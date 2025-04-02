11 อันดับทางเลือก AI สำหรับธัญพืชที่ดีที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการทำงานร่วมกัน

เคยออกจากประชุมแล้วคิดว่า เดี๋ยวนะ เราตกลงอะไรกันแน่?
เครื่องมือประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เช่น Grain AI ช่วยบันทึกการสนทนาเป็นบันทึกการประชุมที่คุณสามารถอ้างอิงได้ แต่ Grain AI ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ
ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ คุณอาจต้องการการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ขั้นสูง หรือแผนฟรีที่ให้ประโยชน์จริง มีทางเลือกมากมายสำหรับ Grain AI ที่นำเสนอวิธีการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการจับข้อมูล วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม—ไม่ว่าจะผ่านผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความฉลาดในการสนทนา หรือการซิงค์กับ CRM อย่างราบรื่น
นี่คือเครื่องมือถอดความการประชุมชั้นนำที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการบันทึกการประชุมและการโต้ตอบกับลูกค้าของทีมขายและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของทางเลือกอื่น ๆ 11 ชนิดแทนธัญพืชที่มีให้เลือก:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์
- Otter AI: เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- Fireflies. ai: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมขายและการโค้ช
- Fathom: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมด้วย AI ฟรี
- สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบวิดีโอแบบร่วมมือกัน
- หมายเหตุ: เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนการถอดเสียงหลายภาษา
- ก้อง: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้และการเสริมศักยภาพทีมขาย
- Zoominfo Chorus: เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนาและการโค้ชการทำข้อตกลง
- MeetGeek: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมและไฮไลท์อัตโนมัติ
- คำอธิบาย: เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถในการแก้ไขเสียง/วิดีโอขั้นสูง
Grain AI คืออะไร?
Grain AI เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการประชุมที่ช่วยให้ทีมสามารถบันทึก จัดระเบียบและแบ่งปันบันทึกและช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมเสมือนจริงได้มันทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการประชุมทางวิดีโอ ไฮไลท์ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และสร้างคลิปที่สามารถแชร์ได้
ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoomโดยอัตโนมัติในการจดบันทึกและเก็บรักษาช่วงเวลาสำคัญและการสนทนา—ทำให้การประชุมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยไฮไลท์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: "ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom"ซึ่งเป็นคำที่ Jeremy Bailenson จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคิดขึ้น เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงและได้รับการศึกษา—สมองของเราทำงานหนักขึ้นในการประชุมออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจมากขึ้น
ทำไมต้องเลือกทางเลือก AI แทนธัญพืช?
ในขณะที่ Grain AI มีความสามารถในการจัดทำเอกสารการประชุมที่ยอดเยี่ยม แต่มีหลายปัจจัยที่อาจกระตุ้นให้ทีมพิจารณาทางเลือกอื่น:
- ตัวเลือกการผสานการทำงานที่จำกัด: Grain AI ทำงานร่วมกับ Zoom เป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดสำหรับองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันหลายแห่ง หลายทีมต้องการโซลูชันที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Google Meet, Microsoft Teams และเครื่องมือการประชุมอื่นๆ
- ข้อกังวลด้านราคา: โครงสร้างราคาอาจไม่สามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่กำลังเติบโต เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มเติมและฟีเจอร์ขั้นสูง ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางมักต้องการโมเดลราคาที่ยืดหยุ่นมากกว่า
- ข้อจำกัดความถูกต้องของการถอดเสียง: แม้โดยทั่วไปจะเชื่อถือได้ แต่คุณภาพของการถอดเสียงอาจไม่เทียบเท่ากับบริการเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำศัพท์ทางเทคนิค ผู้พูดหลายคน หรือสำเนียง
- ความท้าทายด้านประสบการณ์ผู้ใช้: แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะสามารถใช้งานได้ แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายกว่านี้โดยไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมากนัก อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไป
- ความลึกของการวิเคราะห์ที่จำกัด: ข้อมูลเชิงลึกของแพลตฟอร์มอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการสนทนาและความรู้สึกของลูกค้า
สำหรับทีมที่เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ ทางเลือกในรายการนี้เสนอคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะทางที่อาจตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ดีกว่า
11 ทางเลือก AI ที่ปราศจากธัญพืช 11 ชนิดในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและคุณสมบัติเด่นของแต่ละทางเลือกของ Grain AI!
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|บันทึกการประชุม AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์
|แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรพร้อมฟีเจอร์จดบันทึกด้วย AI
|Otter AI
|ความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
|การถอดเสียงด้วย AIที่เหนือกว่าพร้อมการระบุผู้พูด
|หิ่งห้อย. ai
|ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาอัตโนมัติ
|Avoma
|ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประชุมฝ่ายขาย
|การวิเคราะห์การสนทนาสำหรับทีมสร้างรายได้
|ความลึก
|สรุปการประชุมด้วย AI ฟรี
|ผู้ช่วยประชุม AI ฟรีอย่างสมบูรณ์
|สรุปสั้น
|การใส่คำอธิบายประกอบวิดีโอแบบร่วมมือ
|การทำเครื่องหมายตำแหน่งในวิดีโอพร้อมเวลาและแชร์
|หมายเหตุ
|การถอดเสียงหลายภาษา
|รองรับมากกว่า 104 ภาษาด้วยความแม่นยำสูง
|ฉาบ
|ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้
|แพลตฟอร์มการดำเนินการขายแบบครบวงจร
|Zoominfo Chorus
|ปัญญาในการสนทนา
|การโค้ชด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขาย
|MeetGeek
|ไฮไลท์การประชุมอัตโนมัติ
|สรุปการประชุมอย่างชาญฉลาดและรายการที่ต้องดำเนินการ
|คำอธิบาย
|การตัดต่อเสียง/วิดีโอขั้นสูง
|การตัดต่อคุณภาพระดับสตูดิโอพร้อมการถอดความคุณภาพสูง
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ AI สำหรับการวิเคราะห์ธัญพืช
ไม่ว่าคุณจะต้องการทางเลือกแทน Grain ฟรี หรือแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่แข็งแกร่งพร้อมฟีเจอร์ AI ที่เชื่อถือได้ รายการนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
ลองจินตนาการดูว่าหากทุกไอเดียที่ยอดเยี่ยมจากการประชุมทีมของคุณถูกแปลงเป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติClickUp, แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน, ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาและการลงมือทำที่หลายทีมประสบปัญหาในการข้ามผ่าน
ต่างจากการเน้นการประชุมเพียงอย่างเดียวของ Grain, ClickUp ผสานการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp AI Notetakerช่วยสร้างบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาในขณะที่ระบบบันทึกทุกอย่างแบบเรียลไทม์ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความอัจฉริยะนี้ทำงานร่วมกับClickUp Meetings เพื่อบันทึกเสียง ถอดความ และสรุปการประชุมของคุณ—ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย
ระบบAI อัจฉริยะสำหรับบันทึกการประชุมสามารถจดจำผู้พูด, ทำความเข้าใจบริบท, และช่วยเชื่อมช่องว่างทางภาษาได้, ทำให้ไม่มีข้อมูลสูญหาย—วิธีบันทึกการสนทนาอย่างไร้รอยต่อโดยไม่มีสิ่งรบกวน บันทึกจะปรากฏในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณทันที, ลดความล่าช้าหลังการประชุม ในขณะที่ AI ให้คำแนะนำและตรวจจับรายการที่อาจต้องดำเนินการ, ผู้ใช้ยังคงควบคุมการสร้างรายการงาน, การมอบหมายงาน, และการตั้งกำหนดเวลาได้
ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ในตัวของ ClickUp สามารถทำให้บันทึกการประชุมของคุณค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น มีการพูดคุยอะไรในวันที่ 10 มกราคมกับทีมขายบ้าง? Brain จะตรวจสอบบันทึกการประชุมของคุณเพื่อดึงข้อมูลสำคัญออกมาให้คุณ
สมองสามารถแปลงบันทึกของคุณเป็นงาน, ร่างอีเมลและคำตอบ, แปลการสนทนา, หรือสกัดข้อมูลเชิงลึกสำหรับรายงานได้
บนพื้นฐานนี้ClickUp Docsได้ผสานการทำงานกับ AI Notetaker เพื่อจัดระเบียบและเก็บรักษาบันทึกการประชุมไว้ในที่ทำงานที่สามารถค้นหาได้และทำงานร่วมกันได้
สมาชิกทีมสามารถเข้าถึง แก้ไข และแสดงความคิดเห็นในเอกสารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการตัดสินใจและข้อมูลที่สำคัญ บันทึกที่สร้างโดย AI จะผสานรวมกับระบบเอกสารของคุณอย่างไร้รอยต่อ ช่วยสร้างฐานความรู้ที่เก็บรักษาความทรงจำขององค์กรไว้ทั่วทั้งองค์กร
สำหรับทีมที่ต้องการความสม่ำเสมอในเอกสารการประชุมของตน,แบบแผนการบันทึกการประชุมของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งมาตรฐานการบันทึกการหารือทั่วทั้งองค์กร
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหัวข้อในวาระการประชุมการตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถูกบันทึกอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขึ้นกับผู้จดบันทึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แปลงประเด็นการสนทนาเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้พร้อมกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ
- กำหนดเวลาและบันทึกการประชุมภายในพื้นที่ทำงานโครงการของคุณ
- ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญกับสมาชิกทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
- ประสานความพร้อมของทีมและเวลาประชุมด้วยClickUp Calendar อย่างชัดเจน ให้ AI วางแผนตารางงานของคุณตามลำดับความสำคัญของงาน ความพร้อมใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ
- ระดมความคิดแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือของClickUp
- เปลี่ยนเป็นแบบอะซิงโครนัสและกำจัดประชุมที่ไม่จำเป็นด้วยClickUp Chat โดยเชื่อมโยงงานและการสนทนาของคุณไว้ในเครื่องมือเดียว แทนที่จะต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือบางครั้งอาจมีข้อจำกัดมากกว่าการใช้งานบนเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับการบันทึกวิดีโอในการประชุมขนาดใหญ่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
"ฉันรู้สึกประทับใจกับ [ClickUp AI Notetaker] นี้มาก เพราะฉันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อทำทุกอย่างนี้ มันอยู่ในอินเทอร์เฟซของ ClickUp ทั้งหมด เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของฉันได้อย่างราบรื่นมาก"
👀 คุณรู้หรือไม่? วิธีการ'6-3-5 Brainwriting'เป็นเทคนิคการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพ โดยให้คนหกคนเขียนความคิดสามข้อลงในกระดาษภายในห้านาที จากนั้นส่งกระดาษให้คนถัดไปเพื่อต่อยอดความคิดนั้น ในเวลาเพียง 30 นาที วิธีการนี้ซึ่งมุ่งเน้นการประชุมที่มีประสิทธิผลสามารถสร้างความคิดที่ไม่ซ้ำกันได้ถึง 108 ความคิด—กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ต้องกังวลกับการพูดออกมา! 🚀
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ยอดนิยม
3. Otter.ai (ดีที่สุดสำหรับความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์)
ข้ามทีมทั่วโลกที่มีสำเนียงหลากหลาย คำศัพท์ทางเทคนิค และเสียงที่ซ้อนทับกันOtter.aiเป็นเครื่องมือถอดเสียงที่มุ่งเข้าใจสิ่งที่ทุกคนกำลังพูด—ไม่ใช่แค่สิ่งที่คิดว่าพวกเขาอาจจะพูด
Otter AI แซงหน้า Grain AI เนื่องจาก Grain AI บางครั้งประสบปัญหาในการถอดเสียงให้แม่นยำอย่างสม่ำเสมอ แม้ในสภาพแวดล้อมเสียงที่ท้าทาย ด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Otter AI หลายราย แพลตฟอร์มนี้มอบคุณภาพการถอดเสียงที่เหนือกว่า สามารถจับรายละเอียดของบทสนทนาที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ
Otter. ai คุณสมบัติเด่น
- เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วด้วย Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
- ฝึกอบรม AI สำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
- เพิ่มความคิดเห็นและไฮไลต์ลงในบันทึกการประชุม
- สร้างสรุปการประชุมอัตโนมัติพร้อมประเด็นสำคัญ
- ค้นหาการสนทนาในทุกการประชุมที่บันทึกไว้
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- การผสานรวมการจัดการโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้น
- แผนฟรีจำกัดระยะเวลาการบันทึกและจำนวนการถอดความ
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
"การถอดเสียงแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทสนทนาที่ถอดเป็นข้อความและค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"
📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนหรือมากกว่า แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความสอดคล้องและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาได้ ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจรClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมแบบไดนามิก ในขณะที่AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
3. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ จับภาพการสนทนาFireflies.aiมุ่งเน้นการเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่ภายใน—เปลี่ยนบทสนทนาดิบ ๆ ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น
Fireflies.ai ไม่เพียงแต่ให้บริการถอดความด้วย AI แต่ยังวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยระบบ AI ที่ติดตามรูปแบบการสนทนา การวิเคราะห์ความรู้สึก และหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ระบบสามารถระบุข้อโต้แย้งของลูกค้า คู่แข่ง และประเด็นการสนทนาได้โดยอัตโนมัติมอบรายงานการประชุมที่วัดผลได้โดยไม่ต้องติดแท็กด้วยตนเอง
Fireflies.ai เหนือกว่า Grain ด้วยการค้นหาที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมต่าง ๆ ได้ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ การผสานการทำงานกับระบบมากกว่า 40 รายการ—รวมถึง CRM และเครื่องมือจัดการโครงการ—ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ตรวจจับและจัดหมวดหมู่หัวข้อการสนทนาโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาการสนทนาด้วยคำถามภาษาธรรมชาติ
- วิเคราะห์ความรู้สึกในการสนทนาเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ติดตามการกล่าวถึงคู่แข่งหรือคำหลักเฉพาะ
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานตามเนื้อหาการประชุม
- ระบุผู้พูดต่าง ๆ ด้วยการจดจำเสียง
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าการจัดการงาน
- ปัญหาความล่าช้าเป็นครั้งคราวกับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (630+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
"บันทึกการประชุมมีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์ พร้อมด้วยข้อดีเพิ่มเติมคือการบันทึกเสียง/วิดีโอ การถอดความ และฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจ"
👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า"Groupthink" หรือ "การคิดแบบกลุ่ม"ได้รับการเผยแพร่โดยนักจิตวิทยา เออร์วิง จานิส ในปี 1971 โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก "doublethink" ของจอร์จ ออร์เวลล์ จากเรื่อง 1984 คำนี้อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่ความต้องการความสามัคคีของกลุ่มมีอิทธิพลเหนือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่ดี
แม้ว่าทีมที่มีความสามัคคีทั้งหมดจะไม่ตกอยู่ในภาวะคิดเป็นกลุ่มเสมอไป แต่การรู้จักอาการของภาวะนี้ เช่น ความกดดันให้ต้องเห็นด้วยและการขาดความเห็นต่าง เป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด! 🧠🚀
4. Avoma (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมขายและการโค้ช)
จินตนาการถึงโลกที่ตัวแทนขายของคุณไม่ได้รับแค่บันทึกการประชุมแต่ได้รับการโค้ชแบบเฉพาะบุคคลตามการสนทนาจริงกับลูกค้าAvomaมุ่งเปลี่ยนทุกการโทรให้เป็นโอกาสในการเติบโต
Avoma โดดเด่นกว่า Grain AI ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มุ่งเน้นการขายโดยเฉพาะ ระบบติดตามอัตราส่วนการพูดคุย การมีส่วนร่วม และตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ เพื่อการโค้ชชิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การผสานกับระบบ CRM สามารถบันทึกโน้ตอัตโนมัติใน Salesforce และ HubSpot ช่วยลดงานป้อนข้อมูลด้วยมือ
ผู้ช่วยประชุม AI ของมันไม่เพียงแต่บันทึกการประชุมเท่านั้น แต่ยังมอบคำแนะนำแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขัน และคำแนะนำในการจัดการกับข้อโต้แย้งระหว่างการสนทนาแบบสดอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ติดตามตัวชี้วัดการสนทนาที่สัมพันธ์โดยตรงกับความสำเร็จในการขาย
- ซิงค์ข้อมูลการประชุมกับ CRM โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- รับคำแนะนำการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระหว่างการโทรสด
- เชื่อมโยงรูปแบบการสนทนาเข้ากับผลลัพธ์ของกระบวนการขาย
- เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
- สร้างสรุปการประชุมด้วย AI พร้อมรายการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ Avoma
- สร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์การโทรขายเป็นหลัก; มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับแผนกอื่น ๆ
- เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
- ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายได้เชิงปัญญา: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมด้วย AI ฟรี)
Fathomทำให้การสรุปการประชุมเป็นเรื่องง่ายโดยอัตโนมัติด้วยการระบุและใส่เวลาในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเน้นย้ำด้วยตนเอง ต่างจาก Grain ที่ทำงานได้กับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และ Webex ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่น
ผู้ช่วยประชุม AI ของมันสร้างสรุปที่ชัดเจนและกระชับ—จับประเด็นการดำเนินการ การตัดสินใจ และจุดสำคัญในรูปแบบที่สแกนได้ง่าย Fathom ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญโดยไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองข้อความหรือการบันทึกที่ยาวเหยียดด้วยการกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- บันทึกการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากส่วนขยายเบราว์เซอร์
- สร้างสรุปโดย AI พร้อมประเด็นสำคัญและรายการดำเนินการ
- สร้างและแชร์วิดีโอไฮไลท์พร้อมเวลาอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหลักทั้งหมด
- จัดระเบียบการประชุมในห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้
- เข้าถึงทุกฟีเจอร์ได้ฟรีทั้งหมด
เข้าใจข้อจำกัด
- ฟังก์ชัน CRM ที่จำกัด
- มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (4,600+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด
6. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบวิดีโอแบบร่วมมือกัน)
หากการบันทึกการประชุมไม่เพียงแต่เพื่อการดูซ้ำ แต่กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตและสามารถโต้ตอบได้ล่ะ?tl;dvเปลี่ยนวิดีโอที่เฉื่อยชาให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ทำให้ทีมสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในไทม์ไลน์ของวิดีโอได้
ไม่เหมือนกับ Grain AI, tl;dv โดดเด่นด้วยคำอธิบายประกอบที่มีเวลา, สรุปโดย AI และการจัดหมวดหมู่หัวข้อโดยอัตโนมัติ—ทำให้การประชุมสามารถค้นหาและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น นอกจากนี้ การผสานรวมกับ Slack และ Notion ยังช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกไหลเข้าสู่กระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
แทนที่จะบันทึกการประชุมเพียงอย่างเดียว tl;dv ทำให้การประชุมกลายเป็นพื้นที่สำหรับการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง การหารือ และการตัดสินใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มความคิดเห็นในจุดเฉพาะในบันทึกการประชุม
- แท็กสมาชิกทีมในการสนทนาทางวิดีโอเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
- สร้างสรุปโดย AI พร้อมประเด็นสำคัญและรายการดำเนินการ
- สร้างบุ๊กมาร์กพร้อมเวลาสำหรับอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- แชร์วิดีโอคลิปพร้อมเวลาที่บันทึกไว้ตามบริบท
- สร้างห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้สำหรับความรู้เกี่ยวกับการประชุม
ข้อจำกัดของ tl;dv
- การถอดเสียงที่ซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
- ความสามารถในการวิเคราะห์ที่จำกัด
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนการถอดเสียงหลายภาษา)
ทีมระดับโลกใช้ภาษาหลายสิบภาษา แต่เครื่องมือถอดเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้Nottaข้ามผ่านอุปสรรคนี้ด้วยการรองรับมากกว่า 104 ภาษา ซึ่งมากกว่า Grain AI อย่างมาก การแยกผู้พูดของ Notta ช่วยให้สามารถระบุผู้พูดได้อย่างชัดเจนแม้ในบทสนทนาที่มีการพูดซ้อนกัน
ไม่เหมือนกับ Grain, Notta ให้บริการการถอดเสียงแบบออฟไลน์ ทำให้มีประโยชน์นอกเหนือจากการประชุม. นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ของมันยังให้สรุปแบบเรียลไทม์, รายการที่ต้องทำ, และการติดตามคำถาม, ทำให้การถอดเสียงกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้.
สำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่รองรับหลายภาษา มีความยืดหยุ่น และชาญฉลาด Notta เหนือกว่าวิธีการที่จำกัดกว่าของ Grain อย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ถอดเสียงการประชุมใน 104+ ภาษาด้วยความแม่นยำสูง
- ระบุผู้พูดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติในการสนทนา
- ประมวลผลไฟล์เสียงและวิดีโอที่อัปโหลดไว้แบบออฟไลน์
- ฝึกอบรม AI ด้วยคำศัพท์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ
ข้อจำกัดบางประการ
- การผสานรวมการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบครบวงจร
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติหลักน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $13. 49/เดือน
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?
"คุณภาพการถอดเสียงดีมาก ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษฟังเข้าใจได้ดี และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดเสียงใหม่อีกครั้ง"
8. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้และการเสริมศักยภาพทีมขาย)
Gongเปลี่ยนการบันทึกการประชุมให้กลายเป็นแผนที่นำทางสู่รายได้ ซึ่งก้าวไปไกลกว่าเอกสารพื้นฐานของ Grain อย่างมาก
มันบันทึกการโทรผ่านวิดีโอ, โทรศัพท์, และเว็บ, โดยใช้ AI ในการถอดความอย่างแม่นยำ. แต่ Gong ไม่หยุดอยู่แค่คำพูด—มันค้นหาแบบแผนเบื้องหลังการปิดการขายที่ประสบความสำเร็จ, แจ้งเตือนความเสี่ยง, และติดตามการกล่าวถึงคู่แข่ง.
ผู้นำฝ่ายขายได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการโค้ชแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมปรับปรุงแนวทางตามการสนทนาจริงกับลูกค้า ด้วย Gong ข้อมูลการประชุมกลายเป็นเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการเติบโต ไม่ใช่แค่บันทึกสิ่งที่พูดไปเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- บันทึกการสนทนาผ่านวิดีโอ, โทรศัพท์, และแพลตฟอร์มการประชุมทางเว็บ
- ระบุความเสี่ยงของข้อตกลงและโอกาสในการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
- ติดตามประสิทธิภาพทีมวิ่งด้วยแดชบอร์ดการฝึกสอนที่ปรับแต่งได้
- วิเคราะห์การกล่าวถึงคู่แข่งและแนวโน้มตลาดจากการติดต่อของลูกค้า
- ให้คำแนะนำการขายตามแบบแผนการสนทนาที่ประสบความสำเร็จ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร
ข้อจำกัดของกง
- ออกแบบมาเพื่อกระบวนการขายเป็นหลักมากกว่าเอกสารการประชุมทั่วไป
- ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เชิงลึกของ AI
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
9. ZoomInfo Chorus (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนาและการโค้ชการเจรจาธุรกิจ)
อะไรที่ทำให้ตัวแทนขายชั้นนำโดดเด่น?ZoomInfo Chorusเปิดเผยรูปแบบการสนทนาที่อยู่เบื้องหลังดีลที่ประสบความสำเร็จและช่วยให้ทีมสามารถทำซ้ำได้ แตกต่างจาก Grain AI ที่เน้นเอกสารการประชุมทั่วไป ZoomInfo Chorus มอบข้อมูลเชิงลึกเฉพาะด้านการขายที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
ระบบ AI ของมันสามารถระบุช่วงเวลาสำคัญได้—เช่น การกล่าวถึงคู่แข่ง การหารือเกี่ยวกับราคา และขั้นตอนต่อไป—โดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากมนุษย์. เครื่องมือการสอนของแพลตฟอร์มวิเคราะห์รูปแบบทั่วทั้งทีมเพื่อชี้ให้เห็นสิ่งที่ผู้ที่มีผลงานดีที่สุดทำแตกต่างออกไป.
คุณสมบัติเด่นของ ZoomInfo Chorus
- ระบุช่วงเวลาสำคัญในการสนทนาด้านการขายโดยอัตโนมัติ
- ประเมินสุขภาพของดีลด้วย Momentum Scoring ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างเพลย์ลิสต์การฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายจากตัวอย่างการโทรที่ประสบความสำเร็จ
- ติดตามความต้องการในการฝึกสอนและพัฒนาทักษะของทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพบันทึก CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาและรายการดำเนินการ
- เชื่อมต่อข้อมูลการสนทนาเข้ากับข้อมูลติดต่ออัจฉริยะของ ZoomInfo
ข้อจำกัดของ ZoomInfo Chorus
- การมุ่งเน้นหลักที่กรณีการใช้งานด้านการขายจำกัดความยืดหยุ่น
- ต้องการการตั้งค่าอย่างมากเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ราคาของ ZoomInfo Chorus
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ ZoomInfo Chorus
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,900+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมโดยอัตโนมัติ)
ไม่ต้องเสียเวลาพยายามนึกถึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการโทรอีกต่อไป—MeetGeekบันทึกทุกอย่างโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง ต่างจาก Grain AI ที่ต้องให้ผู้ใช้เน้นจุดสำคัญ MeetGeek ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสกัดและจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญให้คุณ
เครื่องมือสรุปอัจฉริยะของมันจัดโครงสร้างเนื้อหาการประชุมตามหัวข้อ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ MeetGeek ยังทำงานติดตามผลอัตโนมัติ มอบหมายงาน และส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผน ด้วยการผสานปฏิทินอย่างไร้รอยต่อและการสรุปตามบทบาท มันทำให้มั่นใจว่าการประชุมจะนำไปสู่ความก้าวหน้า มอบประสบการณ์แบบไม่ต้องลงมือทำเองที่เหนือกว่าวิธีการแบบแมนนวลของ Grain
คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek
- จัดระเบียบประเด็นการอภิปรายตามหมวดหมู่หัวข้อ
- บันทึกการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- รับสรุปข้อมูลเฉพาะบุคคลตามบทบาทของคุณ
- ค้นหาบันทึกการประชุมและบันทึกย่อทั้งหมด
ข้อจำกัดของ MeetGeek
- การแก้ไขวิดีโอที่ไม่แข็งแกร่งเท่าเครื่องมือเฉพาะทาง
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการขององค์กร
- แพลตฟอร์มใหม่ที่มีการผสานรวมน้อยกว่าทางเลือกที่มีอยู่แล้ว
ราคาของ MeetGeek
- ฟรี
- พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MeetGeek
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek อย่างไรบ้าง?
"ฉันสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ได้ค่อนข้างเร็ว และบางครั้งเพื่อนร่วมงานของฉันก็ไม่เข้าใจในครั้งแรก ด้วย MeetGeek พวกเขาสามารถฟังการบันทึกซ้ำอีกครั้งและอ่านการถอดความไปพร้อมกันได้"
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ไม่ได้ทำงานเหมือนกันทั้งหมด ลองใช้แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อดูว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด—บางแพลตฟอร์มเก่งในการถอดความ บางแพลตฟอร์มเน้นการไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการ และบางแพลตฟอร์มสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น หลายแพลตฟอร์มมีช่วงทดลองใช้ฟรี ดังนั้นลองทดสอบก่อนตัดสินใจใช้งานจริง
11. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถในการแก้ไขเสียง/วิดีโอขั้นสูง)
Descriptเปลี่ยนฟุตเทจการประชุมดิบให้กลายเป็นเนื้อหาที่เรียบหรูและมืออาชีพด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย ต่างจาก Grain AI ที่เน้นการสร้างคลิปพื้นฐาน Descript มอบชุดเครื่องมือแก้ไขเต็มรูปแบบสำหรับการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง
การแก้ไขแบบข้อความช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเสียงและวิดีโอได้อย่างง่ายดายเพียงแค่แก้ไขบทถอดความ ในขณะที่ Overdub AI ช่วยให้การแก้ไขเสียงเป็นไปอย่างราบรื่น Studio Sound ช่วยเพิ่มความชัดเจนของเสียง โดยกำจัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ
Descript ช่วยให้ทีมเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นเอกสารการฝึกอบรมที่น่าสนใจและเอกสารนำเสนอผ่านการแก้ไขแบบร่วมมือและเอฟเฟ็กต์วิดีโอที่ทรงพลัง
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- สร้างเสียงพากย์ที่สมจริงสำหรับการแก้ไขด้วย Overdub
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยอัตโนมัติด้วย Studio Sound
- บันทึกการบันทึกหน้าจอพร้อมเครื่องมือแก้ไขในตัว
- เผยแพร่เนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังหลายแพลตฟอร์มโดยตรง
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเครื่องบันทึกการประชุมแบบธรรมดา
- มุ่งเน้นการสร้างสื่อมากกว่าการประชุมวิเคราะห์
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- นักสะสม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
"Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทุกคนที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนง่ายขึ้น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดเสียงอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ. ความสามารถในการตัดต่อไฟล์มีเดียได้ง่ายเหมือนกับการตัดต่อเอกสาร Word ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมาก."
ทางเลือกแทนธัญพืช: ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น
Grain AI จัดการการบันทึกและการถอดเสียงได้ดี แต่เครื่องมืออื่นๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งกว่า กระบวนการทำงานที่ราบรื่นกว่า หรือตัวเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหลายคนเชื่อมั่นใน Gong และ Chorus Otter และ Fireflies ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนจำนวนมากเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการระบบนิเวศน์การผลิตที่สมบูรณ์แบบ ที่บันทึกการประชุมสามารถเปลี่ยนเป็นขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้โดยไม่มีสะดุด
พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการที่ทีมของคุณรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบว่าการจัดทำเอกสารการประชุมด้วย AI สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น