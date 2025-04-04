บล็อก ClickUp

13 โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
4 เมษายน 2568

การสื่อสารที่ไม่ดีเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จทางธุรกิจ14%ของบริษัทสูญเสียลูกค้าเพราะมัน และ 8% สูญเสียพนักงาน!

สรุปสั้น ๆ คือ หากแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจของคุณไม่มีประสิทธิภาพ แม้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็จะล้มเหลว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมที่ทำงานทางไกล

ดังนั้น นี่คือ 13 เครื่องมือสื่อสารภายนอกและภายในที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจพร้อมคุณสมบัติหลักของพวกเขา

⏰ สรุป 60 วินาที

กำลังประสบปัญหาในการทำงานร่วมกับทีมและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่? ลองดูโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุดซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กร:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงานร่วมกัน
  • Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
  • Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงและการประชุมเสมือนจริง
  • Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบบูรณาการภายใน Microsoft 365
  • Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการติดตามงานแบบภาพ
  • Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการขายและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม
  • Google Workspace: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารบนคลาวด์และอีเมล
  • อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการที่มีโครงสร้าง
  • Workplace จาก Meta: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
  • Cisco Webex: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอระดับองค์กรและความปลอดภัย
  • Dialpad: เหมาะที่สุดสำหรับโทรศัพท์ธุรกิจและข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • GoToConnect: เหมาะที่สุดสำหรับระบบ VoIP และการประชุมทางวิดีโอแบบครบวงจร
  • Grasshopper: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบโทรศัพท์เสมือน

คุณควรมองหาอะไรในโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจ?

ในทะเลแห่งตัวเลือก การค้นหาโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด ที่ตรงกับความต้องการของคุณอาจเป็นเรื่องยาก โชคดีที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะสำคัญบางประการที่กำหนดประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสาร ตัวอย่างเช่น:

  • 👉🏻 ความง่ายในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถปรับตัวใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • 👉🏻 คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การส่งข้อความทันที การโทรผ่านวิดีโอ การแชทกลุ่ม เป็นต้น สิ่งนี้จะเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร
  • 👉🏻 ความสามารถในการปรับแต่ง:เลือกโซลูชันการสื่อสารภายในที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ สำหรับเริ่มต้น คุณควรสามารถกำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือน สร้างช่องทางและกลุ่ม ฯลฯ
  • 👉🏻 คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสื่อสารภายในของคุณมีความปลอดภัย. ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การตรวจสอบสองขั้นตอน, การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเช่น GDPR, และอื่น ๆ
  • 👉🏻 ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือสื่อสารที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในระบบการทำงานของคุณได้. ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนให้น้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน

13 โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด

นี่คือ 13 เครื่องมือการร่วมมือและการสื่อสารที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงานร่วมกัน)

ในขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้ช่วยเพียงแค่เสริมสร้างการสื่อสารClickUpก้าวไปอีกขั้น ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันรวมการจัดการโครงการและการสื่อสารเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดด้วยการประสานงานที่สอดคล้องกัน

ClickUp Chat (เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น)

ClickUp Chatเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารในทีม ลดการแยกส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม การแชทถูกผสานรวมเข้ากับงาน เอกสาร และโครงการโดยตรง ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และทำให้การสื่อสารมีจุดมุ่งหมายชัดเจน

ด้วย ClickUp Chat ทีมงานสามารถสื่อสารได้ทันที แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน

📮 ClickUp Insight:เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ส่งข้อความทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน

ปริมาณงานที่สูงนี้อาจบ่งชี้ถึงทีมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับความเร็วแต่ก็อาจนำไปสู่การสื่อสารที่มากเกินไปได้ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ผสานรวมของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assign Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามที่ไม่จำเป็น

คุณสมบัติการคอมเมนต์การมอบหมายงานของ ClickUpสร้างงานจากข้อความและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมได้ทันที ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสาร จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสำหรับทุกคน

ClickUp Docs (สำหรับการแบ่งปันไอเดียและข้อเสนอแนะ)

โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บน ClickUp Docs
ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บน ClickUp Docs

อีกหนึ่งคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังคือClickUp Docs. ด้วยความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนในทีมสามารถคิดค้นไอเดียโครงการร่วมกัน, เสนอการเปลี่ยนแปลง, และสร้างเอกสารสรุปได้

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อเสนอแนะจากทุกคนในทีม และทุกคนจะรู้สึกมีส่วนร่วมในแต่ละโครงการ

นอกจากนี้การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpจะแจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่มีสมาชิกในทีมทำการแก้ไข เพิ่มความคิดเห็น หรือมอบหมาย/มอบหมายงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า!

กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดใน ClickUp (สำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการ)

สร้างแผนงานโครงการแบบภาพบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
สร้างแผนงานโครงการและแผนผังความคิดแบบภาพบน ClickUp Whiteboards

ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถสร้างแผนงานโครงการแบบภาพและเชื่อมต่อกับขั้นตอนการทำงานที่เหลือของคุณได้

ด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พวกเขาให้คุณและทีมของคุณสามารถแชร์ไอเดียได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงได้ คุณยังสามารถสร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และได้รับการอัปเดตอย่างทันเวลาได้

แผนผังความคิดของ ClickUpมีประโยชน์เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แผนผังเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานทรัพยากร และการบริหารจัดการภาระงานได้อย่างมีประสิทธิผล

คลิป ClickUp (เพื่อการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ชัดเจน)

ClickUp Clipsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกล ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอของเอกสาร งาน และแชทกับทีมของคุณได้ นอกจากนี้ยังสร้างบทถอดความอัตโนมัติของทุกคลิปพร้อมเวลาและข้อความสำคัญที่คุณสามารถแปลงเป็นงาน สรุป ฯลฯ ได้ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ClickUp Brain (สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง!)

แม้ว่าจะมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมายในชุดเครื่องมือของ ClickUp แต่ฟีเจอร์ที่เป็นหัวใจหลักของทั้งหมดนี้ก็คือClickUp Brain

ClickUp Brain เชื่อมต่อคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างบนแอป ตั้งแต่เอกสารไปจนถึงผู้คน คุณสามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สร้างและมอบหมายงาน ส่งและรับการอัปเดต และอื่น ๆ อีกมากมาย นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ClickUp Brain ยังสรุปการสนทนาที่ยาวเหยียด ช่วยเพิ่มความเร็วและความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

เทมเพลต ClickUp (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร)

เทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ของ ClickUp เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สำคัญ

แม้ว่าจะมีแหล่งข้อมูลฟรีเหล่านี้หลายร้อยรายการบนแพลตฟอร์ม แต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารคือแม่แบบไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUp

โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด: แผ่นไวท์บอร์ดแผนการสื่อสาร ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ปรับปรุงการสื่อสารภายในและภายนอกของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงสร้างการสื่อสารจัดตั้งช่องทางการสื่อสาร และปรับทีมให้สอดคล้องกันเพื่อการแบ่งปันความรู้

สิ่งนี้ช่วยจัดการขั้นตอนการทำงาน ติดตามการมีส่วนร่วม และรับรองว่าการสื่อสารทั้งหมดมีความชัดเจน ตรงเวลา และสอดคล้องกัน การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารโดยรวม—ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการจัดระเบียบกิจกรรมของทีมได้อย่างง่ายดายหรือไม่?ง่ายมากด้วยเทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUp ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับแต่ละโครงการหรืองาน
  • กำหนดแนวทางสำหรับการตรวจสอบหรือการประชุมสั้น ๆ เป็นประจำ
  • จัดทำกำหนดการสำหรับโครงการหรืองานที่กำลังจะมาถึง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มอบหมายงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Tasks
  • ใช้ClickUp Automationsเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • จัดลำดับความสำคัญและจัดการขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมอง ClickUp
  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ด้วยClickUp Goalsเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้และติดตามประสิทธิภาพของทีมด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าเครื่องมือนี้ซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่Alfred Titus ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริหารที่มูลนิธิ Brighten A Soul มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:

สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา

สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา

2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)

Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
ผ่านทางSlack

Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารระดับมืออาชีพที่ได้รับความนิยมสำหรับการแชทกลุ่มและการส่งข้อความทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานที่มีหลายทีมและแผนก

ด้วย Slack คุณสามารถสร้างช่องทางเฉพาะบุคคลเพื่อจัดระเบียบการสื่อสารของทีมได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ค้นหาข้อความในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการกรองขั้นสูงเพื่อลดความยุ่งเหยิง

อีกแง่มุมหนึ่งที่ Slack โดดเด่นคือความปลอดภัย แพลตฟอร์มนี้ปกป้องการสนทนาด้วยการเข้ารหัสระดับองค์กร ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการสนทนาให้เป็นช่องทางเฉพาะสำหรับการอภิปรายที่มีโครงสร้าง
  • รองรับการแชร์ไฟล์พร้อมตัวอย่างและติดตามเวอร์ชัน
  • ให้บริการโทรเสียงและวิดีโอคอลได้โดยตรงภายในแอป

ข้อจำกัดของ Slack

  • ผู้ใช้ได้รับแจ้งเตือนมากเกินไปในพื้นที่ทำงานที่กำลังใช้งานอยู่
  • ขาดการจัดการงานในตัว ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม

ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $8.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,600+ รีวิว)

🧐 คำถามน่ารู้: อีเมลยังคงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจ โดยมีพนักงานที่มีความรู้ถึง 18%ที่ชื่นชอบการใช้อีเมลมากกว่าช่องทางอื่น! 📧

3. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงและการประชุมเสมือนจริง)

โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด: Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงและการประชุมเสมือนจริง
ผ่านทางZoom

Zoom ไม่ต้องการการแนะนำใด ๆ เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอตัวนี้ได้ครองโลกไปในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และตั้งแต่นั้นมา ก็ได้กลายเป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมออนไลน์

Zoom รองรับการประชุมวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงแบบ HD สำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คน คุณยังสามารถสร้างบันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติและแม่นยำสำหรับทุกการประชุมออนไลน์ที่จัดขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้ได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ความใช้งานง่ายและความสะดวกในการใช้งานของเครื่องมือนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • เปิดใช้งานการแชร์หน้าจอพร้อมตัวเลือกการใส่คำอธิบายประกอบและการควบคุมระยะไกล
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการสำรวจความคิดเห็น การแสดงปฏิกิริยา และการยกมือเสมือนจริง
  • รักษาความปลอดภัยการประชุมด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านและห้องรอ

ข้อจำกัดของ Zoom

  • กำหนดเวลาจำกัด 40 นาทีสำหรับการประชุมกลุ่มในแผนฟรี
  • นำเสนอข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเนื่องจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในอดีต

ราคา Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ใน Zoom

  • G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (14,100+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงZoomอย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติของ Zoom ที่น่าสนใจคือความสามารถในการจัดการประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกการผสานรวมที่ดีกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ. โซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ และทำให้การสื่อสารราบรื่นระหว่างสมาชิกของทีมเล็ก ๆ และองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน.

คุณสมบัติของ Zoom ที่ดึงดูดใจคือความสามารถในการจัดการประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกการผสานรวมกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี. โซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ และทำให้การสื่อสารราบรื่นระหว่างสมาชิกของทีมเล็ก ๆ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่.

4. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบบูรณาการภายใน Microsoft 365)

Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบบูรณาการภายใน Microsoft 365
ผ่านทางMicrosoft Teams

อีกหนึ่งโซลูชันซอฟต์แวร์การสื่อสารที่ดีที่สุดคือ Microsoft Teams เครื่องมือสื่อสารทีมนี้รองรับการประชุมวิดีโอแบบโต้ตอบพร้อมคำบรรยายแบบเรียลไทม์และการบันทึก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรออกและรับสายสนทนา แชทกับสมาชิกในทีม และสร้างพื้นที่ร่วมกันได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมการปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กรและการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนเพื่อปกป้องข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • ให้บริการศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์พร้อมแชทแบบต่อเนื่อง, การแชร์ไฟล์, และการโทร
  • ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียไทม์บนเอกสารผ่านแอป Microsoft 365
  • รองรับการเข้าถึงจากแขกภายนอกเพื่อการร่วมมือข้ามบริษัท

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ทำให้การจัดระเบียบไฟล์ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบสแตนด์อโลน
  • ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด

ราคาของ Microsoft Teams

  • ฟรีตลอดไป
  • ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99/เดือน
  • Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน
  • Microsoft Teams Essential: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 4/5 (15,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,800+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงMicrosoft Teamsอย่างไรบ้าง?

โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ดีกับ Teams เราใช้มันกับทีมที่มีมากกว่า 100 คน และมันมอบแพลตฟอร์มที่เราต้องการเพื่อสื่อสารและร่วมมือกันได้ดี *

โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ดีกับ Teams เราใช้มันกับทีมที่มีมากกว่า 100 คน และมันมอบแพลตฟอร์มที่เราต้องการเพื่อสื่อสารและร่วมมือกันได้ดี *

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ55% ของการสื่อสารเป็นแบบไม่ใช้คำพูด ซึ่งหมายถึงท่าทาง, ท่าทางร่างกาย, และการแสดงออกทางสีหน้าสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูด 🙎🏻

5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพและการติดตามงาน)

โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด: Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการติดตามงานแบบภาพ
ผ่านทางTrello

แม้ว่า Trello จะไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารแบบดั้งเดิม แต่ก็สามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้จัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพด้วยกระดาน Kanban อัตโนมัติงานที่เกิดขึ้นซ้ำ และยังมีเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการต่างๆ

นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่รองรับการใช้งานบนมือถือยังช่วยให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มและทำงานขณะเดินทางเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแนบไฟล์
  • ปรับแต่งบอร์ดด้วยป้ายกำกับ รายการตรวจสอบ และกำหนดวันครบกำหนด
  • แสดงมุมมองไทม์ไลน์และปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Trello

  • ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ให้ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์น้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,400+ รีวิว)

6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม)

Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการขายและการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม
ผ่านทาง Monday.com

โซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Monday.com มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับทีมขายที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการและประสานงานในกระบวนการขาย ด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ คุณสามารถมองเห็นและติดตามประสิทธิภาพการขายได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมายตลอดทั้งกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยการแสดงความคิดเห็น การมอบหมายงาน และการแชร์ไฟล์ แอปมือถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ช่วยให้จัดการงาน CRM ที่สำคัญได้ทันที

Monday.com ฟีเจอร์เด่น

  • รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการเข้าถึงและการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการขายและระบบงานของคุณ
  • ทำงานซ้ำๆ เช่น การติดตามผลและจัดการความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Monday.com

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)

7. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารบนคลาวด์และอีเมล)

โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด: Google Workspace: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารบนคลาวด์และอีเมล
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace คือชุดเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในองค์กร ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสารหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการติดต่อธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น Gmail (สำหรับอีเมล), Google Meet (สำหรับการประชุมทางวิดีโอ) และ Google Chat (สำหรับการแชทกลุ่ม)

แพลตฟอร์มนี้ปกป้องข้อมูลสำคัญด้วยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การผสานรวม AI ใหม่ล่าสุดยังช่วยให้การจัดการการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • ให้บริการเครื่องมือแบบบูรณาการสำหรับอีเมล, การจัดเก็บไฟล์, และการร่วมมือเอกสาร
  • อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Google Docs, Sheets และ Slides
  • เปิดใช้งานการประชุมทางวิดีโอผ่าน Google Meet พร้อมคำบรรยายสดและการแชร์หน้าจอ

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
  • ทำให้การจัดการเวอร์ชันและการจัดระเบียบไฟล์ซับซ้อนขึ้น

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสซิเนส พลัส: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (42,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงGoogle Workspaceอย่างไรบ้าง?

ส่วนที่ดีที่สุดคือมันรวมถึงชุดโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร, การจัดเก็บไฟล์, การจัดการเวลาและงาน, การควบคุมความปลอดภัย, และอื่น ๆ อีกมากมาย เราสามารถจัดการงานของเราผ่าน Google Workspace ได้ทุกที่

ส่วนที่ดีที่สุดคือมันรวมถึงชุดโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร, การจัดเก็บไฟล์, การจัดการเวลาและงาน, การควบคุมความปลอดภัย, และอื่น ๆ อีกมากมาย เราสามารถจัดการงานของเราผ่าน Google Workspace ได้ทุกที่

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Google Chat เพื่อยกระดับการสื่อสารในทีม

8. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการที่มีโครงสร้าง)

อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการที่มีโครงสร้าง
ผ่านทาง Asana

กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติการร่วมมืออย่างเพียงพออยู่หรือไม่? Asana อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมโดยการติดตามความคืบหน้าของโครงการ, การมอบหมายงานและแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และการสร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงาน. นอกจากนี้, คุณสามารถคุยกับเพื่อนร่วมทีม, รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และปรับแต่งกล่องข้อความของคุณได้,เหมือนกับแอปส่งข้อความทางธุรกิจทั่วไป.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและการแนบไฟล์
  • รองรับการเข้าถึงสำหรับแขกของทีมข้ามสายงานและการร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก
  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ที่แข็งแกร่งและการเข้ารหัสข้อมูล

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • จำกัดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับแผนระดับล่าง
  • ต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ใหม่กับการจัดการโครงการ

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,300+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asanaอย่างไรบ้าง?

ฉันได้ใช้ Asana ทั้งในฝั่งเอเจนซี่สำหรับการจัดการงานของลูกค้า และในฝั่งส่วนตัวสำหรับการจัดการงานของตัวเอง Asana ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่าย ใช้งานง่ายมากในการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ และในแง่ของภาพก็ดูน่าสนใจมาก

ฉันได้ใช้ Asana ทั้งในฝั่งเอเจนซี่สำหรับการจัดการงานของลูกค้า และในฝั่งส่วนตัวสำหรับการจัดการงานของตัวเอง Asana ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่าย ใช้งานง่ายมากในการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ และในแง่ของภาพก็ดูน่าสนใจมาก

➡️ อ่านเพิ่มเติม:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ [พร้อมเคล็ดลับและเทมเพลตฟรี]

9. Workplace จาก Meta (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร)

โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด: Workplace จาก Meta: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
ผ่านทาง Workplace จาก Meta

Workplace จาก Meta เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม มีฟีเจอร์การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ และกลุ่มสำหรับทั้งบริษัทเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยในสไตล์โซเชียลมีเดีย ทำให้สามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว ถ่ายทอดสดวิดีโอ และผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานยอดนิยมได้อย่างไร้รอยต่อ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเครื่องมือนี้จะถูกยกเลิกการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569

คุณสมบัติเด่นของ Workplace จาก Meta

  • แชร์การอัปเดตและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้าย Facebook
  • ถ่ายทอดสดวิดีโอสำหรับการประชุมทั้งหมดและการอัปเดตที่สำคัญของบริษัท
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ทำงานด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

ข้อจำกัดของ Workplace จาก Meta

  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการในตัว
  • อาจทำให้ทีมที่ไม่คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซแบบโซเชียลมีเดียรู้สึกหนักใจได้

ราคาของ Workplace จาก Meta

  • แผนหลัก: $4/เดือนต่อคน
  • ส่วนเสริม: $2/เดือนต่อคน (สำหรับการจัดการและการสนับสนุนที่เพิ่มประสิทธิภาพ); $2/เดือนต่อคน (สำหรับระบบถ่ายทอดสดสำหรับองค์กร)

การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงานจาก Meta

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)

10. Cisco Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอระดับองค์กรและความปลอดภัย)

Cisco Webex: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอระดับองค์กรและความปลอดภัย
ผ่านทางCisco Webex

Cisco Webex เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งโดดเด่นในการประชุมทางวิดีโอด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง รวมถึงการจัดการกำหนดการประชุมและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีม Webex ให้บริการการเข้ารหัสแบบครบวงจรและโปรโตคอลความปลอดภัยขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีโซลูชันศูนย์บริการลูกค้าและโทรศัพท์บนระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex

  • ให้บริการการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กรสำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 1,000 คน
  • อนุญาตให้แชร์หน้าจอและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนไฟล์ระหว่างการประชุม
  • รองรับเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การถามตอบการเขียนกระดาน และปฏิกิริยาในการประชุม

ข้อจำกัดของ Cisco Webex

  • ใช้แบนด์วิดท์จำนวนมาก
  • จำกัดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีแผนพรีเมียม

ราคาของ Cisco Webex

  • Webex ฟรี
  • Webex Meet: $14.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Webex Suite: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Cisco Webex

  • G2: 4. 3/5 (19,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (7,400+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงCisco Webexอย่างไรบ้าง?

เราใช้ Webex ในองค์กรของเราเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของเรา มันช่วยให้เราจัดระเบียบและสร้างงานได้ และสามารถเชื่อมต่อกับกันได้อย่างสบายใจ

เราใช้ Webex ในองค์กรของเราเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของเรา มันช่วยให้เราจัดระเบียบและสร้างงานได้ และสามารถเชื่อมต่อกับกันได้อย่างสะดวกสบาย

11. ไดอัลแพด (เหมาะที่สุดสำหรับโทรศัพท์ธุรกิจและข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด: Dialpad: เหมาะที่สุดสำหรับโทรศัพท์และข้อความทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผ่านทางDialpad

Dialpad เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจของลูกค้า ที่เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่รับมือกับคำถามของลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรได้

ด้วย Dialpad คุณสามารถปรับแต่งและจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนสำหรับการโทร ข้อความ และข้อความเสียงได้ ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? Dialpad ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและปลอดภัยด้วยพื้นที่ร่วมกัน การเข้ารหัส และการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน ความปลอดภัยมาก่อน ความร่วมมือมาเป็นอันดับสอง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad

  • ให้บริการการโทรด้วยเสียงและวิดีโอผ่านคลาวด์พร้อมการส่งข้อความในกลุ่ม
  • เปิดใช้งานการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของการโทร
  • รองรับการประชุมทางวิดีโอได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน

ข้อจำกัดของ Dialpad

  • ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
  • อาจมีปัญหาคุณภาพการโทรบนเครือข่ายที่มีแบนด์วิดท์ต่ำ

ราคาของ Dialpad

Dialpad Connect

  • มาตรฐาน: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การประชุม Dialpad

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

ฝ่ายสนับสนุน Dialpad

  • สิ่งจำเป็น: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $135/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $170/เดือน ต่อผู้ใช้

Dialpad Sell

  • สิ่งจำเป็น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $110/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $170/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Dialpad

  • G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

12. GoToConnect (เหมาะที่สุดสำหรับ VoIP และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบครบวงจร)

GoToConnect: เหมาะที่สุดสำหรับระบบ VoIP และการประชุมทางวิดีโอแบบครบวงจร
ผ่านทางGoToConnect

GoToConnect เป็นเครื่องมือสื่อสารอเนกประสงค์ที่ให้บริการเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความบนคลาวด์สำหรับธุรกิจ รองรับการส่งข้อความโดยตรงและการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน พร้อมความสามารถในการแชร์หน้าจอ

GoToConnect ทำให้การสื่อสารระยะไกลเป็นเรื่องง่ายด้วยแอปที่ใช้งานง่ายและการกำหนดเส้นทางสายอัตโนมัติเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น นอกจากนี้ คุณสมบัติอันทรงพลังยังช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมศูนย์ความรู้และปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoToConnect

  • อนุญาตการโอนสาย, ข้อความเสียงเป็นอีเมล, และการคัดกรองสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ติดตามตัวชี้วัดของแทร็กและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ

ข้อจำกัดของ GoToConnect

  • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและการปรับขนาดบางประการ
  • มีขั้นตอนการตั้งค่าที่ซับซ้อน

ราคา GoToConnect

  • ระบบโทรศัพท์: $29/เดือน
  • Connect CX: $37/เดือน
  • ศูนย์ติดต่อ: $86/เดือน

คะแนนและรีวิว GoToConnect

  • G2: 4. 4/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GoToConnectอย่างไรบ้าง?

GoTo Connect ดี และมันทำงานได้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย. ฉันจะบอกใครบางคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจว่าพวกเขาควรดูที่ Connect.

GoTo Connect ดี และมันทำงานได้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย. ฉันจะบอกใครบางคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจว่าพวกเขาควรดูที่ Connect.

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเชื่อมต่อที่ไม่ดีจะนำไปสู่การกระตุก เสียงหุ่นยนต์ และหน้าจอค้าง ดังนั้นควรใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายหรือนั่งใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณเพื่อให้การประชุมออนไลน์ของคุณราบรื่น 😎

13. Grasshopper (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบโทรศัพท์เสมือน)

โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด: Grasshopper: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบโทรศัพท์เสมือน
ผ่านทางGrasshopper

Grasshopper เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบโทรศัพท์เสมือนมืออาชีพ ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าข้อความต้อนรับและเพลงรอสายได้ตามต้องการ ทำให้การติดต่อทางโทรศัพท์ของคุณดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น

คุณสามารถโอนสายไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อความสำคัญ นอกจากนี้ยังมีบริการถอดเสียงข้อความเสียงเป็นข้อความ ทำให้การจัดการข้อความง่ายขึ้น อีกทั้ง Grasshopper ยังช่วยให้คุณสามารถคัดกรองและกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้า เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Grasshopper

  • อนุญาตให้สร้างหมายเลขต่อได้ไม่จำกัด สำหรับระบบสื่อสารธุรกิจที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • ติดตามกิจกรรมการใช้งานด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน
  • รองรับหมายเลขโทรศัพท์ฟรีเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของตั๊กแตน

  • จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับแอปมือถือและเดสก์ท็อป
  • มีการผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ

การกำหนดราคาแบบ Grasshopper

  • True Solo: $14/เดือน
  • โซโล พลัส: $25/เดือน
  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $80/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Grasshopper

  • G2: 4/5 (150 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Grasshopperอย่างไรบ้าง?

ระบบโทรศัพท์แบบรวมศูนย์. เราเป็นบริษัทให้บริการเคลื่อนที่ และระบบนี้ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเองได้ และปรับแต่งตารางการติดต่อของเราได้.

ระบบโทรศัพท์แบบรวมศูนย์. เราเป็นบริษัทให้บริการเคลื่อนที่ และระบบนี้ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเองได้ และปรับแต่งตารางการติดต่อของเราได้.

✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

  • Jive: รองรับ VoIP บนคลาวด์และการสื่อสารแบบครบวงจร
  • Smarp: เปลี่ยนการสนับสนุนจากพนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร
  • Clariti: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและการสื่อสารทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท

ปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นและการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับสมาชิกในทีม การแบ่งปันข่าวสารของบริษัท หรือการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า—สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อทุกส่วนของธุรกิจของคุณ

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือส่วนใหญ่ในตลาดขาดชุดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างครบถ้วน นี่คือจุดที่ClickUpโดดเด่น

โซลูชันการสื่อสารภายในองค์กรที่ทรงพลัง ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน เสริมสร้างความร่วมมือในทีม และรับประกันว่าการติดต่อสื่อสารจะเป็นไปอย่างราบรื่น

พร้อมที่จะยกระดับการสื่อสารทางธุรกิจของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? ลองใช้ ClickUpวันนี้—สมัครที่นี่เพื่อทดลองใช้ฟรี!