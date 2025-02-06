7 อันดับโปรแกรมจัดการไฟล์สำหรับ Mac ที่ดีที่สุดประจำปี 2025

คุณเคยลองจัดระเบียบไฟล์บน Mac ของคุณแล้วรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมซ่อนหาอยู่กับเอกสารของคุณหรือไม่? เราทุกคนเคยเป็นแบบนั้น—เลื่อนดูใน Finder อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สงสัยว่าทำไมไฟล์ที่คุณต้องการถึงหายไปในความว่างเปล่าดิจิทัล
เข้าสู่โปรแกรมจัดการไฟล์ Mac—เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนระบบไฟล์ที่ยุ่งเหยิงของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางที่ทรงพลังและเป็นระเบียบ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล การถ่ายโอนไฟล์ หรือเพียงแค่ต้องการตัวจัดการไฟล์ที่ดีกว่าเพื่อจัดการความยุ่งเหยิงของคุณ ตัวจัดการไฟล์เหล่านี้พร้อมที่จะช่วยคุณได้ทุกเมื่อ
ในบล็อกนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมการทำงานบน Mac ของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
ผู้ใช้ Mac มีตัวจัดการไฟล์ที่ทรงพลังให้เลือกมากมาย แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับการทำงานที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือตัวเลือกยอดนิยมที่เหมาะกับความต้องการและความชอบที่แตกต่างกัน:
- ✅ClickUp: ดีที่สุดสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันไฟล์
- ✅ Path Finder: เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมระบบไฟล์ขั้นสูง
- ✅ Commander One: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์อย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์
- ✅ ForkLift: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและถ่ายโอนไฟล์แบบสองหน้าต่าง
- ✅ muCommander: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ที่มีน้ำหนักเบาและโอเพนซอร์ส
- ✅ ผู้บัญชาการคล่องแคล่ว: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระดับสูงและการจัดการไฟล์ขั้นสูง
- ✅ CRAX Commander: เหมาะสำหรับการจัดการไฟล์ขั้นสูงและการปรับแต่ง
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมจัดการไฟล์สำหรับ Mac?
การเลือกโปรแกรมจัดการไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ของคุณไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์เท่านั้น—แต่เป็นเรื่องของการได้เครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้งาน:
- การนำทางแบบสองหน้าต่าง: ดูและจัดการสองโฟลเดอร์เคียงข้างกันเพื่อการถ่ายโอนไฟล์และการจัดระเบียบที่รวดเร็วขึ้น
- การเข้าถึงไฟล์ระยะไกล: เชื่อมต่อกับ FTP, SFTP, บริการคลาวด์ และเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อการจัดการไฟล์ที่ราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
- ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง: ค้นหาไฟล์โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น เมตาดาต้า ขนาด ประเภทไฟล์ หรือแท็ก เพื่อให้คุณไม่พลาดเอกสารสำคัญ
- การดำเนินการไฟล์แบตช์: เปลี่ยนชื่อ, ย้าย, และคัดลอกไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในระหว่างการทำงานซ้ำ ๆ
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สาม: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์, โปรแกรมแก้ไข, หรือเครื่องมือทางเทอร์มินัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ฟังก์ชันการลากและวาง: โอนย้ายไฟล์ระหว่างโฟลเดอร์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเมนู
- เครื่องมือแสดงตัวอย่างไฟล์: ดูเอกสาร รูปภาพ หรือสื่อต่างๆ ได้โดยตรงในตัวจัดการไฟล์โดยไม่ต้องเปิดในแอปแยกต่างหาก
- ทางลัดที่ปรับแต่งได้: ตั้งค่าปุ่มลัดและคำสั่งสำหรับการนำทางอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- เครื่องมือบีบอัดในตัว: บีบอัด, แตกไฟล์, และจัดการไฟล์บีบอัดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์เพิ่มเติม
- ความสามารถในการซิงค์: รักษาไฟล์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกันในอุปกรณ์ต่างๆ หรือระหว่างที่จัดเก็บในเครื่องและระยะไกล
7 โปรแกรมจัดการไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
คุณทราบหรือไม่ว่า บริษัท Fortune 500 สูญเสียเงินเฉลี่ย 12,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการจัดการเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง?
มาสำรวจตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณกัน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันไฟล์)
ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—แต่เป็นเครื่องมือจัดการไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
ระบบลำดับชั้นของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายใหญ่ไปจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด คุณสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่ายด้วยเวิร์กสเปซ, พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ และงาน
ClickUp Connected Searchเชื่อมต่อทุกสิ่งไว้ด้วยกันและค้นหาได้ง่าย มอบมุมมองที่ชัดเจนและครอบคลุมโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง, แชร์, และจัดระเบียบไฟล์ของคุณได้ในที่เดียว คุณสามารถร่างความคิด, สร้างแผนที่โครงการ, หรือเก็บทรัพยากรของทีมได้—ทั้งหมดในเวลาจริงพร้อมหน้าเว็บซ้อน, แม่แบบ, และตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย
นอกจากนี้ClickUp Brainยังยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วยการช่วยสร้างสรุป อัตโนมัติการอัปเดต และปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับพิเศษ: ClickUp Brain จะเรียนรู้พฤติกรรมของคุณและปรับผลการค้นหาให้ตรงกับความต้องการของคุณ มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ตำแหน่งของสัญญาลูกค้าหรือโครงร่างโครงการที่ซ่อนอยู่ บอกตามตรงว่ามันเปลี่ยนวิธีการจัดการไฟล์บน Mac ของคุณไปอย่างสิ้นเชิง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบไฟล์ของคุณด้วยโครงสร้างลำดับชั้นที่เป็นระบบของ ClickUp สร้าง พื้นที่ สำหรับหมวดหมู่กว้างๆ เช่น ทีมหรือโครงการ โฟลเดอร์ สำหรับจัดกลุ่มงานหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และ รายการ สำหรับแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย
- ใช้ AI เพื่อจัดหมวดหมู่ไฟล์อย่างชาญฉลาดและค้นหาสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การค้นหาแบบเชื่อมต่อดึงผลลัพธ์ไม่เพียงแค่จาก ClickUp แต่ยังรวมถึงเครื่องมือที่เชื่อมต่ออย่าง Google Drive, Dropbox และ Slack
- มอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และกระตุ้นการดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- แชร์ไฟล์, ทิ้งความคิดเห็น, และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและปลอดภัย
- ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์, กระบวนการทำงาน, และการกระทำที่มอบหมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่น ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
เมื่อพูดถึงการใช้งาน ClickUp สำหรับการจัดการไฟล์ผู้ใช้กล่าวว่า,
โดยทั่วไป ClickUp ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องโดยมีความง่ายในการใช้งานอย่างมาก และมอบตัวเลือกมากมายในการสร้างภาพรวมสำหรับโครงการและแผนกต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถผสานเข้ากับระบบการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของบริษัทได้อย่างง่ายดาย โอกาสในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงานนั้นแทบไม่มีขีดจำกัด ด้วยการผสานรูปภาพ เอกสาร เป็นต้น เข้าไปในคำอธิบายของงานเพียงแค่ลากและวางจากไฟล์เอ็กซ์พลอเรอร์ไปยังงานนั้น ๆ สำหรับฉัน มันคือแอปพลิเคชันที่ฉันใช้ทุกวัน และมันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วภายในบริษัทของเรา
2. ผู้ค้นหาเส้นทาง (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมระบบไฟล์ขั้นสูง)
Path Finder เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาโปรแกรมจัดการไฟล์สำหรับ Mac ที่ให้คุณควบคุมระบบไฟล์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติอันทรงพลัง เช่น การนำทางแบบสองหน้าต่าง การซิงโครไนซ์โฟลเดอร์ และการเปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากพร้อมกัน ช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
คุณยังสามารถจัดการไฟล์ที่ซ่อนอยู่, รวมโฟลเดอร์, และดำเนินการค้นหาขั้นสูงเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เทอร์มินัลที่ฝังตัวและการติดแท็กไฟล์เพื่อการจัดการเอกสารที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Path Finder
- มุมมองแบบสองหน้าต่างสำหรับการนำทางโฟลเดอร์แบบเคียงข้างกันและการถ่ายโอนไฟล์อย่างรวดเร็ว
- การเปรียบเทียบและซิงโครไนซ์โฟลเดอร์เพื่อให้ไฟล์มีความสอดคล้องกันในหลายตำแหน่ง
- การเปลี่ยนชื่อไฟล์แบบกลุ่มเพื่อจัดการไฟล์จำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวนำทางเส้นทางที่แก้ไขได้เพื่อกระโดดไปยังไดเรกทอรีหรือตำแหน่งใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Path Finder
- อาจมีข้อบกพร่อง อาจเกิดการขัดข้องหรือการสูญเสียการตั้งค่าเป็นครั้งคราว
- มีรายงานว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บางราย
ราคา Path Finder
- 29.95 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้ (ดาวน์โหลดครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิว Path Finder
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
พูดถึง Path Finderผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า
Pathfinder เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม ฉันชอบมันและใช้มันทุกวัน อย่างไรก็ตาม! ฉันได้ชำระเงินสำหรับลิขสิทธิ์เวอร์ชัน 10 แล้ว และเมื่อฉันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 10.2 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขากลับทำให้ลิขสิทธิ์ของฉันเป็นโมฆะ โดยอ้างว่ามันใช้ได้เพียงหนึ่งปี และบอกว่าซอฟต์แวร์ของฉันกลายเป็นเวอร์ชันทดลองใช้และไม่ได้เปิดใช้งานแล้ว เมื่อฉันซื้อลิขสิทธิ์ พวกเขากล่าวว่าลิขสิทธิ์ของฉันจะใช้ได้กับเวอร์ชัน 10 และฉันไม่ต้องอัปเกรดจนถึงเวอร์ชัน 11 พวกเขาทำลายความไว้วางใจของฉันอย่างสิ้นเชิง และฉันจะไม่ซื้อสินค้าจากพวกเขาอีก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้มุมมองแบบสองบานหน้าต่างควบคู่ไปกับการซิงโครไนซ์โฟลเดอร์เพื่อรักษาการสำรองข้อมูลหรือโครงการต่างๆ ในหลายไดรฟ์ให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
3. Commander One (ดีที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์อย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์)
Commander One เป็นซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์อเนกประสงค์สำหรับผู้ใช้ Mac ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบไฟล์ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสองหน้าต่าง คุณสามารถจัดการโฟลเดอร์หลายรายการพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย โอนย้ายไฟล์ได้อย่างราบรื่น และรักษาประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้คงที่
Commander One มอบโซลูชันที่ครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะกำลังบีบอัดไฟล์ จัดการไฟล์เก็บถาวร หรือทำงานกับไฟล์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น iOS และ Android ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้ามไดรฟ์ในเครื่อง บริการคลาวด์ และแม้แต่ไฟล์เก็บถาวร ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่จัดการระบบไฟล์ที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Commander One
- จัดการไฟล์และถ่ายโอนเนื้อหาระหว่างโฟลเดอร์ได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบสองหน้าต่าง
- ค้นหาและระบุตำแหน่งไฟล์โดยใช้การค้นหาแบบ Regular Expressions ขั้นสูงและความไวต่อตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ ในไดรฟ์ภายในเครื่อง, แฟ้มเก็บถาวร และพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์
- บีบอัดและแตกไฟล์ได้อย่างง่ายดาย และแก้ไขไฟล์บีบอัดเช่น ZIP, RAR, 7Z, และ TAR ได้โดยไม่ต้องแตกไฟล์ออก
- เชื่อมต่อและจัดการไฟล์บนอุปกรณ์ iOS, Android และ MTP ได้โดยตรงจาก Mac ของคุณเพื่อการจัดการไฟล์ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Commander One
- คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างต้องซื้อ Pro Pack
- ขาดฟังก์ชันการค้นหาเส้นทางไฟล์โดยตรงสำหรับบางกรณีการใช้งาน
ราคาของ Commander One
- ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $29.99
- ใบอนุญาตทีม: $99.99
คะแนนและรีวิวของ Commander One
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพและการจัดระเบียบของ Commander Oneผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า
ความคิดเห็น: Commander One ช่วยให้ฉันจัดการไฟล์ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถจัดไฟล์เข้าคิวได้อีกด้วย มุมมองแบบสองหน้าต่างเริ่มต้นทำให้ผู้ใช้สามารถย้ายไฟล์ระหว่างตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้อย่างง่ายดาย
🔍 คุณทราบหรือไม่? คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาไฟล์บน Mac ของคุณ รวมถึงบริการคลาวด์และคลังข้อมูลต่าง ๆ ได้ ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือพื้นที่จัดเก็บระยะไกล
4. ForkLift (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและถ่ายโอนไฟล์แบบสองหน้าต่าง)
ForkLift 4 เป็นหนึ่งในโปรแกรมจัดการไฟล์และไคลเอนต์การถ่ายโอนข้อมูลแบบสองหน้าต่างที่ทรงพลังที่สุดสำหรับ Mac ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องและถ่ายโอนไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการลากและวาง
คุณสมบัติการซิงค์และการค้นหาขั้นสูงทำให้เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบโฟลเดอร์ในเครื่องและระยะไกลหรือค้นหาไฟล์ข้ามเครือข่าย ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น การแก้ไขระยะไกล, การผสานกับ iCloud, และการจัดการไฟล์สำรอง, ForkLift 4 ผสานความยืดหยุ่นและความทรงพลังเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการจัดการไฟล์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ForkLift
- เปรียบเทียบและซิงค์โฟลเดอร์ในเครื่องหรือโฟลเดอร์ระยะไกลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ซิงค์แบบสองทิศทาง
- ใช้การค้นหาขั้นสูงและตัวกรองเพื่อค้นหาไฟล์ตามชื่อ, ไฟล์นามสกุล, แท็ก, หรือเนื้อหา, แม้กระทั่งบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
- จัดการไฟล์ได้อย่างราบรื่นบนพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, iCloud และไดรฟ์ในเครื่อง ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสองบานที่ใช้งานง่าย
- แก้ไขไฟล์ระยะไกลในโปรแกรมแก้ไขที่คุณชื่นชอบและอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก
ข้อจำกัดของ ForkLift
- การถ่ายโอนไฟล์อาจเกิดความล่าช้าเป็นครั้งคราวก่อนเริ่มต้น
- ไม่มีวิธีชัดเจนในการแก้ไขปัญหาว่าปัญหาเกิดจากโฮสต์ภายนอกหรือแอปเอง
ราคาของ ForkLift
- ผู้ใช้รายเดียว: $19.95/ปี
- ใบอนุญาตสำหรับครอบครัว: $29.95/ปี
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $69.95/ปี
การจัดอันดับและรีวิว ForkLift
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. muCommander (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ที่เบาและโอเพนซอร์ส)
muCommander เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับ macOS ที่นำเสนอความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ อินเทอร์เฟซแบบสองหน้าต่างที่สามารถปรับแต่งได้, คีย์ลัดที่ปรับแต่งได้, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรแกรมจัดการไฟล์เริ่มต้นของคุณ
muCommander ช่วยให้เข้าถึงไฟล์บีบอัดอย่าง ZIP, RAR และ 7z รวมถึงระบบไฟล์เสมือนจริงอย่าง FTP, SFTP และ Amazon S3 ได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้ที่ต้องการโปรแกรมจัดการไฟล์สำหรับ Mac ที่มีน้ำหนักเบาแต่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ muCommander มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ พร้อมปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ muCommander
- จัดการและจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยรูปแบบสองหน้าต่างและการดำเนินการไฟล์แบบกลุ่ม
- เชื่อมต่อกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล เช่น Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP และอื่นๆ
- บีบอัดและแตกไฟล์ ZIP, RAR, 7z และ TAR หรือเรียกดูไฟล์เหล่านี้เหมือนโฟลเดอร์ปกติ
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซ แถบเครื่องมือ และปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของ muCommander
- ต้องใช้ Java 11 หรือใหม่กว่าเพื่อให้ทำงานได้ ซึ่งอาจเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์หรือความสามารถในการค้นหาขั้นสูง
ราคา muCommander
- ฟรี (โอเพนซอร์ส)
muCommander รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวชื่นชมความสามารถของ muCommander ในการจัดการไฟล์บีบอัดได้อย่างง่ายดาย
ผมได้ใช้ MUCommander ในการเรียกดูภายในไฟล์ zip โดยไม่ต้องทำการแตกไฟล์ก่อน คุณสมบัตินี้เพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่าที่จะมีไว้ใช้แล้ว มันช่วยประหยัดเวลาให้ผมได้หลายชั่วโมงเมื่อผมต้องการค้นหาภาพที่ต้องการภายในไฟล์ zip ขนาด 675MB
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถใช้ muCommander เป็นตัวจัดการไฟล์แบบเบาบน macOS เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลและไฟล์เก็บถาวรได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์บุ๊กมาร์กสากลของมันช่วยประหยัดเวลาในการเข้าถึงเส้นทางที่ใช้บ่อย
6. ผู้บัญชาการคล่องแคล่ว (เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับสูงและการจัดการไฟล์ขั้นสูง)
Nimble Commander เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ทางเลือกที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการควบคุมไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดบน Mac ของตนได้อย่างเต็มที่ อินเทอร์เฟซแบบสองบานหน้าต่างและการออกแบบที่เน้นการใช้งานคีย์บอร์ดเป็นหลัก ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนา ผู้ดูแลระบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
ด้วยคุณสมบัติเช่น ตัวจำลองเทอร์มินัลในตัว, การจัดการโฟลเดอร์ขั้นสูง, และความสามารถในการดูไฟล์ที่ซ่อนอยู่, Nimble Commander เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น. มันเบา, รวดเร็ว, และปรับแต่งได้, ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการแทนที่ Finder สำหรับการทำงานที่ต้องการความซับซ้อน.
คุณสมบัติเด่นของ Nimble Commander
- ใช้โปรแกรมจำลองเทอร์มินัลในตัวเพื่อซิงค์คำสั่งเชลล์กับการนำทางในแผงไฟล์
- จัดเรียงไฟล์และเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชุดด้วยรูปแบบที่กำหนดเพื่อการจัดระเบียบที่ราบรื่น
- เรียกดู แก้ไข และบีบอัดไฟล์เก็บถาวรโดยไม่ต้องแตกไฟล์ทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP, SFTP, WebDAV หรือ Dropbox และแก้ไขไฟล์ระยะไกลโดยไม่ต้องออกจากแอป
ข้อจำกัดของผู้บัญชาการที่มีความคล่องตัว
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น โหมดผู้ดูแลระบบ ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันของ Mac App Store
- ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งและผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกอย่างสมบูรณ์
ราคา Nimble Commander
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
คะแนนและรีวิวผู้บัญชาการ Nimble
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสมบัติเทอร์มินัลและไคลเอนต์ FTP ที่ติดตั้งมาในตัวของ Nimble Commander เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การย้ายไฟล์ แก้ไขไฟล์ระยะไกล และจัดการโฟลเดอร์ทั้งหมดบน Mac ของคุณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
7. CRAX Commander (เหมาะสำหรับการจัดการไฟล์ขั้นสูงและการปรับแต่ง)
CRAX Commander เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์แบบสองหน้าต่างสำหรับ Mac ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการผสมผสานความเรียบง่ายกับประสิทธิภาพในการจัดระเบียบไฟล์บน Mac อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายรองรับแท็บและบุ๊กมาร์ก ช่วยให้การนำทางไฟล์รวดเร็วและเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
ด้วยลูกค้า SVN, FTP และ SSH ที่ติดตั้งมาในตัว ทำให้มันโดดเด่นในการจัดการไฟล์ระยะไกล ในขณะที่เครื่องมือค้นหาขั้นสูง, เครื่องมือเปลี่ยนชื่อหลายรายการ และตัวแก้ไขที่เน้นไวยากรณ์ทำให้มันเหมาะสำหรับการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ CRAX Commander
- จัดการไฟล์ระยะไกลได้อย่างราบรื่นด้วยการรองรับ FTP, SFTP, SMB และ AFP ในตัว
- ดำเนินการแบบกลุ่มด้วยการเปลี่ยนชื่อหลายรายการ การรวมโฟลเดอร์ และการคำนวณค่าเช็คซัม
- ปรับแต่งประสบการณ์การจัดการไฟล์ของคุณด้วยแถบเครื่องมือที่ปรับแต่งได้, คีย์ลัด และเครื่องมือภายนอก
- เปรียบเทียบและแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์โดยใช้การค้นหาขั้นสูงและการเปรียบเทียบเนื้อหาที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ CRAX Commander
- โหมดผู้ดูแลระบบและคุณสมบัติขั้นสูงไม่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชัน Mac App Store
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมของมันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาสำหรับผู้บัญชาการ CRAX
- เวอร์ชันเต็ม: $25.99/ผู้ใช้ (ดาวน์โหลดครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวผู้บัญชาการ CRAX
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
