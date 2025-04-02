บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือก AI สำหรับธัญพืชที่ดีที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการทำงานร่วมกัน

2 เมษายน 2568

เคยออกจากประชุมแล้วคิดว่า เดี๋ยวนะ เราตกลงอะไรกันแน่?

เครื่องมือประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เช่น Grain AI ช่วยบันทึกการสนทนาเป็นบันทึกการประชุมที่คุณสามารถอ้างอิงได้ แต่ Grain AI ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ

ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ คุณอาจต้องการการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ขั้นสูง หรือแผนฟรีที่ให้ประโยชน์จริง มีทางเลือกมากมายสำหรับ Grain AI ที่นำเสนอวิธีการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการจับข้อมูล วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม—ไม่ว่าจะผ่านผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความฉลาดในการสนทนา หรือการซิงค์กับ CRM อย่างราบรื่น

นี่คือเครื่องมือถอดความการประชุมชั้นนำที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการบันทึกการประชุมและการโต้ตอบกับลูกค้าของทีมขายและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของทางเลือกอื่น ๆ 11 ชนิดแทนธัญพืชที่มีให้เลือก:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์
  • Otter AI: เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
  • Fireflies. ai: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมขายและการโค้ช
  • Fathom: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมด้วย AI ฟรี
  • สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบวิดีโอแบบร่วมมือกัน
  • หมายเหตุ: เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนการถอดเสียงหลายภาษา
  • ก้อง: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้และการเสริมศักยภาพทีมขาย
  • Zoominfo Chorus: เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนาและการโค้ชการทำข้อตกลง
  • MeetGeek: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมและไฮไลท์อัตโนมัติ
  • คำอธิบาย: เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถในการแก้ไขเสียง/วิดีโอขั้นสูง

Grain AI คืออะไร?

Grain AI เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการประชุมที่ช่วยให้ทีมสามารถบันทึก จัดระเบียบและแบ่งปันบันทึกและช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมเสมือนจริงได้มันทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการประชุมทางวิดีโอ ไฮไลท์ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และสร้างคลิปที่สามารถแชร์ได้

ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoomโดยอัตโนมัติในการจดบันทึกและเก็บรักษาช่วงเวลาสำคัญและการสนทนา—ทำให้การประชุมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยไฮไลท์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: "ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom"ซึ่งเป็นคำที่ Jeremy Bailenson จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคิดขึ้น เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงและได้รับการศึกษา—สมองของเราทำงานหนักขึ้นในการประชุมออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจมากขึ้น

ทำไมต้องเลือกทางเลือก AI แทนธัญพืช?

ในขณะที่ Grain AI มีความสามารถในการจัดทำเอกสารการประชุมที่ยอดเยี่ยม แต่มีหลายปัจจัยที่อาจกระตุ้นให้ทีมพิจารณาทางเลือกอื่น:

  • ตัวเลือกการผสานการทำงานที่จำกัด: Grain AI ทำงานร่วมกับ Zoom เป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดสำหรับองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันหลายแห่ง หลายทีมต้องการโซลูชันที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Google Meet, Microsoft Teams และเครื่องมือการประชุมอื่นๆ
  • ข้อกังวลด้านราคา: โครงสร้างราคาอาจไม่สามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่กำลังเติบโต เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มเติมและฟีเจอร์ขั้นสูง ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางมักต้องการโมเดลราคาที่ยืดหยุ่นมากกว่า
  • ข้อจำกัดความถูกต้องของการถอดเสียง: แม้โดยทั่วไปจะเชื่อถือได้ แต่คุณภาพของการถอดเสียงอาจไม่เทียบเท่ากับบริการเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำศัพท์ทางเทคนิค ผู้พูดหลายคน หรือสำเนียง
  • ความท้าทายด้านประสบการณ์ผู้ใช้: แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะสามารถใช้งานได้ แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายกว่านี้โดยไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมากนัก อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไป
  • ความลึกของการวิเคราะห์ที่จำกัด: ข้อมูลเชิงลึกของแพลตฟอร์มอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการสนทนาและความรู้สึกของลูกค้า

สำหรับทีมที่เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ ทางเลือกในรายการนี้เสนอคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะทางที่อาจตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ดีกว่า

11 ทางเลือก AI ที่ปราศจากธัญพืช 11 ชนิดในพริบตา

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและคุณสมบัติเด่นของแต่ละทางเลือกของ Grain AI!

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น
คลิกอัพบันทึกการประชุม AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรพร้อมฟีเจอร์จดบันทึกด้วย AI
Otter AIความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์การถอดเสียงด้วย AIที่เหนือกว่าพร้อมการระบุผู้พูด
หิ่งห้อย. aiข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาอัตโนมัติ
Avomaข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประชุมฝ่ายขายการวิเคราะห์การสนทนาสำหรับทีมสร้างรายได้
ความลึกสรุปการประชุมด้วย AI ฟรีผู้ช่วยประชุม AI ฟรีอย่างสมบูรณ์
สรุปสั้นการใส่คำอธิบายประกอบวิดีโอแบบร่วมมือการทำเครื่องหมายตำแหน่งในวิดีโอพร้อมเวลาและแชร์
หมายเหตุการถอดเสียงหลายภาษารองรับมากกว่า 104 ภาษาด้วยความแม่นยำสูง
ฉาบข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้แพลตฟอร์มการดำเนินการขายแบบครบวงจร
Zoominfo Chorusปัญญาในการสนทนาการโค้ชด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขาย
MeetGeekไฮไลท์การประชุมอัตโนมัติสรุปการประชุมอย่างชาญฉลาดและรายการที่ต้องดำเนินการ
คำอธิบายการตัดต่อเสียง/วิดีโอขั้นสูงการตัดต่อคุณภาพระดับสตูดิโอพร้อมการถอดความคุณภาพสูง

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ AI สำหรับการวิเคราะห์ธัญพืช

ไม่ว่าคุณจะต้องการทางเลือกแทน Grain ฟรี หรือแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่แข็งแกร่งพร้อมฟีเจอร์ AI ที่เชื่อถือได้ รายการนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
เริ่มต้น
เชื่อมต่อบันทึกการประชุมของคุณกับเอกสารและงานใน ClickUp ด้วย ClickUp AI Notetaker

ลองจินตนาการดูว่าหากทุกไอเดียที่ยอดเยี่ยมจากการประชุมทีมของคุณถูกแปลงเป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติClickUp, แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน, ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาและการลงมือทำที่หลายทีมประสบปัญหาในการข้ามผ่าน

ต่างจากการเน้นการประชุมเพียงอย่างเดียวของ Grain, ClickUp ผสานการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ClickUp AI Notetakerช่วยสร้างบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาในขณะที่ระบบบันทึกทุกอย่างแบบเรียลไทม์ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความอัจฉริยะนี้ทำงานร่วมกับClickUp Meetings เพื่อบันทึกเสียง ถอดความ และสรุปการประชุมของคุณ—ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
เปลี่ยนข้อมูลจากการประชุมให้เป็นรายการดำเนินการด้วย ClickUp AI Notetaker

ระบบAI อัจฉริยะสำหรับบันทึกการประชุมสามารถจดจำผู้พูด, ทำความเข้าใจบริบท, และช่วยเชื่อมช่องว่างทางภาษาได้, ทำให้ไม่มีข้อมูลสูญหาย—วิธีบันทึกการสนทนาอย่างไร้รอยต่อโดยไม่มีสิ่งรบกวน บันทึกจะปรากฏในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณทันที, ลดความล่าช้าหลังการประชุม ในขณะที่ AI ให้คำแนะนำและตรวจจับรายการที่อาจต้องดำเนินการ, ผู้ใช้ยังคงควบคุมการสร้างรายการงาน, การมอบหมายงาน, และการตั้งกำหนดเวลาได้

ClickUp Brain
ทำให้บันทึกการประชุมและถอดความค้นหาได้ด้วยการคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ในตัวของ ClickUp สามารถทำให้บันทึกการประชุมของคุณค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น มีการพูดคุยอะไรในวันที่ 10 มกราคมกับทีมขายบ้าง? Brain จะตรวจสอบบันทึกการประชุมของคุณเพื่อดึงข้อมูลสำคัญออกมาให้คุณ

สมองสามารถแปลงบันทึกของคุณเป็นงาน, ร่างอีเมลและคำตอบ, แปลการสนทนา, หรือสกัดข้อมูลเชิงลึกสำหรับรายงานได้

ClickUp Brain
แปลบันทึกการประชุมเป็นภาษาต่างๆ โดยใช้ ClickUp Brain

บนพื้นฐานนี้ClickUp Docsได้ผสานการทำงานกับ AI Notetaker เพื่อจัดระเบียบและเก็บรักษาบันทึกการประชุมไว้ในที่ทำงานที่สามารถค้นหาได้และทำงานร่วมกันได้

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกันในบันทึกการประชุมและแผนปฏิบัติการโดยใช้ ClickUp Docs

สมาชิกทีมสามารถเข้าถึง แก้ไข และแสดงความคิดเห็นในเอกสารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการตัดสินใจและข้อมูลที่สำคัญ บันทึกที่สร้างโดย AI จะผสานรวมกับระบบเอกสารของคุณอย่างไร้รอยต่อ ช่วยสร้างฐานความรู้ที่เก็บรักษาความทรงจำขององค์กรไว้ทั่วทั้งองค์กร

สำหรับทีมที่ต้องการความสม่ำเสมอในเอกสารการประชุมของตน,แบบแผนการบันทึกการประชุมของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งมาตรฐานการบันทึกการหารือทั่วทั้งองค์กร

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เริ่มต้นอย่างเต็มที่ด้วยเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUp

เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหัวข้อในวาระการประชุมการตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถูกบันทึกอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขึ้นกับผู้จดบันทึก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แปลงประเด็นการสนทนาเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้พร้อมกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดเวลาและบันทึกการประชุมภายในพื้นที่ทำงานโครงการของคุณ
  • ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญกับสมาชิกทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • ประสานความพร้อมของทีมและเวลาประชุมด้วยClickUp Calendar อย่างชัดเจน ให้ AI วางแผนตารางงานของคุณตามลำดับความสำคัญของงาน ความพร้อมใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ
  • ระดมความคิดแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือของClickUp
  • เปลี่ยนเป็นแบบอะซิงโครนัสและกำจัดประชุมที่ไม่จำเป็นด้วยClickUp Chat โดยเชื่อมโยงงานและการสนทนาของคุณไว้ในเครื่องมือเดียว แทนที่จะต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือบางครั้งอาจมีข้อจำกัดมากกว่าการใช้งานบนเดสก์ท็อป
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับการบันทึกวิดีโอในการประชุมขนาดใหญ่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

"ฉันรู้สึกประทับใจกับ [ClickUp AI Notetaker] นี้มาก เพราะฉันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อทำทุกอย่างนี้ มันอยู่ในอินเทอร์เฟซของ ClickUp ทั้งหมด เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของฉันได้อย่างราบรื่นมาก"

👀 คุณรู้หรือไม่? วิธีการ'6-3-5 Brainwriting'เป็นเทคนิคการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพ โดยให้คนหกคนเขียนความคิดสามข้อลงในกระดาษภายในห้านาที จากนั้นส่งกระดาษให้คนถัดไปเพื่อต่อยอดความคิดนั้น ในเวลาเพียง 30 นาที วิธีการนี้ซึ่งมุ่งเน้นการประชุมที่มีประสิทธิผลสามารถสร้างความคิดที่ไม่ซ้ำกันได้ถึง 108 ความคิด—กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ต้องกังวลกับการพูดออกมา! 🚀

📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ยอดนิยม

3. Otter.ai (ดีที่สุดสำหรับความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์)

Otter.ai แดชบอร์ด
ผ่านทางOtter.ai

ข้ามทีมทั่วโลกที่มีสำเนียงหลากหลาย คำศัพท์ทางเทคนิค และเสียงที่ซ้อนทับกันOtter.aiเป็นเครื่องมือถอดเสียงที่มุ่งเข้าใจสิ่งที่ทุกคนกำลังพูด—ไม่ใช่แค่สิ่งที่คิดว่าพวกเขาอาจจะพูด

Otter AI แซงหน้า Grain AI เนื่องจาก Grain AI บางครั้งประสบปัญหาในการถอดเสียงให้แม่นยำอย่างสม่ำเสมอ แม้ในสภาพแวดล้อมเสียงที่ท้าทาย ด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Otter AI หลายราย แพลตฟอร์มนี้มอบคุณภาพการถอดเสียงที่เหนือกว่า สามารถจับรายละเอียดของบทสนทนาที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ

Otter. ai คุณสมบัติเด่น

  • เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วด้วย Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
  • ฝึกอบรม AI สำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
  • เพิ่มความคิดเห็นและไฮไลต์ลงในบันทึกการประชุม
  • สร้างสรุปการประชุมอัตโนมัติพร้อมประเด็นสำคัญ
  • ค้นหาการสนทนาในทุกการประชุมที่บันทึกไว้

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • การผสานรวมการจัดการโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • แผนฟรีจำกัดระยะเวลาการบันทึกและจำนวนการถอดความ

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

"การถอดเสียงแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทสนทนาที่ถอดเป็นข้อความและค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"

📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนหรือมากกว่า แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความสอดคล้องและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาได้ ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจรClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมแบบไดนามิก ในขณะที่AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

3. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ไฟร์ฟลายส์.ai
ผ่านทางFireflies.ai

ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ จับภาพการสนทนาFireflies.aiมุ่งเน้นการเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่ภายใน—เปลี่ยนบทสนทนาดิบ ๆ ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

Fireflies.ai ไม่เพียงแต่ให้บริการถอดความด้วย AI แต่ยังวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยระบบ AI ที่ติดตามรูปแบบการสนทนา การวิเคราะห์ความรู้สึก และหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ระบบสามารถระบุข้อโต้แย้งของลูกค้า คู่แข่ง และประเด็นการสนทนาได้โดยอัตโนมัติมอบรายงานการประชุมที่วัดผลได้โดยไม่ต้องติดแท็กด้วยตนเอง

Fireflies.ai เหนือกว่า Grain ด้วยการค้นหาที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมต่าง ๆ ได้ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ การผสานการทำงานกับระบบมากกว่า 40 รายการ—รวมถึง CRM และเครื่องมือจัดการโครงการ—ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • ตรวจจับและจัดหมวดหมู่หัวข้อการสนทนาโดยอัตโนมัติ
  • ค้นหาการสนทนาด้วยคำถามภาษาธรรมชาติ
  • วิเคราะห์ความรู้สึกในการสนทนาเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ติดตามการกล่าวถึงคู่แข่งหรือคำหลักเฉพาะ
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานตามเนื้อหาการประชุม
  • ระบุผู้พูดต่าง ๆ ด้วยการจดจำเสียง

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าการจัดการงาน
  • ปัญหาความล่าช้าเป็นครั้งคราวกับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์

หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง

หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai

  • G2: 4. 8/5 (630+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?

"บันทึกการประชุมมีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์ พร้อมด้วยข้อดีเพิ่มเติมคือการบันทึกเสียง/วิดีโอ การถอดความ และฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจ"

👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า"Groupthink" หรือ "การคิดแบบกลุ่ม"ได้รับการเผยแพร่โดยนักจิตวิทยา เออร์วิง จานิส ในปี 1971 โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก "doublethink" ของจอร์จ ออร์เวลล์ จากเรื่อง 1984 คำนี้อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่ความต้องการความสามัคคีของกลุ่มมีอิทธิพลเหนือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่ดี

แม้ว่าทีมที่มีความสามัคคีทั้งหมดจะไม่ตกอยู่ในภาวะคิดเป็นกลุ่มเสมอไป แต่การรู้จักอาการของภาวะนี้ เช่น ความกดดันให้ต้องเห็นด้วยและการขาดความเห็นต่าง เป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด! 🧠🚀

4. Avoma (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมขายและการโค้ช)

หน้าปัด Avoma
ผ่านทางAvoma

จินตนาการถึงโลกที่ตัวแทนขายของคุณไม่ได้รับแค่บันทึกการประชุมแต่ได้รับการโค้ชแบบเฉพาะบุคคลตามการสนทนาจริงกับลูกค้าAvomaมุ่งเปลี่ยนทุกการโทรให้เป็นโอกาสในการเติบโต

Avoma โดดเด่นกว่า Grain AI ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มุ่งเน้นการขายโดยเฉพาะ ระบบติดตามอัตราส่วนการพูดคุย การมีส่วนร่วม และตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ เพื่อการโค้ชชิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การผสานกับระบบ CRM สามารถบันทึกโน้ตอัตโนมัติใน Salesforce และ HubSpot ช่วยลดงานป้อนข้อมูลด้วยมือ

ผู้ช่วยประชุม AI ของมันไม่เพียงแต่บันทึกการประชุมเท่านั้น แต่ยังมอบคำแนะนำแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขัน และคำแนะนำในการจัดการกับข้อโต้แย้งระหว่างการสนทนาแบบสดอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • ติดตามตัวชี้วัดการสนทนาที่สัมพันธ์โดยตรงกับความสำเร็จในการขาย
  • ซิงค์ข้อมูลการประชุมกับ CRM โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • รับคำแนะนำการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระหว่างการโทรสด
  • เชื่อมโยงรูปแบบการสนทนาเข้ากับผลลัพธ์ของกระบวนการขาย
  • เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
  • สร้างสรุปการประชุมด้วย AI พร้อมรายการดำเนินการ

ข้อจำกัดของ Avoma

  • สร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์การโทรขายเป็นหลัก; มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับแผนกอื่น ๆ
  • เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ขั้นสูง

ราคาของ Avoma

  • ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
  • ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายได้เชิงปัญญา: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมด้วย AI ฟรี)

แดชบอร์ด Fathom
ไปฟัธอม

Fathomทำให้การสรุปการประชุมเป็นเรื่องง่ายโดยอัตโนมัติด้วยการระบุและใส่เวลาในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเน้นย้ำด้วยตนเอง ต่างจาก Grain ที่ทำงานได้กับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และ Webex ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่น

ผู้ช่วยประชุม AI ของมันสร้างสรุปที่ชัดเจนและกระชับ—จับประเด็นการดำเนินการ การตัดสินใจ และจุดสำคัญในรูปแบบที่สแกนได้ง่าย Fathom ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญโดยไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองข้อความหรือการบันทึกที่ยาวเหยียดด้วยการกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • บันทึกการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากส่วนขยายเบราว์เซอร์
  • สร้างสรุปโดย AI พร้อมประเด็นสำคัญและรายการดำเนินการ
  • สร้างและแชร์วิดีโอไฮไลท์พร้อมเวลาอัตโนมัติ
  • เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหลักทั้งหมด
  • จัดระเบียบการประชุมในห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้
  • เข้าถึงทุกฟีเจอร์ได้ฟรีทั้งหมด

เข้าใจข้อจำกัด

  • ฟังก์ชัน CRM ที่จำกัด
  • มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง

ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Team Edition Pro: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก Fathom

  • G2: 5/5 (4,600+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม: โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด

6. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบวิดีโอแบบร่วมมือกัน)

แดชบอร์ดสรุป
ผ่านทางtl;dv

หากการบันทึกการประชุมไม่เพียงแต่เพื่อการดูซ้ำ แต่กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตและสามารถโต้ตอบได้ล่ะ?tl;dvเปลี่ยนวิดีโอที่เฉื่อยชาให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ทำให้ทีมสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในไทม์ไลน์ของวิดีโอได้

ไม่เหมือนกับ Grain AI, tl;dv โดดเด่นด้วยคำอธิบายประกอบที่มีเวลา, สรุปโดย AI และการจัดหมวดหมู่หัวข้อโดยอัตโนมัติ—ทำให้การประชุมสามารถค้นหาและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น นอกจากนี้ การผสานรวมกับ Slack และ Notion ยังช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกไหลเข้าสู่กระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น

แทนที่จะบันทึกการประชุมเพียงอย่างเดียว tl;dv ทำให้การประชุมกลายเป็นพื้นที่สำหรับการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง การหารือ และการตัดสินใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เพิ่มความคิดเห็นในจุดเฉพาะในบันทึกการประชุม
  • แท็กสมาชิกทีมในการสนทนาทางวิดีโอเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
  • สร้างสรุปโดย AI พร้อมประเด็นสำคัญและรายการดำเนินการ
  • สร้างบุ๊กมาร์กพร้อมเวลาสำหรับอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • แชร์วิดีโอคลิปพร้อมเวลาที่บันทึกไว้ตามบริบท
  • สร้างห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้สำหรับความรู้เกี่ยวกับการประชุม

ข้อจำกัดของ tl;dv

  • การถอดเสียงที่ซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
  • ความสามารถในการวิเคราะห์ที่จำกัด

ราคาแบบสรุป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวแบบสรุป

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนการถอดเสียงหลายภาษา)

Notta Dashoard: ทางเลือก AI สำหรับธัญพืช
ผ่านทางNotta

ทีมระดับโลกใช้ภาษาหลายสิบภาษา แต่เครื่องมือถอดเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้Nottaข้ามผ่านอุปสรรคนี้ด้วยการรองรับมากกว่า 104 ภาษา ซึ่งมากกว่า Grain AI อย่างมาก การแยกผู้พูดของ Notta ช่วยให้สามารถระบุผู้พูดได้อย่างชัดเจนแม้ในบทสนทนาที่มีการพูดซ้อนกัน

ไม่เหมือนกับ Grain, Notta ให้บริการการถอดเสียงแบบออฟไลน์ ทำให้มีประโยชน์นอกเหนือจากการประชุม. นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ของมันยังให้สรุปแบบเรียลไทม์, รายการที่ต้องทำ, และการติดตามคำถาม, ทำให้การถอดเสียงกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้.

สำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่รองรับหลายภาษา มีความยืดหยุ่น และชาญฉลาด Notta เหนือกว่าวิธีการที่จำกัดกว่าของ Grain อย่างชัดเจน

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • ถอดเสียงการประชุมใน 104+ ภาษาด้วยความแม่นยำสูง
  • ระบุผู้พูดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติในการสนทนา
  • ประมวลผลไฟล์เสียงและวิดีโอที่อัปโหลดไว้แบบออฟไลน์
  • ฝึกอบรม AI ด้วยคำศัพท์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

ข้อจำกัดบางประการ

  • การผสานรวมการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบครบวงจร
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติหลักน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคา Notta

  • ฟรี
  • ข้อดี: $13. 49/เดือน
  • ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?

"คุณภาพการถอดเสียงดีมาก ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษฟังเข้าใจได้ดี และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดเสียงใหม่อีกครั้ง"

8. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้และการเสริมศักยภาพทีมขาย)

ก้องแดชบอร์ด: ทางเลือกสำหรับ Grain AI
ผ่านทางกง

Gongเปลี่ยนการบันทึกการประชุมให้กลายเป็นแผนที่นำทางสู่รายได้ ซึ่งก้าวไปไกลกว่าเอกสารพื้นฐานของ Grain อย่างมาก

มันบันทึกการโทรผ่านวิดีโอ, โทรศัพท์, และเว็บ, โดยใช้ AI ในการถอดความอย่างแม่นยำ. แต่ Gong ไม่หยุดอยู่แค่คำพูด—มันค้นหาแบบแผนเบื้องหลังการปิดการขายที่ประสบความสำเร็จ, แจ้งเตือนความเสี่ยง, และติดตามการกล่าวถึงคู่แข่ง.

ผู้นำฝ่ายขายได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการโค้ชแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมปรับปรุงแนวทางตามการสนทนาจริงกับลูกค้า ด้วย Gong ข้อมูลการประชุมกลายเป็นเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการเติบโต ไม่ใช่แค่บันทึกสิ่งที่พูดไปเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ Gong

  • บันทึกการสนทนาผ่านวิดีโอ, โทรศัพท์, และแพลตฟอร์มการประชุมทางเว็บ
  • ระบุความเสี่ยงของข้อตกลงและโอกาสในการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
  • ติดตามประสิทธิภาพทีมวิ่งด้วยแดชบอร์ดการฝึกสอนที่ปรับแต่งได้
  • วิเคราะห์การกล่าวถึงคู่แข่งและแนวโน้มตลาดจากการติดต่อของลูกค้า
  • ให้คำแนะนำการขายตามแบบแผนการสนทนาที่ประสบความสำเร็จ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร

ข้อจำกัดของกง

  • ออกแบบมาเพื่อกระบวนการขายเป็นหลักมากกว่าเอกสารการประชุมทั่วไป
  • ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เชิงลึกของ AI

การกำหนดราคาของก้อง

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของก้อง

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

9. ZoomInfo Chorus (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนาและการโค้ชการเจรจาธุรกิจ)

อินเทอร์เฟซ Zoominfo Chorus: ทางเลือกของ Grain AI
ผ่านZoomInfo Chorus

อะไรที่ทำให้ตัวแทนขายชั้นนำโดดเด่น?ZoomInfo Chorusเปิดเผยรูปแบบการสนทนาที่อยู่เบื้องหลังดีลที่ประสบความสำเร็จและช่วยให้ทีมสามารถทำซ้ำได้ แตกต่างจาก Grain AI ที่เน้นเอกสารการประชุมทั่วไป ZoomInfo Chorus มอบข้อมูลเชิงลึกเฉพาะด้านการขายที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

ระบบ AI ของมันสามารถระบุช่วงเวลาสำคัญได้—เช่น การกล่าวถึงคู่แข่ง การหารือเกี่ยวกับราคา และขั้นตอนต่อไป—โดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากมนุษย์. เครื่องมือการสอนของแพลตฟอร์มวิเคราะห์รูปแบบทั่วทั้งทีมเพื่อชี้ให้เห็นสิ่งที่ผู้ที่มีผลงานดีที่สุดทำแตกต่างออกไป.

คุณสมบัติเด่นของ ZoomInfo Chorus

  • ระบุช่วงเวลาสำคัญในการสนทนาด้านการขายโดยอัตโนมัติ
  • ประเมินสุขภาพของดีลด้วย Momentum Scoring ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างเพลย์ลิสต์การฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายจากตัวอย่างการโทรที่ประสบความสำเร็จ
  • ติดตามความต้องการในการฝึกสอนและพัฒนาทักษะของทีม
  • เพิ่มประสิทธิภาพบันทึก CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาและรายการดำเนินการ
  • เชื่อมต่อข้อมูลการสนทนาเข้ากับข้อมูลติดต่ออัจฉริยะของ ZoomInfo

ข้อจำกัดของ ZoomInfo Chorus

  • การมุ่งเน้นหลักที่กรณีการใช้งานด้านการขายจำกัดความยืดหยุ่น
  • ต้องการการตั้งค่าอย่างมากเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ราคาของ ZoomInfo Chorus

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ ZoomInfo Chorus

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,900+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

10. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมโดยอัตโนมัติ)

MeetGeek อินเทอร์เฟซ: ทางเลือก Grain AI
ผ่านทางMeetGeek

ไม่ต้องเสียเวลาพยายามนึกถึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการโทรอีกต่อไป—MeetGeekบันทึกทุกอย่างโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง ต่างจาก Grain AI ที่ต้องให้ผู้ใช้เน้นจุดสำคัญ MeetGeek ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสกัดและจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญให้คุณ

เครื่องมือสรุปอัจฉริยะของมันจัดโครงสร้างเนื้อหาการประชุมตามหัวข้อ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ MeetGeek ยังทำงานติดตามผลอัตโนมัติ มอบหมายงาน และส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผน ด้วยการผสานปฏิทินอย่างไร้รอยต่อและการสรุปตามบทบาท มันทำให้มั่นใจว่าการประชุมจะนำไปสู่ความก้าวหน้า มอบประสบการณ์แบบไม่ต้องลงมือทำเองที่เหนือกว่าวิธีการแบบแมนนวลของ Grain

คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek

  • จัดระเบียบประเด็นการอภิปรายตามหมวดหมู่หัวข้อ
  • บันทึกการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
  • รับสรุปข้อมูลเฉพาะบุคคลตามบทบาทของคุณ
  • ค้นหาบันทึกการประชุมและบันทึกย่อทั้งหมด

ข้อจำกัดของ MeetGeek

  • การแก้ไขวิดีโอที่ไม่แข็งแกร่งเท่าเครื่องมือเฉพาะทาง
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการขององค์กร
  • แพลตฟอร์มใหม่ที่มีการผสานรวมน้อยกว่าทางเลือกที่มีอยู่แล้ว

ราคาของ MeetGeek

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว MeetGeek

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek อย่างไรบ้าง?

"ฉันสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ได้ค่อนข้างเร็ว และบางครั้งเพื่อนร่วมงานของฉันก็ไม่เข้าใจในครั้งแรก ด้วย MeetGeek พวกเขาสามารถฟังการบันทึกซ้ำอีกครั้งและอ่านการถอดความไปพร้อมกันได้"

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ไม่ได้ทำงานเหมือนกันทั้งหมด ลองใช้แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อดูว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด—บางแพลตฟอร์มเก่งในการถอดความ บางแพลตฟอร์มเน้นการไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการ และบางแพลตฟอร์มสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น หลายแพลตฟอร์มมีช่วงทดลองใช้ฟรี ดังนั้นลองทดสอบก่อนตัดสินใจใช้งานจริง

11. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถในการแก้ไขเสียง/วิดีโอขั้นสูง)

อินเทอร์เฟซของ Descript: ทางเลือกสำหรับ Grain AI
ผ่านทางDescript

Descriptเปลี่ยนฟุตเทจการประชุมดิบให้กลายเป็นเนื้อหาที่เรียบหรูและมืออาชีพด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย ต่างจาก Grain AI ที่เน้นการสร้างคลิปพื้นฐาน Descript มอบชุดเครื่องมือแก้ไขเต็มรูปแบบสำหรับการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง

การแก้ไขแบบข้อความช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเสียงและวิดีโอได้อย่างง่ายดายเพียงแค่แก้ไขบทถอดความ ในขณะที่ Overdub AI ช่วยให้การแก้ไขเสียงเป็นไปอย่างราบรื่น Studio Sound ช่วยเพิ่มความชัดเจนของเสียง โดยกำจัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ

Descript ช่วยให้ทีมเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นเอกสารการฝึกอบรมที่น่าสนใจและเอกสารนำเสนอผ่านการแก้ไขแบบร่วมมือและเอฟเฟ็กต์วิดีโอที่ทรงพลัง

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • สร้างเสียงพากย์ที่สมจริงสำหรับการแก้ไขด้วย Overdub
  • ปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยอัตโนมัติด้วย Studio Sound
  • บันทึกการบันทึกหน้าจอพร้อมเครื่องมือแก้ไขในตัว
  • เผยแพร่เนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังหลายแพลตฟอร์มโดยตรง

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเครื่องบันทึกการประชุมแบบธรรมดา
  • มุ่งเน้นการสร้างสื่อมากกว่าการประชุมวิเคราะห์

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • นักสะสม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?

"Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทุกคนที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนง่ายขึ้น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดเสียงอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ. ความสามารถในการตัดต่อไฟล์มีเดียได้ง่ายเหมือนกับการตัดต่อเอกสาร Word ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมาก."

ทางเลือกแทนธัญพืช: ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น

Grain AI จัดการการบันทึกและการถอดเสียงได้ดี แต่เครื่องมืออื่นๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งกว่า กระบวนการทำงานที่ราบรื่นกว่า หรือตัวเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหลายคนเชื่อมั่นใน Gong และ Chorus Otter และ Fireflies ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนจำนวนมากเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการระบบนิเวศน์การผลิตที่สมบูรณ์แบบ ที่บันทึกการประชุมสามารถเปลี่ยนเป็นขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้โดยไม่มีสะดุด

พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการที่ทีมของคุณรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบว่าการจัดทำเอกสารการประชุมด้วย AI สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น