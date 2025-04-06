บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกของ Orangescrum สำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

6 เมษายน 2568

ทุกทีมมีวิธีการทำงานของตัวเอง บางทีมยึดติดกับขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ ในขณะที่บางทีมต้องการพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนและปรับแต่งตามความเหมาะสม

หาก Orangescrum รู้สึกจำกัดไปบ้าง หรือหากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ปรับแต่งได้มากขึ้นและคุ้มค่ากว่า คุณก็ยังมีทางเลือกอื่นอยู่

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งที่ลึกขึ้น การผสานรวมที่ดีขึ้น หรือการควบคุมการตั้งค่าอย่างสมบูรณ์

หากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ นี่คือทางเลือกของ Orangescrum ที่คุ้มค่าแก่การสำรวจ 📝

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Orangescrum:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
  • OpenProject (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส)
  • Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)
  • Trello (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบคัมบังที่เรียบง่าย)
  • อาสาณะ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
  • Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรขององค์กร)
  • สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่มีทักษะสูงในการใช้สเปรดชีต)
  • โนชั่น (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารที่เชื่อมโยงกัน)
  • เบสแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมที่ตรงไปตรงมา)

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Orangescrum?

เครื่องมือที่เหมาะสมควรช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น, ส่งเสริมการร่วมมือ, และรองรับการขยายตัว

นี่คือคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ควรให้ความสำคัญ:

  • กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถเริ่มใช้งานเครื่องมือได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียด
  • การจัดการงานที่ยืดหยุ่น: กำหนดขั้นตอนการทำงานเฉพาะ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และมุมมองหลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการได้ตามต้องการ
  • ฟังก์ชันการทำงานที่ปรับขนาดได้: ธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทีมที่ใหญ่ขึ้น และกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: การส่งข้อความในตัว, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, และการแชร์ไฟล์ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารที่กระจัดกระจาย
  • การผสานการทำงานที่แข็งแกร่ง: เครื่องมือที่เชื่อมต่อกับแอปที่มีอยู่แล้ว เช่น Slack, Google Drive และแพลตฟอร์ม CRMช่วยขจัดความท้าทายในการจัดการโครงการเช่น การสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา
  • ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา: การมอบหมายงานอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ และกระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย ช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

📮 ClickUp Insight: ทีมใช้เวลาเกินครึ่งของวันทำงานในการสลับระหว่างเครื่องมือและค้นหาข้อมูล ทำให้การสื่อสารกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ ข้อความกระจายอยู่ในอีเมล, แชท, และการโทร ทำให้ความคืบหน้าช้าลง, สร้างการแยกตัว, และขัดขวางนวัตกรรม

ClickUpนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว—งาน, เอกสาร, การสนทนา, และเป้าหมาย—เพื่อให้ทีมสามารถสื่อสาร, ร่วมมือ, และรักษาความเป็นระเบียบได้.ประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครของ ClickUpช่วยให้การทำงานไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง, ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการได้โดยไม่เสียเวลาไปกับการค้นหาสิ่งที่ต้องการ.

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Orangescrum

บางครั้ง แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่แตกต่างออกไปอาจทำให้การทำงานรู้สึกเป็นระเบียบและง่ายดายขึ้น หากคุณกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ ยังมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายที่นำเสนอวิธีการวางแผนและทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ นี่คือบางตัวเลือกที่ควรลองสำรวจดู 👀

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)

การทำงานในวันนี้มีปัญหา. โครงการ, ความรู้, และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งทำให้เราช้าลง.

ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วย แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ซึ่งรวมโครงการ, ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่การติดตามงานClickUp's Project Management Solutionไปไกลกว่านั้น สร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ ที่ทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain: ฟีเจอร์วางแผนทรัพยากรด้วยพลัง AI
ทำให้สรุปและอัปเดตโครงการเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

หัวใจสำคัญของประสบการณ์นี้คือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกได้ทันที การติดตามการอัปเดตโครงการ การตอบคำถาม และการทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติสามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที

สมมติว่าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์กำลังจัดการการปล่อยซอฟต์แวร์ ClickUp Brain จะสแกนงาน ความคิดเห็น และเอกสารเพื่อสร้างการอัปเดตที่มีโครงสร้างซึ่งเน้นฟีเจอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ การอนุมัติที่รอดำเนินการ และกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าโดยไม่ต้องรอการประชุม

ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Orangescrum
รับคำตอบทันทีจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

ผู้จัดการโครงการที่กำลังตรวจสอบคำขอของลูกค้าอาจจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเคยมีการจัดการกับข้อเสนอแนะที่คล้ายกันมาก่อนหรือไม่ ClickUp Brain จะค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงการสนทนาในแชท งานที่ผ่านมา และไฟล์ที่แชร์ เพื่อแสดงการสนทนาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับกันไปมา

ClickUp Chat

ClickUp Chat: โซลูชันการจัดการโครงการพร้อมฟีเจอร์หลักของการทำงานร่วมกันในทีมแบบบูรณาการ
รักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกันด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatนำการสนทนาเข้ามาในพื้นที่ทำงาน ทำให้การสื่อสารและงานต่างๆ อยู่ในที่เดียว ทุก Space, Folder และ List มีแชทของตัวเอง เพื่อให้งานเป็นระเบียบอยู่เสมอ

การพลาดการอัปเดตไม่ใช่ปัญหาเช่นกัน Catch Me Up ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะสรุปบทสนทนาสำคัญๆ ให้ ดังนั้นสมาชิกในทีมที่กลับมาจากการลาพักร้อนสามารถเห็นการตัดสินใจที่สำคัญได้ในพริบตาสิ่งนี้ทำให้ ClickUp แตกต่างจากทางเลือกอื่นๆ ของ Orangescrum

นอกเหนือจากการสื่อสารที่ราบรื่นแล้ว การจัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญไม่แพ้กันClickUp Tasksช่วยให้ทีมสามารถติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญ การเชื่อมโยงงานที่ต้องพึ่งพา และสถานะที่กำหนดเองได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานทุกรูปแบบ

มุมมองใน ClickUp

แต่การติดตามงานเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ—การมีมุมมองที่ถูกต้องคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงมุมมองของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถสลับระหว่างรายการ บอร์ด แผนงานกังค์ต์ และปฏิทิน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีมุมมองที่ชัดเจนที่สุดของงานเสมอ

การรักษาให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมักหมายถึงการลดงานที่ทำซ้ำ ๆ และนี่คือจุดที่ClickUp Automationเข้ามาช่วย

การอัปเดตตามปกติ, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, และการแจ้งเตือนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความสนใจจริง ๆ

สมมติว่าทีมการตลาดกำลังจัดการการอนุมัติเนื้อหา เมื่อผู้เขียนส่งร่างเข้ามา ระบบอัตโนมัติจะมอบหมายการตรวจสอบให้กับบรรณาธิการทันที ย้ายงานไปยังสถานะ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' และแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสม เมื่อบรรณาธิการอนุมัติแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะ แจ้งเตือนทีมเผยแพร่ และกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหา

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

สำหรับทีมที่กำลังเปลี่ยนจาก Orangescrum มาใช้ClickUp, แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpมอบจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ. มันมีเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้, ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มต้นและดำเนินการได้รวดเร็วกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ ClickUp.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณ:สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ปริมาณงานของทีม, และตัวชี้วัดที่สำคัญ—ทั้งหมดในที่เดียว
  • สร้างและทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เปลี่ยนบันทึก วิกิ และแผนโครงการให้เป็นเอกสาร ClickUpที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมโยงโดยตรงกับงานแต่ละรายการ
  • สร้างภาพและวางแผนแนวคิด: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด วาดขั้นตอนการทำงาน และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • ติดตามเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย: บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วยตนเองหรือเริ่มจับเวลาได้โดยตรงจากงานใดก็ได้ด้วยClickUp Time Trackingเพื่อให้คุณทำงานตามกำหนดเวลา
  • เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ: ผสาน ClickUp กับแอปที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดการสลับบริบท

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและนำไปใช้อย่างเต็มที่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'project' มาจากคำในภาษาละติน projectum ซึ่งแปลว่า 'สิ่งที่ถูกโยนไปข้างหน้า' เดิมทีใช้เพื่ออธิบายแผนการทางทหารเชิงกลยุทธ์

2. OpenProject (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส)

OpenProject: ทางเลือกของ Orangescrum สำหรับแง่มุมต่าง ๆ ของการบริหารโครงการ
ผ่านทางOpenProject

OpenProject มอบประสบการณ์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะโอเพนซอร์สไว้ แพลตฟอร์มนี้รองรับวิธีการทำงานแบบอไจล์ผ่านบอร์ด Scrum และ Kanban, มุมมองไทม์ไลน์สำหรับการจัดตารางเวลา และความสามารถในการจัดทำเอกสารที่แข็งแกร่ง

ทีมต่างชื่นชมโครงสร้างราคาที่โปร่งใส, ตัวเลือกการโฮสต์เอง, และการพัฒนาชุมชนที่กระตือรือร้น. OpenProject โดดเด่นในโครงการที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือการติดตามเวลา, การรายงานค่าใช้จ่าย, และการจัดการประชุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระดับองค์กร.

คุณสมบัติเด่นของ OpenProject

  • สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองให้ตรงกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างแม่นยำและปรับให้เหมาะสมเมื่อทีมของคุณมีการพัฒนา
  • ติดตามเวลาการทำงานโดยตรงกับงานและสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อรักษาการเรียกเก็บเงินและการจัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้อง
  • โฮสต์ด้วยตนเองบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเพื่อความเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด
  • กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้โดยละเอียดเพื่อควบคุมระดับการเข้าถึงระหว่างทีมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • ผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายผ่าน REST API เพื่อสร้างระบบนิเวศของเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อถึงกัน

ข้อจำกัดของ OpenProject

  • อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ทันสมัย
  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่

ราคาของ OpenProject

  • ชุมชน: ฟรี
  • พื้นฐาน: $7. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $13.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $19.50/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว OpenProject

  • G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)

🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับโลกคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 15.7%ตั้งแต่ปี 2023 ถึงปี 2030

3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)

Monday.com: ทางเลือกของ Orangescrum สำหรับหลายทีมในสถานที่ต่างๆ
ผ่านทางMonday.com

Monday.com เปลี่ยนการจัดการโครงการให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่มีสีสันและปรับแต่งได้ มันโดดเด่นด้วยบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภท ทำให้โครงการที่มีข้อมูลจำนวนมากเข้าใจได้ทันที

ทีมที่กำลังเปลี่ยนจาก Orangescrum มักจะชื่นชมความง่ายในการลากและวางของ Monday.com และวิธีที่มันทำให้ข้อมูลโครงการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้จัดการโครงการเท่านั้น ลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยลดเวลาในการอธิบายสถานะและเพิ่มเวลาในการทำงานให้ก้าวหน้า

Monday.com ฟีเจอร์เด่น

  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งจะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ วันที่ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
  • มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และกระดานคัมบัง
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการภายนอกกว่า 200+ รายการ เพื่อรักษาศูนย์กลางการทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองซึ่งรวบรวมข้อมูลเมตริกแบบเรียลไทม์จากหลายโครงการเพื่อให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโดยรวมได้ทันที

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • อินเทอร์เฟซอาจเต็มไปด้วยบอร์ดมากเกินไป
  • ระบบอัตโนมัติบางอย่างต้องการแผนระดับสูงกว่า
  • มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพื่อปรับแต่งที่ซับซ้อน

ราคาของ Monday.com

  • ฟรี (จำกัดผู้ใช้สองคน)
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (12,870+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,385+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์บางคนในทางหนึ่งก็คือผู้จัดการโครงการ เลโอนาร์โด ดา วินชี บริหารจัดการโครงการศิลปะและวิศวกรรมที่ซับซ้อน ในขณะที่โทมัส เอดิสัน ดูแลทีมนักประดิษฐ์ที่ทำงานเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ

4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Kanban ที่เรียบง่าย)

Trello: เครื่องมือจัดการโครงการพร้อมการสื่อสารในทีม
ผ่านทางAtlassian

คุณจะชื่นชอบวิธีการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาของ Trello ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบบัตรที่เข้าใจง่าย

เครื่องมือนี้โดดเด่นในการแสดงภาพความคืบหน้าของงานผ่านบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งการ์ดจะเคลื่อนที่ข้ามคอลัมน์ที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ คุณสามารถแนบไฟล์ เพิ่มรายการตรวจสอบ กำหนดวันที่ครบกำหนด และมอบหมายสมาชิกในทีมให้กับการ์ดได้โดยตรง Trello โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายในขณะที่มอบความลึกซึ้งที่น่าประหลาดใจด้วย Power-Ups ที่ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยไม่ทำให้อินเทอร์เฟซซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สร้างบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมป้ายกำกับรหัสสีที่ช่วยให้จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มระบบอัตโนมัติผ่าน Butler เพื่อย้ายการ์ดโดยอัตโนมัติ, มอบหมายสมาชิก, หรือกำหนดวันครบกำหนดตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด
  • ออกแบบเทมเพลตการ์ดพร้อมรายการตรวจสอบและฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อมาตรฐานงานที่ทำซ้ำในทีมของคุณ
  • เข้าถึงบอร์ดของคุณได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ เพื่อจัดการโครงการได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

ข้อจำกัดของ Trello

  • ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
  • มันอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
  • เวอร์ชันพื้นฐานขาดคุณสมบัติการทำงานขั้นสูง
  • การจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างงานทำได้ยาก

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,435+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเสร็จสิ้นงานหนึ่งๆ จะปล่อยสารโดปามีน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดี ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความสามารถในการทำงาน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการขีดฆ่าสิ่งที่ทำเสร็จในรายการสิ่งที่ต้องทำจึงรู้สึกพึงพอใจมาก

5. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)

Asana: ทางเลือกของ Orangescrum สำหรับการจัดการงานอย่างง่ายดาย
ผ่านทางAsana

Asana นำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของทีมด้วยการจัดการงานที่ตรงไปตรงมา แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ พร้อมการเชื่อมโยงงานที่ต้องทำก่อน งานย่อย และฟิลด์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถมองเห็นการทำงานได้หลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นรายการ บอร์ด ไทม์ไลน์ และปฏิทิน Asana มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำและลดการอัปเดตด้วยตนเอง ระบบยังคงรักษาหน้าตาการใช้งานให้สะอาดตา พร้อมรองรับความลึกซึ้งสำหรับทีมที่ต้องการประสานงานกระบวนการที่ซับซ้อนข้ามแผนก

คุณสมบัติเด่นของ Asana

  • สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้พร้อมกฎที่มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะ และแจ้งเตือนสมาชิกในทีมตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • มองเห็นการพึ่งพาของโครงการและกำหนดเวลาด้วยมุมมองไทม์ไลน์แบบแกนต์ เพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด
  • สร้างแบบฟอร์มที่แปลงการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
  • ออกแบบฟิลด์และเทมเพลตที่กำหนดเองเพื่อมาตรฐานการรวบรวมข้อมูลในทุกโครงการของคุณ
  • ติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่มีส่วนร่วมเพื่อรักษาความสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดขนาดทีมไว้ที่ 10 คน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการแจ้งเตือนมากเกินไป
  • สามารถมอบหมายงานได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่งจำกัดการทำงานร่วมกัน
  • จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับบุคคลที่สามเพื่อการติดตามเวลา

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการวิจัยพบว่า61% ของผู้ปฏิบัติงานโครงการเชื่อว่าสำนักงานบริหารโครงการ (PMO) ของพวกเขาประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ของโครงการและประสิทธิภาพขององค์กร

📖 อ่านเพิ่มเติม: เหตุผลที่ไม่ต้องคิดมากในการเลือก ClickUp แทน Asana

6. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรขององค์กร)

Wrike: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติการจัดการงานและแดชบอร์ด
ผ่านทางWrike

Wrike นำโครงสร้างมาสู่โครงการที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบสามหน้าต่างที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอ โครงการ และงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทีมงานสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยแบบฟอร์มคำขอ ขั้นตอนการอนุมัติ และการอัปเดตอัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

มุมมองปริมาณงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้การวางแผนทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย ทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไปในขณะที่กำหนดเวลาเป็นไปตามแผน และด้วยความปลอดภัยระดับองค์กร ข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อความยืดหยุ่นของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • สร้างแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นอย่างแม่นยำและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • มองเห็นปริมาณงานของทีมในแต่ละโครงการด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบที่ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างสมดุลและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
  • สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพในหลายโครงการพร้อมกัน

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ความสามารถในการติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาของมันมีข้อจำกัด
  • เครื่องมืออาจโหลดช้า โดยเฉพาะเมื่ออัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์
  • รายงานการตรวจสอบของ Wrikeระบุว่าเครื่องมือนี้มีราคาสูงกว่าคู่แข่งหลายราย

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,760+)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,770+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้จัดการโครงการมักจะพูดเล่นเกี่ยวกับกฎของเมอร์ฟี: 'อะไรก็ตามที่สามารถผิดพลาดได้ จะผิดพลาด' นั่นคือเหตุผลที่การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของงาน

7. สมาร์ทชีต (เหมาะสำหรับผู้ใช้สเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพสูง)

Smartsheet: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางเลือกของ Orangescrum
ผ่านทางSmartsheet

การใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างสเปรดชีตแบบดั้งเดิมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสมัยใหม่ เครื่องมือนี้แสดงอินเทอร์เฟซแบบตารางที่คุ้นเคยซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง กฎการทำงานอัตโนมัติ และตัวเลือกการแสดงผลข้อมูล

ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นกว่าที่เคย ตั้งค่าตรรกะเงื่อนไข เส้นทางการอนุมัติ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องติดตามหลายครั้ง แดชบอร์ดรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน เปลี่ยนตัวเลขที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet

  • แชร์ชีทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง และติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยประวัติเวอร์ชันที่ละเอียด
  • สร้างกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติที่จัดส่งเอกสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • สร้างรายงานข้ามแผ่นงานที่รวบรวมข้อมูลจากหลายโครงการเข้าด้วยกันเป็นแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายสเปรดชีต แต่ Smartsheet ขาดความสามารถในการมีแท็บหลายแท็บภายในแผ่นงานเดียว ซึ่งจำกัดการจัดระเบียบข้อมูล
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การรายงานของ Smartsheet ไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (19,080+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,420 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ปรากฏการณ์ไซการ์นิค (Zeigarnik Effect)ชี้ให้เห็นว่าสมองจะจดจำงานที่ยังไม่เสร็จได้ชัดเจนกว่างานที่ทำเสร็จแล้ว ส่งผลให้งานที่ค้างคาอยู่ในใจคุณนานขึ้น และบางครั้งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ

📖 อ่านเพิ่มเติม: Smartsheet vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

8. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารที่เชื่อมโยงกัน)

แนวคิด: ทางเลือกของ Orangescrum ที่มีคุณสมบัติเอกสารประกอบอย่างละเอียด
ผ่านทางNotion

Notion ผสมผสานการจัดการโครงการเข้ากับความสามารถในการจัดทำเอกสารที่แข็งแกร่งในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ มันสร้างการเชื่อมโยงระหว่างงาน บันทึก วิกิ และฐานข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบส่วนตัวที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติ

ระบบบล็อกที่ยืดหยุ่นของเครื่องมือสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภทได้ในขณะที่ยังคงความเรียบง่ายทางสายตาไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเปรียบเทียบ Notion กับ ClickUp แล้ว ClickUp จะมอบพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์มากขึ้นพร้อมระบบอัตโนมัติในตัวและคุณสมบัติการร่วมมือในทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ งาน สมาชิกในทีม และทรัพยากร พร้อมตัวเลือกการกรองที่ทรงพลัง
  • ออกแบบหน้าแม่แบบด้วยโครงสร้างมาตรฐานที่รับประกันความสอดคล้องกันในทุกโครงการและทุกแผนก
  • เชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านลิงก์ย้อนกลับและความสัมพันธ์ที่รักษาบริบทไว้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
  • ฝังเนื้อหาจากเครื่องมืออื่น ๆ ลงในหน้าของคุณโดยตรง รวมถึงไฟล์ วิดีโอ และองค์ประกอบแบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • อาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมากเพื่อให้ได้เวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมที่สุด
  • เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์
  • การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตมีความละเอียดน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • Notion AI: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,060+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)

9. เบสแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมที่ตรงไปตรงมา)

เบสแคมป์: ศูนย์กลางสำหรับการบริหารโครงการ
ผ่านทางBasecamp

Basecamp นำเสนอวิธีการจัดการโครงการที่แตกต่างอย่างสดใหม่ ด้วยราคาที่รวมทุกอย่างและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย แพลตฟอร์มนี้จัดระเบียบงานให้เป็นโครงการย่อยๆ ที่มีเครื่องมือหลักหกอย่าง ได้แก่ กระดานข้อความ งานที่ต้องทำ ตารางเวลา เอกสาร การแชท และการเช็คอินอัตโนมัติ

คุณสามารถขจัดปัญหาการกระจัดกระจายจากการใช้หลายแอปได้โดยการรวมศูนย์การสื่อสารและการจัดการงานเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้เกิดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างโครงการและมองเห็นความคืบหน้าของงานระหว่างทีมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

คุณสมบัติเด่นของ Basecamp

  • กำหนดเวลาการเช็คอินอัตโนมัติที่รวบรวมข้อมูลอัปเดตของทีมในหัวข้อเฉพาะโดยไม่ต้องมีการประชุม
  • กำหนดขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนด้วยการแจ้งเวลาทำการที่เคารพเวลาส่วนตัวของสมาชิกในทีม
  • จัดระเบียบการสนทนาให้เป็นกระดานข้อความที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ซึ่งช่วยให้การสนทนาอยู่ในบริบทและสามารถค้นหาได้
  • จัดเก็บและควบคุมเวอร์ชันเอกสารโครงการทั้งหมดไว้ในที่กลางที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนตามสิทธิ์ที่เหมาะสม

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ หรือการติดตามเวลา
  • รีวิวจาก Basecampแนะนำว่ามีการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ไม่มีเครื่องมือรายงานหรือวิเคราะห์ในตัว
  • โครงสร้างสิทธิ์แบบทั้งหมดหรือไม่มีเลย

ราคาของ Basecamp

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรไม่จำกัด: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,320+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,480+ รีวิว)

10. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาแบบอไจล์)

Jira: ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง
ผ่านทางAtlassian

Jira มอบการจัดการโครงการเฉพาะทางสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นที่วิธีการแบบ Agile มันโดดเด่นในการติดตามปัญหา, ข้อบกพร่อง, และคำขอฟีเจอร์ผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของทีมคุณ

คุณสามารถวางแผนสปรินต์, มองเห็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่, และสร้างรายงานละเอียดเกี่ยวกับความเร็วของทีมได้ Jira โดดเด่นผ่านการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือการพัฒนา และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกรอบการทำงานที่หลากหลายและคล่องตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • กำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองให้ตรงกับกระบวนการพัฒนาของคุณอย่างแม่นยำด้วยการเปลี่ยนผ่านและการตรวจสอบความถูกต้องโดยอัตโนมัติ
  • ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาผ่านบอร์ดโต้ตอบที่แสดงสถานะงานในแต่ละสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชัน
  • สร้างแผนภูมิความเร็วและรายงานการลดภาระงานที่ช่วยให้ทีมปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณเวลาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
  • สร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจัดระเบียบเรื่องราวและงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงการใหญ่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • ออกแบบประเภทปัญหาที่กำหนดเองพร้อมฟิลด์เฉพาะที่บันทึกข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำสำหรับงานแต่ละประเภท

ข้อจำกัดของ Jira

  • ทีมที่มุ่งเน้นการทดสอบเป็นหลักอาจพบว่าความสามารถพื้นฐานของ Jira ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องผสานรวมกับเครื่องมือทดสอบเฉพาะทาง
  • อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับการติดตามโครงการง่าย ๆ หากคุณเปรียบเทียบ Jira กับ ClickUp
  • การติดตั้งและการกำหนดค่าต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมาก

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Jira

  • G2: 4. 3/5 (6,270+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (15,100+ รีวิว)

🔍 คุณทราบหรือไม่? รายงานสถานะการจัดการโครงการของ Wellingtone พบว่า47% ของโครงการส่วนใหญ่หรือทั้งหมดนำโดยผู้จัดการโครงการมืออาชีพ

เลือก ClickUp เพื่อเห็นผลลัพธ์

การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ไม่ใช่ให้ทีมของคุณต้องปรับตัวเข้ากับเครื่องมือ

ทางเลือกที่เหมาะสมของ Orangescrum ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ปรับปรุงผลผลิต และทำให้งานดำเนินไปตามแผน

ClickUp ก้าวไปไกลกว่าการจัดการโครงการแบบมาตรฐานด้วยการรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—งาน, เอกสาร, การแชท, และระบบอัตโนมัติ—ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมงานสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, ผสานรวมกับเครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบ, และขยายขนาดได้อย่างราบรื่น

ยกระดับประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅