10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Private Equity ในปี 2025

การลงทุนในหุ้นเอกชนดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยมีดีล นักลงทุน และบริษัทในพอร์ตโฟลิโอที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา—มีสิ่งให้ติดตามอยู่เสมอ
เมื่อข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลและสเปรดชีตต่างๆ สิ่งต่างๆ จะยุ่งเหยิง และรายละเอียดที่พลาดไปอาจหมายถึงโอกาสที่สูญเสียไป
ระบบ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่มั่นคงช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ตั้งแต่การจัดการการไหลของดีลไปจนถึงการติดตามความสัมพันธ์กับนักลงทุน เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถประหยัดเวลาและทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
หากคุณกำลังมองหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้ นี่คือ 10 ตัวเลือกที่มอบคุณค่าให้กับคุณ ✉️
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการข้อตกลงการลงทุนในหุ้นเอกชนและการจัดการงาน)
- DealCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการเจรจาธุรกิจ)
- Altvia (เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์)
- 4Degrees (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์)
- ไดนาโม (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารกองทุน)
- ความใกล้ชิด (เหมาะที่สุดสำหรับการหาดีล)
- นาวาตาร์ (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทางอุตสาหกรรม)
- Xpedition Private CRM Accelerator (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft)
- Clienteer (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ขนาดเล็ก)
- SatuitCRM (เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการการลงทุนทางเลือก)
คุณควรพิจารณาอะไรใน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Private Equity?
ระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทเอกชนควรช่วยคุณจัดการดีล, ติดตามความสัมพันธ์กับนักลงทุน, และรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบ. ระบบที่ดีทำให้งานของคุณง่ายขึ้น, ไม่ใช่ซับซ้อนขึ้น.
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก CRM:
- ข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์: จัดระเบียบข้อมูลนักลงทุน ติดตามการติดต่อสื่อสาร และรับประกันการติดตามผลที่ราบรื่น
- การจัดการการไหลของข้อตกลงอย่างครอบคลุม: ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ, อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน, และทำให้ข้อตกลงดำเนินไปโดยไม่มีการล่าช้า
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักลงทุนและแนวโน้มของตลาด
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง พร้อมการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างครบถ้วน
- ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่ง: ปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของบริษัทของคุณด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และกระบวนการทำงานที่ปรับให้เข้ากับกลยุทธ์การลงทุนที่ไม่เหมือนใครของคุณ
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจไพรเวทอิควิตี้
ไม่ใช่ทุกทางเลือกของระบบ CRMที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการลงทุนในกิจการเอกชน. คุณต้องการระบบที่สามารถจัดการกับกระบวนการซื้อขายที่ซับซ้อน, ติดตามความสัมพันธ์กับนักลงทุน, และปรับปรุงการบริหารพอร์ตการลงทุน.
นี่คือ 10 โซลูชัน CRM สำหรับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่ดีที่สุด ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้โดยเฉพาะ 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการข้อตกลงการลงทุนในกิจการเอกชนและการจัดการงาน)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการดีล การสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน และการจัดการงานไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว ฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ผสานเข้ากับโซลูชัน CRM ของ ClickUpช่วยให้บริษัทไพรเวทอิควิตี้ติดตามโอกาสทางธุรกิจ จัดการบัญชีลูกค้า และดูแลการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสลับใช้หลายเครื่องมือ
มุมมองใน ClickUp
ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10แบบ รวมถึงรายการ, กระดานคัมบัง, และแกนต์, ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการ, ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า, และควบคุมทุกดีลได้ตลอดเวลา. มุมมองรายการสามารถแสดงทุกดีลได้, จัดเรียงตามขั้นตอน, ในขณะที่มุมมองกระดานให้การใช้หน้าจอแบบลากและวางเพื่อติดตามความคืบหน้า.
ตัวอย่างเช่น ทีมทุนเอกชนที่ประเมินสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างบอร์ดที่แต่ละคอลัมน์แทนขั้นตอนการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการลงทุนที่เป็นไปได้ได้อย่างชัดเจน
แดชบอร์ด ClickUp
เพื่อติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องแดชบอร์ดของ ClickUpรวบรวมเมตริกสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
แทนที่จะดึงรายงานจากเครื่องมือต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านทุนเอกชนสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงแนวโน้มรายได้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่า และการตรวจสอบสถานะที่ยังค้างอยู่ได้
บริษัทลงทุนที่ติดตามบริษัทในพอร์ตการลงทุนสามารถมองเห็นสุขภาพทางการเงิน การกระจายงาน และความคืบหน้าของดีลได้ทันที ทำให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแบบเรียลไทม์
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
งานที่ทำซ้ำๆ ทำให้ทีมทำงานช้าลง แต่ClickUp Automationsจัดการให้เอง
เมื่อผู้วิเคราะห์ปรับปรุงสถานะของข้อตกลงเป็น 'การตรวจสอบสถานะ' ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายการตรวจสอบทางกฎหมาย แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที ซึ่งช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง
ClickUp Chat
ClickUp Chatทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยการเก็บการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทุกดีลไว้ในที่เดียว
การรู้ว่าสามารถเข้าร่วมการอภิปรายที่สำคัญได้ตลอดเวลา ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงลึกแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับการพลาดข้อมูลสำคัญ
ต้องการติดตามสิ่งที่พลาดไปหลังจากห่างหายไปหรือไม่? สรุปโดย AI จะช่วยให้คุณสามารถทบทวนบทสนทนาที่พลาดไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สมาชิกในทีมที่กลับมาสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูข้อความยาวเหยียด
ทำไมต้องสร้างระบบ CRM ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ในเมื่อคุณสามารถเริ่มต้นด้วยระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว?
เทมเพลต CRMของClickUpช่วยให้ธุรกิจติดตามยอดขาย จัดการลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนในการตั้งค่าทุกอย่างด้วยตนเอง
มันนำเสนอหลายมุมมองเพื่อทำให้การจัดการ CRM ง่ายขึ้น มุมมองกระบวนการขาย ช่วยให้ทีมติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายได้ ในขณะที่ มุมมองต้อนรับ ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าทุกคนเป็นส่วนตัว
คุณยังสามารถเชิญสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมมาทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายใน ClickUp ทำให้การจัดการความสัมพันธ์ในทุกขั้นตอนเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวบรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน: เชื่อมต่อกับ Salesforce และ HubSpot เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าและการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
- ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที: ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย อัปเดตข้อมูลลูกค้า และจัดการกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น—ไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด: ใช้ประโยชน์จากกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติ และการรายงานขั้นสูง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดและรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
- อย่าพลาดการติดตามผล: ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้ตัวแทนขายไม่พลาดการติดตามลูกค้าหรือการตรวจสอบลูกค้า
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมายทันที: ใช้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทและการมอบหมายงานเพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและติดตามความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- หากไม่มีการปรับแต่ง การอัปเดตและการแจ้งเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้ทีมขนาดใหญ่รู้สึกหนักใจ
- แอปพลิเคชันมือถือมีประโยชน์สำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่มีความสามารถครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึง ClickUp
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp และที่ทีมของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ได้ – มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทำงานกับลูกค้าไปจนถึงระบบ CRM ของเรา และชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีในตัว เราชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!
📮 ClickUp Insight: ประมาณ35% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราให้คะแนนวันจันทร์ว่าเป็นวันที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในสัปดาห์ อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนของลำดับความสำคัญในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ทำงาน
ClickUpช่วยขจัดความไม่แน่นอนนี้ด้วยการให้คุณและทีมของคุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญที่ชัดเจนให้กับงานที่ได้รับมอบหมายทุกงาน นอกจากนี้ คุณยังได้รับ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งตอบทุกคำถามของคุณ ด้วย ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่
2. DealCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการเจรจาธุรกิจ)
บริษัทเอกชนที่ลงทุนในกิจการ (Private Equity) ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการบริหารจัดการกระบวนการลงทุนที่ซับซ้อน และ DealCloud ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างตรงจุด ระบบCRM ที่สามารถปรับแต่งได้โดดเด่นด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ PE (Private Equity) ตั้งแต่การค้นหาโอกาสการลงทุนครั้งแรกไปจนถึงการติดตามผลหลังการปิดการลงทุน
ทีมดีลให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวิธีที่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์กับข้อมูลดีล ทำให้สามารถมองเห็นรูปแบบและโอกาสต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ความสามารถในการผสานรวมกับ Capital IQ และ PitchBook ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ขณะที่แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย
สำหรับบริษัททุนผู้ลงทุนที่จัดการกับหลายดีลพร้อมกัน ระบบติดตามอัตโนมัติและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์มช่วยรักษาโมเมนตัมให้คงอยู่ตลอดวงจรชีวิตของดีลทั้งหมด
คุณสมบัติเด่นของ DealCloud
- สร้างกระบวนการทำงานของดีลที่ปรับแต่งได้ตามเกณฑ์การลงทุนของคุณ พร้อมแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการที่จำเป็น
- เข้าถึงความสามารถในการทำแผนที่ความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเพื่อเปิดเผยความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ระหว่างบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนเรียลไทม์ การเรียกทุน และการกระจายข้อมูล
- ตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อรักษาข้อมูลทางการเงินของบริษัท, การวิจัยตลาด, และข้อมูลเชิงแข่งขันให้ทันสมัย
ข้อจำกัดของ DealCloud
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนต้องการการกำหนดค่าเริ่มต้นที่สำคัญ
- เส้นทางการเรียนรู้อาจดูชันสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การรายงานตามความต้องการต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ DealCloud
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ DealCloud
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (20 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง DealCloud อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก Capterraเกี่ยวกับ DealCloud
แพลตฟอร์ม DealCloud ได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการทำธุรกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น PE, IB, การให้เงินกู้เฉพาะทาง เป็นต้น แต่ความสวยงามของแพลตฟอร์มนี้คือกรณีการใช้งานที่พร้อมใช้เหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานทางธุรกิจของเราได้ เราได้พัฒนาโซลูชัน DealCloud ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของเรา
🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทไพรเวทอิควิตี้แห่งแรก คือAmerican Research and Development Corporation (ARDC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 โดยนักการเงิน Georges Doriot ARDC มีชื่อเสียงจากการลงทุนในช่วงแรกกับบริษัท Digital Equipment Corporation (DEC) ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเติบโตสูงรายแรกที่ได้รับเงินทุนจากไพรเวทอิควิตี้
3. Altvia (เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์)
Altvia นำความชัดเจนมาสู่โลกที่ซับซ้อนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัทเอกชน แพลตฟอร์มนี้มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงการสื่อสารและการรายงานให้กับผู้ลงทุนจำกัด (LP) ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งในช่วงการระดมทุน
มันรักษาโปรไฟล์นักลงทุนอย่างละเอียด รวมถึงความชอบในการสื่อสารและประวัติการลงทุน ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ ความสามารถในการรายงานอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ใช้ในการอัปเดตไตรมาสอย่างมาก ในขณะที่พอร์ทัลนักลงทุนที่ปลอดภัยช่วยให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องทำให้ทีม IR (นักลงทุนสัมพันธ์) รู้สึกถูกกดดัน
คุณสมบัติเด่นของ Altvia
- กำหนดเวลาและติดตามการเรียกทุนผ่านระบบการอัตโนมัติที่คำนวณการผูกพันและส่งการแจ้งเตือนที่ตรงเป้าหมาย
- สร้างรายงานที่สอดคล้องกับ ILPA (สมาคมผู้ลงทุนสถาบันแบบจำกัด) โดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลจากระบบการติดตามพอร์ตการลงทุน
- แบ่งกลุ่มนักลงทุนในหุ้นส่วนเอกชนตามประวัติการลงทุนและความชอบเพื่อสร้างแคมเปญการระดมทุนที่ตรงเป้าหมาย
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในพอร์ทัลนักลงทุนเพื่อระบุ LPs ที่ต้องการความสนใจหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม
- สร้างเอกสารการสมัครสมาชิกที่ปรับแต่งได้ซึ่งกรอกข้อมูลนักลงทุนไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Altvia
- คุณสมบัติการรายงานของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับซอฟต์แวร์ PE ที่ใช้กันทั่วไปบางตัว
- การควบคุมเวอร์ชันเอกสารอาจสร้างความสับสน
ราคาของ Altvia
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Altvia
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่ใช่ทุกดีลที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการ แต่การติดตามดีลที่ไม่คืบหน้า—พร้อมเหตุผล—จะช่วยให้การหาดีลในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้าง 'Pipeline เงา' ใน CRM ของคุณเพื่อกลับมาดูดีลอีกครั้งเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง
4. 4Degrees (ดีที่สุดสำหรับความฉลาดทางความสัมพันธ์)
4Degrees มีแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์ในธุรกิจทุนส่วนบุคคลจากมุมมองที่ไม่เหมือนใคร โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและศักยภาพของการเชื่อมต่อเครือข่าย
ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์นี้วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจถูกซ่อนอยู่ ทีมเจรจาธุรกิจจะพบคุณค่าเป็นพิเศษในความสามารถในการระบุเส้นทางการแนะนำที่อบอุ่นไปยังบริษัทเป้าหมายและผู้ตัดสินใจหลัก การให้คะแนนความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติช่วยจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการติดต่อ ในขณะที่การติดตามปฏิสัมพันธ์ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อที่มีคุณค่าใดถูกปล่อยให้เย็นชา
คุณสมบัติเด่นของ 4Degrees
- วิเคราะห์ความรู้สึกในอีเมลและอัตราการตอบกลับเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์และระดับการมีส่วนร่วม
- ระบุความเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและบริษัทเป้าหมายผ่านการสร้างแผนที่เครือข่ายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- สร้างเส้นทางแนะนำที่แสดงเส้นทางสั้นที่สุดไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจเป้าหมายผ่านเครือข่ายของคุณ
- ติดตามประวัติการติดต่อระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อรักษาการพัฒนาความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ 4Degrees
- ความสามารถในการติดตามบริษัทในพอร์ตโฟลิโอกลาง
- การให้คะแนนความสัมพันธ์อาจทำให้ความสัมพันธ์ทางอาชีพที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายเกินไปในบางครั้ง
- คุณสมบัติการส่งอีเมลจำนวนมากต้องการการปรับปรุง
ราคาของ 4Degrees
- ราคาตามความต้องการ
4Degrees คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทเอกชนบางแห่งได้สร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับผู้ก่อตั้งของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ผู้ก่อตั้ง Blackstone,Stephen Schwarzman มีมูลค่าสุทธิมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ และผู้ก่อตั้ง Carlyle Group เช่น David Rubenstein ก็ประสบความสำเร็จในลักษณะเดียวกัน
5. ไดนาโม (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารกองทุน)
Dynamo นำเสนอแนวทางที่แตกต่างสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ด้านไพรเวทอิควิตี้ โดยเน้นหนักไปที่ด้านการดำเนินงานของการบริหารกองทุน
มันช่วยทีมกลางและทีมหลังบ้านโดยเฉพาะด้วยการผสานระบบบัญชีที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับยอดอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเอกสารการสมัครสมาชิกและกระบวนการทำงานการรับนักลงทุนใหม่ในขณะที่รักษาเส้นทางการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
สำหรับบริษัทที่ต้องจัดการโครงสร้างกองทุนหลายประเภท Dynamo มีเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินงานกองทุนที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของไดนาโม
- ประมวลผลเอกสารการสมัครสมาชิกผ่านระบบดิจิทัลที่ตรวจสอบข้อมูลนักลงทุนโดยอัตโนมัติ
- คำนวณและติดตามค่าธรรมเนียมการจัดการในโครงสร้างกองทุนหลายรูปแบบที่มีการจัดการค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
- สร้างรายงานบัญชีทุนอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับนักลงทุนประเภทต่างๆ
- ติดตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงผ่านแดชบอร์ดกลาง
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการรับนักลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
ข้อจำกัดของไดนาโม
- คุณสมบัติของระบบจัดการโอกาสทางธุรกิจยังไม่พัฒนาเท่าคู่แข่ง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ทันสมัย
- การปรับแต่งรายงานต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
ราคาไดนาโม
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของไดนาโม
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dynamo อย่างไรบ้าง?
มาดูกันว่าผู้รีวิว G2มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Dynamo
ฉันชอบที่มันถูกจัดวางในลักษณะที่คุณสามารถเห็นทุกอย่างได้ และคุณยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆ ในมุมมองที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของความคิดของคุณ
6. ความสัมพันธ์ (เหมาะสำหรับการค้นหาข้อเสนอ)
Affinity โดดเด่นด้วยการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จาก AI ในการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารและระบุโอกาสการลงทุนที่มีแนวโน้ม
ทีมดีลให้ความสำคัญกับการที่ระบบช่วยขจัดงานป้อนข้อมูลด้วยมือ พร้อมทั้งรักษาความถูกต้องของบันทึกความสัมพันธ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นในกระบวนการดีลและเครือข่ายความสัมพันธ์ ซึ่งอาจถูกมองข้ามหากใช้วิธีติดตามแบบเดิม
สำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะและการจดจำรูปแบบโดยอัตโนมัติของ Affinity ถือเป็นคุณค่าที่สำคัญอย่างยิ่ง
คุณสมบัติเด่นของ Affinity
- จับข้อมูลความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติจากการโต้ตอบทางอีเมลและปฏิทินเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อที่ครอบคลุม
- ทำนายความเกี่ยวข้องของข้อตกลงตามความชอบของบริษัทในอดีตและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จในอดีต
- ติดตามพลวัตของข้อตกลงที่แข่งขันกันโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทอื่นกับบริษัทเป้าหมาย
- สร้างทีมดีลเสมือนจริงโดยอิงจากความเชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วนและความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
- สร้างคะแนนสุขภาพความสัมพันธ์ที่คำนึงถึงทั้งปริมาณและคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์
ข้อจำกัดของความสัมพันธ์
- ความสามารถในการติดตามพอร์ตโฟลิโอเป็นพื้นฐาน
- คุณสมบัติการบริหารกองทุนที่จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
การกำหนดราคาตามความภักดี
- จำเป็น: $2,000/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขนาด: $2,300/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $2,700/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความนิยมและความคิดเห็น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ยุค 1980 มักถูกเรียกว่า'ยุคทอง'ของการลงทุนในหุ้นเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการซื้อกิจการโดยใช้หนี้เป็นเครื่องมือ (LBOs)
7. นาวาตาร์ (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทางอุตสาหกรรม)
สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Salesforce,Navatarเข้าถึง CRM สำหรับการลงทุนในกิจการเอกชนจากมุมมองที่เน้นกระบวนการเป็นอันดับแรก. โซลูชันนี้เชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานที่เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทการลงทุนในกิจการเอกชน.
จุดเด่นของมันคือวิธีการจัดการกับกระบวนการทำข้อตกลงที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนในขณะที่ยังคงรักษาข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Navatar มอบโซลูชันเฉพาะสำหรับกองทุนหุ้นเอกชนที่ผสมผสานการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการเฉพาะกับฟังก์ชันการใช้งานที่พร้อมใช้งาน ช่วยขจัดความจำเป็นในการตั้งค่าทางเทคนิคที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Navatar
- เปิดตัวกระบวนการทำงานของข้อตกลงที่ผ่านการทดสอบในอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการมาตรฐานของ PE และข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ติดตามการอนุมัติและการตัดสินใจของคณะกรรมการการลงทุนผ่านกระบวนการลงคะแนนเสียงและการจัดทำเอกสารที่มีโครงสร้าง
- บริหารจัดการโอกาสในการร่วมลงทุนผ่านเครื่องมือติดตามและการจัดสรรนักลงทุนโดยเฉพาะ
- สร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลต่างๆ
ข้อจำกัดของนาวาตาร์
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงด้วยฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน
- กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
- เส้นทางการเรียนรู้มีความชันมากกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันแบบสแตนด์อโลน
การกำหนดราคา Navatar
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนาวาตาร์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Xpedition Private CRM Accelerator (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft)
สร้างขึ้นบน Microsoft Dynamics 365,Xpeditionนำเสนอแนวทางใหม่ให้กับบริษัท PE ที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว โดยเชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการดีลและเครื่องมือ Microsoft ในชีวิตประจำวัน เช่น Outlook, Teams และ Power BI
คุณสามารถประหยัดเวลาได้อย่างมากผ่านการผสานรวมแบบเนทีฟกับแบบจำลองทางการเงินใน Excel และชุดนำเสนอ PowerPoint ต่างจาก CRM อื่น ๆ ที่ต้องการให้ทีมต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทั้งหมด Xpedition ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ CRMที่มีอยู่แล้วบน Microsoft พร้อมเพิ่มความสามารถที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ PE
ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือที่ปลอดภัยและมีฟีเจอร์ครบถ้วน Xpedition ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในขณะเดินทาง การปรับปรุงด้วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วย Microsoft Copilot ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการโต้ตอบกับนักลงทุน ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูง
คุณสมบัติเด่นของ Xpedition
- แปลงแบบจำลองทางการเงินใน Excel เป็นแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้โดยตรงผ่านการผสานรวมกับ Power BI
- ซิงค์บันทึกการประชุมจาก Teams เข้ากับบันทึกข้อตกลงโดยตรง พร้อมกำหนดงานโดยอัตโนมัติ
- สร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเองโดยใช้ Power Platform เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริษัทโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างเด็คนำเสนอข้อเสนอโดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลดีลเข้าสู่เทมเพลต PowerPoint โดยตรง
ข้อจำกัดของการเดินทาง
- การพึ่งพาอย่างหนักในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์จำกัดความยืดหยุ่น
- การปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาของ Microsoft
- ตัวเลือกการผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาสำหรับการเดินทางสำรวจ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการผจญภัย
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การทำข้อตกลงด้านทุนส่วนตัวต้องใช้เวลาหลายปีในการเติบโต ดังนั้นควรเลือก CRM ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ระยะยาว CRM ที่ดีจะติดตามทุกการติดต่อ—ตั้งแต่การนำเสนอครั้งแรกจนถึงการถอนตัว—เพื่อให้มั่นใจว่าคุณรักษาความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ตลอดระยะเวลา 5-10 ปี
9. ลูกค้า (เหมาะสำหรับบริษัท PE แบบบูติก)
Clienteer ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dynamo Software จากการเข้าซื้อกิจการของ Imagineer Technology Group เป็นแพลตฟอร์ม CRM และนักลงทุนสัมพันธ์ชั้นนำในตลาดที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทเอกชนและบริษัทการลงทุนตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMนี้มุ่งเน้นที่การดำเนินงาน PE ที่จำเป็นโดยไม่มีความซับซ้อนของโซลูชันระดับองค์กร
แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการซื้อขายและการสัมพันธ์กับนักลงทุนของมันเหมาะกับทีมที่ต้องการรักษาขั้นตอนที่มีมาตรฐานสถาบันโดยไม่ต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการระบบที่ซับซ้อน.Clienteer ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากสเปรดชีตไปสู่ระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกองทุนเอกชนเป็นเรื่องง่าย มอบให้บริษัทวิธีการที่ราบรื่นในการจัดการการสัมพันธ์กับนักลงทุนและการไหลของดีล.
คุณสมบัติเด่นของ Clienteer
- ออกแบบกระบวนการของคณะกรรมการการลงทุนให้เรียบง่ายขึ้น โดยยังคงรักษาความเข้มงวดไว้ในขณะที่ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
- สร้างแม่แบบการเปรียบเทียบข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน เพื่อช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถประเมินโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ
- ตั้งค่าแดชบอร์ดการติดตามพอร์ตโฟลิโอพื้นฐานที่เน้นตัวชี้วัดสำคัญโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
- ติดตามความคืบหน้าของการระดมทุนผ่านการแสดงผลที่เข้าใจง่ายซึ่งเน้นสถานะการมีส่วนร่วม
- จัดการเอกสารของนักลงทุนผ่านพอร์ทัลน้ำหนักเบาที่ต้องการการสนับสนุนด้านไอทีน้อยที่สุด
ข้อจำกัดของลูกค้า
- ความสามารถในการรายงานขั้นสูงที่จำกัด
- คุณสมบัติการติดตามความสัมพันธ์พื้นฐาน
- ตัวเลือกการอัตโนมัติขั้นต่ำ
- ไม่เหมาะสมนักเมื่อบริษัทขยายตัวอย่างมาก
การกำหนดราคาสำหรับลูกค้า
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงClienteerว่าอย่างไร?
นี่คือความคิดเห็นของG2 rev i ewerเกี่ยวกับ Clientier
Clienteer เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์ที่ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน เพื่อช่วยในด้านความสัมพันธ์กับนักลงทุน การขายและการตลาด การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งรวมอยู่ในส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการการสื่อสารกับนักลงทุนและลูกค้าเป้าหมายได้ในขณะที่ติดตามบัญชีลูกค้าและธุรกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? ไมเคิล แมคคาฟเฟอร์ตี้เป็นที่รู้จักในนาม 'บิดาแห่ง CRM' จากการประดิษฐ์ TeleMagic ซอฟต์แวร์ CRM ตัวแรกในปี 1985
10. SatuitCRM (เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการการลงทุนทางเลือก)
SatuitCRM ใช้วิธีการแบบกว้างขึ้น โดยให้บริการแก่บริษัท PE ที่จัดการการลงทุนทางเลือกอื่นๆ ด้วย ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนฝั่งซื้อ รวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน บริษัท PE กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทการลงทุนทางเลือก เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นในการจัดการกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานและโครงสร้างกองทุนที่ซับซ้อน
โซลูชันนี้ให้ประโยชน์โดยเฉพาะกับบริษัทที่บริหารจัดการทั้งการลงทุนโดยตรงและกลยุทธ์กองทุนรวมหลายกองทุน โดยนำเสนอเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับแนวทางการลงทุนที่หลากหลาย
นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับการผสานรวมอย่างราบรื่นเข้ากับแพลตฟอร์ม ทำให้บริษัทสามารถจัดการกับกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมกองทุนเอกชนด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติและเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ SatuitCRM
- บริหารกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานผ่านแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่จัดการทั้งการลงทุนโดยตรงและทางอ้อม
- ติดตามโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อนสำหรับประเภทการลงทุนและกลุ่มหุ้นที่แตกต่างกัน
- สร้างรายงานนักลงทุนแบบรวมที่รวมข้อมูลจากเครื่องมือการลงทุนหลายประเภท
- กำหนดค่าขั้นตอนการทำงานด้านการลงทุนที่แตกต่างกันสำหรับกลยุทธ์ต่างๆ ในขณะที่ยังคงรักษาขั้นตอนที่สอดคล้องกัน
- ตั้งค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงกับประเภทการลงทุนและเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ SatuitCRM
- คุณสมบัติการค้นหาดีลค่อนข้างพื้นฐาน
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับโซลูชันที่ใหม่กว่า
- ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่จำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุงอย่างมาก
ราคา SatuitCRM
สิ่งจำเป็น: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
พรีเมียม: $200/เดือน ต่อผู้ใช้
องค์กร: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
SatuitCRM คะแนนและความคิดเห็น
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง SatuitCRM อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือนี้
พอใจมากกับวิธีการที่เราติดตามทุกการติดต่อ ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และอื่น ๆ ได้ในตอนนี้ ประหยัดเวลาได้มากเพราะมีฐานข้อมูลเพียงหนึ่งเดียว (ดังนั้นการป้อนข้อมูลจึงทำเพียงครั้งเดียว) หลังจากนั้นคุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกออกจากระบบได้อย่างง่ายดายในวิธีที่เข้าใจง่ายมาก
ClickUp: การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังของ Private Equity
การลงทุนในหุ้นเอกชนเป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ใช่สำหรับคนที่ลังเล ลืม หรือไม่ใส่ใจ ทุกการประชุม ทุกนักลงทุน ทุกข้อตกลง—ทุกอย่างต้องได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วน มิฉะนั้นคุณอาจเสี่ยงที่จะตามไม่ทัน
ClickUp CRM จัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และมุมมองที่ยืดหยุ่น ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจไพรเวทอิควิตี้
ท่อส่งของคุณ? โล่ง
งานของคุณ? ติดตามแล้ว
ทีมของคุณ? สื่อสารกันได้อย่างลงตัวเสมอ
ไม่ต้องเดา ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้องเสียเวลาเปล่า แค่การจัดการข้อตกลงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้คุณนำหน้า—ในที่ที่คุณควรอยู่ บริษัทที่ดีที่สุดไม่ได้จมอยู่กับสเปรดชีตและบันทึกที่กระจัดกระจาย พวกเขาทำงานด้วย ClickUp หากคุณจริงจังกับธุรกิจไพรเวทอิควิตี้ นี่คือก้าวต่อไปของคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅