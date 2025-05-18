11 แผนผัง ADHD ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจัดระเบียบได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด
เคยรู้สึกไหมว่าสมุดวางแผนแบบเดิม ๆ ไม่เข้าใจวิธีคิดของคุณเลย? 🌀
หากคุณมีภาวะสมาธิสั้น การจัดระเบียบไม่ใช่แค่การจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น—แต่คือการค้นหาวิธีการที่สอดคล้องกับวิธีที่จิตใจของคุณประมวลผลเวลา งาน และลำดับความสำคัญ
นั่นคือเหตุผลที่เราได้เปรียบเทียบสมุดวางแผน ADHD ที่ดีที่สุด 11 แบบ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณ รักษาลำดับความสำคัญให้ตรง และทำให้ชีวิตไม่วุ่นวายจนเกินไป สมุดวางแผนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ที่มีภาวะ ADHD โดยเฉพาะ มีรูปแบบที่ช่วยในการติดตามงาน การตั้งเป้าหมาย และการทบทวน โดยไม่เพิ่มความเครียด
เมื่อถึงตอนจบ คุณจะรู้แน่ชัดว่าสิ่งใดสามารถช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่กระจัดกระจายอีกต่อไป มาเริ่มกันเลย ✅
คุณควรมองหาอะไรในสมุดวางแผนสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)?
เมื่อเลือกสมุดวางแผนสำหรับ ADHD ให้มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นและเพิ่มสมาธิ สมุดวางแผนที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณ:
- จัดตารางเวลาของคุณ: เลือกใช้รูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งแบ่งวันของคุณออกเป็นส่วนๆ ที่ชัดเจนและจัดการได้ง่าย
- ปรับแต่งวิธีการของคุณ: เลือกสมุดวางแผนที่มีตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับระบบให้เข้ากับวิธีการเฉพาะตัวของคุณ
- มองภาพงานของคุณ: มองหาตัวช่วยทางสายตา เช่น การใช้รหัสสี สัญลักษณ์ หรือแผนผัง เพื่อเน้นลำดับความสำคัญ
- กำหนด เป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้: เลือกเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้
- จัดการเวลาของคุณ: ใช้ส่วนแบ่งเวลาในตัวหรือตัวจับเวลา (เช่น Pomodoro) เพื่อรักษาสมาธิและโครงสร้าง
- บันทึกความคิดของคุณ: ให้แน่ใจว่ามีพื้นที่สำหรับบันทึกความคิดและงานต่างๆ ก่อนที่มันจะหายไปอย่างรวดเร็ว
- ทบทวนความก้าวหน้า: ค้นหาฟีเจอร์ที่มีส่วนสำหรับการทบทวนหรือสะท้อนผล เพื่อติดตามความสำเร็จและปรับแผนงานให้เหมาะสม
- ปลุกความคิดสร้างสรรค์ของคุณ: เลือกสมุดวางแผนประจำวันที่มีดีไซน์ดึงดูดใจและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้การวางแผนในแต่ละวันกลายเป็นเรื่องสนุก
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของตนเอง และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเป้าหมายเลย แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้น? ขอแนะนำ ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การตั้งภารกิจและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นเป้าหมายอยู่เสมอ พร้อมฟีเจอร์แจ้งเตือนด้วย AI และระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน คุณจะไม่พลาดทุกความสำเร็จสำคัญอีกต่อไป
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ตารางเปรียบเทียบ: สมุดวางแผนสำหรับ ADHD ที่ดีที่สุด
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 11 แผนการจัดการ ADHD ที่ดีที่สุด:
|เครื่องมือวางแผน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบดิจิทัล ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|การจัดการงานด้วยระบบ AI, แม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, การแจ้งเตือน, เอกสารสำหรับบันทึกประจำวัน, กระดานไวท์บอร์ด, และการแสดงภาพงาน
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Todoist
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีโครงสร้างพร้อมการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะ ADHD ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ทีมทุกขนาด
|เพิ่มอย่างรวดเร็ว, ตัวกรอง, ตัวเลือกมุมมองหลายรายการ, การแจ้งเตือนซ้ำ
|ฟรี; โปร: เริ่มต้นที่ $2.50/เดือน
|สมุดวางแผน
|เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบหลายชั้นเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวกับงานประจำวัน ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ระบบวางแผนแบบกรวยลง, แนวทางแบบชั้นเชิงในการวางแผน
|ราคาตามความต้องการ
|เอเวอร์โน้ต
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิด บันทึก และไอเดียสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ไว้ในที่เดียว ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก
|เว็บคลิปเปอร์, วิดเจ็ต, การผสานปฏิทิน, การซิงค์ข้ามอุปกรณ์
|ฟรี; ส่วนบุคคล: เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
|สมาธิของสมอง
|เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาแบบไม่เสียสมาธิด้วยตัวจับเวลาที่เหมาะกับผู้ที่มี ADHD ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ทีมที่ต้องการการจัดการเวลา
|การแบ่งเวลาแบบ Pomodoro, ตัวบล็อก Wi-Fi, ส่งออกไฟล์ CSV, รองรับหลายภาษา
|ฟรี
|SimpleMind
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดด้วยภาพเพื่อจัดระเบียบความคิดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ทีมที่ต้องการการจัดระเบียบด้วยภาพ
|ออโต้โฟกัส, ลากและวาง, แผ่นสไตล์
|ราคาตามความต้องการ
|ฮาบิติกา
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยที่เป็นมิตรกับ ADHD ผ่านการให้รางวัลในเกม ขนาดทีม: บุคคล, ทีมเล็ก, ชุมชน
|การติดตามนิสัย, รางวัล, ภารกิจปาร์ตี้
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|แพลนเนอร์แห่งความหลงใหล
|เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่มุ่งเน้นเป้าหมายพร้อมการสะท้อนคิดแบบมีแนวทาง ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|แผนที่เส้นทางแห่งความหลงใหล, การสะท้อนความคิดประจำเดือน, การวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบ
|ราคาตามความต้องการ
|แพนด้า แพลนเนอร์
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยคำแนะนำที่มีโครงสร้างขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|การตั้งเป้าหมายรายวัน, สมดุลสุขภาพ, รูปแบบรายสัปดาห์/รายวัน
|ราคาตามความต้องการ
|สมุดวางแผนความสุข
|เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน ADHD ที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่นพร้อมการปรับแต่งด้วยภาพขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ผู้สร้างสรรค์
|สติกเกอร์, กล่องตามฤดูกาล, ตัวเลือกการจัดวาง
|ราคาตามความต้องการ
|บันทึกแบบบูลเล็ต
|เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน ADHD ที่ปรับแต่งได้ ด้วยระบบอนาล็อก ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, นักวางแผนที่มีความคิดสร้างสรรค์
|การบันทึกอย่างรวดเร็ว การสะท้อนความยืดหยุ่นในการจัดวาง
|ราคาตามความต้องการ
11 แผนผัง ADHD ที่ดีที่สุด
สมุดวางแผนสำหรับ ADHD ที่เหมาะสมจะมอบระบบที่ทำงานร่วมกับสมองของคุณ ไม่ใช่ต่อต้านมันสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทจาก อยากให้ผู้ว่าจ้างทราบคือเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างการรู้สึกท่วมท้นกับการรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
ตัวเลือกที่ดีที่สุดช่วยในการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณทำงานได้ตามแผน รายการนี้ครอบคลุมโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการมีสมาธิ การจัดระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งแต่เครื่องมือดิจิทัลไปจนถึงสมุดวางแผนแบบกระดาษ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบดิจิทัล)
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง จุดแข็งนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือวางแผนสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่สมบูรณ์แบบ โดยมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างวันของคุณ จัดการงานอย่างเป็นภาพ และตั้งการเตือนที่มีประโยชน์
เคลียร์ความคิดให้โล่งด้วย ClickUp Brain
สุดท้ายClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ จะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ดิจิทัลสำหรับบันทึกความคิด บันทึก และคำแนะนำเพิ่มเติม
หากคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถมีสมาธิในการทำงานได้ตลอดเวลา ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI นี้จะช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการสลับแพลตฟอร์มต่าง ๆ สำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD นี่หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาข้อมูล และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นกับงานที่ทำอยู่
🧩 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างตารางเวลาสำหรับสัปดาห์หน้าโดยอิงจากกำหนดส่งและความสำคัญ ระบบจะสร้างแผนโดยจัดเรียงงานตามความเร่งด่วนโดยอัตโนมัติ แนะนำช่วงเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ และจัดสรรเวลาพักเพื่อให้คุณมีพลังงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างสมุดบันทึกความกตัญญูด้วย ClickUp Docs
จัดการกับความรู้สึกท่วมท้นจาก ADHD ด้วยสมุดบันทึกความขอบคุณในClickUp Docs จดบันทึกความสำเร็จประจำวัน เก็บเกี่ยวข้อคิดเชิงบวก และใช้เครื่องมือภาพ เช่น รายการตรวจสอบหรือไฮไลต์ด้วยสี เพื่อทำให้ประสบการณ์นี้น่าสนใจและคุ้มค่าเมื่อกลับมาทบทวน เนื่องจาก ClickUp Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การฝังเนื้อหา และการเชื่อมโยงงาน สมุดบันทึกของคุณจึงกลายเป็นมากกว่าแค่บันทึก แต่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงของระบบการวางแผนของคุณ
ติดตามงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยงานใน ClickUp
งานใน ClickUpเป็นรากฐานของโครงการและการจัดการงานประจำวันของคุณ โดยให้โครงสร้างสำหรับการวางแผน การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกัน
สร้างภาพตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp Calendar
การมองข้ามเวลาอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นClickUp's Calendarช่วยให้คุณแบ่งวัน สัปดาห์ หรือเดือนออกเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนด้วยเส้นเวลาแบบภาพ คุณสามารถ:
- กำหนดรหัสสีให้กับงานตามลำดับความสำคัญหรือระดับพลังงาน
- ลากและวางงานตามการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาของคุณ
- ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อรวมกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมการทำงาน
นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นClickUp Calendar View นำเสนอการดู ตารางเวลาแบบรวมศูนย์ โดยรวบรวมกำหนดส่ง งานอีเวนต์ และงานต่างๆ ไว้ในไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่ายในมุมมองเดียว มุมมองนี้ช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นโดยให้คุณเห็นภาพรวมของวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโปรเจกต์หลายงานพร้อมกัน
ตั้งการแจ้งเตือนและรายการตรวจสอบเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ต่อยอดจากจุดนั้นClickUp RemindersและClickUp Task Checklistsทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การส่งงานตรงเวลาและการติดตามความคืบหน้าง่ายขึ้น
การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาและการประชุมที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบ ตั้งวันครบกำหนด สร้างตารางเวลาที่เกิดซ้ำ หรือมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ ในขณะเดียวกันรายการตรวจสอบจะช่วยให้คุณแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย พร้อมตัวเลือกในการสร้างรายการย่อยเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Whiteboards
หากคุณคิดได้ดีขึ้นผ่านภาพ กระดานไวท์บอร์ด คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ. ใช้พวกมันเพื่อ:
- วางแผนกิจวัตรหรือโครงการใหม่
- จัดระเบียบงานด้วยสายตาโดยใช้กระดาษโน้ต, ไอคอน, และการวาดภาพ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับโค้ช ทีม หรือเพื่อนร่วมรับผิดชอบของคุณ
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตวางแผนประจำวันสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ แผ่นงานแบ่งเวลาประจำวัน ไปจนถึง เครื่องมือติดตามนิสัย และ สมุดบันทึกความขอบคุณ ทุกองค์ประกอบสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—เพื่อให้คุณสร้างกิจวัตรที่เหมาะกับตัวคุณ ไม่ใช่ขัดขวางคุณ
กำลังมองหาลิสต์งานที่เรียบง่ายและเหมาะกับผู้ที่มีภาวะ ADHD เพื่อเริ่มต้นใช้งานอยู่หรือไม่? ลองใช้เทมเพลตGetting Things Done – Simple Listจาก ClickUp ดูสิ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน ช่วยให้จัดระเบียบและหลีกเลี่ยงความสับสนหรือรู้สึกหนักใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดสรรเวลาสำหรับงาน: กำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อรักษาสมาธิและลดการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ติดตามเป้าหมาย: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ แบ่งย่อยเป็นงาน และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มีแรงจูงใจและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ
- จัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบด้วยภาพ: ใช้หมวดหมู่ที่มีรหัสสีเพื่อจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ช่วยให้ลดสิ่งรบกวนได้ง่ายขึ้น
- มองเห็นความคืบหน้า: ใช้ClickUp Board View และแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามสถานะงาน ระบุจุดติดขัด และรักษาความต่อเนื่องของโครงการต่างๆ
- สร้างสมุดบันทึกความขอบคุณ: จัดการกับความรู้สึกท่วมท้นจาก ADHD ด้วยสมุดบันทึกความขอบคุณในClickUp Docs จดบันทึกความสำเร็จในแต่ละวันและใช้ภาพประกอบเพื่อทำให้การย้อนกลับมาอ่านเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะทรงพลัง แต่การปรับแต่งที่ลึกซึ้งและชุดคุณสมบัติของ ClickUp อาจสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- แอปมือถือ ClickUp ไม่ค่อยใช้งานง่ายหรือมีฟีเจอร์ครบครันเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีโครงสร้างพร้อมการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น)
Todoist ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น มอบพื้นที่ให้คุณบันทึก จัดระเบียบ และติดตามทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นโครงการงาน เป้าหมายส่วนตัว หรือภารกิจประจำวัน ออกแบบมาเพื่อการวางแผนที่ไร้ความยุ่งยาก เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเพิ่มงานได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการคิด จัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย และรักษาความชัดเจนในทุกอุปกรณ์
ตั้งแต่การกำหนดวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำไปจนถึงการตั้งการแจ้งเตือนและการมองเห็นปริมาณงานของคุณ Todoist ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความวุ่นวายในความคิด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มทำให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ใช้ Quick Add เพื่อจดบันทึกงานต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีงานเข้ามา ช่วยลดภาระทางความคิด
- เพิ่มการแจ้งเตือนที่มีความเร่งด่วนในขณะที่สร้างงานสำหรับกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึง การเตือนความจำที่สำคัญ หรือกิจกรรมที่มีความสำคัญสูง
- สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ เพื่อวางแผนโครงการในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
- เข้าถึงงานจากเดสก์ท็อป, มือถือ, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, ส่วนเสริมอีเมล, และอุปกรณ์สวมใส่
ข้อจำกัดของ Todoist
- การแจ้งเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้รู้สึกหนักใจและคล้ายสแปม
- การจ่ายเงินรายเดือนสำหรับระบบรายการสิ่งที่ต้องทำดูเหมือนไม่จำเป็นเมื่อมีทางเลือกฟรีที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แนวทาง Agile เหมาะสำหรับทุกคน: แบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อย ๆ และรักษาลิสต์ตรวจสอบเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
3. สมุดวางแผน (เหมาะสำหรับการวางแผนแบบหลายชั้นเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวกับงานประจำวัน)
Planner Pad คือระบบจัดระเบียบแบบกระดาษที่ช่วยให้ผู้คนจัดการชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบปก Spiral หรือแบบกระดาษแยก Planner Pad ก็สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้ ด้วยตัวเลือกที่มีวันที่และไม่มีวันที่
ระบบวางแผนแบบกรวยลงที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดตารางงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบสามระดับ Planner Pad มอบมุมมองแบบภาพรวมของสัปดาห์ให้คุณ เริ่มต้นด้วยการระบุรายการงานทั้งหมดในหมวดหมู่กว้าง ๆ จากนั้นกรองลงมาเป็นงานสำคัญประจำวัน และจัดสรรเวลาเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของสมุดแพลนเนอร์
- ใช้คลังโครงการเพื่อแสดงรายการงานส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหมวดหมู่กว้างๆ ที่ด้านบนของแต่ละหน้า
- ย้ายงานสำคัญไปยังส่วนกลางเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นสำหรับสัปดาห์นี้
- ใช้ส่วนล่างเป็นสมุดนัดหมายเพื่อกำหนดเวลาสำหรับการประชุม กำหนดเส้นตาย และภาระผูกพันส่วนตัว
- ใช้ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อบันทึกเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้า และจัดระเบียบแนวคิด
ข้อจำกัดของสมุดวางแผน
- วิธีการใช้ Funnel Down แบบคงที่อาจไม่เหมาะกับทุกรูปแบบการวางแผน เนื่องจากขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง เช่นแม่แบบ ADHD ที่ยืดหยุ่น องค์ประกอบที่สร้างแรงจูงใจ และฟีเจอร์การปรับให้เข้ากับบุคคล
- เป็นระบบที่ใช้กระดาษเป็นหลัก โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือการเตือนอัตโนมัติ
ราคาแผ่นกระดาษวางแผน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวสมุดวางแผน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถประสบความสำเร็จในที่ทำงานได้หากได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม 61% ขององค์กรมีการฝึกอบรมการบริหารโครงการให้กับพนักงาน
4. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิด, บันทึก, และไอเดียของผู้ที่มีภาวะ ADHD ไว้ในที่เดียว)
Evernote ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบงาน จัดการโครงการ และติดตามข้อมูลสำคัญในที่เดียว ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ คุณสามารถบันทึกไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา จัดโครงสร้างการทำงานของคุณ และติดตามกำหนดเวลาโดยไม่พลาดทุกจังหวะ
Evernote จัดระเบียบและทำให้ทุกอย่าง—บันทึกการประชุม, งานที่ต้องทำส่วนตัว, และเอกสารอ้างอิง—เข้าถึงได้ด้วยการค้นหาด้วย AI, การซิงค์ข้ามอุปกรณ์, และเครื่องมือที่ยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ Web Clipper ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกบทความ รูปภาพ และการวิจัยจากเว็บได้โดยตรงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณใน Evernote
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- บันทึกบันทึก, รูปภาพ, PDF, และเอกสารที่เขียนด้วยลายมือไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้
- จัดระเบียบแดชบอร์ดบ้านของคุณด้วยวิดเจ็ตเพื่อเข้าถึงบันทึกและงานสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- เชื่อมโยงบันทึกกับกิจกรรมในปฏิทินรายเดือนและเพิ่มวันที่ครบกำหนดด้วยความพยายามน้อยที่สุด
- จัดระเบียบงานของคุณโดยการผสานรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ ADHDและตารางเวลาเข้ากับบันทึกของคุณโดยตรง
ข้อจำกัดของ Evernote
- การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องผลักดันผู้ใช้ให้หันไปใช้เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย ทำให้ประสบการณ์การใช้งานฟรีกลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด
- ข้อจำกัดในการสร้างโน้ตและการซิงค์อุปกรณ์ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยากหากไม่ทำการอัปเกรด
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,200+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? 77% ของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางประเภท
5. ตัวจับเวลาเพื่อโฟกัสและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง (เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งเวลาทำงานโดยไม่ถูกรบกวน พร้อมตัวจับเวลาที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะ ADHD)
Brain Focus Productivity Timer เป็นแอปพลิเคชันจัดการเวลาที่เปลี่ยนการทำงานของคุณให้เป็นช่วงเวลาที่มุ่งเน้นตามด้วยช่วงพักที่สมควรได้รับ โดยอิงจากเทคนิคเช่น Pomodoro และ 52/17เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งช่วงเวลาการทำงานให้เหมาะกับจังหวะของคุณ
เริ่มเซสชั่นการทำงาน, เพลิดเพลินกับการพักเป็นรางวัล, และเริ่มใหม่เพื่อให้โมเมนตัมดำเนินต่อไป. ด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาด, คุณสามารถติดตามเวลาของคุณตามงาน, ลดการรบกวน, และจัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ที่มีความหมาย.
นอกจากนี้ การแจ้งเตือนยังช่วยให้คุณทราบถึงการสิ้นสุดของเซสชัน และความพร้อมใช้งานของธีมหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการรองรับมากกว่า 30 ภาษา ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Brain Focus Productivity Timer
- ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยธีมหลากหลายและรองรับมากกว่า 30 ภาษา
- เข้าถึงวิดเจ็ต, หมวดหมู่ภารกิจเพิ่มเติม, การส่งออก CSV, และตัวเลือกสำรองข้อมูลเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น
- เปิดใช้งานการตั้งค่าที่ปิด Wi-Fi และเสียงในระหว่างการทำงานเพื่อให้มีสมาธิไม่ถูกรบกวน
ข้อจำกัดของตัวจับเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสมาธิของสมอง
- เซสชันอาจสิ้นสุดโดยไม่คาดคิด โดยไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขหรือลบ
- เสียงติ๊กยังคงดังต่อเนื่องแม้จะปิดการใช้งานแล้ว ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิ
ราคาของตัวจับเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสมาธิของสมอง
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของตัวจับเวลาเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? วิธีการคัมบัง (Kanban) ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพ ถูกคิดค้นโดยโตโยต้าในปี 1940 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการแบบ Agile
6. SimpleMind (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบภาพเพื่อจัดระเบียบความคิดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น)
ตั้งแต่การร่างโครงร่างโครงการและการศึกษาหัวข้อที่ซับซ้อน ไปจนถึงการแยกแนวคิดใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ SimpleMind มอบความยืดหยุ่นในการวางแผนความคิดของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ
ด้วยรูปแบบการจัดวางอิสระ คุณสามารถวางหัวข้อไว้ได้ทุกที่หรือใช้การจัดวางอัตโนมัติเพื่อการจัดระเบียบที่มีโครงสร้าง ปรับแต่งแผนผังความคิดด้วยสี รูปภาพ ลิงก์ และบันทึกเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขแผนผังความคิดของคุณได้อย่างราบรื่นบน Windows, Mac, iOS และ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind
- เปิดใช้งานโหมดโฟกัสอัตโนมัติเพื่อเน้นหัวข้อสำคัญและลดความรกรุงรังบนหน้าจอ
- จัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางและฟังก์ชันการจัดเรียงหัวข้อย่อย
- เลือกจากสไตล์ชีทมากกว่า 15 แบบ หรือสร้างสไตล์ของคุณเองเพื่อปรับแต่งแผนผังความคิดให้ตรงตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ SimpleMind
- อินเทอร์เฟซรู้สึกเหมือนติดอยู่ในยุค 2000 ทำให้การสร้างแผนผังความคิดที่ดูทันสมัยเป็นเรื่องยาก
- คุณสมบัติของแผนภูมิมาตรฐาน เช่น แผนภูมิปลาและแผนภูมิความคิดวงกลมไม่มีให้ใช้
ราคาของ SimpleMind
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ SimpleMind
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ
7. Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยที่เป็นมิตรกับ ADHD ผ่านการเล่นเกม)
Habitica เปลี่ยนงานประจำวันให้กลายเป็นเกมสุดสนุกที่ทุกความก้าวหน้าจะได้รับรางวัล และทุกความสำเร็จจะรู้สึกเหมือนการผจญภัย แอปสร้างนิสัยนี้ถูกออกแบบมาอย่างเป็นธรรมชาติรองรับการสะสมนิสัย ช่วยให้คุณสามารถสร้างกิจวัตรเล็กๆ ที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสะสมผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
มันกระตุ้นคุณโดยเปลี่ยนงานของคุณให้กลายเป็นความท้าทาย พร้อมรางวัล ระดับ และการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในเกม นอกจากนี้ Party Quests ยังให้คุณร่วมมือกับเพื่อนและต่อสู้กับมอนสเตอร์โดยการทำภารกิจในชีวิตจริงให้สำเร็จ
หากคุณข้ามงานที่สำคัญในตัวติดตามนิสัยนี้ กลุ่มของคุณทั้งหมดจะได้รับความเสียหาย เพิ่มระดับความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- เข้าร่วมความท้าทายและภารกิจในชุมชนที่เปลี่ยนงานให้กลายเป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้น
- รับรางวัลในแอปจริง—คะแนนประสบการณ์, ทอง, และมานา—ที่ปลดล็อกไอเท็มและอัปเกรดแบบกำหนดเอง
- ร่วมมือกันโดยการจัดตั้งกลุ่มความรับผิดชอบ และแม้กระทั่งต่อสู้กับมอนสเตอร์กับเพื่อน ๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
- แสดงความสำเร็จของคุณด้วยวิดเจ็ตแบบไดนามิกที่แสดงข้อมูลประจำวัน งานที่ต้องทำ และสถิติประสิทธิภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Habitica
- การอัปเดตที่ไม่บ่อยนักและการลบฟีเจอร์ออกไปทำให้แอปดูไม่สดใหม่สำหรับผู้ใช้ระยะยาว
- แอปไม่สามารถทำงานได้เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร
ราคา Habitica
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ความผิดพลาดในการวางแผน ซึ่งเป็นอคติทางความคิด ทำให้ผู้คนประเมินเวลาที่ใช้ในการทำงานต่ำเกินไป นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือติดตามเวลาจึงได้รับความนิยมอย่างมาก
8. Passion Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายพร้อมการสะท้อนความคิดอย่างมีการชี้แนะ)
Passion Planner เป็นเครื่องมือวางแผนชีวิตที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานองค์ประกอบของไดอารี่แบบดั้งเดิมเข้ากับคุณสมบัติการตั้งเป้าหมายที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มี 'แผนที่เส้นทางแห่งความหลงใหล' ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและวางแผนเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณ
ผู้วางแผนนี้ประกอบด้วยผังรายเดือนและรายสัปดาห์, ส่วนสำหรับการสะท้อนคิด, และพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์. มันนำผู้ใช้ผ่านการกำหนดเป้าหมาย, การแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้, และการกระทำรายวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น.
Passion Plannerช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรประจำวันกับภาวะสมาธิสั้น (ADHD)ผ่านการกระตุ้นความคิด การทบทวนตนเอง และระบบสนับสนุนในตัวที่เรียกว่าชุมชน #PashFam
คุณสมบัติเด่นของ Passion Planner
- รวมกิจกรรมท้าทายรายเดือน, คำถามเพื่อการสะท้อนคิด, และการปฏิบัติแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมความตั้งใจและการเติบโตส่วนบุคคล
- สะท้อนและปรับตัวอย่างสม่ำเสมอด้วยหน้ากิจกรรมสะท้อนประจำเดือนที่กระตุ้นการประเมินตนเองเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงเป้าหมาย
- ติดตามเป้าหมายของคุณด้วยแผนที่เส้นทางแห่งความหลงใหล เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ภาพรวมของคุณและแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
ข้อจำกัดของ Passion Planner
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดพร้อมโครงสร้างการจัดวางอาจไม่เหมาะกับสไตล์การวางแผนของทุกคน
- กรอบเวลาที่จำกัด โดยมีเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 22:30 น. ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับทุกตารางเวลา
ราคา Passion Planner
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Passion Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กระดาษโน้ตติดได้ ซึ่งมักใช้สำหรับติดตามงาน ถูกคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ของ 3M กำลังพยายามสร้างกาวที่แข็งแรงเป็นพิเศษ แต่กลับได้กาวที่อ่อนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้—ซึ่งเหมาะสำหรับเขียนโน้ตอย่างยิ่ง!
9. แพนด้า แพลนเนอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการบาลานซ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยคำแนะนำที่มีโครงสร้าง)
การผสมผสานระหว่างรูปแบบรายสัปดาห์และรายวัน Panda Planner ช่วยแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานพร้อมลดความเครียดนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตตารางเวลาในตัวที่ช่วยให้มีโครงสร้างโดยไม่ต้องสร้างรูปแบบใหม่ตั้งแต่ต้น
ด้วยคุณสมบัติเช่นการขอบคุณทุกวันและคะแนนการผลิต มันช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องขณะที่คุณก้าวหน้าไปข้างหน้า นอกจากนี้ การอัปเดตทุกสามเดือนยังช่วยให้คุณเริ่มใช้ได้ตลอดเวลา โดยไม่รู้สึกตามหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Panda Planner
- ใช้ส่วนประจำวันเพื่อจัดโครงสร้างวันของคุณด้วยสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ เป้าหมาย และบันทึก
- ปรับสมดุลการวางแผนอย่างละเอียดกับการตั้งเป้าหมายที่กว้างขวางโดยใช้รูปแบบรายสัปดาห์และรายวันที่ยืดหยุ่น
- มองเห็นภาพงานประจำสัปดาห์ของคุณด้วยรูปแบบการจัดวาง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อจำกัดของ Panda Planner
- Panda Planner ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับข้อมูลในรูปแบบตาราง ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในการจัดการกับรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น รูปภาพหรือเสียง
- Panda Planner Classic ครอบคลุมเพียงระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาวหรือการตั้งเป้าหมายประจำปี
ราคาของ Panda Planner
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Panda Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. เดอะ แฮปปี้ แพลนเนอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน ADHD ที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่น พร้อมการปรับแต่งด้วยภาพ)
The Happy Planner นำเสนอวิธีการจัดระเบียบที่มีชีวิตชีวาและเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานระหว่างการใช้งานจริงกับการแสดงออกส่วนบุคคล ด้วยรูปแบบและธีมที่หลากหลาย ตั้งแต่รูปแบบ Classic Dashboard สำหรับการวางแผน 12 เดือน ไปจนถึงการออกแบบแนวตั้งและแนวนอน ระบบสมุดแพลนเนอร์นี้เปลี่ยนการจัดตารางประจำวันให้กลายเป็นศิลปะ
ปฏิทินรูปแบบไม่ระบุวันที่นี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องเสียหน้ากระดาษไปโดยเปล่าประโยชน์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เช่น ชุดแบ่งหมวดสมุดบันทึก และสมุดจดบันทึก ให้คุณปรับแต่งประสบการณ์การวางแผนให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติเด่นของ The Happy Planner
- เพิ่มสีสันให้กับหน้าของคุณด้วยชุดสติกเกอร์และอุปกรณ์เสริมตามฤดูกาลที่สนุกสนานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
- ใช้เลย์เอาต์แดชบอร์ดแบบคลาสสิกเพื่อดูภาพรวมของปีของคุณในทันที ทำให้ง่ายต่อการจัดสมดุลการนัดหมาย กำหนดเวลา และเหตุการณ์สำคัญส่วนตัว
- สำรวจข้อเสนอพิเศษเฉพาะ เช่น 'กล่อง Oh How Lovely' สำหรับการเฉลิมฉลองตามฤดูกาล ซึ่งรวมแพลนเนอร์กับไอเท็มสุดพิเศษเพื่อแรงบันดาลใจเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ The Happy Planner
- แม้ว่าผู้วางแผนเริ่มต้นจะมีราคาที่สมเหตุสมผล แต่ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อซื้อสติกเกอร์ เทปวาชิ และของตกแต่งอื่นๆ
- สมุดวางแผนอาจมีความหนาและหนักมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับแต่งด้วยหน้าเพิ่มเติมและอุปกรณ์เสริม ทำให้พกพาได้ยากขึ้นสำหรับการใช้งานประจำวัน
ราคาของ The Happy Planner
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว The Happy Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ต้องการผู้ช่วยวางแผนดิจิทัลที่เหมือนจริงไหม?ผู้ช่วยวางแผนออนไลน์บางรายตอนนี้ใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน เช่น การคาดการณ์ความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา แนะนำลำดับความสำคัญของงาน และแม้กระทั่งเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลา
11. บูลเล็ตเจอร์นัล (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน ADHD ที่สามารถปรับแต่งได้ผ่านระบบอนาล็อก)
Bullet Journal (หรือที่รู้จักในชื่อ BuJo) เป็นระบบการจัดการที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งพัฒนาโดย Ryder Carroll เพื่อช่วยจัดการงาน กิจกรรม และความคิดต่างๆ เป็นระบบการวางแผนแบบอนาล็อกที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณบันทึกทุกรายละเอียดของชีวิตได้ด้วยเพียงปากกาและสมุดบันทึก
BuJo ผสมผสานวิธีการวางแผนแบบดั้งเดิมกับการฝึกสติ ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)ในฐานะแอปวางแผนประจำวัน BuJo ใช้การบันทึกอย่างรวดเร็วด้วยสัญลักษณ์และเครื่องหมายหัวข้อย่อยเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามอดีต จัดระเบียบปัจจุบัน และวางแผนอนาคตได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bullet Journal
- มีส่วนร่วมในการทบทวนสิ้นวันเพื่อรวบรวมความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับ เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มคุณค่าให้กับเลย์เอาต์ของคุณด้วยภาพร่าง สัญลักษณ์ และบันทึกส่วนตัวที่ปรับแต่งได้ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
- รวมรายการ ปฏิทิน และการสะท้อนความคิดเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวที่สอดคล้องกันและพัฒนาไปพร้อมกับคุณตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Bullet Journal
- การจัดตั้งและรักษาบูเล็ตเจอร์นัลต้องการความพยายามอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเป็นประจำทุกวัน. สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ที่มีตารางเวลาที่ยุ่ง.
- เมื่อมีการสร้างเลย์เอาต์แล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายงานจะทำได้ยาก ไม่เหมือนกับทางเลือกดิจิทัล
ราคาของ Bullet Journal
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Bullet Journal
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมพื้นที่ทำงานแบบภาพTiimo: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาแบบภาพพร้อมการแจ้งเตือนเบาๆAkiflow: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมงานต่างๆ เข้าไว้ในกำหนดการประจำวันที่มีความชัดเจน
ผู้ช่วยวางแผนที่เป็นมิตรกับ ADHD ของคุณ: ClickUp
แต่ละสมุดวางแผนสำหรับ ADHD มอบการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างโครงสร้าง ความยืดหยุ่น และการจัดระเบียบอย่างสร้างสรรค์ เครื่องมือบางอย่างเน้นการวางแผนแบบภาพ ในขณะที่บางเครื่องมือเน้นการจัดการเวลาหรือการเสริมสร้างนิสัย
กุญแจสำคัญคือการหาสิ่งที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณและทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องธรรมชาติ
ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือวางแผนสำหรับ ADHD แบบครบวงจร มอบโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่เคร่งครัด ด้วย ClickUp คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย มองเห็นภาพตารางเวลาของคุณ และใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานตามแผนและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มความมุ่งมั่นและความลื่นไหลให้กับวันของคุณลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✨