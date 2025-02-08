บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรมในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
8 กุมภาพันธ์ 2568

คุณจองโรงแรมเป็นครั้งแรกแต่ต้องรอเป็นชั่วโมงเพื่อเช็คอิน เมื่อคุณเช็คอินได้ในที่สุด ห้องพักก็ดูไม่เหมือนกับรูปภาพที่คุณเห็นทางออนไลน์เลย คุณจะจองที่นี่อีกไหม? น่าจะไม่จอง

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นกระดูกสันหลังสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการส่วนใหญ่ บางครั้ง การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าสามารถเอาชนะข้อบกพร่องของประสบการณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบในธุรกิจโรงแรมหรือการบริการได้

📌 นี่คือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบริการได้รับความนิยมอย่างมากและมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในปี2022

ด้วยการทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ทำให้โรงแรมสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น รางวัลคืออะไร? รีวิวเชิงบวก, การจองซ้ำ, และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น!

มาช่วยคุณวิเคราะห์ระบบ CRM โรงแรมชั้นนำและคุณสมบัติหลักของแต่ละระบบ เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ 🧐

⏰ สรุป 60 วินาที

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการโดยรวม
  • Profitroom: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการจองโดยตรงผ่านแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ
  • Revinate: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นของแขกและการทำการตลาดทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • For-Sight: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM กับระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าพัก
  • dailypoint: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมและทำความสะอาดข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อการตลาดที่แม่นยำ
  • SHR Group: เหมาะที่สุดสำหรับการรวม CRM เข้ากับการจองขั้นสูงและการจัดการรายได้
  • ประสบการณ์: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับแขกด้วยเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ปรับแต่งได้
  • Salesforce Hospitality Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า
  • ผู้เข้าพัก: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับผู้เข้าพักแบบอัตโนมัติผ่านหลายแพลตฟอร์ม
  • Cendyn: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM กับ PMS เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างเหนือระดับให้กับแขก

ระบบ CRM สำหรับโรงแรมคืออะไร?

ระบบ CRM สำหรับโรงแรมคือเครื่องมือที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช้เพื่อวิเคราะห์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบนี้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าพัก ติดตามความชอบของผู้เข้าพัก ทำให้การสื่อสารเป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงการดำเนินงานของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงแรมยังช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การจัดการการจอง การเช็คอินของผู้เข้าพัก เป็นต้น 💯

➡️ อ่านเพิ่มเติม:12 เทมเพลต CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp

ทำไมโรงแรมถึงต้องการซอฟต์แวร์ CRM?

หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการแต่ยังไม่เคยพิจารณาการนำระบบ CRM สำหรับโรงแรมมาใช้มาก่อน นี่คือสามเหตุผลที่คุณควรทำ:

  • ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้เข้าพัก: ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าพักทุกคนเพื่อเข้าใจความชอบของพวกเขาและให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้า
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: ระบบ CRM ของโรงแรมช่วยในการสื่อสารอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การตอบกลับและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของลูกค้า
  • การดำเนินงานที่ดีขึ้น: ระบบ CRM สำหรับธุรกิจบริการช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานประจำวันของพนักงานโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก—โคชู นิชิยามะ ออนเซ็นเคย์อุนคัง—มีอายุกว่า 1,300 ปี! 😳

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM โรงแรม?

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจโรงแรมควรเป็นระบบที่สอดคล้องกับทั้งสองด้าน—ทั้งความต้องการในการดำเนินงานของคุณและเป้าหมายด้านประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพัก ต่อไปนี้คือคุณสมบัติบางประการที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสิ่งเหล่านี้:

  • โปรไฟล์ผู้เข้าพักแบบรวมศูนย์: มองหาเครื่องมือที่สร้างและรวบรวมโปรไฟล์ผู้เข้าพักอย่างละเอียด ช่วยเร่งกระบวนการต่างๆ เช่น การจอง การเช็คอิน ฯลฯ และช่วยในการจัดการข้อมูลติดต่อและการปรับแต่งบริการให้เหมาะสม
  • การตลาดอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติการตลาดและให้ทีมขายของคุณสามารถสร้างและส่งข้อเสนอส่วนบุคคล, บัตรกำนัล, คูปอง, เป็นต้นได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้า, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, และความสำเร็จทางธุรกิจ
  • การวิเคราะห์และรายงาน:ติดตั้งระบบ CRMที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความชอบ, พฤติกรรม, ความต้องการ, เป็นต้น ของแขกผู้เข้าพัก ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการและปรับปรุงความพึงพอใจของแขกได้
  • การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม: เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโรงแรมอื่น ๆ และซอฟต์แวร์ เช่น ระบบจองออนไลน์ ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเลือกระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ

10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับโรงแรมที่ดีที่สุด

นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุด:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับแขกและการบริหารโครงการโดยรวม)

ในอุตสาหกรรมการบริการ การทำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพมักเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด

หากพนักงานโรงแรมของคุณไม่ตื่นตัวอยู่เสมอ พวกเขาอาจพลาดโอกาสในการตอบกลับลูกค้าที่สนใจและคำขอของแขก ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของคุณ นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย!

แอปที่ทุกคนชื่นชอบ 'แอปสำหรับทุกงาน' ClickUp ผสมผสานการจัดการโครงการด้วย AI และฟังก์ชัน CRM เข้าด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์อีกต่อไป ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการการดำเนินงานด้านการบริการที่ซับซ้อนได้จากศูนย์ควบคุมเดียว

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรม: ClickUp CRM
ติดตามแขกทุกคนของคุณและจัดการพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp CRM

ใช้ClickUp CRMเพื่อมองเห็นภาพรวมของกระบวนการต้อนรับแขกทั้งหมดของคุณในที่เดียว จัดการการสอบถาม คำขอ และปัญหาอื่นๆด้วยการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpที่บันทึกทุกรายละเอียดอย่างแม่นยำ—ตั้งแต่ที่อยู่อีเมลของแขกไปจนถึงความชอบด้านอาหารและตัวเลือกห้องพักจากการเข้าพักในอดีต คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลข้อมูลแขกนี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเข้าพักทุกครั้งและเพิ่มความพึงพอใจของแขกให้สูงสุด

สร้างการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpตามความต้องการเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล การตรวจสอบ และการให้ข้อเสนอแนะหลังการเข้าพักตั้งค่าแดชบอร์ดใน ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลผู้เข้าพัก แนวโน้มการจอง และคำขอบริการแบบเรียลไทม์ และสร้างการคาดการณ์ที่เป็นจริงสำหรับการเข้าพัก รายได้ และ KPI อื่นๆ

ด้วยระบบจัดการงานในตัวใน ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับแผนกต่าง ๆ (แผนกต้อนรับ, แผนกทำความสะอาด, แผนกบริการลูกค้า) ได้เพื่อให้การเช็คอินเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้ระบบงานซ้ำสำหรับงานบำรุงรักษาประจำวัน, การตรวจสอบห้องพัก, และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

📮 ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง

ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat บทสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที

สร้างหัวข้อสนทนาเฉพาะแผนก (เช่น แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกคอนเซียร์จ แผนกซ่อมบำรุง) ให้เก็บการสนทนาทั้งหมดของทีมไว้ใน ClickUp Chat เพื่อลดการพึ่งพาอีเมลหรือแอปส่งข้อความภายนอกที่กระจัดกระจาย

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรม : ความสามารถในการแชทในตัวของ ClickUp
ร่วมมือกับทีมของคุณที่กระจายอยู่ในแผนกต่างๆ ด้วยฟีเจอร์แชทในตัวของ ClickUp

คุณยังสามารถแท็กสมาชิกในทีมด้วยการกล่าวถึง @ สำหรับการอัปเดตเร่งด่วน เช่น คำขอ VIP ในนาทีสุดท้ายหรือการเปลี่ยนแปลงห้อง

คำรับรองนี้สรุปได้อย่างถูกต้องถึงสิ่งที่ ClickUp CRM ทำเพื่อทีม:

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกกับบริการอื่น ๆ มากมาย

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับทีมขายของคุณ—ClickUp Sales สรุปสั้น ๆ คือ มันจะช่วยให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติ มอบหมายงาน, ทำการอัปเดต, และปรับลำดับความสำคัญเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเร่งกระบวนการจองของคุณ

ClickUp ยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยเทมเพลต CRM ที่พร้อมใช้งาน เช่นClickUp CRM Template

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรม : แม่แบบ ClickUp CRM
จัดการทุกความพยายามด้าน CRM ของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

ปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น, เทมเพลต CRM ของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมาย, จัดระเบียบข้อมูลของพวกเขา, และจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น. ด้วยวิธีนี้, มันช่วยให้คุณ:

  • เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารตะกั่วทั้งหมดให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
  • ติดตามความคืบหน้าและกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละโอกาสทางธุรกิจ
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมด้วยงานและการอัปเดตที่แชร์ร่วมกัน

⚡ โบนัส: ต้องการเทมเพลต CRM เพิ่มเติมเพื่อจัดการแขกของคุณได้ดีขึ้นหรือไม่? ลองดูเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp และเทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUp ใช้เพื่อจัดระเบียบลูกค้า ติดตามความชอบของพวกเขา รับข้อเสนอแนะ และอื่นๆ อีกมากมาย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • วางแผนตารางงานของพนักงานด้วยมุมมองปริมาณงานเพื่อป้องกันการจองเกินหรือขาดแคลนบุคลากร
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและมอบหมายงานฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการบริการที่สูง
  • จัดเก็บ SOPs, เอกสารการฝึกอบรม และแนวทางการบริการลูกค้าไว้ในClickUp Docsเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
  • ผสานการทำงานของ ClickUpกับระบบ CRM ของคุณเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับแขกและข้อมูลให้ราบรื่น
  • บันทึกข้อมูลผู้เข้าพักอย่างรวดเร็วด้วยClickUp Forms เปลี่ยนข้อมูลที่ป้อนให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีสำหรับทีมของคุณ
  • ใช้ClickUp Brainเพื่อค้นหาฐานความรู้ขนาดใหญ่เกี่ยวกับการโต้ตอบของแขกทั้งหมด ข้อเสนอแนะ และรายละเอียดโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าถึงแอปมือถือของ ClickUp เพื่อตอบข้อความ อัปเดตสถานะ และปิดงานขณะที่คุณกำลังเดินทาง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:การผสาน CRM และการจัดการโครงการ—ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ CRM เดียว

2. Profitroom (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการจองโดยตรงผ่านแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ)

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรม : Profitroom
ผ่านทาง Profitroom

Profitroom เป็นแพลตฟอร์ม CRM สำหรับโรงแรมที่เชี่ยวชาญด้านการจองโดยตรงจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม ระบบยังสามารถจัดการการจอง สร้างแพ็กเกจการเข้าพักแบบกำหนดเอง และดำเนินแคมเปญการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

จุดขายเฉพาะของ Profitroom คือการปรับปรุงประสบการณ์ของแขกและการเพิ่มการรักษาลูกค้า ดังนั้น นอกเหนือจาก CRM แล้ว ยังช่วยในการจัดการช่องทาง โปรแกรมความภักดี โฆษณาแบบชำระเงิน ฯลฯ

คุณสมบัติเด่นของ Profitroom

  • เพิ่มการจองโดยตรงด้วยแคมเปญการสื่อสารกับแขกที่ปรับให้เหมาะสม
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่เชื่อถือได้
  • เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยฟีเจอร์การกำหนดราคาและการตลาดแบบไดนามิก
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Betasi และ Clock PMS+ สำหรับการจัดการธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ Profitroom

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานยาก
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการฝึกอบรม

ราคาของ Profitroom

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Profitroom

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Revinate (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นของแขกและการตลาดอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรม : Revinate
ผ่านทาง Revinate

แพลตฟอร์ม CRM อีกหนึ่งตัวสำหรับการจองโดยตรงอัตโนมัติ คือ Revinate ซึ่งเป็นโซลูชันที่มีชื่อเสียงที่โรงแรมหลายแห่งใช้ มันขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เหมาะสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้า การตลาด การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการความคิดเห็น

นอกจากนี้ Revinate ยังช่วยให้คุณระบุตัวตนของแขกที่ติดต่อคุณผ่าน OTA (Online Travel Agencies) และติดตามข้อมูลของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถจับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Revinate

  • สร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างง่ายดาย
  • รวมศูนย์ข้อมูลโปรไฟล์แขกเพื่อบริหารความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์ความชอบของผู้เข้าพักผ่านเครื่องมือการแบ่งกลุ่มอย่างละเอียด
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม PMS ยอดนิยม

ข้อจำกัดของ Revinate

  • ระบบอัตโนมัติพื้นฐานที่อาจจำกัดสำหรับโรงแรมและเครือโรงแรมขนาดใหญ่
  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัด

ราคาของ Revinate

  • ราคาตามความต้องการ

เรวินเนต รีทิงส์ และ รีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Revinate อย่างไรบ้าง?

ระบบใช้งานง่ายมากและมีแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยม มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการกำหนดเป้าหมายในแง่มุมต่างๆ ของวิธีที่ผู้คนจองกับเรา ชอบตัวกรองและการกำหนดเป้าหมายมาก

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการให้แคมเปญการตลาดของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่? ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้งานมากที่สุด ลองใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:

  • วิดีโอแปลงโฉมห้อง & ทัวร์โรงแรม พร้อมเสียงที่กำลังเป็นกระแส
  • ช่วงเวลาเบื้องหลังของทีมงาน เพื่อความรู้สึกที่แท้จริง
  • "หนึ่งวันในชีวิต" ที่โรงแรม สำหรับการเล่าเรื่องที่ดื่มด่ำ
  • ความท้าทายในการเดินทางและความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม

4. For-Sight (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM กับระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าพัก)

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรม : For-Sight
ผ่านทาง For-Sight

ซอฟต์แวร์ For-Sight CRM เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรมที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุม นอกเหนือจากการให้บริการโซลูชัน CRM แล้ว เครื่องมือนี้ยังให้การวิเคราะห์ข้อมูลแขกอย่างลึกซึ้งและรายงาน ช่วยให้คุณสามารถติดตามพฤติกรรมของแขกและมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้

สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนนและจัดการข้อมูลติดต่อ

คุณสมบัติเด่นของ For-Sight

  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทางเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • เปิดใช้งานแคมเปญอีเมลอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการจองซ้ำ
  • แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
  • ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่จำเป็น เช่น Oracle, Avvio และ Apaleo

ข้อจำกัดของ For-Sight

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัย
  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด

ราคาสำหรับ-ไซต์

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ For-Sight

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง For-Sight CRM อย่างไรบ้าง?

ด้วย For-Sight Guest Engagement เราสามารถเพิ่มโอกาสในพอร์ตโฟลิโอของเราได้สูงสุด และผลลัพธ์ที่เราเห็นนั้นยอดเยี่ยมมาก การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์ในการจองโดยตรงเพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ข้อมูลโรงแรมเพื่อกระตุ้นกิจกรรม รวมถึงความสำคัญของการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลในการเพิ่มการมีส่วนร่วม

5. dailypoint (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมและทำความสะอาดข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อการตลาดที่แม่นยำ)

dailypoint: การรวมศูนย์และทำความสะอาดข้อมูลลูกค้าเพื่อการตลาดที่แม่นยำ
ผ่านทาง dailypoint

หากคุณกำลังมองหา CRM สำหรับธุรกิจบริการที่มีระบบจัดการข้อมูลกลางขั้นสูง (Central Data Management - CDM) dailypoint อาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจ เครื่องมือนี้ช่วยให้การสร้างและเข้าถึงโปรไฟล์แขกแบบรวมศูนย์เป็นเรื่องง่าย

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ระบบ AI และอัลกอริทึมขั้นสูงของ dailypoint ยังช่วยพัฒนาเซ็กเมนต์ลูกค้าที่ไม่เหมือนใคร ทำให้คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ และให้บริการตามความต้องการของพวกเขาได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นกว่าเดิม

คุณสมบัติเด่นของ dailypoint

  • สร้างโปรไฟล์ผู้เข้าพักแบบ 360 องศาโดยใช้การรวมข้อมูลลูกค้าขั้นสูง
  • อัตโนมัติแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งตามบุคคลผ่านหลายช่องทาง
  • เพิ่มรายได้ด้วยโอกาสในการขายเพิ่มที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ใช้คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพื่อความพร้อมสำหรับ GDPR

ข้อจำกัดของคะแนนรายวัน

  • ติดตั้งยาก
  • คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติที่จำกัด

ราคาประจำวัน

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวประจำวัน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. SHR Group (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม CRM กับการจองขั้นสูงและการจัดการรายได้)

SHR Group: ระบบ CRM พร้อมการจองขั้นสูงและการจัดการรายได้
ผ่านทาง กลุ่ม SHR

SHR Group เป็นแพลตฟอร์ม CRM ระดับพรีเมียมสำหรับโรงแรมและคาสิโน โซลูชันของบริษัทสามารถเสริมความพยายามของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตลอดการเดินทาง SHR ให้บริการทั้งเทคโนโลยีและบริการสำหรับโรงแรม

ดังนั้น นอกเหนือจาก CRM พื้นฐานแล้ว คุณยังสามารถใช้มันสำหรับการจัดการการจอง การจัดการรายได้ การตลาดดิจิทัล และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อีกด้วย เครื่องมือ AI Allora ของ SHR ช่วยให้เครือโรงแรมสามารถเข้าใจความต้องการของแขกได้อย่างเชิงรุก ทำให้สามารถส่งมอบบริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลผ่านโปรแกรมความภักดีที่สามารถขยายได้และโครงการการตลาดที่ตรงเป้าหมาย

คุณสมบัติเด่นของกลุ่ม SHR

  • เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดจำหน่ายด้วยการจัดการช่องทางอัจฉริยะ
  • รวมข้อมูลผู้เข้าพักให้เป็นศูนย์กลางเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละแผนก
  • ใช้เครื่องมือรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • ปรับแต่งการมีส่วนร่วมของแขกด้วยโมดูล CRM ที่ยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของกลุ่ม SHR

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของกลุ่ม SHR

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของกลุ่ม SHR

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง SHR Group CRM อย่างไรบ้าง?

ระบบ RMS ของ SHR ยอดเยี่ยมมาก! ด้วยความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม เราสามารถจัดการอัตราค่าบริการโดยใช้กลยุทธ์ที่เราเลือกได้ ระบบมีความทันสมัย มีเครื่องมือมากมาย และใช้งานง่าย สิ่งที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้เรามีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างมาก!

7. ประสบการณ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับผู้เข้าพักด้วยเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ปรับแต่งได้)

สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับแขกด้วยเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ปรับแต่งได้ : ประสบการณ์
ผ่านทาง ประสบการณ์

ถัดไปในรายการคือแพลตฟอร์ม CRM สำหรับโรงแรมที่มีชื่อเสียงในด้านความครอบคลุมและประสบการณ์ ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าให้ราบรื่นขึ้น หรือปรับปรุงชื่อเสียงออนไลน์ของคุณ เครื่องมือนี้รองรับทุกความพยายามของคุณ

คุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากอินเทอร์เฟซ CRM เดียวของ Experience หากคุณบริหารกลุ่มโรงแรม ระบบนี้ช่วยจัดการทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การลงประกาศไปจนถึงการอัปเกรดห้องพักและแม้แต่การสั่งบริการในห้องพัก—ในที่เดียว

สัมผัสคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เข้าใจความต้องการของแขกด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • เปิดใช้งานการขายเพิ่มและการขายข้ามสินค้าตามข้อมูลของแขก
  • ให้บริการที่สม่ำเสมอโดยใช้โปรไฟล์ผู้เข้าพักแบบรวมศูนย์
  • ทำให้การสื่อสารระหว่างแขกและพนักงานง่ายขึ้นด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดด้านประสบการณ์

  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด
  • ผู้ใช้รู้สึกว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่ง

ประสบการณ์ด้านราคา

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนประสบการณ์และรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Experience CRM อย่างไรบ้าง?

ด้วยเครื่องมือ Experience CRM ฉันสามารถเพิ่มจำนวนที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่กรอกถูกต้องจาก 28% เป็น 69% ซึ่งสร้างรายได้ให้ฉันถึง €61,408 ผ่านแคมเปญอีเมลในไตรมาสที่ผ่านมาเพียงไตรมาสเดียว

8. Salesforce Hospitality Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า)

Salesforce Hospitality Cloud: ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมสร้างความภักดีของแขก
ผ่านทาง Salesforce Hospitality Cloud

นักโรงแรมที่มีประสบการณ์ทราบดีว่าการดำเนินโปรแกรมความภักดีเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาการมีส่วนร่วมของลูกค้า. นั่นคือสิ่งที่ Salesforce Hospitality Cloud ทำให้ง่ายขึ้น.

เครื่องมือนี้ใช้ AI เพื่อรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวและค้นหาแบบแผนที่ช่วยสร้างโปรแกรมความภักดีของลูกค้าที่น่าสนใจ นอกเหนือจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถจัดทีมของคุณให้สอดคล้องกันโดยการรวมทรัพยากรไว้ที่เดียวและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยในการมอบบริการลูกค้าที่ดี

คุณสมบัติเด่นของ Salesforce Hospitality Cloud

  • รวมโปรไฟล์ผู้เข้าพักในทุกจุดสัมผัสเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของแขกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักโดยใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Salesforce เพื่อเพิ่มคุณค่า

ข้อจำกัดของ Salesforce Hospitality Cloud

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเกี่ยวข้อง
  • การปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญ

ราคา Salesforce Hospitality Cloud

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Salesforce Hospitality Cloud

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แมริออท รีวอร์ดส์เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาธุรกิจโรงแรมทั้งหมด—มีสมาชิกมากกว่า 14 ล้านคน และโรงแรมกว่า 2,000 แห่งใน 55 ประเทศ! 🏬

9. แขก (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับแขกแบบอัตโนมัติผ่านหลายแพลตฟอร์ม)

ผ่านทาง ผู้เข้าชม

GUEST เป็นโซลูชันการบริการที่ครบวงจรสำหรับโรงแรม อย่างไรก็ตาม ยังมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายสำหรับการใช้ CRM ตัวอย่างเช่น GUEST สามารถทำให้การป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ จัดกลุ่มข้อมูล และสร้างการตลาดทางอีเมลที่สอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี

GUEST ยังออกแบบแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสำรวจเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของลูกค้า และให้บริการโซลูชันสำหรับระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (PMS) และระบบจองกลาง (CRS)

คุณสมบัติเด่นของแขก

  • จัดระเบียบการสื่อสารกับแขกด้วยเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการเช็คอิน/เช็คเอาต์เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
  • เปิดใช้งานการจองโดยตรงด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • เข้าถึงความคิดเห็นของแขกเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดสำหรับแขก

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
  • ขาดการวิเคราะห์เชิงลึก

ราคาสำหรับแขก

  • €100/เดือน ต่อโรงแรม (คือ ประมาณ $103/เดือน ต่อโรงแรม)

คะแนนและรีวิวจากผู้เข้าพัก

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Cendyn (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวม CRM กับ PMS เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด)

Cendyn: การผสานระบบ CRM เข้ากับ PMS เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างเหนือระดับให้แก่แขก
ผ่านทาง Cendyn

สุดท้ายนี้ ระบบ CRM สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวของ Cendyn เชื่อมโยงผู้ประกอบการโรงแรมกับแขกผู้เข้าพักผ่านโซลูชันต่าง ๆ เช่น การตลาดดิจิทัล การจองโดยตรง ระบบบริหารจัดการโรงแรม (CRS) และอื่น ๆ

แนวทาง CRM ของ Cendyn มีพื้นฐานจากการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการบริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งบ่งบอกอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายสูงสุดของแพลตฟอร์มในการช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มรายได้ของตนได้โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Cendyn

  • ปรับแต่งประสบการณ์ของแขกด้วยเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • รวมโปรไฟล์ผู้เข้าพักไว้ที่เดียวเพื่อให้เห็นข้อมูลลูกค้าแบบรวม
  • เปิดใช้งานการแบ่งกลุ่มขั้นสูงสำหรับการริเริ่มการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
  • ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการรายงาน

ข้อจำกัดของ Cendyn

  • ยากต่อการกำหนดค่า
  • การผสานรวมที่จำกัดกับระบบเฉพาะกลุ่ม

ราคาของ Cendyn

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Cendyn

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Cendyn อย่างไรบ้าง?

Cendyn เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องมือออกแบบการตลาดทางอีเมล ตัวแก้ไขแบบลากและวางใช้งานง่ายมากสำหรับการสร้างอีเมลการตลาดและแคมเปญที่ทำงานตามเงื่อนไข

✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

เครื่องมือ CRM ของโรงแรมอื่น ๆ ที่คุณควรพิจารณา ได้แก่:

  • Reputize: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรีวิวจากลูกค้าและชื่อเสียงออนไลน์
  • ALICE: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของพนักงานโรงแรมและการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • Navis: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการจองโดยตรงผ่านการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับแขกด้วยซอฟต์แวร์ CRM โรงแรมที่ดีที่สุด—ClickUp!

อุตสาหกรรมการบริการเป็นอุตสาหกรรมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม การรักษาการเติบโตและการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่แขกอาจรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบาก นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับโรงแรมกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม

ระบบ CRM โรงแรมที่ทรงพลังไม่ได้เพียงแค่จัดระเบียบข้อมูลแขกเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดจุดติดขัด เพิ่มการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น ประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล หรือการฟื้นฟูบริการเชิงรุก ระบบ CRM ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสได้

ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และกระตุ้นให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำ—ทั้งหมดในที่เดียว อย่าปล่อยให้กระบวนการล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณ

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการบริการของคุณ