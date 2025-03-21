Milanote vs. Notion: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันไหนที่เหมาะกับคุณ?

คุณเติบโตมาพร้อมกับการดูภาพยนตร์เกี่ยวกับศิลปินที่นั่งหลังค่อมอยู่ในห้องที่แสงสลัว กำลังขีดเขียนอย่างบ้าคลั่งบนสมุดโน้ต ก่อนที่จะขยำกระดาษเป็นก้อนด้วยความหงุดหงิดและขว้างมันไปยังถังขยะที่เต็มล้น
แม้จะดูน่าตื่นเต้นเพียงใด แต่ในความเป็นจริง—ผู้สร้างเนื้อหา ผู้จัดการโครงการ และนักออกแบบ ก็ไม่ได้ทำอะไรได้ดีไปกว่านี้หากไม่มีพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ
นี่คือจุดที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง Milanote และ Notion เข้ามามีบทบาท พื้นที่ทำงานแบบภาพและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของเครื่องมือเหล่านี้จะผสานงาน บันทึก และโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างลงตัวในศูนย์กลางความรู้เดียว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
แต่ Milanote หรือ Notion ตัวเลือกไหนที่เหมาะสมกว่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ? ในบทความนี้ เราจะรีวิวและเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของทั้งสองอย่าง
⏰ สรุป 60 วินาที
สำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนของ Milanote และ Notion และวิธีที่ClickUpช่วยเติมเต็มช่องว่างที่พบในทั้งสองเครื่องมือ:
- นักสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญต้องการพื้นที่ทำงานที่ช่วยจัดระเบียบ ไอเดีย โครงการ และบันทึกต่างๆ
- Milanote โดดเด่นสำหรับ นักคิดเชิงภาพ ด้วย การระดมความคิดแบบอิสระ บอร์ดอารมณ์ และการจัดระเบียบแบบลากและวาง
- Notion เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับ กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง โดยมีฐานข้อมูล เครื่องมือเขียนด้วย AI และการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง
- ทั้งสองเครื่องมือมีช่องว่าง—Milanote ขาดการผสานรวมที่ลึกซึ้ง ในขณะที่ Notion ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ในการเชื่อมโยงแนวคิดกับการดำเนินการ
- ClickUp ผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกันด้วยการ ผสานกระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด เอกสาร และ ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดย อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ สรุปการอัปเดต และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
มิลาโนต์คืออะไร?
Milanote ได้กลายเป็นวิธีดิจิทัลของเราในการมองแรงบันดาลใจ เห็นกระบวนการ และวิจารณ์ผลงาน
นั่นคือวิธีที่Jeremy Perez-Cruz ผู้จัดการฝ่ายออกแบบแบรนด์ที่ Uber อธิบายถึง Milanote—และเรากำลังจะแยกแยะความคิดเห็นนี้
Milanote มอบพื้นที่ทำงานแบบภาพที่ให้คุณมองเห็นโครงการได้รอบทิศทาง 360 องศา คุณสามารถพัฒนาไอเดียของคุณได้โดยการเพิ่มเอกสารอ้างอิง ตัวอย่าง และสินทรัพย์สร้างสรรค์ต่าง ๆ ลงบนผืนผ้าใบเดียว ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้ภาพรวมที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้คุณตรวจพบข้อบกพร่องก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้
ในแง่ของการใช้งาน Milanote เป็นแอปจดบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อการระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินโครงการ ระบบลากและวางของ Milanote ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงทุกอย่างได้—ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลาไปจนถึงสื่อและลิงก์การวิจัย—โดยไม่ทำให้การทำงานของคุณสะดุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบ นักเขียน ผู้สร้างภาพยนตร์ ช่างภาพ ผู้ประกอบการ หรือนักคิดเชิงภาพ นี่คือซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันทางภาพที่ทรงพลังซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถจัดวางบอร์ดของ Milanote ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ได้ เพื่อจัดหมวดหมู่ทุกอย่างตั้งแต่ผลงานลูกค้าไปจนถึงโปรเจกต์ส่วนตัว ให้เป็นระเบียบและเข้าใจง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ
คุณสมบัติของ Milanote
ผู้ใช้ Milanote มักจะเน้นย้ำถึงสิ่งหนึ่ง: มันเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ธรรมดา นี่คือสิ่งที่พวกเขาหมายถึง
1. กระดานภาพเพื่อทำให้ความคิดเป็นจริง
คิดถึงบอร์ดของ Milanote ว่าเป็นส่วนผสมระหว่าง Pinterest, กระดานไวท์บอร์ด, และสมุดบันทึกแรงบันดาลใจของนักศิลปะ คุณสามารถลากและวางโน้ต, รูปภาพ, ลิงก์, ภาพวาด, และสื่อต่าง ๆ ลงในเลย์เอาต์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างบอร์ดอารมณ์, วางแผนผังความคิด, หรือวางแผนโครงการ, ความยืดหยุ่นของบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้คุณ จัดโครงสร้างความคิดตามวิธีของคุณ—ไม่ใช่ตามวิธีที่เครื่องมือการจัดการที่เคร่งครัดบังคับให้คุณทำ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนผังความคิดที่น่าทึ่ง
2. การจดบันทึกที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้คิดเชิงภาพ
หากแอปจดบันทึกมาตรฐานทำให้คุณเบื่อ Milanote คือลมหายใจใหม่
แทนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความที่เรียบง่ายและเส้นตรง Milanote ให้คุณเขียนบันทึกได้อย่างอิสระและเชื่อมต่อบันทึกเหล่านั้นด้วยลูกศร สี และองค์ประกอบภาพต่างๆ นี่คือสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิดเชิงภาพ
3. การทำงานร่วมกันในทีมที่ง่ายดาย
Milanote มอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้การแชร์บอร์ด การแสดงความคิดเห็น และการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
ต้องการความคิดเห็นจากทีมของคุณหรือไม่? แค่วางความคิดเห็นในไอเดีย แล้วทุกคนจะได้รับข้อมูลล่าสุด
4. การจัดการงานด้วยการลากและวาง
Milanote ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการงานด้วย ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย การติดตามประวัติเวอร์ชัน และการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปอื่นๆ
5. แรงบันดาลใจอยู่แค่ปลายนิ้ว
ความคิดสร้างสรรค์มักค้นคว้าและเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ระหว่างแนวคิดที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ—แต่การติดตามภาพ วิดีโอ YouTube บทความ และแรงบันดาลใจด้านการออกแบบอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ Milanote's Web Clipper ช่วยให้คุณดึงทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ตและบันทึกไปยังบอร์ดของคุณได้ทันที เพื่อไม่ให้พลาดไอเดีย ยิ่งใหญ่ นั้นอีกต่อไป
ราคาของ Milanote
- ฟรี
- จ่ายต่อคน: $9. 99/เดือน
- แผนทีม: $49/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Psst…ถ้า Milanote ยังไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ต้องกังวล—ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Milanoteที่มาพร้อมฟีเจอร์ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบโปรเจกต์สร้างสรรค์อีกมากมาย ลองดูได้ในบล็อกโพสต์นี้เลย!
📮 ClickUp Insight: พนักงานของคุณกำลังเร่งค้นหาข้อมูล
พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยต้องพึ่งพาข้อมูลจากคนหกคนเพื่อทำงานให้เสร็จ นั่นหมายถึงจุดติดต่อหกครั้งต่อวันเพียงเพื่อรวบรวมบริบท ปรับลำดับความสำคัญ และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ความท้าทายคืออะไร? การติดตามงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความสับสนในเวอร์ชัน และช่องว่างในการมองเห็นที่ชะลอทุกอย่างลง
การค้นหาแบบเชื่อมโยง และการจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้เข้าถึงบริบทที่ถูกต้องได้ทันที—ไม่ต้องเสียเวลาตามหา
Notion คืออะไร?
โดยพื้นฐานแล้ว Notion เป็นแอปจดบันทึก แต่ยังมีพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณเชื่อมโยงไอเดีย จัดระเบียบทรัพยากรสร้างสรรค์ และสร้างระบบการจัดการงานที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ไม่ว่าคุณจะต้องการระบบ CRM,ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ หรือสมุดบันทึกส่วนตัว Notion ก็สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ และด้วย Notion AI แอปนี้ยังช่วยคุณเขียน ระดมความคิด และจัดโครงสร้างเนื้อหาได้อีกด้วย—เรียกได้ว่าเป็นสมองเสริมสำหรับเวลาที่สมองของคุณล้าจากการเปิดแท็บมากเกินไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Notion เหมาะสำหรับการจดบันทึก แต่เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการ มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณา — คู่มือการใช้Notion สำหรับการจัดการโครงการนี้จะอธิบายถึงจุดแข็งข้อจำกัด และทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า
คุณสมบัติของ Notion
Notion ปรับตัวเข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าฟีเจอร์ของ Notion สามารถช่วยคุณได้อย่างไร:
1. ระบบแบบบล็อกเพื่อการปรับแต่งสูงสุด
ลืมแม่แบบที่ตายตัวไปได้เลย—Notion มีระบบแบบบล็อกที่ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำข้างศูนย์รวมความรู้หรือไม่? เสร็จแล้ว ต้องการบอร์ดคัมบัง ฐานข้อมูล และวิดีโอ YouTube ที่ฝังไว้ทั้งหมดในมุมมองเดียวหรือไม่? ง่ายมาก
Notion ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานได้ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการทีมการจัดการเวิร์กโฟลว์ การสร้างเนื้อหา และแม้แต่การจัดระเบียบส่วนตัว
2. เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง
Notion ถูกสร้างขึ้นเพื่อมากกว่าแค่การจดบันทึก—มันยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง, ไทม์ไลน์, และมุมมองปฏิทิน ใช้เพื่อมอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว
3. การร่วมมือที่ทำงานได้จริง
การอัปเดตทีมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเดียวกันใน Notion เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถแก้ไข แสดงความคิดเห็น และติดตามการเปลี่ยนแปลงในภารกิจ เอกสาร และวิกิที่แชร์ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องจมอยู่กับข้อความใน Slack ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
4. Notion AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด
Notion AI เขียนสรุป สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งแปลเนื้อหา ลองนึกภาพประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือจาก AI ในการลดความพยายามในการระดมความคิดและร่างเอกสาร!
5. การผสานรวมและเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
Notion สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างดี ตั้งแต่ Google Calendar ไปจนถึง Zapier โดยเชื่อมต่อกับแอปต่าง ๆ เพื่อซิงค์ตารางเวลา อัตโนมัติการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หากคุณต้องการเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น Notion พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $10 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $15 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
📖 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดคืออะไร?
Milanote vs. Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ความท้าทายของพื้นที่ทำงานคือ นักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และผู้จัดการโครงการต้องการเครื่องมือที่ คิดในแบบเดียวกับพวกเขา แล้ว Milanote ผสมผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้ดีกว่า Notion หรือไม่? มาค้นหาคำตอบกัน
|คุณสมบัติ
|มิลาโนต์
|แนวคิด
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|ผืนผ้าใบแบบอิสระ ลากและวางได้สำหรับการจัดระเบียบแบบภาพ
|ระบบแบบโมดูลาร์ที่ใช้บล็อกสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
|การจัดการงาน
|รายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐาน, การจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานอย่างง่าย
|กระดานคัมบัง, การติดตามความคืบหน้า, ระบบอัตโนมัติ, ความเชื่อมโยง
|ความร่วมมือ
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานและความคิดเห็นที่แชร์ร่วมกัน
|การทำงานร่วมกันที่เน้นเอกสารพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การกล่าวถึง และความคิดเห็น
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|ขาดคุณสมบัติ AI
|Notion AI ช่วยสร้างสรุป รายการที่ต้องดำเนินการ และการแปล
|การผสานรวม
|การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
|การผสานการทำงานอย่างกว้างขวางกับ Google Calendar, Slack, Zapier และอื่น ๆ
คุณสมบัติ #1: การระดมความคิดแบบภาพ vs. การจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเททุกความคิด, ข้อมูลอ้างอิง, และทรัพยากรลงบนกระดานไวท์บอร์ดขนาดยักษ์ จากนั้นสามารถเคลื่อนย้าย, จัดกลุ่ม, และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นได้อย่างอิสระด้วยสายตา นั่นคือ Milanote เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด, ทำบอร์ดอารมณ์, หรือแผนผังความคิดอย่างเป็นธรรมชาติ แทนที่จะต้องบังคับให้ทุกอย่างเข้ากับโครงสร้างแบบเทมเพลตที่ตายตัว
ในทางกลับกัน Notion ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดระเบียบอย่างมีโครงสร้าง ทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในหน้า, หน้าย่อย และฐานข้อมูล หากคุณชอบการสร้างตาราง, แท็ก, ตัวกรอง และเทมเพลต Notion จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ อย่างไรก็ตาม มันอาจรู้สึกมีโครงสร้างมากเกินไปหากคุณแค่อยากจะโยนความคิดลงบนหน้าแล้วค่อยจัดระเบียบในภายหลัง
🏆 ผู้ชนะ: Milanote, สำหรับนักสร้างสรรค์ที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบอิสระและมองเห็นภาพได้
คุณสมบัติ #2: การจัดการงานสำหรับทีมสร้างสรรค์
Milanote และ Notion ต่างก็จัดการงานได้ แต่ใน วิธีที่แตกต่างกันมาก
Notion มีบอร์ด Kanban, การติดตามความคืบหน้า และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ หากคุณกำลังจัดการปฏิทินเนื้อหาหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ Notion จะช่วยให้คุณควบคุมกำหนดเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการติดตามความคืบหน้าได้ดียิ่งขึ้น
Milanote ช่วยให้ทุกอย่างเป็นภาพได้ มันทำงานได้ดีมากเมื่อภารกิจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ที่ใหญ่กว่า เช่น การออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ ที่ทุกอย่างพัฒนาขึ้นในเชิงภาพตลอดเวลา
🏆 ผู้ชนะ: Notion, หากคุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครบครันพร้อมการติดตามงานอย่างละเอียด
คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันและการให้ข้อเสนอแนะ
การรับความคิดเห็นจากลูกค้าหรือทีมมักเป็นเรื่องที่เจ็บปวด ด้วยอีเมลที่ส่งต่อไม่รู้จบ ความคิดเห็นที่หายไป และการควบคุมเวอร์ชันที่ยุ่งยาก
ด้วย Milanote คุณสามารถแชร์บอร์ดกับลูกค้า เพิ่มความคิดเห็นโดยตรงไปยังภาพ และติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สูญเสียภาพรวม นี่คือสิ่งที่ทีมที่ทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์แบรนด์ แคมเปญโฆษณา หรือการออกแบบ UX ใฝ่ฝันถึง
Notion มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม แต่เน้นไปที่เอกสารเป็นหลัก คุณสามารถมอบหมายงาน, แสดงความคิดเห็น, ติดตามการเปลี่ยนแปลง, และเก็บความรู้ที่แชร์ไว้ได้ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการรายงาน, SOP, และฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ที่ต้องการการมองเห็นภาพ Notion อาจรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับ Milanote
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Milanote สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยภาพ Notion ชนะสำหรับทีมที่ต้องจัดการเอกสารจำนวนมากและต้องการฐานความรู้แบบรวมศูนย์
คุณสมบัติที่ 4: การผสานรวมและเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
Milanote เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานได้อย่างอิสระมาก แต่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อแบบลึกซึ้งกับแอปของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดหากคุณต้องพึ่งพา Google Calendar, Slack หรือเครื่องมืออัตโนมัติอย่าง Zapier
Notion ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้โดยการผสานรวมกับ Google Calendar, Slack, Trello และ Zapier. นี่คือระบบนิเวศที่เชื่อมต่อซึ่งสามารถแทนที่แอปพลิเคชันหลายตัวในชุดของคุณได้.
🏆 ผู้ชนะ: Notion, สำหรับการจัดการโครงการอย่างละเอียด
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp
Milanote เทียบกับ Notion บน Reddit
ไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือด้วยการฟังรีวิว—ทั้งเชิงบวกและเชิงวิจารณ์—โดยตรงจากผู้ใช้ของมัน ผู้ใช้ Reddit มีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับ Milanote กับ Notion และการถกเถียงมักจะสรุปลงที่การสร้างสรรค์กับโครงสร้าง
Milanote มักจะดึงดูดนักออกแบบ นักเขียน และนักคิดเชิงภาพที่ชื่นชอบรูปแบบการจัดวางแบบอิสระคล้ายบอร์ดอารมณ์ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด จัดระเบียบแนวคิด และวางแผนแนวคิดต่างๆ โดยไม่รู้สึกถูกจำกัด
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับ Milanote โดยกล่าวว่า
Milanote ทำงานเหมือนที่เราคิด ไม่เหมือนเครื่องมืออื่น ๆ ฉันสามารถเชื่อมต่อและจัดระเบียบข้อมูลได้ตามสัญชาตญาณ
อย่างไรก็ตาม บางคนชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดในการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและระดับราคา:
อาจเสนอรูปแบบราคาที่คุณคิดว่าเหมาะสม ผมมั่นใจว่าถ้ามีคนจำนวนมากพอที่พูดตัวเลขคล้ายๆ กัน พวกเขาจะพยายามหาทางปรับให้เหมาะสม
ความยืดหยุ่นของ Notion เป็นจุดดึงดูดหลักสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการเขียน การวางแผน และการจัดการเวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้ Reddit หลายคนชื่นชอบแม่แบบที่ปรับแต่งได้ ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน และฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้เน้นย้ำว่าNotion ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณได้ในทุกระดับ:
คุณต้องทำให้มันดูสวยงาม. เมื่อฉันทำให้ของฉันน่ารัก ฉันเริ่มใช้มันทุกวันจริงๆ.
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ทันสมัย แต่ Notion อาจพลาดในการสนับสนุนผู้ใช้กับงานและการติดตามผล:
ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า:
Notion สามารถเป็นผู้จัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมได้ เช่น แต่ไม่ใช่ผู้จัดการงานที่ดี
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หาก Notion ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการในการจดบันทึกของคุณ บล็อกนี้ได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notionเพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการบันทึกและจัดระเบียบไอเดียของคุณ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Milanote และ Notion
Milanote เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คิดเชิงภาพและการนำเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนที่สุดของคุณในรูปแบบภาพ Notion ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มักได้รับความนิยมสำหรับการปรับแต่งโปรเจกต์ตามความต้องการ แต่ ClickUp สามารถทดแทนทั้งสองอย่างได้ในครั้งเดียว
เมื่อคุณก้าวหน้าและขยายขนาด คุณจะเริ่มตระหนักได้ว่าข้อมูลที่กระจัดกระจายในเครื่องมือต่างๆ ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ไม่แนะนำให้พึ่งพาเครื่องมือหลายอย่าง
ClickUp คือ แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว—รวมการจัดการโครงการ การจัดระเบียบความรู้ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
1. ClickUp One Up #1: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ยกตัวอย่างเช่นClickUp Whiteboards ซึ่งแตกต่างจาก Milanote ที่ความคิดมักจะถูกแยกออกจากกันและไม่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ ClickUp Whiteboards จะผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วยวิธีนี้ ClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณสามารถทำได้มากกว่าการระดมความคิด—คุณสามารถสร้าง ปรับปรุง และดำเนินการตามแนวคิดได้ในที่เดียว จดบันทึกแนวคิด เชื่อมโยงกับงานจริง และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
เนื่องจาก ClickUp มีพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์และมีโครงสร้าง คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้แอปอื่นเพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบความคิดของคุณ คุณยังสามารถฝังเอกสาร เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างภาพด้วย AI ได้โดยไม่ต้องออกจากบอร์ดของคุณ
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือไม่? ClickUp Whiteboards ให้คุณเลือกจากเทมเพลตไวท์บอร์ดมากกว่า 1000 แบบ สำหรับการวางแผนโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม, และการวางแผนกลยุทธ์.
2. ClickUp One Up #2: แผนผังความคิด ClickUp
แปลงการระดมความคิดให้เป็นการกระทำอย่างรวดเร็วด้วยClickUp Mind Maps—ไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม, ไม่มีกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย. ขณะที่คุณวางแผนความคิดที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน, คุณสามารถเปลี่ยนโหนดใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ และมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสม.
แผนผังความคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนขั้นตอนการทำงานของโครงการ, การกำหนดกลยุทธ์เนื้อหา, การจัดโครงสร้างทีม, และแม้กระทั่งการมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานที่เชื่อมโยงกัน
ในขณะที่กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เป็นแบบเปิดกว้างและทำงานร่วมกันได้ เหมาะสำหรับการอภิปรายแบบอิสระและการแสดงภาพกระบวนการทำงาน แผนผังความคิด (Mind Maps) มีโครงสร้างและเป็นลำดับชั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกย่อยแนวคิดอย่างเป็นระบบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยตัวเลือกการจัดวางใหม่ แผนผังความคิดที่ยุ่งเหยิงจะจัดเรียงใหม่โดยอัตโนมัติเป็นขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง ทำให้ง่ายต่อการติดตามลำดับความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ
3. ClickUp One Up #3: ClickUp Docs และ ClickUp Brain
สำหรับผู้ที่พึ่งพา Notion สำหรับการจัดทำเอกสารClickUp Docsเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า
ClickUp Docs ช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ด้วยการให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเอกสารกับงานได้โดยตรง แทรกรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งใช้การค้นหาด้วย AI เพื่อดึงข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมาได้ทันที
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังปรับปรุงแบรนด์ของคุณ อย่าปล่อยให้เอกสารกระจัดกระจายมาทำให้คุณช้าลง.แบบแผนฐานความรู้ของ ClickUpจะเก็บทุกคำแนะนำเกี่ยวกับแบรนด์, คำถามที่พบบ่อย, และทรัพยากรไว้ในที่เดียว—เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่วันแรก.
แต่ AI ของ ClickUp ไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงแค่ความสามารถในการค้นหาเท่านั้น—ClickUp Brainยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยเสริมกระบวนการสร้างสรรค์อีกด้วย
จินตนาการถึงทีมออกแบบที่กำลังระดมความคิดเพื่อปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ใน Milanote พวกเขาอาจสร้างบอร์ดที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยพาเลตต์สี แบบอักษร และตัวอย่างอ้างอิงต่างๆ
แต่แล้วอะไรล่ะ? ใครบางคนต้องแปลความคิดเหล่านั้นเป็นแผนโครงการด้วยตนเอง. Notion อาจช่วยได้กับเอกสารโครงการที่มีโครงสร้าง แต่ยังคงต้องพึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อเชื่อมโยงความคิดกับงานจริง.
แต่ ClickUp Brain จะทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ:
- มันสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดเส้นตายผ่านคำสั่งที่ง่าย
- มันแนะนำการปรับปรุงเนื้อหา สรุปความคิดเห็น และสร้างร่างที่เสร็จสมบูรณ์
- สุดท้ายนี้ มันรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยที่ผ่านมา สร้างการเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน และแนะนำการปรับตำแหน่ง
4. ClickUp One Up #4: คลิกอัพโน้ตแพด
จากนั้นก็มีClickUp Notepad ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการจดบันทึกความคิดและสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว
ไม่เหมือนกับแอปจดบันทึกแบบสแตนด์อโลน แอปนี้ผสานการทำงานกับการจัดการงานโดยตรง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนบันทึกสั้น ๆ ให้กลายเป็นงานที่สมบูรณ์พร้อมกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบได้ในไม่กี่วินาที
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังจมอยู่กับโน้ตที่ยุ่งเหยิงการเรียนรู้วิธีใช้ AI ในการจดบันทึกสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลได้ทันที มีสรุปที่ชาญฉลาด และไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่จุดเดียว
5. ClickUp One Up #5: งานใน ClickUp
เมื่อพูดถึงการจัดการงาน ClickUp โดดเด่นกว่า Notion ด้วยมุมมองงานที่เฉพาะเจาะจง
ในขณะที่ Notion ต้องการให้ผู้ใช้สร้างฐานข้อมูลงานด้วยตนเองClickUp Tasksสามารถแสดงผลในรูปแบบ Kanban, รายการ, Gantt และปฏิทินได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม ช่วยให้ทีมสามารถสลับมุมมองต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและยุ่งยากในการตั้งค่าเพิ่มเติม
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟฟรีสำหรับ Zoom & ClickUp
6. ClickUp One Up #6: ClickUp AI Notetaker
Notion และ Milanote เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสาร แต่เมื่อพูดถึงการประชุมAI Notetaker ของ ClickUpไม่มีใครเทียบได้
หากคุณใช้เวลาทั้งวันในการสลับสายโทรศัพท์ไปมา คุณคงคุ้นเคยกับความสับสน รายละเอียดที่ตกหล่น และอีเมลติดตามงานที่ใช้เวลามากกว่าการประชุมเสียอีก คุณอาจเคยลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ มาแล้ว แต่หลายครั้งก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร
ไม่เหมือนกับเครื่องมืออย่าง Otter.ai และ Fireflies, ClickUp AI Notetaker ไม่เพียงแค่บันทึกการประชุมของคุณเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงบันทึกของคุณกับงานอื่น ๆ ของคุณอีกด้วย
ด้วยระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถค้นหาเอกสารการประชุม, แยกข้อมูลที่ต้องดำเนินการ, และซิงค์ไปยังโปรเจ็กต์ได้โดยตรง ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำซ้อน. รับ:
- การถอดเสียงและสรุปโดยอัตโนมัติ
- การสร้างงานทันที
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Docs
และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอป—ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้ ทำให้คุณสามารถเก็บบันทึกรายการประชุม งาน และข้อสนทนาไว้ในที่ทำงานกลางเดียว
📮 ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการที่กระจัดกระจายอื่นๆ หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
ไอเดียต้องการมากกว่าความคิด—ClickUp ทำให้เป็นจริง
เราได้สำรวจความคิดสร้างสรรค์ทางภาพของ Milanote และการจัดระเบียบที่มีโครงสร้างของ Notion อย่างละเอียดแล้ว แต่เมื่อพูดถึงการผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ClickUp ทำได้ดีที่สุด
ClickUp ผสาน Whiteboards สำหรับการระดมความคิด, Mind Maps สำหรับการวางแผนกลยุทธ์, Docs สำหรับการแบ่งปันความรู้, และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้ความคิดเป็นจริง—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย ฯลฯ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
ทำไมต้องสลับไปมาระหว่างหลายเครื่องมือ?สมัครใช้ ClickUpฟรี และสัมผัสวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดกว่า!