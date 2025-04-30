บล็อก ClickUp
CRM

10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Private Equity ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
30 เมษายน 2568

การลงทุนในหุ้นเอกชนดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยมีดีล นักลงทุน และบริษัทในพอร์ตโฟลิโอที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา—มีสิ่งให้ติดตามอยู่เสมอ

เมื่อข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลและสเปรดชีตต่างๆ สิ่งต่างๆ จะยุ่งเหยิง และรายละเอียดที่พลาดไปอาจหมายถึงโอกาสที่สูญเสียไป

ระบบ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่มั่นคงช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ตั้งแต่การจัดการการไหลของดีลไปจนถึงการติดตามความสัมพันธ์กับนักลงทุน เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถประหยัดเวลาและทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

หากคุณกำลังมองหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้ นี่คือ 10 ตัวเลือกที่มอบคุณค่าให้กับคุณ ✉️

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้:

  1. ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการข้อตกลงการลงทุนในหุ้นเอกชนและการจัดการงาน)
  2. DealCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการเจรจาธุรกิจ)
  3. Altvia (เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์)
  4. 4Degrees (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์)
  5. ไดนาโม (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารกองทุน)
  6. ความใกล้ชิด (เหมาะที่สุดสำหรับการหาดีล)
  7. นาวาตาร์ (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทางอุตสาหกรรม)
  8. Xpedition Private CRM Accelerator (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft)
  9. Clienteer (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ขนาดเล็ก)
  10. SatuitCRM (เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการการลงทุนทางเลือก)

คุณควรพิจารณาอะไรใน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Private Equity?

ระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทเอกชนควรช่วยคุณจัดการดีล, ติดตามความสัมพันธ์กับนักลงทุน, และรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบ. ระบบที่ดีทำให้งานของคุณง่ายขึ้น, ไม่ใช่ซับซ้อนขึ้น.

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก CRM:

  • ข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์: จัดระเบียบข้อมูลนักลงทุน ติดตามการติดต่อสื่อสาร และรับประกันการติดตามผลที่ราบรื่น
  • การจัดการการไหลของข้อตกลงอย่างครอบคลุม: ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ, อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน, และทำให้ข้อตกลงดำเนินไปโดยไม่มีการล่าช้า
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักลงทุนและแนวโน้มของตลาด
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง พร้อมการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างครบถ้วน
  • ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่ง: ปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของบริษัทของคุณด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และกระบวนการทำงานที่ปรับให้เข้ากับกลยุทธ์การลงทุนที่ไม่เหมือนใครของคุณ

10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจไพรเวทอิควิตี้

ไม่ใช่ทุกทางเลือกของระบบ CRMที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการลงทุนในกิจการเอกชน. คุณต้องการระบบที่สามารถจัดการกับกระบวนการซื้อขายที่ซับซ้อน, ติดตามความสัมพันธ์กับนักลงทุน, และปรับปรุงการบริหารพอร์ตการลงทุน.

นี่คือ 10 โซลูชัน CRM สำหรับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่ดีที่สุด ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้โดยเฉพาะ 📝

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการข้อตกลงการลงทุนในกิจการเอกชนและการจัดการงาน)

ClickUp CRM
สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนของคุณ ติดตามงานต่าง ๆ และเพิ่มการเติบโตของธุรกิจด้วย ClickUp CRM

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการดีล การสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน และการจัดการงานไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว ฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ผสานเข้ากับโซลูชัน CRM ของ ClickUpช่วยให้บริษัทไพรเวทอิควิตี้ติดตามโอกาสทางธุรกิจ จัดการบัญชีลูกค้า และดูแลการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสลับใช้หลายเครื่องมือ

มุมมองใน ClickUp

สร้างภาพรวมของกระบวนการเจรจาธุรกิจของคุณด้วย ClickUp Views
สร้างภาพรวมของกระบวนการเจรจาธุรกิจของคุณด้วย ClickUp Views

ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10แบบ รวมถึงรายการ, กระดานคัมบัง, และแกนต์, ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการ, ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า, และควบคุมทุกดีลได้ตลอดเวลา. มุมมองรายการสามารถแสดงทุกดีลได้, จัดเรียงตามขั้นตอน, ในขณะที่มุมมองกระดานให้การใช้หน้าจอแบบลากและวางเพื่อติดตามความคืบหน้า.

ตัวอย่างเช่น ทีมทุนเอกชนที่ประเมินสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างบอร์ดที่แต่ละคอลัมน์แทนขั้นตอนการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการลงทุนที่เป็นไปได้ได้อย่างชัดเจน

แดชบอร์ด ClickUp

ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอด้วยแดชบอร์ด ClickUp

เพื่อติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องแดชบอร์ดของ ClickUpรวบรวมเมตริกสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว

แทนที่จะดึงรายงานจากเครื่องมือต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านทุนเอกชนสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงแนวโน้มรายได้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่า และการตรวจสอบสถานะที่ยังค้างอยู่ได้

บริษัทลงทุนที่ติดตามบริษัทในพอร์ตการลงทุนสามารถมองเห็นสุขภาพทางการเงิน การกระจายงาน และความคืบหน้าของดีลได้ทันที ทำให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแบบเรียลไทม์

การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ปรับปรุงความก้าวหน้าของข้อตกลงให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ปรับปรุงความก้าวหน้าของข้อตกลงให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

งานที่ทำซ้ำๆ ทำให้ทีมทำงานช้าลง แต่ClickUp Automationsจัดการให้เอง

เมื่อผู้วิเคราะห์ปรับปรุงสถานะของข้อตกลงเป็น 'การตรวจสอบสถานะ' ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายการตรวจสอบทางกฎหมาย แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที ซึ่งช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง

ClickUp Chat

แชร์การอัปเดตและทำงานร่วมกันได้ทันทีด้วย ClickUp Chat
แชร์การอัปเดตและทำงานร่วมกันได้ทันทีด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยการเก็บการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทุกดีลไว้ในที่เดียว

การรู้ว่าสามารถเข้าร่วมการอภิปรายที่สำคัญได้ตลอดเวลา ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงลึกแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับการพลาดข้อมูลสำคัญ

ต้องการติดตามสิ่งที่พลาดไปหลังจากห่างหายไปหรือไม่? สรุปโดย AI จะช่วยให้คุณสามารถทบทวนบทสนทนาที่พลาดไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สมาชิกในทีมที่กลับมาสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูข้อความยาวเหยียด

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามลูกค้าและโอกาสทางการขายด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

ทำไมต้องสร้างระบบ CRM ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ในเมื่อคุณสามารถเริ่มต้นด้วยระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว?

เทมเพลต CRMของClickUpช่วยให้ธุรกิจติดตามยอดขาย จัดการลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนในการตั้งค่าทุกอย่างด้วยตนเอง

มันนำเสนอหลายมุมมองเพื่อทำให้การจัดการ CRM ง่ายขึ้น มุมมองกระบวนการขาย ช่วยให้ทีมติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายได้ ในขณะที่ มุมมองต้อนรับ ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าทุกคนเป็นส่วนตัว

คุณยังสามารถเชิญสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมมาทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายใน ClickUp ทำให้การจัดการความสัมพันธ์ในทุกขั้นตอนเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รวบรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน: เชื่อมต่อกับ Salesforce และ HubSpot เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าและการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
  • ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที: ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย อัปเดตข้อมูลลูกค้า และจัดการกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น—ไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
  • เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด: ใช้ประโยชน์จากกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติ และการรายงานขั้นสูง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดและรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
  • อย่าพลาดการติดตามผล: ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้ตัวแทนขายไม่พลาดการติดตามลูกค้าหรือการตรวจสอบลูกค้า
  • มอบหมายลูกค้าเป้าหมายทันที: ใช้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทและการมอบหมายงานเพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและติดตามความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมได้ทันที

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • หากไม่มีการปรับแต่ง การอัปเดตและการแจ้งเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้ทีมขนาดใหญ่รู้สึกหนักใจ
  • แอปพลิเคชันมือถือมีประโยชน์สำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่มีความสามารถครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึง ClickUp

ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp และที่ทีมของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ได้ – มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทำงานกับลูกค้าไปจนถึงระบบ CRM ของเรา และชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีในตัว เราชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!

📮 ClickUp Insight: ประมาณ35% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราให้คะแนนวันจันทร์ว่าเป็นวันที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในสัปดาห์ อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนของลำดับความสำคัญในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ทำงาน

ClickUpช่วยขจัดความไม่แน่นอนนี้ด้วยการให้คุณและทีมของคุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญที่ชัดเจนให้กับงานที่ได้รับมอบหมายทุกงาน นอกจากนี้ คุณยังได้รับ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งตอบทุกคำถามของคุณ ด้วย ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่

2. DealCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการเจรจาธุรกิจ)

DealCloud: ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้
ผ่านทางDealCloud

บริษัทเอกชนที่ลงทุนในกิจการ (Private Equity) ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการบริหารจัดการกระบวนการลงทุนที่ซับซ้อน และ DealCloud ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างตรงจุด ระบบCRM ที่สามารถปรับแต่งได้โดดเด่นด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ PE (Private Equity) ตั้งแต่การค้นหาโอกาสการลงทุนครั้งแรกไปจนถึงการติดตามผลหลังการปิดการลงทุน

ทีมดีลให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวิธีที่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์กับข้อมูลดีล ทำให้สามารถมองเห็นรูปแบบและโอกาสต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ความสามารถในการผสานรวมกับ Capital IQ และ PitchBook ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ขณะที่แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย

สำหรับบริษัททุนผู้ลงทุนที่จัดการกับหลายดีลพร้อมกัน ระบบติดตามอัตโนมัติและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์มช่วยรักษาโมเมนตัมให้คงอยู่ตลอดวงจรชีวิตของดีลทั้งหมด

คุณสมบัติเด่นของ DealCloud

  • สร้างกระบวนการทำงานของดีลที่ปรับแต่งได้ตามเกณฑ์การลงทุนของคุณ พร้อมแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการที่จำเป็น
  • เข้าถึงความสามารถในการทำแผนที่ความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเพื่อเปิดเผยความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ระหว่างบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ
  • สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนเรียลไทม์ การเรียกทุน และการกระจายข้อมูล
  • ตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อรักษาข้อมูลทางการเงินของบริษัท, การวิจัยตลาด, และข้อมูลเชิงแข่งขันให้ทันสมัย

ข้อจำกัดของ DealCloud

  • การตั้งค่าที่ซับซ้อนต้องการการกำหนดค่าเริ่มต้นที่สำคัญ
  • เส้นทางการเรียนรู้อาจดูชันสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • การรายงานตามความต้องการต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ราคาของ DealCloud

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ DealCloud

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (20 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง DealCloud อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก Capterraเกี่ยวกับ DealCloud

แพลตฟอร์ม DealCloud ได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการทำธุรกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น PE, IB, การให้กู้ยืมแบบเฉพาะทาง เป็นต้น แต่ความสวยงามของแพลตฟอร์มนี้คือกรณีการใช้งานที่พร้อมใช้งานเหล่านี้สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมให้เข้ากับกระบวนการทำงานทางธุรกิจเฉพาะของเราได้ เราได้พัฒนาโซลูชัน DealCloud ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจของเรา

🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทไพรเวทอิควิตี้แห่งแรก คือAmerican Research and Development Corporation (ARDC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 โดยนักการเงิน Georges Doriot ARDC มีชื่อเสียงจากการลงทุนในช่วงแรกกับบริษัท Digital Equipment Corporation (DEC) ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเติบโตสูงรายแรกที่ได้รับเงินทุนจากไพรเวทอิควิตี้

3. Altvia (เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์)

อัลท์เวีย
ผ่านทางAltvia

Altvia นำความชัดเจนมาสู่โลกที่ซับซ้อนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัทเอกชน แพลตฟอร์มนี้มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงการสื่อสารและการรายงานให้กับผู้ลงทุนจำกัด (LP) ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งในช่วงการระดมทุน

มันรักษาโปรไฟล์นักลงทุนอย่างละเอียด รวมถึงความชอบในการสื่อสารและประวัติการลงทุน ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ ความสามารถในการรายงานอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ใช้ในการอัปเดตไตรมาสอย่างมาก ในขณะที่พอร์ทัลนักลงทุนที่ปลอดภัยช่วยให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องทำให้ทีม IR (นักลงทุนสัมพันธ์) รู้สึกถูกกดดัน

คุณสมบัติเด่นของ Altvia

  • กำหนดเวลาและติดตามการเรียกทุนผ่านระบบการอัตโนมัติที่คำนวณการผูกพันและส่งการแจ้งเตือนที่ตรงเป้าหมาย
  • สร้างรายงานที่สอดคล้องกับ ILPA (สมาคมผู้ลงทุนสถาบันแบบจำกัด) โดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลจากระบบการติดตามพอร์ตการลงทุน
  • แบ่งกลุ่มนักลงทุนในหุ้นส่วนเอกชนตามประวัติการลงทุนและความชอบเพื่อสร้างแคมเปญการระดมทุนที่ตรงเป้าหมาย
  • ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในพอร์ทัลนักลงทุนเพื่อระบุ LPs ที่ต้องการความสนใจหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม
  • สร้างเอกสารการสมัครสมาชิกที่ปรับแต่งได้ซึ่งกรอกข้อมูลนักลงทุนไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Altvia

  • คุณสมบัติการรายงานของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับซอฟต์แวร์ PE ที่ใช้กันทั่วไปบางตัว
  • การควบคุมเวอร์ชันเอกสารอาจสร้างความสับสน

ราคาของ Altvia

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Altvia

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่ใช่ทุกดีลที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการ แต่การติดตามดีลที่ไม่คืบหน้า—พร้อมเหตุผล—จะช่วยให้การหาดีลในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้าง 'Pipeline เงา' ใน CRM ของคุณเพื่อกลับมาดูดีลอีกครั้งเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง

4. 4Degrees (ดีที่สุดสำหรับความฉลาดทางความสัมพันธ์)

4Degrees: ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนเอกชน
ผ่านทาง4Degrees

4Degrees มีแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์ในธุรกิจทุนส่วนบุคคลจากมุมมองที่ไม่เหมือนใคร โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและศักยภาพของการเชื่อมต่อเครือข่าย

ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์นี้วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจถูกซ่อนอยู่ ทีมเจรจาธุรกิจจะพบคุณค่าเป็นพิเศษในความสามารถในการระบุเส้นทางการแนะนำที่อบอุ่นไปยังบริษัทเป้าหมายและผู้ตัดสินใจหลัก การให้คะแนนความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติช่วยจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการติดต่อ ในขณะที่การติดตามปฏิสัมพันธ์ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อที่มีคุณค่าใดถูกปล่อยให้เย็นชา

คุณสมบัติเด่นของ 4Degrees

  • วิเคราะห์ความรู้สึกในอีเมลและอัตราการตอบกลับเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์และระดับการมีส่วนร่วม
  • ระบุความเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและบริษัทเป้าหมายผ่านการสร้างแผนที่เครือข่ายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • สร้างเส้นทางแนะนำที่แสดงเส้นทางสั้นที่สุดไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจเป้าหมายผ่านเครือข่ายของคุณ
  • ติดตามประวัติการติดต่อระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อรักษาการพัฒนาความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของ 4Degrees

  • ความสามารถในการติดตามบริษัทในพอร์ตโฟลิโอกลาง
  • การให้คะแนนความสัมพันธ์อาจทำให้ความสัมพันธ์ทางอาชีพที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายเกินไปในบางครั้ง
  • คุณสมบัติการส่งอีเมลจำนวนมากต้องการการปรับปรุง

ราคาของ 4Degrees

  • ราคาตามความต้องการ

4Degrees คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทเอกชนบางแห่งได้สร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับผู้ก่อตั้งของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ผู้ก่อตั้ง Blackstone,Stephen Schwarzman มีมูลค่าสุทธิมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ และผู้ก่อตั้ง Carlyle Group เช่น David Rubenstein ก็ประสบความสำเร็จในลักษณะเดียวกัน

5. ไดนาโม (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารกองทุน)

ไดนาโม: ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้
ผ่านทางDynamo

Dynamo นำเสนอแนวทางที่แตกต่างสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ด้านไพรเวทอิควิตี้ โดยเน้นหนักไปที่ด้านการดำเนินงานของการบริหารกองทุน

มันช่วยทีมกลางและทีมหลังบ้านโดยเฉพาะด้วยการผสานระบบบัญชีที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับยอดอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเอกสารการสมัครสมาชิกและกระบวนการทำงานการรับนักลงทุนใหม่ในขณะที่รักษาเส้นทางการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด

สำหรับบริษัทที่ต้องจัดการโครงสร้างกองทุนหลายประเภท Dynamo มีเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินงานกองทุนที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของไดนาโม

  • ประมวลผลเอกสารการสมัครสมาชิกผ่านระบบดิจิทัลที่ตรวจสอบข้อมูลนักลงทุนโดยอัตโนมัติ
  • คำนวณและติดตามค่าธรรมเนียมการจัดการในโครงสร้างกองทุนหลายรูปแบบที่มีการจัดการค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
  • สร้างรายงานบัญชีทุนอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับนักลงทุนประเภทต่างๆ
  • ติดตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงผ่านแดชบอร์ดกลาง
  • สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการรับนักลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อจำกัดของไดนาโม

  • คุณสมบัติของระบบจัดการโอกาสทางธุรกิจยังไม่พัฒนาเท่าคู่แข่ง
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ทันสมัย
  • การปรับแต่งรายงานต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค

ราคาไดนาโม

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของไดนาโม

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Dynamo อย่างไรบ้าง?

มาดูกันว่าผู้รีวิว G2มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Dynamo

ฉันชอบที่มันถูกจัดวางในลักษณะที่คุณสามารถเห็นทุกอย่างได้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงมันเพื่อให้คุณเห็นสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่ต่างออกไปได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของจิตใจคุณ

6. ความสัมพันธ์ (เหมาะสำหรับการค้นหาข้อเสนอ)

ความใกล้ชิด: ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้
ผ่านทางความผูกพัน

Affinity โดดเด่นด้วยการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จาก AI ในการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารและระบุโอกาสการลงทุนที่มีแนวโน้ม

ทีมดีลให้ความสำคัญกับการที่ระบบช่วยขจัดงานป้อนข้อมูลด้วยมือ พร้อมทั้งรักษาความถูกต้องของบันทึกความสัมพันธ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นในกระบวนการดีลและเครือข่ายความสัมพันธ์ ซึ่งอาจถูกมองข้ามหากใช้วิธีติดตามแบบเดิม

สำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะและการจดจำรูปแบบโดยอัตโนมัติของ Affinity ถือเป็นคุณค่าที่สำคัญอย่างยิ่ง

คุณสมบัติเด่นของ Affinity

  • จับข้อมูลความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติจากการโต้ตอบทางอีเมลและปฏิทินเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อที่ครอบคลุม
  • ทำนายความเกี่ยวข้องของข้อตกลงตามความชอบของบริษัทในอดีตและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จในอดีต
  • ติดตามพลวัตของข้อตกลงที่แข่งขันกันโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทอื่นกับบริษัทเป้าหมาย
  • สร้างทีมดีลเสมือนจริงโดยอิงจากความเชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วนและความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
  • สร้างคะแนนสุขภาพความสัมพันธ์ที่คำนึงถึงทั้งปริมาณและคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์

ข้อจำกัดของความสัมพันธ์

  • ความสามารถในการติดตามพอร์ตโฟลิโอเป็นพื้นฐาน
  • คุณสมบัติการบริหารกองทุนที่จำกัด
  • ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

การกำหนดราคาตามความภักดี

  • จำเป็น: $2,000/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ขนาด: $2,300/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ขั้นสูง: $2,700/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนความนิยมและความคิดเห็น

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ยุค 1980 มักถูกเรียกว่า'ยุคทอง'ของการลงทุนในหุ้นเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการซื้อกิจการโดยใช้หนี้เป็นเครื่องมือ (LBOs)

7. นาวาตาร์ (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทางอุตสาหกรรม)

สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Salesforce,Navatarเข้าถึง CRM สำหรับการลงทุนในกิจการเอกชนจากมุมมองที่เน้นกระบวนการเป็นอันดับแรก. โซลูชันนี้เชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานที่เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทการลงทุนในกิจการเอกชน.

จุดเด่นของมันคือวิธีการจัดการกับกระบวนการทำข้อตกลงที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนในขณะที่ยังคงรักษาข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Navatar มอบโซลูชันเฉพาะสำหรับกองทุนหุ้นเอกชนที่ผสมผสานการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการเฉพาะกับฟังก์ชันการใช้งานที่พร้อมใช้งาน ช่วยขจัดความจำเป็นในการตั้งค่าทางเทคนิคที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Navatar

  • เปิดตัวกระบวนการทำงานของข้อตกลงที่ผ่านการทดสอบในอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการมาตรฐานของ PE และข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ติดตามการอนุมัติและการตัดสินใจของคณะกรรมการการลงทุนผ่านกระบวนการลงคะแนนเสียงและการจัดทำเอกสารที่มีโครงสร้าง
  • บริหารจัดการโอกาสในการร่วมลงทุนผ่านเครื่องมือติดตามและการจัดสรรนักลงทุนโดยเฉพาะ
  • สร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลต่างๆ

ข้อจำกัดของนาวาตาร์

  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงด้วยฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน
  • กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
  • เส้นทางการเรียนรู้มีความชันมากกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันแบบสแตนด์อโลน

การกำหนดราคา Navatar

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของนาวาตาร์

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Xpedition Private CRM Accelerator (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft)

Xpedition Private CRM Accelerator
ผ่านทางไมโครซอฟต์

สร้างขึ้นบน Microsoft Dynamics 365,Xpeditionนำเสนอแนวทางใหม่ให้กับบริษัท PE ที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว โดยเชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการดีลและเครื่องมือ Microsoft ในชีวิตประจำวัน เช่น Outlook, Teams และ Power BI

คุณสามารถประหยัดเวลาได้อย่างมากผ่านการผสานรวมแบบเนทีฟกับแบบจำลองทางการเงินใน Excel และชุดนำเสนอ PowerPoint ต่างจาก CRM อื่น ๆ ที่ต้องการให้ทีมต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทั้งหมด Xpedition ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ CRMที่มีอยู่แล้วบน Microsoft พร้อมเพิ่มความสามารถที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ PE

ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือที่ปลอดภัยและมีฟีเจอร์ครบถ้วน Xpedition ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในขณะเดินทาง การปรับปรุงด้วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วย Microsoft Copilot ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการโต้ตอบกับนักลงทุน ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูง

คุณสมบัติเด่นของ Xpedition

  • แปลงแบบจำลองทางการเงินใน Excel เป็นแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้โดยตรงผ่านการผสานรวมกับ Power BI
  • ซิงค์บันทึกการประชุมจาก Teams เข้ากับบันทึกข้อตกลงโดยตรง พร้อมกำหนดงานโดยอัตโนมัติ
  • สร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเองโดยใช้ Power Platform เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริษัทโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • สร้างเด็คนำเสนอข้อเสนอโดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลดีลเข้าสู่เทมเพลต PowerPoint โดยตรง

ข้อจำกัดของการเดินทาง

  • การพึ่งพาอย่างหนักในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์จำกัดความยืดหยุ่น
  • การปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาของ Microsoft
  • ตัวเลือกการผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด

ราคาสำหรับการเดินทางสำรวจ

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวการผจญภัย

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การทำข้อตกลงด้านทุนส่วนตัวต้องใช้เวลาหลายปีในการเติบโต ดังนั้นควรเลือก CRM ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ระยะยาว CRM ที่ดีจะติดตามทุกการติดต่อ—ตั้งแต่การนำเสนอครั้งแรกจนถึงการถอนตัว—เพื่อให้มั่นใจว่าคุณรักษาความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ตลอดระยะเวลา 5-10 ปี

9. ลูกค้า (เหมาะสำหรับบริษัท PE แบบบูติก)

Clienteer: ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้
ผ่านทางเทคโนโลยี Imagineer

Clienteer ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dynamo Software จากการเข้าซื้อกิจการของ Imagineer Technology Group เป็นแพลตฟอร์ม CRM และนักลงทุนสัมพันธ์ชั้นนำในตลาดที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทเอกชนและบริษัทการลงทุนตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMนี้มุ่งเน้นที่การดำเนินงาน PE ที่จำเป็นโดยไม่มีความซับซ้อนของโซลูชันระดับองค์กร

แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการซื้อขายและการสัมพันธ์กับนักลงทุนของมันเหมาะกับทีมที่ต้องการรักษาขั้นตอนที่มีมาตรฐานสถาบันโดยไม่ต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการระบบที่ซับซ้อน.Clienteer ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากสเปรดชีตไปสู่ระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกองทุนเอกชนเป็นเรื่องง่าย มอบให้บริษัทวิธีการที่ราบรื่นในการจัดการการสัมพันธ์กับนักลงทุนและการไหลของดีล.

คุณสมบัติเด่นของ Clienteer

  • ออกแบบกระบวนการของคณะกรรมการการลงทุนให้เรียบง่ายขึ้น โดยยังคงรักษาความเข้มงวดไว้ในขณะที่ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
  • สร้างแม่แบบการเปรียบเทียบข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน เพื่อช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถประเมินโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ
  • ตั้งค่าแดชบอร์ดการติดตามพอร์ตโฟลิโอพื้นฐานที่เน้นตัวชี้วัดสำคัญโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
  • ติดตามความคืบหน้าของการระดมทุนผ่านการแสดงผลที่เข้าใจง่ายซึ่งเน้นสถานะการมีส่วนร่วม
  • จัดการเอกสารของนักลงทุนผ่านพอร์ทัลน้ำหนักเบาที่ต้องการการสนับสนุนด้านไอทีน้อยที่สุด

ข้อจำกัดของลูกค้า

  • ความสามารถในการรายงานขั้นสูงที่จำกัด
  • คุณสมบัติการติดตามความสัมพันธ์พื้นฐาน
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติขั้นต่ำ
  • ไม่เหมาะสมนักเมื่อบริษัทขยายตัวอย่างมาก

การกำหนดราคาสำหรับลูกค้า

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึงClienteerว่าอย่างไร?

นี่คือความคิดเห็นของG2 rev i ewerเกี่ยวกับ Clientier

Clienteer เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์ที่ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน เพื่อช่วยในด้านความสัมพันธ์กับนักลงทุน การขายและการตลาด การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการการสื่อสารกับนักลงทุนและลูกค้าเป้าหมายได้ในขณะที่ติดตามบัญชีลูกค้าและธุรกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย

🔍 คุณรู้หรือไม่? ไมเคิล แมคคาฟเฟอร์ตี้เป็นที่รู้จักในนาม 'บิดาแห่ง CRM' จากการประดิษฐ์ TeleMagic ซอฟต์แวร์ CRM ตัวแรกในปี 1985

10. SatuitCRM (เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการการลงทุนทางเลือก)

SatuitCRM: ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้
ผ่านทางSatuitCRM

SatuitCRM ใช้วิธีการแบบกว้างขึ้น โดยให้บริการแก่บริษัท PE ที่จัดการการลงทุนทางเลือกอื่นๆ ด้วย ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนฝั่งซื้อ รวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน บริษัท PE กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทการลงทุนทางเลือก เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นในการจัดการกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานและโครงสร้างกองทุนที่ซับซ้อน

โซลูชันนี้ให้ประโยชน์โดยเฉพาะกับบริษัทที่บริหารจัดการทั้งการลงทุนโดยตรงและกลยุทธ์กองทุนรวมหลายกองทุน โดยนำเสนอเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับแนวทางการลงทุนที่หลากหลาย

นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับการผสานรวมอย่างราบรื่นเข้ากับแพลตฟอร์ม ทำให้บริษัทสามารถจัดการกับกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมกองทุนเอกชนด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติและเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติเด่นของ SatuitCRM

  • บริหารกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานผ่านแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่จัดการทั้งการลงทุนโดยตรงและทางอ้อม
  • ติดตามโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อนสำหรับประเภทการลงทุนและกลุ่มหุ้นที่แตกต่างกัน
  • สร้างรายงานนักลงทุนแบบรวมที่รวมข้อมูลจากเครื่องมือการลงทุนหลายประเภท
  • กำหนดค่าขั้นตอนการทำงานด้านการลงทุนที่แตกต่างกันสำหรับกลยุทธ์ต่างๆ ในขณะที่ยังคงรักษาขั้นตอนที่สอดคล้องกัน
  • ตั้งค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงกับประเภทการลงทุนและเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ SatuitCRM

  • คุณสมบัติการค้นหาดีลค่อนข้างพื้นฐาน
  • อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับโซลูชันที่ใหม่กว่า
  • ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่จำกัด
  • แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุงอย่างมาก

ราคา SatuitCRM

สิ่งจำเป็น: $150/เดือน ต่อผู้ใช้

พรีเมียม: $200/เดือน ต่อผู้ใช้

องค์กร: $300/เดือน ต่อผู้ใช้

SatuitCRM คะแนนและความคิดเห็น

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง SatuitCRM อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือนี้

พอใจมากกับวิธีการที่เราติดตามทุกการติดต่อ ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และอื่น ๆ ได้ในตอนนี้ ประหยัดเวลาได้มากเพราะมีฐานข้อมูลเพียงหนึ่งเดียว (ดังนั้น การป้อนข้อมูลจึงทำเพียงครั้งเดียว) หลังจากนั้นคุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกออกจากระบบได้อย่างง่ายดายในวิธีที่เข้าใจง่ายมาก

ClickUp: การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังของ Private Equity

การลงทุนในหุ้นเอกชนเป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ใช่สำหรับคนที่ลังเล ลืม หรือไม่ใส่ใจ ทุกการประชุม ทุกนักลงทุน ทุกข้อตกลง—ทุกอย่างต้องได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วน มิฉะนั้นคุณอาจเสี่ยงที่จะตามไม่ทัน

ClickUp CRM จัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และมุมมองที่ยืดหยุ่น ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจไพรเวทอิควิตี้

ท่อส่งของคุณ? โล่ง

งานของคุณ? ติดตามแล้ว

ทีมของคุณ? สื่อสารกันได้อย่างลงตัวเสมอ

ไม่ต้องเดา ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้องเสียเวลาเปล่า แค่การจัดการข้อตกลงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้คุณนำหน้า—ในที่ที่คุณควรอยู่ บริษัทที่ดีที่สุดไม่ได้จมอยู่กับสเปรดชีตและบันทึกที่กระจัดกระจาย พวกเขาทำงานด้วย ClickUp หากคุณจริงจังกับธุรกิจไพรเวทอิควิตี้ นี่คือก้าวต่อไปของคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅