12 โปรแกรมสร้างภาพทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bing Image Creator ที่ควรลองในปี 2025

Preethi Anchan
19 มีนาคม 2568

เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างปฏิวัติในวิธีการที่เราสร้างภาพกราฟิก มันทำให้ทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะที่สวยงาม, วัสดุทางการตลาด, แบบร่างแนวคิด, และเอกสารทางการตลาดได้ โดยใช้คำสั่งที่เหมาะสม

Bing AI Image Creator เป็นเครื่องมือหนึ่งในประเภทนี้ ด้วยเพียงไม่กี่คำ คุณสามารถสร้างภาพคุณภาพสูงและสมจริงตามกรณีการใช้งานได้ Bing Image Creator ยังได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมของ Microsoft โดยตรง

แม้กระนั้น ผู้ใช้บางคนอาจมองหาทางเลือกอื่นแทน Bing Image Creator เพื่อการปรับแต่งที่มากขึ้นหรือการควบคุมสไตล์งานศิลปะของตนได้มากขึ้น

เราได้รวบรวมทางเลือก 12 รายการสำหรับ Bing Image Creator ที่คุณสามารถลองใช้ได้

สรุป 60 วินาที

ด้านล่างนี้คือ 12 ทางเลือกของ Bing Image Creator พร้อมจุดขายเฉพาะของแต่ละตัว:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดแบบภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์
  • Midjourney: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพเชิงศิลปะ
  • Dall-E 3: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่มีรายละเอียดและแม่นยำ
  • Adobe Firefly: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ที่เน้น Adobe
  • Craiyon: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ฟรีและเข้าถึงได้
  • Character.ai: เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การสนทนาแบบส่วนตัว
  • Stable Diffusion: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพแบบโอเพนซอร์ส
  • Leonardo AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสินทรัพย์เกมคุณภาพสูง
  • DreamStudio: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ใช้งานง่าย
  • อักษรภาพ: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความที่อ่านได้ภายในภาพ
  • Canva: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการออกแบบที่ครอบคลุมด้วยการผสานรวม AI
  • NightCafe: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

ทำไมคุณควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Bing Image Creator?

แม้ว่า Bing Image Creator จะสะดวกมาก แต่ก็มีความท้าทายดังต่อไปนี้ที่อาจทำให้บางคนต้องการหาทางเลือกอื่น:

  • การควบคุมการปรับแต่งที่จำกัด: ต่างจากโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI บางตัว Bing Image Creator ไม่มีการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อปรับแต่งรายละเอียดของภาพหรือเทคนิคทางศิลปะ
  • การตรวจสอบเนื้อหาอย่างเข้มงวด: Bing Image Creator มีการบังคับใช้ข้อจำกัดอย่างเคร่งครัดในการสร้างภาพ ซึ่งอาจจำกัดแนวคิดทางศิลปะและวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ แม้ในกรณีที่ไม่มีตัวอย่างศิลปะ AIที่ไม่เหมาะสมก็ตาม
  • ผลลัพธ์ความละเอียดต่ำ: เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI บางตัว Bing Image Creator ไม่สามารถสร้างภาพคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับงานออกแบบระดับมืออาชีพหรือการพิมพ์ได้
  • การลงทะเบียนบัญชี Microsoft: ผู้ใช้ต้องสร้างบัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึง Bing Image Creator ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ชอบการเข้าถึงแบบเปิด
  • สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์แบบจำกัด: โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI บางแห่งมีตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ชัดเจนและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ในทางกลับกัน นโยบายของ Bing Image Creator จำกัดสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการจำกัด

12 ทางเลือกแทน Bing Image Creator ที่คุณควรรู้

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก 12 รายการสำหรับ Bing Image Creator ที่เราจะสำรวจ:

ชื่อเครื่องมือคุณสมบัติเด่นกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
คลิกอัพเครื่องมือการทำงานสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์การระดมความคิดด้วยภาพ, การอัปโหลดรูปภาพ, การแสดงขั้นตอนการทำงาน, การวางแผนโครงการทีมและผู้จัดการโครงการ
มิดเจอร์นีย์ภาพคุณภาพสูงคอนเซปต์อาร์ต, ภาพประกอบแฟนตาซี, ศิลปะดิจิตอลศิลปินดิจิทัลและนักออกแบบ
Dall-E 3การสร้างภาพจากข้อความอย่างแม่นยำภาพเสมือนจริง, ภาพสำหรับการตลาดนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหา
Adobe Fireflyการแก้ไขและปรับปรุงภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายในระบบนิเวศของ Adobeการปรับแต่งภาพถ่าย, กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์นักออกแบบและช่างภาพ
Craiyonเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ฟรีและไม่มีขีดจำกัดการสร้างภาพอย่างรวดเร็วและเชิงทดลองผู้ใช้ทั่วไปและนักสะสม
Character. aiการสร้างตัวละครและฉากด้วยปัญญาประดิษฐ์การเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ, ศิลปะแนวคิดเกมนักเขียน, ผู้สร้างการ์ตูน, นักวาดภาพประกอบ, และนักพัฒนาเกม
สแตเบิล ดิฟฟิวชันการสร้างภาพด้วย AI แบบโอเพนซอร์สและปรับแต่งได้การทดลองศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ การสร้างต้นแบบ และการวิจัยนักพัฒนา, นักวิจัย, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และผู้ชื่นชอบ AI
เลโอนาร์โด เอไอการควบคุมขั้นสูงในการสร้างภาพและการจัดสไตล์คอนเซปต์อาร์ต, การออกแบบสินทรัพย์เกมนักออกแบบเกมและนักวาดภาพประกอบ
ดรีมสตูดิโอเครื่องมือบนเว็บแบบโอเพนซอร์สภาพที่สร้างโดย AI พร้อมการปรับแต่งอย่างละเอียดนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และศิลปินดิจิทัล
อักษรภาพตัวอักษรและข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์การออกแบบโลโก้และแบรนด์ด้วยระบบ AIนักออกแบบกราฟิก, นักออกแบบโลโก้, และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
Canvaเครื่องมือ AI แบบบูรณาการพร้อมแพลตฟอร์มการออกแบบและเทมเพลตโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, การนำเสนอ, เอกสารทางการตลาดนักการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และธุรกิจขนาดเล็ก
ไนท์คาเฟ่โมเดล AI หลายแบบสำหรับสไตล์ศิลปะที่แตกต่างกันการทดลองทางศิลปะ, ศิลปะ AI ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์นักสร้างสรรค์งานอดิเรก, ศิลปิน AI, และผู้สร้าง AI

12 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bing Image Creator ที่คุณควรใช้

ด้านล่างนี้คือ 12 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Bing Image Creator ที่คุณต้องลอง:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดแบบภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์)

ทางเลือกแทน Bing Image Creator: ClickUp
สร้างแผนผังขั้นตอน ฝังรูปภาพ และแปลงรายการดำเนินการเป็นงานโดยใช้ ClickUp Whiteboards

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร และการทำงานร่วมกันของทีม แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI แบบดั้งเดิม แต่ก็มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยยกระดับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณมีClickUp Whiteboardsที่ช่วยแสดงแนวคิดของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ตั้งแต่การวาดแผนของคุณไปจนถึงการอัปโหลดรูปภาพและการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน ClickUp Whiteboards ทำได้ทั้งหมด

ในทางกลับกันClickUp Brainช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณระดมความคิด สร้างเนื้อหา และทำงานอัตโนมัติได้

การใช้ ClickUp Whiteboards และ Brain ร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมอบการมองเห็นระดับสูงในโครงการของคุณ—แม้ว่าคุณจะไม่สามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างงานศิลปะหรือภาพต้นฉบับได้ก็ตาม! องค์ประกอบภาพและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น!

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

  • สร้างภาพแนวคิดของคุณและจัดการประชุมระดมสมองแบบร่วมมือกันบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
  • ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหา สรุปข้อมูล และทำงานอัตโนมัติภายในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
  • สื่อสารกับทีมสร้างสรรค์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ, แบ่งปันคำแนะนำ, และทิ้งความคิดเห็นตามบริบทโดยใช้ClickUp Chat
  • ผสานภาพและเนื้อหาสื่อหลากหลายเข้ากับการจัดการงาน
  • จัดการงาน, กำหนดเวลา, และทรัพยากรภายในโครงการสร้างสรรค์ของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณจะต้องผสานรวมมันกับเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI อื่น ๆ
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain (ส่วนเสริม): $7/เดือนต่อสมาชิก

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพเชิงศิลปะ)

Midjourney: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพเชิงศิลปะ
ผ่านMidjourney

Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยม ตัวเลือกรูปแบบ Bing Image Creator นี้มีเป้าหมายเพื่อขยายพลังแห่งจินตนาการของมนุษย์ผ่านเทคโนโลยี

มันใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนข้อความให้เป็นภาพที่สวยงามตระการตาพร้อมสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่เหมือนจริงไปจนถึงนามธรรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถทดลองกับรูปแบบศิลปะต่าง ๆ ได้ รวมถึงการถ่ายภาพ การวาดภาพ และการออกแบบดิจิทัล

คุณสมบัติหลักของ Midjourney

  • สร้างคำอธิบายภาษาธรรมชาติจากภาพโดยใช้ฟีเจอร์อธิบาย
  • รวมบอร์ดอารมณ์หลายบอร์ดเข้าด้วยกันขณะสร้างภาพใหม่
  • สำรวจสไตล์ศิลปะและแนวคิดที่หลากหลายโดยการผสมผสานบอร์ดอารมณ์กับโค้ด SREF
  • แบ่งปันและร่วมมือกันสร้างสรรค์งานศิลปะ AI กับชุมชนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Midjourney

  • ไม่มีให้บริการแบบฟรีหรือแบบพรีเมียม
  • การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งคราวส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึง

ราคาของ Midjourney

  • แผนพื้นฐาน: $10
  • แผนมาตรฐาน: $30
  • โปรแพลน: 60 ดอลลาร์
  • แผนเมก้า: $120

คะแนนและรีวิว Midjourney

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวถึง Midjourney:

Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาด้วยความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง

Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาและมีความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง

3. Dall-E 3 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่มีรายละเอียดและแม่นยำ)

ทางเลือกแทน Bing Image Creator: Dall-E 3: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่มีรายละเอียดและแม่นยำ
ผ่านDall-E 3

Dall-E เป็นเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความที่พัฒนาโดย OpenAI รุ่นที่ 3 หรือที่เรียกว่า Dall-E 3 สามารถเข้าใจคำสั่งที่ละเอียดอ่อนเพื่อสร้างภาพที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง

ในฐานะผลิตภัณฑ์ของ OpenAI, Dall-E 3 ผสานการทำงานกับ ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคิดค้นและปรับปรุงคำสั่งเพื่อสร้างภาพที่ตรงกับคำอธิบายอย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติหลักของ Dall-E 3

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ChatGPT เพื่อสร้างข้อความกระตุ้น AIที่มีความแม่นยำและละเอียดยิ่งขึ้น
  • แบ่งปันความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการระดมความคิดสร้างสรรค์
  • สร้างภาพที่มีรายละเอียดสูงและแม่นยำจากคำสั่งที่ละเอียดอ่อน
  • สร้างสรรค์ผลงานจากหลากหลายสไตล์ศิลปะ หัวข้อ และเทคนิค

ข้อจำกัดของ Dall-E 3

  • คุณภาพของภาพอาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง
  • เวลาในการประมวลผลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์

ราคาของ Dall-E 3

  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Dall-E 3

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. Adobe Firefly (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ที่เน้น Adobe)

Adobe Firefly: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ที่เน้น Adobe เป็นศูนย์กลาง
ผ่านAdobe Firefly

Adobe Firefly เป็นบริการ AI สร้างสรรค์ภายในชุดแอปพลิเคชันของ Adobe

มันผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ เช่น Photoshop และ Premier Pro ได้โดยตรงเพื่อมอบการจัดการโครงการออกแบบที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างภาพและวิดีโอด้วย AI ได้โดยตรงภายในขั้นตอนการทำงานเดิมของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้สูงยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Adobe Firefly

  • สร้างภาพเสมือนจริงด้วยโมเดลภาพ Adobe Firefly ที่ล้ำสมัย
  • แก้ไขรูปภาพและเพิ่มรายละเอียดด้วย Generative Fill
  • ป้อนข้อความคำแนะนำเข้าสู่ Firefly Video Model เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ
  • เพิ่มเฟรม, ยืดเสียงบรรยากาศ, และกำจัดตัดต่อที่ไม่เหมาะสมด้วย Generative Extend

ข้อจำกัดของ Adobe Firefly

  • ต้องสมัครสมาชิก Adobe Creative Cloud เพื่อการเข้าถึงที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ Adobe มีข้อจำกัด

ราคาของ Adobe Firefly

  • Adobe Firefly: $4. 99/เดือน
  • Adobe Creative Cloud: $59.99/เดือน

คะแนนและรีวิว Adobe Firefly

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (ไม่เพียงพอสำหรับรีวิว)

ดูความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนนี้เกี่ยวกับ Abode Firefly:

Adobe Firefly มีความใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Adobe อยู่แล้ว ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากในการสร้างไอเดียอย่างรวดเร็วและสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน

Adobe Firefly มีความใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Adobe อยู่แล้ว ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากในการสร้างไอเดียอย่างรวดเร็วและสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน

🔍 คุณทราบหรือไม่? ผู้ใช้ในช่วงเปิดตัวเบต้าของ Adobe Fireflyสร้างภาพมากกว่า 70 ล้านภาพในเดือนแรก!

5. Craiyon (ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่ฟรีและเข้าถึงได้)

ทางเลือกอื่นสำหรับ Bing Image Creator: Craiyon: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่ฟรีและเข้าถึงได้ง่าย
ผ่านทางCrai y บน

เดิมชื่อว่า Dall-E mini, Craiyon คือเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นภาพได้ ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ Craiyon เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการออกแบบกราฟิกได้เนื่องจากสามารถใช้งานได้ฟรี

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขภาพแบบผสม ซึ่งคุณสามารถลบพื้นหลังออกจากภาพฟรีดังกล่าวและดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงได้

คุณสมบัติเด่นของ Craiyon

  • สร้างภาพ, รูปถ่าย, ภาพวาด, และเวกเตอร์ผ่านคำสั่งข้อความสำหรับโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, บล็อก, เป็นต้น
  • ค้นหาผ่านคลังภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้าตามคำค้นหา
  • ใช้ความสามารถในการแก้ไขภาพเพื่อลบพื้นหลังออกจากภาพและดาวน์โหลดในรูปแบบ HD
  • เชื่อมต่อกับชุมชนของนักออกแบบและผู้สร้าง AI ผ่าน Discord

ข้อจำกัดของ Craiyon

  • เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาและลายน้ำ ภาพที่สร้างขึ้นต้องมีการระบุแหล่งที่มา
  • โปรแกรมสร้างภาพทำงานช้า โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ฟรี

ราคาของ Craiyon

Craiyon สามารถใช้งานได้ฟรีพร้อมการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้:

  • ผู้สนับสนุน: $12/เดือน
  • มืออาชีพ: $24/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Craiyon

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ G2คนนี้ชื่นชอบการใช้ Craiyon:

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Craiyon คือมันฟรีและดีกว่าเครื่องมือสร้าง AI อื่นๆ ภาพที่สร้างด้วยมันมีความสมจริงมากกว่าและยังมาพร้อมกับฟีเจอร์คำสั่งลบเพื่อสร้างภาพที่ถูกต้องแม่นยำอีกด้วย

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Craiyon คือมันฟรีและดีกว่าเครื่องมือสร้าง AI อื่นๆ ภาพที่สร้างด้วยมันมีความสมจริงมากกว่าและยังมาพร้อมกับฟีเจอร์คำสั่งลบเพื่อสร้างภาพที่ถูกต้องแม่นยำอีกด้วย

6. ตัวละคร. ai (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การสนทนาแบบส่วนตัว)

Character.ai: เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ผ่านทางCharacter.ai

Character.ai สร้างตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ์และพลวัตผ่านการสนทนาโดยใช้เครื่องมือ AI และ LLM ขั้นสูงเพื่อสร้างแชทบอทที่ปรับแต่งตามบุคคล

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจำลองการสนทนากับตัวละครต่าง ๆ ตามบุคลิกที่มอบหมายให้พวกเขา คุณสามารถเลือกจากตัวละครที่มีอยู่เดิมหรือสร้างตัวละครของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น

แม้จะไม่ใช่ผู้สร้างภาพ แต่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง AI ที่มีการสนทนาและเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมบุคลิกที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ Character.ai

  • มีส่วนร่วมในการสนทนาที่น่าสนใจซึ่งปรับให้เข้ากับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
  • สำรวจแชทบอทในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ความบันเทิง การศึกษา เป็นต้น
  • ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้เนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงอายุที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของตัวละคร.ai

  • ทำงานเหมือนแชทบอทมากกว่าเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI
  • ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเหมาะสมของเนื้อหา

ราคาสำหรับ Character.ai

  • เวอร์ชันฟรี
  • C. ai+ Subscription: $9. 99/เดือน

ตัวละคร. การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Stable Diffusion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพแบบโอเพนซอร์ส)

ทางเลือกแทน Bing Image Creator: Stable Diffusion (ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพแบบโอเพนซอร์ส)
ผ่านทางStable.AI

Stable Diffusion เป็นโมเดลการสร้างภาพจากข้อความแบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Stability AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่ละเอียดและสวยงามโดยใช้ข้อความเป็นคำแนะนำ

Stable Diffusion ใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างภาพที่มีความแม่นยำและสไตล์ศิลปะที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ ด้วยลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์ส ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและปรับแต่งผลลัพธ์ รวมถึงผสาน Stable Diffusion เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติเด่นของ Stable Diffusion

  • สร้างภาพที่ละเอียดและสวยงามจากข้อความที่มีหลายหัวข้อ
  • เข้าถึงโมเดลและ API แบบโอเพนซอร์สสำหรับการปรับแต่งและการผสานรวม
  • ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่แสวงหากำไรภายใต้ใบอนุญาตที่อนุญาต
  • เข้าร่วมชุมชนของนักวิจัยและนักพัฒนา AI เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Stable Diffusion

  • การออกใบอนุญาตมักมีให้บริการภายใต้การโฮสต์ด้วยตนเอง
  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างเพียงพอในระหว่างการนำไปใช้และปรับแต่งแบบจำลอง

ราคาของ Stable Diffusion

  • ชุมชน: ฟรี
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Stable Diffusion

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงพบว่า Stable Diffusion มีประสิทธิภาพ:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ใช้ Stable Diffusion 3 ฉันพบว่าความสามารถในการสร้างภาพจากข้อความนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ระดับความสามารถในการสะกดคำและคุณภาพของภาพนั้นน่าทึ่งมาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ใช้ Stable Diffusion 3 ฉันพบว่าความสามารถในการสร้างภาพจากข้อความนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ระดับความสามารถในการสะกดคำและคุณภาพของภาพนั้นน่าทึ่งมาก

8. Leonardo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสินทรัพย์เกมคุณภาพสูง)

Leonardo AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสินทรัพย์เกมคุณภาพสูง
ผ่านทางLeonardo.ai

เลโอนาร์โด เป็นผู้สร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญในการสร้างภาพถ่ายสินค้า, ภาพสถาปัตยกรรม, แบบจำลอง 3D, ภาพประกอบศิลปะคอนเซปต์, กราฟิก, การออกแบบตัวละคร, และสินทรัพย์เกม.

คุณจะได้รับงานศิลปะ ภาพ และวิดีโอคุณภาพสูงที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้กับโปรเจกต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบเกม ความบันเทิง การออกแบบ UX หรือศิลปะดิจิทัล ส่วนที่ดีที่สุดคือมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้คุณปรับแต่งผลงานได้อย่างละเอียดตามต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Leonardo AI

  • สร้างการออกแบบตัวละครคุณภาพสูง, พื้นผิว, และสินทรัพย์เกม
  • แก้ไขภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ AI Canvas เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบ
  • ผสานพื้นผิวเข้ากับสินทรัพย์ 3D เพื่อยกระดับรูปลักษณ์และความรู้สึกของไฟล์ OBJ
  • เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ Discord เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสร้างสรรค์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Leonardo AI

  • ระยะเวลาการประมวลผลอาจช้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
  • เหมาะสำหรับการสร้างสินทรัพย์เกมมากกว่า และอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและนักสร้างสรรค์งานอดิเรก

ราคาของ Leonardo AI

  • แผนฟรี
  • แผนฝึกงาน: $10/เดือน
  • แผนช่างฝีมือ: $24/เดือน
  • แผนเมสเตรโอ: $48/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Leonardo AI

  • G2: 4. 5/5 (20 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงมองว่า Leonardo AI เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI:

Leonardo. Ai มีความสามารถในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูง ภาพ และโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้

Leonardo. Ai มีความสามารถในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูง ภาพ และโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้

9. DreamStudio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ใช้งานง่าย)

ทางเลือกแทน Bing Image Creator: DreamStudio: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ใช้งานง่าย
ผ่านทางDreamStudio

คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Bing Image Creator อยู่หรือไม่? ลองใช้ DreamStudio โดย Stability AI ดูสิ อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Stable Diffusion ที่เป็นโอเพนซอร์ส DreamStudio เป็นทางเลือกที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมากกว่าและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันยอมรับคำสั่งข้อความและข้อมูลการตั้งค่าเพียงไม่กี่อย่างเพื่อสร้างภาพตามที่คุณต้องการ. นอกจากนี้ DreamStudio ยังโดดเด่นในการสร้างสไตล์ศิลปะที่หลากหลาย ตั้งแต่เหมือนจริงไปจนถึงนามธรรม ทำให้มันเหมาะสำหรับโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ.

คุณสมบัติเด่นของ DreamStudio

  • ทำงานบน Stable Diffusion v2. 1
  • เลือกจาก 16 รูปแบบภาพที่สมจริงที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการสร้างภาพที่แม่นยำ
  • แก้ไขภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อความเป็นคำสั่ง

ข้อจำกัดของ DreamStudio

  • ขาดการควบคุมในระดับรายละเอียดที่ Stable Diffusion มีให้
  • ดำเนินการตามแผนการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินต่อภาพ และราคาค่อนข้างซับซ้อน

ราคาของ DreamStudio

  • ฟรี: 100 เครดิต (500 ภาพที่ตั้งค่าเริ่มต้น)
  • โทเคน: $10 ต่อ 1,000 เครดิต

คะแนนและรีวิว DreamStudio

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ DreamStudio:

Dreamstudio มีวิธีที่ง่ายในการใส่ข้อความคำแนะนำและสร้างภาพที่แม่นยำที่สุด มันรวดเร็วในการส่งมอบผลลัพธ์ การนำไปใช้และการผสานรวมเครื่องมือนี้ทำได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก

Dreamstudio มีวิธีที่ง่ายในการใส่ข้อความคำแนะนำและสร้างภาพที่แม่นยำที่สุด มันรวดเร็วในการส่งมอบผลลัพธ์ การนำไปใช้และการผสานรวมเครื่องมือนี้ทำได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก

10. ไอเดียแกรม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความที่อ่านได้ชัดเจนภายในภาพ)

อักษรภาพ: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความที่อ่านได้ชัดเจนภายในภาพ
ผ่านอักษรภาพ

คล้ายกับทางเลือกยอดนิยมบางตัวสำหรับ Bing Image Creator, Ideaogram ก็สร้างภาพคุณภาพสูงจากข้อความที่ป้อน โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เหมาะสำหรับโปสเตอร์, โลโก้, อินโฟกราฟิก, และโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์, ตัวสร้างภาพด้วยระบบ AI นี้ให้ความสำคัญกับข้อความไม่แพ้กับการออกแบบเลย การผสมผสานระหว่างภาพที่ดึงดูดสายตาและข้อความที่ชัดเจนและอ่านง่ายทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นและติดอยู่ในใจของผู้คน

ลักษณะเด่นของอักษรภาพ

  • สร้างภาพที่เน้นเนื้อหาข้อความอย่างชัดเจน
  • ใช้ฟีเจอร์ "กระเบื้อง" เพื่อสร้างลวดลายซ้ำๆ ทั่วทั้งภาพ
  • ยกระดับและปรับปรุงภาพของคุณด้วยความละเอียด 2k ที่สูงขึ้น
  • ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการสร้างภาพแบบกลุ่ม โดยอัปโหลดสเปรดชีตที่มีคำแนะนำเพื่อสร้างภาพจำนวนมากในคราวเดียว

ข้อจำกัดของอักษรภาพ

  • การสร้างภาพที่เน้นข้อความจำกัดความสามารถในการออกแบบที่เน้นภาพเพียงอย่างเดียว
  • การแสดงผลข้อความอาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง

การกำหนดราคาแบบอักษรภาพ

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/เดือน
  • บวก: $20/เดือน
  • ข้อดี: $60/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวแบบอักษรภาพ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมองของมนุษย์จดจำภาพได้ดีกว่าข้อความ—ทั้งในทันทีและหลังจากผ่านไปสามวัน!

11. Canva (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบที่ครอบคลุมด้วยการผสานรวม AI)

ทางเลือกอื่นสำหรับ Bing Image Creator: Canva: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการออกแบบที่ครอบคลุมพร้อมการผสานรวม AI
ผ่านทางCanva

Canva เป็นแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกยอดนิยมที่มีเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ให้บริการด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่สวยงามและแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคลังเทมเพลต กราฟิก และฟอนต์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างและแก้ไขงานออกแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ Canva

  • เลือกจากเทมเพลตการออกแบบกราฟิกหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างสื่อภาพที่สมบูรณ์แบบ
  • สร้างและแก้ไขการออกแบบภายในอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • ร่วมมือในโครงการออกแบบกับสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์
  • ส่งออกแบบสำเร็จในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับเว็บและงานพิมพ์

ข้อจำกัดของ Canva

  • ภาพที่สร้างโดย AI ขาดความเป็นเอกลักษณ์ที่พบในการออกแบบที่กำหนดเอง
  • การควบคุมองค์ประกอบในการออกแบบที่จำกัดทำให้ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์แนวคิดที่ซับซ้อนและนามธรรมลดลง

ราคาของ Canva

  • Canva ฟรี
  • Canva Pro: $15/เดือน
  • Canva Teams: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,410+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (12,380+ รีวิว)

ดูความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนนี้เกี่ยวกับ Canva:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันเลือกใช้ Canva Pro ซึ่งมีความเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับโปรเจ็กต์ของฉัน ดีไซน์และเทมเพลตที่ดีขึ้นเพื่อทำงานด้วย ภาพแบบโปรคือสิ่งที่ฉันตามหาอยู่พอดี ฟีเจอร์ AI magic ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ยอดเยี่ยมมาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันเลือกใช้ Canva Pro ซึ่งมีความเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับโปรเจ็กต์ของฉัน ดีไซน์และเทมเพลตที่ดีขึ้นเพื่อทำงานด้วย ภาพแบบโปรคือสิ่งที่ฉันตามหาอยู่พอดี ฟีเจอร์ AI magic ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ยอดเยี่ยมมาก

12. NightCafe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน)

NightCafe: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
ผ่านทางNightCafe

ปิดท้ายทางเลือกสำหรับ Bing Image Creator ด้วย NightCafe เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่เน้นการผสมผสานการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ากับความคิดสร้างสรรค์

มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง, แชร์, และสำรวจภาพที่สร้างโดย AI ผ่านศิลปะที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน นอกจากนี้ NightCafe ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบอร์ดไอเดียภาพจากคำสั่ง, ทำให้พวกเขาสามารถโชว์ผลงานสร้างสรรค์ของตนได้

คุณสมบัติเด่นของ NightCafe

  • สร้างภาพจากข้อความโดยใช้เครื่องมือ AI ขั้นสูง
  • เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายชุมชนเพื่อแสดงและพัฒนาผลงานศิลปะของคุณ
  • ค้นพบแกลเลอรีของผลงานศิลปะ AI ที่สร้างโดยผู้ใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
  • มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนผู้สร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวาผ่านความคิดเห็นและการสนทนา

ข้อจำกัดของ NightCafe

  • คุณภาพและสไตล์ศิลปะอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคำแนะนำที่ป้อนเข้ามา
  • แนวทางที่มุ่งเน้นชุมชนในการสร้างงานศิลปะดิจิทัลอาจไม่เหมาะกับผู้ที่มองหาประสบการณ์แบบโดดเดี่ยว

ราคาของ NightCafe

  • AI Beginner: $5.99/เดือน
  • นักเล่นงานอดิเรก AI: $9.99/เดือน
  • ผู้ชื่นชอบ AI: $19.99/เดือน
  • ศิลปิน AI: $49.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ NightCafe

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

มาดูกันว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ NightCafe:

หนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจคือความพร้อมใช้งานของคำสั่งเริ่มต้นฟรี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจเครื่องมือสร้างภาพ AI ได้อย่างลึกซึ้ง แตกต่างจากเครื่องมือ AI ชั้นนำหลายแห่งที่มักให้ทดลองใช้แบบจำกัด NightCafe มอบโอกาสให้ทดสอบเครื่องมืออย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจใช้งานจริง

หนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจคือความพร้อมใช้งานของคำสั่งเริ่มต้นฟรี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจเครื่องมือสร้างภาพ AI ได้อย่างลึกซึ้ง แตกต่างจากเครื่องมือ AI ชั้นนำหลายแห่งที่มักให้ทดลองใช้แบบจำกัด NightCafe มอบโอกาสให้ทดสอบเครื่องมืออย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจใช้งานจริง

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

  • โฟโตโซนิค: ผสานการทำงานกับ WriteSonic เพื่อทำให้การสร้างภาพจากข้อความง่ายขึ้น
  • PhotoDirector: ใช้โมเดล AI ที่ทรงพลังเพื่อปรับแต่งภาพของคุณ
  • Imggen AI: สร้างภาพที่ไม่มีลายน้ำจากข้อความที่ป้อน

ปลดปล่อยจินตนาการของคุณให้เป็นจริงด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะมองหาความสมจริงที่น่าทึ่ง ความมีศิลปะ หรือการออกแบบตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทางเลือกเหล่านี้แทน Bing Image Creator มอบความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตั้งแต่ AI คุณภาพสูงไปจนถึงสไตล์ที่แปลกใหม่ คุณจะพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโปรเจกต์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ครอบคลุมมากขึ้นและไม่จำกัดการใช้งานเครื่องมือไว้เพียงการสร้างภาพด้วย AI เท่านั้น ClickUp เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า

แม้ว่ามันไม่สามารถสร้างภาพ AI ได้ด้วยตัวเอง แต่มันมาพร้อมกับเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้การร่วมมือเป็นไปได้ และทำให้การคิดสร้างสรรค์ทางภาพคมชัดขึ้น

