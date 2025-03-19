12 โปรแกรมสร้างภาพทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bing Image Creator ที่ควรลองในปี 2025

เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างปฏิวัติในวิธีการที่เราสร้างภาพกราฟิก มันทำให้ทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะที่สวยงาม, วัสดุทางการตลาด, แบบร่างแนวคิด, และเอกสารทางการตลาดได้ โดยใช้คำสั่งที่เหมาะสม
Bing AI Image Creator เป็นเครื่องมือหนึ่งในประเภทนี้ ด้วยเพียงไม่กี่คำ คุณสามารถสร้างภาพคุณภาพสูงและสมจริงตามกรณีการใช้งานได้ Bing Image Creator ยังได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมของ Microsoft โดยตรง
แม้กระนั้น ผู้ใช้บางคนอาจมองหาทางเลือกอื่นแทน Bing Image Creator เพื่อการปรับแต่งที่มากขึ้นหรือการควบคุมสไตล์งานศิลปะของตนได้มากขึ้น
เราได้รวบรวมทางเลือก 12 รายการสำหรับ Bing Image Creator ที่คุณสามารถลองใช้ได้
⏰ สรุป 60 วินาที
ด้านล่างนี้คือ 12 ทางเลือกของ Bing Image Creator พร้อมจุดขายเฉพาะของแต่ละตัว:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดแบบภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์
- Midjourney: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพเชิงศิลปะ
- Dall-E 3: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่มีรายละเอียดและแม่นยำ
- Adobe Firefly: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ที่เน้น Adobe
- Craiyon: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ฟรีและเข้าถึงได้
- Character.ai: เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การสนทนาแบบส่วนตัว
- Stable Diffusion: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพแบบโอเพนซอร์ส
- Leonardo AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสินทรัพย์เกมคุณภาพสูง
- DreamStudio: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ใช้งานง่าย
- อักษรภาพ: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความที่อ่านได้ภายในภาพ
- Canva: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการออกแบบที่ครอบคลุมด้วยการผสานรวม AI
- NightCafe: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
ทำไมคุณควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Bing Image Creator?
แม้ว่า Bing Image Creator จะสะดวกมาก แต่ก็มีความท้าทายดังต่อไปนี้ที่อาจทำให้บางคนต้องการหาทางเลือกอื่น:
- การควบคุมการปรับแต่งที่จำกัด: ต่างจากโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI บางตัว Bing Image Creator ไม่มีการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อปรับแต่งรายละเอียดของภาพหรือเทคนิคทางศิลปะ
- การตรวจสอบเนื้อหาอย่างเข้มงวด: Bing Image Creator มีการบังคับใช้ข้อจำกัดอย่างเคร่งครัดในการสร้างภาพ ซึ่งอาจจำกัดแนวคิดทางศิลปะและวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ แม้ในกรณีที่ไม่มีตัวอย่างศิลปะ AIที่ไม่เหมาะสมก็ตาม
- ผลลัพธ์ความละเอียดต่ำ: เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI บางตัว Bing Image Creator ไม่สามารถสร้างภาพคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับงานออกแบบระดับมืออาชีพหรือการพิมพ์ได้
- การลงทะเบียนบัญชี Microsoft: ผู้ใช้ต้องสร้างบัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึง Bing Image Creator ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ชอบการเข้าถึงแบบเปิด
- สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์แบบจำกัด: โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI บางแห่งมีตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ชัดเจนและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ในทางกลับกัน นโยบายของ Bing Image Creator จำกัดสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการจำกัด
12 ทางเลือกแทน Bing Image Creator ที่คุณควรรู้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก 12 รายการสำหรับ Bing Image Creator ที่เราจะสำรวจ:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|เครื่องมือการทำงานสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
|การระดมความคิดด้วยภาพ, การอัปโหลดรูปภาพ, การแสดงขั้นตอนการทำงาน, การวางแผนโครงการ
|ทีมและผู้จัดการโครงการ
|มิดเจอร์นีย์
|ภาพคุณภาพสูง
|คอนเซปต์อาร์ต, ภาพประกอบแฟนตาซี, ศิลปะดิจิตอล
|ศิลปินดิจิทัลและนักออกแบบ
|Dall-E 3
|การสร้างภาพจากข้อความอย่างแม่นยำ
|ภาพเสมือนจริง, ภาพสำหรับการตลาด
|นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหา
|Adobe Firefly
|การแก้ไขและปรับปรุงภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายในระบบนิเวศของ Adobe
|การปรับแต่งภาพถ่าย, กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
|นักออกแบบและช่างภาพ
|Craiyon
|เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ฟรีและไม่มีขีดจำกัด
|การสร้างภาพอย่างรวดเร็วและเชิงทดลอง
|ผู้ใช้ทั่วไปและนักสะสม
|Character. ai
|การสร้างตัวละครและฉากด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ, ศิลปะแนวคิดเกม
|นักเขียน, ผู้สร้างการ์ตูน, นักวาดภาพประกอบ, และนักพัฒนาเกม
|สแตเบิล ดิฟฟิวชัน
|การสร้างภาพด้วย AI แบบโอเพนซอร์สและปรับแต่งได้
|การทดลองศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ การสร้างต้นแบบ และการวิจัย
|นักพัฒนา, นักวิจัย, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และผู้ชื่นชอบ AI
|เลโอนาร์โด เอไอ
|การควบคุมขั้นสูงในการสร้างภาพและการจัดสไตล์
|คอนเซปต์อาร์ต, การออกแบบสินทรัพย์เกม
|นักออกแบบเกมและนักวาดภาพประกอบ
|ดรีมสตูดิโอ
|เครื่องมือบนเว็บแบบโอเพนซอร์ส
|ภาพที่สร้างโดย AI พร้อมการปรับแต่งอย่างละเอียด
|นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และศิลปินดิจิทัล
|อักษรภาพ
|ตัวอักษรและข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
|การออกแบบโลโก้และแบรนด์ด้วยระบบ AI
|นักออกแบบกราฟิก, นักออกแบบโลโก้, และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
|Canva
|เครื่องมือ AI แบบบูรณาการพร้อมแพลตฟอร์มการออกแบบและเทมเพลต
|โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, การนำเสนอ, เอกสารทางการตลาด
|นักการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และธุรกิจขนาดเล็ก
|ไนท์คาเฟ่
|โมเดล AI หลายแบบสำหรับสไตล์ศิลปะที่แตกต่างกัน
|การทดลองทางศิลปะ, ศิลปะ AI ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์
|นักสร้างสรรค์งานอดิเรก, ศิลปิน AI, และผู้สร้าง AI
12 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bing Image Creator ที่คุณควรใช้
ด้านล่างนี้คือ 12 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Bing Image Creator ที่คุณต้องลอง:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดแบบภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร และการทำงานร่วมกันของทีม แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI แบบดั้งเดิม แต่ก็มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยยกระดับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณมีClickUp Whiteboardsที่ช่วยแสดงแนวคิดของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ตั้งแต่การวาดแผนของคุณไปจนถึงการอัปโหลดรูปภาพและการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน ClickUp Whiteboards ทำได้ทั้งหมด
ในทางกลับกันClickUp Brainช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณระดมความคิด สร้างเนื้อหา และทำงานอัตโนมัติได้
การใช้ ClickUp Whiteboards และ Brain ร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมอบการมองเห็นระดับสูงในโครงการของคุณ—แม้ว่าคุณจะไม่สามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างงานศิลปะหรือภาพต้นฉบับได้ก็ตาม! องค์ประกอบภาพและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- สร้างภาพแนวคิดของคุณและจัดการประชุมระดมสมองแบบร่วมมือกันบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหา สรุปข้อมูล และทำงานอัตโนมัติภายในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
- สื่อสารกับทีมสร้างสรรค์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ, แบ่งปันคำแนะนำ, และทิ้งความคิดเห็นตามบริบทโดยใช้ClickUp Chat
- ผสานภาพและเนื้อหาสื่อหลากหลายเข้ากับการจัดการงาน
- จัดการงาน, กำหนดเวลา, และทรัพยากรภายในโครงการสร้างสรรค์ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณจะต้องผสานรวมมันกับเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI อื่น ๆ
- แอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain (ส่วนเสริม): $7/เดือนต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพเชิงศิลปะ)
Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยม ตัวเลือกรูปแบบ Bing Image Creator นี้มีเป้าหมายเพื่อขยายพลังแห่งจินตนาการของมนุษย์ผ่านเทคโนโลยี
มันใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนข้อความให้เป็นภาพที่สวยงามตระการตาพร้อมสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่เหมือนจริงไปจนถึงนามธรรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถทดลองกับรูปแบบศิลปะต่าง ๆ ได้ รวมถึงการถ่ายภาพ การวาดภาพ และการออกแบบดิจิทัล
คุณสมบัติหลักของ Midjourney
- สร้างคำอธิบายภาษาธรรมชาติจากภาพโดยใช้ฟีเจอร์อธิบาย
- รวมบอร์ดอารมณ์หลายบอร์ดเข้าด้วยกันขณะสร้างภาพใหม่
- สำรวจสไตล์ศิลปะและแนวคิดที่หลากหลายโดยการผสมผสานบอร์ดอารมณ์กับโค้ด SREF
- แบ่งปันและร่วมมือกันสร้างสรรค์งานศิลปะ AI กับชุมชนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Midjourney
- ไม่มีให้บริการแบบฟรีหรือแบบพรีเมียม
- การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งคราวส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึง
ราคาของ Midjourney
- แผนพื้นฐาน: $10
- แผนมาตรฐาน: $30
- โปรแพลน: 60 ดอลลาร์
- แผนเมก้า: $120
คะแนนและรีวิว Midjourney
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวถึง Midjourney:
Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาด้วยความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง
Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาและมีความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Midjourney
3. Dall-E 3 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่มีรายละเอียดและแม่นยำ)
Dall-E เป็นเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความที่พัฒนาโดย OpenAI รุ่นที่ 3 หรือที่เรียกว่า Dall-E 3 สามารถเข้าใจคำสั่งที่ละเอียดอ่อนเพื่อสร้างภาพที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง
ในฐานะผลิตภัณฑ์ของ OpenAI, Dall-E 3 ผสานการทำงานกับ ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคิดค้นและปรับปรุงคำสั่งเพื่อสร้างภาพที่ตรงกับคำอธิบายอย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติหลักของ Dall-E 3
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ChatGPT เพื่อสร้างข้อความกระตุ้น AIที่มีความแม่นยำและละเอียดยิ่งขึ้น
- แบ่งปันความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการระดมความคิดสร้างสรรค์
- สร้างภาพที่มีรายละเอียดสูงและแม่นยำจากคำสั่งที่ละเอียดอ่อน
- สร้างสรรค์ผลงานจากหลากหลายสไตล์ศิลปะ หัวข้อ และเทคนิค
ข้อจำกัดของ Dall-E 3
- คุณภาพของภาพอาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง
- เวลาในการประมวลผลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์
ราคาของ Dall-E 3
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Dall-E 3
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
4. Adobe Firefly (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ที่เน้น Adobe)
Adobe Firefly เป็นบริการ AI สร้างสรรค์ภายในชุดแอปพลิเคชันของ Adobe
มันผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ เช่น Photoshop และ Premier Pro ได้โดยตรงเพื่อมอบการจัดการโครงการออกแบบที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างภาพและวิดีโอด้วย AI ได้โดยตรงภายในขั้นตอนการทำงานเดิมของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้สูงยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Adobe Firefly
- สร้างภาพเสมือนจริงด้วยโมเดลภาพ Adobe Firefly ที่ล้ำสมัย
- แก้ไขรูปภาพและเพิ่มรายละเอียดด้วย Generative Fill
- ป้อนข้อความคำแนะนำเข้าสู่ Firefly Video Model เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ
- เพิ่มเฟรม, ยืดเสียงบรรยากาศ, และกำจัดตัดต่อที่ไม่เหมาะสมด้วย Generative Extend
ข้อจำกัดของ Adobe Firefly
- ต้องสมัครสมาชิก Adobe Creative Cloud เพื่อการเข้าถึงที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ Adobe มีข้อจำกัด
ราคาของ Adobe Firefly
- Adobe Firefly: $4. 99/เดือน
- Adobe Creative Cloud: $59.99/เดือน
คะแนนและรีวิว Adobe Firefly
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (ไม่เพียงพอสำหรับรีวิว)
ดูความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนนี้เกี่ยวกับ Abode Firefly:
Adobe Firefly มีความใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Adobe อยู่แล้ว ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากในการสร้างไอเดียอย่างรวดเร็วและสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน
Adobe Firefly มีความใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Adobe อยู่แล้ว ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากในการสร้างไอเดียอย่างรวดเร็วและสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน
🔍 คุณทราบหรือไม่? ผู้ใช้ในช่วงเปิดตัวเบต้าของ Adobe Fireflyสร้างภาพมากกว่า 70 ล้านภาพในเดือนแรก!
5. Craiyon (ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่ฟรีและเข้าถึงได้)
เดิมชื่อว่า Dall-E mini, Craiyon คือเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นภาพได้ ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ Craiyon เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการออกแบบกราฟิกได้เนื่องจากสามารถใช้งานได้ฟรี
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขภาพแบบผสม ซึ่งคุณสามารถลบพื้นหลังออกจากภาพฟรีดังกล่าวและดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงได้
คุณสมบัติเด่นของ Craiyon
- สร้างภาพ, รูปถ่าย, ภาพวาด, และเวกเตอร์ผ่านคำสั่งข้อความสำหรับโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, บล็อก, เป็นต้น
- ค้นหาผ่านคลังภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้าตามคำค้นหา
- ใช้ความสามารถในการแก้ไขภาพเพื่อลบพื้นหลังออกจากภาพและดาวน์โหลดในรูปแบบ HD
- เชื่อมต่อกับชุมชนของนักออกแบบและผู้สร้าง AI ผ่าน Discord
ข้อจำกัดของ Craiyon
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาและลายน้ำ ภาพที่สร้างขึ้นต้องมีการระบุแหล่งที่มา
- โปรแกรมสร้างภาพทำงานช้า โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ฟรี
ราคาของ Craiyon
Craiyon สามารถใช้งานได้ฟรีพร้อมการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้:
- ผู้สนับสนุน: $12/เดือน
- มืออาชีพ: $24/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Craiyon
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ G2คนนี้ชื่นชอบการใช้ Craiyon:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Craiyon คือมันฟรีและดีกว่าเครื่องมือสร้าง AI อื่นๆ ภาพที่สร้างด้วยมันมีความสมจริงมากกว่าและยังมาพร้อมกับฟีเจอร์คำสั่งลบเพื่อสร้างภาพที่ถูกต้องแม่นยำอีกด้วย
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Craiyon คือมันฟรีและดีกว่าเครื่องมือสร้าง AI อื่นๆ ภาพที่สร้างด้วยมันมีความสมจริงมากกว่าและยังมาพร้อมกับฟีเจอร์คำสั่งลบเพื่อสร้างภาพที่ถูกต้องแม่นยำอีกด้วย
6. ตัวละคร. ai (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การสนทนาแบบส่วนตัว)
Character.ai สร้างตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ์และพลวัตผ่านการสนทนาโดยใช้เครื่องมือ AI และ LLM ขั้นสูงเพื่อสร้างแชทบอทที่ปรับแต่งตามบุคคล
เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจำลองการสนทนากับตัวละครต่าง ๆ ตามบุคลิกที่มอบหมายให้พวกเขา คุณสามารถเลือกจากตัวละครที่มีอยู่เดิมหรือสร้างตัวละครของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น
แม้จะไม่ใช่ผู้สร้างภาพ แต่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง AI ที่มีการสนทนาและเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมบุคลิกที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Character.ai
- มีส่วนร่วมในการสนทนาที่น่าสนใจซึ่งปรับให้เข้ากับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
- สำรวจแชทบอทในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ความบันเทิง การศึกษา เป็นต้น
- ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้เนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงอายุที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของตัวละคร.ai
- ทำงานเหมือนแชทบอทมากกว่าเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI
- ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเหมาะสมของเนื้อหา
ราคาสำหรับ Character.ai
- เวอร์ชันฟรี
- C. ai+ Subscription: $9. 99/เดือน
ตัวละคร. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เทรนด์การออกแบบกราฟิกที่จะทำให้คุณโดดเด่น
7. Stable Diffusion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพแบบโอเพนซอร์ส)
Stable Diffusion เป็นโมเดลการสร้างภาพจากข้อความแบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Stability AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่ละเอียดและสวยงามโดยใช้ข้อความเป็นคำแนะนำ
Stable Diffusion ใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างภาพที่มีความแม่นยำและสไตล์ศิลปะที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ ด้วยลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์ส ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและปรับแต่งผลลัพธ์ รวมถึงผสาน Stable Diffusion เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Stable Diffusion
- สร้างภาพที่ละเอียดและสวยงามจากข้อความที่มีหลายหัวข้อ
- เข้าถึงโมเดลและ API แบบโอเพนซอร์สสำหรับการปรับแต่งและการผสานรวม
- ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่แสวงหากำไรภายใต้ใบอนุญาตที่อนุญาต
- เข้าร่วมชุมชนของนักวิจัยและนักพัฒนา AI เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Stable Diffusion
- การออกใบอนุญาตมักมีให้บริการภายใต้การโฮสต์ด้วยตนเอง
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างเพียงพอในระหว่างการนำไปใช้และปรับแต่งแบบจำลอง
ราคาของ Stable Diffusion
- ชุมชน: ฟรี
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Stable Diffusion
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงพบว่า Stable Diffusion มีประสิทธิภาพ:
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ใช้ Stable Diffusion 3 ฉันพบว่าความสามารถในการสร้างภาพจากข้อความนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ระดับความสามารถในการสะกดคำและคุณภาพของภาพนั้นน่าทึ่งมาก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ใช้ Stable Diffusion 3 ฉันพบว่าความสามารถในการสร้างภาพจากข้อความนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ระดับความสามารถในการสะกดคำและคุณภาพของภาพนั้นน่าทึ่งมาก
8. Leonardo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสินทรัพย์เกมคุณภาพสูง)
เลโอนาร์โด เป็นผู้สร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญในการสร้างภาพถ่ายสินค้า, ภาพสถาปัตยกรรม, แบบจำลอง 3D, ภาพประกอบศิลปะคอนเซปต์, กราฟิก, การออกแบบตัวละคร, และสินทรัพย์เกม.
คุณจะได้รับงานศิลปะ ภาพ และวิดีโอคุณภาพสูงที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้กับโปรเจกต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบเกม ความบันเทิง การออกแบบ UX หรือศิลปะดิจิทัล ส่วนที่ดีที่สุดคือมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้คุณปรับแต่งผลงานได้อย่างละเอียดตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Leonardo AI
- สร้างการออกแบบตัวละครคุณภาพสูง, พื้นผิว, และสินทรัพย์เกม
- แก้ไขภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ AI Canvas เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบ
- ผสานพื้นผิวเข้ากับสินทรัพย์ 3D เพื่อยกระดับรูปลักษณ์และความรู้สึกของไฟล์ OBJ
- เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ Discord เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสร้างสรรค์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Leonardo AI
- ระยะเวลาการประมวลผลอาจช้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- เหมาะสำหรับการสร้างสินทรัพย์เกมมากกว่า และอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและนักสร้างสรรค์งานอดิเรก
ราคาของ Leonardo AI
- แผนฟรี
- แผนฝึกงาน: $10/เดือน
- แผนช่างฝีมือ: $24/เดือน
- แผนเมสเตรโอ: $48/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Leonardo AI
- G2: 4. 5/5 (20 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงมองว่า Leonardo AI เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI:
Leonardo. Ai มีความสามารถในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูง ภาพ และโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้
Leonardo. Ai มีความสามารถในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูง ภาพ และโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ออกแบบ UX ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ
9. DreamStudio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ใช้งานง่าย)
คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Bing Image Creator อยู่หรือไม่? ลองใช้ DreamStudio โดย Stability AI ดูสิ อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Stable Diffusion ที่เป็นโอเพนซอร์ส DreamStudio เป็นทางเลือกที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมากกว่าและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันยอมรับคำสั่งข้อความและข้อมูลการตั้งค่าเพียงไม่กี่อย่างเพื่อสร้างภาพตามที่คุณต้องการ. นอกจากนี้ DreamStudio ยังโดดเด่นในการสร้างสไตล์ศิลปะที่หลากหลาย ตั้งแต่เหมือนจริงไปจนถึงนามธรรม ทำให้มันเหมาะสำหรับโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ.
คุณสมบัติเด่นของ DreamStudio
- ทำงานบน Stable Diffusion v2. 1
- เลือกจาก 16 รูปแบบภาพที่สมจริงที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการสร้างภาพที่แม่นยำ
- แก้ไขภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อความเป็นคำสั่ง
ข้อจำกัดของ DreamStudio
- ขาดการควบคุมในระดับรายละเอียดที่ Stable Diffusion มีให้
- ดำเนินการตามแผนการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินต่อภาพ และราคาค่อนข้างซับซ้อน
ราคาของ DreamStudio
- ฟรี: 100 เครดิต (500 ภาพที่ตั้งค่าเริ่มต้น)
- โทเคน: $10 ต่อ 1,000 เครดิต
คะแนนและรีวิว DreamStudio
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ DreamStudio:
Dreamstudio มีวิธีที่ง่ายในการใส่ข้อความคำแนะนำและสร้างภาพที่แม่นยำที่สุด มันรวดเร็วในการส่งมอบผลลัพธ์ การนำไปใช้และการผสานรวมเครื่องมือนี้ทำได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก
Dreamstudio มีวิธีที่ง่ายในการใส่ข้อความคำแนะนำและสร้างภาพที่แม่นยำที่สุด มันรวดเร็วในการส่งมอบผลลัพธ์ การนำไปใช้และการผสานรวมเครื่องมือนี้ทำได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก
10. ไอเดียแกรม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความที่อ่านได้ชัดเจนภายในภาพ)
คล้ายกับทางเลือกยอดนิยมบางตัวสำหรับ Bing Image Creator, Ideaogram ก็สร้างภาพคุณภาพสูงจากข้อความที่ป้อน โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เหมาะสำหรับโปสเตอร์, โลโก้, อินโฟกราฟิก, และโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์, ตัวสร้างภาพด้วยระบบ AI นี้ให้ความสำคัญกับข้อความไม่แพ้กับการออกแบบเลย การผสมผสานระหว่างภาพที่ดึงดูดสายตาและข้อความที่ชัดเจนและอ่านง่ายทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นและติดอยู่ในใจของผู้คน
ลักษณะเด่นของอักษรภาพ
- สร้างภาพที่เน้นเนื้อหาข้อความอย่างชัดเจน
- ใช้ฟีเจอร์ "กระเบื้อง" เพื่อสร้างลวดลายซ้ำๆ ทั่วทั้งภาพ
- ยกระดับและปรับปรุงภาพของคุณด้วยความละเอียด 2k ที่สูงขึ้น
- ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการสร้างภาพแบบกลุ่ม โดยอัปโหลดสเปรดชีตที่มีคำแนะนำเพื่อสร้างภาพจำนวนมากในคราวเดียว
ข้อจำกัดของอักษรภาพ
- การสร้างภาพที่เน้นข้อความจำกัดความสามารถในการออกแบบที่เน้นภาพเพียงอย่างเดียว
- การแสดงผลข้อความอาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง
การกำหนดราคาแบบอักษรภาพ
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $60/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบอักษรภาพ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมองของมนุษย์จดจำภาพได้ดีกว่าข้อความ—ทั้งในทันทีและหลังจากผ่านไปสามวัน!
11. Canva (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบที่ครอบคลุมด้วยการผสานรวม AI)
Canva เป็นแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกยอดนิยมที่มีเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ให้บริการด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่สวยงามและแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคลังเทมเพลต กราฟิก และฟอนต์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างและแก้ไขงานออกแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Canva
- เลือกจากเทมเพลตการออกแบบกราฟิกหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างสื่อภาพที่สมบูรณ์แบบ
- สร้างและแก้ไขการออกแบบภายในอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ร่วมมือในโครงการออกแบบกับสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- ส่งออกแบบสำเร็จในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับเว็บและงานพิมพ์
ข้อจำกัดของ Canva
- ภาพที่สร้างโดย AI ขาดความเป็นเอกลักษณ์ที่พบในการออกแบบที่กำหนดเอง
- การควบคุมองค์ประกอบในการออกแบบที่จำกัดทำให้ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์แนวคิดที่ซับซ้อนและนามธรรมลดลง
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี
- Canva Pro: $15/เดือน
- Canva Teams: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,380+ รีวิว)
ดูความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนนี้เกี่ยวกับ Canva:
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันเลือกใช้ Canva Pro ซึ่งมีความเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับโปรเจ็กต์ของฉัน ดีไซน์และเทมเพลตที่ดีขึ้นเพื่อทำงานด้วย ภาพแบบโปรคือสิ่งที่ฉันตามหาอยู่พอดี ฟีเจอร์ AI magic ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ยอดเยี่ยมมาก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันเลือกใช้ Canva Pro ซึ่งมีความเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับโปรเจ็กต์ของฉัน ดีไซน์และเทมเพลตที่ดีขึ้นเพื่อทำงานด้วย ภาพแบบโปรคือสิ่งที่ฉันตามหาอยู่พอดี ฟีเจอร์ AI magic ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ยอดเยี่ยมมาก
12. NightCafe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน)
ปิดท้ายทางเลือกสำหรับ Bing Image Creator ด้วย NightCafe เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่เน้นการผสมผสานการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ากับความคิดสร้างสรรค์
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง, แชร์, และสำรวจภาพที่สร้างโดย AI ผ่านศิลปะที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน นอกจากนี้ NightCafe ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบอร์ดไอเดียภาพจากคำสั่ง, ทำให้พวกเขาสามารถโชว์ผลงานสร้างสรรค์ของตนได้
คุณสมบัติเด่นของ NightCafe
- สร้างภาพจากข้อความโดยใช้เครื่องมือ AI ขั้นสูง
- เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายชุมชนเพื่อแสดงและพัฒนาผลงานศิลปะของคุณ
- ค้นพบแกลเลอรีของผลงานศิลปะ AI ที่สร้างโดยผู้ใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
- มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนผู้สร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวาผ่านความคิดเห็นและการสนทนา
ข้อจำกัดของ NightCafe
- คุณภาพและสไตล์ศิลปะอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคำแนะนำที่ป้อนเข้ามา
- แนวทางที่มุ่งเน้นชุมชนในการสร้างงานศิลปะดิจิทัลอาจไม่เหมาะกับผู้ที่มองหาประสบการณ์แบบโดดเดี่ยว
ราคาของ NightCafe
- AI Beginner: $5.99/เดือน
- นักเล่นงานอดิเรก AI: $9.99/เดือน
- ผู้ชื่นชอบ AI: $19.99/เดือน
- ศิลปิน AI: $49.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ NightCafe
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
มาดูกันว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ NightCafe:
หนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจคือความพร้อมใช้งานของคำสั่งเริ่มต้นฟรี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจเครื่องมือสร้างภาพ AI ได้อย่างลึกซึ้ง แตกต่างจากเครื่องมือ AI ชั้นนำหลายแห่งที่มักให้ทดลองใช้แบบจำกัด NightCafe มอบโอกาสให้ทดสอบเครื่องมืออย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจใช้งานจริง
หนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจคือความพร้อมใช้งานของคำสั่งเริ่มต้นฟรี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจเครื่องมือสร้างภาพ AI ได้อย่างลึกซึ้ง แตกต่างจากเครื่องมือ AI ชั้นนำหลายแห่งที่มักให้ทดลองใช้แบบจำกัด NightCafe มอบโอกาสให้ทดสอบเครื่องมืออย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจใช้งานจริง
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- โฟโตโซนิค: ผสานการทำงานกับ WriteSonic เพื่อทำให้การสร้างภาพจากข้อความง่ายขึ้น
- PhotoDirector: ใช้โมเดล AI ที่ทรงพลังเพื่อปรับแต่งภาพของคุณ
- Imggen AI: สร้างภาพที่ไม่มีลายน้ำจากข้อความที่ป้อน
ปลดปล่อยจินตนาการของคุณให้เป็นจริงด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะมองหาความสมจริงที่น่าทึ่ง ความมีศิลปะ หรือการออกแบบตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทางเลือกเหล่านี้แทน Bing Image Creator มอบความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตั้งแต่ AI คุณภาพสูงไปจนถึงสไตล์ที่แปลกใหม่ คุณจะพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโปรเจกต์ของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ครอบคลุมมากขึ้นและไม่จำกัดการใช้งานเครื่องมือไว้เพียงการสร้างภาพด้วย AI เท่านั้น ClickUp เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า
แม้ว่ามันไม่สามารถสร้างภาพ AI ได้ด้วยตัวเอง แต่มันมาพร้อมกับเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้การร่วมมือเป็นไปได้ และทำให้การคิดสร้างสรรค์ทางภาพคมชัดขึ้น
ลองใช้ ClickUp เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ของคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มต้นได้เลย!