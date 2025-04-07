20+ GPTs ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ

การเขียนเป็นศิลปะ—แต่แม้แต่นักเขียนที่ดีที่สุดก็ยังต้องการเครื่องมือในการขัดเกลาฝีมือของตน ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ นักการตลาด นักเรียน หรือนักเขียนนวนิยาย GPT ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยให้กระบวนการเขียนและการค้นคว้าบนเว็บของคุณง่ายขึ้น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้คุณเอาชนะอาการเขียนไม่ออกได้
🔎 คุณทราบหรือไม่? การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าโมเดลการเขียนของ ChatGPT ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานเขียนเสร็จเร็วขึ้น 50%พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคยใช้โมเดล ChatGPT พื้นฐานสำหรับการเขียนจะบอกคุณได้ว่า เนื้อหาที่สร้างโดย AI มักขาดโทนการสนทนาและการวิเคราะห์เชิงลึกที่คุณจะได้รับจากนักเขียนมนุษย์
โชคดีที่มี GPT สำหรับการเขียนที่จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่คล้ายกับผลงานของมนุษย์ในขณะที่ทำให้กระบวนการเขียนทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
บล็อกนี้สำรวจ GPTs ที่ดีที่สุดกว่า 20 ตัวสำหรับการเขียน ที่จะช่วยยกระดับเนื้อหาที่คุณเขียน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมืออาชีพหรือเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการเขียน GPTs เหล่านี้มอบวิธีอันทรงพลังในการปลดล็อกศักยภาพการเขียนของคุณอย่างเต็มที่
⏰ สรุป 60 วินาที
- นักเขียนเนื้อหาบล็อก (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทความบล็อก)
- ผู้เชี่ยวชาญ SEO สำหรับบล็อก (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO)
- โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์)
- บทความ GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทความ)
- นักเขียนบทความ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบทความยาว)
- เขียนให้ฉัน (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนที่หลากหลาย)
- แก้ไข GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและตรวจทาน)
- คู่มือสร้างหนังสือ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหนังสือและการสนับสนุน)
- การเขียนเชิงวิชาการ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการเขียนเชิงวิชาการ)
- นักเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทวิจารณ์วรรณกรรม)
- นักเขียนคำโฆษณา GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาด)
- เครื่องมือเขียนเรียงความ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเรียงความ)
- ทำให้ AI เป็นมนุษย์มากขึ้น (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้ข้อความที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น)
- นักเขียนนวนิยาย (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนนวนิยาย)
- ผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบท)
- ฮุคเปิดเรื่องไวรัล (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทนำที่น่าสนใจ)
- การตลาดเนื้อหาด้วย GPT (เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา)
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งโดย HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข้อความบนหน้าแลนดิ้ง)
- โค้ชอีเมลขายแบบเย็น (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลขายที่มีประสิทธิภาพ)
- เครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ฟรี (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสคริปต์)
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการรับรองความเป็นต้นฉบับ)
- นักเขียนโพสต์ LinkedIn มืออาชีพ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา LinkedIn)
- นักเล่าเรื่อง (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเรื่องราวและการระดมความคิด)
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมกับ AI)
GPT คืออะไร?
จินตนาการถึงการมีผู้ช่วยดิจิทัลที่ปรับตัวเข้ากับงานเกือบทุกประเภท เข้าใจบริบทได้อย่างมืออาชีพ และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ นี่คือสิ่งที่ Generative Pre-trained Transformers (GPTs) เป็นอย่างแท้จริง
GPT กำลังปฏิวัติประสิทธิภาพการทำงานในทุกอุตสาหกรรม คิดถึงพวกมันเหมือนกับผู้ช่วยดิจิทัลที่มีความฉลาดเหนือชั้น พัฒนาโดย OpenAI โมเดล AI ขั้นสูงเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างข้อความเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่ครอบคลุมซึ่งเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์ตามความต้องการของคุณ
โดยทั่วไปแล้ว GPT มีอยู่ 4 ประเภท:
- GPTs ทั่วไป: โมเดลอเนกประสงค์เช่น ChatGPT ที่สามารถจัดการงานหลากหลาย รวมถึงการเขียน การเขียนโค้ด การสรุป และการระดมความคิด
- GPT แบบกำหนดเอง: โมเดลที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการเฉพาะ เช่น แชทบอทสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ ผู้ช่วยวิจัย หรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- GPT ที่ปรับแต่งอย่างละเอียด: แบบจำลองที่ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลเฉพาะทางสำหรับการใช้งานเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ทางกฎหมาย การวิจัยทางการแพทย์ หรือการสนับสนุนลูกค้า
- GPT ที่ฝังตัว: ระบบ AI ที่ผสานรวมอยู่ในแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ (เช่น Microsoft Copilot ในผลิตภัณฑ์ Office)
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสาร
ประโยชน์ของ GPTs
มาดูข้อดีบางประการของการใช้ GPTs กัน:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การร่างอีเมล การสร้างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล
- ปรับปรุงการบริการลูกค้า: ให้บริการตอบกลับทันทีด้วยระบบ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- ช่วยเหลือในการเรียนรู้และการวิจัย: สรุปหัวข้อที่ซับซ้อน สร้างความเข้าใจเชิงลึก และสนับสนุนการศึกษา
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์: ช่วยในการสร้างไอเดีย, ข้อเสนอแนะในการเขียน, และการเล่าเรื่อง
- เปิดใช้งานการสร้างโค้ดและการดีบัก: ช่วยนักพัฒนาในการเขียนและปรับปรุงโค้ดให้มีประสิทธิภาพ
GPT สำหรับการเขียนตามความต้องการที่ดีที่สุดมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเขียนเฉพาะ เช่น:
- ปรับปรุง SEO: สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อเพิ่มอันดับในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERP)
- การสร้างเนื้อหา: สร้างบทความ, โพสต์บล็อก, และข้อความทางการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลา
- การแก้ไขและตรวจทาน: ปรับปรุงไวยากรณ์ แก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบ และเพิ่มความชัดเจน
- การเขียนเชิงวิชาการ: ช่วยในการจัดโครงสร้างบทความ บทวิจารณ์วรรณกรรม และงานวิจัย
- การเขียนเชิงสร้างสรรค์: ช่วยในการเล่าเรื่อง การเขียนนวนิยาย และการเขียนบท
➡️ อ่านเพิ่มเติม:Grammarly vs ChatGPT: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด
คุณควรมองหาอะไรใน GPTs สำหรับการเขียน?
หากคุณกำลังมองหาเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหรือในบางกรณีอาจดีกว่านักเขียนมนุษย์ คุณต้องพิจารณาการสร้าง GPT ที่ออกแบบมาเพื่อกรณีการใช้งานเฉพาะ วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการเลือก GPT ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างแท้จริง ปัจจัยที่ควรพิจารณา ได้แก่:
- ความถูกต้องและความเข้าใจบริบท: เลือก GPT สำหรับการเขียนที่ดีซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้อง และถูกต้องตามข้อเท็จจริง พร้อมทั้งรักษาโทนและสไตล์ที่เหมาะสม
- ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหา GPT ที่อนุญาตให้ปรับแต่งหรือออกแบบคำสั่งเพื่อตรงกับเสียงของแบรนด์และข้อกำหนดของอุตสาหกรรมของคุณ
- ไวยากรณ์และความชัดเจน: เลือกใช้ GPT ที่สร้างข้อความที่มีโครงสร้างดี ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และอ่านเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องแก้ไขมากเกินไป
- ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัว: เลือก GPT สำหรับการสร้างไอเดียและเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นต้นฉบับ พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย ตั้งแต่รายงานทางเทคนิคไปจนถึงการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบและ AI: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPT สร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและไม่ใช้ข้อความที่สร้างโดย AIที่มีอยู่โดยไม่มีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม
- การผสานรวม: เลือกโมเดลที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือการเขียน เช่น Microsoft Word, Google Docs หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS)
- ความต้องการในการเขียน: พิจารณาการสร้าง GPTs ที่อิงตามกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ GPT บางตัวมีความเชี่ยวชาญในการเขียนหรือแก้ไขประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นการปรับเครื่องมือให้สอดคล้องกับกรณีการใช้งานหลักของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่นเครื่องมือปรับปรุงการเขียนอาจไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้ดีเยี่ยม แต่สามารถช่วยคุณปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ได้หากใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนจะขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณมากกว่าที่จะช่วย มองหาโมเดล GPT ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตาม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตคำสั่ง AIเพื่อปรับแต่งข้อมูลนำเข้าของคุณและรับผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นจากโมเดล GPT คำสั่งของคุณยิ่งดี เนื้อหาที่สร้างโดย AI ก็จะยิ่งดีตามไปด้วย
20 อันดับ GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียน
พร้อมที่จะเริ่มต้นเขียนหนังสือของคุณหรือใช้AI ในการเขียนบทความให้คุณแล้วหรือยัง? ไม่ว่าคุณจะเขียนบล็อกโพสต์หรือบทความวิชาการ หรือต้องการให้ AI ช่วยคุณในการเขียนเอกสารทางธุรกิจ ก็มี GPT สำหรับการเขียนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคุณ
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมรายชื่อ GPT สำหรับการเขียนที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใน ChatGPT โดยจัดหมวดหมู่ตามกรณีการใช้งานต่างๆ แต่ละโมเดล GPT ได้รับการประเมินจากคุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้คุณเลือกผู้ช่วยเขียน AI ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
1. นักเขียนเนื้อหาบล็อก (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทความบล็อก)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเขียน GPT เพื่อช่วยในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์Blog Content Writerคือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด มันช่วยนักเขียนในการเอาชนะภาวะตันทางความคิด สำรวจมุมมองใหม่ๆ และรับประกันการผลิตเนื้อหาที่สม่ำเสมอ
กำลังเขียนบทความผู้นำทางความคิดหรือรีวิวสินค้าอยู่ใช่ไหม? เครื่องมือนี้จะช่วยขัดเกลาและปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้ดึงดูดผู้อ่านมากยิ่งขึ้น
โมเดล GPT นี้ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหา แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! มันยังช่วยคุณในการจัดโครงสร้างบทความ สร้างโครงร่างที่ละเอียด ปรับปรุงความอ่านง่าย และรักษาโทนเสียงที่สม่ำเสมอ ดังนั้น มันจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขยายการผลิตเนื้อหาโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของผู้เขียนเนื้อหาบล็อก
- สร้างโครงร่างและร่างบทความบล็อกตามหัวข้อหรือคำสำคัญที่กำหนด
- สร้างหัวข้อและบทนำที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
- รับคำแนะนำสำหรับหัวข้อย่อยและเนื้อหาสนับสนุน
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับคำค้นหาเฉพาะเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา
ข้อจำกัดของผู้เขียนเนื้อหาบล็อก
- อาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองเพื่อปรับโทนและจังหวะให้เหมาะสมกับสไตล์การเขียนของคุณ
ราคาค่าบริการเขียนเนื้อหาบล็อก
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของผู้เขียนเนื้อหาบล็อก
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
2. ผู้เชี่ยวชาญ SEO สำหรับบล็อก (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO)
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) ช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกニックให้กับบล็อก.ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO สำหรับบล็อกใช้ AI ช่วยนักเขียนเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาบล็อกของตนเพื่อให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหา, ช่วยเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึง.
เครื่องมือนี้ช่วยในการวิจัยคำหลัก การปรับแต่งหน้าเว็บ และการวิเคราะห์เนื้อหา ทำให้ SEO เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแม้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความหลัก การประเมินผลิตภัณฑ์ หรือบทความรายการ GPT นี้ช่วยให้สามารถวางคำหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบเนื้อหา และปรับปรุงความอ่านง่าย
คุณสมบัติเด่นของผู้เชี่ยวชาญ SEO สำหรับบล็อก
- ทำการวิจัยและวิเคราะห์คำหลักเพื่อระบุคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับคำหลักเป้าหมาย รวมถึงแท็กชื่อเรื่อง, คำอธิบายเมตา, และเนื้อหาในบทความ
- สร้างคำแนะนำสำหรับลิงก์ภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุง SEO
- วิเคราะห์เนื้อหาของคู่แข่งเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
ข้อจำกัดของผู้เชี่ยวชาญ SEO สำหรับบล็อก
- ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแข่งขันของคำค้นหาเป้าหมายและกลยุทธ์ SEO โดยรวม
ราคาผู้เชี่ยวชาญ SEO สำหรับบล็อก
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO สำหรับบล็อก
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่สรุปวิธีการเขียนให้ดีขึ้นด้วย AI:
3. โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์)
โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์คือGPT สำหรับการเขียนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับนวนิยาย เรื่องสั้น หรือเนื้อหาบล็อกเชิงสร้างสรรค์ AI นี้สามารถให้คำแนะนำด้านสไตล์ ปรับเปลี่ยนโทน และปรับปรุงโครงสร้างได้
GPT นี้เหมาะสำหรับนักเขียนนิยาย กวี และบล็อกเกอร์ที่ต้องการทดลองเขียนในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสร้างคำแนะนำ ปรับปรุงการไหลของประโยค และเสนอคำทางเลือกเพื่อทำให้การเขียนของคุณมีความหมายและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- เพิ่มการเล่าเรื่องและการมีส่วนร่วมด้วยคำแนะนำด้านสไตล์
- เข้าถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ
- ปรับปรุงโครงสร้างประโยคและการเลือกใช้คำเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
- สร้างโครงเรื่องด้วยการปรับปรุงจังหวะและการเล่าเรื่องให้ลื่นไหล
ข้อจำกัดของโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- ขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์เมื่อเทียบกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ราคาโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. ArticleGPT (ดีที่สุดสำหรับการสร้างบทความ)
การสร้างบทความที่มีการวิจัยอย่างดีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มักใช้เวลาเป็นอย่างมาก.ArticleGPTช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนี้โดยการสร้างบทความในหลากหลายหัวข้อ. เครื่องมือนี้ช่วยเหลือนักเขียนในการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มีเวลาว่างสำหรับงานอื่น ๆ.
โดยการป้อนหัวข้อหรือคำค้นหา ผู้ใช้สามารถนำทาง AI ในการสร้างบทความที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ AI ยังช่วยสร้างเนื้อหาในสไตล์ต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้เขียนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและค้นหาคำที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ArticleGPT
- ออกแบบบทความที่สมบูรณ์ รวมถึงการสร้างหัวข้อและหัวข้อย่อย
- สร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดสนับสนุนสำหรับหัวข้อที่เลือก
- ใช้รูปแบบและน้ำเสียงการเขียนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทความ
ข้อจำกัดของ ArticleGPT
- อาจต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองเพื่อความถูกต้อง
ราคาของ ArticleGPT
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ArticleGPT
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AI ฟรีสำหรับการเขียน
5. ผู้เขียนบทความ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบทความยาว)
เช่นเดียวกับ ArticleGPT,Article Writerเป็น GPT สำหรับการเขียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO โดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด มันสร้างบทความที่มีการวิจัยอย่างดีและมีโครงสร้างที่เป็นตรรกะ ทำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและปรับแต่งผลลัพธ์สุดท้ายได้
คุณสมบัติเด่นของนักเขียนบทความ
- สร้างบทความที่สมบูรณ์ตามคำค้นหาหรือคำแนะนำในการเขียน
- รับการปรับโทนและสไตล์ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโครงสร้างที่เป็นตรรกะและการไหลของความคิดที่ราบรื่น
- ใช้ความสามารถขั้นสูงของมันเพื่อให้คำแนะนำตามกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ข้อจำกัดของผู้เขียนบทความ
- บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่ขาดความลึกซึ้งหรือความคิดริเริ่มหากคำสั่งที่ใช้ทั่วไปเกินไป
ราคาสำหรับนักเขียนบทความ
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของผู้เขียนบทความ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. เขียนให้ฉัน (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนที่หลากหลาย)
Write For Meคือผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถปรับปรุงกระบวนการร่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทความบล็อกคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย หรืออีเมลการตลาด เครื่องมือนี้จะสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องและมีโครงสร้างตามข้อมูลที่คุณป้อน
เหมาะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาการเขียนไม่ออก Write For Me ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยการให้คำแนะนำ โครงร่าง และร่างฉบับเต็มจาก AI
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการจุดเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะปรับแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับสไตล์และน้ำเสียงส่วนตัวของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของการเขียนให้ฉัน
- ใช้แนวคิดเนื้อหา โครงสร้าง และประเด็นสำคัญในการพูดคุย
- ปรับโทนและสไตล์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบที่แตกต่างกัน
- เร่งการสร้างเนื้อหาโดยลดเวลาในการระดมความคิด
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดในการเขียนให้ฉัน
- อาจต้องแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์
ราคาเขียนบทความให้
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเขียนสำหรับฉัน
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ชมวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการคัดสรรเนื้อหาด้วย AI เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก:
7. editGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและตรวจทาน)
การทำให้เนื้อหาที่เขียนสมบูรณ์แบบต้องอาศัยการแก้ไขและตรวจทานอย่างรอบคอบeditGPTช่วยนักเขียนในการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน และรูปแบบการเขียน เพียงแค่ป้อนข้อความเข้าไป
ดังนั้น เครื่องมือนี้จึงช่วยเพิ่มคุณภาพและความประณีตของเนื้อหาที่เขียนได้อย่างมาก ส่งเสริมความชัดเจนและความกระชับในการแสดงออก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ editGPT
- ใช้คำแนะนำด้านรูปแบบเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความกระชับ
- เข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคและการไหลของประโยค
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในน้ำเสียงและสไตล์
- ปรับปรุงคุณภาพโดยรวมและความเรียบร้อยของเนื้อหาที่เขียน
ข้อจำกัดของ editGPT
- อาจประสบปัญหาในการเขียนที่มีลักษณะทางเทคนิคสูงหรือเฉพาะทาง ซึ่งอาจทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปจากที่ต้องการ
ราคาของ editGPT
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ editGPT
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:Wordtune vs. Grammarly: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?
8. คู่มือผู้สร้างหนังสือ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหนังสือและการสนับสนุน)
คู่มือผู้สร้างหนังสือเป็น GPT สำหรับการเขียนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเขียนและผู้ที่ต้องการเป็นนักเขียนที่ต้องการทำให้กระบวนการเขียนหนังสือเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างนิยาย, หนังสือที่ไม่ใช่เรื่องแต่ง, หรือหนังสือช่วยเหลือตนเอง GPT นี้จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้างไอเดีย, การจัดระเบียบบท, การปรับแต่งภาษา, ไปจนถึงการรักษาความสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ คู่มือ Book Creator ยังทำหน้าที่เป็นโค้ชการเขียนเสมือนจริง พร้อมคำแนะนำในตัวเกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่อง การกำหนดจังหวะ และการพัฒนาตัวละคร
คู่มือฟีเจอร์เด่นของ Book Creator
- วางแผน, สรุป, และจัดโครงสร้างทั้งหนังสือวรรณกรรมและหนังสือที่ไม่ใช่วรรณกรรม
- สร้างแนวคิดสำหรับโครงเรื่อง ธีม และการพัฒนาตัวละคร
- รับคำแนะนำในการปรับปรุงรูปแบบ น้ำเสียง และจังหวะการนำเสนอ
- เข้าถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความอ่านง่ายและการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของคู่มือผู้สร้างหนังสือ
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขและเขียนใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของผู้เขียนและเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นต้นฉบับ
คู่มือการสร้างหนังสือ ราคา
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คู่มือการจัดอันดับและรีวิวของ Book Creator
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การสำรวจของ Statista กับนักเขียนในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า23% ได้นำ AI มาใช้ในกระบวนการเขียนของพวกเขา ในจำนวนนี้ 47% ใช้ AI เพื่อช่วยในการตรวจสอบไวยากรณ์ ในขณะที่ 29% ใช้ AI เพื่อช่วยในการระดมความคิดเกี่ยวกับตัวละครและแนวคิดของเรื่อง น่าแปลกใจที่มีน้อยกว่า 10% ที่พึ่งพา AI ในการสร้างข้อความจริงๆ!
9. การเขียนเชิงวิชาการ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการเขียนเชิงวิชาการ)
ระบบ GPT สำหรับการเขียนเชิงวิชาการได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักวิจัยในการผลิตเอกสารทางวิชาการ บทความ และรายงานที่มีคุณภาพสูง. เครื่องมือนี้ช่วยในการจัดโครงสร้างของข้อโต้แย้ง การอ้างอิงแหล่งข้อมูล และการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการ.
โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ ผลการวิจัย และรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารทางวิชาการที่มีโครงสร้างดีและจัดรูปแบบอย่างถูกต้องได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของการเขียนเชิงวิชาการ
- สร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างสำหรับงานวิจัยและเรียงความ
- รับคำแนะนำการอ้างอิงในรูปแบบ APA, MLA และ Chicago
- ปรับปรุงน้ำเสียงทางวิชาการและภาษาที่เป็นทางการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของเหตุผลและการพัฒนาข้อโต้แย้ง
ข้อจำกัดในการเขียนเชิงวิชาการ
- ไม่สร้างงานวิจัยต้นฉบับหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริง และอาจประสบปัญหาในการจัดการกับหัวข้อทางวิชาการที่มีความเทคนิคสูงหรือเฉพาะทาง
ราคาการเขียนเชิงวิชาการ
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการเขียนเชิงวิชาการ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. ผู้เขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทวิจารณ์วรรณกรรม)
นักเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือในการรวบรวม สรุป และวิเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านปริมาณมหาศาลของเนื้อหาทางวิชาการ, สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ, และจัดโครงสร้างการทบทวนวรรณกรรมอย่างครอบคลุม
คุณสามารถระบุหัวข้อ คำสำคัญ รูปแบบการอ้างอิง และแม้กระทั่งช่วงเวลาเฉพาะที่ต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเขียนเชิงวิชาการและสร้างบทวิจารณ์วรรณกรรมได้
คุณสมบัติเด่นของผู้เขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
- สรุปผลการค้นพบที่สำคัญจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการหลายแหล่ง
- ระบุแนวโน้มและช่องว่างในงานวิจัยในบทความวิชาการ
- คัดสรรเนื้อหาสำหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
- ปรับปรุงความอ่านง่ายโดยการปรับภาษาทางวิชาการที่ซับซ้อนให้ชัดเจนขึ้น
ข้อจำกัดของผู้เขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
- ไม่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ
นักเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม ราคา
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของนักเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา
11. Copywriter GPT (เหมาะสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาด)
ข้อความการตลาดที่น่าสนใจมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นยอดขาย.Copywriter GPTถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ทำการตลาดในการสร้างข้อความที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ.
เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสร้างหัวข้อข่าว, ข้อความโฆษณา, เนื้อหาเว็บไซต์, และเอกสารการตลาดอื่น ๆ ได้โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่กำลังทำการตลาด, กลุ่มเป้าหมาย, และโทนที่ต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Copywriter GPT
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาเพื่อการแปลงด้วย CTA ที่แข็งแกร่ง
- ปรับโทนและสไตล์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์
- เข้าถึงตัวเลือกที่แนะนำสำหรับการทดสอบ A/B
- ปรับปรุงสำเนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านและผลกระทบ
ข้อจำกัดของ GPT สำหรับนักเขียนคำโฆษณา
- ขาดความฉลาดทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งสำหรับการตลาดที่เน้นการเล่าเรื่อง
ราคาสำหรับนักเขียนคำโฆษณา GPT
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Copywriter GPT
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด
12. เครื่องมือเขียนเรียงความ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและจัดโครงสร้างเรียงความ)
เครื่องมือเขียนเรียงความคือผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียน นักวิจัย และนักวิชาการในการสร้างเรียงความที่มีโครงสร้างที่ดี
GPT นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการเขียนเรียงความให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการจัดทำโครงร่างประเด็นสำคัญและการปรับปรุงข้อโต้แย้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้งานเขียนมีความชัดเจน สอดคล้อง และไหลลื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่กำลังทำงานด้านวิชาการ รายงาน หรือเรียงความเชิงโน้มน้าวใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือเขียนเรียงความ
- สร้างโครงร่างเรียงความและร่างที่มีโครงสร้าง
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียงสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ
- ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในด้านการโต้แย้งและโครงสร้าง
- ตรวจสอบไวยากรณ์และความอ่านได้เพื่อปรับปรุงร่างสุดท้าย
ข้อจำกัดของเครื่องมือเขียนเรียงความ
- นักเขียนเรียงความนี้อาจไม่สามารถทดแทนทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างเรียงความที่มีคุณภาพสูงและเป็นต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์
ราคาเครื่องมือเขียนเรียงความ
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวเครื่องมือเขียนเรียงความ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
13. ทำให้ AI เป็นมนุษย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้ข้อความที่สร้างโดย AI เป็นมนุษย์)
หนึ่งในความท้าทายของข้อความที่สร้างโดย AI คืออาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือไม่เป็นธรรมชาติAI ที่ทำให้เป็นมนุษย์ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยช่วยให้ผู้เขียนทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถปรับแต่งภาษา ปรับปรุงการไหลของเนื้อหา และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับงานเขียนของคุณได้ ใช้คำสั่งเพื่อทำให้เนื้อหา AI ของคุณดูเป็นมนุษย์มากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ทำให้ AI มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
- ปรับปรุงข้อความที่สร้างโดย AI ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์มากขึ้น
- ปรับปรุงการไหลและความชัดเจนของเนื้อหา
- เพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับข้อความที่สร้างโดย AI เพื่อช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงและสร้างความประทับใจกับผู้อ่าน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI ไม่ฟังดูเป็นระบบอัตโนมัติมากเกินไป
ทำให้ข้อจำกัดของ AI เป็นมนุษย์มากขึ้น
- อาจต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทเฉพาะหรือรูปแบบการเขียนเฉพาะ
ทำให้การกำหนดราคา AI เป็นมนุษย์มากขึ้น
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ทำให้การให้คะแนนและรีวิวของ AI เป็นมนุษย์มากขึ้น
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
14. นักเขียนนวนิยาย (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนวนิยายที่น่าสนใจและละเอียด)
นักเขียนนิยายเป็นGPT ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเขียน นักเขียนนิยายหน้าใหม่ และนักเล่าเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์งานเขียนที่น่าสนใจ ดังที่เห็นได้ชัดจากชื่อของมัน เครื่องมือ AI นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถวางโครงเรื่องนิยายได้ดีขึ้น พัฒนาตัวละคร หรือปรับปรุงบทสนทนาให้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาการเขียนติดขัดหรือต้องการแรงบันดาลใจ ด้วยการสร้างคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และเสนอการเสริมสร้างสไตล์การเขียน Novel Writer ช่วยให้ผู้เขียนสามารถมุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่องในขณะที่จัดการงานหนักของการสร้างเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของการเขียนนวนิยาย
- รับความช่วยเหลือในการพัฒนาตัวละครและการสร้างโลก
- ปรับปรุงการสนทนาและโครงสร้างเรื่องราว
- รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจังหวะการเล่าเรื่องและลำดับเหตุการณ์
- เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนตามความชอบของประเภทงานเขียน
ข้อจำกัดในการเขียนนวนิยาย
- อาจไม่สามารถถ่ายทอดน้ำเสียงเฉพาะตัวของผู้เขียนได้อย่างครบถ้วน
- ขาดความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งในการพัฒนาตัวละคร
การกำหนดราคาสำหรับการเขียนนวนิยาย
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการเขียนนวนิยาย
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้!
15. ผู้ช่วยเขียนบท (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบท)
ผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์เป็น GPT ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเขียนบท, ผู้สร้างภาพยนตร์, และนักเขียนละครเวทีในการสร้างบทภาพยนตร์ที่มีโครงสร้างน่าสนใจ. มันปฏิบัติตามรูปแบบบทภาพยนตร์มาตรฐานอุตสาหกรรม, ทำให้บทของคุณมีโครงสร้างอย่างมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนจบ.
นอกเหนือจากการจัดรูปแบบแล้ว ผู้ช่วยการเขียนบทยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาตัวละคร การจัดจังหวะ และการเปลี่ยนฉาก มันสร้างบทสนทนา เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับการบรรยาย และแนะนำวิธีทำให้บทของคุณมีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักเขียนที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเด่นของผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์
- จัดรูปแบบบทภาพยนตร์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- เขียนคำบรรยายฉากที่มีประสิทธิภาพและบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจ
- รับเลย์เอาต์สคริปต์แบบมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
- สร้างสคริปต์ที่พร้อมสำหรับการผลิต
ข้อจำกัดของผู้ช่วยเขียนบท
- ต้องการการมีส่วนร่วมและคำแนะนำอย่างมากจากนักเขียนบทเพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นต้นฉบับ
ราคาผู้ช่วยเขียนบท
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
16. บทนำไวรัล (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทนำที่น่าสนใจ)
ตามชื่อของมัน เครื่องมือViral Intro Hooksสร้างสรรค์การแนะนำที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ ซึ่งสามารถดึงดูดผู้อ่านให้ติดตามอ่านต่อไปได้
เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาบล็อก บทความ หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ต้องการการแนะนำที่น่าสนใจ ด้วยการแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างตัวเลือกการแนะนำได้หลายแบบ
มันช่วยให้ผู้เขียนสามารถสำรวจสไตล์, โทน, และวิธีการต่าง ๆ ได้เพื่อค้นหาจุดดึงดูดที่เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Viral Intro Hooks
- สร้างประโยคเปิดที่น่าสนใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมสูงสำหรับบล็อก วิดีโอ และโซเชียลมีเดีย
- วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อสร้างบทนำที่สอดคล้องกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน
- ใช้รูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสไตล์เนื้อหาที่แตกต่างกัน
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแนะนำให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการรักษาผู้ฟังให้อยู่กับคุณมากที่สุด
ข้อจำกัดของ Viral Intro Hooks
- เครื่องมือนี้อาศัยแนวโน้มที่มีอยู่เดิม ทำให้มีข้อจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์
ราคาของ Viral Intro Hooks
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Viral Intro Hooks
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต
17. Content Marketing GPT (เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา)
Content Marketing GPTคือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด ธุรกิจ และบล็อกเกอร์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เนื้อหาของตน ช่วยวางแผน จัดโครงสร้าง และสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบทความในบล็อก แคมเปญอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือหน้าแลนดิ้งเพจ
นอกจากนี้ เครื่องมือยังวิเคราะห์แนวโน้ม SEO และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ชม โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPT สำหรับการตลาดเนื้อหา
- สร้างบทความบล็อก, เนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์, และแคมเปญอีเมล
- ปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้เหมาะสมตามแนวโน้ม SEO และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- รับไอเดียการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับการตลาดหลายแพลตฟอร์ม
- เพิ่มความสามารถในการอ่านและโครงสร้างเพื่อรักษาความสนใจของผู้ชมให้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ GPT สำหรับการตลาดเนื้อหา
- คำแนะนำ SEO อาจไม่สะท้อนการอัปเดตล่าสุดเสมอไป
ราคา GPT สำหรับการตลาดเนื้อหา
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว GPT สำหรับการตลาดเนื้อหา
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
18. เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งจาก HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข้อความบนหน้าแลนดิ้ง)
หน้า Landing Page มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าหรือผู้ติดต่อทางการตลาด.Landing Page Creator จาก HubSpotใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยนักการตลาดสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจบนหน้า Landing Page. เครื่องมือนี้ช่วยในการเขียนหัวข้อ, คำกระตุ้นการกระทำ, และองค์ประกอบที่สำคัญอื่น ๆ ของหน้า Landing Page ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง.
เครื่องมือนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับชุดเครื่องมือการตลาดของ HubSpot ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมตามข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมและการทดสอบ A/B
เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page จาก HubSpot คุณสมบัติเด่น
- ทำให้การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่มีโครงสร้างและคำแนะนำแบบเรียลไทม์
- พัฒนาข้อความบนหน้าแลนดิ้งที่เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงได้อย่างง่ายดาย
- เขียนหัวข้อที่น่าสนใจและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่โน้มน้าวใจ
- พัฒนาเนื้อหาตามแนวโน้ม SEO และการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างหน้า Landing Page จาก HubSpot
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับการเขียนข้อความโฆษณาด้วยตนเอง และอาจต้องมีการปรับแต่งโดยมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและบุคลิกของแบรนด์
เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page จาก HubSpot ราคา
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page จากคะแนนและรีวิวของ HubSpot
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
19. โค้ชอีเมลขายแบบเย็น (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลขายที่มีประสิทธิภาพ)
โค้ชอีเมลขายแบบเย็นออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายในการสร้างอีเมลขายแบบเย็นที่น่าสนใจซึ่งดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตอบกลับ
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดต่อทางอีเมล พร้อมรับเทมเพลตที่มีโครงสร้าง หัวข้ออีเมลที่โน้มน้าวใจ และข้อความที่ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน GPT นี้จะช่วยให้คุณสร้างอีเมลที่โดดเด่นสำหรับลูกค้า การติดตามผลลูกค้าเป้าหมาย และการนำเสนอขาย
คุณสมบัติเด่นของโค้ชอีเมลขายแบบเย็น
- ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลหาลูกค้าใหม่ที่มีอัตราการแปลงสูงเพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใช้หัวข้ออีเมลที่โน้มน้าวใจเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอ่าน
- เข้าใจวิธีการปรับแต่งน้ำเสียงและโครงสร้างของอีเมลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมและอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของโค้ชอีเมลขายแบบเย็น
- อีเมลที่สร้างโดย AI บางครั้งอาจฟังดูทั่วไปโดยไม่มีการปรับแต่ง
ราคาโค้ชอีเมลขายแบบเย็น
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวโค้ชอีเมลขายแบบเย็น
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: ประมาณ 43% ของพนักงานส่งข้อความ 0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจสะท้อนถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นและการสลับบริบท คุณจำเป็นต้องมีแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
20. เครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ฟรี (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสคริปต์ใหม่)
เครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ฟรีเป็นเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเขียนสคริปต์ในการสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจ ฉาก และสคริปต์เต็มรูปแบบ
ไม่ว่าคุณจะเขียนบทสำหรับภาพยนตร์ โทรทัศน์ YouTube หรือวิดีโอองค์กร GPT นี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการเขียนบทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการให้โครงร่างที่มีโครงสร้าง บทสนทนาของตัวละคร และคำอธิบายฉาก
คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ฟรี
- สร้างสคริปต์ใหม่ทั้งหมด บทสนทนา และคำอธิบายฉากในไม่กี่วินาทีตามคำแนะนำ
- พัฒนาเรื่องราวที่น่าสนใจและการโต้ตอบของตัวละคร
- จัดรูปแบบสคริปต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (เช่น บทภาพยนตร์, YouTube, องค์กร)
- ปรับปรุงการไหลของสคริปต์และการจัดจังหวะด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ฟรี
- อาจขาดความละเอียดอ่อนทางอารมณ์เมื่อเทียบกับบทที่เขียนโดยมนุษย์
ราคาของเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ฟรี
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ฟรี
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
21. โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการรับรองความเป็นต้นฉบับ)
การรับประกันความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาที่เขียนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางวิชาการและวิชาชีพเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจหาการลอกเลียนแบบในข้อความ
เครื่องมือนี้ช่วยนักเขียนหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบโดยไม่ตั้งใจ และทำให้แน่ใจว่าผลงานของพวกเขาเป็นต้นฉบับ. มันทำการสแกนหาความคล้ายคลึงกับเนื้อหาที่มีอยู่แล้วทางออนไลน์หรือในฐานข้อมูล และระบุปัญหาการลอกเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้นได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- ตรวจจับกรณีการลอกเลียนแบบในข้อความโดยการสแกนกับเนื้อหาออนไลน์และฐานข้อมูล
- ระบุปัญหาการลอกเลียนผลงานที่อาจเกิดขึ้น
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ้างอิงหรือการสรุปความอย่างถูกต้อง
- ช่วยให้นักเขียนมั่นใจในความเป็นต้นฉบับของผลงาน
ข้อจำกัดของโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- ความแม่นยำของการตรวจจับการลอกเลียนแบบมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ
ราคาตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
22. ผู้เขียนโพสต์ LinkedIn มืออาชีพ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn)
นักเขียนโพสต์ LinkedIn มืออาชีพ GPTได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญ นักการตลาด และผู้นำทางความคิดในการสร้างโพสต์ LinkedIn ที่น่าสนใจซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นและการมีปฏิสัมพันธ์ มันเข้าใจอัลกอริทึมของ LinkedIn และทำให้แน่ใจว่าโพสต์มีโครงสร้างเพื่อให้เข้าถึงได้มากที่สุดในขณะที่ยังคงรักษาความแท้จริงและความเป็นมืออาชีพ
การจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมช่วยให้ผู้ใช้รักษาเสียงที่น่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้ใน LinkedIn
คุณสมบัติเด่นของผู้เขียนโพสต์ LinkedIn มืออาชีพ
- ปรับแต่งโพสต์ LinkedIn คุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ปรับแต่งโพสต์ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคการจัดรูปแบบและการจัดโครงสร้างที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
- ใช้คำดึงดูดที่แข็งแกร่ง, วลีที่กระตุ้นให้กระทำ, และเทคนิคการจัดรูปแบบเพื่อให้โพสต์สามารถอ่านได้รวดเร็วและน่าสนใจยิ่งขึ้น
- เข้าใจแนวโน้มของ LinkedIn ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลในตัว เพื่อปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการสนทนาในปัจจุบัน
ข้อจำกัดของผู้เขียนโพสต์ LinkedIn มืออาชีพ
- อาจไม่สามารถจับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์หากไม่มีข้อมูลจากผู้ใช้
ราคาบริการเขียนโพสต์ LinkedIn สำหรับมืออาชีพ
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากนักเขียนโพสต์ LinkedIn มืออาชีพ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
23. นักเล่าเรื่อง (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเรื่องราวและการระดมความคิด)
ดื่มด่ำไปกับโลกที่การเล่าเรื่องพบกับนวัตกรรม!Storyteller Writerช่วยให้ผู้เขียน, บล็อกเกอร์, และผู้สร้างเนื้อหาสร้างเรื่องราวที่น่าหลงใหลพร้อมภาพประกอบ
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะได้สัมผัสกับการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพตัวละคร การสร้างสรรค์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ ความหลากหลายของแนวเรื่อง ภาพประกอบแบบเรียลไทม์ และประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคุณ คุณจะเป็นผู้ควบคุมเรื่องราว สร้างสรรค์การผจญภัยในหลากหลายรูปแบบ และค้นพบเส้นทางที่สอดคล้องกับจินตนาการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของนักเขียนผู้เล่าเรื่อง
- อัปโหลดรูปภาพของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายของคุณเอง สัตว์เลี้ยงของคุณ หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ
- สร้างตัวละครที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ฉากที่สมจริง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่ทำให้เรื่องราวมีชีวิตชีวาขึ้นตามสัญญาณภาพจากรูปภาพของคุณ
- ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อสร้างเรื่องราวและภาพที่สร้างสรรค์
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นเรื่องราวและภาพบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ข้อจำกัดของนักเล่าเรื่อง
- ต้องการการป้อนข้อมูลจากมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นต้นฉบับและหลีกเลี่ยงโครงเรื่องที่ซ้ำซาก
นักเล่าเรื่อง นักเขียน ราคา
พร้อมใช้งานกับ ChatGPT Plus, Pro, Team และ Enterprise:
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
นักเล่าเรื่อง นักเขียน ระดับคะแนนและรีวิว
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔎 คุณรู้หรือไม่?งานวิจัยล่าสุดพบว่า55% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา โดย 54% ใช้ในการสร้างร่างแรก 43% สำหรับการปรับแต่งเนื้อหา และ 42% สำหรับการแก้ไข
ClickUp—แอปสำหรับงานและการเขียนในชีวิตประจำวัน
ในขณะที่การเขียน GPT สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนได้ แต่โมเดล AI ขั้นสูงและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพจะนำกระบวนการไปสู่ระดับถัดไป
Clickup, แอปพลิเคชันสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงาน และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์ พร้อมให้บริการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของเนื้อหาทั้งหมด
ตั้งแต่การระดมความคิดเบื้องต้นและการสร้างเนื้อหา ไปจนถึงการแก้ไขร่วมกันและการจัดการโครงการ มันให้ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างสำหรับความต้องการในการเขียนของคุณ
ClickUp Brainคือผู้ช่วยเขียน AI ของคุณ ที่ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานและกิจวัตรประจำวันของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ปรับปรุงร่างงาน และจัดโครงสร้างงานเขียนของคุณเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
การร่างบทความบล็อก, ข้อความทางการตลาด, หรือเอกสารทางเทคนิค—โมเดล AI ขั้นสูงที่ผสานรวมอยู่ในClickUp Docsนี้สามารถทำได้ทั้งหมด. มันให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด, สรุป, และแก้ไขเนื้อหาที่คุณเขียนเพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายและความน่าสนใจ, ทำให้เป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สร้างเนื้อหา, นักเขียน, และนักการตลาด.
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit ชื่อ u/codymreese ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการใช้ ClickUp Brain:
เราใช้มันเพื่อบอกขั้นตอนต่อไปให้พนักงานทราบ สร้างระบบอัตโนมัติ อัปโหลดเอกสารเครื่องมือและซอฟต์แวร์ และสามารถค้นหาได้ภายในระบบ AI ได้ ฉันได้ใช้ฟิลด์ AI แบบกำหนดเองในมุมมองสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อให้พวกเขาสามารถคลิกได้ และระบบ AI จะทำงานและอัปเดตให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับงานและขั้นตอนต่อไป
เราใช้มันเพื่อบอกขั้นตอนต่อไปให้พนักงานทราบ, สร้างระบบอัตโนมัติ, อัปโหลดเอกสารเครื่องมือและซอฟต์แวร์, และสามารถค้นหาได้ภายในระบบ AI. ผมได้ใช้ฟิลด์ AI แบบกำหนดเองในมุมมองสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อให้พวกเขาสามารถคลิกได้ และระบบ AI จะทำงานและอัปเดตให้ทราบเกี่ยวกับงานและขั้นตอนต่อไป.
นอกเหนือจากความช่วยเหลือของ AI จาก ClickUp Brain แล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่ช่วยขจัดปัญหาการเขียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยเทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบแนวคิด ติดตามการแก้ไข และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งให้คุณสามารถ:
- เก็บร่างเนื้อหาทั้งหมด งานวิจัย และการแก้ไขของคุณไว้ในที่เดียว
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหา
- กำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือนเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา
- ใช้คำแนะนำและเครื่องมือจัดรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการเขียนที่สมบูรณ์แบบ
🎁 โบนัส: สำหรับแนวทางการเขียนและเอกสารที่มีโครงสร้าง ลองใช้เทมเพลตแนวทางการเขียนของ ClickUp
ปลดปล่อยศักยภาพสร้างสรรค์ของคุณด้วย ClickUp
คู่มือนี้ได้สำรวจผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดบางตัว ซึ่งแต่ละตัวเหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน—การตลาดเนื้อหา, การเขียนเชิงวิชาการ, หรือเอกสารทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI คุณต้องการมากกว่าเครื่องมือเขียนเพียงอย่างเดียว—คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ผสานรวมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา, การร่วมมือ, และการจัดการกระบวนการทำงาน
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย ด้วยระบบการจัดการงานที่ทรงพลัง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ นักการตลาด หรือนักเขียนนิยาย ClickUp ก็รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานที่ดีที่สุดของคุณ พร้อมที่จะสัมผัสอนาคตของการเขียนแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpและค้นพบวิธีที่มันเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ