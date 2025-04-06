10 อันดับทางเลือกของ Orangescrum สำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

ทุกทีมมีวิธีการทำงานของตัวเอง บางทีมยึดติดกับขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ ในขณะที่บางทีมต้องการพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนและปรับแต่งตามความเหมาะสม
หาก Orangescrum รู้สึกจำกัดไปบ้าง หรือหากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ปรับแต่งได้มากขึ้นและคุ้มค่ากว่า คุณก็ยังมีทางเลือกอื่นอยู่
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งที่ลึกขึ้น การผสานรวมที่ดีขึ้น หรือการควบคุมการตั้งค่าอย่างสมบูรณ์
หากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ นี่คือทางเลือกของ Orangescrum ที่คุ้มค่าแก่การสำรวจ 📝
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Orangescrum:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
- OpenProject (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบคัมบังที่เรียบง่าย)
- อาสาณะ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
- Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรขององค์กร)
- สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่มีทักษะสูงในการใช้สเปรดชีต)
- โนชั่น (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารที่เชื่อมโยงกัน)
- เบสแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมที่ตรงไปตรงมา)
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Orangescrum?
เครื่องมือที่เหมาะสมควรช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น, ส่งเสริมการร่วมมือ, และรองรับการขยายตัว
นี่คือคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ควรให้ความสำคัญ:
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถเริ่มใช้งานเครื่องมือได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียด
- การจัดการงานที่ยืดหยุ่น: กำหนดขั้นตอนการทำงานเฉพาะ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และมุมมองหลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการได้ตามต้องการ
- ฟังก์ชันการทำงานที่ปรับขนาดได้: ธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทีมที่ใหญ่ขึ้น และกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: การส่งข้อความในตัว, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, และการแชร์ไฟล์ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารที่กระจัดกระจาย
- การผสานการทำงานที่แข็งแกร่ง: เครื่องมือที่เชื่อมต่อกับแอปที่มีอยู่แล้ว เช่น Slack, Google Drive และแพลตฟอร์ม CRMช่วยขจัดความท้าทายในการจัดการโครงการเช่น การสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา
- ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา: การมอบหมายงานอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ และกระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย ช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
📮 ClickUp Insight: ทีมใช้เวลาเกินครึ่งของวันทำงานในการสลับระหว่างเครื่องมือและค้นหาข้อมูล ทำให้การสื่อสารกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ ข้อความกระจายอยู่ในอีเมล, แชท, และการโทร ทำให้ความคืบหน้าช้าลง, สร้างการแยกตัว, และขัดขวางนวัตกรรม
ClickUpนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว—งาน, เอกสาร, การสนทนา, และเป้าหมาย—เพื่อให้ทีมสามารถสื่อสาร, ร่วมมือ, และรักษาความเป็นระเบียบได้.ประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครของ ClickUpช่วยให้การทำงานไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง, ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการได้โดยไม่เสียเวลาไปกับการค้นหาสิ่งที่ต้องการ.
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Orangescrum
บางครั้ง แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่แตกต่างออกไปอาจทำให้การทำงานรู้สึกเป็นระเบียบและง่ายดายขึ้น หากคุณกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ ยังมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายที่นำเสนอวิธีการวางแผนและทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ นี่คือบางตัวเลือกที่ควรลองสำรวจดู 👀
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
การทำงานในวันนี้มีปัญหา. โครงการ, ความรู้, และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งทำให้เราช้าลง.
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วย แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ซึ่งรวมโครงการ, ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่การติดตามงานClickUp's Project Management Solutionไปไกลกว่านั้น สร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ ที่ทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
คลิกอัพ เบรน
หัวใจสำคัญของประสบการณ์นี้คือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกได้ทันที การติดตามการอัปเดตโครงการ การตอบคำถาม และการทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติสามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที
สมมติว่าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์กำลังจัดการการปล่อยซอฟต์แวร์ ClickUp Brain จะสแกนงาน ความคิดเห็น และเอกสารเพื่อสร้างการอัปเดตที่มีโครงสร้างซึ่งเน้นฟีเจอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ การอนุมัติที่รอดำเนินการ และกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าโดยไม่ต้องรอการประชุม
ผู้จัดการโครงการที่กำลังตรวจสอบคำขอของลูกค้าอาจจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเคยมีการจัดการกับข้อเสนอแนะที่คล้ายกันมาก่อนหรือไม่ ClickUp Brain จะค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงการสนทนาในแชท งานที่ผ่านมา และไฟล์ที่แชร์ เพื่อแสดงการสนทนาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับกันไปมา
ClickUp Chat
ClickUp Chatนำการสนทนาเข้ามาในพื้นที่ทำงาน ทำให้การสื่อสารและงานต่างๆ อยู่ในที่เดียว ทุก Space, Folder และ List มีแชทของตัวเอง เพื่อให้งานเป็นระเบียบอยู่เสมอ
การพลาดการอัปเดตไม่ใช่ปัญหาเช่นกัน Catch Me Up ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะสรุปบทสนทนาสำคัญๆ ให้ ดังนั้นสมาชิกในทีมที่กลับมาจากการลาพักร้อนสามารถเห็นการตัดสินใจที่สำคัญได้ในพริบตาสิ่งนี้ทำให้ ClickUp แตกต่างจากทางเลือกอื่นๆ ของ Orangescrum
นอกเหนือจากการสื่อสารที่ราบรื่นแล้ว การจัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญไม่แพ้กันClickUp Tasksช่วยให้ทีมสามารถติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญ การเชื่อมโยงงานที่ต้องพึ่งพา และสถานะที่กำหนดเองได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานทุกรูปแบบ
มุมมองใน ClickUp
แต่การติดตามงานเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ—การมีมุมมองที่ถูกต้องคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงมุมมองของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถสลับระหว่างรายการ บอร์ด แผนงานกังค์ต์ และปฏิทิน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีมุมมองที่ชัดเจนที่สุดของงานเสมอ
การรักษาให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมักหมายถึงการลดงานที่ทำซ้ำ ๆ และนี่คือจุดที่ClickUp Automationเข้ามาช่วย
การอัปเดตตามปกติ, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, และการแจ้งเตือนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความสนใจจริง ๆ
สมมติว่าทีมการตลาดกำลังจัดการการอนุมัติเนื้อหา เมื่อผู้เขียนส่งร่างเข้ามา ระบบอัตโนมัติจะมอบหมายการตรวจสอบให้กับบรรณาธิการทันที ย้ายงานไปยังสถานะ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' และแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสม เมื่อบรรณาธิการอนุมัติแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะ แจ้งเตือนทีมเผยแพร่ และกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหา
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
สำหรับทีมที่กำลังเปลี่ยนจาก Orangescrum มาใช้ClickUp, แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpมอบจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ. มันมีเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้, ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มต้นและดำเนินการได้รวดเร็วกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ ClickUp.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณ:สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ปริมาณงานของทีม, และตัวชี้วัดที่สำคัญ—ทั้งหมดในที่เดียว
- สร้างและทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เปลี่ยนบันทึก วิกิ และแผนโครงการให้เป็นเอกสาร ClickUpที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมโยงโดยตรงกับงานแต่ละรายการ
- สร้างภาพและวางแผนแนวคิด: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด วาดขั้นตอนการทำงาน และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- ติดตามเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย: บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วยตนเองหรือเริ่มจับเวลาได้โดยตรงจากงานใดก็ได้ด้วยClickUp Time Trackingเพื่อให้คุณทำงานตามกำหนดเวลา
- เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ: ผสาน ClickUp กับแอปที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดการสลับบริบท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและนำไปใช้อย่างเต็มที่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'project' มาจากคำในภาษาละติน projectum ซึ่งแปลว่า 'สิ่งที่ถูกโยนไปข้างหน้า' เดิมทีใช้เพื่ออธิบายแผนการทางทหารเชิงกลยุทธ์
2. OpenProject (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส)
OpenProject มอบประสบการณ์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะโอเพนซอร์สไว้ แพลตฟอร์มนี้รองรับวิธีการทำงานแบบอไจล์ผ่านบอร์ด Scrum และ Kanban, มุมมองไทม์ไลน์สำหรับการจัดตารางเวลา และความสามารถในการจัดทำเอกสารที่แข็งแกร่ง
ทีมต่างชื่นชมโครงสร้างราคาที่โปร่งใส, ตัวเลือกการโฮสต์เอง, และการพัฒนาชุมชนที่กระตือรือร้น. OpenProject โดดเด่นในโครงการที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือการติดตามเวลา, การรายงานค่าใช้จ่าย, และการจัดการประชุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระดับองค์กร.
คุณสมบัติเด่นของ OpenProject
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองให้ตรงกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างแม่นยำและปรับให้เหมาะสมเมื่อทีมของคุณมีการพัฒนา
- ติดตามเวลาการทำงานโดยตรงกับงานและสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อรักษาการเรียกเก็บเงินและการจัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้อง
- โฮสต์ด้วยตนเองบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเพื่อความเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด
- กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้โดยละเอียดเพื่อควบคุมระดับการเข้าถึงระหว่างทีมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- ผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายผ่าน REST API เพื่อสร้างระบบนิเวศของเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อถึงกัน
ข้อจำกัดของ OpenProject
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ทันสมัย
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่
ราคาของ OpenProject
- ชุมชน: ฟรี
- พื้นฐาน: $7. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $19.50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว OpenProject
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับโลกคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 15.7%ตั้งแต่ปี 2023 ถึงปี 2030
3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)
Monday.com เปลี่ยนการจัดการโครงการให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่มีสีสันและปรับแต่งได้ มันโดดเด่นด้วยบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภท ทำให้โครงการที่มีข้อมูลจำนวนมากเข้าใจได้ทันที
ทีมที่กำลังเปลี่ยนจาก Orangescrum มักจะชื่นชมความง่ายในการลากและวางของ Monday.com และวิธีที่มันทำให้ข้อมูลโครงการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้จัดการโครงการเท่านั้น ลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยลดเวลาในการอธิบายสถานะและเพิ่มเวลาในการทำงานให้ก้าวหน้า
Monday.com ฟีเจอร์เด่น
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งจะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ วันที่ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
- มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และกระดานคัมบัง
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการภายนอกกว่า 200+ รายการ เพื่อรักษาศูนย์กลางการทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองซึ่งรวบรวมข้อมูลเมตริกแบบเรียลไทม์จากหลายโครงการเพื่อให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโดยรวมได้ทันที
ข้อจำกัดของ Monday.com
- อินเทอร์เฟซอาจเต็มไปด้วยบอร์ดมากเกินไป
- ระบบอัตโนมัติบางอย่างต้องการแผนระดับสูงกว่า
- มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพื่อปรับแต่งที่ซับซ้อน
ราคาของ Monday.com
- ฟรี (จำกัดผู้ใช้สองคน)
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,385+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์บางคนในทางหนึ่งก็คือผู้จัดการโครงการ เลโอนาร์โด ดา วินชี บริหารจัดการโครงการศิลปะและวิศวกรรมที่ซับซ้อน ในขณะที่โทมัส เอดิสัน ดูแลทีมนักประดิษฐ์ที่ทำงานเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Kanban ที่เรียบง่าย)
คุณจะชื่นชอบวิธีการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาของ Trello ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบบัตรที่เข้าใจง่าย
เครื่องมือนี้โดดเด่นในการแสดงภาพความคืบหน้าของงานผ่านบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งการ์ดจะเคลื่อนที่ข้ามคอลัมน์ที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ คุณสามารถแนบไฟล์ เพิ่มรายการตรวจสอบ กำหนดวันที่ครบกำหนด และมอบหมายสมาชิกในทีมให้กับการ์ดได้โดยตรง Trello โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายในขณะที่มอบความลึกซึ้งที่น่าประหลาดใจด้วย Power-Ups ที่ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยไม่ทำให้อินเทอร์เฟซซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมป้ายกำกับรหัสสีที่ช่วยให้จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มระบบอัตโนมัติผ่าน Butler เพื่อย้ายการ์ดโดยอัตโนมัติ, มอบหมายสมาชิก, หรือกำหนดวันครบกำหนดตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด
- ออกแบบเทมเพลตการ์ดพร้อมรายการตรวจสอบและฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อมาตรฐานงานที่ทำซ้ำในทีมของคุณ
- เข้าถึงบอร์ดของคุณได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ เพื่อจัดการโครงการได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ข้อจำกัดของ Trello
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- มันอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
- เวอร์ชันพื้นฐานขาดคุณสมบัติการทำงานขั้นสูง
- การจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างงานทำได้ยาก
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,435+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเสร็จสิ้นงานหนึ่งๆ จะปล่อยสารโดปามีน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดี ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความสามารถในการทำงาน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการขีดฆ่าสิ่งที่ทำเสร็จในรายการสิ่งที่ต้องทำจึงรู้สึกพึงพอใจมาก
5. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
Asana นำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของทีมด้วยการจัดการงานที่ตรงไปตรงมา แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ พร้อมการเชื่อมโยงงานที่ต้องทำก่อน งานย่อย และฟิลด์ที่กำหนดเอง
คุณสามารถมองเห็นการทำงานได้หลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นรายการ บอร์ด ไทม์ไลน์ และปฏิทิน Asana มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำและลดการอัปเดตด้วยตนเอง ระบบยังคงรักษาหน้าตาการใช้งานให้สะอาดตา พร้อมรองรับความลึกซึ้งสำหรับทีมที่ต้องการประสานงานกระบวนการที่ซับซ้อนข้ามแผนก
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้พร้อมกฎที่มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะ และแจ้งเตือนสมาชิกในทีมตามเงื่อนไขที่กำหนด
- มองเห็นการพึ่งพาของโครงการและกำหนดเวลาด้วยมุมมองไทม์ไลน์แบบแกนต์ เพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด
- สร้างแบบฟอร์มที่แปลงการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
- ออกแบบฟิลด์และเทมเพลตที่กำหนดเองเพื่อมาตรฐานการรวบรวมข้อมูลในทุกโครงการของคุณ
- ติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่มีส่วนร่วมเพื่อรักษาความสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
ข้อจำกัดของอาสนะ
- เวอร์ชันฟรีจำกัดขนาดทีมไว้ที่ 10 คน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการแจ้งเตือนมากเกินไป
- สามารถมอบหมายงานได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่งจำกัดการทำงานร่วมกัน
- จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับบุคคลที่สามเพื่อการติดตามเวลา
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการวิจัยพบว่า61% ของผู้ปฏิบัติงานโครงการเชื่อว่าสำนักงานบริหารโครงการ (PMO) ของพวกเขาประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ของโครงการและประสิทธิภาพขององค์กร
📖 อ่านเพิ่มเติม: เหตุผลที่ไม่ต้องคิดมากในการเลือก ClickUp แทน Asana
6. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรขององค์กร)
Wrike นำโครงสร้างมาสู่โครงการที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบสามหน้าต่างที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอ โครงการ และงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทีมงานสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยแบบฟอร์มคำขอ ขั้นตอนการอนุมัติ และการอัปเดตอัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
มุมมองปริมาณงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้การวางแผนทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย ทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไปในขณะที่กำหนดเวลาเป็นไปตามแผน และด้วยความปลอดภัยระดับองค์กร ข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อความยืดหยุ่นของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นอย่างแม่นยำและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- มองเห็นปริมาณงานของทีมในแต่ละโครงการด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบที่ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างสมดุลและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพในหลายโครงการพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Wrike
- ความสามารถในการติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาของมันมีข้อจำกัด
- เครื่องมืออาจโหลดช้า โดยเฉพาะเมื่ออัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์
- รายงานการตรวจสอบของ Wrikeระบุว่าเครื่องมือนี้มีราคาสูงกว่าคู่แข่งหลายราย
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,760+)
- Capterra: 4. 3/5 (2,770+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้จัดการโครงการมักจะพูดเล่นเกี่ยวกับกฎของเมอร์ฟี: 'อะไรก็ตามที่สามารถผิดพลาดได้ จะผิดพลาด' นั่นคือเหตุผลที่การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของงาน
7. สมาร์ทชีต (เหมาะสำหรับผู้ใช้สเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพสูง)
การใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างสเปรดชีตแบบดั้งเดิมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสมัยใหม่ เครื่องมือนี้แสดงอินเทอร์เฟซแบบตารางที่คุ้นเคยซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง กฎการทำงานอัตโนมัติ และตัวเลือกการแสดงผลข้อมูล
ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นกว่าที่เคย ตั้งค่าตรรกะเงื่อนไข เส้นทางการอนุมัติ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องติดตามหลายครั้ง แดชบอร์ดรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน เปลี่ยนตัวเลขที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- แชร์ชีทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง และติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยประวัติเวอร์ชันที่ละเอียด
- สร้างกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติที่จัดส่งเอกสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- สร้างรายงานข้ามแผ่นงานที่รวบรวมข้อมูลจากหลายโครงการเข้าด้วยกันเป็นแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายสเปรดชีต แต่ Smartsheet ขาดความสามารถในการมีแท็บหลายแท็บภายในแผ่นงานเดียว ซึ่งจำกัดการจัดระเบียบข้อมูล
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การรายงานของ Smartsheet ไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,420 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ปรากฏการณ์ไซการ์นิค (Zeigarnik Effect)ชี้ให้เห็นว่าสมองจะจดจำงานที่ยังไม่เสร็จได้ชัดเจนกว่างานที่ทำเสร็จแล้ว ส่งผลให้งานที่ค้างคาอยู่ในใจคุณนานขึ้น และบางครั้งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ
📖 อ่านเพิ่มเติม: Smartsheet vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?
8. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารที่เชื่อมโยงกัน)
Notion ผสมผสานการจัดการโครงการเข้ากับความสามารถในการจัดทำเอกสารที่แข็งแกร่งในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ มันสร้างการเชื่อมโยงระหว่างงาน บันทึก วิกิ และฐานข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบส่วนตัวที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติ
ระบบบล็อกที่ยืดหยุ่นของเครื่องมือสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภทได้ในขณะที่ยังคงความเรียบง่ายทางสายตาไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเปรียบเทียบ Notion กับ ClickUp แล้ว ClickUp จะมอบพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์มากขึ้นพร้อมระบบอัตโนมัติในตัวและคุณสมบัติการร่วมมือในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ งาน สมาชิกในทีม และทรัพยากร พร้อมตัวเลือกการกรองที่ทรงพลัง
- ออกแบบหน้าแม่แบบด้วยโครงสร้างมาตรฐานที่รับประกันความสอดคล้องกันในทุกโครงการและทุกแผนก
- เชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านลิงก์ย้อนกลับและความสัมพันธ์ที่รักษาบริบทไว้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ฝังเนื้อหาจากเครื่องมืออื่น ๆ ลงในหน้าของคุณโดยตรง รวมถึงไฟล์ วิดีโอ และองค์ประกอบแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของโนชั่น
- อาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมากเพื่อให้ได้เวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมที่สุด
- เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์
- การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตมีความละเอียดน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- Notion AI: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,060+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)
9. เบสแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมที่ตรงไปตรงมา)
Basecamp นำเสนอวิธีการจัดการโครงการที่แตกต่างอย่างสดใหม่ ด้วยราคาที่รวมทุกอย่างและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย แพลตฟอร์มนี้จัดระเบียบงานให้เป็นโครงการย่อยๆ ที่มีเครื่องมือหลักหกอย่าง ได้แก่ กระดานข้อความ งานที่ต้องทำ ตารางเวลา เอกสาร การแชท และการเช็คอินอัตโนมัติ
คุณสามารถขจัดปัญหาการกระจัดกระจายจากการใช้หลายแอปได้โดยการรวมศูนย์การสื่อสารและการจัดการงานเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้เกิดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างโครงการและมองเห็นความคืบหน้าของงานระหว่างทีมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
คุณสมบัติเด่นของ Basecamp
- กำหนดเวลาการเช็คอินอัตโนมัติที่รวบรวมข้อมูลอัปเดตของทีมในหัวข้อเฉพาะโดยไม่ต้องมีการประชุม
- กำหนดขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนด้วยการแจ้งเวลาทำการที่เคารพเวลาส่วนตัวของสมาชิกในทีม
- จัดระเบียบการสนทนาให้เป็นกระดานข้อความที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ซึ่งช่วยให้การสนทนาอยู่ในบริบทและสามารถค้นหาได้
- จัดเก็บและควบคุมเวอร์ชันเอกสารโครงการทั้งหมดไว้ในที่กลางที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนตามสิทธิ์ที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ หรือการติดตามเวลา
- รีวิวจาก Basecampแนะนำว่ามีการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ไม่มีเครื่องมือรายงานหรือวิเคราะห์ในตัว
- โครงสร้างสิทธิ์แบบทั้งหมดหรือไม่มีเลย
ราคาของ Basecamp
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรไม่จำกัด: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,320+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,480+ รีวิว)
10. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาแบบอไจล์)
Jira มอบการจัดการโครงการเฉพาะทางสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นที่วิธีการแบบ Agile มันโดดเด่นในการติดตามปัญหา, ข้อบกพร่อง, และคำขอฟีเจอร์ผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของทีมคุณ
คุณสามารถวางแผนสปรินต์, มองเห็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่, และสร้างรายงานละเอียดเกี่ยวกับความเร็วของทีมได้ Jira โดดเด่นผ่านการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือการพัฒนา และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกรอบการทำงานที่หลากหลายและคล่องตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- กำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองให้ตรงกับกระบวนการพัฒนาของคุณอย่างแม่นยำด้วยการเปลี่ยนผ่านและการตรวจสอบความถูกต้องโดยอัตโนมัติ
- ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาผ่านบอร์ดโต้ตอบที่แสดงสถานะงานในแต่ละสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชัน
- สร้างแผนภูมิความเร็วและรายงานการลดภาระงานที่ช่วยให้ทีมปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณเวลาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
- สร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจัดระเบียบเรื่องราวและงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงการใหญ่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- ออกแบบประเภทปัญหาที่กำหนดเองพร้อมฟิลด์เฉพาะที่บันทึกข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำสำหรับงานแต่ละประเภท
ข้อจำกัดของ Jira
- ทีมที่มุ่งเน้นการทดสอบเป็นหลักอาจพบว่าความสามารถพื้นฐานของ Jira ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องผสานรวมกับเครื่องมือทดสอบเฉพาะทาง
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับการติดตามโครงการง่าย ๆ หากคุณเปรียบเทียบ Jira กับ ClickUp
- การติดตั้งและการกำหนดค่าต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมาก
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (6,270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (15,100+ รีวิว)
🔍 คุณทราบหรือไม่? รายงานสถานะการจัดการโครงการของ Wellingtone พบว่า47% ของโครงการส่วนใหญ่หรือทั้งหมดนำโดยผู้จัดการโครงการมืออาชีพ
เลือก ClickUp เพื่อเห็นผลลัพธ์
การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ไม่ใช่ให้ทีมของคุณต้องปรับตัวเข้ากับเครื่องมือ
ทางเลือกที่เหมาะสมของ Orangescrum ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ปรับปรุงผลผลิต และทำให้งานดำเนินไปตามแผน
ClickUp ก้าวไปไกลกว่าการจัดการโครงการแบบมาตรฐานด้วยการรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—งาน, เอกสาร, การแชท, และระบบอัตโนมัติ—ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมงานสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, ผสานรวมกับเครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบ, และขยายขนาดได้อย่างราบรื่น
ยกระดับประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅