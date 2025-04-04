วิธีทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพด้วยเกมสำหรับทีม

ทีมส่วนใหญ่และมืออาชีพที่ทำงานคนเดียวต่างเล่นเกมเพิ่มประสิทธิภาพผิดวิธี
รายการสิ่งที่ต้องทำไม่มีที่สิ้นสุด? นอนต่อเถอะ
รางวัลกาแฟหลังประชุม? ง่วงจัง
แอปที่สัญญาว่าจะช่วย 'แฮ็ก' แต่กลับทำให้คุณยิ่งตามไม่ทัน? เจ็บปวดจริงๆ
นี่คือประเด็น: การทำงาน คือเกม เกมที่คุณสามารถออกแบบใหม่ได้เพื่อให้การก้าวหน้าเป็นสิ่งที่เสพติดได้ การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น และแม้กระทั่งงานที่น่าเบื่อก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นได้
การใช้เกมมิฟิเคชันในการทำงานไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆ แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลัง
หลักการเดียวกันที่ทำให้คนเล่นเกมเป็นชั่วโมง (อ่าน: ความก้าวหน้า ความท้าทาย รางวัล) สามารถเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้กลายเป็นภารกิจที่คุ้มค่าแก่การลงมือทำ
เบื่อกับการทำงานซ้ำซากจำเจอยู่หรือเปล่า? อยู่กับเรานะ การนับถอยหลังสู่เคล็ดลับเปลี่ยนงานให้สนุกเหมือนเล่นเกมจะเริ่มใน 3...2...1! 🎮
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้สำรวจ:
- อะไรคือการเกมิฟิเคชัน: งาน แต่ถูกออกแบบด้วยองค์ประกอบของเกม—ภารกิจ, ความท้าทาย, รางวัล—ทำให้ภารกิจรู้สึกน้อยลงเหมือนงานบ้าน
- ทำไมการนำเกมมาใช้จึงได้ผล: มันกระตุ้นแรงจูงใจของคุณในการก้าวหน้าและการแข่งขัน ทำให้การผลิตผลงานรู้สึกเป็นธรรมชาติ
- วิธีทำให้การทำงานเป็นเกม: เปลี่ยนงานให้เป็นภารกิจ ตั้งเป้าหมายย่อย ให้คะแนนสำหรับงานที่เสร็จสิ้น ทำกระดานคะแนน และเพิ่มเครื่องมือภายนอกเพื่อเพิ่มพลังพิเศษ
- เข้าสู่ ClickUp: อ่านคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แบบฟอร์มแบบไดนามิก, กระดานไวท์บอร์ด และการทำงานอัตโนมัติที่ทำให้การทำให้เป็นเกมเป็นเรื่องง่าย
- การให้ข้อเสนอแนะและการติดตามเวลาใน ClickUp: รักษาแรงจูงใจให้สูงด้วยการติดตามความก้าวหน้า การแจ้งเตือนการยอมรับ และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์
- เคล็ดลับสำหรับการใช้เกมมิฟิเคชันให้ประสบความสำเร็จ: สร้างระบบที่ทีมของคุณต้องการเล่นจริงๆ (เกมมิฟิเคชันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันรู้สึกสนุก ไม่ใช่ถูกบังคับ)
เกมมิฟิเคชันในที่ทำงานคืออะไร?
การนำเกมมาใช้กับการทำงานคือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราอย่างมีกลยุทธ์ โดยยืมแนวคิดจากจิตวิทยาของเกมมาใช้
แก่นแท้ของการเล่นเกมคือการกระตุ้นสัญชาตญาณพื้นฐานบางประการ:
⏫ เราโหยหาความก้าวหน้า เคยรู้สึกดีไหมเมื่อได้ขีดฆ่างานที่เสร็จแล้ว? นั่นคือโดปามีน การทำให้เป็นเกมช่วยเพิ่มความรู้สึกนี้โดยเปลี่ยนความก้าวหน้าให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นและสัมผัสได้
🫨 เราเกลียดการแพ้ สร้างแรงกดดันเล็กน้อย เช่น กำหนดเส้นตายที่รู้สึกเหมือนการต่อสู้กับบอส แล้วทันใดนั้น ความสำคัญก็กลายเป็นเรื่องจริง
🏆 เราชื่นชอบรางวัล ไม่ว่าจะเป็นโบนัส การยกย่อง หรือความสุขจากการทำ 'ภารกิจ' สำเร็จ การทำให้เป็นเกมทำให้ผลตอบแทนรู้สึกคุ้มค่า
และนี่คือจุดที่น่าสนใจ: การนำเกมมาใช้ไม่ได้แค่ช่วยให้คุณทำงานได้เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่องานนั้นด้วย สิ่งที่เคยเป็นภาระหน้าที่ ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนเป็นเกมที่น่าเล่น
การนำเกมมาใช้ช่วย:
- เปลี่ยนงานให้เป็นภารกิจ: รายการที่ต้องทำกลายเป็นภารกิจ เป้าหมาย และความท้าทาย การแบ่งโครงการออกเป็นงานเล็กๆ ที่สามารถทำสำเร็จได้ จะเปลี่ยนสิ่งที่ 'ท่วมท้น' ให้กลายเป็นสิ่งที่ 'ทำได้'
- มองเห็นความก้าวหน้า: มีเวทมนตร์ในการเห็นความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นกระดานคัมบัง แถบแสดงความคืบหน้า หรือตัวติดตามแบบภาพ
- กำหนดคะแนนตามระดับความยาก: อีเมลง่าย ๆ? 5 คะแนน. การนำเสนอที่คุณกลัว? 50 คะแนน. ทันใดนั้นคุณก็กำลังทำมันอย่างเต็มที่แทนที่จะค่อย ๆ ทำ ผ่านรายการที่ต้องทำ
- สร้างทีมเวิร์ก: ลืมการอัปเดตสถานะที่น่าเบื่อไปได้เลย; เพิ่มชั้นของการแข่งขันหรือการร่วมมือที่มีสุขภาพดีผ่านแอปติดตามเป้าหมายหรือตารางผู้นำ และดูการมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: ทีมของคุณเพิ่งเสร็จสิ้นโครงการใหญ่ เมื่อมีการประชุมทบทวนผลงาน แต่ละสมาชิกในทีมจะได้รับคะแนนสำหรับการมีส่วนร่วม แทนที่จะเพียงแค่ทบทวนผลลัพธ์.
คะแนนเหล่านี้สามารถแลกเป็นรางวัลได้ เช่น:
🌴 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม
🚗 ที่จอดรถสุดพิเศษที่ใครๆ ก็ต้องการ
🏆 ถ้วยรางวัล 'นักแก้ปัญหายอดเยี่ยม' แบบสั่งทำพิเศษ
ผลลัพธ์คือ? ทุกคนรู้สึกตื่นเต้น มีส่วนร่วม และมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป
ทำไมต้องทำให้งานของคุณเป็นเกม?
ความก้าวหน้าควรรู้สึกเหมือนชัยชนะเพื่อรักษาแรงผลักดันให้สูงอยู่เสมอการนำเกมมาใช้ช่วยดึงดูดพนักงานที่ทำงานทางไกลด้วยภารกิจท้าทายที่น่าติดตาม ในขณะที่ทีมงานที่ทำงานในสถานที่เดียวกันจะเติบโตจากพลังของการแข่งขันที่เป็นมิตร
นี่คือสิ่งที่เกมมิฟิเคชันทำกับที่ทำงานของคุณ:
✅ เพิ่มความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น:ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ทำให้ทุกคนมีสมาธิและทำงานอย่างมีเป้าหมาย ไม่ปล่อยให้ทำงานแบบอัตโนมัติ
✅ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องสนุกด้วยเป้าหมายของทีมและรางวัลที่แบ่งปันร่วมกัน
✅ ส่งเสริมการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์: ยกระดับมาตรฐานและช่วยให้ทุกคนแสดงศักยภาพสูงสุดผ่านการแข่งขันที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน
✅ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วม: เจาะลึกความต้องการตามธรรมชาติของสมองที่ต้องการผลลัพธ์และความพึงพอใจทันที ช่วยให้ทีมมีสมาธิ มุ่งมั่น และก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
✅ เสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์: ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และหาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ซ้ำใครโดยการเปลี่ยนงานให้เป็นความท้าทาย
วิธีเปลี่ยนงานให้เป็นเกม
หนึ่งในปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานคือการมีส่วนร่วม กระบวนการเกมมิฟิเคชันสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การทำงานรู้สึกเป็นธรรมชาติ (และสนุกด้วย!)
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนในการทำให้การทำงานของคุณกลายเป็นเกมเพื่อกระตุ้นทีม
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกติกาของเกม 📝
ทุกเกมต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และการทำงานก็ไม่แตกต่างกัน
- กำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร: เงื่อนไขของการชนะคืออะไร? อาจเป็นการเคลียร์งานตามจำนวนที่กำหนดในหนึ่งสัปดาห์ หรือการทำตามกำหนดเวลาสำคัญของโครงการ
- แบ่งโครงการใหญ่เป็นระดับ: แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นภารกิจย่อยที่สามารถทำได้จริง ทำให้ความก้าวหน้าดูเป็นรูปธรรม และลดความเสี่ยงของการหมดไฟ
- กำหนดคะแนนให้กับงาน: กำหนดคะแนนให้กับงานตามความยากของงาน และดูคะแนนเหล่านั้นสะสมขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่คุณเล่น
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มพลังพิเศษให้กับขั้นตอนการทำงานของคุณ⚡
การนำเกมมาใช้ประสบความสำเร็จจากความหลากหลาย นี่คือเครื่องมือบางประการที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของคุณ:
- ClickUp: ติดตามงานด้วยแถบความคืบหน้าที่ปรับแต่งได้ รับตราความสำเร็จเมื่อทำงานเสร็จ และตั้งเป้าหมายเป็นหมุดหมายเพื่อรักษาแรงจูงใจให้สูง ใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการติดตามเวลาเพื่อรักษาความก้าวหน้า และใช้กระดานผู้นำของ ClickUp เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นมิตรในหมู่สมาชิกทีม
- Todoist Karma: ติดตามความก้าวหน้าของคุณ, สะสมคะแนนจากงานที่เสร็จสมบูรณ์, และดู Karma ของคุณเพิ่มขึ้น (ยิ่งคุณทำงานนานเท่าไหร่, Karma ของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น)
- ป่า: รักษาสมาธิด้วยการปลูกต้นไม้เสมือนจริงขณะทำงาน (ต้นไม้ของคุณจะเติบโตเมื่อคุณทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ แต่หากมีสิ่งรบกวน ต้นไม้จะเหี่ยวเฉา)
- Habitica: เปลี่ยนงานของคุณให้กลายเป็นเกม สวมบทบาทพร้อมระบบเลเวลตัวละคร คุณสามารถร่วมทีมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ และยังสามารถซิงค์งานกับ ClickUp ผ่านเครื่องมือเชื่อมต่ออย่าง Zoho Flow ได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 3: ยกระดับด้วยเครื่องมือเกมมิฟิเคชัน 🔼
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ทุกงาน ทุกเป้าหมาย และทุกการปฏิสัมพันธ์สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมได้
นี่คือวิธีการ:
สื่อสารแผนงานและได้รับการสนับสนุนจากทีมด้วยแบบฟอร์ม 📝
ถึงเวลาที่จะมองแนวคิดใหญ่ด้วยเลนส์ที่ละเอียดขึ้น ด้วยแบบฟอร์ม คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เกมมิ่งสอดคล้องกับสิ่งที่กระตุ้นทีมของคุณ
ใช้แบบฟอร์มเพื่อ:
✅ อธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป้าหมายคือการสนุกสนานในขณะที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
✅ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกรางวัลและกลไกของเกม และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการขั้นสุดท้าย
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจัดการงานแบบบูรณาการ
คุณสามารถสร้างแบบสำรวจเพื่อถาม:
- รางวัลประเภทใดที่จะกระตุ้นให้คุณ?
- คุณชอบกระดานผู้นำหรือตราสัญลักษณ์มากกว่ากัน?
- งานใดที่รู้สึกซ้ำซากหรือน่าเบื่อ?
- คุณต้องการให้มีการนำเกมมิฟิเคชันมาใช้ในรูปแบบใด?
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกจากคำตอบในแบบฟอร์มว่าแนวคิดใดที่สอดคล้องกับทีมของคุณมากที่สุด และสร้างกลยุทธ์รอบแนวคิดเหล่านั้นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณ 🧠
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดการนำเกมมาใช้กับทีมของคุณและสร้างแผนงาน
ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อ:
✅ สร้างส่วนสำหรับเป้าหมาย กลไกของเกม ธีม และแนวคิดในการนำไปใช้
✅ หาแรงบันดาลใจจากเกมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ แล้วสร้างคลังไอเดียขึ้นมา ตัวอย่างเช่น แอปฟิตเนสใช้ระบบสะสมวันต่อเนื่องและภารกิจประจำวันเพื่อกระตุ้นเป้าหมายส่วนบุคคล ขณะที่เกมโซเชียลส่งเสริมการแข่งขันแบบเป็นมิตรผ่านภารกิจกลุ่ม
✅ จัดกลุ่มแนวคิดที่คล้ายกันและใช้ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นหรือการโหวตในเครื่องมือเพื่อขอให้สมาชิกในทีมโหวตเลือกสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ
ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่แบบอิสระให้กับทีมของคุณในการวางแผนแนวคิด ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการลงมือทำ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- เพิ่ม แก้ไข และย้ายแนวคิดพร้อมกัน พร้อมเพิ่มตัวอย่าง ภาพหน้าจอ หรือเอกสารอ้างอิงเพื่อเสริมบริบทและแรงบันดาลใจ
- จัดระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบด้วยการใช้หมวดหมู่ที่มีสีสันและคุณสมบัติการจัดกลุ่มเพื่อให้ความคิดที่คล้ายกันอยู่ด้วยกัน
- จัดหมวดหมู่แนวคิดตามความเป็นไปได้ ผลกระทบ หรือความพยายาม และแปลงแนวคิดเหล่านั้นให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
จินตนาการถึงวิธีที่แนวคิดเชื่อมโยงกันบนแผนผังความคิด 🗺️
เมื่อคุณมีแนวคิดพร้อมแล้ว ให้ใช้แผนผังความคิดเพื่อเชื่อมโยงองค์ประกอบของเกมเข้ากับงานจริง เช่น คะแนนและกระดานคะแนนสำหรับติดตามความก้าวหน้า เหรียญตราและรางวัลสำหรับการบรรลุเป้าหมายสำคัญ เป็นต้น
ใช้แผนผังความคิดเพื่อ:
✅ เริ่มต้นด้วยหัวข้อหลักและขยายไปสู่พื้นที่สำคัญของการใช้เกมในองค์กร เช่น 'วิธีทำให้งานน่าสนใจ', 'งานใดที่จะนำมาใช้เกม', 'พนักงานจะได้รับอะไร', 'วิธีวัดความสำเร็จ', 'ขั้นตอนในการดำเนินการ', เป็นต้น
✅ ขยายแต่ละสาขาเป็นหมวดหมู่ย่อย เช่น กลไกของเกม (ระบบคะแนน, สถิติต่อเนื่อง, กระดานผู้นำ), งานที่ต้องทำให้เป็นเกม (การทำภารกิจประจำวัน, การส่งรายงาน, การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ), และรางวัล (การยกย่องในที่ประชุม, บัตรของขวัญ)
แผนผังความคิด ClickUpช่วยให้ทีมของคุณจัดระเบียบความคิด วางแผนขั้นตอนการทำงาน และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานในมุมมองเดียว
- อภิปรายแนวคิดการเกมมิฟิเคชันแต่ละข้อโดยตรงบนแผนผังความคิด พร้อมแสดงความคิดเห็น และสามารถจัดเรียงใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นงานได้ทันทีโดยการคลิกขวาที่โหนด ตั้งวันครบกำหนดและลำดับความสำคัญ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าในClickUp Tasks
ติดตามประสิทธิภาพทีมวิ่งด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ 📊
การทำให้ผลลัพธ์มองเห็นได้ช่วยให้ทีมมีแรงจูงใจ การตั้งค่าแดชบอร์ดเกมมิฟิเคชันช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีม ติดตามรางวัล และปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
ใช้แดชบอร์ดเพื่อ:
✅ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น สถิติการทำภารกิจสำเร็จต่อเนื่อง จำนวนเป้าหมายที่บรรลุ ฯลฯ และสามารถกรองข้อมูลตามบุคคล ทีม หรือแผนก
✅ สร้างตารางผู้นำด้านประสิทธิภาพเพื่อแสดงผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและช่วยให้พนักงานเห็นตำแหน่งของตนเองเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงาน
✅ มองเห็นความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร ทีม หรือส่วนบุคคล และปรับปรุงกลยุทธ์การใช้เกมมิฟิเคชัน
แดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและทำให้ทุกคนมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
- ตั้งค่าตารางผู้นำที่จัดอันดับสมาชิกในทีมตามการสำเร็จงานหรือการมีส่วนร่วมในโครงการ
- สร้างตัวติดตามความคืบหน้าแบบภาพด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดที่ให้คะแนนเมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ
- กำหนดวันที่หรือเป้าหมายการเสร็จสิ้นโครงการ โดยใช้สถานะที่กำหนดเองและวิดเจ็ตเพื่อแสดงเครื่องหมาย 'ชนะ' เมื่อบรรลุเป้าหมาย
📌 แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ:
บริษัทอย่าง Peloton และ Duolingo รู้วิธีทำให้สิ่งต่างๆ สนุกสนาน Peloton ใช้กระดานผู้นำ การท้าทาย เหรียญตราสำหรับความสำเร็จ และ "สถิติต่อเนื่อง" ที่ทำให้ติดใจซึ่งผลักดันให้คุณทำต่อไป
Duolingo ทำสิ่งที่คล้ายกัน โดยเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กลายเป็นเกม—เพื่อมอบเส้นทางที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน, ความสำเร็จ, ระดับ, เหรียญตรา, และรางวัลให้แก่ผู้ใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เกมมิฟิเคชันด้วยเครื่องมือ AI 🤖
เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการเกมมิฟิเคชัน ตั้งแต่การปรับแต่งส่วนบุคคลและการติดตามไปจนถึงการอัตโนมัติและการสร้างแรงจูงใจ
ใช้เครื่องมือ AI เพื่อ:
✅ ปรับแต่งความท้าทาย รางวัล และระดับความยากตามผลงานและความชอบของแต่ละบุคคล
✅ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลลัพธ์เพื่อวิเคราะห์เมื่อการมีส่วนร่วมลดลงและทำนายบุคคลและทีมที่อาจต้องการแรงจูงใจเพิ่มเติม
✅ แนะนำพนักงานผ่านภารกิจต่าง ๆ, อัปเดตพนักงานเกี่ยวกับอันดับ, รางวัล, หรือคะแนนของพวกเขา, และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เปลี่ยนแปลงได้ให้กับกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งแต่การคาดการณ์ระยะเวลาของโครงการไปจนถึงการเปิดเผยอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ มันเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สนุกสนาน
มันช่วยคุณ:
- สร้างรายงานความคืบหน้าและสรุปจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อติดตามว่าใครเป็นผู้นำในด้านคะแนนหรือการเสร็จสิ้นงาน
- ปรับแต่งความท้าทายตามประวัติการทำงานและแนะนำสิ่งจูงใจที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
- วิเคราะห์แนวโน้มการใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อระบุองค์ประกอบที่ได้ผลดีที่สุดและจุดที่ควรปรับปรุง
📌 แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ:
Spinify มีเครื่องมือสร้างกระแสด้วย AI ของตัวเอง: Spinify Sidekick ผู้ช่วยเสมือนจริงในรูปแบบเกมนี้เป็นโค้ชส่วนตัวสำหรับทีมขาย เปลี่ยนเป้าหมายประจำวันให้กลายเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้น มันปรับแต่งการแข่งขันตามเป้าหมายและข้อมูลการขาย เพื่อรักษาแรงจูงใจให้กับพนักงานขาย
ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การทำงานเป็นทีมสนุก 💬
การแข่งขันที่เป็นมิตรและการยอมรับเป็นแรงจูงใจสำคัญในการทำให้งานเป็นเกม และเครื่องมือการทำงานร่วมกันทำให้ง่ายต่อการทำให้งานน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์
ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อ:
✅ มอบแพลตฟอร์มให้สมาชิกทีมเพื่อร่วมมือกันในกลยุทธ์และการกระทำที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น
✅ มอบหมายงานแบบให้คะแนนและติดตามผลลัพธ์ในพื้นที่ร่วมกัน
✅ จัดเกมการสื่อสารที่สนุกสนานสำหรับทีมของคุณในช่องแชท และส่งเสริมให้พนักงานส่งคำชมเชยและข้อความสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงาน
ClickUp Chatสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเกมได้โดยการให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การให้ข้อเสนอแนะทันที และการยอมรับที่ราบรื่น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- สร้างช่องทางแชทเฉพาะสำหรับการสร้างแรงจูงใจด้วยเกม เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และความท้าทายถัดไป
- สรุปผลลัพธ์โดยอัตโนมัติเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและคะแนนรางวัลตามการเข้าร่วม
- กำหนดเวลาการโทรวิดีโอหรือเสียงสดโดยใช้ฟีเจอร์ SyncUps เพื่อประกาศการอัปเดตผลการปฏิบัติงานประจำวันหรือรายสัปดาห์
📮ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม
แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักกระจายอยู่ในหลายช่องทาง หัวข้อ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการเช่นClickUp Chat หัวข้อการสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
รักษาโมเมนตัมให้ต่อเนื่องด้วยวงจรข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์ที่ชนะถูกสร้างขึ้นบนการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง. เมื่อทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ พวกเขาปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น รักษาแรงจูงใจไว้ และปรับปรุงการทำงานของพวกเขาในทุก ๆ ครั้งที่ทำซ้ำ.
ใช้การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ:
✅ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและแก้ไขข้อผิดพลาด
✅ เปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเสร็จสิ้นงานแบบเรียลไทม์และส่งการอัปเดตประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติหลังจากการดำเนินการสำคัญ
ClickUp Automationsทำให้เครื่องมือนี้เป็นซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ครอบคลุมทุกด้าน
นี่คือวิธีที่ช่วยให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมและได้รับการอัปเดตอยู่เสมอด้วยฟีเจอร์การให้ข้อเสนอแนะ:
- ใช้ตัวกระตุ้นเพื่ออัปเดตคะแนน อันดับ และกระดานผู้นำเมื่อเสร็จสิ้นงาน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถให้ข้อเสนอแนะทันที รวมถึงคะแนน สัญลักษณ์ หรือคำชมเชย
- ให้แน่ใจว่าการเล่นเกมไหลลื่นโดยการมอบความท้าทายใหม่ ๆ ตามผลลัพธ์ของภารกิจก่อนหน้า
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติและคำเตือนที่เป็นมิตรเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาเพื่อกระตุ้นให้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
ระบบฟีดแบ็กเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่สรุปสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ช่วยให้ความต่อเนื่องและแรงขับเคลื่อนยังคงอยู่ ไม่หยุดนิ่ง
และถ้ามีสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างหรือทำลายแรงผลักดันนั้นได้ ก็คือเวลา
ย้อนเวลากลับไปพร้อมโซลูชันการติดตามเวลา
เส้นตายจะรู้สึกแตกต่างออกไปเมื่อการติดตามเวลาเป็นความท้าทายแทนที่จะเป็นภาระ ลองเปลี่ยนให้มันเป็นเกม แล้วประสิทธิภาพจะกลายเป็นสิ่งที่ทีมของคุณต้องการไล่ตามอย่างแท้จริง
ใช้โซลูชันการติดตามเวลาเพื่อ:
✅ เจาะลึก รายงานเวลาโดยละเอียดเพื่อดูว่าทุกชั่วโมงถูกใช้ไปอย่างไร
✅ ให้การยอมรับและให้รางวัลแก่สมาชิกในทีมที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง, ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ
ด้วยโซลูชันการติดตามเวลาของ ClickUp ทีมของคุณสามารถแข่งขัน ปรับปรุง และรับผิดชอบได้ทั้งหมดในขณะที่ใช้เวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อยากรู้วิธีทำงานให้เร็วขึ้นด้วย ClickUp หรือไม่? นี่คือวิธี:
- กำหนดเวลาจำกัดสำหรับงานเพื่อเปลี่ยนการทำงานให้กลายเป็นการแข่งขันกับเวลาด้วยตัวจับเวลาในตัว ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
- มอบความเป็นเจ้าของเวลาให้กับทีมของคุณโดยการตั้งเป้าหมายการผลิตส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับการจัดการเวลา
- ซิงค์การติดตามเวลาของ ClickUp กับเครื่องมือเช่น Clockify และ Toggl เพื่อสร้างมุมมองรวมของเวลาบนหลายแพลตฟอร์ม
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการใช้เกมมิฟิเคชัน
ตอนนี้ที่คุณทราบขั้นตอนในการทำให้การทำงานเป็นเกมแล้ว คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณไม่ได้เพียงแค่เพิ่มงานลงในเทมเพลตรายการที่ต้องทำและจริงๆ แล้ว สร้างระบบที่ทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม?
นี่คือวิธีที่จะทำให้มัน ได้ผลจริง:
- เริ่มต้นเล็ก ชนะใหญ่: เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่เล็กหรือภารกิจย่อย ๆ และให้ทีมของคุณสร้างโมเมนตัมโดยไม่รู้สึกหนักใจ
- ทำให้เป็นเรื่องส่วนตัว: ปรับแต่งการนำเกมมาใช้ให้เข้ากับสิ่งที่ทำให้ทีมของคุณตื่นเต้น บางคนชอบกระดานผู้นำ ในขณะที่บางคนต้องการความตื่นเต้นจากการปลดล็อกตราสัญลักษณ์
- ให้ทีมมีส่วนร่วมในกฎ: ให้ทีมของคุณช่วยออกแบบเกม; เมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของมัน พวกเขาก็จะเล่นด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น
- ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ: ทำให้ความคืบหน้าชัดเจน เฉลิมฉลองความสำเร็จ และเติมพลังให้ทีมของคุณมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
- รางวัลสำหรับการเติบโต ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์: ให้การยอมรับในความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตตลอดเส้นทาง ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้าย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วยระบบการทำงานแบบเกมของ ClickUp
การเพิ่มเกมเข้าสู่การทำงานเปลี่ยนวันทำงานจากกิจวัตรที่ซ้ำซากให้กลายเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้น—และ ClickUp ทำให้มันง่ายดาย
ระบบอัตโนมัติมีไว้เพื่อปลดปล่อยเวลาของคุณ ดูแลงานซ้ำๆ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ
ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่ต้องทำต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบข้อเสนอแนะที่จำเป็นให้กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพิ่มการผสานการทำงานเหล่านั้นเข้าไป และคุณจะได้ระบบนิเวศน์แห่งประสิทธิภาพที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดก็ตาม
ClickUp ช่วยให้คุณสร้าง*วัฒนธรรมที่การทำงานเป็นสิ่งที่ทีมของคุณต้องการมีส่วนร่วมอยู่เสมอ กระดานคะแนนมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ระดับต่างๆ พร้อมให้คว้าอยู่เสมอ และรางวัลก็พร้อมให้คุณได้รับ
