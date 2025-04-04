10 เครื่องมือ AI ฉลาดสำหรับนักบำบัดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของลูกค้าในปี 2025

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับภาวะสุขภาพจิตหรือร่างกายใดๆ
คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากการที่ต้องรับมือกับอารมณ์ของผู้อื่นตลอดเวลา ข้อมูลผู้ป่วยกำลังสะสมเพิ่มขึ้น และการประเมินใหม่ต้องการความสนใจจากคุณ นอกจากนี้ คุณยังล่าช้าในการเตรียมตัวสำหรับนัดหมายกับลูกค้าในตอนเช้าอีกด้วย
ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้าสู่หลากหลายอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมสุขภาพจิตก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เหมาะสมสามารถจัดการงานที่ใช้เวลามาก เช่น การตรวจสอบบันทึกความก้าวหน้า ทำให้คุณมีพื้นที่ในการมุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณและลูกค้าของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้น เราได้เตรียมรายการ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักบำบัด เพื่อให้คุณดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริหารกลุ่มหรือคลินิกส่วนตัวได้อย่างไร้ความเครียด
⏰สรุป 60 วินาที
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบำบัดให้มีประสิทธิภาพและเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- Mentalyc: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการจดบันทึก
- อัพฮีล: เหมาะที่สุดสำหรับการจับการเรียกเว็บที่แตกต่างกัน
- Autonotes: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการเอกสารที่รวดเร็วขึ้น
- Lyssn: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะการบำบัด
- Woebot Health: เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- Earkick: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสุขภาพจิตของคุณ
- Talkspace: ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ
- Calmify: เหมาะที่สุดสำหรับการทำสมาธิแบบมีไกด์และการฝึกหายใจ
- คินสึกิ: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสุขภาพจิต
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับนักบำบัด?
ประมาณร้อยละ 46 ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
โชคดีที่มีเครื่องมือและแอปพลิเคชัน AIที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยพวกเขาในการเอาชนะความท้าทายนี้ เพื่อให้ง่ายขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโซลูชันสำหรับการบำบัดของคุณ:
- ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มองหาโซลูชัน AI ที่เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA และปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- การผสานรวมที่สมบูรณ์: เลือกเครื่องมือที่ซิงค์กับระบบ EHR และระบบการจัดการการปฏิบัติงานของคุณเพื่อลดการป้อนข้อมูลซ้ำ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกใช้เทคโนโลยี AIที่ให้คุณปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกของแต่ละเซสชัน, ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, หรือปรับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ความสามารถในการขยาย: เลือกโซลูชัน AI ที่สามารถขยายตามความต้องการของคุณและรองรับฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มเติม
เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับนักบำบัด
ความเครียดในองค์กรจะสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องรับมือกับความเครียดจากการจัดการนัดหมายหลายรายการและการติดตามความคืบหน้าของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นี่คือช่วงเวลาที่คุณสามารถหันมาใช้เครื่องมือ AIเพื่อทำงานซ้ำๆ ให้เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าได้มากขึ้น
นี่คือรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่คุณควรลองดู 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบำบัดและเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ClickUp คือ 'แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน' ที่รวมการจัดการโครงการและงาน การแบ่งปันความรู้ และการทำงานร่วมกันด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สำหรับนักบำบัด ระบบบันทึกโน้ต AI ใหม่ของมันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
แทนที่จะต้องรีบจดบันทึกระหว่างการประชุมClickUp AI Notetakerจะรับฟัง (โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า) บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ และสร้างบันทึกที่จัดระเบียบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นเป็นงานติดตามผล แผนการรักษา หรือคำเตือน เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่
เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ระบบจะสร้างเอกสารที่เป็นระเบียบ (ส่วนตัว!) พร้อมข้อมูลสำคัญทั้งหมด: ชื่อการประชุม วันที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และแม้แต่การบันทึกเสียงหากคุณต้องการย้อนกลับไปฟัง คุณจะได้รับสรุปอย่างรวดเร็ว รายการข้อสรุปสำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อย และขั้นตอนถัดไปที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณไม่ต้องสงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากจบการประชุม
เมื่อ AI Notetaker จับทุกอย่างได้ครบถ้วนแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งตรงไปยังClickUp Docs โดยอัตโนมัติ Docs ช่วยให้คุณสร้างเอกสารได้หลากหลาย ตั้งแต่สรุปเซสชันและแผนการรักษา ไปจนถึงคู่มือภายในองค์กรและคู่มือสำหรับลูกค้า
และเนื่องจาก Docs เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงมันโดยตรงกับงาน โครงการ ไทม์ไลน์ และแม้กระทั่งเป้าหมายเฉพาะของผู้ป่วยที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้
แต่การจัดการบันทึกการบำบัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาเท่านั้น—ยังมีการติดตามความก้าวหน้าและการสื่อสารกับลูกค้าที่ต้องจัดการอีกด้วย
หันมาใช้ClickUp Brain ผู้ช่วยเขียนงาน ผู้จัดการงาน และผู้ค้นหาความรู้ด้วยระบบ AI ทั้งหมดในหนึ่งเดียว
มันนำบันทึกการประชุมแบบดิบจาก Docs มาแปลงเป็นงานทันที ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางนัดติดตามผล การอัปเดตแผนการรักษา หรือการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของลูกค้า นอกจากนี้ยังสร้างสรุปที่ชัดเจนและกระชับ เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาอ่านบันทึกซ้ำหลายหน้า
ยิ่งไปกว่านั้น Brain ยังดึงข้อมูลเชิงลึกสำคัญจากเซสชันที่ผ่านมา แผนการรักษา หรือบทความวิจัยที่เก็บไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณขึ้นมาได้โดยตรง—ไม่จำเป็นต้องค้นหาในโฟลเดอร์หรือจำว่าบันทึกไว้ที่ไหน
ClickUp Automationsยกระดับไปอีกขั้น คุณสามารถตั้งค่าให้ทำงานอัตโนมัติ เช่น การติดตามงาน การแจ้งเตือนเซสชัน การขอเอกสาร หรือแม้แต่การสร้างใบแจ้งหนี้หลังจบเซสชันโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดระเบียบการนัดหมาย บันทึกการบำบัด และการติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามงานที่ครบกำหนดเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกเป้าหมายการบำบัด, ความสำเร็จในแต่ละเซสชั่น, และบันทึกสำหรับลูกค้าแต่ละคนในลักษณะที่เป็นระบบ
- ค้นหาประวัติลูกค้า เอกสาร และบันทึกการบำบัดในโฟลเดอร์และโปรเจกต์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Connected Search
- ลองใช้ClickUp Time Trackingเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ในการบำบัด การให้คำปรึกษา และงานธุรการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์ภายใน ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
มันยอดเยี่ยมมากที่ได้จัดการงานสำหรับทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาการเกิดขึ้นได้อีกด้วย ใช้งานง่ายมาก และคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ฉันชอบมุมมองที่แตกต่างกัน
2. Mentalyc (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการจดบันทึก)
ด้วย Mentalyc คุณสามารถสร้างแม่แบบบันทึกที่ปรับให้เข้ากับสไตล์ทางคลินิกและความต้องการในการปฏิบัติงานของคุณ เครื่องมือสร้างแม่แบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบและแก้ไขแม่แบบได้ ตั้งแต่รูปแบบ SOAP และ DAP ไปจนถึงรูปแบบเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกบันทึกจะจับรายละเอียดและความแตกต่างเฉพาะของแต่ละเซสชันได้อย่างครบถ้วน
คุณสามารถจัดโครงสร้างวิธีการฝึกปฏิบัติแต่ละบุคคลได้ในขณะที่เสริมสร้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการประกันและความถูกต้องของเอกสาร
คุณสมบัติเด่นของ Mentalyc
- เข้าถึงบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ใช้ร่วมกันและแดชบอร์ดประสิทธิภาพเพื่อประสานงานภายในกลุ่มการปฏิบัติ
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของเซสชัน เช่น เวลาที่พูดและช่วงเวลาที่เงียบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบำบัด
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันโดยให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแชร์และตรวจสอบบันทึกการประชุมได้
ข้อจำกัดทางจิตใจ
- คุณอาจสูญเสียการบันทึกของคุณก่อนที่โน้ตจะถูกสร้างขึ้น
- ไม่สามารถทำงานเป็นระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ที่สมบูรณ์ได้ ทำให้ผู้ใช้ต้องใช้หลายแพลตฟอร์ม
การกำหนดราคาของ Mentalyc
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- มินิ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $39.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ซูเปอร์: $119.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Mentalyc
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
3. Upheal (เหมาะที่สุดสำหรับการจับการเรียกเว็บที่แตกต่างกัน)
แอป Upheal ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เช่น นักบำบัด จิตแพทย์ และโค้ช ในการบันทึกการให้คำปรึกษาผ่านวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการบันทึกโดยตรงหรือการบันทึกจากอุปกรณ์อื่น ๆ คุณสามารถใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มอื่น ๆ และมันจะบันทึกการให้คำปรึกษาให้โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังแสดงกราฟเซสชันโดยละเอียด ให้ข้อมูลเชิงวัตถุเกี่ยวกับพลวัตของเซสชันแก่ผู้บำบัด ตัวอย่างเช่น หากคุณจำช่วงเวลาสำคัญได้แต่จำไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แผนที่เซสชันสามารถระบุตำแหน่งนั้นได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upheal
- สร้างแผนการรักษาและเป้าหมาย SMART หลังจากเสร็จสิ้นบันทึกสามฉบับสำหรับลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของเซสชัน รวมถึงอัตราส่วนการพูด จังหวะการพูด เวลาในการตอบสนอง การวิเคราะห์ความรู้สึก และการใช้กาล
- นัดหมายเซสชันกับปฏิทินของ Upheal และรับลิงก์การโทรที่ปลอดภัยและเป็นเอกลักษณ์
ขจัดข้อจำกัด
- บางครั้งอาจระบุเสียงผิด โดยอาจระบุชื่อผู้บำบัดว่าเป็นผู้รับบริการ และไม่สามารถจับเสียงของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง
- แอปไม่รองรับการบันทึกการโทรทางโทรศัพท์โดยตรงบน iPhone เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ
ปรับโครงสร้างราคาใหม่
- ฟรี
- เริ่มต้น: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 99 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมสำหรับการฝึกกลุ่ม: 1. 10 คน/ครั้ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ปรับปรุงคะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การทดลองล่าสุดในลอนดอนกำลังสำรวจ'การบำบัดด้วยตลก' ซึ่งผู้ป่วยจะเข้าร่วมชมการแสดงตลกฟรีเพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตและลดการพึ่งพาการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า จะไม่เป็นเรื่องน่าทึ่งเลยหรือถ้าสิ่งนี้ได้ผล?
4. Autonotes (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการจัดทำเอกสารที่รวดเร็วขึ้น)
นักบำบัดสามารถบันทึกบันทึกการบำบัดของตนได้โดยตรงผ่าน Autonotes และระบบ AI จะทำการถอดเสียงและนำข้อมูลไปรวมไว้ในเทมเพลตที่เลือกไว้ ระบบช่วยเร่งกระบวนการจัดทำเอกสาร และช่วยตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
ด้วยคุณสมบัติ Presets คุณสามารถสร้างทางลัดสำหรับวลี, ประโยค, หรือส่วนทั้งหมดที่ใช้บ่อยได้ และประหยัดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Autonotes
- สร้างและจัดการแผนการรักษาลูกค้า รวมถึงเป้าหมายและการแทรกแซง ภายในแพลตฟอร์ม
- เข้าถึงฟีเจอร์ของ Autonotes ได้โดยตรงโดยใช้ ส่วนขยายเบราว์เซอร์
- เก็บบันทึกเหล่านี้ไว้ในแฟ้มและเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการโดยใช้ ระบบแฟ้มปลอดภัย ของ Autonotes
ข้อจำกัดของ Autonotes
- ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือตีความข้อมูลผิดพลาดได้
- มันไม่ให้คุณสามารถควบคุมการจัดรูปแบบและการจัดโครงสร้างของบางส่วนได้
ราคาของ Autonotes
- แผนฟรี
- จำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 49 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Autonotes
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Autonotes อย่างไรบ้าง?
มันสรุปบันทึกในรูปแบบที่กระชับ ช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่ข้อกังวลของลูกค้าได้มากขึ้น การใช้งานแอปพลิเคชันและการนำทางระหว่างฟีเจอร์ต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติ –รีวิวจาก G2
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
5. Lyssn (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะการบำบัด)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Lyssn เป็นผู้ควบคุมการบำบัดด้วยปัญญาประดิษฐ์เสมือนจริงเพื่อให้ได้คำแนะนำทันทีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของตน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีปัญหาในการแสดงการสนับสนุนทางอารมณ์ เครื่องมือนี้จะเน้นช่วงเวลาเฉพาะจากบันทึกและแนะนำวิธีการทางเลือก
การฝึกอบรมตามความต้องการช่วยให้คุณพัฒนาทักษะได้โดยไม่รบกวนตารางงานที่ยุ่งของคุณ ดังนั้น ในขณะที่คุณมุ่งเน้นกับลูกค้าในระหว่างการประชุม คุณก็มั่นใจได้ว่า Lyssn กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Lyssn
- ระบุรูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่นักบำบัดใช้อย่างชัดเจน
- สร้างร่างบันทึกทางคลินิก โดยบันทึกข้อมูลสำคัญและการแทรกแซงต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์เอกสาร
- รับข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเพื่อพัฒนาการฝึกฝน
ข้อจำกัดของ Lyssn
- Lyssn telehealth ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มือถือได้
- ความเร็วในการอัปโหลดต่ำกว่า 5Mbps อาจทำให้วิดีโอและเสียงล่าช้าในระหว่างการนัดหมายทางไกล
ราคาของ Lyssn
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Lyssn
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ปัญหาสุขภาพจิตมักเริ่มต้นเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด ประมาณครึ่งหนึ่งของโรคสุขภาพจิตทั้งหมดจะปรากฏก่อนอายุ 14 ปี แต่หลายกรณีไม่ได้รับการสังเกตหรือแก้ไข จนถึงอายุ 24 ปี ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 75% ซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่ของภาวะเหล่านี้ได้ฝังรากลึกแล้วในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
6. Woebot Health (ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน)
Woebot เป็นแชทบอทที่ให้บริการช่วยเหลือเสมือนจริงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่องในการสนทนา และนำเสนอเทคนิคจากบำบัดพฤติกรรมทางความคิด (CBT) การฝึกสติ และแนวทางที่มีหลักฐานรองรับอื่นๆ เป็นเครื่องมือที่สามารถแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่อาจต้องการการสนับสนุนบ่อยครั้งตามความต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Woebot Health
- อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามอารมณ์ของตนเองตลอดเวลาและระบุรูปแบบหรือปัจจัยกระตุ้น
- ให้บริการสนับสนุนตามความต้องการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทำให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- เสริมพลังให้ผู้ใช้ด้วยการให้ความรู้ทางจิตวิทยาและการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจและกลยุทธ์การรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Woebot Health
- การโต้ตอบของแอปอาจรู้สึกจำกัดเนื่องจากมีการตอบสนองที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่สามารถตอบสนองต่ออารมณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างครบถ้วน
Woebot Health ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Woebot Health คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Earkick (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสุขภาพจิตของคุณ)
Earkick คือผู้ช่วยดูแลสุขภาพจิตที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถติดตามและปรับปรุงสุขภาพจิตของตนเองได้ ไม่ว่าคุณต้องการตรวจสอบสภาพจิตใจของตัวเองอย่างรวดเร็วหรือช่วยให้ผู้ป่วยของคุณสามารถบันทึกอารมณ์ได้อย่างง่ายดาย Earkick จะทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้น
เครื่องมือนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการทำแบบสอบถามที่ยืดยาวหรือการบันทึกประจำวัน และสอนวิธีใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณนอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามสภาวะจิตใจของคุณได้อย่างสม่ำเสมอและระบุปัจจัยที่อาจกระตุ้นหรือรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้
คุณสมบัติเด่นของ Earkick
- แสดงความรู้สึกและความคิดของคุณผ่านการบันทึกเสียงหรือวิดีโอเพื่อการจดบันทึกและการทบทวนที่ง่ายดาย
- เข้าถึงแบบฝึกหัดการหายใจแบบมีคำแนะนำเพื่อช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ AI
- รับคำเสนอราคาและข้อมูลเชิงลึกประจำวัน ที่ปรับให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ พร้อมติดตามข้อมูล
ข้อจำกัดของ Earkick
- การติดตามอารมณ์เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัว และข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนอาจไม่ถูกต้องหรือสม่ำเสมอเสมอไป
- Earkick ไม่ให้บริการบำบัดหรือการแทรกแซงด้านสุขภาพจิตอื่น ๆ
ราคาของ Earkick
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Earkick
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: AI ในที่ทำงาน: วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. Talkspace (ดีที่สุดสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญ)
Talkspace เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพจิตที่ให้บริการบำบัดและจิตเวชผ่านแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ โดย เชื่อมต่อบุคคลกับนักบำบัดและจิตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต ผ่านการส่งข้อความ เสียง และวิดีโอ รวมถึงการนัดหมายวิดีโอสด
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยการนำเสนอแนวทางการบำบัดที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับนักบำบัดของตนได้ตามจังหวะและความสะดวกของตนเอง แทนที่จะถูกจำกัดอยู่กับการนัดหมายตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Talkspace
- เข้าถึงเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่มีคุณวุฒิ
- เชื่อมต่อผู้ใช้กับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตฉุกเฉินและทรัพยากรเมื่อจำเป็น
- เข้าร่วมการบำบัดผ่านการส่งข้อความ, การประชุมผ่านวิดีโอ, หรือการโทรเสียง
ข้อจำกัดของ Talkspace
- ความคุ้มครองประกันภัยจำกัดเฉพาะแผนประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกา ความคุ้มครองของนายจ้าง และโครงการช่วยเหลือพนักงาน (EAP)
ราคาของ Talkspace
- การบำบัดด้วยการส่งข้อความ: 69 ดอลลาร์/สัปดาห์
- การบำบัดด้วยวิดีโอและข้อความ: 99 ดอลลาร์/สัปดาห์
- วิดีโอ + ข้อความ + เวิร์กช็อป: 109 ดอลลาร์/สัปดาห์
- การบำบัดครั้งแรก: $299/ครั้ง
- การบำบัดคู่รักแบบสด + การส่งข้อความ: $436/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Talkspace
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Talkspace อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความสะดวกสบายที่สามารถพบจิตแพทย์ได้ทางออนไลน์ เนื่องจากมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการดูแลสุขภาพจิตในพื้นที่ของฉัน นอกจากนี้ การมีตัวเลือกในการเลือกผู้ให้บริการที่หลากหลายยังทำให้ฉันรู้สึกมีอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการดูแลสุขภาพจิตตั้งแต่แรก –รีวิวจาก G2
9. Calmify (เหมาะที่สุดสำหรับการทำสมาธิแบบมีไกด์และการฝึกหายใจ)
Calmify นำเสนอ การทำสมาธิแบบมีไกด์, การฝึกหายใจ, นิทานก่อนนอน และ ดนตรีผ่อนคลาย เพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายและปรับปรุงสุขภาพโดยรวม เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับความวิตกกังวล, นอนไม่หลับ หรือภาวะหมดไฟเรื้อรัง
ผู้ใช้สามารถ แชทกับ Calmify AI เพื่อแสดงความรู้สึกและรับแผนเฉพาะบุคคลได้ บอทยังให้การแทรกแซง CBT ที่มีหลักฐานสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณหาทางแก้ไขปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calmify
- สำรวจห้องสมุดของการทำสมาธิที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการนอนหลับและการเห็นอกเห็นใจตนเอง
- เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับอารมณ์ต่างๆ เช่น ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลในที่ทำงาน นอนไม่หลับ ปัญหาความสัมพันธ์ ความนับถือตนเองต่ำ บาดแผลทางจิตใจ และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต
- ติดตามการฝึกสติของคุณและบันทึกความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Calmify
- Calmify เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่สามารถใช้แทนการรักษาสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญได้
ราคาของ Calmify
- ฟรี
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 25 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Calmify
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. คินสึงิ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสุขภาพจิต)
Kintsugi Voice เป็นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานทางคลินิกและศูนย์บริการทางโทรศัพท์ โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเสียงจากการโต้ตอบกับผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับภาวะสุขภาพทางพฤติกรรม AI จะระบุสัญญาณเสียงที่ละเอียดอ่อนซึ่งบ่งชี้ถึงความเครียดทางอารมณ์ แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ได้แสดงปัญหาออกมาอย่างชัดเจนก็ตาม
บุคคลนั้นจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Kintsugi Connect เพื่อค้นหาทรัพยากรด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสม เช่น นักบำบัด จิตแพทย์ หรือแอปพลิเคชัน
จุดเด่นของคินซึกิ
- วิเคราะห์ความคิดและความรู้สึกเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้ป่วยและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขา
- เริ่มบันทึกเสียงประจำวันด้วยแอป Kintsugi
- ผสานรวมกับระบบการจัดการการปฏิบัติงานและระบบโทรเวชกรรมที่คุณมีอยู่เพื่อการทำงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของคินสึงิ
- ไม่ใช้สำหรับการวินิจฉัยภาวะสุขภาพจิต; เป็นเครื่องมือสำหรับการคัดกรองและติดตามผล
คินสึงิ ราคา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวคินสึงิ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วย ClickUp
การจัดการกับการดูแลลูกค้า งานธุรการ และการแสวงหาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตรู้สึกหนักใจ ดังนั้น การเรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ในกรณีนี้ นักบำบัดควรเริ่มนำโมเดลเหล่านี้มาใช้เพื่อประหยัดเวลาและให้ความสนใจกับผู้ป่วยได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือหลายอย่างในการจัดการงานที่แตกต่างกันอาจส่งผลให้กระบวนการทำงานกระจัดกระจายและข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเสี่ยงต่อการรั่วไหลได้
ดังนั้น การใช้โซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด มันจัดการข้อมูล จดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูลเชิงลึก และแสดงตารางเวลาของคุณบนปฏิทินที่ปรับแต่งได้
ถึงเวลาลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเติบโตในธุรกิจของคุณ!