10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรมในปี 2025

คุณจองโรงแรมเป็นครั้งแรกแต่ต้องรอเป็นชั่วโมงเพื่อเช็คอิน เมื่อคุณเช็คอินได้ในที่สุด ห้องพักก็ดูไม่เหมือนกับรูปภาพที่คุณเห็นทางออนไลน์เลย คุณจะจองที่นี่อีกไหม? น่าจะไม่จอง
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นกระดูกสันหลังสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการส่วนใหญ่ บางครั้ง การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าสามารถเอาชนะข้อบกพร่องของประสบการณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบในธุรกิจโรงแรมหรือการบริการได้
📌 นี่คือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบริการได้รับความนิยมอย่างมากและมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในปี2022
ด้วยการทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ทำให้โรงแรมสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น รางวัลคืออะไร? รีวิวเชิงบวก, การจองซ้ำ, และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น!
มาช่วยคุณวิเคราะห์ระบบ CRM โรงแรมชั้นนำและคุณสมบัติหลักของแต่ละระบบ เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ 🧐
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการโดยรวม
- Profitroom: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการจองโดยตรงผ่านแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ
- Revinate: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นของแขกและการทำการตลาดทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- For-Sight: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM กับระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าพัก
- dailypoint: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมและทำความสะอาดข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อการตลาดที่แม่นยำ
- SHR Group: เหมาะที่สุดสำหรับการรวม CRM เข้ากับการจองขั้นสูงและการจัดการรายได้
- ประสบการณ์: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับแขกด้วยเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ปรับแต่งได้
- Salesforce Hospitality Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า
- ผู้เข้าพัก: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับผู้เข้าพักแบบอัตโนมัติผ่านหลายแพลตฟอร์ม
- Cendyn: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM กับ PMS เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างเหนือระดับให้กับแขก
ระบบ CRM สำหรับโรงแรมคืออะไร?
ระบบ CRM สำหรับโรงแรมคือเครื่องมือที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช้เพื่อวิเคราะห์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบนี้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าพัก ติดตามความชอบของผู้เข้าพัก ทำให้การสื่อสารเป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงการดำเนินงานของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงแรมยังช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การจัดการการจอง การเช็คอินของผู้เข้าพัก เป็นต้น 💯
ทำไมโรงแรมถึงต้องการซอฟต์แวร์ CRM?
หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการแต่ยังไม่เคยพิจารณาการนำระบบ CRM สำหรับโรงแรมมาใช้มาก่อน นี่คือสามเหตุผลที่คุณควรทำ:
- ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้เข้าพัก: ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าพักทุกคนเพื่อเข้าใจความชอบของพวกเขาและให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้า
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: ระบบ CRM ของโรงแรมช่วยในการสื่อสารอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การตอบกลับและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของลูกค้า
- การดำเนินงานที่ดีขึ้น: ระบบ CRM สำหรับธุรกิจบริการช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานประจำวันของพนักงานโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก—โคชู นิชิยามะ ออนเซ็นเคย์อุนคัง—มีอายุกว่า 1,300 ปี! 😳
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM โรงแรม?
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจโรงแรมควรเป็นระบบที่สอดคล้องกับทั้งสองด้าน—ทั้งความต้องการในการดำเนินงานของคุณและเป้าหมายด้านประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพัก ต่อไปนี้คือคุณสมบัติบางประการที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสิ่งเหล่านี้:
- โปรไฟล์ผู้เข้าพักแบบรวมศูนย์: มองหาเครื่องมือที่สร้างและรวบรวมโปรไฟล์ผู้เข้าพักอย่างละเอียด ช่วยเร่งกระบวนการต่างๆ เช่น การจอง การเช็คอิน ฯลฯ และช่วยในการจัดการข้อมูลติดต่อและการปรับแต่งบริการให้เหมาะสม
- การตลาดอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติการตลาดและให้ทีมขายของคุณสามารถสร้างและส่งข้อเสนอส่วนบุคคล, บัตรกำนัล, คูปอง, เป็นต้นได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้า, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, และความสำเร็จทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์และรายงาน:ติดตั้งระบบ CRMที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความชอบ, พฤติกรรม, ความต้องการ, เป็นต้น ของแขกผู้เข้าพัก ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการและปรับปรุงความพึงพอใจของแขกได้
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม: เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโรงแรมอื่น ๆ และซอฟต์แวร์ เช่น ระบบจองออนไลน์ ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับโรงแรมที่ดีที่สุด
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุด:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับแขกและการบริหารโครงการโดยรวม)
ในอุตสาหกรรมการบริการ การทำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพมักเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด
หากพนักงานโรงแรมของคุณไม่ตื่นตัวอยู่เสมอ พวกเขาอาจพลาดโอกาสในการตอบกลับลูกค้าที่สนใจและคำขอของแขก ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของคุณ นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย!
แอปที่ทุกคนชื่นชอบ 'แอปสำหรับทุกงาน' ClickUp ผสมผสานการจัดการโครงการด้วย AI และฟังก์ชัน CRM เข้าด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์อีกต่อไป ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการการดำเนินงานด้านการบริการที่ซับซ้อนได้จากศูนย์ควบคุมเดียว
ใช้ClickUp CRMเพื่อมองเห็นภาพรวมของกระบวนการต้อนรับแขกทั้งหมดของคุณในที่เดียว จัดการการสอบถาม คำขอ และปัญหาอื่นๆด้วยการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpที่บันทึกทุกรายละเอียดอย่างแม่นยำ—ตั้งแต่ที่อยู่อีเมลของแขกไปจนถึงความชอบด้านอาหารและตัวเลือกห้องพักจากการเข้าพักในอดีต คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลข้อมูลแขกนี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเข้าพักทุกครั้งและเพิ่มความพึงพอใจของแขกให้สูงสุด
สร้างการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpตามความต้องการเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล การตรวจสอบ และการให้ข้อเสนอแนะหลังการเข้าพักตั้งค่าแดชบอร์ดใน ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลผู้เข้าพัก แนวโน้มการจอง และคำขอบริการแบบเรียลไทม์ และสร้างการคาดการณ์ที่เป็นจริงสำหรับการเข้าพัก รายได้ และ KPI อื่นๆ
ด้วยระบบจัดการงานในตัวใน ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับแผนกต่าง ๆ (แผนกต้อนรับ, แผนกทำความสะอาด, แผนกบริการลูกค้า) ได้เพื่อให้การเช็คอินเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้ระบบงานซ้ำสำหรับงานบำรุงรักษาประจำวัน, การตรวจสอบห้องพัก, และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
📮 ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat บทสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
สร้างหัวข้อสนทนาเฉพาะแผนก (เช่น แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกคอนเซียร์จ แผนกซ่อมบำรุง) ให้เก็บการสนทนาทั้งหมดของทีมไว้ใน ClickUp Chat เพื่อลดการพึ่งพาอีเมลหรือแอปส่งข้อความภายนอกที่กระจัดกระจาย
คุณยังสามารถแท็กสมาชิกในทีมด้วยการกล่าวถึง @ สำหรับการอัปเดตเร่งด่วน เช่น คำขอ VIP ในนาทีสุดท้ายหรือการเปลี่ยนแปลงห้อง
คำรับรองนี้สรุปได้อย่างถูกต้องถึงสิ่งที่ ClickUp CRM ทำเพื่อทีม:
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกกับบริการอื่น ๆ มากมาย
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเจอ ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับทีมขายของคุณ—ClickUp Sales สรุปสั้น ๆ คือ มันจะช่วยให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติ มอบหมายงาน, ทำการอัปเดต, และปรับลำดับความสำคัญเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเร่งกระบวนการจองของคุณ
ClickUp ยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยเทมเพลต CRM ที่พร้อมใช้งาน เช่นClickUp CRM Template
ปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น, เทมเพลต CRM ของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมาย, จัดระเบียบข้อมูลของพวกเขา, และจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น. ด้วยวิธีนี้, มันช่วยให้คุณ:
- เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารตะกั่วทั้งหมดให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
- ติดตามความคืบหน้าและกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละโอกาสทางธุรกิจ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมด้วยงานและการอัปเดตที่แชร์ร่วมกัน
⚡ โบนัส: ต้องการเทมเพลต CRM เพิ่มเติมเพื่อจัดการแขกของคุณได้ดีขึ้นหรือไม่? ลองดูเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp และเทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUp ใช้เพื่อจัดระเบียบลูกค้า ติดตามความชอบของพวกเขา รับข้อเสนอแนะ และอื่นๆ อีกมากมาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนตารางงานของพนักงานด้วยมุมมองปริมาณงานเพื่อป้องกันการจองเกินหรือขาดแคลนบุคลากร
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและมอบหมายงานฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการบริการที่สูง
- จัดเก็บ SOPs, เอกสารการฝึกอบรม และแนวทางการบริการลูกค้าไว้ในClickUp Docsเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- ผสานการทำงานของ ClickUpกับระบบ CRM ของคุณเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับแขกและข้อมูลให้ราบรื่น
- บันทึกข้อมูลผู้เข้าพักอย่างรวดเร็วด้วยClickUp Forms เปลี่ยนข้อมูลที่ป้อนให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีสำหรับทีมของคุณ
- ใช้ClickUp Brainเพื่อค้นหาฐานความรู้ขนาดใหญ่เกี่ยวกับการโต้ตอบของแขกทั้งหมด ข้อเสนอแนะ และรายละเอียดโครงการได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงแอปมือถือของ ClickUp เพื่อตอบข้อความ อัปเดตสถานะ และปิดงานขณะที่คุณกำลังเดินทาง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Profitroom (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการจองโดยตรงผ่านแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ)
Profitroom เป็นแพลตฟอร์ม CRM สำหรับโรงแรมที่เชี่ยวชาญด้านการจองโดยตรงจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม ระบบยังสามารถจัดการการจอง สร้างแพ็กเกจการเข้าพักแบบกำหนดเอง และดำเนินแคมเปญการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย
จุดขายเฉพาะของ Profitroom คือการปรับปรุงประสบการณ์ของแขกและการเพิ่มการรักษาลูกค้า ดังนั้น นอกเหนือจาก CRM แล้ว ยังช่วยในการจัดการช่องทาง โปรแกรมความภักดี โฆษณาแบบชำระเงิน ฯลฯ
คุณสมบัติเด่นของ Profitroom
- เพิ่มการจองโดยตรงด้วยแคมเปญการสื่อสารกับแขกที่ปรับให้เหมาะสม
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่เชื่อถือได้
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยฟีเจอร์การกำหนดราคาและการตลาดแบบไดนามิก
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Betasi และ Clock PMS+ สำหรับการจัดการธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Profitroom
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานยาก
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการฝึกอบรม
ราคาของ Profitroom
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Profitroom
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Revinate (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นของแขกและการตลาดอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)
แพลตฟอร์ม CRM อีกหนึ่งตัวสำหรับการจองโดยตรงอัตโนมัติ คือ Revinate ซึ่งเป็นโซลูชันที่มีชื่อเสียงที่โรงแรมหลายแห่งใช้ มันขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เหมาะสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้า การตลาด การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการความคิดเห็น
นอกจากนี้ Revinate ยังช่วยให้คุณระบุตัวตนของแขกที่ติดต่อคุณผ่าน OTA (Online Travel Agencies) และติดตามข้อมูลของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถจับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Revinate
- สร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างง่ายดาย
- รวมศูนย์ข้อมูลโปรไฟล์แขกเพื่อบริหารความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์ความชอบของผู้เข้าพักผ่านเครื่องมือการแบ่งกลุ่มอย่างละเอียด
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม PMS ยอดนิยม
ข้อจำกัดของ Revinate
- ระบบอัตโนมัติพื้นฐานที่อาจจำกัดสำหรับโรงแรมและเครือโรงแรมขนาดใหญ่
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
ราคาของ Revinate
- ราคาตามความต้องการ
เรวินเนต รีทิงส์ และ รีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Revinate อย่างไรบ้าง?
ระบบใช้งานง่ายมากและมีแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยม มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการกำหนดเป้าหมายในแง่มุมต่างๆ ของวิธีที่ผู้คนจองกับเรา ชอบตัวกรองและการกำหนดเป้าหมายมาก
ระบบใช้งานง่ายมากและมีแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยม มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการกำหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ของวิธีการที่ผู้คนจองกับเรา ชอบตัวกรองและการกำหนดเป้าหมายมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการให้แคมเปญการตลาดของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่? ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้งานมากที่สุด ลองใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:
- วิดีโอแปลงโฉมห้อง & ทัวร์โรงแรม พร้อมเสียงที่กำลังเป็นกระแส
- ช่วงเวลาเบื้องหลังของทีมงาน เพื่อความรู้สึกที่แท้จริง
- "หนึ่งวันในชีวิต" ที่โรงแรม สำหรับการเล่าเรื่องที่ดื่มด่ำ
- ความท้าทายในการเดินทางและความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
4. For-Sight (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM กับระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าพัก)
ซอฟต์แวร์ For-Sight CRM เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรมที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุม นอกเหนือจากการให้บริการโซลูชัน CRM แล้ว เครื่องมือนี้ยังให้การวิเคราะห์ข้อมูลแขกอย่างลึกซึ้งและรายงาน ช่วยให้คุณสามารถติดตามพฤติกรรมของแขกและมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนนและจัดการข้อมูลติดต่อ
คุณสมบัติเด่นของ For-Sight
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทางเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- เปิดใช้งานแคมเปญอีเมลอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการจองซ้ำ
- แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่จำเป็น เช่น Oracle, Avvio และ Apaleo
ข้อจำกัดของ For-Sight
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัย
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
ราคาสำหรับ-ไซต์
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ For-Sight
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง For-Sight CRM อย่างไรบ้าง?
ด้วย For-Sight Guest Engagement เราสามารถเพิ่มโอกาสในพอร์ตโฟลิโอของเราได้สูงสุด และผลลัพธ์ที่เราเห็นนั้นยอดเยี่ยมมาก การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์ในการจองโดยตรงเพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ข้อมูลโรงแรมเพื่อกระตุ้นกิจกรรม รวมถึงความสำคัญของการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลในการเพิ่มการมีส่วนร่วม
ด้วย For-Sight Guest Engagement เราสามารถเพิ่มโอกาสในพอร์ตโฟลิโอของเราได้อย่างเต็มที่ และผลลัพธ์ที่เราเห็นนั้นยอดเยี่ยมมาก การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์ในการจองโดยตรงเพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ข้อมูลโรงแรมเพื่อกระตุ้นกิจกรรม รวมถึงความสำคัญของการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลในการเพิ่มการมีส่วนร่วม
5. dailypoint (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมและทำความสะอาดข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อการตลาดที่แม่นยำ)
หากคุณกำลังมองหา CRM สำหรับธุรกิจบริการที่มีระบบจัดการข้อมูลกลางขั้นสูง (Central Data Management - CDM) dailypoint อาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจ เครื่องมือนี้ช่วยให้การสร้างและเข้าถึงโปรไฟล์แขกแบบรวมศูนย์เป็นเรื่องง่าย
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ระบบ AI และอัลกอริทึมขั้นสูงของ dailypoint ยังช่วยพัฒนาเซ็กเมนต์ลูกค้าที่ไม่เหมือนใคร ทำให้คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ และให้บริการตามความต้องการของพวกเขาได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นกว่าเดิม
คุณสมบัติเด่นของ dailypoint
- สร้างโปรไฟล์ผู้เข้าพักแบบ 360 องศาโดยใช้การรวมข้อมูลลูกค้าขั้นสูง
- อัตโนมัติแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งตามบุคคลผ่านหลายช่องทาง
- เพิ่มรายได้ด้วยโอกาสในการขายเพิ่มที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ใช้คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพื่อความพร้อมสำหรับ GDPR
ข้อจำกัดของคะแนนรายวัน
- ติดตั้งยาก
- คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติที่จำกัด
ราคาประจำวัน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวประจำวัน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. SHR Group (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม CRM กับการจองขั้นสูงและการจัดการรายได้)
SHR Group เป็นแพลตฟอร์ม CRM ระดับพรีเมียมสำหรับโรงแรมและคาสิโน โซลูชันของบริษัทสามารถเสริมความพยายามของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตลอดการเดินทาง SHR ให้บริการทั้งเทคโนโลยีและบริการสำหรับโรงแรม
ดังนั้น นอกเหนือจาก CRM พื้นฐานแล้ว คุณยังสามารถใช้มันสำหรับการจัดการการจอง การจัดการรายได้ การตลาดดิจิทัล และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อีกด้วย เครื่องมือ AI Allora ของ SHR ช่วยให้เครือโรงแรมสามารถเข้าใจความต้องการของแขกได้อย่างเชิงรุก ทำให้สามารถส่งมอบบริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลผ่านโปรแกรมความภักดีที่สามารถขยายได้และโครงการการตลาดที่ตรงเป้าหมาย
คุณสมบัติเด่นของกลุ่ม SHR
- เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดจำหน่ายด้วยการจัดการช่องทางอัจฉริยะ
- รวมข้อมูลผู้เข้าพักให้เป็นศูนย์กลางเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละแผนก
- ใช้เครื่องมือรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- ปรับแต่งการมีส่วนร่วมของแขกด้วยโมดูล CRM ที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของกลุ่ม SHR
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของกลุ่ม SHR
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของกลุ่ม SHR
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง SHR Group CRM อย่างไรบ้าง?
ระบบ RMS ของ SHR ยอดเยี่ยมมาก! ด้วยความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม เราสามารถจัดการอัตราค่าบริการโดยใช้กลยุทธ์ที่เราเลือกได้ ระบบมีความทันสมัย มีเครื่องมือมากมาย และใช้งานง่าย สิ่งที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้เรามีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างมาก!
ระบบ RMS ของ SHR ยอดเยี่ยมมาก! ด้วยความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม เราสามารถจัดการอัตราค่าบริการโดยใช้กลยุทธ์ที่เราเลือกได้ ระบบมีความทันสมัย มีเครื่องมือมากมาย และใช้งานง่าย สิ่งที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้เรามีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างมาก!
7. ประสบการณ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับผู้เข้าพักด้วยเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ปรับแต่งได้)
ถัดไปในรายการคือแพลตฟอร์ม CRM สำหรับโรงแรมที่มีชื่อเสียงในด้านความครอบคลุมและประสบการณ์ ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าให้ราบรื่นขึ้น หรือปรับปรุงชื่อเสียงออนไลน์ของคุณ เครื่องมือนี้รองรับทุกความพยายามของคุณ
คุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากอินเทอร์เฟซ CRM เดียวของ Experience หากคุณบริหารกลุ่มโรงแรม ระบบนี้ช่วยจัดการทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การลงประกาศไปจนถึงการอัปเกรดห้องพักและแม้แต่การสั่งบริการในห้องพัก—ในที่เดียว
สัมผัสคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าใจความต้องการของแขกด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- เปิดใช้งานการขายเพิ่มและการขายข้ามสินค้าตามข้อมูลของแขก
- ให้บริการที่สม่ำเสมอโดยใช้โปรไฟล์ผู้เข้าพักแบบรวมศูนย์
- ทำให้การสื่อสารระหว่างแขกและพนักงานง่ายขึ้นด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดด้านประสบการณ์
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด
- ผู้ใช้รู้สึกว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่ง
ประสบการณ์ด้านราคา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนประสบการณ์และรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Experience CRM อย่างไรบ้าง?
ด้วยเครื่องมือ Experience CRM ฉันสามารถเพิ่มจำนวนที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่กรอกถูกต้องจาก 28% เป็น 69% ซึ่งสร้างรายได้ให้ฉันถึง €61,408 ผ่านแคมเปญอีเมลในไตรมาสที่ผ่านมาเพียงไตรมาสเดียว
ด้วยเครื่องมือ Experience CRM ฉันสามารถเพิ่มจำนวนที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่กรอกถูกต้องจาก 28% เป็น 69% ซึ่งสร้างรายได้ให้ฉันถึง €61,408 ผ่านแคมเปญอีเมลในไตรมาสที่ผ่านมาเพียงไตรมาสเดียว
8. Salesforce Hospitality Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า)
นักโรงแรมที่มีประสบการณ์ทราบดีว่าการดำเนินโปรแกรมความภักดีเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาการมีส่วนร่วมของลูกค้า. นั่นคือสิ่งที่ Salesforce Hospitality Cloud ทำให้ง่ายขึ้น.
เครื่องมือนี้ใช้ AI เพื่อรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวและค้นหาแบบแผนที่ช่วยสร้างโปรแกรมความภักดีของลูกค้าที่น่าสนใจ นอกเหนือจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถจัดทีมของคุณให้สอดคล้องกันโดยการรวมทรัพยากรไว้ที่เดียวและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยในการมอบบริการลูกค้าที่ดี
คุณสมบัติเด่นของ Salesforce Hospitality Cloud
- รวมโปรไฟล์ผู้เข้าพักในทุกจุดสัมผัสเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของแขกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักโดยใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Salesforce เพื่อเพิ่มคุณค่า
ข้อจำกัดของ Salesforce Hospitality Cloud
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเกี่ยวข้อง
- การปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
ราคา Salesforce Hospitality Cloud
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Salesforce Hospitality Cloud
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แมริออท รีวอร์ดส์เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาธุรกิจโรงแรมทั้งหมด—มีสมาชิกมากกว่า 14 ล้านคน และโรงแรมกว่า 2,000 แห่งใน 55 ประเทศ! 🏬
9. แขก (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับแขกแบบอัตโนมัติผ่านหลายแพลตฟอร์ม)
GUEST เป็นโซลูชันการบริการที่ครบวงจรสำหรับโรงแรม อย่างไรก็ตาม ยังมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายสำหรับการใช้ CRM ตัวอย่างเช่น GUEST สามารถทำให้การป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ จัดกลุ่มข้อมูล และสร้างการตลาดทางอีเมลที่สอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี
GUEST ยังออกแบบแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสำรวจเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของลูกค้า และให้บริการโซลูชันสำหรับระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (PMS) และระบบจองกลาง (CRS)
คุณสมบัติเด่นของแขก
- จัดระเบียบการสื่อสารกับแขกด้วยเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการเช็คอิน/เช็คเอาต์เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
- เปิดใช้งานการจองโดยตรงด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เข้าถึงความคิดเห็นของแขกเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดสำหรับแขก
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
- ขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
ราคาสำหรับแขก
- €100/เดือน ต่อโรงแรม (คือ ประมาณ $103/เดือน ต่อโรงแรม)
คะแนนและรีวิวจากผู้เข้าพัก
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Cendyn (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM กับ PMS เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด)
สุดท้ายนี้ ระบบ CRM สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวของ Cendyn เชื่อมโยงผู้ประกอบการโรงแรมกับแขกผู้เข้าพักผ่านโซลูชันต่าง ๆ เช่น การตลาดดิจิทัล การจองโดยตรง ระบบบริหารจัดการโรงแรม (CRS) และอื่น ๆ
แนวทาง CRM ของ Cendyn มีพื้นฐานจากการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการบริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งบ่งบอกอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายสูงสุดของแพลตฟอร์มในการช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มรายได้ของตนได้โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Cendyn
- ปรับแต่งประสบการณ์ของแขกด้วยเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- รวมโปรไฟล์ผู้เข้าพักไว้ที่เดียวเพื่อให้เห็นข้อมูลลูกค้าแบบรวม
- เปิดใช้งานการแบ่งกลุ่มขั้นสูงสำหรับการริเริ่มการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
- ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการรายงาน
ข้อจำกัดของ Cendyn
- ยากต่อการกำหนดค่า
- การผสานรวมที่จำกัดกับระบบเฉพาะกลุ่ม
ราคาของ Cendyn
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cendyn
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cendyn อย่างไรบ้าง?
Cendyn เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องมือออกแบบการตลาดทางอีเมล ตัวแก้ไขแบบลากและวางใช้งานง่ายมากสำหรับการสร้างอีเมลการตลาดและแคมเปญที่ทำงานตามเงื่อนไข
Cendyn เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องมือออกแบบการตลาดทางอีเมล ตัวแก้ไขแบบลากและวางใช้งานง่ายมากสำหรับการสร้างอีเมลการตลาดและแคมเปญที่ทำงานตามเงื่อนไข
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
เครื่องมือ CRM ของโรงแรมอื่น ๆ ที่คุณควรพิจารณา ได้แก่:
- Reputize: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรีวิวจากลูกค้าและชื่อเสียงออนไลน์
- ALICE: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของพนักงานโรงแรมและการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- Navis: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการจองโดยตรงผ่านการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับแขกด้วยซอฟต์แวร์ CRM โรงแรมที่ดีที่สุด—ClickUp!
อุตสาหกรรมการบริการเป็นอุตสาหกรรมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม การรักษาการเติบโตและการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่แขกอาจรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบาก นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับโรงแรมกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม
ระบบ CRM โรงแรมที่ทรงพลังไม่ได้เพียงแค่จัดระเบียบข้อมูลแขกเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดจุดติดขัด เพิ่มการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น ประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล หรือการฟื้นฟูบริการเชิงรุก ระบบ CRM ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสได้
ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และกระตุ้นให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำ—ทั้งหมดในที่เดียว อย่าปล่อยให้กระบวนการล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณ
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการบริการของคุณ