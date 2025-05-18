บล็อก ClickUp

11 แผนผัง ADHD ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจัดระเบียบได้ดีขึ้น

Manasi Nair
Manasi Nair
18 พฤษภาคม 2568

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด

เคยรู้สึกไหมว่าสมุดวางแผนแบบเดิม ๆ ไม่เข้าใจวิธีคิดของคุณเลย? 🌀

หากคุณมีภาวะสมาธิสั้น การจัดระเบียบไม่ใช่แค่การจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น—แต่คือการค้นหาวิธีการที่สอดคล้องกับวิธีที่จิตใจของคุณประมวลผลเวลา งาน และลำดับความสำคัญ

นั่นคือเหตุผลที่เราได้เปรียบเทียบสมุดวางแผน ADHD ที่ดีที่สุด 11 แบบ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณ รักษาลำดับความสำคัญให้ตรง และทำให้ชีวิตไม่วุ่นวายจนเกินไป สมุดวางแผนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ที่มีภาวะ ADHD โดยเฉพาะ มีรูปแบบที่ช่วยในการติดตามงาน การตั้งเป้าหมาย และการทบทวน โดยไม่เพิ่มความเครียด

เมื่อถึงตอนจบ คุณจะรู้แน่ชัดว่าสิ่งใดสามารถช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่กระจัดกระจายอีกต่อไป มาเริ่มกันเลย ✅

คุณควรมองหาอะไรในสมุดวางแผนสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)?

เมื่อเลือกสมุดวางแผนสำหรับ ADHD ให้มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นและเพิ่มสมาธิ สมุดวางแผนที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณ:

  • จัดตารางเวลาของคุณ: เลือกใช้รูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งแบ่งวันของคุณออกเป็นส่วนๆ ที่ชัดเจนและจัดการได้ง่าย
  • ปรับแต่งวิธีการของคุณ: เลือกสมุดวางแผนที่มีตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับระบบให้เข้ากับวิธีการเฉพาะตัวของคุณ
  • มองภาพงานของคุณ: มองหาตัวช่วยทางสายตา เช่น การใช้รหัสสี สัญลักษณ์ หรือแผนผัง เพื่อเน้นลำดับความสำคัญ
  • กำหนด เป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้: เลือกเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้
  • จัดการเวลาของคุณ: ใช้ส่วนแบ่งเวลาในตัวหรือตัวจับเวลา (เช่น Pomodoro) เพื่อรักษาสมาธิและโครงสร้าง
  • บันทึกความคิดของคุณ: ให้แน่ใจว่ามีพื้นที่สำหรับบันทึกความคิดและงานต่างๆ ก่อนที่มันจะหายไปอย่างรวดเร็ว
  • ทบทวนความก้าวหน้า: ค้นหาฟีเจอร์ที่มีส่วนสำหรับการทบทวนหรือสะท้อนผล เพื่อติดตามความสำเร็จและปรับแผนงานให้เหมาะสม
  • ปลุกความคิดสร้างสรรค์ของคุณ: เลือกสมุดวางแผนประจำวันที่มีดีไซน์ดึงดูดใจและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้การวางแผนในแต่ละวันกลายเป็นเรื่องสนุก

📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของตนเอง และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเป้าหมายเลย แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้น? ขอแนะนำ ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การตั้งภารกิจและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นเป้าหมายอยู่เสมอ พร้อมฟีเจอร์แจ้งเตือนด้วย AI และระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน คุณจะไม่พลาดทุกความสำเร็จสำคัญอีกต่อไป

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า

ตารางเปรียบเทียบ: สมุดวางแผนสำหรับ ADHD ที่ดีที่สุด

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 11 แผนการจัดการ ADHD ที่ดีที่สุด:

เครื่องมือวางแผนเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่นราคา*
ClickUpเหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบดิจิทัล ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่การจัดการงานด้วยระบบ AI, แม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, การแจ้งเตือน, เอกสารสำหรับบันทึกประจำวัน, กระดานไวท์บอร์ด, และการแสดงภาพงานฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Todoistเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีโครงสร้างพร้อมการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะ ADHD ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ทีมทุกขนาดเพิ่มอย่างรวดเร็ว, ตัวกรอง, ตัวเลือกมุมมองหลายรายการ, การแจ้งเตือนซ้ำฟรี; โปร: เริ่มต้นที่ $2.50/เดือน
สมุดวางแผนเหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบหลายชั้นเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวกับงานประจำวัน ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กระบบวางแผนแบบกรวยลง, แนวทางแบบชั้นเชิงในการวางแผนราคาตามความต้องการ
เอเวอร์โน้ตเหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิด บันทึก และไอเดียสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ไว้ในที่เดียว ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็กเว็บคลิปเปอร์, วิดเจ็ต, การผสานปฏิทิน, การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ฟรี; ส่วนบุคคล: เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
สมาธิของสมองเหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาแบบไม่เสียสมาธิด้วยตัวจับเวลาที่เหมาะกับผู้ที่มี ADHD ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ทีมที่ต้องการการจัดการเวลาการแบ่งเวลาแบบ Pomodoro, ตัวบล็อก Wi-Fi, ส่งออกไฟล์ CSV, รองรับหลายภาษาฟรี
SimpleMindเหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดด้วยภาพเพื่อจัดระเบียบความคิดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ทีมที่ต้องการการจัดระเบียบด้วยภาพออโต้โฟกัส, ลากและวาง, แผ่นสไตล์ราคาตามความต้องการ
ฮาบิติกาเหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยที่เป็นมิตรกับ ADHD ผ่านการให้รางวัลในเกม ขนาดทีม: บุคคล, ทีมเล็ก, ชุมชนการติดตามนิสัย, รางวัล, ภารกิจปาร์ตี้ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
แพลนเนอร์แห่งความหลงใหลเหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่มุ่งเน้นเป้าหมายพร้อมการสะท้อนคิดแบบมีแนวทาง ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กแผนที่เส้นทางแห่งความหลงใหล, การสะท้อนความคิดประจำเดือน, การวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบราคาตามความต้องการ
แพนด้า แพลนเนอร์เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยคำแนะนำที่มีโครงสร้างขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กการตั้งเป้าหมายรายวัน, สมดุลสุขภาพ, รูปแบบรายสัปดาห์/รายวันราคาตามความต้องการ
สมุดวางแผนความสุขเหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน ADHD ที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่นพร้อมการปรับแต่งด้วยภาพขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์, กล่องตามฤดูกาล, ตัวเลือกการจัดวางราคาตามความต้องการ
บันทึกแบบบูลเล็ตเหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน ADHD ที่ปรับแต่งได้ ด้วยระบบอนาล็อก ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, นักวางแผนที่มีความคิดสร้างสรรค์การบันทึกอย่างรวดเร็ว การสะท้อนความยืดหยุ่นในการจัดวางราคาตามความต้องการ

11 แผนผัง ADHD ที่ดีที่สุด

สมุดวางแผนสำหรับ ADHD ที่เหมาะสมจะมอบระบบที่ทำงานร่วมกับสมองของคุณ ไม่ใช่ต่อต้านมันสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทจาก อยากให้ผู้ว่าจ้างทราบคือเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างการรู้สึกท่วมท้นกับการรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน

ตัวเลือกที่ดีที่สุดช่วยในการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณทำงานได้ตามแผน รายการนี้ครอบคลุมโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการมีสมาธิ การจัดระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งแต่เครื่องมือดิจิทัลไปจนถึงสมุดวางแผนแบบกระดาษ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบดิจิทัล)

ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง จุดแข็งนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือวางแผนสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่สมบูรณ์แบบ โดยมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างวันของคุณ จัดการงานอย่างเป็นภาพ และตั้งการเตือนที่มีประโยชน์

เคลียร์ความคิดให้โล่งด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain: แพลนเนอร์สำหรับ ADHD ที่สมบูรณ์แบบด้วย AI
ลดความสับสนทางความคิดด้วยการทำให้งานซ้ำๆ ง่ายขึ้นด้วย ClickUp Brain

สุดท้ายClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ จะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ดิจิทัลสำหรับบันทึกความคิด บันทึก และคำแนะนำเพิ่มเติม

หากคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถมีสมาธิในการทำงานได้ตลอดเวลา ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI นี้จะช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการสลับแพลตฟอร์มต่าง ๆ สำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD นี่หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาข้อมูล และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นกับงานที่ทำอยู่

🧩 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างตารางเวลาสำหรับสัปดาห์หน้าโดยอิงจากกำหนดส่งและความสำคัญ ระบบจะสร้างแผนโดยจัดเรียงงานตามความเร่งด่วนโดยอัตโนมัติ แนะนำช่วงเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ และจัดสรรเวลาพักเพื่อให้คุณมีพลังงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างสมุดบันทึกความกตัญญูด้วย ClickUp Docs

สมุดบันทึกความกตัญญูด้วย ClickUp Docs
สมุดบันทึกความกตัญญูด้วย ClickUp Docs

จัดการกับความรู้สึกท่วมท้นจาก ADHD ด้วยสมุดบันทึกความขอบคุณในClickUp Docs จดบันทึกความสำเร็จประจำวัน เก็บเกี่ยวข้อคิดเชิงบวก และใช้เครื่องมือภาพ เช่น รายการตรวจสอบหรือไฮไลต์ด้วยสี เพื่อทำให้ประสบการณ์นี้น่าสนใจและคุ้มค่าเมื่อกลับมาทบทวน เนื่องจาก ClickUp Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การฝังเนื้อหา และการเชื่อมโยงงาน สมุดบันทึกของคุณจึงกลายเป็นมากกว่าแค่บันทึก แต่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงของระบบการวางแผนของคุณ

ติดตามงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยงานใน ClickUp

ClickUp Tasks: ทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่ายด้วยแพลนเนอร์ของคุณเอง
ติดตามความคืบหน้าด้วยงาน ClickUp สำหรับชีวิตประจำวันของคุณ

งานใน ClickUpเป็นรากฐานของโครงการและการจัดการงานประจำวันของคุณ โดยให้โครงสร้างสำหรับการวางแผน การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกัน

สร้างภาพตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp Calendar

จัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้นด้วย ClickUp Calendar
จัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้นด้วย ClickUp Calendar

การมองข้ามเวลาอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นClickUp's Calendarช่วยให้คุณแบ่งวัน สัปดาห์ หรือเดือนออกเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนด้วยเส้นเวลาแบบภาพ คุณสามารถ:

  • กำหนดรหัสสีให้กับงานตามลำดับความสำคัญหรือระดับพลังงาน
  • ลากและวางงานตามการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาของคุณ
  • ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อรวมกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมการทำงาน

นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นClickUp Calendar View นำเสนอการดู ตารางเวลาแบบรวมศูนย์ โดยรวบรวมกำหนดส่ง งานอีเวนต์ และงานต่างๆ ไว้ในไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่ายในมุมมองเดียว มุมมองนี้ช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นโดยให้คุณเห็นภาพรวมของวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโปรเจกต์หลายงานพร้อมกัน

ตั้งการแจ้งเตือนและรายการตรวจสอบเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ต่อยอดจากจุดนั้นClickUp RemindersและClickUp Task Checklistsทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การส่งงานตรงเวลาและการติดตามความคืบหน้าง่ายขึ้น

เปลี่ยนความคิดเห็นของงานให้เป็น ClickUp Reminders เพื่อไม่พลาดการติดตามผล
เปลี่ยนความคิดเห็นของงานให้เป็น ClickUp Reminders เพื่อไม่พลาดการติดตามผล

การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาและการประชุมที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบ ตั้งวันครบกำหนด สร้างตารางเวลาที่เกิดซ้ำ หรือมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ ในขณะเดียวกันรายการตรวจสอบจะช่วยให้คุณแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย พร้อมตัวเลือกในการสร้างรายการย่อยเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Whiteboards

หากคุณคิดได้ดีขึ้นผ่านภาพ กระดานไวท์บอร์ด คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ. ใช้พวกมันเพื่อ:

  • วางแผนกิจวัตรหรือโครงการใหม่
  • จัดระเบียบงานด้วยสายตาโดยใช้กระดาษโน้ต, ไอคอน, และการวาดภาพ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับโค้ช ทีม หรือเพื่อนร่วมรับผิดชอบของคุณ

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตวางแผนประจำวันสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)

ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ แผ่นงานแบ่งเวลาประจำวัน ไปจนถึง เครื่องมือติดตามนิสัย และ สมุดบันทึกความขอบคุณ ทุกองค์ประกอบสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—เพื่อให้คุณสร้างกิจวัตรที่เหมาะกับตัวคุณ ไม่ใช่ขัดขวางคุณ

กำลังมองหาลิสต์งานที่เรียบง่ายและเหมาะกับผู้ที่มีภาวะ ADHD เพื่อเริ่มต้นใช้งานอยู่หรือไม่? ลองใช้เทมเพลตGetting Things Done – Simple Listจาก ClickUp ดูสิ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน ช่วยให้จัดระเบียบและหลีกเลี่ยงความสับสนหรือรู้สึกหนักใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดสรรเวลาสำหรับงาน: กำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อรักษาสมาธิและลดการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ติดตามเป้าหมาย: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ แบ่งย่อยเป็นงาน และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มีแรงจูงใจและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ
  • จัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบด้วยภาพ: ใช้หมวดหมู่ที่มีรหัสสีเพื่อจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ช่วยให้ลดสิ่งรบกวนได้ง่ายขึ้น
  • มองเห็นความคืบหน้า: ใช้ClickUp Board View และแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามสถานะงาน ระบุจุดติดขัด และรักษาความต่อเนื่องของโครงการต่างๆ
  • สร้างสมุดบันทึกความขอบคุณ: จัดการกับความรู้สึกท่วมท้นจาก ADHD ด้วยสมุดบันทึกความขอบคุณในClickUp Docs จดบันทึกความสำเร็จในแต่ละวันและใช้ภาพประกอบเพื่อทำให้การย้อนกลับมาอ่านเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่าจะทรงพลัง แต่การปรับแต่งที่ลึกซึ้งและชุดคุณสมบัติของ ClickUp อาจสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้เริ่มต้น
  • แอปมือถือ ClickUp ไม่ค่อยใช้งานง่ายหรือมีฟีเจอร์ครบครันเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีโครงสร้างพร้อมการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น)

Todoist: แผนการที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมองที่มีสมาธิสั้น
ผ่านทางTodoist

Todoist ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น มอบพื้นที่ให้คุณบันทึก จัดระเบียบ และติดตามทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นโครงการงาน เป้าหมายส่วนตัว หรือภารกิจประจำวัน ออกแบบมาเพื่อการวางแผนที่ไร้ความยุ่งยาก เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเพิ่มงานได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการคิด จัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย และรักษาความชัดเจนในทุกอุปกรณ์

ตั้งแต่การกำหนดวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำไปจนถึงการตั้งการแจ้งเตือนและการมองเห็นปริมาณงานของคุณ Todoist ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้โดยไม่มีความวุ่นวายในความคิด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มทำให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • ใช้ Quick Add เพื่อจดบันทึกงานต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีงานเข้ามา ช่วยลดภาระทางความคิด
  • เพิ่มการแจ้งเตือนที่มีความเร่งด่วนในขณะที่สร้างงานสำหรับกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึง การเตือนความจำที่สำคัญ หรือกิจกรรมที่มีความสำคัญสูง
  • สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ เพื่อวางแผนโครงการในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
  • เข้าถึงงานจากเดสก์ท็อป, มือถือ, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, ส่วนเสริมอีเมล, และอุปกรณ์สวมใส่

ข้อจำกัดของ Todoist

  • การแจ้งเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้รู้สึกหนักใจและคล้ายสแปม
  • การจ่ายเงินรายเดือนสำหรับระบบรายการสิ่งที่ต้องทำดูเหมือนไม่จำเป็นเมื่อมีทางเลือกฟรีที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แนวทาง Agile เหมาะสำหรับทุกคน: แบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อย ๆ และรักษาลิสต์ตรวจสอบเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

3. สมุดวางแผน (เหมาะสำหรับการวางแผนแบบหลายชั้นเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวกับงานประจำวัน)

สมุดวางแผน : สมุดวางแผนสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
ผ่านสมุดวางแผน

Planner Pad คือระบบจัดระเบียบแบบกระดาษที่ช่วยให้ผู้คนจัดการชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบปก Spiral หรือแบบกระดาษแยก Planner Pad ก็สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้ ด้วยตัวเลือกที่มีวันที่และไม่มีวันที่

ระบบวางแผนแบบกรวยลงที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดตารางงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบสามระดับ Planner Pad มอบมุมมองแบบภาพรวมของสัปดาห์ให้คุณ เริ่มต้นด้วยการระบุรายการงานทั้งหมดในหมวดหมู่กว้าง ๆ จากนั้นกรองลงมาเป็นงานสำคัญประจำวัน และจัดสรรเวลาเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของสมุดแพลนเนอร์

  • ใช้คลังโครงการเพื่อแสดงรายการงานส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหมวดหมู่กว้างๆ ที่ด้านบนของแต่ละหน้า
  • ย้ายงานสำคัญไปยังส่วนกลางเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นสำหรับสัปดาห์นี้
  • ใช้ส่วนล่างเป็นสมุดนัดหมายเพื่อกำหนดเวลาสำหรับการประชุม กำหนดเส้นตาย และภาระผูกพันส่วนตัว
  • ใช้ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อบันทึกเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้า และจัดระเบียบแนวคิด

ข้อจำกัดของสมุดวางแผน

  • วิธีการใช้ Funnel Down แบบคงที่อาจไม่เหมาะกับทุกรูปแบบการวางแผน เนื่องจากขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง เช่นแม่แบบ ADHD ที่ยืดหยุ่น องค์ประกอบที่สร้างแรงจูงใจ และฟีเจอร์การปรับให้เข้ากับบุคคล
  • เป็นระบบที่ใช้กระดาษเป็นหลัก โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือการเตือนอัตโนมัติ

ราคาแผ่นกระดาษวางแผน

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวสมุดวางแผน

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถประสบความสำเร็จในที่ทำงานได้หากได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม 61% ขององค์กรมีการฝึกอบรมการบริหารโครงการให้กับพนักงาน

4. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิด, บันทึก, และไอเดียของผู้ที่มีภาวะ ADHD ไว้ในที่เดียว)

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

Evernote ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบงาน จัดการโครงการ และติดตามข้อมูลสำคัญในที่เดียว ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ คุณสามารถบันทึกไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา จัดโครงสร้างการทำงานของคุณ และติดตามกำหนดเวลาโดยไม่พลาดทุกจังหวะ

Evernote จัดระเบียบและทำให้ทุกอย่าง—บันทึกการประชุม, งานที่ต้องทำส่วนตัว, และเอกสารอ้างอิง—เข้าถึงได้ด้วยการค้นหาด้วย AI, การซิงค์ข้ามอุปกรณ์, และเครื่องมือที่ยืดหยุ่น

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ Web Clipper ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกบทความ รูปภาพ และการวิจัยจากเว็บได้โดยตรงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณใน Evernote

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • บันทึกบันทึก, รูปภาพ, PDF, และเอกสารที่เขียนด้วยลายมือไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้
  • จัดระเบียบแดชบอร์ดบ้านของคุณด้วยวิดเจ็ตเพื่อเข้าถึงบันทึกและงานสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • เชื่อมโยงบันทึกกับกิจกรรมในปฏิทินรายเดือนและเพิ่มวันที่ครบกำหนดด้วยความพยายามน้อยที่สุด
  • จัดระเบียบงานของคุณโดยการผสานรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ ADHDและตารางเวลาเข้ากับบันทึกของคุณโดยตรง

ข้อจำกัดของ Evernote

  • การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องผลักดันผู้ใช้ให้หันไปใช้เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย ทำให้ประสบการณ์การใช้งานฟรีกลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด
  • ข้อจำกัดในการสร้างโน้ตและการซิงค์อุปกรณ์ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยากหากไม่ทำการอัปเกรด

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (8,200+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? 77% ของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางประเภท

5. ตัวจับเวลาเพื่อโฟกัสและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง (เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งเวลาทำงานโดยไม่ถูกรบกวน พร้อมตัวจับเวลาที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะ ADHD)

เครื่องจับเวลาเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน: แผนการจัดการสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
ผ่านBrain Focus Productivity Timer

Brain Focus Productivity Timer เป็นแอปพลิเคชันจัดการเวลาที่เปลี่ยนการทำงานของคุณให้เป็นช่วงเวลาที่มุ่งเน้นตามด้วยช่วงพักที่สมควรได้รับ โดยอิงจากเทคนิคเช่น Pomodoro และ 52/17เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งช่วงเวลาการทำงานให้เหมาะกับจังหวะของคุณ

เริ่มเซสชั่นการทำงาน, เพลิดเพลินกับการพักเป็นรางวัล, และเริ่มใหม่เพื่อให้โมเมนตัมดำเนินต่อไป. ด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาด, คุณสามารถติดตามเวลาของคุณตามงาน, ลดการรบกวน, และจัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ที่มีความหมาย.

นอกจากนี้ การแจ้งเตือนยังช่วยให้คุณทราบถึงการสิ้นสุดของเซสชัน และความพร้อมใช้งานของธีมหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการรองรับมากกว่า 30 ภาษา ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Brain Focus Productivity Timer

  • ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยธีมหลากหลายและรองรับมากกว่า 30 ภาษา
  • เข้าถึงวิดเจ็ต, หมวดหมู่ภารกิจเพิ่มเติม, การส่งออก CSV, และตัวเลือกสำรองข้อมูลเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น
  • เปิดใช้งานการตั้งค่าที่ปิด Wi-Fi และเสียงในระหว่างการทำงานเพื่อให้มีสมาธิไม่ถูกรบกวน

ข้อจำกัดของตัวจับเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสมาธิของสมอง

  • เซสชันอาจสิ้นสุดโดยไม่คาดคิด โดยไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขหรือลบ
  • เสียงติ๊กยังคงดังต่อเนื่องแม้จะปิดการใช้งานแล้ว ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิ

ราคาของตัวจับเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสมาธิของสมอง

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของตัวจับเวลาเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? วิธีการคัมบัง (Kanban) ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพ ถูกคิดค้นโดยโตโยต้าในปี 1940 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการแบบ Agile

6. SimpleMind (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบภาพเพื่อจัดระเบียบความคิดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น)

SimpleMind
ผ่านทางSimpleMind

ตั้งแต่การร่างโครงร่างโครงการและการศึกษาหัวข้อที่ซับซ้อน ไปจนถึงการแยกแนวคิดใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ SimpleMind มอบความยืดหยุ่นในการวางแผนความคิดของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ

ด้วยรูปแบบการจัดวางอิสระ คุณสามารถวางหัวข้อไว้ได้ทุกที่หรือใช้การจัดวางอัตโนมัติเพื่อการจัดระเบียบที่มีโครงสร้าง ปรับแต่งแผนผังความคิดด้วยสี รูปภาพ ลิงก์ และบันทึกเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขแผนผังความคิดของคุณได้อย่างราบรื่นบน Windows, Mac, iOS และ Android

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind

  • เปิดใช้งานโหมดโฟกัสอัตโนมัติเพื่อเน้นหัวข้อสำคัญและลดความรกรุงรังบนหน้าจอ
  • จัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางและฟังก์ชันการจัดเรียงหัวข้อย่อย
  • เลือกจากสไตล์ชีทมากกว่า 15 แบบ หรือสร้างสไตล์ของคุณเองเพื่อปรับแต่งแผนผังความคิดให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ข้อจำกัดของ SimpleMind

  • อินเทอร์เฟซรู้สึกเหมือนติดอยู่ในยุค 2000 ทำให้การสร้างแผนผังความคิดที่ดูทันสมัยเป็นเรื่องยาก
  • คุณสมบัติของแผนภูมิมาตรฐาน เช่น แผนภูมิปลาและแผนภูมิความคิดวงกลมไม่มีให้ใช้

ราคาของ SimpleMind

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ SimpleMind

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ

7. Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยที่เป็นมิตรกับ ADHD ผ่านการเล่นเกม)

Habitica : แผนการจัดการสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
ผ่านทางHabitica

Habitica เปลี่ยนงานประจำวันให้กลายเป็นเกมสุดสนุกที่ทุกความก้าวหน้าจะได้รับรางวัล และทุกความสำเร็จจะรู้สึกเหมือนการผจญภัย แอปสร้างนิสัยนี้ถูกออกแบบมาอย่างเป็นธรรมชาติรองรับการสะสมนิสัย ช่วยให้คุณสามารถสร้างกิจวัตรเล็กๆ ที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสะสมผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

มันกระตุ้นคุณโดยเปลี่ยนงานของคุณให้กลายเป็นความท้าทาย พร้อมรางวัล ระดับ และการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในเกม นอกจากนี้ Party Quests ยังให้คุณร่วมมือกับเพื่อนและต่อสู้กับมอนสเตอร์โดยการทำภารกิจในชีวิตจริงให้สำเร็จ

หากคุณข้ามงานที่สำคัญในตัวติดตามนิสัยนี้ กลุ่มของคุณทั้งหมดจะได้รับความเสียหาย เพิ่มระดับความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica

  • เข้าร่วมความท้าทายและภารกิจในชุมชนที่เปลี่ยนงานให้กลายเป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้น
  • รับรางวัลในแอปจริง—คะแนนประสบการณ์, ทอง, และมานา—ที่ปลดล็อกไอเท็มและอัปเกรดแบบกำหนดเอง
  • ร่วมมือกันโดยการจัดตั้งกลุ่มความรับผิดชอบ และแม้กระทั่งต่อสู้กับมอนสเตอร์กับเพื่อน ๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
  • แสดงความสำเร็จของคุณด้วยวิดเจ็ตแบบไดนามิกที่แสดงข้อมูลประจำวัน งานที่ต้องทำ และสถิติประสิทธิภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Habitica

  • การอัปเดตที่ไม่บ่อยนักและการลบฟีเจอร์ออกไปทำให้แอปดูไม่สดใหม่สำหรับผู้ใช้ระยะยาว
  • แอปไม่สามารถทำงานได้เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร

ราคา Habitica

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Habitica

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ความผิดพลาดในการวางแผน ซึ่งเป็นอคติทางความคิด ทำให้ผู้คนประเมินเวลาที่ใช้ในการทำงานต่ำเกินไป นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือติดตามเวลาจึงได้รับความนิยมอย่างมาก

8. Passion Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายพร้อมการสะท้อนความคิดอย่างมีการชี้แนะ)

แพชชั่น แพลนเนอร์ : แพลนเนอร์สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
ผ่านPassion Planner

Passion Planner เป็นเครื่องมือวางแผนชีวิตที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานองค์ประกอบของไดอารี่แบบดั้งเดิมเข้ากับคุณสมบัติการตั้งเป้าหมายที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มี 'แผนที่เส้นทางแห่งความหลงใหล' ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและวางแผนเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณ

ผู้วางแผนนี้ประกอบด้วยผังรายเดือนและรายสัปดาห์, ส่วนสำหรับการสะท้อนคิด, และพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์. มันนำผู้ใช้ผ่านการกำหนดเป้าหมาย, การแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้, และการกระทำรายวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น.

Passion Plannerช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรประจำวันกับภาวะสมาธิสั้น (ADHD)ผ่านการกระตุ้นความคิด การทบทวนตนเอง และระบบสนับสนุนในตัวที่เรียกว่าชุมชน #PashFam

คุณสมบัติเด่นของ Passion Planner

  • รวมกิจกรรมท้าทายรายเดือน, คำถามเพื่อการสะท้อนคิด, และการปฏิบัติแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมความตั้งใจและการเติบโตส่วนบุคคล
  • สะท้อนและปรับตัวอย่างสม่ำเสมอด้วยหน้ากิจกรรมสะท้อนประจำเดือนที่กระตุ้นการประเมินตนเองเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงเป้าหมาย
  • ติดตามเป้าหมายของคุณด้วยแผนที่เส้นทางแห่งความหลงใหล เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ภาพรวมของคุณและแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

ข้อจำกัดของ Passion Planner

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดพร้อมโครงสร้างการจัดวางอาจไม่เหมาะกับสไตล์การวางแผนของทุกคน
  • กรอบเวลาที่จำกัด โดยมีเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 22:30 น. ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับทุกตารางเวลา

ราคา Passion Planner

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Passion Planner

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กระดาษโน้ตติดได้ ซึ่งมักใช้สำหรับติดตามงาน ถูกคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ของ 3M กำลังพยายามสร้างกาวที่แข็งแรงเป็นพิเศษ แต่กลับได้กาวที่อ่อนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้—ซึ่งเหมาะสำหรับเขียนโน้ตอย่างยิ่ง!

9. แพนด้า แพลนเนอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการบาลานซ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยคำแนะนำที่มีโครงสร้าง)

แพนด้า แพลนเนอร์
ผ่านทางPanda Planner

การผสมผสานระหว่างรูปแบบรายสัปดาห์และรายวัน Panda Planner ช่วยแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานพร้อมลดความเครียดนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตตารางเวลาในตัวที่ช่วยให้มีโครงสร้างโดยไม่ต้องสร้างรูปแบบใหม่ตั้งแต่ต้น

ด้วยคุณสมบัติเช่นการขอบคุณทุกวันและคะแนนการผลิต มันช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องขณะที่คุณก้าวหน้าไปข้างหน้า นอกจากนี้ การอัปเดตทุกสามเดือนยังช่วยให้คุณเริ่มใช้ได้ตลอดเวลา โดยไม่รู้สึกตามหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Panda Planner

  • ใช้ส่วนประจำวันเพื่อจัดโครงสร้างวันของคุณด้วยสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ เป้าหมาย และบันทึก
  • ปรับสมดุลการวางแผนอย่างละเอียดกับการตั้งเป้าหมายที่กว้างขวางโดยใช้รูปแบบรายสัปดาห์และรายวันที่ยืดหยุ่น
  • มองเห็นภาพงานประจำสัปดาห์ของคุณด้วยรูปแบบการจัดวาง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อจำกัดของ Panda Planner

  • Panda Planner ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับข้อมูลในรูปแบบตาราง ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในการจัดการกับรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น รูปภาพหรือเสียง
  • Panda Planner Classic ครอบคลุมเพียงระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาวหรือการตั้งเป้าหมายประจำปี

ราคาของ Panda Planner

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Panda Planner

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. เดอะ แฮปปี้ แพลนเนอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน ADHD ที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่น พร้อมการปรับแต่งด้วยภาพ)

เดอะ แฮปปี้ แพลนเนอร์
ผ่านทางThe Happy Planner

The Happy Planner นำเสนอวิธีการจัดระเบียบที่มีชีวิตชีวาและเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานระหว่างการใช้งานจริงกับการแสดงออกส่วนบุคคล ด้วยรูปแบบและธีมที่หลากหลาย ตั้งแต่รูปแบบ Classic Dashboard สำหรับการวางแผน 12 เดือน ไปจนถึงการออกแบบแนวตั้งและแนวนอน ระบบสมุดแพลนเนอร์นี้เปลี่ยนการจัดตารางประจำวันให้กลายเป็นศิลปะ

ปฏิทินรูปแบบไม่ระบุวันที่นี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องเสียหน้ากระดาษไปโดยเปล่าประโยชน์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เช่น ชุดแบ่งหมวดสมุดบันทึก และสมุดจดบันทึก ให้คุณปรับแต่งประสบการณ์การวางแผนให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติเด่นของ The Happy Planner

  • เพิ่มสีสันให้กับหน้าของคุณด้วยชุดสติกเกอร์และอุปกรณ์เสริมตามฤดูกาลที่สนุกสนานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
  • ใช้เลย์เอาต์แดชบอร์ดแบบคลาสสิกเพื่อดูภาพรวมของปีของคุณในทันที ทำให้ง่ายต่อการจัดสมดุลการนัดหมาย กำหนดเวลา และเหตุการณ์สำคัญส่วนตัว
  • สำรวจข้อเสนอพิเศษเฉพาะ เช่น 'กล่อง Oh How Lovely' สำหรับการเฉลิมฉลองตามฤดูกาล ซึ่งรวมแพลนเนอร์กับไอเท็มสุดพิเศษเพื่อแรงบันดาลใจเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ The Happy Planner

  • แม้ว่าผู้วางแผนเริ่มต้นจะมีราคาที่สมเหตุสมผล แต่ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อซื้อสติกเกอร์ เทปวาชิ และของตกแต่งอื่นๆ
  • สมุดวางแผนอาจมีความหนาและหนักมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับแต่งด้วยหน้าเพิ่มเติมและอุปกรณ์เสริม ทำให้พกพาได้ยากขึ้นสำหรับการใช้งานประจำวัน

ราคาของ The Happy Planner

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว The Happy Planner

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ต้องการผู้ช่วยวางแผนดิจิทัลที่เหมือนจริงไหม?ผู้ช่วยวางแผนออนไลน์บางรายตอนนี้ใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน เช่น การคาดการณ์ความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา แนะนำลำดับความสำคัญของงาน และแม้กระทั่งเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลา

11. บูลเล็ตเจอร์นัล (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน ADHD ที่สามารถปรับแต่งได้ผ่านระบบอนาล็อก)

บุลเล็ตเจอร์นัล
ผ่านทางBullet Journal

Bullet Journal (หรือที่รู้จักในชื่อ BuJo) เป็นระบบการจัดการที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งพัฒนาโดย Ryder Carroll เพื่อช่วยจัดการงาน กิจกรรม และความคิดต่างๆ เป็นระบบการวางแผนแบบอนาล็อกที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณบันทึกทุกรายละเอียดของชีวิตได้ด้วยเพียงปากกาและสมุดบันทึก

BuJo ผสมผสานวิธีการวางแผนแบบดั้งเดิมกับการฝึกสติ ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)ในฐานะแอปวางแผนประจำวัน BuJo ใช้การบันทึกอย่างรวดเร็วด้วยสัญลักษณ์และเครื่องหมายหัวข้อย่อยเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามอดีต จัดระเบียบปัจจุบัน และวางแผนอนาคตได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bullet Journal

  • มีส่วนร่วมในการทบทวนสิ้นวันเพื่อรวบรวมความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับ เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • เพิ่มคุณค่าให้กับเลย์เอาต์ของคุณด้วยภาพร่าง สัญลักษณ์ และบันทึกส่วนตัวที่ปรับแต่งได้ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
  • รวมรายการ ปฏิทิน และการสะท้อนความคิดเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวที่สอดคล้องกันและพัฒนาไปพร้อมกับคุณตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ Bullet Journal

  • การจัดตั้งและรักษาบูเล็ตเจอร์นัลต้องการความพยายามอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเป็นประจำทุกวัน. สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ที่มีตารางเวลาที่ยุ่ง.
  • เมื่อมีการสร้างเลย์เอาต์แล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายงานจะทำได้ยาก ไม่เหมือนกับทางเลือกดิจิทัล

ราคาของ Bullet Journal

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวใน Bullet Journal

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมพื้นที่ทำงานแบบภาพTiimo: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาแบบภาพพร้อมการแจ้งเตือนเบาๆAkiflow: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมงานต่างๆ เข้าไว้ในกำหนดการประจำวันที่มีความชัดเจน

ผู้ช่วยวางแผนที่เป็นมิตรกับ ADHD ของคุณ: ClickUp

แต่ละสมุดวางแผนสำหรับ ADHD มอบการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างโครงสร้าง ความยืดหยุ่น และการจัดระเบียบอย่างสร้างสรรค์ เครื่องมือบางอย่างเน้นการวางแผนแบบภาพ ในขณะที่บางเครื่องมือเน้นการจัดการเวลาหรือการเสริมสร้างนิสัย

กุญแจสำคัญคือการหาสิ่งที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณและทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องธรรมชาติ

ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือวางแผนสำหรับ ADHD แบบครบวงจร มอบโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่เคร่งครัด ด้วย ClickUp คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย มองเห็นภาพตารางเวลาของคุณ และใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานตามแผนและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา

หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มความมุ่งมั่นและความลื่นไหลให้กับวันของคุณลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✨