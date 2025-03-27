คุณจะหาไฟล์บันทึกการประชุม Zoom ของคุณได้ที่ไหน?

บล็อก ClickUp

การบันทึกการประชุมผ่าน Zoom ช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูการสนทนาได้ตามจังหวะของคุณ ไม่ว่าคุณจะพลาดรายละเอียดสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการหรือต้องการฟังการบรรยายซ้ำ การบันทึกเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้อย่างมาก

ความท้าทายเพียงอย่างเดียวคือการค้นหาว่าวิดีโอเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ที่ไหนบนอุปกรณ์ของคุณ วันนี้เราจะช่วยคุณแก้ปัญหานี้

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าถึงการบันทึก Zoom ของคุณ ไม่ว่าจะเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรือในระบบคลาวด์

บันทึกการประชุม Zoom ถูกเก็บไว้ที่ไหน?

ดังนั้น คุณได้บันทึกการประชุม Zoom ไว้แล้ว—ยอดเยี่ยม! แต่ตอนนี้คำถามใหญ่ก็คือ: มันไปอยู่ที่ไหน?

โชคดีที่ Zoom ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น การบันทึกของคุณจะไปปรากฏอยู่ในสองที่เท่านั้น:

  • ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (หากคุณเลือกการบันทึกแบบในเครื่อง)
  • ใน Zoom Cloud (หากคุณมีบัญชีแบบชำระเงินและเลือกการบันทึกบนคลาวด์)

ตอนนี้ มาดูวิธีการเข้าถึงการบันทึก Zoom ในทั้งสองกรณีกัน

1. การค้นหาการบันทึก Zoom ในพื้นที่ (บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ)

หากคุณบันทึกการประชุมโดยใช้แอปเดสก์ท็อป Zoom ไฟล์บันทึกของคุณจะถูกจัดเก็บไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่ต้องตกใจหากคุณหาไม่เจอทันที! นี่คือวิธีค้นหาไฟล์เหล่านั้น:

วิธี 1: ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึกของ Zoom

  1. เปิดแอปเดสก์ท็อป Zoom และลงชื่อเข้าใช้
  2. คลิกไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน
ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก Zoom ของคุณ: วิธีค้นหาไฟล์บันทึก Zoom
ผ่านทาง Zoom
  1. เลือก การตั้งค่า > การบันทึก
เลือก การตั้งค่า &gt; การบันทึก
  1. ภายใต้ "เก็บการบันทึกของฉันไว้ที่" คุณจะเห็นเส้นทางไฟล์ที่การบันทึกของ Zoom ถูกบันทึกไว้
ภายใต้ "เก็บการบันทึกของฉันไว้ที่" คุณจะเห็นเส้นทางไฟล์ที่การบันทึกของ Zoom ถูกบันทึกไว้

วิธี 2: ค้นหาโฟลเดอร์บันทึกการประชุม Zoom ด้วยตนเอง

โดยค่าเริ่มต้น Zoom จะบันทึกการบันทึกในเครื่องไว้ในตำแหน่งต่อไปนี้:

  • Windows: C:\Users\[ชื่อผู้ใช้ของคุณ]\Documents\Zoom
  • Mac: /Users/[ชื่อผู้ใช้ของคุณ]/Documents/Zoom
  • Linux: home/[ชื่อผู้ใช้ของคุณ]/เอกสาร/Zoom

แต่ละโฟลเดอร์ Zoom จะถูกตั้งชื่อด้วยรหัสการประชุมและวันที่ เพื่อให้คุณสามารถจับคู่กับเซสชันที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

วิธี 3: ใช้การค้นหาหากคุณไม่พบการบันทึกของคุณ

ยังหาไม่เจอใช่ไหม? ใช้แถบค้นหาของคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ว่า:

  • Zoom_ (เนื่องจากชื่อไฟล์ Zoom เริ่มต้นด้วยนี้)
ใช้การค้นหาหากคุณไม่พบการบันทึกของคุณ
  • รหัสการประชุมหรือวันที่ หากคุณจำได้
  • .mp4 เพื่อค้นหาไฟล์วิดีโอโดยตรง

📌 เคล็ดลับเพิ่มเติม: เปลี่ยนโฟลเดอร์บันทึกเริ่มต้นของคุณ

ต้องการให้ Zoom บันทึกไฟล์ของคุณไว้ในที่ที่สะดวกกว่านี้หรือไม่?

  • ไปที่การตั้งค่า Zoom > การบันทึก > คลิก "เปลี่ยน" และเลือกตำแหน่งใหม่
เปลี่ยนโฟลเดอร์บันทึกเริ่มต้นของคุณ: วิธีค้นหาไฟล์บันทึกการประชุม Zoom

นี่ช่วยป้องกันการค้นหาบันทึกที่บันทึกไว้ของคุณในอนาคต

2. การค้นหาการบันทึก Zoom บนคลาวด์ (สำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว)

หากคุณเป็นผู้ใช้ Zoom ที่มีใบอนุญาต (Pro, Business หรือ Enterprise) คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการบันทึกการประชุมบนคลาวด์ของ Zoom ซึ่งหมายความว่าการบันทึกการประชุมของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน Zoom Cloud และสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์

วิธีการเข้าถึงการบันทึกบนคลาวด์:

  1. เปิดเบราว์เซอร์ของคุณและไปที่เว็บพอร์ทัล Zoom:https://zoom.us/signin
Zoom: ที่เก็บไฟล์บันทึกการประชุม Zoom
  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoom ของคุณ
  2. คลิกที่ "บันทึก" ในเมนูด้านซ้าย
  3. เลือกแท็บบันทึกคลาวด์
วิธีการเข้าถึงการบันทึกบนคลาวด์
ผ่านทาง มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น
  1. ใช้ตัวกรองเช่นช่วงวันที่หรือรหัสการประชุมเพื่อค้นหาการบันทึกที่ต้องการ
  2. คลิกที่การบันทึกเพื่อดู, ดาวน์โหลด, หรือแชร์.

💡 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: การบันทึกในระบบคลาวด์อาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่ หากการบันทึกของคุณไม่ปรากฏทันที กรุณารอสักครู่หรือกลับมาตรวจสอบใหม่ภายหลัง

วิธีดาวน์โหลดหรือแชร์การบันทึกบนคลาวด์:

วิธีแชร์การบันทึกหน้าจอ? ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

  • คลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกการบันทึกเสียงลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • คลิกปุ่มแชร์เพื่อคัดลอกลิงก์บันทึกการประชุม Zoom สำหรับผู้อื่น
วิธีดาวน์โหลดหรือแชร์การบันทึกบนคลาวด์: ที่เก็บการบันทึกของ Zoom
ผ่านทาง WikiHow
  • ปรับการตั้งค่าการแชร์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงการบันทึกได้

วิธีการเข้าถึงการบันทึก Zoom

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าจะหาการบันทึก Zoom ได้ที่ไหน มาดูวิธีการเข้าถึงการบันทึกเหล่านั้นกัน

1. ใช้แอปเดสก์ท็อป Zoom

หากคุณต้องการวิธีที่รวดเร็วในการค้นหาการบันทึก Zoom ในพื้นที่ของคุณ ให้ใช้โปรแกรม Zoom บนเดสก์ท็อป:

  1. เปิดแอปเดสก์ท็อป Zoom และลงชื่อเข้าใช้
  2. คลิกที่ การประชุม > บันทึกไว้
การใช้แอปเดสก์ท็อป Zoom
  1. รายการบันทึกที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้น
ที่ไหนที่สามารถหาไฟล์บันทึกการประชุม Zoom ได้
  1. คลิกเปิดเพื่อดูเส้นทางไฟล์

2. เข้าใช้งานจากเว็บพอร์ทัล Zoom

หากคุณใช้การบันทึกบนคลาวด์ วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาการบันทึกที่บันทึกไว้คือผ่านเว็บพอร์ทัลของ Zoom:

  1. เปิดเบราว์เซอร์ของคุณและไปที่ https://zoom.us/signin
  2. เข้าสู่ระบบและคลิกที่ บันทึก ในเมนูด้านซ้าย
  3. เลือกการบันทึกบนคลาวด์หรือการบันทึกในเครื่อง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ไฟล์ของคุณถูกจัดเก็บไว้)
  4. ใช้แถบค้นหาหรือตัวกรองช่วงวันที่เพื่อค้นหาการบันทึกที่ต้องการ
  5. คลิกชื่อการบันทึกเพื่อดู, ดาวน์โหลด, หรือแชร์

3. ค้นหาการบันทึก Zoom ด้วยตนเอง

หากทุกอย่างล้มเหลวและคุณยังไม่สามารถหาบันทึกการประชุม Zoom ของคุณได้ ลองใช้วิธีเหล่านี้:

  • ตรวจสอบไฟล์เอ็กซ์พลอเรอร์ของคุณ: เปิด File Explorer (Windows) หรือ Finder (Mac) และค้นหา: zoom_. mp4 รหัสการประชุม
  • ซูม_
  • .mp4
  • รหัสการประชุม
  • ใช้เว็บพอร์ทัล Zoom: หากคุณไม่เห็นการบันทึกในแอป ให้เข้าสู่ระบบที่ https://zoom.us/signin และตรวจสอบภายใต้ การบันทึก
  • ตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะ: หากการบันทึกบนคลาวด์ของคุณหายไป Zoom จะเก็บไฟล์ที่ถูกลบไว้เป็นเวลา 30 วัน
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoom ถูกต้องก่อนเริ่มบันทึก
  • ซูม_
  • .mp4
  • รหัสการประชุม

📮 ClickUp Insight:พนักงานส่วนใหญ่ของคุณขาดข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจที่สำคัญ

ประมาณหนึ่งในสามของพนักงานที่มีความรู้ต้องติดต่อเพื่อนร่วมงาน 1 ถึง 3 คนทุกวันเพียงเพื่อรวบรวมบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกบันทึกไว้และเข้าถึงได้ง่าย?

ด้วย ClickUp Brain's AI Knowledge Manager การสลับบริบทกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามของคุณโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาทันที—จากพื้นที่ทำงานของคุณและเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม!

การจัดการและแบ่งปันการบันทึกการประชุม Zoom

ตอนนี้ที่คุณได้พบไฟล์บันทึกการประชุม Zoom ของคุณแล้ว มาพูดถึงวิธีการจัดการและแชร์ไฟล์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพกัน

เปลี่ยนชื่อไฟล์บันทึกการประชุม Zoom ของคุณ

เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์บันทึกของคุณ:

  1. ค้นหาโฟลเดอร์บันทึกของคุณ
  2. คลิกขวาที่ไฟล์วิดีโอ (.mp4)
  3. เลือก "เปลี่ยนชื่อ" และตั้งชื่อที่มีความหมาย (เช่น "การประชุมทีมการตลาด_กุมภาพันธ์_2025")
การเปลี่ยนชื่อไฟล์บันทึกการประชุม Zoom ของคุณ

แชร์การบันทึกจาก Zoom

  • สำหรับการบันทึกในท้องถิ่น: อัปโหลดไปยัง Google Drive, Dropbox หรือ OneDrive และแชร์ลิงก์
การแชร์การบันทึก Zoom: ที่เก็บการบันทึก Zoom
  • สำหรับการบันทึกบนคลาวด์: คัดลอกลิงก์การบันทึกของ Zoom และปรับการตั้งค่าการแชร์

หากมีการแบ่งปันเนื้อหาการประชุมที่ละเอียดอ่อน ให้เปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้ที่กำหนดเท่านั้น

ลบการบันทึกเก่า

พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Zoom มีจำกัด ดังนั้นจึงควรลบการบันทึกเก่าๆ ออก:

  • ไปที่เว็บพอร์ทัล Zoom
  • คลิก การบันทึก > การบันทึกบนคลาวด์
  • เลือกสิ่งที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
  • คลิก ลบ (ไฟล์จะอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 30 วัน)

สำหรับการบันทึกในเครื่อง คุณสามารถลบไฟล์เหล่านั้นออกจากโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างได้

การแก้ไขปัญหาการบันทึก Zoom ที่หายไป

ดังนั้น คุณได้เสร็จสิ้นการประชุม Zoom ที่สำคัญ กดปุ่มบันทึก และตอนนี้การบันทึกของคุณดูเหมือนจะหายไปในอากาศ

ไม่ต้องกังวล—คุณไม่ได้อยู่คนเดียว! ผู้ใช้หลายคนเคยสงสัยว่า "การบันทึก Zoom ของฉันอยู่ที่ไหน?!"

ก่อนที่คุณจะคิดว่าวิดีโอของคุณถูกดูดเข้าไปในหลุมดำ ลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเหล่านี้เพื่อค้นหาการบันทึกที่หายไปของคุณ

🚩 ความท้าทาย #1: คุณบันทึกบนอุปกรณ์ผิด

วิธีแก้ไข: หากคุณใช้ Remote Desktop หรือเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์อื่น การบันทึกของคุณอาจถูกบันทึกไว้ในที่นั้นแทน กรุณาตรวจสอบแอป Zoom บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานหรือคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองของคุณ และดูว่าไฟล์ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "การบันทึก" หรือไม่

นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในอนาคต กรุณาใช้ภาพพื้นหลังที่แตกต่างกันเพื่อแยกแยะระหว่างอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

🚩 ความท้าทาย #2: ทางลัดโฟลเดอร์ของ Zoom ไม่ได้รับการอัปเดต

วิธีแก้ไข: ผู้ใช้บางรายพบว่าการคลิก "เปิดโฟลเดอร์" ในแอป Zoom นำไปสู่ตำแหน่งที่เก่าหรือไม่ถูกต้อง แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เปิด File Explorer (Windows) หรือ Finder (Mac) ด้วยตนเองแล้วไปที่ Documents > โฟลเดอร์ Zoom ของคุณ

🚩 ความท้าทาย #3: แบ่งการบันทึกของคุณใน Zoom ออกเป็นหลายไฟล์

วิธีแก้ไข: หากการประชุมของคุณยาวนาน Zoom อาจแบ่งการบันทึกออกเป็นไฟล์แยกกัน เปิดโฟลเดอร์บันทึกของ Zoom แล้วมองหาไฟล์ที่มีชื่อว่า zoom_0.mp4, zoom_1.mp4, เป็นต้น

🚩 ความท้าทาย #4: ความละเอียดในการบันทึกวิดีโอ Zoom ของคุณต่ำกว่าที่คาดไว้

วิธีแก้ไข: Zoom จะลดความละเอียดโดยอัตโนมัติหากผู้เข้าร่วมมีอินเทอร์เน็ตไม่ดี หากคุณต้องการคุณภาพที่ดีกว่า ให้เปลี่ยนเป็นโหมดผู้พูดที่กำลังใช้งานแทนมุมมองแกลเลอรี

🚩 ความท้าทาย #5: รูปแบบไฟล์บันทึกไม่ตรงกับที่คุณคาดหวัง

วิธีแก้ไข: หากไฟล์บันทึกของคุณปรากฏเป็นไฟล์ .zoom แสดงว่ายังไม่ได้ประมวลผล กรุณาเปิด Zoom ไปที่ บันทึก แล้วคลิก แปลงการบันทึก เพื่อสร้างไฟล์ MP4

🚩 ความท้าทาย #6: คุณไม่สามารถดาวน์โหลดการบันทึกบนคลาวด์ได้เนื่องจากฟังก์ชันการดาวน์โหลดถูกปิดใช้งาน

วิธีแก้ไข: หากโฮสต์ได้ปิดการดาวน์โหลดไว้ ให้สอบถามพวกเขาว่าสามารถเปิดใช้งานชั่วคราวได้หรือไม่ หรือแชร์ลิงก์ดาวน์โหลดโดยตรงให้

ข้อจำกัดของการบันทึกการประชุมด้วย Zoom

ผู้ใช้ Zoom คนนี้โพสต์บน Redditเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะของพวกเขา

ฉันเป็นผู้จัดการประชุมการศึกษาที่ยาวนาน และเคยประสบปัญหาการบันทึกบนคลาวด์หลายครั้ง ไฟล์บันทึกที่ฉันทำไว้เกินเวลาสามชั่วโมงในระหว่างการประชุมไม่ปรากฏในสตอเรจบนคลาวด์ของฉัน (ฉันมีพื้นที่ว่าง 90GB)

ฉันเป็นผู้จัดการประชุมการศึกษาที่ยาวนาน และเคยประสบปัญหาการบันทึกบนคลาวด์หลายครั้ง ไฟล์บันทึกที่ฉันทำไว้เกินเวลาสามชั่วโมงในระหว่างการประชุมไม่ปรากฏในสตอร์เรจบนคลาวด์ของฉัน (ฉันมีพื้นที่ว่าง 90GB)

มีปัญหาหลายประการที่ผู้ใช้ Zoom ต้องเผชิญโดยไม่มีวิธีแก้ไขที่ชัดเจน ต่อไปนี้คือภาพรวม:

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลการบันทึกบนคลาวด์มีจำกัด โดยบัญชี Pro จะได้รับเพียง 1 GB ซึ่งแทบจะไม่เพียงพอสำหรับวิดีโอความละเอียด 720p หนึ่งชั่วโมง ❌
  • ความละเอียดในการบันทึกอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะมีเว็บแคม 1080p วิดีโอของคุณอาจถูกบันทึกไว้ที่ 640p เนื่องจากความเชื่อมต่อที่อ่อนแอของผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ❌
  • ผู้ใช้ Zoom ฟรีสามารถบันทึกได้เฉพาะในเครื่องเท่านั้น ไม่มีพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ และจำกัดเวลาการประชุมไว้ที่ 40 นาที ทำให้ต้องเริ่มการประชุมใหม่บ่อยครั้ง ❌
  • การประชุมที่ยาวนานอาจไม่สามารถบันทึกได้เกิน 3 ชั่วโมง แม้จะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ก็ตาม จำเป็นต้องเริ่มต้นการบันทึกใหม่ด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเนื้อหา ❌
  • เฉพาะผู้ดำเนินรายการเท่านั้นที่มีสิทธิ์บันทึกอย่างเต็มที่ ดังนั้นหากคุณไม่ได้เริ่มบันทึก คุณจะต้องรอให้พวกเขาแชร์ไฟล์กับคุณ ❌

จัดการและบันทึกการประชุมของคุณด้วย ClickUp

สมมติว่าคุณกำลังพยายามทำให้บางส่วนของกระบวนการปฐมนิเทศเป็นอัตโนมัติโดยการบันทึกกระบวนการต่างๆ บน Zoom ให้พนักงานใหม่ดูเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การใช้การบันทึกของ Zoom ประสบการณ์การปฐมนิเทศของพวกเขาจะเป็นดังนี้:

  • พวกเขาไม่สามารถหาไฟล์บันทึกการประชุม Zoom ได้ เพราะมันถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สุ่มเลือก หรือแย่กว่านั้นคืออยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  • คุณภาพของวิดีโอต่ำมากจนพวกเขาไม่สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอที่แชร์ได้
  • ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ Zoom ฟรีจะรองรับได้ ดังนั้นไฟล์จึงถูกลบไปแล้วก่อนที่พวกเขาจะได้ดู

แล้วทำไมต้องใช้เครื่องมือที่ทำให้งานของคุณซับซ้อนขึ้นแทนที่จะทำให้มันง่ายขึ้นล่ะ?

งานในวันนี้เสียหายไปแล้ว—โครงการ, ความรู้, และการสื่อสารกระจายอยู่ทั่วเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อถึงกันมากเกินไป

ClickUp แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการเป็น แอปเดียวสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการงาน การแบ่งปันความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

บันทึกและแชร์ด้วยคลิป ClickUp

เราทุกคนต่างไม่ชอบเสียเวลาไปกับการประชุมสดที่ไม่จำเป็นเพียงเพื่อติดตามการอัปเดตง่ายๆ หรือดูการสาธิตClickUp Clipsนำเสนอทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับโครงสร้างการโทรสดของ Google Meet และ Zoom โดยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอแบบอะซิงโครนัส

ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถ:

  • บันทึกหน้าจอ เสียง และเว็บแคมของคุณพร้อมกัน—ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายตัว ส่วนที่ดีที่สุด? มันยังทำหน้าที่เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีโดยไม่มีลายน้ำอีกด้วย
  • ฝังวิดีโอลงในงานโดยตรงเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้ตรงจุดที่ต้องการ
  • ขจัดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา เนื่องจากพนักงานใหม่ (หรือสมาชิกในทีมที่อยู่ในเขตเวลาต่างกัน) สามารถรับชมการบันทึกได้ทุกเมื่อที่สะดวก
ClickUp Clips: ที่เก็บการบันทึกการประชุมผ่าน Zoom
แทนที่จะต้องจัดการกับกระบวนการบันทึกที่ยุ่งยาก คุณสามารถบันทึกและแชร์วิดีโอได้อย่างง่ายดาย โดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Clips

การถอดเสียงการประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

คุณสมบัติหนึ่งที่ Zoom และแอปประชุมทางวิดีโอส่วนใหญ่ยังขาดอยู่คือเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI

ClickUp's AI Notetakerเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเปลี่ยนการหารือในประชุมให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ทำให้การประชุมส่งเสริมให้เกิดผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะบันทึกข้อมูลสำคัญ ข้อมูลการตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการให้สรุปที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเชื่อมโยงการหารือกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่

  • เอกสารแบบบูรณาการ: บันทึกเอกสารการประชุม, ไฟล์เสียง, และสรุปไว้ในเอกสารส่วนตัว พร้อมความสามารถในการติดแท็กบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อการค้นหาที่ง่าย
  • การสร้างงานอัตโนมัติ: แปลงรายการการดำเนินการจากการประชุมเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามและมอบหมายได้ทันที เพื่อให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบและการติดตามผล
  • การผสานแชท: ใช้ ClickUp AI เพื่อโพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติไปยังช่องแชทของคุณเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
  • การซิงโครไนซ์ปฏิทินและการโทร: เชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับบันทึกการโทรเพื่อประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยให้ความสำคัญกับการประชุมที่สำคัญและสร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับการประชุมอื่นๆ
  • การถอดความที่สามารถค้นหาได้: ได้รับประโยชน์จากระบบถอดความอัตโนมัติที่ช่วยให้ค้นหาการประชุมใด ๆ ภายใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เข้าถึงข้อมูล สร้างงาน และประสานงานกับทีมได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยClickUp Brain คุณสามารถข้ามการจดบันทึกด้วยตนเองและปล่อยให้ AI บันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ นี่คือวิธีที่เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า:

  • ✅ บันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI ทันที—ไม่ต้องฟังการบันทึกซ้ำเพื่อหาข้อมูลสำคัญ
  • ✅ รายการดำเนินการอัจฉริยะ—ClickUp Brain ตรวจจับการตัดสินใจสำคัญ งาน และขั้นตอนถัดไป แล้วเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้
  • ✅ การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับกระบวนการทำงาน—การถอดเสียงจะเชื่อมโยงกับโปรเจกต์โดยอัตโนมัติ
ClickUp Brain: ที่เก็บการบันทึกการประชุมผ่าน Zoom
แทนที่จะดูวิดีโอทั้งหมด คุณสามารถสรุปวิดีโอได้ทันทีและดึงข้อมูลการกระทำที่สำคัญออกมาได้โดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp เชื่อมต่อโดยตรงกับ Zoom, Slack, Teams และอื่นๆ

ยังต้องเข้าร่วมการประชุมสดอยู่หรือไม่? ClickUp ทำให้การโทร Zoom ของคุณไม่สูญเปล่าด้วยการเชื่อมโยงการสนทนาไปยังงานต่างๆ

ClickUp: ที่เก็บการบันทึกการประชุม Zoom
แนบการประชุม Zoom เข้ากับงานโดยตรงเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่กำลังถูกหารือ และสามารถเข้าถึงการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายผ่าน ClickUp

ด้วยการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp คุณสามารถ:

  • แนบการประชุม Zoom ไปยังงานเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่กำลังถูกหารือ
  • บันทึกโน้ตการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้อง
  • เริ่มการประชุม Zoom ได้โดยตรงจาก ClickUp โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการสลับระหว่างแพลตฟอร์ม

ยังมีอีก! ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams, Google Meet, Slack และเครื่องมือประชุมทางวิดีโออื่น ๆ ได้ เพื่อให้คุณทำงานในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด

ติดตามการติดตามผลได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Meetings

สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคือClickUp Meetings

นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ยอดเยี่ยม:

ด้วย Zoom เพียงอย่างเดียว:

  • บันทึกการประชุมและไฟล์บันทึกเสียงมักกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  • รายการที่ต้องดำเนินการถูกลืมเพราะไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงการ
  • คุณใช้เวลาเพิ่มเติมในการจัดระเบียบการติดตามผลด้วยตนเองหลังจากการโทรทุกครั้ง

ด้วย ClickUp Meetings:

  • ทุกการประชุมเชื่อมโยงกับงาน ทำให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่าย
  • บันทึกการประชุมจะกลายเป็นงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น
  • บันทึก, ผู้เข้าร่วมประชุม, และการตัดสินใจยังคงเชื่อมโยงกันอยู่, ช่วยลดความสับสน
ClickUp Meetings: ที่เก็บไฟล์บันทึกการประชุม Zoom
นำการบันทึก, เอกสาร, และรายการที่ต้องดำเนินการเข้าสู่กระบวนการทำงานที่เป็นระบบเดียวด้วย ClickUp Meeting

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp

เมื่อพูดถึงบันทึกการประชุม,แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpเป็นโครงร่างที่สมบูรณ์แบบ

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความรับผิดชอบหลังการประชุมทุกครั้งด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความรับผิดชอบหลังการประชุมทุกครั้งด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกการสนทนาเป็นไปอย่างมีโครงสร้าง มุ่งเน้น และนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับวาระการประชุม บันทึก และติดตามผล พร้อมทั้งขจัดประเด็นสำคัญที่กระจัดกระจายจากการประชุม และเนื่องจากทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ ทีมงานจึงสามารถติดตามความคืบหน้าและการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย

ส่วนต่าง ๆ ในเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • วันที่ประชุม, เวลา, วาระการประชุม
  • ลิงก์บันทึกการประชุม
  • ประเด็นสำคัญและสรุป
  • รายการที่ต้องดำเนินการ

วิธีบันทึก, บันทึกไว้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิป ClickUp

  1. การบันทึกคลิป

คุณสามารถบันทึกคลิปใหม่ได้โดยตรงจาก Clips Hub

หากคุณใช้ Clip บนเบราว์เซอร์ของคุณเป็นครั้งแรก จะมีหน้าต่างป๊อปอัปปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณอนุญาตให้ ClickUp เข้าถึงไมโครโฟนของคุณ คลิก อนุญาต คุณสามารถให้สิทธิ์นี้ในภายหลังได้โดยไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ของคุณ

บันทึกคลิปใหม่จากศูนย์คลิป:

  1. ที่มุมขวาบน ให้คลิก คลิปใหม่
  1. สร้างหน้าจอคลิปหรือบันทึกเสียง
วิธีบันทึก บันทึก และแสดงความคิดเห็นในคลิป ClickUp

การแชร์คลิปจากศูนย์คลิป:

  1. เลื่อนเมาส์ไปเหนือคลิปแล้วคลิกที่ไอคอน ลิงก์
แชร์คลิปจากศูนย์รวมคลิป
  1. ลิงก์คลิปถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณแล้ว

ข. การแสดงความคิดเห็นบนคลิป

เมื่อคุณดูคลิป คุณจะเห็นไทม์ไลน์ของความคิดเห็นทั้งหมดบนแถบความคืบหน้าของวิดีโอที่ด้านล่าง เพื่อให้คุณสามารถนำทางไปยังความคิดเห็นทั้งหมดในคลิปได้อย่างรวดเร็ว

ความคิดเห็นแต่ละข้อที่คุณทิ้งไว้จะมีเวลาที่แสดงอยู่ด้วย ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเล่นคลิปจากช่วงเวลาที่ความคิดเห็นนั้นถูกทิ้งไว้ได้ สำหรับการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปจาก Clips Hub:

  1. คลิกคลิป
  2. ในแถบด้านขวา ให้คลิก กิจกรรม
  3. ในขณะนี้ในคลิปที่คุณต้องการจะทิ้งความคิดเห็น ให้คลิกที่ตำแหน่งในบันทึกที่คุณต้องการจะแสดงอวาตาร์ส่วนตัวของคุณ
  4. พิมพ์ความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นจะถูกกำหนดให้กับทุกคนโดยอัตโนมัติ แต่สามารถกำหนดให้กับบุคคลหรือทีมเฉพาะได้ก่อนส่ง
  5. คลิก ส่ง
  6. ความคิดเห็นคลิปจะแสดงในกิจกรรมคลิป

คุณจะหาคลิป ClickUp ของคุณได้ที่ไหน?

  1. เปิดศูนย์คลิปจากแถบด้านข้างหรือแถบเครื่องมือ
  • จากแถบด้านข้าง: เพื่อเปิดศูนย์คลิปจากแถบด้านข้าง ให้คลิก คลิป
  • จากแถบเครื่องมือ: คลิกเมนู Quick Action> คลิป> ไปที่ศูนย์กลางคลิป.
  1. ค้นหาคลิป

มีแท็บสี่แท็บอยู่ที่ด้านบนของคลิป:

3. ค้นหาคลิป

ค้นหาคลิปจาก Clips Hub:

  • ที่มุมขวาบน ให้คลิก ค้นหา
ที่มุมขวาบน ให้คลิกค้นหา
  • พิมพ์ชื่อคลิป
ค้นหาคลิป
  • ผลลัพธ์จะถูกกรองโดยอัตโนมัติตามชื่อ

นั่นแหละ; มันง่ายขนาดนั้นกับ ClickUp.

ไม่จำเป็นต้องซูมเข้า—บันทึกของคุณอยู่ที่นี่แล้วกับ ClickUp

นี่คือสิ่งที่ไมเคิล เทิร์นเนอร์ ผู้อำนวยการอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยไมอามี กล่าวถึง ClickUp

ฉันมีการประชุมกับหัวหน้าทุกสองสัปดาห์ และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการประชุม ฉันรู้สึกว่าสามารถจัดการงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตซึ่งเธอสามารถตรวจสอบได้

ฉันมีการประชุมกับหัวหน้าทุกสองสัปดาห์ และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการประชุม ฉันรู้สึกว่าสามารถจัดการงานได้ดีขึ้นเพราะคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอทั้งหมดของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตซึ่งเธอสามารถตรวจสอบได้

ClickUp ไม่ได้มาพร้อมกับฟีเจอร์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นชุดเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

ลองคิดดู: เมื่อคุณบันทึกการประชุม การแบ่งปันก็กลายเป็นเรื่องง่าย เมื่อแบ่งปันแล้ว ข้อเสนอแนะก็ไหลมาอย่างธรรมชาติ และด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ข้อเสนอแนะเหล่านั้นก็กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้—ทั้งหมดในที่เดียว

ClickUp ช่วยให้คุณบันทึก, ถอดเสียง, จัดระเบียบ, ติดตาม, และติดตามผล—ทั้งหมดโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอป.

ลองด้วยตัวคุณเองและสัมผัสอนาคตของการประชุมด้วยการสร้างบัญชีฟรีบน ClickUpวันนี้!