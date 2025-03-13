13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Nozbe ในปี 2025

Nozbe ได้รับการยอมรับมานานในด้านดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและการสอดคล้องกับวิธีการ Getting Things Done (GTD) ซึ่งทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายสำหรับทั้งบุคคลและทีม
แม้ว่าจะเป็นตัวจัดการงานที่ดี แต่บางครั้ง คุณต้องการมากกว่านั้น—การร่วมมือที่ดีขึ้น, ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, หรือเพียงแค่แนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมีฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดการงานได้ดีขึ้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเช่นกัน
ข่าวดีคือ? มีทางเลือกที่ทรงพลังมากมายที่สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน ข่าวดียิ่งกว่านั้นคือ? ต่างจาก Nozbe เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวมีเวอร์ชันฟรีที่ให้จำนวนโปรเจกต์และที่นั่งมากกว่าสำหรับการจัดการงานที่ประสบความสำเร็จ
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องมือวางแผนงานทีมที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติหรือเครื่องมือจัดการงานบนมือถือที่เรียบง่ายและไม่ยุ่งยาก ทีมของฉันและฉันได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ Nozbe ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ มาดูกัน!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Nozbe:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการแบบร่วมมือด้วยระบบ AI
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพด้วยระบบลากและวางที่เรียบง่าย
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานส่วนตัวและงานทีม
- Microsoft To Do: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ราบรื่นในระบบนิเวศของ Microsoft
- nTask: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- TickTick: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดตารางงาน
- Basecamp: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์ที่มีการรวมศูนย์และแดชบอร์ดการจัดระเบียบโครงการแบบรวม
- Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดการข้อมูล
- Google Tasks: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการขั้นตอนการทำงาน
- โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและจัดการความรู้แบบครบวงจร
- สิ่งต่างๆ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัวบน Mac และ iOS
- Any.do: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานข้ามแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ปรากฏการณ์ไซการ์นิค (Zeigarnik Effect) ชี้ให้เห็นว่างานที่ยังไม่เสร็จจะติดอยู่ในสมองของเรามากกว่างานที่เสร็จแล้ว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการขีดฆ่าสิ่งที่ทำเสร็จจากรายการสิ่งที่ต้องทำจึงให้ความรู้สึกพึงพอใจ—มันช่วยให้จิตใจของเราได้ปิดฉาก!
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Nozbe?
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนำทีมฟรีแลนซ์ที่มีพลวัตซึ่งทำงานในโครงการของลูกค้าหลายราย คุณได้ใช้ Nozbe เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานและทีมมาโดยตลอด แต่เมื่อโครงการของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบมากขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถประเมินทางเลือกของ Nozbe สำหรับกระบวนการธุรกิจที่กำลังพัฒนาของคุณ:
- การจัดการงานและการทำงานร่วมกันขั้นสูง: Nozbe ขาดความสามารถในการสร้างงานที่กระตุ้นขั้นตอนถัดไปในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ หากสิ่งนี้สำคัญสำหรับคุณ ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีความเชื่อมโยงระหว่างงานและการทำงานอัตโนมัติที่รองรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: รับประกันการเข้าถึงที่ราบรื่นบนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดการงานโดยไม่มีการขัดจังหวะ ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือขณะเดินทาง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การวางแผนโครงการเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้คุณติดตามงานต่างๆ ได้ ลดระยะเวลาในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเทมเพลตและฟิลด์งานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ไม่ซ้ำกันและเพิ่มประสิทธิภาพ การแนะนำที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับบุคคลเป็นสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
- การรายงานและการวิเคราะห์: เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ความคืบหน้าของงาน และปริมาณงานหรือไม่? คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามประสิทธิภาพและกำหนดเวลาได้หรือไม่? สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในเครื่องมือจัดการงานที่แข็งแกร่ง
- ความสามารถในการผสานรวม: มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือสำคัญที่คุณใช้ เช่น Google Calendar เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานและตารางเวลา
- ราคาและความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีแผนฟรีที่มีคุณสมบัติเพียงพอให้คุณทดลองใช้ก่อนตัดสินใจหรือไม่ แผนชำระเงินมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ Nozbe หรือไม่ สามารถปรับขนาดให้สอดคล้องกับทีมของคุณเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คุณจะสามารถเลิกใช้แอปปฏิทินหลายตัวและหาทางเลือกของ Nozbe ที่เหมาะกับความต้องการในการจัดการงานและโครงการของคุณได้
👀 คุณรู้หรือไม่? การแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้—ที่เรียกว่า การแบ่งงานเป็นชิ้น—สามารถช่วยเพิ่มสมาธิและลดความเครียดได้
13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Nozbe
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำให้การสื่อสารในที่ทำงานง่ายขึ้น จัดการโครงการหลาย ๆ โครงการได้โดยไม่มีความยุ่งยาก หรือหลีกเลี่ยงการรบกวนกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ ฉันได้คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 13 ตัวเลือกสำหรับ Nozbe ไว้ให้คุณแล้ว ฉันหวังว่าพวกมันจะช่วยคุณจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการแบบร่วมมือด้วย AI)
ไม่ว่าฉันจะลองใช้เครื่องมือมากมายเพียงใดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ก็ยังมีบางสิ่งที่ขาดหายไปเสมอ—จนกระทั่งฉันเปลี่ยนมาใช้ClickUp, แอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว มันนำการอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นใหม่ การค้นหา และการจัดการงานที่ยืดหยุ่นมาไว้ในพื้นที่เดียวที่ราบรื่น ตอนนี้ฉันสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดการเอกสาร โครงการ และการสื่อสารของทีมทั้งหมดในที่เดียว
ชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้วิธีที่ AI ของ ClickUp ทำให้การอัตโนมัติของงานง่ายขึ้น
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างงานได้อย่างง่ายดาย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดความสำคัญได้สี่ระดับด้วยธงความสำคัญ
📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีมูลค่าสูงโดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ClickUp Task Prioritiesเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย โดยเน้นงานที่สำคัญที่สุดอย่างชัดเจน ด้วยระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตั้งค่าสถานะความสำคัญแบบกำหนดเองของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับงานใดก่อน
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณปรับแต่งงานด้วยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ—เพิ่มรายละเอียดเช่น วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน และข้อมูลอื่นๆ เพื่อรักษาบริบท
การจัดตารางงานก็ง่ายเช่นกัน ด้วยคุณสมบัติงานที่ครอบคลุมของ ClickUp คุณสามารถแยกโครงการใหญ่เป็นงานย่อยที่จัดการได้ เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้การพึ่งพา และติดตามความคืบหน้าด้วยการติดตามที่ราบรื่นภายในแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการนำเสนอชุดเครื่องมือครบวงจรเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุด
กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยเป้าหมายของ ClickUpและตั้งหลักชัยเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ กำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดด้วยปฏิทินการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ และจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มองเห็นความคืบหน้าด้วยกระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt และมุมมองไทม์ไลน์
การจัดโครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมของฉันเป็นระเบียบ, ทำให้การจัดการกำหนดเวลาง่ายขึ้น, และช่วยให้เราไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมาย แต่ยังเกินเป้าหมายของเราได้
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นหรือไม่? เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
มันมีเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปสำหรับการติดตามงานและการตั้งเป้าหมาย รวมถึงปฏิทินวางแผนโครงการ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประหยัดเวลาและรักษาความเป็นระเบียบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Automationsเพื่อทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติและตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา
- สลับระหว่างมุมมองรายการ มุมมองบอร์ด มุมมองแกนต์ และมุมมองปฏิทิน เพื่อการติดตามโครงการที่ยืดหยุ่นด้วยมุมมอง ClickUpที่กำหนดเอง
- รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดการวันของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp นอกจากนี้ยังสร้างสรุปงานและสรุปงานประจำวันเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าอยู่เสมอ
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และประสิทธิภาพของทีมโดยตรงภายในงานโดยใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpที่ผสานรวม
- ร่วมสร้างและแก้ไขเอกสาร แชร์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบสดใน ClickUp
- ส่งข้อความทันทีถึงบุคคลหรือกลุ่มโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp โดยใช้ClickUp Chat แปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้หรือเชื่อมโยงการสนทนากับงานที่มีอยู่เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่กว้างขวางอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นและสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- การปรับแต่ง ClickUp ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะอาจใช้เวลามากในครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่ฉันได้ลองใช้ ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชั่นที่พร้อมใช้เพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่ฉันได้ลองใช้ ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้ได้ทันทีเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพด้วยระบบลากและวางที่เรียบง่าย)
Trelloเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย ฉันสามารถลากและวางการ์ดงานระหว่างคอลัมน์ต่างๆ เช่น ต้องทำ กำลังทำ และทำเสร็จ ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ติดตามและสื่อสารความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น
Trello ช่วยให้ทีมของคุณติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวันที่ครบกำหนด รายการตรวจสอบ และป้ายกำกับสีที่คุณสามารถเพิ่มลงในบัตรงานแต่ละใบได้
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม? แม่แบบบอร์ดของ Trello ช่วยให้การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และโครงการส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้กระดานคัมบังเพื่อทำให้การวางแผนงาน การจัดการขั้นตอนการทำงาน และการทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้น
- อัตโนมัติภารกิจประจำวันด้วยกฎและตัวกระตุ้นที่กำหนดเองผ่านระบบอัตโนมัติของบัตเลอร์
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยการผสานรวมกับ Slack, Google Drive และ Power-Ups อื่น ๆ
- มอบหมายงาน, เพิ่มความคิดเห็น, และแนบไฟล์ไปยังบัตรเพื่อการจัดการงานร่วมกัน
- จัดการโครงการได้จากทุกที่ด้วยการเข้าถึงแอปมือถือที่ใช้งานง่ายของ Trello
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมและเครื่องมือรายงานขั้นสูง
- คณะกรรมการอาจรู้สึกหนักใจเมื่อมีงานมากเกินไป
- การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงผ่าน Power-Ups อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างมาก
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบการซิงโครไนซ์ผ่านเว็บในโปรแกรมนี้ที่ช่วยให้ฉันสามารถเข้าถึงและอัปเดตบอร์ดของฉันได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้
ฉันชอบการซิงโครไนซ์ผ่านเว็บในโปรแกรมนี้ที่ช่วยให้ฉันสามารถเข้าถึงและอัปเดตบอร์ดของฉันได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้
3. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานส่วนตัวและทีม)
เมื่อคุณต้องการจัดระเบียบความคิดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญTodoistคือเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ เมื่อทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ทีม มันจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่เดียว
อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นรายงานรายสัปดาห์หรือการตรวจสอบรายวันที่มีกำหนดการซ้ำ ๆ. นอกจากนี้การผสานกับเครื่องมือเช่น Google Calendar และ Slack ทำให้การซิงค์งานของคุณและการอัปเดตความคืบหน้าข้ามแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- บันทึกงานได้ทันทีด้วยการป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ
- จัดระเบียบงานตามบริบท ความสำคัญ หรือโครงการ โดยใช้ป้ายกำกับและตัวกรอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบคะแนนและสถิติต่อเนื่องผ่านระบบกรรม
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มด้วยแอปสำหรับเว็บ มือถือ และเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Todoist
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการที่ซับซ้อน
- ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อการติดตามเวลา
- ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Todoist
4. Microsoft To Do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ราบรื่นในระบบนิเวศของ Microsoft)
เมื่อฉันเคยทำงานกับเครื่องมือของ Microsoft,Microsoft To Doเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการ. การผสานรวมอย่างแน่นหนาของมันกับ Outlook และ Microsoft 365 ทำให้การจัดการงานและอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่น.
ฉันใช้มันเพื่อแปลงอีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นงาน ตั้งวันครบกำหนด และจัดระเบียบโครงการเพื่อมุ่งเน้นในแต่ละวัน รายการอัจฉริยะของแอปจะจัดหมวดหมู่การทำงานโดยอัตโนมัติ และไฟล์แนบช่วยให้คุณเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ใกล้มือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- ซิงค์งานกับ Outlook และ Teams ด้วยการผสานรวม Microsoft 365
- มุ่งเน้นที่ความสำคัญประจำวันด้วยรายการงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- เข้าถึงงานได้อย่างง่ายดายบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัว, มันไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ
- ต้องการการเชื่อมต่อสำหรับการติดตามเวลา
ราคาของ Microsoft To Do
- ฟรีเมื่อใช้บัญชี Microsoft
- รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft To Do อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบ Microsoft To-Do เพราะการผสานรวมฟีเจอร์การจัดการงานและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของฉันได้อย่างราบรื่น และเติมความสร้างสรรค์ให้กับการจัดระเบียบงาน
ฉันชอบ Microsoft To-Do เพราะการผสานรวมฟีเจอร์การจัดการงานและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของฉันได้อย่างราบรื่น และเติมความสร้างสรรค์ให้กับการจัดระเบียบงาน
5. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
การจัดการโครงการหลายโครงการด้วยกระบวนการทำงานแบบ Agile อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่nTaskช่วยให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือการจัดการงานและการวางแผนโครงการที่เฉพาะเจาะจง ฉันได้ใช้มันเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการมอบหมายงานในทีม ตั้งลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่ทำงานศูนย์กลางเดียว
กำหนดความสัมพันธ์ของงานเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานมีความถูกต้องและจัดการการพึ่งพาของงานในขณะที่กำหนดเวลา จัดระเบียบ และบันทึกการประชุมโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- ใช้กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์เพื่อการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการแบบเรียลไทม์โดยใช้การติดตามความเสี่ยงและปัญหา
- ติดตามความคืบหน้าของงานและจัดการชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยไม่ต้องใช้ระบบติดตามเวลาจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ nTask
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- อาจรู้สึกเชยสำหรับผู้ใช้บางคน
- การล่าช้าเป็นครั้งคราวและประสิทธิภาพที่ช้าลงบนอุปกรณ์มือถือ
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
nTask ระดับคะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
6. TickTick (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดตารางงาน)
การบาลานซ์เป้าหมายส่วนตัวกับภารกิจประจำวันอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจได้ แต่TickTickช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยการจัดการภารกิจที่เข้าใจง่ายและการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ มันจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ ตั้งการแจ้งเตือน และจัดการภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
ด้วยการผสานปฏิทิน ฉันสามารถมองเห็นงานควบคู่กับเหตุการณ์ได้ ซึ่งช่วยในการจัดการเวลาได้ดีขึ้น แท็กที่กำหนดเองและระดับความสำคัญช่วยให้ฉันจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้าม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- จัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำอัจฉริยะผ่านการจัดตารางเวลาแบบสมาร์ท
- อยู่ในจังหวะการทำงานด้วยตัวจับเวลาโฟกัสในตัว เช่น ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร
- สร้างนิสัยที่ดีและติดตามความก้าวหน้าด้วยตัวติดตามนิสัย
- ซิงค์งานกับปฏิทินเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ TickTick
- ไม่มีระบบติดตามเวลาทำงานสำหรับงานที่สร้างขึ้น
- เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $35.99/ปี
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TickTick อย่างไรบ้าง?
TickTick มีฟังก์ชันการทำงานบนเว็บและมีชุดแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถืออย่างครบถ้วน มอบความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานต่างๆ ได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
TickTick มีฟังก์ชันการทำงานบนเว็บและมีชุดแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถืออย่างครบถ้วน มอบความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานต่างๆ ได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
7. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์ที่รวมศูนย์และแดชบอร์ดการจัดระเบียบโครงการแบบรวม)
การจัดการโครงการหลายโครงการที่มีการสื่อสารกระจัดกระจายอาจนำไปสู่ความสับสนและการพลาดกำหนดเวลาได้Basecampช่วยรวมศูนย์ความร่วมมือของทีมโดยการรวมการจัดการงาน การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ และการแชร์ไฟล์ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
รายการสิ่งที่ต้องทำของ Basecamp ช่วยให้การมอบหมายงาน การกำหนดวันที่ครบกำหนด และการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับการรักษาการเชื่อมต่อของทีมระยะไกลและการดำเนินโครงการให้ก้าวหน้าโดยไม่ต้องตรวจสอบบ่อยๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- จัดระเบียบและมอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายโดยใช้รายการสิ่งที่ต้องทำ
- รวมศูนย์การสนทนาและการอัปเดตโครงการด้วยกระดานข้อความ
- สื่อสารผ่านแชทแคมป์ไฟในตัวเพื่อการส่งข้อความทีมแบบเรียลไทม์
- จัดเก็บและแชร์ไฟล์โครงการในที่เดียวด้วยฟีเจอร์เอกสารและไฟล์
- รวบรวมการอัปเดตของทีมโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด โดยใช้การเช็คอินอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยลงสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงคุณสมบัติการจัดการงานพื้นฐาน
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $349/เดือน ต่อองค์กร
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
8. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดการข้อมูล)
การบาลานซ์การจัดการงานกับการจดบันทึกอย่างละเอียดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและต้องการการร่วมมือกันEvernoteช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นโดยการผสานการจดบันทึกที่มีรายละเอียดกับระบบการจัดการงานที่ราบรื่น
มันสะดวกสำหรับการบันทึกไอเดีย จัดระเบียบการวิจัยและวางแผนงานประจำวันไว้ในที่เดียว ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ วันที่ครบกำหนด และการจัดลำดับความสำคัญในตัว ฉันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับแอปไปมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ผสานงานภายในบันทึกเพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
- แนบไฟล์, บันทึกเสียงโน้ต, และตัดต่อหน้าเว็บ
- เข้าถึงบันทึกและงานที่ต้องทำบนทุกอุปกรณ์
- แปลงเอกสารกระดาษและนามบัตรเป็นดิจิทัลโดยใช้ OCR
ข้อจำกัดของ Evernote
- แผนพื้นฐานมีข้อจำกัดในการจัดเก็บและฟีเจอร์
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่
- ผู้ใช้รายงานความล่าช้าในการซิงค์ข้ามอุปกรณ์
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- พรีเมียม: $7.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
Evernote มีประโยชน์เพราะคุณสามารถปรับแต่งการจัดระเบียบให้เหมาะกับความต้องการและประเภทงานที่คุณกำลังทำได้
Evernote มีประโยชน์เพราะคุณสามารถปรับแต่งการจัดระเบียบให้เหมาะกับความต้องการและประเภทงานที่คุณกำลังทำได้
9. Google Tasks (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace)
ฉันมักจะกลับมาใช้Google Tasksเมื่อต้องการวิธีง่ายๆ และเข้าใจง่ายในการจัดการงานส่วนตัวโดยตรงในระบบนิเวศของ Google ของฉัน มันผสานรวมกับ Gmail และ Google Calendar ได้เป็นอย่างดี ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนอีเมลเป็นงานและจัดการกำหนดเวลาได้จากกล่องจดหมายของฉันอย่างสะดวกสบาย
การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้การจัดการงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ฉันมีระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ กำหนดวันครบกำหนด และจัดระเบียบงานพร้อมงานย่อยได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- เปลี่ยนอีเมลเป็นงานและดูกำหนดส่งภายในปฏิทินของคุณ
- แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ โดยใช้ subtasks และลิสต์
- จัดการงานได้ทุกที่ด้วยแอป Google Tasks บนมือถือ
- เพลิดเพลินกับการออกแบบที่เรียบง่ายเพื่อการจัดการงานที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการงานแบบทีม เนื่องจากไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Google Tasks
- ฟรี: รวมอยู่ด้วยกับบัญชี Google
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Google Tasks
10. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
อาสนะเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อจัดการโครงการหลายโครงการที่มีทีมข้ามสายงาน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างช่วยให้การมอบหมายงาน การติดตามโครงการ การทำงานร่วมกันในทีมและการจัดการปริมาณงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ของ Asana สามารถปรับให้เข้ากับขนาดทีมหรือความซับซ้อนของโครงการใด ๆ ได้ ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและมีความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ตั้งค่าการพึ่งพาของงานหรือกำหนดงานที่ต้องพึ่งพาจากงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- เลือกดูระหว่างมุมมองรายการ, กระดาน, ไทม์ไลน์ และปฏิทิน เพื่อดูภาพรวมของโครงการ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้ทุกวัน เช่น Slack, Google Drive และ Zoom
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ขาดคลังไฟล์ทั่วไปสำหรับแต่ละโครงการ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงส่วนใหญ่มีให้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
- การแจ้งเตือนที่มากเกินไปอาจทำให้เสียสมาธิ
ราคาของ Asana
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ฉันเคยใช้รายการสิ่งที่ต้องทำบนกระดาษ และการใช้ Asana ยังคงให้ความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้ติ๊กงานที่เสร็จแล้ว แต่ทำให้กระบวนการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฉันเคยใช้รายการสิ่งที่ต้องทำบนกระดาษและการใช้ Asana ยังคงให้ความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้ติ๊กงานที่เสร็จแล้ว แต่ทำให้กระบวนการเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานครบวงจรและการจัดการความรู้)
เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่องของหน้าเว็บที่ซ้อนกันNotionกลายเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ฉันชื่นชอบเมื่อฉันต้องการพื้นที่เพื่อจัดระเบียบแผนโครงการและบันทึกการประชุมของฉัน (ก่อนที่ฉันจะย้ายไปใช้ ClickUp) ความยืดหยุ่นของมันทำให้ฉันสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง วิกิ ฐานข้อมูลงาน และเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้—ทั้งหมดในที่เดียว
Notion ทำให้การสลับระหว่างการจดบันทึกส่วนตัวและโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง ไม่ว่าคุณจะติดตามความคืบหน้าด้วยกระดาน Kanban, วางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ หรือแชร์เอกสารกับทีม Notion สามารถปรับเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เข้าถึงห้องสมุดของเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ, การจัดการโครงการ, และการบันทึกข้อมูล
- ปรับแต่งหน้าเว็บด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากแล้ววาง และบล็อกเนื้อหาแบบโมดูลาร์
- เชื่อมต่อทันทีด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และ Trello
- แชร์หน้าเพจ, แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Notion
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- ฟังก์ชันการทำงานจำกัดเมื่อออฟไลน์
- ขาดการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
12. Things (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัวบน Mac และ iOS)
สำหรับผู้ที่ฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศของ Apple อย่างลึกซึ้งThingsสามารถเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานต่างๆ บน Mac, iPhone และ iPad ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบที่สะอาดและเรียบง่ายทำให้การใช้งานเพื่อจับความคิด วางแผนโครงการ และจัดการงานประจำวันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมากโดยไม่รู้สึกหนักใจ ฉันชอบที่มันผสานการทำงานกับฟีเจอร์ของ Apple อย่างเช่น Reminders และ Calendar ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสิ่งต่างๆ
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ Mac, iPhone, iPad และ Apple Watch ได้อย่างราบรื่นไร้กังวล
- เพิ่มงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดโดยใช้การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
- จัดระเบียบโครงการให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมหัวข้อและรายการตรวจสอบ
- จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณด้วยมุมมองวันนี้และงานที่กำลังจะมาถึง โดยใช้โหมดโฟกัส
ข้อจำกัดของสิ่งต่าง ๆ
- ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ Windows หรือ Android
- ออกแบบมาสำหรับการจัดการงานส่วนบุคคล ไม่ใช่โครงการของทีม
ราคาสินค้า
- Mac: $49.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- iPhone & Apple Watch: $9. 99 (ซื้อครั้งเดียว)
- iPad: $19.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- Vision Pro: 29.99 ดอลลาร์ (ซื้อครั้งเดียว)
การจัดอันดับและรีวิวสิ่งต่างๆ
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
13. Any.do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานข้ามแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย)
เมื่อคุณต้องการผู้จัดการงานที่ตรงไปตรงมา ไม่มีลูกเล่น และใช้งานได้ข้ามอุปกรณ์Any.doคือคำตอบ ความเรียบง่ายของมันทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานประจำวันโดยไม่ถูกทำให้สับสนด้วยฟีเจอร์ที่ซับซ้อน
ฉันขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นวันด้วยฟีเจอร์ Moment โดยทบทวนและวางแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้คุณเดินหน้าไปตามเป้าหมาย Any.do สามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์มือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้จากทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- จัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันด้วยประสบการณ์การวางแผนที่มีคำแนะนำ
- ซิงค์ข้อมูลข้าม iOS, Android, เว็บ และเดสก์ท็อป
- ตั้งการแจ้งเตือนรายวัน รายสัปดาห์ หรือกำหนดเองเพื่อติดตามงานต่างๆ
- เพิ่มงานและสร้างการแจ้งเตือนหลายรายการได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่งเสียง
ข้อจำกัดใดๆ
- ขาดความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนพรีเมียม
- คุณสมบัติการร่วมมือของทีมมีน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $7. 99/ผู้ใช้/เดือน ต่อเดือน
Any. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Nozbe ที่คุณเคยต้องการ
จากความดึงดูดทางสายตาของ Trello ไปจนถึงความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อของ Google Tasks เราได้สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 13 รายการสำหรับ Nozbe ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม หลังจากการวิจัยอย่างละเอียดและประสบการณ์ส่วนตัว ฉันเชื่อว่า ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Nozbe ด้วยความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน, และตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ มันจึงสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและความทรงพลังได้อย่างลงตัว
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันระบบที่รวมทุกความสามารถและปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมทั้งเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมให้ดียิ่งขึ้น ผมขอแนะนำ ClickUp อย่างยิ่ง ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณจะพร้อมรับมือกับทุกโปรเจกต์ได้อย่างมั่นใจ