการสนับสนุนจากพนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร
- Clariti: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและการสื่อสารทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท
